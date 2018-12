Hora 14 Fin de Semana (02/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:23 muy buenas tardes desde Sevilla nos hemos venido a la capital andaluza porque esta comunidad celebra hoy sus elecciones autonómicas porque aquí se inaugura un ciclo electoral largo muy largo en la política española lo primero es irnos hasta el centro de datos porque todavía no se conoce el primer avance de participación allí está Mercedes Díaz buenas tardes hola buenas tardes aparecen

Voz 1541 00:43 ya los primeros datos de participación de los ordenadores el veintinueve con diecinueve por ciento de los electores han votado hasta las dos de la tarde en dos mil quince la participación a las dos era de casi el treinta y cuatro por ciento La consejera de Interior va a comparecer a las dos y media en el centro de prensa la incógnita aquí es conocer a qué hora se van a hacer públicos los primeros insultados electorales esta noche lo tiene que decidir la Junta Electoral el motivo que los colegios de Sanlúcar de Barrameda uno de ellos en concreto va a estar abierto hasta las dieciocho minutos de la noche y los demás hasta las nueve y trece minutos porque han abierto tarde faltaban las papeletas de Equo no sabemos por tanto sí será a las diez cuando se conozcan los resultados sino antes en ese momento el escrutinio desde luego va a estar muy avanzado seis millones quinientos cuarenta y un mil andaluces están convocados a votar en este día diez mil XXXVIII mesas electorales están dispuestas en tren entre mil ochocientos treinta y dos colegios electorales de Andalucía son los números de este día dos de diciembre andaluz

Voz 1827 01:43 gracias Mercedes a partir de las doce y media conectamos de nuevo en directo con este centro de datos todas las encuestas publicadas dan por hecha la victoria del Partido Socialista aunque lejos de la mayoría absoluta así que la llave del Palacio de San Telmo que es la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía va a quedar en manos de posteriores pactos electorales todos los candidatos han votado ya

Voz 2 02:02 va a haber mucha gente que iba a salir a votar incluso va a haber gente que seguramente años atrás por distintas circunstancias pensaba que su botón importaba esta va considera que su voto es clave para que Andalucía siga creciendo siga avanzando y nadie

Voz 1714 02:17 Nos de atrás para pedirle a los andaluces que salgan a votar masivamente porque las elecciones son para eso para votar para ejercer uno de los grandes derecho que tenemos en democracia que es precisamente elegir a nuestro representante Messi

Voz 3 02:32 Clemente trasladar a Andalucía andaluza en la idea de que importante que participen que es importante que hagan política que se impliquen cuál va a ser su futuro Gobierno qué somos ni más ni menos que los encargado de gestionar la educación de sus hijos ahí la sanidad de sus padres de su madre y que por tanto es importante que haya implicación y participación masiva que es lo que nos gustaría que ocurriera en el en el día de hoy claro

Voz 1763 02:55 con esta gran oportunidad de venía esperando Andalucía después de cuarenta años a partir de hoy pues seamos capaces de sacar a Andalucía del lugar donde se encuentran ese nuestro eh

Voz 1827 03:04 vivo han votado los candidatos han votado también miles y miles de andaluces en uno de los colegios electorales en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga está Ignacio San Martín o la buenas tardes buenas tardes con catorce el grado sol de justicia en la barriada de Teatinos como dices es una zona de expansión de la capital de la Costa del Sol donde se juega un total de diecisiete escaños hay cuatro mesas electorales es un distrito de familias jóvenes el fluir es continuo vienen tanto a pie como en coche acompañados en muchos casos de los abuelos para estas cuatro mesas electorales instaladas en la Escuela de Arte Dramático la siguiente parada eso sí en la mayoría de los casos es un asador de pollos para continuar el domingo es domingo es dos de diciembre y el barco español que rescató la semana pasada once migrantes ya tiene destino finalmente no volverán a Libia como pedía el Gobierno español sino que han sido trasladados a Malta Radio Elche Cristina Medina

Voz 4 04:03 el pesquero de Santa Pola ha dejado en una patrullera de Malta los once migrantes esta mañana que ya han llegado al puerto y mientras ellos han retomado el rumbo ahora hacia el puerto de LIC ata en Sicilia

Voz 0825 04:14 donde les espera un camión con víveres y carne

Voz 4 04:17 seguir faenando para ellos es el fin de esta aventura que ha tenido momentos muy difíciles de hecho anoche emprendieron el rumbo a Santa Pola ante la indefinición de las autoridades hasta que esta mañana les han autorizado a dejar a los náufragos en Malta

Voz 0340 04:31 titulares del deporte iban Álvarez hola buenas tardes qué tal Roberto buenas tardes Suecia Noruega Rumanía Islas Feroe y Malta son los rivales de España en la fase de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte una selección que está de enhorabuena porque la sub diecisiete ha ganado el primer Mundial en la historia del fútbol femenino nacional y además acaban de finalizar dos partidos en Primera División el Betis ha ganado uno cero a la Real Sociedad en segunda empate a cero entre Rayo Majadahonda Deportivo de la

Voz 1827 04:54 ya gracias Iván Hora catorce y cinco minutos

Voz 5 05:03 hora catorce en Madrid

Voz 0825 05:21 cuando el muy buenas tardes son médicos internos residentes son Mir trabajan y se forman en el Hospital doce de Octubre de Madrid en las Urgencias del Doce de Octubre y hoy domingo cumplen su tercer día de huelga huelga indefinida que hacen no por cobrar más no por mejorar su horario o sus condiciones laborales sino porque quieren que su trabajo sus decisiones y su formación esté supervisada por especialistas asumen más responsabilidades de las que les corre

Voz 7 05:49 Ponent tenemos que tomar decisiones muy difíciles y muchas de ellas altas horas de la madrugada te acabas yendo a casa con mucha angustia con mucha preocupación nunca sabes si lo que has hecho lo adecuado tienes miedo a lo que le pueda pasar ese paciente en casa y a los pocos días vas corriendo a ver si ese paciente ha vuelto a urgencias a ver si ha tenido algún otro problema derivado de lo que tú haces

