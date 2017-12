Hora 25 (25/12/2017)

Voz 1 00:00 lo han llegado hasta aquí es que han sobrevivido a la cena a la familia a la discusión de cada año al torrente lo bueno ir el duro a la resaca a la comida con la otra parte de la familia a juego de mesa de después de la comida al berrinche de los niños en fin han superado hemos superado la primera etapa y lo hemos conseguido a menos hemos llegado a las ocho de la tarde las siete en Canarias de este día de Navidad

qué tal muy buenas tardes bienvenidos a Hora veinticinco somos muy nuestros así que los hemos venido a pasar lo que queda de este día de Navidad con ustedes para contarles para contarles lo poco que ha pasado y que en buena medida el eco de lo que pasó anoche veinticuatro de diciembre habla el Rey el veinticinco de diciembre la responden los demás con la satisfacción más o menos entusiasta de tres de los grandes partidos de implantación nacional las apelaciones al entendimiento a la unidad y a la inclusión de Felipe VI han gustado en el PP en el PSOE quien ciudad

Voz 3 01:20 no hablo de volver a recuperar los aspectos entre amigos entre familias especial lo de ayer una Nochebuena en la que probablemente por desgracias hablo demasiado política y demasiado de fracturas

Voz 4 01:30 en la que queda claro cuál es el el conocimiento y la inquietud de Su Majestad

Voz 0919 01:34 hay

Voz 4 01:35 junto a una reivindicación de nuestra historia reciente que los socialistas sin duda compartimos con ese discurso

Voz 5 01:42 lo representa a la inmensa mayoría de los de los españoles la inmensa mayoría de los españoles que coincidimos en que estamos orgullosos de lo que hemos hecho durante estos cuarenta años

Voz 1715 01:53 España vive instalada en la bipolaridad así que hoy también se divide entre los satisfechos hilos decepcionados y entre los decepcionados está Podemos para quién el Rey ha vuelto a apartarse

Voz 6 02:04 la España real la de la realidad Rafael Mayoral

Voz 7 02:07 se ha convertido en el altavoz de Don Mariano Rajoy ir poco a poco la verdad que cuando vemos estas imágenes nos parecen imágenes de otra época sino fuera porque son en color

Voz 1715 02:17 en Cataluña el habitual homenaje al expresidente Macías Se ha celebrado entre los ecos de las palabras de Felipe VI

Voz 1 02:22 las del ex presidente que ha enviado una

Voz 1715 02:25 harta de unas zafarse

Voz 2 02:27 de ellos como los violentos pronuncia una carta leída pero el exconsejero Turull

Voz 1715 02:35 en la que Push de Mohn denuncia de nuevo la persecución de las ideas de las ideas políticas hice declara heredero directo de de ejemplos de Masia vamos a escuchar cuanto se ha dicho en ese homenaje las quejas ya conocidas las peticiones de libertad para los encarcelados vamos a escuchar por ejemplo a Carme Forcadell presidenta del Parlamento catalán excepto la piña

Voz 9 02:54 del jefe del Estado y también espero que se respeten las opiniones de los catalanes y las catalanas que se expresaron en las urnas

Voz 2 03:02 ahora ya saben que la Navidad época tras el balanceo

Voz 1715 03:12 hoy en la SER hemos escuchado el que han hecho dos presidentes autonómicos la presidenta andaluza Susana Díaz que le pide Mariano Rajoy que se ponga manos a la obra en cuanto pasen las Navidades para probar un nuevo

Voz 2 03:22 modelo de financiación político que no sentencia tiene que comprometerse con algo cepillarlo reunir a todos los presidentes una conferencia que todos unamos esa voluntad de acuerdo nuestra palabra la suya Él en la primera de cambio es la pasito de la

Voz 1715 03:42 cómo ve el presidente de Comunidad Valenciana también ha pasado por La Ser Ximo Puig reprocha la actitud de aquellas comunidades autónomas que en este debate sobre la financiación autonómica están alimentando el Frente

Voz 8 03:53 las estrategias defensivas que están tomando algunas comunidades autónomas son profundamente equivocadas porque realmente lo que dice el informe experto es que hay una base de insuficiencia de todo el sistema autonómico que la cifran en dieciséis mil millones los dentro de esa insuficiencia global hay una falta de equidad enorme

