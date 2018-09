Hora 14 Fin de Semana (23/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:23 qué tal estaban muy buenas tardes el presidente del Real Madrid se niega a que el equipo juegue algún partido de esta temporada en Estados Unidos Florentino Pérez se lo ha dicho esta mañana a los socios durante la asamblea del club que sigue todavía esta hora Javier Herráez buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes sí ha sido rotundo Florentino Pérez

Voz 2 00:39 el Real Madrid no va ir a EEUU rotundamente no nos negamos a ir a Estados Unidos no responde ni a intereses de los clubes ni tampoco a los intereses de los aficionados

Voz 1827 00:50 gracias Herráez además hoy tenemos fútbol tenemos motos y Carolina Marín ha ganado el Abierto de China de bádminton Iván Álvarez buenas tardes

Voz 3 00:59 qué tal Roberto buenas tardes no nos cansamos de contar las hazañas de la jugador onubense que se ha coronado en uno de los pocos torneos que le faltaban por conquistar Carolina Marín se ha impuesto en dos sets al anfitrionas en el Abierto de China de bádminton además deporte en directo acaba de arrancar la carrera de Moto GP en el Gran Premio de Aragón a falta de veintitrés vueltas para el final Jorge Lorenzo marcha primera posición en fútbol goleada del Sevilla uno seis ante el Levante partido que ha finalizado hace escasos minutos para esta tarde a las cuatro y cuarto Villarreal Valencia ocho de la tarde Betis Athletic nueve menos cuarto Barça Girona y otro encuentro que acaba de terminar el Mallorca uno Albacete tres en Segunda División

Voz 1827 01:42 Exit monopoliza hoy las discusiones durante el congreso anual que celebra el Partido Laborista después de que la Unión Europea rechazará los planes del Gobierno británico hoy la prensa de aquel país publica que el equipo de Theresa May tiene ya sobre la mesa un posible adelanto electoral José María Pagés

Voz 1136 01:58 esa falta de acuerdo sobre el Brexit ha aumentado en efecto la presión política en el Reino Unido donde los diarios apuntan un adelanto electoral para noviembre según el Times ya hay al menos dos miembros del Gobierno de Theresa May que trabajan en una estrategia para recuperar el apoyo del electorado también apuesta por las elecciones anticipadas el líder laborista Jeremy Corbijn que se ve presionado por sus bases para apoyar la convocatoria de un segundo referéndum sobre el Brexit esta mañana ha dicho a la BBC que acatará lo que decida en el congreso anual que comienza hoy en Liber y aquí la vicepresidenta del Gobierno dice hoy en La Vanguardia que si el juicio contra los

Voz 1827 02:31 líderes independentistas encarcelados se alarga más de lo previsto lo lógico sería que sería no mantenerlos en prisión preventiva aunque insiste Carmen Calvo en que ser juez quién debe tomar esta decisión todo esto después de que la delegada del Gobierno en Cataluña dijera ayer que es partidaria de indultar los si es que finalmente son condenados aunque luego se desdijo desde el Partido Popular Javier Maroto acaba de pasar al ataque

Voz 0534 03:27 a las diez mujeres liberadas eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones infrahumanas en palabras de la policía sus explotadores les exigían entre veinticinco mil y cincuenta y cinco mil euros por haberlas traído a España se encontraban en clubes de la provincia en el Polígono del Guadalhorce de la capital malagueña eran captadas en Nigeria donde se encontraban en la más absoluta precariedad económica para controlarlas realizaban rituales de vudú con los que les hacían pensar que en caso de incumplimiento de los pagos tanto ellas como sus familias podrían morir los agentes han detenido a quince integrantes de la organización en Málaga Algeciras en Madrid que han desarticulado la rama especializada en el traslado a Nigeria el dinero que obtenían de la explotación de seres

Voz 6 04:05 su

Voz 1827 04:11 y en los últimos cuatro años se ha multiplicado por dos el número de jugadores online en España en total un millón cuatrocientas mil personas juegan hoy al póker a la ruleta o al bingo por Internet las casas de apuestas cada vez ganan más el año pasado obtuvieron ciento sesenta millones de euros y quienes pagan más son cada vez más jóvenes a partir de las doce y media vamos a escuchar algunos testimonios testimonios como éste

Voz 7 04:37 disfrutó el paisaje pues son LOCE no lo hace porque está apretando los trabajos lo ha pensando en donde tan metido como quieren algunos bajó para salir sí sí

Voz 8 04:49 si llegamos

Voz 7 04:51 llegas a pedir crédito llegó a pedir todo hoy llegar a perder directamente todo tu tu felicidad

Voz 9 04:58 somos los que felicitó a lo que peor Hora catorce

Voz 0825 05:24 qué tal muy buenas tardes en Madrid jueces abogados y traductores reclaman mayor control de calidad sobre las traducciones que se realizan en los juzgados de la Comunidad faltan traductores de plantilla sólo hay ocho para todos los juzgados en Madrid una carencia que se cubre con empresas externas el problema según denuncian es que la calidad que se presta no es siempre la mejor lo saben bien los jueces hablaremos con ellos en este Hora catorce pero también los

Voz 14 05:48 abogados hay pocos para muchos servicio que prestar en lo que se refiere a Madrid es una cadena que puede tener consecuencias bastante graves tanto para la víctima al presunto autor la justicia debe ser rápida no desertó presidida por circunstancias de estas cuando se entorpece vuestras circunstancias probablemente la justicia no es justa

Voz 0825 06:07 la Comunidad de Madrid asegura que sigue la directiva europea pero al mismo tiempo reconoce que no hay ninguna premisa nada que sirva para evaluar la cualificación de los traductores externos fin de semana de preparativos para las treinta y seis familias que el martes dejaron el gallinero para ser realojados

Voz 15 06:26 sí yo estoy aquí desde cuando tenía once años recibimos vivido aquí estoy que otros no vuelva a vivir lo mismo aunque haya racismo aún vamos a ir a ver a estas viviendas aunque ello es Luccin que no estemos vamos a estar porque vamos como somos los otros sin ningún

