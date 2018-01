Hora 25 (24/11/2017 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0671 00:00 Baleares también sobre el régimen especial que tiene que compensar los efectos de la insularidad que eso también lo marca la Constitución española y el Gobierno de España de momento ha hecho oídos sordos por tanto el problema no es que se haya aprobado el cupo el problema es que el Gobierno de España ha dejado tirados a los ciudadanos de los otros territorios a las que no ha querido Garanties en ese nuevo sistema de financiación autonómica y esa es la forma de entender España del Partido Popular arreglar los problemas del País Vasco porque necesita aparece ser los votos del PNV para el Presupuesto General del Estado esa no es la forma que yo tengo de entender España por eso defendemos un Estado federal donde las comunidades tengamos ese esa ese poder de decisión en un Senado que tendría que ser autonomismo

Voz 1 00:40 presidenta con el retraso que lleva ya un nuevo sistema de financiación usted es optimista

Voz 2 00:45 bueno cuando se trata

Voz 0671 00:47 hablar de del Gobierno de Rajoy el Gobierno Montoro pues no podemos ser muy optimistas porque llevamos mucho tiempo esperando la verdad es que es dramático que la única en cinco años de Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho sólo una Conferencia de presidentes autonómicos donde nos hemos podido ver las caras el único compromiso que él cogió delante de todos los presidentes autonómicos es que el nuevo sistema de financiación estaría en vigor uno de enero del dos mil dieciocho con estamos a finales de noviembre todavía no tenemos la propuesta del Gobierno de España y la propuesta de la Comisión de Expertos pues no sabemos hacia hacia qué punto Se será atendida por parte del Ministerio de Hacienda no pero evidentemente desde los diferentes territorios seguiremos luchando porque repito lo importante el sistema de financiación es que estamos hablando de la educación de nuestros hijos de la sanidad de los servicios sociales de nuestros conciudadanos no yo como presidenta de Baleares defenderé con uñas y dientes a la mejora de financiación para variar es porque es justo para los ciudadanos de Baleares y porque la situación que venimos viviendo Nos parece de marginación respecto a otros

Voz 1 01:53 Francina Armengol presidenta muchísimas gracias

Voz 3 01:55 es amplísima gracias a vosotros hasta luego buenas noches

Voz 1 01:58 ha sido la semana Juan Carlos sede de la financiación o la aprobación bueno empezó la semana podríamos decir el sábado pasado con esa manifestación en en Valencia manifestación multitudinaria en en Valencia por el tema de la financiación habido la aprobación del nuevo ocupó el malestar de casi todos los presidentes autonómicos sean del color que sea

Voz 1170 02:18 es que eso es lo que pasa que cuando se hizo la España de las autonomías se les olvidó que de las autonomías les dijeron gasten pero que gastamos el que lo que el Estado te da ahí eso es una cosa muy rara

Voz 4 02:29 oye que yo quién no soy especialmente

Voz 1170 02:33 sí tenemos un Estado autonómico pues el Estado autonómico suerte se financia sin no tiene mucho sentido lo que tenemos tenemos un Estado autonómico que se financia de una forma precaria hay con unos impuestos rarísimos y un Estado que no tiene prácticamente competencias pero que es el que recauda y luego reparte es una cosa muy extraña y luego tenemos que la propia Constitución establece un sistema que es el concierto que no es el cupo concierto

Voz 5 02:58 cierto pero el concierto no tendría por qué

Voz 1170 03:00 ser lesivo el depende luego la negociación del Cupo pero claro y ahora qué qué malo Rajoy porque es malo malísimo que negocia y le da un un un aumento del cupo o la reducción del Cupo que debe pagar el Gobierno vasco en echamos la vista atrás en los últimos cuarenta años si echamos la vista atrás veremos que el conceller el cupo vasco siempre se ha negociado en términos políticos porque al final

