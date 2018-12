Hora 14 Fin de Semana (15/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 qué tal en muy buenas tardes el Gobierno de Francia esperaba neutralizar el estallido social de los chalecos amarillos pero hoy han vuelto a salir a las calles en París aunque es cierto que si sea rebajado considerablemente la intensidad de la protesta en este caso

Voz 1510 00:40 tanto acto como lo llaman allí en Francia de los chalé

Voz 1827 00:43 los amarillos miles de personas han salido a las calles pero muchas menos que las semanas anteriores hay también decenas de detenidos Julio Guerra buenas tardes

Voz 4 00:51 buenas tardes la cifra de detenidos evidencia también una disminución de las protestas el sábado pasado hasta ahora eran casi seiscientas las personas detenidas mientras que hoy no llegan al centenar según el diario Le Figaro veinte mil personas han salido con sus chalecos amarillos a la calle en todo el país son diez mil menos que el sábado pasado quinto fin de semana de movilizaciones en Francia quinto acto lo llaman los manifestantes que de nuestros móviles sus movilizaciones a pesar de los compromisos del presidente Macron de aumentar el salario mínimo en cien euros o la congelación del aumento de las cotizaciones a los pensionistas que cobran menos de dos mil euros al mes no ha habido disturbios importantes durante la jornada de hoy el Arco del Triunfo tuvo que permanecer cerrado al público durante dos semanas por los daños que causaron las protestas de algunos manifestantes durante una de las jornadas pasadas hoy en París algunos monumentos no han abierto para evitar incidentes aunque son menos que el fin de semana pasado cuando permanecieron cerrados el Museo del

Voz 1827 01:39 hombre o La Torrecilla en Estados Unidos el presidente Donald Trump se felicita por la decisión de un juez que esta madrugada ha declarado inconstitucional la reforma sanitaria de Barack Obama una gran noticia dice Trump mientras veinte millones de personas pobres se quedan de momento sin cobertura médica Almudena López

Voz 1510 01:55 el fallo responde a la demanda de una veintena de estados republicanos tras la reforma fiscal promovida por el propio Trump que eliminó las multas para aquellos que no tienen seguro médico la suspensión del Obamacare ha sido siempre una de las máximas del presidente americano desde su campaña presidencial

Voz 1827 02:12 como en esta ocasión hace dos años en la que pedía derogar y reemplazar la ley ahora el juez considera que tras esa red

Voz 1510 02:17 forma toda la ley toda la ley sanitaria promovida por Obama es inconstitucional la decisión deja en el limbo a veinte millones de estadounidenses aunque fiscales como el de California ya han anunciado un recurso por lo que se prevé que la decisión acabe en el Tribunal Supremo

Voz 1827 02:37 bonistas de toda España han salido ya en algunas ciudades para exigir pensiones dignas antes de la manifestación convocada esta tarde en Madrid

Voz 2 02:44 nos sentimos muy indignados porque tanto el Gobierno como los que han estado no viral por nosotros nada el Gobierno

Voz 1827 02:53 compromete a subir las pensiones un uno coma seis por ciento el año que viene más o menos lo que dicta el IPC que ha subido el precio de la vida en este Hora catorce vamos a escuchar cómo viven algunos pensionistas como remedios lo que implica para ellos esta subida

Voz 5 03:06 por dejar eres gramos para el PAL si existiera a lo mejor porque las cuentas el turismo Navarra pues te digo

Voz 1827 03:15 la agenda política aquí en España mira ya el viernes que viene cuando el Gobierno tiene previsto reunir al Consejo de Ministros en Barcelona

Voz 0415 03:21 así frente a los llamamientos al boicot del independentismo Radi

Voz 1827 03:24 Cal la ministra portavoz Isabel Celaá asegura que el Ejecutivo no está nervioso y que trabajan ya para encauzar las relaciones con la Generalitat creo creo

Voz 6 03:32 las relaciones entre el tanto la Generalitat como el Gobierno de España se están estableciendo de manera natural de manera pretendemos la normalización no tenemos nardos en fin que estamos trabajando para que todo sea normal los aportarle la mayor nombre

Voz 1827 03:51 dial a medios desde el Gobierno catalán tras la independencia es un Ayna fue el vicepresidente aragonés insiste en que si Pedro Sánchez quiere reunirse con quinto

Voz 0415 04:07 Torra tendrá que hablar de la independencia porque entiende él que esta es la

Voz 1827 04:11 la solución para terminar con la precariedad ni con el resto de problemas que afectan

Voz 0415 04:15 al día a día de los catalanes y terminamos Laporta

Voz 1827 04:17 dada con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 0415 04:20 qué tal Roberto muy buenas empieza la segunda mitad ahora del primer partido de este sábado minuto cuarenta y siete del Getafe uno Real Sociedad cero marcó al inicio Jorge Molina por la tarde tres partidos Valladolid Atlético Madrid Valencia irreal Madrid Rayo Vallecano además entrevista de Luka Modric en el diario croata esposa de Novosti tras ganar el Balón de Oro dice que Simeone tiene la necesidad constante de menoscabar al Real Madrid y sus jugadores e insinuar situaciones que no son reales para explicar sus triunfos y que no es justo que los éxitos madridistas sean una tesis populista sobre el favoritismo del Madrid en Segunda al Reus acaba de anunciar que está haciendo efectivo el pago de los tres meses que les debían a sus jugadores y por lo tanto queda garantizada la continuada al equipo en León dos tres por ahora

Voz 0825 05:43 son médicos y dedican parte de su tiempo libre y de su dinero a dar clases de artes marciales para defenderse de las agresiones que han sufrido o pueden sufrir en el hospital en el centro de salud en que trabajan

