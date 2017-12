Hora 25 (26/12/2017 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 es con los agentes sociales Éste es uno de ellos

Voz 2 00:03 ayer se cumplieron cuarenta años y dos meses de la firma aquí mismo de los Pactos de la Moncloa vocación de los Pactos de la Moncloa que fue un acuerdo de todos los partidos

Voz 3 00:14 pero una situación económica así lo humano

Voz 2 00:25 sí lo es como Santiago Carrillo describía la importancia de aquellos acuerdos de la Moncloa ahora se dice mucho que la política transita por caminos nuevos inéditos pero no está mal observar los precedentes para comprobar cómo se usan los argumentos a conveniencia o para como en este último caso constatar que hubo acuerdos políticos en contextos todavía peores incluso en esos contextos había un plan un plan para la política esas cosas José Luis hasta mañana hasta mañana buenas noches Adriana buenas noches mañana estará Angeles por cierto por aquí

Voz 1715 00:58 en Cataluña PP Ciudadanos C's PP el PP empujando ciudadanos a que haga aquello que el PP el candidatos del PT no hizo cuando bueno pues había ganado las elecciones IU tenía la mínima certeza que tiene hoy Inés Arrimadas de que no iba a conseguir ser elegir

Voz 2 01:13 en aquel momento Mariano Rajoy presidente del Gobierno Carmen hizo y no hizo

Voz 0378 01:20 en las primeras sí hizo una ronda de conversaciones iraquí renunció cuando fue a ver al Rey en la segunda hizo una ronda de de conversaciones con los partidos tampoco tenía apoyos ISIS represento y y yo que se quede en el fondo de esto pues hay eh todo de pequeña vendan ciudadanos sale al Partido Popular por por las cosas que han dicho de ellos en la campaña por lo que pasaba antes de la campaña que ya detenían calentitos con el cupo vasco y cosas esas pero bien es verdad que yo echo de menos que que es ciudadano no haya explotado un poquito mejor su triunfo es decir por lo menos hacer una ronda de conversaciones con el resto de los partidos antes de ir al Gobierno que efectivamente yo lo veo prácticamente imposible lo veo muy difícil que lo hagan los independentistas pero lo veo imposible que lo daban los constitucionalistas aunque fuera con la abstención de de los comunes pero antes eso hay una mesa en el Parlament que hay que constituye esa mesa pues los números depende de cómo sea si quitamos a a los cinco que están en Bruselas y a los tres que están en en Alcalá Meco que una cosa es el antecedente es que un juez les permita ir a a ser investido uno y otra cosa es que vayan a querer ir

Voz 2 03:04 con todas las limitaciones presidente de la mesa

Voz 0378 03:07 es a lo mejor había una mayoría alternativa a la de los independentistas para la mesa

Voz 1715 03:13 ya sí para constituir la Mesa

Voz 0378 03:16 a lo mejor no es seguro pero podría podría darse yo creo que la mesa puede jugar un papel muy importante en esta situación porque hay que interpretar el reglamento y el reglamento se puede interpretar de muchas formas

Voz 1715 03:33 claro es cierto voy con Emilio con Alberto es cierto que si el el ciudadano el partido de Ciudadanos Inés Arrimadas emprendiera una ronda de contactos de resultado más que previsible en el fondo estaría reforzando la imagen de la victoria en manos impartido no independentista no nacionalista por primera vez no reivindicando se al menos en lo estético o el nunca si teatral

Voz 5 03:57 como el descanso es poca gente yo creo que se acuerde ahora de que hagan ciudadanos es que parece que hagan

