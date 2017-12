Hora 25 (27/12/2017 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:10 uno

Voz 0194 00:21 imaginen que en este país ya en plena celebración de unas fiestas tan señaladas como la Nochebuena o la Navidad o bien han sido asesinados dos policías dos taxistas dos médicos de urgencias por no decir dos políticos imaginan el revuelo imaginen lo que estarían diciendo los políticos sus declaraciones su Reunión en sus iniciativas su apoyo sector afectado problemas que las mujeres no somos un sector No somos un colectivo que se puede identificar sólo somos eso mujeres las que tenemos más presencia en todos los campos y somos prácticamente invisibles en las jefaturas las que soportamos el machismo en los medios de comunicación practicado por hombres que se llevan premios y llenan sus bolsillos pero qué más da sólo somos mujeres dos asesinadas en veinticuatro horas las dos con denuncias previas el caso de la chica de Benicàssim es sangrante todo su entorno sabía que su ex pareja la mataría la justicia valoró sólo un riesgo medio a pesar de los antecedentes del presunto asesino la acabó matando Irán igual las exclamaciones las manos en la cabeza los minutos de silencio las palabras que no dicen nada los gestos que no llevan a nada en este país quién debería serlo no se toma en serio la lucha contra la violencia machista tampoco conseguirse la toma que recorta presupuestos que deja de destinar partidas algo tan fundamental como es mantener a las mujeres con vida hoy sobre el Papa él se ha avanzado algo luego lo contaremos veremos en qué se traduce en realidad más allá de los recortes en las grandes decisiones prestamos atención a los pequeños gestos sanción hemos sin rubor al machismo recalcitrante hacemos la conducta que lo sustenta no pasemos de largo ante una pelea en la calle o ante los gritos de una vecina eduquemos a nuestros hijos en la igualdad denunciamos la publicidad machista no descansaremos no podemos permitirnos descansar ni bajar la guardia porque ellos no siguen matando ya los políticos parece que les aporta poco nuestros nombres nuestras reivindicaciones no caben en sus agendas Ángels Barceló hoy se sientan en la mesa de análisis Victoria Lafora buenas noches buenas noches Ramón Adell buenas noches y Cristina de la Hoz las luchas examen José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 02:26 qué tal buenas noches vamos con los pasos pero

Voz 3 02:28 desde este miércoles verás para el año nuevo estamos Pepa

Voz 1071 02:31 cuando programa sobre cómo será dos mil dieciocho entenderán la dificultad como se pone uno a pensar dos mil dieciocho es apenas entiende dos mil diecisiete hubo unos meses aunque cueste creerlo en los que el asunto catalán durmió entre otras noticias cuando se dice a otras noticias solemos quererlo referir a los escándalos de corrupción pero luego vino lo que vino pasó lo que pasó total que aquí en los tienen que mira todos los cursos del año va a acabar con Cataluña está Jordi Turull preguntándose para pasmo de Esquerra Republicana se puede investigar un president igual que se paga el peaje la autopista quienes tengan este servicio por la vía telemática países en Twitter eso que algunos han Tavernier y autopistas para acelerar aunque no se sepa muy bien hacia dónde estamos en los finales del año dos mil diecisiete yo creo que las cosas iban a tener que seguir también ha cambiado las cosas decía hasta mañana Fernando decía bien el PP con cuatro diputados prefiere que la autocrítica se la hagan los demás un cargo la hace dentro pues es mejor ningunear lo que es lo que haya hecho el PP así que en vez de fustigarse con los resultados del veintiuno que ya son de todos conocidos lo que hace Hernando es ponerse a alabar a los demás hombre novedoso es en particular alaba el éxito electoral de Inés Arrimadas oigan como desde luego están cambiando algunas cosas

Voz 4 03:46 cuando alguien le dan una responsabilidad en forma de votos y una responsabilidad insisto tan masiva que ha ganado en número de escaños que ha ganado en número de votos que ha ganado en dos provincias de las cuatro que ha ganado en las grandes áreas urbanas esto implica una responsabilidad ahí

