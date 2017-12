Hora 25 (27/12/2017 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0032 00:00 la salida de prisión de Jordi Pujol Ferrusola permitirá que vuelva a aflorar aquí lo que lo destapó puede Cataluña seguir obviando la podredumbre de una parte de la que fue su clase dirigente puede permitirse seguir hablando sólo de independencia cederá Inés Arrimadas a la presión ya actuará como la ganadora de las elecciones se merecen sus votantes algo más que la simple celebración del triunfo la noche del jueves pasado son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:27 ahora

Voz 0194 00:48 hola buenas tardes era el único miembro del clan Pujol que estaba en la cárcel esta tarde Jordi Pujol Ferrusola ha abandonado la prisión de Soto del Real después de pagar una fianza de quinientos mil euros está acusada de blanqueo de capitales y fraude fiscal el primogénito de la familia Pujol supuestamente ideó un entramado para ocultar y manejar la fortuna familiar

Voz 3 01:06 queremos que aquellos tiene que seguir siendo palco volviendo que lo determinado singular tolo lo digo simulacro tomó prestado por la de la profecía tenía homologar que el por joyas eh

Voz 0194 01:19 pero en su día le contó al juez que el dinero de los Pujol en Andorra porque temía la inestabilidad política en la década de los ochenta Además este miércoles la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigadas a veinticuatro personas que integraban el consejo de administración del Canal de Isabel Segunda cuando esa empresa compró la colombiana in hasta entre los nuevos imputados el que fue el equipo más cercano de Alberto Ruiz Gallardón

Voz 4 01:40 ahora les damos los detalles después resumir hemos las conclusiones de la reunión convocada hoy por el Gobierno con común

Voz 0194 01:45 puedes Autónomas Ayuntamientos para avanzar en la aplicación de las medidas recogidas en el pacto de Estado contra la violencia machista lo primero será repartir dinero entre comunidades y ayuntamientos Dolors Montserrat es la ministra de San

Voz 5 01:57 la sala voluntades el premio reprime es el dos mil dieciocho Cypress Robaina ya no hay presupuestos la modificación del presupuesto para incluir la primera partida de doscientos millones de euros que están acordados en el pacto Estado de violencia

Voz 0194 02:10 el Gobierno también ha informado a los grupos parlamentarios de las medidas que quiere poner en marcha para mejorar la lucha contra el terrorismo yihadista Juan Ignacio Zoido ministro Intel

Voz 6 02:18 el Ike en todos los sitios la persona que se vayan alojar estén identificadas y que también se tengan identificado a todos aquellos que alquilan vehículos de motor

Voz 0194 02:33 y en Cataluña falte de grandes novedades el debate sigue rondando a ciudadanos ya cuál debe ser su actitud como fuerza más votada Pedro

Voz 4 02:39 pero el Partido Popular insiste en pedir a Inés

Voz 1715 02:42 Mas que no renuncia a su papel de ganadora que tome la iniciativa él

Voz 4 02:46 eso es suma quiénes le reclaman que asuma la responsabilidad de todos los votos recibidos Rafael Hernando pt José Luis Ábalos PSOE y lo que no se puede hacer es tirar la toalla en mi opinión ni decir no esto no va conmigo por qué no sumo proclamarse victorioso de una contienda electoral también comporta alguna responsabilidad y esa responsabilidad se llama iniciativa política

Voz 1715 03:08 además el Parlamento catalán ha aprobado hoy presentar un recurso ante el Constitucional contra la aplicación del ciento cincuenta y cinco Lluís Corominas es diputado de Jones Percy

Voz 7 03:17 la manera la forma en que se disuelve el Parlament en que se puede cesar aún president de la Generalitat están expresamente tasadas en el Estatut de Cataluña y amparadas en el marco constitucional fuera de esto el artículo ciento cincuenta y cinco en ningún caso puede prever esto en ningún caso por tanto el Estado ha utilizado el artículo de forma titulo Gus

Voz 0194 03:38 tanto la institución insinuantes si ya a las ocho y media deportes en Hora veinticinco Sonia los buenas tardes

Voz 1914 03:42 hola buenas tardes el Real Madrid ya está pensando en la próxima temporada y como hemos contado en SER Deportivos Florentino Pérez no va a dejar pasar otro verano sin el fichaje de un galáctico el número uno de la lista es el delantero inglés Harry Kane mientras el Sevilla sigue sin entrenador aunque todo hace pensar que va a ser el italiano Monte la el que dirija al equipo en el derbi contra el Betis del día seis de enero el que no va a estar en ese banquillo es el técnico bético Quique Setién sancionados a tarde con tres partidos por el Comité de competición ya que estamos entrenadores en Las Palmas presentación primer entrenamiento hoy de Paco Jémez además baloncesto jornada en la Eurocup acaban de empezar el Alba Berlín Bilbao Basket y el Mora Banc Andorra Darussafaka para las nueve y media queda el partido entre el Herbalife Gran Canaria y Big y el día

Voz 8 04:24 para la borrasca Bruno ha provocado problemas en zonas costeras en Tarragona un hombre muerto empujado por una racha de viento estaba arreglando una ventana en un balcón y lo que

Voz 0194 04:31 Nos espera es menos viento más nubes Luis Miguel Pérez buenas noches buenas noches las próximas horas vendrán marcadas por las nubes

Voz 9 04:37 Iván a seguir erre que erre dando precipitaciones en Galicia el Cantábrico también en los Pirineos cotas de nieve alrededor de los mil metros va nevada importante en el Pirineo de Lleida y en el de Huesca también va a haber muchas nubes en el interior peninsular con chaparrones sobretodo avanzada esta noche y madrugada mañana por la mañana alcanzarán incluso zonas de Andalucía o el sur de Castilla La Mancha en Canarias y en gran parte de las costas mediterráneas en Campillo tiempo más despejado fresco esta noche eso sí y algo ventoso todavía de hecho mañana va a seguir el viento del noroeste bastante fuerte en la desembocadura del Ebro también en la Comunidad Valenciana Martín Canarias mañana las nubes van a más de hecho al norte de las islas van a empezar a caer alguno Chaparro empieza

Voz 1038 05:17 Veinticinco Pedro en pasadas las ocho y media el primer repaso

Voz 1715 05:20 formación del día así que vamos ya con todo

Voz 4 05:26 es un gran misterio pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos quise preguntarle

