Hora 14 Fin de Semana (08/12/2018)

Voz 1 00:00 todos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 qué tal están muy buenas tardes pilla en sábado pero hoy es festivo en toda España con tiempo soleado y con temperaturas por encima de lo normal para estas alturas del año seguirá si lo que queda de Puente mientras Francia sigue tomada por casi noventa mil policías policías que han conseguido controlar las manifestaciones de los chalecos amarillos contra la subida del precio de la vida y más de quinientas personas detenidas se han registrado también algunos enfrentamientos aunque mucho menos graves que los de otras semanas corresponsal en París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 00:55 buenas tardes unas treinta mil personas se manifiestan en toda Francia algo menos que hace una semana varios miles en París según el Ministerio del Interior entorno a quinientos cincuenta detenciones la mitad están ya bajo custodia en comisaría si las primeras horas han transcurrido en calma tensa estallidos de violencia con cargas antidisturbios fuertes seguido después Varias decenas de chalecos amarillos han logrado cortar la circunvalación de la capital durante algunos minutos otros grupos se han concentrado en los bulevares alejados del Arco de Triunfo quizá se enfrentan ahora a las fuerzas del orden que han desplegado un operativo excepcional nueve mil agentes en París con tanquetas blindadas cerca de noventa mil en todo el país

Voz 1827 01:34 gracias Carmen a partir de las dos y media volvemos en directo hasta París comprobaremos también los problemas que estas protestas en Francia están dejando en la frontera española Julio guerras y porque los cortes de carreteras en Francia afectan también a la península las dos principales vías que une

Voz 2 01:47 ambos países han sufrido bloqueos y cortes

Voz 1827 01:50 estaciones en la nueve poco antes de su entrada Cataluña hayas autopista Se

Voz 2 01:53 vierte en la AP siete y en la A sesenta y tres en el País Vasco francés muy cerca de la localidad de Irún los piquetes de los chalecos amarillos impiden la circulación de vehículos pesados por ello hay retenciones de camiones de hasta siete kilómetros en la AP ocho los camiones esperan en el carril derecho de la autopista mientras los turismos circulan por el izquierdo

Voz 1827 02:10 Dalli ha despertado hoy conmocionada por la muerte de seis personas en una discoteca cinco de ellos chavales de entre trece y dieciséis años que estaban en un concierto cuando se ha producido una avalancha ahora se investiga si en el local había más gente de lo permitido Irene Dorta

Voz 3 02:24 además de los seis fallecidos siete jóvenes esperan permanecen hospitalizados en estado muy grave presentan traumatismos por aplastamiento en el tórax a causa de la estampida el suceso se produjo esta madrugada en una discoteca de la localidad de Corinna Aldo donde algunos testigos aseguran que un fuerte olor ha sido pudo ser lo que provocó esta avalancha se ha abierto una investigación para esclarecer las causas aunque el ministro de Interior Matteo Salvini adelantado

Voz 0260 02:50 el bulto próximamente pero que al Inter muchos locales previsto te permite llevar líquidos

Voz 3 02:59 local hubiera más gente de la permitida está previsto que está Albini se traslada en las próximas horas a las zonas para visitar a los heridos

Voz 1827 03:13 encuentro de los Socialistas Europeos en Lisboa allí el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez acaba de defender ahora mismo sus presupuestos

Voz 6 03:26 no podemos

Voz 1827 03:46 a las dos y media volvemos a Lisboa para escuchar al presidente del Gobierno por su parte el presidente del Partido Popular a nivel nacional Pablo Casado sienta las bases de las negociaciones para formar gobierno en Andalucía pacto con Ciudadanos abierto al apoyo posterior de la ultraderecha

Voz 1046 04:00 nosotros hemos enfocado bien la negociación Queremos un pacto de cuarenta y siete escaños un pacto con Ciudadanos yo una vez que alcancemos ese acuerdo pues ya veremos hay otras fuerzas políticas eh que quieren facilitar la investidura con su abstención o que consideran que las líneas marcadas en ese acuerdo son positivas para Andalucía

Voz 1827 04:24 los titulares del deporte Uxue Caballero qué tal buenas tardes

Voz 1509 04:28 buenas tardes en juego la segunda parte en el Wanda Metropolitano Kevin Fernández buenas tardes

Voz 0995 04:33 buenas tardes desde el Wanda Metropolitano acaba de arrancar la segunda parte con un cambio en el Deportivo Alavés rompe Abelardo

Voz 0825 04:38 el trivote entra Borja Bastón Isère

Voz 0995 04:40 tirado Wakaso ha dominado claramente en la primera parte el Atlético de Madrid ya tenido premio con el tanto de Nicola Zigic en el minuto veinticinco ahora mismo primeros treinta segundos del segundo acto Wanda Metropolitano Atlético de Madrid uno Deportivo Alavés cero

Voz 1509 04:53 gracias Kevin también a las cuatro y cuarto el Valencia Sevilla las seis y media Villarreal Celta y el derbi catalán Espanyol Barcelona a las nueve menos cuarto

Voz 1827 04:59 catorce y cinco minutos

Voz 1 05:08 hora catorce en Madrid

Voz 6 05:19 qué tal muy buenas tardes el acuerdo será mala Madrid tiene este fin de semana acento argentino

Voz 1046 05:40 una fiesta así que hay que disfrutarlo sábado y hasta el domingo en la noche va a ser una fiesta

Voz 7 05:44 Cantal vital sobrar fiesta fiesta hasta que ganen

Voz 1484 05:48 más sino de Madrid que somos civilizados

Voz 5 05:51 a pesar de que no han visto cosas buena ultimamente con respecto al último partido que tenía que jugar pero son los menos son unos poco

Voz 0825 06:00 pues precisamente para evitarlo Madrid se blinde este fin de semana con alrededor de cuatro mil efectivos más de dos mil policías nacionales para garantizar la seguridad antes durante después de este partido además de servicios de emergencia hay ciento cincuenta policías municipales para controlar la movilidad

Voz 8 06:21 ver más allá del fútbol

Voz 0133 06:23 de semana puente para los afortunados muchos adelantan sus

Voz 0825 06:27 compras navideñas es final

Voz 6 06:30 el cole

Voz 1291 06:32 a hacer las compras de haber las luces Navidad básicamente pues de momento mira sólo hemos sido una tienda fíjate todo lo que vamos ya a todo el día pues pija más un poco de ropa de todo un poquito con con perita hay que aprovechar ahí cómo no va a venir a Madrid comprar cae al final cae

