Hora 25 (24/11/2017 - Tramo de 21:00 a 22:00)

la viernes podremos escuchar la mirada de la semana de Luis García Montero a partir de las diez y en la tertulia van a estar Nacho Corredor Berna González Harbour Juan Carlos Jiménez

en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 05:43 a viernes noche hoy les proponemos un plan que al final les va a resultar indispensables lo digo mejor un plan indies el sable indies con la en medio lo los indies los músicos plan que además nos va a hacer recorre España por sus bares restaurantes a esto es que escuchan a Lori Meyers les descubrieron en un bar de Granada donde noni cantante Pichón un día incendia la maqueta del grupo no de los parroquianos acabó ofreciéndole un contrato Joaquín Pascual ex Surfing Bichos iba siempre al Cervantes de Albacete a tomar atasca burlas ese modo de barrio de consulta que el bar también se mudó y acabó justo debajo de su casa nueva durante guitarrista de Templeton dejó Cantabria cuando llegó a Madrid entró en un bar a pedir una derramas que le pusieron una deben

Voz 15 06:59 Abbas

Voz 0194 07:10 yo no más la teclista de Dorian que prepara un guiso de frijoles para chuparse los dedos estos son sólo cuatro ejemplos de la buena relación de los músicos indies españoles con la gastronomía de su país ahora imaginen una guía para visitar España para moverse por todas las ciudades españolas conociendo a sus grupos indies y sus recomendaciones gastronómicas pues esto es bares indies sables Elisa Muñoz Elisa muy buenas noches buenas noches pesa como una fiesta guía qué pues nace

Voz 2 07:44 sí en la Cadena Ser con un programa maravilloso que hacía Carlos Cano aquí conoces bien en el programa Aquí colaborador también de los viernes y se llamaba Play Gastro el programa cada semana hablaba de la gastronomía de una provincia española desde distintos puntos de vista muy originales además todos y a mí me regaló una sección muy bonita en la que cada semana entrevistaba a un grupo de música de esa provincia entonces bueno pues allí iban surgiendo muchas anécdotas muchas bueno yo descubría que los músicos les encantaba hablar de comida que en un montón en cada entrevista porque además les sacaba

Voz 0194 08:17 de de las de los entrega de de grupos no claro entonces disfruté montan osea las semillas Carlos Cano si fue él fue el de hecho de S

Voz 2 08:26 que me dijo oye porque no las reúne todas en un libro

Voz 0194 08:29 no ocurrió así que si es él Carlos Cano buenas noches Angels qué tal buenas noches los dice Eliza en el prólogo del libro quién mejor para recomendar un restaurante que alguien que se pasa la mitad del año en una furgoneta no no está mal si no le falta razón

Voz 0335 08:42 a ver comen mucho fuera de casa eso es irrefutable pero más allá de su experiencia que tienen mucha a mi me gusta las recomendaciones que aparecen en esa ahí Amberes indispensables porque muchas guías recomiendan restaurantes de gama alta no es que muchas veces hablamos con que éramos menos pero esta guía es ya una conexión inmediata con la gastronomía de verdad la de todos los días la de la gente normal y corriente la de las tapas muy ricas aunque no sean muy caras la de bares que no salen en otras guías pero que los que viven ahí pasan por ahí si conocen entonces es una buena forma de conocer esos otros restaurantes esos otros

Voz 0194 09:23 si tú querías que es una guía gastronómica una guía musical está hoy pues es una mezcla la verdad

Voz 2 09:28 ideas que descubran muchos grupos de música que a lo mejor no conocías o que a los grupos que sí que conocías descubres cosas que no tenía ni idea no curiosidades gastronómicas pero yo creo que sobre todos gastronómica la idea es que con el típico grupo de amigos con qué te vas de festival en festival au con la excusa de un concierto viajas de vez en cuando pues te cojas Osés regalen unos a otros la guía

Voz 0194 09:51 hice esas la eso es claro al final la música la gastronomía tienen mucho en común no las estos arte se basan en las matemáticas todo medio

Voz 17 09:59 bueno bien sobre todo renunciado unos escucha Martín Berasategui

Voz 0194 10:02 aquí todo vendido todo organizado es un poco así

Voz 10 10:05 sí sí aunque bueno lo de las matemáticas claro que los músicos pues pueden contar con paz

Voz 0335 10:10 es los chefs pesarán exactamente cuántas cuántos gramos tienen que poner de un ingrediente en realidad es mucho de los managers que están ahí haciendo números y también de los gerentes del restaurante que también están haciendo números no más allá de eso yo creo que la música la gastronomía tienen mucho que ver

Voz 18 10:27 por la creatividad porque al final

Voz 10 10:31 todos se dedican a reinterpretar cosas que otros han hecho ya no y eso sirve para unas patatas bravas o para un himno del pop en su turno

Voz 0194 10:54 en Radio Barcelona David cara de Mishima muy buenas noches buenas noches no me extraña que este tema se llame última resaca no además de hacer música habéis lanzado tres vinos distintos sí sí sí sí eso esa pasión por el vino

Voz 10 11:06 pues bueno empezó de una forma bastante bastante espontánea natural es coincidiera una piscina municipal con un con un enólogo yo en ese momento pues Mishima era un proyecto realmente era un hobby era un joven ambicioso pero era un hobby me dedicaba otras cosas yo también como hobby empezó a hacer vinos buenísimos y con el paso del tiempo pues al final no salíamos Si el creció mucho como como enólogo y hace vinos estupendos y chocolate

