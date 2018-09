Hora 14 Fin de Semana (30/09/2018)

Voz 1 00:00 son las dos la una en Canarias

Voz 1827 00:22 qué tal están muy buenas tardes empezamos con una noticia del mundo del deporte que acabamos de conocer hace sólo unos minutos la española Ana Carrasco hace historia y se convierte en la primera mujer en ganar un Mundial de Motociclismo e Iván Álvarez buenas tardes

Voz 0451 00:36 qué tal Roberto buenas tardes así es con tan sólo veintiuno años la piloto murciana se ha proclamado campeona del mundo de Superbikes en la categoría de Supersport trescientos y como has dicho es la primera mujer que gana en un Mundial de motociclismo de velocidad en fútbol acaban de finalizar dos partidos Huesca uno Girona uno en primera división y Alcorcón dos Oviedo cero en Segunda División tres eventos en directo en Fórmula uno Verstappen lidera la carrera a veinticinco vueltas para el final Jon Rahm y Sergio García están jugando en la Ryder Cup de golf España busca las medallas en la prueba en ruta masculina del Mundial de ciclo

Voz 1827 01:04 en gracias iban a las puertas del primer aniversario del uno de octubre la vida política gira hoy aquí en España entorno a esta cita cuyas consecuencias han marcado la agenda de los últimos doce meses el president Quim Torra acaba de reivindicar los resultados de aquel referéndum ilegal que no tuvo un recuento con garantías San Radio Barcelona Emma Miguel bona tarda

Voz 0563 01:22 buenas tardes Quim Torra hecho una doble petición ha llamado a la valentía por si hay que hacer un nuevo acto de desobediencia ya a la unidad para avanzar y hacer realidad la república catalana Rambita

Voz 2 01:32 Iván huelga votamos y ganamos pero ahora necesitamos a todos para volver a hacerlo para consolidar esa victoria sino nada de lo que hemos hecho tendría sentido si ahora el miedo unos venciera si ahora no fuéramos capaces de recuperar el espíritu del uno de octubre para ir dónde tenemos que ir a hacer la república catalana la república catalana

Voz 0563 01:51 ha presidido un acto en el Palau de la Generalitat con representantes de las personas heridas el uno de octubre es uno de los actos oficiales que hay programados entre hoy y mañana para conmemorar aquella jornada

Voz 1827 02:02 desde Euskadi el lehendakari Iñigo Urkullu pedía hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que pase de las palabras a los hechos e insistía en que los presos independentistas no deberían estar en la cara

Voz 3 02:11 abogamos porque se ponga fin al encarcelamiento preventivo de todas las personas que participaron en el proceso la prisión provisional no es una medida proporcionada Andy justificara las palabras del Gobierno español tienen que materializarse en hechos

Voz 0470 02:41 y fuera de España El Mundo mida hoy otra vez a Indonesia allí los equipos de rescate tratan de encontrar a personas atrapadas entre los escombros después del tan

Voz 1827 02:52 la moto y el tsunami posterior que el viernes

Voz 0470 02:54 arrasaron la isla de Célebes el último balance todavía es provisional habla ya de más de ochocientos muertos José María Pagés

Voz 1402 03:01 el vicepresidente indonesio Yusuf Kala ha preparado a la opinión pública al avanzar que serán miles las víctimas mortales por este tsunami los terremotos después del seísmo de siete coma cinco grados en la escala de Richter Se han contabilizado hasta ciento cincuenta réplicas que hace más comprometidas esas tareas de rescate en el hotel Roa Roa de PAL cincuenta supervivientes permanecen atrapados los escombros varias poblaciones siguen inaccesible para los equipos de emergencia el mar devuelve a la costa cientos de cuerpos sin vida

Voz 1827 03:30 quien Reino Unido el Partido Conservador llega profundamente dividido hoy a la conferencia que celebran en Birmingham por el Brexit pero también por el liderazgo cuestionado de Theresa May ahí está la corresponsal de la Ser Begoña Arce adelante

Voz 0273 03:43 Theresa May ha hecho un llamamiento a la unidad del partido justo antes del inicio de esa conferencia Boris Johnson la desafiado nueva hay públicamente condenando su plan de cheques que califica de grotesco y absurdo Johnson tiene previsto un acto el próximo martes la víspera precisamente del discurso final de May el exministro de Exteriores es el favorito a la sucesión como líder en la encuesta que hoy publica The observen Birmingham es una buena plataforma para su causa entre diputados y simpatizantes durante los tres próximos días

Voz 1827 04:10 la familia de Pablo Ibar tiene cierta esperanza de cara al juicio que se repite mañana en Estados Unidos este español lleva veinticuatro años en la cárcel dieciséis en el corredor de la muerte por tres asesinatos que niega haber cometido en la SER hemos hablado con su padre

Voz 4 04:23 yo debería fijar qué es lo que hay no lo que pasó hace veinte años lo que se enseña yo creo que sí ven lo que se enseña lo que los nuestros dice creo que eso es suficiente razón para que Jurado vea no culpable a partir de las doce

Voz 1827 04:46 ya lo escuchamos escucharemos también algunos de los ciento dieciséis mil de las ciento dieciséis mil personas que esta mañana se han presentado a la oposición para conseguir una de las dos mil trescientas plazas en Correos la mayoría coinciden en que son muy pocas

Voz 0470 04:58 totalmente insuficiente avisando de que hay otra convocatoria el año que viene entonces dispuesto suficientes Hora catorce y cinco minutos

Voz 5 05:12 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:32 qué tal muy buenas tardes veinticinco mil personas veinticinco mil para una de las cuatrocientos veintiocho plazas fijas que oferta correos aquí en la Comunidad de Madrid hoy día de exámenes en treinta ciudades españolas porque el número de plazas fijas se acerca a dos mil trescientas en todo el país eso sí los aspirantes se disparan a ciento dieciséis mil

