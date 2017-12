Hora 25 (26/12/2017 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 son las ocho de la tarde en las siete

Voz 1715 00:24 qué tal buenas tardes interior da por finalizados operación especial en Cataluña contra el proyecto independentista los más de seis mil agentes del dispositivo de refuerzo y los barcos que los acogen Se van a ir de Barcelona antes del sábado es el primer movimiento del Gobierno para poner fin a la intervención de la Generalitat que deberá concluir con la investidura del nuevo president el Partido Popular cuestiona quienes Arrimadas no lo intenten pese a no tener apoyos suficientes escuchen a Fernando Martínez Maíllo y la respuesta desde Ciudadanos de José Manuel Villegas los dos han hablado esta mañana en la sala

Voz 4 00:53 a nosotros nos gustaría que la señora Arrimadas hiciera en fin pues el trabajo que como le corresponde como como aquella persona que acabó las selecciones muy bueno intentará formar gobierno sumamos lo que lo que sumamos ahora mismo hay otros que piensan que que pueden formar gobierno que tienen los votos suficientes y nosotros estaremos a la expectativa a ver si realmente ese poder forma esa esa mayoría es

Voz 1715 01:20 Génova intentan aislar al Gobierno del fracaso del Partido Popular en las urnas Mariano Rajoy ha lucido hoy su perfil de hombre de Estado con la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional España

Voz 1487 01:30 es una gran nación es un país abierto plural e integrador somos uno de las quince economías más potentes del planeta y una de las mejores democracias del mundo

Voz 1715 01:41 me acuerdo que va a elevar ese salario mínimo hasta los ochocientos cincuenta euros en el año dos mil veinte siempre que se mantenga el ritmo de crecimiento y de creación de empleo los sindicatos confían en que el acuerdo implique las subidas salariales que quedan por negociar Unai Sordo comisiones Pepe Álvarez sujeto

Voz 1153 01:55 una chica te muy importante para retomar la necesidad de acuerdos relacionados con la negociación colectiva

Voz 5 02:01 una senda de nuevos acuerdos que sitúe a nuestro país del nuevo

Voz 1153 02:05 en un proceso recuperación de derechos de recuperación de bienestar

Voz 1715 02:09 de momento aquí en aprieta Cristóbal Montoro es a las comunidades Hacienda ha enviado una carta a los gobiernos autonómicos en la que exigen más recortes para cumplir con la regla de gasto antes de cerrar este año

Voz 1153 02:18 Baleares Valencia o Andalucía

Voz 1715 02:21 ha dicho que es injusto María Jesús Montero exconsejera andaluza

Voz 6 02:24 estamos siguiendo escrupulosamente el Plan de Equilibrio aprobado por el Gobierno de España y por el Consejo de Política Fiscal no conocemos por qué se dice que Andalucía lleva al con mucho probablemente porque no hay tanta imputan una parte del gas Tura del Gobierno de España que no nos corresponde

Voz 1715 02:45 también en Navidad otros dos casos de violencia de género

Voz 1153 02:47 ensombrecen las celebraciones de estos días Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:50 hola Pedro buenas tardes una vivía en Sant Adrià de Besòs había denunciado dos veces a su pareja por maltrato en los en el último mes y medio los Mossos han localizado su cuerpo sin vida en un descampado se investiga también como violencia de género la muerte de una joven de veinte años los este fin de semana en Benicàssim hoy sabemos que su novio la arrastró por los pelos al coche antes de estrellar el auto contra una gasolinera Lourdes Hernández del Consejo de Mujeres de Madrid exige la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Pacto contra los malos tratos

Voz 8 03:17 tememos que esta medida no se pongan en funcionamiento se vayan dilatando en el tiempo y siguen mujeres siendo asesinada era medida tienen que ponerse en funcionamiento ya tiene que está disponible los doscientos millones esto tiene que estar ya para el uso

Voz 1667 03:31 la ministra Dolors Montserrat lo negociará mañana con las CCAA y detallaremos el repaso que el Comité Económico y Social ha hecho de nuestro sistema energético la luz en España es la más cara de toda Europa y el CES plantea soluciones a las ocho y media de

Voz 1715 03:43 cortes en Hora veinticinco Sonia Lus buenas tardes buenas tardes

Voz 1914 03:46 la liga española está de vacaciones navideñas aunque hay noticias de entrenadores Paco Jémez ha llegado a Las Palmas mañana será presentado como nuevo técnico del equipo amarillo y en el Sevilla todo abierto en la búsqueda de un sustituto para ver dicho candidatos más probables hasta ahora Javi Gracia y los italianos Montelfo Inma Chari mientras en Inglaterra avisa celebrado el Boxing Day con un nombre propio el del delantero del Tottenham Harry Kane lo que ha marcado tres goles y con cincuenta y seis Se convierte en el máximo goleador del año superando a Leo Messi además empate del United ante el Barney victoria del Chelsea sobre el Brighton con goles de Morata y Marcos Alonso hoy está en juego el Liverpool cuatro son seis cero en el minuto setenta y siete y fuera del fútbol la selección masculina de balonmano empezado hoy la concentración para el Europeo de Croacia en motociclismo el equipo Aspar pasará a llamarse equipo Ángel Nieto

Voz 1715 04:30 a lo largo de la tarde se han dejado sentir los efectos de la llegada del primer temporal del invierno la Agencia Estatal de Meteorología les llamado Bruno y ha puesto en alerta a toda la Península empezando por Galicia Ricardo Rodríguez como están

Voz 1817 04:41 las cosas allí buenas tardes buenas tardes Pedro Bruno deja a su paso fuertes rachas de viento que superan ya los ciento cuarenta kilómetros por hora en puntos como Viveiro en el norte de Lugo sopla el viento con fuerza en el norte llueve con intensidad en el sur en la provincia de Pontevedra se han registrado más de cuarenta litros por metro cuadrado no hay incidencias graves según los servicios de emergencias mientras los ayuntamientos

Voz 1153 05:01 como A Coruña Ferrol o Lugo han cerrado

Voz 1817 05:03 parques y Jardines ya han prohibido las actividades al aire libre hay alerta naranja también en el mar con olas que pueden alcanzar los ocho metros de altura

Voz 1715 05:10 esta es la previsión para las próximas horas con Luismi Pérez

Voz 9 05:12 jaleo meteorológico el que esperamos estas próximas horas va a ser una noche de viento destacable en muchas zonas del norte peninsular y rachas de más de cien kilómetros por hora en la costa gallega ya en la cantábrica vientos que vendrán acompañados de mucha lluvia especialmente esta madrugada en esas comunidades del extremo norte peninsular también va a llover en el resto del país cuanto más al Mediterráneo menos sí de hecho muy poca lluvia en las costas mediterráneas y en Canarias un tiempo más bien tranquilo tanto esta noche como mañana mañana todavía en Andalucía Extremadura gran parte del norte peninsular mañana con chubascos cotas de nieve que bajarán hasta los novecientos metros pero mañana por la tarde se van a abrir muchos claros aunque mañana el viento va a ser casi omnipresente vientos de poniente o del noroeste para aunque haya una sensación de fresco muy evidente

Voz 1715 05:56 jaleo meteorológico de forma tan gratificante escribir lo que vivimos ha empezado

Voz 1667 06:01 Pablo lo hacemos celebrando el fin de una discriminación una discriminación sin base científica la de la en la que sufren las personas portadores del VIH Madrid es revisado una ordenanza municipal que les prohibía sacarse una licencia de taxis lo prohibía ahora en realidad es un pequeño paso para terminar con la discriminación a este colectivo porque ser seropositivo sigue cerrando decenas de puertas en el mercado laboral Javier Jiménez Bas

Voz 0887 06:25 catalogación que se mantuvo en dos mil doce cuando el Ayuntamiento de la entonces alcaldesa Ana Botella revisó la ordenanza Ike para CSIF da la Coordinadora Estatal del VIH Sida no respondía a criterios científicos ahondando en la exclusión laboral de las personas seropositivas su presidente Ramón espacio alerta de que esto mismo pasa en muchos otros ámbitos

Voz 10 06:45 por ejemplo para hacer crecer a pues seguridad del Estado Policía también está restringido y esto es la cosa que llevamos muchos años peleando y que se supo que se creen que está recepciones

Voz 0887 06:59 desde ejercida recuerdan que esta catalogación impide o dificulta el acceso a las personas con el VIH a otros servicios como centros de día o instalaciones deportivas por ello reclaman a las autoridades que la eliminación de esta exclusión se amplíe al resto de ordenanzas que rigen estos servicios

Voz 3 08:24 viéndose Hora Veinticinco

Voz 1667 08:29 Pablo es la primera señal de retirada del estado tras la intervención de Catalunya hay tras las elecciones tiene uno de Interior ha dado por concluida hoy la llamada operación Copérnico la operación que diseño en septiembre para responder al desafío independentista el Ministerio ya ha trasmitido la orden el próximo sábado ya no quedará ninguno de los más de seis mil ajena desde refuerzo enviados a Cataluña hace ahora tres meses se van los agentes y también los dos buques que los han alojado en el puerto de Barcelona y que siempre han estado acompañados de polémica la última el menú servido a los agentes el pasado domingo en Nochebuena Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 09:05 buenas tardes la decisión ha sido comunicada Policía Guardia Civil esta misma mañana la retirada va a ser de forma progresiva desde hoy ya afecta a todos los agentes policiales que fueron desplazándose en Cataluña según fuentes policiales el próximo sábado ya no quedarán efectivos de este despliegue se van también del Puerto de Barcelona los dos cruceros en los que aún se alojaban efectivos de los dos cuerpos los dos barcos llegaron también en octubre y han sido fuente de polémica interior llegó a fletar estos barcos junto a un tercero con una solución de urgencia ante las dificultades para encontrar alojamiento a los más de seis mil efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado se mantiene la plantilla habitual permanente de Policía Guardia Civil allí en Cataluña en total alrededor de siete mil agentes por cierto que Interior ha ordenado una información reservada a la policía para investigar si realmente el menú de Nochebuena que tuvieron agentes desplegados cumplía o no las condiciones adecuadas semana recabar datos acerca del catering según el Ministerio se depurarán responsabilidades si las ahí

Voz 1667 10:03 en un menú de sólo tres panecillos unas croquetas un pescado rebozado y un plato de espaguetis con mejillones o con un mejillón en el mejor de los casos de bebida agua y todo servida en bandejas de plástico un menú que incluso provoca avergüenzan interior según José Antonio Calleja portavoz sindical

Voz 16 10:19 en estos está sentido avergonzado por el por el menú de Nochebuena que se le ofreció a los a los compañeros y se ha abierto una información reservada para depurar las posibles responsabilidades

Voz 1667 10:29 lo político seguimos igual como si de la cena de Nochebuena se tratara los partidos tratan de digerir los resultados del veintiuno D están a la espera por ejemplo de ver qué pasa con Carles Puigdemont y con el resto de cargos electos que todavía no han confirmado si volverán a España para tomar posesión de sus nuevos cargos el Partido Popular ha tratado de empujar hoy a ciudadanos y a su candidata Inés Arrimadas a emprender la misión de formar gobierno una misión que se antoja imposible porque los números no dan misión a la que el propio Rajoy renunció tras las generales de diciembre de dos mil quince así que parece que la memoria en Génova es más bien frágil Guillermo Lerma

Voz 1715 11:04 el PP quiere poner el foco en la negativa de Ciudadanos a intentar formar gobierno en Cataluña por eso a pesar de que no tiene apoyos suficientes la dirección conservadora presiona para que Inés Arrimadas reúna con otros partidos escenifica una negociación de gobierno en Génova creen que Ciudadanos no lo hace porque tiene alergia a gobernar Rafael Hernando portavoz parlamentario

Voz 17 11:26 parece que no es bueno que alguien que ha ganado las elecciones puede dar la sensación de que tira la toalla porque esto sería en mi opinión sencillamente un arroz porque aún mayor

Voz 1715 11:36 respaldo mayor responsabilidad en ciudadanos tienen claro que no van a escenificar una negociación que está abocada al fracaso insisten de hecho en que si no hay suma posible es por el mal resultado de PSOE y PP Miguel Gutiérrez portavoz del partido

Voz 18 11:50 somos conscientes de lo que es la aritmética parlamentaria sabemos sumar los hubiera gustado Arrimadas fuera presidente de un Gobierno pactado precisamente entre los constitucionalistas en ese llamado bloque constitucionalista pero estos números pues no sale no

Voz 1715 12:05 la estrategia de los de Rivera pasa porque sean los independentistas los primeros en mover ficha

Voz 1667 12:10 algo pesada también la digestión de resultados en el PSC ha sido interesante escuchar esta mañana aquí en la SER al secretario de Organización de los socialistas José Luis Ábalos asegurar que los indultos defendidos en campaña por Miquel Iceta han jugando en su contra

Voz 19 12:24 es un elemento que genera una cierta desconfianza es sin duda pues ya había previa una desconfianza Sorrentino en dentista de la capacidad del PSC para estar claramente una posición beligerancia como en ese momento estaba exigiendo cueste

Voz 1667 12:40 contra en cambio algo de autocrítica en el PP de momento tan sólo a material y la materializado un alto cargo de los populares en Cataluña con su dimisión se trata de un arpa secretario de Estudios Políticos del PP catalán en Génova hoy tratan de establecer algo así como un cortafuegos que aisle al gobierno de los malos resultados en unas elecciones lo que ellos mismos convocaron a través del ciento cincuenta y cinco María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 13:02 buenas tardes tras las elecciones catalanas extiende la desolación por las filas populares algo que se intenta combatir desde la dirección saben que muchas críticas internas impiden no dramatizar prometen hacer una profunda reflexión mientras blindan el liderazgo de Rajoy así lo ha protegido esta mañana Fernando Martínez Maíllo desde los micrófonos de la SER

Voz 20 13:20 el Gobierno unos estaba examinando estamos hablando de elecciones autonómicas la selección jamás fueron un año antes el partido Popular sacó un buen resultado

Voz 1461 13:29 el presidente aplicó el ciento cincuenta y cinco convocó las elecciones simple con la campaña y aún así lo suyo es eximir a culpar de la situación a ciudadanos al PP le cuesta realizar examen de conciencia sea visto hoy en el Congreso donde Rafael Hernando lo ha hecho de aquella manera

Voz 9 13:44 los aspectos críticas que cada uno

Voz 17 13:46 nosotros las hacemos en nuestros órganos revivir acción en nuestros órganos de gobierno hoy ya hemos acertado en todo pues evidentemente podríamos haber hecho otras cosas proxy evidentemente

Voz 1461 13:59 en el PP algunos dirigentes vuelven a hablar de sucesión otros del eterno enfrentamiento entre Sáenz de Santamaría de Cospedal y hay que impide una renovación urgente en Cataluña turbulencias que el superviviente Rajoy confia solventar con el paso del tiempo

Voz 21 14:12 a tantos disgustos ha llevado Rajoy

Voz 1667 14:14 en los últimos días en Cataluña que no le ha venido nada mal la escenificación del acuerdo con patronal y sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional hoy ha afirmado en Moncloa en el salón de Tapices el de las grandes ocasiones ICO mensaje de Estado incluido España

Voz 1487 14:27 ya es una gran nación es un país abierto plural e integrador somos uno de las quince economías más potentes el planeta y una de las mejores democracias del mundo seguimos creciendo y creando empleo estamos más cerca de conseguir nuestro objetivo de ser veinte millones de personas trabajando y queremos que la recuperación llegue a todos

Voz 1667 14:49 ya casi siete años del último acuerdo social firmado allí el pacto de hoy consagran la subida de ese salario mínimo hasta los ochocientos cincuenta euros en dos mil veinte siempre que se mantenga el ritmo de crecimiento y también la creación de empleo Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes cuatro por ciento

Voz 1762 15:05 la subida en dos mil dieciocho cinco en dos mil diecinueve y diez por ciento en dos mil veinte es la senda trazada para pasar de un salario mínimo de setecientos siete euros con setenta céntimos que tenemos hoy a los ochocientos cincuenta de dentro de dos años la condición es que el empleo crezca cada año en cuatrocientos cincuenta mil afiliados que el PIB real crezca cada año un dos y medio por ciento una ruta que parece contradecir las estimaciones del propio Gobierno quedan un crecimiento del PIB real del dos coma tres por ciento el año que viene pero Rajoy ha dicho que es factible

Voz 1487 15:31 son límites muy prudentes porque quedan por debajo de lo que estamos logrando como es recordado hace un momento este año dos mil diecisiete creceremos al tres coma uno se crearán más de seiscientos mil empleos

Voz 1762 15:43 acto de firma sido breve y su primera consecuencia severa este viernes será en el Consejo de Ministros de ese día cuando se apruebe la subida de dos mil dieciocho

Voz 1667 15:50 en los sindicatos presentan la firma de hoy Rafa como una oportunidad para impulsar la negociación de una subida salarial general eso queda pendiente para el año que viene

Voz 1762 15:57 si los sindicatos quieren que esta subida fuerte del FMI sea un acicate para las negociaciones salariales generales para que recojan aumentos también importantes los empresarios se resisten dicen que hay otras prioridades y aunque el tema de hoy era el Salario Mínimo los líderes de uno y otro lado han aprovechado sus discursos en la Moncloa para fijar sus posiciones para la mesa de diálogo que se abre ahora Pepe Álvarez UGT Joan Rosell CEOE está

Voz 5 16:17 afirma va más allá lo marcamos en una senda de nuevos acuerdos que sitúe a nuestro país de nuevo en un proceso recuperación de derechos de recuperación de bienestar

Voz 1153 16:29 los salarios como se suben pues los salarios suben cuando las

Voz 1487 16:31 empresas van bien por tanto salarios con productividad qué quiere decir con mucha más educación con mucha más formación y con mucha más innovación

Voz 1762 16:40 tras el fracaso en las negociaciones salariales de dos mil diecisiete el diálogo se retoma a mediados de enero de nuevo las cláusulas de revisión salarial en la cuantía de la subida mínima se perfilan como los frentes más difíciles en la negociación entre sindicatos y empresarios

Voz 1667 16:52 pues justo hoy la Junta de Andalucía ha ratificado el acuerdo que alcanzó la semana pasada con los sindicatos para cumplir con la sentencia del Constitucional que restablece allí las treinta y siete horas y media de trabajo semanal para los funcionarios XXXV van a seguir siendo presenciales el resto lo cubrirán con cursos de formación y actividades que supervisarán anualmente los responsables de personal de cada departamento así lo explicaba María Jesús Montero la titular de Hacienda de la Junta

Voz 6 17:17 los trabajadores tienen que cumplir un volumen de ahora en cómputo anual se la distribuyen en función de los turno de los horarios de las Planilla se incorpora esa joven

Voz 22 17:27 nada en en acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional en sistema de seguimiento similar al del resto de la jornada ordinaria lo que sí se hará público el catálogo de tarea de actividad de

Voz 3 18:27 Hora veinticinco ocho y dieciocho siete dieciocho en Canarias es Pablo Morán

Voz 1667 18:33 la última víctima mortal de la violencia machista había denunciado dos veces a su agresor dos veces en seis semanas pero finalmente decidió no seguir adelante con ellas los Mossos encontraron anoche su cuerpo en un descampado de Sant Adrià de Besòs y esta mañana han detenido a su pareja Barcelona Miguel

Voz 0125 18:48 la mujer tenía treinta años y los Mossos d'Esquadra la encontraron anoche muerto y con signos de violencia cerca de las vías del tren en el barrio de la Mina de Santa sería dar pasos esta madrugada los Mossos han detenido a su pareja como presunto autor de la muerte es un hombre de treinta y cuatro años y de nacionalidad española ella lo denunció por maltrato dos veces en el último mes y medio pero no quiso tirar adelante con el proceso judicial y por eso la Fiscalía no había solicitado ningún tipo de medida cautelar para protegerla con ella ya son nueve las mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja este año en Catalunya es una más que en todo

Voz 24 19:23 el año pasado tres de estas mujeres

Voz 0125 19:25 habían denunciado a sus agresores

Voz 1667 19:28 ha presentado denuncia la joven de veinte años que murió este fin de semana en Benicàssim cuando el homicida estrelló su coche contra una gasolinera que joven tenía orden de alejamiento una orden que incumplía reiteradamente según la familia de la víctima hasta el sábado que obligó a la joven a subir a su coche arrastrando las por los pelos Castellón Paula aérea

Voz 0441 19:45 lo que en un principio parecía un desafortunado accidente de tráfico apunta a un caso de violencia machista según ha relatado la madre de la víctima en redes sociales la joven rompió la relación en noviembre tras dos años sufriendo malos tratos se atrevió a denunciar a su ex pareja de hecho el Juzgado de Violencia sobre la Mujer impuso al presunto agresor la prohibición de acercarse a ella a menos de doscientos metros sin embargo el incumbe la orden de alejamiento la el joven contaba con protección de la policía pero la mañana del accidente El abordó al salir de casa la obligó a subir al coche tras una fuerte discusión has secuestró y acabó provocando el accidente de tráfico en el que murieron los dos la familia de la joven ha asegurado esta mañana que el sistema de protección ha fallado por completo y piden justicia para que no haya más víctimas de violencia machista cientos de personas familiares amigos y vecinos de Vila real han acudido esta tarde al entierro de la joven el funeral del presunto agresor será mañana a las

Voz 1667 20:33 doce cero dieciséis es el número de atención a las víctimas de malos tratos les recordamos que no deja rastro en la factura telefónica pero debe borrarse del registro de llamadas la ministra Dolors Montserrat ha convocado mañana comunidades de administraciones locales en la Conferencia Sectorial de igualdad una oportunidad para analizar los fallos es de estos últimos crímenes los casos de violaciones múltiples como los de la manada o Aranda y lo más importante para oposición de organizaciones sociales el pacto de Estado contra la violencia de género que Rajoy se comprometió a firmar antes de que finalice el año y quedan cinco días Mariola unido

Voz 0259 21:05 Rajoy quería una solemne firma del pacto y una gran foto con las comunidades autónomas ayuntamientos partidos políticos jueces fiscales y agentes sociales pero no lo ha conseguido entre otras razones porque la oposición y las asociaciones feministas creen que no se puede sacar rédito político de este problema dicen que no es necesaria la firma sino la implantación inmediata de las doscientas trece medidas tampoco ven el compromiso de los doscientos primeros millones de euros de presupuesto para enero Lourdes Hernández es del Consejo de las Mujeres de Madrid

Voz 8 21:35 tememos que esta medida no se pongan en funcionamiento se vayan dilatando en el tiempo sigan mujeres siendo asesinada era medida tienen que ponerse en funcionamiento ya tiene ya está disponible los doscientos millones esto tiene que estar ya para el uno de enero

Voz 0259 21:49 a la reunión de mañana con la ministra no acudirá a ninguna consejera del PSOE sino las directora generales

Voz 21 21:55 algo que afecta a nuestros bolsillos España tiene

Voz 1667 21:57 en vivo de la luz más caro de toda Europa el Comité Económico y Social analizado porqué y las soluciones que se pueden plantear para rebajar los soluciones que pasan por ejemplo por el autoconsumo como o el bono social Eladio Meizoso por el Covite heridos factores clave que explican porqué en España pagamos la luz más cara de Europa unida excesivo el veintiuno por ciento que se incluya en el recibo de la luz costes ajenos al suministro por decisiones que considera de política energética medioambiental o de cohesión social alusión esta última al bono social eléctrico que pareces debería ser financiado por la Administración central y no por las comercializadoras eléctricas como establece la última reforma el comité insta a promover una competencia más efectiva en el mercado eléctrico y a favorecer el autoconsumo entre otras cosas facilitando el pago a los auto consumidores por la energía sobrante que vierten a la red con carácter general aboga por un Plan Estratégico Estatal de transición energética hacia fuentes no contaminantes teniendo en cuenta su impacto económico social y ambiental evita

Voz 1153 22:56 no la desertización de las zonas más afectadas en alusión a las cuencas mineras hemos dejado nuestros

Voz 1667 23:02 políticos disfrutar del día de Navidad pero les hemos convocado este martes para no dejar esta semana así nuestra tertulia semanal Sara editores buenas tardes

Voz 1880 23:09 hola Pablo buenas tardes trasladamos la mesa hoy a partir de las nueve que como te puedes imaginar Nos pararemos a hablar de la situación en Cataluña tras las elecciones del jueves pasado también queremos que valoren ese pacto de subida del salario mínimo yo lo has dicho la economía sigue creciendo a buen ritmo Si es así de aquí a dos mil veinte el Salario Mínimo Interprofesional llegará a los ochocientos cincuenta euros en nuestra mesa de hoy Paco Martínez del Partido Popular Odón Elorza del PSOE Julio Rodríguez de Podemos Lorena Roldán de ciudadanos Sergi Miquel del PDK

Voz 1667 23:37 a partir de las diez información y análisis en nuestra tertulia hoy con Carmen del Riego Emilio Contreras y Alberto Pozas que nos avanza ya sus claves de aldea a la escena

Voz 25 23:45 la ha sido exagerada el presidente Rajoy firmando el palacio con sindicatos y patronal demasiadas alforjas para tan poco viaje es cierto que hay cosas importantes referencias al Salario Mínimo Interprofesional como becas subvenciones a viviendas ayudas en general pero no es menos cierto que para esas subvenciones hay destinado un cupo de dinero ni un duro más vamos que si usted opta a una beca reservada a los que ganen por ejemplo menos de tres veces el salario mínimo no le quepa la menor duda de que si subes te salario se destinará a las becas a los que ganen menos de dos veces y así en todos los casos que no engañen hoy no se ha subido el dinero para becas el ámbito laboral es distinto en primer lugar porque la subida del SMI afecta para bien a los electos de Podemos que como todos cuando sabe cobran no el sueldo de diputados senadores concejales sin un máximo de tres veces el salario mínimo así que enhorabuena a los premiados a ellos en el terreno de salarios menos soy más pomposas más sacara determinados empresarios de ese escenario hecho a la medida en el que se escondieron hace un tiempo siguen refugiados porque entre la capacidad de sufrimiento de los empleados y la legislación amable para que van a arriesgarse a coger frío

Voz 15 24:55 ocho veinticinco setenta y cinco en Canarias

Voz 3 25:09 hora veinticinco Madrid

Voz 0622 25:21 muy buenas tardes en la Comunidad de Madrid ha activado el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología con nieve desde las nueve de la noche por encima de los mil doscientos Metro ha llevado al Centro de Emergencias e informar a los ayuntamientos afectados para que tomen las medidas oportunas de momento en el pueblo de Navacerrada situado a esa altura aún no ha nevado su alcaldesa Ana Paula Espinosa ha pasado hoy por La Ventana de Madrid

Voz 26 25:49 ahora mismo estoy mucho frío tenemos cerca los dos común térmica de menos dos pero bueno esperando estamos a ver si es verdad

Voz 27 25:58 que en estos primeros copos blancos al equipo que cayó está preparado la Policía Local es que ya está activada para cualquier equipo de emergencia cualquier vecino que no existe salir de casa o doble para que algo está archivado el teléfono graves

Voz 0231 26:11 que nieve en las zonas altas de la sierra

Voz 0622 26:13 como corresponde a esta época del año y sobre todo mucho mucho cuidado con el viento que puede soplar con rachas de hasta ochenta kilómetros por hora dificultando la circulación David García portavoz del Centro de Emergencias uno uno dos

Voz 28 26:27 comenzamos a los conductores como siempre que extremen la precaución al volante que reduzcan la velocidad que aumenten la distancia de seguridad si iban a circular por la sierra además deben prestar especial atención a las zonas de umbría evitar giros bruscos y acelerar con suavidad y también frenar suavemente no deben olvidar llevar cadenas ropa de abrigo teléfono móvil con batería suficiente y el depósito de gasolina lleno

Voz 0622 26:58 el martes también nos deja un aparatoso accidente de tráfico en la A seis un hombre de cincuenta y cinco años ha resultado herido grave con una posible lesión medular tras chocar el vehículo en el que viajaba contra un camión cuyo conductor ha resultado ileso El siniestro ha ocurrido a primera hora de la tarde en el kilómetro veintitrés a la altura de Las Rozas situación del tráfico a esta hora DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 29 27:22 buenas tardes se normaliza el tráfico en Madrid a esta hora encontrarán retenciones en las seis precisamente Las Rozas en sentido entrada a Madrid quien sentido salida de la capital en la A tres en Rivas Vaciamadrid hacia Valencia además les avisamos el temporal Bruno llegará a Madrid por lo que les pedimos especial precaución al volante

Voz 3 27:42 hora veinticinco Madrid

Voz 0622 27:48 ocho y veintisiete las personas con VIH podrán conseguir una licencia de taxi en Madrid algo que hasta ahora no podían hacer porque su enfermedad no estaba catalogada correctamente una clasificación que se mantuvo en dos mil doce cuando el Ayuntamiento gobernado por Ana Botella revisó la ordenanza sin atender a criterios científicos circunstancia que ahondó en la exclusión laboral de las personas seropositivas la organización cesada denuncia que aún se les ponen muchas trabas para poder acceder

Voz 30 28:16 a otras profesiones esto no sacaba de contarte

Voz 0622 28:19 bien Vicente Estrada jefe de la Unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico

Voz 31 28:24 pues la verdad es que resulta incomprensible que esa normativa si era Vicente yo creo que es muy importante diferenciar entre que una enfermedad catalogada como infecto contagiosa un lo puede ser la tuberculosis o ese CITES por ejemplo que son unos genes que se transmiten con facilidad por por ejemplo la convivencia cercana etcétera llenos en una enfermedad como el humo

Voz 1185 28:42 sí ya sé que efectivamente se puede transmitir pero en circunstancias difíciles el VIH todavía una cosa más

Voz 0622 28:50 los ejerza de Hacienda Engracia Hidalgo ha enviado una carta a los trabajadores públicos de la Comunidad con independencia de que hayan cobrado o no sus retribuciones de este mes para explicarles lo que ha ocurrido disculparse por los retrasos y todo esto después de que una parte de los funcionarios no hayan percibido aún la paga extra de Navidad ni la nómina de diciembre dado que la orden de pago de la transferencia para su abono Se dio el pasado veintidós de diciembre esto contaban los sindicatos Isabel Albín Comisiones Obreras Rosa Robledano UGT

Voz 32 29:21 lo que no se sabe a día de hoy dónde está el dinero de los empleados públicos hay que pedir responsabilidades también a las entidades esto hay

Voz 33 29:29 sí valorarlo y hay que verlos si se retrasa mucho más pues por supuesto que habrá que hacer otro tipo de acciones

Voz 3 29:37 siete grados tenemos ahora en la Gran Vía sigue Hora veinticinco hora veinticinco Madrid

Voz 15 30:08 hora veinticinco Deportes

Voz 1914 30:14 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser última semana del año un saludo de Sonia Lus en este veintiséis de diciembre primera etapa navideña superada espero que hayáis disfrutado de unas buenas veladas con vuestros seres queridos cuñados incluidos vamos a daros todo lo que necesitáis en materia deportiva para que podáis llegar a la cena de Nochevieja con toda la información al completo actualidad fichajes polideportivo con todo por ejemplo este año Leo Messi se queda sin uno de su récord estaba todo encaminado para que el diez del Barça terminará el dos mil diecisiete como máximo goleador pero hoy en el tradicional Boxing Day de la Premier League inglesa le ha superado Harry Kane eh eh el delantero del Tottenham ha hecho un total de cincuenta y seis goles a lo largo del año el dato es muy importante porque desde dos mil nueve nadie había osado meterse en el binomio Cristiano Ronaldo Leo Messi Yeste dos mil diecisiete lo ha conseguido Harry Kane el tercero en discordia quiere ser Neymar el fichaje más caro de la historia ha hecho balance de estos primeros meses en el París Saint Germaine y hablaba así de la posibilidad de optar al Balón de Oro

Voz 1618 31:27 la cosa es que no me gustaba nada pero sobre el que difíciles esto no depende sólo de mí que de mis compañeros de todo lo que la temporada once decide las cosas perfecto para para primero gana la conexión fue lo vemos algo personal bueno estoy muy contento de partidas con con París gusten tuvo a bien me recibieron muy bien todos Dakar todos los jugadores a los que más lo importante

Voz 1914 31:56 aquí en nuestro país todavía algún eco del clásico que sí jugó el Barça con polvorón atragantado en el Real Madrid que medita cerca del árbol de Navidad para ver si llega algún regalo como los que va a tener el Atlético sólo quedan cinco días para abrir el regalo de Reyes anticipado cinco días para que Simeone pueda contar con Vitolo Diego Costa a Las Palmas ha llegado ya al que esperan sea el salvador del equipo allegado Paco Jémez que mañana va a ser presentado como nuevo entrenador y eso es precisamente lo que está buscando el Sevilla nuevo entrenador en la quiniela ganan enteros los italianos marchar y Montiel allí en la recámara está también Javi Gracia mientras que otros clubes buscan en el mercado que está a punto de abrirse soluciones a lo que no ha funcionado en esta primera parte de la Liga si fuera del fútbol NBA que tampoco para por navidad es más ha tenido esta madrugada el mejor partido posible Golden State Cleveland con victoria para Golden State este martes también se han concentrado los hispanos la selección masculina de balonmano para preparar el Europeo de Croacia y una noticia en el mundo del motociclismo el equipo Aspar Team pasará a llamarse equipo Ángel Nieto como homenaje a uno de los mitos del deporte en nuestro país que en los dejó en este dos mil diecisiete como veis tenemos muchas cosas que contaros hasta las nueve anoche estos Hora Veinticinco deportes vamos con todo comenzamos este Hora veinticinco Deportes en Barcelona hoy festivo San Esteban bueno en realidad en el Barça han enganchado un macro puente con varios días de fiesta con la buena marcha del equipo y sobre todo por la victoria en el clásico contra el Real Madrid Barcelona Santiago hay muy buenas

Voz 37 33:34 hola Sonia muy buenas al Barça no le pueden

Voz 1914 33:37 pedir mucho más en este primer tramo de la Liga aunque no se va a quedar mirándose en el espejo quiere mejorar quiere reforzarse quiere recuperar futbolistas e incluso quiere dar salida alguno también

Voz 37 33:47 así es sensaciones inmejorables en este primer tramo de campaña pero Bartumeu y la secretaría técnica tienen la idea clara de reforzar sí retocar la plantilla para optar a todas las competiciones el Barça trabaja a partir de dos bajas dos salidas una la de Mascherano se va a China por unos diez millones de euros cuando vuelva Umtiti de su lesión el sustituto el Barça quiere que sea Jerry misma central colombiano el Palmeiras hay un acuerdo por mueve millones de euros para incorporarlo en verano el club quiere adelantar está llegada este avance costará un dinero extra

Voz 1153 34:19 tras la idea del Barça es afrontarlo comparto

Voz 37 34:21 desde el dinero que deje Mascherano esos diez millones de euros la otra baja que maneja el club es la de Arda Turan Arda es el sexto jugador que más cobra Montilla liberarse de esa ficha ayudaría mucho afrontar los fichajes que quiere hacer el Barça y a partir de ahí el Barça sigue teniendo un nombre entre ceja y ceja es el de Philippe Coutinho sigue siendo el objetivo ya lo fue en verano hay voces en el club que reconocen que es complicado ficharlo en este mercado de invierno su precio es elevado más de cien millones de euros ya lo era en verano y hay que recordar que no podría jugar Champions esta segunda fase de la Champions se considera también ha de impedir Rafinha refuerzos de invierno del está previsto que vuelva a lo largo del

Voz 0497 35:00 Ximo mes de enero Rafinha ya tiene el alta

Voz 37 35:02 la médica ahí está para jugar y hay jugadores que si llegan ofertas estudiarán por ejemplo Deulofeu Deulofeu está señalado por Valverde

Voz 1715 35:11 el entorno al jugador los admite que está incómodo

Voz 37 35:13 no se entiende con Leo Messi con Luis Suárez pero de momento no ha recibido ninguna propuesta formal

Voz 1914 35:19 gracias Santi Mina Coutinho Mascherano Arda Turan o Deulofeu en la agenda del Barça pero en el Real Madrid las Navidades son un poquito más amargas con peores sensaciones y sobretodo dándole vueltas a lo sucedido en ese clásico contra el Barça para ver dónde está el problema y empezar digamos Antón Meana

Voz 0231 35:36 es una solución muy buenas así que tal Sonia muy buenas no quiere Zidane mucho llanto considera que lo importante es levantar al equipo mentalmente para la Champions aprovechar la Copa de enero para dosificar esfuerzos recuperar a jugadores de repartir minutos la estación más delicado ahora mismo es la de Karim Benzema señalado por el público por la crítica e incluso por una parte del vestuario recordemos que tienen vacaciones hasta el día treinta

Voz 1914 35:58 ICREA Santo aunque el Real Madrid va a acudir finalmente al mercado de invierno todavía son los tápense

Voz 0231 36:03 va a acudir se lo está pensando para determinados puestos pero Zidane ha dejado claro que no quiere un delantero en invierno cierra la puerta además a posibles salidas y eso que Llorente tiene claro que lo mejor para él sería marcharse el fichaje que se espera es el de Kepa que por mucho que que haya recuperado su mejor versión parece que se vestirá de blanco en breve

Voz 1914 36:23 como dice Antón muchas gracias Kepa es el nombre más escuchado en la órbita del Real Madrid en estas últimas semanas en Bilbao digamos que tranquilidad a la espera de escuchar qué dice mañana el presidente Josu Urrutia Bilbao Diego González buenas tardes

Voz 0497 36:37 hola qué tal Sonia igual mañana Urrutia no sorprende arroja algo de luz sobre el futuro de que parece Málaga comparecencia periódica del presidente a las doce y media es decir no tiene porque haber noticia obligatoriamente el mercado de fichajes está ahí a la vuelta de la esquina así que preguntarle preguntaremos cómo está la negociaciones cómo está la renovación si el Real Madrid se ha puesto en contacto con el club si ve a jugador más fuera que dentro otra cosa Soria es que no responda conteste o no saca

Voz 1914 36:59 los conociendo al presidente del Athletic gracias Diego seguro que sale por la tangente aunque la última rueda de prensa sorprendió hablando claro y conciso del futuro de el portero del Athletic abrimos ronda de entrenadores y lo hacemos en Sevilla se sigue buscando sustituto al Toto Berizzo Javi Gracia Monte El a Walter Mazza Arri Se deshoja la margarita Fran Roquillos Sevilla muy buenas

Voz 0497 37:19 hola qué tal Sonia muy buenas tu Cheli Javi Gracia son los entrevistados en el día de hoy en la capital de España pero ojo porque quien de verdad tiene fuerza es Vincenzo Montella vendría con un ex sevillista que además tiene mucho cartel en la ciudad y que goza del cariño

Voz 38 37:36 afición como es Enzo Maresca como segundo entrenador el otro italiano sondeado es más Harry tampoco hay que descartarlo pero lo dicho yo apostaría por montera aunque el nombre del técnico Se va a anunciar mañana mañana

Voz 1914 37:49 estaremos pendientes del anuncio del Sevilla con respecto al nombre del nuevo entrenador Mon tela el preferido parece ser sobre todo tiene que hacer mucha ilusión la vuelta de Maresca al entorno sevillista por cierto gracias rojillo el en ex entrenador del Sevilla de actas seleccionó de Argentina Jorge Sampaoli ha tenido que pedir disculpas después de un enfrentamiento con la policía que ha indignado al país entero Laura Ortega buenas tardes buenas tardes

Voz 30 38:11 las disculpas a través de un comunicado en la cuenta de Twitter de la selección argentina recordemos que conducía un vehículo en el que viajaban siete personas más al parar de la policía se enfrenta a uno de ellos es un acto que ha convertido un escándalo en Argentina en el comunicado dice sentirse totalmente arrepentido reconoce que no tenía razón entiende que los controles en las carreteras son importantes para la seguridad de todos y para salvar vidas y también hace especial alusión al policial que agredió verbalmente a quién pidió disculpas además Sonia tras desde incidente periodistas y escritores argentinos han pido su dimisión como seleccionador de Argentina por el mal Gemma

Voz 0231 38:40 la verdad es que el ejemplo ha sido muy bueno pero hoy se han pedido

Voz 1914 38:43 culpas menos da una piedra seguimos recorrido por los banquillos y nos vamos a Las Palmas ha llegado Paco Jémez y mañana va a ser presentado con el objetivo sin duda de mantener al equipo en Primera División muy buenas Francis Matas

Voz 39 38:54 Sonia muy difícil el objetivo de mantener este equipo prima edición teniendo en cuenta los puntos que tiene el equipo en esta primera vuelta de la competición a falta de dos partido mañana a las once en rueda de prensa oficial por la tarde

Voz 0107 39:05 me la toma de contacto con el plantel Boca

Voz 39 39:08 yo concentración de toda la plantilla hasta el treinta y uno de diciembre

Voz 0107 39:11 próximas horas se conocerán también los cuatro cinco refuerzos de cara al mercado invernal

Voz 1914 39:14 a llega al nuevo técnico gracias Francis se esperan cuatro cinco refuerzos concentra el equipo hasta el día treinta y uno empieza fuerte la etapa de Paco Jémez en Las Palmas esperemos que le vaya también como Marcelino en el Valencia o Marcelino que se recupera del susto vivido después de sufrir un accidente de tráfico cuando viajaba a Asturias para pasar la Navidad como se encuentra el entrenador Valencia Carlos Martínez hola

Voz 40 39:35 hola Sonia muy buenas afortunadamente se encuentra muy bien porque como decía solamente ha sido un susto terminó el partido en Mestalla entre el Valencia y el Villarreal y Marcelino junto a su mujer y también a su madre cogió su coche hacia Asturias ya por la noche

Voz 24 39:47 cuando iba en la autopista de Logroño

Voz 40 39:50 yo a Bilbao les salió un jabalí a la carretera que no pudo evitar que colisionó con el animal de forma muy violenta dando Bari

Voz 1153 39:58 vueltas de campana por suerte lo que podría haber terminado en tragedia terminó solamente

Voz 40 40:02 susto aunque el vehículo eso sí esta en siniestro total pero Marcelino su mujer y su madre tras ser atendidos en un hospital de Logroño fueron dados de alta pasaron Nochebuena en casa y allí siguen hasta el viernes que es cuando Marcelino tiene que regresar

Voz 1914 41:19 no pasan cuarenta y un minutos de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hablamos del mercado de invierno que para el Atlético de Madrid lo decíamos en portada son algo así como los Reyes Magos por adelantado quedan cinco días para esa presentación de Vitolo y Diego Costa una presentación que atención va a ser de pago diez euros tendrán que abonar los que quieran ir a ver la puesta de largo de los dos refuerzos del equipo colchonero los socios no pagan es verdad pero que queréis que os diga a mí me parece demasiado cobrar por una presentación y un entrenamiento sea cual sea el equipo en fin Vitolo Diego Costa regalos del Atlético va a empezar el año muy buenas Pedro Fullana

Voz 24 41:56 muy buenas y regalos que llegaron hace meses pero que para desenvolver los a hay que esperar al treinta y uno de diciembre evidentemente como dice pasar por caja esos diez euros que va a hacer pagar el Atlético de Madrid a los no socios y son socios es gratuito evidentemente asistir al entrenamiento donde van a ser presentados Diego Costa y Vitolo y luego habrá que esperar unas Ana hasta el tres de enero en la Copa el Rey para verlos en acción sobre todo al primero a Diego Costa porque el segundo recordamos Vitolo de momento sigue lesionado en principio no podrá jugar ese partido de Copa lo tiene complicado para estrenarse además en la Liga ante el Getafe el día seis el día de Reyes llegan dos importantes a tener que marchar otros dos en este mercado de invierno Vietto que lo tiene muy cerca de irse a Portugal al Sporting de Lisboa cedido hasta fin de temporada con una opción de compra de diez millones para Rosa temporada Nico Gaitán que todavía no tiene nada cerrado

Voz 1914 42:44 esperemos que le vaya muy bien a Diego Costa en este regreso al Atlético de Madrid también a Vitolo que se recupere pronto y en el Betis pues también buscan el regreso de su delantero estrella y la verdad lo quieren lo antes posible puede volver de China Rubén Castro y estar listo para el derbi contra el Sevilla del día seis Fran rojillo

Voz 0497 43:01 bueno de momento no puede entrenarse con el Betis hasta el uno de enero pero va a volver tiene todavía contrato con el libro

Voz 1153 43:06 pronunciaba el equipo hoy a partir de ahí

Voz 0497 43:09 tras la lesión de Sanabria con más motivos espera que sus goles ayuden al Betis en la segunda vuelta así que contábamos aquí con él yo creo que regresa seguro

Voz 1914 43:17 no te atreves Fran con el nombre del equipo chino de Rubén Castro verdad no no no estudiar gracias Fran en el Alavés muy cerca de fichar al mexicano Miguel la Ayun lateral izquierdo procedente del Oporto hola Javier Lekuona

Voz 24 43:30 la Sonia tiene veintinueve años y además es un hombre con nacionalidad española por lo que no ocuparía la plaza de extra comunitario que ha dejado libre del paraguayo Óscar Romero hasta ahora sólo ha disputado ocho partidos con el Oporto tiene experiencia en México Italia Inglaterra y Portugal estuvo en la agenda del Sevilla para desembarcar en la capital hispalense es lateral izquierdo y otro nombre propio es John Guidetti me parece que hay acuerdo ella con el Celta para la cesión con opción de compra a final de temporada

Voz 1914 43:57 veremos si se adapta también Si llega al Alavés Guidetti se adapta también como lo ha hecho a Vigo y al Celta porque la verdad es que es un auténtico crack el delantero sueco era de ver si llega al Aaiún sí DP el primer fin de semana de enero vuelve la Liga con esos partidos programados por ejemplo para el día de Reyes ya conocemos los árbitros designados para cada encuentro hola Jesús Jiménez

Voz 0231 44:18 el sonido buenas tardes Gil Manzano dirigirá el derbi sevillano antes

Voz 1153 44:20 Sevilla y el Betis primera vez claro entrar un clásico en el Pizjuán otro derbi el vas contra Athletic de Bilbao y a la vez lo arbitrará con fuertes el choque que abrió el Deco de Madrid y el Getafe lo dirigirá el andaluz Munuera Montero Del Cerro Grande arbitral el Barça Levante GMT el partido ante el Celta de Vigo y al Real Madrid además conocemos los horarios de la jornada veinte de Liga Sabeco en Getafe al en Bilbao el viernes diecinueve a las nueve de la noche el sábado turno para el Real Madrid a las cuatro y cuarto en el Bernabéu duro frente al Deportivo de la Coruña seis y media Villarreal Levante nueve menos cuarto la forma Valence con el debut de Paco Jémez para el domingo cuatro partidos destacan cuatro cuarto Atlético de Madrid Girona nueve menos cuarto Betis Barça y para el lunes cierra la jornada el IVA de mala

Voz 1914 44:57 gracias a sus mientras llegan esos partidos nos vamos a la liga de fútbol que no para los vamos a la Premier