Voz 0605 05:54 la Consejería de Sanidad tiene registradas en lo que yo

Voz 0825 05:57 vamos de año un total de mil seiscientos dieciséis agresiones al personal sanitario el quince por ciento de ellas fueron agresiones física nos ocuparemos de ello en este Hora catorce en el que también les contaremos que los trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares en el que trabajan unas dos mil personas cumple nueve meses de movilizaciones a partir de esta ahora están convocados por los sindicatos a una nueva jornada de huelga para denunciar que las ganancias de la compañía van acompañadas de una rebaja de sus condiciones salariales y laborales Douglas Harper es portavoz de Comisiones en esta planta

Voz 5 06:37 la gente que empaquetada está

Voz 8 06:40 en un cubículo dos metros cuadrados en el cual no puede tener contacto con mi compañero todos expuestos están ubicados estratégicamente de espaldas van dejando espacios para que la gente no pueda hablar entre ellos hay unas normas para la gente que ubica los productos en las simpatías que no pueden haber más sino una persona por pasillos una especie de régimen militar más que compró los

Voz 0825 06:59 hay otras noticias que repasamos en titulares con Aurora Santos Paul Asensio

Voz 1827 07:03 un hombre de ochenta años ha resultado

Voz 0159 07:05 ha sido muy grave tras ser atropellado en la calle Guzmán el Bueno una motocicleta Le alcanzado en un paso de peatones regulado con semáforos hice ha dado a la fuga el hombre ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital Clínic

Voz 0825 07:17 con casi la mitad de los WC TC de lo vehículo Juan cuando

Voz 0605 07:19 autor operan en Madrid del sector ha sumado en el mes de noviembre ciento veinticuatro nuevas licencias hasta alcanzar los seis mil trescientos setenta y ocho coches se calcula que por cada cinco taxis hay un coche de plataformas como Uber

Voz 0159 07:30 la Universidad Complutense de Madrid ha reconocido a Jane Goodall primatóloga británica investigador hay mensajera de la paz de la ONU como doctora Honoris Causa la investidura nació a raíz de una propuesta de la Facultad de Veterinaria Illa presidirá el rector Carlos Andradas

Voz 0605 07:44 la adopción de animales de compañía la Comunidad de Madrid ha aumentado un treinta por ciento en dos mil dieciocho el cincuenta y cinco por ciento son perros y restó gatos según datos de la Consejería de Medio Ambiente Carlos Izquierdo ha subrayado que en Navidad el objetivo es promover la adopción frente a la compra animales IDF del Depor

arte Toni López buenas tardes buenas tardes

Voz 0415 08:01 todo cincuenta y uno del Getafe uno Real Sociedad cero que les estamos contando en directo en ser más ayer Leganés cero en empate contra el Celta en su visita en Balaídos esta tarde las cuatro y cuarto al Atlético de Madrid juega mal

Voz 9 08:11 Madrid ya a las seis y media terminó Abadiño entre Real Madrid y Rayo Vallecano

Voz 0825 08:15 gracias Toni después escucharemos más deporte antes nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Teresa Serrano buenas tardes

Voz 10 08:25 buenas tardes en Madrid pendientes de dos colisiones uno la M40 en Vicálvaro sentido A cuatro que que a cuatro kilómetros de tráfico intenso y también crea retenciones en sentido contrario pero el efecto mirón y otro accidente de entrada a la capital en la aún en San Sebastián de los Reyes además pendientes de un camión averiado en la A5 en Móstoles que crea otros tres kilómetros de tráfico muy intenso problemas a esta hora en las entradas a cuarenta y dos en Parla y Fuenlabrada seis desde Las Rozas hasta Aravaca A1 en Alcobendas ya hasta el nudo de Manoteras la A5 en Alcorcón de salida de Madrid en la zona sur de la M40 Carabanchel y Villaverde hacia la A cuatro

Voz 0825 08:57 pues mucha paciencia sin duda tienen que tener a esta hora los conductores en la Comunidad de Madrid gracias Teresa gracias DGT sábado en el que el cielo se va cubriendo poco a poco de nubes que traerán lluvias esta noche las temperaturas algo más bajas las máximas rondando los diez grados diez grados de media en la comunidad ocho marca a esta hora el termómetro en el centro una buena temperatura para que se conserven las flores lo saben bien los floristas que participan en la edición navideña del mercado de las flores por el que ya se ha dado una vuelta Carlos Hernández

Voz 11 09:31 estamos cogiendo ideas sobre todo porque vienen las que cosas nuestras cosas a nuestra manera pero diez

Voz 0295 09:37 si hay alguna cosita que no gusta especialmente la compra

Voz 11 09:39 los evidentemente

Voz 0605 09:40 normalmente vengo casi todos los años al de primavera en Navidad porque me encanta la de corazón como lo ponen los ellas flores de pascua

Voz 12 09:49 muerda voy hasta setenta variedades de flores han convertido esta mañana de sábado el barrio Salamanca en el improvisado jardín navideño en la cuarta edición del mercado de flores de Madrid

Voz 2 09:58 si pagaban poco navideña

Voz 1640 10:00 la de abeto eucalipto teñido se hace como Hortensia las Manzanita

Voz 5 10:07 estamos Ch5 varias distintas de arreglos navideños para que la gente llegue se lo lleve rápidamente envueltos monísimo para regalar o bien para llevarse a acá

Voz 12 10:17 hasta las ocho de la tarde de hoy sábado permanecerá instalado en la calle Jorge Juan este mercado de flores que este año cuenta como novedad un un puesto solidario del proyecto juega terapia por cierto atención al la

Voz 0825 10:26 cierra sobre los adornos navideños que hacen los agentes forestales