Voz 7 05:53 algo tiene estaba en España cuando para un examen de estas características nos presentamos esa barbaridad de gente

Voz 8 05:58 cree que es un mandato completamente ridículo pero reflejan un poco el ya precariedad laboral

Voz 9 06:05 queda nuevo en España cuando vas a buscar un trabajo

Voz 7 06:08 aparte de estar tú hay muchas personas correos es un impuesto fijo lo que todos buscamos ahora mismo

Voz 0470 06:17 en este Hora catorce además les contaremos la historia de tres niños Marcos está diagnosticado de TEA trastorno del espectro autista Marina tiene un transtorno de lenguaje

Voz 0825 06:28 ha pasado por cuatro colegios en los últimos cinco años hija Andrea también ha necesitado una adaptación curricular sus padres denuncian la falta de una integración real en los colegios el problema y en gran medida la carencia la falta de profesores de apoyo especializados que lleva a que un mismo profesor sea compartido por varios colegios la inclusión dónde queda

Voz 10 06:49 su no inclusión no hay nada todo lo privado todos los Cinecittà a bomba bomba

Voz 11 07:00 sé que es difícil sé que es dinero se en el fondo todos dinero el problema dinero claramente lo que el ser llevaremos en el bolsillo

Voz 9 07:07 el Barça no tienes un apoyo adecuado son dos horas a la semana entonces todos están también a las divisiones J suban pero cuando suma cuando le dan el apoyo cuando el fue nuca

Voz 0825 07:21 en este Hora catorce se lo daremos San Juan José Nieto que es director general de Educación Infantil Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid hay otras noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Paul Asensio piden apoyos y los piden ya el consejero de Medio Ambiente

Voz 12 07:39 este de la Comunidad de Madrid Carlos Izquierdo pida ciudadanos que apoye lo antes posible la nueva ley del suelo para evitar una subida de precios de la vivienda Izquierdo delega así toda la responsabilidad en el resto de grupos de la Asamblea insultos

Voz 0825 08:42 Papa y del deporte Iván Álvarez cuéntanos buenas tardes

Voz 0451 08:46 al Isabel buenas tardes Victoria del Alcorcón dos cero ante el Oviedo con goles de Albert Dorca y Juan Muñoz en un partido que ha finalizado hace apenas unos minutos a partir de las cuatro de la tarde el Rayo Majadahonda visitará al campo del líder el Málaga segunda división en primera a las nueve menos cuarto de la noche Betis Leganés en el Gran Premio de Rusia de Fórmula uno que está en directo el madrileño Carlos Sainz ocupa la decimocuarta posición a falta de veinte vueltas para el final en internos

Voz 0825 09:06 te damos gracias Iván y todavía en portada esta misma mañana en Callao en el metro al lado de las máquinas expendedoras de billetes o de tarjetas o de recargas elijan ustedes

Voz 8 09:17 parece que tiene que estudiar un máster en física cuántica para poder sacar un billete recargarlos no difiera que honran estamos intentando comprar billetes sencillos el bono de diez o cargar implicados tanto de Patras momento los trenes cargados veinticuatro euros lo

Voz 0825 09:41 bueno pues no sabemos si al final se complicara o no la cosa pero a partir de mañana y como prueba en algunas estaciones se encontrarán otras máquinas más sabemos para qué iban a servir horas

Voz 13 09:53 en ella se podrán comprar billetes sencillos títulos de diez viajes y la Tarjeta Multi por si el usuario la necesita se llama máquina de venta rápida Innova permitir sin embargo la compra de títulos turísticos ni la recarga de abonos de treinta días como hace el resto su objetivo simplificar la compra a aquellos que no utilicen el Metro de manera habitual para diferenciarse de las que ya conocemos va a estar pintada de rojiblanco en

Voz 0273 10:15 lugar de azul y blanco llega a partir de mañana

Voz 13 10:18 será dentro de un proyecto piloto se va a instalar de momento en Pacífico Conde de Casal y Atocha Renfe y si funciona se extenderá a otras estaciones de la red

Voz 0825 10:27 pero el tiempo dirá si servirán para facilitar las cosas apunta lo mejor en cualquier caso para calmar las prisas y los nervios

Voz 0470 10:38 a quién toca el violín es la hará tiene trece años y ex alumna de

Voz 0825 10:45 Lola Encina que es profesora del conservatorio Adolfo Halffter de Móstoles y es la única profesora la única profesora de conservatorio que ha sido nominada como mejor docente y a propuesta de padres y alumnos todos también en los que parece en este caso dice no siempre los mejores alumnos son los que parecen estar hechos para la música

Voz 11 11:04 para mí son los más interesantes esos son los que más me gusta porque justo cuando tienes un alumno que a lo mejor tiene más dificultades al principio es cuando tienes que hacer una labor más más creativa y para mí más interesante desde luego siempre

Voz 0825 11:22 este mediodía pasada por A Vivir Madrid emocionada por lo que supone que han sido sus alumnos los que la quieran reconocer su trabajo consiga o no ese galardón en cualquier caso lo mejor siempre cada vez que entra en clase

Voz 11 11:34 a ver evolucionar a un niño y convertirse en un adulto de calidad y lo ves paso a paso desde los ocho años es un premio para nosotros es lo mejor de este trabajo

Voz 0825 11:45 luce el sol de no volveremos a rondar los treinta treinta y dos grados de máxima incluso en el sur de la comunidad de momento y a esta hora el termómetro marca veintisiete en el centro

