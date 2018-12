Hora 14 Fin de Semana (09/12/2018)

Voz 1827 00:00 a las dos es la una en Canarias

Voz 1 00:03 no

Voz 1827 00:22 qué tal están muy buenas tardes termina un fin de semana largo para muchos españoles que han disfrutado de unos días de puente fuera de casa seis millones de desplazamientos esperan las carreteras en las próximas horas así que lo primero es irnos hasta la Dirección General de Tráfico DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 00:38 buenas tardes pues día de retorno para muchos conductores a esta hora complicaba la entrada a Madrid porla uno lo fue a El Molar y Circuito del Jarama también por la A tres en Rivas en la A cuatro en Valdemoro en la carretera de Toledo en la A42 a su paso Parla en la A6 en Torrelodones Las Rozas y El Plantío tráfico intenso también en la provincia de Toledo hacia Madrid en la A cinco los tramos habituales especialmente en útero y Santa Cruz del Retamar también por la A cuatro en Ciudad Real en Almuradiel además intensa en Jaén la A cuatro en lengua Román y La Carolina hacia Madrid

Voz 1827 01:11 Madrid es precisamente estos días uno de los principales destinos turísticos en España una ciudad que convive hoy con un importante despliegue de seguridad hasta cuatro mil efectivos para vigilar la final de la Copa de Libertadores que enfrenta esta noche en el Bernabéu a los argentinos Boca y River de momento ambiente festivo local alrededor del estadio por ahí está Pedro Fullana adelante

Voz 1415 01:33 es la mejor noticia a esta hora de la tarde ambiente festivo aficiones cada una ubicada en su fan zone los de Boca Juniors en el centro de la capital los de River ahora mismo en los aledaños del hotel donde se hospeda su equipo reina la paz reina la calma a los cánticos la pasión al fútbol pero no la violencia

Voz 1827 01:51 gracias Pedro a partir de las doce y media volvemos a las calles de Madrid escuchamos a los argentinos que viven aquí o que han venido a disfrutar de este partido este domingo nueve de diciembre hemos conocido también la detención en Francia de un camionero español que ayer disparó con balas de fogueo contra uno de los manifestantes de uno de los chalecos amarillos que había cortado una carretera corresponsal en París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 02:20 buenas tardes el detenido un camionero español sexagenario habría perdido los nervios por el bloqueo de los chalecos amarillos y tiro con su pistola de fogueo hiriendo en la mano a un manifestante según diversos medios regionales el camionero habría sido retenido en una barricada de una rotonda en Béziers al sureste de Francia tras descender de su vehículo para discutir con los chalecos utilizó su arma de fuego

Voz 3 02:41 yo veo a lo que los manifestantes respondió

Voz 0390 02:44 con rompiéndole el parabrisas con latas de cerveza el camionero emprendió la huida pero fue interceptado por la Policía después que usó su arma de fuego contra las ruedas para obligarle a parar los camioneros son desde hace semanas algunas de las víctimas colaterales de este movimiento de protesta francés que mantiene en jaque a las autoridades del país

Voz 1827 03:02 a dos días de la votación en el Parlamento británico sobre el acuerdo que alcanzó Reino Unido con la Unión Europea sobre el Brexit la prensa de aquel país publica que el gobierno de Theresa May se plantea retrasar esa votación porque no tiene todavía los apoyos necesarios para sacar adelante José María Patiño

Voz 1108 03:20 el gobierno de Theresa May pretende parece revertir la presión hacia el Parlamento para evitar lo que los analistas dan como una derrota segura al Times aseguraba hoy que hoy mismo May podría anunciar ese retraso pero el secretario para el Brexit de la BBC

Voz 0880 03:33 te Xisca buena because Peridis con un litigio

Voz 1108 03:37 ha dicho que el voto será el martes no porque sea un buen acuerdo sino el único acuerdo May según The Observer no descartaría ahora tampoco un segundo referéndum en caso de derrota el ex ministro de Exteriores Boris Johnson favorable al Brexit duro cree que la derrota daría la oportunidad a May de renegociar en Bruselas la salvaguarda de la frontera

Voz 1827 03:55 con Irlanda en Bélgica ha caído el gobierno de coalición tras la salida de parte del gabinete los nacionalistas flamencos están en contra del acuerdo migratorio que buena parte de la comunidad internacional va a ratificar mañana en Marruecos y en este Hora catorce vamos a detallar les también la encuesta que publica hoy el diario El País y que explica que precisamente la inmigración y la defensa de la unidad de España fueron dos de los motivos que llevaron que llevaron la semana pasada a cuatrocientos mil andaluces a votar por vos y más allá de la Copa Libertadores más noticias del deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1509 04:33 qué tal buenas tardes terminó el primer partido que habría esta jornada de domingo con un partido loco cuatro Levante cuatro con goles de Sergi Enrich Escalante Charles por partida doble uno de penalti para los armeros inmorales Robert Suárez Toño García Borja Mayoral para los valencianos a las cuatro y cuarto será el Huesca Real Madrid a las seis y media Real Sociedad Valladolid y a las nueve menos cuarto Betis Rayo Vallecano y en Segunda División el líder el Alcorcón ha perdido por la mínima ante el Reus en Santo Domingo

Voz 1827 04:56 hora catorce y cinco minutos

Voz 4 05:01 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:19 qué tal muy buenas tardes a esta hora todos cantan los seguidores de boca eh

Voz 6 05:25 ah

Voz 7 05:29 sale y también los de River

Voz 0825 05:37 a esta hora es buena señal los seguidores de Ribéry en los aficionados argentinos disfrutan de la fiesta previa en la gran final de la Copa Libertadores que se juega a las ocho y media de la tarde en el Santiago Bernabéu zona blindada ya por la policía y a la que han llegado después de muchas horas de vuelo

Voz 1038 05:53 bueno la verdad de viaje largo calzador pero con ilusión espectacular todo es bueno qué pasa que no pase lo que pasó en Buenos Aires nos queda más hasta para la seguridad y todo lo que hay gorda afecta a la gente otra ambiente a lo que se mostrada por la tele tenemos

Voz 8 06:07 vamos a ganar tengo nervio

Voz 1415 06:10 porque el que pierda para toda la vida de momento con

Voz 0825 06:15 Llesta y con música incluida como escuchábamos de fondo en las zonas habilitadas para los dos para las dos aficiones separadas eso sí más de dos kilómetros de distancia vigilados por un importante dispositivo policial por cierto que en este Hora catorce hemos querido marcando distancias conocer como entrenadores y padres de chicos y chicas que juegan como cada domingo en cientos de equipos por toda la comunidad gestionan