Voz 1071 04:04 cuantos quisieran que les quisieran Gomorra Fernando sé si estos mucho que decir ha puesto a querer hacer qué quieres decir que no hay sinceridad en esto bueno mira

Voz 4 04:11 los a morder al señor Rivera que nosotros no vamos a apoyar a otros les vamos a apoyar a ellos a señora Arrimadas eso ya se lo digo yo

Voz 3 04:19 hasta su muerte

Voz 1071 04:23 las cosas han cambiado desde luego en Cataluña decía el portavoz del PP se votaba por identidad más que por ideología decíamos antes pero han ganado dos partidos que progresistas precisamente no son algo parecido pasó cuando se hablaba te acuerdas de cuando se habla

Voz 3 04:36 de gobiernos tecnocrático sin ropa pongamos a Uber

Voz 1071 04:39 los que no tengan ideología según presidente tecnócrata sin embargo estos presidentes tecnócratas y sin ideología solían ser del gusto conservador a lo mejor lo ideológico no ha muerto del todo sino que lo llaman de otra manera es interesante comprobar dónde intentaba esta mañana el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos situar el debate verán

Voz 5 04:58 el PSOE representa la izquierda ciudadanos que es la derecha

Voz 6 05:02 centro derecha como quiera llamarse dormimos renunciaron no hace mucho a la socialdemocracia no vaya

Voz 1071 05:08 que la izquierda se ha puesto a pensar porque también para ella han cambiado las cosas quizá eso explique que ya hemos oído poco estos días estos días de Navidad a sus principales líderes las fechas quizá invitan al recogimiento en fin como ponerse a pensar e incluso adelantarlo en dos mil dieciocho si todo es cambiante confuso se ahora se sabe antes cómo se va a llevar la próxima borrasca

Voz 3 05:29 que el futuro presidente Cataluña o presidenta que lo mejor es que Matas nuevas trasladó la pregunta respuesta breve Ramón las cosas han cambiado en Cataluña bueno las cosas han cambiado relativamente porque como ves sigue habiendo mucha retórica muy poquitos debate serio no después entraremos en detalle con la retórica y el poco debate Víctor

Voz 0194 05:50 que las cosas han cambiado en Cataluña y quiero que nada

Voz 7 05:53 Cristina yo creo que han empeorado porque está todo bastante más complicado

Voz 0436 05:58 muy difícil no antes había un gobierno

Voz 3 06:00 lo que se saltaba la ley Yeray no sabemos ni siquiera que gobierno pueda haber

Voz 1 06:04 hora veinticinco todos no

Voz 8 06:06 planes de pensiones tienen comisiones con menos comisiones ganó más para mi futuro

Voz 9 06:12 conoce toda la verdad en cine Het punto Es planes de pensiones naranja de ING People

Voz 10 06:19 tras haber Colón tu pidiendo tres carabela la gimnasia que aquí alquilado por hora ya pero es que quiero traer muchas cositas sí mía arma pero como naufragan cauto en verano cuando vengan al hombre pero imagínate que llegó allí en playas con agua Clarita a peces de colores

Voz 8 06:38 moldavos un resort besos de pulsera y a vivir si algo merece la pena insiste seis de enero sorteo del Niño setecientos millones en premios

Voz 0194 06:46 el premio es para los que insisten

Voz 8 06:48 Lotería Nacional ahora mismo un gran número de conductores que nunca han dado un parto se preguntan por qué a mí

Voz 11 06:55 Sitti han subido el precio del seguro de tu coche moto veinte a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 8 07:07 no veinte a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 2 07:12 la plaza compartida en primera persona

Voz 5 07:17 Hablar por hablar la noche ampara la confidencia ya saben que a partir de este momento dejamos que la madrugada no sabe que no habla de lo que quiera háblenos Éstas son las noches de que te hable desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 2 07:35 SER

Voz 12 07:39 eh

Voz 1 07:44 de lunes a jueves el nuevo My Lol

Voz 13 07:46 se habló de una manera trivial incómodo incluso despectiva faltó una de Eliseu

Voz 0743 07:52 parece querer seguir metiendo de barras hombre como

Voz 1071 07:55 nunca me lo voy a encontrar en la vida urbana a su Eliseo Parra olas

