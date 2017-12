Hora 25 (22/12/2017 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 sido el el PSC yo también planteó cuánto afecto a su campaña lanzó

Voz 1 00:03 la de Josep Borrell que es una persona que nunca ha estado vinculado

Voz 0194 00:07 la al socialismo catalán soy soy por supuesto

Voz 1170 00:09 por supuesto porque ya me diréis cómo conjuga las palabras de Josep Borrell con el término reconciliación

Voz 0194 00:16 me tiembla se habló de desinfección en un momento determinado que bueno que uno puede meter la pata en campaña pero esas cosas también cuentan Carlos

Voz 2 00:25 no yo yo creo que sí se puede discutir efectivamente si el PSOE en ese momento está momento con la ideología más clara de su historia en el resto

Voz 3 00:32 en cosas pero creo que en Cataluña precisamente tenía una propuesta bastante clara compararla con comparado con otras lo que para no tenía como mínimo Carlos tenía una propuesta

Voz 2 00:41 tenía una propuesta propia era una propuesta de mediación y este evidente que los catalanes en este momento no están muy interesados las creaciones esos pero no sólo los catalanes yo creo que es miremos un poquito más allá en las elecciones en casi toda Europa obviamente las comparaciones son odiosas las situaciones muy diferente en otros sitios pero sí hay una línea y no sólo en Europa sino en Estados Unidos otro montón de sitios la gente no está gustando propuestas la gente está votando contra cosas está votando para derrumbar a demostrar lo que no le gusta yo creo que la el voto más ciudadanos es para decir señores no me gustan tus es ir voto a esta señora porque esta la que se opone indiscutiblemente al es el voto a Puigdemont muy vota pero no me gusta el cientos cincuenta institutos no me gusta lo que están haciendo y encarcelado a toda esta gente tal voto al president que bueno era el presidente el que estaba antes is es un gesto para decir yo estoy con esto que sí que es muy difícil hacer un proyecto como decía antes había María y es decir que no tienen proyecto ciudadanos tal es muy difícil en este momento pensar que los ciudadanos están votando proyectos yo creo que el CIBIR y si miramos las últimas elecciones en Europa la mayoría de ellas por no hablar del Brexit y por supuesto la mayoría de ellas no no hay un mensaje de proyecto hay un mensaje oponerse algo de voto protesta de voto de rechazo y en ese ambiente evidentemente partidos en este momento pequeños como el PSC y que encima se ofrecen como mediadores pues hombre tienen todas las de perder pasaban poco a Podemos a a los como les también de alguna manera se ofrecía no nosotros somos la vía intermedia la mediación

Voz 1170 02:15 bueno pues el problema que tienen que explicar qué es eso de la vía media porque digamos

Voz 2 02:21 yo creo es que no les han votado pero yo entiendo lo que tú dices y por supuesto luego hay que hacer políticas una cosa es decir los locutores que les ha ido mal por no explicar suficientemente la mediación yo porque Catalunya en este momento de calentón electoral con un ochenta y dos por ciento participación y todo el mundo yendo a dar mensajes a favor o en contra del proceso estos que Mike dice no vamos a buscar una vivienda vamos a ponernos de acuerdo gorrazos expresase proclama el hubieran explicado muy bien

Voz 1170 02:46 sí pero lo que se debatía básicamente era sí o no entonces

Voz 2 02:51 es en estas elecciones

Voz 1170 02:53 ante este este mensajera raro tú lo articula lo tienes que articular de una forma muy explícita muy clara muy rotunda dejando claro algunos elementos es decir la incapacidad de la izquierda en general de de situar el debate en torno a elementos sociales y tal no es porque no haya un eje izquierda derecha es que sí sí

Voz 2 03:16 bueno estaba discutiendo claro pero no y además hay otras a estuvieran y sobre lo que está pasando unos barracones las Jaro la enseñanza en Cataluña la situación de los servicios sociales ojalá hubiera ahí hubiera ido sobre este sobre Soplao sabemos perfectamente que no hay elementos pero a nadie pero no había ido a votar pensando en él