Voz 1 03:27 estaba en juego la gobernó todos los presidentes es sean del partido que sean todos los que te digan que no lo han dicho

Voz 1170 03:34 sí porque tenía un criterio de político pero es que la última financiación autonómica se hizo para Cataluña exclusivamente para Cataluña y el resto dijeron bueno una pañito y tal jorobando seguramente a Valencia que es la más

Voz 4 03:48 la de e Ifrán financiada de todas pero caro esquelas en él

Voz 1170 03:54 muy complicado un estado descompuesto en en diecisiete comunidades autónomas cada una con necesidades absolutamente diferentes como hacemos un marco más o menos homogéneo la el el envejecimiento de la población claro si Castilla y León tiene una población enormemente viejecita pero también una gran parte de su población vive de las pensiones que cobra como cómo hacemos eso o es el Estado el que lo decide o lo define o Ny pro por yo yo siempre he mantenido lo que es ya que las autonomías de soportan el gasto esencial que cobre los impuestos y los ajustes Berna

Voz 0283 04:29 bueno precisamente porque lo han hecho todos os ahora mismo Rajoy pero antes lo han hecho tanto socialistas como populares eso demuestra que es una asignatura pendiente de nuestra democracia que tenemos que aprobar de una vez creemos que superar como como algunos otros grandes asuntos que hemos ido dejando por el camino no y que dentro de la reforma de este Estado que viene siendo urgente este desde luego debe ser un asunto prioritario este es un país donde a diferencia de Alemania donde hacen eso que tú dices habrá que hacerlo pues

Voz 6 05:00 es que en Alemania hay hay protocolo

Voz 0283 05:02 los clarísimo sobre cómo cómo exacto entonces este es un país donde todavía un presidente viene con las anchoas a La Moncloa y estoy exagerando

Voz 1170 05:13 no no no bueno no esa ceremonia

Voz 0283 05:15 el presidente cántabro Revilla es el de las anchos en la Moncloa no digo que que a cambio de las anchoas haya logrado un AVE que no tenemos lo que sea pero pero que es que la ABS decide visitando la Moncloa y si hay un ministro gallego pues ya saben que ya sabemos que que batir para para para Galicia esté exagerando mucho no pero me entendés Se desbloquean las cosas yendo a la Moncloa con acuerdos políticos bueno con los bilaterales bilaterales bastante es que también esto demuestra lo mal que se han hecho las cosas con Cataluña se podían haber hecho mucho mejor pero en fin hace falta un acuerdo claro transparente hay un secretismo como absoluto sobre los sistemas de financiación el último creo que es del dos mil once noble habéis

Voz 1 06:02 el cero cero creo

Voz 0283 06:06 he is un secreto nadie sabe cómo se reparte el dinero entonces eso hay que acabar con ello estuviese en un estado moderno donde esté claro las cuentas donde no se conviertan en algo político para garantizar la gobernabilidad desde luego la gobernabilidad hay que garantizarla pero no puede ser que los que todos los españoles sufran las consecuencias de la falta de gobernabilidad del P

Voz 1 06:30 debería haber unos baremos objetivos fue una una plantilla que que fueran aquí en la calle funcionan Nacho como yo estoy más

Voz 7 06:37 que en un veinticinco por ciento de acuerdo

Voz 1 06:40 la eso es

Voz 7 06:42 con cinco puntos muy graves el primero comparto el sistema de financiación autonómico es muy complejo y muy opaco cosa que a los que no somos fiscal listas no sin

Voz 1 06:50 pide hacer un análisis lo pormenorizado

Voz 7 06:53 lo que nos gustaría hacer sí que somos capaces de hacer en relación a otros y a otras cuestiones de la vida política nuestro país luego datos del dos mil trece que evidencian la situación ante la que estamos el gasto medio por habitante en el País Vasco es de cuatro mil ciento setenta euros mientras la media de las autonomías de régimen común es de dos mil ciento trece mientras por cierto en Cataluña es de mil novecientos setenta y tres tres tercer comentario el mis el ministro haciendo dado cuarenta y ocho horas a las comunidades autónomas para hacer aportaciones en relación a este debate cuando hay una comunidad autónoma que es fundamental en este debate que es Catalunya que no tiene gobierno en estos momentos con lo cual no sé si tiene mucho sentido este plazo quedado