Voz 1715 04:14 miraremos fuera de España para escuchar el habitual mensaje del Papa

Voz 10 04:17 con un cierto calado político sea finalmente yo llegué a una solución negociada hasta que concentra la coexistencia de él

Voz 1715 04:26 el Papa ha vuelto a pedí una solución negociada para el conflicto entre israelíes y palestinos que pase por el reconocimiento de un doble estado escucharemos también a Donald Trump

Voz 6 04:38 fue muy seco

Voz 1715 04:41 sus primeras Navidades en la Casa Blanca ha decidido emprender la batalla del Merry Christmas volver a decir con orgullo

Voz 2 04:48 Feliz Navidad esta Donald Trump

Voz 1715 04:52 vamos con el tipo Luis Miguel Pérez muy buenas noches

Voz 1715 05:54 Torres dos a partir de las ocho y media algo más para cerrar portada una de las imágenes de esta Navidad a menos de lo que llevamos de Navidad que es un día es un vídeo en el que se ve un policía propinar un fuerte manotazo en la cara a una mujer que antes había amenazado con con agredirle la policía ha identificado ya de la gente

Voz 0032 06:14 sí es un vídeo breve de unos seis segundos que en principio no se sabe cuándo se grabó es de noche y aparecen dos agentes de policía en una calle del barrio de Orriols en Valencia tras ellos una mujer con la que discuten quién se escuchan a la mujer amenazara al policía con pegarle y seguido la respuesta de la gente propinándole un violento bofetón que le hace caer al suelo ante la mirada impasible de su compañero acto seguido el agresor da un paso hacia ella y la imagen se corta un vídeo que se subió a las redes hizo viral que ha generado muchas críticas en las últimas horas algo que ha llevado a la Jefatura Superior de Policía de la comunidad de valen entre valenciana primero a identificar a la gente ya se sabe quiénes que a partir de ahí han abierto una investigación interna un expediente reservado que depurarán según dice la policía las responsabilidades que correspondan

bueno como se decía antes en riguroso directo el director pues riguroso es directo es nuestro muy riguroso desde ahora hasta las once y media en horario

Voz 13 08:51 pero esta noche no quiero olvidarme de las mujeres que en un silencio tantas veces impuesto por el miedo sufren la violencia de género una lacra inadmisible

Voz 1444 09:01 en la crónica nacional pidió que se tomen medidas para acabar con la corrupción pidió empleo estable y en el exterior hizo un llamamiento a una lucha más activa contra el cambio climático ya recuperar el protagonismo de España ante la encrucijada europea su tono fue directo sin grandes frases sin eufemismos fue un primer plano sin mucha gesticulación que se grabó en la sala de audiencias la más conocida del Palacio de la Zarzuela el discurso fue el más breve no llegó a los doce minutos en el que las palabras más repetidas fueron España convivencia Union

Voz 1 09:34 el ciento cincuenta y cinco se ha convertido en una especie de etiqueta bajo la que reunir políticamente al PP a PSOE y a Ciudadanos esos tres partidos sean calzado el traje de política de Estado durante todos estos meses y eso les ha llevado a sentirse cómodos más menos cómodos pero como os al fin y al cabo en las consideraciones del Rey tanto aquellas del pasado tres de octubre más duras en el fondo más duras en la forma como en las de anoche José

Voz 1444 10:00 empezando por el PP cuyo vicesecretario de Comunicación Pablo Casado Se hacía suyo el disco

Voz 14 10:04 yo creo que don Felipe una vez más como hizo el seis de octubre volvía a ponerse al frente de la nación española para reclamar que sigamos viviendo juntos fue quien lideró a esa España tranquila de las banderas en los balcones

Voz 17 11:58 podían ser eh

Voz 7 12:00 gen de su abuelo Alfonso XIII viendo por la tarde a Don Mariano Rajoy que aparece el conde de Romanones

Voz 1 12:08 habrán oído lo habrán leído sabrán por tanto que andaba estos días el ex presidente Puigdemont pidiendo una rectificación al Rey una especie de acto de contrición navideña el ex presidente catalán ha escrito una carta un mensaje