Voz 1170 03:35 el problema de Iceta es que sea se sea empeñado en un discurso que no tenía ningún ningún calado porque no se estaba debatiendo eso es decir lo primero que tenía que haber dejado claros yo estoy aquí o estoy allá una vez que estás aquí hubo estás allá porque yo yo lo decía antes era un esto es un juego de suma cero y si no lo entendemos así yo creo que no vamos a entender nada porque el el gran problema es convertirlo en un juego de suma variable donde algunos gane algo no pierdan todo pero es que no hay posibilidad de hacerlo porque lo que está encima de la mesa es la independencia que quiere cuarenta y ocho por ciento del de de un electorado el cincuenta y dos por ciento que aparentemente no lo quiere entonces

Voz 2 04:13 eso es asumir que no se puede hacer más Juan Carlos absolutamente yo lo noto es bueno ahora mismo no ahora mismo por vender porque se han resuelto problema en la historia de la humanidad y de la política problema intrínsecamente más complejos solamente muchos muy claro me estoy con guerras terrible tengo no es posible pero solamente se puedan poner de algo así pero solamente esto sin pacífico el tantos posiciones pero eso

Voz 1170 04:34 antes posible ante unas renuncias que no no hay más claro debilidad

Voz 0194 04:40 tiene que cuente también lo que ha dicho en el día de Ciudadanos Inés Arrimadas defiende que Ciudadanos ha hecho los deberes y que si el bloque constitucionalista no se impone es por el fracaso de los socialistas el Partido Popular la candidata ganadora en votos y escaños sabe que no tiene mayoría para formar gobierno pero tampoco da por hecho que los soberanistas lleguen a un acuerdo que permita la investidura de Puigdemont Guillermo Lerma buenas noches

Voz 0743 05:00 qué tal buenas noches la dirección de Ciudadanos ha analizado un resultado que definitivamente deja un sabor agridulce en las filas del partido la victoria es histórica sí pero no va a impedir que los independentistas repitan al frente de la Generalitat en la formación dan por hecho que de una forma u otra los soberanistas llegarán a un acuerdo para formar Gobierno a pesar de la evidencia Inés Arrimadas hoy prefería subrayar que el soberanismo está más debilitado

Voz 4 05:24 salen con menos apoyos salen con con más división veremos a ver qué es lo que hace el señor Ramón el señor Junquera Si los señores de la CUP en las próximas semanas por tanto yo no daría nada por hecho no adelantaría acontecimientos

Voz 1150 05:36 en el partido no se cortan tampoco a la hora de que

Voz 0743 05:39 culpar al PP al PSC de que el mal resultado que han obtenido es lo que va a impedir un gobierno no independentista fuentes de la Dirección creen que la gestión de la crisis catalana va a pasar factura a Rajoy a Sánchez a nivel nacional

Voz 5 05:51 en España debido a un proyecto que ilusione a la mayoría de españoles no sólo que vaya de la mano del inmovilismo

Voz 1150 05:59 muy bien definitiva a la defensiva no la proa

Voz 5 06:02 más que el Partido Popular el Partido Socialista hay podemos juntos tienen menos escaños que Ciudadanos en Cataluña es un síntoma seguramente de agotamiento de un bipartidismo que ha hecho turismo con el nacionalismo

Voz 0743 06:14 palabras de Rivera que por cierto aunque no se plantea un adelanto de las elecciones generales si Avis al presidente del Gobierno de que ahora exigirá con más contundencia el cumplimiento del acuerdo de investir

Voz 6 06:25 en Esquerra asumen

Voz 0194 06:26 con cierta decepción que la hegemonía del soberanismo sigue recayendo en la antigua Convergència martes Rubiera pone el partido a disposición del futuro gobierno de la Generalitat y reclama garantías para poder negociar con Ramón

Voz 7 06:36 si el Puche que ha dicho que propondrá su investidura a nosotros nos hemos puesto a disposición de todas las negociaciones oportunas estamos pidiendo al Gobierno español y en concreto al presidente Rajoy que el señor Puigdemont que el preso pueda volver a Cataluña y se pueda iniciar estas negociaciones con mucha tranquilidad con mucha más madurez democrática