Voz 8 06:47 oración guber eh

Voz 1291 06:50 a ropa esté Hora catorce

Voz 0825 06:52 de falsificaciones porque el Ayuntamiento de Madrid intensifica estos días la campaña Si compras falsificaciones la aventura acaba mal escuchen el argumento un tanto rebuscado que nos daban en un mercadillo cuando preguntábamos si el bolso que tenían colgado con el nombre de una marca muy conocida era una falsificación

Voz 7 07:12 el que de las falsificaciones están las réplicas está en cosas que son similares pero eso no tiene nada que ver que la persona que viene lo sabes perfectamente una persona que se pone a vender suelo y que ponga mal que todo lo que este bolso sí que lo ponen las chapas no es la misma es totalmente diferente entonces ya no son lo mismo ya no es igual lo que es es ya está más vuelta de hoja

Voz 0825 07:34 bueno en este Hora catorce saludaremos a la directora general de Comercio del Ayuntamiento de Madrid para hablar en torno a esta campaña hay otras noticias que repasamos en titulares lo hacemos con la ayuda de Paul Asensio comenzando de nuevo por el caso Máster latina Cifuentes ha recurrido su procesamiento por falsedad al entender que hay indicios contra ella y le ha causado un importante deterioro personal reputacional profesional condenado la Audiencia Provincial ha condenado a seis años de cárcel a un joven por abusar sexualmente de su hermana pequeña durante meses cuando ocurrieron los hechos el tenía veintitrés años y ella nueve accidente mortal un joven de veintinueve años ha muerto esta mañana al perder el control de la moto que conducía el accidente ha tenido lugar alrededor de las siete de la mañana a la altura del número ciento veintiséis de la calle Bravo Murillo el joven murió en el acto contra el maltrato animal más de cuatrocientos activistas de la organización Igualdad Animal se han concentrado en Puerta del Sol en contra del maltrato animal en la industria ganadera los voluntarios sostenían fotografías de animales en granjas y tres de ellos varios cadáveres de pollos y cerdos bueno pues más hoy la del River Boca está ahora muy pendientes también del Atlético de Madrid parece que con buenas noticias para los aficionados para los seguidores del Atlético sube Caballero buenas tardes

Voz 1509 08:45 y qué tal Isabel porque está en juego en el minuto cuarenta y nueve de la segunda mitad el Atlético de Madrid gana por uno cero al Alavés con gol de cal inició ayer se abrió la décimo quinta jornada de Liga con el Leganés uno Getafe uno mañana será el turno del Real Madrid a las cuatro y cuarto ante el Huesca en El Alcoraz el Rayo Vallecano jugará a las nueve menos cuarto en el Benito Villamarín

Voz 0825 09:03 gracias a su Sue nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 9 09:12 muy buenas tardes pues a esta hora muy pendientes de un accidente en la A tres a la altura de Santa Eugenia que genera dos kilómetros de retenciones para acceder a Madrid más dificultades en la entrada a la capital por la A seis en la zona de Majadahonda y El Plantío y también complicada en la circunvalación M cuarenta el tramo Deco

Voz 0825 09:30 en ambas direcciones gracias DGT nadie sabe quién muy cuál va a ser su próxima obra ni quiénes tampoco eso precisamente es una y en cierta medida es su propia marca primer fin de semana de la exposición de Van si genio o vándalo que muestra más de setenta serigrafías originales de la artista urbano más famoso del mundo una exposición no autorizada por él al contrario que en la calle donde sus obras pueden verse sin tener que pagar en este caso la entrada a la exposición cuesta más de catorce euros y allí nos vamos Carlos Hernández buenas tardes

Voz 10 10:03 buenas tardes Isabel pues si primer fin de semana de esta exposición que llega a Madrid directamente desde Moscú es que por primera vez permita disfrutar en nuestro país de la obra de este enigmático y siempre polémico artista una muestra en la que los visitantes podrán encontrar algunas de las obras más emblemáticas de este artista desde la serigrafía de la famosa niña con globo protagonista de la última edición de esquí hasta la reconstrucción del propio estudio del artista en una de las salas de esta exposición gran éxito

Voz 3 10:28 público en esta mañana de sábado lo que muchos han querido aprovechar

Voz 10 10:31 dar a este puente de la Constitución para acercarse a este espacio cinco punto uno de Ifema donde permanecerá instalada esta retrospectiva no autorizada del artista hasta el próximo mes de marzo

Voz 0825 10:39 nubes y claros cielo prácticamente despejado en Madrid después de una mañana de brumas y bancos de niebla sobre todo en el sur temperaturas sin grandes cambios las máximas rondan hoy los trece grados los que marca a esta hora el termómetro en el centro de la capital

Voz 5 10:58 Argentina Brasil Brasil Fran

Voz 7 11:02 el Milán de Putin Bona ir a Madrid

Voz 11 11:05 estamos posicionando disfrutando del buen tiempo de la comida de la gente bueno es útil al hospital y la realidad

Voz 7 11:13 todo bien o andar los nervios sí y esperar

Voz 0825 11:17 ves pocos lo así Mis hijos educados Hamdi

Voz 7 11:19 el reír siempre haciendo dos guardias civiles

Voz 0825 11:22 en el aeropuerto para que no haya ningún tipo de incidente la llegada de los aficionados de las dos aficiones la de boca en la de River por dos terminales distintas hasta el momento se ha informado de dos casos en los que sea ha denegado la entrada hinchas violentos

Voz 1509 11:35 han volado de vuelta a su país otros

Voz 0825 11:38 dos mil policías nacionales todo dentro de un dispositivo de seguridad que forman cuatro mil personas para controlar la llegada el partido en el Bernabéu la celebración en la Puerta del Sol o en Colón dependiendo de quién se lleve finalmente la Copa Libertadores el regreso para evitar incidentes de momento un fin de semana por delante para disfrutar de Madrid y eso es lo que están haciendo a esta hora Aurora Santos muy bien

Voz 3 12:02 las tardes buenas tardes y sabes

Voz 12 12:04 el mucho turismo sí porque para algunos de los aficionados es su primera vez en España ahora aquí en Sol vemos pasar algunos seguidores de ambos equipos y de momento con mucha calma ellos mismos insisten en que han venido a disfrutar y a festejar pase lo que pase con tranquilidad están convencidos de que no se va a montar ningún lío

