Hora 25 (27/12/2017 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 3 00:24 en unos minutos vamos a desgranar el acuerdo sobre el Salario Mínimo Interprofesional que llegaron ayer Gobierno patronal y sindicatos en caso de que la economía y el empleo crezcan en dos mil veinte habrá un salario mínimo de ochocientos cincuenta euros servirá este paso de acicate para que suban también el resto de salarios a estar en Hora Veinticinco el presidente de la CEOE Joan Rosell y más tarde hablaremos de la convivencia entre el hombre y el lobo a partir de un libro que se titula La guerra del logró un libro muy recomendar le de Javier Pérez de Albéniz pero antes como siempre hizo buenas noches Ángels buenas noches vamos a repasar las últimas noticias empezamos hablando de violencia machista porque Ximo Puig president de la Generalitat Valenciana han querido mostrar públicamente su indignación por el asesinato de una joven de veinte años este pasado fin de semana en Benicàssim joven que denunció tan sólo ocho días antes de lo ocurrido su pareja por maltrato hiel ya tenía antecedentes con otra han relación asegura Puig que la clave está en la protección de las víctimas que hay que reforzarla también en la conciencia de la sociedad

Voz 4 01:20 es un nuevo asesinato machista terrible que nos conmueve pero que al mismo tiempo nos obliga a tomar más decisiones tenemos que darle el mayor apoyo posible todos y todas también al conjunto de la sociedad qué tiene que estar absolutamente concernida en esta cuestión no es una cuestión doméstica es una cuestión de la sociedad la sociedad debe dar respuesta al problema más importante que tenemos ante nosotros

Voz 3 01:43 hay novedades en el caso de la violación a la menor de Aranda de Duero la juez ha citado a declarar a partir de la semana que viene a varias personas de su entorno vinculadas de alguna manera u otra a este caso ser Aranda Vicente Herrero

Voz 5 01:54 el próximo martes pasarán por el despacho de la juez la menor

Voz 6 01:56 qué aportó a la Policía Judicial voluntariamente dos grabaciones de audio enviada supuestamente por la denunciante que podrían tener bastante importancia la investigación y la joven que recibió en primer termina por Whatsapp esos documentos al día siguiente tomará testimonio del padre de la denunciante

Voz 5 02:09 yo una prima y una psicóloga que el está atendiendo

Voz 6 02:11 finalmente dentro de esta agenda judicial el martes nueve de enero están citadas en Burgos bajo las más estrictas medidas de discreción dos hermanas de la supuesta víctima de diez y once años que según el testimonio de su madre también conocieron los presuntos hechos por boca de su hermana las cosas

Voz 3 02:24 Nos Rajoy confía en que se recupere la estabilidad política en nuestro país ha dicho el presidente en un acto en Murcia que la incertidumbre es

Voz 1487 02:30 el peor riesgo para el crecimiento seguiremos defendiendo el trabajo bien hecho la estabilidad el respeto a la ley la certidumbre la confianza porque son requisitos indispensables para mantener la creación de empleo y la prosperidad nada nada hay más enemigo del crecimiento económico y de la creación de empleo que la inseguridad jurídica la incertidumbre política

Voz 3 02:55 el lehendakari Iñigo Urkullu buscan un nuevo modelo de estado de hecho ha comentado que es necesario avanzar hacia un nuevo modelo también más allá de España palabras de Urkullu en la recepción de Navidad a las organizaciones sociales vascas

Voz 1487 03:07 exacto avanzar en un nuevo modelo de Estado también de Europa que asuma reconozca y respete sus propias realidades nacionales nuestro compromiso es seguir construyendo Euskadi juntos

Voz 3 03:21 la Guardia Civil investiga la muerte de un menor en Cartagena un joven de quince años que ha muerto en el hospital tras ser encontrado malherido en la calle Radio Cartagena encarnan Lorente Every

Voz 7 03:30 no era hallado sobre las siete menos cuarto de la mañana en la calle escuelas en la zona del Alcor acerca de la puerta de una cochera donde sangraba por un brazo que no podía mover y estaban muy malherido según los sanitarios que lo han atendido en un primer momento y que lo tenían que trasladar al Hospital Santa Lucía donde entraba en parada cardiorrespiratoria se pese a los esfuerzos por reanimarlo hoy una intervención quirúrgica a la que ha sido sometido ha fallecido sobre las cuatro de esta tarde la Guardia Civil ha abierto una investigación de la que no ha trascendido hasta el momento ningún detalle

Voz 3 03:59 allí en Toledo la policía ha encontrado muerto en su casa un joven de diecinueve años en la localidad de La Pueblanueva ya fallecido por una posible intoxicación debido a la mala combustión de un brasero suceso que se ha producido este mediodía al lugar de los hechos se han trasladado los servicios de emergencia la Guardia Civil sin poder hacer nada por su vida y miércoles en rojo para los mercados Eladio Meizoso

Voz 0527 04:18 el Ibex treinta y cinco ha bajado un cero con dieciséis por ciento se queda en los diez mil ciento sesenta y cinco puntos en una sesión con poco movimiento Frankfurt y Milán han cerrado practicamente con la apertura París con una ligera subida del cero coma uno por ciento Londres del cero con cuatro aquí en el Ibex destacan hoy por arriba Técnicas Reunidas que ha subido un dos por ciento Colonial era uno con nueve viento por abajo el BBVA que ha bajado el cero con siete por cien la prima de riesgo de la deuda española se sitúa en ciento ocho puntos básicos dos más que el pasado viernes al cierre de las bolsas europeas a esa misma hora el petróleo cotizaba a sesenta y seis con siete dólares el barril de Brent que es el nivel más alto desde mayo de dos mil