Voz 0194 07:01 qué quieres que más conoces con la victoria de de pulmón o siendo la lista de la más votada en el bloque independentista se termina el debate que hubo durante la campaña electoral sobre quién tenía que ser presidente de la Generalitat en caso de una victoria independentista a corto

Voz 1170 07:17 plazo sí porque yo creo que el independentismo y en ese caso Catalaluña la lista más votada del soberanismo va a intentarlo hasta el último momento que Puigdemont se convierta en el presidente que acepte la investidura en el Parlament veremos qué pasa porque esto no está resuelto con lo cual si no se produce una vuelta de Puigdemont por cierto con una situación que ahora parece muy muy improbable a veremos qué pasa semana brioso debates dentro de Cataluña dentro de Esquerra Republicana hay dentro del bloque soberanista y veremos qué pasa esta es la clave no

Voz 0194 07:52 si va a volver en Juan Carlos Puche Mono no va a volver

Voz 1 07:56 sí es que eh vamos a ver el cuando se dice que que Rajoy puede eh

Voz 1170 08:02 a negociar con Puigdemont que pude Mon puede venir a a España lo que puede venir pero inmediatamente será detenido es que hay una ley un un mandato judicial que no puede ser soslayado por tanto es una situación casi kafkiana pero es que el problema de de huir pues tiene estas cosas estás acusado de dos o tres delitos extremadamente grave si la ley es implacable en este en este marco yo no veo por eso yo no veo grandes posibilidades de de acuerdo que diálogo puede tener Puigdemont incluso siendo investido a distancia en cuanto pise en España por supuesto tenido oí con él se dictado ya otro otro otros otros procesamiento es que déjame déjame que los cuenta

Voz 0194 08:49 precisamente donde se nos acaba el tiempo el juez del Supremo que sube esta macro ha ampliado esa lista de investigados como decía Juan Carlos por rebelión a nombres como Artur Mas Marta Pascal Marta Rovira Anna Gabriel por participar en las reuniones dice donde supuestamente se de batiese diseñaba el proceso de ruptura Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 09:06 buenas noches el magistrado ha examinado el informe de más de cien páginas que envió ayer la Policía Judicial y ha decidido que está seis personas deben ser imputadas por su papel protagonista en el proceso con lo que la investigación ya no afecta sólo al Govern destituido de Puigdemont dio algunas asociaciones se extiende también a los partidos políticos independentistas los nuevos imputados son Marta Rovira de Esquerra Marta Pascal el PDeCAT Mireia Boya y Anna Gabriel ambas de la CUP y también el ex president Artur Mas y la presidenta de la Asociación de Municipios por la independencia de Hogueras están imputados aunque todavía no han sido llamados a declarar De esta manera la nómina de investigados en esta macro causa del Supremo contra el proceso sube hasta los veintiocho diecisiete de ellos con cargo electo desde ayer en su informe la Guardia Civil acusaba no sólo hasta seis personas sino a veinte temas de ser los ideólogos del proceso unilateral

Voz 0194 09:51 que ahora Pozas se son veintiocho los investigados en el Supremo por el pluses y la fiscalía pretende que sean treinta porque el Ministerio Público pedido que también se sumen a esa lista los nombres de Josep Lluís Trapero ex jefe de los Mossos Josep Maria Jové hombre de confianza de Junqueras y al que le encanta ahora recuerden la la hoja de ruta independentista José Luis Sastre

Voz 1071 10:10 hola buenas noches buenas noches pues al fin hemos llegado el final de una carrera con esta sensación sin embargo de que todo está por empezar de en el calendario político Ésta era la noche buena porque después de comer encuestas como si fueran polvorones esta noche podríamos analizar bien los resultados de las urnas hizo sospechar al menos por dónde irían los tiros según las primeras valoraciones este era pues el día de la digestión la digestión ha resultado pesada en casi todos los rincones es lo que suele pasar estos días es verdad que más pesada mucho más pesada en unos sitios que en otros países lo mismo que venga mucha gente a cenar a casa que quedarte con la cena puesta la mesa y que no acuda nadie

Voz 8 10:45 que en relación a la primera pregunta el estado de ánimo hombre y la gente no está contenta no podemos estar contentos con eso