Voz 14 08:00 la vida moderna con David Broncano hoy todo el Royal Terrell tan carro Cervera para saber de quién estás hablando no

Voz 15 08:12 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 8 08:20 en podium sabemos que tu tiempo vale mucho por eso tienes todo nuestro catálogo on

Voz 2 08:25 de martes a mí lo que me refiero como cuando tenga gana un atasco estar en el bar y levantarse Luis sólo para cantar un Isaura una historia de fútbol abrimos los dos sabíamos que entretenimiento cultura documental ficción tenemos ya todos los géneros por separado pues desaparecen con una calidad de cine tienes tiempo tienes podio Podium podcast punto com el sitio de podcast de Prisa Radio

Voz 16 08:55 escucha trucos es que vosotros uno creería que hombres contar cómo subían a los picos más altos del planeta ha escuchado de personas narrar cómo bajaron a las oscuras profundidad de este los océanos me he emocionado con aquellos que vivieron las más arriesgadas aventuras es P viajado a cientos de países y he conocido a miles de personas todos esos momentos jamás se perderán porque yo seguiré ahí escuchando

Voz 17 09:22 seguir aventurera tuvo imaginaciones las

Voz 2 09:25 cubre aventura los sábados de seis

Voz 16 09:28 siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti insisten obsceno Esther aventureros punto es y en redes sociales Ben Nasser

Voz 18 09:49 Lynndie OK sabemos lo importante que es la buena mesa el ejercicio el bienestar

Voz 0436 09:53 mental leer un libro

Voz 18 09:56 en definitiva todo lo que nos hace estar completos y sentirnos bien en nuestra piel por eso en nuestro programa dedicamos tiempo a la nutrición la psicología la cultura o la ciencia gracias a colaboradores como la entrenadora Sara Tavares la coach Raquel Calonge con nuestro compañero de la Cadena SER Carlos Cano peores de los que piensa que cuidarse no debe estar reñido con disfrutar la vida pues este es tu programa Bío Kay todos los sábados a las doce en Cadena Ser punto com siempre en nuestra web piel de la Cadena Ser con Ángela Quintas

Voz 8 10:29 para desear tú muy feliz año en El Corte Inglés estemos

Voz 5 10:32 parado miles de ideas para deslumbrar emocionar con precios y descuentos que son un auténtico regalo como cámara réflex ganan setecientos cincuenta D con objetivo dieciocho cincuenta y cinco ha estabilizado de setecientos coches

Voz 1 10:43 hay nueve a quinientos noventa y nueve euros con circuitos scalextric desde ciento veintinueve con noventa y nueve euros sólo hasta el cinco de dos mil dieciocho en el Corte Inglés hora25

Voz 0194 10:59 es Barcelona que las fiestas navideñas no les engañan en cuanto volvamos a la normalidad en enero apenas quedarán quince días como máximo para la constitución del nuevo Parlament en Cataluña casi una semana después del veintiuno de nadie iniciado contactos formales para la configuración del Gobierno de la Generalitat al menos que se sepa públicamente y tampoco sabemos si podrá tomar posesión de su escaño los selectos procesados empezando por Carles Puigdemont bueno con estos mimbres en el bloque constitucionalista aumenta la presión para que Inés Arrimadas tome la iniciativa cada vez son más las voces que reclaman que la candidata de Ciudadanos asuma su victoria y habrá una ronda de negociaciones aunque sea para constatar la falta de apoyos para su investidura es lo que le lleva reclamando desde ayer por ejemplo el Partido Popular Guillermo Lerma buenas noches

Voz 0743 11:45 qué tal buenas noches si el PP que pide que esa invitación a Inés Arrimadas no se interprete como una crítica sino como una reflexión sobre el resultado de las elecciones Rafael Hernando portavoz parlamentario

Voz 4 11:56 sí me parece sencillamente deplorable que alguien entienda de estas palabras que esto es una crítica a ciudadanos oiga no no perdone no es una crítica ciudadanos belgas una reflexión sobre las consecuencias que tiene acudir a unas unas y obtener un número de votos