Voz 0194 11:35 serio vinícola bueno no como grupo

Voz 10 11:38 como empresario no no no se erigen como banda me pude dedicar exclusivamente de esto y bueno como producto de merchandising me pareció me parece fantástico a vender vino en lugar de vender

Voz 0194 11:52 la típica a Barreto no se toda la vida es el trabajo de dos mil siete vuestro y se llama la marca de de los vinos ninguno de los vinos se llama así si uno cuál es ese es el es el monzón eso

Voz 10 12:03 no a un garnacha ahí

Voz 0194 12:06 y Cariñena hay es del ex del Montsant me voy a parar momento éxito conociendo una vecina municipio

Voz 10 12:12 te has casta con él es que es verdad que el el bueno el los veranos yo voy muy muy a menudo a la carrera que es un pueblo muy pequeñito de cerca de Amposta y de dónde provienen la familia de mi mujer y entonces ahí asistiendo a los primeros pasos a dar los primeros pasos en la en la en la piscina de Mis hijos pues coincidí con este otro padre que también estaba vigilando esos a sus hijos

Voz 0194 12:41 bueno esas casualidades de la vida que es verdad es que después te lleva

Voz 2 12:45 a estas cosas de todas formas yo creo que Mishima tiene algo con el alcohol porque se realizase un montón de canciones tenéis muchísimas referencias al KAS Elisa no no eso es para ir al psicoanalista se lo mismo

Voz 10 12:56 no claro que me ofreció un montón incluso

Voz 0194 12:59 el equipo de edición de Hora veinticinco

Voz 10 13:03 bueno fíjate Mishima empezó en un bar también fue fue cuando conocía Óscar Oscar a Daniel lo que actualmente es el de la fe digamos coincidimos en el Barcelona que era un a un bar de del Poble Sec no

Voz 0194 13:16 yo sé que tú que has buenas ideas o muchas de las buenas ideas salen en los bares bastante yo creo que sí

Voz 10 13:21 yo yo que muchas veces cuando cuando cuando quiero hablar de mi amor por los bares fíjate al final ha acabado montando un bar también con mi mujer ha yo yo siempre pienso que que que si estuviera en una cárcel aparte de echar de menos a mi y a mis seres queridos lo primero que echaría de menos es un bar por la por el Libertad que hay un bar por la por la sensación de de de de encontrar

Voz 0194 13:42 te al otro a lo ajeno no esa sensación de entrar en un bar que sí sí

Voz 10 13:48 conoces a la gente del barrio al loco al macho puedes puedes ligar a lo mejor puedes estar con tus amigos sí icono

Voz 0032 13:55 versar alargar las conversaciones lubricantes social del alcohol que es una maravilla con el barco

Voz 0194 14:00 el consumo de controversia Malaisia Vanessa no la llaman eso sí que es como es es Navas pequeñísimos una cosa de esta está en el bar en el barrio de Las Cortes la parte la parte peatonal en la calle Joan Gamper y hace esquina y es una un pequeñísimo ir

Voz 10 14:17 es un suicidio comercial Smith mis amigos mis amigos hosteleros me han dicho que de eso no vamos a sacar ni un duro y además hemos metido un piano

Voz 0194 14:25 los acabamos eh no vas a sacan en duro pero eres feliz cuando estás ahí seguramente muchísimo pues sí sí bueno pues ya que bares recomienda Carlos habite en la guía

Voz 0335 14:32 bueno pues recomienda el suyo entre o no

Voz 0194 14:35 eso sí los aquella también eh pero así

Voz 0335 14:37 la calle Joan Gamper que es el fundador del Barça tiene toda una historia con el Barça sobre lo que decías tú de las buenas ideas creo que el primer contrato de Messi

Voz 0194 14:48 sí sí

Voz 0335 14:50 es así salen buenas ideas pero bueno volviendo a lo que me contabas recomienda el Quai Monbus que está Engracia la Fábrica Moritz que están a Ronda son Antoni también el champán Jet un bar mítico del centro de Barcelona que está en la calle Moncada me contaba Jon Snow que es la tercera generación de de este bar que la especialidad de la casa son las anchoas en salazón en general todas las conservas su estado de Whatsapp de hecho es limpiando anchoas natación ancho pone que se lo toma muy en serio la verdad es que es pues como decía un sitio céntrico con mucha historia nosotros Konko

Voz 19 15:23 vamos que el bar debe tener una antigüedad de cerca de uno lo bueno sea ése debía abrir en el año mil ochocientos setenta y dos aunque mi abuelo que despliega muchas batallitas como a todos los abuelos explicaba que cuando Colón fue descubriera América la última coca colas en la tomo aquí cosas del abuelo pues aquí han pasado desde grandes cantantes de ópera hasta ni todos de la música pop internacional nacional cuando hacen el Primavera Sound pasan unos cuantos de los músicos por aquí

Voz 0335 15:57 bueno no quería decir nombres pero a mí sí que me lo ha dicho

Voz 0194 15:59 no es que quién no pasa por el champaña con mucha gente que no conoce quién no conoce el champaña pasa por por Barcelona hasta Colón exacto de le preguntaba antes a Carlos y relación entre la música es la gastronomía yo creo que sí yo yo creo que sí que es la música al menos los populares hacemos nosotros que es que es que sea básicamente con una guitarra el instrumento