Voz 1415 06:38 presión que desde bien pequeños les siga

Voz 0825 06:41 desde las gradas hay entrenadores cada chaval

Voz 9 06:43 tratan como si fueran de Primera división oye cuando vayan a hacer el contraataque tírate para que el árbitro por el partido eso es juego sucio piensa ambos que van que es una fábrica de futbolistas de Primera División no son nada porque no sale ningún equipo ningún jugador de Primera División de aquí es un tal cual porque el admitido un gol a su portero ganando veinte cero los propios padres de desde detrás de la portería que eso lo he visto yo

Voz 0825 07:08 el fútbol más bien todo lo que hoy lleva consigo centra buena parte de este informativo pero hay otras noticias que repasamos en titulares con Paul Asensio y Aurora Sanz

Voz 0808 07:18 la Audiencia Provincial condena a cinco años de cárcel a un hombre que drogo violó y robó a una prostituta en un piso de la capital los jueces consideran que hubo abuso violación porque a su víctima no tuvo que utilizar ningún tipo de violencia paros

Voz 0159 07:29 parciales de los trabajadores de Metro a partir de mañana denuncian la falta de trenes y personal y la mala gestión de la empresa con el amianto en los últimos años los paros si no hay acuerdo se prolongarán en principio cuatro meses

Voz 1509 07:41 los examinadores de tráfico también han convocado para mañana

Voz 0808 07:43 lunes y hasta el día veintiuno una huelga después de que me hayan cobrado en las nóminas de noviembre el incremento en el complemento específico que acordaron y que está recogido en la Ley de Presupuestos Generales

Voz 0159 07:52 un hombre de ochenta y siete años ha resultado herido grave esta mañana al ser atropellado por un turismo cuando cruzaba por un paso de cebra en Alcorcón ha sido trasladado en estado grave al Hospital doce de Octubre

Voz 1509 08:02 de del deporte más allá de River Boca uso

Voz 0825 08:05 me Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes a las cuatro

Voz 1509 08:08 harto juega el Real Madrid ante el Huesca el equipo blanco ante el colista de la Liga ya las nueve menos cuarto se jugará el Betis Rayo Vallecano en Segunda División el Alcorcón ha perdido por la mínima ante el Reus en Santo Domingo se queda en segundo lugar con treinta y tres puntos líderes el Granada con treinta y cuatro

Voz 0825 08:24 gracias a su ella empieza a ser casi casi una tradición para muchos nos referimos a la carrera de Papá Noel que lleva siete años celebrándose y no es muy difícil imaginar de qué han ido disfrazado los miles de participa

Voz 11 08:35 me caerá ya preparándonos para Navidad aquí

Voz 1509 08:38 es el centro de Madrid es un paso muy bonito y vestido

Voz 1415 08:40 Papa Noel muy divertida con el gente

Voz 1038 08:43 pues no es tiros como falso nueve alcohol con la gente esta es impresionante es increíble

Voz 0419 08:49 venimos todos los años ya desde hace yo creo que cinco seis y bueno son guerra familiar que no gusta disfrutábamos con los niños desde que eran pequeños es el inicio de la Navidad no anhelan bien de todo el mundo disfrazado es una de las carreras

Voz 0825 09:01 el kilómetro recorrido por el paseo del Prado con salida y llegada en Atocha a todo en un domingo por lo que acabamos de escuchar desde la Dirección General tráfico con muchas complicaciones a esta hora en las carreteras de entradas a la de entrada a la capital la ONU la A1 la tres la cuatro la A42 Illa seis esto de entrada pero dentro atención a los cortes de tráfico en la ciudad mejor siempre para moverse por Madrid en transporte

Voz 1415 09:26 Nico pero más todavía en días

Voz 0825 09:29 como este Aurora pues sí porque a esta hora continúa

Voz 0159 09:31 ha cortado el tráfico entre la Plaza de Castilla hay Cuzco y en el tramo entre la plaza de San Juan de la Cruz y Raimundo Fernández Villaverde seguirá así hasta las cuatro y media de la tarde a partir de las tres Se va a cortar además la Castellana desde Joaquín Costa ya entonces sólo permanecerá abierto el lateral en sentido sur continúa también cortado el tráfico en el Paseo del Prado desde Atocha a Cibeles y se ha prohibido circular a camiones de más de tres mil quinientos kilos ya desde hace una hora y hasta medianoche no se pueden aparcar en el entorno del Santiago Bernabéu coches ciclomotores bicicletas ni otros vehículos de movilidad urbana

Voz 0825 10:04 luce el sol temperaturas sin grandes cambios las máximas hoy ronda los catorce grados que es lo que marca a esta hora a las dos y diez minutos de la tarde el termómetro en el centro

Voz 12 10:14 de Madrid Hora catorce Madrid

Voz 14 10:27 cadenas en las redes sociales en Twitter arroba a guion bajo quien Face cadenas

Voz 4 10:37 es el momento de poner las cartas sobre la mesa es decir lo que pensamos

Voz 12 10:42 si ustedes creen que el David dimitir que no lo son

Voz 15 10:44 en la línea de TNT militó en fin que no guarda nos tiene respuesta para suministrar una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido seamos claros Cadena Ser

Voz 0867 11:03 Manu Carreño presentando el larguero a las dos de la tarde Ángels Barceló lanzando sus preguntas de cabecera en Hora Veinticinco a las cuatro de la madrugada tú puedes conseguirlo sólo necesitas nuestra

Voz 14 11:14 lo que quieras de Laser cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 0825 11:22 de los

Voz 16 11:25 Nos están cerrados visualiza una emisora de radio maravillosa ya ha solicitado bienestar ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya la Cadena SER la emisora que aparece en tus sueños no

Voz 1509 11:45 lo mismo me apareció la se le como que no como me has visto que imagine una emisora de radio maravillosa de que

Voz 17 11:58 pues claro que me ha parecido la Cadena Ser susto de verdad es oyente

