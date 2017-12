Hora 25 (26/12/2017 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0554 00:00 es feliz feliz año

las diez y un minutos de la noche las nueve y un minuto en Canal vamos con lo habitual con un minuto de retraso que daban hoy los políticos encendidos en el debate Apuntes para un martes de Navidad primer apunte ingenuos ni cenizo que el acuerdo sobre el Salario Mínimo Interprofesional que exacerbado hoy por solemnidad en el salón de Tapices de la Moncloa tiene un impacto relativo pero también tiene un valor indiscutible recupera el camino del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales un camino deshabitado desde hace siete años y aún aún debate debate imprescindible sobre la urgencia de que los asalariados recuperen recuperemos parte del poder adquisitivo que hemos ido perdiendo durante todos estos años de crisis como dicen la crisis empieza a ser un recuerdo del pasado reciente que sean de una vez consecuentes con su complacencia que afloja en la soga en un país en el que el alquiler subió a un ritmo del diez por ciento el precio de la vivienda al seis por ciento en el que la luz es la más cara de Europa los carburantes encarecen en un país en el que la mayor parte de la recaudación fiscal aportamos los asalariados y los consumido por es en ese país es urgente empezar a recuperar cierta dignidad salarial no vaya a ser que de esta crisis sólo vayan a salir la estadística y las cuentas de resultados segundo apunte es inevitable sentir cierto picor en los escrúpulos tal escuchar al PP pedir a ciudadanos que cumpla con la obligación del ganador e intente formar gobierno en Cataluña el mismo partido que dio dar la espantada su candidato cuando decidió que él no iba a cumplir con las obligaciones del ganador que Partido Popular en empieza a padecer alguna de las consecuencias de su desastre catalán en un contexto de imposible mayoría alternativa al independentismo la opinión de el último partido menos votado se convierte casi en una anécdota yeso en una comunidad tan poblado como Cataluña para el partido en el Gobierno es algo más que una humillación es un grave gravísimo problema el tercer apunte el recuerdo de Piolín el Ministerio de Interior ha decidido retirar ya los agentes de Policía Guardia Civil desplegados en Cataluña la justificación ese despliegue se había ido desdibujando hasta casi desaparecer después del pasado veintiuno de diciembre ese día los catalanes votaron en unas elecciones normalizadas y votaron en masa tomaron una decisión que debe ser gestionada con la mayor normalidad posible porque ese es el objetivo último de ciento cincuenta y cinco recuperar la normalidad el tiempo que va desde el intento de ruptura hasta las elecciones desde las elecciones hasta la constitución del nuevo Gobierno no necesita ya mayor tutela que la de las garantías básicas de un Estado de derecho

Voz 5 03:59 entre los blancos

esta noche han venido a la tertulia de Hora Veinticinco Carmen del Riego carne muy buenas noches Alberto Pozas Alberto buenas notas Madrona en noches Emilio Contreras Emilio muy buenas noches hola buenas noches ya que hablaba del barco de Piolín y del despliegue de policías y guardias civiles que toca su fin en Cataluña Os pido una primera reflexión sobre ese asunto que Lugo afrontaremos con algo más de detenimiento no sé si creía que había llegado ya el momento de poner fin a ese despliegue os incluso ese momento había llegado ya con anterioridad a Garner

Voz 0378 04:31 hombre a partir de la celebración de las elecciones que fueron no hace todavía una semana ya no tenía mucho sentido tenían como en último término que la labor la encomienda de de velar también por la seguridad ayuda ahora los Mossos con la subida de las selecciones ya ha cumplido con lo que parece bastante lógico el el réplicas fueron para algo que en estos momentos ya no será usar tiene una prosa es no hay gente en la calle no hay intenciones de hacer nada queda pequeño retén para cuestiones judiciales parece que es lo lógico no tal Bertone

Voz 5 05:13 sí ha habido una selecciones sería se vuelve a la normalidad y por lo tanto hay que recuperar esa normalidad también hay que

Voz 6 05:22 ahora los próximos días semanas y meses hay que ver si los encargados de velar por la seguridad en Catalunya que son los Mossos d'Esquadra también están dentro de esa normalidad que todos conocimos hace hace hace un tiempo entonces bueno pues no hay que tener prisa yo creo que que la situación tan está bastante más calmada que el Ike los mossos irán recuperando y que digo esa esa normalidad que siempre que siempre habían tenido que por un momento pareció pareció que perdían ahora mismo ya no es necesario ser ese deprimido pero bueno vamos a ver cómo evoluciona las cosas en la próxima semana no me Emilio

Voz 2 06:01 hombre yo creo y espero y deseo que a la normalización policiales siga la normalización política que no hay otro tipo de normalización política en nuestro país ni ninguna otra democracia Estado de derecho que no sea lo que está dentro de la ley hay que acatar el resultado de las elecciones democráticamente a los tres guste ya lo que no les guste también pero tanto los vencedores como lo que ha sido ofrecidos tienen que desarrollar su actividad política dentro de la ley así no será necesario volver a enviar más policial iguales y bueno

el retomaremos este asunto sí hablaremos de Cataluña hablaron la tertulia de esta noche pero queremos que el primer asunto del que nos vamos a ocuparnos de Cataluña sea el Salario Mínimo Interprofesional pero no sólo el Salario Mínimo Interprofesional también la política salarial en este en este país qué debe ocurrir con los sueldos de los trabajadores enseguida lo vamos a preguntar también al líder de UGT

