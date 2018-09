Hora 14 Fin de Semana (29/09/2018)

Voz 1 00:00 con las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 qué tal están muy buenas tardes al menos trescientas ochenta y cuatro personas han muerto en Indonesia como consecuencia del terremoto y del tsunami que llevó después hasta la costa olas de hasta tres metros de altura es el sonido del mar arrastrando todo lo que se encontraba en su camino la cifra de víctimas es todavía provisional porque hay zonas a las que no han podido acceder los equipos de rescate José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 00:47 las tardes la Agencia Nacional de Desastres sólo ha facilitado en efecto la cifra de víctimas mortales y heridos registrada en los hospitales de la capital de la provincia PAL UL donde viven más de trescientas mil personas no se sabe aún por el mal funcionamiento de las comunicaciones y los destrozos causados en las infraestructuras que ha sucedido de la población costera de

Voz 1061 01:06 con Gala la ola provocada por dos terremoto

Voz 1108 01:08 dos sucesivos uno de seis coma cinco y otro de siete coma cinco en la escala de Richter deja además más de mil edificios derruidos dañados y la misión más importante ahora es restablecer el suministro eléctrico la Unión Europea ha activado su sistema de mapas por satélite para apoyar en las labores de rescate

el sábado es veintinueve de septiembre y hoy es uno de esos pocos días que el Boletín Oficial del Estado despierta cierta curiosidad en la mayor parte de los ciudadanos esta mañana se ha publicado el patrimonio de los altos cargos de este gobierno del anterior el presidente Pedro Sánchez por ejemplo tiene algo más de trescientos cuarenta el euros incluyendo un pasivo sea créditos e hipotecas de ciento noventa mil

Voz 0866 01:56 en cuenta entre otros activos con ciento ochenta mil euros en inmuebles veintiun mil en su cuenta corriente a cambio Sánchez debe más de ciento noventa y dos mil euros entre sus colaboradores el que más patrimonio declara es el ministro de Exteriores Josep Borrell con más de dos millones setecientos mil euros el cuestionado ministro de Ciencia y Universidades Pedro Duque se sitúa en tercer lugar con un millón quinientos mil euros y sin deudas del Gobierno saliente el ex presidente Mariano Rajoy declaraba su cese un millón seiscientos mil euros de patrimonio frente al millón doscientos mil de la anterior declaración en dos mil doce en su Consejo de Ministros la titular de Agricultura Isabel García Tejerina fue la que más activos

Voz 1827 02:33 cúmulo con más de tres millones de euros a partir de las doce y media se ampliamos estaremos también en Barcelona donde los Mossos d'Esquadra han cargado contra una manifestación independentista que se había convocado a su vez para impedir otra concentración esta de apoyo a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que reprimieron a la fuerza al referéndum fallido del uno de octubre a Radio Barcelona Emma Miguel buena tardanza

Voz 2 02:57 bona tarda tres mil personas han participado en la protesta convocada por el sindicato policial a Paul is seis mil en la contra manifestación independentista ahora mismo el sindicato justo a Paul está haciendo un homenaje a los policías y guardias civiles que actuaron en Cataluña el uno de octubre lo hacen rodeados de un amplio cordón de los Mossos d'Esquadra que impide que los manifestantes independentistas se acerquen a la plaza hay tensión antes como decías sabido algunas cargas cerca de plaza Sant Jaume y hay al menos un detenido en la protesta independentista

Voz 1061 03:27 gracias Emma la familia de Francisco Franco quiere

Voz 1827 03:30 la dar los restos del dictador a uno de los principales puntos turísticos del centro de Madrid del Valle de los Caídos a la catedral de la Almudena Sergio Soto

Voz 3 03:38 lo recoge el escrito que la familia dirigido al Ministerio de Justicia para oponerse a la exhumación del cuerpo según cuenta la agencia Efe la primera intención de la familia es que Franco no se mueva del Valle pero si lo hace le enterraran en la cripta que poseen en la catedral de la Almudena en pleno centro de Madrid donde ya descansan por ejemplo los restos de Carmen Franco la única hija del dictador allí Prada desde diciembre ahora bien Franco podría acabar en Almudena si la familia no logra frenar la exhumación una iniciativa que considera inconstitucional por forma y fondo por forma porque para el decreto ley publicado en agosto alegan no se da la situación de extraordinaria y urgente necesidad que marca la doctrina constitucional por fondo porque la acción asegura vulnera derechos fundamentales como la intimidad personal que recoge la Carta Magna

del Valle de los Caídos al centro de la capital a la catedral de la Almudena Ésa es al menos la intención de la familia del dictador enterrada Franco en la cripta de la catedral madrileña donde dicen tienen derecho de inhumación así consta en el escrito de alegaciones presentado lo por sus nietos al acuerdo del Consejo de Ministros oponiéndose a la exhumación de los restos del dictador argumentando entre otras cosas según cuenta la agencia EFE que se vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal recogido en la Constitución en Madrid hoy no nos olvidamos es sábado de derbi

Voz 7 05:44 en ganar en Madrid dos cero del Madrid

Voz 8 05:47 yo creo vamos yo

Voz 1827 05:51 pero para madre

pero para madre

pero bueno más de mil quinientas personas participan en el dispositivo de seguridad puesto en marcha por la Delegación del Gobierno en Madrid para el partido que enfrenta esta noche a partir de las nueve menos cuarto en el estadio Santiago Bernabeu al Real Madrid y el Atlético de Madrid partido considerado de alto riesgo Antón Meana buenas tardes qué tal buenas tardes ya han comido ambos equipos las plantillas descansan ahora mismo en sus lugares de concentración al filo de las doce conocíamos la convocatoria de Lopetegui y también la de Diego Pablo Simeone el técnico del Real Madrid incluye en la lista a Vinicius Jr que va a estar en el banquillo Odriozola se queda fuera iba a jugar de inicio en el lateral derecho Carvajal en el Atlético de Madrid Santiago Arias tiene alta médica está en la convocatoria igual que el canterano Borja Garcés gracias Antón hay otras noticias que repasamos en titulares con Pablo Asensi