Voz 3 04:59 anoche hemos invitado acabasen por hora25 a Carlos carritos a diputado electo de C's en el Parlament de Cataluña ya Pablo Casado vicesecretario del PP también habrá tertulia hoy con Victoria Lafora Ramón Adell y Cristina de la Hoz

Voz 1487 08:33 el acuerdo que hoy firmamos mantendrá la subida anual del salario mínimo interprofesional siempre que nuestro crecimiento económico sea de al menos el dos con cinco y la creación de empleo de cuatrocientos cincuenta mil puestos de trabajo al año son límites muy prudentes porque quedan por debajo de lo que estamos logrando como es recordado hace un momento este año dos mil diecisiete creceremos al tres coma uno se crearán más de seiscientos mil empleos

Voz 3 08:59 un acuerdo que también aplaudieron los sindicatos Pepe Álvarez UGT interpretaba el acuerdo como el iniciado una senda

Voz 1145 09:04 con esta firma para nosotros va más allá de lo que es estrictamente el a el salario mínimo interprofesional lo marcamos eh en una senda de nuevos acuerdos que sitúe a nuestro país de nuevo en un proceso recuperación de derechos de recuperación de bienestar de reparto de la riqueza que es el elemento clave en estos buques

Voz 3 09:29 hay un hay sordo de Comisiones Obreras se sumaba esa idea de que esto es sólo la punta del iceberg os parece también

Voz 17 09:34 que es un acicate un acicate muy importante para retomar la necesidad de acuerdos relacionados con la negociación colectiva es un consenso que se empieza a construir de una forma importante es la Comisión Europea es el Fondo Monetario Internacional es el propio Banco Central Europeo el que está recomendando a las economías europeas economías como la española la necesidad de un salto de un incremento en el conjunto de los salarios

Voz 3 09:59 para no sabemos si esa esperanza tiene base pero sí es cierto que por fin después de seis años han vuelto a firmar un pacto social en España son quinientas mil personas las que viven con ese salario mínimo interprofesional que ahora mismo están setecientos siete euros fácil no debe ser la vida de estas personas se sube el alquiler sube la luz suben los combustibles pero hemos escuchado al presidente Rajoy ha calificado como un gran acuerdo los sindicatos satisfechos y la patronal también ha aplaudido la firma Rafa Bernardo buenas noches

Voz 1762 10:25 buenas noches el acuerdo supone una subida sin precedentes del Salario Mínimo en un periodo de tiempo tan corto un veinte por ciento en tres años el último empujón asimilable que recibió este indicador fueron las continuas subidas del periodo de Rodríguez Zapatero durante el que el FMI ganó un treinta y cuatro por ciento pero eso sí a lo largo de siete años por otro lado este es el primer acuerdo de importancia de una legislatura que en teoría iba a estar marcada por un mayor peso de lo social de los agentes sociales dada la debilidad parlamentaria del Gobierno pero que al final ha acabado en parálisis con distintas mesas de diálogo abiertas pensiones calidad del empleo formación profesional plan de choque por el empleo pero que no han dado resultados por ahora así que aunque este acuerdo no tenga al alcance de la anterior pacto social que se firmó en el salón de Tapices la reforma de pensiones de dos mil once la que aumentó la edad de jubilación el Gobierno sí ha querido solemnizar la ocasión con este acto de firma que vimos ayer

Voz 3 11:10 ya lo dijo ayer el presidente del Gobierno la acabamos de escuchar ese aumento hasta ochocientos cincuenta euros está condicionado

Voz 1762 11:15 para que el acuerdo se aplica automáticamente el Gobierno tendría que superar sus propias previsiones en las últimas que realizaron con carácter general en octubre el crecimiento económico quedaría ya en dos mil dieciocho por debajo del umbral del dos y medio por ciento previsto en el Pacto del SMI se situaría en el dos coma tres por ciento Hoy mismo el Banco de España calcula para dos mil dieciocho un crecimiento del dos con cuatro por ciento una décima por debajo ninguno de los firmantes ha pronunciado claramente sobre esta aparente contradicción aunque hay que recordar que el incumplimiento de alguna de las condiciones no implica que el pacto desaparezca supone que la actualización no será automática así que se tendría que abrir una mesa de negociación para dialogar sobre que se hace en este caso

Voz 3 11:49 también es importante que este acuerdo pueda servir de acicate para posibles incrementos en el resto de salarios hoy mismo se han reunido sindicatos y empresarios para fijar el calendario de reuniones con el que intentarán llegar a acuerdos para dos mil dieciocho y han fijado una primera reunión el once de enero

Voz 1762 12:03 en su intervención de ayer Mariano Rajoy decía que el Gobierno no tiene nada que decir sobre el conjunto de los salarios que sólo tiene potestad para fijar el salario mínimo estos es exacto porque también fija el salario de los empleados públicos que antes de que se conocieran los presupuestos a la vuelta del verano y con ellos las negociaciones salariales llevan también un poco por el camino del acuerdo plurianual con subidas más fuertes hacia el final por lo tanto el Gobierno señala voluntad de tirar hacia arriba de los salarios instituciones internacionales como la OCDE o el FMI también apuntan a la necesidad de hacerlo para impulsar la economía también para contener las desigualdades que han ido en aumento con la crisis y aquí en España los sindicatos quieren convertir esta ola a favor de los incrementos salariales en una realidad entre los empresarios según fuentes de la patronal hay dos posiciones una la de buena parte de la cúpula incluyendo a su presidente Joan Rosell que está a favor de ofrecer a los sindicatos unos aumentos más generosos de los que ofrecían en dos mil diecisiete cuando no se logró Pedro salarial otra posición es la del sector más duro que se opone ambas chocaron en la última junta directiva de CEOE hace un par de semanas según estas fuentes empresariales lo que ha hecho imposible fijar por el momento una posición común de los empresarios de cara a las negociaciones con los sindicatos que van a empezar formalmente este mes de enero