Voz 1 10:53 el resultado como siempre hace unos días

Voz 1071 10:56 sí Méndez escribía en el diario El Mundo que a lo mejor Rajoy se encontraba este jueves con una victoria como presidente del Gobierno y a la vez con una derrota como presidente de su partido y tal ha sido la derrota que se discute cuál es la victoria como jefe del Ejecutivo Si es que la tenido poco lo parece si tienes que salir a desmentir que vayas adelantar las elecciones pero la sacudida es grande tanto que anoche mismo ya se inició el debate sobre su alcance a nivel nacional para quienes han perdido pero también para quienes han ganado que también tienen como decíamos su grado de indigestión

Voz 9 11:25 esto es histórico esto es justicia poética pero insisto también esperábamos un resultado un poco más y mejor dicho y algunos

Voz 1071 11:33 esas que nos darán pistas sobre cómo pasaremos las fiestas y hoy parece todo tan polarizado y difícil como ya los lo apareció anoche a esas mismas horas por verle una parte positiva podría decirse que al menos hablan de hablarse quizá sea un principio Justine dispuso

Voz 9 11:47 no tuvo arma a Bruselas o la Unión Europea Rossi que el Estado español Ronson obvios

Voz 1071 11:53 ambos presiden Rajoy pero algunas de las cosas que se han dicho hoy interesantes todas pero conviene que tengamos también en cuenta las que acaban de decirse todo lo que se dijeron en campaña el proceso estaba Caputo llegó a decir en un corrillo a la vicepresidenta del Gobierno la frase de Borrell de Josep Borrell sobre los efectos de insistir con la independencia llegaremos a las manos advirtió el ex ministro la unilateralidad era un invento sostuvo aquí mismo Marta Rovira que prometía diálogo una vez y otra vez que interesan renovado escuchar ahora a Joan Tardà porque con más escaños de los que ahora van a tener los independentistas y con el mismo porcentaje prácticamente de votos admitió que los independentistas no tenían la mayoría suficiente porque

Voz 9 12:32 aquí todavía no son muy dependientes o nulo hemos ido todavía o todavía el nuevo somos porque no ha existido una mayoría Canalis que ha sido lo hubieran querido

Voz 1071 12:42 son todas frases viejas no hay noticia en ellas y sin embargo todas parecen recién pintadas escuchan ahora de otra manera en realidad hay algo de eso en el ambiente los mismos discursos las mismas políticas los mismos adornos navideños la misma digestión pesada serán las fechas que son pero el aire tiene algo de noche

Voz 6 13:02 gracias Sastre hasta luego buenas noches

Voz 10 13:05 qué otras cosas que han pasado a lo largo del día de hoy Nacho con humor

Voz 1050 13:08 veintidós de diciembre día de la Lotería de Navidad la mañana empezaba con la ilusión en todos y acababa con alegría sólo para unos pocos Adela Molina

Voz 0011 13:16 el Gordo este año se hizo de rogar hasta las doce menos cinco no estuvo esperando Málaga Jaca Baeza Madrid cumpliendo el tópico ha caído muy repartido aunque el azar ha sido especialmente generoso con Vilalba en Lugo quinientos cuarenta y cuatro millones de euros han tocado en el pueblo de Fraga Rouco Varela de quince mil habitantes entre los agraciados José Luis parroquiano del barcas

Voz 9 13:41 le ha tocado el gordo de la lotería hay cuatrocientos mil euros José Luis profunda giros barba el haber vamos a grabar a ambiente

Voz 0011 13:49 partido de estado el segundo

Voz 11 13:54 Helguera ninguno

Voz 0011 13:57 el cincuenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro se ha vendido en más de cincuenta administraciones de toda España locales como el bar la cepa del Papa en Santander adonde suele ir Elena el tercer premio ha sido el seis mil novecientos catorce que ha llevado la alegría Alicante Valencia Barcelona Madrid pone en Zaragoza y que salió a los veinte minutos empezaron sorteo en el que la pedrea se ha cantado con este entusiasmo gracias a raya a los premiados recuerden que Hacienda se queda con el veinte por ciento de todo lo que supere los dos mil quinientos euros

