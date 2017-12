Hora 25 (22/12/2017 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1 00:04 la Cadena SER

Voz 2 00:11 bueno

Voz 0194 00:23 obviedades para veinticuatro horas después Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña el bloque independentista consiguió la mayoría en escaños uno en votos el Partido Popular se convierte en una anécdota en Catalunya la izquierda tropieza de nuevo desde preguntarán porqué resalto lo obvio lo hago porque a partir de estas obviedades Se tiene que empezar a reconstruir álbum K la luna algo que permita salir de la situación en la que nos encontramos algo que permita empezar a pensar en la reconciliación de estos dos bloques en los que ha quedado dividida la sociedad catalana y que no puede ser para siempre y repito las obviedades porque qué es lo que ha pasado en realidad el aderezo que pongan los partidos ya es cosa suya ciudadanos adereza su victoria resaltando que es el primer partido constitucionalista que gana unas elecciones en Cataluña también la convergencia que pactaba en Madrid era constitucionalista del PSC que también fue el más votado en algunos comicios no es el primer partido constitucionalista que gana es el primer partido nacionalista español para nuestro discurso de ayer de Inés Arrimadas dice que con voluntad integradora pero ya excluyendo con sus palabras sólo en castellano el bloque independentista adereza su victoria apoyándose de nuevo en su mayoría parlamentaria obviando que sus votos no llegan al cincuenta por ciento de los electores igual que en la anterior legislatura se arrogan un mandato que no tenían qué piensan hacer con el más del cincuenta por ciento no independentista pero hay más aderezan su victoria lo hace Puig Ramón intentando hacer creer que las urnas acaban con los procesos judiciales la realidad es otra el PP adereza su derrota culpando Ciudadanos y en Madrid manteniendo el discurso implacable contra el independentismo sin hacer nada de autocrítica de verdad cree Rajoy que su gestión de la crisis catalana no tienen un pero por cierto contesta esta Soraya Sáenz de Santamaría la izquierda Fay la Izquierda cuando se la echa de menos cuando más en la necesita empieza a ser preocupante su incapacidad para convertirse en un actor determinante en los problemas de este país pues bien con estos mimbres hay que volver a empezar situados de nuevo en la casilla de salida pero con la experiencia de lo pasado los independentistas ya conocen la reacción del Estado y el Gobierno central de cuántos son los independentistas y ellos también son ciudadanos a los que debe atender

Voz 2 02:25 arreglen de una vez Ángels Barceló en ese análisis Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches María Esperanza Sánchez buenas

Voz 1452 02:37 coches con las buenas noches se sienta también hoy

Voz 0194 02:40 la mesa de análisis a que a mi lado en Radio Barcelona Joan Serra que es jefe de política de Nació Digital Joan muy buenas noches buenas noches y a la espera de que se siente también en la mesa de análisis Carlos Cué que algún problema tendrá con la conexión pero mientras tanto sí

Voz 2 02:52 podemos saludar a quién todas las semanas nos trae la mirada de lo que nos ha pasado Luis García Montero buenas noches muy buenas noches Ángels cuéntanos Luis

Voz 1341 03:01 tú lo has dicho las elecciones al Parlamento de Cataluña nos dan como resultado una llamada a la realidad y la realidad es muy compleja si tuviese que hacer con mis alumnos un comentario de texto diría en primer lugar que los hechos son importantes en un relato y que al mismo tiempo las estrategias y fabulaciones del relato forman parte del sentido de la realidad un hecho la sociedad catalana está fragmentada aunque hacer divisiones tajantes en bloque en las matemático del todo conozco mucho J antes de la antigua Convergencia que no son independentistas que muchos votantes de en común que sí lo son pero el caso es que los resultados ofrecen un panorama muy parecido al que tenía antes para que el relato no se separe mucho de la realidad conviene corregir dos cosas primero los independentistas deberán abandonar la idea de presentarse como único representante de la identidad catalana porque un partido como Ciudadanos sacó el mayor número de votos y de escaños en otro tipo de identidad y segundo el Gobierno debe tomarse muy en serio el peso del independentismo en Cataluña porque en una movilización de vértigo Icon amenazas reales sobre la economía y el bienestar los independentistas han conservado la mayoría absoluta representa un deseo muy sólido en Cataluña otro hecho instalados en el vértigo de la identidad el eje izquierda derecha se inclina a favor de la derecha los resultados electorales demuestran una situación muy difícil para el Partido Socialista Podemos la preocupación por los servicios públicos y la dignidad laboral han desaparecido de las ilusiones inmediatas el votante y no me refiero sólo al catalán y un hecho más Rajoy lo tiene muy complicado cultivó durante muchos años la defensa de la identidad española para camuflar la grave relaciones del Partido Popular con la corrupción y Ciudadanos le ha robado la bandera el peso de Soraya Sáez de Santamaría he de Mariano Rajoy en la derecha española tiene un futuro difícil ya se verá paso a paso para completar el comentario de texto debería estudiarse la situación de algunos personajes la complejidad del relato pensemos por ejemplo en Puigdemont su partido es el segundo más votado ya ha salido victorioso frente a Esquerra en la lucha independentista pero se ha convertido en el gran problema para la situación de la trama quizá la salida más sensata es el diálogo la política empezando por un gobierno de pacto entre independentistas que acepten por unos años olvidarse de la unilateralidad por respeto entre otras cosas al cincuenta y uno por ciento de catalanes que no les han votado pero cómo va a encabezar ese gobierno un prófugo de la justicia que será encarcelado en cuanto pise el país se ha convertido en el mayor obstáculo para solucionar la trama sí sí deja correr la situación se quedará sin amparo presidiario sino deja correr la lista meterá Catalunya no callejón oscuro y con pocas salidas el fin Ángels entre el ser y el no ser de Rambla está el ser no siendo él siendo sin ser de Puigdemont el día que se celebró el pleno en el Senado para aprobar el ciento cincuenta y uno dije que no comprendía la fiesta de muchos políticos ahora tampoco veo muchos motivos para los aplausos Isasi mucha necesidad de reflexión pero lo dejamos para después por ahora buenas noches y buen fin de semana que te lo mereces