Voz 18 13:07 de queremos como cada noche la participación de los

Voz 3 13:10 hoy Sara evitó tres Holanda el buenas noches y leer

Voz 18 13:12 cerramos como participar con nosotros os podéis enviar notas de voz al Barça del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden escribirnos también a la página de Facebook que se hora25 al correo electrónico hora25 arroba Cadena Ser punto com o a Twitter arroba hora25

Voz 3 13:28 Joan Rosell presidente de la CEOE muy buenas noches coincide con los sindicatos a la hora de valorar la firma de ayer como

Voz 0194 13:37 un acicate para los aumentos salariales que tienen que venir

Voz 19 13:41 bueno yo creo que es importante hay más que más que los números es es simplemente de tus definir de que la crisis está acabando de que estamos recuperando el PIB que estamos recuperando el empleo en los que un treinta por ciento del perdió no así muchas empresas de que se se quedaron por el camino

Voz 20 14:02 de lo que todo eso como

Voz 19 14:04 está acabando ir al acabarse pues duda la riqueza generada pues vamos a tener que compartir la puesta con los beneficios de las empresas no todas las empresas están todavía en beneficio pero esa riqueza generada vamos a comparte tanto todos y eso yo creo que es el mensaje que está todo el mundo

Voz 0194 14:20 sí es el momento entonces a pensar en subidas salariales en recogen recuperar esos salarios

Voz 19 14:26 nosotros el año pasado lo empezamos a saber lo empezamos a hacer de una manera seria porque porque ofrecimos a los sindicatos de irnos hasta el dos y medio punto más variable los sindicatos no hicieron nada firmarlo y la negociación colectiva nos ha llevado a final de año de que más o menos uno y medio los sindicatos equivocado previsiblemente este año volveremos por la reciba de la mesa los números que creamos oportunos pero que irán en la línea de lo que decíamos el año pasado y esperemos que los sindicatos acierto en ir después no no ser negociación colectiva aguas abajo donde éste tenga entonces Los Suaves está de acuerdo toda la patronal escuchaba hace un ratito

Voz 0194 15:05 a mi compañero Rafa Bernardo como hablado de esas dos posturas que había dentro de la patronal

Voz 19 15:09 sobre los dos posturas ni muchísimo menos la postura de la patronal pues es variada porque porque tenemos muchos sectores para eso está la negociación colectiva donde vivas las seis mil convenios algunos firmó pues con el dos fotos con el uno dos abren bebió depende de las circunstancias del sector del subsector de las empresas estarán beneficia eso no hicieran salir de la crisis

Voz 0194 15:31 condiciones para que se pueda activar el salario mínimo bueno que se crezca por encima del dos y medio por ciento también que se quieren determinado numero de puestos de trabajo y ahora escuchaba hace un ratito Mariano Rajoy hablando desde Murcia como hablaba bueno ante las dificultades cómo la política puede entorpecer el crecimiento económico usted piensa que los datos que maneja el Gobierno se pueden cumplir es decir que va a haber subida sin ningún tipo de problemas que estos condicionantes están ahí pero no van a tener que utilizarse

Voz 19 15:57 no los condicionantes estos dos hemos puestos para porque éramos todos conscientes de que se tenían que concluir que se iban a cumplir después de tres años el creciendo por encima del tres por ciento y creando más de medio millón de puestos de trabajo pues unas fotos en los logros estos que hemos puesto hemos sido super precavidos hemos nos hemos puesto en esa línea un poquito más abajo con la idea de que los vamos a comprar va cómplices ningún problema

Voz 0194 16:20 que la inestabilidad política en Cataluña pueda modificar estos datos

Voz 19 16:26 bueno vamos vamos a ver los datos de este último trimestre que yo creo que serán no serán importantes los símbolos que es es tenemos hasta la fecha pues la incidencia de lo que ha pasado en Catalunya ha sido importante pero tampoco ha sido decisiva por lo tanto vamos a confiar en que eso no no no genere más problemas de los que realmente estamos viendo

Voz 0194 16:45 déjeme que le haga una última pregunta sobre Catalunya que además también tendría que ver con la estabilidad o inestabilidad usted cree que la persona que ha ganado las elecciones en Cataluña Inés Arrimadas debería intentar formar Gobierno

Voz 19 16:58 creo que que es que es muy difícil de decirlo desde la posición que que estoy yo yo soy presidente de los empresarios españoles no no tengo que meterme pues en temas concretos y puntuales de la politica que se está haciendo en Cataluña en estos momentos que tampoco tengo toda la información en mi poder decir qué es lo que hay que hacerlo no

Voz 0194 17:17 contribuiría contribuiría a la estabilidad

Voz 19 17:19 lo que sí que está claro es que es un partido pues ha ganado las elecciones lo primero que hace es ver qué apoyos tiene yo creo que esto es lo que la instalación pues el partido que selección en vía está viendo siquiera no tiene apoyos pero pero rápidamente se dedican los números son los blogs son los que son lo que pasa que los partidos que han quedado segundo y tercero y muy cercana veinte están en una situación compleja distintas diferente que como nunca había

Voz 21 17:46 eso es tanto yo creo que son todas las circunstancias que jamás habíamos tenido Rocío muchísimas gracias buenas noches subir el sueldo mínimo

Voz 0194 17:55 no alcanza quién está en peor situación y sin apenas protección jurídica son las palabras de Jesús la era profesora de Derecho del Trabajo la Universidad Complutense nos acompaña desde Radio Valencia que sus muy buenas noches bueno anoche sirvió de algo está aumento del Salario Mínimo Interprofesional