Voz 10 05:31 por qué a mí si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutuo apuntó

Voz 11 05:46 hay personas que para mover el mundo tan sólo tienen que descolgar el teléfono

Voz 12 05:53 cogería

Voz 11 05:53 la llamada Tapas magacín elige a las veinticinco personas más influyentes de la vida Gastro descubre sus nombres quizá un día te llaman Spain Media mucho más que revistas

Voz 2 06:06 a ver Colón tu mitad pidiendo tres carabela a la gimnasia y aquí alquilamos por hora pero es que quiero traerme muchas cositas y mía arma pero como naufragan cauto en verano cuando vengan Alemany hombre pero imagínate que llegó allí en playas con agua Clarita a peces de colores

Voz 13 06:24 montamos un resort de esos de ser Italia vivir merece la pena insiste seis de enero sorteo del Niño setecientos millones en premios el premio es para los que insisten Lotería Nacional

Voz 2 06:37 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 06:44 seis minutos siete y seis minutos en Canarias llevaba en prisión desde el pasado mes de abril Jordi Pujol Ferrusola el hijo me Llor de la familia Pujol supuesto contable familiar y al que la justicia acusa de blanqueo de capitales fraude fiscal Pujol Ferrusola ha salido de prisión esta tarde el ocho después de pagar la fianza fianza rebajada hasta el medio billón de euros Pilar Blasco buenas tardes

Voz 1743 07:05 qué tal Pedro buenas tardes sí abandonado Soto del Real pasadas las siete de la tarde tras haber abonado sus quinientos mil euros de fianza fondos que ha recabado de amigos y familiares según fuentes judiciales Jordi Pujol Ferrusola sale de prisión después de que el juez José de la Mata rebajara la fianza de tres millones de euros a medio millón en un auto del pasado viernes veintidós de diciembre de Soto del Real se ha dirigido a la audiencia donde le ha citado el magistrado esta misma tarde para notificarle en persona la prohibición de gestionar su patrimonio una decisión que tomó la Sala de lo Penal el pasado junio ante el juez va a firmar también las medidas cautelares que pesan contra él entre ellas comparecencias semanales prohibición de salir del país y retirada de pasa por último auto recordar que el juez De la Mata de no bloquear una transferencia de dos coma seis millones de dólares que iba dirigida a una de sus empresas bajo la sospecha de que ese dinero iba a pagar la fianza seis meses ha pasado en prisión en la causa que investiga la fortuna y los negocios del ex presidente catalán su mujer Marta Ferrusola y los siete hijos está acusado de delitos de blanqueo falsedad documental y fraude fiscal

Voz 1715 08:03 no que la justicia investiga a toda la familia al padre a la madre y los hijos Jordi Pujol Ferrusola era el único integrante de ese clan que permanecía en prisión desde esta tarde se encuentra en libertad condicional también en los tribunales es otra de las novedades del día la decisión del juez de la Audiencia Nacional de imputar de citar como investigados a todos los miembros del antiguo Consejo de Administración del Canal de Isabel Segunda por la compra de Inalsa Ésta es una empresa colombiana que compró hace años y la empresa pública madrileña allí entre los investigados entre los imputados entre los nuevos imputados algunos de los miembros del equipo más estrecho de Alberto Ruiz Gallardón que están imputados investigados todos todos menos el Alfonso Ojea toda la cúpula

Voz 0887 08:46 Canal de Isabel II en el año dos mil uno ha sido imputada por la Audiencia Nacional la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que los miembros de ese consejo de administración de la empresa pública de aguas en ese año fueran investigados ha sido aceptada por la justicia y ha sido aceptada con todos los detalles que señalaba el Ministerio Público en su escrito el juez decidido que pasen a ser investigados por lo que los veinticuatro integrantes de los órganos de gobierno de la compañía han sido citados a declarar en tres diez y el quince del próximo mes de enero por la sede de la Audiencia Nacional van a pasar entre otros el actual presidente de Adif Juan Bravo el ahora máximo responsable de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid Arturo Canalda el que fuera consejero de Medio Ambiente Pedro Calvo Poch la posible decisión de una imputación contra Alberto Ruiz

Voz 1743 09:33 de Ardón queda en el aire a la espera de Annan

Voz 0887 09:35 Izar por parte de la Audiencia Nacional los informes y otras pruebas que debe aportar la UCO

Voz 1715 09:42 Mario al herido Mariela muy buenas tardes

Voz 1743 09:43 buenas tardes clases así apuran un poco más

Voz 1715 09:46 diesen apurado un poco más este dos mil diecisiete se acaba sin que el Gobierno impulsara ni una sola de las medidas del pacto de Estado contra la violencia machista los pelos han tomado la decisión la ministra de Sanidad ha reunido hoy a comunidades y ayuntamientos ante los que se ha comprometido a repartir hasta doscientos millones de euros de los próximos Presupuestos Generales

Voz 1743 10:08 las comunidades y los ayuntamientos han ratificado por unanimidad el pacto de Estado todos están de aquí

Voz 9 10:13 Pardo con las doscientas trece medidas que van dirigidos

Voz 1743 10:16 las a reforzar la protección de las víctimas de sus hijos Dolors Montserrat es la ministra

Voz 5 10:21 estamos ante un acuerdo histórico el primer pacto Estado que se logra en España desde el año dos mil y que refleja el compromiso de este Gobierno con todas las mujeres víctimas con todos sus hijos sus familiares y sobre todo con todas la sociedad también la lucha contra la violencia de género es un asunto de Estado importante es una prioridad de este Gobierno

Voz 1743 10:41 hoy se ha marcado la hoja de ruta se ha acordado dar este año y el próximo año queremos decir dar prioridad a XXVI medidas son las que no requieren cambios legales porque las reformas irá más lentas la más inmediata se pondrá en marcha en enero se refiere a establecer protocolos homogéneos de detección precoz de la violencia de género en las urgencias hospitalarias y también en Atención Primaria sobre la asistencia y protección a los menores sea considera urgentes suspender el régimen de visitas cuando sufran os presencia malos tratos se va a trabajar también en el sistema de acreditación de las víctimas para que reciban las ayudas y la atención sin necesidad de presentar la denuncia se va a mejorar la formación de jueces de policías dentro del pacto educativo que ahora mismo se está negociando por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso también se va a introducir la formación del profesorado se va a introducir también todo lo relacionado con la prevención en la escuela sobre violencia machista de violencia sexual