Voz 10 16:21 lo que tenemos todos pues yo creo que en astronomía de tiene lo mismo no pueden aparecer grandes creadores de Casillas

Voz 0194 16:28 de la nada no es decir que el que el la comida

Voz 10 16:30 es una cosa que utilizamos diariamente de ahí puede digamos que el que el abanico de posibilidades de de la comida igual que el abanico de posibilidades con una canciones es gigantesco

Voz 0194 16:41 quédate con nosotros David todavía que vamos a seguir recorriendo el país con su gastronomía y con su música les a un to todavía son las ilustraciones las de Carlos Sánchez Saquín escuchamos como el fondo existe pues muy fácil de entre a comer

Voz 2 17:12 no pues mira lo dicho no hemos comido otro día compartimos unas tapillas pero vamos todavía no nos hemos sentado viene a comer el caso es que que le entrevisté para para el libro así como a mí me encantaban sus ilustraciones porque él es conocido por la música pero el año pasado también sacó un libro precioso que se llama anatomía íntimas con unos dibujos que me encanta Aaron pues descubrí esa faceta suya la de dibujante y entonces pues me viene al pelo yo le dije porque no me las haces tú y me dijo sí a un estante que por cierto Carlos recomienda cosas totalmente distintas a las de cara B en Barcelona más Food más hamburguesas pizzas que también es otra cara B

Voz 0194 17:50 más sibarita David no David debe saber que

Voz 2 17:52 estoy un poco más con David pero las hamburguesas de los Andes seguro que está muy ricas también del Carmelo con calma

Voz 0194 17:58 sí a la Albufera las paellas Nos llevan los valencianos de La Habitación Roja dice que cocinar es una forma de decir te quiero Jorge Martí cantante de La Habitación Roja muy buenas noches

Voz 20 18:27 hola qué tal cómo está vez muy bien muestra escucharte cruelmente Jorge sin modestia tu país es la mejor de la Comunidad Valenciana venga

Voz 21 18:35 bueno las fuerzas debería pero bueno

Voz 22 18:40 la verdad es que es difícil porque yo creo que que cualquier todos los valencianos hacen Pallàs así que que el nivel está bien alto que yo siempre digo que aulas las nacionales

Voz 21 18:55 mejores del mundo sea porque como yo vivo en Noruega de voy por ahí además siempre triunfan porque siempre les parece bien a todo el mundo y la verdad es que el público no es tan exigente

Voz 20 19:05 claro para yo de Noruega podríamos decir que sí que es la que es la que es la de ahí público como él dice no es tan exigente hay algún grupo indiquen no haya comido

Voz 0194 19:14 tu paella tú cuando invitas invita a ella

Voz 22 19:17 pues la verdad es que tenemos esa costumbre yo creo los valencianos au servicio no que es curioso no porque porque a pesar de comerla todos los domingos no cuando nos reunimos pues vamos a comer una paella o un arroz Abando es algo que que además también muy ligado a los conciertos seguro que David cuando cuando venían a Valencia seguro que lo típico de ese sofá

Voz 21 19:41 ya en la Alter con Quique me

Voz 22 19:43 Medina o algo así lo te te tomas un into Nick en una fiesta

Voz 10 19:48 claro claro no la de la década de Jorge las pruebas David no no email que porque porque sí que se que cada vez que veo sus fotos de Instagram

Voz 0194 19:59 que porque las cuelga nuevos decirlo es como la Pepa

Voz 10 20:02 cuando ves el el la pinta que tiene bueno

Voz 0194 20:05 Fuentes se te hace pues pues nos debe una que no tengamos que Noruega de todas formas a comerla

Voz 20 20:10 el hombre estoy por aquí la verdad es que podríamos podríamos aprovechar podríamos aprovechar Jorge

Voz 21 20:15 eso hay que hacerlo cuando Benaissa Valencia ya sabéis que más Maceo me me me presto a ello

Voz 0194 20:20 allá de las paellas eres muy fútil disfrutas con la comida

Voz 22 20:24 a ver si la verdad es que me encanta comer a todos en el grupo nos encanta comer además creo que es una de las partes nosotros seríamos un manager a nuestros principios que siempre nos decía que la carretera abismo es muy dura no pidiera una frase que siempre lo veíamos nos la creíamos además empezamos comiendo bastante mal y luego con el tiempo creo que hemos ido aprendiendo a a sobrevivir y luego hacer hacer de ello un arte y hacer disfrutar cada vez más también de de la vida un poco porque al final pues pasas mucho tiempo fuera de casa en la carretera ahí yo creo que es importante cuidarte de y bueno creo que la comida además es una parte importante de nuestra cultura no sé si es una combinación perfecta con con la música con el celebrar la vida no más a nosotros que somos mediterráneos en España yo creo que siempre tratamos de celebrar la vida alrededor de una mesa Neue yeso siempre hemos dado ponerlo en práctica

Voz 0194 21:26 Elisa en esta guía en bares indispensables Jorge es mucho más que el capítulo de Valencia por si el Borge hace el prólogo si se lo pedía a él porque a mí sí me me de traspaso como esa pasión extra