Voz 22 18:09 es una buena noticia porque es un incentivo desde el Gobierno al al aumento salarios como se viene siendo pero es una medida relativa a la subida del salario mínimo no sube automáticamente los salarios de los convenios en el año dos mil diecisiete ya se subió un ocho por ciento el salario mínimo y la negociación colectiva ha subido entre un uno y uno y medio por ciento por tanto que ha confirmado que una subida no conlleva la otra

Voz 0194 18:36 demasiado optimistas los sindicatos

Voz 22 18:39 yo creo que así creo que le dan demasiado valor al Salario Mínimo como herramienta el problema también del Salario Mínimo es que no alcanza a aquellas personas que no llegan en su renta anual a esa cuantía por tanto por mucho que se suba al Salario Mínimo hay trabajadores que porque trabaja en escasas horas su trabajo es temporal están en la economía irregular de falsos autónomos al final esa subida no impacta en los colectivos más desfavorecidos

Voz 0194 19:11 es decir que los que se beneficie beneficiarían de subida no son tantos al final

Voz 22 19:16 está calculado que es un porcentaje muy pequeño de de la población trabajadora que son aquellos que o bien no tienen convenio cuestión que en España hay que decir los convenios son de eficacia general importa todo las tasas de Cobo

Voz 0194 19:30 tertulia de convenios colectivos son muy altas

Voz 22 19:32 sí que hay poca población trabajadora en esa situación iraquí o bien sus convenios tienen como referencia la cuantía del Salario Mínimo que también yo creo que hay pocas experiencias es decir que es una medida en relativa yo creo que opera más como símbolo en el mercado laboral que como medida efectiva para proteger a los más desfavorecidos sí para elevar salarios

Voz 0194 19:57 y esos condicionantes que pone el Gobierno y que destacaba Mariano Rajoy confía que se cumplan esos requisitos

Voz 22 20:03 bueno no soy economista por tanto hay eh no no sería mi ámbito dar una opinión rigurosa y creo razonable que ese condicione una subida salario mínimo a ciertos requisitos macroeconómicos de hecho el propio Estatuto los trabajadores cuando regula salario mínimo lo condiciona haya a a cifrar macroeconómica el cine no es algo novedoso lo que se ha hecho ahora es específico estar claramente las cifras de crecimiento para que opere un aumento que es histórico de recordarlos ha dicho en la introducción que nunca se había subido tanto salario mínimo en cuatro años

Voz 0194 20:43 escuchaba usted también ahora a Joan Rosell como hablaba de la situación económica de la salida de la crisis piensa que este pacto nos permite hablar de una nueva política salarial yo le preguntaba es el momento de empezar a recuperar de empezar a subir los salarios Pisa que este pacto puede permitirnos ver esto o no tienen nada que ver

Voz 22 21:01 está por ver es necesario aplicar herramientas distintas a la subida de salario mínimo tanto desde el ámbito del Gobierno hay como del propio ámbito la negociación colectiva

Voz 0194 21:13 deberían recuperarse los salarios el poder adquisitivo de los salarios de antes de la crisis

Voz 22 21:17 claro hemos tenido una unos años de política de ajustes al área sí que se puede valorar en sentido positivo negativo hay hay opiniones de todos los gustos pero una vez originado la recuperación económica y de empleo lo conveniente sería desenchufar esas medidas de ajuste salarial me refiero yo para concretar por ejemplo a2 la prioridad de los convenios colectivos de empresa sobre el sector puede ocasionar en algunos escenarios y ajustes salariales bueno a lo mejor se puede corregir en empresa multi servicios donde se ha detectado esa realidad y dos en la reforma facilitó mucho la modificación contractual de los salarios es decir los salarios que subían por encima de convenio son muy fáciles de modificar tras la reforma cuando hay causa económica bueno pues eso se puede modular se puede limitar temporalmente se puede poner un tope proporcionar sí que es yo creo que la reforma laboral habría que revisarla en el sentido de de desenchufar las medidas de devaluación salarial y luego lo que habría que hacer son políticas de incentivos de aumento salarial por ejemplo incentivos fiscales a que se repartan beneficios de las empresas entre los empleados o que se repartan acciones los empleados o que se conecte los salarios y la productividad eh y luego el modelo de contratación también no que logró el modelo contratación al final genera una precariedad que baja salarios bueno pues si se quiere cambiar eso y y se apuesta por un nuevo modelo contratación más estable que a la larga va a aumentar los salarios es decir que sí que hay herramientas para incentivar las subidas salariales

Voz 0194 22:59 hoy el Salario Mínimo Interprofesional España es de siete ciento siete euros con setenta céntimos el sanear el salario mediano está en mil trescientos noventa son datos de dos mil quince que además están recién publicados mil trescientos noventa es la media de lo que cobra un español al mes respecto a los salarios europeos vamos a ver dónde nos encontramos ahora selva buenas noches hola qué tal buenas cuáles son los países con salarios más altos en Europa

Voz 23 23:23 bueno pues el salario mínimo más alto de la Unión Europea lo tiene Luxemburgo con casi dos mil euros el medios de dos mil novecientos pero no es el país en el que más cobra es Dinamarca halló el sueldo medio es de tres mil seiscientos euros no tiene un salario mínimo nacional tampoco Italia por ejemplo en esos países establece un salario mínimo mediante convenios colectivos para sectores determinados otros países que podrían los incluir en el grupo de los más altos son por ejemplo Alemania Holanda Reino Unido o Bélgica en todos el mínimo está entre los mil cuatrocientos y los mil quinientos y el medio entre los dos mil cuatrocientos dos mil seiscientos esos estados por encima de la media a la no europea que está en más de mil novecientos euros por poner datos más generales hay once países de la Unión donde el sueldo medio supera los dos mil euros al mes y trece en los que no llegan mucho