Nos une el baloncesto

porque la radio y el deporte hacemos entre todos

es muy

Voz 1715 11:21 Blanco hace casi siete años que no se veía esa imagen hace casi siete años que el Gobierno los sindicatos y la patronal no firmaron un gran acuerdo tanto que había eco en el salón de Tapices de la Moncloa pecie de capa de polvo sobre la capacidad de pactos de los agentes sociales hoy al menos hasta hoy Rafa abrazo buenas noches buenas noches el presidente del Gobierno se ha regalado por Papá Noel un acuerdo solemne un afirman en salón de Tapices para subir el Salario Mínimo Interprofesional un cuatro por ciento el próximo año dos mil dieciocho y algo más en los dos años siguientes de forma que en el dos mil veinte esa referencia el Salario Mínimo que es una especie de tope por lo bajo llegue a los ochocientos cincuenta euros Rafa

Voz 1762 12:04 si el Salario Mínimo está ahora en setecientos siete euros con setenta céntimos en catorce pagas el año que viene pasará a setecientos treinta y seis según el acuerdo en dos mil diecinueve con una subida del cinco por ciento alcanzará los setecientos setenta y tres en dos mil veinte esos ochocientos cincuenta En total es un veinte coma doce por ciento de subida un aumento notable que sea solemnizar o con un marco reservado pues para las grandes ocasiones el salón de Tapices Mariano Rajoy recordaba hoy mismo que allí se firmaron hace cuarenta años los Pactos de la Moncloa

Voz 1487 12:29 aquel veinticinco octubre de mil novecientos setenta y siete se alcanzó el primero de los grandes acuerdos para la estabilidad económica y el progreso social de nuestra democracia y queremos seguir recorriendo ese camino de esfuerzo de superación

Voz 1762 12:42 como indicabas el último pacto social de importancia ese firmó aquí hace casi siete años el acuerdo social económico el de la reforma de las pensiones de dos mil once entonces los líderes salió el ese sindicales hicieron un corrillo al estilo de los jugadores de baloncesto afilando las manos estabas todo ha sido bastante más discreto firma breves discursos un par de fotos de grupo en este caso al estilo retrato oficial tiempo total media hora las relaciones del acuerdo pues también han sido bastante con medidas no se ha dicho de él que es razonable positivo indicio de que vamos en la buena dirección para que ese acuerdo se cumpla punto por punto el Gobierno introduce algunas condiciones que siempre que es una posibilidad podrían

Voz 1715 13:19 pero ese camino hasta los ochocientos cincuenta euros la subida del Salario Mínimo estará

Voz 1762 13:22 expuesta que la economía crezca a un ritmo del dos

Voz 1715 13:25 medio por ciento ya que se cree en casi medio millón de empleos pero

Voz 1762 13:28 pero si los pronósticos los que hoy están vivos Si los pronósticos del Gobierno o del Banco de España o de otros organismos aciertan

Voz 1715 13:36 el acuerdo firmado hoy será papel mojado

Voz 1762 13:38 lo más notable es que el propio Gobierno en la remisión de información quizá a Bruselas en el mes de octubre en el marco del plan presupuestario prevé que el PIB real no alcanza ese dos y medio por ciento que marca el Pacto sino que se quedará en el dos coma tres por ciento pero en su intervención de hoy Mariano Rajoy ha preferido fijarse más que en las previsiones en los resultados actuales

Voz 1487 13:56 son límites muy prudentes porque quedan por debajo de lo que estamos logrando como ha recordado hace un momento este año dos mil diecisiete creceremos al tres coma uno se crearán más de seiscientos mil empleos

Voz 1762 14:08 habrá que estar a ver qué dicen las nuevas previsiones cuando empiece a elaborar los Presupuestos no en todo caso si alguna de esas dos marcas que indicabas PIB y empleo no se alcanzan en alguno de los años de la vigencia del Pacto el propio acuerdo dice que lo que sucederá es que se abrirá un proceso de negociación con sindicatos empresarios para determinar la cuantía del Salario Mínimo en el año siguiente es decir lo que sucede es que el acuerdo no se aplica automáticamente hay que hablar antes no se prejuzga que vaya a ser una cantidad inferior en todo caso se abre en los aplicó todos

Voz 1715 14:33 devolverán emoción el pacto debe tiene un indudable valor simbólico y un impacto siga reconocerlo limitado es imposible saber cuánta gente cobra en este país el Salario Mínimo son la nómina por tanto equivalente a ese tope insisto ese tope por lo bajo el Gobierno ha hecho un cálculo que sitúe en medio millón el número de trabajadores a los que supuestamente va a beneficiar esos oirse