Voz 18 12:03 Nos

Voz 19 12:06 cadena SER la emisora que parece entre sueños

Voz 18 12:14 bueno vale vale ya está ya está

Voz 0825 12:18 sí

Voz 4 12:20 cuenta con la SER

Voz 2 12:30 hora catorce Madrid

Voz 1509 12:35 esperemos salir campeones el sueño recién arranca hasta aquí nervioso y ansioso de entrar pero tranquilo y confiado en el equipo nada diputado avisos

Voz 7 12:47 lo estamos viviendo esta todo muy bien organizado estamos contentos debería hoy que Madrid está aportando muy bien claro

Voz 1509 12:53 nosotros Madrid hoy y suena con acento argentino

Voz 20 13:03 con

Voz 0825 13:03 en Fendi también a ritmo de tango como este que escuchábamos en la misma calle Arenal a poco más de tres horas para que el Santiago Bernabéu abra sus puertas los aficionados argentinos poco a poco van acercando señala en las inmediaciones del estadio Pedro Fullana muy buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 1415 13:19 las familias divididas hoy por una pasión que es el fútbol muchos amigos incluso hermanos nos estamos encontrando en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu desde las nueve la mañana la fiesta en cada uno de los extremos prácticamente el Paseo de la Castellana en la zona de la plaza de San Juan Cruz San Juan de la Cruz no es tanto los aficionados de Boca Juniors desde primera hora y un poquito en el extremo norte en la zona de la plaza de Castilla y quizás un poquito más

Voz 0825 13:43 van arriba donde está justo el hotel de concentración del equipo

Voz 1415 13:46 miles y miles también de aficionados de River Plate que desde las nueve la mañana están cantando a su equipo hasta el ascua conforme la tarde porque las cinco medidas abre las puertas del Santiago Bernabéu es el punto de encuentro el kilómetro cero del clásico del fútbol argentino hoy convertido en el clásico del fútbol mundial donde ambas aficiones se encuentran hablan charlan incluso debate encantando lo que no hay es violencia y esa es la gran noticia a esta hora de la tarde en Madrid

Voz 0825 14:10 ah y eso está bien verdad Pedro que la rivalidad se quede para el campo de juego

Voz 1415 14:15 sin duda sin duda una de las mayores noticias era una de las grandes preocupaciones y por eso el dispositivo más grande que se recuerda en la historia de un partido de fútbol en España cuatro mil agentes de seguridad para que tenga que tener todo controlado no son el estadio Santiago Bernabéu sino las diferentes Sanzol en prácticamente todo el centro de la capital donde hay algunos que tremenda apuestan por hacer turismo no estar ubicados reunidos en los puntos de encuentro habilitados son veinticinco mil hinchas de River veinticinco mil hinchas de Boca diez mil de ellos han llegado desde Argentina prácticamente la gran mayoría desde diferentes puntos de la península

Voz 0825 14:53 Pedro no te vayas saludamos otros dos compañeros el equipo de de

Voz 1415 14:55 portes en la Cadena SER Antón Meana siguiendo

Voz 0825 14:58 Viver José David Palacio aboca buenas tardes compañeros

Voz 1415 15:00 hola qué tal buenas tardes Gemma Isabel

Voz 0825 15:03 a esta hora así con ambiente ya escuchamos decía Stanton

Voz 0231 15:07 ambiente de fiesta estamos pendientes de que confirme Gallardo el once de River Plate sólo tiene una duda saber si juega con defensa de cinco como ya hizo en La Bombonera en el partido de ida es decir con Martínez cuarta atrás acompañando a Maidán ya al resto de la zaga van a jugar viejos conocidos de la afición española como puede ser Enzo Pérez o Poncio el goleador va a ser Prato y luego un jugador que va a jugar en el Bernabéu y que posiblemente se conviertan fichaje del Real Madrid en las próximas semanas hablaba

Voz 1415 15:32 los de Ezequiel Palacios que es el que tiene más

Voz 0231 15:35 lento junto al Piti Martínez día tranquilo dentro del hotel pero mucho ambiente fuera han tenido banderazo de los seguidores de River en la puerta de este hotel en las torres de el final del Paseo de la Castellana y con ganas River de ganar la Copa Libertadores querían jugar en su estadio no les han dejado tiene una motivación extra de cara al encuentro de esta noche

Voz 0825 15:54 las mismas intenciones en este caso me imagino que tendrán los seguidores de boca separados eso sí algo más de dos kilómetros José David

Voz 1038 16:01 sí están en la zona de Nuevos Ministerios de hecho la plaza en el Paseo de la Castellana están cortados de plaza de San Juan de la Cruz hasta la calle Joaquín Costa para que aquí estén todos los hinchas de Boca Juniors escena animando dando el último aliento los hombres de Guillermo Barros es que los dos tienen que recoger las entradas aquí hasta las nueve hasta las seis y media de la tarde después marcharse al estadio se abre las puertas a las cinco y media aquí están disfrutando y cantando a los suyos el equipo de Boca Juniors que aún tiene alguna duda no sabe si va a jugar Guillermo Barros es que loto con dos puntas con Darío Benedetto igual Ávila o entraría hace aguas Villa para actuar como extremo izquierdo lo que sí se vea que es un ambiente de fiesta un ambiente de jolgorio hay mucha para de mucha tranquilidad en esta zona festival de Boca Juniors no necesitan ni siquiera al Dj que está aquí ellos están cantando se lo están pasando el verano Isabel porque es la fiesta del fútbol la fiesta la Libertadores que quieren que se vaya al barrio de la boca

Voz 0825 16:57 hemos desde luego que siga así Pedro tú que conoces bien el ambiente previo a los partidos con mayor presencia policial que en otras finales que sean jugado eh esto se nota o más o menos como en otras ocasiones como en la Champions pareja

Voz 1415 17:08 no se nota se nota sin ninguna duda ahí antidisturbios prácticamente ubicados en cada uno de los puntos extremos de el Santiago Bernabéu en cada una de las calles en las puertas central afianzó dentro de la fan zone esas cuatro mil unidades esos cuatro mil agentes de seguridad sino en las calles de Madrid además estamos viendo en todo momento paseando los agentes con con los perros para que no haya ningún tipo de problema eh en ninguno de los puntos de ahora mismo es evidente que se notan porque al final estamos hablando que para un gran clásico por ejemplo para un partido entre el Real Madrid el Fútbol Club Barcelona aproximadamente suele haber entre mil quinientos y dos mil agentes de seguridad