Voz 14 11:58 hora catorce en Madrid

Voz 19 14:02 la nueva ley está vale ya está ya está

Voz 14 14:13 hora catorce Madrid

Voz 0825 14:15 Rossi catorce minutos de la tarde Blanca Teresa Victoria son las madres y la abuela de un niño de cuatro años dos niñas de once y catorce Marcos está diagnosticado de TEA el trastorno de espectro autista Marina tiene un trastorno del lenguaje ya pasado por cuatro colegios en los últimos cinco años dos públicos uno concertado y uno privado y por último Andrea que también ha necesitado una adaptación curricular denuncian la falta de una integración real en los colegios el problema en gran medida dicen es la carencia la falta de profesores de apoyo especializados que llevan a que un mismo profesor sea compartido por varios colegios no siempre cercanos como punto de partida hablamos con sus madres punto de partida para una conversación una pregunta de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva

Voz 10 15:03 no no hay no hay nada rompió todos los es privado todos los significa algo

Voz 11 15:13 difícil claramente lo que llevaremos en el bolsillo

Voz 9 15:20 no no lo que pasa es que no tienes un apoyo adecuado creo que no tiene porque ser individualizado el problema de aquí cuando te a dar tal curricular de las asignaturas que pasa que el niño está físicamente en segundo de la ESO pero les pasan las asignaturas de dos o tres años criamos debería vida el niño dónde está que pasa en física está así lo tiene que haber un profesor de apoyo con lo cual siempre va retrasando porque este profesor de apoyo son dos horas a la semana entonces todos les también va a las divisiones ni jotas así puede pero cuando asuma cuando le dan el apoyo cuando es el apoyo pues nunca se va retrasando de lo que pasa que como ya sea retrasa al final no alcanza los objetivos no tienes una titulación tienes acceso a una formación no puedes no puedes hacer la FP

Voz 11 16:14 el curso pasado cuando ya estaba en primero de la ESO mentira no papel que yo tenía que firmar mi marido hablar todos los padres tenemos que afirmar diciendo que aceptábamos que dada la adaptación curricular significativa de nuestra hija en ciertas asignaturas no iba a obtener el título de la ESO nos llamamos el colegio les de varias veces insistiendo en los que teníamos de firmar lo que escribió de ser para poder fue Mendía va a firmar este papel que compromete desde el primero de la ESO su futuro lo que entre eh yo atentaría un titulo paralelo vamos a decir sin has de la ESO que la es a pero que le abra puertas el para poder acceder a una formación que el huevo la de un trabajo y una manera de ganarse la vida es al fin y al cabo la el objetivo final de todo el mundo

Voz 9 17:07 de todos estos eh el problema que ya le veo es si estás en el ordinario es decir esto es un problema que no los tienen hasta los dieciséis años ya que a los dieciséis años pues salir padres el que tiene que buscar una solución que en el caso de la educación especial la a un poquito más quién podemos tenerlos hasta los dieciocho pero Narro te lo encuentras a los dieciocho y Riera qué hago yo con mi hijo diríamos sitio de centro de día le tengo casa diciendo regléis leyó cosita de formación tratar aquí va a estar entretenido que no quiero mire usted yo creo que mi hijo esté a que la sociedad con todo eso haciendo lo que puede ser

Voz 11 17:47 lo que pueda sus fotografías unos más otros no

Voz 9 17:50 pero los niños además que han demostrado la capacidad que tienen de que determinadas medidas una aquí

Voz 11 17:54 la vertiente a la educación infantil adora a los niños los trata con una delicadeza paciencia superior a la mía que tengo cuatro hijos y se amparó no tiene mucha experiencia Bello y si no puede optar a hacer profesora titular que sea triunfante presteza para eso necesita el título de la ESO con lo cual que van a poder hacer en el futuro qué opciones tiene miedo

Voz 10 18:20 sobre todo en la educación que es sacar de cada alumno que ellas potencialidad

Voz 9 18:26 es que tiré estamos está haciendo porque las potencialidades están marcadas de antemano cuál tenemos que tener todos claro estos niños no entrar la diferencia es esa que educar es sacar de niño toda la potencialidad que lleva como en el caso Bella qué tiene la potencialidad de cuidar a otros niños porque le gusta pues hay que sacarla verla en cuidarla potenciarla que si tuviéramos una persona integradas social eso es la educación no es saber muchas cosas

Voz 0825 18:58 Juan José Nieto director general de Educación Infantil Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid muy buenas tardes

Voz 20 19:04 muy buenas Carriço entonces ya escuchado

Voz 0825 19:06 tan apoyos faltan medios y por eso dicen no se puede hablar de integración

Voz 20 19:10 pues yo fines siempre todo lo que hagamos será poco siempre habrá que poner más medios más recursos pero yo tengo que decir que el esfuerzo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid el suizo está haciendo los equipos directivos y a los profesores por mejorar la educación especialmente la dedicación de los temas sólo necesitan es cada vez más grande y yo tengo la experiencia yo estoy director de un instituto hasta hace nada para mí lo más importante era a los que más necesitan y los temas necesitas a los chicos con necesidades especiales chicos que están en aulas hospitalarias chicos que hay que atenderlos en casa así a mi me parece que estamos haciendo esfuerzos es verdad que lo que dicen las familias siempre serán pocos los recursos pero que poco a poco vamos a mafia intentamos atender lo mejor posible a nuestros jóvenes de eso es constatable

Voz 0825 19:56 pero cree que es suficiente contar como dicen con un profesor de apoyo dos horas a la semana en una clase con veinticinco alumnos como denuncien estas madres

Voz 20 20:03 bueno no sé cuál será el caso de de de estas madres sobre todo lo que sí puedo decir es que hablaba me preguntas por mil incursión en la Comunidad de Madrid de ochenta y tres por ciento de los alumnos con necesidades educativas especiales también en centros ordinarios con apoyos esos inclusión este curso que acabamos de arrancar hemos puesto en marcha de nuevo tres nuevas aulas para trastornos generales donde desarrollo para chicos que esta que tiene alguna en algún asunto del excepto autista sobre todo son chicos con TEA y Teresa unas nuevas de cinco alumnos atendidos por dos profesionales para para estos alumnos aquel esfuerzo que año año estamos haciendo hicieron periodismo que cera poco pero el esfuerzo que estamos haciendo es grande no se la atención de a cada uno de los alumnos porque eso va en función de la de los informes psicológicos de los recomiende lo que recomiendan los fundadores la atención que queda en cada alumno sin chico necesita más atención tendrá más de apoyo del peto de él en el centro