Voz 16 06:41 no tiene ratas no tiene

Voz 1827 06:44 quien tiene

Voz 0825 06:45 el martes entre las máquinas en el gallinero y la chabola se convertirán en escombros hoy les contaremos cómo viven cómo han vivido hoy como esperan hacerlo

Voz 6 06:58 lilas fiestas del distrito de La Elipa en Madrid esta madrugada sea saldos

Voz 0825 07:03 lo con tres heridos por arma blanca y dos detenidos por ahí iniciamos el repaso a todo noticias

Voz 0159 07:08 notoria Santos los dos detenidos han pasado esta mañana a disposición judicial

Voz 0825 07:12 como presuntos autores del apuñalamiento de un joven

Voz 0159 07:15 veinte años los otros dos heridos menos graves son menores de dieciséis y catorce años ha ocurrido esta madrugada la policía sigue buscando a otros tres presuntos implicados

Voz 0825 07:24 no tiran la toalla el Ayuntamiento de Móstoles

Voz 0159 07:26 es pide a la Comunidad de Madrid que revise de oficio las ventas de viviendas públicas realizadas en casa Cibeles para poder declarar su nulidad busca seguir los pasos de la demanda presentada por un vecino de Navalcarnero que ha conseguido anular la venta a fondos buitre de treinta y un promociones pública

Voz 0825 07:41 las torturado hasta la muerte por la clave de una tarjeta

Voz 0159 07:44 piden para los dos acusados veintiséis años de prisión secuestraron torturaron y mataron a un vecino de Vallecas para poder robarle cuando los detuvieron acumulaban ya tres años de condena por otros delitos

Voz 0825 07:55 salvando vidas los servicios de salvamento han

Voz 0159 07:58 el izado cerca de dos mil intervenciones en el pantano de San Juan este verano ochenta y siete de ellas fueron rescates en el agua y el resto fueron caídas

Voz 0825 08:05 aquí del deporte hoy muy pendientes de la asamblea de socios del Real Madrid Antón Meana

Voz 0231 08:10 buenas tardes han votado ya si acaban de votar buenas tardes Florentino Pérez ha obtenido el apoyo mayoritario de los socios compromisarios para que el Real Madrid pueda endeudarse casi seiscientos millones de euros en XXXV años para reformar el estadio Santiago Bernabéu mil diecisiete votos a favor cincuenta y siete en contra veintitrés abstenciones Florentino Pérez ha comparado esta operación con el fichaje de una gran estrella dice que no supone ningún riesgo para la gente

Voz 0825 08:37 Irak desde luego no es para menos por el volumen de dinero del que estamos hablando volveremos más tarde gracias santón volveremos más tarde para conocer todos los detalles de este de esta votación el sí que han dado no ya los socios todo en un primer domingo de otoño aunque no lo parezca porque las máximas rondan hoy de nuevo esos treinta y cuatro treinta y cinco grados en esta comunidad parece que el verano no se quiere ir y esto como en tantas cosas

Voz 6 09:00 ese Alargue porque ya vendrá el invierno aunque será peor

Voz 17 09:06 ahora un poquito dos tres grados a los mejor

Voz 6 09:09 me quedé y hoy va notando el cambio climático y creo que deberíamos empezar hace hacer algo y tomar consciencia de ello el caldo me cae fatal digo ganas de que bajen las temperaturas menor

Voz 0825 09:19 Tito otoño vamos que nadie se pone de acuerdo unos que siga el calor otros que llegue el frío de sí parece que se van a poner de acuerdo que quieren que las temperaturas bajen que bajen ya es en las tiendas de ropa zapaterías percheros y expositores cargados de abrigos chaquetas jerséis y botas siguen esperando a que se apague el aire acondicionado Paul Asensio se ha dado una vuelta esta mañana

Voz 18 09:42 mil abrigos de pelo Botines cerrados Ivo bufandas los maniquíes del centro ya están convencidos de que el invierno ha llegado los que no acaban de tener el acuerdo son los termómetros que marcan este mediodía XXXV grados que compramos ropa de invierno o de verano con esta

Voz 19 09:57 qué poca no te dan ganas porque como te fue dispone no de crecen a comprar no de momento no queda pereza comprarlos que con el calor que hace de verano que condujera o de verano todavía

Voz 18 10:07 otros prefieren esperar a que llegue el frío o a comprar ropa de entretiempo dentro tiempo más bien

Voz 6 10:12 que como tampoco sabemos cuándo va a llegar el invierno

Voz 20 10:14 de hecho fijo pues de verano ya para aquella

Voz 6 10:17 la tienes invierno que te vas a comprar el enviarnos es que te de sobra los lo mejor esperar un poquito

Voz 18 10:22 aunque no podamos evitar echar un vistazo a los escaparates son los turistas los que compran ropa de nueva temporada lo primero que tengo

Voz 21 10:29 mientras un abrigo de pelo unos botines

Voz 14 10:32 Nos lo último que te apetece la verdad comprar

Voz 22 10:34 parece que lo es el las rebajas igual porque la temperatura porque todavía frío cero entonces la gente busca lo que todo veraniego del invierno pues más turistas que restantes pase para que también porque aquí estamos en verano pero en otro sitio hay frío El sexto

Voz 18 10:49 por teme que las altas temperaturas afecten a las ventas que se sostienen en gran parte a lo que se ha convertido ya en una segunda entrega de las rebajas con lo que queda de ropa de verano

Voz 0825 10:59 bueno pues de momento parece que el calor seguirá con nosotros miramos por la ventana luce el sol luce el sol con treinta y un grados a esta hora en el centro de Madrid

Voz 12 11:49 a ver cine que es lo más emocionante que ha pasado esta semana vale haberse aciertas Malia que nuestro Megaupload casta esté entre los cincuenta primeros de Aito

Voz 24 12:00 en La Script tenemos mega podcast que puedes escuchar en bucle cada vez que quieras en Cadena Ser punto com consulta que ver el cine evitan los expolios las series o escúchanos cuando vayas a correr