Voz 2 21:41 cuando me hablaba de restaurantes yo no sé si es porque vive en Noruega pero claro el hacerle hablar de repente de su comida de su tierra pues será como va tienes que ir a este sitio a tomar paella va a este vino es buenísimo tal entonces eso sumado a que efectivamente las redes sociales no paran de poner fotos de comidas allí han estado Méjico hace poco pues fotos de comidas mexicanas ahora están grabando en el puerto Santa María pues foto también el puerto entonces la dije a este chico le gusta comer pues que haga el prólogo Jorge uno de los restaurantes que recomiendas es el chubasco de oro

Voz 22 22:16 bueno este es un sitio en el que hemos parado muchísimas veces porque claro hay otra otra regla también de oro la redundancia no que es que cuando comes pues en sitios populares de menú y tal pues siempre te fijas en en

Voz 23 22:31 pues antes no había no había plicas

Voz 22 22:34 acciones como como pues Trip Advisor y todo esto no y entonces iba un poco a ojo no entonces te ibas haciendo pues un tu propia guía conociendo los sitios que ibas visitando otros IVAs apuntando en Irak entonces por casualidad un día pues en en la Butiña creo que es en la provincia de Orense pues salimos en un sitio a comer y vimos ahí o duro todos pues ojo era esto tiene esto tiene

Voz 21 23:00 que estar bien no es ahí en medio de la montaña hay tal

Voz 22 23:03 entonces nada entramos Si bueno es muy básico te ponen caldo gallego te pone en tu rascó o chuletón o patatas gallegas ensalada llega y la verdad es que es un hit

Voz 21 23:16 sí bueno siempre que nos viene de paso

Voz 22 23:18 los paramos ahí hicieran unos viene de paso hacer

Voz 21 23:21 sino venga de oro curioso

Voz 0335 23:23 porque es el único restaurante de bares indispensables que recomiendan tres grupos diferentes provincias distintas lo recomienda La Habitación Roja lo recomienda León Benavente y también Niños Mutantes

Voz 2 23:34 hay que contar una cosa también tiene truco es que por lo visto hay un guasa yo esto descubierto haciendo el libro de un Rodman ayer que sólo Varios romana Ayers nosotros estamos por aquí donde para entonces paramos

Voz 10 23:45 comer el el chubasco de oro

Voz 0335 23:48 es un sitio que está a pie de carretera nacional justo al lado de una salida de la autovía de las Rías Baixas la A52 lleva más de treinta años abierto lo llevan dos hermanos Diego y Marcos Couso y bueno yo estaba hablando con Marcos que es el que suele estar detrás de la barra me que los muy de indie que le gusta más

Voz 0194 24:03 el Springsteen o U2

Voz 21 24:06 pero bueno también van unos cuantos grupos nacionales a comer allí los rezos

Voz 24 24:12 esto con alguna gente de la música muchas de tres mucha no lo controlo tampoco haber precio pues hombre depende del peso de la carne por ejemplo las quiere ir de vacío están a siete euros bien empezando sobreviene dio quiero ha dicho letón de ochocientos a dieciséis de novecientos dieciocho chuletón de un kilo a veinte haber aquí de segundos sólo tenemos carnet después de primero pues si quién es quién Texas caldo sopa chorizo criollo tapar de ambas escaparan viejas Charo

Voz 0335 24:41 este año chuletón

Voz 0194 24:45 es que estamos haciendo que no vamos a abren sobre lo que estaba diciendo

Voz 0335 24:47 Jorge es verdad que ahora hay muchas aplicaciones como Trip Advisor Restaurantes pero muchas veces cuando viajamos preferimos pedirle consejo Aline que conocemos a una una recomendación con y ojo siempre sienta mucho

Voz 0194 24:59 Nos en Noruega cuando tú no haces paella que comes como como en Noruega cuando tú no haces paella que comes

Voz 21 25:08 bueno pues lo que me ha dado

Voz 22 25:10 que realmente la verdad es que Noruega o no se tiene tanta costumbre de salir a comer por ahí osea a la gente sale a comer tan a menudo como en España no bueno en general pues la gente nos come como bastante básico no y la gente joven bastante mal yo en mi casa intento comer pues bueno tal cual me han enseñado en mis padres no veo mi fe en mi familia pues siempre se ha comido la verdad muy sano es bastante bien y bueno intento hay materia prima buena yo creo en en en todas partes sino tiene que

Voz 21 25:45 buscar las tiendas adecuadas sí

Voz 22 25:48 bueno intentar pues eso mataría fresca del del terreno no intentar pues combinará lo mejor posible

Voz 20 25:55 pues te dejo que se que estás trabajando que estás grabando su nuevo disco para principios del año no

Voz 22 26:01 pues sí sí yo creo que para para febrero marzo aquí estamos mezclando con con John Melo en el estudio de Paco Loco en el puerto Santa María por cierto aquí no pueden decir otros músicos