Voz 0378 04:03 no no es ver a Emilio

Voz 0554 04:05 además bueno yo yo creo que aquí lo que hay es un truco dialéctico porque hay palabras que engañan porque una cosa es ganar las elecciones y otra pasa a ser el partido más votado proponer cosas totalmente distintas cuando no tienes la mayoría absoluta no has ganado las elecciones es el partido más votado y por lo tanto si haces tú números y ves que no tiene posibilidades ninguna de formar gobierno pues es comprensible que se nieguen a asumir esa responsabilidad bien es cierto que en la política y en una sociedad como la nuestra sociedad abierta en la que la comunicación y la imagen prima muchísimo sí la posibilidad de que hubieran tratado de de explicitar y de exponer ante la opinión pública su su voto diciendo asumimos la iniciativa de formar gobierno para demostrarle a la ciudadanía de que a pesar de ser el partido que más votos obtenido los separatistas no quieren estar con nosotros pero eso eso ya es opinable y forma parte de lo que es el la táctica la estrategia política la estrategia de comunicación pero decir que la señora Arrimadas ha ganado las elecciones y que tiene el deber de formar gobierno de Taro me parece una trampa dialéctica o repetirlo demasiado burda porque no quiero parecer pesado pero una cosa es ser el partido más votado y otra cosa es ganar las elecciones Ezker señal la señora Arrimadas al acabó XXXVI diputados para tener la mayoría absoluta hace falta tener sesenta y ocho en el partido en el Parlamento o catalán Alberto

Voz 0055 05:39 pero ha ganado hay una similitud entre Rajoy Arrimadas es que los dos han ganado unas elecciones pero la diferencia está en que Rajoy perdió venía de otro sitio mucho más alto y entonces perdió hay Inés Arrimadas ganó ganó las elecciones viniendo de mucho más abajo con lo cual no son equiparables yo creo que como dice Carmen a Ciudadanos tendría que hacer algo para que para para que se visualice mucho más que son los que han ganado en votos en escaños y en las elecciones y claro no corre riesgos a por ejemplo no conseguir el apoyo de los socialistas que puede ser un miedo que pueda tener Inés Arrimadas no que te porque la campaña la campaña de Ciudadanos ha sido muy dura muy dura no contra los independentistas que se da por hecho contra el Partido Popular y contra el Partido Socialista de Cataluña claro entonces es ahora con los que tienes que hablar

Voz 5 06:40 eso ahí Alberto le convendría ciudadanos yo creo que ese sea retratará por ejemplo BSC esa de cara a unas posibles segundas elecciones exacto yo creo

Voz 0055 06:49 que es ciudadano necesita enseñar proyectos de gobierno proyecto de gobierno porque hasta ahora ha sido comparsa por por los resultados en el resto de España ha acompañado a a otros gobiernos ha sido posición modo apoyado entonces esta es la oportunidad que tiene que es un tiro al aire que que ya sabemos que que Esquerra Republicana Hay puto mono suman suman y con la CUP suman setenta escaños vale ya lo sabemos pero quizá la gente que ha votado a Ciudadanos trece Se merece vi visualizar ese resultado se merece que como ciudadanos se pone a negociar con unos socialistas a lo mejor la agenda social de un Gobierno que no va a llegar lejos o sea que no vas que no va a ser ni siquiera elegido pero sí que la gente necesita ver que se negocia porque el otro ya lo conocemos eh el recorrido de Juncker así de Puigdemont no lo sabemos de memoria el recorrido de la CUP Bono no puede sorprender porque la CUP siempre juega sorprenden no pero pero lo de lo sabemos necesitamos yo particularmente no estoy con la premura que le está metiendo el Partido Popular a ciudadanos pensando que que se va a dar un Castañar hizo en las negociaciones no estoy en esa premura estoy en que la gente que ha votado ha salido a votar han votado el ochenta y dos por ciento y esa gente necesita que el a los que han votado pues que saquen la casa datos oiga que estoy orgulloso de que me esto

Voz 1715 08:23 cuántos has dicho algo interesante Alberto voy contigo de nuevo Carmen has dicho acceso querer no no no está bien salen de diste tendría sentido o quizás sería hasta útil y conveniente que el partido que Ciudadanos negociara con el Partido Socialista por ejemplo una un programa social de de políticas sociales lo cierto es que un proceso de ese tipo permitiría al menos que fuera casi con forma de espejismo que en Cataluña durante un tiempo cortó se hablará de otra cosa que no fuera Independence además señores vamos a hablar de un proyecto de gobierno para esta comunidad