Voz 0194 06:45 muchas gracias Luis Feliz Navidad y que mañana

Voz 2 06:48 hagan el mejor pues sí que tu ya sabes

Voz 3 06:50 quiénes yo sé el equipo donde está Messi

Voz 2 06:53 el jugador mejor del mundo si el equipo ya no lo tengo tan claro Andes feliz Navidad o grandes suerte veinticinco buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido tres mil novecientos setenta y tres este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si se ha jugado al cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto Es mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldo del fin de semana buenas noches recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 5 07:48 que ahora veinticinco en Cadena Ser punto com Iurgi en las redes sociales el River la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 2 08:02 queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Sobis estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

Voz 6 08:34 yo

Voz 7 08:36 Carlitos me llames Carlitos tío Antony mira te quería ver Luis Hadad frena eh que acabo de llegar

Voz 2 08:42 creo que te llaman a hermanos pasaría Carlitos no levantas la voz a tu hermano vuelva inmediatamente ayer que cuatro de diciembre de dos años desapareció en el centro de Madrid responde al nombre de Chencho a Alonso y apenas de hablar veinticinco de diciembre a partir de las doce del medio día de la gran familia

Voz 8 09:18 estábamos que noches con sexto son muy apetecible por eso queremos que nos incluya

Voz 2 09:23 la vida y el sexo son mucho más divertidos Contigo Dentro Celia Blanco simple que quieres en el podcast en la SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos la basura electrónica bate un nuevo récord mundial por primera vez en la historia ha alcanzado los cuarenta y cinco mil en ese toneladas en el año dos mil dieciséis según los últimos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones está basura está formada por los televisores lavadoras teléfonos móviles ordenadores tabletas que se tiran porque muy pocos de estos aparte

Voz 9 10:17 los electrónicos se reciclan en concreto este tipo de desechos electrónicos ha crecido un ocho por ciento en sólo dos años en su tamaño ya el equivalente a cuatro mil quinientas torres Eiffel según este informe internacional esta chatarra tiene un gran valor económico cincuenta y cinco mil millones de euros porque contienen metales preciosos como el oro la plata

Voz 2 10:40 el cobre el platino el Palladio pero antes hay que descontaminar los como explica Leonardo Díaz gerente de refilón

Voz 9 10:49 restó principal objetivo es descontaminar los aparatos de componentes perjudiciales para la salud pero no hay en Belle Anse mercurio cromo por supuesto materiales valor estable puede ser el entierro gran lo mínimo cobre lleva algún proceso de titulización para posteriormente reciclados

Voz 2 11:11 sin embargo ahora sólo se recuperan en el mundo y reciclan nueve millones de toneladas de basuras electrónicas es decir sólo un kilo de cada cinco

Voz 9 11:21 yo Esteban Gonzáles trabajan la Consejería de Medio Ambiente de USCA hay mucha información en la gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos a la hora de recuperar descontaminar esos aparatos electrónicos de los componentes que sean peligrosos y luego por último pues facilitar las labores de reciclado según los expertos el bajo precio de los aparatos eléctricos y la moda de usar y tirar son dos de los factores que provocan el aumento imparable de la banda

Voz 2 11:49 es una tecnológica en todo el planeta espacio Eco un espacio en colaboración con Ecoembes veinticinco Ángels Barceló desde Barcelona

Voz 0194 12:09 Díez y doce minutos de la noche no había doce en Canarias hoy en el análisis Juan Carlos Jiménez María Esperanza Sánchez de Joan Serra y esperamos que no sin antes pueda estar también con nosotros Carlos Cué desgranando todo lo que ha ido pasando hoy en día después pero si quería una primera valoración vuestra sobre los resultados sobre lo que pasó ayer en esas elecciones catalanas respondiendo a esta pregunta Juan Carlos tú dirías que estamos o que la situación está mal

Voz 1452 12:34 jo o P

Voz 0194 12:35 por qué el día anterior a las elecciones

Voz 1170 12:39 bueno yo creo que está más complicada no no no no me a decir que mejor no pero tampoco el peor yo creo que han pasado varios meses y esos meses cuentan ya han pasado muchas cosas y eso les ha tenido lo ha tenido en cuenta el que soluciones o sea vista yo eso es lo que tengo más complicado porque hay una mayoría independentista muy clara pero yo creo que no pueden seguir la misma la misma línea seguida hasta ahora

Voz 3 13:08 yo diría que que persiste el dibujo o de bloques claramente pero hay una victoria independentista que es clara

Voz 1452 13:16 en escaños con lo cual

Voz 3 13:19 sí reafirma a la voluntad yo diría que es el proyecto mayoritario de la sociedad catalana ha de buscar una vía de relación con España que sea diferente al actual no hay un proyecto alternativo Ciudadanos ha conseguido ser la primera fuerza pero no no hay un proyecto alternativo que sería tan mayoritario como el independentismo después de estas elecciones además de la constatación de esta Victoriano independentismo en las conexiones por cierto muy adversas creo que han derrotado de todo es Mariano Rajoy Mariano Rajoy es el autor intelectual del ciento cincuenta y cinco ha convertido el PP en un partido irrelevante en Cataluña yo creo que que reafirma una teoría que es que la derecha española tiene problemas históricos a la hora de atender el problema catalán

Voz 0194 14:03 ahora entraremos en el Partido Popular repetidamente empezaremos el relato de la actualidad por ello pero antes María Esperanza Sánchez mejor peor situación más complicada menos complicada

Voz 1452 14:12 exactamente igual de complicada hay tremenda de todas maneras eso de que las condiciones han sido adversas no se lo lo pondría un poquito en cuestión digo adversas para los si para el independentismo porque ahí he tenido la impresión todo el tiempo de que esas condiciones que desde luego así en principio y sin nada más que mirando exactamente la situación en la que han estado los presos por ejemplo pues hombre sí Se podría decir que no era la la mejor situación pero eso ha servido para hacer un discurso victimista que yo creo que en fin en una situación como la que estábamos en la que sean estaba moviendo los sentimientos a todo trapo la frialdad de la de la política la serenidad de la política no ha aparecido digo en una situación como ésta a mi me parece que en lugar de arte adversas han sido les han beneficiado porque han conseguido ya digo ese ese discurso victimista que mueve los sentimental mucho no en todo caso yo creo que la situación verdaderamente como no se ha movido es tan tremenda que a lo mejor precisamente bueno puede estar tocando fondo muy cerca del fondo pues alguien tenga el sentido común de decir el que hablar hay que dialogar hay que hacer política cosa que hasta ahora no se ha hecho desde hace mucho tiempo