Voz 1762 14:54 sí lo hace en la memoria de impacto que acompaña el decreto que subirá el SMI un cuatro por ciento el año que tiene el Gobierno dice que en su estimación del número de afectados por esa subida es de quinientos treinta y tres mil novecientos setenta y ocho trabajadores es un tres y medio por ciento de los asalariados afiliados a la Seguridad Social según fuentes de la patronal en un estudio realizado por CEOE para evaluar cómo afecta a las empresas esta subida del salario mínimo a la luz de lo que marcan los convenios el resultado fue que el impacto es escaso de los cincuenta convenios más importantes apenas un diez por ciento contiene disposiciones vinculadas con el Salario Mínimo por eso en el seno de la patronal tampoco se han resistido mucho aún la subida del salario mínimo de de este calado no de un veinte por ciento en tres no les dolía mucho a esos una cosa más Rafa porque además

Voz 1715 15:36 desde el símbolo de la simbología el acuerdo de hoy pretende ser para los sindicatos una especie de precipitado de algo mucho más importante para ellos más ambicioso acuerdos más amplios con los empresarios para empezar a recuperar de una vez el poder adquisitivo que hemos ido perdiendo así

Voz 1762 15:51 sindicatos van insistiendo en esta idea en los últimos días no la subida del Salario Mínimo abriera el camino para subidas importantes también en el resto de salarios con los argumentos pues de que van cuatro años del recuperación de los sueldos se quedan atrás de que la inflación está volviendo a ser un problema no está volviendo a mermar el poder adquisitivo en también que la economía en su conjunto se beneficiará de poner más dinero en manos de los trabajadores los empresarios pues se resisten iba ambas posiciones se han dejado ver precisamente en las intervenciones de porque a pesar de que ese hablaba de salario mínimo pues los los líderes patrón

Voz 1715 16:21 vale así sindicales han dejado han deslizado

Voz 1762 16:23 intervenciones eh pues referencias en este sentido vamos a escuchará a Unai Sordo de comisiones y Joan Rosell de CO

Voz 17 16:28 es el propio Banco Central Europeo el que está recomendando las economías europeas economías como la española la necesidad de un salto de un incremento en el conjunto de los salarios los salarios como se suben pues los horarios de suben

Voz 1487 16:41 dando las empresas y por tanto salarios con productividad qué quiere decir con mucha más educación con mucha más formación y con mucha más innovación

Voz 1762 16:51 recordamos que las negociaciones salariales generales para dos mil diecisiete terminaron en fracaso no hubo entendimiento ahora tienen comenzar las de dos mil dieciocho y lo hacen con los mismos frentes abiertos más o menos no los sindicatos quieren un suelo y un suelo salarial es decir una subida mínima que el año que ahora termina cifraban en un uno coma ocho por ciento y la patronal por su parte está dividida la cúpula era partidaria de ofrecer aumentos de hasta el tres por ciento que es más de lo que ofrecían hasta ahora pero el sector duro del empresariado evitó que esa propuesta saliese adelante en la última junta directiva de la patronal de hace un par de semanas sin referencia días generales durante este dos mil diecisiete los negociadores de convenios han ido alcanzando acuerdos un poco después

Voz 1071 17:27 cuenta no sin sin esa referencia y al final

Voz 1762 17:30 eh con datos del mes de noviembre las subidas pactadas en convenio ser situado en el uno coma cuatro por ciento de media por debajo en todo caso de ese uno con conoce quiero la aspiraciones inicial nunca pactada entre los sindicatos y la patronal esos gracias Rafa buenas noches buenas noches

Voz 1715 17:43 quiero que saludemos a Pepe Álvarez es el secretario general de UGT señor Álvarez muy buenas noches

Voz 18 17:47 hola buenas noches este año que termina no se consiguió va

Voz 1715 17:49 a volver a intentar ese acuerdo general con los empresarios sobre sobresueldo sobre salarios en el dos mil dieciocho lo van a conseguir o no

Voz 18 17:57 no yo espero que sí como nosotros siguiendo las palabras del presidente de la CEOE lo que queremos es que se puede hacer en nuestro país están en beneficios muy altos de hecho prácticamente desde que empezó la crisis hasta ahora los trabajadores partido de la Nacional cuatro puntos que han ido justamente al capital no es en ese sentido en el sentido que nosotros vamos a plantear todo y un elemento que los padres el capitán las es que es un salario que digo con brío mil euros que ningún convenio tenga un salario mínimo por debajo de nosotros estamos trabajando ultimando la recomendación que carácter general para dar negociación colectiva que incluye por supuesto la inflación prevista para también le intuye recuperar poder adquisitivo de los salarios a las ocho de la de la productividad estos son los elementos que vamos a situar

Voz 1715 19:06 los agentes sociales se conocen bien reconoce bien entre ustedes no tengo ninguna duda de que el secretario de UGT sabe a estas alturas cuál es el grado de receptividad de la patronal para por ejemplo esa condición de que ningún salario esté por debajo de los mil euros

Voz 18 19:23 bueno efectivamente no va a ser fácil Nadal la vida es fácil pero en todo caso y en estos momentos es un reconocimiento de carácter general de que los árabes en nuestro país tiene que mejorar y a substancial durante estos años de crisis seguramente periodo una rebaja salarial del entorno globalmente al veinticinco por ciento y en estos momentos el aumento de los salarios no sólo obedeció