Voz 5 12:24 y esperemos que sea una fiesta el resultado el fiestas nosotros confiamos en la Policía de Madrid

Voz 11 12:30 eh no di no dejaron entrar a todos los argentinos de la barra brava de la doce de Ribéry de boca así que va a ser una competencia deportiva iba a quedar ahí no va a haber que vino

Voz 12 12:46 de momento poniendo el respeto por delante de todo nos dicen muchos de ellos semana juntar con otros aficionados esta tarde aquí en el centro y otros están acercando ya a los hoteles de concentración de

Voz 1509 12:57 sus equipos ambiente de fútbol y de momento otra

Voz 12 12:59 kilo Isabel gracias Aurora desde la

Voz 0825 13:02 harta de la Policía Nacional ha recordado hoy de cara al partido en el Bernabéu que las pancartas los cánticos símbolos o emblemas que inciten al odio están prohibidos en cualquier estadio de España la afición recorriendo el centro de Madrid como hemos comprobado in muchos en la Puerta del Sol que mañana será el escenario de la celebración en caso de que gane River claro está pero de momento este mediodía la Puerta del Sol ha sido escenario de una protesta la de cientos de activistas adelantándose al Día Internacional de los derechos animales Paul Asensio

Voz 14 13:33 la ganadería industrial no sólo la responsable del peor maltrato animal conocido es la principal responsable de la destrucción del planeta es hoy estamos aquí visibilizando a todos estos animales siendo la voz de estos animales

Voz 0133 13:47 escuchamos a Javier Moreno director de Igualdad Animal más de cuatrocientas personas de esta organización se han manifestado en la plaza del Sol en contra del maltrato animal de la industria ganadera todos los voluntarios sujetaban fotografías de animales en las granjas excepto tres los que encabezaban la protesta que sostenían cadáveres reales de dos pollos y un cerdo el acto ha comenzado a remover conciencias en la misma plaza del Sol

Voz 1291 14:08 ya se sabe abra hay gente que a lo mejor se se acerque les informen vea lo que hay como a mí me pasó en su momento y entonces bueno pues sabe gano yo además hoy comen

Voz 15 14:17 estaba que quería hacerme una dieta vegetariana casi estoy en el proceso es difícil muchas veces pero creo que esas cosas ayudan más todavía Cometa

Voz 0133 14:27 esta ha sido la forma de Igualdad Animal de recordar el día internacional de los derechos de los animales que se celebra el próximo lunes coincidiendo con el de los derechos humanos

Voz 0825 14:36 sí catorce minutos de la tarde

Voz 1 14:39 hora catorce Madrid

Voz 16 14:43 sí

Voz 17 14:51 cadena SER giros sociales en Twitter rusa la guión bajo quien Facebook cadenas

Voz 0260 15:02 las nuevas grabaciones del comisario Villarejo incriminan en una de las estrellas de vivir que son dos días el pianista James

Voz 18 15:09 el caso fue aquí no puedo soportar la tortilla de patatas tanto estrella española estos tarados se creen que pueden competir luego estos seis h

Voz 19 15:20 todo era mentira las grabaciones de Villarejo acreditan que allí en South de T

Voz 0260 15:24 esta España detesta la música

Voz 19 15:26 aquí para asegurarse de que nunca recuperemos Gibraltar

Voz 18 15:29 sé que es muy es es que la música es extraordinaria y eso podemos espera a los españoles les ha hecho creer que Bages maravilloso sabidas una murga como

Voz 6 15:41 primero fue Delgado luego Cospedal y ahora en las grabaciones de Villar

Voz 7 15:46 a vivir que son dos días sábados y domingos días

Voz 1827 15:48 ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 6 15:52 no sabemos si lugares de sabios pero sí que es que esa duda no me convierta en enemigo de nada ni de nadie

Voz 20 16:01 escuchen automática

Voz 3 16:04 estás legalizando la patronal destrozos

Voz 1390 16:07 en cuántas horas es dormir poco pues nada ayer me fui a dormir a las tres y me he levantado a las siete el que

Voz 8 16:14 en una gitana quería hacerlo si no mi cuando me dijeron que sí pero yo me he decir que no

Voz 6 16:23 sí emociona volvernos a encontrar a mí me tiene y un poquito como todos los días pero hay que decir que más de la mitad se jurar

Voz 21 16:43 cuente con las

Voz 22 16:47 lo que pase

Voz 1 16:55 hora catorce Madrid

Voz 6 16:59 te gusta al modelo cuesta cinco veces menos

Voz 23 17:07 tengo uno Devin bailo la que me compre la plaza que se que es de falso pero aquí le tengo porque me gustó el modelo oiga

Voz 0825 17:16 bolsos como el que llevaba zapatillas camiseta así se venden falsificaciones es porque se compran la imagen se repite en muchas calles la manta en el suelo ofreciendo el producto y a su alrededor compradores que miran regatean pagan lo llevan pero no sólo en las mantas en tiendas por Internet en mercadillos donde también denuncian la competencia desleal

Voz 1484 17:38 se venden en los mercados que ellos quieren esa Fernando por ejemplo que está dejado de la mano de Dios aquí está perseguido en Torrejón está perseguido en el Rastro está perseguido yo dos cinco mercados que tengo cuatro estaban perseguido incluso policía de paisano que va vigilando yo le he visto intervenir mercancía llevársela multar a los a los titulares citado por norma general está muy perseguido salvo en sitios que no son porque lo permiten hay fábricas que están en Fuenlabrada que son totalmente legales son totalmente lícita hacen zapatillas sin ninguna marca con la marca de ellos y luego esta gente que los compra en un piso e ponerle estampado

Voz 7 18:18 que no tiene nada que ver eso que se pone en la Gran Vía esos son los que tienen allí buena falsificaciones se ponen en el suelo y los vende aquí y en el mercadillo de este en este puesto ese bolso de bien baila uno coma se puso a que vivir y eso no es una falsificación no están las falsificaciones están las réplicas y está en cosas cosas similares pero eso no tiene nada que ver que la persona que viene lo sabes perfectamente a no lo mismo una persona que se pone a vender en el suelo y que ponga mal que todo lo que entonces ese bolso que es pues eso sí pero no en la misma que cambia no tiene nada que ver pero en este caso por ejemplo y en este bolso sí que lo ponen las chapas no la misma es totalmente diferente entonces ya no son lo mismo sigo lo que es es ya está más vuelta de hoja aquí no se vende diciendo oye si si esto ni se engaña a la gente la gente sabe lo que tiene te gusta simplemente el modelo ya no sé si la marca o las réplicas le gusta el modelo como le gusta el modelo yo este tipo de mercancía no tengo ni idea porque a mí eso me lo de Lavapiés con tú te digo todo esto lo compras en Lavapiés sí y luego te lo vendes aquí obviamente hombres en grandes cantidades no son cosas muy puntuales una dos más