Voz 1715 12:20 ha leído hoy en el homenaje a Francesc Macià

Voz 1 12:23 y que ha marcado el guión de ese acto convertido en una en una exterior esta acción más de la crítica al Estado por la persecución de ideas por el encarcelamiento de las ideas Ése es el mensaje del independentismo hoy en esa ofrenda floral no abundaban los elogios al Rey y al contenido de su mensaje nos vamos a Barcelona para resumir todo lo que sea escuchado allí todo lo que ha dicho allí con Elisenda coles

Voz 1444 12:47 a través de una carta que el ella el exconseller Jordi Turull Pujol ha manifestado que va a defender Catalunya a sus instituciones aún con la represión en la que dice estar sometidos

Voz 2 12:57 vivimos un

Voz 1444 12:57 estado de persecución a las ideas legítimas democráticas y no violentas que no puedo dejar de denunciar en una ocasión como ésta en la que recordamos a un hombre que también sufrió persecución y exilio para hacer posible la demanda de todo un pueblo el president no ha hecho ninguna referencia al monarca si lo hacía la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal poniendo en duda el discurso de Nochebuena adoquín no parcial a la a la casa de seda el jogging for no puede celebrar la Navidad en su casa tampoco Oriol Junqueras ni los Jordis tenemos consejeros en el exilio Amón no ha podido venir a homenajear en Francesc Macià esto no es normal es inaceptable aunque alguien diga que estamos en una democracia madura mientras que Esquerra Republicana pidió una rectificación a Felipe VI Alfred Bosch portavoz de los republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 0470 13:38 le exigimos al Reino de España y abandonen la unilateralidad que abandonen la violencia que abandonen las bordas que abandonen el suspender un Gobierno legítimamente escogido en las urnas que abandonen los presos políticos en poner gente en la cárcel también por motivaciones políticas que abandonen todo aquello que no es propio del siglo XXI

Voz 1444 13:58 también habrá del Gobierno de Ada Colau el teniente de alcalde Gérard de pisar suelo ha reprochado que el jefe del Estado no hiciera ninguna propuesta para Cataluña

Voz 0231 14:05 la mesa ninguna alternativa

Voz 7 14:07 concreta a la situación que está viviendo

Voz 0231 14:10 de momento en Cataluña Omnium Cultural y la asamblea nacía

Voz 1444 14:12 al catalana han pedido la liberación de los líderes independentistas dicen que estas una Navidad excepcional porque hay personas encarceladas injustamente

Voz 1 14:20 una voz más para cerrar este amplio bloque de reacciones no lo vamos a estirar un poquito más escuchando dos presidentes autonómicos pero reacciones referidas exclusivamente al mensaje del Rey vamos a escuchar la opinión del Partido Nacionalista Vasco de su diputado Aitor Esteban en el PNV están insatisfechos también están insatisfechos porque eso veían anoche sintieron una vez más que el Rey obviaba la realidad de este país Aitor Esteba

Voz 0919 14:48 son realidades nacionales que persigue

Voz 0873 14:50 este de Cataluña y también la de Euskadi no hay más que ver la mayoría

Voz 18 14:54 la parlamentaria no en estos momentos porque eh

Voz 19 14:59 semejante rechazo a reconocer las realidades porque a partir de que se reconozca las realidades más sencillo poder encontrar soluciones

Voz 1 15:11 una parte de la tradición escuchar a algunos presidentes autonómicos en la red de emisoras de la SER Hoy sumamos dos voces dos reflexiones por tanto las dos luego en escuchas ahora exigen al presidente del Gobierno que se de prisa para presentar su propuesta de financiación autonómica es una corrientes de opinión existe Dida entre todas las comunidades todas tienen las mismas urgencias todas tienen la misma necesidad que no es otra que la del dinero recibir más dinero mejor financiación se olvide por ejemplo el ex el presidente valenciano que nos ha contado por cierto que él mismo llegó a telefonear a Carles pues demorar el ex presidente catalán para intentar convencerle para intentar empujarle a que hicieran lo que amagó con hacer finalmente decidió no hacer convocar elecciones nos vamos a Valencia Julián Jiménez

Voz 20 15:57 asegura Ximo Puig que el resultado de las elecciones catalanas es la demostración de que ni el frentismo ni el inmovilismo deben ser la vía ya apostaba por la generosidad y el diálogo como salida en la tradicional entrevista que Puig concede a la SER el día de Navidad el presidente valenciano desvelaba que habló con Puigdemont el fatídico día veintisiete de octubre pues

