Hora 25 (22/12/2017 - Tramo de 20:00 a 21:00)

y si el independentismo entendía

Voz 0194 00:02 a que la ruptura unilateral no es una opción hice asumiera por fin que tiene la mayoría parlamentaria pero no la electoral si el bloque constitucional reconociera que no puede obviar a la mitad de los catalanes Easy unos y otros se movieran para favorecer la reconciliación y algo más entonces la salud es el consuelo son las ocho las siete en Canarias

Ángels Barceló de este Barcelona

Voz 0194 00:46 hola buenas tardes Rajoy mucho más apelan al diálogo desde posiciones que siguen siendo irreconciliables el presidente del Gobierno reconoce que el resultado de ayer es un fracaso para el bloque constitucionalista que pretendía cambiar las mayorías Rajoy se ofrece a dialogar con el próximo Gobierno catalán pero con una condición irrenunciable

Voz 3 01:03 eh yo haré un esfuerzo para mantener diálogo con el Gobierno que salga de estas elecciones en Cataluña pero como he dicho haré también un esfuerzo para que la ley se cumpla y por tanto y es bueno que yo lo recuerde espero que haya un gobierno que abandone las decisiones unilaterales Ike no se sitúe por encima de la ley

Voz 0194 01:25 Rajoy sigue defendiendo la forma en la que se ha aplicado el artículo ciento cincuenta y cinco que el independentismo cree derrotado en las urnas el ex president Puigdemont ha convocado hoy a los medios en Bruselas apelado al diálogo y ha pedido a Rajoy que se reúna con él allá donde no pueda ser detenido

Voz 4 01:38 ahora es que el dos a Van que stick dispusiera nuestro barba a Bruselas por la Unión Europea no sigue el Estado español

Voz 0194 01:46 José Mora asegura que está dispuesto a reunirse con Rajoy en Bruselas lo en cualquier lugar de la Unión Europea que no sea España al ex president catalán cree que hay que abrir una nueva etapa que aporte soluciones políticas y la ganadora de las elecciones no da por hecho un acuerdo fácil entre las tres fuerzas independentistas que deberían unir sus fuerzas para volver al poder y mesas

Voz 0194 02:25 Arrimadas reconoce que esperaba un mejor comportamiento electoral del PP y del PSOE Pedro Sánchez ha participado hoy en la reunión de la ejecutiva del PSC el líder socialista hace cuentas y concluye que ningún partido con aspiraciones nacionales puede ser irrelevante en Cataluña

Voz 1722 02:39 evidentemente no se puede ser un partido grande a nivel nacional si se es una anécdota electoral en Cataluña y evidentemente esto es una anomalía que está sufriendo en la política española creo que es justo reivindicar el único partido nacional con opciones de gobernar este país que es capaz de vertebrar social y territorialmente España es el Partido Socialista Obrero Español

Voz 1038 03:04 Iberia judicial sigue avanzando en paralelo a la

Voz 0194 03:06 política Pedró lanzó hoy mismo el juez Llarena amplio

Voz 1715 03:09 nómina de investigados por rebelión a quienes la Guardia Civil señala en su último informe como integrantes del núcleo duro del proceso Marta Rovira o Anna Gabriel o Artur Mas a la Fiscalía por su parte quiere que el Supremo asuma la investigación contra el ex mayor de los Mossos y contra el ex número dos de Junqueras más allá de Cataluña la decisión el Constitucional de anular el decreto ley que aprobó el Gobierno en dos mil catorce para indemnizar con más de mil millones de euros a los adjudicatarios del almacén de gas Castor los consumidores pagamos esa indemnización cada mes en el recibo de la luz el Gobierno cree que la sentencia no cuestiona el modelo de pago diseñado el PSOE considera que tendrán que ser los tribunales los que deberán aclarar si tenemos que seguir pagando Hugo Morán

Voz 6 03:47 esa es la incógnita que sea abrir ahora mismo y que probablemente tengan que resolver los tribunales porque yo creo que ni Enagas mi en este caso Excal van a renunciar a sus derechos por más que una sentencia del Tribunal Constitucional haya dicho que el Gobierno no ha actuado correctamente tan pronto viajando para gestionar el expediente

Voz 0194 04:09 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:12 hola muy buenas tardes tenemos dos partidos de Liga en Primera División esta tarde en juego en el Villamarín el encuentro Betis Athletic de Bilbao Santi Ortega como está

Voz 1284 04:20 treinta y cuatro minutos de la primera parte cero a cero pero atención penalti a favor del Atleti expulsión de Ford en principio treinta y cuatro cero cero lanzará

Voz 0919 04:29 las nueve y media se juega el Espanyol Atlético de Madrid y por otra parte el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha suspendido e inhabilitado a Ángel Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol por irregularidades en su última campaña electoral esta situación puede conllevar la convocatoria urgente de elecciones pero Villar se plantea pedir la suspensión cautelar de la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia lo que paralizaría de nuevo a la selección

Voz 0194 04:52 hoy el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes hasta el día de Navidad el lunes no esperamos que el tiempo empieza a cambiar en el conjunto del país de momento

Voz 0011 05:01 a lo largo del fin de semana se irá haciendo mucho sol basura

Voz 0978 05:03 en el Cantábrico especialmente en Cantabria y el País Vasco y zonas próximas con algunas lloviznas también en el sudeste de la Península dejarán cuatro gotas en el conjunto del país insistimos muchas horas de sol con temperaturas sin grandes cambios frío la próxima noche también la del sábado al domingo con muchas heladas en el interior durante las tardes al sol ambiente agradable máximas de diez a quince grados pero muchos puntos del Mediterráneo el Guadalquivir Canarias máximas alrededor de los veinte a partir del lunes lluvia en Galicia en días posteriores se desplazará al resto de la Península dejando al margen el Mediterráneo empieza hoy