Voz 0542 06:47 sí investigan las causas del incendio en la calle Salvador Martínez en Usera en el que han sido entendidas esta mañana treinta y dos personas el fuego se originó en la primera planta del edificio y ha provocado intoxicación leve a los evacuados cuatro de ellos han sido trasladados al Hospital doce de Octubre para una revisión exhaustiva una mujer embarazada tres personas con afecciones respiratorias

Voz 0825 07:07 hay que seguir investigando el peso en Alcorcón

Voz 0542 07:09 pide que se retome la comisión de investigación de las supuestas irregularidades en la contratación que hizo el Ayuntamiento con varias empresas investigadas en la trama Púnica esta comisión lleva paralizada más de un año

Voz 0825 07:20 a un mes de multa por insultos en

Voz 0542 07:23 Facebook en Coslada una mujer ha sido condenada por haber lanzado acusaciones amenazas e insultos contra la Policía Local del municipio a través de su cuenta en Facebook la acusada que ha mostrado su arrepentimiento tendrá que pagar una multa de un mes con la cuota mínima diaria

Voz 0825 07:37 no nos olvidamos hoy arte mucho arte en actúa Madrid ya saben esa edición especial un festival de música organizado por esta casa por Radio Madrid que intenta mostrar y lo está haciendo de hecho lo mucho y lo bueno que se produce aquí en la capital más de cuarenta artistas solistas y grupos de todos los estilos que se han inscrito para pasar puedes escenario en la Puerta del Sol con el arte en arte protagonista aquí también en la misma Puerta del Sol en una nueva edición de actúa Madrid

Voz 9 08:11 el último fin de semana de septiembre con buen tiempo pero tanto muchos sin duda han aprovechado para salir fuera de Madrid vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico buena eso también

Voz 10 08:23 hola muy buenas tardes jornada bastante complicada en Madrid un accidente la A6 en El Plantío genera cinco kilómetros de retenciones en dirección a la capital llegando la efecto mirón otros todos en sentido A Coruña la A5 unas obras provocan tráfico lento en Campamento en dirección entrada al cerrar dos carriles en este punto en sentido a Madrid dificultades de salida I Circuito del Jarama ya tres Rivas Vaciamadrid complicaciones también de entrada a uno hasta nudo Manoteras a cuarenta y dos Parla M501 Brunete y por último densidad circulatoria la M50 en Las Rozas hacia la sexta

Voz 0825 08:57 cráter Antonio gracias DGT viendo pasar muy cerca miles de coches cada día entre el Paseo de Recoletos y la calle Alcalá mirando a Cibeles el Palacio de Linares la Casa de América bueno este es por ejemplo uno del centenar uno del centenar de edificios emblemáticos que este fin de semana abren sus puertas dentro de la iniciativa Madrid Open House una iniciativa que este año se ha propuesto ir un paso más allá como contaba Paloma López Marín directora de esta iniciativa en el programa A Vivir Madrid estamos viendo una ruta

Voz 11 09:24 en colaboración con la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid a mí que por un lado es profesores de la escuela enseñan los edificios que han construido en Madrid y por otro dentro de esos profesores los que son mujeres para que dar un poco de visibilidad a que las mujeres arquitectos lo arquitectas depende de cada uno elige cómo quiere que le llamen pues tengan una mayor visibilidad dice sepa que están haciendo unas obras magníficas dentro de Madrid

Voz 0825 09:46 y todavía en portada una cosa más in lo importante en esta ocasión hágame caso es seguir el ritmo

Voz 12 09:58 tú

Voz 0825 10:03 quédense con él con este ritmo mueve corazones el título de esta canción producida por Carlos Jim dentro de la campaña en la que en Madrid que sea presentado hoy coincidiendo con el Día Mundial del Corazón el ritmo es lo importante porque es el que marca la cadencia de las comprensiones una reanimación cardiopulmonar sabía cómo actuar sabría cómo hacerlo en caso de presenciar una parada cardiorrespiratoria este fin de semana puede aprender

Voz 13 10:28 no

Voz 11 10:49 bueno pues lo primero que hay que hacer es comprobar si se respira o no respira a valorar el nivel de conciencia Bale y bueno pues te iniciamos maniobras llamamos al ciento doce para hacernos manda a la ayuda de los servicios de emergencia iniciamos maniobras que serían treinta con presiones dos ventilación es así hasta que lleguen los servicios de emergencia

Voz 0159 11:07 dice sin porque lo importante es que nosotros sepamos qué hacer no lo es menos que los más pequeños también aprendan para que no se olviden el número de con presiones el voluntario de Samur Protección Civil Carlos Martín explica cómo lo hacen

Voz 0173 11:20 hay un truco sobretodo para el tema del número de complexión por minuto que es asociar la danza pues bueno típico a la Macarena o de los birdies en el caso de los niños con la sintonía de Bob Esponja se queda muy bien porque tienen un ritmo muy parecido balones

Voz 9 11:33 serio si quieren pueden aprender todo el fin de semana personal sanitario el les impartirá formación de primera mano

gracias Aurora Santos en el la plaza en este caso del Reina Sofía siguen quieren acercarse por allí personal como decíamos de personal sanitario en los van a enseñar a marcar el ritmo sea el que sea pero siempre el correcto el cielo está despejado luce el sol las máximas rondan de nuevo los treinta grados a esta hora el termómetro marca veinticuatro en el centro de Madrid