Voz 1 07:32 no puedo en cualquier caso cuando cuando cuando tiene que acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera tampoco va a Cataluña

Voz 7 07:37 no lo hace pero como hay quién tiene muchas esperanzas en lo que pueda pasar a partir del veintiuno de diciembre si se esperanzas son sinceras demos la oportunidad que hay un nuevo gobierno en Cataluña y que ojalá pueda participar de forma muy multilateral si es necesario en la configuración de un nuevo sistema de financiación y por último por no llegar hasta los cinco comentarios sino en Roger me mucho las ciertamente creo que el gran reto está en la capacidad de las autonomías de recaudación de impuestos y el otro elemento que es el gran reto es en acabar de entender para el conjunto la opinión pública el sentido de los mecanismos correctores en el en lo que tiene que ver con con la financiación yo podría decir a bote pronto de hombre mira lo básico es que haya

Voz 1170 08:18 para logo de derechos básicos

Voz 7 08:21 garantizado por el Estado y entonces si esas competencias de las autonomías que es otro de los debates Clark la clarificación de competencias del Estado para garantizar los derechos tras traslada ese dinero a las autonomías y luego si las autonomías quieren garantizar otro tipo de cuestiones más allá de ese catálogo de derechos básicos que tenga la capacidad de recaudar sus propios impuestos

Voz 1 08:41 debería recoger la reforma de la Constitución todo lo que tiene que ver con el sistema de financiación

Voz 1170 08:46 es que si no es imposible es decir si tú creas un ente y además estamos en el dos mil diecisiete no estamos en el año setenta y siete en el año setenta de todas las comunidades autónomas han desarrollado desarrollado ya tiene una serie de competencias Seeger no son dos lo que decimos a la quitemos de todas las entonces estamos donde estamos y entonces sí tienen además tres competencias básicas educación sanidad y prestaciones sociales que se llevan una el el el mayor número de de fondos de todos solos los más directamente implicados para el bienestar de las personas

Voz 1 09:19 o los financiamos son hoy eh no no no no

Voz 1170 09:22 hay forma cada cinco años cambiamos los criterios de verdad estamos locos si hubiera un marco constitucional claro está estos problemas desaparecen las segundas más

Voz 0283 09:33 bueno es un problema que está estallando otro más al Gobierno que está solo concentrado en el tema de Cataluña arrastrando los pies como arrastrado tantos años por algunas cosas y en esto también arrastra los pies pero es que elevan a estallar como estalló en Valencia una manifestación los extremeños pidiendo su Treno los murcianos sus cosas

Voz 1 09:51 vamos con otras noticias de María Manso

Voz 1050 09:54 el Gobierno va a limitar por ley las comisiones máximas que se cobran por abrir una cuenta corriente lo aprobado en el Consejo de Ministros con esta medida se pretende facilitar el acceso universal a este tipo de cuentas y evitar discriminaciones para personas por ejemplo que no tengan una nómina o hayan solicitado asilo que son colectivos que en algunos casos quedaban excluidos por los bancos de los tribunales el juez que investiga la caja b del PP ha citado a declarar a Ignacio González ya Eduardo Zaplana lo hace por esta grabación

Voz 8 10:24 hola

Voz 9 10:33 el ex presidente de la Comunidad de Madrid explica cómo grabaron a un empresario Rafael Palencia contándoles el sistema de pagos a la caja B de Génova en ellas