Voz 0880 17:44 sí ha doblado el número de dispositivo

Voz 1415 17:46 policial para evitar que haya algún tipo de problema después de lo que pasó en Buenos Aires de momento se está consiguiendo con la gente que está llegando al aeropuerto de Madrid que Days directamente se está desplazando al centro de la capital y muchos otros que evidentemente ya han pasado la noche en la capital de España ahora mismo esa es la imagen mezclado los aficionados de River los aficionados de Boca luego será otra historia a partir de las ocho y media pero de momento comparten pasión por el fútbol en las calles de la

Voz 0825 18:10 bueno pues que la rivalidad se quede en el césped está a la fiesta mejor dicho en las gradas en los alrededores del Santiago Bernabéu Pedro José David Antón que sólo cantemos goles gracias a los tres un abrazo hasta luego buen par ha sido el partido que empiecen las ocho y media hay podrán seguirlo como no en Carrusel Deportivo bueno no son la final de la Copa Libertadores sino todo el deporte siempre en en la que en la SER a partir de las tres de la tarde la rivalidad en lleva al extremo más violento ha hecho que el encuentro haya tenido que celebrarse no sólo nuestro país sino también en otro continente partir lo de alto riesgo con un importante dispositivo de seguridad teniendo en cuenta además que seguimos en nivel cuatro de alerta antiterrorista dispositivo que vamos a repasar Paul Asensio

Voz 0808 18:52 alrededor de cuatro mil efectivos el doble de los que se despliegan en una final de la Champions velarán por la seguridad en esta final de la Copa Libertadores dos mil serán de Policía Nacional y la mitad de ellos han desplazado a Madrid desde otras provincias también habrá ciento cincuenta policías municipales mil setecientos vigilante de seguridad del Real Madrid efectivos del Samur Cruz Roja Protección Civil y la Federación Española de Fútbol el dispositivo también ha pensado en los fans que están animando a sus equipos desde las nueve de la mañana en la dos Phantom establecidas para ellos la del River Plate que está en Plaza de Castilla la del Boca Juniors a más de dos kilómetros de distancia en Nuevos Ministerios

Voz 0825 19:25 el evento deportivo que según cálculos de la Delegación del Gobierno va reportará a la economía madrileña cuarenta y dos millones de euros en ingresos directos y otros cincuenta millones inducidos por la marca España la marca Madrid pero que supondrá también un gasto para la Administración que como mínimo asciende a los seiscientos cincuenta mil euros que va a costar el despliegue de la Policía Nacional falta sumar otros muchos gastos a esto también los efectivos de emergencia o limpieza Aun así el Ayuntamiento cree que la organización de este tipo de eventos sí son rentables José Manuel Calvo responsable de desarrollo urbano sostenible en declaraciones a la SER

Voz 21 19:59 creo que a Madrid como ciudad le interesa celebrar este tipo de eventos porque sitúa como una ciudad solvente que tiene capacidad para acoger un evento de estas características sin generar ningún tipo de ruido ningún tipo de transmitir seguridad y confianza en nuestra capacidad en nuestra Administración en nuestro Ayuntamiento y también por supuesto en nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que van a garantizar que todo transcurra sin ningún tipo de problema le confía

Voz 0825 20:26 de momento está pasando así la Confederación Empresarial de Madrid pide también que se haga ya una campaña de promoción de la capital para aprovechar ese tirón el de uno de los espectáculos deportivos más vistos del mundo con una audiencia global que ronda los doscientos millones de espectadores esta semana hemos querido acercarnos además a uno de los muchos entrenamientos en los que chicos y chicas disfrutan de un deporte que todavía para ellos es sólo un juego aunque quizás no tanto cuando siendo tan pequeños tienen ya que soportar la presión de entrenadores padres padres que escuchen siguen muy atentos también los entrenamientos

Voz 0082 21:05 pese a nuestro hijo la ganar el Balón de Oro cualquier problema pero no todo son Messi o Modi

Voz 9 21:12 exactamente pero nosotros pensamos que va llegar a serlo pero hay entrenadores que a los chavales les tratan como si fuera de Primera división oye cuando vayan a hacer el contrataque tírate para que el árbitro por el partido eso es juego sucio bien sea ambos que van que es una fábrica de futbolistas de Primera División no es nada porque no sale ningún equipo ningún jugador de Primera División de aquí chicos dejó de jugar Si porque les han hundido porque a lo mejor iba ganando veinte cero Illes coño damos dicho que íbamos a dejar hacerlo he de Xunta de de son cuál porque el admitido un gol a su portero ganando veinte cero los propios pague desde detrás de la portería que eso lo he visto yo chavales que han dejado jugar ahora hay uno que no quiere el año pasado dejó el chaval de jugar y muy buen portero era eh que era un porque brazo sí pero la presión empieza desde que son muy pequeños ya mi hijo hay un par de ellos entrenando como no sea bueno

Voz 0825 22:08 esto los padres los entrenadores también reparten responsabilidades Beatriz y Jesús entrenan equipos de alevines y benjamines ellos reparten responsabilidad como decimos entre entrenadores y los propios padres

Voz 9 22:21 por desgracia todos los partidos todos los domingos todos los sábados eso lo ves todos los días todos todos todos los hijos hacen los que ven a los padres que no hay más

Voz 3 22:30 está inculcando desde muy pequeño es el tema ya de la competición yo estoy totalmente en contra de eso creo que en edades tan pequeñas no debe haber competición y los padres se piensa que tienen Messi que tienen Ronaldo que tienen no sé a quién tienen todos los partidos hay que gana los padres deberían de inculcar a los niños que lo único que tengo unidos a jugar y divertirse ya está yo he dicho siempre que debería haber carteles que igual que dejamos a los hijos en inglés y en el cole Sergio en los campos de fútbol hiciéramos lo mismo estoy segura que funcionario tuvo mucho mejor llegaron partido le deja juega se queda con el entrenador no haría falta ni Árbitro

Voz 0880 23:05 estoy segura a nosotros no nos afecta pero no me da pena por las chicas y los chicos que muchas veces hasta que es asustar todo ello ocho son mayor dando voces y aunque no te lo digan Nati dejar de ser una niña de once

Voz 3 23:17 el día a día dos padres qué digo se van a meter al campo se metían al campo pero vamos a ver por favor que están jugando niños de diez once años pero dónde vas tú deja tu hijo que seguramente que va a jugar mucho mejor si tú no estás presionando sitúe que el entrenador no le está presionando porque lo presionadas tú no lo puedo entender sonoro lo puedo entender yo intentaría alguna vez decir puertas de radar de padres a ver cómo funcionaba vosotros como entrenadores como rebaja es la presión a los niños que en el campo como les quita es esa

