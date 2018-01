Hora 25 (24/11/2017 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

seguramente hoy lo más comentados sea esta importación del Black Friday el Viernes Negro que copiado de los norteamericanos ha sacado a la calle miles de personas con la intención de consumir que lo hayan hecho no nos lo dirán los comerciantes cuando hagan balance pero gente en la calle les aseguro que hay mucha esto quizás sea lo más comentado lo más terrorífico ha sido el atentado en una mezquita en EE tanto en el Sinaí el viernes de oración en Islami un atentado que de momento se salda con más de doscientos setenta muertos un atentado precisamente en pleno rezo del mediodía dicen ya que es el atentado más sangriento perpetrado nunca en ese país en Egipto pongamos el foco ayer pongamos el foco en Egipto en esos muertos de la misma forma que lo hacemos cuando los muertos son europeos o norteamericanos pongamos el foco en Egipto muy cerca de aquí y donde el terrorismo golpeado el de la manera más brutal y porno desviar el foco hacia lo que nos mantiene tan ocupados últimamente quiero llevar también esta portada el asesinato hoy de otra mujer su ex pareja cruzado a media Europa para matarla en Vinaròs cuatro asesinatos cuántos asesinatos más tienen que soportar este país para que nos tomemos en serio la violencia contra las mujeres Ángels Barceló hoy se sientan en la mesa de análisis Nacho Corredor buenas noches otras volar en Berna González Harbour buenas noches hola muy buenas dijo en Carlos Jiménez buenas noches Roche y es viernes y sesenta también en esta mesa

Voz 0194 11:19 el atentado registrado esta mañana en la península del Sinaí es ya el ataque más sangriento en la historia reciente de G ser registrado al norte del Sinaí en la mezquita de Al raudo a los atacantes han aprovechado la salida de los fieles el rezo de los viernes para provocar una auténtica masacre no hay dudas de que la buscaban porque primero hicieron explotar una bomba a las puertas del centro después dispararon a la multitud en pleno desconcierto las cifras hablan por sí solas hasta ahora el número de víctimas se eleva al menos a doscientos setenta muertos y un centenar de heridos vamos a conectar con la corresponsal de la Ser en El Cairo Nuria Tesón buenas noches o la voz las noches presidente Al Sisi Nuria Jurado venga esta contra los responsables de la ataqué de momento ninguna organización lo ha reivindicado cuál es la última información que tenéis pues

Voz 20 12:02 la cifra no ha dejado de crecer a lo largo del día hay por desgracia va a aumentar en las próximas horas porque hay más de un centenar de heridos ir principal hospital de la zona está desbordado algunos médicos han declarado a medios locales que los pacientes están literalmente acribillados y por supuesto en lo están acostumbrados a este tipo de situaciones a pesar de que ha habido ataques pero no de esta magnitud terroristas se han ensañado con toda la gente que eh que salía huyendo de la de la explosión de la mezquita y también con con las ambulancias de ahí el elevado número de heridos y por eso la cifra es es muy probable que aumente muy pronto la respuesta de desde el Gobierno egipcio ha sido que va a haber venganza y que se va a aplastar con puño de hierro aquellos que que les han atacado pero muchos en Egipto se están preguntando de qué manera se va a hacer eso porque en el país ya sea declarado el estado de emergencia se declaró en abril cuando se produjo otro atentado contra contra dos iglesias que dejó también docenas de muertos eh y además en la zona del y de las sirena ahí donde se ha producido este ataque Se ha declarado el toque de queda varias veces así que la población además ha sido desplazadas han destruido casas para crear una zona tapón cerca de la franja de Gaza así que no no parece que sean los terroristas sino más bien la población

Voz 0283 13:12 con los que están sufriendo esta lucha

Voz 20 13:15 turista mientras el Ejército está demostrando que sus asesinatos extrajudiciales no son un arma efectiva contra los territorios

Voz 0194 13:22 la información que no siga de la zona es parcial porque ni la prensa ni los observadores internacionales pueden acceder al escenario del ataque como es el Sinaí

Voz 20 13:29 hasta el momento no ha habido ningún grupo que haya reivindicado la autoría pero en el norte de la península hay varios grupos el más importante probablemente sea Will hayas Ayna que es la filial del Daesh en la zona desde que sí llegó al poder tras un golpe de Estado la zona ha empeorado ha ido de mal en peor desde dos mil trece y se ha convertido en refugio de todos esos grupúsculos islamistas pero además cercanía con la franja de Gaza con Israel hace que sea aún más importante para los egipcios mantener la seguridad tienen una guerra abierta sin testigos porque a los periodistas en en los deja acceder por motivos de seguridad tanto el Ejército egipcio como el Ministerio del Interior han demostrado que son capaces de manipular la información con lo que no hay informaciones reales e independientes en la zona hasta ahora como se atacaba sobre todo a la policía ya el Ejército el truco siempre estaban las cifras casi siempre eran menores de lo que eh periodistas independientes eran capaces de corroborar a través de fuentes anónimas eh pero ahora simplemente no se sabe lo que está pasando porque eh porque la población está absolutamente aterrorizado aterrorizada ahí