Voz 0554 08:55 bueno y Music y haber por lo menos

Voz 0378 08:57 los comunes también aún proyectos

Voz 1715 09:01 ha comunicado que se haya un buen debate Emilio sí

Voz 0554 09:06 eh yo intuyo que puede haber una matización una rectificación en Ence la nos porque la selección han ha sido hace cinco días ni siquiera los diputados Sanidad tomara posesión de su acta ha sido una manera una primera manifestación como es el amor sino tenemos mayoría absoluta ni de lejos para que vamos a intentarlo pero sí yo creo que si reflexionan y deben hacerlo debería ser conscientes de que tienen que aprovechar esta situación para vender su producto a la a la sociedad a la sociedad catalana al resto de la sociedad española porque no nos engañemos después de este triunfo inesperado notar inesperado de de la señora Arrimadas si ellos ya tienen unas esperanzas a nivel nacional que no tenían hace una semana no por lo tanto si quiénes sacarle partido jugo y fututo a a esa bella ese triunfo electoral que no Victoria pues sí deberían intentar como ha dicho Alberto es una cosa inteligente y es la segunda vez que debo decimos que que es evidente es evidente de usted señor Ciudadanos de Cataluña es que los socialistas si nosotros hoy por la mente puesta en casa acabar uniendo el Partido Popular en políticas sociales proponemos estoy estoy esto qué es lo que proponen los otros claro y eso es una manera de tener un protagonismo que pueden perder si se resignan a decir hemos sido perdedores porque fijaros con la astucia en un poco cara también con la que el señor Puigdemont ha presentado como vencedor cuando ha sido el mayor derrotado en la historia del del nacionalismo catalán porque en las últimas elecciones sin que Convergència se presentó sola a las elecciones que fue en el año doce obtuvo cincuenta diputados después fue con Junts pel Sí ahora o cuando vuelve a presentarse suena ha pasado de cincuenta a treinta y cuatro

Voz 6 11:04 claro en la caída es espectacular y estos señores

Voz 0554 11:07 tan vendiendo la historia o la imagen de que ellos han ganado porque se suman suman a su voto los votos de Esquerra que no tienen nada que ver con ello y no digamos los de la CUP ahí sí ahí pues una mezcla de astucia y de cara política bueno pues no tanto por la señora Arrimadas y Rivera deberían darse cuenta de que hay una oportunidad que no deben de

Voz 0055 11:24 la otra gran diferencia entre entre Rajoy Inés Arrimadas es que la la operación la primera operación de Rajoy tenía un objetivo claro de repetir las elecciones y la de mi Inés Arrimadas no lleva a ningún sitio o sea no va a provocar la repetición de elecciones porque no se presente como candidato

Voz 0378 11:45 Pita yo creo que los independentistas sacan incluso más

Voz 0055 11:48 y eh

Voz 0378 11:50 yo vuelvo aquí siguiendo con lo que decía Emilio mira pues Remón a quién quieren nombrar presenta el Parlamento a Carme Forcadell otra vez de Esquerra Republicana e cuando sabe perfectamente que Carme Forcadell en el mismo puesto que está en el que todavía está como como presidenta hasta que se constituya el nuevo Parlamento presenta la Diputación cosita que haga de aceptar a trámite cualquier ley de forma unilateral pues es que la lleva a prisión incondicional porque sería digamos saltarse la la condicionalidad con la que han puesto en la calle la situación entre Esquerra aquí Jones Per Cataluña la candidatura de Carlos pues no son las mejores no sabemos qué va a hacer la CUP porque la CUP por encima de la mesa ante todo la unilateralidad y seguir implementando la República no que que dicen ellos yo a la Mesa del Parlament le doy mucha importancia aquí me parece que por lo menos esa partida debería jugarla ciudadanos o cualquier otro intentar formar una alternativa a la a la de los independentistas los que no quieran la vía de la unilateralidad que nos ha llevado