Voz 0743 12:13 eso a lo que Hernando llama reflexión es la catarata de declaraciones de los portavoces de Génova intentando desautorizar la estrategia de Ciudadanos críticas que en esa misma rueda de prensa el jefe del PP en el Congreso ha vuelto a repetir

Voz 4 12:26 lo que no puede decir uno es decir yo alabó las manos yo tiro la toalla o yo no nada ni decir no esto no va conmigo

Voz 0743 12:34 los conservadores que prefieren poner el foco en Ciudadanos y aparcar el debate sobre su resultado cuatro escaños en un Parlamento de ciento treinta y cinco sí aseguran que si su candidato tuviese el respaldo que tiene Arrimadas

Voz 19 12:45 hoy estaría intentando presidir la Generalitat

Voz 0194 12:48 el Partido Socialista que llegue coincide con el Partido Popular también reclama que Arrimadas no escurre el bulto en Ferraz opinan que ganar unas elecciones como las del jueves implica la obligación de tomar la iniciativa y no quedarse quieto

Voz 0743 12:59 si el PSOE no pidió directamente Arrimadas que se presenta la investidura pero sí que busque alguna forma de tomar la iniciativa y poner en valor ese resultado José Luis Ábalos secretario de Organización

Voz 20 13:09 en tener el número uno en significar ejercer un cierto liderazgo proclamarse victoriosos de una contienda electoral comporta alguna responsabilidad y esa responsabilidad sea más iniciativa política

Voz 0743 13:22 por cierto que a pesar de que el veintiuno de diciembre ciudadanos arrebató al PSOE feudos históricos en Cataluña Ferraz dice que no tiene que plantear una estrategia para frenar a los de Rivera porque son de derechas o de centro derecha y su reto hoy dice Ábalos es demostrar que su victoria ha servido

Voz 0194 13:37 para agradecerle buenas noches en una línea similar se ha pronunciado hoy la patronal hace una hora le preguntábamos a Joan Rosell presidente de la CEOE sí Arrimadas debe tomar la iniciativa

Voz 19 13:45 lo

Voz 21 13:46 sí que está claro es que es un partido pues ha ganado las elecciones lo primero que hace es ver qué apoyos tiene yo creo que esto es lo que está haciendo pues el a los flecos en Katowice hasta viendo que no tiene apoyos pero pero rápidamente se dedican los blogs son los que son lo que pasa que los partidos que han quedado segundo y tercero y muy cercana mente está en una situación compleja distinta diferente que como nunca había pasado por tanto yo creo que son todas las circunstancias que jamás habíamos tenido

Voz 3 14:16 mucho más claro se producía horas antes el responsable de fumen de Treball Joaquim Gay de Montella Il Luque mí lo que tenemos que pedí

Voz 22 14:24 claro es que se han presentado y que han obtenido los mejores resultados la formación que ha sido la primera es que tenga la valentía y la responsabilidad también la cordura de formar gobierno se han presentado para ganar pues cuando uno es ganador tiene que ser el motor y el líder no

Voz 15 14:38 Cain cada fe

Voz 19 14:40 ese era el motor líder no

Voz 0194 14:43 Carles Carrizo San ciudadanos buenas noches

Voz 23 14:45 hola buenas noches lo estábamos escuchando ahora

Voz 0194 14:48 Partido Popular Partido Socialista presionando Ciudadanos para quienes Arrimadas como mínimo haga o tome la iniciativa para intentar formar Gobierno pero pareciese resisten

Voz 23 14:59 bueno de momento tendremos que esperar a ver qué es lo que hacen los partidos independentistas ya que nosotros lamentablemente a pesar de haber ganado las elecciones pues no tenemos unos compañeros de viaje constitucionalistas que hayan sacado los escaños suficientes como para garantizar nos una investidura por lo tanto habrá que ver si por parte de los independentistas consiguen eh es digamos el acta de diputado todos los que están en lista suave o hay algún voto que les falte au bueno a ver cómo cómo se ponen de acuerdo porque sean de poner de acuerdo entre que los par Catalunya Esquerra Republicana nada menos que la CUP también por lo tanto