Voz 0825 06:10 yo es que a partir de cierta ahora no son suficientes para poder supervisar de una manera adecuada Ikea podamos complementamos la formación de una manera progresiva te acuerdas de la responsabilidad que vamos adquiriendo como profesionales sin salir del ámbito sanitario a día de hoy según la Agencia Española del Medicamento hay un total de trescientos ochenta y tres fármacos que siguen faltando las estanterías de las farmacias es algo cíclico sí pero que no termina de solucionarse

Voz 8 06:36 en la dirección no mantiene plus que llevan mucho tiempo Siria Bashar panes

Voz 9 06:44 es tienes el orejas está también el de Vitra la es decir la letrina que también barajó la lengua

Voz 8 06:53 que hay genéricos que normalmente hay sustitutos de todo que no es crear alarma ni es crear nada pero pero manada ha llegado un momento en España que están bajando tanto los medicamentos a digo cien aquí cuesta uno cuarenta y cinco en Gran Bretaña casi tres euros don de Dios

Voz 0825 07:11 momentos entre los que incluyen la vacuna de la gripe que compren en las farmacias los pacientes de mutualidades en este Hora catorce le preguntaremos por ello al vocal de Titulares de Oficinas de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Madrid en la semana en la que el Gobierno ha aprobado una nueva bajada de medicamentos hay otras noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Aurora Santos y Paul Asensio

Voz 0159 07:35 un joven de veintisiete años ha muerto esta mañana en un accidente de tráfico en la avenida de Los Rosales en Villaverde al chocar el coche en el que conducía contra un árbol el impacto ha sido tan fuerte que el coche se ha partido en dos

Voz 0808 07:46 dos calles seguras para los ciclistas que eviten los atropellos mortales es la petición que han hecho hoy los colectivos ciclistas de Madrid en un acto de recuerdo al joven de catorce años que fue mortalmente atropellado hace dos semanas cuando iba en bicicleta en la capital

Voz 0159 07:59 de la universidad da la calle la plataforma monarquía o república realiza hoy una consulta simbólica bajo el lema decidir es nuestro derecho han repartido más de cien mesas por toda la común

Voz 0808 08:09 la Policía Municipal ha detenido a un hombre por elaborar y vender en el sótano de su lugar en el distrito de Tetuán bebidas alcohólicas sin registro sanitario europeo tenía recipientes de plástico con capacidad para elaborar doscientos litros principalmente vino de arroz está acusado de un presunto delito contra la salud pública

Voz 0825 08:25 y del deporte Iván Álvarez cuéntanos buenas tardes

Voz 0340 08:27 qué tal Isabel buenas tardes el Atlético de Madrid juega hoy en Girona a las cuatro y cuarto lo va a hacer con las bajas de los lesionados Giménez Godín Juanfran y Filipe Luis en Segunda acaba de terminar el Rayo Majadahonda cero Deportivo cero en el regreso de los madrileños al Cerro del Espino esta tarde a las seis Albacete Alcorcón

Voz 0825 08:43 gracias iban el festival los grandes del Gospel vuelve a Madrid por Navidad y ya son muchos años la edición que

Voz 1827 08:50 arranca hoy es la número veinticuatro

Voz 0825 08:52 Gospel también para los más pequeños de la casa Paula

Voz 11 08:56 yo dejaba

Voz 0564 09:00 centenares de personas estaban en Colón más que preparadas para la inauguración del festival grandes del Gospel que actividades para todos los públicos conciertos Master Class encuentros con coros esta mañana varios grupos han subido al escenario para cantar con el público un clásico Hoja pide a una canción que es todo un himno del gospel muchos han venido a acompañar y otros simplemente a cantar

Voz 12 09:27 votar a acompañar a nuestros hijos que vienen a cantar en el coro a mí ya me dicen cosas que yo no mamá no te das cuenta de que tanto señor una octava más alta que cosas así que digo

Voz 0564 09:37 no novia enviando viene muy bien simplemente para disfrutar bueno a todos si yo que tengo una amiga que está ahí en el coro y eso tira y algunos hasta les ha picado el gusanillo de participar en un coro

Voz 13 09:48 muy mal pero lo mejor es la pequeña

Voz 11 09:51 se empieza con el

Voz 0564 09:54 pues la verdad es que tan pasaba bastante idea el festival acompañará a la ciudad de Madrid en el Centro Cultural de la Villa hasta el dieciséis de inicio

Voz 14 10:05 hombre

Voz 0564 10:07 el cielo cubierto en buena parte de la comunidad

Voz 0825 10:12 dos de Niebla que se mantienen todavía a esta hora temperaturas sin grandes cambios las máximas rondan doce grados ocho a esta hora en el

Voz 11 10:18 no

Voz 5 12:34 hora catorce Madrid

Voz 0825 12:36 sí dos y doce minutos de la tarde siguen en huelga los MIR los médicos internos residentes de Urgencias del Hospital doce de Octubre de Madrid Éste es su tercer día de huelga con la que quieren poner sobre la mesa ante la opinión pública las carencias con las que trabajan

Voz 1315 12:51 forman algo para ellos en este momento es incluso más importante Aurora Santos

Voz 0159 12:57 decidieron ir a la huelga porque ellos mismos cuestionaban cuál sería la calidad de su propio servicio Elena bella es uno de los MIR de Urgencias del Doce de Octubre sobre todo

Voz 0825 13:06 llegada a ciertas horas de la madrugada con el cansancio o la cantidad de horas sin descanso la falta de adjuntos como para asegurarnos supervisión adecuada pues me hacían plantearme si está tomando las decisiones adecuadas sonó si esa presión de estaba actuando sobre mi capacidad de decisión si está pidiendo más pruebas de las necesarias los residentes de las urgencias del Hospital doce

Voz 0159 13:29 de octubre reclaman que se incremente el número de médicos adjuntos que día a día les supervisan no sólo para completar su formación también como dice Mario eran Berry porque

Voz 7 13:38 es inevitable que esto de una forma u otra puede repercutir en el paciente y supone un verdadero problema de seguridad

Voz 0159 13:45 en una inseguridad que se materializa en decisiones complicadas que por esta falta de personal tienen que tomar por sí solos a altas horas de la madrugada en en el tercer día de huelga indefinida de los MIR de Urgencias de este centro el seguimiento continúa siendo superior al noventa por ciento hoy es del noventa y seis por ciento según informan a la SER los propios reside