Voz 3 15:32 creo que que es un hecho antes hablamos de hechos es un hecho que las condiciones para el independentismo son adversas decía por ejemplo Soraya Sáenz de Santamaría cuando dijo que había el PP y el Gobierno español había descabezado a las formaciones independentistas es un ejemplo de cómo el de turismo ha llegado este selecciones en condiciones adversas y otro apunte ahí yo creo sinceramente que el hecho que Oriol Junqueras no ahí ha hecho campaña ha perjudicado a Esquerra Republicana que ha sido tercera fuerza no primera como apuntaban las encuestas

Voz 1452 16:06 eso sí esto es evidente si pues por supuesto en esto estoy completamente de acuerdo pero lo de Soraya me parece que ha sido una torpeza de ella enorme una barbaridad a una exageración que en fin seguramente es un ha acumulado a otros errores para que el PP haya tenido del resultado que he tenido

Voz 3 16:22 no una verdad en voz alta

Voz 0194 16:25 pues vamos vamos a a desgranar y precisamente vamos a empezar por el Partido Popular después del veintiuno de llega a lo más complicado lo hemos comentado antes que es el reto de reconciliar los dos bloques que dividen Cataluña representados en la victoria de Ciudadanos y la mayoría absoluta de los independentistas en cuanto a escaños probablemente este proceso llevará tiempo pero el calendario aprieta el nuevo Parlament tiene que constituirse antes del próximo veintitrés de enero el primer debate de investidura el seis de febrero si se agotan todos los plazos que están marcados de momento toca digerir los resultados que arrojan las urnas lo apuntábamos ahora digestión muy pesada para el Partido Popular cuya representación en Catalunya es irrelevante Mariano Rajoy ha comparecido ante la prensa presa en el Palacio de la Moncloa sumido el fracaso del Partido Popular pero también el de los partidos que apostaban por un cambio en Cataluña no achaca la derrota al ciento cincuenta y cinco porque mantiene que se aplicó con inteligencia y ofrece diálogo al futuro Gobierno catalán siempre que se respete la ley vigente Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 17:27 hola buenas noches Mariano Rajoy no tiene intención de reunirse por ahora con Carla

Voz 3 17:31 con estos respondía cuando se le preguntaba por esa posible

Voz 1170 17:34 Irán con quien tendría que sentarme con quién

Voz 2 17:36 ha ganado las selecciones que es la señora Arrimadas

Voz 1916 17:39 Rajoy sí está dispuesto a sentarse con quién sea elegido nuevo president pero para eso falta un tiempo asentarse también a dialogar pero siempre que cubre

Voz 2 17:47 la ley no aceptaré que se salte la Constitución Española y el Estatuto de Cataluña ni la ley que lo haga nadie

Voz 1916 17:54 una clara alusión a ciento cincuenta y cinco artículo que Rajoy volverá a impulsar si se produce nuevas ilegalidades son nuevas acciones unilaterales respecto al batacazo en las elecciones admite que en el PP no están contentos pero desvincula la derrota de la aplicación del ciento cincuenta y cinco cree que no ha sido un castigo

Voz 11 18:09 yo creo que fundamentalmente ha sido la concentración del voto en una fuerza política que ya lideraba la oposición eso pues sin duda alguna ha dado lugar a que mucha gente dijera en esta ocasión voy a dar el respaldo a esta persona que puede tener más posibilidades

Voz 1916 18:27 tampoco ve el resultado extrapolable a futuras elecciones y asegura que la derrota en Catalunya no cambia su calendario

Voz 11 18:32 en este momento después de todo lo que está pasando en España creo que ya lo que nos faltaba era convocar elecciones generales intentaré que la legislatura termine cuando toque que esa mitad del año dos mil veinte

Voz 1452 18:44 según él todo lo que le pasa al PP es cosa suya

Voz 1916 18:46 sí que también asume como propio el mal resultado en Cataluña

Voz 0194 18:49 el batacazo del PP es de tal magnitud que durante todo el día planeado la posible dimisión de su candidato de Xavi García Albiol planteó anoche a Rajoy la necesidad de tomar decisiones después de estos pírrico resultados públicamente dice que no Seba pero la procesión va por dentro al igual que en Génova donde temen las consecuencias que la derrota pueda tener a nivel nacional María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 19:09 qué tal Ángels buenas noches en el PP están tocados abatidos pesimistas por la situación de Cataluña la de España y la de su formación que se ha dado un batacazo en toda regla pero a pesar de ello Rajoy hoy en Génova ante sus cargos incluso a puerta cerrada ha evitado la autocrítica muchos populares creen que lo mejor sería convocar generales el ya cerrados aporta además asegura de los suyos que el triunfo de Ciudadanos no es extrapolable al resto del país todo contra el de tranquilizar a aquellos que ya han comenzado a cuestionar su estrategia italianos han comentado que el presidente ha estado muy cariñoso con Albiol quien ha recibido un aplauso de sus compañeros todos deben de salida pero el líder del PP catalán dice que por el momento no Seva

Voz 2 19:49 para mí lo más lo más cómodos

Voz 12 19:54 pero a mi me parece que en estos momentos Si yo dimito estaría haciendo

Voz 13 20:00 favoreciendo a título personal pero está

Voz 12 20:02 día dejando el partido

Voz 1461 20:15 la cuestión es que hay que buscar un relevo dejar que se enfríe algo la situación es lo que quiere la dirección nacional conservadora donde esperan que el tiempo cure las heridas que mitiguen las críticas internas porque algunos dirigentes no digieren bien los resultados en privado exigen que se haga una profunda reflexión pero los que rodean a Rajoy no quiere ruido y tratan de blindar su liderazgo argumentando que ahora al final gracias a él la ley se cumple

Voz 0194 20:38 cuando frente la derrota del PP la euforia del bloque independentista que reclama la restitución del Gober que cesó Moncloa con el ciento cincuenta y cinco en su comparecencia de hoy en Bruselas Carles Puigdemont no ha aclarado cuándo volverá a España pero sí ha ofrecido Mariano Rajoy una reunión fuera del país para comenzar a negociar soluciones al bloqueo político corresponsal Griselda Pastor buenas noches

