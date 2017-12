Hora 25 (22/12/2017 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0032 00:28 las mejores recomendaciones de este año en literatura repasaremos los libros imprescindibles de este dos mil diecisiete y después diríais a comercios hubiera tocado el Gordo la respuesta en la sección de Gastronomía pero antes Aitor Albizua buenas noches Ángels buenas noches repaso breve a las últimas noticias el día empezando por el PP en Cataluña porque tras su fracaso electoral Xavier García Albiol planteó ayer a Rajoy la posibilidad de abrir un nuevo periodo de tomar ya decisiones según fuentes del entorno popular la dirección y el propio Rajoy le han insistido hoy en que no es el momento de abrir una discusión interna para ver quiénes el próximo líder esta ha sido la respuesta del propio Albiol a la pregunta de si va a dimitir

Voz 5 01:04 para mí lo más fácil lo más cómodos cría limpia pero a mi me parece que en estos momentos sí sí yo dimito estaría haciendo empezaría seguramente favoreciendo a título personal pero estaría dejando el partido

Voz 0335 01:19 cogió ni muy delicada el PP perdió ocho diputados en el Parlament

Voz 0032 01:23 no de once a3 mía funciona con normalidad la circulación en la estación de Cercanías de Alcalá de Henares en Madrid después de hasta treinta y nueve personas dos de ellas graves hayan resultado heridas tras el choque de un tren cuando estaban llegando al interior de la estación al conductor ha dado negativo en las pruebas de drogas y alcohol y Renfe ha abierto ya una investigación para esclarecer lo ocurrido Luis pardillos jefe de guardia del suma uno uno dos en declaraciones a la SER

Voz 6 01:46 a al a la estación pues quiero o sea que es decir que los karts a a sus poco más serio pero ha habido un problema para nadie finalmente

Voz 7 01:55 sí podemos confirmar que se las personas es leves es que con construcciones once pacientes que nosotros consideramos a dos dos pacientes graves

Voz 0032 02:07 la ONU aprueba nuevas sanciones contra Corea del Norte por unanimidad ha aprobado el Consejo de Seguridad nuevas sanciones por el último ensayo con un misil balístico que llevó a cabo en noviembre resolución a propuesta de Estados Unidos que busca restringir el suministro de petróleo a Pyongyang y también la repatriación de los extranjeros cuyos ingresos benefician al Gobierno norcoreano y Cataluña ha sido hoy protagonista en la Bolsa Eladio Meizoso

Voz 0527 02:28 el Ibex treinta y cinco ha sido el índice que peor lo ha llevado hoy entre los principales europeos ha perdido un uno con dos por ciento seguido en diez mil ciento ochenta y dos puntos ha bajado bastante más que París Frankfurt Milán Londres que se han dejado entre el cero coma cero con cuatro por ciento aquí probadores destacan las pérdidas de los dos bancos catalanes Delibes veinticinco La Caixa que se ha dejado un tres con seis por cien y el Sabadell un tres coma cuatro por ciento En cuanto a la prima de riesgo se situaba al filo de los ciento seis puntos básicos al cierre de las Bolsas europeas justo con

Voz 0032 02:58 ayer es viernes así va a estar aquí Luis García Montero hoy en la tertulia María Esperanza Sánchez Carlos Cué y Juan Carlos Jiménez Joan Serra jefe de política de nacionalidad

Voz 0194 06:08 el año dos de octubre moría Tom Petty cuando escuchamos sus canciones hoy seguro que todas las veces que nos quedan por escucharlas nos quedamos si con la pena de su muerte pero sobre todo con la alegría devolverlas a escuchar de que siga vivo para nosotros en esos tres o cuatro minutos de cada escucha con los libros pasa igual las letras impresas nos permiten volver una y otra vez a recrearnos a imaginar los espacios los personajes a quedarnos con las dudas con las que nos pretenden inquietar los propios escritores sin estos dos viernes que nos quedan para acabar el año queremos escuchar recomendaciones culturales de todo lo que ha dado de sí dos mil diecisiete el viernes que viene nos ocuparemos del cine la música el teatro pero hoy queremos empezar con la literatura lo mejor de dos mil diecisiete en las letras desde cuatro ángulos la escritura la edición la librería y la crítica Berna González Harbour compañera de tertulias en Hora Veinticinco escritor amiga de crítica literaria muy buenas noches hola buenas noches Ángels Sevilla Vidal pero de la librería no Hugh no le hice en castellano en el plano en Barcelona buenas noches buenas noches Irene Antón editora de rata natural muy buenas noches muy buenas noches y Gabi Martínez escritor muy buenas noches hola buenas noches antes que nada yo voy a explicarlo porque se lo decía a los invitados que están conmigo aquí en Radio Barcelona antes de empezar que estos un encuentro de cuatro personas que a mí me apetecía en algunas conocer ya otras reencontrar a Gabi Martínez conocer porque su libro me encantó a Xavi reencontrar porque me lo encontré un domingo por la mañana en unas circunstancias maravillosas escuchando una lectura poética de Luis García Montero de Joan Margarit a Berna porque siempre quiero encontrarme siempre quiero que esté conmigo ya Irene porque todo lo que me llega de esa editorial pienso que son pequeñas joyita cosas que hay que leer y que hay que tener en nuestras estanterías con lo cual es una charla entre cinco personas que yo pretendo que nos entendamos porque seguro que pensamos exactamente lo mismo hoy empiezo contigo porque quiero hacer mis recomendaciones y una de ellas iba a ser tu última novela las defensas un neurólogo bueno que cae enfermo no sé si se vuelve locos exagerado pero que cae enfermo el caso es que fue el propio protagonista es la parte de la historia que más me fascina es el protagonista el que va a buscarte a ti