Voz 0825 14:04 antes gracias Aurora de Sanidad seguimos hablando porque el Ministerio de Sanidad anunciaba esta misma semana la revisión a la baja del precio de más de quince mil setecientos medicamentos con lo que es era un ahorro cercano a los doscientos cincuenta millones de euros se actualizan los precios de referencia de estos medicamentos según el Ministerio para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario baja de precios de estos medicamentos que las farmacias empiezan a ver detrás de la cuánta de determinados fármacos en sus estanterías según la última actualización de la Agencia Española del Medicamento en este momento a fecha de hoy hay trescientos ochenta y tres medicamentos con problemas de suministro entramos en una farmacia en el entorno de Plaza de Castilla preguntamos a ellos que les falta

Voz 8 14:48 en la dirección en el hotel la Plus que llevaba mucho tiempo llevada de sus de todos vosotros

Voz 9 14:57 les tiene el Lorea esta también el Le Vitra la ese cien la vitrina que también bajó de la lengua la tira también estoy viendo eh

Voz 8 15:12 que hay genéricos que normalmente hay sustitutos de todo que no es crear alarma ni es crear nada pero pero demanda ha llegado un momento en España que están bajando tanto los medicamentos por ejemplo para este mes hay bajadas lo digan no me digan para que utiliza como botas bueno los ojos es que hay bajadas ABC sesenta setenta por ciento en un medicamento mira Cardús gran Neo de ocho que está en falta también en el año dos mil siete costaba XXVI con veinte

Voz 26 15:43 no baja veintiuno con sesenta y ocho a quince con once estoy partiendo de veintiséis con veintiuno baja quince con once en el

Voz 8 15:50 dos mil doce baja catorce con sesenta y otro país lo pagan el precio inicia así lo pagan nosotros XXVI donde lo vendes Siria son medidas eso ha pasado también mucho así muchas farmacias líneas sancionadas porque la exportación paralela Sir piden acumulan y luego lo venden a través de importación exportación porque les dan más dinero pero está sancionado está sancionado y no se puede hacer disfrutó cinco Trinca comprimidos en el dos mil siete ocho con cincuenta y dos voy a dos con sesenta y cinco donde lo vendes cuando les interesa mucho la producción de golpe o no tengo tantas ideas yo digo digo que antes costaba dinero era cuesta de enero que esto es la oferta y la demanda puré dura vamos a ver que no se puede mantener el sistema que cada vez son más viejecita lógica de la medicinas cuesta más cara que cada vez son medicamento nuevo que se han acercado y hay que hacerlo opcional pero ante falta de medicamentos está claro vamos yo lo tengo claro porque es porque hay una producción porque no no estoy la demanda cuando viene un paciente con una receta con uno de estos medicamentos que hacéis intercambiarlo cambiarlo por otro laboratorio Por otra marca pero la gente que es mayor o mi padre que tiene ochenta y ocho años y que está acostumbrado a facilitarlo Halle cambia son una azul hice que te has equivocado se la toma o no la toman mito ese es un problema en piezas son problemas de salud vamos a cien por ejemplo que lo pregunto el otro día que estuvo aquí el delegado me dice porque la cadena de montaje se paró en el mes de junio o algo así y que hasta enero no funcionaba otra vez Ike claro toda la asistencia que habían previsto pues están desbordados no me dijo que le vendían fuera pero la digo cien aquí cuesta uno cuarenta y cinco Gran Bretaña casi tres euros donó lo vendería sustituir vayas donde los vende vías y el Ministerio de Sanidad en este caso que dice ha habido algún tipo de decir pero no hay que crear alarma no hay que crear nada simplemente que su pastilla roja K tomó toda la vida no la tienen tienen casa de las vacunas también lo está notando hombre ahora vacunar de la gripe por ejemplo ya no hay claro ya que estamos pidiendo vacunar a tipo porque no lo piden y no las hay

Voz 0825 18:06 Oscar López vocal de Titulares de Oficinas de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid muy buen las tardes muy buenas claro es la ley de la oferta y la demanda como nos decían Si en España un medicamento se paga a día ECI en otro por ejemplo a veinte los labor a ellos prefieren venderlo en otro sitio

Voz 27 18:23 yo no tengo constancia no trabajo en una empresa que le pueda decir cien por cien eso pero vamos a dicho Si si estuviera en una empresa pues evidentemente que iría a un sitio donde me pagan más que el medicamento vamos clarísimo pero es cierto es cierto que que Kevin que llevamos mucho tiempo con este estás circunstancias

Voz 0825 18:46 claro medicamentos de alta demanda que de forma cíclica siguen sin llegar las estanterías

Voz 27 18:52 sí sí sí armas de todo tipo hablábamos de de tiro para enfermedades de corazón no lo útil el famoso no lo Till para Dolores analgésico tomadas antibiótico más comprimidos antibióticos Colirio para glaucoma o hipertensión ocular y si para los niños en fin últimamente nos hemos quedado las farmacias en la vacuna de la gripe en media campaña de vacunación antigripal

Voz 0825 19:18 faltan vacunas de la gripe en las farmacias pero no así en los centros de salud

Voz 27 19:22 pero tengamos en cuenta que hay una población muy importante de pacientes de mutualidades es decir pues funcionarios militares que tienen the face is FAS luego sanidad privada es decir gente que no tiene acceso al sistema no quiere tener acceso por sus circunstancias que no ha podido vacunarse entre setenta cien mil personas pueden haberse visto afectadas de la carencia de la vacuna de la gripe en la Comunidad de Madrid

Voz 0825 19:47 le han trasladado esto lo que está pasando al Ministerio de Sanidad a la Agencia Española del Medicamento a la Consejería de Sanidad que les dicen si nosotros

Voz 27 19:55 dos en casos ya que vemos porque aquí hay dos procedimientos el Ministerio en su página web mediante la Agencia Española del Medicamento tiene un sistema que cuando un medicamento entran desabastecimiento oficial se publican en la página web es digamos un desabastecimiento en el cual ministerio toma medidas una de esas medidas es importar medicamentos por lo que se llama medicamentos extranjeros pero el problema son lo que se llaman desabastecimiento no oficiales en cambio la situación real es que no hay medicamentos