Voz 25 26:12 Perea usted dicen y que también desea

Voz 22 26:16 en la que cocina aquí nos cuidan super bien

Voz 21 26:19 nada es un lujo estar por aquí por respeto

Voz 22 26:22 por cada una María

Voz 20 26:24 qué muchísimas gracias muy bien muchas gracias verso verdad todo

Voz 7 26:30 pues bien en Cádiz no te queda un solo bar por conocer es que

Voz 2 26:53 bueno una de las cosas que me ha pasado con el libro es que me han entrado muchas ganas de viajar irás a sitios nada conocerán aunque sea sólo un bar no pues como nos ha pasado ahora con el chubasco de oro y Cádiz es que me apetecía en todos sus a todas las recomendaciones de Julio de la Rosa me parecían fantásticas entonces este verano planes de viaje a Cádiz y me lo recorrí todos siguiendo la asiente

Voz 0194 27:14 es de julio es claro claro por supuesto todos

Voz 2 27:16 los sitios son maravillosos de verdad porque claro yo no puedo poner la mano en el fuego por las recomendaciones de ellos lo dicen ellos pero las de julio si ahí sí que las maravillosas David la guía

Voz 0194 27:27 la llena de bares de restaurantes pero con lo que vosotros viajáis para Reme para abajo también traéis entiendas a llevar los productos de de los sitios

Voz 10 27:35 pues no tanto la verdad porque básicamente porque porque los horarios de de la prueba y del del concierto no coinciden mucho con los con los horarios comerciales normales no

Voz 0194 27:45 ya en Barcelona por ejemplo donde compras la butifarra todo

Voz 10 27:48 la butifarra no la compra en Barcelona la compró en uso Bona digamos en la en la comarca en donde hay los los mejores embutidos no en Vic y en la butifarra a Santana en el BOR no vas a veces no voy no y eso que mi mujer una vez me trajo buenas butifarras es verdad pero eso

Voz 2 28:03 lo recomienda porque por la mujer a esa claro porque qué pasa muchas veces por ahí IVE que muchas colas entonces dijo tengo muchas ganas dice en el libro tengo muchas ganas de ir pero pero todavía no ha ido entonces

Voz 20 28:15 ahí es una recomendaciones que tenía apuntadas pues ahora no va a tener ninguna otra posibilidad que ir por no se está escuchando la butifarra herida de Santana en el BOR Tanic muy buenas noches hola

Voz 21 28:25 las las llaves que es una Serra

Voz 20 28:28 zona ven del producto para que David cara ven vaya sea ya habría ahí ya quería ir

Voz 26 28:34 la butifarra viene Santamaría que estamos delante de la basílica de Santa María del Mar

Voz 20 28:39 ah vale no Santa Ana Santamaría es tan antigua

Voz 0194 28:42 como parece la butifarra hería

Voz 26 28:44 bueno sí a su negocio familiar que venía de mis padres a mis padres no comprar que ya era una antigua carnicería que decir que cese de hecho el barrio un barrio que abastecía que venía de Le los los payeses no sé

Voz 0194 29:05 no parece muy comercial y el cliente Toni porque es un barrio es verdad que es comercial pero también hay mucho turista el clientes turista osea ocasional o ahí tienes clientes fijos

Voz 26 29:16 al cliente sobre todo es es cliente fijo de aquí el producto si no sabe si lo sabré valorar el turista lo que viene en puntualmente

Voz 21 29:28 hacernos fotos muchas y a ver si luego algunos tienen interés astronómico y que de ahí busca productos

Voz 0194 29:40 cuántos y cuántos tipos de butifarra vendes

Voz 26 29:44 es lo que estos especialidad ahí lo que hemos intentado siempre recuperar las butifarras que ella hacía mis padres mis abuelos del Pallars recetas antiguas sí cuando yo cogí el negocio

Voz 21 30:00 yo no valoramos

Voz 26 30:03 a a la cocina ahí pues empezamos a introducir estos recetas y tal buen fin entre butifarras dulces saladas secas duras igual puede haber no se veinte cuarenta según la estación del año según

Voz 0194 30:20 pues mira te voy a contar una cosa Toni esta mañana ido a comprar Vivo en Madrid ha ido comprar butifarra para poner en la escudella que mañana quiero hacer escudella te quieres creer que vuelto a casa sin butifarra

Voz 21 30:31 bueno por qué no encontrado malos tiempos después tú crees que es por el los tiempo

Voz 25 30:41 pero Dawerti Farrah Madrid habría pensado

Voz 20 30:48 me tendré que pasar yo por la butifarra días Santamaría llevarme butifarras envasadas al vacío muchísimas gracias

Voz 21 30:54 a vosotros son David Navarro

Voz 0194 30:57 te tienes que pasar tú también lugares seguro vale que que no quede que no queda ahí

Voz 27 31:04 atrapa al nunca eh sin eh has de esto

Voz 0194 31:17 Lisa Marie indispensables hay muchas más anécdotas que es la Gastro Brigada

Voz 7 31:22 pues eso es un

Voz 2 31:24 me lo cuenta Ricky Farmer en el libro debe ser como una reunión que hacen varios músicos como un poco secreta hay uno que es el que decide creo que es el guitarrista de Santo los que reúne de una vez al mes obra cierto tiempo a grupos de gente de lo fue Lesbian de Sidonie me parece de un montón de grupos ir de no les dice dónde van quedan ahí a comer mi así pues tienen experiencias gastronómicas distinto

Voz 0194 31:51 si David alguna experiencia gastronómica reciente interesante

Voz 10 31:55 a ver si por diablo repetimos lo que pasa es que hay que que reciente de lo que pasa en la repetimos es muy reiterativa a en un viaje hacia Valencia que teníamos bolo allí y no sabíamos dónde parar a comer IBI vía Facebook afán recomendó ir a casa