Voz 1050 10:41 te cuenta que hay un primer pago periódico de treinta y cinco mil euros para que le tratasen bien después un segundo pago del dos tres por ciento al lograr una adjudicación pública con este audio González le cuenta Zaplana que van a chantajear a Rajoy ahora el magistrado avanza la investigación de la pieza sobre los supuestos cohechos de empresarios al partido

Voz 5 11:00 lo popular

Voz 1050 11:00 el nuevo caso de violencia machista un hombre ha matado a su ex pareja en Vinaroz en Castellón después se ha quitado la vida El alemán viajó desde su país sólo para matarla ella también alemana residía en casa de sus padres Mariano Rajoy ha apelado al consenso para luchar contra esta lacra

Voz 10 11:15 todos y cada uno de nosotros nos gustaría que esta fuera la elección de hoy podemos ser fundamentales ante este desafío porque una sociedad libre de violencia contra las mujeres es posible

Voz 1050 11:30 juntos vamos a conseguir es que ya son cuarenta y cinco a las mujeres asesinadas este año una cifra que supera la de todo dos mil dieciséis mañana es el Día Internacional contra la Violencia de Género y queda mucho por recorrer y que cambiar incluso desde los juzgados especializados esto es lo que le dijeron a un ex concejal de Gijón cuando fue denunciar que había sido maltratada es libertad González

Voz 11 11:52 persona que está en jugadores de Gijón es que es me calle la boca incluso se me lo planteé dijo que bueno no están diciendo esto que equipada

Voz 1050 12:05 hoy la Organización Internacional de las Migraciones ha dado un balance de lo que llevamos de siglo XXI donde más de treinta y tres mil personas han muerto ahogadas en el mediterráneo intentando llegar a Europa lo que convierte esta frontera sur del continente en la más mortífera del mundo según las estimaciones de la organización el peor año fue justo el año pasado con más de cinco mil muertes en la ruta entre Turquía Grecia coincidiendo con el ex éxodo masivo de refugiados sirios veinticinco

Voz 11 12:34 dicho este emergía cada

Voz 1136 12:36 año nuestro planeta pierde áreas boscosas equivalentes a la cuarta parte de la Península Ibérica por ello se hace necesario fomentar una actitud positiva respecto a la conservación del medio ambiente Ése es precisamente el objetivo del programa de Voluntariado Ambiental corporativo de Gas Natural Fenosa que cumple ahora cuatro años un programa por el que trabajadores de la empresa se involucran en un proyecto de preservación de un espacio natural cercano a su lugar de trabajo José García Martínez es el responsable del Voluntariado ambiental en Gas Natural Fenosa en los explica los trabajos que se desarrollan en estas jornadas

Voz 12 13:09 con canción de de ejemplares de especies vegetales que normalmente pues con autóctona eliminar especies exóticas allí luego os han hecho cosas pues más originales en una ocasión que hemos un refugio para nutrir es también lo que hacemos es complementar con alguna actuación también de carácter educativo

Voz 1136 13:28 la Fundación Global Nature una ONG con amplia experiencia en la conservación protección y ordenación del medio ambiente coordina este proyecto en el que también pueden participar familiares y amigos de los voluntarios

Voz 12 13:39 en nuestro caso las hacemos siempre en fin de semana en sábado concretamente lo que buscamos es que que disfruten de un día de ocio en la naturaleza y que de alguna manera pues contribuya no nada a realizar algún servicio la comunidades aunque sea a pequeña escala en este asunto con esto

Voz 1136 13:59 que el año pasado más de quinientas catorce personas de diferentes países participaron en este programa lo que supuso una dedicación de más de dos mil quinientas horas a la conservación de espacios protegidos y otros lugares de valor natural Cristina Serrano es una de estas voluntarias

Voz 13 14:16 en el parque natural del Garraf bueno aquí lo que hicimos fue identificar a la sabios de la zona subirá árboles y colocar nidos hay lo que hicimos fue en grupos de familias plantar encinas