Voz 22 08:22 si ocurre en Sant Jordi Él está buscando a alguien que escriba su libro en realidad no estaba buscando dentro de las contras de los libros pues a un perfil de escritor que pueda ajustarse a lo que él pretende es decir la historia de una locura que ocurre en en Barcelona como después sabré pues es por un estrés exagerado no Porro multiplicar los niveles de estrés normales en las personas entonces él estaba allí firmando

Voz 23 08:50 a mí me dice tengo una historia que

Voz 22 08:52 veo como protagonizada por George Clooney en Holly

Voz 24 08:56 entonces le digo ya

Voz 22 08:58 tengo que irme afirmara a la siguiente caseta porque era Sant Jordi no dice si tienes dos minutos entonces en esos dos minutos pues me resumió cuál era cuál había sido su problema y me dijo que era neurólogo que había caído enfermo de una prole por por una cuestión mental que esos propio compañeros le habían tenido que cuidar que proteger que había recuperado sin saber muy bien cómo su enfermedad estaba vinculada de hecho era la enfermedad de la niña del exorcista que no estaba a poseída no estaba enferma y con estos cuatro datos quedamos para volver a vernos y a partir de ahí se abre una historia que no solamente era una historia médica sino que le permitía contar Barcelona muchas de las presiones una una ciudad primero dista todas las presiones con las que vivimos cotidianamente como nos enfrentamos a ellas

Voz 0194 09:51 cuando el que iba el principio yo entiendo que cuando vosotros ves afirman libros se acerca a él se acercan muchísimas personas porque le das esos dos minutos que es lo que te hace pensar el que a lo mejor ella hay una historia

Voz 22 10:03 porque bueno a mí siempre me ha interesado mucho la lo pequeño los detalles las personas la historia significante que de repente te descubre que te puede explicar el mundo y antes de uno de los libros que mejor han funcionado y con los que el de los que más contento estoy solo para gigantes y es una historia que un día me contaron en un bar diciéndome tienes diez minutos era de un señor que se había ido a buscar al Yeti ya había sido asesinado le habían cortado el cuello esa historia ahora el año que viene aparecerán Estados Unidos probablemente y vengo de Australia de hacerla promoción entonces como una historia pequeña te puede abrir una dimensión desconocida y explicar no sólo a esa persona sino a todos los que la rodean ha sido el principio por el que Mellado de hecho por el que empecé haciendo periodismo después me he ido a la literatura no porque quiero saber quiero conocer y darle un espacio al otro para que me cuente algo que a lo mejor puede ser muy interesante y lo curioso es que casi siempre lo es a veces no es para un libro puede ser para algo más corto pero casi siempre hay algo muy interesante detrás de todos nosotros no

Voz 0194 11:11 diálogo se da la casualidad que cuando le pedimos a Xavi el librero d'Anoia allí o en el Poblenou en Barcelona Xavi de unos alguna recomendación libros que hayas leído este año que te hayan gustado que te has quedado con ellos en dice las defensas

Voz 24 11:23 sí fue muy Ortiz bueno ha sido muy divertido porque la la me pidió recomendaciones lo digo entre ellas las defensas de Gabi Martínez dice pero sabes que están en la mesa contigua digo no

Voz 0194 11:38 está considerado y no lo digo por la gente

Voz 24 11:40 que no piense no claro claro conclusión al lado lo recomienda aparte que Gabi ya lo sabe porque en marzo hablamos después de ello leer la novela yo quedé especialmente con esto explica historias aparte de la de la épica previa que construye la que construye el hecho literario es la espera esto es decir a las personas no es decir de cómo a esas personas son de carne y hueso e les vas poniendo cara mientras lo vas leyendo un ellas la historia una ciudad pero la historia también de mi ciudad Barcelona durante prácticamente treinta años eh es la historia que se ha ido con su conseguido conteniendo la ciudad también durante mi época con con con lo bueno con lo malo con las luchas con está todo pero sobre todo es esta combinación de el hecho pequeño que decía Javi que se transforma en un hecho mayor o en un escenario mucho más importante y así se lo cuentas a los clientes cuando llegan a la librería te preguntan Xavi que podemos leer siempre siempre que puedo sí siempre que puedo si es decir cuando vienen los lectores librería me piden consejo y tenemos tiempo pues es en Consejo habitualmente ahí tienen dos casos hay muchos que sí porque saben que viene a la librería dice quiero leer algo a mí lo que más me me cuesta yo lo digo siempre es cuando dentro alguien dice que necesito una lectura divertida su participación claro para empezar divertir que no todo no no no nos divierte lo mismo a dos yo tengo yo tengo un humor bastante yo no tengo sentido a cada uno es cada uno tener a ti te hace gracia una cosa y la desgracia nada entonces es muy complicado ustedes que empezara indagar es con el con ejercicios psicológico porque tienes que empezar a indagar qué es lo que hace reír a esa persona

Voz 0194 13:31 tu ámbito yo en el mío ejemplo humor en la radio me habitualmente el humor en la radio a mí no me hace reír me cuesta muchísimo reír con el humor en la radio y si yo fuera directora de la emisora de radio me dijeran tienes que contratar a unos para que hagan un buen la radio tendría un serio problema porque no me hace prácticamente Granada Gabi tu tu primera recomendación de esta noche que recomendarías más allá de las defensas