Voz 12 12:11 es muy triste como están las más a media en este país

Voz 25 12:18 a mí oyente en los ojos mundial que hace visualiza una emisora de radio maravillosa ya la he solicitado piensa ahora en sus programas

Voz 6 12:31 yo estoy pensando imagina las voces de los locutores ya la Cadena SER la emisora que aparece en tus sueños no a mí no me apareció la haga cómo que no como más listo que imagine una emisora de radio maravillosa de de abril

Voz 20 12:53 hemos hecho chufla pues claro que me ha parecido la Cadena SER para este susto de verdad a boyante Cadena SER la emisora que parece entre sueños

Voz 26 13:12 bueno vale ya está a la escuela vale ya está ya está

Voz 10 13:22 hora catorce y Madrid

Voz 0825 13:25 jueces abogados y traductores reclaman mayor control de calidad sobre las traducciones que se realizan en los juzgados de la Comunidad de Madrid faltan traductores de plantilla en este momento sólo hay ocho de ellos uno para traducir el chino otro para el árabe no hay por ejemplo para traducir Rosso nos e incorpora nuevos traductores a plantilla desde hace veinte años y esa carencia se cubre contratando el servicio de empresas el problema IN yo también coinciden es que la calidad que se presta no es siempre la mejor porque en ese caso nos exigen

Voz 1827 13:54 unos estándares mínimos en los juzgados

Voz 0825 13:57 los de Plaza de Castilla en el servicio de orientación jurídica general del turno de oficio hemos quedado con su coordinador con Isidro Moreno de Miguel Icon Vicente Peláez coordinador también en este caso del Servicio de Atención jurídica de menores

Voz 14 14:10 en lo que afecta al ámbito penal también el de menores penal pues a veces nos encontramos que igual el presunto autor del denunciado investigado o la propia víctima son extranjeros y necesitarán traductor es decir cien derecho según el Estatuto a ser informados ellos informar en un lenguaje que enciendan cuando suena extranjeros pues en la comunicación es difícil también está muy difícil al abogado que atiende bien a la víctima combustión particular o bien al presunto autor como defensor de de de la acusación que suele formula ideal no tenemos a intérpretes es un derecho lo que tiene la víctima también tiene lógicamente ese derecho el propio acusado derecho a conocer de lo que se está no solamente eso es lo que se le pregunta sin aviso sobre lo que habla porque muchas veces nos encontramos en juicios en declaraciones distribución en detenciones ante la policía de extranjeros que el traductor e intérprete traduce preguntas pero no mole traduce todo lo que se habla en ese sitio en un juicio y no se traduce y entonces los abogados ustedes como suplen esa carencia pues en algunas ocasiones de ninguna manera no la podemos sufrir es decir cómo me apaño yo para ir a visitar

Voz 6 15:31 a una persona que está

Voz 14 15:34 en esa presión ahora estoy hablando víctima no que está ingresada en prisión eh yo no hablo su idioma yo no tengo la posibilidad de ir acompañada de un intérprete ahí puedo solicitar un intérprete cuando declara en comisaría o cuando declara en el juzgado pero no puedo entrevistarme o cuando me llama el despacho por teléfono o cuando viene a mi despacho a explicarme su problema apaña como puedes es decir el el

Voz 1827 15:59 la víctima o por cliente tu defendido pues

Voz 14 16:01 pues tiene que ir acompañado de alguien que hable el castellano tiene que buscarse la vida él eh el primer efecto de los problemas que las intérpretes es la espera porque pocos para muchos servicio que prestar en lo que se refiere a Madrid entonces el abogado sufre la espera de que llegue el intérprete y la sufre en todas las fases del procedimiento incluida la detención de prestar declaración un una persona detenida es extranjera insólita el derecho a que se nombre intérprete pues hay que esperar a que el intérprete eh a veces sufren Plaza Castilla en los calabozos con personas detenidas es uno el que envían para

Voz 0089 16:43 muchos personas

Voz 14 16:46 sí se acuerda tomarle declaración igualmente a esa persona pues el pueblo a producir otro de la espera al abogado basta que el intérprete ya una suspensión de juicio por la falta de presencia de intérprete yo sólo sufrir es una cadena que puede tener

Voz 0825 17:00 consecuencias bastante graves tanto

Voz 14 17:03 la víctima como para el presunto autor es que lo mismo da igual la justicia debe ser rápida no de precedida por circunstancias de estas cuando se entorpece nuestras circunstancias probablemente la justicia Nos justa porque era hostil ahora pida eh yo a veces no lo es por estas circunstancias

Voz 0825 17:20 la Comunidad de Madrid asegura que se siga Directiva Europea sobre Traducción e Interpretación pero al mismo tiempo reconoce que no hay ninguna premisa nada que sirva para evaluar esa cualificación y por lo tanto un nivel de calidad Rosa María Freire magistrada del Juzgado número XXXII de Madrid muy buenas tardes

Voz 27 17:38 buenas tardes comparte las quejas que

Voz 0825 17:40 acabamos de escuchar

Voz 27 17:42 pues sí porque la sufrimos todos los sufren ellos la supimos también los jueces los fiscales y todo ello todo el aparato de justicia que está puesto en un momento a disposición de cumplir sus responsabilidades cuáles son las de informar a las personas que están detenidas o a las víctimas de cuáles son sus derechos si son investigados porque se les investiga y a partir de ahí obtener sus explicaciones si quieren darlas todo esto está en manos de pues bueno pues un servicio interpretación que a veces tarda como se ha dicho a veces eh no llega a veces eh ahí llega llega con una deficiente calidad todo estos son problemas que nos encontramos pues más a menudo de lo que quisiéramos a mí y me han dicho en algún caso pedía interpretación de alemán que no había al final después de dos horas nos ofrecieron hace reinterpretación por teléfono por supuesto Menezes a que esto sí que es así porque esto afecta a las garantías esenciales y a mi responsabilidad para decidir sobre eso y al final tuvimos que echar mano pues de el servicio de intérpretes de la policía