Voz 0825 23:48 yo no intentéis que no pasen ese mal rato

Voz 3 23:50 hay equipos equipos hay equipos que sabemos que lo que quieren y tú ves a los entrenadores dices por favor que está a los entrenadores en un equipo alevín pues tú entiendes que el chaval que están en el campo está con la misma televisión que tienen entrenador Sito entrenador gritando vamos a ver que estamos enseñando a los chavales en el fútbol de abajo no lo puedo entender Sandro lo puedo entender

Voz 0825 24:12 que en definitiva no dejan de ser niños y niñas que practican deporte juegan dos y veinticuatro minutos de la tarde

Voz 1827 24:22 bueno más allá del fútbol los sindical

Voz 0825 24:23 dos de metro comienzan este lunes paros parciales que se van a prolongar durante los próximos cuatro meses denuncian una vez más la mala gestión de la empresa con el amianto en los últimos años pero también la falta de trenes y de personal que está provocando aglomeraciones importantes en los andenes Virginia Sarmiento

Voz 1509 24:40 habrá huelga esta semana en la línea seis Illa diez d5 y media a nueve de la mañana también la próxima semana en las líneas uno dos tres y cinco de cinco de la tarde a diez y media de la noche Juan Ortiz portavoz del sindicato de maquinistas explica las razones

Voz 1881 24:53 el problema que el amianto de la mala gestión de la estamos terminando en los problemas de seguridad el problema de personal de maquinistas que no hay entonces se los usuarios está dando un servicio pésimo teniendo unas espera son los andenes abarrotados y trenes abarrotados unas esperas normalmente debería ser minuto minuto y medio en hora punta pues nos estamos yendo hasta los ocho minutos

Voz 0825 25:13 el calor

Voz 1509 25:14 Dario de movilizaciones se prolongará hasta final de marzo ya están establecidos los servicios mínimos a partir de mañana

Voz 1881 25:19 tenemos un ochenta por ciento de servicios mínimos no nota la huelga lo que se trata es el mal servicio que se está dando por qué sin ya en esa línea vamos a tener trenes de menos pues en La Línea diez hasta nueve trenes de menos de servicio es pésimo

Voz 1509 25:34 al margen de la huelga el viernes se ha convocado una protesta en la Asamblea de Madrid coincidiendo con la última comparecencia de la Comisión sobre la presencia de amianto en el Metro a la que asiste la consejera de Transporte el vicepresidente el consejero delegado de Metro y el responsable del Área de Prevención de la

Voz 0825 25:48 presta gracias Virginia los examinadores de tráfico que también han convocado para mañana y hasta el día veintiuno huelga después de que no haya de reflejado en la nómina del mes de noviembre el incremento retributivo pactado ya en ese complemento específico que se acordó en su día que está recogido en la Ley de Presupuestos no les han pagado dicen vuelven a la huelga antes de terminar en este Hora catorce un tanto especial dos propuestas mucho cine en la Sierra Norte donde sesenta cortometrajes compiten en la séptima edición del Festival Internacional del Valle de la Fuenfría SER Madrid Norte al Aranguez

Voz 1509 26:26 se van a proyectar propuestas de países como Indonesia Colombia Brasil o también a Alemania en un evento que persigue fomentar la cultura del cine medioambiental en el mejor escenario posible el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama como en ediciones anteriores el público va conceder el premio Rebollo de plata mientras que el jurado va a ser el encargado de dar el Rebollo de oro el codirector del parque

Voz 1415 26:51 es Pablo San Juan el festival destaca

Voz 22 26:54 por su altísima calidad la imaginación y sobre todo el mensaje de esa licitación y cómo se tratan los principales problemas ambientales animó a escala global

Voz 0867 27:06 en la edición del pasado año el corto ganador fue de oruga a mariposa una propuesta de Manuel Gracia

Voz 1415 27:12 que se mostraba de forma didáctica el impar

Voz 0867 27:14 votante papel de los insectos en los ecosistemas

Voz 0825 27:17 además cine gracias Israel porque en la sala águila recupera hasta el trece de enero Mata About Hollywood una muestra que deja en este caso la huella de los actores que rodaron y vivieron aquí en Madrid Miriam Soto con charco

Voz 23 27:31 Estrella Rita Hayworth en atenúe los artistas españoles Antonio Marisol el actor John Wayne y el productor Prades el estreno constituyó un brillante espectáculo

Voz 0825 27:43 en estas palabras el nuevo hablaba del estreno del fin

Voz 12 27:45 el mundo del circo rodada en Madrid pero no fue la única filmada en la capital

Voz 24 27:50 vamos en China al menos lo parece tales la propiedad de las construcciones montado a la de la carretera de Madrid A Coruña a veinticuatro kilómetros de la capital en el término de Las Rozas

Voz 12 28:01 durante cinco días en Pekín se rodó también en Madrid en Las Rozas el distrito de Hortaleza en la estación de Delicias Doctor Zhivago entre los años cincuenta y sesenta cuando Madrid intentaba levantarse de la dura posguerra el clavó norteamericano desembarcaba recorren las calles estrellas tales como Ava Gardner que vivió quince años en Madrid Elizabeth Taylor Frank Sinatra Marlene Dietrich u Orson Wells Esperanza García Claver es la comisaria de la exposición precisamente lo que hizo que estos actores

Voz 26 28:34 no Ava se quedarán a vivir en Madrid

Voz 3 28:37 por esa discreción que tenían

Voz 26 28:40 el tema eh paparazis

Voz 9 28:42 es aquí estamos muy muy a gusto

Voz 12 28:44 la muestra se articula en dos secciones en una de ellas of the Seth Se recoge el día a día del star system vemos a Tyrone Power esperando en el tranvía por el paseo del Prado Rita Hayworth jugando al golf en el Club de Campo Ingrid Bergman ya mayor paseando ante el Museo del Prado Audrey Hepburn comprando en las leonesas

Voz 27 29:06 me la encontré por casualidad paseando cerca de la Puerta de Alcalá me acerqué y le dije el puerto que él algunas fotos y un informe fue el pueden solamente en Claude Onesta que estaban ahí al lado cientos de fotos estuvo siete minutos que estuvo comprando y al final el hijo de nada se lamenta