Voz 21 16:16 le el el día en el que él

Voz 16 16:19 si hubiera tenido que decidir cómo

Voz 8 16:21 hubiera sido mejor no se haya tenido que aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco Hinault finalmente según comentó noten no tenía suficientes garantías

Voz 20 16:30 Puig espera que Rajoy cumpla y que antes de los presupuestos generales de dos mil dieciocho haya nuevo sistema de financiación autonómica y le acusa de liderar una ofensiva para frenar las políticas sociales de su Gobierno en referencia a la sentencia del Constitucional que ha declarado nulo el decreto ley valenciana de Sanidad

Voz 1715 16:46 la entrevista también a Susana Díaz en la red de emisora de la Cadena Ser en la que

Voz 1 16:51 sí a la presidenta de esa comunidad cree que Mariano Rajoy no es de fiar no tienen parado hará porque incumplió su compromiso adquirido ante el resto de presidentes autonómicos en aquella conferencia de hace ya un tiempo Susana Díaz le pide por tanto a Rajoy que se ponga a trabajar en cuanto pasen las navidades que se ponga manos que prepare termine presente un nuevo modelo de financiación vamos hasta Sevilla Natalia Perales

Voz 1463 17:17 la única vía posible una reforma constitucional con un consenso similar al del setenta y ocho es la posición que mantiene tras las elecciones catalanas la presidenta andaluza Susana Díaz que le pide a Rajoy que presente después de las Navidades un modelo de financiación que garantice la igualdad de territorios

Voz 22 17:32 el camino de las prebendas ese un mal camino para España enfrentar ciudadano y enfrentar territorios siempre acaba perjudicando este país creo que ahora él que es el que tiene la máxima responsabilidad se tiene que poner a currar llega a principio del mes de enero poner ese modelo sobre la mesa

Voz 1463 17:49 declaraciones en una entrevista a la Cadena Ser Andalucía de Susana Díaz en la que garantiza la legalidad y el rigor del acuerdo con los sindicatos que va a aprobarse mañana para cumplir la sentencia del constitucional que obliga a una jornada de treinta y siete horas y media de los empleados públicos trabajarán treinta y cinco horas presenciales y las dos horas y media restantes se dedicarán a la preparación de tareas fuera del centro de trabajo

Voz 23 18:12 hoy lunes a jueves el nuevo My Lol se habló de una manera trivial como incluso despectiva faltó una de Eliseu seguir metiendo

Voz 1715 18:22 de cólera se hombre como nunca me lo voy a encontrar en la vida

Voz 23 18:25 has Eliseo Parra hola qué tal

Voz 12 18:30 la vida moderna con David Broncano listo reto a Carlos Herrera sabes de quién estás hablando no

Voz 2 18:41 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 0919 18:46 My Lol Atenas ser

Voz 12 18:49 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 10 18:54 Pedro Blanco cinco esto yo no digo que amo el señor era Apache percheros Salem

Voz 1715 19:01 es una de las voces que escuchamos cada Navidad la voz de su condición de líder espiritual de una parte del mundo tiene indudablemente una comisión política aquello aprovechado para reclamar una vez más la solución del doble esta DO para el conflicto palestino israelí nos vamos a Roma corresponsal Joan Solés buenas

Voz 0946 19:20 buenas tardes de aquello esquizofrenia existencial o Alzhéimer espiritual y otra docena de enfermedades del clero hoy de creyentes que enumeró en la Navidad de hace tres años el Papa Francisco no ha vuelto a hablar mientras ha cruzado el umbral de los ochenta años de la moderación este veinticinco de diciembre sus únicas palabras subidas de tono las ha dedicado a los poderosos que para imponer su poder aumentar su riqueza poco les importa que se derrame sangre inocente de inmigrar

Voz 16 19:50 antes allí éramos de turno de Herodes de turno de ha calificado a los gobernantes que desencadenan los

Voz 0946 19:59 a ojos de refugiados ya los que niegan las acogidas en sus países pero incluso en Navidad sus reiteradas peticiones de solidaridad siguen sonando en el vacío del desierto de los nuevos Herodes de Torró el Papa