Voz 1715 11:40 en esta materia queda o queda mucho por hacer se haga será siempre insuficiente pero como cualquier otra política pública la lucha contra este desastre nacional necesitan no sólo voluntad lo que se quedaría en simple voluntarismo también dinero era lo que reclamaban comunidades y ayuntamientos que tienen en muchos casos la responsabilidad más directa en la ayuda llena seguimiento de las víctimas de violencia machista así que Mariola que han dicho unos y otros

Voz 1743 12:05 bueno la discusión efectivamente ha girado en torno a la financiación ante la presión y la preocupación mostrada por las autonomías la ministra se ha visto obligada a prometer que el Gobierno adelantará al primer trimestre de dos mil dieciocho el crédito extraordinario de doscientos millones de euros si no hay nuevos Presupuestos Generales del Estado sin embargo las comunidades exigían exigen que ese dinero estuviese ya sobre la mesa en el mismo mes de enero Mónica Oltra es la vicepresidenta valenciana

Voz 0194 12:34 la lucha contra ese género necesita dinero necesite inversión que eso es doscientos millones cien de ellos para las comunidades autónomas tienen que ponerse encima de la mesa ya tenemos que abordar este tema con recursos con medios

Voz 1743 12:47 de los doscientos millones cien se van a transferir como decía Mónica Oltra a las comunidades ochenta al Gobierno veinte billones a los ayuntamientos de Navarra Ésta es de esa además la propuesta de su consejera Anna hoy

Voz 14 13:00 yo he hacer una nueva ley que como digo incluía todas estas otras violencias que la propia ley foral de Navarra ya las incluye esas violencias la violencia psicológica la violencia física o la violencia sexual evidentemente

Voz 1743 13:15 las consejeras socialistas decidieron no acudir a esta reunión a la conferencia sectorial con la ministra de Sanidad en su lugar han asistido las directoras generales que han pedido también mayor eficacia y celeridad en la puesta en marcha de todas estas medidas gracias

Voz 1715 13:31 luego hasta luego hoy hemos conocido alguna novedad más sobre el caso de la joven de veinte años que murió junto a su ex pareja tras un choque contra un surtidor de una gasolinera el Tribunal Superior de Valencia lo confirmando que apenas ocho días antes de este accidente la chica había presentado una denuncia contra el joven contra su expareja contra el conductor del coche que a su vez también hemos sabido que había sido condenado hace años por malos tratos Radio Castellón Paula bañera

Voz 1322 13:57 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha confirmado que el agresor estaba siendo investigado por tres delitos de lesiones y que la víctima presentó una denuncia por malos tratos una semana antes de los hechos la jueza tomó declaración a la víctima y su presunto agresor no obstante el juicio no pudo celebrarse porque las versiones eran contradictorias no existía parte médico que acreditase las lesiones que relataba la joven el fiscal solicitó entonces iniciar una investigación y pidió que se prohibiera al presunto maltratador acercarse a menos de doscientos metros y comunicarse con la víctima petición a la que se adhirió el abogado de la denunciante quién no solicitó ninguna medida complementaria ni el fiscal ni el abogado de la víctima solicitaron prisión para el detenido por los hechos denunciados el supuesto agresor había sido condenado en septiembre de dos mil trece a sesenta y cuatro días de trabajos en beneficio de la comunidad por dos episodios violentos con una pareja anterior

Voz 1 14:48 este miercoles nos aporta también alguna novedad en otra de las batallas que libramos como sociedad esta contra la amenaza terrorista el Gobierno ha presentado hoy a los grupos parlamentarios a los que forman parte del pacto anti yihadista

Voz 1715 15:00 un puñado de iniciativas con las que pretende mejorar la lucha contra ese tipo de terrorismo por ejemplo el Gobierno quiere obligar a todos los alojamientos y en todos se incluyen algunas plataformas de alojamientos muy conocidas por ejemplo a Airbnb quiere obligarles a que aporten los datos de sus huéspedes Ana Terradillos buenas tardes qué tal buenas tardes once nueve

Voz 1743 15:21 medidas de refuerzo de la seguridad que se quieren recoger mediante leyes orgánicas decretos y reglamentos y entre las primeras una vieja demanda obligar a las compañías aéreas a que faciliten los datos de los pasajeros para identificar a personas no fichadas se quiere reformar también la ley de extranjería para evitar vacíos legales como el que impidió la repatriación del imán de Ripoll tras salir de la cárcel de Castellón se quiere además reforzar el control de explosivos propone como obligación que se registre documentalmente la información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje idea alquiler de vehículos de motor los últimos atentados se han realizado con vehículos de alto tonelaje lo que se quiere comenzar a controlar es una laguna que existe en ese sector Juan Ignacio Zoido

Voz 15 16:02 el que en todos los sitios la persona que se vayan a alojar estén identificadas

Voz 1 16:08 también se tengan identificado

Voz 15 16:11 todos aquellos que alquilan vehículos de motor

Voz 1743 16:13 finalmente Unidos Podemos ha acudido al encuentro como observador a pesar de la exigencia de Ciudadanos Partido Popular de que firmasen el pacto anti yihadista Hora veinticinco

Voz 1 16:25 quiere entrar donde

Voz 16 16:26 lo puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el Rocco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 17 16:48 united a la comunidad XXV síguenos en Twitter en arroba hora25

Voz 1914 16:54 coral los vamos a ir todos a los Alpes hacer parapente menos tú qué pasa qué te da miedo que

Voz 2 17:00 a miedo mi no pero es que

Voz 18 17:03 sí es una pasta bueno no sé

Voz 2 17:05 si me toca el sorteo de Navidad de la ONCE me apunto

Voz 4 17:11 porque este uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE repartió más de novecientos diez mil cupones premiados y setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros a que estas esperando lo pierdes la oportunidad de jugar pero ella tocó por este uno de enero Sorteo de Navidad

Voz 2 17:29 en la Cadena SER veinticinco Pedro Blanco la presión es cada vez mayor

Voz 1715 17:37 el PP insiste el PSOE suma los dos creen que Inés Arrimadas debe hacer algo más con su victoria que renunciar a intentar por el Partido Popular lamenta que haya tirado la toalla tan pronto del PSOE asegura que la victoria debería servir para algo Guillermo Lerma sin pedir