Voz 1715 19:53 sí

Voz 18 19:54 el operativo sino también la creación de de

Voz 1715 20:00 el coso muy perro

Voz 18 20:02 es tiene que reactivarse fundamentalmente a partir del momento de la obra rozó el objetivo para dos salarios más allá en el que pueden tener los propietarios de las empresas no te diste a repartir más dividendos es en ese sentido en el sentido en el que yo creo que es positivo teniendo en cuenta que además los bajos se produce en el sector servicios muchos de ellos relacionados con el sector turístico la hostelería que son unos Candido más altas tasas actividad que las entradas tiene más altas tasas de de de rendimiento económico por eso creo que hay poco los argumentos no saber cómo va la la negociación pero en todo caso yo creo que el país tiene que ser plenamente consciente de que si no hay acuerdo con los parámetros de la conflictividad del país va las gentes más social porque los trabajadores y las trabajadoras no estamos dispuestos a mantener esta situación que vivimos en los últimos años en el que hay claramente un trasvase de rentas del trabajo del capital

Voz 1715 21:13 ni el Gobierno de explicar porque eso lo pregunto eh la pregunta es si cree usted que en este proceso de negociación el Gobierno puede ser en este caso para los sindicatos un aliado Se lo pregunto porque en fin las elecciones cada vez van a estar más cerca las elecciones generales el Partido Popular el partido en el Gobierno viene de obtener un malísimo resultado en Cataluña pasa de Ciudadanos es hoy más cierta que hace hace unos diez días no sé si considera que hoy el Gobierno es algo más débil políticamente y eso que en fin de puede llevar a hacer alguna concesión

Voz 18 21:48 bueno yo creo que el Gobierno tiene bastante con las cosas que me toca no entre otras cosas en los sueldos de los empleados públicos están ahí por supuesto la intervención postulantes la necesidad de que el acuerdo de salirme bien como internacional sea la puerta de Emasa acuerdos con eso ya nos daríamos por satisfechos que pudiéramos empezar a recuperar podrá que tengo para los empleados públicos que se acabarán o las restricciones que hay a las administraciones autonómicas ya que su propia política relación como los empleados públicos por lo demás y me parece que el Gobierno no va a interferir demasiado en el país es más allá de seguir la Celta de lo que él está marcando las europeas que no es otra que la de subir los salarios por otra parte te me parece que en todo caso Ciudadanos si efectivamente eso que dice finalmente lo a pensar que eso sea así pero si fuera así Ciudadanos entendería que aflojar porque la situación de Cataluña tenía poco que ver con las reivindicaciones de las dos y las desde el punto de vista de la campaña

Voz 1715 23:15 me quiero pregunta por el salario mínimo interprofesional que en el fondo era el motivo por el que esta pero el que esta noche conversaba vamos conversamos de de hecho el el acuerdo en sí era era para tanto quiere decir era para tanta escenificación en el salón de Tapices de la Moncloa

Voz 18 23:33 bueno en todo caso el acuerdo o más allá de que se haya querido que no es que no hemos hemos hemos decidido yo me acuerdo muy importante por varias razones la primera parte que después decía tras siete años ustedes finalmente de Mossos en la sala un acuerdo en segundo lugar por la cuantía y en cuatro años contando el año pasado el sale hoy entre los internos en nuestro país a tener un crecimiento el entorno a un treinta por ciento y eso es un crecimiento es de todo y pues se recuerda que en las pasadas décadas en tercer lugar lo que afecta a muchos trabajadores porque hay muchos compañeros que esta prueba salir pobres medio millón de trabajadoras y trabajadores justamente lo las mujeres los jóvenes estamos a pero dos mil veinte sin alcanzar este objetivo unos a Dios y lo que puede pasar de los dos de ellos desde que trabajaban Tato nosotros valoramos que es un acuerdo positivo es cierto que en nuestro país con unos trescientos cincuenta euros en dos mil veinte dieciocho porque efectivamente el coste de la vida la situación que viven muchas familias pues se hace ver que se salva pues eso es sabido efectivamente bajo pero de más de doscientos euros por lo que a mi me parece que es un acuerdo importante y sobre todo yo creo que debería inaugurar una escuela que es la que siempre atraído por los ciudadanos y que esté centrada desde el diálogo el diálogo social y unos acuerdos entre Gobierno bueno me sabes

Voz 1715 25:38 la pregunta más señora Álvarez que bueno que no se iba a mirar a Cataluña antes se ha mencionado hemos mencionado el resultado electoral le pregunto por su inquietud y es que la tiene por su preocupación si es que la tiene de las probables posibles consecuencias económicas en el mercado de trabajo que pueda tener un Gobierno independentista en Cataluña hay ciertas deriva repetidas

Voz 18 26:01 bueno preocupaciones a que llevamos un periodo largo de tiempo en el que sobre todo sedes sociales de empresas han salido de de Catalunya Sí porque se ha creado una una situación que efectivamente hace que yo creo que en parte real seguramente que no tanto como parece pues a la situación de dificultad pero yo tengo la sensación de que en Cataluña el hija del Parlament de Cataluña al gobierno de Cataluña y a entrar en una etapa una dinámica nueva que yo espero que esté alejado de la L uno y la otra parte que no está tampoco marcada por la falta de diálogo de Gobierno está el la salida de la situación de Catalunya requiere mucha a negociar sino que lo podamos volver a una situación de normalidad de convivencia que nos permita continuar creciendo repartiendo la propia riqueza que se genera