Voz 3 15:41 sí pero ni siquiera va va en

Voz 0194 15:43 las va vas sondear SAR sondear al resto de partidos constitucionalistas es decir no

Voz 3 15:47 va a haber ronda de de de al menos de conversación

Voz 23 15:51 bueno no se parecen ahora muy ansiosos por por hacer esta ronda de conversaciones cuando la aritmética es es evidente y yo lo que pienso es que bueno cuando nosotros quisimos hacer una moción de censura que hubiera precisado solamente dos votos más y de los que con los que contábamos solamente con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista hubiéramos podido hacer una moción de censura el presidente Puigdemont y en aquel momento posterior no quisieron sumar fuerzas porque decían que no teníamos más la mayoría suficiente de los otros ahora pues esperamos a ver qué hacen los independentistas en caso de que ellos no puedan porque no se pongan de acuerdo entonces habrá que ver es con qué con qué votos podríamos contar para para una eventual investidura no renunciamos a nada pero hay que ser realistas y lamentablemente con un partido popular con cuatro escaños y un partido socialista con diecisiete pues nuestros XXXVI de haber ganado las elecciones

Voz 3 16:50 me temo que no son suficientes e insisten ustedes desde la noche electoral echarles la culpa al resto de partidos no por no haber conseguido los objetivos

Voz 23 16:58 bueno no es que les echemos la culpa pero es que también desde desde el Partido Popular los están ahora digamos diciendo lo que tenemos que hacer cuando lo cierto es que el hecho de que el Partido Popular haya pegado este bajón drástico y el Partido Socialista solo dio remontar un escaño pues es la realidad no es que es el reproche pero es que va al final es lo que tenemos sobre la mesa nosotros hicimos los deberes nosotros pudimos a una campaña diciendo y queriendo ganar inocuo formando nuevos con empatar sino queríamos ganar y lo conseguimos ya han sido otros quiénes han quedado cortos de resultado y por lo tanto no no vamos a poder así a la a de buenas a primeras conformar un gobierno con Inés Arrimadas por el momento

Voz 0194 17:45 pero no pienso que es dejarle la iniciativa otra vez a los independentistas y se lo digo porque además de esta manera parece quién ha ganado las elecciones son ellos sangrados elecciones ustedes con un millón casi cien mil votos

Voz 23 17:57 sí es verdad que hemos ganado es verdad que que que tenemos un millón cien mil catalanes que han confiado en nosotros también es verdad que no les vamos a defraudar y que vamos a hacer una política realista era como hemos hecho hasta ahora y me parece que no hay nada más real Angels en la vida de los números y las matemáticas porque dos y dos son cuatro incómodos y lo son cuatro no lo que queramos que sean pues ahí estamos nosotros esperando a ver qué es lo que va a pasar con esa mayoría de independentismo que a pesar de que han sacado menos votos de la de la mitad

Voz 1971 18:35 pero sin acabó solamente un cuarenta y siete

Voz 23 18:37 eh por ciento de votos esta ley electoral injusta les ha dado una mayoría en escaños pues vamos a ver si esa mayoría en escaños aunque se haya obtenido por una ley electoral injusta pues vamos a ver si todos ellos juntos se ponen de acuerdo es posible que no pero desde luego si ellos se ponen de acuerdo no hay ninguna posibilidad de que nosotros eh podamos formar gobierno sencillamente porque ellos tienen la mayoría de escaños por lo tanto hay que hacer lo que Ciudadanos está diciendo y repitiendo esperar a ver si Esquerra Republicana de Cataluña se ponen de acuerdo si ambos después se ponen de acuerdo con un partido como las CUP si todos están dispuestos entonces a seguir el ritmo que marca la CUP y a seguir propiciando que se sigan yendo a las empresas que los catalanes sigan de unidos y que las leyes importen pues nada

Voz 0194 19:29 convenios van a intentar mientras tanto al menos presidir el Parlament bueno pues