Voz 0283 14:28 controlada los terroristas han atacado una mezquita

Voz 0194 14:30 confesión sufrió una rama del Islam Nuria que ya había recibido amenazas en la zona

Voz 20 14:34 es muy importante porque es el primer atentado que se produce de estas características contra una mezquita hay porque además se trata de una zona donde la mayor parte de la población son beduinos que practica en el sufismo que es una rama espiritual del Islam por decirlo así que los más rigoristas consideran ética a principios de año además en uno de sus panfletos propagandísticos el da es el eh el Estado Islámico llamaba acabar con esas expresiones islámicas algo que ya está ocurriendo en vivía por otra parte donde en los últimos meses se han estado destruyendo mezquitas sufíes como la que ha sido atacada hoy en Egipto en el norte del Sinaí además es importante porque el objetivo normalmente son las fuerzas de seguridad pueblos cristianos coptos que son la minoría que vive en el país son menos del diez por ciento de la población esto de alguna manera hipoxia alguien le quedaba alguna duda algún rastro de duda muestra lo indiscriminado de los ataques

Voz 21 15:22 contra la población civil gracias Moria buenas noches

Voz 0194 15:26 la paramos aquí momento para bueno más para que para el análisis lo decía yo al principio Juan Carlos no para poner el foco porque es verdad que parece ser que cuando vivimos los atentados en Europa en Estados Unidos los mismos de una manera que cuando son doscientos setenta muertos en el Sinaí en el norte de Egipto son de otra manera

Voz 1170 15:42 un elemento absolutamente esencial sino los percatado de que el los los los atentados no se encontró un país en concreto sino contra un ex aclare contra uno

Voz 22 15:53 la idea de debida ahí de una idea de vivir

Voz 1170 15:56 en paz y aceptar el pluralismo la tolerancia yo creo que no entendemos nada independientemente de hombre yo entiendo que cuanto más cerca está de tipos puedes dedicar algo más pero no nos olvidemos de estos atentados

Voz 1764 16:09 ese ese ese están sucediéndose han sucedido

Voz 1170 16:12 de una forma permanente y el número de muertos entre los propios musulmanes es mucho más elevado que entre los no musulmanes por lo tanto incluso si si queremos entender lo que es el fenómeno no podemos dejar de lado

Voz 23 16:24 el el la la la la

Voz 1170 16:26 digamos la importancia de estos de estos de estos atentados

Voz 0194 16:30 el atentado en un viernes de oración a la salida de la mezquita no sólo con explosión de una bomba sino también disparando a todos aquellos que huían despavoridos

Voz 0283 16:38 parece que han participado decenas de de personas en ese atentado y es una zona que es absolutamente desértica es difícil esconderse refleja descontrol absoluto por parte del Gobierno a pesar de que de que bueno es un gobierno militar con un con Al Sisi Un general que dio un golpe de Estado contra el presidente democráticamente elegido que era un el líder de los Hermanos Musulmanes si lo lo básico aquí es que recordemos que estamos bien ante musulmanes atacando musulmanes efectivamente traía el dato de los que han muerto desde dos de la desde el año dos mil al dos mil catorce y nueve de cada diez atentados es en países musulmanes es decir no en Europa ha habido setenta y dos mil muertos en esta en esta etapa sesenta y tres mil de ellos son lo en en fuera de Europa entonces nos creemos siempre Lovely el ombligo del mundo hoy mismo ha habido un una alarma

Voz 0194 17:36 era una falsa Single ha sido nada que ya tenía todos los medios de comunicación hemos y efectivas

Voz 0283 17:41 de Barcelona está aquí al lado oí lo que ocurrió como antes Berlín etcétera pero estas personas están sufriendo en muchos países de de África en países de Oriente Próximo en Asia bueno efectivamente también es importante subrayar los vasos comunicantes derrotados a punto de ser derrotados en Siria y en Irak vuelven a surgir con fuerza en otras zonas como Libia o Egipto

Voz 5 18:08 el lo que habéis a es es importante desde dos perspectivas hay quién piensa que había derrotando militarmente a la Alice es en en en fin en el territorio que ellos auto proclamaron como el califato se había solucionado el tema por cierto vistas las consecuencias en vale la pena reorientar y pensar en cuál es la estrategia que se debe seguir para hacer frente a este fenómeno de terrorismo por aportar otro dato también hablabais de nueve de cada diez víctimas del terrorismo yihadista son son musulmanes casi la mitad de los atentados se concentran en tres países que irá que es Afganistán IS es Pakistán lo que pasó en Barcelona hace cuestión de muy pocos meses aunque yo no os parezca se pasa en en muchas partes del mundo multiplicado por diez por cierto algunos huyen de esa situación y en Europa se les cierra las puertas vale la pena vale la pena recordarlo y vale la pena también destacar que en dos mil uno es cuando en fin explota en Occidente y entendemos la dimensión del problema como consecuencia de los atentados de las Torres Gemelas tengo