Voz 0738 20:58 hola buenas noches estoy dispuesto si a reunirme con Rajoy ha dicho Puigdemont inicialmente fuera pero también en la Moncloa así les da garantías de que no habrá detención vamos a escucharlo

Voz 0315 21:08 sería inaceptable que lo que han decidido las urnas no pudiera ser llevado a la práctica Si digo que estoy dispuesto a reunirme con el señor Rajoy es cierto a estas pues que hoy por hoy todos sabemos que hoy en el Estado español a los resultados de las elecciones aún no se han aceptado y ante no no no conozco cuál es la posición del presidente Rajoy pero evidentemente no tendría ningún problema si las garantías de Verve también en La Moncloa Boon problema a lo que quieren son soluciones un mensaje

Voz 0738 21:36 emergido con tono muy calmado pensado especialmente para la Unión Europea porque los resultados cree ha dicho que le permiten decir que al menos se ha ganado poder ser escuchado y esto es una imagen nueva una imagen casi en construcción en la que difumina la independencia para volver al referéndum pactado aunque por lo que he dicho y lo inmediato del curso

Voz 3 21:55 a Rajoy va a ser su regreso gracias a la buenas noches tenga parada para el análisis

Voz 0194 22:02 los preguntaré por el Partido Popular por Mariano Rajoy por los efectos que pueda tener la derrota en Cataluña a nivel nacional el efecto que pueda tener también ese aumento tan importante de ciudadanos aquí en Cataluña pero me me paro en la oferta de diálogo en este intercambio de ofertas de diálogo vamos a ver los actores son los mismos es Mariano Rajoy en Moncloa es Carles Puigdemont en Cataluña uno huido Bruselas y el otro con unos resultados desastrosos en las elecciones de ayer Juan Carlos pueden ser ellos los interlocutores para encontrar una solución a esto uno seguro que no pudo

Voz 1170 22:34 como no puede ser interlocutor de nada Mariano Rajoy

Voz 0194 22:37 Mariano Rajoy puede serlo ahora Mariano Rajoy

Voz 1170 22:39 yo creo que hace ya mucho tiempo que su de luz de Herat hubo no tiene ningún sentido se impone al Partido Popular porque tiene el poder de controlarlo pero no tiene ninguna autoridad ni él ni la vicepresidenta que no nos olvidemos que era la encargada de de ejercido en el ciento cincuenta y cinco Ike no

Voz 0194 22:56 no no sólo eso lideró la operación Barcelona la llamada operación parece

Voz 1170 22:59 no parece que del de la negociación y el diálogo se ha pasado a la inexistencia de es decir se ha volatilizado no no sabemos dónde está Soraya Sáenz de Santamaría lo que indica el nivel de de de de la profundidad de la crisis del del Partido Popular no es una crisis de Albiol yo creo que que Albiol es una persona que estaba ahí ha intentado hacer lo que ha podido pero no tiene la culpa

Voz 1452 23:22 absolutamente de nada con cualquier otro candidato creo

Voz 1170 23:24 que los resultados del Partido Popular hubieran sido los mismos el problema no está en el PP no está en ello Albiol el problema está en Rajoy en su equipo yo insisto mucho en los de su equipo porque Rajoy no es sólo Rajoy sino es ese equipo cerrado que uno que ahora se va la ONU y todas estas cosas le han marcado la estrategia a seguir en Cataluña ha sido un desastre total Joan

Voz 0194 23:48 con estos personajes los mismos personajes podemos pensar en la posibilidad de entenderse

Voz 3 23:52 es difícil porque durante meses se buscó una solución con Rajoy a la Moncloa con pulso en el Palau de la Generalitat recordemos que el veintiséis de octubre hasta la última hora antes de la proclamación de la independencia en el Parlamento el día después a hubo la posibilidad de elecciones yo en ningún momento de esos meses anteriores a la declaración de independencia se llegó a ningún acuerdo yo creo que que los dos son actores que que se habilitan uno al otro si decimos que Puigdemont no puede negociar una salida para Cataluña porque él está preso está fugado perdón está fugado pero tiene una causa judicial que le persigue

Voz 1170 24:32 ha es difícil

Voz 3 24:34 decir también que Rajoy es un actor hábil porque ha provocado también con su juzgue ciudad judicialización de la política esa escapada esa huida de Ramón

Voz 1452 24:45 Esperanza sí yo creo que aquí hábiles no han sido ninguno absolutamente ninguno porque eso estamos en en esta situación en la que estamos no pero desde luego el Partido Popular no ha hecho ni un solo gesto el Gobierno porque es que estamos hablando del partido del Gobierno y del Gobierno no han hecho ni un solo gesto de acercamiento no hemos entendido Naji como decís muy bien qué hacía Soraya Sáenz de Santamaría con una oficina en Barcelona a la que iba de la que volvía después de no haber hablado absolutamente con nadie no y de no haber abierto un camino para el encuentro donde quiera que fuera ahora dice Puigdemont que que está dispuesto a fin a hablar que quiere hablar en cualquier lugar de de Europa que no sea España o incluso en la Moncloa Si hubiera algún tipo de garantía ojalá antes lo hubiera dicho él ya antes el Rajoy que quiere seguir liderando la la situación pero a base de decir aquí se cumple la ley aquí no hay nada más que hacer claro que se cumple la ley pero hay muchísimos más que hacer es que vamos a seguir viviendo en la provisionalidad y un país no puede vivir permanentemente en la provisionalidad ni puede vivir un país sin política estamos viviendo sin política en todos los órdenes en todos los sentidos pero desde luego fundamentalmente que es lo que más nos desequilibra en este momento en el conflicto con Cataluña lo verdaderamente creo que es una acumulación de torpezas ante la que bueno algo tendremos que decir los ciudadanos cuando dice Rajoy como con la de cosas que están pasando en España sólo faltaba que en esta situación hubiera que convocar elecciones bueno pues señor presidente a lo mejor como usted no sabe ustedes no saben dar respuestas miren no a los ciudadanos que a lo mejor bueno podemos entre todos abrir un sitio donde entre un poco de luz no