Voz 6 19:35 la policía

Voz 7 19:37 en principio no porque como nos lo mismo no es exactamente lo mismo no no suele pasar nada para vosotros qué diferencia hay entre una hay una falsificación una falsificaciones que vengan las letras modelo del bolso el tamaño del bolso o la prenda lo que sea eso me pone tal pone Pascual Osa me pone la digas pone a todos lo que pasa que hay personas que no se dan cuenta que hay una

Voz 1827 20:00 Medio una o de por medio esa la diferencia que

Voz 7 20:03 pero en este caso por ejemplo y en este bolso sí que lo ponen las chapas en la misma es totalmente diferente el hombre es el mismo pero la chapa no no tiene nada que el que compra

Voz 0825 20:13 algo así sabe que está comprando una falsificación o un

Voz 7 20:16 la réplica según explica aquí no se vende diciendo oye si si esto se engaña a la gente la gente sabe lo que tiene

Voz 0825 20:23 bueno por ahí continuaban la conversación en este mercadillo de la Comunidad de Madrid Concha de Villegas directora general de Comercio del Ayuntamiento de Madrid muy buenas tardes muy buenas tardes como curioso el argumento que escuchábamos en este puesto no las vende porque no es una falsificación es una réplica

Voz 0378 20:42 bueno es es realmente sorprendente la capacidad de las personas para transformar la realidad de las cosas está claro que estábamos hablando de falsificaciones vendidas en este caso en un puesto de un mercadillo

Voz 0825 20:53 si compras falsificaciones la aventura siempre acaba mal esta es la campaña que han puesto en marcha estos días porque hay que recordar que siempre acaba mal

Voz 0378 21:01 sí evidentemente lo que se está comprando es un producto de muy baja calidad que no tiene detrás en nada de lo que tiene el producto original a lo que hay que concienciar a las personas es de que hay que comprar

Voz 0559 21:12 los productos por lo que son compró falsete

Voz 0378 21:15 canciones es como si alguien entrada en un establecimiento lo dijeran compra este producto no contiene lo que yo te estoy diciendo nadie haría eso no las falsificaciones en definitiva son eso estamos robando propiedad intelectual

Voz 0825 21:27 porque beneficia a las mafias pero acaba mal para el empleo acaba mal para el consumidor en cifras que calculó hacen tanto por pérdidas para el sector como para el empleo en Madrid

Voz 0378 21:37 en la Unión Europea sesenta mil millones de euros España las pérdidas son el nueve con tres por ciento de las ventas directas unos seis mil doscientos millones de euros anuales de alrededor de cuarenta mil empleos hay que tener en cuenta que la compra falsificaciones hace daño en primer lugar a los dueños de la propiedad industrial e intelectual de esos productos pero también hace un daño tremendo al pequeño comercio hay que pensar que cuando alguien compra un bolso falsificó dado en una manta en la Puerta del Sol envía o en un mercadillo comprar un bolso que es hubo original vale mil quinientos los mil euros por veinticinco eh lo que está dejando de comprar nuevos un bolso las grandes marcas que sin menospreciar para nadar los legítimos derechos de duras marca no que está dejando de comprar un bolso de un artesano el Puente Vallecas en Villa de Vallecas eso al lado de su casa en Ciudad Lineal el pequeño comercio se ve tremendamente afectado porque paga religiosamente sus impuestos costes salariales y lo que hacen a las personas que venden ilegalmente es se va a hacer una clarísima competencia desleal que hace muchísimo daño al a los industriales sean las titular de la marca pero sobre todo a quién más saña es al pequeño comercio de proximidad

Voz 0825 22:50 falsificaciones que como hemos escuchado podemos encontrar no solamente en las mantas también en comercio estable cada vez más en Internet

Voz 0378 22:57 si la venta ilegal la venta de falsificaciones no se canaliza exclusivamente a través de la venta ambulante ilegal es verdad que hay puestos de mercadillo los los menos pero algunos puestos de mercadillos que tiene falsificaciones hay algunos comercios que tienen falsificaciones es indudablemente Internet es una fuente de venta de una cantidad tremenda falsificaciones falsificaciones en sectores que no nos podríamos imaginar a lo mejor se venden medicamentos falsos se venden piezas de recambio de automóviles falsos al final lo que estamos renunciando a nuestros derechos como consumidores porque lo que sí es cierto es que mayoritariamente los consumidores son conscientes de que están comprando una falsificación cuando alguien se rodilla en el suelo de una calle de una ciudad para comprar un bolso que sabe que vale en la tienda el el original doscientos trescientos quinientos euros lo compró por veinticinco en ningún caso está pensando que está comprando productos eso es fundamental que desde todas las administraciones como se está haciendo se pongan los medios para acabar con esta práctica de las falsificaciones que causó tantísimo daño a la economía

Voz 0825 24:01 pero si se vende Inés unos insistían y escuchábamos también en este reportaje en este paseo por este mercadillo es porque se deja que sea

Voz 0378 24:10 eh bueno y las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la el Ministerio de Hacienda a través de la Agencia Tributaria hacen continuamente incautaciones de falsificaciones también Empoli uno se hacen importaciones en pisos pero evidentemente al final llegan a la a la calle es mucho más difícil poder poner un policía detrás de cada persona que se pone a un producto que él no asumido rechace lo que claramente sabe que es una pausa estación por eso es tan importante la concienciación de los ciudadanos no hizo saber que cuando se venden productos en la calle en puestos no autorizados pues si son productos no alimentarios mayoritariamente van a ser falsificaciones y son productos alimentarios el riesgo para la salud y seguridad es tremendo no

Voz 0825 24:54 estos días además estamos viendo claramente como por ejemplo la presencia policial en la Gran Vía ha hecho que esa venta se traslade de lugar