Voz 0194 19:12 a grandes dudas que desde entonces se haya abordado

Voz 5 19:14 es una cuestión fundamental para hacer frente al problema que es quién está financiando las redes de en fin de de matización por todo Oriente Medio para que esas ideas acaben triunfando y ese es el debate que no se aborda y que cuando se aborda se hace de forma parcial se dice que no es el momento porque hace después de un atentado se dice que es de forma interesada pero con todas las distancias que se tiene hubo un elemento fundamental en la lucha contra el terrorismo en nuestra casa en el caso de ETA que tuvo que ver con la erradicación de las vías de financiación de de de la banda terrorista una vez cerradas pues las herriko tabernas y todas las fuentes de financiación la actividad de de ese de esa organización criminal disminuyeron el caso es que hoy en Oriente Medio

Voz 0194 20:00 miles cientos de miles de personas son

Voz 5 20:02 eh educado son dos matizados a través de madrasas que son financiados por Estados Estados por cierto aliados y de la de la Unión Europea con una interpretación restrictiva del del Islam que hace que en fin el yihadismo tenga entre sus grandes víctimas no sólo los sufíes como hoy se apuntaba sino los yazidíes que son una de las grandes víctimas por ejemplo que hay en estos momentos en Siria

Voz 0194 20:25 ah sí

Voz 0283 20:26 a apuntar eso como al principio atacaban a los cristianos sobre todo allí mismo en Egipto han salido en desbandada ahí Jan huido han atacado muchísimo a las fuerzas de seguridad al Ejército pero pero ahora es contra ellos mismos contra los musulmanes el peligro de que es una zona con un potencial conflictivo enorme porque es en la forma en la zona fronteriza de Gaza ya sabéis que el Sinaí estuvo ocupado por Israel y es en controlaba Israel el paso fronterizo entre Gaza y Egipto después se lo cedieron a los egipcios y bueno es sólo estamos viendo cómo está creciendo el número de atentados hay el peligro es enorme de de que esos vasos comunicantes de los que hablábamos lleguen vale Steen hasta ahora entre los palestinos se han librado de el de los ataques de del Estado Islámico pero pero nada garantiza que no se vaya a inmiscuirse el Estado Islámico hay aquí ah y también quería señalar el papel de Siria el nefasto papel de Bachar el Asad del régimen sirio y eso está muy documentado Bachar el Asad cuando se enfrenta Ac5 seis años cuando empezó la guerra civil a la oposición más o menos Laika si Laika básicamente que se ese se rebeló contra él porque ansiaba más democracia y ansiaba eh bueno pues libertad la libertad que no tienen el propio Bachar el Asad empezó a alentar a los grupúsculos más islamistas soltó presos islamistas cientos de presos islamistas que estaban en sus cárceles que salieron y que empezaron a hacer la guerra no no sólo a él sino sobre todo a esos rebeldes laicos bueno hasta empezar a tomar un con un control de de que buena parte del territorio ya con financiación como has dicho tú Nacho bueno unos de los de de Qatar de Arabia Saudí Irán mientras tanto se hacía fuerte de la defensa de de Bachar en fin la ensalada esta el tsunami que siempre Oriente Próximo en este caso se vio beneficiado ese islamismo radical por Bachar en las SAT para debilitar a los rebeldes laicos y hoy tenemos lo que tenemos

Voz 1341 22:42 a sus pero en Egipto también pasó algo más o menos

Voz 1170 22:45 ha sido él con la cuándo

Voz 23 22:48 la primavera famosa y la digamos la la la la

Voz 1170 22:52 la dificultad de de de saber quién era la oposición y esa oposición más laica que fue real muy rápidamente barrida por los Hermanos Musulmanes es que el el gran problema de Bachar Al Asad no vamos ahora decir quién no es Bachar Al Asad pero su gran problema Irán principio yo recuerdo Obama que al principio decía bueno vamos a armar a la oposición estos nos puede solucionar impongo tiempo después dejó bueno no sé exactamente

Voz 0194 23:19 no se sabía que era el opuesto sabremos quiénes lo

Voz 1170 23:21 en esto suele pasar eso sólo dos cosas muy rápidas muy rápidas una yo

Voz 5 23:26 lo que

Voz 1170 23:28 eh con todos los problemas que que queramos pero territorializada da es es un elemento absolutamente esencial Zidane territorializada hubiera sido una catástrofe absoluta lo que pasa es que evidentemente no es fácil y eso genera un problema de extraordinario en en en segundo lugar hay hay un elemento me parece muy importante que tenemos que tenemos que percibir la el papel de dos estados sobre todo uno de ellos que casi nunca citamos pero que sin él no existiría en gran medida el problema que existe desagravio saudí y alguna

Voz 0194 24:07 sí ha citado Brno pero pero algún día no

Voz 1170 24:09 tendremos que tal porque tiene un poder de digamos de de amistad en los países occidentales sometemos a Arabia Saudí a un régimen de reciprocidad a una distensión es decir si si hemos prácticamente y tiramos cohetes porque es que se va a permitir dentro de las el año que viene a las mujeres

Voz 1341 24:32 a las mujeres conducir es que a mí me parece

Voz 1170 24:34 en un mundo que no existe y como es un mundo que nosotros asumimos como no es un salto hacia adelante bueno es es que es un salto hacia adelante tan absolutamente grotesco que no lo deberíamos bueno está ya