Voz 1715 27:24 pues Pepe Álvarez secretario general del sindicato UGT gracias por habernos atendido a esta noche te gracias y buenas noches bueno hablemos de lo luego hablamos Cataluña existe pero hablemos de algo más que el Salario Mínimo Interprofesional si queréis hablamos de del acuerdo alcanzado entre los sindicatos la patronal y el Gobierno un reto

Voz 19 27:43 esto a esa fin referencia salarial

Voz 1715 27:48 que en la memoria que ha elaborado el Gobierno asegura que afectaría a medio millón de trabajadores aproximadamente que en opinión de los sindicatos hemos escuchado ahora en boca del líder de UGT afecta a muchos empleados y empleadas que trabajan en condiciones precarias y con salarios por debajo en el entorno de esa referencia va en fin el acuerdo de hoy es un acuerdo concreto pero lo relevante lo verdaderamente relevante es si habría o no nueva dinámica K a la que se refieren los sindicatos por la que apuestan los sindicatos de negociación diálogo y acuerdo tiene este caso bilateral con los empresarios para volver a subir los sueldos para recuperar la masa salarial perdida para volver a inyectar dinero dinero circulante a la economía de un país es como

Voz 19 28:36 en fin uno de los fundamentos para cualquier paso hacia la recuperación económica o una mayor prosperidad Emilio

Voz 20 28:44 sí yo yo

Voz 0554 28:47 creo que este es un problema que viene de largo y es un problema de fondo probablemente es el problema de fondo más serio que tiene en este momento nuestro país una

Voz 20 28:55 ves a resuelta la la

Voz 0554 28:59 la crisis en sus aspectos más dramáticos con la economía española está creciendo hay que recordar que cuando el año ocho nueve diez y la crisis está en todo su apogeo una de las decisiones técnicas que había que tomar era hacer una devaluación como no era posible devaluar la moneda porque nosotros no somos dueño y soberano de nuestra moneda qué es el euro es una moneda compartida pues hubo que ir a lo que se llamó la devaluación interna en definitiva a bajar los salarios y eso ha contribuido con el sacrificio de de todos los asalariados ha contribuido a salir de la crisis España está creciendo un treinta y tres y pico por ciento hace unos treinta y cinco mil millones de euros pero claro sería aparte de injusto y de moralmente inadmisible sería una gran torpeza por parte de la clase empresarial el querer que la continuidad de nuestro sistema se puede basar en una desigualdad social como la que ha dado lugar esa bajada preocupante de los salarios en los años de crisis porque al crecimiento a la noticias de que las empresas mejoran y eso está muy bien los los beneficios porque para subir los salarios tienen que ganar dinero pero caro si ven que suben los salarios que las remuneraciones de los altos directivos suben y sin embargo no suben las remuneraciones de la gran masa de trabajadores ahí puede haber un problema de fondo a medio plazo que pueda afectar incluso a la estabilidad del propio sistema y no nos engañemos la solución yo creo que no está tanto en manos del Gobierno porque los salarios de las empresas no se suben por decreto ni por leyes sino en manos de los empresarios que se den cuenta que preferible pues el lugar de ganar cinco ganar cuatro y a cambio de obtener una estabilidad social en nuestro país que todos sabemos adónde nos ha llevado en los años que la hemos tenido ya donde nos ha llevado los años en la que la hemos perdido y afortunadamente afortunadamente en los años en los que hemos perdido estabilidad social como consecuencia de los años de prosperidad en los que los salarios era sal eran altos y hay como consecuencia el Estado recaudaba dinero se pudo crear un tejido social de estabilidad social que ha sido el que ha amortiguado la dureza de la caída del nivel de vida de millones de españoles y eso ha hecho en base a qué entoces los niveles de retribución los niveles la aportación de las cotizaciones sociales eran más alto es salido eso sido la como la la la la la red que impide que la caída hubiera provocado que la gente se repartirán sí eso sí eso desaparece porque la clase trabajadora para hablar con claridad hay las clases medias los asalariados no recuperar un nivel de vida hay un nivel remuneración justo ese a medio plazo puede ser un problema gravísimo para la estabilidad al sistema

Voz 1715 31:45 Alberto Garre

Voz 6 31:47 desde luego lo que se afirma hoy no vamos no ayudan para para mí luego intrascendente quinientas mil personas ha dicho el Gobierno quinielas

Voz 0554 31:57 en mil personas dicen los sindicatos

Voz 6 31:59 hubiera quinientas mil personas que hoy les hubieran subido el sueldo como parecen indicar estaríamos tendríamos la Gran Vía ahora en gente pues y celebrándolo sabes hoy no se ha subido el sueldo nadie hoy no se ha subido el sueldo nadie hoy se ha llegado a un acuerdo que no tiene ningún sentido sino no se reforma la reforma laboral la reforma laboral hizo un un escenario eh para la crisis IESA ese escenario lo seguimos teniendo entonces hay empresarios que hoy estamos hablando de recuperar salarios y ellos siguen haciendo y el la reforma de su propio sector