Voz 0378 25:01 en ese momento el Ayuntamiento de Madrid tienen por tanto refuerzo en el en el centro y lo que hacen los personas que están ocupando ilegalmente au sin autorización las aceras para venta de estos productos son ilegales es desplazarse a otros puntos entonces ellos Evan digamos de haciendo la ola corriendo au saliendo delante o de la policía no podemos tener un policía en cada esquina evidentemente por eso es fundamental que las personas se conciencien sobre todo en esta época de de grandes de vetas comercio por eso es por lo que el Ayuntamiento lanzó esta campaña de compras falsificaciones aventuras siempre acaba mal que evidentemente no criminalizar a nadie lo que hacen es concienciar a la opinión pública de que no debe recurrirse a un cauce de comercialización que evidentemente tal

Voz 0825 25:48 y lo es porque lo dice el cosas Concha de Villegas directora general de Comercio del Ayuntamiento de Madrid gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 0378 25:57 muy buenas tardes

Voz 6 26:00 hora catorce

Voz 0825 26:03 vuelve al estudio Sue Caballero hoy pendiente de un partido y no es el Riba el River Boca buenas tardes de nuevo

Voz 1509 26:09 qué tal Isabel buenas tardes y porque está jugando el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano ante el Alavés en el minuto sesenta y siete de la segunda parte Atlético de Madrid uno Alavés cero con gol de calidad y ayer se abrió la décimo quinta jornada de Liga con el Leganés uno Getafe uno mañana será el turno del Real Madrid a las cuatro y cuarto ante el Huesca en El Alcoraz esta mañana hablado el técnico Solaris sobre su relación con Keylor Navas les recomienda que se quede en el Madrid o busque equipo en invierno

Voz 24 26:33 yo no soy quién para recomendarle nada nadie nos otro intento que todos estén que trabajen y que todos estén bien y que estén contentos y que estén comprometidos ese es nuestro trabajo lo que sí siempre vamos siempre he pensado el pienso que el Real Madrid es el club más grande del mundo no hay sitio bonito para estar que

Voz 1509 26:49 el Rayo Vallecano jugará mañana a las nueve menos cuarto en el Benito Villamarín ante el Betis y muy pendiente pendientes de ese River Boca mañana el partido en el Bernabéu a las ocho y media ambos conjuntos se han entrenado esta mañana con banderazo de los aficionados de Boca en el hotel de concentración

Voz 0825 27:01 gracias a su en una semana toda esta cargada de celebraciones por los cuarenta años de la Constitución una cifra redonda cuarenta sumamos otra más la que ha querido hacer en este caso el Museo del Traje recuerdan que ese ponían hace cuarenta años Miriam seta

Voz 6 27:18 el dice

Voz 0133 27:20 cuarenta años es casi la mitad de la vida de una persona pero en la vida de un pueblo son sólo pueden tallos más con lo cual es difícil responder a la pregunta de cuánto hemos cambiado mucho

Voz 1046 27:30 soy poco mucho

Voz 0133 27:33 mucho quizás en esto

Voz 25 27:35 ya no está en casa voy a lavar con su New Pol cariño

Voz 8 27:38 haciendo hoy esto

Voz 0133 27:49 sin embargo si nos ponemos a hablar de moda el círculo es siempre constante Juan Gutiérrez responsable de moda contemporánea en el Museo del Traje

Voz 6 27:56 las cosas que llevaban los setenta llevar muchos nuevos

Voz 1046 28:00 los bigotes esas cazadoras de piel vuelta o suecos por ejemplo no

Voz 26 28:06 Bale mi esta exposición varias prendas unos hacen rememorar el final de los setenta vuelve reinventar tampoco es exactamente igual que no es habitual

Voz 8 28:18 de diseño no se trata de una oficina de unos diez metros de largo donde la alta costura se mezcla con el primer está porte

Voz 1046 28:25 esas tres piezas que son dos femeninas y de jerseys chaleco masculino que también está rompiendo un poco la estética del hombre no de una forma pues radical

Voz 6 28:34 te distinta serían las opciones de elegancia masculina del franquismo

Voz 0133 28:42 los abrigos de piel vuelta de Loeb la cazadora Cuba es la pana o Los Montesinos acompañan a varios objetos de la vida

Voz 23 28:50 Diana es de de la serie Cuéntame totalmente

Voz 0133 28:55 choque no la tecnología estos objetos que nos hace exclamar en casa de mi abuela había un teléfono de eso si además esquema pasábamos los ratos sin llamar dándole al

Voz 6 29:05 hola

Voz 0133 29:08 y en ese televisor de casa de la abuela que para otros era la madre empezó a verse ese año esta serie se acuerdan ay cómo hemos cambiado

Voz 0825 29:28 pues así nos vamos así llegamos a las dos y media de la tarde continúan información como siempre Hora catorce aquí en La Ser en esta tarde de la que luce el sol con trece grados en el centro de la capital sábado

Voz 7 30:00 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1827 30:23 hola de nuevo muy buenas tardes la mañana ha transcurrido con calma relativa en Francia aunque a esta hora se están produciendo enfrentamientos entre algunos chalecos amarillos y los casi noventa mil policías que blindan todo el país cuarto sábado consecutivo de protestas convocadas contra las élites y contra el encarecimiento de la vida el centro de París está cerrado a cal y canto tiendas y restaurantes no han abierto hoy de forma preventiva se ha detenido a más de quinientas personas este sábado ocho de diciembre ha despertado de forma trágica en Italia

Voz 3 31:08 seis personas la mayoría menores de edad han muerto en una avalancha durante un concierto

Voz 1827 31:12 Almudena López sino buenas tardes buenas tardes según los

Voz 3 31:15 testigos alguien echó gas pimienta desató el pánico el ministro del Interior

Voz 0260 31:19 Bolton ha asegura

Voz 3 31:21 se investiga si la discoteca en la que se celebraba el concierto sub superaba el aforo permitido da bien Italia monitores

Voz 1827 31:26 estación a favor de las políticas migratorias que defiende el ultraderechistas

Voz 3 31:30 volví en un mitin en Roma el vicepresidente italiano ha dicho que sólo era necesario ser valiente y tener sentido común para frenar los flujos migratorios aquí el Boletín Oficial del Estado publica esta mañana el Plan

Voz 1827 31:40 el gobierno para tratar de reducir el paro juvenil en este acató

Voz 3 31:43 te vamos a escucharles a ellos a los hombres

Voz 1390 31:46 Galicia porque pensé que quizás en Madrid habría más trabajo de lo mío de periodista pero de momento optimista no soy porque no encuentro tampoco gran cosa