Voz 13 10:31 especies que se utiliza en Navidad como es la Acebo el tejo especies muy bonitas pero que están completamente protegidas y que no se pueden coger de Medio Natural lo que sí se puede coger de Medio Natural son restos pero notamos en el suelo para adornar como piñas troncos cortezas incluso muerda pero siempre que estén en el suelo especies protegidas como Acebo Tejo musgo no se pueden coger de media naturales

Voz 0825 10:53 además recuerda Miguel Higueras a quién escuchábamos agente forestal de la Comunidad de Madrid el campo y el monte se tiene que quedar como estaba como nos lo encontramos algo que algunos todavía olvidan mañana fría como habrán comprobado los afortunados que hayan pasado en el campo o en el monte de caminata por ejemplo pues para combatir el frío un buen caldo un buen chocolate caliente para los más golosos en este caso mejor si chocolate solidario Aurora

Voz 0159 11:20 si uno de los olores y sabores del invierno en la Navidad de Cell del chocolate

Voz 5 11:26 la verdad que está muy bien y el chocolate está increíble así que doble satisfacción poco o nada porque hace frío chocolate calentito hoy es viene bien

Voz 0159 11:34 todos los madrileños que se han acercado hoy a la plaza de Oriente para comprar un chocolate en el Footpat de Paradores destinaban los dos euros del importe a juega terapia con una iniciativa pensada para facilitar la estancia de los niños enfermos de cáncer en los hospitales solo

Voz 0415 11:48 sí verdad excusa para colaborar

Voz 2 11:50 Baidu alentamos si colaboramos mejor hombre pues fenomenal todo lo que de alguna manera tenía un destino mucho más humano y que sirva para compartir

Voz 1640 12:06 sí claro hay que colaborar siempre con estas

Voz 5 12:08 sativa están buenas y el chocolate que está buenísimo

Voz 0159 12:11 desde hoy hasta el día de Reyes cualquiera que lo desee podrá dibujarse una sonrisa de chocolate para dibujar otra en el rostro

Voz 1510 12:17 el chocolate solidario dos sí

Voz 0825 12:20 doce minutos de la tarde

Voz 14 12:22 hora catorce en Madrid

Voz 0825 14:56 hora catorce Madrid apodo días a pocos días para terminar el año la Consejería de Sanidad tiene registradas un total de mil seiscientas veintiséis agresiones al personal sanitario en la Comunidad de Madrid de ellas según confirman a la SER fuentes de esta consejería el quince por ciento fueron físicas agresiones en hospitales atención primaria y en los servicios de emergencias en el uno uno dos en torno al treinta y cinco por ciento de las situaciones conflictivas la sufren los médicos un éxito son que lleva muchos de ellos también al personal sanitario a formarse en técnicas de defensa personal viernes por la tarde en un gimnasio de Madrid una treintena de personas la mayoría médicos pediatras participan en un curso de autodefensa pagado por ellos y que organiza el doctor Ricardo Martino es experto en artes marciales jefe del servicio de Paliativos del Hospital Niño Jesús

Voz 0295 15:47 cuándo estará estrangularla yo tengo espacio por detrás puede estar un poquito más tranquilo porque yo me voy es suelto voy

Voz 1640 16:02 en mi caso fue simplemente que consideraban que estaban esperando demasiado tiempo simplemente por eso hoy que había pasado un niño con más prioridad que su hijo es y pusieron muy agresivos amenazando incluso con agredir con armas de fuego entonces en estos momentos de pérdidas de control de situaciones que no sabes cómo han podido llegar a ese momento pero que te encuentras a veces solo a veces pues con suerte estás con un enfermero tiene un botón de seguridad como hay en muchos hospitales fue en muchas zonas de urgencias pero sin a esta solo

Voz 0295 16:34 si te un Boeing que lleváis el nada estoy haciendo una situación dramática con el bolígrafo podéis contar dando en cualquier punto

Voz 1640 16:44 ves las agresiones verbales son muy frecuentes en determinados ámbitos de las que te has tiene urgencias una hace una vez amenazadas por querer imponer una prueba complementaria un tratamiento que no estaba indicada y a pesar de dialogar dialogar dialogar pegaban amenazando oí bueno tienes muy poco tiempo y no siempre puedes cuestionar con toda la paciencia hay con relación a la consulta quizás en solución de sus problemas con más personal con más tiempo para su hija unos sí y otros no depende también de lo que está pasando por la cabeza de la otra persona igual que en todos los sectores hay veces que la situación se descontroló hay que tener en individuos con los que todo hay que tener cierto médicos estén una tarde de viernes aprendiendo defensa personal de qué se hace más visible la vulnerabilidad que tenemos por un lado eh y por otro lado tenemos más necesidad de autor formarnos yo creo que son las dos cosas por un lado vemos un aumento del riesgo pero el otro lado yo creo que es cada vez hay más médicos enfermeras jóvenes que nos hemos formado un montón de cosas de que formándose en algo más es un plus también libera adrenalina año un viernes esto ahora me buen gusto

Voz 0825 18:03 en ganar confianza Isabel reaccionar a tiempo para evitar agresiones y en ello insiste el doctor Ricardo Martino como decíamos jefe del servicio de Paliativos del Hospital Niño Jesús y experto en artes marciales

Voz 0295 18:15 el objetivo de este curso no es agredir a nadie simplemente aprender a protegerse cuando suceden el profesional sanitario en ese momento está solo

Voz 5 18:25 sólo o con otro compañero

Voz 0295 18:28 no en todos los sitios hay guardas de seguridad no todos los guardas de seguridad hay tantos disponibles para todas las situaciones de un hospital entonces hay lugares como las urgencias o a la Atención Primaria cierras la puerta de la consulta y sólo está solo y a veces por ejemplo ahora la arquitectura

Voz 1827 18:48 las consultas es importante tú vas a un centro de salud y las consultas tienen puertas laterales comunica un despacho con otro

Voz 0295 18:55 pero en muchos hospitales de arquitectura antigua las consultas son un callejón sin salida