Voz 1715 13:24 sí porque es tanto como plantearse si después de llegar hasta aquí hablo de Ciudadanos se de haber hecho el trayecto que ha hecho de haber conseguido lo que han conseguido por ejemplo tiene muy meritorio ganar las elecciones en Cataluña que que las gane es un partido constitucionalista no nacionalistas no soberanista es en fin algo histórico es decir haber llegado hasta aquí para volver a dejar la el protagonismo del discurso al independentismo

Voz 0378 13:53 es que los que han ido a votar que no iban nunca hay que han llevado la participación a la ochenta y dos por ciento pues mañana se volverán a declarar esperan

Voz 0554 14:03 algo esperan en algo yo creo que Ciudadanos debe debe de ofrecérselo no eso eso a mí me parece que me parece evidente no porque sino corre el riesgo de ser lo que en él otro extremo políticos se le critica es el acusa a Podemos usted es el es el receptáculo de un descontento social pero usted a la hora de la verdad pues no no ofrece fórmulas concretas y en cuanto trata de ofrecer las pues ustedes se pelean y romper entre ellos bueno que a ninguno la plana mayor de Podemos un reproche que es el legítimo podemos caro Si estos días los señores de ciudadanos vuelven a a quedarse en el no es no me opongo a la al nacionalismo el no nacionalismo proponga a ellos y no tiene ninguna propuesta concreta pues corren riesgos de versiones vibración lo vamos a dejar aquí

Voz 1715 14:51 que está Marta García ahora hablamos de cultura luego escuchamos a Ramoneda Carmen Alberto y Emilio

Voz 2 14:56 gracias y buenas noches adiós bueno bueno bueno fíjate hasta el año que viene

Voz 8 15:02 a su lado

Voz 9 15:10 bien yo en malas

Voz 2 15:21 tiempo para la cultura en Hora Veinticinco cómo estás Marta García buenas noches

Voz 1513 15:25 pues mira estoy un poco harta de tanta comida hay tanta fiesta hay tanta Navidad tanta Fein hay tanta no sé

Voz 10 15:32 yo no lo es que comer caso ya sí

Voz 2 15:36 ya tampoco si yo yo no sé si esto los españoles

Voz 1513 15:39 lo hemos hecho siempre os venimos haciendo desde hace tiempo lo de comer y hablar de comida hay estar comiendo y seguir hablando de comida

Voz 1715 15:45 a ti no sé si te pasa a mí me ocurre

Voz 2 15:48 Ana fui a mi pueblo Tudela el sábado pasado cuando termine de comer nada más terminar de comer mi madre me estaba preguntando qué quieres comer el domingo relación mi madre también lo todavía no digerido la de hoy te puedo pensar en la comida del domingo Ésta es muy de madre sí sí sí sí bueno pues

Voz 1513 16:03 a propósito de esto lo de comer y hablar de comer mientras está comiendo hace unos días no llegaba la redacción un libro publicado por la editorial círculo de tiza que se llama Fuera de carta está firmado por Javier Márquez que subdirector de la revista tapas por o Rodrigo Varona que también es periodista ya ha pasado también por la revista tapa así por Esquire bueno pues el libro se abre con un encuentro entre Julia bombín que es dueña de la taberna asturianos que es una taberna de todas las Vida y el chef Dabiz Muñoz y esa primera historias encuentro entre entre ambos dice mucho de la filosofía el libro porque es una charla en la que ambos se demuestra en ese muestran una admiración bestial el uno por el trabajo el otro ella le considera como su hijo y ella Yell la lo consigue la considera ella con una especie de de maestra lo que tiene los estar entre fogones Si la cocina pues toda la vida no habla los dos de sacrificio de pasión que son dos palabras que utilizan en esa conversación mucho tiempo y al final uno lo que acaba pensando después de leerlo es que da igual si te dedicas a la cocina tradicional lo a la de vanguardia porque al final bueno pues al final uno está unas igual la cocina iguala a todo el mundo que está dentro no es un libro muy curioso en el que cada capítulo es una historia han gastronómica distinta por ejemplo Márquez y Varona se meten en la piel de un testigo excepcional de la historia de el Bulli que no es otro que la pizarra de del Bulli Lápice gran que la que Ferran Adrià escribía esas frases que bueno que la inspiraban y que le yacían tener esas ideas tan