Voz 0825 14:19 B El Valle de los Caídos a cincuenta y tres kilómetros de la capital la del centro de Madrid en la catedral de la Almudena Ésta es al menos la intención de la familia del dictador y así consta en el escrito de alegaciones que sea presentado contra la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos mortales y al que ha tenido acceso la agencia Efe una exhumación a la que se oponen frontalmente porque entienden vulnera entre otros el derecho fundó mental a la intimidad personal que está recogido en la Constitución Sergio Soto

Voz 3 14:48 buenas tardes Isabel eso es la familia prefiere que Franco no se mueva del Valle de los Caídos de ahí su escrito de oposición al Ministerio pero si pierden esa batalla lo trasladarán a la cripta familiar en la catedral de La Almudena donde se encuentran entre otros los restos de Carmen Franco la única hija del dictador aunque hace décadas que el Vaticano dejó por escrito su rechazo enterrar dentro de las iglesias la familia Franco dispone de este espacio desde antes y la propia catedral ofrecía a día de hoy en su web la posibilidad de adquirir un sarcófago columbario para este fin así que no hay a priori impedimentos a que los restos del dictador acaben en el céntrico templo madrileño cuya cripta por cierto se puede visitar pero eso será si la familia no logra el primer objetivo que no se sume el cadáver en los once puntos del documento enviado a Justicia denuncian lo que a su juicio es una iniciativa inconstitucional una imposición forzosa del Estado que lesiona derechos fundamentales el Gobierno dicen no puede exhumar a Franco ni por procedimiento porque para el decreto ley publicado en agosto no se da la situación de extraordinaria y urgente necesidad que exige la doctrina consumo

Voz 1827 15:50 ni por fondo porque hacerlo

Voz 3 15:52 vulneraría según la familia el derecho a la intimidad personal que recoge la carta

Voz 0825 15:57 gracias Sergio en la familia asegura que dispone del correspondiente derecho de inhumación en La Almudena en su cripta hay enterradas unas mil seiscientas personas en la mayoría pertenecientes a la aristocracia ya la alta burguesía que con su donativo para la construcción de esta catedral compraron también el derecho a ser enterrados en ella como ya hizo la hija del dictador enterrada allí el pasado mes de origen dos y dieciséis minutos de la tarde Hriz acoge este fin de semana la cumbre parlamentaria mundial contra el hambre y la malnutrición en la que participan representantes de la alianza pan africana o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura entre otros organismos lo que les proponemos nosotros hoy en este Hora catorce Madrid es conocer el trabajo de voluntarios de la asociación de vecinos de El Pozo de ONGs como olvidados y Argo desde hace años cada semana reparten cerca de trescientas bolsas de comida a familias del Pozo Entrevías Vallecas y lo hacen todos los jueves en un local que se conoce como el comedor de la esperanza muy cerca de la estación de Cercanías de El Pozo esperanza es el referente y el alma de todo esto con ellos con voluntarios y con esperanza estuvimos este jueves

Voz 13 17:16 un tipo de bolso como de un asunto público corresponde a un gran número de personas esto último judíos Stalin suman aquí pues la fruta el tiempo hay para Somalia

Voz 22 17:34 por ejemplo hoy estamos echando más de Pino porque teníamos bastantes peras estamos echando tres porque si no no habría para todos zanahorias una porque sino no habría para todos tomates y se están echando bastante porque hay de sobra se une el volumen que tenemos el a familias que son de siete siempre es el fecha humana precisamente comida una cosa muy esencial son las patatas y esa no vienen nunca vienen dos veces el año pasado de lo demás casi siempre viene de lo mismo Cuba espera manzanas calabacines para el pisto mucho pimiento

Voz 13 18:15 me llega para vivir o no quería ni venir a mí me daba vergüenza sinceramente pero al final pues bueno aquí estamos tu madre más cosas y por eso muchas veces procuro no indica que te vienen a bolsas de comida

Voz 22 18:31 así por ejemplo también está en está con nada mi pensión que tiene este estamos en casa no nos llega ni para venir para una barra de pan porque yo no tenía el pan eso es muy duro

Voz 13 18:50 no podemos dar de doscientos setenta y cinco doscientas es tonto y ocho que no yo estoy viendo alguno neumonías con lo que llama la atención

Voz 23 19:02 humanizar si te puedes estar un poco pero yo creo que bueno pues sobre sus rodillas están felices no lo llevan bien no toda la vida dominio de debe aquí algunos que espera para coge a los bebés en es la cositas hasta los niños bien encantados no

Voz 13 19:21 muy buenos años cuando mi repartiendo que tenía catorce años cuando empecé con el padre ya no que esto lo he estado haciendo en la chabola chabola cuando yo vivía en la chabola y luego seguir en el piso luego ya

Voz 18 19:38 ahora esta agranda aún

Voz 13 19:40 porque la costa las necesidades con la crisis tú no te preocupes que llevó llevó hablando eh que estas son chuches esos es chuches del da un poquito a cada mamá que tiene niño hombre en la que no tener niño cual también que usted dándole las capas no cuentan con planes como escribe la vida desde este lado del mostrador sufre bastante quedé porque a la vez que tiene la pedir pañales e que a lo mejor hoy novio le cuando no buscan en pañales no hay otra cosa pueblos parte voces yo estoy eh porque no tiene los ojos Hunting suficiente y la gente dice la comida si la comida muy bien pero también los que este técnico tiene necesita son muchas cosas de la crisis la actriz si es que todo el mundo comida el dos por ciento más eh que se dice como dices mal tal un beso Line que te quiere mucho que mira lo que te tiene naftalina guardado cuando lo Vega era que cuanto más me limito restringido aquí dentro