Voz 23 19:02 si usted es jefe de paliativos de el Hospital Niño Jesús de Madrid sí cuántas veces se ha visto en una situación parecida a la que intentan evitar aquí

Voz 0295 19:10 en otra época fui responsable de la urgencia general de un hospital y hay he visto situaciones en que había que actuar y luego por ejemplo nosotros hacemos atención a domicilio y en determinadas lugares casas o barrios yo tengo que tener en cuenta la seguridad del personal a la hora de decidir cómo van cuántos van quién va pero enemigo hospital han sucedido cosas con con pacientes con familiares que que a veces ponen en peligro la vida

Voz 23 19:42 algo tiene que estar fallando para que un viernes por la tarde escena aquí veinticinco personas aprendiendo defensa personal

Voz 0295 19:50 si algo está fallando estamos la sociedad es más impaciente en general no necesitamos más inmediatez en todo eh tenemos menos paciencia a veces pensamos que el sistema sanitario lo da todo que los médicos lo pueden todo y que todo se puede diagnosticar al instante y bueno pues todas las cosas requieren su tiempo muchos de estos problemas se previenen con una buena información ni no le damos a entender a la población que el sistema sanitario lo puede todo a todos pues a lo mejor son más realistas y tienen menos expectativas o menos frustración cuando acuden

Voz 23 20:29 se me llama la atención que hay muchísimas mujeres muchas más mujeres que hombres

Voz 0295 20:34 sí es una cuestión de miedo social la mujer pues es un poco más vulnerable y es verdad que hay muchas agresiones

Voz 2 20:43 si el mundo sanitario es un mundo muy femenino

Voz 0295 20:47 que cada vez hay más eh mujeres en el mundo sanitario así que es normal que aquí también hay más mujeres

Voz 23 20:53 las administraciones hacen lo suficiente

Voz 0295 20:56 bueno yo creo que están empezando a hacer cosas hecho en Madrid están se están organizando reuniones informativas en los hospitales para dar a conocer este hecho y bueno que es algo que se está empezando a mover yo creo que se está se está moviendo algo como pasa en España de modo irregular porque depende de cada administración autonómica

Voz 1640 21:18 cuando salen de aquí salen más seguros

Voz 0295 21:22 vale más seguros con que aprendan que lo pueden hacer y aprendan una técnica con esto es suficiente y lo mejor es que no tengan que utilizar nunca bueno esto es como los seguros de vida o de enfermedad lo mejor es no tener que usarlo nunca jamás cultura general y nada más ojalá nadie tenga que echar doctor

Voz 1640 21:42 gracias gracias ti

Voz 0825 21:48 dos y veintidós minutos de la tarde vamos ya con otros asuntos cuando protegemos el medio ambiente también protegemos el futuro de nuestros hijos por eso hay que acabar con el tráfico ilegal de animales porque nos enfrentamos a La Sexta la gran extinción quién lo dice esa vivienda lo que habla lleva años estudiando las alertas que la propia naturaleza nos hace llegar es Jane Goodall limitó lo Gabri Toni británica investigadora inmensa GERA de la paz de la ONU que hoy ha sido reconocido como Doctora Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid

Voz 1827 22:17 en Moncloa

Voz 14 22:19 yo no tenía planes de convertir San científica porque las niñas en esa época no pensaban en eso dice Jane Goodall sin embargo a sus ochenta y cuatro años Godall ha pasado la mayor parte

Voz 9 22:31 es su vida investigando el comportamiento de los chimpancés gracias a ella hoy sabemos que estos animales pueden pensar

Voz 24 22:38 de los profesores me dijeron que había hecho todo lo mal que no debería haberle dado nombre a los chimpancés no numeros que había dado por sentado que los chimpancés tenía mi pensamiento personalidad más

Voz 14 22:52 aunque original de Londres la científica ha recibido hoy el doctorado honoris causa por la Universidad Complutense con un collar al cuello con la silueta de África en este continente ha realizado todo su trabajo y ahora dicho les toca a los jóvenes

Voz 0825 23:05 es recoger el testigo ha creado

Voz 24 23:07 drama educativo raíces y brotes que se ha extendido a más de ochenta países para involucrar también a los jóvenes para que participen de de estos cambios porque es necesario

Voz 14 23:20 a lo mejor viajando por el mundo ha recogido más de cien premios internacionales preguntada por el cambio climático ella es optimista dice pero es tarea de todos utilizar la tecnología para revertir los daños en la naturaleza

Voz 0825 23:36 gracias Irene pues hablando de protección ambiental

Voz 14 23:39 el en la Comunidad de Madrid se sigue otra

Voz 25 23:41 bajando para recuperar especies como la nutria

Voz 0825 23:44 en SER Madrid Norte Paco coronel dentro de

Voz 25 23:46 la Comunidad de Madrid son varias las especies de aves mamíferos y anfibios que se encuentran en peligro de extinción pero no se preocupan la buena noticia es que muchos de estos ejemplares se están empezando a recuperar un ejemplo es la de la nutria

Voz 1 24:00 desde los años sesenta hasta los ochenta la nutria se marchó de la Comunidad de Madrid con el paso del tiempo ha ido encontrando más alimento vuelto para quedarse también encontramos al águila imperial una de las

Voz 25 24:09 las afectadas esta especie en peligro de extinción está tanto a nivel autonómico como nacional ahora el Madrid tenemos una de las mayores poblaciones tenemos un total de cincuenta y nueve parejas tenemos también el ejemplo de la cigüeña negra no hay que confundirla en ningún caso con la cigüeña blanca puesto que no tiene nada que ver la hombre IS extremadamente sensible a las molestias el año pasado sólo crearon cuatro parejas en Madrid también encontraríamos al galápago europeo lo usan como mascota color negro y amarillo lo hacen muy atractivo para el público desde la Comunidad Madrid insisten en que estas especies están dentro del programa de protección y que con el paso del tiempo esperan que puedan reinsertar las yacer que su población vuelva a números de principios del siglo XX