Voz 0825 20:32 es decir que hay trescientos ochenta y tres medicamentos a fecha de hoy que faltan según la Agencia Española del Medicamento pero pueden ser muchos más

Voz 27 20:40 sí sí probablemente sea muchos más pero vamos nosotros la situación que manejamos son medicamentos de alta rotación de alta demanda que realmente ese sí que es el problema de la gente sino hay un medicamento para la depresión o un analgésico o incluso una píldora anticonceptiva que en muchos casos no está viendo pues sí que el farmacéutico resuelve recomienda a otra posibilidad en fin tratamos de intervenir activamente

Voz 0825 21:11 no pero que les dicen las distribuidoras las farmacéuticas en este caso las empresas distribuidoras de fármacos

Voz 27 21:17 pues a nosotros nos dicen poco desde el colegio sí que en muchas ocasiones nos ponemos en contacto con ellas cuando no hay alternativas por ejemplo hay un medicamento para la pancreatitis crónica para al enfermos a veces trasplantados de páncreas au que tienen la dolencia crónica de páncreas y necesitan unas enzimas digestivas que es toman mediante una cápsula para poder asimilar los alimentos entonces ese medicamento por ejemplo ahora mismo está desabastecida no hay alternativas no hay otra posibilidad de tomar un medicamento similar bueno pues muchas veces nos dicen en este caso es un problema de fabricación porque es un medicamento vio lógico que no es tan fácil producir y bueno pues hacemos el juego que podemos ABC es un cambio de dosis tratamos de resolver o contribuir a que se resuelvan esas situaciones

Voz 0825 22:08 Óscar López vocal de Titulares de Oficinas de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 27 22:17 muchísimas gracias a ustedes encantado de que cuenten con con los farmacéuticos gracias

Voz 5 22:24 hora catorce Madrid

Voz 28 22:27 llevamos cuarenta años que se cumplen ahora de Constitución pactada donde el pueblo no ha sido libre para decidir

Voz 0825 22:36 democracia que él Democracia donde para quien

Voz 3 22:40 el Rey no se elige

Voz 0564 22:42 por fecundación sino que aquí no se puede estar a pleno siglo XXI hoy con la plataforma

Voz 0825 22:52 el arqueo o república ha repartido este domingo más de cien mesas en la Comunidad de Madrid en las que pretenden sea una consulta popular simbólico con un lema decidir es nuestro derechos en Madrid Sur David Callejón

Voz 1645 23:04 después de que el Partido Popular registrase una denuncia ante Delegación de Gobierno en varios municipios para intentar impedir estas consultas populares en muchos casos siguen adelante se practican en varios puntos de la región no sólo en Madrid capital y de hecho Leganés y es la segunda ciudad con más mesas de votación veinte repartidas por todos los barrios el asunto por ejemplo ha llegado a los tribunales en Alcobendas donde un juzgado ha desestimado la medida cautelar instada por los convocantes después de que el ayuntamiento del PP no autorizara las mesas de votación el Juzgado señala que las consultas se pueden celebrar pero cuando versan sobre asuntos relevantes de índole municipal sin embargo sí habrá votación en el municipio colindante de San Sebastián de los Reyes Borja Romero de la plataforma el cosas

Voz 29 23:47 el Alcobendas y Sanse como todo el mundo sabe los separa una calle con lo cual no tienen ningún efecto ningún efecto práctico esta ilegalización es solamente querer sacar pecho oí dárselas de dársela

Voz 1645 23:58 autoritarismo no donde finalmente no se realiza es en Parla en los últimos días sea anulado aunque no por cuestiones judiciales de hecho el Ayuntamiento del PP

Voz 1827 24:06 Segura que nunca hubo petición oficial

Voz 1645 24:09 de ninguna entidad ir recuerdan el polémico

Voz 0825 24:11 viva el de música amanecer bailando que se celebró en Móstoles el pasado mes de septiembre a pesar de la oposición vecinal pues bien parece que el Ayuntamiento ha tomado nota después eso sí de las protestas no volverá autorizarse al menos allí ser mérito este Belén Campos

Voz 1478 24:25 se anulado por unanimidad la posibilidad de prórroga del convenio con la empresa organizadora del festival amanecer bailando festival que se celebró el ocho de septiembre con mucha polémica y que produjo incluso una crisis importante en el gobierno municipal de Móstoles también ha aprobado la prohibición de contratar por el Ayuntamiento con la empresa organizadora del festival amanecer bailando con sus administradores aprobado la apertura de expediente de reclamación de daños y perjuicios y una liquidación complementaria sobre la tasa pagada por ocupación efectiva del parque más días de los que han abonado y que supondría también mayores ingresos para las arcas municipales aproximadamente cien mil euros

Voz 0825 25:00 el gas radón es un gas radiactivo de origen natural que tiende a concentrarse en interiores y que según la Organización Mundial de la Salud es la segunda causa más importante de cáncer de pulmón después del tabaco en zonas granítica como a a noroeste de Madrid este gas el gas radón emana de forma natural desde el subsuelo el Ayuntamiento de Moralzarzal municipio algo más de doce mil habitantes que está situado en la sierra

Voz 24 25:24 se derrama va a realizar un mapa de

Voz 0825 25:26 Riesgos Raquel Fernández en ciento treinta

Voz 1315 25:29 dos inmuebles entre viviendas y edificios municipales se realizarán durante tres meses las mediciones explica el Ayuntamiento que el objetivo es elaborar un mapa en el que ese detalle la concentración de gas radón por zonas y es que aluden a que la Organización Mundial de la Salud estima que este gas es la primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores el radón indican se emite de forma natural desde el sur suelo en zonas míticas por lo que las viviendas con planta baja au sótano o las construidas con muros de granito son las más favorables para medir la presencia de este gas que es incoloro e inodoro Ángel Sánchez es uno de los técnicos encargados de las mediciones

Voz 8 26:08 si en una vivienda ya construida tienes concentraciones de de radón altas las soluciones son realmente sencillas más o menos invasivas dependiendo de las concentraciones que tenga la vivienda y de las condiciones constructivas de esa vivienda