Voz 0825 21:05 sino titulan aseguran es como si no hubieran hecho nada se cierran puertas no pueden cursar una FP que les abra esas puertas laborales que es una de sus mayores preocupaciones por qué no se hace

Voz 20 21:17 hay muchas salidas hay orientadores en los equipos de orientación psicopedadogía orientadores en los centros que siguen uno a uno cada cada mi única niña con su situación y hay alternativas ya hay vías para ayudar a todos por ejemplo tenemos los de mar los programas de de mejorar el aprendizaje y del rendimiento académico está en con su grupo de referencia pero luego tiene otras asignaturas que las trabajan por ámbitos para que sea más asequible ámbito lingüístico y ámbito científico

Voz 21 21:45 mi hijo para que puedan ir vaso adaptados

Voz 20 21:47 puede hacer formación profesional básica se les prepara para una profesión los chicos que acaban formación profesional básica si el equipo directivo lo define título en Secundaria tendrían el título de Secundaria hay otra alternativa que son los programas profesionales de modalidad especial que es una FP adaptado para chicos con necesidades educativas especiales ya que tenemos muchas muchas posibilidades pero Portillo

Voz 0825 22:10 tener una denuncia además recurrente ellos insisten no titulan no reciben nada a cambio por ese esfuerzo

Voz 20 22:17 cómo que no estoy diciendo que está la certificación nuestros a es un chico que hace de formación profesional básica tiene un nivel uno de formación profesional y eso es un título puede ser el equipo educativo lo decirle titula en Secundaria affaire grado medio eso es un título pero no es cuestión sólo de título es cuestión de prepararles para su inserción laboral verbal es lo más autónomos posibles para enfrentarse va a la gira a la profesión que sea eso supone que hay que seguir con ellos transformación le decía antes Isabel los ERE modalidad especial que hay distintos perfiles también perfiles técnicos no todo es el título de prepararles para la vida

Voz 0825 22:52 o alguna cosa más nada que ver con este asunto aprovechando que hablamos conocer esta semana les contábamos aquí en la SER la orden por escrito de la Consejería para modificar las aulas de colegios de Vallecas Puente de Vallecas y Moratalaz justificaban ustedes esta decisión en esa llegada masiva de inmigrantes tiene a fecha de hoy tiene el dato de cuántos niños inmigrantes han entrado nuevos en septiembre en estos colegios

Voz 20 23:14 los militares que como son como esto depende de las áreas son cinco y decenas de ahí no tengo o no tengo Seat operado no es que haya una orden de de masificadas las olas no habrá que cumplir siempre con las ratios dentro del margen que la ley Vicens y esto es una medida que se pueda utilizar porque es una medida sobre la ley pues es que no serlo

Voz 0825 23:35 pero ustedes utilizaron ese término llegada masiva entiendo que basándose en datos

Voz 22 23:40 sí supongo que sí yo no tengo los datos que las tienen todavía en la consejeros y los tengo lo tengo mucha gente y eso una había pero bueno es tanto

Voz 0825 23:50 Juan José Nieto director general de educación infantil primaria secundaria de la Comunidad de Madrid gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias buenas tardes

Voz 20 23:59 la serie a todos que hacías

Voz 14 24:02 hora catorce Madrid

Voz 0825 24:04 vamos ya con otras cosas en la Audiencia Provincial de Madrid mañana lunes juicio por el asesinato de una mujer en Rivas ocurrió en el año dos mil dieciséis el acusado pareja de la víctima tenía orden de alejamiento por malos tratos Alfonso Ojea

Voz 0089 24:16 la fiscalía solicita veintiséis años de prisión para el acusado por los delitos de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco por quebrantamiento de medida de alejamiento el agresor de diecinueve años de edad acabó presuntamente con la vida de su ex pareja el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis siete puñaladas recibió la mujer de cuarenta años frente a la superioridad física del agresor muy corpulento violento que esgrimía un cuchillo de quince centímetros de longitud ella no pudo escapar ni pedir ayuda se encontraba en su propio domicilio el acusado ya tenía una orden de alejamiento que fijaba doscientos metros como distancia mínima entre agresor y víctima una orden dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arganda del Rey que le investigaba en esos momentos por ser el presunto responsable de un delito de malos tratos Domingo en el

Voz 0825 25:02 que cerramos desde luego una semana realmente negra con tres mujeres y dos niñas asesinadas por violencia machista nuestro país con el objetivo de proteger también a los más pequeños la Comunidad de Madrid puso en marcha lo hizo hace más de una década el programa mira al que nos hemos querido acercar con Javier Carrera

Voz 23 25:19 no estamos atendiendo ya a menores que sí que tienen

Voz 0866 25:21 en dos mil diecisiete del programa Mira de la Comunidad de Madrid atendió a ciento noventa y cuatro menores cuyas madres son víctimas de la violencia de género una intervención psicosocial que ofrecen psicólogas como Vanessa

Voz 23 25:32 el estar expuesto a ver la violencia de género en tu madre es ya suficiente para estar directamente implicado en una sintomatología de violencia de género

Voz 0866 25:43 Vanesa es un nombre ficticio el Real se oculta por motivos de seguridad de la misma forma que no es posible conocer la ubicación concreta en Madrid del centro donde se trabaja por el bienestar de estas niñas y niños

Voz 23 25:54 se trabaja mucho el juego el juego terapéutico trabajo materno filial que es importante

Voz 0866 25:59 según el Ministerio de Igualdad desde dos mil trece veintisiete menores han muerto en nuestro país por violencia de género cuatro de ellos en la Comunidad de Madrid pero como alerta Carmela del Moral de Save the Children no es posible aún cuantificar el número real de víctima