Voz 28 29:28 hoy se ha pues yo

Voz 0825 29:40 pues con este en Madrid de Cine vamos a llegar a las dos y media de la tarde la información continúa como siempre aquí en la Ser Juan Domingo

Voz 29 29:49 sí clara Si

Voz 1827 30:03 son las dos

Voz 1 30:03 bebía la una y media en Canarias

Voz 30 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes con Madrid hasta arriba de turistas la ciudad ha despertado esta

Voz 1827 30:26 mañana hay sigue a esta hora blindada por la Policía porque se enfrenta a un partido considerado de alto riesgo la final de la Copa Libertadores entre Boca River el dispositivo de seguridad está formado por unos cuatro mil efectivos tres mil ellos son policías nacionales que tratarán de controlar a los ultras que han venido desde Argentina el día afortunadamente transcurren ambiente festivo vengo de Argentina

Voz 17 30:48 nada de del Viso a Buenos Aires a penas que por unas sola anoche en Berlín tu echándose al final el nuevo

Voz 31 30:57 mientras que sin el peaje sin sobre todo poderlos ver a la gente que estamos aquí impresionantes es decir esas son lujo si argentino pero viva

Voz 17 31:05 que en España se vive muy pasional y es lo que te hace venir

Voz 10 31:08 a parte todo un océano para ver un partido a Japón tuve la suerte de un lado a seguir Arribes y ahora un esfuerzo muy grande y ha dejado muchas cosas horribles

Voz 30 31:24 además Francia recupera la nota

Voz 1827 31:26 maldad tras los incidentes violentos protagonizados ayer por los chalecos amarillos Almudena López sino buenas tardes

Voz 0390 31:32 buenas tardes mil setecientas personas fueron detenidas el presidente Macron que guarda silencio desde la semana pasada tiene previsto pronunciarse sobre el estallido social en Francia en los próximos días

Voz 1827 31:42 Se plantea retrasar la votación sobre el Brexit en el Parlamento británico

Voz 0390 31:45 según publica The Sunday Times la primera ministra británica quiere volver esta semana a Bruselas para renegociar las condiciones con la Unión Europea

Voz 1827 31:52 la gestión de las migraciones se lleva por delante al Gobierno de Bélgica

Voz 0390 31:55 ruptura del Gobierno belga como consecuencia del pacto migratorio impulsado por Naciones Unidas el primer ministro el liberal Michel quiere respaldar el acuerdo en materia de migración pese a la dura oposición de sus socios flamencos Michelle ya ha anunciado que va a prescindir de los nacionalistas impide seguir gobernando con apoyos puntuales la inmigración Ale

Voz 1827 32:12 unidad de España son los dos motivos que llevaron a cuatrocientos mil andaluces a votar a Bono

Voz 0390 32:16 lo dice la encuesta que publica hoy El País el partido ultra se nutre principalmente del Partido Popular el cincuenta por ciento de sus votantes apoyó al PP en las autonómicas de dos mil quince El

Voz 1827 32:26 cuarenta y cuatro por ciento de las horas extra que hacemos los españoles

Voz 0390 32:29 no las cobramos chinos las recompensa han con días libres Daniel Esteban es el responsable de UGT

Voz 0737 32:34 hay mucho miedo de quejarse de puertas para afuera porque muchos eres y la gente tiene por supuesto de trabajo pero a nosotros con confianza Si se quejan de que hacen muchas

Voz 0390 32:44 los muchísimas horas los examinadores de la

Voz 1827 32:47 GT vuelven a la huelga desde mañana y durante dos semanas

Voz 0390 32:49 las denuncian que no han cobrado el dinero que les prometieron para este año Vanesa Fernández de la Asociación de examinadores de tráfico

Voz 0880 32:55 ya bastantes eso aspiran al dos mil diecisiete con la huelga más larga la historia de la administración

Voz 0276 33:01 sólo para que volvamos a tener que repetirlo

Voz 0880 33:04 a ver España es uno de los países más seguros en la cara

Voz 0390 33:06 carretera por cada cien mil habitantes cuatro personas mueren al año en accidentes de tráfico es la quinta tasa más baja de la Unión Europea según los datos de la Organización Mundial de la Salud

Voz 1827 33:15 enseguida les contamos cómo el arzobispado de Barcelona ayudó a librarse del juicio a un cura acusado de abusar sexualmente de un niño de trece

Voz 0390 33:22 años aquí una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ha condenado a cinco años de cárcel por abuso Hinault por agresión a un hombre que violó a una prostituta a la que había drogado los jueces entienden que como la víctima estaba dormida el agresor no empleó violencia contra ella

Voz 1827 33:38 y hoy escuchamos mucho acento argentino no sólo por la Copa Libertadores

Voz 32 33:44 sí hay quien lo hace

Voz 30 33:56 porque el martes es el día mundial del tango y qué mejor forma de celebra

Voz 1827 34:00 Carlo G bailando lo el que sepa claro esto es lo que han hecho por ejemplo decenas de personas en la estación de tren de Valencia allí está Manuel Gil buenas tardes buenas tardes muchos Art

Voz 0260 34:09 en términos pero también Valencianos han convertido el hall de la centenaria Estación del Norte en una pista de baile porteña al ritmo de Carlos Gardel pero también de Julio Sosa o de Goyeneche han disfrutado de una de las dos grandes pasiones de los argentinos el tango aunque con la mente puesta también y en especial hoy en el fútbol las gafas

Voz 0419 34:29 John más grande que hay en argentinas el fútbol el tango es ese corazón de sentimiento

Voz 0082 34:34 así lo mismo que el fútbol yo creo que son cosas muy muy parecida

Voz 0260 34:38 el tango es tristeza aunque hoy con el River Boca tan cerca un poco menos

Voz 33 34:47 Diego Costa quicio Adela Cortina Sami Nair vosotros sabéis por aire María Dueñas Teodoro León Gross humor

Voz 34 34:54 Juan Cruz ella Kodama a Elvis

Voz 35 34:57 no se lo veis por ellos y muchos más preparados para invadir la antigua Cartagonova en la SER presenta la nueva edición de foros ciudades situadas las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos la tribu milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra pasión Barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es iban a vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com