Voz 0283 24:46 perdón Ángel son una de las consecuencias ya reales del mandato de Trump ya sabéis que Obama fue enfriando las relaciones con Arabia Saudí y no por su puesto en en gran medida porque aún consume muchísimo petróleo pero trabajo por los era autónomo energéticamente en EEUU mientras que logró ese acuerdo que del que que lograron también los europeos con Irán es decir equilibró la balanza que había en en ese momento Trump ha hecho todo lo contrario amenaza el acuerdo con Irán favorece a Arabia Saudí con unos contratos millonarios ya sabéis el espectáculo de cuando fue allí se ha vuelto a desequilibrar ése ese asunto ir estamos ante la Gran Guerra Mundial entre Arabia Saudí e Irán sólo que se juega en otros países

Voz 0194 25:35 el avance ya a Territorio territorio doméstico vamos con Cataluña el Supremo asumirá todas las investigaciones relacionadas con el desafío soberanista todas menos las que investiga el que fuera mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por el papel de la policía autonómica que se queda en la Audiencia Nacional todo lo demás ha sido reclamado por el juez del Supremo Pablo Llarena para unificar las causas abiertas contra Puigdemont sus exconsellers la Mesa del Parlament catalán y los líderes de las entidades soberanistas desde las protestas de septiembre como la organización del uno de octubre la declaración unilateral de independencia Alberto Pozas

Voz 0055 26:07 buenas noches buenas noches la cosa judicial contra el proceso de una macro causa en el Tribunal Supremo con veintidós imputados y abarca desde los incidentes del veinte de septiembre en Barcelona hasta la aprobación de la declaración unilateral de independencia en el Parlament el veintisiete de octubre

Voz 24 26:22 quede aprobada Ter tanta

Voz 1341 26:25 por contra hindúes

Voz 24 26:27 votos en blanco

Voz 0055 26:30 pasando por la tramitación de una decena de leyes por parte del bloque soberanista del referéndum ilegal del uno de octubre para joya Llarena todo está conectado tanto el papel de Puigdemont su Govern destituido como el de la Mesa del Parlament como también por último el de los Jordi al frente de Omnium Cultural la Asamblea Nacional Catalana explica que todas sus acciones deben ser examinadas de forma conjunta no solo su actuación también dice sus intenciones es una decisión que sólo deja en manos de la jueza Carmen Lamela en la Audiencia Nacional al ex mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero

Voz 0194 26:58 es exactamente este movimiento Pozas podrían Puche los exconsellers o Luis Ortiz beneficiarse de la Forcadell a la que dejó en libertad ese mismo tribunal

Voz 0055 27:06 si la decisión del juez Llarena no puede recurrirse tiene varias consecuencias además de la acumulación de las causas la primera es que es la Guardia Civil envía un informe pedido hace más de una semana el magistrado tendrá que decidir qué hace con todos los imputados que están en prisión provisional en total diez Oriol Junqueras los exconsejeros hilos Jordi al asumir la causa tiene que revisar las medidas cautelares que pesan sobre ellos tomarles declaración también en cualquier caso estudiar todos los recursos que han presentado los defensas en los últimos meses pidiendo su excarcelación además el juez también se hace con la causa abierta contra los imputados que están en Bélgica Carles Puigdemont parte de su Gobierno destituido aunque su proceso de entrega sigue en manos de la Audiencia Nacional eso en el terreno de los cambios en el de lo estático el criterio de la Fiscalía sigue siendo por el momento el mismo quién quiera salir de la cárcel tendrá que renunciar expresamente a la vía unilateral de la independencia y el juez dejadez más un aviso está Causa seguirá en manos del Tribunal Supremo pase lo que pase el veintiuno de diciembre en las elecciones salvo que ninguno de los veintidós imputados consiga un asiento en el Parlament de Catalunya y todos pierdan su aforamiento algo que parece muy poco propia

Voz 0194 28:03 el Gobierno suele insistir en que su papel es el de respeto a las decisiones judiciales pero esta vez el ministro de Justicia aplaudido el auto del juez Llarena

Voz 1764 28:10 en términos procesales en términos legales tiene todo el sentido en mi opinión y voy y lo que es lo que establece la norma allí las y los precedentes por lo tanto de esa manera se está fortaleciendo a la unidad de actuación estaba fortaleciendo la seguridad jurídica para el proceso y para todas las partes afectadas e en ese sentido he dicho creo que es una decisión que tiene como digo amparo legal es razonable y se responde a dos precedentes en casos eh no no equivalentes en cuanto al fondo pero sí en cuanto a la organización de las contras las causas

Voz 0194 28:41 a los preguntaré por esta decisión de del Supremo de asumir todas las investigaciones relacionadas con el movimiento independentista pero por terminar con lo judicial Julián Sánchez Melgar es el elegido por el Gobierno para ser el nuevo fiscal general del Estado en sustitución de José Manuel Maza que falleció el pasado dieciocho de noviembre Sánchez Melgar ex magistrado del Tribunal Supremo en un perfil similar al de su antecesor es decir conservador vamos a conocer un poco más sobre el Javier Álvarez