Voz 0554 32:38 hoy mismo hay empresas que sí

Voz 6 32:40 en despidiendo gente que siguen va bajando sueldos en determinados sectores entre otros el de la comunicación de los acepta los cuatro no gano vamos a ponernos aquí de perfile vamos a a los oyentes que esto es que esto es bueno hay sectores económicos de este país que siguen que siguen bajando salarios y siguen despidiendo gente entonces el el reunirse en el salón de Tapices decir que se sube el Salario Mínimo está muy bien pero lo que lo que hay que hacer es reformar ese marco que ha permitido a a bueno Nos han podido permitir como dice Emilio salir de la crisis pero sí es verdad que hayamos salido cambiamos otra vez el marco no sea que alguno esté atrincherado ahí sacándole los ojos a en a quién no debe yo con el salario mínimo es que tengo una incredulidad impresionante porque bueno pues ha cambiado de trabajo muchas veces y nunca me encontré con un convenio en el que se refirieran al Salario Mínimo Interprofesional aquí lo que se necesita es que esos convenios que que no es dicen los sindicatos que quieren que sean en mil euros el salió mío por convenio esos convenios puedan negociar en una igualdad igualdad de condiciones pero ahora se ha diezmado ahora ya no hay convenios sectoriales ya no ahora hay que negociar cuerpo a cuerpo el cuerpo a cuerpo sale perdiendo el trabajador a la hora de negociar entonces mucho me temo que en una empresa de cincuenta personas sean capaces de sacarle al empresario el compromiso por convenio de que el salario mínimo por esa empresa sea de mil euros entonces a quién le ha subido hoy el sueldo la Sala a los diputados de Podemos es broma pero bueno es cierto también porque ellos saben que renuncian a su salario no iban a cobrar y luego cobran tres veces el salario mínimo interprofesional

Voz 0378 34:28 en ellos cobran todo su sueldo bueno bien

Voz 6 34:30 no no que una

Voz 0378 34:33 pese la regalen a quien quiera bien pues como hacen

Voz 6 34:36 quedan ellos mismos dicen que se quedan con tres veces el salario mínimo pero cobran a todos pero pie para vivir ellos sus ingresos reales sólo vayamos a los cerros de Úbeda que estamos más cerca que tú tan lejos aunque por los cerros de Úbeda el ellos ellos se quedan para vivir ellos Trade que me parece muy muy bien y muy honesto y muy honrado tres veces por eso hacía la broma de que hoy les han subido a ellos el sueldo porque al subir el Salario Mínimo ellos sí tienen referenciado subir sus ingresos personales a ese salario los demás

Voz 21 35:11 pues yo no yo es que deberá lo de la las becas que esa referencia

Voz 6 35:17 pisos de protección oficial asusté gana cuatro veces el salario mínimo interprofesional ya no puede pero sí sí solo gana tres veces el salario mínimo puede optar a esta subvención vale pero para esa subvención hay un dinero no es eterno el dinero sea de repente si suben salió en Benin Montes eh seguirá habiendo mil millones de euros para entre para entregar entonces te lo darán sólo sigan las dos veces el salario mínimo interprofesional no tres veces sea que al final no sale ganando Carmen

Voz 0378 35:48 vamos a mi se me parece importante el acuerdo de de hoy aunque no resuelve las grandes cosas aunque afecte desde luego todos los conviene convenios tiene una referencia por debajo del salario mínimo interprofesional se supone que no se puede firmar un convenio se supone podrán hacer trampas diciendo que trabajas en vez de ocho horas la mitad aunque luego trabajes las ocho contra eso sí que hay que ir pero sí que como referencia es es importante para las becas y para los para la vivienda para muchísimas cosas es es muy importante el Salario Mínimo Interprofesional el hecho de que de que se vaya subir en cuatro años un treinta por ciento me parece un logro primero

Voz 6 36:39 año pasado del Partido Socialista

Voz 0378 36:41 qué es lo Arran se lo arrancó a a Rajoy a cambio de aquella abstención entre otras cosas de aquella investidura digo aquí y ahora con la negociación de los de los sindicatos y la patronal bien es verdad que estoy de acuerdo con Alberto en que hay una reforma laboral que es necesario cambiar ahí el problema está en los en los partidos que son capaces de de decir Carlos abajo la reforma laboral pero no se ponen de acuerdo en que ponen a cambio del actual texto la cláusula que de esos convenios en determinadas condiciones de las empresas si bien a priori puede resultar lógico me parece que es una de las peores cosas que nos ha pasado para que tengamos la situación actual que tenemos y me parece también que los trabajos por eso sobre todo durante esta crisis han demostrado una responsabilidad conociendo la situación de su empresa hay de su sector que que nadie le podrá pagar nunca ningún Gobierno podrá pagar a los trabajadores la responsabilidad que tienen a mi se me parece una buena idea la que ha dicho Pepe Álvarez secretario general de UGT de de conseguir que ningún convenio esté por debajo de los mil euros que porque me parece un drama para este país que sobre todo gente muy preparada al final lo que encuentras eran trabajo de setecientos ochocientos euros el licenciados con máster etc etcétera ignora no encuentren otra fórmula de de tener un poco de aire y encontrar una perspectiva de de vida propia creyéndose que yéndose al extranjero me parece que que es importante esto me parece que sería importantísimo hemos sobre todo acabar con lo que se ha dado últimamente eso desde el inicio de la crisis que es con las dobles dobles tablas salariales en las empresas donde los antiguos cobran un veinticinco por ciento menos de lo que cobraban al inicio de la crisis como ha dicho el secretario general de UGT que es la media que se han bajado los sueldos en todos los sectores de eso sabemos nosotros también los periodistas bastante pero yo los que entran a la profesión están todavía lejísimos de cobrar lo que cobran los que tenemos más de cuarenta y cinco años llevamos trabajando pues veinte años están lejísimos de cobrar incluso con un treinta por ciento de bajada lo que cobramos nosotros ahora y eso al final a quién perjudica a nosotros mismos porque acabaremos siendo como estamos siendo sustituidos todos por recién licenciados que cobran nada mil mil euros