Voz 9 24:54 la mitad de los madrileños recorren doce kilómetros de media al día para ir al trabajo para que tú movilidad este tuvo está con el medio ambiente la comunicación matriz que ofrezca incentivos de hasta cinco mil quinientos euros para comprar un vehículo propulsado con energías limpias informa en el doce en la web como pública Madrid plan Bush punto com Comunidad de Madrid

Voz 0825 25:18 antes del deporte un cumpleaños con cifra redonda ochenta los ochenta años que cumple la ONCE y que a esta hora celebran con un acto multitudinario en Ifema que asiste el presidente del Gobierno y en el que participan alrededor de cinco mil personas muchos de ellos trabajadores y afiliados sólo en la Comunidad de Madrid hay cerca de diez mil afiliados y un veintiuno por ciento de ellos con negra total Toñi es una de las dos mil vendedoras que a diario trabajan repartiendo suerte desde su puesto en este caso en el interior de la estación de Metro de Sol por donde a diario pasan miles de personas llegó a la ONCE por una discapacidad Ia ahora cada mañana intenta eso repartir suerte esa depende del azar su sonrisa está asegurada porque la vida nos dice no siempre sonríe a todos

Voz 1640 26:01 pero nadie dice nada así

Voz 26 26:09 se ve se ve de todo la realidad de del país la verdad ves gente mirando las basuras gente que parece que no lo necesita pero viene bien vestida con su traje y anda mirando con las basuras gente realmente pobre gente que ves que duerme ahora en invierno los veo desde el año pasado que en invierno duermen en la calle entran en el metro cuando abren a las seis de la mañana pasan por aquellos saludo a todo el mundo hubo un chico que pasaba por aquí todos los días que duerme en la calle y me dice sabes que vas a que con que me digas buenos días por la mañana hay me de una sonrisa me hace estar vivo la gente pues como que rechaza y tú no sabes por qué has llegado a esas situaciones que nunca se sabe cómo puede llegar a esa situación nunca sabes si en algún momento te puedes llevar puedes ver pues juzga ahora nadie gente que los ves como robots que van corriendo a todos los lados sin sin pararse a mirar lo que tienes queda como un todo como muy mecanizado la gente normalmente va muy enfadada se chocan te miran mal cada uno llevamos lo nuestro dentro pero sí ponen mala cara

Voz 1640 27:18 la cosa Esteban van viendo cada vez más pero bueno yo Dime ministerios aquí a la derecha Tribunal ninguna idea nada no ministerios nada por aquí bajo el Rey

Voz 26 27:33 cuándo fue la inauguración del Centenario compró un cupón

Voz 1640 27:37 no yo me esperé aquí yo espere espere dije

Voz 26 27:39 haré mía si me comprar el cupón ya tengo que poner aquí aquí con el Rey ya entonces sí que estoy Doña Manolita de la ONU mira ha dicho tengo aquí puesto Doña Antoñito para ver si doy un gordo

Voz 1640 27:52 Toñi gracias suerte todo suerte suerte abrazo el veintitrés lo he tenido para el día de Hora catorce

Voz 0825 28:07 con Toni López que ha vuelto al estudió buenas tardes de no

qué tal muy buenas en marcha el fútbol del sábado estamos contando en el Carrusel deportivo por ser más el Getafe uno Real Sociedad cero que va por ahí minuto setenta y uno partido de la jornada dieciséis de Liga Santander que empezó anoche con el Celta cero Leganés cero esta tarde juegan el resto de madrileños a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid visita al Valladolid a las seis y media derbi en el Bernabéu entre Real Madrid y Rayo Vallecano sin Bale en los locales por cierto casualidad entrevista de Luka Modric en Croacia criticando las palabras de Simeone sobre el Balón de Oro entiende que quiera defender a Griezmann pero añade que el Cholo aprovecha cada oportunidad para insinuar situaciones que no son reales para explican los triunfos de Madrid y que no es justo ni correcto que los logros merengues sean una tesis populistas sobre el favoritismo del club blanco y fuera del fútbol día grande del fútbol sala a las ocho se jugará el clásico de la nacional el Movistar Inter visita al Barça Lassa en el Palau Blaugrana

Voz 0825 28:55 gracias Toni Nos vamos

Voz 21 29:18 los cruel

Voz 2 29:26 con la voz la música y el ritmo

Voz 0825 29:29 donde Julian Maeso que actúa esta noche en la sala El Sol vamos a llegar a las dos y media de la tarde continua como no la información Hora catorce aquí en la Ser en sábado

Voz 1 29:59 el

Voz 1827 30:20 hola de nuevo muy buenas tardes Francia ha despertado con una nueva manifestación de los chalecos amarillos pero con mucha menos fuerza que las protestas de las últimas semanas el Gobierno francés esperaba calmar los ánimos después de su anuncio el lunes de la subida del salario mínimo conseguido en parte porque las fotos que nos llegan desde París nada tienen que ver con las de otras manifestaciones con apenas incidentes aunque hay al menos ochenta personas detenidas el sábado es quince de diciembre un juez de Estados Unidos ha tumbado esta madrugada la reforma sanitaria de Barack Obamaha Almudena López sino buenas tardes

Voz 1510 30:55 buenas tardes el fallo responde a la demanda de una veintena de estados republicanos tras la reforma fiscal promovida por el propio Trump que eliminó las multas para aquellos que no tienen sí