Voz 0825 21:06 bueno Conesa con esa risa nos quedamos de la risa los más pequeños a los que han cumplido dieciocho años durante un tiempo han tenido que estar tutelados por la Comunidad de Madrid la Fundación Tomillo es un proyecto que se ha puesto en marcha en el barrio de Orcasitas es un centro que acoge el denominado proyecto tránsito a la vida adulta son jóvenes que tienen entre dieciocho y veintiuno años que han sido durante un tiempo como decimos tutelados por la Comunidad de Madrid por distintos motivos y que antes de que puedan ir por su cuenta puedan dejar de ser tutelados se les prepara allí para enfrentarse a lo que sin duda será una nueva vida Paul Asensio ha estado con ellos

Voz 8 21:46 hasta que cumplió dieciocho hay ahora pues aquí con Petro tiene dieciocho años y pasó seis en una familia de acogida te pequeño

Voz 24 21:54 yo estuve en una residencia después de la residencia me acogió una familia e tuve problemas con ellos porque yo quería estar con mi madre y bueno pues entre la rabia Aíto

Voz 8 22:05 esas cosas poco importa después de estar seis años con la familia y siete en un centro para menores Juan Pedro se instaló en la Fundación Tomillo ahora trabaja en un supermercado aunque sueña con otro trabajo muy distinto

Voz 25 22:17 no sería es el GEO bueno haber hay gente que me dice que sea real

Voz 8 22:20 esta pero bueno si todo cumplir Rubén su compañero tiene diecinueve años y este Camerún llegó a España tan sólo con quince años

Voz 26 22:27 intenté meterme en un se incorpore menor y Bono como no tenía eh es suficiente dinero para tener el pasaporte en mi país a llegar a menores en Hortaleza fuere un mes ahí pues ese derecho a Sharon porque no tenía pasaporte y se necesita un pasaporte y ahí pues se tenían que hacer me un las pruebas de muñecas que se llaman vivo o no

Voz 8 22:54 la Fiscalía determinó que tenía dieciocho años dejó de estar tutelado de lleva unos meses en la Fundación tiene mucho que agradecerles

Voz 26 23:00 son gente que ayudan mucho que te permiten avanzar o que no sólo tiene que tener en puso pero te ayudan a crecer como persona Borriello cuando llegar aquí la verdad que no tenía la madurez que tengo ahora no la tenían tenía muchas cosas que cambiar y ahí sigue

Voz 8 23:17 la documentación que buscaba trabajo pero sueña con un futuro prometedor y una visita muy especial a su país natal

Voz 26 23:22 ya pienso que el día de mañana proveen con Rajoy ir a ver a mi madre un día ya son cuatro años y medio

Voz 8 23:30 luego muchos vuelven a la Fundación para saludar dar la gracias o incluso trabajar es el caso de June este XXV Años actual conserje del centro cuando cumplen modistos

Voz 27 23:39 pese a la calle de sales a la calle tienes que buscarte la vida donde alojar te comida pues son muchas cosas

Voz 8 23:45 con la ayuda de gente poco a poco pues vas sabiendo su sueño dice seguir trabajando con los que la han visto

Voz 27 23:51 sigue trabajando con con esta gente que me quiere mucho es la verdad es el apoyo que te dan pues son muchos profesionales les conozco desde que entre aquí son muchas cosas

Voz 0825 24:06 vamos ya con otros asuntos tremendo susto el que se han llevado esta mañana a los vecinos del número treinta y dos Calle Salvador Martínez en el distrito de Usera treinta y dos de ellos han resultado intoxicados leves eso sí por inhalación de humo entre ellos ocho niños en un incendio que se ha originado en el descansillo de la primera de las nueve plantas de este edificio Alfredo Vaquero es el sargento de los bomberos de Madrid

Voz 28 24:27 hemos llegado con aviso de incendio en vivienda con personas atrapadas en su interior pero llegar lo que hemos encontrado era un incendio generalizado en tres de ellos de de la escalera en primera segunda tercera planta en primera planta suponemos parece ser que es donde se ha organizado se ha ocasionado el el el foco que que incendió segunda y tercera planta resultado dañadas en menor medida fría mucho urbanístico de escalera lo rescató horas han sido bastante complicado precisamente debido a su muy al nerviosismo de la gente que estaba en las viviendas E incluso los que estaban por fuera que amenazaban con tirarse

Voz 0825 24:59 treinta y dos personas como decimos han tenido que ser desalojadas de este edificio así han tenido que ser atendidas por inhalación de humo cuatro de ellas trasladadas a un hospital Se desconoce el origen de este incendio y un mes de multa esta es la condena que ha impuesto un juzgado el de Instrucción número cuatro de Coslada a una mujer en este caso por lanzar acusaciones lo hizo amenazas e insultos contra la Policía Local a través de su cuenta de Facebook Javier K

Voz 29 25:24 desde el Ayuntamiento aseguran que con la llegada de las redes sociales es algo muy habitual ver cómo se insulta o amenaza terceros mediante el falso anonimato que puede parecer proporcionan las redes sociales algo que nos dicen no es así que este caso lo demuestra porque finalmente se consiguió encontrar la autora de estas publicaciones todo empezó en marzo de este año cuando la mujer utilizó en esa red social para amenazar e increpar a los agentes en aquel momento el Ayuntamiento de Coslada puso a disposición del Cuerpo la asistencia jurídica necesaria ahora seis meses después en la vista oral la acusada ha reconocido los hechos y no sólo eso también ha mostrado su arrepentimiento tras llegar a un acuerdo con los propios funcionarios policiales y la acusación popular compuesta por el Ayuntamiento y el sindicato CPM ha sido condenada con sentencia firme a una pena de un mes de multa con la cuota mínima

Voz 0825 26:12 el área redes sociales en las que muchos cada vez más ven su futuro laboral hasta el punto de que el primer curso universitario universitario de Florence ers que ha comenzado la universidad