Voz 22 13:49 eh yo recomendaría en la República luminosa de Andrés Barbosa que acaba de llegar ha ganado el Premio Herralde para mí es el libro más impactante de todo lo que se ha publicado en español este año y es un libro además que no soy igual también son los intereses a mí me interesa mucho el el viaje es un libro que se sitúa con en un lugar del trópico en una una ciudad no muy grande donde treinta y dos niños de repente pues asaltan supermercados una presencia hasta entonces es algo inquietante pero todavía no han llegado a actuar de repente un día saldrán un supermercado matan a un par de personas sí a partir de ahí vamos a ver cómo esa inquietud que existía antes pues va creciendo entre entre los adultos y como ellos se relacionan con aquello que no pueden controlar sobre todo porque esos niños en un momento del libro que es muy sea hablado creo en algún momento o al menos a mí sin duda o lo tengo la cabeza o me lo recuerda al señor de las moscas no lo que ocurre es que aquí en este libro hay como dos partes una primera en la que se nos informa desde documentales desde el antro Pablo bosque comentan cómo ha ido la situación como eran los niños gente que desde desde el ensayo desde un mundo como muy reflexivo muy de ideas adultas como fue el momento hasta que los niños actuaron a partir de ahí los niños desaparecen y se convierten en una presencia no es como señor de las moscas los niños están ahí

Voz 0194 15:15 todo el tiempo aquí los niños pasen a ser una

Voz 22 15:18 esencia algo inquietante que está ahí fuera quién toma la el primer plano es el narrador ir desde su primera persona habla como es esos chavales pues van a ir tras tocando tanto su vida como la de todo el mundo que les rodea no me ha parecido de una ejecución exquisita es un yo creo que Andrés Barba ya lo había ido demostrando pero aquí lo acaba de cuadrar es un virtuoso que hace asequible esa literatura tan tan tan difícil a veces que a veces parece que sea algo hay libros que parecen que son mejores pues son difíciles de pero que son difíciles de leer sin embargo el hace algo muy difícil que es una historia muy complicada llena de complejidades estructurales incluso hacerlo muy fácil y además conseguir acción y arrastraron hasta el final de la historia no

Voz 0194 16:05 comentar los oyentes que si no lo han hecho ya que a partir de ahora cojan papel y lápiz porque estamos recomendando libros libre es que no han gustado a nosotros que además Amis lo que más me gusta hacer en Hora Veinticinco no lo que nos dicen las editoriales que tenemos que recomendar sino lo que hemos disfrutado nosotros lo hacemos siempre con Javi Torres en la sección de Cultura y una de las razones lo decía antes al principio con por la si quería contar con Irene que se editora de rata Natura es porque no encuentro un libro de eso editorial que a mí no me guste sea cuando me llega algo sé que voy a disfrutar con ese libro he disfrutado acabo de disfrutar muchísimo con el club de los mentirosos de marcar tu primera recomendación no Irene sí bueno con precisamente me me comentaron esto había

Voz 25 16:43 he estado mucho y muy además es toda una aventura que que llevamos a cabo junto con periférica porque es un libro

Voz 0194 16:51 qué contamos con con la editorial Pedimos

Voz 25 16:53 dedica desde hace un año un par de años empezamos con tú no eres como otras madres de casos que bueno también es un libro que que gusto un a muchísima gente que digamos no fue todo un hito hay nos gusta las mujeres fuertes esa investigación

Voz 0194 17:15 autobiográfica también esa mal

Voz 25 17:17 en era de de novelar unas memorias au de contar unas memorias ir poner con una con con una honestidad muy brutal a veces muy desnuda toda una experiencia familiar

Voz 0194 17:31 los dos libros se asemejan en esto no

Voz 25 17:33 en hay una una familia que hoy llamaríamos de una manera un poco científica disfunciones disfuncional no son de una familia donde las figuras no cumplen los papeles

Voz 0194 17:49 sí que vales

Voz 25 17:51 sí y entonces el valor de de del del libro más allá de los personajes que son magníficos esta manera de narrar lo ha de Mary Car que es extraordinaria no puede hay un hay momias dos totalmente apocalípticos totalmente trágicos y ella es capaz de de es de darle la vuelta a todo y de contar las cosas y determinen con mucha gracia a veces o de dos sacando el la pues lo más positivo de eso que es la Unión final con su familia no hay ese poderío digamos de su madre de su padre lo que le transmiten esa manera de narrar de hablar

Voz 0194 18:34 ella es fascinante o pasa a menudo que que te enganche no sé si enganchar arte pero que sabes que lo que ofrece una editorial te va a gustar sobre todo cuando solicitas no que no no es una editorial de esa dirá muchas cosas pero es que seguro que me va a gustar pues pasa esto la gente lo digo

Voz 25 18:53 sí sí claro bueno quiero decir coincides supongo ahí un criterio de editor que

Voz 0194 18:59 cuando nosotros en las editoriales pequeñas apostamos por las cosas es una gran apuesta

Voz 25 19:03 esta no no tenemos los medios de una gran empresa y entonces realmente hacemos el esfuerzo por lo que nos gustan los parece que tiene la calidad suficiente impone sabes

Voz 26 19:17 tengo todo todo tu tiempo todo tu trabajo

Voz 25 19:19 o todos tus medios bueno tu tiempo no digo exclusivamente el mío de gol de todos nuestros colaboradores no hay entonces bueno pues como hacemos esa semana