Voz 0194 05:38 veinticinco Pedro y no nos hemos olvidado

Voz 7 05:40 lo que hoy hay no poca gente

Voz 1715 05:43 en este país a la que le da igual todo lo que les podamos contar en Hora Veinticinco porque han ganado la lotería porque tienen menos problemas que ayer porque ya tendrán ocasión ni días para volver a preocuparse que no que no nos hemos olvidado del Gordo Adela Molina Helga

Voz 0011 06:00 esta vez ha sido remolón ha salido hasta mediodía para no romper el tópico ha caído muy repartido aunque ha beneficiado especialmente a Vilalba en Lugo el pueblo de Fraga y el cardenal Rouco donde han tocado quinientos cuarenta y cuatro millones Arturo compró para sus compañeros de la escuela

Voz 8 06:19 es un décimos para repartir entre el profesorado y laboral y científico o decimos

Voz 1613 06:25 el Inter cuarenta y tres millones según

Voz 0011 06:28 el premio ha sido para el cincuenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro vendido en más de cincuenta administraciones de toda España y el tercero para el seis mil novecientos catorce que ha llevado la alegría a Valencia Alicante Barcelona Madrid

Voz 1994 06:38 Zaragoza de lo más aplaudido en el salón del sorteo el

Voz 0011 06:42 entusiasmo de haya que ha cantado la pedrea como si fuera

Voz 1994 06:44 primer premio

Voz 4 07:56 noches de Ortega con Juan Carlos

Voz 0194 07:58 los Ortega le dejó al habla con la voz

Voz 12 08:00 a al salón Sandro yo le pronosticó que va morir en una semana ha sino

Voz 13 08:18 y lo al que Atenas ser

Voz 14 08:21 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el Rocco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

hora veinticinco Madrid

Voz 1715 08:53 de de ocho minutos en Canarias antagonistas declarados protagonistas del tiempo que se abre ahora

Voz 15 08:58 lo negativo de estos resultados desde mi punto de vista

Voz 1715 09:02 es que los que queríamos el cambio no hemos conseguido los Score un lado el presidente del Gobierno Mariano Rajoy que está llamado a ser interlocutor del próximo presidente de la Generalitat

Voz 0315 09:12 el futuro de la política en un Estado democrático lo marcan siempre los electores

Voz 1715 09:19 por otro lado el ex presidente catalán candidato más que probable a recuperar el poder en una imprevisibles sesión de investidura de Rajoy han fijado posiciones este viernes el presidente del Gobierno reconoce que el resultado de las elecciones de ayer es malo es malo para el bloque constitucionalista sigue justificando la forma en la que el Gobierno ha venido aplicando el artículo ciento cincuenta y cinco y ofrece diálogo al próximo Ejecutivo catalán siempre este se mueva dentro de los márgenes que establece la ley vamos a resumir lo que ha dicho Mariano Rajoy en una rueda de prensa que no estaba prevista de informaciones

Voz 0011 09:55 Rajoy ofrece al nuevo Gobierno de Catalunya diálogo y buena voluntad pero repite que la nueva Generalitat tampoco podrá situarse por encima de la ley

Voz 16 10:03 no aceptaré que se salte la Constitución española ni el Estatuto de Cataluña ni la ley

Voz 0011 10:08 el que lo haga una clara alusión al ciento cincuenta y cinco artículo que Rajoy volverá a impulsar si se producen nuevas ilegalidades o nuevas acciones unilaterales no parece que tenga previsto reunirse próximamente con Bush de Demon en todo caso con la ganadora decía con Inés Arrimadas aunque sí admite que tendrá que sentarse más adelante con quién sea investido president

Voz 3 10:27 mire yo tendré que hablar con aquella persona que ejerza efectivamente la presidencia de la Generalitat para lo cual tiene que tomar posesión de su escaño ser elegido oí estar en condiciones de hablar con vida

Voz 0011 10:41 Mariano Rajoy cree que la primera obligación del nuevo Gobierno en Catalunya será recomponer la grave fruto

Voz 1715 10:47 frente a Mariano Rajoy Carles Puigdemont por ejemplo el de ayer

Voz 7 10:50 la república catalana haya una mujer quiero Sechin cuántos y el de ayer fue un Push de Mon mucho más visceral que el de hoy

Voz 1715 10:59 con otro tono en otra altitud el ex presidente catalán hablado también este viernes de diálogo en cierta forma moderado su desprecio a la posición europea desprecio que destilaba su intervención de ayer y ha pedido a Rajoy que se reúna con él pero fuera de España o en todo caso en La Moncloa siempre que antes le dieran garantías de que de allí iba a salir indemne vamos a Bruselas la Pastor buenas tardes

Voz 0738 11:24 buenas tardes un discurso pensado si para avalar su demanda de Reunión dirigido a Rajoy pero muy meditado para ser escuchado en Europa porque Puigdemont sabe que sus bazas pasan por reivindicar respeto a un resultado que le permite ser nuevamente investido lo escuchamos

Voz 0315 11:38 sería inaceptable que lo que han decidido las urnas no pudiera ser llevado a la práctica Si digo que estoy dispuesto a reunirme con el señor Rajoy excepto a estas pues que hoy por hoy todos sabemos que hoy en el Estado español a los resultados de las elecciones aún no se han aceptado y ante no no no conozco cuál es la posición del presidente Rajoy pero evidentemente no tendría ningún problema si las garantías de Pervez también en La Moncloa ningún problema a lo que

Voz 0738 12:04 soluciones una reunión sin condiciones ha dicho tras explicar que con el resultado la CUP ya no es imprescindible porque sus escaños con los de Esquerra suman más que los de las tres fuerzas que han apoyado el ciento cincuenta y cinco un detalle importante su objetivo es salir de la unilateralidad para intentar el referéndum legal que empieza a dibujarse como su auténtica vía