Voz 3 26:40 los resultados yo creo del veintiuno de diciembre nos dejan un choque de legitimidad legalidad en una en la parte de de la mesa de negociación que debería aparecer hay Rajoy esgrimiendo la legalidad el imperio de la ley la otra parte esgrimiendo los resultados electorales setenta diputados de estas entre un bando y el otro debe haber un término medio ese término medio en el que no ha conseguido ni Rajoy y Puigdemont los meses anteriores ya veremos si lo consiguen a partir de ahora Carlos

Voz 0194 27:10 muy buenas noches

Voz 3 27:12 hola buenas noches perdona al final lo conseguimos

Voz 0194 27:14 la contigo de forma un poco extraña pero al menos sonido entendemos perfectamente no sé desde qué momento unas estabas escuchando no

Voz 10 27:23 no cine vale porque esa planteando la cuesta

Voz 0194 27:25 con Carlos si estos interlocutores y Carles Puigdemont Mariano Rajoy que son los mismos que de hecho nos han llevado hasta aquí están habilitados para sacarnos de donde años

Voz 14 27:34 bado

Voz 10 27:35 pues lo tenemos muy difícil pero son los únicos que tenemos es un es es el es el mayor problema que tenemos es que estos señores van a seguir mandando lo que claro está las últimas veinticuatro horas es que ninguno se va a mover de Mon va a querer ser presidente hayan quitado obviamente si puedes Si consigue volver en fin cola con las dificultades que tienes pero lo va a hacer si Rajoy va a agotar la legislatura yo creo que lo que dice no es una pose quiero decir conocido son poco al personaje tienen que en fin tendrían que pagar cosas tremendas para que no lo hiciera el va a agotar hasta el último día se volverá a presentar en fin de que Rajoy no es un tipo de de dimitir au de convocar elecciones el problema es que yo estoy escuchas no sirven para nada selecciones que es las últimas horas la dicho mucha gente yo creo que eso no es cierto que yo creo que estas elecciones por mucho que dejen la situación muy parecida a como estaba son muy relevante porque han pasado tal cantidad de cosas que estas selecciones fijan todo lo que ha pasado ya nadie puede decir bueno no los independentistas ya no pueden decir en realidad tuvimos cuarenta yo ocho por ciento pero ahora mismo con todo lo que ha pasado tendríamos mucho más bueno no señores ustedes no tienen el cincuenta por ciento de la sociedad catalana para hacer una operación tan compleja como la de ser la independencia y el constitucionalismo que decía bueno después de todo lo que ha pasado el independentismo está hundido trata bueno no señores no está hundido está con mayoría absoluta está donde estaba y está con una fortaleza importante entonces los dos tienen la la la con el conocimiento absoluto los dos saben perfectamente de política muchísimo Puigdemont y Rajoy saben perfectamente que se tiene que no se tienen que mover los dos porque es evidente que la situación está totalmente consolidada ayer no hay nada ya no hay ningún debate abierto ya no hay ninguna fuerza que digamos no apruebo si vamos a unas elecciones cambia la situación buenas situaciones está está súper consolidada no puede votar más gente a Gonzalo ochenta y dos por ciento

Voz 3 29:28 no es absolutamente recordó tal tal

Voz 10 29:30 esto es lo que hay y se tienen que poner de acuerdo porque evidentemente con uno solo de los dos bloques no se hacen

Voz 0194 29:36 una cosa Carlos tú que les conoces bien tú crees que hay nerviosismo en el Partido Popular por ciudadanos

Voz 10 29:44 vamos que eso no es una cuestión de Cataluña no no esto es lo que Rajoy obviamente que además en una muestra una vez más de cómo funciona el PP ni siquiera hablado Nancy osea que es una cosa me sigue me sigue sorprenderme a mí es que lo de yo años cosas se reúne el Comité Ejecutivo del PP son la gente más importante el que cree que son personas que gobiernan sobre millones de ciudadanos presidentes autonómicos gente muy interesante no son el bueno en fin y gente que sabe de política lleva muchos años en esto no tiene nada que decir sobre lo que ha pasado lo dicen en pasillos pero no hay no hay debate en la reunión que no haya debate en la reunión no quiere porque bueno cualquiera es el estilo que estaba Rajoy no quiere decir que las en este preocupada vamos a ver están jugando todos en sus provincias en sus pueblos es sus ayuntamientos todos están jugando las cosas de comer jazzísticos y ciudadanos tienen Rajoy dice no esto no es extrapolable al resto España evidentemente ciudadanos le va mejor en Cataluña que en otros lo hace en Valladolid pero ciudad le está comiendo terreno al PP día a día el PP cada día más se está convirtiendo en un partido con muchas para muchos una clase media urbana en fin y sobre todo joven está convirtiendo un partido imputables

Voz 0194 30:53 es un problema que ellos son perfectas

Voz 10 30:55 ante consciente sobre todo con con la gente joven no

Voz 1452 30:58 pero es así María Esperanza si yo estoy básicamente acuerdo creo que efectivamente le va a costar mucho más trabajo aquí que en Cataluña pues porque había yo creo que en Catalunya puede que haya habido una parte

Voz 3 31:11 dotó a los no

Voz 1452 31:13 es independentista pero cerca del independentismo que puede haber reaccionado enfadada por las cosas que han pasado decidido votar a Ciudadanos sobre todo en los en los en los lugares santos

Voz 0194 31:27 Cristiano no quizá catalanista

Voz 1452 31:28 bueno o catalanista sí sí sí sí efectivamente pero en todo caso y a pesar de que yo sí creo en fin le puede costar aquí más más trabajo yo creo que el Partido Popular necesita una renovación lo ha tenido una idea Aznar necesita una renovación yo creo que es un partido que se ha creado viejo efectivamente viejo y para para viejos por ejemplo cogió al bebé no es una broma no pero que que verdaderamente necesita discurso que en este momento tiene agotado todo absolutamente todo el discurso Rajoy es una persona que evoca más a cualquier líder decimonónico que alguien en fin que tiene que tener discurso para el siglo XXI y para las nuevas generaciones que sean conservadoras y de derechas y no sé que quieran tener un partido yo creo que van a encontrar ese partido en en Ribera en Ciudadanos y Arrimadas y esta gente no Joan