Voz 36 35:35 patrocinan Cartagena Puerto de Culturas y Ayuntamiento

Voz 0867 35:38 de Cartagena colaboran Renfe Repsol

Voz 4 35:42 en la Cadena Ser

Voz 6 35:48 eh eh eh

Voz 1827 35:53 un ambiente festivo transcurre este domingo en Madrid con miles de argentinos al borde del infarto para ver esta noche la final de la Copa Libertadores entre Boca y River es un partido de alto riesgo enseguida les detallamos el despliegue policial pero antes nos vamos a las calles de Madrid a los alrededores de Santiago Bernabéu allí sigue Pedro Fullana hola de nuevo

Voz 1415 36:13 hola de nuevo con aficionados de River mezclados con los aficionados de Boca en el estadio Santiago Bernabéu es la fiesta del fútbol argentino como estamos diciendo la fiesta del fútbol mundial uno de los grandes clásicos de la historia del mundo del fútbol por ejemplo una aficionada de River muy buenas buenas desde donde han venido

Voz 37 36:29 nosotros de Logroño pero somos menos sino salté cordobeses fama que todos los sitios no exige hoy más un afecta en paz

Voz 1415 36:35 con los primo boca gane quien gane todo feliz

Voz 37 36:38 es naif a disfrutar fruta esto que tenemos la oportunidad de ver un clásico en el Bernabéu a primeros de Boca

Voz 0082 36:43 de cien por ciento de acuerdo con el primero de todo venimos de la ciudad de México venimos cuanto kilómetro en el bar de satélite mil kilos

Voz 1415 36:50 de hecho hemos kilómetros unos de boca otros de River dicen hoy todos hoy todos somos amigos

Voz 37 36:56 hoy todo fiesta hoy confía hoy todo

Voz 1415 36:58 hasta después del partido no tenemos

Voz 37 37:01 aprender a convivir también hay que ser civilizados un resultado el de River tres a tres y que gane River en los penales

Voz 1415 37:09 el de boca Teresa vuelven a Boca pues nada ahí sí que está ahí no está el agua

Voz 3 37:12 debemos sentarnos pues a la hora de decidir el resultado

Voz 1415 37:15 es una de las imágenes sonoras que yo creo resume perfectamente lo que estamos viviendo en esta jornada hasta este momento un estadio Santiago Bernabéu con muchísimos aficionados de River otros de boca los que han optado no por estar con el afán Zoon y con la música sino directamente por visitar el estadio que va a albergar la gran final de la Copa Libertadores es una fiesta se vive con pasión por el momento y esa es la mejor noticia a esta hora de la tarde

Voz 1827 37:36 gracias a Ana como ellos son muchísimos los aficionados que han venido desde Argentina para disfrutar de este partido son muchísimos también los argentinos que viven en España y lo que en realidad preocupa la policía es un grupo de unos quinientos ultras especialmente violentos que han venido aquí por esos ha diseñado un dispositivo de seguridad con cuatro mil efectivos para tratar de controlarlo todo Javier Álvarez buenas tardes

Voz 0689 37:58 buenas tardes la policía está ya ocupada en presentar un escenario de control absoluto de seguridad para el partido declarado de alto riesgo con medidas extraordinarias de control de paso y circulación desde hace horas los especialistas han comenzado a trabajar por ejemplo en el subsuelo de la ciudad en torno al estadio Santiago Bernabéu y las unidades caninas y cada responsable del despliegue tiene claro en qué zona debe actuar no estamos preocupados pero sí alerta reconocen expertos policiales frente a este desafío deportivo especialmente sensible por los antecedentes de otros encuentros entre ambos equipos en este caso la experiencia el diseño de seguridad y los posibles imprevistos también han sido considerados casi cuatro mil efectivos participarán

Voz 0825 38:36 expectantes al desarrollo de la jornada con más

Voz 0689 38:39 de dos mil policías nacionales ciento cincuenta municipales mil setecientos vigilantes del Real Madrid además del personal de emergencias Samur hola

Voz 1827 38:47 para quienes no estén escuchando y vayan a ir esta tarde al Bernabéu Javier tienen que saber que va a haber muchos controles verdad

Voz 0689 38:53 para llegar a Chamartín se pasarán tres controles de seguridad del primero y determinante para evitar a los intrusos sin entrada Se establecerá en torno a los doscientos metros otro más próximo un control directo de los aficionados y el tercero a la entrada del edificio el despliegue será similar al desarrollado en el clásico Madrid Barça del año dos mil quince que se celebró después de los atentados de París

Voz 0880 39:13 dañar recordamos sigue estando en el nivel cuatro

Voz 0689 39:16 de cinco en alerta antiterrorista y el centro de coordinación permanente de la Jefatura Superior de Policía ha dispuesto varios puntos operativos de acción inmediata para estar prevenidos ya saben que se han habilitado las denominadas zonas de aficionados que estarán separadas un par de kilómetros en el Paseo de Castellana con accesos separado desde el norte y el sur de la capital los seguidores del River Plate los millonarios o los gallinas como se les conoce en Argentina y los del Boca Juniors la XII o los porteros estarán

Voz 0867 39:42 también controlados durante toda la madrugada por unidades de interés

Voz 0689 39:45 acción inmediata en Cibeles o la Puerta del Sol

Voz 0880 39:48 ese es el dispositivo policial gracias Javier

Voz 1827 39:50 esto cuánto vale Radio Madrid Isabel Salvador buenas tardes

Voz 0825 39:53 buenas tardes pues difícil dar una cifra seis horas del inicio del partido porque de momento sólo el delegado del Gobierno en Madrid se ha atrevido a decir que supondrá un gasto para la Administración que como mínimo asciende a seiscientos cincuenta mil euros como mínimo calculando tan sólo el despliegue de la Policía Nacional pero a esto hay que sumar también el desembolso que tendrá que hacer el propio Ayuntamiento de Madrid de quién depende entre otras cosas Policía Municipal los servicios sanitarios de emergencias y de limpieza que tendrán que encargarse de que todo quede como estaba después de la celebración y hasta entonces no lo sé

Voz 1827 40:23 veremos si a cambio que recibe la ciudad porque sólo una cuestión de imagen la marca marido o tiene también beneficio económico

Voz 0825 40:29 las dos cosas van en la mano porque en la cifra que baraja tanto la Delegación del Gobierno como la confederación de empresarios madrileños ronda los cuarenta y dos millones de euros de ingresos directos y otros cincuenta inducidos por la marca España la marca Madrid de hecho piden ya que sea una campaña de promoción de la capital para aprovechar el tirón de uno de los espectáculos