Voz 0194 19:28 acción de bueno sólo podemos sacar un determina

Voz 25 19:31 el número de títulos al año con la estructura que somos y con la manera que tenemos de funcionar pues evidentemente son piezas que están muy elegidas y muy encajadas en unas líneas editoriales muy determinadas y la gente se las barreras conociendo y efectivamente si hay mucha gente que te dice eso yo el otro día en Twitter también nos decían pondría mi mano en el fuego

Voz 0194 19:54 no por cualquier cosa que esa qué tal no entonces es una grandísima satisfacción por supuesto

Voz 25 20:00 bueno es una coincidencia entre el criterio con el que tú has elegido las cosas y con el que se recibe es maravilloso

Voz 0194 20:06 ver la tu primera recomendación un libro de mártires americanos de Joyce Carol Oates tú lo entrevistas T hablabas de su placidez su gestualidad majestuosa solar seguro lacónico elegante sus libros así

Voz 27 20:19 sí vamos a ver si me apetecía mucho recomendar este libro porque cuando hace unos unas semanas empezábamos a los periodistas que llevamos este tipo de cosas quién saldrá quién saldrá en las listas de los más recomendables del año yo dije así a varios amigos yo creo que Joyce Carol Oates y su libro de mártires americanos debería ser el número uno pero como siempre escribe no menos de mil páginas nadie Se lo habrás leído no efectivas del pistas las listas que ya han salido durante el fin de semana por eso he querido colocarla ahí aunque tengo algunas propuestas más minoritarias pero sé que ella es una grande ya sabéis que es una candidata al Nobel es una de las mejores retratistas de la médica del último medio siglo claro su su obra es casi de el centenar de obras no ella eh bueno pues cada año da luz esos esas casi entre ochocientas y mil páginas de una nueva novela yo creo que esta es especial tiene varias que que dibujan la mitología americana digamos como Marilyn la de Blondie eh a propósito de Marilyn Monroe etc pero en este caso el libro de los mártires americanos al creo que hace una mitología perfecta de la América de hoy de la médica dividida está escrita antes de la victoria de Trump pero ya enfrenta uno unos médicos eh un médico abortista que muere ya sabéis que hubo atentados en los noventa especialmente y algunos dos mil en los que mataron a algún médico abortista entonces este médico abortista que lo toma como una causa liberal progresista de la que no se esconde de la que sus hijos también son mártires porque les va trasladando de de Estado en estado para librar esa batalla a favor del aborto del derecho al aborto en cada en cada lugar y ellos elevan siguiendo bueno pues cae asesinado y a partir de ahí hace un retrato de ese hombre y las consecuencias para sus hijos Eden clases sino las consecuencias para sus hijos entonces son dos retratos paralelos de dos Américas enfrentadas que realmente es proverbial

Voz 0194 22:29 le dabas la razón cuando decía él

Voz 0032 22:31 la relación entre lo más vendido lo que le la gente sí sí

Voz 22 22:34 recuerda además el año que publicó país de sombras Peter matizan que era exactamente lo que estás comentando ahora Berna él no salió ninguna lista el este año creo que fue el que ganó con Verano qué dices bueno realmente verano es una diosa novela pero la única que que hubiera podido para mí cuestionar ese año su lugar en las listas habría sido país de sombras pero como tenía mil y pico páginas aparece

Voz 0194 22:59 una de las comedias de Xavi en ese en Puerta Cerrada de Luis García Montero allí mismo la librería no les Yu yo lo junto a Joan Margarit presentando los dos sus libros y además me dio la idea para traerlos nosotros a hora25 hicieran algo parecido no iguale porque tengo que decir que aquello lo hicimos en medio de la calle todavía en un domingo primaveral tomando vermú comiendo patatas fritas pero yo les dije a ver si podemos hacer algo parecido a lo que pasa hoy resulto esto

Voz 28 23:25 cada las piscinas Murillo cada tres muñón roció la densidad de Cannes de dos murmura ven entre las puyas dadas veo resonante aquel serías feliz la indignidad trinchera rencor

Voz 0194 23:51 la cuenta atrás de hoy se hace con los dedos de la tarde son cosas de la edad el viento pasa en busca del lugar donde ha nacido Xavier recomendar pues te riesgo no

Voz 24 24:08 mira yo abrí la librería hace cuatro años cuando lo abril abrí en en una calle cita de está a justo abajo y yo recuerdo que el inaugure yo ya tenía un armario de que está lleno de poesía la gente decía miembro B pero con poesía Ambrose que esto lo típico no es la típica frase es la los dos leyendas son la poesía no se vende le entonces eso yo parto de la idea de que esto las dos cosas son y no son verdad uno se demuestra no entonces yo tenía un armario lleno de poesía y me preguntaban para qué lo pones de bombero que a mi me gusta a mí me gusta la poesía y lo que quiero es compartirla es más lo que quiero es convertir la librería también un espacio para la que la poesía se oiga yo

Voz 0194 25:00 soy un gran defensor no sólo de leer la poesía

Voz 24 25:02 debe leerse sino de escucharla encima

Voz 0194 25:05 el de la le en ello la leen ellos hay poetas que no saben leer que no saben leer claro es que le muy mal yo creo que Margarit y Luis García Montero también pero Margarita una excepción sea Margarit podría haber sido actor de teatro totalmente sea como pone en escena sus propias poesías es una cosa maravillosa