Voz 1715 12:25 ahora que los resultados de las elecciones de ayer dejan múltiples damnificados del PP de uno de ellos quizá el principal en su caso la sangría de votos ha sido muy muy muy dolorosa ni Rajoy y los suyos oculto dan la gravedad de la caída que el presidente no relaciona con la aplicación doscientos cincuenta y cinco ni cree que Preciado que presagia otros castigos futuros

Voz 0011 12:46 no podemos estar contentos admitía a Mariano Rajoy que se ha esforzado por desvincular el batacazo del PP de la aplicación del ciento cincuenta y cinco cree que no ha sido un castigo y que es una cuestión puntual

Voz 17 12:56 yo creo que fundamentalmente ha sido la concentración del voto en una fuerza política que ya lideraba la oposición y eso pues sin duda alguna ha dado lugar a que mucha gente dijera en esta ocasión voy a dar el respaldo a esta persona que puede tener más posibilidades

Voz 0011 13:13 tampoco ve el resultado extrapolables separa completamente esas elecciones de las futuras generales la derrota en Cataluña no cambia su calendario

Voz 17 13:20 ya en este momento después de todo lo que está pasando en España creo que ya lo que nos faltaba era convocar elecciones generales intentaremos que la legislatura termine cuando toque que esa mitad del año dos mil veinte

Voz 0011 13:31 asegura el presidente que asume como propio el mal resultado de Catalunya según él como todo lo que le pasa al PP

Voz 1715 13:37 el PSC mejoró su resultado pero no lo suficiente como para que se sientan satisfechos ya saben que las encuestas auguraban un crecimiento mayor pero finalmente lo los catalanes no han entendido que tuvieran que premiar el discurso y la posición adoptada por Miquel Iceta hoy Pedro Sánchez ha viajado a Barcelona ha participado en la ejecutiva del PSC el líder socialista hace esta petición a los independentistas

Voz 1722 14:00 es verdad que ha ganado en escaños pero no ha ganado en votos y por tanto si ayer no tenían una mayoría social para iniciar el camino del independentismo hoy lo tienen menos y creo que ésa sería la primera reflexión que debería hacer el bloque independentista y es que no se puede optar a intentar gobernar para un cuarenta y siete por ciento lo que necesita precisamente Cataluña es un gobierno que lo haga para el cien por cien

Voz 1715 14:29 los catalanes toda jornada electoral tiene un día de reflexión y otro día de resaca hoy tocaba analizar los resultados de en todos los partidos desde la ganadora que no podrá gobernar hasta la supuesta llave que se quedó casi en anilla de llavero o al partido que no había tenido ninguna oportunidad como esta para hacer la primera opción soberanista y que sin embargo no ha sabido o no ha podido aprovechar en fin vamos a Barcelona Pablo Tallón

Voz 1613 14:53 la amarga victoria de Ciutadans lleva Inés Arrimadas

Voz 1673 14:56 las a señalar directamente a PSC y PP como culpables de la mayoría independentista dos partidos a costa de los cuales Albert Rivera espera crecer a nivel nacional

Voz 5 15:04 hemos ganado las elecciones en Cataluña esto es histórico esto es justicia poética pero insisto también esperábamos un resultado un poco más mejor del resto de fuerzas constitucionalistas

Voz 18 15:14 Partido Popular y el Partido Socialista hay podemos juntos tienen menos escaños que Ciudadanos en Cataluña es un síntoma seguramente de agua

Voz 1613 15:21 también idea una victoria amarga a una derrota

Voz 1673 15:23 edulcorada la número dos de Esquerra Marta Rovira quita hierro a su tercera posición destaca que el independentismo tiene mayoría y que el PP ha sido relegado a Grupo Mixto una Rubira que pide formar tan rápido como sea posible un guber transversal con

Voz 0011 15:37 sí sí el presente

Voz 19 15:39 ha dicho que propondrá su investidura a nosotros nos hemos puesto a disposición de todas las negociaciones oportunas estamos pidiendo al Gobierno español y en concreto al presidente Rajoy que el señor Puigdemont que el president Puigdemont pueda volver y que también acepte y asume asuma una negociación política con el presidente el vicepresidente Junqueras

Voz 1673 16:01 a Xavi Domènech de los Comunes se quedó sin la llave se quedó por debajo de las expectativas pero sigue defendiendo que su apuesta por romper los dos bloques es ahora más necesaria que nunca

Voz 20 16:10 no vamos a participar en el ánimo el pasivo han una investidura Carlas Puigdemont básicamente porque eso significa la continuidad de las políticas que nos han llevado hasta la situación actual

Voz 1673 16:21 sí aunque no ha ofrecido rueda de prensa una de sus organizaciones cerradura pide a los anticapitalistas que sí

Voz 1715 16:27 sumen a un gobierno de unidad hay dos caminos que van a seguir discurriendo en paralelo el político y el judicial hoy el juez del Supremo ha hecho lo que más o menos esperaba ampliar el número de investigados por rebelión a quienes la Guardia Civil situó en el corazón del proceso Marta Rovira Anna Gabriel luego Artur Mas Alberto Pozas el juez

Voz 1673 16:45 examinado el informe que envió ayer la Guardia Civil ha decidido que está a seis personas deben ser imputadas por su papel protagonista en el proceso con lo que la investigación ya no afecta sólo al Govern destituido de Puigdemont también afecta a los partidos políticos independentistas los nuevos imputados son Marta Rovira de Esquerra Marta Pascal del PDeCAT Mireia Boya

Voz 1613 17:01 Anna Gabriel de la CUP y también el expresident

Voz 1673 17:03 Mas y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus y obreras de esta manera la nómina de investigados en esta macro causa del Supremo sube hasta los veintiocho diecisiete de ellos con cargo electo desde ayer Rubira y el resto están imputados aunque todavía no tienen fecha para declarar quién sí ha sido convocado en el Tribunal Supremo para el jueves cuatro de enero es Oriol Junqueras ese día la Sala de lo Penal decidiera si mantiene en prisión al Cela

Voz 1715 17:25 además la Fiscalía cree que lo más conveniente para esta investigaciones que el Supremo reclame la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el que fue mayor de los Mossos o contra el que fue número dos de Junqueras el dueño de aquella Moleskine en la que iba anotando el contenido de las reuniones en los que se diseñó como se iba a ir desplegando el proceso independentista al resto Cela

Voz 1673 17:45 la Fiscalía también ha movido ficha y pide que la cuenta de imputados llegue hasta treinta acusa a los Mossos d'Esquadra de no haber impedido por ejemplo el referéndum ilegal del uno de octubre por orden de sus superiores y pide al juez que llame a declarar como imputado a Josep Lluís Trapero les mayor del cuerpo solicitando también que se investigue porque ese día los Mossos no se comunicaran entre ellos por los canales habituales sino a través del móvil la segunda petición de imputación es la de Josep Maria Jové ex número dos San Govern y quién dejaba por escrito a cada paso que daba en una libreta porque él dice la Fiscalía coordinada y controlaba este proceso unilateral de independencia especialmente el referéndum ilegal

Voz 2 18:18 cinco

la cabina Hora veinticinco Pedro Blanco de otros historias más allá de Cataluña

Voz 1715 19:30 ya islas siguientes tienen que ver con los tribunales la primera la decisión del Constitucional de anular la indemnización en realidad el método que se utilizó para aprobar el mecanismo de indemnización multimillonaria por el almacén Castor más de mil millones de euros se había retirado la licencia de almacenamiento de gas frente a las costas de Tarragona y Castellón el Gobierno aprobó por decreto ley esa indemnización ese modelo constitucional cree que el Gobierno se equivocó al elegir la fórmula informa Javier Álvarez

Voz 0689 19:57 Tribunal Constitucional considera que el Gobierno no tenía razón al aplicar razones de urgencia para el pago de la indemnización de mil trescientos millones de euros en la paralización de las obras como consecuencia de los movimientos sísmicos por lo que ha anulado esa indemnización a la sociedad encargada de los trabajos sin embargo este uso abusivo del decreto ley según el portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Socialista Hugo Morán se traduce en algunas incógnitas sobre si el contribuyente seguirá pagando en su recibo del gas esta indemnización

Voz 23 20:24 esa es la incógnita que sea abrir ahora mismo y que probablemente tengan que resolver los tribunales porque yo vamos creo que ni Enagas ni en este caso Excal van a renunciar a sus derechos por más que una sentencia del Tribunal Constitucional haya dicho que el Gobierno no ha actuado correctamente el procedimiento para gestionar el expediente

Voz 0689 20:47 Tribunal en cambio sí dan la razón al Gobierno al aplicar razones de urgencia para paralizar las obras para la hibernación de esas instalaciones porque la compleja situación técnica que se produjo según el tribunal al inyectar gas con una serie de movimientos sísmicos que causaron una notable alarma social justificaba la paralización de las

Voz 1715 21:04 el caso Lezo la investigación de la compra de Inalsa por parte del Canal de Isabel Segunda de Madrid la Fiscalía quiere que el juez reclame la identificación completa de todos los miembros del Gobierno de Ruiz Gallardón que en dos mil uno firmaron en la

Voz 1743 21:15 comprada de aquella filial colombiana Pilar Velasco es que tal Juan Manuel Sánchez Castejón Anticorrupción detalla un cúmulo de irregularidades en el desembarco del canal en Latinoamérica con la compra de su filial en Colombia dos mil uno Según Anticorrupción se hizo sin cobertura ni autorización con claros indicios de sobrevaloración en el precio al pagarse setenta y tres millones de dólares y utilizando una red compleja de esas en Panamá y Uruguay todo aprobado por el Consejo de Gobierno de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón al frente la Fiscalía coloca por tanto al ex ministro en el acuerdo que autorizó la adquisición impide la completa identificación de los miembros de su Gobierno que firmaron la compra además pide citar como imputados a catorce personas entre ellos exaltos cargos cercanos a Gallardón como Pedro Calvo o Juan Bravo además solicita a la Comunidad de Madrid al Canal de Isabel Segunda que entreguen nueva documentación de manera urgente en una causa que declara de extrema complejidad

Voz 1715 22:05 eso en cuanto a la investigación del caso Lezo en otra sede judicial en Aranda de Duero el juez que investiga la supuesta agresión sexual a una menor de edad ha tomado declaración hoy a cuatro personas más una psicóloga tres amigas de la víctima todas esas cuatro personas han confirmado la versión de la chica informa

Voz 1743 22:21 sólo murió la menor contó la misma versión a las tres amigas y a la psicóloga de la Fundación Anar así se desprende de las comparecencias de las cuatro que ofrecieron datos coincidentes en su declaración judicial por lo tanto confirmaron la denuncia de la víctima de que fue forzada sexualmente sometida e intimidada por los tres jugadores de la Arandina

Voz 0011 22:39 es lo que han contado el abogado de la menor

Voz 1743 22:42 el de la acusación popular que han reiterado que se van a oponer a la solicitud de la defensa para que la jueza ponga en libertad a los futbolistas al considerar que ya han desaparecido los motivos que dieron lugar al auto de prisión sin fianza la instrucción contra los acusados se va a prolongar durante varias jornadas más han establecido más fechas para practicar nuevas diligencias a partir de enero

Voz 1715 23:05 a las nueve de la noche en la segunda hora del programa libro si las dos recomendaciones de los mejores libros de este año recomendaciones para gastarse el dinero

Voz 4 23:13 viendo si es que ha tocado la lotería con la Pedro

Voz 1880 23:17 los libros imprescindibles de dos mil diecisiete nos los traen además desde cuatro visiones diferentes los escritores la edición los libreros y la crítica nos van a acompañar esta noche Berna González Harbour compañera de tertulias en Hora Veinticinco escritora y crítica literaria Xavier Vidal que es librero de la librería Neue Llum no le de Barcelona Irene Antón editora de rata Natura e hígado y Martínez escritor que ha publicado este año las defensas que este te lo recomiendo ir después como decías contestamos a la pregunta dónde iría usted a comer si le hubiera tocado el Gordo restaurantes de Lugo Murcia y Málaga donde ha caído el setenta y un mil ciento noventa y ocho y otras propuestas para comer muy rico muy lejos de España

Voz 1715 23:54 decías Sara desde las diez de la información del día vamos a conversar con Miquel Iceta con el líder del PSC y en la tertulia este viernes María Esperanza Sánchez Carlos Cué hija Juan Carlos Jiménez Éstas son para él las claves del

Voz 24 24:05 la lotería de Navidad consigue apartar a Cataluña como gran noticia del día todo parece hoy igual que hace tres meses pero nada es igual después de estos tres meses transcurridos la sociedad catalana está profundamente fracturada también se aprecia una creciente ruptura entre el mundo urbano y la Cataluña rural el Gordo de Navidad parece que ha tocado en Bruselas la pedrea Nos ha detenido en Estremera Podemos sigue su caída libre aunque las verdaderas lágrimas de la derrota tienen el color azul del Partido Popular podrá resistir Rajoy una debacle de semejante magnitud Ciudadanos no sólo ha ganado las elecciones en Cataluña sino que parece en condiciones de ser una alternativa real al Partido Popular no ya solo en Catalunya sino en toda España y mientras el PSOE sigue sumido en la irrelevancia de la tibieza parecen tiempos de cambio político pero muy diferente a ése que podría

Voz 1 24:53 a imaginar hace apenas uno o dos años el tiempo lo dirá

Voz 1715 24:58 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:24 buenas tardes ya se ha restablecido la circulación en la estación de Cercanías de Alcalá de Henares treinta y nueve personas han resultado heridas dos de ellas graves tras el choque de un tren de la línea hace siete cuando estaba llegando al interior de la estación El conductor ha dado negativo en las pruebas de drogas y alcohol y Renfe ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido Luis pardillos jefe de guardia del Summa uno uno dos en declaraciones a La Ventana de Madrid

Voz 27 25:45 esta zona al a la estación o sea que es decir que llana los karts a a su poco más Yerbés pero ha habido un problema para nadie finalmente le podemos confirmar que eran veintiséis las personas leves es contar con fotos que ya once pacientes que nosotros consideramos moderados dos peso graves

Voz 0194 26:09 este accidente ha ensombrecido un día de mucha felicidad en Madrid porque la lotería repartido muchísimos millones en la Comunidad el setenta y un mil ciento noventa y ocho ha tocado en Torrejón de Ardoz y en dos administraciones de la capital una de ellas Doña Manolita

Voz 28 26:26 escribirlos

Voz 0194 26:30 Doña Manolita que también ha repartido parte del segundo premio el cincuenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro que también se ha vendido en Arganda del Rey y en Collado Villalba el tercer premio el seis mil novecientos catorce ha ido a parar a la administración de la calle Alcalá en el distrito de Ciudad Lineal desde las tres de la tarde está en marcha la operación de la DGT para la Navidad durante toda la tarde se han producido atascos en las salidas de la capital cuál es la situación a esta hora DGT buenas tardes

Voz 0011 27:48 la vida en un escenario la de nuestros oyentes

Voz 31 27:52 buenas noches yo llamo para contar que estoy viviendo en la calle porque que va ese Kiko buscando evita estatales de Netanya

Voz 13 28:00 deben

Voz 14 28:02 Hablar por hablar se convierte en obra de teatro desde el once de enero hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid una producción de Cornejo fins inspirada en historias reales de los oyentes del programa de la Cadena SER

Voz 3 28:16 las entradas en la web del Teatro Bellas Artes hablarporhablar sale a escena

Voz 1743 28:23 Madrid ya tiene presupuestos la Asamblea aprobado esta tarde las cuentas regionales para el año dos mil dieciocho que vienen con los votos a favor de PP y Ciudadanos tras su larguísimo debate de las enmiendas de la posición diecinueve mil trescientos millones casi ochocientos más que este año con los que la Comunidad prevé crear setenta y cinco mil puestos de trabajo la consejera de Economía Engracia Hidalgo se felicitaba por tener los numerosa tiempo

Voz 32 28:44 pues sí yo creo que es una buena antesala de la Navidad que tengamos sean los presupuestos aprobados para el año dos mil dieciocho es son la garantía del mantenimiento en la mejora de los servicios públicos es bueno siempre que que estén aprobados porque sin generan credibilidad generan confianza

Voz 1743 29:01 mientras se aprobaban esos presupuestos El Confidencial ha revelado que mañana la dirección de Podemos en Madrid se va a reunir para hacer cambios en la formación Ramón Espinar quita poder al sector anticapitalista para dárselo al de los afines a Íñigo Errejón en el sector al que pertenece la portavoz de Lorena Ruíz Huerta han manifestado malestar fuentes de ese grupo han confirmado a la SER que detrás de esos movimientos pueden estar las críticas a Manuela Carmena por destituir a Sánchez Mato

Voz 0194 29:24 yo como concejal de Hacienda sigue Hora Veinticinco tenemos doce grados en el centro de Madrid buen fin de semana y feliz Navidad

Voz 13 30:14 qué tal muy buenas tardes vaya tarde esta de viernes de actualidad de noticias de Villar la inhabilita

Voz 0919 30:21 con por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo tenemos fútbol en directo están jugando el Betis y el Athletic de Bilbao luego a Juan el Atlético de Madrid en Barcelona con el Espanyol pero la noticia acaba de producirse en Sevilla hace escasos minutos

Voz 13 30:34 los Berizzo ya no es entrenador del Sevilla Manolo Aguilar buenas tardes hola qué tal buenas tardes hace

Voz 34 30:42 pocos minutos ha comunicado oficialmente el Sevilla que Eduardo Berizzo deja de ser entrenador del primer equipo del Sevilla una reunión del consejo de administración que ha durado algo más de tres horas comunicación oficial por los últimos resultados también por la imagen que ha dado el equipo no se ha comunicado todavía él sustituto de Eduardo Berizzo están en ello varios no

Voz 14 31:06 hombres han contactado con Luis Enrique ha hablado también con Javi Gracia todavía no lo tiene decidido pero la noticia esta tarde es que Eduardo Berizzo ha dejado de ser técnico del Sevilla

Voz 0919 31:16 Miquel Sevilla está por confirmar quién va a ser su nuevo entrenador pero después de las vacaciones Berizzo ya no será el entrenador del Sevilla los malos resultados la dinámica del equipo ha llevado al consejo de administración a tomar esta decisión lo último ya sabéis la derrota en San Sebastián

Voz 13 31:34 con la Real Sociedad y la otra noticia de la tarde es que el TAD ha

Voz 0919 31:40 inhabilitado suspendido como presidente de la Federación Española de Fútbol Ángel Villar

Voz 4 31:46 qué consecuencias tiene esta decisión José

Voz 0919 31:48 Antonio Duro buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes es histórico después ETA

Voz 0194 31:51 treinta años a esta hora Villar ya no es presidente de la grada

Voz 0919 31:54 tiene fútbol Paul por falta de neutralidad en las pasadas elecciones a la Federación el TAD le ha destituido

Voz 10 32:00 eso en su reunión de hoy es una sentencia que no puede recurrirse por la vía deportiva a efectos prácticos la emoción de censurable Rubiales pierde todo su sentido y ahora Juan Luis Larrea queda al frente de una gestora que está obligado a convocar elecciones a presidente un presidente que debe salir de los ciento cuarenta miembros que forman la Asamblea a la Federación de Fútbol Villar gallego a esta hora en este viernes no es presidente de la

Voz 0919 32:23 era para veremos qué decide Ángel María Villar que puede recurrir esta decisión y pedir la suspensión de velar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid si eso fuera así pues el proceso volvería a detenerse ya alargarse pero Villar ahora mismo no es presidente de la Federación Española de Fútbol todo ello un día en el que tenemos fútbol en directo está jugando desde las siete y media en el Villamarín el Betis y el Athletic de Bilbao Un partido con polémica Santi Ortega como esta

Voz 1284 32:52 tal Gallego buenas tardes con Miriotis María de la segunda parte ganando el Athletic cero a uno con gol de Raúl García de penalti en ese penalti fue

Voz 10 32:58 usado también Jordi Amat también un gol fantasmales

Voz 1284 33:01 a la familia que remata ahora se marcha fuera el centro quería telecos de la derecha pero cero uno gana al Athletic con polémica de Villamanín recordemos que a las nueve y media

Voz 0919 33:09 hace juega en Cornellà El Espanyol Atlético de Madrid luego nos damos una vuelta para confirmar alineaciones y tenemos también fútbol de Segunda División en juego el partido entre el lujo y el Rayo Vallecano José Rodríguez hola

Voz 27 33:21 pero algunas eso socarrón superan a medio lo recuerdo dos o tres opciones de y mando en el marcador gracias al gol tempranero de Unai López m distraer pues reflejo donado esos lugar Amaya que el veinticuatro de momento treinta diferencia partido Lugo cero Rayo uno

Voz 0919 33:40 sí tenemos Euroliga de baloncesto duelo español entre el Baskonia y el Barça vamos a Vitoria a ver cómo ha comenzado

Voz 0104 33:48 les ha hola Gallego buenas tardes ha empezado con mucha intensidad y acierto por parte de los dos equipos el Baskonia que busca mantener la comba con los ocho primeros clasificados y el Barça un buen resultado porque quién sabe si podría estar jugándose su puesto el entrenador Sito Alonso por ahora ocho minutos treinta segundos para acabar el primer cuarto ventaja culé Baskonia tres Barcelona cuatro

Voz 0919 34:08 enseguida repasamos la última hora de gran partido el clásico que se juega mañana a la una de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona un partido que va a paralizar el mundo del fútbol y que tiene pocas incógnitas casi todo parece decidido en ambos equipos pero antes como siempre en el paro

Voz 38 36:02 que ha puesto a Maite empezamos bien

Voz 0919 36:15 pendientes del Betis cero Athletic de Bilbao uno novedades del clásico mañana daba rueda de prensa Zidane ha ido nuestro compañero Antón Meana

Voz 13 36:25 a a preguntarle aquí

Voz 1994 36:28 qué tal buenas tardes cuanto menos la Cadena Ser que se juega mañana me juego yo personalmente soy pues puntos pero no sólo yo seamos todos los tú eres de armadores yo soy hincha del Real Madrid dice no no soy de Madrid no yo yo soy asturiano se de Gijón el trabajo en la Cadena SER soy periodista no sé si eso sí no quiera saber si Madrid va a León jugamos tres puntos