Voz 1827 31:03 el médico aquí el presidente del Gobierno acaba de pedir a sus rivales políticos que se alejen de la crispación que ha vuelto a defender sus presupuestos para terminar ha dicho con la precariedad palabras del presidente Sánchez ahora mismo que enseguida vamos a escuchar el mismo día que los pensionistas vuelven a las calles para exigir una pensión digna

Voz 1640 31:21 pues imágenes con cuatrocientos quince

Voz 28 31:24 porque cobro como puedo estar gracias a Dios tengo una hija que me deja vivir en su piso rato de controlar y administrar me todo lo que puedo

Voz 29 31:32 hombre la subida pues hasta ahora es que no era una subida más bien una bajada del cinco euros igual te pasaban al IRPF a la aldea Rio ahí cobra

Voz 30 31:42 bueno pues como me pasó a mí yo sí que nos van a elevar muy bien estupendo pero entonces mañana a poner otra

Voz 1827 31:49 no vamos a contarles cuándo y cuánto subirán las pensiones también que casi cinco millones de personas viven solas en España

Voz 1510 31:57 mientras el Congreso estudia políticas para combatir la soledad Crónica hoy vamos a acercarnos algunas iniciativas que ya funcionan en ayuntamientos Mónica Díaz es el responsable del proyecto en Madrid

Voz 28 32:07 eh la soledad no es que nos ha convertido en un problema de salud pública eh porque cada vez hay un mayor número de personas que es encontrar una afectadas por esta situación las administraciones no buena germanos paralizar para para poder prevenirlo entonces el primero que se empiece a hablar de la soledad no deseada como un problema en las grandes ciudades

Voz 1827 32:32 Naciones Unidas lanza un plan de ayuda a los venezolanos que han huido de su país

Voz 1510 32:36 se necesitan más de setecientos millones de dólares para financiarlo con dos millones doscientos mil desplazados el éxodo venezolano es una de las mayores crisis sociales de los últimos años en América Latina

Voz 1827 32:46 el Gobierno de Donald Trump rechaza cualquier responsabilidad en la muerte de una niña de Guatemala que había cruzado la frontera estaba bajo su custodia

Voz 1510 32:53 la pequeña de siete años murió deshidratada la administración estadounidense aprovecha para atacar a los demócratas y pedirles que apoyen sus leyes contra la inmigración ilegal

Voz 1827 33:01 se cumplen cinco años del estallido de la guerra en Sudán del Sur

Voz 1510 33:04 Unicef denuncia que hay quince mil niños desaparecidos la ONG trabaja para volver a reunir a esos niños con sus familias como la de camisa Adam

Voz 0415 33:11 sí

Voz 5 33:12 con todo el sí

Voz 1510 33:15 cuenta cómo perdió la pista de esos tres hijos tras producirse un ataque ahora ha vuelto a reunirse con ellos cinco años después

Voz 1827 33:21 Jane Goodall la experta en primates conocida en todo el mundo por su defensa de los chimpancés están España

Voz 1510 33:25 esta mañana ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid

Voz 21 33:29 no

Voz 1510 33:31 yo Goodall nunca pensó en ser científica porque en su época las niñas no pensaban en esos asuntos ha dicho a sus ochenta y cuatro años ha recibido más de cien premios por su trabajo estudiando el comportamiento de los chimpancés

Voz 1827 33:42 la Cumbre del Clima encallado el plenario Sarrià

Voz 1510 33:45 n en Polonia para sentar las bases sobre el acuerdo de París pero ha vuelto a retrasarse la cumbre tenía que haber finalizado ayer pero las negociaciones se prolongaron durante toda la noche iban a continuar previsiblemente a lo largo de la

Voz 1827 34:13 los deportes con Toni López buenas tardes qué tal Roberto muy buenas

Voz 0415 34:16 a punto de terminar el primer partido del sábado jornada dieciséis de Liga Santander minuto setenta y seis del Getafe uno Real Sociedad cero anoche se jugó el Celta cero ganar cero ya esta tarde a las cuatro y cuarto Valladolid Atlético de Madrid seis y media para el Real Madrid Rayo Vallecano y a las nueve y cuarto Éibar Valencia por cierto en la web de La Ser podía leer las fue al hablar de Luka Modric en un medio croata tras ganar el Balón de Oro crítica pero las declaraciones de Simeone sobre este galardón dice entre otras cosas que no es justo ni correcto que los logros del Madrid sean una tesis populista sobre el favoritismo del club blanco de Segunda división tiene solución momentánea a la situación de impagos a jugadores que tenía el Reus Se especulaba que el de hoy contra el Córdoba sería el último partido del conjunto catalán en Liga un dos tres pero el Reus ha anunciado que ya está efectuando los pagos a la plantilla garantiza así la continuidad en la categoría por ahora ahí fuera del fútbol destaca el fin de semana de balonmano en Lleida donde se juega la fase final de la Copa Asobal hoy semifinales a las cuatro Bidasoa Irún friend Granollers ya las seis Barça Lassa ABANCA Ademar de León

Voz 1827 35:58 dos y XXXV un hay treinta y cinco en Canarias lo último pasa por las palabras de Pedro Sánchez que acaba de participar hace apenas unos minutos en un acto en Madrid y allí ha lanzado algunos sabes en clave nacional ha pedido por ejemplo diálogo a alejarse de la crispación y mantenerse ha dicho dentro de la legalidad Julio Guerra buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 25 36:17 si Sánchez ha señalado precisamente en un acto de la ONCE la labor social de esta organización por la integración por la cohesión social y se ha referido así a la crispación política

Voz 32 36:25 la cohesión es algo que tenemos que construir que tenemos que dialogar entre todos para construir más y mejor pues Sion ninguno de los problemas de los ciudadanos sea resuelto desde la crispación o desde el conflicto inside desde el diálogo sereno moderado sensato