Voz 0743 17:52 le directamente que se presenta la investidura el PSOE también invita a Inés Arrimadas a tomar la iniciativa de alguna forma para hacer valer el resultado de las elecciones José Luis Ábalos asegura que Ciudadanos tiene ahora una responsabilidad que pasa precisamente por demostrar que su victoria vale para algo

Voz 0887 18:08 de del número uno se comporta con alguna

Voz 1 18:11 pues esa responsabilidad sea más iniciativa política

Voz 0743 18:15 la misma línea que el secretario de Organización del PSOE insiste el PP que acusa a Arrimadas de lavarse las manos sino afrontar el resultado aunque Rafa Hernando pide que esta acusación no se interprete como un ataque a ciudadanas

Voz 19 18:27 dime parece sencillamente deplorables que alguien entienda de estas palabras que esto es una crítica a ciudadanos belgas una reflexión sobre las consecuencias que tiene acudir a unas urnas y obtener un número de votos

Voz 0743 18:41 el portavoz del PP un partido que obtuvo cuatro escaños en una Cámara de ciento XXXV aseguraba además que si su candidato tuviese hoy el resultado de Ciudadanos estaría intentando hacer algo

Voz 1715 18:51 prisión no sólo es política por ejemplo el presidente de la patronal del trabajo también es de la opinión de que el ganador de las elecciones tiene que intentar hacer

Voz 1 19:00 por esa Victoria Luque Samphan Santa que tenemos que pedir

Voz 20 19:05 claro es que se han presentado y que han obtenido los mejores resultados la formación que ha sido la primera es que tenga la valentía y la responsabilidad también la cordura de formar gobierno se han presentado para ganar pues cuando uno es ganador tiene que ser el motor literal

Voz 1038 19:19 tutor y Ali impelido es ciudadanos de momento no

Voz 1715 19:21 se descarta intentar nada el Parlamento catalán ha aprobado hoy presentar un recurso ante el Constitucional contra la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco contra el aforo a en la que se aplicó los votos de Junts pel Sí de Catalunya Sí que es Pot han servido para sacar adelante ese recurso que cuestionan la disolución del Parlament o la destitución del presidente de la Generalitat Aitor Rizzo

Voz 0032 19:42 en una decisión tomada en base a un dictamen del Consell de Garantías que consideró que no era necesaria obra indispensable la destitución del gobierno de Puigdemont como decías ha salido adelante con el voto a favor de Jones pero sí de los comunes mientras que Ciudadanos PSC y PP han votado en contra alegando que los independentistas no dejaron más opción que la destitución del guber para convocar elecciones la CUP en cambio optaba por las Thiem abstención con este argumento

Voz 0194 20:05 por la sitúen al Tribunal Constitucional no

Voz 2 20:09 en Asia Nica

Voz 0194 20:12 la diputada Gabriela Serra reivindica que la cruz no reconoce el Constitucional ni la legitimidad ni ningún

Voz 0032 20:17 una competencia asegura que así se aprobó en la declaración del 9N y afirma que la aplicación del ciento cincuenta y cinco ha sido simplemente un golpe de Estado recurso ante el Constitucional que sale de esta Diputación permanente que es el órgano que gobierna la cámara hasta ese hasta que se constituya el nuevo Parlamento

Voz 1715 20:32 la política catalana ha entrado en un compás de espera desde las elecciones de la semana pasada con la Navidad de por medio los contactos entre unos y otros han sido escasos informales ir poco productivos y entre otras cosas tiene que negociar la formación de la nueva Mesa del Parlament si tienen que elegir a quién va a presidir el Parlament eso el bloque independentista tiene alguna dificultad para acordar o aparentemente no es un bloque monolítico Barcelona Pablo Tallón

Voz 1 20:59 mientras que desde Cataluña aseguran que ahora hay que hacer

Voz 1673 21:01 entrar todos los esfuerzos en diseñar la nueva Mesa del Parlament fuentes de Esquerra defienden que antes de nada al PDK tiene que explicarles de forma clara cómo piensan investir a Puigdemont y qué pasa si su plan falla de momento en declaraciones a Catalunya Ràdio el exconseller Jordi Turull apunta una idea hacerlo desde Bruselas a través de Internet

Voz 21 21:19 hola a todos los puso ex parte a unos

Voz 22 21:22 porque es así en cuya función president

Voz 1673 21:25 Nos planteamos es mirar todas las posibilidades porque nuestro compromiso es que sea presiden asegura Turull quien ya avisa de que no van a dar muchas pistas sobre estas opciones porque dice ya sabe cómo se las gastan algunos un Turull que insiste en que su opción favorita para ocupar la presidencia del Parlament Carme Forcadell aunque fuentes de su entorno explican que ella todavía no tiene claro si quiere o no seguir en el cargo

Voz 1715 21:46 esta mañana hemos escuchado aquí en La Ser en Hoy por hoy a Juan Arza un cargo que ocupaba la segunda fila en el Partido Popular de Cataluña era secretario de Estudios dimitió después del resultado del PP en las pasadas elecciones catalanas Se marcha cuestionando públicamente la estrategia del Gobierno la estrategia de su propio partido en todo este proceso

Voz 22 22:05 efectivamente no no actuó con la suficiente diligencia o con la suficiente eficacia no se detectaron las urnas en fin no se lo no se consiguió impedir la logística la financiación de todo el referéndum y después una vez que quitamos había podido llevar a cabo el referéndum se decidió enviar a la policía un poco a la boca del lobo osea no ese cayó de cuatro patas en la trampa que el independentismo había preparado con toda la intencionalidad del mundo

Voz 1715 22:38 vamos con el avance de intenciones de Hora Veinticinco a las nueve en la segunda hora del programa vamos a formular una pregunta que no ha inspirado la lectura de un libro es posible la convivencia entre el hombre

Voz 1880 22:47 Lobo litros por hola Pedro es el libro es la guerra del lobo de Javier Pérez de Albéniz según los últimos estudios el número de lobos ha aumentado en España y frente este animal sólo hay posturas muy diferentes desde los ecologistas radicales súper conservacionistas pasando por los cazadores hasta los ganaderos y pastores que querrían acabar con él pero Pérez del benignos cuenta experiencias que sí permiten hablar de una posible convivencia ganaderos más profesionalizado el uso de mastines en los rebaños el libro además suma