Voz 1071 14:29 Nos al resto ya saben que lo importante es la salud

Voz 1050 14:31 noticias más serias la Fiscalía estrecha el cerco a Alberto Ruiz Gallardón por la compra de la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica en dos mil uno una adjudicación ruinosa de setenta y tres millones de euros anticorrupción pide las declaraciones como imputados del entonces presidente del canal Pedro Calvo del ex consejero de Hacienda Juan Bravo y el director gerente del Canal Arturo Canalda también de tribunales el Constitucional ha declarado nula la indemnización aprobada por el Gobierno por la

Voz 10 14:59 opción del proyecto Castor aquella plataforma de almacén

Voz 1050 15:02 mientras que provocó varios movimientos sísmicos en la zona de Castellón en dos mil trece el Gobierno la fijó en mil trescientos cincuenta millones de euros el tribunal considera que el Ejecutivo no tenía por qué aplicar con tanta prisa esa compensación del exterior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado nuevas sanciones contra Corea del Norte le restringe en un noventa por ciento el suministro de petróleo combustible es la respuesta por su último año balístico de novia

Voz 1 15:28 no

Voz 6 15:32 hora veinticinco

Voz 12 15:39 tu

Voz 13 15:43 eh

Voz 1 15:52 Javier Torres buenas noches buena no soy yo eh bueno miras son buenas porque es viernes esos a punto de empezar pueden olla arte tú confiabas que te tocara hay que tener fe que es crear lo que no se bueno yo tanta mira tengo porque compró lotería pero vamos compró casi porra que llegó igual que compró los turrones se a los actuales te diré que me da más alegría porque menos como te dan una alegría instantánea y luego exacto donde estás mucho sufrimiento y luego mucho sufrimiento estamos oyendo la Novena de Beethoven que que es una revolución musical porque ofrece una visión de la complejidad del ser humano de los lazos que nos unen que habla de la libertad

Voz 14 16:36 por la orquestación por todo

Voz 15 16:38 a Gustavo Dudamel

Voz 1 16:41 la va a llevar por Europa y por Latinoamérica ya hablaremos de eso pero lo he traído a al hilo además de por la gira porque Beethoven compuso estando sordo no percibía su oído no percibía nada no que es diferente a escuchar que implica poner atención una cosas oír y otras escucha exactamente para escuchar hay que oir y luego fueran prestar atención exactamente a nosotros nos escuchan nos escuchan ojalá algunos escucharan que es lo que hoy es escucharan entre ellos también exactamente ceguera también me he acordado de la ceguera de una novela Ensayo sobre la ceguera de Saramago quién decía que somos

Voz 14 17:30 complejos que si los demás tienen

Voz 16 17:33 las distintas de nosotros cómo podemos estar seguros de lo que somos nosotros en conversación con Juan Cruz hace unos años

Voz 17 17:41 es lo más tiene aires distintos productos somos cada uno de los tres comes con nosotros podríamos tener una idea de quién son

Voz 1 17:49 eh escuchar la duda sobre lo que ver mirar exactamente en fin más cosas entre unas cosas y otras esta semana el miércoles me perdí una conferencia en el Museo Reina Sofía de Art Spiegelman que es el creador de Maus que es una novela gráfica de no ficción la primera que ganó un Pulitzer Iker

Voz 16 18:10 pensaba que iba a tener que auto publicar Ana machote

Voz 1 18:17 en Maus es un hito del terreno público no la auto publicó no no no no la publicaron encontró la públicas exactamente bueno es un hito del tebeo del cómic arte explica dijo que en Madrid dijo el miércoles que le gustan todos a hasta los que no les gustan los cómics que no les gustan y habla de los alemanes nazis de los judíos de los polacos en definitiva del Holocausto de las consecuencias de la guerra de lo que sucedió porque unos quisieron imponerse a otros por la fuerza entonces escucha es dudar sobre lo que que creemos disponer aprehensión es ver mes vale un nada un par de cositas más mira ayer pasaron muchas cosas unas cuentas muchas curvas cuantas sí muchas cosas entre ellas por ejemplo el nombramiento de una mujer como secretaria de la Academia por primera vez desde mil setecientos trece siendo hora no horas trece Aurora Egido es la secretaria es miembro de la RAE desde hace cuatro años leyó su discurso la búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Garzón Gracián y un año pues fue contestada por Pere Gimferrer y esto también ha gustado eso de la búsqueda de la inmortalidad que algunos creen que van a pasar a los libros de historia quince y además ellas hispanista es académica correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona eh