Voz 1628 31:55 yo quiero trabajar aquí está ahí de hecho mi país debería luchar porque ella me quedará aquí a trabajar cada vez es más precario todo sobre todo en el tema de la ciencia la investigación

Voz 3 32:05 jóvenes como ellos como Alex melena dos mil diez

Voz 1827 32:08 Te8 cerrará con setenta mil desahucios

Voz 3 32:10 es el peor dato de la historia según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca aseguran que PP y Ciudadanos están bloqueando la Ley de Vivienda y que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo nada para evitarlo Paco Morote es portavoz de la PAH

Voz 5 32:21 el conjunto de los poderes políticos Poderes Judiciales e podré represivo del Estado se han puesto a disposición y a la protección un reiterada de la banca en contra de las personas persona está permitiendo que sea en vivienda eh por parte de los fondo buitre mientras que no se mueve un dedo para que exista un parque público de vivienda en España

Voz 1827 32:43 doscientas personas han cortado la AP siete en Tarragona

Voz 3 32:48 pero parece indicar la libertad de los presos Independent

Voz 1827 32:52 a pie en Bruselas Put the money Quim Torra han presa

Voz 3 32:55 dado su Consell de la República uno de sus objetivos dicen es que la Unión Europea eche a España escuchamos al exconseller Toni Comín Parker auto aunque queda el camino para llegar al final será dramático porque el Estado que tenemos delante no es normal asegura Comín que España no es Canadá y el Reino Unido que es un estado inseguro incapaz de contar con sus raíces franquistas y que ha convertido la integridad territorial en una religión siniestra ha afirmado el exconseller huido en Bruselas

Voz 1827 33:19 dieciséis millones de personas pasan hambre en Yemen

Voz 3 33:22 según un informe publicado hoy por Naciones Unidas el conflicto en el que está sumido el país es la principal causa la ONU estima que son sesenta y cinco mil las personas que se encuentran en riesgo extremo en Estados Unidos han declarado culpable al neonazi que atropelló el año

Voz 1827 33:34 ha pasado a un grupo de manifestantes si hace un año

Voz 3 33:36 esto estrelló su coche contra un grupo de personas que protestaban por una marcha neonazi en la localidad estadounidense de echarlos Bill uno de los manifestantes falleció ahora la justicia le declara culpable de homicidio en primer grado aquí dos

Voz 1827 33:46 muertos en el incendio de su casa en Alicante son un nombre

Voz 3 33:49 una mujer de entre sesenta y setenta años todavía se investigan las causas del fuego pero según los bomberos las temperaturas han superado los mil cien grados condenó

Voz 1827 33:56 lo a seis años de cárcel por abusar sexualmente de su hermana

Voz 3 33:59 que lo hizo durante meses de manera reiterada el condenado ha reconocido los hechos y se ha entregado en una comisaría de Madrid una sonda china viaja ya rumbo a la Luna ha despegado esta madrugada el objetivo de la misión es aterrizar por primera vez en la cara oculta de la Luna hoy hemos conocido un astrónomo precoz muy precoz un niño Espanyol que han encontrado una supernova se llama Diego Fernández tiene nueve años estaba examinando el cielo con sus compañeros de un centro en Rusia cuando descubrió una luz brillante que resultó ser una supernova el pequeño cuenta que es aficionado a la astronomía desde los tres años cuando vio un documental

Voz 1509 34:32 deportes Caballero buenas tardes buenas tardes en juego en el minuto setenta y seis de la segunda mitad Atlético de Madrid uno Alavés cero con gol de Cali Nits también a las cuatro y cuarto el Valencia Sevilla a las seis y media Villarreal Celta y el partido más destacado el derbi catalán entre

Voz 0825 34:46 Espanyol y Barcelona en Cornellà a las nueve menos cuarto

Voz 1509 34:48 muy pendientes de ese River Boca que se juega mañana en el Santiago Bernabéu a las ocho y media ya se nota el ambiente de los seguidores argentinos en Madrid mañana se abrirán las fan zone a las nueve de la mañana pura del fútbol hoy undécima jornada de Liga Endesa las seis Joventut Unicaja de Málaga y Valencia Basket Mora Banc Andorra a las ocho y media técnico monta Zaragoza Monbus Obradoiro en Gipuzkoa Basket UCAM Murcia

Voz 28 35:08 Diego Costa quicio más en la cortina Sami Nair vosotros sabéis por aire María Dueñas Teodoro León Gross por cuanto

Voz 29 35:16 María Kodama vosotros encontraréis por mar

Voz 30 35:20 Ellos y muchos más ya estén preparados para invadir la antigua Cartagonova en la SER presenta la nueva edición de foros ciudades sitiada las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre

Voz 31 35:34 adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos de la tribu milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra paseo en barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es iban a vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com

Voz 32 35:57 patrocinan Cartagena Puerto de Culturas y Ayuntamiento

Voz 22 36:00 Cartagena colaboran Renfe ir Repsol

Voz 1 36:04 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 36:07 son las dos y treinta y seis la una y treinta y seis en Canarias es el centro de París ha despertado esta mañana blindado por la Policía con prácticamente todas las tiendas restaurantes y monumentos cerrados ante el temor de nuevos episodios de violencia las manifestaciones de los llamados chalecos amarillos casi quinientas personas han sido detenidas en las horas previas a las movilizaciones el día como lo decíamos en la portada ha transcurrido con relativa calma desde luego mucha más calma que en las protestas de las últimas semanas pero corresponsal en Francia Carmen Vela buenas tardes buenas tardes desde están registrando algunos incidentes

Voz 0390 36:37 sí sí las primeras horas transcurrieron en calma tensa en la capital estallidos de violencia con cargas antidisturbios de gases lacrimógenos muy fuertes han seguido después a medida que se aglutinaba en los manifestantes algunos intentan hacer barricadas o han quemado papeleras varias decenas de chalecos amarillos han logrado cortar la circunvalación de la capital pero han sido dispersados por los antidisturbios más de seiscientas personas han sido detenidas en París en las estaciones su encontró les diversos tipos de diverso tipo según el ministerio son gente que llevaba armas o botellas con líquidos inflamables y otros grupos se han concentrado en bulevares de la capital alejadas del arco de triunfo y se enfrentan ahora a las fuerzas del orden que han desplegado un operativo

Voz 0825 37:19 excepcional nueve mil agentes en París

Voz 0390 37:21 pancartas blindadas cerca de noventa mil en toda Francia hay también acciones de bloqueos y cortes autopistas y carreteras por todo el Hexágono incluidos los dos principales pasos fronterizos con España en los dos extremos de los Pirineos París es hoy como decías una ciudad fantasma blindada la circulación está cortada en gran parte de las