Voz 0055 29:05 como si no hubiera pasado nada el nombramiento de Julián Sánchez Melgar vaticina una continuidad de la línea de actuación contra el proceso demuestra que el Gobierno tiene confianza de los jueces para dirigir a los fiscales de nuevo magistrado del Tribunal Supremo de nuevo de la Sala de lo Penal considerado conservador con amplia experiencia y liberado de presiones para elegir a sus nuevos colaboradores Sánchez Melgar es de Palencia ya tiene sesenta y dos años lleva dieciséis en el Tribunal Supremo entre sus resoluciones destaca el haber sido redactor de la doctrina Parot que impidió la excarcelación de numerosos presos terroristas y también haberse opuesto a que se aplicara la doctrina Botín por la que se negó a la acusación popular la facultad de sentar a un imputado en el banquillo sino había otras acusaciones Melgar no pertenece a ninguna asociación de magistrados y es un firme defensor del jurado popular estuvo destinado en Barcelona pero de eso hace ya más de treinta años las asociaciones esperan sus primeras decisiones conscientes de su talante en principio conservador Emilio Fernández de la Unión Progresista de Fiscales

Voz 25 30:01 la indudablemente Julián Sánchez Melgar eh tienen una tendencia conservadora pero eso tampoco en principio dice nada más es decir la cuestión es que haga después cual decías utilitario

Voz 0055 30:14 a partir de ahora la propuesta del Gobierno debe pasar por el Consejo del Poder Judicial y además el candidato debe exponer su proyecto en el Congreso aunque ninguno de estos trámites es vinculante

Voz 1170 30:23 para el Gobierno desde la oposición al partido más crítico con esta

Voz 0194 30:25 propuesta del Gobierno ha sido el Partido Socialista desde Ferraz reprochan a Rajoy que no haya buscado el consenso para este cargo en Ciudadanos y se limitan a desearle una buena gestión y que no sufra interferencias escuchamos a Margarita Robles del PSOE Fernando de Páramo de Ciudadanos

Voz 26 30:38 lo que nos parece especialmente preocupante es el oscurantismo con el que el Gobierno ha llevado todo este proceso se filtró a los medios de comunicación que va a tener contactos con la posición en esta materia no ha habido absolutamente ningún contacto por parte del Gobierno queremos Rubén que sería bueno que esos explicara cierto en sus funciones

Voz 27 30:58 que no tengan ninguna la tentación de meter la mano también en la Fiscalía ingerir en eso nosotros como les digo defender que los jueces que los fiscales hagan su trabajo en libertad que los políticos no estamos para decir a los fiscales a los jueces lo que tienen que hacer

Voz 0194 31:11 estamos antes una primera valoración podemos saludarle ahora Emilio Fernández portavoz de la Unión Progresista de Fiscales muy buenas noches como valoran antes que nada que sea un juez o fiscal el que va a ocupar ese puesto en la Fiscalía General del Estado

Voz 25 31:25 pues no lo valoramos demasiado vieran las fotos nos habría gustado más que hubiera sido una fiscal entenderlos que que hay sobrados profesionales dentro de la carrera que podrían asumir este cargo sería a nuestro juicio más saludables

Voz 0194 31:42 en el caso de Maja tampoco también pasó lo mismo no

Voz 25 31:45 si no sabemos porqué en tampoco se han sido los únicos pero lo cierto es que está reiteración en buscar personas den preferimos similar de la misma procedencia prácticamente de la misma Sada pues por lo menos es llamativa in parece que que lo que hace pensar en que no se quiere que la carrera fiscal sea gobernada como propio fiscal

Voz 1341 32:08 qué referencias tiene de Julián Sánchez Melgar

Voz 25 32:11 pues muy pocas la verdad que yo creo que coincidió con la una vez nada más le conozco pues a través de sus resoluciones como la mayoría de los de los magistrados del Tribunal Supremo de personalmente no ofrece dudas que tiene una alta cualificación porque tiene mucha experiencia

Voz 0194 32:26 que lleva mucho eso

Voz 25 32:29 luego ningún reproche se le puede hacer veremos sus si es definitivamente nombrado pues cuales sean sus pasos al frente de la Fiscalía

Voz 0194 32:38 sobre esto de los pasos al frente de la de la Fiscalía Emilio va a heredar a ocupar el puesto en mitad de mandato de si hay algún aspecto que considera usted es que deberían diré zar dentro de la Fiscalía

Voz 25 32:51 claro nosotros reiteradamente ya no en vano pedimos

Voz 0194 32:57 sí soy incluso

Voz 25 32:59 Mis pueden persona hay muchos efectos que a nuestro juicio deben deben enderezarse punzón por mencionar algunos pues la cuestión de la autonomía del Ministerio Fiscal debemos avanzar en esa autonomía debemos recuperar el tiempo perdido ese debe avanzar en la en la posibilidad de que la Fiscalía gobierne la formación de los fiscales hay que reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal hay que seguir en la voz de la carrera en cuanto a la paralización de la justicia digital en lo que quedó el fiscal masa a medio camino de circo pacíficamente en el último Consejo abstraerse él estuvo fue cuando él asumió la petición de toda la carrera unánime de pedir es de justicia que parara la la implantación de la justicia digital porque no es operativa porque no funciona es decir hay muchos muchos puntos donde puede verse se verá muy pronto dónde se sitúa nuevo frescas