Voz 23 19:34 eso de momento está sobre la mesa nosotros entendemos que siendo el partido más votado pues los correspondería presidir el Parlamento pero nuevamente tenemos que remitirlos a esa ley electoral que ha dado una mayoría de escaños a las fuerzas independentistas de todas pues tal y como se configuran los cargos en la Mesa

Voz 3 19:56 a nosotros no vamos a renunciar a una posible

Voz 23 19:58 presidencia aunque pues seremos realistas con los números que tengamos ir a lo que aspiramos de momento es desde luego a una presidencia o vicepresidencia y además a un puesto más en la mesa o por lo menos a ciudadanos con el resultado electoral que tenemos le corresponderían dos

Voz 3 20:18 esto es en la mesa están ya en marcha las negociaciones

Voz 23 20:21 hemos empezado a hablar ya con dos partidos sí cómo van bueno pues empezando hemos empezado a hablar con el Partido Socialista también con el partido más votado qué ha sido Catalunya después de nosotros la segunda fuerza política en el Parlamento ya hemos empezado a digamos a describir pues cuáles son nuestras situaciones y nuestras pretensiones

Voz 3 20:43 cómo cómo les suena como les suena ellos la letra de su propuesta

Voz 23 20:48 bueno yo creo que el aquí como nueva mente nos vamos a a tener que ceñir a los números y al el particular método de elección de los miembros de la Mesa pues vamos más o menos conducido yo lo que creo es que sería un buen síntoma el que digamos para la negociación del órgano de gobierno de la mesa pues o se atendiese o menos a una a un acuerdo general que satisface hiciese más o menos a todos los grupos presentes en la en en la en el hemiciclo

Voz 0194 21:24 una cosa cree posible usted la investidura telemática como la que ha planteado esta mañana en Catalunya Ràdio el ex conseller de Jordi Turull para que se pudiera investir telemáticamente a Carla escuchan Bono

Voz 23 21:33 yo no lo creo posible y además no le digo que me parece que se está mareando la perdiz con la cuestión de Carla escuche Money Suu hipotética presidencia porque no creo que una persona que está huida de la Justicia pueda ser presidente de la Generalitat se me parece que esa candidatura para presidente de la Generalitat pues es inviable pero es inviable pues jurídicamente el señor Puigdemont tiene que venir a España y responder ante los jueces que le están reclamando para que venga y que se explique con los antecedentes que hemos visto pues yo creo que es difícilmente podría ya podría una persona que aún hoy día está huida de la justicia os sostener una pelea algo tan complejo tan complicado como una presidencia de la Generalitat hay que ser serios se trabajan en esto para servir a los catalanes pararse para presidir una una autonomía que quiere decir impulsar políticas muy serias sociales de educación de dependencia de Sanidad muy serias

Voz 3 22:37 por lo tanto eso no se lo eso

Voz 23 22:39 y ahora soy el presidente retornado y tal pues está muy bien toda esa épica pero luego hay que trabajar trabajar desde la huida o desde la cárcel pues no me parece que sea la más mínimamente viable por lo tanto por eso les digo que me parece que se marea la perdiz con este tema porque es inviable

Voz 0194 22:56 Carlos Carrizal muchísimas gracias y buenas noches

Voz 23 22:58 muchísimas gracias al buenas noches

Voz 0194 23:01 le preguntaré por la investidura telemática dejadme que me centro Moment in en Ciudadanos en esa presión que están ejerciendo otros partidos como el Partido Socialista o el Partido Popular para quienes Arrimadas tome la iniciativa e intente formar gobierno que tome la iniciativa como partido ganador de estas elecciones Cristina debería intentarlo en esa

Voz 0436 23:19 además vamos a ver hombre yo creo que detrás de la estrategia sobre todo más del PP que del PSOE y cierta voluntad de desgaste también de ciudadanos pero es evidente que que al final aunque no sumen mayoría lo que no puede quedar tampoco se en la memoria de todos de Casio el independentismo salgan a las elecciones porque las ha ganado ciudadanos independientemente de que luego fume son los hombres los suficientes apoyos para que la investidura salga adelante no estaría además que iniciará una ronda de conversaciones con PP o con PSOE Se recuerda mucho la etapa de Rajoy del veinte 20D cuando él renunció a presentarse a la investidura pero es verdad que al menos intentó aquella reunión con Sánchez os acordáis del veintitrés de diciembre tres días después de las elecciones que acabó como el rosario de la aurora y empezó a hablar también como river con Rivera luego no le salieron las cuentas viéndolo contactos hubo pero contacto subo yo creo que sí que tiene cabello además he hecho Carrizo salud de la moción de censura tenían es verdad que los tres partidos sumaban los suficientes apoyos para poder presentar la moción de censura pero no para que prosperara es decir no tiene sentido que ciudadanos con menos votos que ahora

Voz 1971 24:21 sí

Voz 0436 24:22 propusiera una moción de censura al término de la anterior legislatura ya era que ganó las elecciones no lleve la iniciativa en nada resulta extraño

Voz 3 24:30 Ramón se debería hacer

Voz 19 24:32 vamos a ver yo creo que si pensamos en términos de aritmética parlamentaria pues es bastante claro que el esfuerzo será vano no pero no hay que pensar en esos términos hay que pensar en términos de consolidación incluso de una alternativa en un momento en el que se dice que el voto que ha obtenido Ciudadanos puede ser un voto coyuntural puede ser un voto fugaz que con el paso del tiempo pues puede cambiar que ha sido fruto de una coyuntura muy especial evidentemente los que le proponen que tome la iniciativa pues en muchos de ellos quizá hay una pequeña maldad encubierta no

Voz 3 25:09 no es el caso de Rafa Hernando se les ve un poco

Voz 19 25:12 hice busca el coste el coste de que se estrelle pero pero viviremos lo desde otro punto de vista en un doble sentido primer primer comentario tiene que tomar la iniciativa es la que ha ganado las elecciones tiene que que que que tomar ese protagonismo que las urnas le han dado y en segundo lugar esa es una excelente oportunidad para poder plantear un programa de gobierno sea en una sesión de investidura o previamente de poder plantear unas propuestas de ir más allá de ese debate de independencia sí o independencia no que ha centrado la campaña plantear que Ciudadanos tiene pues una política económica una política social una política energética etcétera etcétera es una excelente oportunidad para tomar el liderazgo y hacer una propuesta específica sobre las cosas que preocupan en el día a día a los ciudadanos que no se ha hecho durante la campaña electoral Victoria

Voz 1971 26:11 yo pueda estar de acuerdo en la en la necesidad de que a una propuesta pero yo también creo que las cosas imposibles conducen a la melancolía este caso en concreto yo creo que no hay no hay la menor oportunidad y más cuando los que tendrían que ser compañeros de viaje empieza a empujar de esa manera no ya mirando el resultado de un posible pacto cara a Cataluña sino a las próximas elecciones municipales autonómicas en último término lo que de verdad les preocupa mientras a mí eso me parece bastante terrible teniendo en cuenta además que bueno por primera vez en Cataluña se están evidenciando más allá de lo que se intuía en la en el último tramo de la antes de la declaración de la independencia las enormes diferencias que hay dentro de Esquerra no sé cómo llamarle porque no es el PDK

Voz 3 27:06 aparecido Cataluña Cataluña

Voz 1971 27:08 ante o la lista de pulmón como tú quieras bueno entonces están evidenciando que necesidad tienen el el digamos el otro sector de la Cámara de empezar ya evidenciar las diferencias porque no dejan primero que se acaben de aclarar los de un lado y luego ya empieza a a ciudadanos hacer propuestas porque aquí hay una cosa que a todo el mundo olvidando la importancia colosal cuál diría Mariano Rajoy de la Mesa del Parlamento que según Junts per Cataluña pretende modificar el reglamento de la Cámara

Voz 3 27:46 no quiere llegar a lo de la la investidura nadie quién quién

Voz 19 27:51 hacer muchas más cosas osea quiera

Voz 1971 27:54 que los que están en la cárcel puedan delegar el voto hay que quieren que cada vez que hay una votación no tengan que salir porque sino el juez del Supremo lo va a basto por lo tanto ahora es el momento en que a lo mejor todos tendrían que empujar para lograr mayor presencia no digo el PP que es una fuerza marginal pero en fin si el PSOE y Ciudadanos ahí empujará nombró nombró pues a lo mejor conseguía porque si no va a volver a ser Carme Forcadell la presidenta si Esquerra ya lo ha exigido