Voz 1415 40:48 deportivos más vistos del mundo con una Houdini

Voz 0825 40:50 a global que ronda los doscientos millones de espectadores si todo sale bien una campaña publicitaria para Madrid nada desprecia

Voz 1827 40:57 con el legado futbolístico interminable que tiene Argentina ojalá de lo que hablemos esta noche sea de eso de fútbol y de nada más

Voz 0880 41:04 la pasión es la forma de vivir que tienen los argentinos con ellos ha estado estos días Javier Carrera

Voz 10 41:10 somos una sociedad apasionada para bien y para mal creo que el fútbol tiene su parte en el en Argentina tiene su lado pasional tiene su lado racional

Voz 0866 41:21 la pasión contra la razón esa dualidad que lo impregna todo en Argentina como recuerda el corresponsal Day espían Ariel Ortiz y que hace del fútbol allí algo distinto al once contra once esa pasión que lleva a un aficionado a recorrer miles de kilómetros

Voz 17 41:35 es lo que te hace venir a cruzar que todo aunque no tengan y dónde dormir la final

Voz 31 41:41 pero tras salir que sin los peajes no

Voz 0866 41:45 aunque los colores puedan suponer casi una crisis

Voz 0880 41:47 de pareja de parte buena

Voz 1509 41:50 sí lo pinchó un poco a aquella si hay contrarias

Voz 0866 41:52 que en esta ecuación River y Boca representan dos factores complementarios

Voz 1509 41:56 dicha celebra que su equipo gane pero brotes como salió Ride y del otro lado pasa lo mismo

Voz 0866 42:02 de cuya resolución depende también parte del bienestar de esa sociedad

Voz 38 42:06 este vía de escape a aquí quizás

Voz 0880 42:09 de sacarse encima por lo menos por noventa minutos

Voz 39 42:11 eso por un día o dos según resultado

Voz 0866 42:14 uno de los problemas que que que está ahí pero en esta disputa entre cerebro y corazón ABC se introducen elementos que nada tienen que ver con la pasión

Voz 10 42:21 en barras bravas grupo que como te decía con contactos con dirigentes políticos y demás Icon el verso de la pasión porque su equipo no quieren al

Voz 39 42:30 el único la razón bien la política sea metió mucho en el fútbol y eso le ha hecho muy mal de ha hecho mucho daño a

Voz 0866 42:36 allí que ponen en peligro la idiosincrasia de una nación que no se imagina sin fútbol

Voz 1509 42:40 el símbolo ruta Mike estoy bien futbolero creo que sería peor pero sí sería otro país

Voz 0880 42:45 de momento las calles de Madrid están descubriendo este

Voz 0866 42:48 a fin de semana una realidad sentimental

Voz 17 42:50 no se a los talones culturalmente no son de doble cara no quieres por corrido que nosotros lo vamos ganando

Voz 0866 42:56 que pase lo que pase esta noche seguirá dirigiéndose en un país

Voz 0880 42:59 dónde como escribía Galeano el Food

Voz 0866 43:02 Paul es la única religión que no tiene

Voz 10 43:04 te lo dije bueno no vemos otro mundo porque neta el mundo de deportes posibilidad que pueda elegir

Voz 1827 43:13 hoy hemos conocido la detención en Francia de un camionero español que ayer disparó con balas de fogueo contra uno de los chalecos amarillos que había cortado la carretera con una barricada aquel país trata de recuperar hoy el pulso tras los episodios de violencia de ayer que terminaron con mil setecientas personas detenidas corresponsal en París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 43:31 buenas tardes con la resaca de la cuarta jornada de movilizaciones y ante la amenaza ya de un quinto sábado violento todas las miradas están puestas en el Elíseo el presidente Manjón se dirigirá a la nación en las próximas horas se han disparado las especulaciones sobre las medidas que anunciará para contentar el tono que empleara el portavoz del Gobierno Benjamin greatest hits como jefe de Toyota

Voz 0867 43:52 de Norel no alud son problemas

Voz 0390 43:55 dejas porque están muy territorializada muy diferentes a una región a otra y las soluciones tienen que será a medida que es otra cuestión que ha faltado en los últimos años el Gobierno hace ya un balance nefasto de las protestas de los chalecos amarillos para la economía francesa las ventas de la gran distribución han caído entre el quince y veinticinco

Voz 0825 44:12 como excepto en las del comercio minorista

Voz 0390 44:15 hasta el cuarenta por ciento por los bloqueos cierres de las últimas cuatro semanas según el ministro de Finanzas peor serán las consecuencias para el turismo sobre todo en París porque las imágenes de guerrilla urbana han dado la vuelta al mundo entre las muchas víctimas colaterales de estas protestas difusas están los camioneros europeos que atraviesan el Hexágono Un conductor español sexagenario fue detenido en Béziers ayer tras haber forzado una barricada y usado su arma de fogueo contra los manifestantes

Voz 1827 44:43 hoy en Bélgica ha caído el gobierno de coalición tras la salida de parte del gabinete esos nacionalistas flamencos están en contra del acuerdo migratorio que buena parte de la comunidad internacional también Bélgica tiene previsto ratificar mañana en Marruecos corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 44:58 hola muy buenas tardes ruptura si el detonante el Pacto para la Inmigración de Naciones Unidas que los nacionalistas flamencos como tú has dicho no han querido firmar y que al final asumirá

Voz 1509 45:07 un nuevo gobierno en minoría porque los que

Voz 0738 45:09 semana aceptan apoyar por ejemplo presupuestos desde fuera escuchamos al ex ministro del Interior hayan ya boom para hacer legitimidad es claro que necesita una mayoría para gobernar un país pero han decidido pactos puntuales tema por tema con verdes con socialistas con nosotros afirma en declaraciones a la televisión pública belga generando una respuesta airada del jefe del grupo socialista lo escuchamos si mañana si mañana hagan un cambio radical y aceptaran por ejemplo rebajar el IVA de la electricidad del veintiuno al seis por ciento Entonces sí pero para hacer lo mismo que hoy que no cuenten con nosotros dice Elio di Rupo es el presidente del Partido Socialista e igual que Los Verdes es a seis meses de las generales considera que el Pacto para la Inmigración ha sido en el debate tan sólo un instrumento para crear un escenario pre electoralista