Voz 1315 26:21 hasta el momento el Consistorio ha registrado cerca de cien solicitudes de interesados en participar en las mediciones para las que se colocará un aparato de pequeño tamaño

Voz 0825 26:31 enseguida vamos con el deporte pero antes nos detenemos un momento en una concentración que ha reunido este mediodía a la mayoría de las asociaciones que conforman el colectivo ciclista de Madrid lo han hecho en el parque Juan Carlos I muy cerca de allí en la avenida de Logroño Un coche mató hace dos semanas a un chico de catorce años que iba en bicicleta

Voz 30 26:48 el límite la bici tan sólo un segundo once años contados por un segundo en bajito tenemos muchos escenarios donde habitan los asuntos trágicos cayese más que calle son auténticas trampas de vida precipicios invisible calles es más que cayese sonó con vías derechas en nuestra ciudad donde la velocidad hacia el motor son los auténticos dueños mostró estamos ciudades habitables diseñamos calles seguras no más ciclistas muertos no más atropellos portal segundos traje

Voz 8 27:19 y por eso podría en esta maña

Voz 0825 27:21 mañana más en este caso más vías para que ellos los ciclistas puedan circular por Madrid con total seguridad Iván Álvarez que ha vuelto al estudio que nos cuentas de nuevo buenas tardes Isabel buenas tardes de nuevo en algo

Voz 0340 27:37 menos de dos horas a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid se enfrenta al Girona en Montilivi última hora del partido Pedro Fullana hola

Voz 31 27:44 buenas tardes el Atlético de Madrid necesita ganar esta tarde en Girona para seguir en la zona alta de la clasificación Diego Pablo Simeone tiene problemas en defensa sólo tres disponibles de la primera plantilla con las bajas de Juanfran de Filipe de Godín idea Jimenez lo que va a hacer que Saúl juega hoy de lateral zurdo además Diego Costa con molestias físicas será titular en el partido que arranca las cuatro y cuarto

Voz 0340 28:07 gracias Fullana puede ser un día histórico para el fútbol madrileño Isabel porque si el Atleti consigue la victoria será la primera jornada que ganen los cinco equipos madrileños de Primera División el Real Madrid se ha impuesto dos cero al Valencia con el gol de base en propia puerta de Lucas Vázquez el Getafe goleó por tres goles a cero al Espanyol Victoria también a domicilio de Leganés que se impuso dos a cuatro al Valladolid y el viernes abría la jornada con la victoria del Rayo uno cero ante el Eibar en el estadio de Vallecas pasamos de Primera Segunda división donde ha finalizado hace unos minutos el partido del Rayo Majadahonda que no ha podido pasar del empate a cero contra el Deportivo de la Coruña en el regreso del equipo más llegó al Cerro del Espino ha sido

Voz 0825 28:46 el primer partido del Rayo Majadahonda

Voz 0340 28:49 trasto Assens tras su ascenso a la categoría de plata después de disputar las primeras jornadas en el estadio del Atleti en Madrid en el Wanda Metropolitano además esta tarde juega el líder el Alcorcón que visita al Albacete en busca de la quinta victoria consecutiva para mantenerse en lo más alto de la segunda división dos puntos de ventaja tiene el equipo de Cristóbal Parralo todo el deporte Isabel a partir de las tres en Carrusel Deportivo

Voz 0825 29:10 gracias nos vamos

Voz 32 29:13 de dónde

Voz 0825 29:19 que tú que lo hacemos con Diego El Cigala celebra los quince años de sus Lágrimas negras con dos conciertos en el Teatro Alcalá mañana lunes el tres de diciembre así llegamos a las dos y media continúa la información Hora catorce como siempre aquí en la Ser Juan Domingo

Voz 34 29:43 tú ha destruido

Voz 5 29:52 hora catorce Madrid

Voz 1 30:03 son las dos y media en la una y media en Canarias

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes casi el treinta por ciento de los andaluces ha votado antes de las dos de la tarde en este es el primer avance de participación unos cuatro puntos por debajo del dato de dos mil quince a esta misma hora la jornada electoral aquí en Andalucía transcurre con relativa normalidad aunque una incidencia a primera hora en algunos colegios de Sanlúcar de Barrameda en los que faltaban papeletas de Equo pueden retrasar la difusión del recuento de votos enseguida comparece en la consejera de Interior de la Junta enseguida nos vamos al centro de datos pero antes a las puertas de un colegio electoral en la localidad de Castilleja en Granada está Rafa Troyano como baldía por allí Rafa buenas tardes

Voz 1779 30:56 buenas tardes con total normalidad en este pueblo pequeñito del norte de la provincia de Granada en esta mesa de esta pequeña localidad la única viste el pueblo ha votado a esta hora un tercio del censo en el colegio electoral ubicado en las escuelas del pueblo a esta hora sólo están los miembros de la Mesa ir dos personas que ya han ejercido su derecho estoy están saliendo es la hora de la comida aquí también se nota estamos en la comarca de Huéscar en el extremo norte de la provincia en una de las zonas con mayor riesgo de desplome de despoblamiento de toda Andalucía con un gran peso de la ganadería donde el sector público es fundamental de su política depende en buena parte el sustento de los habitantes de esta zona la votación muy bien a lo largo de la mañana no sí

Voz 0564 31:39 me va muy bien y tranquilo para la cosa así

Voz 1779 31:42 ahora mismo cara como decíamos antes de total tranquilidad y casi aburrimiento en una zona donde se espera que esta tarde en un pueblo donde se espera que esta tarde venga más personal a votar tranquilidad está ahora en esta mesa de Castilla

Voz 1827 31:55 par gracias Rafa así que casi el treinta por ciento de los andaluces ha ido a votar ya entre ellos claro los candidatos

Voz 2 32:01 va a haber mucha gente que iba a salir a votar incluso va a haber gente que seguramente años atrás por distintas circunstancias pensaba que su botón importaba y esta vez va considera que su voto es clave para que Andalucía siga creciendo siga avanzando y nadie

Voz 1714 32:16 no mande atrás para pedirle a los andaluces que salgan a votar masivamente porque las elecciones son para eso para votar para ejercer uno de los grandes derecho que tenemos en democracia que es precisamente elegir a nuestro representante