Voz 25 36:43 dentro de la legalidad el presidente del Gobierno ha hablado de los presupuestos generales del Estado que quiere aprobar el Ejecutivo aunque aún no tiene los apoyos necesarios asegura que España es un referente en la integración social y que ese junto con la supresión de la precariedad laboral es uno de los objetivos de las cuentas

Voz 32 36:58 quiero deciros que el Gobierno de España pretende aprobar unos presupuestos que por supuesto van a consolidar el crecimiento económico me por supuesto gana crear empleo pero sobretodo van a luchar contra las dos principales lacras desafíos que tiene nuestra sociedad no es la precariedad laboral y el segundo es la exclusión social

Voz 25 37:19 el presidente del Gobierno ha alabado la labor de la ONCE que celebra hoy sus ochenta años de vida ya ha reconocido la necesidad de cambios estructurales por ejemplo en educación para conseguir una sociedad más inclusiva

Voz 1827 37:29 todo esto en menos de una semana de la reunión del Consejo de Ministros que el Gobierno pretende celebrar la semana que viene en Barcelona

Voz 0415 37:35 dijo el presidente Sánchez que él quería

Voz 1827 37:38 en ese con Quim Torra para hablar por ejemplo de la recuperación del Estado de bienestar de las cuestiones que en definitiva afectan a la vida cotidiana de los catalanes ya sean independentistas o no pero desde el Gobierno catalán insisten en vincula

Voz 0744 37:49 por todo también la precariedad a la independencia

Voz 1827 37:52 ante los llamamientos al boicot de los independentistas radicales reclaman calma Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 37:57 el vicepresidente del Gobierno catalán Pere Aragonés ha pedido a los que están preparando movilizaciones para el viernes coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros que no caigan en provocaciones y que se manifiesten de forma cívica pacífica lo ha dicho en el consejo nacional de Esquerra Republicana donde también ha asegurado que si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hablar de cómo Cataluña puede hacer frente a la precariedad ellos le explicarán que la receta es la independencia

Voz 1827 38:21 sí a la independencia de Cataluña

Voz 1600 38:23 cree que la causa de la independencia de Cataluña es una causa para vencer la precariedad que defienden la independencia para conseguir la justicia social porque son dos caras de la misma moneda son indisociables indies Rusia puntos el consejo nacional de Esquerra también ha aprobado querían arriba pedagoga pareja del ex conseller Raül Romeva sea la número dos de Oriol Junqueras en la lista para las elecciones europeas

Voz 1827 38:44 desde el Partido Popular Pablo Casado exige al Gobierno que utilice la Ley de Partidos para ilegalizar a los llamados CDR a ese grupo de independentistas radicales que organiza protestas en las calles que Casado define como kale borroka

Voz 33 38:56 por tanto a los señores del Gobierno hagan caso lo que yo decía hace un año y que me ha copiado el señor Page y Lambán y aplique la ley de Partidos ilegalice a los CDR ilegalice a Rabin

Voz 28 39:13 el estudio de lo que ocurra en relación a esos movimiento

Voz 1827 39:18 ya algunos independentistas han participado esta tarde en una concentración frente al Tribunal Supremo en Madrid a las puertas del inicio del juicio contra los líderes del pluses estaba por allí Gabriel Rufián de Esquerra Republicana hemos comentado

Voz 5 39:31 conviene recordar que es el día en el que es el primer aniversario de doscientos cincuenta y cinco selecciones impuestas por Moncloa

Voz 1827 39:40 en referencia al Consejo de Ministros que Pretty el Gobierno pretende celebrar la semana que viene en Barcelona han estado algunos independentistas pero no han sido los protagonistas de esta protesta que ha sido muchísimo más amplia al cierre de un año marcado entre otras cosas por la mala imagen que dio el Tribunal Supremo con el impuesto hipotecario o por las críticas ante la sentencia de la manada Carlos Sevilla

Voz 0744 40:01 el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa ha advertido de las deficiencias de la Justicia española en cuatro informes consecutivos entre ellas las malas prácticas clientelares en el ascenso a la carrera judicial Nuria Camps es presidenta de clan per la Llibertat

Voz 34 40:14 en el propio informe del Consejo de Europa se detecta digamos está parcialidad

Voz 8 40:21 de los altos estamentos de la justicia España

Voz 34 40:24 hola y que por tanto no supone una anomalía dentro del sistema judicial a nivel europeo

Voz 0744 40:31 más de trescientos sindicalistas permanecen encausados tras participar en huelgas y manifestaciones por la

Voz 1827 40:36 liquidación del artículo trescientos quince que los sindicatos

Voz 0744 40:39 piden que se derogue también la ley mordaza cuya arbitrariedad denuncian desde el colectivo No somos delito Mónica Hidalgo su portavoz

Voz 35 40:45 que podamos tener una libertad de manifestaciones y el real que no sé si no te sientas tan vulnerada Aitán sola porque la veracidad de la policía es está por encima de tu palabra

Voz 0744 40:56 los organizadores de la protesta no descartan proponer una iniciativa legislativa en el Congreso para que se tengan en cuenta sus reivindicación vamos a hablar

Voz 0744 41:41 pues para dos mil diecinueve el Gobierno las va a subir un uno con seis por ciento en general y un tres por ciento en el caso de las pensiones mínimas es lo que pactó el PSOE con Podemos en el acuerdo de los presupuestos y es lo que en vista de que no va a poder aprobar las cuentas el Gobierno va a sacar adelante mediante un real decreto de una subida idéntica a la de este año que cerramos que pactó el Gobierno de Rajoy con el PNV para los Presupuestos pero hay algo más Roberto a lo que se comprometió el Ejecutivo de Sanz

Voz 1827 42:03 se comprometió a revisar las pensiones en función de lo que subieran los precios