Voz 14 19:42 todo tiene que ser bueno te podía dar el listado

Voz 1 19:45 de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes es larga está Aute está Perales esta Echanove está Hombres G esta manaña Alberto Iglesias Bueno quien quiera saberlo que unos cuantos unos cuantos y además de todo para todos los gustos por lo que veo exactamente yo me voy a llevar porque ya ya hasta el uno de enero no vuelvo a te vas de vacaciones y entonces hasta el año que viene exactamente cuánto tiempo y cuánto tiempo sentí te llamaré todas las noches a la misma hora prometo no contesta que te llevan siete y me voy a llevar la extinción de las especies también mira Diego Vecchio que es un argentino que ha escrito una novela que ha quedado finalista del Premio Herralde que ya sabes es casi tan barcelonesa o la propia Barcelona

Voz 18 20:35 de los cien hijos ilegítimos que Sergio pues si es son primer duque de Norfolk Umbría desperdigado por el suelo de Inglaterra Gales Scott

Voz 14 20:44 hacia las islas Hébridas el único que pasó a la posteridad fue el niño que trajo al mundo Lady Elizabeth

Voz 1 20:52 dicen que es de humor habrá que leerla en ella mediase sí voy a tratar de pasar

Voz 19 20:57 con el Arriaga de Bilbao para ver una obra de teatro sin palabras para público familiar infantil de la compañía de Mary de John hoy tú basado en una obra de teatro familiar infantil pues sí porque se aprende mucho y además te voy a decir una cosa es que no te veo ahora mismo pero sí que lo me ves antes Anne mono pero te voy a decir una cosa es que curiosamente el el público infantil

Voz 14 21:17 el que no es el público del mañana sino el de hoy ese público es el más

Voz 1 21:25 al que hay que tenerle más respeto en Vigo ano honor sí claro porque eso lo dicen las cosas más si no les gusta exacto lo nota el actor hoy en este en el escenario nota seguro segurísimo porque nosotros no nos cortamos mucho que otra cosa es que a lo mejor no sé si tanto deberíamos recortar no en fin la acabar te voy a traer iba a decir una novedad no porque este villancico te lo puso el año pasado el anterior no te lo voy a poner todos los todas las navidades que pueda que es de Nick Love Christmas a pues

Voz 9 21:58 eh

Voz 6 22:02 que se queda estancada

Voz 1 22:03 para mí es una cosa que soñado muchas veces una navidad en el aeropuerto pues escucha de hecho un año con los despachos punto de pasarnos que Feliz Navidad y Próspero Merimée y además me gusta con un inaugurar tradiciones y este villancicos una tradición de la XXV

Voz 6 22:20 beso un beso

Voz 9 23:03 el dietario

Voz 1150 23:06 hoy lotería mañana Barça Madrid dos días la vida la vida sigue más allá de los estruendos la cuestión catalana pero que nadie se llame a engaño no hay temblor en Cataluña que no tenga repercusión España entera en el conflicto sigue el día después de las elecciones anuncian nuevas imputaciones judiciales Mas Madera y el éxito de independentismo que tantos daban por liquidado viene cargado por el diablo la revancha de Puigdemont complica mucho las cosas dada su precaria situación personal la tentación de una nueva huida hacia delante existe a pesar de que de los resultados sí han dejado claro es que el equilibro de fuerzas se mantiene por más que el independentismo se haya apuntado la victoria moral Yeste tiene capacidad para afrontar la vía unilateral ni el Gobierno para derrotarle definitivamente para abrir una nueva etapa se necesitarían actores menos quemados y ahí están los mismos Puigdemont envalentonado pero con un pie en la cárcel y Rajoy en horas bajas incapaz de salir del monolito lo dispuso que le ha llevado al fracaso el imperio de la ley y nada más que el imperio de la ley en el éxito de Inés Arrimadas liquidó mito del soberanismo Un solo pueblo el independentismo ya no puede hablar en nombre de toda Cataluña y la fractura identitaria sale a la superficie peligro no sólo Rajoy ha tocado fondo donde están Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que alternativa proponen no saben no contestan es obra de que Rajoy proponga una solución dice el líder socialista la izquierda española carece de proyecto y en vez de capitalizar los fracasos de Rajoy se ahoga con el la razón simbólica ha ganado la batalla en estas elecciones lo cual no deja de ser un aviso para la izquierda que como en toda Europa está perdiendo la capacidad de ilusionar raros los criterios morales de los electores la huida al extranjero de Puigdemont ha tenido premio la cárcel de Estremera no tenido recompensa para Junqueras digo algo injusto en ello