Voz 3 32:31 es simplemente trasladar a los andaluces y andaluzas la idea de que es importante que participen que es importante que hagan política que se impliquen cuál va a ser su futuro Gobierno qué somos ni más ni menos que los encargados de gestionar la educación de sus hijos y sí ahí la sanidad de sus padres de su madre y que por tanto es importante que haya implicación y participación masiva que es lo que nos gustaría que ocurriera en el en el día de hoy claro

Voz 1763 32:54 por tu gran oportunidad de venía esperando Andalucía después de cuarenta años a partir de hoy pues seamos capaces de sacar a Andalucía del lugar donde se encuentran ese es nuestro objetivo

Voz 1827 33:11 es domingo es dos de diciembre y los migrantes rescatados la semana pasada por un barco español no volverán al horror de Libia han llegado esta mañana a Malta Radio Madrid José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 33:21 qué tal buenas tardes Roberto los once inmigrantes que habían sido rescatados por el pesquero Nuestra Madre de Loreto han desembarcado ya en un puerto de ese país cambio de rumbo después de que el Gobierno negociara con Malta porque el barco había decidido encaminarse de vuelta a Santa Pola ante la inacción de las autoridades este es un momento de la conversación entre el patrón del pesquero y el Open Arms que en los últimos días le ha prestado asistencia

Voz 36 33:41 mira vale todo bien está contento de saber escribir

Voz 1061 33:53 en Francia día después de las violentas protestas de los llamados chalecos amarillos contra la subida del impuesto a los carburantes el presidente Macron ha visitado esta mañana el Arco de Triunfo el símbolo de la República para comprobar los desperfectos que ha sufrido Macron ha convocado un gabinete de crisis

Voz 0340 34:05 el Gobierno francés estudia decretar el estado

Voz 1061 34:08 de emergencia después de los altercados que dejaron trescientos detenidos Macron recién llegado de la cumbre del G20 en Buenos Aires también ha vuelto ya Donald Trump y lo ha hecho con una tregua en la guerra comercial con China acordada con Xi Jinping suspender durante noventa días su plan de subida de aranceles a cientos de productos chinos tram por cierto ha ofrecido el Air Force One para trasladar mañana los restos mortales del ex presidente Bush desde Houston para su funeral en Washington y una cosa más Roberto el día nos deja la denuncia de la ONU sobre violaciones masivas y encadenan Sudán del Sur hasta ciento veinticinco mujeres entre ellas niñas han sido violadas sólo en los últimos diez días las agresiones se han producido al norte del país en una zona controlada por tropas gubernamental

Voz 8 34:44 pues yo es que es muy difícil

Voz 11 34:49 no

Voz 10 34:50 eh

Voz 11 34:54 sí

Voz 37 34:58 está

Voz 1827 35:00 Irán Seu el cantante de Coldplay actúan hoy juntos en un macro festival solidario que se celebra en Sudáfrica que sirve para rendir homenaje a Nelson Mandela los asistentes casi cien mil personas no han comprado las entradas con dinero sino donando sangre haciéndose pruebas del VIH o reclamando soluciones a los políticos a través de redes sociales

Voz 11 35:23 email me

Voz 1827 35:36 ya con los deportes Iván Álvarez buenas tardes

Voz 0340 35:39 hola Roberto buenas tardes España ya conoce a qué países se enfrentarán la fase de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte Suecia Noruega Rumanía Islas Feroe y Malta selecciones de las que no se fía Luis Enrique

Voz 1336 35:50 hablamos de equipos y tanto Suecia como Noruega de de un nivel alto y bueno habrá que jugar todos los partidos sobre el papel eh uno puede pensar que al ser cabeza de serie va a ser un paseo ir de paseo ya te digo yo que que seguro que no nosotros no vamos a confiar y lo vamos a tomar en serio

Voz 0340 36:06 la selección jugará su primer partido de clasificación en marzo oyes noticia otra selección la sub diecisiete que ha ganado el primer Mundial en la historia del fútbol femenino Espanyol tras derrotar a México dos uno en la final en el día de las elecciones andaluzas Roberto más de cuarenta y seis mil personas esta mañana las gradas del Villamarín para ver la victoria del Betis uno cero contra la Real Sociedad con gol de Junior Firpo para esta tarde a las cuatro y cuarto Girona Atlético de Madrid con las bajas de Juanfran Giménez Godín Filipe Luis en los colchoneros seis y media Barça Villarreal no está Luis Suárez por lesión y el último partido del domingo es el del líder el Sevilla que visita al Alavés a las nueve menos cuarto y además en baloncesto Ventanas FIBA España Ucrania las seis de la tarde en Tenerife Si gana el equipo

Voz 1827 36:45 Scariolo estará clasificado para el Mundial de China del próximo

Voz 0340 36:48 baña todo el deporte lo contamos desde las tres en Carrusel Deportivo

Voz 10 36:51 la el carrito ser presenta la Pepa dicho lo cual vamos con el deporte en directo y empezamos por todos qué tal buenas tardes bienvenidos en la SER el número uno en deportes casero contenta El Larguero de Manu Carreño líder en la noche deportiva con ochocientos cuarenta y uno lleva estos carros de hoy vamos Carrusel deportivo con Dani Garrido líder del deporte en el fin de semana con un Llum quinientos noventa y ocho mil oyentes los sábados y un millón seiscientos veintisiete mil los domingos uno uno

Voz 1827 37:26 los número uno en esto sinceramente estamos en otra galaxia

Voz 38 37:33 desde ese voto el que yo considero menos Malvo exactamente lo mismo porque hemos estado dando entre dos y al final no hemos decidido porque el que pensábamos que tenía menos cosa contraria lo que nosotros pensábamos

Voz 8 37:46 tengo noventa y cinco año Figo votando poco me quedan cuatro guía pero esperemos

Voz 1827 37:52 seis millones y medio de andaluces están llamados hoy a las urnas esta comunidad celebra sus undécima selecciones autonómicas

Voz 10 38:02 elecciones andaluzas dos mil dieciocho

Voz 1827 38:18 de momento ha dotado casi el treinta por ciento de los andaluces un dato de participación cuatro puntos por debajo del que teníamos a esta misma hora en las elecciones del dos mil que en el centro de datos Mercedes Díaz buenas tardes