Voz 16 20:14 en su mensaje ha reclamado mayor atención a la infancia en especial a los menores inmigrantes en situación de guerra o de preservación de minorías en países donde son explotados como mano de obra barata la llamada tierra de soportar la tensión permanente del conflicto

Voz 24 20:30 ah vale pero valga la voluntad

Voz 16 20:33 Derek diálogo entre israelíes y palestinos superaba el gala voluntarios añadido Francisco de retomar el diálogo coexistencia detuvo está aquí se alcance una solución que permita la coexistencia pacífica interna texanos a Boston en Estados Unidos

Voz 1 20:51 los Donald Trump vive sus primeras Navidades en la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos emprendido otra batalla otra lucha la de la de preservar una expresión que a través de la expresión una actitud un sentimiento te está encantado de poder tuitear de poder decidir Feliz Navidad

Voz 25 21:07 calles Wales sólo quiero desear a todos una feliz feliz Navidad digo Navidad otra vez con mucho orgullo muy muy feliz Navidad que tengáis un año estupendo va a ser un año increíble

Voz 1 21:21 es Tram asegura que ha salvado una expresión que en su opinión provocaba alergia en ciertos sectores políticos de su país en Portugal el presidente de la República ha aprovechado este día de Navidad para viajar a la zona en la que este año este dos mil diecisiete murieron más de sesenta personas

Voz 1715 21:35 la ola de incendios la de Pérez drogado grande así

Voz 1 21:39 una de las tragedias más dolorosas de este año de las tragedias dolorosas que nos tocan que nos tocan de cerca por aquello de las fronteras vamos a Portugal Aitor Hernández

Voz 1895 21:49 mostrando su proximidad hacia las víctimas de los incendios que arrasaron pero el interior del país vecino este verano el presidente de la República Portuguesa pasó el día de Navidad entre los afectados en Pedro grande Castañero de perra hizo liguero dominios tres de los pueblos más devastados por las llamas rodeado por más de doscientos asesinos de la zona Marcelo Rebelo de Sousa acudió a la misa de Navidad en Pedro Grande donde dedicó una oración especial a ciento diez personas que murieron en los fuegos forestales en Portugal en dos mil diecisiete también prometió que los sobrevivientes no caerían en el olvido

Voz 26 22:19 asimismo conduele Time Out sonrosadito

Voz 16 22:22 es el jefe del Estado portugués afirmó

Voz 1895 22:25 que se trataba de un día de sentimientos contradictorios de alegría por ser gravedad pero de tristeza por quienes ya no estaban el presidente luso apeló a sus conciudadanos para que visitaran a las comunidades afectadas por las catástrofes y mostraron su apoyo contrabajo voluntario visitando comercios locales tras inaugurar la sede de la sesión de víctimas de los incendios febrero de prometió volver pronto a la zona que sigue parcialmente ruinas y donde actualmente sólo se han reconstruido la mitad de las casas perdidas en los incendios de este verano

Voz 1 22:52 en Perú la Navidad ha traído un escándalo político de primer nivel después de que el presidente Kuczynski haya indultado al ex presidente Fujimori es un indulto por motivos humanitarios de hecho esa era la única vía la única vía posible para perdonar las condenas a quién fue condenado por delitos de lesa humanidad

Voz 9 23:12 una decisión que ha hecho que los peruanos salgan a las calles a mostrar su rechazo

Voz 6 23:19 y que dos diputados el partido de Kuczynski reanuda

Voz 1463 23:21 bien porque dicen no va con sus convicciones políticas los críticos lo califican de una traición a la patria de una maniobra política cuché es que se salvo de ser destituido la semana pasada gracias precisamente a los votos de varios diputados fujimoristas como dices es un indulto por motivos humanitarios por los problemas de salud de Fujimori que ingresó en una clínica el sábado donde han ido a visitarle sus hijos así recibió la noticia su hija

Voz 17 23:42 en diez años

Voz 27 23:44 era poco hombre iba Berta finalmente

Voz 1463 23:55 a su padre cumplió una condena a veinticinco años por crímenes de lesa humanidad por dos matanzas cometidas en los noventa ir indultó hace que ese libre además de otro proceso que aún no había sido juzgado un caso en el que se la acusa de ser responsable de la muerte de seis personas en mil novecientos noventa y dos

gracias Toni empezamos y ahora otro bloque de vuestros mensajes y justo después un capítulo de una serie que queremos