Voz 0825 18:58 pero de esa traducción e puede depender la decisión que ustedes tomen de la culpabilidad o la inocencia de una persona de un acusado

Voz 27 19:06 sí bueno eso en la fase de juicio oral pero en la fase más temprana que es en la fase de instrucción en la fase de guardia pues dependen la libertad en la prisión de esa persona es así de decisivo es una garantía básica y elemental que está en las leyes es las leyes europeas en las leyes españolas que a veces no se puede cumplir porque el recurso que pone a nuestra disposición la Comunidad de Madrid en este caso a través de su contratación de un servicio que no fiscaliza adecuadamente pues es es es deficitario es de mala calidad eso es algo que es real esa deficiente calidad esto pues imagínese las consecuencias que eso tiene

Voz 0825 19:47 hay un problema de calidad por lo tanto sí sí sí

Voz 27 19:49 sí sin duda la Comunidad de Madrid se tiene que comprometer con la solución porque es ella la que está obligada a poner ese recurso ir a de ha de hacer que ese recurso sea de calidad por tanto exigir que bueno si no puede prestar directamente ese servicio cuando lo contrata pues que se cumplan esos estándares de profesionalidad en las personas que han de prestar ese servicio es que no se puede hacer otra cosa todo el aparato todo el sistema falla si al final los intérpretes pues no hay o son malos o nadie se ocupa de que de que estén que haga las cosas bien yo a veces me contestan ellos yo hago la pregunta contestan ellos les digo mire limite se a lo que yo pregunto límites a traducido en la respuesta

Voz 0825 20:37 si ustedes cuando han trasladado este problema que les dicen

Voz 27 20:42 pues que son problemas puntuales y bueno que es una disfunción puntual que se podía arreglar por otros medios vía e Interpretación Telefónica en fin si fallase control de calidad y son conscientes de lo que está en juego que son las garantías más elementales del proceso penal de las personas implicadas en el proceso cuáles son los investigados y las víctimas ellos mismos tienen que darse la respuesta

Voz 0825 21:07 tienen que garantizar esa calidad Rosa María Freire gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 27 21:14 gracias a usted

Voz 0825 21:18 dos Si veintidós minutos delata arde el Ayuntamiento de Móstoles pide en este caso a la Comunidad de Madrid que revise de oficio las ventas de viviendas públicas realizadas en en casa civiles para poder así declarar su nulidad e quiere seguir los pasos de la demanda presentada por un vecino de Navalcarnero que ha conseguido en este caso anular la venta de Fon a fondos buitre de XXXI promociones públicas Belén Campos

Voz 1463 21:41 el concejal de Vivienda de Móstoles Gabriela Ortega enviado una carta a la consejera de Transportes vivienda e Infraestructuras en la que le pide entre otras medidas que revise de oficio las ventas de viviendas públicas realizadas a en casa Cibeles declare su nulidad el pasado veintiuno de mayo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número veintinueve de Madrid estimó la demanda presentada por un vecino de Navalcarnero y anuló la operación de venta del Ivima que afectó a treinta y uno promociones Gabriel Ortega

Voz 28 22:06 por eso le hemos exigido al actual Gobierno de la Comunidad de Madrid que retire el recurso que ha interpuesto contra la sentencia de Navalcarnero que da la razón a los vecinos y que actúe mediante la revisión de oficio de ese procedimiento que ha sido de Klee

Voz 17 22:23 prado nulo e sentencia

Voz 28 22:26 de momento no firme para que las familias afectadas sean defendidas

Voz 29 22:32 la sentencia declara que no consta en el expediente

Voz 1463 22:35 en un informe Análisis que explique cómo el cumplimiento de sus fines puede determinar la enajenación de dichas promociones erigidas para cumplir precisamente el fin fundamental del Ivima cuál es el ante dicho de proporcionar el acceso a una vivienda digna a clases desfavorecidas como debe ser

Voz 6 22:51 el colectivo de personas que ocupan dice las vías

Voz 1463 22:53 vendas que en su día se adjudicaron en régimen de alquiler o de alquiler con opción a compra

Voz 0825 22:57 pues de eso se trata de buscar una vivienda digna el martes entre las máquinas en el gallinero Illa chabolas se convertirán en escombros un proceso que Saleh gracias a un acuerdo al de dos administraciones la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital son treinta y seis familias ciento cincuenta personas una vuelta a empezar pero en este caso no baja o plástico So chapas Enrique García

Voz 15 23:18 yo estoy aquí dice cuando tenía once años ahora tengo veintiuno llevo aquí diez años aquí en España el individuo aquí en los varios recogemos viviendo aquí estoy que otros lo hará vivir los mismo

Voz 29 23:28 Samuel lleva media vida en el gallinero un espacio de chatarra y escombros que a sólo doce kilómetros de la Puerta del Sol mantiene todavía a más de treinta familias como la de Alina de veinticinco años y madre de cuatro hijas

Voz 30 23:41 la guitarra mejor no para mis hijos nuevo que estamos MoMA como como toda la gente que es normal donde mandan le ahora seamos niños mirando unirnos dinero los rumanos los gitanos ir padece sentía Alexey dos no porque llevamos un parias

Voz 29 23:59 acabar con la estigmatización es el siguiente reto el primero el derribo está previsto el martes las familias irán a viviendas de alquiler social otras a pisos tutelados Luis Nogués director del servicio de integración comunitaria del consistorio madrileño

Voz 31 24:12 año cada familia ha tenido lo que llamamos la elaboración de un itinerario Xorret socios residencial individual para todos

Voz 29 24:20 aunque este proceso a juicio de Javier Baeza párroco de Entrevías que trabaja desde hace años con las familias tiene claro oscuros al menos con los tiempos y es que el retraso del realojo previsto para comienzos de septiembre obliga a que los menores escolarizados tengan que trasladar su expediente académico con el curso

Voz 9 24:38 a los hombre Nos preocupa a los tiempos en los que no hemos sobre todo por la incertidumbre las familias también por lo que supone de de su ubicación de los colegios niños de empleo en los colegios y a las familias nos les ha dicho se iban a seguir van a ir a los colegios nuevos por un lado se habla afortunadamente de estigmatización pero por otro lado pues a lo mejor se incorporan tarde de los colegios