Voz 1136 14:28 el programa que también ha llegado a países como Argentina Brasil Colombia México muestra el compromiso con la sociedad y el medio ambiente de los trabajadores de Gas Natural Fenosa para los que además supone una experiencia que va más allá de lo puramente

Voz 13 14:42 sí creo que es una presión que además promueven a compartir unos valores pues por la familia con dos hijos con otros compañeros creas vínculos que nos tienes dentro del del despacho fi buenos para mí es muy grato la verdad es que te hace crecer como persona también éramos

Voz 14 15:00 incluso Natural Fenosa también estamos hechos de energía por eso colaboramos en este espacio Gas Natural Fenosa

Voz 11 15:08 de hecho en Hora veinticinco

Voz 15 15:47 aquí estamos nosotros pensando que vamos a hacer este fin de semana que ya nos queda muy poquito para y hay otros que ya sabe lo que va a hacer porque están México como mínimo tomarte tequila las Javier Torres buenas noches

Voz 1 15:58 hola buenas noches aquí las llevan te voy a decir una cosa no tuviera ninguno de momento ninguno vale pero te voy a contar algo

Voz 5 16:03 yo creo que no hay tequila para tantos como árabe con la con el oficio que tienen es decir sin acceso desdecirse

Voz 15 16:13 si los intelectuales es lo que tiene eso va eso diga eso va ligado al tequila minas al cual no es todavía

Voz 5 16:21 todavía ninguno he tomado un vino tinto en en un sitio que es Patrimonio de la Humanidad que es el hospicio Cabañas ayer que es un sitio impresionante la verdad sólo tome es sólo tome vino tino Eto'o mano a ver si quiero decir

Voz 15 16:42 bueno con vino vale da igual natural es la marca es que vamos a recordar a la gente que Javier Torres está en México porque empieza mañana el sábado no se inaugura la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México que tiene además a la ciudad de Madrid como gran invitada como gran protagonista de esta feria

Voz 5 17:00 exactamente bueno ha comenzado como te decía el desembarco de bueno de editores de actores de periodistas de artistas en el hotel ahora mismo acabo de ver desayunando a la gente de Vetusta Morla que es curioso porque mira luego acabamos con un poco de su música van a venir a presentar hacer el concierto del disco que acaban de de sacar a la venta el primer disco el primer concierto de ese de ese último disco es alucinante que tengas que venir a Guadalajara para bueno en fin las cosas charlas exactamente mira te cuento

Voz 16 17:34 en algunas cosas

Voz 5 17:37 las que me parecen interesantes en primer lugar el invitado de honor de la FIL es el carrera que seguro que has leído algo de este escritor francés el el el sostiene que la escritura no le ofrece certezas pero que le ha salvado de la desesperación supongo que como a muchos la escritura como muchos el periodismo o la lectura o la él es esa desesperación en la escritura y a los que leemos no salva de de la de la desesperación

Voz 1 18:03 lectura

Voz 5 18:04 yo creo que si miras es premio es el Premio FIL de Literatura lenguas romances tiene un poquito asociados son ciento cincuenta mil dólares pensión a Miguel Ángel Aguilar es un premio tensionar es un premiaron pensionazo acaba de sacar un libro conviene tener un sitio adonde ir que ha editado Anagrama son los de periodismo de ensayo son crónicas y ayer ya te digo mientras me tomaba ese vino tinto estaba con Laura miembro que es la directora de de el Phil bueno en realidad es la directora de contenidos de Phil se ocupa de los auto eres dice que a veces es fácil jugar con el ego de los de los escritores y a veces es muy difícil poder gestionarlos ella que fue por cierto eso fue periodista y tuvo a Eloy Tomás Martínez impresionante como profesor como maestro de periodismo que les decía me contaba que lo y Tomás Martínez les decía que una historia en veinticinco palabras y sino no era historia no interesaba dando

Voz 1 19:11 los menos con tuit no XXV palabra eso es lo que se vivió no como no tengo tuits ya pero no era ciento cuarenta Carey aquí yo creo doscientos ochenta para algunos