Voz 24 26:13 lo que sucede con la violencia de género es que nunca tenemos los suficientes datos de los mai

Voz 1645 26:19 hombre es que el objetivo de programas como Mira extra

Voz 0866 26:21 cooperar el daño causado al vínculo materno filial pero a los trastornos de conducta que llegan a sufrir los menores se une otro riesgo que los patrones se repiten de mayor

Voz 23 26:30 si no hay una resolución de todo eso pues puede hacer que que evidentemente se reproduzcan esas esas conductas

Voz 0866 26:36 los cambios y la evolución de los menores llegan contrabajo

Voz 23 26:40 será notado cambio esta niña entonces esto realmente pues hasta que estemos aquí os la noche

Voz 0866 26:45 compensa para psicólogas como Vanessa que ayudan a recuperar la infancia a estas víctimas también de la violencia de género

Voz 0470 26:55 ya se lo decíamos al inicio de este informativo hoy domingo

Voz 0825 26:58 de examen para muchos para tantos veinticinco mil personas que optan a una de las cuatrocientos veintiocho plazas fijas que oferta correos aquí en la Comunidad de Madrid unos buscan trabajo y si es posible fijo y de calidad mejor otros quieren no perder el que ya tienen en San Fernando de Henares continúa la tensión entre los trabajadores y la dirección del call center Transcont después de que haya planteado despedir a doscientos de ellos el motivo argumentan su principal crié en cliente Orange ha finalizado hoy mismo su contrato con ellos

Voz 1645 27:28 Henares Javier Casado este viernes salían a las calles para manifestarse contra esa decisión de la empresa al grito de los puestos de trabajo no volverán a las concentraciones también esta próxima semana porque el cuatro y cinco de octubre está previsto que mantengan las últimas reuniones de la negociación Manuel González es miembro del comité de empresa

Voz 25 27:49 la semana que viene ya hasta el final de todo este proceso permaneció en las negociaciones entre el día cuatro o cinco para esos son los días que han convocado huelgas por veinticuatro horas son concentraciones previsiblemente para presionar para seguir insistiendo hasta el último momento del último día en la necesidad la posibilidad real que tiene la empresa en remita Celia

Voz 1645 28:05 es que los sindicatos sostienen que la compañía tiene la capacidad de reubicar a los trabajadores en otras campañas y servicios porque ya lo han hecho anteriormente pero para llegar a algún tipo de acuerdo las negociaciones primero deben salir del punto muerto en el que se encuentran

Voz 25 28:19 las Stringer en cierto no tengo que la empresa está un poco estancada pero ahora empieza lo único que ha hecho en lanzar balones fuera hábito recapacite Hay cambia su postura

Voz 1645 28:27 desde Trans con bañado en que la reducción de ingresos en estos últimos meses también ha influido en la decisión de realizar el ERE algo que choca con lo que se puede leer a día de hoy en su propia página web donde anuncian que su nivel de negocio ha aumentado a Iván Álvarez buenas tardes de nuevo queda al Isabel buenas tardes

Voz 0451 28:48 de nuevo continúa presente el derbi madrileño que se disputó anoche en el Santiago Bernabéu recordamos empate a cero entre Real Madrid y Atlético de Madrid un punto

Voz 1645 28:56 que según lo visto en el terreno de juego suficiente para ambos equipo

Voz 0451 28:59 pues con el empate los de Lopetegui son segundos con catorce puntos y los del Cholo ocupan la cuarta plaza con dos dígitos menos esta noche juega al Leganés que visita al campo del Betis a las nueve menos cuarto de la noche tras ganar al Barça el Lega buscará su primera victoria lejos de Butarque para mañana queda el Celta Getafe a las nueve de la noche en Segunda División ha finalizado hace unos minutos el Alcorcón dos Oviedo pero en Santo Domingo y en una hora y media a las cuatro de la tarde el Rayo Majadahonda se enfrenta el líder el Málaga en La Rosaleda en fútbol femenino en juego el partido del líder de la Liga Iberdrola al Atlético de Madrid que gana dos cero al Granadilla en el minuto sesenta y tres de la segunda parte dos encuentros finalizados de la Liga Endesa Movistar Estudiantes ha perdido de dos con Manresa y Montakit Fuenlabrada ha ganado de dieciséis y en el Gran Premio Nuria Fórmula uno restan siete vueltas para el final el madrileño Carlos Sainz marcha ahora mismo décimo sexto

Voz 0825 29:44 bueno pues así llegamos a las dos y media la información continúa como siempre Hora catorce Juan Domingo buena semana

Voz 1 30:01 son las dos y media de la uno y medio en Canarias

Voz 1827 30:20 hola de nuevo muy buenas tardes último domingo de septiembre a las puertas mañana de una nueva subida del precio del gas a partir de octubre la tarifa que tienen la mayor parte de ustedes en sus casas Se verá incrementada casi un ocho y medio por ciento dicen los que saben de energía que ese incremento se debe a que el precio de la materia prima se ha disparado además septiembre termina con la luz un dieciséis por ciento más cara que el año pasado y así millones de personas tienen que hacer malabarismos cada día para llegar a fin de mes según el último barómetro del CIS publicado esta misma semana la mitad de los españoles cobra menos de mil doscientos euros al mes y un catorce por ciento no tienen ningún ingreso

Voz 26 30:57 Jaguares concibe con un contrato de quince horas claro se tienen que buscar otro trabajo dentro del aeropuerto paga hacen esto para el gran sueldo utilizo masona ochocientos euros y bueno

Voz 27 31:11 no es año años los salarios con lo cual nunca nuestro afecto nunca llegábamos a mil euros aunque los demás hayan llegado