Voz 0194 32:07 esa de Castellón sí

Voz 10 32:10 es un ritual que que venimos repitiendo desde hace muchos años insistió

Voz 0194 32:13 desde desde ese día que es lo dijo sí sí sí

Voz 10 32:15 ya hace muy poco hemos tocado en Palau de la Música de Valencia repetimos no nos defraudó es un hito que que los

Voz 0335 32:23 lo recomienden restaurantes a los fans pero saber que los fans también

Voz 10 32:26 cooperador

Voz 2 32:28 antes esa mucho este a lo mejor es el libro de vuelta pues si es que se recomiendan

Voz 0194 32:34 los los fans a sus grupos David muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros no os vamos a despedir con otro tema de Mishima con nombre de otro de los vinos suspira

Voz 12 32:47 a dónde iban y Nuria prometió colgarlas en Izar gracias como si de un Llodra

Voz 28 33:01 hora veinticinco

Voz 0194 33:53 hemos elegido música japonesa para nuestra sección de Gastronomía pero de momento no les avanzo nada es se imaginan Un privilegio mayor privilegio mayor que hablar de las estrellas Michelin los grandes premios de la gastronomía con el poseedor de más estrellas nada menos que ocho nuestro chef el chef a veinticinco Archive Berasategui buenas noches

Voz 1520 34:11 las noches antes que tal como fue en la noche del mito

Voz 0194 34:14 con esa noche de la entrega de las estrellas Michelin como lo viviste

Voz 1520 34:17 ahí a tope tope ya sabes que Michelin se celebró en el Hotel Ritz Carlton en Tenerife y se también estarán TMB fue una noche inolvidable que la piloto Airlines Gorostiza lo lo pasamos en grande y es la fiesta más especial profesionalmente todo el año qué te voy a decir yo estoy agradecida estimó de mantener las ocho estrellas Michelin como no es una inmensa satisfacción que la Michelin consideré que seguimos haciendo un excelente trabajo es el mejor el conocimiento que te pueden dar en mi profesión e disfruté muchísimo con mis compañeros y amigos de profesión y celebramos por todo lo alto todas las nuevas estrellas que que fueron impresionantes

Voz 0194 34:57 a ello que la Michelin dice lo contrario voy yo y les apaña

Voz 1520 35:01 a la Carlos que ha pasado este año con Michelin quedó tan

Voz 0194 35:04 las estrellas que esto ha sido una locura no

Voz 0335 35:05 ha sido una lluvia de estrellas pero este año de verdad ha habido dos nuevos tres estrellas y a poniente de esos hemos hablado ya bastante también varios con con dos estrellas hay no sé quizá dos teorías para saber qué ha pasado este año no es es que se han alineado los planetas lo que quizás es que tenían muchas cuentas pendientes es saldar se critica que Michelin es un poco tacaño en España que hay muchos restaurantes que se merecen más estrellas de las que tienen bueno quizá están empezando a corregir eso la otra teoría sería que cada vez hay más competencia en esto de las listas los ránkings las guías gastronómicas Michelin pues como que necesitaba dar un puñetazo encima de la mesa llamar un poco la atención y cuidado que nosotros cuando vamos un premio la gente lo celebra más que nada

Voz 10 35:49 bueno pues quizá un o una mezcla de las dos cosas no lo sé

Voz 0194 35:53 Martín tú ya tienes ocho pero recuerda es el día en el que te dieron la primera estrella Michelin ese momento

Voz 1520 35:58 pues lo recuerdo para para toda la vida me lo dijeron y miré a ver si había cámara oculta Condal Tech cuenta que que fue en el Bodegón Alejandro en una casa popular del comidas donde yo nací y crecí jamás se había dado una estrella Michelin a una establecimiento al que se el día bajando veintitantas escaleras esa primera estrella fue pues tú Lithium paso por San Sebastián y sin tocar sin tocar el suelo no podía dormir y bueno ahí lo esa primera Estrella Michelín fue un milagro para mi mujer hay mi tía aquí un regalo que nos insufló confianza en nosotros mismos yo ahí es donde me di cuenta que podía conseguir las cosas difíciles y bueno ya que yo me hizo soñar como cocinero y ahí es a dónde empieza el principio de todo este bonito camino que estamos viviendo a mi familia mi equipazo yo oí hemos volado más alto de lo que jamás soñé después de trabajar mucho ahí bueno si creer en el éxito del trabajo en equipo que es lo que te hace ser gran

Voz 0194 37:01 el inicio de de una locura pero que tiene un final maravilloso Carlos creo que te has enterado de muchas historias curiosas

Voz 18 37:07 de gente que ha conseguido estrellas sí la verdad es que había

Voz 0335 37:12 algunos restaurantes que ya sonaban para la estrella pues el enigma de Albert Adrià en Barcelona sucede en Valencia cebo o la Candel arrestó en Madrid pecho El Xef de cebolla

Voz 0194 37:20 bien lo que además le prometí que le prometí que iría hay todavía no ido arriba me va a costar un poco más ir ahora en contra

Voz 0335 37:28 perdona pero a parte de esos restaurantes que ya estaban en el circuito no de de la crítica gastronómica hay otros que que casi que hemos conocido gracias a las estrellas Michelin por ejemplo