Voz 0825 37:39 avenidas más importantes XXXVI está

Voz 0390 37:42 el metro y ferrocarril cerradas los monumentos más emblemáticos como la Torre Eiffel y una docena de museos no abren comercios y restaurantes en amplias zonas de la capital están blindados también locales de todo tipo fachadas tapiadas algunos edificios incluso con hormigón planchas de acero de varios metros de alto

Voz 1827 37:59 gracias Carmen y en Italia se investiga qué ha pasado esta madrugada en una discoteca

Voz 33 38:04 ah sí

Voz 1827 38:09 no hay decenas han resultado heridas la mayoría son chavales de entre catorce y dieciséis años que estaban en el concierto de un rapero muy conocido allí en Italia cuando según algunos testigos alguien lanzó gas pimienta ahora se investiga si en la discoteca había más gente de la permitida a corresponsal en Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 38:26 buenas tardes a los dieciocho fallecidos en los últimos diez días a causa de los temporales se suman otras once víctimas y un desaparecido en la isla de Sicilia en las últimas horas nueve de ellas incluidos dos niños de uno y tres años de una familia que mientras cenaba quedó atrapada con la crecida del río milicia una pareja fue arrastrada por el agua dentro de su vehículo en cama la y un médico desaparecido mientras se dirigía al hospital de Corleone en el norte alpino muchas poblaciones siguen sin electricidad son numerosas las carreteras y vías ferroviarias cortadas por desprendimientos y principalmente por la caída de árboles más de cuatro millones según la Guardia Forestal convirtiendo algunos ríos el largas pasarelas de troncos el Servicio Meteorológico italiano mantiene el estado de alerta en tres regiones del norte y en otras tres del sur e islas para las próximas setenta y dos

Voz 1827 39:15 pues en Italia precisamente se ha guardado un minuto de silencio para rendir homenaje a las víctimas en el mitin manifestación xenófoba organizada por la ultraderechista Liga Norte del fascista Matteo Salvini bajo el lema Los italianos primero el auge de la extrema derecha es uno de los puntos que hay en la agenda europea de cara a las elecciones de mayo hoy precisamente sean pero en Lisboa los socialistas de toda Europa también estaba allí el presidente del Gobierno español siguiendo esta cita la corresponsal comunitaria de la SER Griselda Pastor hola buenas tardes

Voz 0738 39:44 hola muy buenas tardes de Europa como punto de mira a Europa como próximo objetivo porque queda mucho que hacer ha dicho Pedro Sánchez ante sus compañeros socialistas europeos un Pedro Sánchez convenció de que no se puede ser preeuropeo Ia apoyar y pactar con partidos de ultraderecha vamos a escucharlo

Voz 34 40:03 nosotros no tenemos muy claro otros partidos en España no no se puede ser proeuropeo y apoyarse en fuerzas anti europeístas para poder gobernar

Voz 0738 40:16 su referencia a Vox que esta es la única que ha realizado sin nombrarlos no le ha impedido decir que queda mucho por hacer para los socialistas vamos a escucharlo

Voz 22 40:26 hay muchos causas

Voz 34 40:28 por las que trabajar la igualdad de género Cambio climático la lucha contra la desigualdad en la lucha contra la precariedad la creación de empleo también a la gente joven en cada uno de nuestros países son muchas causas siempre en los dice amigos y amigas la socialdemocracia lo tiene difícil pero yo os pregunto cuando lo hemos tenido

Voz 0738 40:51 y es que desde Lisboa Pedro Sánchez defiende que no hay que crear frentes pero tampoco hay que dejarse achicar porque como hemos oído él está convencido de que los socialistas tienen todavía mucho camino para andar

Voz 0419 41:05 aprovecho para comprar regalos de Navidad en este largo fin de semana en Hipercor porque desde el puede sensato

Voz 6 41:11 domingo nueve de diciembre tienes un treinta por ciento de pegaron tus compras de moda batería

Voz 0419 41:16 el regalo que podrás canjear en compras superiores a veinticinco euros en moda hay zapatería del veintiséis de diciembre al cinco de enero julio más que encuentra en Hipercor

Voz 35 41:27 me llamó Daniel pongo toda mi pasión en conseguir

Voz 3 41:30 la educación y una alimentación básica para doscientos setenta niños en Etiopía Dani escénico

Voz 36 41:35 no crees que merece la pena cuidarlo y por eso se creo una fundación para luchar contra las enfermedades cardiovasculares y cuidar mejor el corazón de Daniel Fundación Prodeni al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 1 41:51 la ministra de empleos

Voz 1827 41:52 es con sindicatos y patronal para tomarle el pulso al diálogo social en los primeros seis meses de gobierno socialista el Boletín Oficial del Estado publica hoy un primer acuerdo significativo el plan de empleo para tratar de reducir el paro juvenil hasta diez puntos de aquí a tres años Julio Guerra buenas tardes

Voz 37 42:08 qué tal Roberto buenas tardes y son cincuenta medidas a desarrollaron los próximos tres años entre ellas la contratación de tres mil orientadores que ayuden a los jóvenes a encontrar trabajo programas de formación en competencias claves para aquellos que no tienen cualificación y la elaboración de un estatuto para garantizar los derechos de los Beckham en la radio

Voz 1827 42:24 la FIA del empleo en España Julio nos deja en los primeros puestos del ránking del deseo

Voz 37 42:28 el juvenil los segundos concretamente tan sólo Grecia tienen una tasa de desempleo juvenil tan altas son datos de Eurostat la oficina europea de estadísticas en el caso o es el caso por ejemplo de Alex que tiene veintiocho años es periodista y hasta hace muy poco era uno de los responsables de deportes de un periódico autonómico dentro de prácticas a pesar de estar haciendo realmente una sustitución dos años después le dieron el contrato de sustitución pero una vez a la persona a la que seis a la que sustituya le dieron la incapacidad Se acabó

Voz 38 42:55 ese lugar puesto a otra persona a la que podía entrar en tantos años para poder ir otra vez rotando y seguir con la rueda de dos años en esos años y no contentar a nadie

Voz 39 43:05 porque las empresas parece ser que tienen mucho mía

Voz 1827 43:07 ha definido la gente ahora Álex G vivía en Galicia

Voz 37 43:10 se ha ido a Madrid a probar suerte aunque sin muchas esperanzas de momento sigue luchando para poder seguir traba