Voz 1715 35:18 estar bueno la conocéis seguro Gallego

Voz 17 35:21 mira que llamo para decir que lo nervioso que estoy con el partido del Madrid no Amico tiempo no me no me tengo que preocupar porque esta mujer Linda XX tengo aquí porque yo tengo un sentimiento muy grande con el tema del matriz jefe yo soy muy torpe y te lo mejor sería que el domingo el satisfacción y a ver si tenemos mucha suerte y se dedicó su equipo fue una nueva Liga que besazo ahora todo la ello grande

Voz 44 35:58 hoy te ante son que que sólo PBS que sólo Benet

Voz 17 36:13 todo ella Zidane tiene una flor

Voz 44 36:16 odio que que corazón

Voz 9 36:21 por favor NIDA japonés puso el otro día cuando chiquito esposado no me pongo ahí porque oye eh eso fue que de un momento tan apoyo muy desaforada que perdona que estaba yo pues desaforada y ahora en fin me oigo hoy de padece una cosa en un Honda no me pongas es me da mucha fatiga bueno pues razones adiós chiquitos hola Gallego como Chailly vuelo por fin me atrevo a darte un mensajito es que he tenido que estar un poquito tranquila antes de de decir demasiados disparate con determinados Chema el chiquito que lo que te quiero decir es que hay que ver lo que te echo de menos en el campus suelen pero en fin bueno estoy alargando nada que que desazón besazo

Voz 17 37:21 que a la Madí hombre Malabry que era Avermaet que voy con el Madrid entre el Celta allí el Madrid y por supuesto en Madrid

Voz 9 37:29 el Celta además el que vence bueno nada que tengo que cortar a Dios que vosotros besazo pesaje y besazo

Voz 0231 37:39 sí

Voz 0919 37:43 seguro que muchos ya lo haber reconocido las series de mayor éxito de las últimas semanas original de aquí de Hora veinticinco Deportes el patrón del furgón la historia de la lucha de poder en la Federaciones

Voz 17 37:59 tamaño fue porque pie graves es

Voz 0919 38:03 estado al loro vamos a presentaros a los personajes lazos que tenemos con ayuda de nuestro compañero Antón Meana que es el que los dominante hasta qué tal Gallego buenas tanto empecemos por el gran patrón que han salido a la luz últimamente estaba esconde

Voz 46 38:15 sí sí que quieren mi cabeza colgada como se tiene la cabeza en los toros son los ciervos etcétera etcétera

Voz 17 38:22 d'Estaing linchan

Voz 16 38:25 española de fútbol se ha dado un golpe de Estado

Voz 0231 38:29 hablamos de Ángel María Villar Llona el patrón sus ojos están en todos lados nadie puede hacer nada en el fútbol español sin que se entere algún día volverá a ser presidente de la Federación está convencido se ganan la vida haciendo negocios tranquilo en plan fresco con a Gallego que el Gobierno debe aceptar su negocio o aceptar las consecuencias es decir Rusia o plomo

Voz 0919 38:51 once y su gran rival ahora mismo su gran enemigo el presidente del Consejo Superior de Deportes José Ramón Lete

Voz 1895 38:59 ha habido unanimidad sería absurdo consenso

Voz 8 39:01 porque la mejor de las soluciones la más rápida y la mejor sería la dimisión de Villar

Voz 0231 39:07 es el Javier Peña de esta serie podría poner incluso la voz en off de narrador de los hechos lucha contra el antiguo régimen y prefiere actuar antes que hablar la FIFA gallego le manda una carta pero él

Voz 0919 39:18 marca los sale poco últimamente pero ha mandado mucho un centro de poder en la Federación Española Juan Padrón

Voz 10 39:29 denunciado juzgado y condenado sin juicio y sin ser ir

Voz 0231 39:36 él no se esconde como una rata es el hombre que mandara en el Cortijo de Las Rozas mano derecha del patrón Villar durante décadas su figura generaba miedo en los pasillos ahora está un poco olvidado pero le quedan