Voz 5 19:20 pero cinco palabras una historias

Voz 1 19:22 Kiss Ximo exactamente pero decía que si no lo podía reducir a veinticinco

Voz 5 19:27 abra la Historia no tenía ningún interés porque él no no ibas a poder te ibas a a como hago yo irse si perderán hacemos lo que tú haces es perderse perder esa de bueno pues con Laura miembro decía que que el periodismo y vuelve otra vez a a Carrére que el periodismo es precisamente un género no como ya hemos dicho pues ese es el libro de Carrére un sitio conviene tener un sitio adonde ir habla de periodismo de ensayo de crónicas no está vamos ayer hablando tomándose vino en en este sitio que es Patrimonio de la Humanidad era muy extraño porque estaba sonando el pongamos que hablo de Madrid todas las canciones de la movida no entonces como una cosa como muy la cosa como era esas dos estuches he bebido más dormido que bebido más conviene no sé dónde estoy si ahora te voy a contar algo de contar Laura miembro que ya te he dicho que es la directora dos me explicó cuál es el atajo para tomar en teclista batirse en la decir

Voz 1 20:35 cuál es me me me ha dado a me ha dado un mapa concreto más por esta puerta te metes está otra te metes vale ya hay tienes suerte que mañana sábado domina a veinticinco con lo cual no tengo que hablar contigo

Voz 5 20:47 bueno yo que sí pero yo trabajo sabía está ahí trabajando si a ver si además de articular palabra mira va a ver están esta tarde es la presentación de la ex de la intervención que ha tenido el colectivo Boa Mistura en un barrio de aquí han conseguido que los vecinos se involucren que sientan como suyo el paisaje diario que comparten que fortalezcan los vínculos y las relaciones que tienen con el barrio en realidad han tomado conciencia del barrio los propios vecinos pintando lo y entonces han han hecho una pintura impresionante con unas fotografías que se pueden ver en la web de la Cadena Ser en Cadena Ser punto com desde el aire impresionante toda la plaza y todas las fachadas y luego qué más te puedo contar bueno así que y Juan Mayorga y Juan Mayorga que gusto que te acuerdas del que hablamos del último libro accedió la semana alguno pues el otro día en los Teatros del Canal de Madrid me dijo que está ensayándolo como obra de arte de teatro con César Sar achaque bueno vale

Voz 1 21:57 en fin nuestro cuenta nada más además es escuchamos a Vetusta Morla que has desayunado con ellos bueno a su lado porque no se hacen a ellos a su lado no no les has dicho eso no no es no las estrellas

Voz 17 22:11 no lo digo por mí

Voz 1 22:12 eh

Voz 18 22:15 donde el invierno no consigue y era Ana de lujo timo punto

Voz 19 22:26 hasta el lunes Torres

Voz 1 22:27 hasta el lunes si ya te contaré una cosa que he visto de Juan Cruz vale pero encima de cuentas el lunes apunta te lo que luego olvidan las cosas que no que no ya verás