Voz 0194 24:06 la diferencia entre los salarios más altos en Europa y los más bajos

Voz 23 24:10 pues mira por ejemplo un búlgaro tendría que trabajar diez meses para cobrar lo que cobra un danés en un mes Bulgaria es el país con el salario mínimo más bajo es de doscientos treinta y cinco euros otro de los más bajos lo tiene

Voz 0194 24:20 en Rumanía con trescientos veinte sin embargo solo

Voz 23 24:23 qué más lo han aumentado en los últimos años los países en los que se cobra menos son sobre todo los de Europa del Este un poco más altos que Bulgaria o Rumanía pero también con un salario mínimo por debajo de los quinientos euros son por ejemplo República Checa Estonia Croacia o Polonia en todos el sueldo medio ronda los setecientos euros podemos incluir en este grupo también

Voz 0194 24:41 otro vecino Portugal Grecia en ambos

Voz 23 24:43 salario medio es inferior a los mil euros el mínimo está en los seiscientos Portugal en concreto es el país de la Unión que tiene la menor distancia entre salario medio y el mínimo según la Carta Social Europea el sueldo mínimo debería representar un sesenta por ciento en medio pero sólo tres países Francia Eslovenia Portugal superan por ahora ese porcentaje son todos datos calculados en base a doce pagas mensual

Voz 0194 25:04 Galicia casarán hasta luego Jesús no llegamos ya a la media de los países de la Unión Europea ni el salario mínimo en el salario medio bueno las subidas si se cumplen

Voz 22 25:13 los criterios macroeconómicos de estos cuatro años pues nos nos acercará a ese sesenta por ciento de salario medio que es el que exige la Carta Social Europea hay que estarían poco la referencia no

Voz 3 25:24 Nos acercará pero todavía no llegaremos hace falta

Voz 22 25:26 que se cumplen esos criterios y que este acuerdo simplemente los próximos años ahora estamos por debajo de de esos parámetros

Voz 0194 25:33 la temporalidad es lo que más lo que más perjudica a los salarios

Voz 0284 25:39 sí

Voz 22 25:39 yo creo que es un factor clave que perjudica a los salarios en el sentido de que una persona que va encadenando contratos temporales más y son de escasa duración al cabo del año a lo mejor ha trabajado seis siete meses ocho meses Si por tanto su cuantía la anual salarial eh pues es muy baja y por tanto es un factor ha añadido y además está comprobado por economistas que haciendo el mismo trabajo pues opera ABC es una diferencia salarial entre el empleo estable y el empleo temporal por tanto dentro de la política salarial esta nueva política salarial que avanza el Gobierno debería ser una prioridad potenciar la contratación indefinida

Voz 0194 26:20 a dejar abandonar olvidarnos de la temporalidad tú planteas ideas además de cómo conectar salarios y productividad no

Voz 22 26:27 es esencial ese debate yo creo que hemos no no nos a profundizar en España sobre la conexión entre salario y productividad hay que crear cauces adecuados en otros países los mecanismos de participación de los trabajadores en la empresa facilitan que se conecte salarios y productividad en cambio en España la participación de los trabajadores y la empresa no existe porque los comités operan como sindicatos y un verano es desde una lógica de conflicto entonces hay que mirar a modelos europeos es muy interesante la reforma que ha hecho Macron en Francia en ese sentido que intenta atrás la dar allí los modelos nórdicos y alemanes no que que no solamente tienen en cuenta la lógica al conflicto la determinación del precio al trabajo sino también buenos cauces de participación de los trabajadores en la empresa que al final tiene un retorno de la de las plusvalías de las empresas en los trabajadores a través de de esos cauces de participación yo creo que dentro de la política salarial debería incluir una ley de participación de los trabajadores en la empresa

Voz 3 27:30 fue la fotografía de ayer fuera noticia de ayer esa firma ese acuerdo sindicatos patronal Gobierno para subir el Salario Mínimo Interprofesional

Voz 0194 27:38 no queríamos nosotros entre un poquitín en las

Voz 3 27:40 letra pequeña Jesús la era muchísimas gracias por ayudarnos el plazo

Voz 0194 27:43 hasta luego buenas noches

Voz 0194 31:55 vuelve a estar de actualidad pero ha estado con nosotros siempre el hombre es un lobo para el hombre y el lobo que todos tenemos en el interior hay quiénes son casi amparada investigar quiénes otros que a pesar de llevar mucho tiempo con él no terminan de entender sus comportamientos y además es el símbolo de una lucha conservacionistas cazadores

Voz 2 32:13 y ganaderos pero quién es no porque es tan Álava

Voz 0194 32:16 no como temido por qué tan admirado como odiado Javier Gregori buenas noches

Voz 5 32:21 buenas noches hace apenas cuarenta y cinco años en mil novecientos setenta

Voz 32 32:25 la el lobo era considerado en España una plaga y el gobierno franquista

Voz 5 32:31 va recompensas económicas incluso por su

Voz 32 32:33 captura

Voz 5 32:36 hoy sin embargo es una especie protegida en la mayor parte del territorio nacional y su población se estima entre dos mil y tres mil ejemplares que se distribuyen sobre todo por cuatro comunidades autónomas Castilla y León Galicia Cantabria y Asturias tres de cada diez lobos europeos viven ya en nuestro país a pesar de que en los años setenta sólo quedaban unos quinientos individuos entonces la especie estuvo en peligro de extinción pero en la última década ha crecido un veinte por ciento como explica el biólogo Juan Carlos Blanco