Voz 1520 37:38 uno de La Laguna el no

Voz 0335 37:40 han dado una estrella Michelin y al día siguiente ha salido el Ayuntamiento de La Laguna diciendo que no tenía licencia no sé cómo va a acabar eso pero bueno un una historia bastante curiosa en parte porque el nombre no alude a que ellos los chefs identifican con la libertad de movimientos de las nubes y hacen una cocina bastante particular otra historia curiosa de la bicicleta de Oz Nayo en Cantabria jefe de Quintana estuvo a punto de ser ciclista profesional llegó a correr en en categoría sub veintitrés con Mikel Landa con Alejandro Valverde con Amets Txurruka pero al final bueno decía que en una etapa le metieron tanto tiempo que decir eso el clavada Cáceres exacto ya era bueno pues le está yendo muy bien yo en una historia que me fascinó es la de Félix Jiménez el chef del restaurante de Logroño giro sushi en el que solamente se come sus y además de una variedad en concreto muy muy particular que él aprendió con un maestro Joseph Acaba ataca Massa y además es que es un tipo que va todos los años a Japón me decía que va allí como unos quince días y que cada vía comes seis los siete veces cuando vuelve me decía que parece Kung Fu Panda eh

Voz 0194 38:51 pero que lleva quince años

Voz 0335 38:54 no soy si me reconocía que es ahora cuando le está empezando a salir bien esa mentalidad tan japonesa no

Voz 0194 39:00 Félix Jiménez de Quirós sushi flamante estrella Michelín de Logroño muy buenas noches

Voz 21 39:05 muy buenas noches ya está ahí

Voz 22 39:17 bueno pues estudia que en Santo Domingo en las que la celeridad pero

Voz 21 39:20 bueno tras varios años trabajando en la cocina oriental

Voz 22 39:23 si hace unos quince años más o menos se trabaje en restaurante en Mallorca aún japonés yo fui mi primer contacto con la gastronomía japonesa ya con los años cuando fui jefe de cocina entonces la empresa fue loco organizó todo y me mandó a propio en con mi maestro que era yo sí cabe ataca Massa bueno para mí eso fue una experiencia que me marcó para siempre el poder estar con un gran maestro tenía unos ochenta y cinco años era todo una vida dedicada al mundo el sushi y el fue el que me transmitió ese valor sus y es una forma de vida no es una forma de trabajar desde el corazón una vida entregada sólo única

Voz 21 39:55 la única exclusivamente a lo que es la dedicación plena oficio para ferroviaria mejor para el cliente

Voz 0194 40:01 no sólo no sólo cocinas una filosofía

Voz 22 40:03 sí porque incluso se antepone eso a lo que poesía la de familia amigos tiempo libre todo se deja todo a un segundo plano

Voz 0194 40:09 la clarificación pleno sigues aprendiendo porque me decía Carlos no las veces que va la veces que como allí cuando vas sigues aprendiendo predice ahora es cuando empieza a pensar que les salen bien las cosas

Voz 22 40:22 sí aras de los quince años que llevan siendo su si ahora es cuando realmente que siento es cuando empieza a hacer sushi en cada día aprendo íbamos si lo único que pienso en mi cabeza es cómo hacer para mejorarlo cada día sólo piensas en mejorar y mejorar el camino todavía muy largo todavía para seguir mejorando

Voz 0194 40:38 hasta la estrella Michelin pero una cosa como fueron los los inicios en Logroño cuando tú decides abrir un restaurante pues bueno

Voz 22 40:45 principio era una apuesta arriesgada porque estamos hablando que es un concepto de restaurante quizás de lo que aquí en Occidente no no se encuentran digamos a estos sitios muy puros muy privados dentro de la ciudad de Tokio en concreto en quinta esos sitios llevamos son embarazo donde sólo son entre seis y clientes de esa privacidad justamente pues la armonía la experiencia la pureza sólo especializado en el sushi donde a quién y platos de cocina no hay aperitivos opas sólo esa especialización en todo el mundo me decía que era muy joven hacer una ciudad tan pequeña que tenía que hacerlo por lo menos en en Madrid en Barcelona o Londres pero no hacerlo en Logroño yo yo sentía que en interior que yo que ya hacerlo en mi tierra por eso el nombre del restaurante que es quien el camino de regreso y me he dejado llevar digamos por mí por mi sentimiento que hacia acabo es lo que siempre me dejó llevar sin hacer mucho caso al tema de los consejos y aposté por hacerlo aquí traer ese pedacito de en de Japón de la del mundo del sushi que es mi mundo y poder trasladarlo aquí y que todo el mundo podía experimentar que es comer en un restaurante de Tokio

Voz 2 41:42 sólo sólo diez clientes y haciéndolo todo delante de los clientes

Voz 22 41:46 eso es lo que es en Navarra digamos si yo estoy delante de ellos se preparan los cortes al momento se va haciendo todo pieza por pieza aquí lo que es el tiempo digamos cuelga el relevo en la entrada aquí no los clientes que no vengan con prisa

Voz 1520 41:59 Natalia Martín fascina

Voz 0194 42:02 ante no creíble si te imaginas sentarte no te sentado en esa barra todavía no no no

Voz 1520 42:07 no deberíamos si tengo unas ganas terribles como hace ir juntos Angers mala