Voz 0194 33:57 tiene que ser un personaje tan público el fiscal general del Estado eso digo porque José Manuel Maza ha dado daba ruedas de prensa Lete tuvimos aquí sentado poco antes de su fallecimiento tiene que ser un personaje tan público

Voz 25 34:10 indudablemente no es deseable que las noticias que sean lo que hace lo deja de hacer el fiscal general del Estado lógicamente lo que ocurre es que estamos en un periodo judicialmente muy convulso y hay muchas noticias judiciales llevamos así prácticamente un año

Voz 0194 34:26 sí lo deseable como lo mismo que pasó

Voz 25 34:29 con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción es que de él se hable lo menos posible eso no es duda

Voz 0194 34:34 y una última cuestión no tanto por la elección del nuevo fiscal déjeme que le pregunte por la decisión del Supremo de asumir todas las investigaciones relacionadas con con todo el proceso independentista la Fiscalía parecía que no estaba tanto por la labor y finalmente todo se va a aglutinar en el Supremo que le parece esta decisión

Voz 25 34:51 me parece una decisión que jurídicamente respetable puede sostenerse en la procedencia de lo contrario pero desde el punto de vista podemos decir lógico

Voz 28 35:00 ese es es razonable no en definitiva

Voz 25 35:03 lo que debe tratarse de evitar es que ella resoluciones contradictorias en un asunto o en asuntos muy próximos dictadas por tribunales diferentes y cuando uno de ellos es el máximo tribunal jurisdiccional en todo el Estado nosotros creemos que la decisión digamos puede ser positiva década dato a un tratamiento unitario todo el proceso

Voz 0194 35:26 Emilio Fernández muchísimas gracias por atendernos Inma buenas noches negras bueno pues ahora os pregunto a vosotros por esta decisión del Supremo que en principio Berna parece lógica no si no acabo de entender

Voz 0283 35:38 porque el tema de Trapero hoy de

Voz 0194 35:40 esta queda sacrificada en la Audiencia Nacional

Voz 0283 35:43 yo no lo he intentado entender así leyendo diversos artículos y análisis y no no lo he acabado de entender pero bueno lo que lo que es cierto es que sí parece lógico es muy interesante en el propio escrito de la juez Lamela sea la que ha cedido el el asunto en su en su auto de ayer creo que fue donde justifica realmente esta decisión in gracias a eso ha pasado sin conflictos el Tribunal Supremo hiló basa en que bueno es una organización criminal lo considera una posible organización criminal ir y es interesante como argumenta como se ha valido de todas las patas es decir el Parlament como legislativo el ejecutivo y las acciones civiles las organizaciones civiles para huir en un plan que considera criminal que es la declaración de un de independencia y de secesión del Estado en la que han jugado también un papel importante los Mossos el diploma Cat el Centro Tecnológico donde se realizaba el censos gestionaba todo eso entonces bueno es realmente argumenta muy bien como el Ejecutivo tenía un proyecto de referéndum ilegal y de secesión de de de del resto de España ir legislativo su misión fue preparar leyes que dieran apariencia de legalidad a ese asunto ir bueno en ello ve un plan criminales muy muy interesante muy interesante también como el Tribunal Supremo que pareciera en un primer momento iba a ser más suave más crítico con la cuestión de la rebelión que lo iba a rebajará sedición se parece día en unos primeros momentos se ha mantenido muy firme en que esto es rebelión no y que de hecho la juez Lamela también argumenta como los Mossos dieron el contexto de intimidación necesario para que ese plan criminal pudieran suceder en fin las cosas están muy serias veredas

Voz 0194 37:46 veremos a ver qué pasa con las prisiones preventivas porque es cierto que el auto de los autos dos bueno como tú dices son durísimos lo único que ha habido diferencia entre el Supremo y la audiencia ha sido la adopción de medidas cautelares ojalá no haya esa

Voz 0283 37:59 esa prisión provisional como medida cautelar que que sí debe llegar ya llegará con las sentencias pero

Voz 1341 38:06 ocho conecto conecto con esto último

Voz 5 38:08 si tras llevar años pregonando que estaba desobedeciendo por parte del Govern de la Generalitat parece evidente que eso iba a tener consecuencias desde la perspectiva

Voz 1341 38:17 la los GAL no por ejemplo hay pocas dudas que una de las consecuencias era la

Voz 5 38:22 la inhabilitación de quienes protagonizaron esas esas acciones ya hay políticos catalanes inhabilitados por hechos hechos similares en cualquier caso yo quiero hacer cuatro reflexiones en relación a la conveniencia o no de la prisión provisional provisional sobre todo en fin porque estamos ante un hito histórico momento relevante inmuebles importante que que un procedimiento de estas características se haga en la línea del Supremo y con las máximas garantías la primera reflexión y hay muchos juristas apuntan es analizar el sentido que tiene la existencia de la Audiencia Nacional cuarenta años después de su de su creación Se trata de un tribunal muy singular que no existe en otros países que en España ha tenido durante mucho tiempo sentido porque permitía en la lucha contra el terrorismo especialmente centralizar recursos y protegerá a jueces pero se trata de un tribunal en el que en fin en los últimos años incluso ha habido un debate sobre qué competencias se les debe atribuir existiendo un acoso como el Tribunal Supremo yo tengo bastantes dudas y además no hay en en nuestro entorno tribunales similares el sentido de su de su existencia la segunda cuestión tiene que ver precisamente