Voz 0825 31:20 yo no tengo suficiente para pagar

Voz 28 31:22 killer de mi vivienda para pagar la manutención de mi sido ir para pagar la luz a mí con novecientos euros no me llegaba

Voz 1827 31:30 mientras tanto la agenda política gira en torno al uno de octubre el independentismo quiere convertir el primer aniversario en una reivindicación de los resultados de aquel referéndum sin garantías democráticas que sólo sirvió para dejarnos claro que los independentistas catalanes

Voz 2 31:45 son independentistas catalanes van bruta probará

Voz 1827 31:53 mil votamos aquí ganamos ha dicho esta tarde el president Quim Torra os necesitamos a todos para consolidar la victoria y hacer posible la república catalana desde Euskadi el lehendakari Iñigo Urkullu pedía la libertad

Voz 0470 32:06 para los presos independentistas

Voz 3 32:08 que se ponga fin al encarcelamiento preventivo de todas las personas que participaron en el proceso y la prisión provisional no es una medida proporcionada Dani justificara las palabras del Gobierno español tienen que materializarse en hechos

Voz 1827 32:36 en Estados Unidos mañana se repite el juicio contra el español Pablo Ibar José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas tardes este lunes empieza a la selección del jurado un proceso que puede durar hasta seis semanas la Fiscalía ya ha anunciado que va a volver a pedir la pena capital para Ibar que estuvo dieciséis años en el corredor de la muerte y que acumula veinticuatro de sus cuarenta y seis años en prisión Se le acusa de un triple asesinato pese a que la única prueba que hay contra él es un vídeo que deja muchas dudas así asume su padre Cándido Ibar la repetición del juicio

Voz 4 33:02 han pasado años a veces sin casi sin esperanzas de que algún día podemos tener una oportunidad pero bueno al final ha llegado y lo pasado pasado está

Voz 1827 33:12 el último adiós esta tarde en Cantabria Celia Barquín la golfista español asesinada la semana pasada en Estados Unidos en Indonesia en Indonesia mientras siguen las tareas de rescate como en este hotel que escuchamos las autoridades han confirmado que ya han muerto al menos ochocientas XXXII personas por los terremotos y el tsunami que azotaron a la isla de Célebes sigue habiendo más de quinientos heridos decenas de desaparecidos problemas de comunicaciones y de suministro el Gobierno reconoce que el área afectada es mayor de lo que pensaban en un primer momento de vuelta a España la policía ha identificado a dos jóvenes que se grabaron mientras conducían cuatro veces por encima de lo permitido y lo subieron después a las redes sociales

Voz 1645 33:49 conductor y copiloto tienen veinticuatro y treinta y tres

Voz 1827 33:51 años y se les acusa de un delito contra la seguridad vial circulaban por un polígono ocurrir cuadruplicado el límite de velocidad haciendo derrapes e incluso llegaban a perder el control del coche y chocaban contra la acera mañana se celebra una nueva fiesta del cine en toda España con entradas a menos de tres euros y sobre cine prepárense para pasarlo fatal a mí el año que viene se estrena la cuarta película de Toy Story la de los juguetes de Disney ya han terminado de grabarla y el actor que pone voz a Buzz Lightyear ha dicho que hay escenas muy duras no pudo soportar la última y que incluso rompió a llorar pues con la música de Toy Story nos vamos a los deportes hay Iván Álvarez

Voz 1645 34:46 buenas tardes qué tal Roberto buenas tardes Ana Carrasco

Voz 0451 34:48 es el nombre propio del deporte español en lo que llevamos de domingo la piloto murciana de veintiuno años se ha proclamado campeona del mundo de Superbikes en la categoría de Super Sport trescientos ha hecho historia además al convertirse en la primera mujer que gana el Mundial de motociclismo de velocidad Ana Carrasco tras la carrera Magny Cours

Voz 30 35:03 estoy contenta porque ha sido duro llegar aquí quiero dedicarle el título a Luis Salom y a toda su familia porque era muy bueno amigo y bueno el día que lo perdimos me promete a mí misma que mi primer título sería para él

Voz 0451 35:14 en fútbol finalizado al Huesca uno Girona uno tarde a las cuatro y cuarto Villarreal Valladolid seis y media Levante Alavés y nueve menos cuarto Betis Leganés en Fórmula Uno Hamilton lidera la carrera a cuatro vueltas para el final en el Gran Premio Rusia Alonso es noveno y décimo segundo en la Ryder Cup de golf Europa gana diez seis a Estados Unidos cuando en estos momentos están jugando Jon Rami Sergio García nos vamos hasta Innsbruck para saber cómo marcha la prueba en ruta masculina Borja Cuadrado hola

Voz 31 35:36 en estamos ese treinta y cuatro kilómetros de línea de meta un grupo de ocho ciclistas ninguno de ellos de relevantes tiene una ventaja de ocho minutos sobre el pelotón en el cual empezamos a ver a los ciclistas españoles con David de la Cruz con Omar Fraile a sumarse a las cabecera a la posiciones cabeceras fuera de abono

Voz 0451 35:51 a las seis y media Roberto España hay velocidad competirán por la medalla de bronce en el Mundial femenino de baloncesto

Voz 5 35:56 la Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 37:54 dos y XXXVIII un hay treinta y ocho en Canarias las consecuencias del uno de octubre del dos mil diecisiete han marcado la vida política española en la Moncloa en la Generalitat de Catalunya durante estos últimos doce meses ya a las puertas de ese primer aniversario del referéndum ilegal el independentismo se moviliza para reivindicar esa cita lo ha hecho ya esta tarde el president Quim Torra quien considera que no los resultados son válidos y que ahora deben estar unidos para llevar a Cataluña hacia una independencia que sea real Radio Barcelona Emma Miguel