Voz 22 43:15 no de lo suyo muy esperanzado no no no estoy pero bueno yo sigo yo si juega la lucha

Voz 39 43:19 cuando oí Iyad que me que me sale

Voz 1827 43:23 es realmente podría trabajar de otra cosa que no fuera

Voz 38 43:25 de de lo mio pero soy demasiado al tozudo para aceptar

Voz 1827 43:29 eh es rendirme después de haber estudiado una carrera dos dos cursos de posgrado dice Álex que no se rinde muchos jóvenes sí que lo han hecho tienen formación tienen experiencia pero no les contratan y no les quedan otra que trabajar de lo que sea eso seguir dependiendo de sus familias los jóvenes españoles también son de los que más tardan en independizarse Julio

Voz 37 43:48 sí a los veintinueve años la media europea se sitúa en los veintiséis

Voz 1628 43:51 bueno a lo largo de los cinco años de carrera estuve trabajando paralelamente estuve trabajando de todo McDonald's que estoy trabajando tiendas de ropa cines tiendas de cuesta

Voz 37 44:05 esta es la voz de Elena tiene veintiséis años y decidió desde que empezó a estudiar que quería ser independiente terminó la carrera y el laboratorio en el que hizo las prácticas decidió contratarla aunque no como graduada en biotecnología lo que es sino como técnico cuando aquello terminó estuvo buscando trabajo durante año y medio no encontraba nada terminaban sus ahorros así que decidió buscar trabajo de lo que fuera pensaba que iba a ser fácil pero tampoco

Voz 1628 44:28 estoy buscando un tiempo me sorprendió que me fue muy complicada a pesar de contar con un montón de experiencia en todo tipo de

Voz 40 44:35 trabajos graduada en biotecnología con cuatro

Voz 37 44:37 lo idiomas un máster y otro que está estudiando ahora Elena sigue en paro

Voz 1628 44:41 pero es que al final es una cuestión de dignidad yo quiero trabajar aquí tengo todo el derecho a hacerlo no tengo porque migrar hay entonces una cuestión un poco pero ahora de resistencia pero que obviamente he llegado un poco así

Voz 41 44:52 no hay otra manera de hacerlo puesto

Voz 1628 44:55 desde que Kirchner fuera hay ya está

Voz 1827 44:57 como han hecho cincuenta mil chicos y chicas que se marcharon de España el año pasado jóvenes formados aquí que despliegan su talento fuera con el coste personal que esto supone para ellos

Voz 37 45:07 jóvenes como Antonio es físico tiene veintinueve años trabaja en Alemania hice plantea volver aunque a largo plazo

Voz 22 45:13 eso te da un poco de de inseguridad como pueda eh cómo te puedas encontrar las condiciones y entonces que creo que es un poco como como algo más alejado

Voz 37 45:23 con el Plan de Empleo aprobado por el Gobierno esperan el retorno de personas que para poder dedicarse a su profesión a lo que han estudiado han tenido que marchar de España

Voz 1827 45:30 planes de retorno como este se han puesto en marcha en otras comunidades

Voz 37 45:34 por ejemplo en Euskadi cómo han funcionado pues el resultados bastante pro pobre apenas seis jóvenes han vuelto Euskadi con

Voz 1827 45:39 contra Radio Bilbao Miguel Ángel Garrosa los

Voz 1554 45:42 estado son muy pobres sólo han regresado a Euskadi siete jóvenes en dos años una cifra casi anecdótica si tenemos en cuenta que según el Gobierno vasco casi diez mil chicas y chicos abandonaron nuestra comunidad durante la crisis el programa está dirigido a menores de treinta y cinco años que llevan al menos doce meses fuera bien sea en otra comunidad o en el extranjero se busca su regreso a través de un contrato el Ejecutivo paga parte del sueldo la empresa también parte del viaje al joven desplazado en lo que va de año dieciséis empresas han presentado solicitudes pero sin mucho éxito pese a este fiasco el Ejecutivo de Vitoria no arroja la toalla y el proyecto presupuestario contempla una dotación de millón y medio de euros a para este programa

Voz 1827 46:27 Emilio Ontiveros es el presidente de Analistas Financieros Internacionales qué tal Emilio buenas tardes

Voz 0825 46:32 los tan qué consecuencias tiene para un

Voz 1827 46:35 el sistema económico y para un país entero que sus jóvenes no tengan ni siquiera posibilidad de construir un proyecto de vida

Voz 0559 46:42 bueno la primera la primera consecuencia lógicamente ese ese aumento del malestar yo diría incluso de la desafección del distanciamiento que los jóvenes llevan a cabo de propio sistema económico del propio sistema político no es lanzamiento de las instituciones y el convencimiento de que efectivamente este mundo no es para ellos pero más allá más allá de ese impacto inmediato es que económicamente es un despilfarro el daño que se hacia el crecimiento potencial de la economía es notable que aquel país que no invierte que no cuida a sus jóvenes hoy está condenado a crecer mucho menos a generar menos bienestar en el futuro no es probablemente el auto daño más importante que una economía se puede hacer maltratar maltratar las condiciones económicas de los jóvenes

Voz 1827 47:38 Emilio y sobre este plan concreto del Gobierno para tratar de combatir el desempleo juvenil ya conocemos la literatura conocemos también las matemáticas dos mil millones de euros de aquí a tres años que es lo que te parece

Voz 0559 47:50 bueno me parece un plan de mínimos es un plan sensato es un plan que además cuenta con el respaldo de sindicatos y las organizaciones empresariales y el objetivo es más que razonable no es particularmente ambiciosos de de de reducir ese desempleo desde una tasa de desempleo juvenil hoy en el entorno del treinta y dos treinta y tres por ciento al veintitrés y medio por ciento y los recursos que utiliza son recursos también razonables porque cuenta con con el apoyo de ese sistema de garantía juvenil qué supone la utilización de fondos europeos y la utilización de parte de las cuotas asignadas a la formación profesional el total no son dos mil millones de euros distribuidos en tres años que insisto para el propósito pero ser trata es un esfuerzo más que razonable sería sería bueno que que que a pesar de la compleja situación política se dejaran al margen diferencias tácticas hice apoyar a un empeño que insisto beneficiaría no solamente a los jóvenes hoy dañados sino al conjunto de los ciudadanos en el medio plazo Emilio Ontiveros