Voz 3 32:29 yo creo que que en dos mil quince el veintisiete de septiembre del dos mil quince Se achacó al independentismo hacer una lectura equivocada de los resultados buena después de verlos lo que ha pasado posiblemente si con el cuarenta y ocho por ciento de los votos algunas cosas a lo mejor no se podían hacer de la forma que sea no esta es una yo creo que es una lección para lo que viene también pero también se equivocó en una lectura Mariano Rajoy Mariano Rajoy en dos mil quince creyó que esto era un suflé como decía Carlos esto no es un suflé y es una mayoría me de catalanes el proyecto Mario mayoritario diría de los catalanes más allá de la victoria ciudadanos y lo que no ha hecho Mariano Rajoy su PP PP envejecido en el discurso creo que sí que lo ha hecho ciudadanos especialmente en Cataluña y seguramente Cataluña va a servir de vector a Ciudadanos en el resto de España sobre todo para intentar buscar yo creo que hubo una solución en el crecimiento de Ciudadanos por ejemplo en esa bolsa es es fruto tan apetitoso que es el centro derecha español no ahí yo creo que Albert Rivera tiene tiene campo que

Voz 1170 33:42 el rey Juan Carlos no no tiene el poder de yo creo que ya son presente día a día no

Voz 0194 33:47 ya está recorriendo absolutamente indescriptible

Voz 3 33:50 pero ante la confección del Congreso con Pablo Iglesias por delante de Ciudadanos yo creo que hay Albert Rivera puede sacarlo en mucho más el PP

Voz 1170 33:58 sí pero que Pablo Iglesias es otro de los componentes de las selecciones es la caída libre de los comunes y que están a una situación yo creo que cada vez mucho más o mucho más limitada en su capacidad de voto el tema político ahora mismo está jugando el centroderecha y eso esté no eso sorpasso todavía queda mucho mucho mucha distancia ahí hay en determinadas autonomías donde es muy difícil que Ciudadanos tenga una presencia importante pero sí que es verdad que ese eso

Voz 1452 34:30 voto más movilizado más dinámico urbano

Voz 1170 34:33 lo de clase media media alta se ha pasado absolutamente ciudadanos y además no es que haya pasado es que no va a volver ir al PP le está quedando un voto que es enormemente respetable yo fíjate ya estoy camino de la tercera edad como María Esperanza pero es acabar saltándose al Partido Popular

Voz 2 34:50 atajar

Voz 1170 34:50 no sé si no con Garrido por por por abuelos no pero que es un partido que se ha quedado decía que creo era María Esperanza que sacaron sin discurso Mariano Rajoy jamás ha tenido un discurso su discurso ha sido gestionaremos pero claro eso no es un discurso político es un discurso gerencial pero de eso tiene poca poca capacidad de movilización era en un momento de grave crisis económica bueno pues todavía tenía la esperanza de decir bueno pueden gestionar hay podemos salir de la crisis pero ya no estamos en ese agobio sí por tanto ahora mismo haría falto un discurso político una narrativa un relato político que por supuesto

Voz 1452 35:28 el leonés ciudadanos sino lo tiene el PP pero es como decir

Voz 3 35:31 también que que no acontecía sí que que Ciudadanos ha leído mejor que el PP el conflicto político que hay en Cataluña pero no es lo mismo leer lo bien que aportar soluciones para mí el discurso de Albert Rivera de Inés Arrimadas ahora mismo no aporta soluciones hace un diagnóstico claro es que este problema bloquear cualquier movimiento

Voz 10 35:53 cualquier movimiento del PP porque si si Rajoy ya habrá con mucho temor porque no es solo ciudadano sino ese a Aznar es un mundo mediático que presiona muchísimo para moverse ahora con el éxito de ciudadanos Rajoy tienen muchísima más dificultad de moverse hacia nadie tiene incentivos para el diálogo de políticos de que le bici porque sólo se ocurrió intentar convocar elecciones y les llamaron traidor machacar no sea haría falta gente de muchísimo nivel dispuesta a jugarse su carrera política que estuviera en el último en en finales la política como por cierto está Rajoy o sea que podría hacerlo porque realmente Rajoy ya lo ha hecho todo en su carrera digo F al efectos políticos ha sido todo ha sido jefe del partido toda su línea ya están todos los niveles y el presidente de gobierno desde hace bastantes años podría hacer ese podría ser ese esfuerzo pero con el con el éxito de Ciudadanos lo tienen mucho más complicado yo creo que el problema Rajoy siempre funciona y ha sido brillantísimo en eso hay que reconocérselo es una por la debilidad del contrario él tiene una vida increíble para explotar la debilidad de la de vivir

Voz 0194 36:58 final ha explotado durante los últimos años

Voz 10 37:00 debilidad al PSOE cualquier cosa que pasara al PP que estaba mal lleva muchos años mal estaba peor el PSOE pero claro ahora tiene un problema muy grande porque le ha surgido algo nuevo el fresco que suena nuevo su propio electorado que si compite directamente no le pasaba con el PSOE y que realmente Rajoy en este momento yo creo que Rajoy es una persona inteligente irle dará vueltas etarra mucho en darle vueltas para alguna vez le da vueltas

Voz 2 37:25 como por ejemplo pasó con el ciento con convocar elecciones

Voz 10 37:28 Le dará vueltas aquel tiene que empezar a pensar en la sucesión

Voz 3 37:30 no tiene que empezar a pensar en la renovación en serio el partido

Voz 0194 37:33 María Esperanza sino ellos

Voz 1452 37:36 en este momento pensando que bueno efectivamente estoy de acuerdo en que bueno el peor por lo menos en estas elecciones si yo no le he visto al al a Ciudadanos en fin con un discurso que tenga un fondo fuerte de de finde en pro de proyecto de programa no sabe muy bien es es Rivera sabe muy bien que este es un momento que tiene que aprovechar precisamente por la debilidad grande en la que está el el Partido Popular Partido Popular pero aparte de eso no no no acabo de encontrar el el músculo de discurso que tiene que tener un partido político para ofrecer algo que verdaderamente estimule no ahí ha habido el estímulo ha sido precisamente la situación en la que nadie ha exhibido un discurso verdaderamente ideológico y además no hay problema en el bote en el bloque independentista junto a la derecha la izquierda ahí no hay problema es todo muy conservador me estaba preguntando precisamente a propósito de esto si Cataluña no no es en el fondo más conservadora de lo que nos ha parecido siempre no a Andalucía por ejemplo siempre se la ha acusado de votar en una dirección no pero es que yo creo que Catalunya siempre ha votado en la misma dirección excepto un paréntesis