Voz 0563 38:21 quién Torra ha presidido un acto en el Palau de la Generalitat con algunos de los heridos durante las cargas policiales del uno de octubre desde allí Torras se ha referido a que el día como un momento eléctrico que marcó un nuevo reto para el que hará falta valentía por si hay que volver a la desobediencia pero sobre todo una boutade

Voz 2 38:38 Iván huelga votamos y ganamos pero ahora no necesitamos a todos para volver a hacerlo para consolidar esa victoria sino nada de lo que hemos hecho tendrías

Voz 1645 38:47 sentido Si ahora el miedo no venciera sí ahora no

Voz 2 38:49 éramos capaces de recuperar el espíritu del uno de octubre para ir dónde tenemos que ir a hacer la república catalana la república catalana

Voz 0563 38:57 también estaba el Barça presiden pera aragonés que en la misma línea ha apelado a recuperar el espíritu de colaboración de aquel día que ha descrito como un ejemplo de dignidad autodeterminación e inteligencia colectiva mañana del president Quim Torra participa en varios actos conmemorativos del uno de octubre por la mañana habrá una declaración institucional y por la tarde recibirá en el Parlament a los representantes de la Plataforma uno d'Octubre a que han convocado una marcha desde plaza Cataluña

Voz 1827 39:26 gracias en Málaga fracturan el independentismo ha agravado en las últimas horas después de que los Mossos d'Esquadra cargaron ayer contra algunos radicales lanzaban así a la gente que iba a otra manifestación a una convocada para rendir homenaje a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegado los allí en Cataluña durante el operativo del uno de octubre seis personas han pasado la noche en el calabozo pero esta mañana han quedado en libertad desde la CUP han pedido la dimisión del conseller de Interior

Voz 32 39:55 el busto en los últimos veinticuatro horas polca Dimitri no

Voz 1827 40:00 en una entrevista aquí se han negado a hacerlo se investigará en cualquier caso si alguno de los Mossos se saltó el protocolo ha dicho la crisis catalana ha ocupado hoy buena parte de la agenda en el Alderdi Eguna en la fiesta del Partido Nacionalista Vasco allí el lehendakari Iñigo Urkullu pedía la libertad de los presos independentistas pedía también al Gobierno de Pedro Sánchez pasar de las palabras a los hechos e Isabel Coixet

Voz 38 40:22 el presidente del PNV Andoni Ortuzar con doble mensaje por un lado a Pedro Sánchez para que pase de las palabras a los hechos ya la política y cumpla con lo prometido al PNV tras la moción de censura

Voz 39 40:33 que no se despiste en por la ofensiva de la derechona que tampoco se les anule la vista por unas encuestas en la que les dan no sé cuántos puntos por encima del segundo Illes entre la tentación de hacer elecciones gobernar es algo más que hacer declaraciones que cumpla ya

Voz 3 40:52 porque el tiempo pasa y la paciencia se agota

Voz 38 40:56 para después decir que el PNV está preparado para un acuerdo electoral que es la baza con la que por cierto ya juega el partido de Ortuzar que ha recordado además que este es el primer Alderdi Eguna o Día del Partido Nacionalista Vasco sin ETA mientras el lehendakari tras pedir libertad para los presos catalanes y diálogo entre Cataluña y España distanciaba la política catalana de la vasca de su modelo de gestión que ha dicho es la política de los hechos no la de mirar al helados a la luna anteponiendo completar el Estatuto vigente vasco a la consecución de un nuevo Estatut

Voz 1827 41:26 los discursos políticos circulan hoy por esta dirección importante sí pero muy alejada de la vida cotidiana de los españoles los datos del último barómetro del CIS que hemos conocido esta semana el quince por ciento de los españoles no tienen ningún tipo de ingreso a final de mes el veintidós por ciento de los que sí tienen no llega a los novecientos euros y las consecuencias de esos son evidentes en nuestro día a día es imposible pensar en un futuro construir un proyecto de vida pero también tiene consecuencias en la economía del país en la macroeconomía del país porque estos salarios lastran el consumo y el crecimiento Carlos Sevilla dice

Voz 1645 41:59 es que la mitad de los españoles cobra menos de mil doscientos euros al mes entre ellos Juan de cincuenta y cinco años vigilante de seguridad en Sevilla

Voz 28 42:06 hemos tenido convenio con el IPC menos uno años de convenio o como la de lado años de plomo helado años de subidas pactadas de un seis por ciento es un cero cinco por ciento definitiva de una entorno a un cuarenta por ciento

Voz 1827 42:24 Carmen de cincuenta y ocho años gana novecientos cinco

Voz 1645 42:27 euros trabajando en el servicio de ayuda a domicilio en Gijón

Voz 27 42:29 la mayoría de de nosotras que exceptuamos EFE trabajos somos familias monoparentales tiene unas dificultades tremendas tienes encima la carga de la vivienda o hipotecas o alquileres los hijos que estudia con lo cual

Voz 1645 42:49 yes we ahogada Jairo tiene treinta y seis años y trabaja en el servicio de personas con movilidad reducida en el aeropuerto de Palma donde muchos compaginan dos empleos para llegar a fin de mes

Voz 26 42:58 imagínate en verano no son pocos trabajos llegará dormí en el aeropuerto de no comida tu casa tranquilamente está el Far dormido en el aeropuerto como duchar que dormir en el aeropuerto

Voz 1645 43:12 una precariedad en la micro economía de los hogares que repercuten la macroeconomía del país Moisés Martín es economista

Voz 21 43:18 al final el tema de los salarios y afecta fundamentalmente a la capacidad que tiene la economía española de genera su propia demanda no iría a fecha de hoy estos salarios tan bajos esta desigualdad tan enorme con un porcentaje de la población con salarios si con rentas muy bajas afecta muy negativamente a la capacidad que tiene la economía española de generar su propio crecimiento

Voz 1645 43:41 según el CIS la población que no tiene ningún tipo de ingresos ha pasado de un cero coma seis a un catorce por ciento en dos

Voz 1827 43:46 los y frente a la precariedad instalada nuestra rutina la ambición de conseguir un empleo fijo esta mañana se han celebrado las oposiciones en Correos ciento dieciséis mil personas de toda España se han presentado para hacerse con uno de los dos mil trescientos puestos de trabajo dicen los sindicatos que la oferta es insuficiente Javier Corbacho

Voz 1645 44:04 veinticinco mil personas llenaban la Complutense

Voz 0470 44:07 a pesar de ser domingo en toda España son ciento dieciséis mil para dos mil trescientos puestos fijos y los aspirantes coinciden en una cosa son pocos totalmente suficiente poder hecho ya te están avisando de que hay otra convocatoria el año que viene entonces estos suficientes emigrado Costas incluso celadora

Voz 7 44:26 lo mejor para cuatrocientas plazas a presentan treinta y un mil personas que estaba un poco en la línea de lo que está ocurriendo en esta país darnos el suficiente pero si es que tienen de plazo tampoco puede pedir correos es un puesto fijo

Voz 1645 44:41 lo que todo el David Maldini en los sindicatos denuncian que son quince mil los puestos perdidos desde dos mil ocho José Sergio mirad de Comisiones Obreras

Voz 40 44:49 que esta empresa tenga un futuro tenga un cambio de política pase de convertir una empresa postal a una empresa logística obtengamos recursos económicos para poder participar en la venta por internet la paquetería la logística para eso se necesita personal que a día de hoy no está recuperándose está reponiendo lo perdido pero los está recuperando

Voz 1645 45:06 sindicatos recuerdan que esta es la segunda convocatoria de Empleo Estatal en Correos en una década y advierten habrá un otoño de huelgas si el Ejecutivo no da marcha atrás a los recortes

Voz 1827 45:16 en Indonesia los equipos de rescate buscan a contra reloj a posibles supervivientes entre los escombros después del terremoto y del tsunami posterior que el viernes arrasaron la isla de Célebes José María Patiño la buenas tardes

Voz 0451 45:28 a las tardes el balance de víctimas ha elevado a primera hora de la mañana

Voz 1827 45:32 hasta los ochocientos treinta muertos iban a ser

Voz 1402 45:34 miles las víctimas vaticinio las autoridades indonesias se basa en que de ayer a hoy el número de víctimas mortales se ha duplicado el mar sigue devolviendo a la costa cientos de cadáveres además ciudades como Don gala y otras al norte de la capital palo siguen con un acceso limitado lo que dificulta la llegada de los equipos de emergencia y realizar una evaluación precisa de las consecuencias del doble terremoto y el posterior

Voz 1827 45:58 Tsunami cuya ola alcanzó los seis metros

Voz 1402 46:00 los de altura en algunas zonas los equipos de rescate SIT

Voz 0451 46:04 trabajan a pleno rendimiento en Pepa luz entre los cientos de edificios destruidos como el hotel Roa Roa en cuyo interior permanecen atrapadas desaparecidas unas cincuenta personas la prioridad de restablecer el servicio

Voz 1402 46:16 el tráfico y el de agua potable de una ciudad con más de trescientos cincuenta mil habitantes donde además han comenzado los saqueos y robos la población está por tanto autorizada abastecerse en determinados comercios a cargo del Estado el presidente de Indonesia Yoko huído dos se ha desplazado hasta la región vestido con traje militar no ha podido más que pedir paciencia

Voz 1827 46:36 a la población gracias Patiño y en el Reino Unido en sólo unos minutos empieza en Birmingham en la Conferencia Anual que celebra el partido conservador llegan a esta cita muy divididos con diferencias aireadas en público tanto por los planes de Theresa May para el Brexit como por su liderazgo en el partido ahí está la corresponsal de la Ser Begoña Arce

Voz 0273 46:55 Theresa May Cio Ceca defender el plan de Chequers o eso o la ruptura sin acuerdo a pesar de que esa salida supondría una caída de casi el ocho por ciento para la economía británica en la entrevista que ha concedido a la BBC esta mañana Made ha rechazado el plan de Comercio al estilo de Canadá que defiende Boris Johnson al que no ha nombrado en ningún momento ese plan ha dicho no está sobre la mesa de las negociaciones con Bruselas May ha hecho un llamamiento a la unidad y ha criticado a la oposición laborista

Voz 0825 47:22 ah sí

Voz 0273 47:24 mensaje al Partido Laborista es que deje de jugar a la política con el Brexit y comience a actuar en el interés nacional

Voz 1882 47:29 partido unámonos y logremos el mejor acuerdo

Voz 0273 47:32 para el Reino Unido buena suerte con eso le decía el periodista Andrew Omar porque esa unión no existe en absoluto ochenta diputados conservadores han declarado que votarán en contra del plan de Chequers que Johnson ha vuelto a condenar hoy como absurdo

Voz 1827 47:47 mañana se repite en Estados Unidos el juicio contra Pablo Ibar un español que lleva veinticuatro años en la cárcel dieciséis en el corredor de la muerte por tres asesinatos que según dice el nunca cometió

Voz 32 47:59 en la SER hemos hablado con su familia este fin de semana están lógicamente nerviosos pero también mantienen cierta esperanza Sergio Soto

Voz 1882 48:09 Casimiro luchar esquí cuarenta y ocho años botas de cowboy pasado pistolero trapicheo con coca en los setenta y de aquello le quedó una condena su participación en dos tiroteos pero hoy en esta noche de junio del noventa y cuatro se sirvió una copa a Sharon y Marit una aspirante a actriz la otra diseñadora de moda ambas tienen veinticinco echar esquí debe dinero un arco pero ahora no está pensando en eso el reloj las siete dieciocho yo unas cimentó abogado

Voz 0866 48:36 no por qué pasó no sabemos quién lo hizo no sabemos nada más que lo que se ve en el vídeo salvo que ese no es Pablo