Voz 33 33:08 en total debe de haber trescientas sesenta manadas en toda España importó de la península ibérica es una población que está creciendo muy poco a poco pero está está creciendo es la población más grande de Europa occidental es una buena población

Voz 5 33:23 pero en España al norte del río Duero todavía se puede cazar porque está considerada aún una especie cinegética

Voz 0284 33:29 sin embargo al sur de este importante cauce

Voz 5 33:31 el vial el lobo es ya una especie protegida porque las poblaciones son mucho más frágiles

Voz 34 33:38 sí

Voz 5 33:39 el último censo realizado por la Administración española concluye que la especie se está expandiendo hacia el sur Ávila Segovia Guadalajara y la Comunidad de Madrid mientras que se produce una disminución de la densidad demográfica en el noreste de la Península zonas de llanura de la meseta norte y Andalucía además el turismo para ver lobos está creciendo

Voz 33 33:59 el valor del lobo desde un punto de vista turístico está creciendo constantemente en estos momentos hay como dos focos uno en en la Sierra de la Culebra y otro en la zona de Riaño pero cada vez es más gente la que paga el dinero más por observar lobos disfrutar de la naturaleza que por no

Voz 5 34:18 hoy España con trescientas manadas Portugal registra sesenta tiene la mayor población en Europa occidental del más emblemáticos sin duda depredador del viejo continente en Francia en cambio desapareció Hinault regresaron los lobos hasta mil novecientos noventa y dos mientras que en Alemania donde también se extinguió el lobo volvió en el año dos mil y apenas cuenta ahora con veinte manadas eh

Voz 3 34:42 Javier Pérez de Albéniz es periodista e después de haber escrito su libro La guerra del lobo caminos de convivencia con la vida salvaje yo creo que podemos decir que esto un experto en el lobo Javier muy buenas noches

Voz 0675 34:52 hola buenas noches que te has cómo estás ahora después de

Voz 3 34:54 describir el libro entiendes un poco más al no

Voz 0675 34:58 bueno sí lo entiendo un poco más pero sobre todo porque hemos relacionado con personajes con gente como Juan Carlos Blanco cree tener del lealmente sabe y el realmente experto cuando veíamos experto no yo no soy experto yo soy un periodista tratados de de poner un poco de orden en todo este batiburrillo del del lobo pero el experto realmente es el

Voz 0194 35:16 me les saludo que salir conmigo Juan Carlos como buenas noches buenas noches Javier el libro mezcla las narraciones personales con el reportaje es una fórmula que además es el es muy bien es muy ameno de lectura porque es escogido esta manera de hacer

Voz 0675 35:28 lo bueno porque coincidió con unas experiencias que tuve una experiencia que tuve cuando era pequeño que vi un globo hace muchísimos años con mi padre con con un cura que cazaba en pareja sea el retorno después de cincuenta años haber otro lobo en la finca en una finca ganadera que tiene mi mi suegra en Ávila que es una de las zonas que comentabais antes por donde han entrado por donde han vuelto a expandirse los lobos a raíz de eh unir las dos cosas que es un recurso que utilizamos de vez en cuando los periodistas para escribir este tipo de libros y me pareció que era una forma interesante de contar de meterte en el en el terreno de juego o no

Voz 28 36:04 había mantenido en tu memoria el momento eso que el he visto Contreras pequeño si se a ese momento que recordaba sí sí claramente muchas de esa edad diez años

Voz 0675 36:13 sí una historia tan fuerte como lo voy bueno salir de caza ya era con con el cura del pueblo y con mi padre era una historia interesante que no se olvida tan fácilmente y luego poder unir la con la visión de luego cincuenta años después allí pues es la primera vez la primera que tenía muchísimo miedo no sólo por el lobo es sino por ir con el señor cura con la escopeta con mi para que te daba más miedo el Corán sabía que el cura no porque era era era amigo pero hasta el serbio de ver cómo levantaba la sotana sacaba la escopeta era un espectáculo

Voz 35 36:44 quiero que los oyentes escuchan algunos fragmentos de tu libro para que vayan entrando en esta historia vamos a empezar por las causas y es el porqué te pones a escribir el libro

Voz 6 36:53 escribo esta historia porque el último rebrote del eterno conflicto entre lobos y hombres me ha cogido justo en medio entre los que defienden al cándido y los que quieren

Voz 35 37:01 acabar con él como conservacionista convencido

Voz 0675 37:04 quiere un campo con lobos en el que se escuchen

Voz 6 37:07 en suspendidos por la noche se sienta superior

Voz 35 37:09 ya durante el día pero desde la proximidad a una familia de ganaderos castigados por sus matanzas no acabo de comprender la torpeza de la Administración en ocasiones más cerca de la casa que de la conservación ni las políticas poco

Voz 6 37:23 listas y sensacionalistas de determinados ecologistas radicales que lugar de trabajar por la

Voz 0116 37:29 la unidad en la gestión del lobo parecen Helimer

Voz 36 37:31 dar la crispación y el enfrentamiento

Voz 35 37:34 son las partes los conservacionistas los ganaderos la administra

Voz 37 37:38 después de toda la gente con la que has hablado

Voz 0194 37:40 ser accionistas cazadores ganaderos pastores técnicos

Voz 35 37:43 el administración crees que que sí que es posible encontrar el camino de la convivencia con los lodos

Voz 0675 37:49 sí supongo que sí que es trabajar duro yo creo que es un eso es es un trabajo de la administración y lo abandonando el radicalismo que creo que suelen Emilio no puede muchas cosas también de esta de esta guerra que se mantiene sobre con el lobo no

Voz 0194 38:04 es más radical cuando abandonar el radicalismo quién mantiene posturas más radicales