Voz 2 17:30 que atendían y otras no que atrás no otras no eléctrica y Adrià

Voz 1513 17:33 así es como creatividad no es copiar o todo es posible que bueno que no deja de ser una frase

Voz 1715 17:37 lugar común pero te puedes pegar bastante

Voz 1513 17:40 no hay un capítulo que se llama lista manía que recopila algunos de los grandes banquetes de la Historia y hay uno muy curioso que es el de François Mitterrand

Voz 11 17:48 monta un una un festín para una serie de de amigos escogidos donde se abren unos Benassi donde se preparan una serie de platos exquisitos destacando un uno de ellos que es un plato que no sé si sigue estando prohibido un pequeño una pequeña habrá un pequeño pájaro que que se come entero con huesos y todo tan exquisito que la tradición dicta que hay que comerla con la servilleta por encima cubriéndole la cabeza para no ofender a Dios con el pecado de comerte ese pajarillo disfruto todo aquello que cuentan que no volvió a probar bocado hasta varios días después no se fueron se día después cuando falleció

Voz 10 18:31 ese muera como comen pajarillo al comerse desean

Voz 1513 18:36 habla de la relación entre el cine y la gastronomía también en el género negro oí la comida hablando por ejemplo los detectives de de Dashiell Hammett y Chandler pues sólo deberían bebían mucho y comían poco comían emparedado se Sounds habla este libro de cómo los detectives de el género negro más europeo más mediterráneo pues el detective de de Donna Leon por ejemplo pues son unos sibaritas y comen fenomenal les gusta mucho son a mesa incluso cocinar bueno también se plantean preguntas como Si esto que vivimos es una especie burbuja si da para tanto la gastronomía tentación si es una moda si hemos llegado ese punto nueve que nos importa más la foto del plato que colgamos en Instagram es más importante esa foto que comernos el plato que es lo que separa a un crítico gastronómico de un bloguero que acaba de llegar O'Shea conseguir mesa en en diverso por ejemplo en un restaurante como diverso ya no satisface un deseo de comer bien sino un deseo de alcanzar un estatus

Voz 11 19:32 yo creo que sí más que nada porque te tienes que partir la cara para para comer allí es decir tienen una una lista de espera de no sé en cuánto están a ahora allí Si si llega al año pero que es algo que no deja de resultar bastante sorprendente decir voy a reservar para ir dentro de un año a comer a un sitio X es como buscar llega ese día Hay has tenido un mal día anterior era o ese mismo día de no tiene gana ninguna pero bueno ya se convierte lo cual también es un riego porque imagínate la expectativa que crea llevarte un año yo esperando para sentar en un sitio

Voz 12 20:13 bueno

Voz 1513 20:13 pues de fotos y de de fotos pero no fotos para Instagram ni de comida precisamente a estar hablando estos días nuestra compañera Raquel García con Cristina de Middle fotógrafa I Premio Nacional de Fotografía de Middle acaba de publicar un foto libros llamada Perfect Man que nació a partir de una anécdota

Voz 13 20:30 pese con una anécdota pequeñita que es la de la de un señor en la India que bueno obtenía casi setenta años lleva cuarenta y cinco años celebrando el cumpleaños de Chaplin eh un pueblito que no estar apenas asfaltado en en Gujarat casi en la frontera con Pakistán entonces yo quería ver un poco qué podía hacer yo con un gran tema que es condiciones de trabajo en India y a partir de ahí bueno pues enlace la figura de Charles Chaplin retomen los diez primeros minutos de Tiempos modernos y me fui a las fábricas de asilo industria pesada a pedirle a los obreros que bueno que baila sin en las máquinas un poco como cuando Chaplin en Tiempos modernos a hacer todo ese desastre que hacen no