Voz 29 24:59 pero el realojo es además de una esperanza para Elena cincuenta años dieciséis en el gallinero donde han nacido cuatro de sus hijas más contento por un parque

Voz 16 25:11 mucha tienen un acabamos boina no tiene ratas

Voz 29 25:15 en quien tienen una oportunidad para que la ciudadanía conozca quiénes son realmente como explica Samuel

Voz 15 25:23 casi va en todas partes no es que no es que diga yo era el racismo o no aunque haya racismo aún vamos a ir a ver a estas viviendas aunque ello es Luccin que no estemos vamos a estar porque vamos como sólo otros más si no somos animales y otras cosas como ser humano saben que haya requiere con perdón a la gente que diga esas cosas yo creo que el que tenga esa está caras de vernos del revés se va a perder lo mejor hasta que nos van a ver después de vernos seguramente dirán esto no esto que nosotros habíamos antes es otra cosa

Voz 32 25:54 este gallinero el físico será historia a partir del martes

Voz 0825 26:01 en clave de tribunales les contamos en este Hora catorce que la Audiencia Provincial ha condenado a veintiséis años de prisión a dos hombres por secuestrar torturar y matar a un vecino de Vallecas para robarle buscaba las claves de sus tarjetas de crédito los dos son adictos a la heroína Alberto Pozas

Voz 0055 26:15 drogar a la víctima con tranquila sin la encerraron en una casa en Vallecas y le torturaron para intentar que les diese la clave de su tarjeta de crédito los agresores eran dos adictos a las drogas del barrio con antecedentes y la víctima tenía cincuenta años será enfermo de sida hay cierro seis no tenía familia necesitaba dos muletas para caminar no pudo defenderse le dejaron tirado en una calle de Santa Eugenia dos días después murió por las heridas en el Doce de Octubre uno de ellos intentó dar una pista falsa la policía acusando a otro hombre pero fue cazado cuando descubrieron que las cámaras de un cajero automático Le habían grabado intentando sacar dinero con la tarjeta de la víctima la Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto veintiséis años de cárcel a cada uno por delitos de asesinato detención ilegal y robo con violencia en una sentencia que ya ha sido recurrida ante el Supremo para cuando fueron detenidos ya tenían entre los dos tres condenas por robo a sus espaldas uno de ellos por asaltar a un taxista en Vallecas ir robarle cien euros el teléfono GPS

Voz 0825 27:04 gracias Alberto pues en una prisión en este caso en Valdemoro se ha incorporado el ajedrez como herramienta para conseguir favorecer la reinserción de los reclusos SER Madrid Sur David Callejo

Voz 29 27:15 cuarenta reclusos de la cárcel de Valdemoro el centro penitenciario Madrid tres participan desde agosto en un programa piloto de ajedrez educativo y social denominado la mejor jugada un programa que se va a extender visto el éxito en estas semanas a otros centros madrileños como Soto del Real o Alcalá hemos hablado con el presidente del Club de Ajedrez Cristo de la Salud de Valdemoro Javier Carrillo

Voz 33 27:36 en la práctica del ajedrez está testado que que ayuda a la rehabilitación de los internos sin porque incide en aspectos fundamentales de la persona como son como pueden ser el respeto a las normas el respeto a otras personas la responsabilidad la toma de decisiones la consecuencia de la toma de decisiones

Voz 29 27:57 los voluntarios cada sábado por la mañana se acercan a la cárcel para jugar al ajedrez con los presos un programa que es fruto de la colaboración de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias con la asociación benéfica darse varios clubes de ajedrez eh

Voz 0825 28:15 vamos con el deporte muy pendientes del Madrid Iván Álvarez buenas tardes

Voz 3 28:18 el Isabel buenas tardes desde las nueve de la mañana se está desarrollando la asamblea de socios del Real Madrid en la que se ha aprobado la reforma del estadio Santiago Bernabéu siguiendo la sesión continua nuestro compañero Antón Meana cómo marcha la Asamblea Antón hola

Voz 0231 28:29 hola buenas tardes la junta directiva le pedía permiso a los socios para que si fuera necesario el Real Madrid se pueda endeudarse en una cifra máxima cercana a los quinientos cincuenta millones de euros en un tiempo máximo de XXXV años pues bien este ha sido el resultado de la votación

Voz 34 28:44 votos emitidos mil noventa y siete votos en contra cincuenta y siete abstenciones veintitrés votos a favor mil diecisiete

Voz 0089 29:02 queda quedan aprobados el punto uno del orden del día de la asamblea extraordinaria

Voz 0231 29:11 Real Madrid Florentino Pérez ha explicado a los socios que desde el punto de vista económico es más arriesgado ficharon galáctico que hacer frente a esta reforma

Voz 3 29:20 has Antón esta tarde en Segunda División el Alcorcón visita al Ramón de Carranza para enfrentarse al Cádiz el partido a las ocho de la tarde en un domingo en el que podemos hablar del madrileño Jorge Martín que ha ganado la prueba de Moto tres en el Gran Premio de Aragón de motociclismo sexta victoria del piloto de San Sebastián de los Reyes que es más líder del mundial con trece puntos de ventaja todo el deporte Isabel a partir de las tres de la tarde en Carrusel Deportivo

Voz 0825 29:39 gracias iban bueno pues aquí llegamos punto y seguido porque la información continúa Hora catorce como siempre en la SER buen domingo buena semana

Voz 1827 30:23 hola de nuevo muy buenas tardes la falta de estabilidad política en Europa se presenta hoy con mayor o menor intensidad en tres escenarios el primero Reino Unido allí el Times publica que el Gobierno de Theresa May trabaja ya en un posible adelanto electoral después de que la Unión Europea rechazara sus planes para el Brexit

Voz 6 30:40 en Hong Florence

Voz 1827 30:43 mientras el líder de los laboristas dice que va a esperar a que se decide en el congreso anual que celebra hoy este partido sobre la repetición de otro referéndum el segundo es alemán ni el ministro del Interior se resiste a destituir como pactó con los socialdemócratas al jefe del servicio secreto al que acusan de no ser contundente contra la ultraderecha que el tercero España aunque la vicepresidenta del Gobierno insiste hoy en el diario La Vanguardia en que la aprobación de los presupuestos los presupuestos que quiere el Gobierno socialista no están vinculados con una posible convocatoria electoral el ministro Avalos acaba de decir que las elecciones serán cuando toquen

Voz 15 31:16 mismo legionella si por mí fuera pero lo haremos con

Voz 35 31:19 la responsabilidad no con interés partidista no como lo están planteando ellos que lo único que les importa son sus estrategias partidistas pero no tienen nada que ofrecer

Voz 1827 31:31 Ábalos ha quitado también importancia a las declaraciones de ayer de la delegada del Gobierno en Cataluña que aunque luego rectificó dijo en un primer momento que era partidaria de indultar a los líderes independentistas si es que finalmente son condenados hoy PP y Ciudadanos han cargado contra el Gobierno porque la vicepresidenta Calvo asegura en una entrevista que no debería prolongarse la prisión preventiva si es que el juicio se retrasa es domingo es veintitrés de septiembre España es el principal país de destino para las víctimas de la trata es sólo la punta del iceberg pero según la Fiscalía más de trescientas cincuenta mujeres fueron explotadas sexualmente el año pasado José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas

Voz 1061 32:12 tardes hoy es el Día contra la trata y hoy hemos conocido que la policía en una operación ha detenido a quince personas y ha liberado a diez mujeres captadas en Nigeria hay víctimas de la explotación sexual en Málaga Flor de Torres es la fiscal Andaluza Contra la Violencia a la Mujer contra la discriminación sexual en declaraciones a la SER en Andalucía pide una ley integral contra la trata

Voz 36 32:29 la trata tiene que verse con unas el festival absoluta de género si en un segundo término que hay que impulsar la aprobación de una Ley integral porque sin esa visión integral de desde este denigrante delito yo creo que estamos parcheado las posibles soluciones a estas víctimas hay que hacer un abordaje revolucionario como se hizo en su momento con la víctima desde enero

Voz 1827 32:49 en Valladolid ha muerto la mujer transgénero que llevaba en coma más de un mes cuando le pegaron una paliza por la calle enseguida se lo contamos y les contamos también que más de siete mil personas han muerto en accidentes laborales en España en la última década

Voz 1061 33:01 desde dos mil ocho desde el comienzo de la crisis entre las causas siguen estando la falta de medidas de seguridad de prevención de riesgos pero los expertos avisan de que la precarización en salarios y contratos es cada vez más un factor determinante en la primera mitad de este año murieron doscientos ochenta y los trabajadores

Voz 1827 33:18 y sobre el ridículo al que no llevan muchas veces los controles en las redes sociales Facebook ha inhabilitado la cuenta de un jubilado español que subió la fotografía de un cuadro un cuadro de los años treinta en el que se den unos pechos la imagen ha sido censurada automática

Voz 1061 33:32 ante el algoritmo de la red social que está desbordada en el control de los contenidos según cuenta el diario punto

Voz 1827 33:37 esto es José Eugenio Carretero un profesor jubilado de

Voz 1061 33:40 setenta y cuatro años había subido la imagen de un cuadro de de mil novecientos XXXI del pintor y familiar suyo Eugenio Hermoso en el que se ven los pechos de tres mujeres ahora de momento tiene la cuenta suspendida titulares del deporte Iván Álvarez buenas tardes qué tal Roberto Bueno

Voz 3 33:52 tardes venimos informando a lo largo de la mañana de la Asamblea de socios del Real Madrid sesión en la que los compromisarios han aprobado la reforma del Santiago Bernabéu en el Palacio Municipal de Congresos continúa Javier Herráez para la Asamblea Herráez hola

Voz 2 34:04 hola qué tal Iván muy buenas tardes pues lo más importante quizás esta frase que vamos a escuchar a continuación es sobre la idea que tiene la liga de que se jueguen partidos en Estados Unidos esta es la postura clara y rotunda del Real Madrid habla su presidente Florentino P

Voz 0089 34:18 de tranquilidad que no vamos a Estados Unidos nosotros ya hemos manifestado públicamente que eso no se a qué intereses responde pero no no responde a los intereses de los clubes ni de los aficionados luego por tanto nosotros nos negamos rotundamente

Voz 2 34:36 qué es lo que ha dicho el presidente el Real Madrid se niega rotundamente a viajar a Estados Unidos para jugar partidos de Liga

Voz 3 34:43 gracias Herráez en lo meramente futbolístico el Sevilla ha pasado por encima del Levante dos seis para los hispalenses esta tarde tres partidos más a las cuatro y cuarto Villarreal Valencia ocho de la tarde Betis Athletic nueve menos cuarto Barça Girona para cerrar la quinta jornada en Primera división en Segunda ya finalizado el Mallorca uno Albacete tres en Moto GP restan cinco vueltas para el final Mar Márquez lidera la carrera ya estamos muy pendientes de Jorge Lorenzo que se ha caído en la primera vuelta ya abandonado el circuito de Alcañiz en camilla además triunfos de Brad en Moto2 y Jorge Martín que es líder del Mundial de Moto3 con trece puntos de ventaja el día terminará con el partido que la selección española de baloncesto disputa ante Puerto Rico a partir de las nueve de la noche ayer España ya ganó Japón en su debut en el Mundial Femenino de Tenerife un domingo que ha comenzado con una nueva proeza de Carolina Marín que ha ganado el Abierto de China de bádminton tras derrotar por veintiuno dieciocho

Voz 1827 35:27 sí veintiuno trece a la local Yushchenko

Voz 3 35:29 en este título la onubense ya suma veinticinco en su carrera añadiendo a su palmarés uno de los pocos torneos Keller se le resistían en su