Voz 1341 38:52 con el Partido Socialista Qatar

Voz 1452 38:54 en ese paréntesis del tripartito que fue en fin bombardeadas por todos y hay a todas horas y minutos siempre Cataluña ha votado en una dirección de centro derecha bueno me resulta muy curioso como el independentismo el nacionalismo independentista une a la derecha y la izquierda en fin muy tranquilamente yo fin estoy lejos no para saber exactamente por qué pasa eso sí estoque Diego tiene sentido pero por ahí un poquito

Voz 0194 39:29 la cosa está marzo Joan está más cerca

Voz 3 39:32 sí sí yo creo que hay algunos matices con comprendo la reflexión pero yo creo que hay algunas algunos matices por ejemplo que en Cataluña apareció antes la fragmentación del parlamento que luego se vivió en el Congreso de los Diputados yo creo que por ejemplo el independentismo representa un tipo de de amenaza al statu quo que intentaba representar también Pablo Iglesias cuando apareció cuando emergió como Podemos que ha ido más era mucho más allá cuando se habla de el conservadurismo de Cataluña yo lo primero lo primero que digo siempre es bueno es más amenaza ahora mismo el independentismo para el statu quo o lo es Podemos yo diría que lo primero antes que lo segundo no con lo cual no sé si intentar a erosionar esto ocurre es un comportamiento muy conserva

Voz 1170 40:19 por qué no en el Carlos como novedad no yo sólo dos cosas es que cuando dices lo del statu quo terrestres al Estado es que el Estado hay funciona hay el Estado y el Bloc

Voz 3 40:31 el constitucionalista que defiende un modelo de transición y una Constitución que no sea reformado es el setenta

Voz 1170 40:36 pero existe y tiene poder y tiene fuerza y representa a millón nuestro

Voz 3 40:41 ya lo he comprobado Llum

Voz 1170 40:43 entonces cuando hablabas también además de ese hecho que entre la legalidad y la legitimidad yo matizó haría es decir la legalidad conlleva la la la legitimidad cuando te saltas la ley la legalidad de de bienes un gobierno ilegítimo es uno de los problemas y además el el gran problema que tenemos es que ese sea planteado un juego de suma cero o gana el bloque constitucionalista es decir gana el Estado español Iggy España en en en su conjunto o ganar la independencia independencia es un elemento absolutamente nuevo Ia solo totalmente fuera de cualquier marco constitucional entonces también pedirle a un gobierno que encuentro una solución política

Voz 1452 41:26 ah

Voz 1170 41:26 la cuando se le plantea un juego de suma cero yo me gustaría ver a alguien capaz de encontrar una solución política que hemos mezcle la defensa de la Constitución con la defensa del independentismo no existe

Voz 3 41:44 lo más interesante perdón

Voz 10 41:45 lo más interesante estas elecciones yo creo que ninguno de los dos puede ganar quiero decir las elecciones demuestran que evidentemente el bloque independentista en las mejores de las circunstancias con una movilización social espectacular con algunos de sus dirigentes en la cárcel siguen sacando en cuarenta y ocho por ciento que cualquier persona por mucho que nos cuenten que luego así como los pueblos pesa más tiene mayoría absoluta en el Parlament los pueden contar cualquier vaina pero todo el mundo que sabe de política saben que con cuarenta y ocho por ciento una sociedad tú no puedes hacer un proceso independentista eso no eso no se lo traga nadie si es por ahí por el otro lado evidentemente no se puede no se puede hacer política en España como si el independentismo no tuviera una mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña entonces lo que demuestra en estas elecciones es que

Voz 15 42:28 ninguno de los pues tiene puede ganar con lo cual habrá que buscar una me voy y además una cosa que

Voz 3 42:34 comparto la reflexión que que inicia bytes que es que no hemos encontrado un término medio es decir el independentismo esgrime y esgrime su proyecto porque cuando desde el bloque constitucionalista se expone os se proyecta una posible reforma de la Constitución es un horizonte que desaparece enseguida no existe se evapora no yo esto lo hemos visto en la celebración de de la Constitución hace poquísimos días al inicio de esta campaña electoral en Cataluña qué pasó con un proyecto de Constitución de reforma constitucional que Pedro Sánchez esgrimía para avalar el ciento cincuenta y cinco donde está

Voz 0194 43:13 de qué pasa con la comisión que teóricamente en enero se tiene que poner a trabajar a la vuelta precisamente vamos a hablar del Partido Socialista del papel de la izquierda también en estas elecciones Hora veinticinco

Voz 5 43:31 sigue a hora25 en Cadena Ser punto com oí en las redes sociales pero Iker la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 16 43:43 españolas una situación Francisco cofrade bajo esto gracias al tiene la forma de subvenciones públicas unos aire inyectando el Partido Popular como su de crución puntera Paz gracias a la par poder no tecnología para resucitar al caudillo barcas ofrezca su tradicional mensaje navideño

Voz 14 44:08 eso

Voz 2 44:09 nuevo españoles

Voz 17 44:12 en esta noche familiar entre todas entrañable como ninguna en la que según al calor de los seres queridos cara unos apiñan impulsó de ternura mutua de alegría y de esperanza arriba España

Voz 18 44:24 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 7 44:29 que vean todo el mundo existen súper héroes de carne y hueso

Voz 2 44:37 Lippi para mire la verdad personales con una vida normal y una historia increíble que contar historias de una vida intrincada el deporte al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tiene esa app piden clavado

Voz 7 44:52 más de lo que ha hecho pero también soy como su hermana Maya decir que sea ella la que operándose

Voz 2 45:00 por qué superhéroes también tienen sueños que cumplir

Voz 7 45:03 los fondos que tiene cada uno que nos abandonan jamás hay que luchar en la vida todo todos los días pero no te quieres cosas

Voz 2 45:13 veinte Robin está la tu mano del deporte a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con Michael Robinson sigue en los también en acento Robinson punto eh

Voz 8 45:28 estas navidades las familias

Voz 7 45:31 Carlitos puedes bajar la tele por favor biblioteca en las nueve de la noche anormal because por favor perdón ganando pues no admitir el baño como les voy con todos tú no eh Félix Cárdenas es supere supera los ocho millones de usuarias