Voz 29 39:32 eh en fin con eh

Voz 5 39:34 la actuación de de la jueza no olvidemos que Baltasar Garzón

Voz 1170 39:38 estando en la Audiencia Nacional

Voz 5 39:41 fue acusado de prevaricación por intentar en fin ser competente en delitos para los que la Audiencia Nacional no era competente ha habido un debate importantísimo sobre si la Audiencia Nacional en la competente en los delitos que estaba tratando incluso si era válido o no la imputación que se estaba haciendo la tercera cuestiones que efectivamente las

Voz 0194 40:00 es decisión la tomó una jueza una jueza independiente

Voz 5 40:03 pero no nos olvidemos en cualquier caso que la Fiscalía General del Estado decidió presentar una querella ido decidió presentarla en la Audiencia Nacional decidió pues sentar la no el viernes ni el Supremo sino el lunes estando la jueza Lamela en la Audiencia Nacional quiero decir que en fin que que las circunstancias probablemente han conducido a una a una situación y una cuarta conclusión que es lo que es la siguiente es que no nos olvidemos los motivos de los que se usaron entre otros el fiscal jefe desde el estado en estos mismos micrófonos para enviar a los consellers la prisión provisional un juicio más un juicio de estas características y sobretodo para que el Estado de Derecho salga fortalecido debe basarse en la valoración de hechos Hinault los juicios de de intenciones que es uno de los riesgos que yo creo que se que en fin que verbalizó el fiscal general del Estado precisamente aquí diciendo que había que explicitar un apoyo a la Constitución cuando eran personas en fin que no habían dado órdenes a funcionarios en después de ser cesados que sus partidos habían aceptado la la convocatoria elecciones el ciento cincuenta y cinco y que habían acudido a declarar a un tribunal de justicia

Voz 0194 41:06 español aquí mismo dijo que si hubieran acatado la Constitución el día de la declaración seguramente no no estarían en la que

Voz 1170 41:11 pero bueno yo creo que se ha habla de muchas cosas puedes podríamos hacer un debate muy complejo y yo estoy de acuerdo en una de las cuatro cosas se hace que ya no está mal es un veinticinco por ciento es decir el veinticinco por ciento parece más que uno de cuatro la Audiencia Nacional Si me parece que es una jurisdicción extraña cuando no hay jurisdicciones especiales y que seguramente digamos es un elemento tributario del momento de de lucha contra el terrorismo de de la banda terrorista ETA yo hubiera sido pan partidarios en el momento donde ya no está pero sigue habiendo juicios contra terroristas de la banda de la banda ETA por lo tanto de artificios de solución pero yo yo yo yo creo que es una jurisdicción rara ahí es un tribunal supuestamente seamos extraños sobre todo teniendo en cuenta el Tribunal Supremo a mi me parece que que lo acepte el Tribunal Supremo que luego amalgama el Tribunal Supremo para mí tiene una única ventaja porque yo de verdad que no veo la diferencia entre que te juzgue Un juez de la Audiencia Nacional lo te jode el Tribunal Supremo salvó una y es que lo que se garantiza es que no haya Opening opiniones contradictorias que puede ser esto genera elementos muy rara

Voz 0194 42:32 para un mismo supuesto delito de ahorro

Voz 1170 42:35 el actor como importante porque no y además hombre no podemos desconocer el impacto de la opinión pública y lo queremos hacer pagar pues cometemos ahora a la Justicia una urna no es nuestra un país con la justicia evidentemente sus sus decisiones tiene una repercusión pública tiene que ser comprensivo por los ciudadanos claros y dos cosas iguales tienen dos sentencias sustancialmente diferentes eso crea un una una incomprensión general pero ahora o otra cosa el fiscal propone el juez dispone eh eso es un elemento que parece que es es baladí pero es un elemento absolutamente esencial la prisión preventiva es un elemento plenamente democrático existe en todos sitios que exime me dices mi opinión puramente personal yo la limitaría al máximo pero lo en en este caso y muchos otros a mi me parece que solamente es aplicable la la la prisión preventiva en casos de delitos de daño a las personas a la dignidad a la libertad sexual etcétera cuando haya una

Voz 22 43:44 evidente riesgo de que el el

Voz 1170 43:47 el personaje que éste pueda esto es la calle pueda volver a delinquir etc en todos los demás casos yo sería partidario de la camino del del Supremo y me parece mejor esa vía e incluso siendo extremadamente impopular seguramente en muchos casos de corrupción muchas cosas de esas a mi me parece que hay que moderar la prisión preventiva avanzado algo porque yo recuerdo que hace siete u ocho años los jueces utilizaron esa expresión que me parece absolutamente deleznable de no es que creaba alarma social bueno oiga usted cree arar alarma social pero la justicia es la justicia va a meter ustedes a un señor en la cárcel el tres o cuatro años así porque así todo parece que eso hay que modernizarlo pero ser acusan de unos delitos que están penados con treinta años de cárcel las edición de veinte en total se les acusa de delitos que pueden estar penados con cincuenta y sesenta años de cárcel por tanto digamos no son delitos cualquiera de nosotros lo podemos analizar desde un punto de vista político seguramente tiene una cierta dimensión desde un punto de vista jurídico no creo que haya un atentado contra la integridad territorial del Estado que es un bien especialmente protegido por las leyes y por la propia ignición constitucional y si hay que actuar en consecuencia quiero decir de seria hubo una cosa completamente extraña que alguien golpeó al Estado