Voz 1322 23:15 a sus experiencias personales en un apasionado del lobo con reportajes y con entrevistas esta noche

Voz 1880 23:20 el escucharemos junto a Juan Carlos Blanco que es biólogo el fue responsable durante años de la estrategia nacional del lobo así habla del turismo del lobo

Voz 23 23:28 el valor del lobo desde el punto de vista turístico está creciendo constantemente en estos momentos hay como dos focos uno en en la Sierra de la Culebra de otro en la zona de Riaño pero cada vez es más gente la que paga el dinero más por observa robos disfrutar de la naturaleza que por matar

Voz 1880 23:47 también los acompañar Leandro Valle que es la tercera generación de una familia de pastores ciento cincuenta años llevan con las ovejas y vive en Valdivieso en el norte de Burgos y antes Pedro queremos analizar el pacto firmado ayer para subir el Salario Mínimo Interprofesional saber si será cierto que será el acicate para que suban

Voz 1743 24:02 esto de salarios nos va a acompañar nuestra Ponos

Voz 1880 24:05 otros de sus la era profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense y además Ángels va a entrevistar a Joan Rosell al presidente de la CEOE

Voz 1715 24:12 todo eso a partir de las nueve de la noche en la segunda hora del programa a partir de las diez lo habitual vamos a repasar las principales noticias del día nos fijáramos en Cataluña nos fijáramos los avances que se anuncian en próximo año las políticas para luchar contra la violencia machista vamos a comentar algunos de los argumentos del día con Pablo Casado sonoros vicesecretarios del Partido Popular Icon Carlos Carrizo a es diputado de C's en el Parlament con ellos hablaremos de en fin referencias cruzadas entre uno y otro partido sobre cuál debe ser el papel que desempeñe a partir de ahora la fuerza ganadora de las elecciones y en la tertulia Ramona del Victoria Lafora

Voz 24 24:54 Cristina

Voz 2 25:07 hora veinticinco Madrid

Voz 4 25:20 muy buenas tardes unanimidad entre los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid to Partido Socialista como Podemos y Ciudadanos piden la dimisión de Arturo Canalda después de que este miércoles juez haya decidido imputarle junto a otra veintena de consejeros del Canal de Isabel Segunda por la compra de Inalsa el PSOE pide a los populares que se mojen digan si quieren que Canalda siga en el cargo la diputada socialista Mercedes Gallizo en La Ventana de Madrid

Voz 25 25:45 si el grupo socialista ya en el mes de abril lo de mayo ya planteamos que este señor tenía desde el escándalo de las cuentas de Canal viene desde el principio desde la época en la que él estaba estaba del descontrol ya había como mínimo del descontrol pero además es que este señor compareció a petición de la oposición en el bombeo de Madrid impreso sobre que que yo nena soy dijo un montón de cosas que no eran ciertas

Voz 4 26:12 entre esa veintena de imputados encuentran dos exconsejeros de Gallardón Pedro Calvo actual presidente de Adif Juan Bravo hay más noticias pero antes conozcamos cuál es la situación del tráfico hasta ahora dgt Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 26 26:24 buenas tardes a esta hora problemas para entrar en Madrid en la uno en nudo Manoteras y Alcobendas en la A cinco la altura de Móstoles y en las seis en Las Rozas también problemas para salir a esta hora de Madrid en la A cinco Alcorcón hacia Badajoz saturada en ambas direcciones la A cuatro en Pinto especialmente complicada en la M cuarenta en el barrio de Rafa

Voz 1914 26:44 Tula en dirección a cinco

Voz 2 26:48 hora veinticinco Madrid

Voz 0887 26:55 la Asociación de Afectados por la venta de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y lo suelo van a pedir al juez que declare todo la cúpula de la anterior empresa municipal así lo han señalado después de que este miercoles hayan testificado dos de los firmantes de la compra venta de mil ochocientos sesenta viviendas sociales en dos mil trece a un fondo buitre Arantxa Mejías presidenta de la asociación de afectados ha señalado en La Ventana de Madrid que no descartan pedir también la declaración de la anterior alcaldesa de Ana Botella

Voz 27 27:22 sí sí pero nosotros sólo pedimos que vayan a contestar a las preguntas a la gente de de la M V no los anteriores directivos pero por supuesto a lo largo de todo el proceso no descartamos como afectados no sobre todos los vecinos escuchar también lo que tenga que decir la alcaldesa al final es una empresa municipal de la vivienda

Voz 0887 27:42 ya conocemos cuál será el dispositivo especial de seguridad en Nochevieja el Ayuntamiento de Madrid ha fijado un límite de veinte mil personas cinco mil menos que el año

Voz 0032 27:50 he pasado en la Puerta del Sol a las han

Voz 0887 27:53 estreno se podrá acudir como chulas y tal y como ocurrió en dos mil dieciséis Se prohíben los camiones cerca de la cabalgata de Reyes Concepción Dancausa delegada del Gobierno en Madrid

Voz 28 28:02 todas las entradas y salidas estarán señalizadas con carteles para facilitar la evacuación en caso de necesidad ahora también megafonía controlada por la Policía Nacional para emitir mensajes en caso de que sea preciso el Centro de Coordinación encargado de gestionar la información y los datos estará situado en Cibeles pero habrá también un punto observación en la sede de la Comunidad de Madrid y por supuesto funcionará también el sector de la Policía Nacional

Voz 1 28:29 en cara a la Guardia Civil ha detenido a un hombre

Voz 0887 28:32 P acusado de defraudar más de setenta mil euros en consumo de agua tras enganchar de forma ilegal su vivienda con la red general del suministro Natalio Otero

Voz 1322 28:40 el Canal de Isabel Segunda detectó un descenso exagerado en el consumo de agua de la vivienda unifamiliar que resultó sospechoso la empresa respeto hable el suministro en la comunidad denunció la situación puso a los agentes del Seprona de la Guardia Civil sobre la pista finalmente a registrar la vivienda encontraron el enganche ilegal procedieron a la detención del propietario el departamento de fraude del canal estima que usó más de veinte mil metros cúbicos de forma irregular la vivienda contaba con una piscina de grandes dimensiones zonas verdes incluso un riachuelo con agua Contini

Voz 0887 29:09 durante todo este miércoles las cafeterías y comedores de los centros de mayores que el Ayuntamiento de Madrid tiene el distrito Fuencarral Pardo han permanecido cerradas sus trabajadores denunciar así que la empresa privada que gestiona este servicio lleva cinco meses