Voz 0675 38:09 todas las todos los sectores en conflicto tienen una parte de una parte de un poco radical algunos hay conservación estas muy radicales hay cazadores muy radicales también hay cazadores con los que se puede hablar y negociar con los ganaderos pasa lo mismo logro que que hay gente normal coherente en todos los sectores gente radical también en todos

Voz 0194 38:27 crees que tienen también parte de razón dentro su radicalidad puedes llegar a entender parte de la razón que tengan

Voz 0675 38:33 sí bueno yo creo que hay por ejemplo si puedo llegar a entender algunos ganaderos que de repente se radicalizan sí sufren un montón de ataques en un año cobran tarde las indemnizaciones tienen sus problemas porque claro es que es es que la gente no entiende por ejemplo los ecologistas no entienden muy bien los ecologistas radicales seguramente lo que supone para un ganadero levantarte levantarse por la mañana y ver qué le han matado un cordero y al día siguiente otro o accidente otro en contraste con ese animal destrozado que le has visto nacer hace tres días es durísimo

Voz 0194 39:04 nuestro medio de vida además

Voz 0675 39:06 alguien que entra en su tienda todos los días y encuentra que han robado no que le han roto el cristal que han entrado y que le han robado y al día siguiente vuelve y le ha pasado lo mismo y al día siguiente ha pasado lo mismo pues es muy complicado a ser ser no ser radical cuando te está pasando eso durante muchos días no

Voz 0194 39:20 el sábado antes a Juan Carlos Blanco porque lo presentaba Javier es biólogo fue responsable durante años de la estrategia nacional del lobo en el libro lo presentas y ahora además tú lo destacaba la primera pregunta ya como el mayor experto en el luego en España y además escuchábamos esa ficha que ha hecho Javier Gregori escuchábamos ya tuvo Juan Carlos se lo preguntaba a Javier tú crees que es posible la convivencia con el logo

Voz 0284 39:43 bueno no sólo creo que es posible es que es un hecho nosotros estamos conviviendo con el Lugo llevamos siglos pero en los últimos años llevamos décadas en las cuales los lobos están se mantienen incluso están aumentando hilos panaderos yo creo que hay muy pocos que se arruine en por culpa del lobo hay indemnizaciones eh todo tipo de compensaciones entonces de alguna forma lo estamos haciendo lo que pasa es que que no hay un aquí tardó en donde está el equilibrio es preguntamos a los conservacionistas piensan que el equilibrio está un poco echado para un lado y los ganaderos poco echado para otro pero de hecho estamos conviviendo con loco

Voz 0194 40:26 el experto donde crees que está el equilibrio

Voz 0284 40:30 bueno yo soy biólogo como biólogo pienso que más o menos estamos ahora en el equilibrio es decir hay una situación en la cual los lobos viven en la cuarta parte de España

Voz 6 40:41 ya

Voz 0284 40:42 que tenemos una población de lobos yo creo que es bastante buena la mejor desde luego de Europa Occidental no ir al mismo tiempo es están compensando los daños en la mayor parte de España yo creo que sí se compensara en las zonas donde no se están indemnizado ahora sería mejor no que los ganaderos están recibiendo yo creo que muchas subvenciones en parte de la Unión Europea que les permiten hacer bien su trabajo que sinceramente no creo que en Lugo lo queremos llegar a ese lugar ideal que mucha gente aspira a tener no el lobo absolutamente protegido como si fuera casi una vaca sagrada de la India no se le puede tocar no o los ganaderos eh llegar a una situación de daños cero no eh con lo cual es imposible

Voz 0194 41:43 Carme son Sue eso sí

Voz 0284 41:45 en Syva eh siempre tiene daños aunque no sean del lobo las ovejas vacas mueren de otras muchas razones no

Voz 0194 41:51 pues ahora mismo lobos una especie protegida o luego se puede matar

Voz 0284 41:54 sin ningún tipo de consecuencia vamos a ver el lobo es una especie parcialmente pero se protegida al norte del Duero es decir se les puede cazar pero con unos cupos muy estrictos en algunas comunidades autónomas no se lo puede terminar en ningún sitio está estrictamente protegido al sur es decir la ley europea puede dar flexibilidad en algunas regiones pero en cualquier caso e impide la erradicación del logo

Voz 0194 42:23 ha salido ya aquí en la conversación pensando en las dos partes se en los más conservacionistas frente a los ganaderos los pastores Leandro valles la tercera generación de una familia de pastores ciento cincuenta años lleva con las ovejas vive en Valdivieso al norte de la provincia de Burgos Leandro muy buenas noches

Voz 21 42:39 hola muy buenas noches cuántas ovejas han podido matar los lobos pues hasta hace unos años muchísimas cuando un muchísimas qué quiere decir casi más de doscientas

Voz 0194 42:53 era habitual levantarse una mañana hay encontrarse con ovejas bastantes ovejas muertas

Voz 21 42:57 sí sí sí ahora esto se ha frenado

Voz 20 43:01 bueno y decidimos que eso sí no podía seguir y que había que cambiar el sistema de manejo de las olas

Voz 0194 43:08 el cómo cómo cómo se produce este camino que consiste

Voz 20 43:11 pues es algo muy sencillo en recuperar la figura del pastor es decir estar con mi permanentemente con las ovejas nosotros lo levantamos por la mañana soltando nuestro ganado estamos con el permanente con nuestros perros y luego la cerramos

Voz 0194 43:28 pero claro sino hacíais esto las abejas estaban solas la mayor parte del tiempo

Voz 20 43:32 si esto entiendo

Voz 0194 43:35 yo que habéis hecho que al final yo no sé Leandro pero me parece que es volver a los orígenes no

Voz 20 43:39 que es volver a los orígenes es volver a hacer lo que siempre se ha hecho nuestras explotación y que para nosotros no ha supuesto una mejora tanto económica como de mayor control de de mis animales