Voz 24 25:23 en el caso de Margarita es es es emblemático pero yo por ejemplo conozco a un poeta la joven no no él sino su poesía porque es el primer libro de públicas que se llama Joan Vigo que también tiene una voz espectacular aquel también ha trabajado en la radio durante una época Josep Patural Jauma por horda aquí en Cataluña me parece espectacular que aparte es el traductor al catalán de la librería de Penelope Fitzgerald es decir la poesía debe escucharse también hay por tanto creo que lo lo lo que ha sucedido con la librería es que de ese armario pasó a dos armarios de dos armarios pasé a tres armarios y condición al traslado a a la difusión de estamos ahora a la Juanita decir que la segunda planta que está como ha estado toda la vida la boutique de ropa allí en el Poblenou que estaría íntegramente consagrada a a la poesía

Voz 0194 26:20 Irene tú dices que te gustaría poner en la oficina un verso de Virgilio que dice Un dios nos ha donado este ocio y eso

Voz 24 26:26 no

Voz 25 26:27 bueno el ocio es una cuestión que que nos ha ocupado muchos siempre en la editorial y realmente el tiempo que le dedicas a forma parte y a lo que te gusta y a que que lo puedes dedicar a a ti mismo también es algo bueno o tu reunir el ocio con él las horas de trabajo sacarlas de las horas de trabajo buenos un digamos es una es una cuestión que mi socio y yo hemos discutido mucho o hemos hablado mucho hemos debatido mucho que está en la base de la creación de la editorial porque el trabajo común entre Lillo nosotros nos conocemos desde desde el Instituto easy hemos nos hemos formado juntos y entonces las lecturas que compartíamos también era un

Voz 24 27:20 comunes en muchos sentidos

Voz 25 27:22 entonces en esa manera de compartir ese tiempo fuera de las obligaciones es lo que nos llevó luego a sin embargo a crear una editorial que se acabó convirtiendo en tu obligación no entre pero bueno si es algo a lo que le hemos dado muchas vueltas

Voz 0194 27:37 las recomendaciones de escritores españoles los cinco yo de Antonio Orejudo dirías que es un libro generacional

Voz 27 27:43 sí sí sí es además nos has hecho una pregunta muy complicada porque este ha sido un año extraordinario la verdad es que yo me lo he pasado muy bien leyendo hay muchísimos libros buenísimos y me voy a quedar con ganas de mencionar muchísimos pero el libro de Antonio Orejudo antes hablaba Xavi de de humor de la dificultad del humor los cinco yo es un libro cargado de humor de humor de reírnos de nosotros mismos no no carcajada sino de son reírnos de reírnos de nosotros mismos y entonces es generacional pero es anti generacional es decir Orejudo en este libro ha tomado las historias de los de los cinco si si habéis leído seguro que vosotros sí muchísimo la billetes también de la ya tenemos una edad eh así bueno bueno pues dic Ana Julián Jorge timos acordáis esos cuatro armas el perro que como hoy los fastos Narbona estar todas las medidas Zarza Parrilla para con lo rica que está la cervecita los tubos para los niños pero recuerdo que que el propio Antonio te juro decía que diecinueve de los veintiún casos se resolvían en un pasadizo secreto no hasta el perro podía escalar por una cuerda cuando les lanzaban un acuerdo pero bueno lo interesante es que toma esta historia que para quienes no conozca es un cinco amigos amigos no dos Un perro que viven aventuras y las resuelven pues eso en pasadizos secretos etcétera eh toma las vidas de ellos las proyecta hacia adelante hasta el presente ir reconstruye sus supuestas vidas eh bueno con con sus Savater es sus eh sus homosexualidad eso no sus salidas del armario sus fracasos sus éxitos etc o sea la vida de cualquiera de nosotros no ir lo hace con enorme humor entonces es ese humor risa de nosotros mismos lo que a mí me conquistó de Orejudo

Voz 0194 29:36 más recomendaciones Gabi la última de Annie Dilar una temporada y que además es de la editorial de Irene no sé si es que al final estas do con estaba sin que esto no estaba preparado

Voz 22 29:46 pero realmente ha coincidido con lo que comentabais antes de que es una de tus editoriales como de referencia para mí lo es además vengo también de una escuela de viaje

Voz 17 29:59 tiene que ver con naturaleza me atrae singularmente este libro en concreto

Voz 22 30:02 esto para mí es lo más parecido que he leído a Henry David digamos que sería con un Henry David del siglo

Voz 0194 30:10 veinte sería porque esto es un rescate

Voz 22 30:13 en el año mil novecientos setenta y cuatro me parece y si me equivoco Irene tú estás buenos aunque hoy aquí para para decírmelo además se fija en eso que comentábamos antes hablamos de Persia

Voz 0194 30:24 hola soy de esas pequeñas historias lo que hace Dilar

Voz 22 30:27 fijarse en el mundo mínimo arranca con con una chinche gigante seccionando una rana con una imagen además como que tiene un punto de bestialidad

Voz 0194 30:35 ha enmendado

Voz 22 30:36 llevarte a cómo al al fondo de la naturaleza y a partir de ahí comienza a construir un mundo de hacer que aflore todo lo que está en los bosques no solamente los bosques sino en su propio interior sus reflexiones que son de una riqueza de una actual nada memorable y me parece maravilloso dime perdona Javi que te entiendo pero es que luego me venían otros títulos que es el de Pete from Indian Creek

Voz 0194 31:01 y y otros títulos que iban publicando pero no no es que no no pararía a neutral otro diario venga ya sólo sabes que a que la conversación con vosotros me está dando la cabeza vueltas para reencontrarnos yo no sé si cada tres meses a lo mejor porque el tiempo se nos queda corto Espido brevedad pero Xavi ahí de de MIR se excusa