Voz 0194 42:11 cómo llevas lo de los palillos yo lo llevo bien

Voz 1520 42:14 yo un poquito a medias pero Félix me va a enseñar bien ello juega

Voz 21 42:20 dar como mejor se come con su si es con la mano

Voz 0194 42:23 con la mano verdad

Voz 1520 42:26 has pensado alguna vez no hubiera costado tú maestro

Voz 0194 42:28 tu vida qué qué tipos de cocina harías

Voz 22 42:31 pues la verdad que no seguramente hasta el día a día hasta aquí no hubiera llegado ni muchísimo menos no hubiese llegado ni a menos de la mitad por eso hace acabose se lo debo todo digamos por lo que él me pudo otras transmitir

Voz 21 42:41 hace llegamos unos año volví la verdad que una pena

Voz 22 42:44 que tenga ganas de compartir con él lo el restante que había montado dar las gracias y una lástima o que había fallecido pero bueno yo siento que el él está siempre presente ahí hacia acabó pues ese espíritu que el me pudo transmitir pues intento transmitirlo también al cliente para que disfrute de esa manera porque me dijo que si la voz desde el alma al cliente le a llevar también al alma

Voz 21 43:03 con intentas buscar sólo por el sabor

Voz 0194 43:05 eso es muy Martín no es de uno no tiene la filosofía japonesa que tiene la filosofía de de San Sebastián pero también es muy de este de este pensamiento Félix tú has estado en Lasarte verdad

Voz 22 43:14 sí sí sí estuve además es un recuerdo que lo olvidaré nunca porque además fue curioso porque fuimos el restaurante de Mallorca donde yo trabajaba

Voz 21 43:22 entonces el Doñate el restante organizó un viaje a las tornas

Voz 22 43:24 Nico al País Vasco del el primer restaurante que fuimos fue justamente al al restaurante de Martín en la verdad que para mí fue un recuerdo que ya lo tengo presente esa gran experiencia que tuvimos

Voz 21 43:36 ya ves mayores Albiol con una ahí estoy que me caigo

Voz 1520 43:43 no te preocupes que yo cuando me dieron la primera me temblaban los pies y todas las articulaciones Belén Martín vamos con la receta que tiene que ser una receta

Voz 0194 43:52 ella Michelin eh vamos a atraiga pastel

Voz 1520 43:55 de chocolate yo suelo utilizar cuatrocientos cincuenta gramos de chocolate negro trescientos cuarenta gramos de mantequilla trescientos cuarenta gramos de huevo cuesta enteros seis cientas setenta y cinco gramos de azúcar una pizca de sal media vaina de vainilla y doscientos veinticinco gramos de harina tamizada lo que hago primero expresó calentar el horno a ciento ochenta grados luego pongo un molde rectangular con papeles ahuyentado mantequilla el molde tiene que ser de veinticinco por veinticinco más o menos se rodó rito trescientos cuarenta gramos de mantequilla junto con cuatrocientos cincuenta gramos de chocolate en un baño maría rascó la media vainilla la rascó bien para sacar todos los granos luego mezcló en un bol trescientos cuarenta gramos de huevos seis cientas setenta y cinco gramos de azúcar la pizca de sal Il la media vaina de granos de vainilla justo añadirle aire luego incorporamos el chocolate con la mantequilla de repetidos hasta mezclar bien el conjunto agrego doscientos veinticinco gramos de harina y mezclo suavemente para lengua o con una cuchara de madera

Voz 0194 45:02 la lengua de silicona que es lo mejor

Voz 1520 45:05 la lengua es que luego es tiendo a la la masa en el moldes yo torneo veinte minutos a ciento ochenta grados verificó la corrupción pinchando con un palillo que debe salir limpio el palillos listo para comer este pasteles de chocolate

Voz 0194 45:20 el pastel de chocolate estrella Michelin Félix muchísimas gracias por habernos atendido

Voz 21 45:24 lo aprobaremos muchísimas gracias a vosotros Martine

Voz 22 45:28 J Imaz

Voz 21 45:29 nos comprometemos Martini ir juntos de la mano es un verdadero

Voz 0335 45:34 pues si hay mucha lista de espera para kilos hoy sí

Voz 22 45:38 es si normalmente suele andar

Voz 21 45:40 más con bastante lista de espera

Voz 22 45:44 ahora que nos han dado el teléfono de hoy

Voz 21 45:46 para Federer

Voz 0194 45:50 el muchísima suerte muchísimas gracias un beso

Voz 1520 45:52 muchísima rabia fuerte abrazo para mafia Martín es esto Félix Félix hay ánimo ánimo

Voz 0335 46:01 hasta la semana que viene en noches

hora veinticinco

Voz 0194 50:03 vamos en el espacio de los emprendedores de los proyectos de negocios innovadores Rafa Bernardo buenas noches Noches con una iniciativa que combina tecnología y deporte hizo nombre con tecnología deportes formato de sistemas sucedió Enrique de Hoyos Enrique gracias por venir estropeando encantados bueno entonces sistemas atender

Voz 13 50:21 los centros deportivos con soluciones tecnológicas no programas aparatos etcétera cuéntanos porque os habéis focalizado en este sector del deporte que hacéis para estos centros bueno pues ya hoy en día en más del cuarenta por ciento de la población