Voz 5 26:22 autónoma lo ha hecho con todos los alumnos

Voz 0825 26:25 Nos ha tenido que cerrar la matricula porque no tenía más plazas han tenido incluso que ampliar la matricula un sector que mueve que factura unos catorce millones de euros al año Israel Aranguez

Voz 1827 26:37 la primera promoción de influencias profesionales de las

Voz 0480 26:39 toma estará formada por ochenta alumnos que recibirán nociones no sólo de fotografía hay del entorno digital sino también sobre Derecho Economía todas las disciplinas que todo buen experto en tendencias debe manejar en el claustro de profesores encontrarán a prestigiosos docentes de la facultad ya todo un conjunto de celebridades del mundo de la moda y del marketing entre ellas la directora honorífica del curso Ágatha Ruiz de la Prada

Voz 30 27:03 yo la verdad que sin haber ido a la universidad esto es muy me siento muy honrada de estar en este curso y espero que los alumnos aprendan

Voz 8 27:13 muchísimo ello con los alumnos el sector se encuentra en pleno auge de hecho siete de cada diez influencer

Voz 0480 27:19 ver algún tipo de compensación económica según los últimos datos disponibles en España el director del curso Manuel de Juan fue el primer sorprendido tras agotarse las plazas ofertadas

Voz 31 27:29 hemos aumentado en un treinta por ciento las plazas disponibles porque no había manera eso nos ha obligado a pasar de la aulas seminario que te has planteado a plantearnos el trabajar el con las clases en el aula

Voz 0480 27:45 para facilitar la asistencia al curso además de la modalidad presencial se habilitará un servicio virtual para seguir las lecciones a distancia

Voz 0825 27:55 las con uso en Caballero muy buenas tardes qué tal buenas

Voz 1509 27:59 adiós a las nueve menos cuarto arrancará el segundo derbi madrileño de esta temporada en el Bernabéu el primero la Supercopa de Europa de hace un mes y medio que se llevó el Atlético para hoy Julen Lopetegui tienen las bajas de Marcelo de Isco el Atlético llega con tres triunfos consecutivos además con Jiménez ya recuperado Simeone puede contar con su once de gala

Voz 1827 28:15 cada un derbi todo es importante

Voz 32 28:17 tiene un componente emocional también en al margen lógicamente pues tenemos que llegar preparados a todos los niveles futbolísticos emocionales porque un derbi

Voz 33 28:26 no es un partido más a la forma que llegaran cada equipo mucha importancia porque son partido de emociones ya que eso que obviamente pueda jugar en ese límite emocional son los que terminaron respondiendo naturalmente al juego

Voz 1509 28:40 pudo ayer el Rayo empató a dos ante el Espanyol en casa con goles de Raúl de Tomás y Calcuta mañana turno del Leganés ante el Betis en el Benito Villamarín a las nueve menos cuarto y el lunes el del Getafe ante el Celta

Voz 18 28:51 gracias a su Sue ideas antes de terminar música mucha música por un lado lo que suena de fondo música por el parkinson en la plaza de Callao

Voz 8 28:59 escenario de esta iniciativa que pretende sacar esta enfermedad dar la conocer y buscar también investigación para poder superarla esto en la plaza de Callao en la misma Puerta del Sol

Voz 9 29:24 en el corazón de Madrid en la Puerta del Sol en la nueva edición de actúo organizada por esta cansa por Radio Madrid la fiesta de la música el baile y el arte urbano que reúne a más de cuarenta artistas con la música de Nacho Campillo que cierra a partir de las nueve y media de la noche esta edición de actúa nosotros llegamos a las dos y media la información continúa como siempre Hora catorce Juan sábado

Voz 1 30:02 son las dos y media en la una y media en Canarias

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes este sábado ha despertado con la tensión instalada en las calles de Barcelona donde los Mossos d'Esquadra han evitado que coincidieran dos manifestaciones de signo contrario a un lado una a favor de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que reprimieron a la fuerza al referéndum del uno octubre a otro esta que escuchábamos y convocada contra la primera y que ha terminado con una persona detenida todo esto el día que hemos conocido el patrimonio de mil quinientos altos cargos de este Gobierno y de la anterior Pedro Sánchez por ejemplo tiene algo más de trescientos cuarenta mil euros aunque aquí se incluyen los créditos y las hipotecas y Mariano Rajoy salió de La Moncloa con trescientos mil euros más de los que tenía cuando llegó en dos mil once enseguida les contaremos la última hora en Indonesia al menos trescientas ochenta y cinco personas han muerto y quinientos han resultado heridas como consecuencia del terremoto de siete coma cinco grados en la escala de Richter que provocó ayer además un tsunami que arrasó la costa con olas de hasta tres metros de altura hay muchas zonas inaccesibles así que previsiblemente esta cifra va a aumentar en las próximas horas además los nietos de Francisco Franco quieren enterrar al dictador en el cementerio de la Almudena en pleno centro de Madrid si es que finalmente sus restos son exhumados del Valle de los Caídos José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 31:48 buenas tardes así consta en el escrito que la familia del dictador ha entregado a Justicia y en el que se opone a la exhumación del Valle de los Caídos la intención de los nietos si finalmente el Gobierno sigue adelante es enterrar los restos de Franco en una cripta en la catedral de la Almudena de Madrid cripta propiedad de la familia y en la que ya está enterrada la hija Carmen Franco la ministra de Hacienda María Jesús Montero cree que es una buena noticia

Voz 34 32:06 en si la familia ha decidido finalmente hacerse cargo de los restos del dictador yo me alegro porque en un primer momento había manifestado otra otra cuestión parece lógico pese a la familia a la que se haga cargo de esos restos y que dos entierre en aquel lugar donde considere conveniente

Voz 1827 32:23 el número de personas que pide ayuda a los Servicios Sociales ha aumentado un sesenta por ciento respecto al año anterior