Voz 24 31:22 escucha yo solo puedo decir una cosa suelen hoy de su libro de ochocientas páginas que yo estoy terminando ahora pero que lo estoy leyendo y yo cada mañana me levanto leo un par de capítulos cartas explicando la historia de un escritor fracasado que sí él pero explicado desde la óptica de un escritor que ha triunfado sobre todo en su país y ahora está siendo ya muy conocido también en España de carteles CUP sólo quiero decir que he tenido la ocasión de hablar con él en un par de ocasiones cuando ha venido a Barcelona tiene una frase fantástica un constructor de universos dice cuando se rompieron las placas continentales hubo un error Rumanía debería estar al lado de Colombia Venezuela Perú dice porque nuestra capacidad de fabulación en en en mi país es enorme entonces quién no que las ochocientas páginas que crea que ese vacía ansiado y tal por Dios impedimento en el catalán lo pública Periscope en castellano impedimento ha publicado prácticamente todo en una novelista un relato que se llama el rublo turista el ruleta el roble pista setenta páginas no creo creo que ni Yeda es maravilloso fundamental y la última

Voz 0194 32:37 de Irene Jennifer Ackermann el ingenio de los pájaros

Voz 25 32:40 si hablábamos ahora de todas estas publicaciones que tienen que ver con la naturaleza y a mí me ahora estoy empezando a observar sabes email la atención este título que habla del cerebro de las aves en realidad bueno de su comportamiento pero de la base cerebral de ese comportamiento siempre hemos pensado que las aves eran un poco tontas porque como el tamaño de su cerebro están pequeñito bueno las últimas investigaciones vienen a descubrir lo contrario que lo importante son el número de sinapsis en neurales y de neuronas y que en estos tan avanzada y simas y de hecho hay muchas aves que en el manejo de las herramientas y en sus habilidades sociales como

Voz 26 33:19 los cuervos por ejemplo como muchos otros

Voz 25 33:22 pequeños pajaritos se asemejan más a un primate que que cualquier otro animal que haya entre medias y eso es una mirada científica pero a la vez divertida entretenida entrañable y que mira la sabes con una simpatía muy cercana a es un libro que que está muy bien para divertirse también vamos a hacer una cosa al margen de reencontrarnos claro

Voz 0194 33:41 tres meses que yo creo que ya podemos establecerlo vamos a poner en la página web de Hora Veinticinco no sólo las recomendaciones que han salido en antena sin las recomendaciones que habían propuesto pero que no hemos tenido tiempo de llevar a ellos agradezco muchísimo Berna Xavi IGN Gabi ese estado con nosotros repetiremos la experiencia te

Voz 3 33:59 cuerdo fenomenal así la vida muchísimas veinticinco

Voz 0194 38:56 sentirse millonario cuántas veces en la vida sana imaginado que les tocaba la lotería que de repente se les llenaban los bolsillos y que podían ponerse a disfrutar a cuerpo de rey posee vamos a dedicar a todos los afortunados a los que se hayan vuelto ricos y también porque no a los que sigan imaginando será vamos a dedicar a ellos nuestra sección de Gastronomía intentando responder esta pregunta dónde iría usted a comer sino hubiera tocado el Gordo Carlos Cano responsable de la sección gasto en la Cadena Ser buenas noches buenas noches primero no entiendo que te ha tocado porque estás aquí no venga si te hubiera tocado empezamos a fabular donde dirías

Voz 0335 39:31 eh cuánto rato tengo para el contestar

Voz 0194 39:34 porque iría a muchos sitios dio la vuelta al mundo

Voz 0335 39:36 a Willy Fog llegara en España tengo unos cuantos restaurantes pendientes me he puesto a hacer la lista he salido muchos por ejemplo Mugaritz nunca está hundiendo Sella de Can Roca y eso que no tengo al lado de la radio de Barcelona en el Atrio en Cáceres en alza hago el Asador Echeverri en en el País Vasco en Quique Dacosta bueno un montón y además un forma parte de mi deseo que a cada uno de estos iría con alguien diferente porque a que bueno claro no es lo mismo compartir una experiencia así con alguien que que dieron otros sólo que también está maravilloso no pero bueno me haría después de todo esto por Europa das grandes casas francesas en las que no Estado hubo Curro Usón Alain pasar eh Pierre bueno montón estaría franciscana de máximo Otura o el cuerno el Noma que que lo ha reabrir René Redzepi en febrero aunque hay una lista de espera treinta mil personas pero no se sobornarla a alguien para quien harán e ir a mí primero bueno si alguno de alguno de Jan al verse Nueva York básicamente cogería la lista de capítulos de chefs Table programas TNT se iría tachando

Voz 0194 40:43 vale me parece un buen plan esos me parece un buen plan yo creo que haría lo mismo si tú dirías tendrían los mismos yo me vendría los mismos a lo mejor de España alguno ha estado en alguno más que tú pero yo sobre todo me iría a dar la vuelta al mundo aprobar otras cosas sobre todo probar otros sabores yo me instalaría un tiempito en Asia pero sólo por cuestión gastronómica me instalarían hacia un rato alguna propuesta para la gente a la que tampoco le haya tocado qué hacemos que les proponemos

Voz 0335 41:08 pues bueno yo vivo gracias las sobrero gastronómica vende quiero decir yendo a restaurantes que que que si me puedo permitir con los restantes Víctor Man que son dijéramos como la segunda división de la de la guía Michelin restaurantes en los que se come muy bien por menos de treinta y cinco euros y en España además es que hay un montón hay como doscientos cincuenta osea que hay hay muchísimo bares

Voz 0194 41:31 el elegir pues

Voz 0335 41:33 la verdad es que estos restaurantes son una garantía de calidad y de disfrute que