Voz 1827 35:35 a los partidos de la Liga el baloncesto y todo el deporte Roberto

Voz 3 35:38 a partir de las tres de la tarde en Carrusel deportivo gracias Iván

Voz 1827 35:40 hay un domingo en el que ha empezado de forma oficial el otoño aunque no es lo que nos dicen las temperaturas que hay a esta hora en la calle en Andalucía por ejemplo están cerca de los cuarenta grados Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 0534 35:50 si el verano no dio una tregua en Andalucía pero el otoño ha traído la subida de los termómetros como si estuviéramos en pleno agosto para desesperación del comercio que había iniciado la nueva campaña abrigos y jerseys miran de los escaparates a los ciudadanos que seguimos en tirantes y ropa ligera para tratar de paliar los treinta y tres grados que tenemos ahora mismo en pleno centro de Sevilla y las previsiones de Aemet para la nueva estación no deja lugar a dudas tenemos por delante un otoño más caluroso de lo habitual

Voz 1108 37:37 buenas tardes Roberto mientras el Partido Laborista

Voz 1827 37:39 esta celebra allí su congreso anual y en el que están discutiendo sobre la repetición de otro referéndum sobre el Brexit

Voz 1108 37:45 en este caso si las bases de la estrategia de su líder Jeremy Corbijn un sondeo que publica el diario The Observer arroja que nueve de cada diez de los afiliados son favorables a un segundo referéndum en el que votarían a favor de mantenerse la Unión Europea esta mañana en la BBC Corbijn ha puesto cara de póquer y ha asegurado que aceptará lo que decida su

Voz 1827 38:04 partido en esa conferencia de Liverpool pero

Voz 0534 38:07 a sus ocho nueve

Voz 1108 38:10 su preferencias que haya elecciones generales y están preparados para ello de ganar dice podría renegociar la futura relación con la Unión Europea hay que recordar que Corbijn es uno antiguo euroescéptico que ya rechazó el ingreso del Reino Unido en los años setenta el adelanto electoral no obstante es una posibilidad como decías que se baraja en el propio seno del Gobierno conservador según asegura hoy el Times aunque el ministro del Brexit Dominic Brab empezó a tan claro que son especulaciones de prensa porque Theresa May no va a adelantar las elecciones Ros confía en conseguir un acuerdo si la Unión flexibiliza su postura y el ruido de la inestabilidad política no llega también hoy desde Alemania allí el ministro del Interior que es también el líder

Voz 1827 38:51 los conservadores bávaros ha puesto en entredicho el acuerdo alcanzado con los socialdemócratas para apartar del cargo al jefe del servicio secreto acusado Patiño de no actuar con contundencia contra los neonazis que salieron a las calles de Alemania en las últimas semanas

Voz 1108 39:04 Horse y Hoffa reitera hoy su apoyo al jefe de los espías de la policía alemana Hans Georg Maassen desde las páginas del Bild el líder de la CSU se niega a cesarle porque considera que no son verdad las acusaciones contra Maassen que de que tiene posturas de ultraderecha de esta manera el acuerdo alcanzado

Voz 1827 39:21 por Merkel con los socialdemócratas para nombrar a más

Voz 1108 39:23 el secretario de Estado de quitarle el puesto es cuestionado y devuelve la inestabilidad al Gobierno alemán Maassen había desmentido a la propia canciller al poner en duda los ataques xenófobos en el este de Alemania tras la muerte de un joven en que Mitt y los a una campaña de desinformado

Voz 1827 39:39 ah gracias Patiño y aquí en España la vicepresidenta el Gobierno dice hoy en La Vanguardia que si el juicio los independentistas encarcelados se alarga más de lo previsto en principio está previsto para este otoño pero si se alarga lo más lógico sería no mantener los hechos acción preventiva insiste en cualquier caso Carmen Calvo en que esa decisión está en manos de los jueces del Supremo estas declaraciones se suman a las primeras que pronunció ayer la delegada del Gobierno en Cataluña cuando antes de rectificar y de que la rectificaron dijo que ella era partidaria de indultar las si es que finalmente son condenados desde el Partido Popular Javier Maroto ataca al Gobierno

Voz 4 40:11 me pregunto qué es lo que va a pasar mañana señor Sánchez que va a ir usted mismo a la puerta de la cárcel para abrirla

Voz 5 40:17 os frente a eso hay un Partido Popular que la dicen inicia de nuevo el ciento cincuenta y cinco porque tenemos una mayoría en el Senado para apoyar

Voz 1827 40:26 es el ciento cincuenta y cinco y aunque ayer hasta dos ministra salieron a corregir a la delegada del Gobierno en Cataluña hoy el ministro de Fomento que está en la Fiesta de la Rosa que se celebra precisamente en Cataluña ha quitado hierro al asunto Parro Pau rumbo a Tardà que te Albo natal

Voz 38 40:39 la José Luis Ábalos es también el secretario de Organización del partido por tanto el encargado del control interno de la disciplina del mensaje ha sido el encargado de cargar con dureza contra el PP y Ciudadanos les ha acusado de no tener proyecto ir sólo a la contra y en ese contexto ha cerrado filas con Cunillera de éste

Voz 35 40:55 es una declaraciones de humanidad de la delegada del Gobierno de Tere esto responden con iniciativa para que aquellos reos de sedición y rebelión no sean indultado les solamente les ha faltado poner siempre que sean catalanes porque si no son catalanes se les puede honrar en el Valle de los Caídos

Voz 1827 41:18 la ministra de Política Territorial Meritxell Batet reivindica

Voz 38 41:21 dado la acción de gobierno en una Festa de la Rosa que sirve también como acto central del cuarenta aniversario del PSC ha sido un acto de autoafirmación de auto estima de un partido que accede a La Moncloa en lo catalán sea ha reivindicado como el del sentido común el que se aleja de los bloques representados por el independentismo por la oposición frontal que practican sita dance a todos ellos Miquel Iceta les ha reclamado que se dejen de frentismo y que trabajen para paliar los problemas reales de la población