Voz 19 45:53 la terca dio un millón ciento veinte mil Nos siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal de youtube más de dos millones de persones han descargado nuestra aplicación todo dos enteran de las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero queremos ser más los sigues

Voz 2 46:24 a ser corren nuevos tiempos

Voz 20 46:28 vamos a escucharnos

Voz 1 46:36 el deporte

Voz 7 46:37 es verdad que en dejarle cordial

Voz 2 46:40 el tiempo

Voz 7 46:43 a su fin

Voz 2 46:46 los Suns del fútbol este partido jugado el día en el que seleccionador español Julen Lopetegui motociclismo jornada pasada por agua la verdad es que estaba peligrosísimo de Tito hoy los lunes del baloncesto ya teníamos ganas no desde el arranque de la Euroliga la máxima competición europea todo porque él radio y el deporte los fascismos entre todos son de media a las diez y media en Canarias hola a todos qué tal buenas noches y Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias Yago de Vega síguenos también en el Larguero punto eh

Voz 15 47:26 oye si te tocara el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE

Voz 3 47:30 días de trabajar

Voz 2 47:31 dejarlo lo contrario Simi toca compró la empresa Ivanov sube el sueldo a todos cuida porque el uno de enero el sorteo de Navidad

Voz 21 47:42 de la ONCE quiere más de novecientos diez mil cupones premiados y setenta y cinco premios de cuatro

Voz 2 47:47 tres mil euros puede que uno te tú qué tal

Voz 7 47:50 compraría consiguen más regalos en Navidad once punto es hombre ricos

Voz 2 47:55 en fin Ángels Barceló de este barcelonés de ocho minutos de la noche lleno de cuarenta y ocho en Canarias

Voz 0194 48:04 en el análisis Juan Carlos Jiménez María Esperanza Sánchez Carlos Cué invitado especial Joan Serra jefe de política de Nació Digital que hablábamos del Partido Popular hablábamos de Jones para Cataluña del movimiento independentista de la capacidad de la posibilidad de diálogo entre los mismos actores que antes vamos a cambiar de partido porque la decepción también sea pasé dado hoy por la sede del PSC que ha reunido su cúpula para analizar los resultados junto al líder del PSOE cuenta Pedro Sánchez que ha querido poner en valor esos diecisiete escaños que tendrán los socialistas en el nuevo Parlament frente a la debacle popular que tienen según él una lectura nacional Jordi Fábrega

Voz 0980 48:37 el auto critican los socialistas por los resultados de estas elecciones resultados que queda muy lejos de las expectativas que ellos mismos habían marcado pero Pedro Sánchez que hoy ha asistido a la ejecutiva del PSC que analizó

Voz 22 48:48 pero lo ocurrido ayer quería poner el foco en el peor resultado del PP evidentemente no se puede ser un partido grande a nivel nacional si se es una anécdota electoral en Cataluña y evidentemente esa es una anomalía que está sufriendo en la política española

Voz 0980 49:04 Sánchez ha instado a Rajoy a presentar propuestas para reconducir la situación en Cataluña y a los independentistas les pide que gobiernen para todos

Voz 22 49:13 la que ha ganado en escaños pero no ha ganado en votos por tantos

Voz 1170 49:18 si ayer no tenían una mayoría social para ello

Voz 22 49:20 Itziar el camino del independentismo hoy lo tienen Mena

Voz 0980 49:24 a la hora de explicar sus propios resultados en el PSC apuntan que no han sido capaces de convencer al electorado no independentista de las clases populares

Voz 0194 49:33 Miquel Iceta buenas noches

Voz 1591 49:35 hola buenas noches la Pedro Sánchez le escucha

Voz 0194 49:37 la aparecía consolarle los malos resultados del Partido Popular a usted les sirven de consuelo

Voz 10 49:43 a mí me me sirve que cuchillo como cinco

Voz 0194 49:47 poco mal hacer que perdón señor hacer que sean micrófono bien del teléfono porque les escucho un poquitín más

Voz 1591 49:53 yo los escucho bien claro decía que en todo caso consuelo es ha incrementado el escaño y ochenta mil votos pero desde luego hubiéramos querido tener en un mucho mejor resultado

Voz 0194 50:04 y qué ha pasado para que no haya sido ese mucho mejor resultado que además auguraban sobretodo inicio de la campaña electoral había unas expectativas generadas en torno a la candidatura del PSC que después no se han traducido si es un escaño más es verdad pero no se traducción aquella expectativa que había que lectura hace usted de lo que ha pasado

Voz 1591 50:22 probablemente que que el voto digamos de afirmación y ha sido mucho más fuerte que el gusto de de conciliación no ha habido una polarización muy grande que probablemente ha favorecido y un voto útil que ha favorecido mucho más Ciudadanos en el campo independentista

Voz 0194 50:41 yp perder lo que hasta ahora conocíamos como el cinturón rojo de Ciudadanos ganó en Hospitalet Badalona Santa Coloma de Gramanet Sant Adrià

Voz 1452 50:49 las Esplugas esto para al

Voz 0194 50:52 es ese señor Iceta no supe cómo lo valora pero vamos es un duro golpe

Voz 1591 50:58 pero recuerda que ya había pasado años dos mil quince si el cinturón rojo

Voz 0194 51:05 mando naranja pero hará ellas naranja del todo

Voz 1591 51:08 sí yo si no recuerdo mal dos mil quince a sólo resistimos en Cornellà Santa Coloma de Gramanet y estadios a dos también se han vuelto naranjas porque hay muchísimo pero se ha demostrado también lo que veníamos diciendo que un crecimiento de Ciudadanos no garantizaba romper la mayoría independentista que no basta con decir que no que hay que ofrecer un proyecto mejor en la tema que no hemos convencido convencido lo suficiente pero la prueba es que magnífico resultado de ciudadanos pero los independentistas siguen teniendo mayoría qué es lo que cuenta en esta legislatura

Voz 0194 51:43 los ciudadanos tiene propuesta

Voz 1591 51:46 yo no no la conozco no sé ustedes pero sencillamente dicen que no la independencia cosa que Filipinas yo también digo pero yo creo que hay que ir un poco más allá sino comencemos aparte de los dos millones independentista es que hay en proyecto mejor en el eterno empate nadie va a salir ganando y la política catalana va a seguir bloqueada

Voz 0194 52:06 es imposible conseguir la reconciliación de los dos bloques con estos resultados