Voz 0919 36:57 me Ana lo de soy de Gijón te sale lo primero que te sales me preguntó por ello qué tal Gallego buenas tardes qué voy a decir lo que hacía Zidane Lele le molestan algunas preguntas au está nervioso pues yo le he visto tranquilo pero luego te ha sorprendido esta manera la de pero en el entrenamiento lo he visto bien preguntarle un periodista si es madridista dará que no me lo esperaba abreviada no puede ser ni madridistas ni barcelonistas pistas ni de ningún equipo van allí a hacer su trabajo nada más correcto entonces va

Voz 39 37:24 la sorpresa e me gusta eh también que me sorprenda por carretera sorprendo Joel me ha sorprendido la mil novedades poco poca sorpresa el mañana si pocas sorpresas mañana el equipo concentrado el once de Cardiff la alineación de gala del Real Madrid con Cristiano Ronaldo el futbolista está al ochenta por ciento hoy Le hemos visto sonreír en el entrenamiento en Valdebebas este es gallego el partido que le mola jugar lo he dicho si Zidane a los jugadores blancos

Voz 1994 37:48 seguramente que es el más más difícil de la de la de la temporada porque porque siempre los Barça son partidos muy bonitos muy difícil pero pero a nosotros es lo que no Molas que es es que los jugadores juegan para para este tipo de de de partido

Voz 0919 38:12 y en el Barcelona de Valverde Adriá Albets espera mañana alguna sorpresa o todo está meridianamente claro buenas tardes

Voz 0017 38:19 qué hará Gallego buenas tardes todo está bastante claro no se esperan muchos cambios en el once de mañana en el que en principio estará Paulinho en el centro del campo y Sergi Roberto en el lateral derecho el Barça ya está aquí en Madrid ha llegado pasadas las ocho de la noche han viajado dieciocho jugadores entre ellos Jordi Alba que esta semana dio el susto cuando se ausentó en el entrenamiento del miércoles también que fue el descartado frente al Depor irse han quedado en Barcelona Deulofeu que hoy ha recibido el alta médica Rafinha Arda Turan los todavía lesionados Umtiti Alcácer Eden velé que ya está en la recta final de su recuperación Ballmer

Voz 0919 38:55 de qué dice el pasillo

Voz 0017 38:57 bueno pues que no tiene mucho sentido ya no lo ve claro mañana no lo va a hacer tampoco espera dice Valverde que se lo hagan a él cuando el Barça gane algún título

Voz 3 39:07 con el reconocimiento de nuestro aquel Marie los lo tiene por lo que ha hecho este año

Voz 1613 39:13 Luis llegaría el pasado uno yo hay al paseo a nadie

Voz 3 39:15 tampoco quisiera que me lo hiciera visitó al caso porque ella veo que es es algo que de lo que que el tinte que tiene ahora no ha perdido un poco la esencia que tenía

Voz 0919 39:26 mañana no habrá pasillo pero hay un clásico impresionante a la una en el Bernabéu enseguida el escáner el clásico ante repasamos otras cosas

Voz 0919 40:22 añade y otros dos grandes partidos por ejemplo el duelo levantino entre el Valencia y el Villarreal muy especial para Marcelino Altman hola hola qué tal

Voz 10 40:30 muy buenas si vuelve a enfrentarse al equipo que no le dejó jugar la previa de Champions y que le destituyó un diez Augusto a punto de empezar la temporada como digo Marcelino mañana partido especial y además lo hace ahora defendiendo la tercera posición recupera

Voz 1613 40:45 para la convocatoria a un hombre por línea

Voz 10 40:47 la Garay que apunta a la titularidad también Guedes incluso Sasa que una vez cumplida su sanción volverá a jugar en el once Carlos Soledad Murillo se quedan fuera Marcelino ojo quiere ganar dejar lo más lejos posible al Villarreal

Voz 40 41:00 si ganamos de acabaríamos trece puntos es una ventaja si no definitiva creo que muy muy difícil para eh

Voz 0919 41:09 la ventaja importantísima tiene ya esos diez puntos última hora del Villarreal Xavi Isidro hora

Voz 6 41:15 qué tal buenas golfos el Villarreal quiere cerrar el año con un triunfo en Mestalla que aprieta la clasificación además se lo va a hacer con buenas noticias porque Carlos que tome costo tan para jugar además recupera vaca Mule Rabat iba a tenerla al pájaro Andrés Fernández técnico poner a Bruno empleo Suárez Sansón el objetivo calar en Mestalla por tercera temporada consecutiva

Voz 0919 41:33 mañana también derbi gallego Deportivo de la Coruña Celta algo caliente con las últimas declaraciones pancartas y demás última hora del Depor Adrián cantar hola

Voz 6 41:42 hola Gallego que las pancartas no son ni mucho menos sí que son para animar al Depor en el equipo blanquiazul regresa el único cambio en el equipo coruñés que ya en este partido en puestos de descenso también vuelve Andoni a esa convocatoria cerca de lleno en Riazor partido de alto riesgo queda ahora mismo mil quinientas entradas todavía la pista como llega al derbi Jacobo usted ahora

Voz 0841 42:04 hola qué tal muy buenas Jesús convoca a todos Un fue luego decidirá los descartes vuelven Yago Aspas igual mayor la mejor noticia echó mucho de menos al delantero y lo normal es que no toque mucho el once tipo reconocen fue que habló con Guidetti de su situación del mercado de invierno que ir algún refuerzo le ha pedido a la directiva no sabe si va a ser el último partido de Maxi Gómez como esa oferta de China de veinte millones de euros es consciente eso sí el técnico navarro que una derrota sería un duro palo antes de afrontar entre Coppi liga en la primera semana de enero Barça y Madrid en Balaídos Camp Nou Barça

Voz 0919 42:35 ocho y cuarenta y dos el escáner a Yoyes el escáner especial clásico con Álvaro Benito Álvaro tal Gallego hasta y con Kiko Narváez hola Kiko buenas tardes muy buena gallego con vamos por líneas Therese Terence asentado entre los mejores del mundo en la portería ahora mismo