Voz 34 41:37 bueno pues sin nota tocado nada o te ha tocado el reintegro o algo

Voz 0194 41:41 veces la pedrea que se dice pues al menos exacto Pedro

Voz 0335 41:44 pues permitir el gordo el setenta y un mil ciento no

Voz 0194 41:46 y ocho ha caído en Lugo Málaga Murcia Jaén Cantabria Cádiz Lleida Las Palmas Tenerife nos va a dar tiempo a más así que vamos a hacer tres paradas en tres lugares donde ha caído el Gordo la primera en Vilalba en Lugo allí se han repartido ciento treinta series del Gordo quinientos veinte millones de euros Carlos algún restaurante para los premiados de Lugo

Voz 0335 42:05 sí se en Lugo se come muy bien eh hay una oferta de tapas maravillosa grandes ferias en la costa hay un marisco impresionante pero yo siento debilidad por el ICAA un sitio chiquitín que está detrás de la muralla justo ahí donde cocinaron chef que forma parte del grupo IX un grupo muy conocido en Galicia Álvaro Villasante

Voz 0194 42:23 Álvaro muy buenas noches hola buenas noches te ha tocado el gordo no llevabas conoces a alguien que le ha tocado cerca

Voz 35 42:31 eh que desconozco

Voz 36 42:35 hay algún parentesco con parentesco cercano de algún colega se de algún colega le ha tocado si no sé si hoy

Voz 0194 42:40 ya ha recibido más llamadas de lo normal de reservas

Voz 36 42:45 hoy está completo pero ya me he imaginado en Vilalba el revuelo que puede haber no sé a todos los a todos los niveles de negocio

Voz 0194 42:55 es una buena manera de gastarse el Gordo en yendo a comer a algún sitio lo que decíamos lo que proponíamos con Carlos probar esos sitios donde nunca has estado parece un buen plan

Voz 36 43:03 hombre claro me me apunto con Carlos en esa lista también que tengo bastantes pendientes de todos ellos

Voz 0194 43:09 los metería es que metería en qué plato metería en un menú Gordó

Voz 36 43:17 quedarías de comer no los osea sí la verdad es que como ves que el tema gordo hay que gastar en qué comer no lo sé la verdad es que se dio la verdad cuando empezamos a ocurre cuando empezó cuando hace diez años esto ha cambiado un poco nos ha yo pensaba antes la sobre la gastronomía se pensaba pues en esos pescados de primera línea de rodaballo salvaje

Voz 35 43:41 es rollo como más y más exclusivo y hoy se pidió y se piensa en otras cosas al alcance de todo el mundo se piensa de sardinas en eh

Voz 36 43:52 por ello se Corral piensan en algo muy mucho más accesible y es alta gastronomía igual una me me gastaría poses un resto de esos que uno ha pasado pues sí pero algún producto especial pues no no no no sé no ocurre

Voz 0194 44:05 Cesc nos empeñamos Álvaro en exquisiteces que también está muy bien que que salen muchas veces presupuesto y a veces tú decías con unas sardinas uno puede ser el hombre más feliz del mundo

Voz 36 44:14 nota con el décimo ya no te quiero contar lo celebra

Voz 0194 44:20 con sardina desde luego ya vemos

Voz 36 44:23 por lo que vas por cuanto se puede comer

Voz 0194 44:25 aplica

Voz 36 44:26 pues la oferta es variada porque tenemos un pequeño a una pequeña barras la entrada donde hacemos la versión de la carta más más formal la hacemos más informal en Navarra pues el plan medias raciones Si bueno rollo Gastro Bar esta este término que ya me pone los pelos de punta un poco la verdad y eso un bar un bar en el que se toman una barritas y muy chula muy coqueta pequeña que sentó mal la la Se puede consumir la oferta de dentro pero forma Thomas más económico y más más informal pues a partir de la tenemos una promoción el la barra de una burguer de seis euros ahí un encuentro es de lo más caro después a burguer de seis euros en la barra

Voz 0194 45:10 eh un que hay un aval un

Voz 36 45:14 un cordero borró veintinueve ese plato más caros que

Voz 0194 45:17 sería plato el plato más caro porque te ponen los pelos de punta el concepto Gastro Bar

Voz 36 45:22 la la palabra Gastro las muchas cosas que rodea ya me pone los pelos de punta desde hace tiempo lo que crees que vuelta todo muy eso no se ha vuelto todo muy Gastro hay que ser un poco más en Fiyi Freitas

Voz 35 45:34 a qué tanta o los y hace tiempo que la gastronomía hasta y en boca de todos

Voz 36 45:41 en todos los medios en las teles Larralde si tal y no se cada antes le empezamos a escuchar Gastro Art Book por aquí por allá ahora ya vamos bajar la oferta del bar pero parece más es decir yemas par más más tranquilos porque dice este cocinero por casualidad por casualidad yo era un estudiante

Voz 35 46:03 de y no muy bueno por no decir un desastre

Voz 36 46:07 y y empezó a mi padre bueno un diario estudiar más entonces a las ocho de la mañana al día siguiente me levanto y me llevó con él a trabajar a un a un taller Rubén tonta ayer soy feliz igual pero bueno pues suele desde la vida de una persona inquieta la Dani al Pirineo a la nieve con a surfear