Voz 1038 29:22 sin abonarle su salario desde Comisiones Obreras aseguran que el consistorio conoce la problemática Fabio la guerra es su portavoz

Voz 25 29:29 los ficha día veintiuno les notificaron por guasa de apertura de un expediente de regulación de empleo de extinción de empresa no se presentan la mediación del Instituto la gran que a los trabajadores los que no todo el mundo que han abandonado te caigo también te lo dije nada bueno pues esto es lo que está conocemos hoy

Voz 4 29:46 sigue hora25 tenemos hasta ahora nueve grados en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 2 30:07 hora veinticinco Deportes

Voz 1914 30:13 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redada es de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este veintisiete de diciembre día en el que os estamos contando que el Real Madrid va a echar el Rex el resto por un galáctico Florentino Pérez está deseando sacar la chequera y firmar un futbolista de campanillas y además tiene ya su objetivo número uno cuéntanos buenas tardes Antón Meana

Voz 0231 30:33 qué tal Sonia buenas tardes degradó en diciembre es saber si Neymar o Cain vestirá de blanco los cracks que están por delante de su hija zar pues bien según ha contado Pacojó en SER Deportivos Cain ya es el primero en la lista precio de salida doscientos millones de euros rebajaba les eso sí con futuristas blancos gusten a Poquetino es menos conflictivo que Neymar Cristiano no vería a Cain como un ataque a su jerarquía y encima se abriría el mercado inglés se le caen los goles le gusta a Florentino Pérez no tapa Asensio por tanto Kane es ahora mismo

Voz 6 31:05 el primero en la lista e irrumpe en los planes de futuro blanco el nombre deja

Voz 1914 31:09 Kate secuela en un día de entrenadores el Sevilla todavía no ha anunciado el sustituto de Berizzo pero según ha podido saber la Cadena SER no va a ser Javi Gracia Ig gana enteros la opción Monte La a Las Palmas llega pisando fuerte no podía ser de otra forma Paco Jémez pide compromiso a su plantilla hice pone como ejemplo

Voz 29 31:26 que lo que no debe permitir es que nadie fuera de los terrenos de juego no la sacan más complicada Emma difícil días con lo que si hay que de mostrarle a la afición que no importa la situación en la que están siguió mañana me pillan a las seis de la mañana a mí contra por ahí hombre pues podré demostrar cualquier cosa pero qué me importa esto ponga bien no cuyo no vengo aquí a ser el ex deciden ir policía de nadie a darle la herramienta salir a los jugadores para que sepan que tienen que hacer dentro del campo fuera

Voz 1914 31:51 compromisos lo que ha conseguido Simeone en el Atlético de Madrid hoy está de celebración se cumplen seis años de su llegada al banquillo colchonero y recordemos que también puso sus condiciones desde el primer día

Voz 4 32:02 mí se puede puede

Voz 30 32:04 que hay que tener

Voz 0194 32:06 la canción hay que dar todo hay que trabajar hay que trabajar sobre todo lo que hay que tener más

Voz 1914 32:11 pero tiene dedicación en lo que uno hace Simeone es el técnico que más tiempo lleva al frente de un equipo en Primera División no se sabe el tiempo que le queda a Kepa en la portería del Athletic hoy el presidente Josu Urrutia ha dicho que no hay ofertas por el portero ni siquiera del Real Madrid y que todavía esperan que firme la renovación con el Athletic de Bilbao hoy también dos buenos partidos de fútbol internacional los dos a las nueve menos cuarto Newcastle Manchester City en la Premier y en Italia Copa cuartos de final a partido único Milan Inter derbi apasionante en la ciudad lombarda por cierto la Premier se ha cerrado esta tarde el fichaje del defensa más caro de la historia el Liverpool paga ochenta cinco millones de euros por Billy Van Dyck que viene del Southampton y fuera del fútbol tenemos baloncesto en directo jornada de la Eurocup desde las ocho Alba Berlín Bilbao Basket cómo va el partido Diego González Hollande

Voz 1 33:01 hola qué tal suenan mal arranque de basket en Berlín le ha costado entrar en el partido y eso sólo está pagando caro de momento el resultado a cinco minutos para llegar al final del segundo cuarto es de Alba Berlín treinta y seis Bilbao Basket veinte con este encuentro los hombres de negro se despiden de Europa

Voz 1914 33:17 a la misma hora ha comenzado el Mora Banc Andorra Darussafaka cómo va el partido Fran Ruber muy buenas

Voz 31 33:23 qué tal buenas noches pues el partido ha comenzado ya hace varios minutos cinco aproximadamente para llegar al descanso vence Mora Banc Andorra Darussafaka Istanbul veinticinco veinte adicionales ahora para los de Istanbul bueno este partido un puro trámite para los andorranos que se despiden esta noche también de la Eurocup por la parte de los de Turquía pues son primeros de grupo pasa al Top dieciséis

Voz 1914 33:45 ya a las nueve y media de la noche tendremos otro partido se va a jugar el Herbalife Gran Canaria ASB el Villeurbanne como veis el menudo el miércoles viene muy completo lo vamos a contar todo hasta las nueve de la noche vamos a por ello y empezamos el Sevilla hoy era el día señalado para conocer el nombre del nuevo entrenador pero no va a tener el sevillismo esa suerte seguimos a la espera muy buenas para el banquillo

Voz 32 34:15 hola Sonia muy buenas va a ser mañana esté Pepe Castro al término de una reunión que ha mantenido con el consejo a medio día eso de la una y que concluía a las tres lo contábamos con Pacojó y aún desde esa hora no hay noticias pero sí se estrecha el círculo por tanto entendemos el cerco mejor dicho que será el italiano quién coja las riendas del equipo sevillano

Voz 6 34:35 no hemos sacado una nota en la cual hemos especificado que hemos trabajado y estudiado las distintas opciones que no ha dado la dirección deportiva y que yo mismo también está trabajando con ellos hoy la decisión que consejo pues

Voz 33 34:49 eh ha adoptado la decisión de que

Voz 6 34:52 de delegar en el comité ejecutivo

Voz 32 34:54 para tomar la decisión que la vamos a tomar en breve en breve y que no se anuncia ya hay si mañana porque esta noche juega el Milán y aún no se ha rescindido el contrato con el club milanista por parte de Vincenzo Monte la es el elegido y en cuanto lo arregle esperemos que mañana será anunciado oficialmente como nuevo técnico del Sevilla