Voz 0744 42:07 es un acuerdo del Pacto de Toledo y esto lo que quiere decir es que si el año termina con un IPC mayor que el uno con seis por ciento que subieran las pensiones este año el Gobierno va a tener que compensarlo a principios de dos mil diecinueve para que los pensionistas vean recuperada esa merma en el poder adquisitivo el Ejecutivo todavía no ha decidido si la revisión la va a hacer con el dato del IPC de noviembre o de diciembre en noviembre la inflación subió un uno con siete por ciento apenas una décima más que las pensiones Moncloa de momento decimos no ha decidido quiera acoger para la revisión a la espera de conocer la inflación de edición

Voz 1827 42:36 decías antes Íñiguez del Gobierno aprobar la subida del año que viene mediante Real Decreto pero sabemos exactamente cuándo

Voz 0744 42:42 si ante la imposibilidad de sacar los presupuestos adelante el Gobierno va a tener que acudir a ese decreto y lo más probable como contábamos esta semana aquí en la Ser es que lo haga antes de fin de año el Ejecutivo es consciente de lo que suponen socialmente las pensiones de que han de ser actualizadas lo decía muy claro esta semana la ministra de Trabajo Magdalena Valerio

Voz 0589 42:58 tienen que ser pensiones suficiente periódicamente actualizada lo que dice el artículo cincuenta de la Constitución porque sino no son sostenibles políticamente

Voz 36 43:07 y tenemos una bronca montada cuando tener

Voz 0589 43:09 la bronca montada en la calle pasa lo que pasa no hay ningún gobierno que se precie aguantar la presión que implica ya no sólo en la calle sino en las urnas el enfado de diez millones de personas eh

Voz 0744 43:22 así que el decreto es imprescindible porque sin él las pensiones subirían sólo un cero con veinticinco por ciento pero los sindicatos piden una reforma más allá de las soluciones puntuales Carlos Bravo Comisiones Obreras

Voz 37 43:32 así es el decreto ley es imprescindible para de ahora en las pocos días seguirán antes de final de año para salvar dos mil diecinueve pero lo que tenemos que trasladar desde una tranquilidad más allá del dos mil diecinueve esto significa volver a incorporaba la Ley General de Seguridad Social una fórmula de revalorización de pensiones que garantice el mantenimiento en el poder

Voz 1827 43:51 todo esto son cifras pero las cifras siempre iban detrás historias concretas

Voz 0744 43:54 por ejemplo Roberto una pensión mínima para un mayor de sesenta y cinco años sin cónyuge es de unos seiscientos cincuenta y siete euros hemos dicho que va a subir un tres por ciento frente al uno con seis por ciento de la subida general ese tres por ciento son unos veinte euros al mes basta pensar para cuanto dan veinte euros Alves Jacinto Roldán cobra una pensión mínima es además discapacitado

Voz 38 44:12 con quinientos euros es imposible después de yo no sé lo que ir a un cine ni se lo quisieron teatro en indies que es yo no por el hecho de ser una persona con una discapacidad mineros reducen el precio de las patatas o el precio de de de de un filete o de un Estado o de unos zapatos resulta que Dios no es un ciudadano de segunda yo es que soy un ciudadano de tercera

Voz 0744 44:37 una de las subidas más importantes es la de las pensiones de viudedad este año ya se han incrementado casi un ocho por ciento vuelven a ser revisadas al alza desde el uno de enero entorno a un siete por ciento acercándonos a la red

Voz 1827 44:48 dos del bolsillo la pensión media de viudedad va a

Voz 0744 44:50 de ochocientos once euros a casi ochocientos setenta

Voz 0825 45:40 este sábado ha servido al Gobierno de Francia como

Voz 1827 45:43 termómetro para medir la indignación en la calle después de cinco fines de semana seguidos de protestas de los chalecos amarillos y seda por satisfechos relativamente con el resultado unas mil personas se han manifestado en el centro de París muchísimas menos que otras veces y hay más de cincuenta personas detenidas el Gobierno de Macron confiaban neutralizar la protesta después de anunciar la subida del salario mínimo corresponsal en París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 46:07 buenas tardes hasta ahora el Gobierno estiman algunos miles los chalecos amarillos que se manifiestan en París aunque la tensión aumenta porque algunos grupos provocan a las fuerzas del orden en general la situación parece más calmada que hace una semana cerca de ocho mil policías han recibido en la capital de Francia los manifestantes este es el quinto sábado consecutivo de protestas más de un centenar de detenciones frente a más de un millar a estas horas hace una semana la movilización se desinfla también en el resto del país según las informaciones de los medios franceses el presidente me pidió calma para el país después de haber hecho varias concesiones sociales y económicas por un valor superior a diez mil millones además de anunciar una concertación nacional como en las últimas semanas los Campos Elíseos son el epicentro de la convocatoria parisina en medio de un amplio dispositivo de seguridad incluye registros a quienes quieren acceder a esa avenida lo más caótico sigue siendo el transporte debido que muchas líneas de metro han sido cortadas líneas de autobuses desviados

Voz 1827 47:09 ni en Estados Unidos un juez federal ha declarado inconstitucional la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno de Barack Obama que daba cobertura médica a veinte millones de personas que tenían poco dinero corresponsal en Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1600 47:21 buenas tardes Donald Trump hizo de la eliminación del Obamacare uno de sus ejes de campaña la justicia y el Congreso le han impedido derogar esta ley que el presidente ha ido debilitando con diferentes cambios regulatorios uno de ellos a través de la reforma de la ley tributaria del año pasado eliminó la multa que recogía la Ley Obamacare para las personas que no tuvieran seguro médico el juez de Texas entiende que eliminar una parte de la ley la invalida entera ya sida por inconstitucional el Obamacare el legado más importante de la era de Barack Obama el fallo responde a una demanda presentada por

Voz 1827 47:54 veinte gobernadores republicanos una coalición