Voz 1715 39:48 muchas cuentas pendientes otro persona Hazard está

Voz 0919 39:50 sea en el fútbol español el presidente de la Liga Javier Tebas

Voz 5 39:54 pillarlas historia en el fútbol español sólo mejor encima lo mejor posible

Voz 0919 39:59 pero quedamos sacar de la casa

Voz 5 40:01 el abismo con Lete con el

Voz 0231 40:03 no sólo tiene pequeñas diferencias que se resuelve en rapidito y el resto son negocios la única guerra en la que anda metido es contra Villar y en esa guerra es tanto voz interesados por cierto el fútbol español piensa es lo suficientemente grande para todos

Voz 0919 40:19 fue lugarteniente de Villar podía haber llegado a ser vicepresidente de la Federación pero decidió ir por libre Luis Rubiales quiere ser el nuevo patrón

Voz 8 40:29 sé que hay gente muy poderosa interés pero también hay mucha gente la del fútbol la gente del fútbol que quiere que sea yo

Voz 0231 40:35 tiene este sueño el de un joven inmigrante quiere hacer algo especial siempre imaginó esto construir algo importante no le importa lo que cueste por cierto dice que no tiene patrón que tiene socios

Voz 0919 40:48 asuntos familiares también los hay en el patrón del furgón Gorka Villar hijo de Ángel María Villar ya me siento muy orgulloso como hijo de un padre bueno honrado

Voz 32 40:59 trabajador pues como tantos otros hijos en en España

Voz 0231 41:04 nunca trabajó para la Real Federación Española de Fútbol pero su nombre aparece en muchos papeles clave podría escribir un best seller con todo lo que sabe le propongo un título lo que mi padre nunca mejor

Voz 0919 41:15 y el que está ahora mismo en la poltrona de manera provisional pero agarrado a ella que no hay quien les suelte Juan Luis Larrea que hace el María Villar

Voz 16 41:26 no debería de salir con una moción de censura esta legislatura es suya en estos momentos les está defendiendo hoy una serie de acusaciones de las que él cree que es inocente y bueno pues yo particularmente es iba un poco esa ruta

Voz 0231 41:39 este es Juan Luis Larrea o José Luis Parra la mayoría del público ya está para el juez de la operación Sole era amigo de billar hasta hace nada pero ya está en la lista negra tesorero de la Federación durante treinta años tiene un sueño llegar de presidente a la Eurocopa del año dos mil veinte considera que matarse entre ellos es lo peor que pueden hacer ahora mismo

Voz 0919 41:58 caldeó estamos insinuando algo por poner la canción cita del narco cae que ahora mueve la fe afeó no no no no no pero esto es un culebrón que tiene muchos capítulos por delante habrá moción de censura habrá elecciones la FIFA nos dejará así Mundial seguirá Larrea hasta el año dos mil veinte vaya año dos mil dieciocho que tenemos con el patrón del Ford

Voz 8 42:27 en Burgos o plomo

Voz 0919 46:18 mama el fin como todos los lunes en Hora veinticinco Deportes también el día de Navidad el laboratorio de la Champions con Axel Torres All Access buenas tardes

Voz 31 46:30 qué tal Gallego buenas tardes ha recuperado ya

Voz 0919 46:33 de la Nochebuena cómo lo llevas

Voz 31 46:36 es bueno poco a poco a poco a poco Open tenido comida o sea que que bueno poco a poco a poco a poco tú no eres de mucho comer aussie antes antes más que ahora antes más que ahora es cada vez cuesta más comer como comía antes pero bueno poco a poco hombre son días especiales no son días para estar con la familia para fíjate además mi hermano vive fuera osea que hacía tiempo que no le veía bueno que que son días bonitos que bueno que bueno

Voz 0919 47:09 bueno pues en Navidad El laboratorio de la Champions que este año ha tenido un gran protagonista el Madrid que ganó que jugó semifinales tremendamente bien y que jugó en cuartos de final maravillosamente bien y está en todo lo alto no