Voz 21 24:58 esto

Voz 10 25:01 y terminamos aquí Juan Carlos Jiménez María Esperanza Sánchez Carlos Cué y Son Serra gracias a dos hasta la semana que viene buenas noches y feliz Navidad a todos todos los oyentes también que tengan un feliz fin de semana hay una feliz Navidad aunque también les digo día de Navidad

Voz 6 25:41 veinticinco Ángels Barceló peinarse servicios informativos que ahora Veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Pedro Piqueras la arroba Hora Veinticinco quien en Facebook hora25

Voz 22 26:05 y los viernes no My Lol tu pareja te ha dejado has perdido el trabajo no le ve sentido a nada tenemos dinero no tenemos línea

Voz 23 26:18 noches de Ortega con Juan Carlos Ortega le dejó

Voz 22 26:22 al habla con la vidente yo les pronostico que va a morir en una semana sino antes

Voz 23 26:35 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 1 26:43 esto es una historia como tantas otras

Voz 9 26:45 la Cadena SER presenta no te entiendo techo luce que quiere galletas ha podido hizo también la gran familia pesado cada ayer veinticuatro de diciembre de dos años desapariciones

Voz 6 27:00 dirigido por Mona León Siminiani y con la participación de Adriano Ozores Imanol Arias José Sacristán y Pepe Viyuela Irene Escolar José Luis García Pérez y José María Pou entre nosotros hacemos veinticinco de diciembre a partir de las doce del medio día

Voz 9 27:20 a punto de Navidad

Voz 6 27:26 vale civilizaciones perdidas tesoros descubiertos por casualidad estará buscando ahora Nacho Ares

Voz 1050 27:34 siendo la la huella de estas maravillosas piezas de siete centímetros que han cautivado

Voz 1 27:38 generaciones y federaciones de seres humanos más allá de niños y de mayores los clicks

Voz 6 27:45 bueno también forman parte de nuestra historia en Ser Historia tamaño de los protagonistas no importa hice puede viajar gratis en el tiempo trece de septiembre en mil quinientos noventa y Javier Sierra está espera además con Mona León Siminiani la Historia se escucha suena muy las tres en punto sea lo que sea que Valladolid está a punto de tener lugar Historia con Nacho Ares todos las historias que puedas imaginar

Voz 24 28:20 hasta las más personales quizás mi alter ego una de las figuras que yo más sea admirado en la historia de la arqueología es Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankamón en el año mil novecientos veintidós

Voz 6 28:32 madrugada del sábado después del Larguero a la una y media una hora menos en Canarias o cuando quieras en el podcast de Cadena Ser punto com nuestra aplicación Cadena SER escuchas la SER tu radio tentó móvil imputable en tu ordenador y ahora también en la de DT de tu televisor sintoniza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio litera en España era de mando escucha tu radio la Cadena Ser en Turquía Scott Calaf a vivir que son dos primeras les daba doce domingos desde las ocho de la mañana a las siete en Canarias Rincón Javier del Pino corren nuevos tiempos vamos a escucharlas

Voz 0194 29:26 no

Voz 25 29:28 las emisoras de la Cadena SER no pagan a cambio de

Voz 1 29:31 tener información o determinados testimonios

Voz 21 29:33 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta