Hora 25 (26/12/2017 - Tramo de 21:00 a 22:00)

lo primero que les contamos esta hora es un hecho una obviedad y una explicación no es lunes es martes pero hemos trasladado a hoy nuestra mesa política de los lunes en unos minutos van a acompañarnos Paco Martínez de Partido Popular Odón Elorza del Partido Socialista Julio Rodríguez de Podemos Lorena Roldán de Ciudadanos y Sergi Miquel del Pérez eso insisto en unos minutos pese hizo muy buenas noches sola Pedro buenas os vamos a repasar las últimas noticias del día y empezamos hablando de violencia machista

Voz 0032 00:51 sí porque a lo largo del día de hoy les estamos contando el asesinato de la joven de Sant Adrià del Besòs el de otra de veinte años el fin de semana en Benicasim y sumamos otros casos como el de Valencia donde un hombre ha sido detenido hoy por agredir a su mujer y a la hija de ésta que está embarazada de seis meses Valencia Ana Durán

Voz 0131 01:07 bueno día de Navidad a las tres y media de la tarde alguien avisó a la policía de que había un hombre pegando a su mujer cuando los agentes llegaron a la vivienda le encontraron magullada después averiguaron que el hombre también había golpeado a la hija de la víctima que está embarazada de seis meses es el segundo caso en sólo cuarenta y ocho horas en la ciudad de Valencia porque la madrugada del sábado varios agentes salvar

Voz 1706 01:30 pues a otra mujer que estaba pidiendo auxilio

Voz 0131 01:33 desde el balcón de su casa porque su marido le estaba intentando estrangular los dos agresores están detenidos

Voz 0032 01:39 el caso similar ha ocurrido también en las últimas horas en Vitoria la Policía ha detenido a un joven de veintisiete años acusado de amenazar y agredir a su ex pareja a la que sacó a la fuerza del coche y la dejó abandonada semiinconsciente en el suelo de un lavadero de coches un ciudadano la encontró llamó a emergencias y ella relató lo sucedido a la policía hechos que hemos conocido hoy pero que se produjeron ayer sobre las ocho y media de la tarde y por casos como éste

Voz 1715 02:01 pues las organizaciones sociales piden al Gobierno que acelere

Voz 0032 02:04 aplicación del pacto de Estado contra la violencia machista de hecho mañana se reúnen con CCAA y ayuntamientos para ver cómo poner en marcha ese pacto en medio de la desconfianza de las asociaciones feministas porque a veintiséis de diciembre nos aplicado todavía ninguna medida Lourdes Hernández ex presidenta del Consejo de las Mujeres de Madrid

Voz 4 02:21 tememos que esta medida no se pongan en funcionamiento se vayan dilatando en el tiempo sigan mujeres siendo asesinada era medida tienen que ponerse funcionamiento ya tienes disponible los doscientos millones esto tiene que está ya para el uno de enero

Voz 1715 02:35 más cosas el sábado ya no va a quedar en Cataluña ningún efectivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desplazados especialmente por el desafío

Voz 0032 02:42 independentista interior da por concluida la operación para intentar frenar altercados durante y tras la celebración del referéndum del uno de octubre pero como la situación se ha normalizado tras el ciento cincuenta y cinco

Voz 1195 02:53 a ir a selecciones que es el momento de la retirada Juan Ignacio Zoido ministro el día treinta ya no quedará ninguno de los integrante de Policía Nacional Guardia Civil que han está formando parte de este dispositivo especial no obstante han prestado el servicio siempre mantuvo que mientras fuera necesario allí estarían para atender cualquier eventualidad una vez que la circunstancia insisto han recuperado la normalidad institucional y la normalidad en la convivencia Se da por terminado el despliegue y lo que quiero es tener un agradecimiento para todos aquellos que han formado parte en los últimos meses de esos dispositivos especiales

Voz 1715 03:26 aumentar las exportaciones de armas en España en el primer semestre

Voz 0032 03:29 del año más de un once por ciento que en dos mil dieciséis los principales clientes del Gobierno español son Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos y Marruecos Mariela Rubio así es Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos y Marruecos acumularon en el primer semestre de este año la gran mayoría de las ventas españolas

Voz 1450 03:45 munición noventa millones de euros en total según el último informe elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio y al que ha tenido acceso la Cadena Ser Arabia Saudí compró por valor de cuarenta y cuatro millones de euros proyectiles de artillería Emiratos Árabes Unidos treinta y un millones de euros o granadas de mortero y cuerpos de bombas de aviación Marruecos por su parte compró catorce millón les en proyectiles con espoleta los tres países forman parte de la coalición que lidera Arabia Saudí que lucha contra los rebeldes sutiles en Yemen aunque el Gobierno español ha asegurado que dispone de garantías oenegés como Amnistía Internacional piden que las ventas españolas de armas a Arabia Saudí sean suspendidas por riesgo de complicidad dicen en la comisión de crímenes de que será en Yemen y condenados a un año de prisión cinco jóvenes que protestaron en una iglesia contra la ley del aborto que están condenados

Voz 0032 04:30 delito contra la libertad religiosa por interrumpir la misa de doce del domingo nueve de febrero de dos mil catorce en la iglesia San Miquel de Palma de Mallorca gritaban aborto libre y gratuito o fuera los rosarios de nuestros ovarios el supremo confirma la sentencia de la Audiencia de Palma porque considera probado que un grupo de unos treinta entró en el templo dice que aunque su protesta era legítima eran conscientes de que interrumpían la celebración dentro de un lugar de culto

Voz 1715 05:01 de las diez de la noche era tertulia con Carmen del Riego Alberto Pozas Emilio Contreras y enseguida nuestra mesa política

Voz 2 05:12 claro que sí es precipicios específicamente el sur de censor

Voz 1715 08:41 nueve y ocho minutos de la noche ocho y ocho minutos en Canarias por un día nuestra mesa política que hemos trasladado a este martes del lunes que es el día habitual por un día digo no vamos a empezar hablando de Cataluña no significa que no vayamos a hablar de Cataluña significa que no va a ser Nuestro primer tema esta noche porque esta mañana el Gobierno y los agentes sociales han firmado un pacto de subida del salario mínimo que tienen algunos condicionales economía siga creciendo a un determinado ritmo del dos y medio por ciento que se cree en cuatrocientos cincuenta mil puestos de trabajo si todo eso será de aquí en el dos mil veinte el Salario Mínimo Interprofesional habrá subido hasta aquí

Voz 13 09:19 los ochocientos cincuenta euros Mariano

Voz 1715 09:21 ajo y cree que es un gran acuerdo

Voz 13 09:24 ya ha sabido firmar grandes pactos con los agentes sociales Éste es uno de ellos ayer se cumplieron cuarenta años y dos meses de la firma aquí mismo de la firma

Voz 1715 09:36 de los pactos para los sindicatos es un camino es el principio de una nueva senda o debería serlo al menos Pepe Álvarez Unai Sordo secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras estafeta

Voz 1145 09:46 para nosotros va más allá de lo que es estrictamente el salario mínimo interprofesional lo marcamos eh en una senda de nuevos acuerdos que sitúe a nuestro país de nuevo en un proceso real duración de derechos de recuperación de bienestar nos parece también que es un acicate un acicate muy importante para retomar la necesidad de

Voz 1715 10:08 dos relacionados con la negociación colectiva una firma

Voz 1706 10:11 que también aplaude la patronal Joan Rosell es el precio

Voz 1715 10:13 antes de la CBI cree que el acuerdo anuncia un mensaje de optimismo

Voz 13 10:16 es un acuerdo razonable es un acuerdo en la buena dirección es un acuerdo que nos va a hacer por ejemplo combatir de una manera muy importante la economía sumergida porque cuando la diferencia entre el subsidio salario mínimo sea cada vez más ancha cada vez habrá menos necesidad de tener que estar en economía sumergida es este veintiséis de dice

Voz 1715 10:43 abre nuestra Mesa Política contamos con Paco Martínez del Partido Popular buenas noches Katada buenas bienvenido en San Sebastián Odón Elorza PSOE Odón buenas noches

Voz 1706 10:51 Gabón Pedro bienvenido muy buena gracias Julia

Voz 1715 10:53 no podemos aquí Madrid Julio qué tal muy buenas noches Pedro en Reus por ciudadanos Lorena Roldán o la Lorena buenas noches

Voz 18 11:00 hola buenas noches en Radio Barcelona por el PDK

Voz 1715 11:02 Miquel Sergi buenas noches para tan afuera todos feliz Navidad eh que no nos habíamos vuelto a encontrar desde la semana pasada desde que comenzara la Navidad pero que lo que llevamos de Navidad que es poquito lo estáis pasando bien ya con gente que queréis en fin como ya ha podido pero bien en todo caso vamos a empezar hablando del salario mínimo si si os parece dejaremos para más adelante alguna reflexión sobre las novedades que aporta la crisis política en Cataluña pero al menos hablemos de empleo en los primeros compases de esta mesa política hablemos de sueldos hablemos de salarios me consta que entre los grupos políticos representados esta noche en esta mesa

Voz 1706 11:39 cinco los hay que mantienen un tono algo más crítico en fin no tanto con el hecho de que suba el Salario Mínimo Interprofesional lo que entiendo que todo

Voz 19 11:48 todo el mundo está de acuerdo sino con

Voz 1706 11:50 la cuantía que se alcanzará en el año dos mil veinte con los condicionantes que se establecen abre una primera ronda hay empiezo por Paco Martínez del Partido Popular por bueno yo creo que es una magnífica noticia no es fruto del diálogo social es el acuerdo hemos escuchado las valoraciones de nuevos Se representantes sindicales y de la patronal y por tanto creo que es la consecuencia necesaria pues de la recuperación económica del crecimiento es un acuerdo con realismo obviamente sometido a unos condicionantes que por otro lado creo que son perfectamente lógicos y que además establecen condiciones que a día de hoy se cumplen y lo previsible es que esto es la incumpliendo por tanto creo que dices esa perspectiva es un acuerdo muy positivo

Voz 1394 12:28 la lista fruto del diálogo y que lo que

Voz 1706 12:31 anuncia es pues la la extensión social de la de la recuperación que es algo absurdo

Voz 1394 12:37 la mente es necesario

Voz 1635 12:40 bueno realmente todo lo que sea subida de los salarios de los trabajadores y trabajadoras por encima del IPC previsto está bien pero ambos no pretender al Gobierno que lo hagamos la ola no los socialistas no le vamos a hacer la ola al Gobierno por esta especie de aguinaldo o pedrea lo cierto es que fíjese usted eso de todos los oyentes que el año pasado por estas fechas subió de es toreo mínimo un ocho por ciento fruto de un pacto entre recuerdo muy bien entre la gestora del Partido Socialista y el Gobierno díganme ustedes pensemos un poco al incremento del Salario mínimo el pasado año de un ocho por ciento Estonia siglo IV ha provocado cambios importantes en la política salarial ha provocado ha supuesto mejoras mínimamente significativas en las condiciones de sabedores de empleo de los trabajadores ha cambiado realmente el panorama lo largo del año dos mil diecisiete esta subida del año pasado del ocho por ciento por tanto esto es un espejismo nosotros no nos dejamos engañar por este Gobierno consideramos que realmente hasta que no aborte el planteamiento de la reforma laboral y sobretodo la actualización adecuada porque es otro tema de las pensiones no con un incremento de cero coma veinticinco más aún con la subida de la luz que está anunciado hoy no cuatro coma ocho por ciento solamente en diciembre pues evidentemente todo lo demás será un espejismo y una me dio mentira Julio

Voz 1054 13:57 pues sí evidentemente no parece bien nos parece bien que se suba pero como ha anunciado nos parece una subida insuficiente y hasta cierto punto

Voz 1706 14:06 también electoralistas por coger

Voz 1054 14:09 el grueso de la subida dos mil veinte y condicionado a una serie de variables como es que crezca la economía los y medio por ciento y cuatrocientas cincuenta mil afiliaciones con lo cual ya hay un cierto grado de incertidumbre y en cierto grado de condiciones condiciones que no se ponen a otro tipo de rescates bancarios el auto visto así demás yo creo que en este sentido sobre la mesa existía ya un proyecto de ley de Unidos Podemos que está paralizado está paralizado por la mecánica parlamentaria y haciendo prolongando el periodo de enmiendas de forma indefinida y en esta hay proponíamos una subida el otro punto de vista más justa sin condición es la única condición que que poníamos era pues combatir las consecuencias de precariedad de dignificar la vida de los trabajadores y creo que esta propuesta también cumple un mandato que era un mandato de los sindicatos que era la idea general de que cubría el sesenta por ciento de la Carta Social Europea con lo cual se acercaba a esos novecientos cincuenta euros que nosotros proponíamos para el dos mil veinte que es algo más evidentemente pensamos qué bien hecha estaba subida pero aparece una subida insuficiente que no resuelve el problema de la vida precaria que tienen muchos ciudadanos porque no debemos olvidar que en el dos mil diecisiete hay cinco millones y medio de de sueldos que están por debajo del Salario Mínimo de ellos tres y media no llegan ni a la mitad

Voz 1706 15:32 Sergi Miquel en Barcelona

Voz 19 15:34 si no somos somos se ha celebrado la noticia más porque sabemos que es una es una iniciativa tomada de la mano de los agentes sociales en pecados de la que participan de se han participado este debate a lo largo de los años nos parece insuficiente creemos que hace falta una reforma profunda de hecho queremos abrir la puerta a a la defiende un salario mínimo interprofesional por por regiones porque consideramos que el sistema actual a quién perjudica más a los ciudadanos que ellas comunidades de aquellas regiones donde el coste de la vida es más caro en Cataluña por ejemplo viviera en Catalunya es un ocho por ciento más caro que vivir hubieren otras

Voz 1706 16:12 en el del Estado de dicho que se ha hecho

Voz 19 16:14 más caro que hubieran quedó que la media del Estado perdona con lo cual quién sale perjudicado de ese sistema es en Cataluña los en Madrid los otras comunidades pues que que ah no pueden participar pueden beneficiarse de ese de ese aumento de ese ese esa diferencia entre el coste de la vida yo el Salario Mínimo interpersonal dentro de las otras comunidades

Voz 1706 16:35 bueno me planteado enseguida daré la palabra Lorena Roldán es de ciudadanos pero es que hemos perdido la colonización con nuestra emisora en Reus así que en cuanto lo recuperemos te damos una primera intervención en en esta primera ronda pero digo es han planteado dos cosas interesantes esta última que apunta Miquel hasta qué punto no se puede no se debe establecer una tabla rasa en el salario mínimo interprofesional teniendo cuenta que no es igual de caro vivir en una comunidad autónoma bueno otra incluso dentro de comunidades me atrevería a decir una ciudad a otra o dentro de un barrio de una ciudad de una gran ciudad y otro barrio de la ciudad pero por otro IBI esto no supone ampliar un poco más el debate y quería trasladar tienen nuestros políticos esta noche qué cambios debe afrontar la política salarial en este país los sindicatos dicen a ver si este acuerdo sobre salario mínimo interprofesional nos ayuda a avanzar en otros acuerdos con la patronal plan lo planes de otra manera Paco Martínez del PP vuelva a Ci ha llegado ya el momento de que los empleados los asalariados los trabajadores veamos cómo

Voz 19 17:36 no seguir afloja algo la soga que se ha venido picando hasta ahora ha llegado el momento de que suban los salarios de los trabajadores bueno yo creo que el resultado Roy la valoración que hacen los

Voz 1394 17:50 tanto sociales indudablemente es consecuencia de una

Voz 1706 17:54 buena política económica y es consecuencia de un horizonte de

Voz 1394 17:56 cooperación y en este sentido pues todo lo que sea mejorar las condiciones laborales y mejorar las condiciones de vida yo creo que será siempre saludable pero a mí me gustaría responder a la crítica que que se planteaba por parte del Partido Socialista que hacía Odón Elorza cuando hablaba de un espejismo de una medio mentir hambre yo creo que es una forma en fin un poco descarada políticamente de echarle agua al vino no yo creo que hoy indudablemente estamos ante una buena noticia y que en fin si como decías es consecuencia de una recuperación económica pues consolidada y que tiene además un horizonte positivo no yo en este sentido creo que no hay media mentira por ningún sitio de hecho creo recordar que incluso lo que propuso en su día de Pedro Sánchez cuando pretendía formar Gobierno después de las elecciones de diciembre de dos mil quince no una subida del Salario Mínimo Interprofesional muy similar a la que se ha pactado hoy por tanto yo creo que aquí no hay ni mentiras ni espejismos lo que hay ciertamente pues es una medida de política como una medida de de de consenso de acuerdo social

Voz 1706 18:55 responsable con la con el horizonte

Voz 1394 18:57 la recuperación económica que todavía pues tiene por delante un gran reto la creación de empleo que se ha cumplido satisfactoriamente este año pero qué duda cabe que todavía hay mucho trabajo por hacer y me parece pues que que sería muy irresponsable dejar de lado esas condiciones pues de sostenibilidad el crecimiento económico de sostenibilidad en la creación de empleo como decía antes son condiciones que a día de hoy se cumplen estacionados en condiciones imposibles no es una forma de poner trampas en el acuerdo todo lo contrario creo que son condiciones perfectamente realistas y que forman parte pues del objetivo del Gobierno de lograr esos veinte millones de empleos no ya en dos mil veinte sino a finales de dos mil diez

Voz 1145 19:34 ahora voy contigo algodones terceros pero es que ya hemos recuperado

Voz 1706 19:37 en la comunicación con Reus y vamos a permitir a Lorena que tenga esa primera intervención cada grupo cada portavoz de cada grupo estaba fijando posición sobre ese acuerdo firmado y Lorena

Voz 19 19:49 bueno hemos recuperado la comunicación de aquella manera bueno en realidad no hemos recuperado la comunicación ya lo pruebas me remito

Voz 1706 19:57 el Odón yo algo que nos arrebate

Voz 1635 19:59 yo este año pasado subió el salario mínimo un ocho por ciento da fruto del acuerdo del Gobierno con la gestora del Partido Socialista puede alguien decirme en serio los beneficios reales no la aplicación que ha tenido realmente esa subida y sobre todo el conjunto de la política económica y política de empleo del del Gobierno ha significado alguna mejora mínima para millones de trabajadores y trabajadoras en España durante el último año Estu son los datos son realmente alarmantes en segundo lugar si no abordamos de conjunto como plantea el Partido Socialista con su pacto de rentas un conjunto de medidas todo era un espejismo porque lo digo porque sino se llega de verdad a un acuerdo en relación con el Pacto de Toledo con la el fin la reforma de pensiones que impuso el Partido Popular en el año dos mil trece de aquella manera tan infame sino se pone sobre la mesa realmente también las la negociación la modificación de la ley de reforma laboral del año dos mil doce que ha supuesto lo que todos los trabajadores y los sindicatos también saben si además no se aborda porque la política económica y de empleo es un conjunto de de de de elementos sino se abono también las políticas sobre el techo de gasto de los ayuntamientos para que se puedan aplicar más gasto en políticas sociales y en políticas de empleo nos estamos engañando por eso digo que es un espejismo que es una cuestión es un elemento pero que en cambio otras cuestiones fundamentales que van además relacionadas con la política fiscal con la reforma fiscal no conseguiremos realmente que esa recuperación económica tan cacareada por este Gobierno y por sostén el sostenerse Ciudadanos no conseguiremos que realmente haya un reparto de esa recuperación económica real será ficticia porque el trabajador los trabajadores y en los convenios no se está reflejando esa recuperación económica que va a los bolsillos de los de siempre

Voz 1706 21:49 ahora creo que sí hemos recuperado la ubicación con Reus Lorena

Voz 18 21:52 sí ahora que has oigo tu turno Si bueno perdóname porque no he podido seguir bien las gargantas de del resto de compañeros pero respecto a al lo que comentabais al principio sobre esta esta medida de la subida del Salario Mínimo Interprofesional sí que es cierto que que es una buena medida pero nosotros creemos que no puede ser la única medida porque además es una medida que que afecta a muy pocos trabajadores es decir solamente afecta a aquellos trabajadores que trabajan a tiempo completo y que trabajan todo el año por tanto deja fuera sobre todo a los trabajadores que más están sufriendo la precariedad laboral que son los trabajadores temporales también deja fuera a los autónomos y por tanto yo creo que el verdadero reto que nosotros tenemos es acabar con esta precariedad laboral que se ha instalado parece ser en nuestro modelo productivo es necesario un cambio del modelo productivo yo creo que si lo que realmente se busca

Voz 1706 22:44 volvió a cortarse recordó hay este reto

Voz 1635 22:50 estaba yo pero apuntar una cuestión es que

Voz 1706 22:52 aprovecha el partido Ciudadanos

Voz 1635 22:55 es el partido que sostiene al Gobierno es el partido que cierra un pacto de investidura con esa serie de políticas programáticas firmadas está diciendo esto realmente incurre en una contradicción porque hasta el momento de que ha hecho Ciudadanos en estas materias que antes he citado no son cinco elementos fundamentales no política económica para el conjunto del país para todo el Estado para España que posibiliten un reparto más justo de la riqueza que realmente no significa que de nuevo el crecimiento económico se que va unido a la precariedad por cierto la hablamos dos no prestaciones cincuenta y dos años que va unido a esa subida lamentable vergonzosa porque se va en medicamentos en la luz por ejemplo de los periodistas si todo eso no se aborda una política de globalidad hice aborda también con compresión con presión por parte de quienes socio de gobierno del Partido Popular que Ciudadanos todo esto serán en fin palabras sin contenido real

Voz 1706 23:52 a ver julio Sergi y luego si recuperamos la comunicación con Lorena y luego

Voz 1054 23:57 la partida está claro que hay es necesaria pero evidentemente porque no se podía mantener a niveles que no le permiten a mucha gente llegar a final de mes es evidente también que sin salarios dignos pues la desigualdad social seguirá creciendo y el futuro de las de las pensiones pues estaba también sin garantizar por eso también es fundamental quizá algún abandonar también yendo un poco más a las raíces de problema pues el modelo productivo que está fomentando este tipo de de salarios un nuevo modelo productivo que fomenta la debilidad y la precariedad y nosotros volvemos a insistir sobre la mesa hay un proyecto de ley que está está paralizado precisamente por el Partido Popular y por ciudadanos en el que aborda esta esta esta subida más efectiva y más y más clara de sabe mínimo de sale mínimo también aboga por la reforma del Estatuto de los Trabajadores que decir que para que el Gobierno fijará ese este salario mínimo pues en función de lo que son las condiciones de los trabajadores cuáles son la antesala de los trabajadores de la familias cuál es el la productividad media en teniendo en cuenta también cuál es el el nivel general el el IPC el incremento aperturación el trabajo etc etc etcétera evidentemente es un tema que hay que abordarlo con claridad y hay un proyecto ley sobre la mesa

Voz 19 25:09 si no vio como como apuntaba antes parece una medida necesaria pero insuficiente hecho nosotros hemos apostado siempre para superar esa barrera psicológica de los logros que nos acercaría un poco más a a la media a la media europea quedamos lejos de los trescientos euros al de Francia o de los mil quinientos países

Voz 1706 25:35 como Bélgica o Holanda

Voz 19 25:38 eso creemos creemos que hay que seguir trabajando en esa dirección pero que debe debe ir esa esa la propuesta mejor hacer reforma en una marcó una reforma integral más amplia que beneficia por ejemplo a los autónomos que evidentemente quedan desprotegidos que son los grandes olvidados y de las políticas del Gobierno con lo cual en ese sentido creo que debemos seguir trabajando trabajando todos juntos y si me dejas apuntar entre un poco a para para despertar no los Boys es festivo en Cataluña con lo cual yo estoy como de medio domingo necesita un poco de Cesc bueno venga a decir no no digo que que cuando he a Don que todas las propuestas claras y miro de la Cambra del curso dos diputados y pienso que ellos podrían estar gobernando a partir de mañana es ellos quisieron hacer una moción de censura al Gobierno pues no entiendo cómo puede contenerse como pueden retener si tiene las ideas tan claras las propuestas tan claras y todas esas ganas de hacerlo entonces pues hagámoslo mañana si queréis y mañana sabes que si los votamos mañana mañana podemos investigar alguien tú a quien tú quieres de presente Gobierno luego hasta Roma todas esas propuestas que que tienes encima de la mesa pero como no no te veo muy dispuesto pues ya no

Voz 1635 26:51 era como que no bebes pero todas de broma en lo que dices a que a que fuerzas representadas

Voz 19 26:55 sin no no pero pero nosotros nosotros no no hemos votado al presidente del Gobierno que tenemos en este país hecho lo votamos en contra no verdad que representas tu toque fuerzas representadas Odón yo en este momento al Partido Socialista sentido y que voto otro partido han visto lo presentó el Gobierno vestido de artista conocido

Voz 1635 27:14 el conjunto de socialistas que en el Congreso par del Partido socialistas el el partido acotó tanto la gestora efectivamente ordenó puesto la extensión los tuviésemos que votaron

Voz 19 27:24 motu ganaron al Congreso no para llegar a los pies

Voz 1635 27:27 cuando sobre cualquier actividad política seria de fondo coherente hace falta que las fuerzas políticas de un pacto respeten la legalidad en general hace falta que las partidas los partidos políticos que pudieran firmar un acuerdo define de de envergadura sean partidos solvente sean partidos serios que respeten la legalidad constitucional que se comprometan de verdad confirma todos los principios democráticos los encuentras además así lo demás no no no no perdedores en más lo demás una Phil fue ahí que claro que hables con personas que tengan sus representantes pues dando la cara dispuestas a hacer una política nos hectáreas no política de cohesión e integración social de las políticas de verano pero que no creo no creo que el Gobierno salido en Gaza lo haya hecho una política progresista de izquierdas sino todo lo contrario las políticas del Gobierno alteración edita saliente hoy la anterior presidente del del Govern está en Bruselas hice unas políticas hombre en materia de educación tiene políticas políticas de tasas universitarias política

Voz 1706 28:22 te parece de derechas en pleno que no bueno

Voz 1635 28:25 además los demás algo fue hallado en educación repito en sanidad los recortes del Gobierno de la actual lo último de la anterior dos ayer más en Cataluña ha sido recortes a la medida del Partido Popular en España

Voz 1706 28:36 dejadme dejadme igual que hemos recuperado creo que ahora ya sí con garantías la comunicación con Reus Lorena estás ahí verdad

Voz 18 28:42 yo sólo Vigo si tu campo madera

Voz 1706 28:44 te vengas termine la alguien vendió que lo hemos intentado ya dos años

Voz 18 28:47 días es y que en Cataluña es festivo y yo creo que aquí la tecnología un poco de fiesta local está no sé hasta donde se ha escuchado la anterior intervención pero un poco lo lo retomó desde el principio como decíamos yo creo que la subida del salario mínimo interprofesional es una buena subida es

Voz 1054 29:03 es una buena medida pero no pueda ser la única porque

Voz 18 29:06 yo creo que el verdadero reto es acabar con la precariedad laboral y con esta subida del Salario Mínimo Interprofesional se llega a muy pocos trabajadores decir solamente se llega aquellos trabajadores que están a tiempo completo que trabajan todo el año pero se deja fuera por ejemplo a los trabajadores temporales que al fin y al cabo son los más desprotegidos porque no llegan a esta cantidad mínima anual se deja también fuera a los autónomos que decía ser sí que son los grandes olvidados los grandes olvidados del Gobierno yo le quiero recordar que gracias a Ciudadanos se ha aprobado una ley de autónomos en el Congreso que además era reclamada por el sector desde hacía muchos años y gracias a nosotros y a ese pacto de investidura se ha conseguido llevar a cabo yo creo que si lo que realmente buscamos es aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores necesitamos otras herramientas necesitamos herramientas por ejemplo

Voz 1635 29:50 como el complemento salarial

Voz 18 29:52 defiende en el Congreso y que hemos presentado también en nuestro programa de de las elecciones autonómicas creo que además es una vía que ayudaría a la economía está regularizar la economía hay también es una medida que no desincentiva el trabajo y por tanto entendemos que son estas herramientas las que nos tienen que ayudar sobre todo a acabar con la precariedad y también a un cambio en el modelo productivo

Voz 1054 30:14 eh

Voz 1394 30:15 Paco no muy brevemente por por recordarle a a Odón Elorza en mayo de dos mil diez que parece que en su discurso pues ha olvidado aquella fecha en la que es congelará las pensiones en las que se redujo el sueldo de los funcionarios públicos en la que se recorta el gasto en dependencia en la que se eliminó aquella medida que pretendía fomentar la natalidad conocida el cheque bebé etcétera etcétera y que lo hizo un presidente de Gobierno socialista y lo hizo precisamente porque la situación era sencillamente insostenible

Voz 1706 30:48 sí fui aquello lo que marcó

Voz 1394 30:51 evidentemente el inicio de una o al inicio fin la consumación de una etapa de decadencia económica el empobrecimiento que todos recordamos tristemente entonces la verdad es que no entiendo Ny la acusación de espejismo ni tampoco a mitad ni tampoco esa especie como de cuestionamiento del acuerdo que se adoptó efectivamente entre el entre el las la gestora del Partido Socialista y el Gobierno para subir las pensiones un ocho por ciento Creo que aquel en aquel momento fue un un acuerdo ha celebrado hoy parece que reniega un poco de Eli también es verdad que cuando te refieres a tu a tu propio voto en la investidura al presidente del Gobierno que ciertamente fue el que has dicho pero dices que ese es el PSOE que después ganó las primarias el Congreso etc entonces aquel PSOE de que ha actuado de otra manera es un PSOE a cual descalifican es que ya no lo que ya no tiene valor lo que lo que hicieron tus compañeros eso me parece que lo que revela una preocupante división hoy una especie de pues no sé de de de de cuestionan

Voz 1706 31:59 dentro de todo lo que se hizo empezando por aquel acuerdo

Voz 1394 32:02 entre la gestora y el Gobierno que yo creo que fue muy

Voz 1706 32:05 valorado en su momento bueno me voy a marchar enseguida desconexión pero te dejo Don siquiera esté por alusiones sí

Voz 1635 32:10 vamos a ver es una cuestión habitual la del Partido Popular el retrotraer siempre el debate a la etapa de del Gobierno socialista de Zapatero evidentemente si siempre se busca comparativos por ejemplo con mayo de dos mil diez en pensemos un poco no recordemos nos acordamos de del terrible de la terrible presión que ejercía la prima de riesgo en aquel momento en aquel momento en fin la la la lo lo lo famoso la más famosa era nuestra prima la prima de riesgo que ha dado con la cama económica habiéndolo fue consecuencia de una explosión de una burbuja económica que ver con las de una crisis económico financiera lo que venía de Estados Unidos y que a buen arrasó parte de Europa no fue algo provocado evidentemente no fue algo provocado por por el Gobierno de de Zapatero y en segundo lugar no vamos a ver en aquel momento además de la prima de riesgo lo que suponía que todos los levanta vamos la cama pensando a ver qué qué pasará hoy subiera o baja abruma riesgo había una presión del Banco Central Europeo de las autoridades económicas europeas que no tuvo que no tuvo desde luego a partir del año dos mil doce el gobierno del Partido Popular Si algo sufrió y obligó al Gobierno Zapatero con alguna que otra desmedida

Voz 12 33:22 José Castro prima de riesgo de alguna que otra desmedida no tenía nada que dos mil doce sí

Voz 1635 33:27 es la forma y en el fondo yo creo que desmesurada como fuera del treinta y cinco de la Constitución pero por lo demás las medidas que se adoptaron entonces correspondían a unas políticas de sacrificio tremendas lo que no se puede aceptar es que una vez que se inicie la recuperación económica sean los trabajadores los que sigan pagando el pato los que no ven realmente ningún beneficio de esta recuperación económica los que no ven como realmente la política fiscal Se aplica con justicia seriedad al contrario haya amnistías fiscales los que lo ven que el dinero se ha que se ha ido a determinados bancos o entidades no se pueden recuperar los que en definitiva siguen pagando las consecuencias de la crisis aunque ésta haya empezado a recuperar para determinados empresarios y sectores sociales

Voz 1715 34:10 suena una música de fondo es como si hubiera alguien empujando a quién ese estamos entera espera Paco Jémez que es has echado encima la desconexión

Voz 1145 34:20 haga ya verás que navidades pasamos

Voz 1715 34:23 a dos minutos dos minutos ya la vuelta seguimos en la mesa política no

Voz 13 38:00 la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 38:15 las nueve XXXVIII ocho y treinta y ocho minutos en Canarias en mesa política en Hora Veinticinco con Paco Martínez del Partido Popular Odón Elorza del PSOE Julio Rodríguez de Podemos Lorena Roldán de Ciudadanos y Sergi Miquel del de Cat habremos de Cataluña en Cataluña después de las elecciones del pasado jueves seguimos lo acumulando un buen puñado de incógnitas el Partido Popular pide a ciudadanos que

Voz 1706 38:36 que intente formar gobierno que asuma

Voz 1715 38:39 no entre comillas bueno no lo sin comillas que asuma las responsabilidades del ganador escuchen a Fernando Martínez Maíllo esta mañana en la

Voz 27 38:46 me gustaría que la señora Arrimadas hiciera en fin pues el trabajo que como les corresponde como como aquella persona que ganó las elecciones no hay que poner en bandeja los independentistas es formar gobierno

Voz 1706 38:58 pero lo ciudadanos Lorena dice que

Voz 18 39:01 lo voy a intentar porque sí bueno yo quiero hacer una previa porque antes como hemos podido es intervenir y veo a Odom tan preocupado por la clase media trabajadora decirle que nosotros estamos negociando en los nuevos Presupuestos Generales una bajada en los impuestos para esta clase de trabajadores que esperamos ya que lo vemos tan interesado con este tema que que nos apoye en ese sentido que apruebe también y permita esta bajada del IRPF para clase media trabajadora respecto a estas declaraciones que qué hace el señor Maíllo pues yo creo que el PP ahora mismo lo que tiene que hacer es preocuparse de ofrecer

Voz 1706 39:31 es un proyecto para España en preocuparse

Voz 18 39:34 también de que proyecto está ofreciendo en Cataluña en lugar de ponerse a atacar a ciudadanos porque yo creo que las urnas ya han demostrado pues que esa estrategia de atacar a ciudadanos no les ha funcionado con lo cual que se preocupen un poquito de qué proyecto llevan para España y sobre todo aquí en Cataluña que se preocupen también de cómo van a formar grupo en el Parlament porque ya sabemos que están en el grupo mixto Hinault decirle a la señora Arrimadas a la ganadora de las elecciones Cataluña que es lo que tienen que hacer

Voz 1394 40:01 yo no sé porque lo interpretas así pero que no es un ataque ni mucho menos

Voz 18 40:04 bueno yo he escuchado estas declaraciones que habéis hecho a lo largo de

Voz 1394 40:08 se parece bastante a lo que a lo que dijo Albert Rivera en varios momentos cuando se tenían que formar gobierno ya había ganado Mariano Rajoy las elecciones por tanto lo que es lo que lo que hace Fernando

Voz 1706 40:21 Mayo es instar a quién ha ganado las elecciones a que intente formar gobierno pero que el ataque poco

Voz 18 40:25 la suya aritmética es la que es la suma es el viernes vosotros no podemos hacer más con los escaños si yo simplemente lo veo como un ataque porque desde el jueves las habías estado diciendo que Ciudadanos escondía Ciudadanos por supuesto no esconde ciudadanos da la cara ciudadanos como ya hemos dicho lo que vamos a seguir defendiendo nuestro proyecto disimulada un proyecto de permiso para nada

Voz 12 40:44 da escondernos una petición que sea sé a quién ha ganado indudablemente la primera comprenderás años son los que son que podemos hacer más

Voz 18 40:54 bética ojalá ojalá pudiera dar esa suma nosotros estábamos confiados de de poder tener esa suma tenemos una ley electoral injusta que venimos arrastrando en Cataluña no sólo en Cataluña sino en el resto de España pues que beneficia a aquellos que tienen menos votos en la calle en lugar de de como digo pues lo mismo votos mismos escaños en este caso no es así por tanto la la suma es la que es y nosotros lo que vamos a hacer es como Le digo seguir defendiendo nuestro proyecto seguir defendiendo nuestras ideas yo creo que todavía con mucha más convicción porque tenemos a un millón cien mil de catalanes detrás que que no sano pedí

Voz 1706 41:28 abro tan es paradones para que que voy con Sergi que que hablado menos y también con Julio y luego ya voy contigo pero la pregunta se que va a decir serio bueno intuyo es decir Sergi no pero la pregunta es debe el ganador de unas elecciones intentar formar gobierno o al menos defender su proyecto una sesión de investidura

Voz 19 41:44 Sergio puede puede intentarlo pero sí a saben de antemano que no van a que me sale pero entiendo que no creo que es comprensible que no que no se aventuran a ello de hecho mi partido traicionado de Convergencia i Unió dos selecciones y en escaños no pudo formar gobierno for los otros partidos los que formaron un dos tripartitos no el Partido Socialista Esquerra Republicana Iniciativa las dos veces con lo cual entendemos perfectamente a así su situación puedo entender que no hagan ese paso y saben que hay una alternativa que si puede formar gobierno y ellos no disponen de esa de esa mayoría o de ese consenso entre otros grupos parlamentarios para poder investir a en este caso pues a Inés Arrimadas como presenta y con lo cual creo que es normal y natural que dejen aquellos que sí que disponemos de una mayoría suficiente para poder invirtieron prenda la Societat que lo que lo hagan

Voz 18 42:38 con confiado te veo Sergi no sé yo

Voz 1715 42:40 a narraba queda ahora a sí sí

Voz 19 42:42 alguien tiene la mayoría de momento somos nosotros y no la perdemos no lo sé pero de momento la tenemos

Voz 1706 42:48 los Julio

Voz 1054 42:49 sí creo que el mensaje que hemos sacado las selecciones catalanas el primero en primer lugar que que la gente quiere votar de la ciudadanía catalana da una lección de democracia de comportamiento cívico con el ochenta y dos por ciento acudiendo a votar una sociedad inmovilizada que busca una solución al conflicto pero la desgracia es que hemos vuelto a la a la casilla de salida para que ese vídeo ciento cincuenta y cinco pues un poco remodelando el Augusto Monterroso su famoso cuento que decía cuando despertamos el dinosaurio seguía ahí cuando despertamos el independentismo si hay luego volvemos a lo de siempre se ha vuelto a un enfrentamiento de bloques de banderas que son favorece a la derecha el pueblo catalán quiere solucionar el conflicto lo quiere solucionar votando con lo que volvemos un poco a nuestra propuesta propuesta de siempre que hace falta diálogo hace falta consenso arrebatar solucionar este conflicto y hace falta un proyecto de España en el que se integre Cataluña porque nosotros no queremos que Cataluña se parece España

Voz 1635 43:49 sí a es que no nos pero mucho de quizá el nuevo presidente de la Generalitat vamos a ver cómo sortea las dificultades internas de sus bloques accionista dificultades políticas insultantes jurídicas que va a haber no pero espero poco eso de un hombre que dice que está pensando cómo establecer con un mando a distancia gobernar Catón

Voz 1715 44:08 Doña manteniéndose en Bruselas como posibilidad figura

Voz 1635 44:10 cura pero es que lo que necesita Cataluña y también el conjunto del Estado de España es una política de Estado me explico una política de Estado por parte del Gobierno del PP que marque una estrategia adecuada que no se la estrategia que ha seguido hasta ahora durante años en Cataluña del inmovilismo don Tancredo de mirar hacia otro lado de no tener capacidad de prever los acontecimientos ente de no apostar por el diálogo la negociación cuando era necesario y que ha llevado al final a una situación límite en Cataluña por tanto recita una nueva política de Estado y eso se hace desde La Moncloa pactando a izquierda y derecha estableció unas políticas diferentes una estrategia que permita desgastar no digo ya romper que ojalá pero eso costará algo romper las políticas

Voz 12 44:52 la estrategias de bloques Si el Gobierno de España

Voz 1635 44:55 no trabaja en esa dirección sino que se refugia detrás de los jueces de los tribunales de presenta te tú que a mí me da la risa presenta vital no se va a conseguir avanzar realmente una situación que es casi límite en una situación de emergencia como la que hoy después del veintiuno de sigue viviendo en Cataluña y por tanto también en el conjunto del Estado y respeto perdón a ciudadanos antes ha dicho oiga política liberal sabemos que es la que ustedes practican pero no vale hablar que ya veremos de bajar los impuestos de los ciudadanos si impuestos de bajada que nos parecería muy bien las clases trabajadoras y clases medias no se corresponde no se compagina con una subida a las a las rentas altas porque sino lo que tenemos es un estado más débil que no puede hacer frente a las políticas sociales lo que tenemos es un Estado que sirio desde el Gobierno bonificando los pago las empresas por políticas de empleo de las cuotas de Seguridad Social y por tanto dejamos la caja de la Seguridad Social en déficit permanente sin poder garantizar el pago de pensiones por tanto a ver si tenemos una visión mínima de conjunto de la política fiscal de la política impositiva lo lanzamos esta esta especie de de declaraciones gratuitas oportunistas por parte de ciudad

Voz 18 46:00 no no para nada no no es nada oportunista Net gratuito además usted como ya habían sabe y conoce nosotros cada vez que presentamos una medida va acompañada de una memoria econó lo que nosotros no prometemos humo yo creo que para eso ya están otros partidos nosotros vamos con los números hechos y por supuesto lo que creemos es que hay que aliviar la presión fiscal a los a los ciudadanos porque ya llevan aguantando durante muchísimo tiempo que esta crisis y lo que devuelve a insistirle pedimos al Partido Socialista que está muy bien esto que nos está explicando pero que a la hora de la verdad cuando estas medidas se presentan tanto en el Congreso como también hemos hecho desde el Parlament porque les recuerdo que Ciudadanos es el grupo que más propuestas sociales y más propuestas económicas ha presentado en el Parlamento durmiendo

Voz 1054 46:39 eso eso no es cierto el progreso

Voz 1706 46:42 hay muy con esto de que vamos de la economía el otro lado de la Catalunya economía estoy quemando el turrón de estas navidades intentando repartir juego pedía la palabra pagó al igual quiere volver a Cataluña allí no sobre la economía bueno si quería volver a a Cataluña a propósito

Voz 1394 46:56 decía Odón no de de el diálogo y de la política de Estado y de todo esto la verdad es que lo que es imposible es dialogar con quien no se sienta a la mesa entonces cuando se ponen encima de la mesa y muchos puntos para poder aproximar posturas construir ser dialogante y lo que se dice es que sólo queremos hablar de uno y además S1 es absolutamente cinco

Voz 1706 47:19 abatibles con nuestro Estatuto

Voz 28 47:21 mi algo difícilmente se ponen construir el día

Voz 1394 47:24 luego a partir de ahí de otra observa la realidad de lo que hemos visto en los últimos meses y por tanto me parece que no que no es no es acertado decir que es un problema de que el Gobierno se esconda detrás de los tribunales ni detrás ni delante los tribunales actúan afortunadamente con absoluta independencia cuando presumiblemente se han cometido del

Voz 1706 47:42 pitos al Gobierno lo que ha querido es construir sobre los temas sobre los que puede hablar al Gobierno

Voz 1635 47:48 política no vamos no no no es que no

Voz 1706 47:51 que solamente había un punto encima de la mesa eso eso a ver si es la misma actitud se mantiene por ejemplo cuando se crea una comisión en el Congreso de los Diputados para valorar hablar del Estado autonómico se dice pues nosotros no nos sentamos a la comisión pues entonces

Voz 1394 48:04 pero es que no sé si resulta que la

Voz 1706 48:07 en el programa el diálogo resulta que lo lo tiene el Gobierno y el Partido Popular se llevó