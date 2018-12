Hora 14 Fin de Semana (01/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:23 qué tal están muy buenas tardes diciembre se estrena con sol en el cielo y con temperaturas por encima de lo normal a estas alturas del año hasta veinticinco grados esperan esta tarde por ejemplo en algunas zonas del Mediterráneo o en Canarias en Francia en Francia tercer fin de semana consecutivo de protestas en las calles de los llamados chalecos amarillos contra la subida de los impuestos a los carburantes

Voz 0825 00:48 hay decenas de detenidos en París después

Voz 1827 00:51 de unas manifestaciones violentas que siguen todavía hasta ahora corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 00:55 los disturbios han alcanzado momentos muy tensos en la plaza de actual y en los aledaños del Arco de Triunfo de París las detenciones acercan ya al centenar el Ministerio del Interior cifra en mil quinientos los perturbadores los alborotadores levantan barricadas de hogueras con el mobiliario urbano con las maderas que los comercios han puesto para protegerse tiendas restaurantes y cafés han cerrado en un kilómetro a la redonda del Arco de Triunfo así como las estaciones de metro es el tercer fin de semana con manifestaciones violentas entorno a las protestas de los chalecos amarillos un movimiento heterogéneo con reivindicaciones difusas y sin interlocutores para dialogar con el Gobierno

Voz 1827 01:30 gracias Carmen a partir de las dos y media volvemos a París aquí en España hoy es jornada de reflexión en Andalucía y en Cataluña los diputados Jordi Turull Jordi Sánchez los dos en prisión provisional han anunciado esta mañana una huelga de hambre indefinida aseguran que el Tribunal Constitucional no está resolviendo los recursos que han presentado para evitar que sus abogados puedan acudir a la Justicia europea Radio Barcelona Aitor Álvarez Turull

Voz 1263 01:54 si Sánchez denuncia ante el Tribunal Constitucional según ellos está tardando la resolución de sus recursos con el auto

Voz 0376 02:00 Ejecutivo dicen de que tarden más en poder

Voz 1263 02:02 la justicia europea los dos informaron ayer por la noche a la dirección de la cárcel de que empezaría en esta huelga y de hecho esta mañana ya no han desayunado y así seguirán indefinida de Servicios Penitenciarios de la Generalitat ya activado el protocolo de huelgas de hambre les harán un seguimiento médico cada dos días o cada menos hiciera falta si empeoran les llevaran al hospital penitenciario de Tarrasa ISI están en muy mal estado y un juez lo autoriza les alimentarán de manera forzada tendrán que seguir cumpliendo las normas de la cárcel que entre otras cosas les obliga a estar presentes en el comedor a las horas de las comidas mientras el resto estén comiendo ellos mirarán desde

Voz 1827 02:39 el Gobierno central recuerda la vicepresidenta Carmen Calvo que los presos cuentan con todas las garantías democráticas

Voz 0376 02:43 tienen todas las garantías propias de un Estado de derecho como las tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas una garantía importante de la democracia española que es también la independencia del Poder Judicial y desde luego este gobierno confía plenamente no sólo en la justicia en nuestro país sino también el independencia con la que actuará

Voz 1827 03:12 el pesquero español que rescató a once migrantes en el Mediterráneo la semana pasada volverá a España al puerto de Alicante en el que tienen su base sin ningún país les ofrece una solución aseguran que la situación dentro del barco es insostenible y que ya no tienen comida Radio Elche Cristina medio

Voz 5 03:25 las ONGs que están ayudando a la embarcación de Santa Pola habían alertado esta mañana que entraba temporal y el barco podría ponerse en peligro efectivamente las condiciones meteorológicas han cambiado y el capitán Pascual Durá un experto marinero a pesar de sus veintinueve años ha hecho un llamamiento desesperado el barco necesita resguardo la gente que hay dentro a bordo le pide amparo

Voz 6 03:51 el eso

Voz 5 04:01 a bordo hay trece tripulantes Jofre náufragos que recogieron hace diez días a punto de ahogarse uno de ellos fue trasladado anoche en helicóptero a Malta debido a la gravedad de su estado los demás tampoco es también aunque están siendo atendidos por médicos de Open Arms

Voz 1827 04:16 el president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig acaba de decir hace sólo unos minutos que la situación de este barco es de extrema gravedad de los tripulantes de estos migrantes es de extrema gravedad y ha ofrecido ya el puerto de Valencia para que desembarca allí titulares del deporte Josué Caballero buenas tardes

Voz 0376 04:59 ahora a México Hora catorce cinco minutos

Voz 0825 05:25 qué tal muy buenas tardes hoy sábado en Madrid Central menos coches menos atascos autobuses que tardan menos en su recorrido

Voz 10 05:32 bueno hoy pueblo amenace nota por la tarde habrá más siendo una esa alucinante mente bien puedes pasear puedes de todo yo no sé si es por la amplitud por lo que sea pero claro eso cuesta muchísimo se se llamaba bueno igual no yo creo que yo

Voz 0825 05:51 se nota dentro del perímetro que marca Madrid Central que hay menos tráfico lo cierto es que hasta los propios responsables municipales se veían sorprendidos por los datos del primer día de aplicación con esa bajada del tráfico que superaba el treinta por ciento en ejes como la Gran Vía o la Ronda de Toledo esto dentro de ese perímetro de Madrid Central fuera en otros municipios de la Comunidad sigue el debate el debate político y ahí parece que todo depende del color del cristal con el que se mire

Voz 11 06:18 te habrá que definen las excepciones pero me parece un proyecto magnífico yo vengo de un territorio protegido al noventa por ciento de lo que me parece es que llega tan

Voz 12 06:27 de a mí me parece un desastre aun perfecto de desastre fruto de una improvisación que todavía estamos esperando muchos tener más información la gente que tiene que venir como en mi caso mis vecinos a Madrid pues en los falta mucha información ICV que es improvisación pura

Voz 10 06:40 Ahora Madrid y central me parece que de diez la mejor opción que se podía tener eso lo ha hecho Carmena si al la mejora de la calidad de la AIE al medio ambiente atrás

Voz 0825 06:51 bajar por para la gente son las alcaldesas de Aranjuez Pozuelo y San Fernando del Partido Socialista Partido Popular Issam Fernando sí puede que esta mañana han debatido en torno a Madrid Central en A Vivir Madrid pero más allá de debates políticos Madrid hoy también suena a solidaridad

Voz 13 07:09 la gente es generosa la primera de Enusa sabe y conoce perfectamente las necesidades de un montón de años pasa mal pero sobre todo cuando les de los niños ya

Voz 10 07:23 se cogido alimentos infantiles para dárselos a los niños mucha legumbre que Puppy que comida para niños que también es muy necesaria galletas que estamos recibido muchísimo

Voz 13 07:40 pitos eh leche maternal pañales y estamos encantados de la vida yo he traido legumbres

Voz 10 07:50 pero es estado de voluntario otro pie

Voz 0825 07:53 un fin de semana por delante para la Gran Recogida del Banco de Alimentos aquí en la Comunidad de Madrid hay un total de mil ciento cinco puntos de recogida difícil por lo tanto no encontrar una tienda un supermercado en el que los voluntarios van colocando en cajas lo que luego repartirán una recogida que se va a prolongar hasta mañana domingo esperan recoge ver dos millones setecientos mil kilos de alimentos

Voz 7 08:16 sí

Voz 0825 08:20 hay otras noticias que repasamos sean titulares con la ayuda de Paul Asensio en este primero de diciembre con un objetivo cero discriminación

Voz 0376 08:27 hoy es el Día Mundial del Sida para acabar con su estigma una veintena de entidades sociales a la Comunidad de Madrid trabajan en prevención asistencia muchas critican el retraso del pago de las ayudas que llegan hasta con un año de retraso

Voz 0825 08:38 iba al lado de la carretera un joven durante un año

Voz 0376 08:41 os ha resultado herido grave tras ser atropellado por un coche mientras caminaba por el lateral de la antigua N cinco en Móstoles el accidente ha tenido lugar en torno a las seis de la mañana cuando el joven caminaba por esa zona que no tiene arcén a buen nivel los embalses de la Comunidad de Madrid han cerrado el mes de noviembre al setenta y seis coma dos por ciento de su capacidad lo que supone el índice más alto registrado en veinticinco años por estas fechas a esta mejoría han contribuido a las intensas lluvias de abril y marzo y una moderación en el consumo de agua en la región

Voz 0825 09:08 fotografías que hablan el festival roba

Voz 0376 09:11 capas inaugura esta noche en Entrevías en el entorno de pero en Celis diez a mano del fotoperiodista Gervasio Sánchez el festival que nos devuelve la fotografía de Capa también tratará de recuperar el entorno degradado del edificio que se convertirá en el Museo de los bombardeos de Madrid

Voz 0825 09:24 sí del deporte Uxue Cabañero buenas tardes

Voz 0806 09:27 tal buenas tardes el Real Madrid juega esta tarde a las nueve menos cuarto ante el Valencia en el Bernabéu el Rayo ganó al Eibar por uno cero en el estadio de Vallecas gracias a un gol de Embarba el Leganés juega ante el Valladolid a las cuatro y cuarto el Getafe se enfrenta al Español a las seis y media

Voz 0825 09:40 y a esta hora también nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras en la Comunidad Jorge López buenas tardes

Voz 14 09:48 buenas tardes empezamos por la M cuarenta donde tenemos una intensidad que es habitual de sábado que es en Villaverde hacia la cuatro también tenemos dos accidentes uno en la tres en Santa Eugenia Diego cuestiona la entrada a la capital en dos kilómetros y otro en la M cuarenta en la zona de Coslada hacia la A dos que también gestiona la vía en al menos tres kilómetros otros problemas de entradas por la A hasta uno de Manoteras la cuatro hasta la M30 la A42 en Parla y la A6 en Las Rozas Majadahonda y El Plantío

Voz 0825 10:11 gracias Jorge gracias en deje de dejamos el coche cogemos el metro que hoy además nos deja novedades con el cambio de nombre de dotes

Voz 0376 10:20 es estaciones Paula cambios de nombre Isabel que han pillado a muchos usuarios por sorpresa

Voz 10 10:24 eh que la de Atocha no iban a cambiar estadio estadio Metropolitano lo van a poner pues me parece bien también así no hay confusión para evitar la confusión

Voz 0376 10:33 precisamente han cambiado los nombres de las estaciones metropolitanas Atocha por su parecido con Atocha Renfe de la línea uno estadio Metropolitano de las siete Un cambio que ha provocado a partes iguales nostalgia y alegría

Voz 1061 10:45 no sé qué Quiteriano utilizado para hacerlo no porque

Voz 10 10:47 parece que Atutxa una estación muy clásica porque eso ha tenido que cambiar

Voz 15 10:52 de los me parece que haya que mantener un nombre para toda una vida no

Voz 0376 10:57 en lo que parece es que sin estar de acuerdo es en el acierto del nuevo nombre de Atocha

Voz 10 11:02 porque está allí lo de vascos

Voz 16 11:05 creo

Voz 15 11:07 a mí también porque como está cerca el Prado está ahí dos

Voz 10 11:15 está bien así de este esta mañana

Voz 0376 11:17 Atocha pasará a llamarse estación del arte y la antigua estación metropolitano tomará el nombre del poeta Vicente Alexandre que además tendrá decorada estará decorada con un poema y una reseña biográfica

Voz 0825 11:28 nubes y claros en Madrid temperaturas sin grandes cambios las máximas de nuevo y rondando los doce grados el termómetro a esta hora marca en el centro en Gran Vía ocho grados Madrid

Voz 0825 13:54 a las dos y catorce minutos de la tarde buscamos una fotografía en este sábado primer fin de semana de Madrid Central y lo queremos hacer desde la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía bajo las cámaras controlan la entrada de coches a la zona delimitada por esa marca roja doble marca roja y otras señales que advierten a los conductores que sí que están entrando en Madrid Central y allí les vamos horas dos buenas tardes

Voz 25 14:20 el pues por esta entrada Madrid Central sobre todo vemos pasar taxis y autobuses aunque también de momento siguen pasando coches particulares sí que es verdad que son menos pero que también que la mayoría de ellos llevan la etiqueta de la DGT tan atentos e cómo están estas cámaras bajo las que me encuentro están los comerciantes de la zona que vigilan bien quién pasa por aquí he estado hablando con alguno de ellos sobre si están notando el cambio no

Voz 13 14:53 no puedo entrar

Voz 0376 14:56 bien

Voz 13 14:58 no puede entrar aquí traer si me decía que yo estoy aquí todo día pues si veo más menos un poquito sí se ha reducido

Voz 1906 15:07 tal vez haya reduce un poco pronto para decirlo

Voz 25 15:11 pues Isabel ya lo han dicho ellos va bajando progresivamente el número de coches particulares que están accediendo a Madrid Central durante este segundo día de su puesta en marcha gracias

Voz 0825 15:20 bueno lo cierto es que todavía es pronto a Barack haber prime el fin de semana de esta iniciativa que a falta de nuevos datos nos deja los de la repercusión que ha tenido en su estreno la intensidad del tráfico que bajaba en los ejes interiores de Madrid Central sobre todo la Gran Vía cerca del treinta y dos por ciento en la Ronda de Toledo un treinta y tres y medio por ciento en San Bernardo un cinco coma siete son datos que facilitaba ayer a última hora el Ayuntamiento de Madrid en el perímetro de ese Madrid Central el tráfico disminuían el primer día de aplicación un uno coma cuatro por ciento subió en la M30 un uno coma ocho por ciento según datos insistimos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid menos tráfico y los autobuses que tarda menos también en su recorrido pero el debate el debate político de momento no ha bajado de intensidad esta mañana en A Vivir Madrid Susana Pérez alcaldesa de Pozuelo del Partido Popular Katy Rodríguez alcaldesa de San Fernando de Henares de San Fernando sí puede Cristina Moreno alcaldesa socialista de Aranjuez

Voz 26 16:18 aquí no estamos discutiendo que se pueda respirar mejor claro como no vamos a querer que se respira mejor lo que pasa es que nosotros creemos primero la libertad individual es decir cada uno puede decir en qué forma quiere moverse nuestro siempre hemos defendido la libertad de las personas y en segundo lugar que se va a conseguir con esto hacer un gueto turístico en el centro de Madrid porque al final es verdad que para los turistas es estupendo pero Madrid es una ciudad muy viva y una ciudad que sí viven muy muy a fondo pues al final la gente no viene

Voz 1482 16:42 más del cuarenta por ciento de los votantes del PP están de acuerdo con Madrid Central estarás de acuerdo también en que esta empresaria que promovió peatonalizaciones como la de la calle Montera la calle Preciados que ahí se ve un un inicio está en contra de lo que estáis diciendo hay muchísimos proyectos en Europa que son como Madrid Central hagamos oye Carmen ha dado el paso no no y eso es lo que hay que ceremonia a trabajar no

Voz 26 17:06 debería ampliarse el periodo informativo el periodo implantación y aprovechar ese periodo para hablar con todos y cada unos de los colectivos que forman parte de las excepciones de este proyecto eso es lo que falta sentar a una mesa a todas las administraciones porque esto no es un proyecto de Carmena este un proyecto en el que todas las administraciones tienen que poner su granito de arena

Voz 0825 17:24 cierto es que ha sido un debate en el que también se ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar el transporte público aunque en cómo hacerlo ya quién pedírselo no están todas las

Voz 26 17:33 cuando fíjese es Ciempozuelos un problema que el propio grupo podemos somos Pozuelo se llama en la marca de ahí no se ha hecho una propuesta los presupuestos para que se amplíen los autobuses por el lío que se va a armar cuando entren los pistoleros Ahmadi propuesto podemos yo creo que es que tiene que haber entonces

Voz 1482 17:48 yo en cuanto al al a la forma de moverse a las comunidades autónomas habrá que reforzar los trenes poner más autobuses

Voz 26 17:59 o sea que con dinero de los boleros yo tengo que pagar las decisiones de los vecinos de Pozuelo de Tom pagan las decisiones de Haro te autonómico y detrás de todo esto está tal como están

Voz 1482 18:08 los pidiendo en San Fernando que haya una estación nueva para que los trabajadores puedan ir al polígono que es el polígono con más expectativas de desarrollo de Europa y eso habrá que reforzarlo

Voz 0825 18:19 debate en el que también se ha hecho referencia a las polémicas alusiones vía redes sociales del alcalde de Alcorcón el popular David Pérez comparando Madrid Central con el muro de Berlín ayuntamiento el de Alcorcón que por cierto va a pedir la instalación de medidores de contaminación en el límite de la autovía A cinco con Madrid para así verificar dicen verificar si los atascos que adelantan van a producirse por la instalación de semáforos tiene un efecto directo sobre el incremento de la polución en esta zona SER Madrid Oeste en campos

Voz 1478 18:51 desde el consistorio Alcorcón Hero avanzan que en el caso en que se compruebe ese efecto directo sobre la polución de la zona estudiarán presentar una querella contra el Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena con tres esta medida dicen arbitraria y unilateral el proyecto del Ayuntamiento de la capital pasa por instalar en el paseo de Extremadura cuatro semáforos para frenar el tráfico de entrada en Madrid un plan que contempla además convertir el tramo de la A cinco entre Batán y Cuatro Vientos en una carretera de poblado con aceras pasos

Voz 0806 19:18 de cebra carril para bicicletas iba a dar

Voz 1478 19:20 también el Partido Popular de Móstoles ha iniciado una recogida de firmas a la que han denominado Carmena no te quieren Madrid para pedir la paralización de las semaforito de la cinco en Madrid Central

Voz 0825 19:31 una voz más la del director general de Tráfico pasaba por La Ventana de Madrid Pere Navarro apoyaba la iniciativa cree que Madrid Central si va en la buena dirección

Voz 27 19:40 el futuro de la ciudad se juega en el terreno de la movilidad o resuelve la movilidad o van a quedar atrapadas entre la congestión el ruido y la contaminación esto lo tiene claro todas las ciudades desplazar mil kilos para una persona que es un sistema ineficiente bueno es una medida que está Archie contrastada en otras ciudades europeas supone calmar el tráfico en la zona centro en fin se porno Pilar muchas cosas pero primero se toman decisiones ya está bien segundo en la buena dirección Madrid Central está ya en marcha N

Voz 0825 20:13 el día a día se verá como todo va encajando o no dudas que hemos compartido con trabajadores camareros y camioneros que a diario vienen al centro dentro de esa zona delimitada a trabajar

Voz 0376 20:26 me preguntas que si me van a restringir circular por Madrid me van a reducir el impuesto de circulación Till si tú me estás cobrando por circular por Madrid iba está restringiendo el acceso a Madrid deberías cobrar me menos porque no puedo circular

Voz 10 20:39 mi coche de dos mil cuatro mil euros sin cambiar el motor del coche yo ahora tengo tira de coche con una te compras un patinete luego lo lo lo Het todo el mundo que hay mucha gente que tiene coches antiguos lo a dar alguna ayuda para comprar un coche eléctrico sólo cosa

Voz 19 20:56 el transporte público no es algo que contempla en Arroyomolinos

Voz 10 21:00 a veinticuatro kilómetros Mari

Voz 0376 21:03 una persona que no tiene el abono yo pago veinte euros abonan porque por abono joven abono normal son ochenta y pico euros de abono una persona una familia que no que tenga su vida allí como hay muchísimas familias que trabajan Móstoles qué tal van en coche a trabajar no tienen abono transporte el venir a Madrid les cuesta por trayecto diez euros por persona ida y vuelta diez euros por persona que vengo una familia de cuatro miembros a Madrid en transporte público son cuarenta euros alguien sepa se piensa de verdad que después de cuarenta euros el transporte público de ir a comer al centro no

Voz 28 21:31 yo estoy a favor de Madrid Central a mí la idea de tener menos contaminación en Madrid me gusta es más perjudicial de lo que nos pensamos

Voz 0825 21:39 los coches son tan necesarias

Voz 28 21:42 es el centro de Madrid como creemos que otra cosa son los camiones carga descarga pero lo que es para nosotros al centro de Madrid

Voz 10 21:50 la clave no sería potenciar el transporte público hacia Madrid claro yo creo que esa es la clave la gente de fuera la verdad es que hablaba bastante bien de transporte público yo siendo de Madrid

Voz 0376 21:59 pero el de Madrid Centro está bien pero el que vive en las afueras tú vives en Sanchinarro más cerca que yo y tardas casi lo mismo a veinticuatro kilómetros

Voz 10 22:08 que como todo porque hay ciudades

Voz 17 22:11 hora catorce Madrid

Voz 0825 22:14 vamos ya con otras cosas uno de diciembre Día Mundial de Sida del SIDA contra el sida con un lema el final del VIH es una cuestión de estiman cero discriminación y para conseguirlo son muchas las organizaciones que trabajan tanto en la prevención como en la asistencia organizaciones que se resienten con el retraso en el pago de las subvenciones Ateca García

Voz 1827 22:36 la Comunidad ha destinado este año quinientos mil euros

Voz 1553 22:39 en proyectos contra el VIH pero las entidades sociales critican el retraso en el pago de las ayudas destinadas a asistencia y ayuda mutua que financian el trabajo de la veintena de entidades que trabajan en este ámbito los pagos están haciendo con un año de retraso Reyes Velayos presidenta de cero positivo

Voz 29 22:56 acaban de resolverlas ahora una eran pagado y la otra no hemos adelantado el dinero de dos años porque es la suspensión del dos mil dieciocho tampoco ha sabido que ocurre que los proyectos que son de continuidad como es nuestro caso porque la prevención la hacemos siempre tenemos pacientes que llevan con nosotros hay que atenderles durante durante una serie de tiempo pues estamos adelantando el dinero que tenemos nosotros por ejemplo teníamos dos pisos pero con los retrasos que en las subvenciones de asistencial pues hemos tenido que cerrar un piso

Voz 1553 23:25 dicen que disminuir los contagios depende también del compromiso de la Administración

Voz 0825 23:29 gracias Enrique y este mediodía en la plaza de Cibeles

Voz 30 23:33 es que es abusar de los animales que separen de usar como objetos de diversión derechos derechos animales hechos hay que reconocerles derechos a los animales también se les vio

Voz 31 23:45 pues queremos que se dejen de usar animales en los circos porque estamos hasta animal y creemos que en el siglo XX uno de sus debería

Voz 0825 23:55 la concentración convocada por Batman para pedir el fin de los circos con animales Uxue Caballero que vuelve a este estudio buenas tardes de nuevo

Voz 0806 24:07 qué tal buenas tardes el Real Madrid juega esta tarde a las nueve menos cuarto ante el Valencia en el Bernabéu Izco está en la convocatoria de veinte pero Solari tiene que hacer todavía dos descartes las dos ausencias más destacadas de última hora son las de Kroos Marcelo por lesión mañana será el turno del Atlético de Madrid esta mañana ha hablado el Cholo Simeone sobre la lesión de Diego Costa

Voz 1906 24:24 está con molestias en el pie sesión tiempo ahí bueno digamos que informar algo que seguramente definirá sobre todo el futbolista con el departamento médico se les informará hoy está disponible te ponen entusiasmo está con ganas de siempre y ojalá que mañana puede ser un buen partido

Voz 0806 24:43 la jornada se abrió anoche en Vallecas con el Rayo uno Eibar cero los franjirrojo consiguieron la primera victoria en casa gracias al gol de Embarba al Leganés juega esta tarde ante el Valladolid a las cuatro y cuarto y el Getafe se enfrenta al Español a las seis y media

Voz 0825 24:55 gracias Uxue Alcalá de Henares está de celebración veinte años desde su declaración como ciudad Patrimonio de la Humanidad un fin de semana desde luego cargado de actividades visitas guiadas representaciones conciertos de Galicia

Voz 32 25:09 fue en Kioto en mil novecientos noventa y ocho cuando la Unesco declaró Alcalá de Henares Ciudad Patrimonio de la Humanidad veinte años en los que el esfuerzo conjunto de Universidad de Ayuntamiento se ha visto multiplicado gracias al sello internacional Javier Rodríguez Palacios será alcalde

Voz 33 25:22 ahora en bares no puede dejar de recuperar patrimonio estos años han sido de fructífera colaboración con la Universidad si la Universidad no habíamos sido patrimonio mundial si la Universidad y el Ayuntamiento no se podrían haber hecho todas las cosas que se han hecho en estos veinte años

Voz 32 25:36 los durante el fin de semana se suceden los actos estrenó una iluminación especial para la calle Mayor se ha editado un libro el expediente de la declaración de la UE es hay exposiciones fotográficas o visitas guiadas gratuitas y conciertos como el de la orquesta de guitarras eléctricas sinfónico el del tenista Eduardo Fernández que actúa en la entrega del premio Alcalá Patrimonio Mundial a la candidatura del Paseo del Prado y el Buen Retiro

Voz 0825 25:57 esto en Alcalá de Henares en Madrid en entredicho a Robert Capa protagonista del festival que se inaugura en el entorno de Peiró Feli diez la casa de entre días retratada por el fotógrafo húngaro a principios de la Guerra Civil Robert Capa estuvo aquí es el título de este festival que desde hoy y hasta el próximo veinte de diciembre traerá actividades culturales que van a servir también para recuperar la zona media asta hombre de mil novecientos treinta y seis se publicó por primera vez la instantánea que Capa captó en Entrevías ante el número diez de la calle Peyron Celia una imagen que en aquel momento se convirtió en el icono del horror de la guerra otro reportero como él va a participar en este festival Gervasio Sánchez

Voz 34 26:39 Capa que llevó a España siendo fotógrafo que acaba de empezar y que se implicó tanto en en este país que vivió momentos tan duros incluido la la muerte de su pareja G datado su implicación en lo que es la la tragedia y que además salió como un exiliado más por la frontera francesa en enero del del XXXIX

Voz 0825 27:03 de un mes semana desarrollada en el entorno de la Casa decenas de actividades culturales con el fin de mejorar su entorno degradado José María Uría de la Fundación Anastasio de Gràcia impulsora del Festival

Voz 35 27:14 se va a proceder a la inauguración de una escultura del artista italo argentino Andrés Montes Santo en homenaje a los madrileños que fueron víctimas de los bombardeos italianos a los italianos que lucharon por defender la libertad en España no se incorpora también el discurso y la el apoyo desde instituciones italianas

Voz 0825 27:33 se añade a ello un mural y algo que en todo conflicto

Voz 3 27:36 existe para crear una gran trinchera frente a la casa y luego enfrente de esa de esa gran intervención un gran mural de unos cuarenta metros que han hecho los alumnos

Voz 0825 27:44 de de Bellas Artes esta semana el pleno del Ayuntamiento aprobó que Peirón Feli y diez se convierta en un museo que recuerde los bombardeos de Madrid durante la Guerra Civil

Voz 36 27:54 son para mí

Voz 1827 30:06 medio en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes mientras los líderes del G20 discuten en Argentina sobre los grandes problemas económicos y sociales del mundo en Francia miles de personas han vuelto a clamar contra su Gobierno ante la falta de respuesta a sus propios problemas a llegó a tener fallos semana consecutivo con manifestaciones en distintos puntos del país contra la subida de los impuestos a los carburantes y contra el encarecimiento del precio de la vida manifestaciones que han terminado con IMG Fuentes violentos hay allí cerca de cien personas detenidas aquí en España diciembre empieza hoy con una buena noticia para nuestros bolsillos José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1906 30:57 buenas tardes la factura de la luz ha bajado un dos con uno

Voz 1061 31:00 por ciento la segunda bajada consecutiva y el recibo medio está en los sesenta y uno euros con nueve céntimos un euro y treinta céntimos más barata que un mes antes la bajada eso sí llega después de la escalada que se registró en los precios de la luz en agosto y septiembre y ahora está en los niveles de hace un año

Voz 1827 31:22 dos de los diputados catalanes en prisión provisional han iniciado una huelga de hambre son Jordi Sánchez Jordi Turull dicen sus abogados que el Tribunal Constitucional está retrasando de forma intencionada sus decisiones para evitar que puedan llevar su situación a la justicia europea

Voz 0225 31:36 la medida acá condicionando no hay ningún condicionante de ningún tipo lo dicen ellos en el comunicado no tiene nada que ver ni se espera que el Tribunal Constitucional adopte una resolución

Voz 1906 31:45 no no que el Tribunal Europeo haga o no haga

Voz 0225 31:48 es una denuncia me remito a lo que es es denunciar lo que se vive con ese proceso y con estos recursos bruces a cursos

Voz 1061 31:55 el presidente de la Generalitat Quim Torra dado su apoyo a la huelga de hambre y denuncia lo que llama una estrategia de dilación por parte de la justicia desde Moncloa el Gobierno recuerda que los dirigentes independentistas cuentan con la protección y las garantías que les ofrece el Estado de Derecho y recuerda que el poder judicial es independiente y que se hará justicia Carmen Calvo vicepresidenta

Voz 0376 32:12 estamos en un Estado de Derecho se puede respetar su decisión personal pero también hemos de entender que estamos todos

Voz 1827 32:19 iguales ante la ley hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida hasta ciento setenta mil personas están infectadas en España dos de cada diez no están diagnosticadas José Antonio Pérez Molina es el presidente del Grupo de Estudio del Sida ha estado esta mañana en la SER

Voz 38 32:34 en la estimación de personas infectadas aproximadamente entre un dieciocho y un veinte por cierto no saben que están eso es muy importante porque las personas que no saben que están infectadas no no saben que transmiten la enfermedad si tienen prácticas sexuales sin protección

Voz 1827 32:51 la ONG Open Arms pide la evacuación urgente de los once migrantes rescatados hace ya una semana por un pesquero español y que llevan desde entonces allí

Voz 1061 32:59 la ONG ha pedido ya la autoridad de Salvamento Marítimo que autorice la transferencia de los rescatados porque la situación en el pesquero Nuestra Madre de Loreto es muy crítica miembros de Open Arms han subido al barco pese al temporal para atender a esos once migrantes que están debilitados deshidratados el presidente valenciano Ximo Puig habla de situación de extrema gravedad ofrece el puerto de Valencia pide al Gobierno de Sánchez que actúe con diligencia

Voz 39 33:20 estamos muy preocupados exigimos a todos aquellos que tienen algo que decir en esta cuestión que actúen con la máxima diligencia posible han pasado demasiado tiempo creo que es evidente que la oposición de la Comunidad Valenciana es una posición abierta de capacidad de recepción pero evidentemente que lo que queremos es que se cumpla también la legislación internacional

Voz 1061 33:42 en Santa Pola de donde partió el barco hay para las siete de esta tarde convocada otra manifestación de apoyo

Voz 1827 33:47 la Policía Nacional ha detenido en Málaga a una mujer por su presunta relación con la muerte violenta de su bebé una niña de apenas año y medio y que tenía un traumatismo en la cara

Voz 1061 33:55 sí en Sevilla la Policía Local ha detenido a una mujer por presunto abandono de menores después de que según las primeras indagaciones dejara a sus hijos durmiendo en el coche mientras ella se iba de copas los pequeños de menos de diez años fueron encontrados caminando solos por la calle a las seis y media de la madrugada

Voz 1827 34:09 finalmente Mongolia sí actuará esta noche en Valencia a pesar de las amenazas de grupos ultraderechistas ante uno de sus miembros ha estado hoy en A vivir

Voz 1468 36:50 buenas tardes la policía lanzado contra ellos gases las

Voz 1827 36:52 sí hay decenas de detenidos

Voz 0825 36:55 sí y algunos heridos coches en liza coches incendiados barricadas Nogueras con material de todo tipo y una nube de gases lacrimógenos insoportable para los que no llevamos máscaras son escenas de guerrilla urbana en torno al Arco de Triunfo en pleno monumento del soldado desconocido tiendas restaurantes y cafés como decías han cerrado nunca kilómetros a la redonda de la plaza de electoral calles adyacentes así como en las estaciones de Metro la prefectura habla de más de ciento treinta detenidos en la capital veinte heridos entre ellos policías los incidentes de París son sin embargo una excepción pues en el resto del país en manifestaciones y bloqueos de autopistas más o menos pacíficos unos treinta y cinco mil personas están movilizadas en estos momentos seis veces menos que hace dos semanas los chalecos amarillos comenzaron protestando por los precios de los carburantes hoy es un movimiento disperso por la Francia menos urbana muy heterogéneo y con reivindicaciones diversas como el Salario Mínimo que en Francia ya es casi de mil quinientos euros brutos mensuales sin líderes sólo dos representantes acudieron ayer a la invitación del primer ministro que les ofreció algunas concesiones sociales gracias Carmen este estallidos

Voz 1827 38:05 social en Francia ha pillado al presidente Macron en Buenos Aires donde se está celebrando la cumbre del G20 allí acaban de empezar la llamada reuniones bilaterales esas uniones dos a2 que tratan de ultimar los acuerdos a los que lleguen y que quedarán plasmados en un comunicado conjunto habrá que esperar a leer ese comunicado pero no hay muchas expectativas con un donante trampa que apuesta por el unilateralismo que ni siquiera cree que el cambio climático sea un hecho incontestable enviada especial Argentina Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 38:33 buenas tardes Roberto si el G20 pretende como decías acordar un documento de conclusiones que sean sólidas sobre la lucha contra el cambio climático o la política migratoria en la que España así que quiere meter un poco de pluma que se lean acaso en este tipo de políticas también los cambios en los procesos productivos a los desafíos tecnológicos en medio de esas tensiones entre Trump Putin por el caso Rusia Gate o la guerra comercial que libran el presidente americano y el primer ministro chino parece que la clave de esta reunión estará más bien fuera en esa cena que mantendrán esta noche Trump el líder chino de la que se espera algún tipo de pacto algún tipo de tregua que atún que atenúe una guerra comercial que afecta también al resto de las economías

Voz 0825 39:11 mundo los líderes están ahora reunidos en

Voz 1468 39:13 una nueva sesión plenaria que se llama construyendo consensos a la que seguirá un almuerzo de trabajo y la presentación del siguiente anfitrión de esta cumbre Japón que acogerá el año que viene este foro Pedro Sánchez se reúne esta mañana con el primer ministro indio ayer tal también lo hizo con la presidenta del FMI Christine Lagarde que valoró de forma positiva los esfuerzos del Gobierno español por contener el déficit y la deuda públicos como decías ahora serán las ruedas de prensa al final de este foro al final de esas conclusiones los líderes mundiales darán cada uno una rueda de prensa con sus impresiones sobre este G20 que pretende consensuar establece del multilateralismo frente a la independencia que pretende mantener aquí Tram con todas sus reivindicaciones

Voz 1827 39:53 desde Argentina han llegado la mayor parte de las condolencias por la muerte de George Bush padre el ex presidente de Estados Unidos ha fallecido esta mañana a los noventa y cuatro años sólo estuvo durante su mandato en la Casa Blanca y consiguió alcanzar un récord de popularidad a pesar de los malos datos económicos en el país desde allí desde la Casa Blanca asistió a la caída del muro de Berlín del régimen soviético e impulsó la primera guerra del Golfo Sergio Soto accedió al poder en un mundo cambiante a Sober

Voz 41 40:18 el que en el que el muro de Berlín caía solo diez meses después

Voz 1827 40:22 de su llegada y así gobernaría como su vida

Voz 1906 40:25 así nos va retrasó sus estudios en Yale cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial

Voz 1827 40:30 convirtiéndose así en el piloto más joven del país

Voz 1906 40:33 tuvo que saltar de su avión cuando lo derribaron los japoneses rescatado y condecorado regresó a casa inició su carrera política en Texas para ser todo gobernó el Partido Republicano en pleno escándalo Watergate aquí habla con Nixon fue miembro de la Cámara de Representantes director de la CIA embajador ante la ONU China vicepresidente con Ronald Reagan llegó

Voz 0825 40:55 de hecho Val representando un republicanismo

Voz 1906 40:57 mundo más amable y suave

Voz 1 41:00 seis Nation en ya la verdad Face como él mismo dijo

Voz 1906 41:05 la Tormenta del Desierto lideró la coalición que expulsó a Sadam Husein de Cuba y Uruguay derrocó a un viejo aliado de la CIA el dictador Noriega en Panamá gestionó con diplomacia el derrumbe definitivo de la Unión Soviética pero su gran popularidad se quebró con la aparición de un joven usaron hasta disponen lanzó a la cara la economía Bill Clinton sus últimos saltos en paracaídas al cumplir los ochenta y cinco y los noventa

Voz 10 41:27 para celebrar a los noventa y cuatro ha muerto George Bush padre

Voz 1827 42:06 a las puertas del inicio del juicio por el referéndum ilegal del uno de octubre los diputados Jordi Sánchez Jordi Turull tratan de presionar con el anuncio de una huelga de hambre indefinida en la cárcel de Lledoners donde están en prisión preventiva aseguran que el Tribunal Constitucional está retrasando sus decisiones sobre los recursos que han presentado sus abogados para tratar de cerrar les así las puertas de la justicia europea Radio Barcelona Aitor Alvarez Bono Tardà

Voz 1263 42:28 bona tarda el abogado de Trulli Sánchez ha dicho que en caso de que se resuelvan estos recursos ante el Tribunal Constitucional la huelga no tendría por qué terminar también ha estado en la rueda de prensa el médico de ambos y presidente del Colegio de Médicos de Barcelona Jaume Padrós quién ha explicado los riesgos a los que se exponen

Voz 1955 42:44 Se van perdiendo según como pues nutrientes que son esenciales con lo cual pueden aparecer pues síntomas sobre órganos vitales como y la muerte esto se ha dado y sabes que la historia se ha producido desgraciadamente en otras ocasiones

Voz 1263 43:00 Trulli Sánchez ya han empezado esta huelga de hambre a partir de ahora la echaran en un seguimiento médico cada dos días si empeoran les llevaran al hospital penitenciario y si están en muy mal estado y un juez lo autoriza les alimentarán de manera forzada tendrán que seguir cumpliendo las normas de la cárcel que entre otras cosas les obliga a estar presentes en el comedor a las horas de las comidas mientras el resto coman pues ellos tendrán que mirar y sobre el resto de presos deciros que el abogado de Junqueras irrumpir vales ha recomendado a sus defendidos que no hagan una protesta como esta porque dice que tienen que estar fuertes para el juicio que se celebrará dentro de pocas semanas

Voz 1827 43:32 gracias Aitor que dice el Gobierno central Almudena López sino el Gobierno recuerda que los dirigentes independentistas cuentan con la protección y las garantías que les ofrece el Estado de Derecho en un comunicado Moncloa asegura que todos los ciudadanos sometidos a la ley protegido por las leyes van a tener un juicio justo del Poder Judicial es independiente y hará justicia para el Gobierno de Pedro Sánchez la justicia es la única que puede dictar sentencias es lo que dice textualmente la nota del Ejecutivo tras la comunicación a Instituciones Penitenciarias de que Jordi Sánchez Jordi Turull van a iniciar una la de hambre y una reflexión más no sobre esta huelga en concreto sino sobre la actuación en general de los líderes independentistas la del ex presidente Zapatero esta mañana

Voz 1995 44:11 pues independentistas debes saber que el viaje a ninguna parte se volver a producir ya saben los independentistas que solo país del mundo ni una sola organización internacional ni regional les ha reconocido tú no eres lo que crees que eres eres lo que te reconocen los demás

Voz 1827 44:29 la atención a la crisis política abierta hoy en En Marea en la formación a la que se integra Podemos en Galicia hoy estaba previsto que se celebraran las primarias para elegir a su líder en quedado suspendidas porque una de las candidaturas denuncia irregularidades en el proceso Radio Galicia Ricardo Rodríguez buenas tardes

Voz 1817 44:45 buenas tardes se confirman la ruptura total en el seno de marea la dirección del partido suspende las primarias al detectar un acceso irregular al censo de votantes maniobra que han denunciado ya ante la Agencia Estatal de Protección de Datos Ike podría acabar en los tribunales Gonzalo Rodríguez es el representante legal de manera que Unicaja

Voz 43 45:02 los esta vulneración está ruptura no proceso de custodia siendo censo electoral con engaño aquí eh con fines que no pueden ser considerados eh legítimos

Voz 1817 45:15 la dirección de marea controlada por Luis Villares aspirante a mantenerse como líder del partido entiende que hay una clara vulneración del artículo noventa y siete del Código Penal mientras la otra candidatura apoyada por Podemos Izquierda Unida y los alcaldes de las ciudades de Santiago A Coruña y Ferrol hablan de boicot pucherazo una división interna que dejan el limbo unas primarias en las que iban a participar cuatro mil quinientas personas siguieron Andalucía

Voz 1827 45:59 jornada de reflexión de cara a las elecciones de mañana seis millones y medio de andaluces están llamados a las urnas según le dijeron al CIS la mayoría votará pensando en los problemas que a conceder más unidad en el seno de no haberla renuncio cuál es su principal preocupación on es el desempleo porque Andalucía es la comunidad con más tasa de paro en España Sara Armesto

Voz 0806 46:18 el paro es la principal preocupación para seis de cada diez andaluces según la última encuesta del CIS la región ha recuperado más en medio millón de empleos en la última legislatura pero la tasa de paro sigue duplicando a la de muchas comunidades quedan ochocientos noventa y ocho mil andaluces en el paro según la última epa la precarización afecta sobre todo al sector servicios en el que trabajan en el setenta por ciento de los empleados y alojó jóvenes así lo advierten Sergio Santos de Comisiones Obreras y Óscar Martín de UGT Andalucía

Voz 10 46:47 no sirve también que las condiciones de vida andaluz tenga andaluza

Voz 44 47:03 ha descendido es verdad el número de trabajadores jóvenes sino porque en parte son los únicos que acceden o aceptan las condiciones de de trabajos precarios

Voz 0806 47:14 además los salarios han caído la brecha salarial con el conjunto del país ha vuelto a crecer en el último año aumentando hasta el diecisiete por ciento el caso de trabajadores en riesgo de pobreza

Voz 1827 47:33 tres noticias que pueden afectarles si tienen

Voz 0866 47:36 ocho Se conducen desde anoche es gratis circular por la AP uno que es la que une Burgos con Vitoria Javier Carrera mil conductores que la utilizan cada día se ahorrarán los doce euros más o menos que costaba es la primera autopista que se libera del peaje una vez terminada la concesión a la empresa que lo gestionaba segunda primer fin de semana tras la entrada en vigor de Madrid Central que restringe el acceso de vehículos privados al centro de la ciudad según el ayuntamiento el tráfico sea reducido hasta un treinta y dos por ciento en zonas como la Gran Vía y tercera va a endurecer el Código Penal para que sean más duras las penas contra los conductores que provoquen

Voz 1827 48:10 accidentes yendo borrachos o drogados el castigo más

Voz 0866 48:12 Simo pasará de cuatro a nueve años de prisión para estos supuestos que se considerarán imprudencias graves además el abandono del lugar del accidente supondrá hasta cuatro años de cárcel

Voz 1827 48:23 pues Bartolomé Vargas es el fiscal de Seguridad Vial hola buenas tardes buenas tardes ya entiendo que no puede entrar al detalle de una iniciativa que todavía tiene recorrido legislativo pero sí me interesa su opinión solo de la respuesta penal au sobre el castigo penal que se da para este tipo de delitos al volante es suficiente esa respuesta o es necesario agravar las penas