Voz 6 39:59 a ellos algunos menos o menos y por eso me parece que cualquier cosa hablando es importante llevando la la comparación más lejos aún no es que ahora los veteranos cobremos un veinticinco por ciento menos y los nuevos

Voz 0554 40:13 ah no tenían ese horizonte es que

Voz 6 40:18 con la edad de los nuevos nosotros ganado bastante más eh Ernestina en goleada lo nuevos y menos preparados que ellos nosotros ganado bastante más con lo cual a mí que me vendan otra cosa que no sea el paraíso una esto es comprobado

Voz 0378 40:31 que en la empresa en la que empecé cuando empecé yo estoy hablando del año ochenta y dos cobraba algo muy parecido a lo que cobran ahora XXXV años después los que empiezan

Voz 1715 40:45 Angel Cordoba cobraban mucho más que lo que dará ahora alguien imaginó la idea suya Alcosa la vida anual

Voz 0554 40:51 porción ante el doscientos cuarenta por ciento no lo yo quizás el aspecto más positivo que puede tener este acuerdo que esta firma hoy es que crea una una tendencia un clima un estado de opinión favorable a una dinámica favorable a la a que las las los empresarios y en general la sociedad española tomen conciencia de que es necesario recuperar es recuperar eso que se ha llamado siempre durante muchos años la justicia social que si llueve el agua caiga para todos pero lo que no puede ser es que los ciudadanos sean espectadores de una desigualdad que al final produce inestabilidad la estabilidad al final perjudica no solamente a la clase trabajadora a la clase media sino los propios empresarios de manera que aunque que no sea por ese sentido de la justicia social y por eso valor Moraleda aunque sea sólo puede por egoísmo y si me apuran por inteligencia tienen que abordar la subida de una justa retribución del trabajo que es es la base de la estabilidad del sistema y eso que sucede pues que el que tiene como horizonte Profés tonal la cuenta de resultados de anual pues es muy difícil meterse en la cabeza pero es que sino sólo tiene la cabeza es probablemente que se sometan a otros en el cajón

Voz 1715 42:08 de todas formas claro que el Gobierno no tiene capacidad de decisión en intervención en las negociaciones bilaterales entre los sindicatos y la patronal Aimar pero ayuda a crear el marco en la que habla claro claro

Voz 0378 42:19 por lo mismo que ayuda que en la Unión la propia Unión Europea esté pidiendo eso porque un Gobierno no puede decretar que se suban los salarios X salvo para los empleados públicos obviamente pero el hecho de que lo pidan ya crea una tenía claro que contextos

Voz 1715 42:37 contextos de discusión y en eso hay una responsabilidad indudable en el gobierno desde luego con el acuerdo de hoy pero lo mencionó también el líder de UGT con lo que haga con los salarios de los funcionarios decisión debe adoptar la ahora para los próximos presupuestos no hay debe incluirse sigue ahí una subida en qué términos

Voz 0378 42:55 diecisiete fue hubo una subida de sólo una parte de la paga extra no no sea acabo de recuperar yo creo que la paga extra se subió un uno por ciento creo recordar paso obviamente no no no se le digo

Voz 1715 43:09 el último que se

Voz 0378 43:12 es lo que ha pasado lo que ya ha pasado a futuros y las cuentas del Estado según el propio presidente del Gobierno va mejor lo lógico es que sea más cercano a la a la

Voz 1715 43:25 el Índice de Precios al Consumo caro por eso es importante sin ninguna duda más allá de los efectos prácticos el valor simbólico de lo que ha ocurrido hoy lo podemos discutir si merecía la pena irse al salón de Tapices sonó Moreno

Voz 2 43:39 apoyo a lo mejor para crear ese clima favorable como sí claro basta saber y no puede ser puede ser hacia ella

Voz 0378 43:45 ya después de ver aquel a que la solemnidad con la que se firmó aquel acuerdo histórico delante de de El abrazo como si entre entre PSOE y Ciudadanos que luego acabó nada pues me da igual que cualquier puesta en escena se fue eso lo que no me lo creo no