Voz 1513 21:13 bueno pues de miel también nos contaba ella bueno ellas feminista Se declara feminista pero defiendo un feminismo de acción feminismo que está alejado de las pancartas en las manifiesto de de las manifestaciones de la retórica entonces no nos contaba también le contaba Raquel otro proyecto en el que está metida que ha titulado gentleman clave en el que desmonta esa imagen que es muy muy habitual muy frecuente que asociada a la prostitución que son esas fotografías de mujeres desnudas en habitaciones sucias de de hotel o de moteles y ella se va al otro al otro lado y lo que lo que hizo fue poner un anuncio en el periódico en el que pedía a clientes de prostitutas de prostitución que posaran para ella a cambio de dinero

Voz 13 21:55 vamos a una habitación donde normalmente irían con prostitutas yo pagó la habitación Ile pagó más o menos lo mismo que ellos pagarían una prostituta a cambio de que hacerles un retrato les pregunto todas las cosas que a la audiencia femenina senos Miera entorno a este tema porque los hombres me preguntaron a amigo y saben perfectamente cuánto cuesta porque

Voz 0554 22:15 lo hacen hablan con ellas no

Voz 14 22:18 a aquí

Voz 1513 22:22 marchamos con pues Seaman más la Williams es una recomendación de Alfonso Cardenal llevo toda esta semana hablando con él de de música de lo mejor del dos mil diecisiete de de lo que viene y el otro día hablamos de de este tipo y la verdad es que está canciones maravillosas llama Vampire

Voz 1715 22:39 viniendo de Alfonso sólo puede ser bueno sala entre bueno

Voz 2 22:41 el inicio buenísimo muy bueno hasta mañana martes cada

Voz 14 22:46 en el acto de hoy que seguiría no para esto el eh

Voz 15 23:37 el dietario

Voz 1150 23:41 Rajoy sigue instalado en el inmovilismo aquí nunca pasa nada aunque Rivera vea como Arrimadas ha quitado el monopolio el liderazgo del partido Ciudadanos los tiene prisa porque prefiere que Rajoy acabe de quemarse en el laberinto catalán en una recuperación económica que flaquea el PSOE sigue en la inopia su máximo nivel de análisis es culpar de su fracaso Iceta por haber hablado de indultos a los independentistas es decir en vez de ofrecer alternativas al usarse más a la fracasada Estrategia de Rajoy podemos rehacer el colapso incapaz de superar el desconcierto que es gesto en Vistalegre II Malos mimbres políticos para un año que se anuncia decisivo no es razonable que la investidura de Puigdemont quede en manos de los tribunales nada impide legalmente ser reelegido pero si regresa para defender su investidura les pesa el Tribunal Supremo una vez más la estrategia de Rajoy coloca a los jueces ante decisiones de gran repercusión política que no deberían corresponderles hay tres detalles en el discurso difícil Felipe VI que insinúan cierta incomodidad con el PP referencia a la corrupción su apelación a que España juegue un papel más importante de Europa y su inquietud por la insuficiente recuperación económica con el estilo plano del lenguaje propio la corona no dejan de ser tres apuntes sobre tres puntos débiles del balance el PP algunos sólo ven música del Gobierno de las palabras del Rey del Gobierno o de Ciudadanos diez votos fujimoristas salvaron el pasado sábado el presidente peruano Kuczynski de la destitución ahora sabemos el precio compró su impunidad a cambio el indulto al ex presidente Fujimori condenado a veinticinco años de cárcel por delitos de lesa humanidad otro cambalache entre política hay corrupción los la ley la ciudadanía tiene habilita sus políticos sino la capacidad de componenda entre ellos las corporaciones que les manejan no le den más vueltas sí pero fuera una verdadera democracia hoy el presidente estaría destituido y Fujimori seguiría en la cárcel

Voz 16 25:33 alguno

Voz 7 25:38 tú