Voz 31 47:24 sí sí por supuesto yo creo que que fue un equipo es impresionante un equipo de confirmó ese dominio en la competición y en el y en el continente nadie había logrado ganar dos títulos consecutivos y además dio la sensación siempre de de hacerlo con mucha naturalidad de estar por encima de los rivales creo que a la Juventus la aplastó en la final de Cardiff creo que al Atlético de Madrid lo aplastó en la ida y aunque tuvo un inicio con zozobra en la vuelta de la semifinal pues acabó ganando también con cierta suficiencia bueno quizá el momento más más delicado para ante el Bayern en cuartos pero también consiguió al final que el resultado que queda en los libros de historia ese abultado pese a ser la prórroga por lo tanto creo que fue una Champions prodigiosa del del Real Madrid Cristiano Ronaldo decisivo en las eliminatorias más importantes habíamos visto muchas veces a Cristiano con grandes cifras en Champions y sin embargo yo creo que que la mejor Champions de todas para él fue puesta a la de dos mil diecisiete la que terminó en dos mil diecisiete porque yo doy mucho más valor a marcar diferencias en cuartos semifinales final que que no hacer una fase de grupos con con números prodigiosos que esto que ha hecho este año por ejemplo no pues fíjate yo este año dos mil diecisiete que ha sido para él a nivel Champions formidable

Voz 32 48:48 porque se juntan cómo acabó la Champions pasada y cómo empezó

Voz 31 48:53 para mí evidentemente lo lo más importante es lo que hizo en la en la pasada ahí seguro que que firma Khadija hacer relativismo ahora en en en las eliminatorias que vienen no fuera de él

Voz 0919 49:05 da bonito del campeón del Madrid que destacaría de esa última Champions algo que que fuera revelación novedoso que te llamara la atención al Mónaco

Voz 31 49:13 sin duda creo que que fue un equipo atractivo un equipo que nos encantó verlo que ya venía insinuando que lo podía hacer

Voz 16 49:21 porque recuerdo muy bien que su inicio eh

Voz 31 49:23 temporada fue espectacular pero que todos sacábamos tiempo para ver al al Mónaco incluso en en la Liga amenazaba con quitársela al Paris Saint Germain que la súper favorito es el acabó quitando así que bueno fue un espectáculos un espectáculo porque se juntaban en va P que evidentemente la Champions catapulta en va es la competición que lo ponen el foco que ha hecho que el París lo firmara que el Madrid lo lo quisiera también al final ha sido un año en el que el el Mónaco se cargó al Manchester City de guardia

Voz 0231 49:57 hola continuo cargados abusador

Voz 31 50:02 de la Juventus quizá no vimos al mejor Mónaco lo supo neutralizar la Juventus pero pero creo que que fue un nombre propio sin duda yo te diría que el segundo gran nombre propio de la Champions fue el Mónaco hoy ya no sólo en papel porque en papel dice Bernardo Silva al final se han marchado vaca Yoko algunos de los más importantes de todos los que te citado sólo sí mar en la plantilla no y eso explica también por han pegado un bajón tan grande

Voz 0919 50:28 sí está Monaco bueno y de la que tenemos en el horizonte nos hemos quedado sin el Atlético de Madrid tenemos al Sevilla al Barça y al Real Madrid y la gran duda el gran enfrentamiento la gran eliminatoria la tenemos ya en febrero Real Madrid París Saint Germain El reto de los nuevos Galactic

Voz 31 50:43 no contra el equipo que ha ganado las dos últimas Chan

Voz 0919 50:46 Dios es el gran titular de lo que tenemos por delante

Voz 31 50:50 es una eliminatoria entre dos de los grandes favoritos muchas casas de apuestas estaba al Paris favorito número uno antes del sorteo no bueno yo creo que es evidente que ha arrancado el año muy fuerte que ha dado auténticas exhibiciones que la exuberancia de sus fichajes le le ha le ha dado un plus Neymar en va P pero el Madrid tiene el oficio tiene el bagaje en el conocimiento de la competición y sobre todo todos tenemos la sensación de que el Madrid es cuando se enchufa realmente en este tipo de cruces no puede estar mal pueda haber arrancado con yo creo la resaca de haber ganado tanto hoy que le cuesta veces meterse partidos ante rivales ultra motivados en una competición larga como es la Liga pero a la hora de la verdad París Saint Germain Real Madrid yo no apostaría contra el Madrid por mucho que haya estado mejor hasta ahora en lo que va de temporada el París no creo que todos sabemos que el Madrid Se puede transformar y todos sabemos de qué es capaz el Madrid en esta competición en general