Voz 1541 38:29 hola buenas tardes la participación hasta las dos de la tarde se sitúa como acabas de decir en casi el treinta por ciento cuatro puntos menos que en el año dos mil quince entonces estuvo en casi el treinta y cuatro por ciento Por provincias Almería ya ha votado ya el treinta con cuarenta y uno por ciento del censo en Cádiz la participación está en el veintiocho con diecinueve por ciento en Córdoba es a partir espacio se sitúa en el treinta y uno con sesenta y siete en Granada la participación alcanza el treinta y uno con sesenta por ciento en Huelva llega casi al veintisiete por ciento en Jaén casi al XXXI en Málaga la participación roza el treinta por ciento y en Sevilla no llega al treinta por ciento seis millones quinientos cuarenta y un mil andaluces están convocados a votar diez mil XXXVIII mesas electorales están dispuestas en tres mil ochocientos treinta y dos colegios electoral

Voz 1827 39:16 Mercedes como anillo estas horas de votación porque como decíamos en portada habido algunos incidentes verdad

Voz 1541 39:21 ha habido incidentes pocos en Sanlúcar de Barrameda Cádiz no había papeletas de Equo en los colegios así que han tenido que esperar a que las llevaran desde Cádiz la mayoría de los colegios han abierto setenta y tres minutos tarde y uno de ellos dos horas y ocho minutos tarde dos colegios electorales también de Córdoba han tenido problemas a la hora de abrir sus puertas el Concepción Arenal va a cerrar a las nueve menos cuarto de la noche el Centro Cívico de Lepanto a las ocho y diecinueve minutos esperamos aquí la comparecencia ya en este centro de Prensa de la consejera de justicia que estaba prevista para las dos y media de la tarde

Voz 1827 39:57 ese retraso sabemos ya sin afectar al la publicación del recuento pues no sabemos

Voz 1541 40:02 todavía eso la decisión es de la Junta Electoral que tiene que decidir F vivamente a qué hora Se van a hacer públicos los resultados electorales el estas andaluzas debido a los retrasos en el cierre de los colegios de Sanlúcar de Barrameda desde luego si hay que esperar casi hasta las diez de la noche pues en ese momento va a estar escrutado un altísimo porcentaje de papeletas con lo cual esos primeros datos van a ser ya datos muy cerrados gracias Mercedes y los candidatos

Voz 1827 40:31 han votado ya verdad Javier Márquez que han votado todos

Voz 0694 40:33 estos han madrugado la candidata del PSOE lo ha hecho en el barrio de Triana en Sevilla llamando a la participación y garantizando que hay muchos ciudadanos en los últimos años no han votado en esta ocasión sí lo van a hacer Susana Díaz

Voz 2 40:43 va a haber gente que seguramente años atrás por distintas circunstancias pensaba que su voto importaba y esta vez va considera que su voto es clave para que Andalucía siga creciendo siga avanzando y nadie nos mande atrás

Voz 0694 40:56 Díaz ha sido increpada por dos apoderados de Vox que según el partido han sido apartados de sus funciones por conducta inapropiada Juan Manuel Moreno Bonilla candidato del PP ha votado en Málaga también ha llamado a la participación o responsabilidad

Voz 1714 41:08 el no participar al final lo único que lleva dejada melón melancolía y a la enorme tristeza de no haber sido partícipe de uno de los proceso o más importante que tenemos los ciudadanos de más responsabilidad que es precisamente nuestras elecciones

Voz 0694 41:21 la misma línea Teresa Rodríguez candidata de Adelante Andalucía que ha votado en Cádiz y ha pedido que se vote pensando en la educación o la dependencia

Voz 3 41:28 a que se impliquen cuál va a ser su futuro Gobierno que somos ni más ni menos que los encargados de gestionar la educación de sus hijos eso sí ahí la sanidad de su padre de su madre y que por tanto es importante que haya implicación y participación masiva

Voz 0694 41:41 el candidato de Ciudadanos ha votado en Sanlúcar de Barrameda considera que Andalucía está ante una gran oportunidad Juan Marín

Voz 1763 41:47 se nota en la calle lo vemos por dónde vamos vencido día muy intenso pero hoy es una gran oportunidad esa gran oportunidad que venía esperando Andalucía después de cuarenta años

Voz 0694 41:57 los candidatos hasta ahora descansan seguirán esta tarde temprano a sus respectivos

Voz 1827 42:01 Celia pues así avanza este dos de pensando ya en el tres D en el lunes porque será a partir de mañana cuando los partidos tengan que sentarse a negociar para intentar formar mayorías aquí a mi lado está también el director de contenidos de la SER en Andalucía Diego Suárez buenas tardes ETA al Roberto buenas tardes

Voz 0340 42:16 mañas son las campañas en los discursos cambian mucho

Voz 1827 42:19 pues de acudir a las urnas pero si hacemos caso a lo que hemos escuchado hasta ahora Susana Díaz va a tener muy complicado sigan a sumar apoyos

Voz 0502 42:25 soy nadie cuestiona que el PSOE va a ganar las elecciones como ocurrió en dos mil quince entonces el bloqueo duró ochenta días hasta que Ciudadanos apoyó la investidura de Susana Díaz eso fue entonces ahora el candidato naranja Juan Marín ha dejado claro en la campaña que eso no volverá a ocurrir

Voz 1763 42:39 lo voy a decir una vez más yo sé que estos últimos días a esta pregunta surgido pero se lo voy a decir muy claro no podemos de radial no podemos apoyar a día porque usted me había incumplido lo que firmó conciudadano

Voz 0502 42:54 Ciudadanos y el Partido Popular pese a su intensa pugna por la hegemonía del voto conservador se han lanzado guiños mutuos y suman gobernarán juntos como reconoce el candidato popular Juan Manuel Moreno incluso apoyamos en Vox aunque las encuestas

Voz 1827 43:05 no no otorgan mayoría suficiente al bloque de la derecha

Voz 25 43:08 he dicho que no le importaría si al final ciudadano eh está dispuesto a pactar con el PP a que bueno yo tengo al señor maldito los día ofreciéndose de vicepresidente con lo cual es algo que es evidente que puede ser