Voz 20 22:35 no si lo desean

Voz 18 22:49 eso sí Nos queda vamos

Voz 21 23:01 en el dietario

Voz 1136 23:06 eso sí

Voz 22 23:06 otros campistas relativo usanza de los que cubren terrenos sin hacer ruido así me descrito un amigo juez y ya veterano su colega Sánchez Melgar escogido por Rajoy como fiscal general del Estado ha añadido es un personaje curioso nombre con pundonor un machaca del derecho al que posiblemente ha convencido Marchena que es quién dirige la orquesta continuismo con matices y con un estilo más sosegado este es el pronóstico el PSOE se queja de que Rajoy no le ha consultado el nombramiento del fiscal general esperabas cuando se dará cuenta Sánchez que Rajoy sólo tiene atención escondo y necesita y ha leído a colocar el ciento cincuenta y cinco ahora su compañía ya no le hacen ninguna falta la promesas reforma constitucional bandera diferencial del PSOE y ha pasado a mejor vida algún día entender a Sánchez que el PP no puede esperar nada con Rajoy España se ha situado en el grupo de países europeos con mayor desigualdad en las rentas en un pelotón en el que también figuran Bulgaria Grecia lo que ensombrece las perspectivas de crecimiento sostenible y de inclusión social así lo acaba de advertir la Comisión Europea merece la pena recordar que en tiempos difíciles González España había llegado tener el menor diferencial de rentas de la Unión también alcanzado récords en abandono escolar el diecinueve por ciento si a ello añadimos el fracaso de haber tenido que recurrir a medidas de excepción para afrontar la cuestión catalana interminable espectáculo judicial de la corrupción del PP es inexplicable que Rajoy siga ahí solo se entiende por la incapacidad de una oposición que no es sabido presentar alternativas consistentes sus políticas y que desde la crisis independentista abandonado su papel de control del Gobierno para ponerse con excepción de Podemos al servicio incondicional de Rajoy así cualquiera el hecho es que con sus políticas los problemas se unifican no se resuelven ya sea el malestar económico la corrupción o el irredento mismo catalán

Voz 23 25:00 algunos

Voz 15 25:06 terminamos aquí Berna González Harbour Juan Carlos Jiménez Nacho Corredor buenas noches hasta la semana que viene a todos ustedes también hasta el lunes a partir de las ocho que tengan un felices

Voz 11 25:41 veinticinco Ángels Barceló cadena SER servicios informativos

Voz 6 25:53 los viernes no My Lol recalca nos centramos en todos los oyentes la grabación del principio porque sólo para para mí que hay muchos más oyentes este programa es para todo pues el gol al inicio del inicio

Voz 25 26:13 noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 0671 26:16 pues eh o me voy a acabar en la

Voz 25 26:27 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 26 26:35 hay gafas para ver mejor para protegernos del sol para

Voz 1050 26:39 bucear

Voz 11 26:42 otras cambian la vida

Voz 14 26:46 a sus diecinueve años sí han Mc Kinley quedó ciego de un ojo durante un partido de rugby todo parecía haber acabado hasta que descubrió unas gafas muy especiales este domingo a partir de la una de la tarde las gafas verían en acento Robinson el lado humano del deporte con Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto es Cadena Ser

Voz 27 27:11 estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra te refieres a los jeroglíficos puede leerse No Mi querido Jean François yo lo que has dicho que yo lo leeré yo descifrar los jeroglíficos egipcios

Voz 11 27:26 SER Historia con Nacho Ares descubre todo lo que nunca imaginas te de la historia en la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 28 27:44 ella ella tiene más suerte que habló Kaká le intimida que lo dijo en su día te dijo recuerdos sale enviar otros niños

Voz 30 28:09 si es que esto ya no es el sexto sentido Despres directamente el sin sentido

Voz 31 28:16 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino que este sábado desde las tres de la tarde en las dos en Canarias en Carrusel Deportivo

Voz 32 28:29 Real Madrid Málaga el equipo de Míchel en el Bernabéu Juan José Serra en el remate y a continuación Betis Girona el Atlético de Madrid y además ido un dos tres fútbol internacional todo lo que ocurre en el resto de la actualidad el deporte siempre con el equipo líder de la radio deportiva bienvenidos a Carrusel deportivo gracias a todo el mundo Josean Paredes por escuchar la radio que Dani Garrido Cadena SER

Voz 33 29:08 eh

Voz 34 29:11 en mil seiscientos dieciocho el jesuita y misionero español Pedro padece

Voz 5 29:17 para mí yo me lo primero europea

Voz 34 29:19 lo que llega las fuentes del Nilo hace te imaginas su aventura Segre aventureros tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti y síguenos en Ser aventureros punto es