Voz 35 46:29 hay y ahí empecé a en un parador fregando platos

Voz 36 46:34 pero qué pasa yo tenía una tengo un rollo familiar de eso al pueblo de aldea en mi casa siempre hubo siempre sitio matanza siempre estuvo muy contacto con las labores de la matanza colas de Dawerti con el otro yo vi que todo lo que pasa aparte de enganchar me montó el rollo de la cocina y el ritmo que lo cómo se respiraba allí veías que todo me resultaba muy familiar todo muy familiar había chicos de las escuelas haciendo prácticas cogiendo un chuletón les decía déjame que estos hacerlo yo vida enseguida empecé fregando platos en dos meses estaba haciendo consignas en la partida entrantes me gustó montón siempre me gustó comer un montón era el típico niño que comía lo que no se come a los demás el hígado cebolla o el otro yo comía mucho y de todo ideas

Voz 0194 47:18 todo disfrutaban vende desde chiquito siempre Rota cosa recuerdo y de ahí a llevar el quédate con nosotros se sigue recorriendo restaurantes de estrella a ver si te hacemos una buena recomendación ir a Murcia ahí el Gordo se ha vendido en la administración de lotería el pero lo que ya está bien el nombre de la administración de la avenida al progreso en Murcia capital Carlos dónde llevaría a los premiados son de íbamos a los premiados de moros

Voz 0335 47:39 bueno ahí no tengo ninguna duda eh porque en la cabaña de la Finca Buenavista acaba de conseguir su segunda estrella Michelin Si alguien no quiere es hora de ofrezco porque quise ir una vez y no puede porque cierra los fines de semana creo que es el único gran restaurante de España que se permite el lujo de cerrar los fines

Voz 24 47:56 semana Pablo González muy buenas noches

Voz 37 47:59 no es todo lo que parece

Voz 0194 48:03 te iba a preguntar que cierra que cierras los fines de semana

Voz 37 48:07 bueno es un concepto que lo comenzamos hace catorce años funcionó bien Ny pues hay seguimos con el no el concepto es muy muy muy fácil de entender nuestros tenemos que como bien dice Carlos una finca a una finca espectaculares un lugar yo te tengo que tengo la obligación de decirte que es único en el cual convergen dos dos establecimientos diferentes uno es un salón de celebraciones es que es el que nos permite poder hacer entre semana lo que hacemos cómo lo hacemos para la gente que lo hacemos y de qué manera hemos entonces esto una cosa implica la otra no quiere decir

Voz 4 48:50 los fines de semana estemos en casa mirándole entone mirando la partidos

Voz 0194 48:57 ha sonado más el teléfono de la cabaña hoy que otros días

Voz 37 49:01 mira el teléfono de la cabaña afortunadamente no para llevarme medio de que yo como no ya a la línea al alineado muerto no no y no y no y tranquilidad oí como siempre el día a día ya te digo que que de que el dar a finales del mes pasado pues tuvimos la suerte de no que no es una segunda estrella la cosas ha vuelto bastante loca y lo que tratamos es de de toreando capeando día a día el temporal que vienen vienen olas pero bueno

Voz 0194 49:34 tendrá que venir Álvaro surfear con la nieve tendrá que venía a surfear las olas un menú de los habituales en la cabaña a cuánto está cuánto

Voz 4 49:41 esta nosotros el menú

Voz 37 49:44 Medio el menú cabaña que le llamamos lo tenemos a noventa euros más la bebida

Voz 4 49:49 estamos hablando de un

Voz 37 49:51 de quince aperitivos cuatro platos que esos postres que no estaba en la experiencia de no es lo que que lo que tratamos de vender lo que tratamos de lo que creemos que somos diferentes en en ofrecer una experiencia muy amplia Hay totalmente diferente

Voz 0194 50:11 la última si hubiera tocado el gordo y gastronómica mente que haría sirias a un restaurante determinado viajaría es para conocer nuevas cosas qué harías qué

Voz 4 50:21 qué te compro lo de Asia verdad se lo compró vámonos juntos

Voz 37 50:26 si le iba a decir pero no cierra todo el tema de Asia te lo compro y vendo lo de Copenhague

Voz 4 50:37 vale normal hasta no lo vendes eso te nos vende Carlos la peor experiencia la astronómica de mi vida la serie la tuvo en el Noma bueno como no me ha tocado el gordo pues mira no pero es una buena recomendación porque nos queda el niño todavía imagínate que te toca el niño dices me voy a Copenhague no vamos a tres sitios vamos a otro sitio yo estoy de Nancy Acorán venga hagamos una cosa Pablo juguemos al niño vale sexto un beso hay muchísima suerte a vosotros hasta luego chao

Voz 0194 51:07 tercera parada Málaga el primer premio setenta y un mil ciento noventa y ocho ha dejado en Málaga capital más de ciento veintiocho millones de euros dónde iríamos si estuviéramos en Málaga no sabía Nos hubiera tocado el Gordo Carlos

Voz 0335 51:18 pues ahí hay bastante competencia AENA provincia hay unos cuantos restaurantes muy muy recomendables pero en Málaga capital está el de José Carlos García que está en el Muelle uno además una zona preciosa yo no sé si hoy habrá recibido muchas llamadas pero me da la sensación de que si te toca el Gordo aunque a mí no me ha pasado quizá el primer día lo celebran ya el segundo haces una lista y te pones a reservar no Juan Carlos García muy buenas

Voz 0194 51:43 tenéis más reservas hoy de lo habitual o no se ha anotado que ha tocado el gordo

Voz 38 51:48 mencionó donde estamos casi completos como casa de cada fin de semana pero sí que se nota cierta ebullición en la ciudad hay ahí salsas como decimos por aquí

Voz 0194 51:57 As por cierto llevas lotería llevabas alguna participación no