Voz 2 44:05 allí hubo un exceso un exceso de la lírica claro fue sólo una puesta en escena Lletres una puesta en escena tengo un hecho objetivo que sea raro

Voz 0378 44:14 pues a mí lo que me importa es el contenido y me parece que no está mal el contenido y que no es tan insignificante eh porque me parece que sí influye influye para para Bienestar oye aunque sea quinientas mil personas que cobren

Voz 6 44:30 pero el salario mínimo que pero que no se les ha subido el sueldo que es que en primer lugar será a partir del uno

Voz 0378 44:36 enero pero insisto mi emocionado

Voz 6 44:39 es así ellos calculan que

Voz 0378 44:42 a los convenios a los que se cobró el salario mínimo soy consciente y lo he dicho que hay muchas trampas que se hacen para al final no pagar ese salario mínimo y el de las horas es uno de los principales pues espero que los sindicatos hayan reclamado más inspectores de Hacienda perdón de trabajo al presente sé si lo que quiere

Voz 6 45:07 el Gobierno es ayudar a que vuelva a los trabajadores un nivel un cierto nivel de poder adquisitivo lo que puede hacer es hablar con los bancos ahora con los bancos

Voz 21 45:17 el rescate ahora deja ya de apretar e a las empresas para para que para que

Voz 6 45:24 puedan subir salarios alivió hemos todo todo este tipo de presión es una formula en vez de reunirse hace buen uso a los bancos apretar como pero por la canta aviones eh

Voz 1715 45:36 pero incluso con los empresarios pueden hablar pues claro que es que claro que el Gobierno sin ser un agente que debe acordar la subida salarial con los sindicatos sí que tiene mayor predicamento entre los empresario que lo propios sindicatos es evidente no es decir que que algún tipo de influencia puede tener en el estado de ánimo del empresariado adivinanza

Voz 0378 45:56 pero yo he visto ya al acecho de dispuesta no

Voz 2 46:00 ahora yo no creo no sé si quiero hablar de la productividad ya ya se bueno pero es que mire usted es que en tres años hemos pasado dónde estamos arriba Hay no

Voz 1715 46:11 mejor que da aumentar la productividad bajando salarios Jaraba entre otras cosas hay una hay una división indisimulada seis en la ACB de hecho de hecho no consiguieron sacar el tres uno tres cuatro efectiva exposición por una cosa más y luego nos vamos a la desconexión y retó hemos ya después con Cataluña estamos hablando de de en fin materia laboral pero cerrar este capítulo un apunte que tiene que ver con una parte del funcionariado antes decíamos hablábamos de cuánto subirá si se sube el sueldo de los funciona pero se ha visto que interior ha recibido hoy a los representantes de los policías y los guardias civiles ahora representantes laborales que exigen ya saben una subida salarial para equiparar sus sueldos a la de otros cuerpos policiales la discriminación es innegable esto nadie lo puedo discutir el ministro se ha comprometido a hacer una propuesta en los próximos días Pilar Velasco buenas noches

Voz 1743 47:06 buenas noches la reunión ha terminado con Príncipe de acuerdo entre y los sindicatos policiales con el compromiso de elaborar un documento conjunto con tres pilares la equiparación salarial con mossos y ertzainas recordar que diferencias de hasta ochocientos euros mensuales más medios y mejores infraestructuras Juan Ignacio Zoido ministro del Interior

Voz 22 47:22 hemos podido sentar uno al principio y una fase para alcanzar a partir de los próximos presupuestos una equiparación salarial de la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado

Voz 1743 47:32 con los Mossos d'Esquadra Zoido tiene hasta el próximo dieciséis de enero día del pleno extraordinario del Consejo de Policía para poner una cifra la partida de dos mil dieciocho José Antonio Calleja portavoz sindical asegura que el acuerdo completo depende precisamente de esa cantidad

Voz 23 47:47 es una cantidad solamente definida de cara a los Presupuestos Generales que se empiezan a negociar desde ya llegaríamos a ese acuerdo en el Consejo de policías pues ese acuerdo plurianual hace tres años con una partida X que es la que falta por definir

Voz 1743 48:01 balón de oxígeno para Zoido los sindicatos que representan a ciento cuarenta mil agentes en toda España desconvocaron la manifestación anunciada en Barcelona el veinte de enero si cumple con la equiparación salarial

Voz 1762 48:11 hora veinticinco

Voz 1715 54:04 bueno que seguimos diez y cincuenta y cuatro uno y cincuenta y cuatro en Canarias con Emilio Contreras con Alberto Pozas y con Carmen del Riego vamos a mirar a Cataluña porque va llegando el momento de hacer un viaje de regreso Jackson que en Cataluña se pasó de la anormalidad a la excepcionalidad iba siendo hora de volver a la normalidad ya veremos cuando llegamos a la normalidad sin pronto los catalanes han votado libremente en unas elecciones con una participación masiva pues hay recuperando poco a poco esos espacios que se habían ido achicando con la aplicación del ciento cincuenta y cinco ya iba siendo hora de que ese repleta lo harán los miles de policías y agentes de la Guardia Civil que habían sido enviados a Cataluña en un momento que se temía por el orden público y por algo más que eso Interior ha dado ya la orden de repliegue Ana Terradillos buenas noches