Voz 1061 32:28 después de la crisis una parte de la clase media sea consolidado ya como solicitante de ayudas y también ha cambiado el perfil de quienes solicitan las ayudas ahora es una mujer española de entre treinta y seis y cincuenta años con pareja y bajo nivel de formación Ana Lima preside el Consejo de Trabajo Social

Voz 14 32:42 la pobreza tiene cara de mujer y la crisis cuando las cosas vienen mal dadas afecta a toda la población pero aún más a las mujeres

Voz 1827 32:50 es posible que recuerden al dueño de este bar en Valencia hacía comentarios racistas a un cliente de raza negra que estaba al otro lado de la barra alguien lo grabó se difundió en redes sociales y hoy se ha convocado una protesta a las puertas de ese bar que ha terminado con los camareros agrediendo a los manifestantes había estado él y García

Voz 35 33:18 pasan los minutos ha acabado la concentración donde la Asociación Valenciana contra el racismo se manifestaba en contra de los comentarios racistas que un camarero hizo a un gorrilla en el paseo marítimo hace dos semanas no acabado todo está aquí porque durante la concentración varios camareros del bar San Patricio han comenzado a aplicar a los manifestantes rápidamente la policía llegado afortunadamente no hay ningún herido los manifestantes han animado durante esta concentración a los clientes de ambos bares a levantarse irse por estos comentarios se actitudes racistas que este camarero hizo hace dos semanas que además por los incidentes que habían ocurrido hacía unos minutos los manifestantes de la Asociación Valenciana contra el racismo seguían aquí hasta hace nada con carteles hablando con todas las personas que

Voz 8 34:01 acercaban a preguntar qué había ocurrido

Voz 35 34:04 se dice preguntaban el porqué de esa pancarta que mostraban donde ponía que Valencia no admite ningún tipo de razón

Voz 1061 34:09 sus gracias Eli fuera de nuestro país José Luis el FDP

Voz 1827 34:12 investiga ya las acusaciones de abuso sexual contra el juez candidato

Voz 1061 34:15 pesar en el Tribunal Supremo Donald Trump ha ordenado esta noche a los federales comenzar con la investigación después de que se lo pidiera el Senado que aplazó la votación para permitir precisamente estas pesquisas el FBI tienen menos de una semana para recabar datos sobre las cuatro acusaciones de abusos sexuales contra Brett Kavanaugh el propuesto por Trump para el Supremo

Voz 1827 34:32 el mítico paseo de la Fama de Hollywood va a seguir contando con la estrella de homenaje a Bill Cosby que cumple condena en una cárcel de Estados Unidos por agredir sexualmente a una mujer en los deportes de esta noche tenemos el derbi madrileño Uxue Caballero

Voz 1509 34:49 qué tal buenas tardes sí pero antes el minuto setenta y cinco en Anoeta gana al Valencia cero uno a la Real Sociedad con gol de Gameiro y esta tarde se juega ese derbi madrileño en el Real Madrid destaca la convocatoria de Vinicius última hora del Atlético de Madrid Pedro Fullana buenas tardes

Voz 8 35:01 buenas tardes el Atlético de Madrid almuerzo a esta hora aquí en su hotel de concentración al que ha llegado a la una de la tarde diecinueve futbolistas los dieciocho disponibles de la primera plantilla y el canterano Borja Garcés Savic Michel son Martins se perderán el derbi por lesión Simeone pondrá el once de gala el Atlético de Madrid que lleva cinco años sin perder en el Santiago Bernabéu saldrá al líder del estadio esta noche si consigue la victoria

Voz 1509 35:27 en París continúa en juego la Ryder Cup gana Europa ocho tres a Estados Unidos

Voz 36 35:33 hora catorce

Voz 5 35:35 este fin de semana queremos que

Voz 1827 36:57 son las dos y treinta y siete la una hay treinta y siete en Canarias la cifra es todavía provisional porque hay muchísimas zonas incomunicadas a las que los equipos de rescate no han podido acceder todavía

Voz 3 37:06 pero el primer balance habla ya de tres cien

Voz 1827 37:08 estas ochenta y cinco personas muertas en Indonesia como consecuencia del terremoto y el tsunami posterior que ayer afectaron a aquel país José María Patiño buenas tardes Hora extra de hoy Roberto las imágenes son espectaculares olas de hasta tres metros de altura que seguían por delante prácticamente todo lo que es encanto

Voz 1061 37:23 por su camino si además es que la ola provocada por los

Voz 1108 37:26 mismos elevó su poder destructor por la estrechez de la Bahía en la que se encuentra la ciudad de Pa look capital de la provincia indonesia de Célebes central con más de trescientos mil habitantes

Voz 1827 37:38 la tromba de agua entró por la playa

Voz 1108 37:40 a su paso las estructuras y vehículos de la costa hasta llegar a la mezquita ya afectada por el principal de los terremotos de siete coma cinco horas cara de Richter como se puede ver en los vídeos grabados por algunos res

Voz 1827 37:51 vivientes en medios de gritos de desesperación

Voz 1108 37:55 además de los trescientos ochenta y cinco muertos los hospitales registraron o registra mejor dicho quinientos cuarenta heridos y la Agencia Nacional de desastre reporta la desaparición de veintinueve personas la mayoría en un puerto al norte de la ciudad costera de Don gala más de mil edificios han sido dañados y los equipos de rescate intentan ahora restablecer los servicios eléctrico y de comunicaciones a los geólogos indonesios les ha sorprendido tsunami porque los terremotos que se registran en esa falla no suelen por provocar los este verano de todas formas murieron más de medio centenar de personas cuatrocientas mil fueron desplazadas por cuatro terremotos registrados en otra isla indonesia la del

Voz 1827 38:32 no gracias Patiño y aquí en España más que recorrido político entramos en el terreno de la curiosidad pero esta mañana se ha hecho pública la declaración de bienes de todos los altos cargos de los gobiernos de Pedro Sánchez también del de Mariano Rajoy que se escudó en un resquicio de reglamento para no difundirlas a Javier Carrera buenas tardes buenas tardes empezamos por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tiene un patrimonio de algo más de trescientos cuarenta mil euros

Voz 0866 38:53 sí una cifra que se reparte entre los más de ciento ochenta mil euros que declaran bienes inmuebles los veintiun mil de su cuenta corriente además de acciones y otros bienes eso sí Sánchez mantiene un pasivo es decir hipotecas y créditos de ciento noventa y dos mil euros

Voz 1827 39:06 en la mesa del Consejo de Ministros es Josep Borrell el que más fortuna acumula

Voz 0866 39:10 el ministro de Exteriores declara más de dos millones setecientos mil euros la segunda con más patrimonio de Isabel Cela con un millón seiscientos mil euros mientras que en último lugar se sitúa la titular de Hacienda María Jesús Montero con poco más de cien mil euros en activo

Voz 1827 39:23 como decíamos antes es pura curiosidad pero ya sabemos cuánto dinero tiene un astronauta

Voz 0866 39:26 ahí es además la tercera mayor cifra de todo el Gobierno el ministro de Ciencia y Universidades Pedro Duque tiene un millón quinientos veinte mil euros Duque cuestionada esta semana por la compra de una vivienda a través de unas

Voz 1827 39:37 sociedad sólo declara treinta y siete mil euros en inmuebles sobre el Gobierno anterior Mariano Rajoy salió de La Moncloa en junio con trescientos treinta y cinco mil euros más de los que ya tenía cuando llegó en dos mil once Así en la declaración de dos mil doce Rajoy con

Voz 0866 39:49 estaba con más de un millón doscientos sesenta mil euros el ex presidente declara ahora un millón seiscientos mil las lamas adinerada de su Consejo de Ministros era Isabel García Tejerina con más de tres millones de

Voz 8 40:00 los en activo aquí frente a las grandes cifras Javi

Voz 1827 40:02 SER llama la atención el patrimonio de Jorge Moragas que fue jefe de gabinete de Mariano Rajoy y que apenas tiene tres mil euros en la cuenta

Voz 0866 40:09 a quinientos cuarenta y cinco euros en acciones en total poco más de cuatro mil euros de patrimonio pero ni muebles ni otro tipo de bienes sin embargo Moragas declara un pasivo es decir una deuda de trescientos treinta y cuatro mil euros

Voz 1827 40:20 y mientras tanto en Barcelona los Mossos d'Esquadra han tratado de evitar esta mañana que coincidieran dos manifestaciones de signo contrario Radio Barcelona Miguel bona tarda

Voz 2 40:29 buena tardan una estaba convocada para

Voz 1827 40:32 el homenaje a los guardias civiles y a los policías nacionales que estuvieron allí en Barcelona y que reprimieron el referéndum fallido del uno de octubre

Voz 40 40:39 la otra estaba convocada contra la primera yenes

Voz 1827 40:42 ha cargas policiales si a esta hora

Voz 2 40:44 el centro de Barcelona ya ha recuperado la carne la calma las dos protestas ya han terminado la manifestación convocada por el sindicato policial justa Paul ha concentrado a tres mil personas según la Guardia Urbana eran básicamente policías nacionales y guardias civiles que han querido rendir homenaje a los agentes que actuaron en Cataluña el uno de octubre así nos lo contaban dos de las manifestantes

Voz 15 41:07 este hombre Evo porque hay que apoyarlo el año pasado aquí se pasó muy mal solamente se está viendo lo malo no se está viendo lo que se hizo a la Guardia Civil a la policía que fue

Voz 41 41:15 mucho daño me parece terrible que no nos permiten hacer la manifestación el libremente y ellos la pueden hacen de ellos me refiero a los independentistas la puedan acceder libremente donde quieran y cuando quieran ir cerrando las manifestaciones legales que los otros

Voz 2 41:30 su protesta ha terminado en plaza Cataluña hasta donde se han acercado parte de los seis mil manifestantes de la contra protesta independentista en el que en la que había gente de todas las edades llegado a también de distintas partes de Cataluña en su caso unos decían que estaban aquí manifestándose porque se sentían humillados por la convocatoria de los escuchamos

Voz 18 41:51 que viene la policía

Voz 42 41:53 haciendo ver que quiere un aumento de sueldo pero en realidad lo que quieren pues es es premia Haro reivindicar la violencia que hubo contra la población

Voz 15 42:04 que no sean Bonomi como una provocación podría decir que es una provocación podrían fue Kosovo Oltra reloj aquí también podrían unos a aunque van en

Voz 2 42:18 a plaza Cataluña la tensión no ha pasado de los gritos pero antes como decías en Via Layetana los Mossos han cargado contra los manifestantes independentistas que querían alcanzar la otra protesta que han lanzado objetos huevos polvos de colores a los agentes de los Mossos hay al menos un detenido y diez heridos dos de ellos han tenido que ser trasladados a centros sanitarios

Voz 1827 42:39 es que Asetma y todavía sobre Cataluña Oriol Junqueras en prisión provisional dice que quiere ser candidato de Esquerra Republicana las elecciones europeas del próximo mes de mayo Radio Barcelona Adriana Tardi el eh

Voz 0027 42:49 vicepresidente cree que es momento de darlo todo y que su candidatura es la mejor forma de denunciar lo que califica de retroceso democrático ir represión del Estado español una carta a la que ha puesto voz su sucesor en el Gobierno aragonés a las puertas de la cárcel donde Junqueras cumple prisión preventiva defensa con octubre defender el derecho a votar como ocurrió el uno de octubre denunciaron juicio que no será justo y mostrar a Europa las vergüenzas y debilidades del Reino de España es más importante que nunca ha dicho Juncker a través de Aragonés Junqueras que ya encabezó las listas de Esquerra al Parlamento Europeo en dos mil nueve fue eurodiputado hasta dos mil doce pero ahora hay que ver cómo encaja esta nueva candidatura con el calendario judicial que le afecta y con su propia situación personal recordemos que está suspendido como diputado por el supremo hasta que se celebre el juicio

Voz 1827 43:34 esa es en cualquier caso la intención de Oriol Junqueras en prisión provisional

Voz 18 43:38 puede una persona en prisión provisional presentarse

Voz 1827 43:40 en una lista una cita electoral pues no responde a esta pregunta Miguel Press no que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo

Voz 43 43:46 desde mi punto de vista ahora no habría ningún impedimento no lo habría mientras no haya una sentencia de primera instancia en la que se le condene o por delito de rebelión o por un delito contra la Administración pública cuál podría ser el problema que si está condenase produjera justo antes de las elecciones en ese caso entonces incurriría una semana una causa elegibilidad

Voz 1827 44:10 todavía en clave política con referencias constantes a la unidad de España Albert Rivera ha presentado hoy en Sevilla la plataforma que impulsó antes del verano y con la que pretende reivindicar el orgullo de ser español a estas alturas el líder de Ciudadanos pretende incorporar a la gente de izquierdas

Voz 44 44:25 yo me comprometo si soy presidente a formar una mayoría constitucionalista inequívoca una mayoría entre personas que piensan distinto pero que compartan estos valores y estas reformas hay seguramente gente de izquierdas de centro de derecha que comparten esos valores esa es la España en la que yo creo esa es la España por lo que voy a trabajar con mis compañeros esa es la España que viene

Voz 1827 46:10 la familia Franco pretende enterrar al dictador en el cementerio de la Almudena en pleno centro de Madrid en un lugar muy turístico si es que finalmente los restos del dictador son exhumados del Valle de los Caídos así lo han dicho por escrito ante el Ministerio de Justicia en un documento en el que acusan al Gobierno de vulnerar su intimidad personal Sergio Soto

Voz 3 46:29 porque la familia considera que la exhumación es una imposición del Estado los nietos de Franco afirman que sólo a ellos les corresponde disponer donde deben reposar los restos Easy el Gobierno les obliga a sacarlos de dónde están irán a parar a la cripta familiar en La Almudena ahí está enterrada ya desde diciembre por ejemplo la única hija del dictador Carmen Franco el Vaticano ya dejó claro en los ochenta su oposición a enterrar dentro de las iglesias pero la familia Franco posee la cripta desde antes la Almudena no ha detenido esta practica la ofrece en su web es decir que a priori no hay impiden impedimentos a que el cuerpo del dictador vaya a parar a una cripta que se puede visitar de una catedral que recibe cada año la visita de miles de turistas todo esto si finalmente el cuerpo abandonó el Valle porque dice la familia que el decreto del Gobierno vulnera la Constitución por un lado porque no cumple los requisitos de urgente necesidad que marcará doctrina por otro porque dice lesiona el derecho a la intimidad personal y a la libertad religiosa

Voz 1827 47:22 dentro este dato que pone en evidencia que la recuperación de las grandes cifras macroeconómicas no se traslada aquí a ras de suelo ha aumentado más de un sesenta por ciento respecto al año anterior el número de personas que piden ayuda a los Servicios Sociales Irene Dorta

Voz 48 47:35 la pobreza tiene cara de mujer en los últimos años el perfil de personas que solicitan ayuda a los servicios sociales en España ha cambiado tal y como explica la presidenta

Voz 2 47:44 el Consejo de Trabajo Social Ana Isabel Lima

Voz 49 47:46 con la crisis cuando las cosas vienen mal dadas afecta a toda la población pero aún más a las mujeres

Voz 48 47:52 mujer española de entre treinta y seis y cincuenta años con pareja bajo nivel de formación son las usuarias más habituales además tras la crisis económica una parte de la clase media se ha consolidado como solicitantes de ayuda

Voz 8 48:05 hay un todo un sector que nosotros llamamos

Voz 49 48:08 precaria dado casi un treinta por ciento que curiosamente vemos que tienen un empleo o que están cobrando prestaciones por desempleo pero aún así eh tienen otra serie de dificultades entre ellas también la económica que les hace ser personas usuarias de servicios sociales

Voz 48 48:23 la petición de estos servicios ha aumentado un sesenta y tres por ciento en el último año una tendencia al alza que no va acompañada de unos reposición en los recursos

Voz 49 48:32 vemos que hay un aumento de la demanda y a la vez nos ha repuesto lo que ya teníamos en dos mil once estamos viendo cómo hay un sistema que está soportando gran parte de los problemas de la sociedad en el que no se está invirtiendo nos estaba ordenando

Voz 48 48:44 la secretaria de Estado de Servicios Sociales María Pilar Díaz asegura que el ministerio está trabajando para revertir esta situación llevamos cuatro meses estamos aquí al frente estamos para recuperar derechos para rescatar personas entender que es una responsabilidad nuestra y que aquí estamos para trabajar a pobres y la exclusión social la dependencia de mayores y la desprotección las necesidades sociales más demandadas actualmente por ello los trabajadores reclaman más inversión en investigación e innovación además de mayores recursos que se centren en la prevención de estos casos

Voz 1827 49:14 en Extremadura los estudiantes han salido esta mañana a las calles para exigir una solución al calor que sufren en las aulas de colegios e institutos en aquella comunidad dicen que las altas temperaturas han provocado ya algunos alumnos mareos vómitos o golpes de calor La Ser Mérida sol Grajera