Voz 1914 35:11 gracias Fran la verdad es que aunque esté a punto de anunciarse todos resultan poco raro las prisas para despedir a Berizzo la lentitud a la hora de anunciar sustituto los diferentes perfiles que se están barajando a mí como digo me parece todo un poco improvisado que piensas tú comentarista de la SER Miguel Ángel Chavarri muy buenas

Voz 25 35:29 qué tal muy buenas tardes hombres se podía haber hecho el otro modo no hay duda no pero también es verdad que por el de tramo en el que estamos ahora mismo no hay competición y ha habido unos vía para cerrar el entrenador el equipo vuelve mañana por la tarde con que tengo el primer entrenamiento creo que eso sería el plazo adecuado en cuanto al casting recuerda que han entrado ahí técnico como Kiko pero que parece también razonable que hablen con los entrenadores para que los que mandan tenga la opinión más fiable posible no aquí al final lo más importante es lo de siempre el entrenador que llegue aunque llega un día después sea bueno y que a cierto y para eso habrá que esperar a Monte la que desde luego una edición muy arriba

Voz 27 36:04 a lo mejor presidente bueno el director deportivo Javier

Voz 1914 36:08 gracias a Zarra y la verdad es que me has convencido eh parecía improvisado pero me dado argumentos para quitarme la razón y quedarme contigo a la espera de saber quién se va a sentar en el banquillo el Sevilla en ese derbi del seis de enero lo que está claro es que no va a estar

Voz 0194 36:21 Quique cediera en el Betis dura sanción para el técnico Verdi

Voz 1914 36:23 Blanco hola Manolo Aguilar

Voz 25 36:25 hola qué tal muy buenas tres partidos para dar aquí que ese sí en dos por las protestas en el partido frente a donde tiene Bilbao Un partido por quedarse en la zona de banquillo a pesar de que le pidió el esfuerzo ahora Invitro que se marchara pero no queda ahí la cosa cambia también para su segundo es dirt Sarabia que fue imputado también por protestar esto quiere decir que en el derbi en dos partidos más está el XXV entrenador en el banquillo será el preparador físico Marcos Álvarez el que dirija al partido en el Sánchez Pizjuán

Voz 1914 36:54 gracias Manolo sin el entrenador sin el segundo será el preparador físico el que dirija al Betis en ese derbi del seis de enero el que ella tiene plenos poderes es Paco Jémez en la Unión Deportiva Las Palmas ha dejado muy clara su hoja de ruta no va a moverse ni un milímetro del manual Jémez con todo lo que incluye muy buenas Francis Matas

Voz 0672 37:11 la Sonia qué tal muy buenas pues sí la verdad es que dejó cosas interesantes el técnico deportivo en esos cuarenta minutos de rueda de prensa en la presentación oficial hoy como técnico del equipo amarillo es la primera vez en la historia deportiva los setenta años historia que Las Palmas tiene cuatro entrenadores antes de que finalice la primera vuelta de la competición y esto es un aviso a los futbolistas

Voz 34 37:33 se jugadores porque la situación del equipo tomando un mató del entrenador lluvioso el cuarto que aparece por aquí tienen rotando jugadores y una cosa que se demandar los jugadores que que el campo en el que sólo le cortaron la cabeza me entrenadores cuadra también imputado en la que sí hay que prescindir de las menguadas no no se es una indecisión de la actual yo como entrenador que suerte la vida tomar nada grave

Voz 1914 37:56 el mensaje claro de Paco Jémez en su presentación imagino Francis que empiezan a sonar también nombres de posibles fichajes

Voz 0672 38:04 sí el de Peñalba que se confirmaba hoy procedente del Cruz Azul precisamente el equipo en donde entrenaba Paco Jémez la pasada temporada treinta y tres años parece que es uno de los futbolistas importante en este mercado invernal para el equipo amarillo que se va a reforzar entre tres y cuatro futbolista suena bastante en nombre de Jesé que ya estuvo en el equipo amarillo

Voz 1914 38:22 y que no dejó buen recuerdo por lo menos en lo que a goles e refiere gracias Francis seguimos hablando de técnicos de Simeone en el Atlético de Madrid que ha querido darle digamos un cariño Fernando Torres desde sus vacaciones en Dubai Pedro Fullana

Voz 9 38:34 hola hola muy buenas si lo ha mimado animado a Fernando Torres mira que no suele hablar habitualmente bien del delantero Simeone bueno pues las regalado al menos fue un halago en esta Navidad parece que es la ablandado el corazón al técnico argentino en Dubai donde está para recoger un premio a su trayectoria dedica estas palabras a Fernando Torres días después del varapalo que le pegó la semana pasada

Voz 24 39:09 quién los ha visto

Voz 9 39:19 no es un reflejo de los valores del club que pretenden estaba volviendo ya de Dubai porque mañana acaban las vacaciones y se van a incorporar al trabajo entre ellos también evidentemente Diego Costa que no ha dejado de trabajar estas vacaciones quiere rendir desde el primer partido que pueda jugar ya oficialmente sea la Copa del Rey la Liga porque quiere estar entre otras cosas en el Mundial comienza ya la cuenta atrás para convencer a Julen Lopetegui y además ojos se han retirado ya doce mil entradas doce mil entradas para la presentación del domingo en el Wanda Metropolitano de Diego Costa ID Vitolo en apenas dos días se pusieron en marcha a la venta en el día de ayer bueno pues doce mil en dos días

Voz 1914 39:54 estaría bien saber cuáles son de socios y cuáles han pagado diez euros por acudir a a esa presentación gracias Pedro gasta luego mientras en Bilbao el presidente del Athletic Josu Urrutia se ha referido a la situación del portero Kepa que interesa al Real Madrid termina contrato en junio así que el que quiera tiene que pasar por caja aunque Bilbao Verónica Gómez dice Urrutia que no hay ni medio oferta por el portero hola

Voz 1951 40:14 sí muy buenas hoy lo que ha contado el presidentes que han estado más de un año negociando con el jugador que hace en torno a Messi llegó a un acuerdo económico que situaría Kepa entre los mejor pagados de la plantilla y que ahora es decisión del jugador si tomarlo o no si renovar y quedarse o bien negociar con otro club cosa para la que será libre dentro de muy poquito en tan sólo unos días directamente preguntado por el Real Madrid Urrutia ha sido tajante dice que a su puerta no ha llamado absolutamente nadie den cuando acercamiento