Voz 1827 41:45 muy atentos a este dato más de siete mil personas han muerto en accidentes laborales en España en los últimos diez años los expertos en salud pública han detectado un repunte de la siniestralidad durante los años de la crisis y señalan como causas la precarización de los puestos de trabajo y la falta de inversión a la hora de prevenir riesgos Javier Carrera

Voz 39 42:03 me dijeron que me quedaran para echar una hora extra con la mala suerte

Voz 10 42:06 en dos mil once a Manuel le cayó encima una viga de diez toneladas mientras trabajaba donde acaba el nombre de Manuel tiene Tetra ya perdió la movilidad de su cuerpo desde el tronco hacia abajo es una de las miles de

Voz 29 42:20 víctimas de la siniestralidad laboral en

Voz 10 42:23 otro país desde dos mil ocho más de siete mil

Voz 29 42:26 el trescientas personas han muerto en accidentes durante su jornada o

Voz 1827 42:29 los proyectos ha supuesto según datos del

Voz 29 42:32 misterios de trabajo la falta de prevención de riesgos laborales sigue siendo crucial pero también la precarización apuntan expertos en salud pública como Joan Benach de la Universidad Pompeu Fabra es un factor determinante

Voz 40 42:45 está muy relacionado con factores de riesgo con la salud y finalmente con problemas de salud de muy diverso orden pueden ser desde videntes de trabajo pero muchos otros ámbitos que tienen que ver con con la salud

Voz 29 42:59 la estadística muestra un pico en ese dos mil ocho con más de mil muertes que se fueron reduciendo hasta las quinientas cincuenta y ocho de dos mil doce fecha en que comenzó de nuevo el repunte para Ana García de la Torre secretaria de Salud Laboral de UGT el cambio de tendencia tiene un responso

Voz 41 43:14 a partir de la aplicación de la reforma laboral del dos mil doce tiene que ver con la aplican

Voz 27 43:18 pasan de las comisiones el fenómeno de la precariedad

Voz 29 43:20 como apunta Benach no se limita a los salarios el tipo de contrato Manuel por ejemplo no tenía que haber estado nunca al mando de aquí

Voz 10 43:27 a la carga de trabajo

Voz 39 43:29 de ponen hace cosa de que no debe pero claro tú como te caigas

Voz 29 43:32 en los primeros seis meses de este año se produjeron más de trescientos mil accidentes en los que murieron doscientos ochenta y dos trabajadores eso sin contar las víctimas en desplazamientos otras setenta y siete son algo más de la mitad de los fallecidos por ejemplo en accidentes de tráfico sin embargo como relata Pedro José Linares de Comisiones Obreras estas son víctimas casi invisible

Voz 0825 43:52 el letrado recordó

Voz 40 43:55 al que más grave que podemos tener encima de la mesa sin embargo es uno de los que tienen una menor atención

Voz 29 44:01 viste un medidor de la precariedad más allá de estadísticas como las de la OCDE que este verano situaba a España como el segundo de los treinta y seis países miembros con trabajadores más pobres de momento las víctimas y sus familiares tienen además que pasar por años de trámites legales negociaciones

Voz 1827 44:16 con las empresas para obtener sus indemnizó

Voz 10 44:19 acciones Manuel lleva siete esperando el juicio por su accidente y mientras aprovecha para contar su experiencia en Sevilla

Voz 39 44:26 para ayudar a una persona como yo que Antonio para vivir

Voz 29 44:29 lo que más trabajadores sigan engrosando las estadísticas

Voz 1827 44:32 de los que arriesgaron su vida en el trabajo fue sin duda uno de las imágenes del verano los taxistas en huelga colapsando las arterias de las principales ciudades de España la semana que viene está previsto que el Gobierno apruebe el decreto que regula las licencias de la súbete las que tienen los vehículos con conductor de empresas como Uber o califal aunque todavía no no en todos los detalles parece que ese decreto satisface prácticamente todas las reclamaciones que hacía el sector del taxi la sube TC Por su parte preparan ahora sus propias movilizaciones frente a las imágenes de calles cortadas y agresiones que protagonizaron algunos taxistas los conductores de estas compañías Fay anuncian viajes gratis este miércoles para todos los usuarios a Carlos Sevillano el sector de la súbete cesta muy enfadado con el Gobierno aseguran que no ha querido negociar nada que se ha limitado a transmitirle sus intenciones denuncian que no conocen el borrador del decreto que pretende aprobar una de las medidas que más temen es la posibilidad de que se retiren autorizaciones sube TC ya concedidas dicen que de aprobarse lo recurrirán ante los tribunales Eduardo Martín ex presidente de la patronal un auto

Voz 40 45:39 no se puede aplicar la ley con efecto retroactivo y si eso se hace pues ese es manifiestamente ilegal por tanto pues estaremos y haremos todas las medidas oportunas para la defensa eso

Voz 1827 45:50 algunos de los principales dueños de licencias WC han convocado una manifestación en Madrid el próximo miércoles dos días antes de que el Gobierno apruebe un decreto que consideran una concesión al monopolio del taxi desde un auto comprenden y defienden el derecho a protestar

Voz 40 46:02 es que las medidas que pretende el Gobierno supone poner en la calle a quince mil trabajadores que son tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajadores de España también igual que los trabajadores del taxi y entendemos que ir respetamos profundamente el derecho a la manifestación de la defensa puestos de trabajo de esas personas

Voz 1827 46:17 dice la patronal que la eliminación de estos puestos de trabajo tendría un impacto de tres mil ochocientos cincuenta millones de euros las arcas del Estado y todavía sobre el transporte los sindicatos se reunen mañana con los representantes de Ryanair para tratar de llegar a un acuerdo sobre los servicios mínimos de cara a la huelga de esta compañía el próximo viernes nueva huelga en esta aerolínea low cost convocada esta vez por los tripulantes de cabina para que sus contratos estén sujetos a las leyes del país en el que se firman y no en Irlanda como hasta ahora Javier Corbacho buenas tardes buenas tardes Roberto

Voz 42 46:47 esta huelga se suma a la de los tripulantes de cabina de Hull