Voz 0502 43:22 la intención de Susana Díaz es gobernar en solitario para ello necesita el apoyo de Adelante Andalucía su abstención en segunda vuelta en la investidura pero hasta ahora Teresa Rodríguez la candidata de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida sólo ha comprometido apoyos puntuales que no hacen sino aumentar la incertidumbre

Voz 39 43:37 sí con claridad nosotros no podemos ser apuntalado en vez de la continuidad en una tierra que tienen en la alta cifra de riesgo de pobreza y de exclusión de desempleo y bajo

Voz 0502 43:48 la baja inversión en educación en sanidad así las cosas Susana Díaz pide a los partidos un ejercicio de responsabilidad para convertir dice el mandato de los andaluces en un Gobierno que dé estabilidad a Andalucía por encima de bloqueos

Voz 40 44:00 yo ni la contemplo que parece tal irresponsabilidad que contemplo sí que les digan a los andaluces ante de que voten que desprecian subraya que dirige

Voz 0502 44:08 no convirtiendo en normal lo que es anormal con las elecciones municipales en mayo y un posible adelanto de las generales será

Voz 8 44:13 más difícil que los partidos muevan ficha por lo que el bloqueo

Voz 0502 44:16 es en este momento una posibilidad real ya veremos insuficientes Roberto para tener que convocar de nuevo a los andaluces a las urnas gracias Diego y atención porque estos comicios puede suponer también la irrupción de la ex

Voz 1827 44:26 tema de echan un Parlamento autonómico Vox y las posibles alianzas con este partido ultraderechista han sido dan

Voz 0502 44:31 bien argumento recurrente durante estos quince días de campaña con

Voz 1827 44:34 a Ciudadanos coqueteando abiertamente con ellos

Voz 0502 44:37 el Partido Popular

Voz 25 44:38 estará encantado de recibir los votos de aquellos que quieran

Voz 12 44:42 cambiar las cosas en Andalucía siento lo mismo preocupa pero en este caso por la extrema derecha es decir ponemos oídos podemos podemos Abós pues claro que me preocupa

Voz 1827 44:58 Andalucía inaugura un ciclo electoral al largo muy largo que tiene una cita segura en mayo con europeas autonómicas y municipales con unas posibles generales el horizonte Almudena López sino buenas tardes hola buenas tardes el resultado aquí puede condicionar el calendario de Pedro Sánchez sobre el adelanto electoral

Voz 41 45:13 si el resultado va a pesar mucho en la decisión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez sobre el adelanto de las elecciones generales desde Moncloa insisten en que el Ejecutivo tiene proyecto para muchos meses aunque en los diferentes ministerios están trabajando rápidamente para sacar adelante aquellos proyectos que son prioridad es por lo que pueda pasar más allá de un nuevo competidor por la extrema derecha PP y Ciudadanos se juegan también el liderazgo conservador si los líderes de PP y Ciudadanos en la juegan en estas elecciones como dices por eso se han volcado en ellas temen que se cumplan los pronósticos en muchos de sus votantes se decanten por Vox y es que la formación de Fernando vasca el puede acceder hoy por primera vez a un Parlamento autonómico pese al temor tanto Rivera como sado no descartan llegar a un pacto con el partido de ultraderecha que podemos que poner a examen esta vez a nivel autonómico la coalición con Izquierda Unida los de Pablo Iglesias esperan que el resultado refuerce el peso de la formación morada en Andalucía y obliguen al PSOE incluso al PSOE de Susana Díaz a girar a la izquierda dicen el líder de Podemos que siempre ha reciclado del nacimiento de Adelante Andalucía ha terminado asumiendo la autonomía política de Teresa Rodríguez de su plataforma en la que Iglesias se va a apoyar de cara a unas posibles general

Voz 1827 46:25 Pablo Simón politólogo editor de político con buenas tardes buenas tardes el primer elemento de análisis que no deja este domingo electorales la participación casi el treinta por ciento cuatro puntos por debajo del dato de participación de las elecciones del dos mil quince Hasta ahora los dice algo este dato

Voz 1671 46:39 bueno yo creo que podemos destacar dos titulares no el primero es que esta cifra es muy parecida a la del año dos mil doce cuando Javier Arenas ganó las elecciones el Partido Popular y puede estar indicando por lo tanto una cierta desmovilización de la izquierda pero es que además y luego les agregan los datos por provincias descubres que las dos en las que más cae la participación son Sevilla y Jaén que son tradicionales bastiones de la izquierda mientras que en Almería por ejemplo Cádiz es donde menos está moviendo por lo tanto podría ser que hay una movilización diferencial tal vez a la izquierda del PSOE o tal vez a la derecha de la derecha tradicional

Voz 1827 47:07 quién se vería beneficiado de una participación más alta o más baja que que en dos mil

Voz 1671 47:12 yo creo que la participación baja probablemente apunte a que hay una cierta desmovilización del votante socialista yo creo que eso es probablemente lo que él lo que estemos viendo aquí

Voz 1827 47:20 ya hemos dicho muchas veces Pablo que las campañas electorales ya no son lo que eran no son tan decisivas como lo fueron en su día pero bueno todos hemos seguido al final está muy de cerca crees que ha podido servir para mover el voto hacia un lado o hacia el otro

Voz 1671 47:33 las cifras que teníamos de indecisos eran de entorno al veinticinco por ciento y sin lugar a dudas las campañas al menos para movilizar para reforzar actitudes previas a votar son relevantes es verdad que cuando ha surgido una oferta política nueva la derecha esto puede generar más transformaciones en el voto en qué medida se perciba que Vox sea viable o no electoralmente es algo que puede tener un impacto pero es verdad que aquí lo que hablamos es de una movilización diferencial si finalmente los votantes acercan a las urnas sonó en un contexto en el que es verdad no había demasiadas incertidumbres sobre quién iba a ser la primera fuerza hay quien podría formar Gobierno

Voz 1827 48:03 pues muchas gracias Pablo hasta la noche venga un abrazo hasta la noche porque a partir de las ocho y media seguiremos esta noche electoral en un especial informativo con Pepa Bueno que ya está aquí en Radio Sevilla Pepa muy buenas tardes

Voz 1541 48:17 hola Roberto buenas tardes cuáles son las pregunta