Voz 0104 42:57 sin duda yo creo que están nivel espectacular ya no solo ese portero que que te inicia muy bien el juego con los pies que ya sabemos que que incluso a veces arriesgaba más de la cuenta sino que ahora gana puntos gana partidos Si está en la terna de los mejores porteros sin duda

Voz 1613 43:12 a mi me parece que poco en el tema de de lo pide no lo vamos a descubrir a día de hoy es el número uno pero le ha sumado esa rapidez a será mucho más sobrio y no tengo duda de que el alemán está entre los tres mejores porteros del mundo

Voz 0919 43:26 la pareja de centrales Piqué Vermaelen Ramos Varane cuál es para vosotros mejor dicho creo que la pareja de centrales el del Madrid

Voz 0104 43:34 pues es la mejor si la habla mejor pareja la selección española siempre lo hemos dicho cuando se juntan vigués Ramos pero yo creo que en este caso pues fundando que demostró estar a un nivel buenísimo el en la final del Mundialito y que salvo cuando se pierde los partidos por por lesión está a un nivel espectacular pues yo creo que hay el Real Madrid es fuerte

Voz 1613 43:56 por tanto yo aquí a Piqué Umtiti Vermaelen es cierto que debe de tener pues los mayor comunicación entenderse algo mejor pero no ha sorprendido pero a día de hoy por el tiempo que llevan jugando junto pongo un uno me quedo

Voz 0919 44:09 la de Ramos y Varane lateral zurdo juegan dos de los mejores del mundo quién crees que va a subir mañana más Jordi Alba o Marcelo

Voz 1613 44:17 pues Marcelo y ha jugado en el Bernabéu pues seguramente aparezca mamá pero llegue Jordi Alba por por sorpresa Icomos entiende con Leo Messi que usarlo mejor tiene menos participación pero con mayor influencia en él

Voz 0919 44:31 esto duelo era lateral izquierdo Izquierda Unida poner

Voz 1613 44:33 dos me quedo con Jordi Alba en estos momento eh

Voz 0104 44:36 yo creo que va a depender de quién tenga más peso en el en el juego ofensivo para para que unilateral suba pues normalmente tienes que estar en campo contrario oí haber juntado dentro haber acumulado muchos pases dentro para generar ese espacio fuera ya sabemos que que Marcelo no necesita demasiado para para darse alegrías al cuerpo que que llevaba un extremo un extremo metido dentro Jordi Alba sigue necesita quizá un poco más de predominio del equipo para es menos fino no necesita al carril externo en para para aprovechar su velocidad a Marcelo pues te pueden meter por dentro asociándose dependerá un poco de que lleve el peso pero yo creo que los dos van a tener el alta participación el juego ofensivo de sus

Voz 1613 45:15 dentro del campo maravilloso los dos Iniesta

Voz 0919 45:17 Modric Isco busque Paulinho Casemiro cuál es la línea de cuatro mejor del centro ahora mismo

Voz 0104 45:23 difícil yo creo que que quizá ahora mismo el el Real Madrid tiene un poquito más de talento con con esa sobre todo con estos tres jugadores Isco Modric Kroos viendo que el croata además ha recuperado una versión buena de sí mismo y bueno de Barcelona lo que sí está claro que este año está siendo un equipo muy sólido en el centro del campo concediendo muy poco siendo muy generosos en el esfuerzo muy solidarios va a estar va bastante parejo en cuanto a potencial pero pero si el Real Madrid quizá tenga un poquito más de de magia en esos tres hombres sobre todo jóvenes

Voz 1613 45:58 termina de despegar el tema de Modric Kroos en el centro después tengo debilidad absoluta por Casemiro a la hora de jugar por detrás de de ello tengo mi duda no a la hora de llegar por sorpresa Paulinho en un partido de Miami que los primeros veinte minutos del Real Madrid va a seguir va a salir a atosigar y a presionar muy arriba estando al cien por cien en ambos centro del campo me quedo yo con Kroos Modric Isco y Casemiro le falta al Fútbol Club Barcelona quizá algo más de creatividad aunque les obra diario comparándolo con otras temporada solidez y fiabilidad

Voz 0919 46:29 lo de arriba Cristiano Benzema por un lado y en el otro Luis Suárez y Messi que pareja en más letal y hablamos de pareja no individualmente

Voz 1613 46:39 me quedo con la pareja Cristiano y Messi llega llegó al mejor pues mira claro nombra ahora parece ese no que Luis Suárez ya el otro día dio muestras porque iba a decir este comienzo de temporada ya dura casi una vuelta que no es el Luis Suárez de la temporada pasada Benzema que tampoco termina de despegar depende mucho de la vida que eleve la gente que está alrededor de la gente que llegue por por fuera para para decantar me tanto uno como otro sobreviven a la genialidad de a los cracks que son a pesar de que tanto Luis como Benzema no terminan de de acompañar Ali pero dependen poquito mayo de lo que es lo que te la gente

Voz 13 47:17 es muy difícil comparar

Voz 0104 47:19 yo pienso que la la diferencia más grandes que quizá Cristiano de que es el el la cabeza visible de esa pareja que necesita que el equipo genere por así decirlo Messi es capaz de generar de lo cual pues es beneficia el resto de compañeros cristiano necesita que el que el equipo les surta de balones que el equipo domine que el equipo pues Divan campo contrario y que y que practica un fútbol ofensivo para para alimentar a la bestia por así decirlo y Messi es capaz de cuando el equipo tiene problemas que que supongo que que mañana habrá fases del partido donde donde lo tenga obviamente por el por el potencial del rival pues es capaz de venir recoger y cambiar el ritmo del partido y el propio y él mismo alimentar a