Voz 0194 43:54 es decir lo habéis notado económicamente habéis notado el beneficio

Voz 20 43:57 sí creo que escucháis los tres

Voz 0194 43:59 otro extracto del libro e ideas para acabar con los ataques

Voz 0116 44:03 durante un tiempo los lobos de la Pavone olvidaron su habitual prudencia perdieron su legendaria timidez mataron y comieron algunos terneros muy cerca de las viviendas de los trabajadores para intentar frenar la sangría se adoptaron unos métodos preventivos no demasiado eficaces el primero de ellos consiste

Voz 35 44:21 en instalar en los corrales donde se agrupan los terneros una vieja radio que emitía durante toda la noche y al máximo volumen Los cuarenta Principales

Voz 0194 44:30 esa idea Javier de Los cuarenta Principales

Voz 0675 44:33 él es el volumen al que se podría poner la fuera no por la emisora bajó también en la COPE profirió y qué efecto tiene ya sobre abrelatas oveja son vacas en lo que hay son vacas vaga efecto tenía saber

Voz 5 44:49 las vacas las vacas lo sólo lo superó los sobornos

Voz 0675 44:51 cerca van por ahí desde el principio en principio luego se acostumbraron como sacos nos acostumbramos a todo y siguieron con con las matanzas espero el lo que es muy interesante lo que dice Leandro devolverá el pastoreo pero hay animales como por ejemplo el ganado vacuno extensivo que no no se puede manejar de esa forma ahí el pastor no tiene tanta no no tiene tanto contacto diario con las vacas allí son más útiles los mastines que yo creo que es una cosa importante en todos te en todo este asunto

Voz 0194 45:17 al tienen tienen un comportamiento completamente diferente y Leandro por qué crees que muchos otros pastores y ganaderos no optan por el cambio

Voz 20 45:26 pues sencillamente porque la comodidad mi fase el tener los animales en el monte cobra las subvenciones

Voz 21 45:33 y quedarme en casa eso es así de sencillo es decir prefieren el dinero no

Voz 20 45:39 bueno pero es que al margen de que te viene unas ayudas tú cuidas tu basado los beneficios son mayores

Voz 0284 45:46 tú cuando fue la última vez que existe un lobo

Voz 20 45:49 yo yo llevo doce años en el monte nunca jamás le he visto el último que ha visto ha sido enviar mano en cuatro de marzo va a hacer cuatro años

Voz 21 45:59 tú nunca has visto lo nunca visto siempre estás en el monte

Voz 20 46:02 siempre estamos en el monte es

Voz 5 46:05 la Administración lo hace bien Leandro dirías

Voz 20 46:08 yo creo que no porque lo que se pueda hacer muchas más cosas para coexistir la ganadería extensiva con el

Voz 0194 46:16 en la isla administración no está por esa labor

Voz 20 46:19 no puedo yo lo que conozco que es de aquí de Castilla y León no está por el lobo

Voz 21 46:25 nuestras sensaciones que está por ese término no

Voz 0194 46:28 y los montes tú dirías que están bien gestionados

Voz 20 46:31 no no a gestión de los Montes es auténticamente un desastre

Voz 0284 46:35 eh

Voz 20 46:36 no se puede perder todo este patrimonio que se ha generado la naturaleza todas esas formas de manejar Yus

Voz 38 46:43 en medios has vivido

Voz 21 46:46 se está llevando hacia el exterminio Juan Carlos tú que es que la Administración mira al monte o ignorar monte

Voz 0284 46:54 pensar en España tenemos muchas administraciones

Voz 0194 46:57 depende el monte es uno de los grandes problemas

Voz 0284 47:02 es la fragmentación administrativa a cada comunidad autónoma tiene su propia política entonces y no se puede hablar de la administración sino de las administraciones no en menos sitios donde vive Leandro Leandro vive entre varias comunidades autónomas pues incluso dependiendo por dónde vayan las ovejas puedes pueden estar en el territorio gestionado por una administración no por otra por otra no entonces ese problemas in en cuanto a la administración a mí me ha gustado una mucho mama usado mucho el libro

Voz 5 47:33 decir la verdad es que empecé a leer lo hundió diciendo

Voz 0194 47:36 voy a leerlo un rating luego me pongo a trabajar déjame que te diga una cosa desde que aparece en mi vida el libro de Javier hay cantidad de personas que me han hablado de del libro de Jardiel es decir apareció en mi vida de una forma absolutamente casual porque con compañero de la de la redacción Álvaro Zamarreño se lo había leído lo propuso y a partir de ese momento el libro ha ido apareciendo

Voz 0284 47:54 entonces yo en cuanto empecé a leerlo ya me olvidé de lo que tenía que trabajar ya me me justifica diciendo bueno estoy como medio trabajando libraron hasta que no termine no no paré no pero Javier T una frase que habla de los ecologistas no sé que dice la administración y la administración es puntos suspensivos la administra

Voz 5 48:15 yo creo que es la mejor forma de de de definirlo no ofrece

Voz 0284 48:19 la Administración siempre va por detrás de los problemas no porque es conservadora por naturaleza Naza el tema del logo sino en cualquier otra cuestión Xavier quería decir algo

Voz 0675 48:28 sí lo que es una cosa del libro que si el libro que tienes en las relaciones el mismo o hay varios por lo digo para hablar conmigo he visto dar cuando sea la hora de liquidez

Voz 35 48:37 creo que tenemos dos eh tenemos el del compañero que nos lo recomendó el que la editora

Voz 0194 48:41 Nos han mandado a nosotras para poder hacer este programa

Voz 0675 48:43 puedo exigir no puedes exigir nada pero es verdad que