Voz 1341 45:11 el Museo de digo no no ha pasado nada olvidemos lo íbamos pero pero serán serán juzgados por ello por supuesto

Voz 1170 45:18 cuánto que es decir eran juzgados y se enfrenta a unas penas por tanto también la prisión preventiva es comprensible ya digo yo la limitaría pero lo limitaría muchos casos pero no no no digamos que no es ajustado a derecho lo que efectivamente sí

Voz 0283 45:32 sí sí yo quería subrayar nato eso de bueno efectivamente ha expuesto en muchos temas sobre la mesa pero en el tema este de la Fiscalía y en concreto sobre porque llevo cierto a parte a la audiencia Izquierda aparte el Supremo es porque no tenía más remedio me explico la Fiscalía debe llevar al Supremo a los aforados a la Audiencia Nacional a los no aforados y eso es el Tribunal Superior de los dos casos el que después debe reclamar por qué debe hacerlo bueno es así y además la Fiscalía que por eso lo lo subraya en su escrito en contra de la asunción del asunto por parte del Tribunal Supremo ha tenido todo un Bara un varapalo un traspiés en la vía judicial en un caso anterior en el que es y unió a los no aforados con los aforados en el Supremo y Estrasburgo lo lo echo atrás y por ello la Fiscalía quiere evitar ese peligro es decir no vea no miremos ninguna zona oscura o perversión en que vaya por un lado a la audiencia y por otro el Supremo eso es lo que le correspondía el Supremo como entidad superior le corresponde reclamar no en todo caso bueno este es un debate jurídico yo estoy de aquí yo estoy de acuerdo con Juan Carlos básicamente osea es legal lo que han hecho obviamente se puede enviar a prisión preventiva a quién pueda reiterar el el delito o quién esté en riesgo de fuga y hay un tercer supuesto que ahora mismo no recuerdo

Voz 0194 47:00 succión de pruebas

Voz 0283 47:03 precisamente la huída de Puche de Mon bueno pues no ha ayudado a los otros es posible que ahora su su permanencia les ayude bueno ojalá ojalá puedan salir osea yo yo me me reafirmo en lo que he dicho al principio que las sentencias son las que deben mandar a la cárcel posible no pero bueno hay otro asunto más político que también quería comentar es que este procedimiento que está empleando el juez del Tribunal Supremo de que se comprometan a a acatar el ciento cincuenta y cinco Ia no volver a delinquir digamos con con un camino ajeno a la constitucionalidad se va convertir paradójicamente en el mejor seguro contra la vía unilateral en la campaña electoral es decir aunque ellos los independentistas quieran seguir por el camino de la unilateralidad ese camino está roto por la vía de los hechos por la vía del Ejecutivo y ahora está roto por la vía judicial

Voz 5 48:03 sí en la Fiscalía General del Estado hubiera decidido el viernes treinta minutos después de declararse la independencia en el Parlament de Cataluña enviar la querella lo puede hacer perfectamente al Supremo porque todos eran aforados porque no estaban cesados no hacerlo el viernes y hacerlo el lunes es una una decisión discrecional por cierto los delitos de los que se acusa al Govern no no se concretan en la declaración unilateral de independencia son previos por tanto si en algún momento la Fiscalía General del Estado tenía conocimiento de que se estaban produciendo posibles delitos antes de la declaración unilateral de independencia podría haber ido también a la Fiscalía General del Estado al Tribunal Supremo pero no lo hizo una vez fueron cesados los miembros del Govern decidió esperar casi setenta y dos horas y fue a la audiencia nació era una ideados por otras causas

Voz 0283 48:53 veinte de septiembre pero sí sí sí sí que sombras ves en que por un lado vaya al Supremo por otro la Audiencia Nacional no hay ni

Voz 5 49:00 ninguna no hay ninguna duda que es una decisión discrecional que la Fiscalía General del Estado espera setenta y dos horas para mí porque bueno pues pues pues probablemente crees pues pues exactamente por la gays

Voz 0283 49:11 no exactamente pero no porque leyendo

Voz 5 49:13 interesaba la juez porque le interesaba al juez a la juez

Voz 0283 49:16 Mela porque la juez Lamela ahora hace un escrito completamente a favor del Supremo según tu teoría como cuadra

Voz 5 49:24 estoy yo yo no yo no sólo habló de una teoría sino digo dos cosas y eso es un hecho fue una discreción una una decisión discrecional hacerlo el lunes para poder enviar una parte al Supremo y otra la Audiencia Nacional se hubiera hecho el viernes todo estaría en el Tribunal Supremo y eso es un hecho

Voz 0194 49:38 vamos a hacer una pausa no sé si continuamos después si queréis