Voz 35 40:40 Nkunda clase todo lo que se ha comentado somos conscientes por parte de Air Madrid y otro tipo de rumores pero no tenemos ninguna confirmación por parte de el entorno al jugador en los representadas dos jugadores por supuesto hemos tenido a cortar madre

Voz 1951 40:52 dice Urrutia que es optimista por naturaleza aunque consciente de que la situación de Kepa su contrato va a cambiar a partir del día uno

Voz 1914 40:57 gracias Verónica esto Antón Meana como no encaja al Real Madrid como lo encajan sobretodo

Voz 9 41:02 Dani Keylor Navas es antes de marcharse de vacaciones ciudadana habló con los jugadores para calmarle por había muchos rumores en este mercado invernal en especial se dirigió a Keylor Navas es su portero no debe sentirse atacado por la llegada de Kepa Il titularon ahora mismo es Keylor los dos lucharán por un puesto pero no quiere Zizou que el tico pierda la confianza que tiene ahora mismo después de la derrota en el clásico estaba jugando bien y por eso no quiere que se ponga nervioso

Voz 1914 41:26 Keylor que ha estrenado hace unas horas tu película autobiográfica en Costa Rica una película llamada hombre de fe gracias no se me ocurre mejor título para la trayectoria de Keylor en el Real Madrid Anton la CEPAL en el Barça el nombre del día es el de Deulofeu parece estar más fuera que dentro de los planes de Valverde Barcelona Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 41:45 buenas tardes Sonia aunque el jugador nos cuenta Santi Ovalle confía en poder revertir la situación en este mes de enero que quizá la Copa sea un escenario propicio y que en efecto si no fuera así a finales de enero podría cambiar de aires hay alguna oferta de Italia incluso Barça estaría dispuesto a escucharles el casos que Gerard Deulofeu no aprovechado Sonia las múltiples oportunidades que le ha dado Valverde un Valverde que hoy ha recibido palabras de elogio del ex blaugrana Xavi Hernández escucharle

Voz 16 42:15 si esa Supercopa fue muy mala para el club en medio de una moción de censura en medio del fichaje de animar el Yemen lógicamente os parecía que el club titubear no la llegada de Valverde ha sido clave para un poco enderesar otra vez el rumbo más futbolistas que haylos también tenemos hay una generación de futbolistas que han ganado mucho pero que todavía pueden seguir ganando

Voz 19 42:38 déjame decirte que el Barça ilustra con una imagen de de embeleso la promoción del próximo partido de Liga entre el Barça y el Levante en el Camp Nou el día siete de enero no te pierdas dice la promoción el regreso de Tembleque

Voz 1914 42:52 hay ganas de ver ya de melé jugando con el Barça es el mejor refuerzo que va a tener el equipo azulgrana aparcamos las noticias del Barça y nos vamos a hablar de otras muchas cosas cuenta

Voz 9 43:02 compare precios asegura entender que incluyen

Voz 17 43:04 misma al comprar los regalos de Reyes como las tecnologías del cartel que incluyen no montante ventajas por ejemplo tienes un secador de pelo Dyson supersónica ahora trescientos cincuenta y nueve euros con regalo de un estuche especial incluye además fin

Voz 2 43:17 en entienden en los tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en El Corte Inglés los próximos días nueve y diez de enero

Voz 36 43:25 celebre una gran cita financiera internacional la octava edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas del Ibex treinta y cinco una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial española a la comunidad inversora mundial con BNP Paribas y exacto como socios estratégicos con el apoyo de Gran Thornton Ahorro CECA van prisa Linklater su equipo económico Bolsas y Mercados promueve y organiza Estudio de Comunicación

Voz 1914 43:54 a las ocho y cuarenta y cuatro una hora menos en Canarias seguimos camino en Valencia declaraciones del presidente Anil Murci en los medios del club haciendo balance de un periodo sin duda más que positivo para el equipo valencianista aunque hay jugadores en la rampa de salida Valencia hola Carlos Martínez

Voz 37 44:08 hola Sonia qué tal muy buenas el presidente respecto a posibles llegadas en el mercado de invierno ha dicho que no va a venir alguien simplemente por fichar

Voz 1038 44:15 por fichar así que no hay ninguna urgencia

Voz 37 44:17 en ese sentido lo que sí que se están produciendo sus salida salió Orellana al Eibar ya hace varias semanas que están a punto de salir dos más Rober Ibáñez ir Rafa Mirlo de Rover está planteado como una rescisión de su contrato con el Valencia para firmar libre en el Getafe por lo que queda de temporada y tres más quedándose el Valencia una opción de recompra durante los dos primeros años y un porcentaje de un hipotético futuro traspaso lo del delantero del filial Rafa Mir que termina contrato esta temporada será un traspaso ahora para que el Valencia pueda sacar algo de tajada bien del Real Madrid o bien del Wolverhampton que son los dos equipos que lo quieren el Valencia prefiere que se marche al club inglés por lo que se lo deja más barato pero Rafa mil prefiere ir en principio al Real Madrid para jugar en el Castilla la semana que viene se resolverá el asunto Rafa

Voz 1914 44:58 Mir y Rober Ibáñez gracias Carlos en la puerta de salida del Valencia hoy por cierto terminado el parón navideño para un equipo de Primera División el Leganés ha empezado a bajar los polvorones Jacobo Castro muy buenas

Voz 38 45:08 muy buenas Sonia hoy a las siete de la tarde ha vuelto al equipo que se ha ejercitado a puerta cerrada en Butarque mañana doble sesión a las diez y media a puerta abierta a las cinco de la tarde otra vez a puerta cerrada en el de por la mañana el entrenamiento de por la mañana vamos a poder ver el estado los lesionados quitó si vas Mantovani Brass Anna Gabriel sin manos Key y Omar de cara ese partido el día cuatro frente al Villarreal en Copa del Rey además hoy hemos conocido que el Comité de Competición las sancionado han Rabat con un partido de sanción por su expulsión en el Ciudad de Valencia frente al Levante ya desestimó las alegaciones del Lega el club ha anunciado que va a recurrir ambas tarjetas al Comité de Apelación