Voz 19 28:25 de todas maneras Victoria en en estas elecciones hay un hay un hay un mito que se ha roto el mito que se ha roto es el de que Catalunya es una sola voz al ganador de Cataluña piensa como una sola persona esto se ha roto y se ha roto porque la lista más votada ha sido la de Ciudadanos claro el exceso de prudencia y la discreción tiene el coste de la inexistencia no y una prueba de esto muy clara la hemos tenido si comparamos el resultado de Puigdemont con la de Yunquera es decir el plasma ha resultado mucho más Vestager osó que la cárcel una porción

Voz 1071 29:01 estaba ahí el otro nos tan claro entonces

Voz 19 29:03 tras la esto a la situación actual sí si Ciudadanos opta por la discreción por como decía Carlos Jarry fosa esperar a ver qué pasa lo que puede ocurrir es que acabe habiendo un entendimiento más o menos rápido entre las fuerzas independentistas el resultado pase desapercibido

Voz 3 29:23 si además de otras cosas Ramón y lo apuntaba antes de Cristo

Voz 0436 29:26 una le entrega al relato los independentistas porque quién ha ganado las elecciones es ciudadano sumamente queda en la retina ya se dice bueno ganan independentismo evidentemente suma pero no podemos olvidar el dato importantísimo que que que él es la primera vez que ganan votos y escaños un partido no independentista yo creo que eso hay que ponerlo en valor pero si de momento no se hace nada y yo es que me temo que el independentismo está como está ahí muy enfrentado pero al final tiene una capacidad de ponerse de acuerdo el evidentemente mucho más que el bloque constitucionalista lo de la Mesa pinta mal lo de la Mesa pinta mal porque van a quedar cuatro tres va a quedar en minoría el constitucionalismo como ya sabemos cómo las gasta dará lo mismo

Voz 3 30:10 lo que diga el letrado de la verdad de la del Parlament dirá lo mismo no te digan

Voz 0436 30:14 los servicios jurídicos que si se tiene que forzar el reglamento todo lo que se tenga que forzar para tener esta locura y esta cosa tan surrealista Don presidente fuera de unos señores que votan desde la cárcel Varane a mí no me cabe ninguna duda

Voz 1971 30:29 ya lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con vosotros vestir es ciudadanos tiene la obligación puesto que las selecciones de presentar una alternativa estoy completamente de acuerdo sí lo que yo no veo tan claro o no veo tan limpio lo veo sucio es la propuesta de los otros dos empujando les porque en el fondo no están buscando que realmente allá ese sector constancia

Voz 0194 30:49 la lista que tengo una voz que le represente

Voz 1971 30:52 y que además para la la la la historia sentimental de Catalunya quede que ha sido ciudadanos quién ha ganado no no lo que quieren es que

Voz 0194 31:00 en enero de ciudad decir el principio sobre todo en el caso del Partido Popular

Voz 3 31:04 quiénes en estas alas Fernando secreto te no vas a llegar

Voz 0436 31:09 la pegar te lo porque vamos yo yo no digo tanto que Palha una investidura

Voz 1971 31:13 eh

Voz 0436 31:13 como que empieza a tener contactos goles y coste luego constata el auto con los apoyos pero ya no me presento pero sí lo de tener la iniciativa política señores soy la cada a estas elecciones es hoy la que tiene que empezar a tener la interlocución con el resto de las formaciones políticas con las que puede llegar a un entendimiento esto yeso debe incluir a a al PSC debe incluir al PP debe incluir a los comunes porque no queda ni que los debe incluir que luego aquello no sale porque sabemos que no va a salir y además es imposible no como bien pero que que que que la la foto de esto los días no sea así Puigdemont va a ser investido telemáticamente sino que salas Reunión de Arrimadas con señorío Z de a mi me gustaría tener esa foto

Voz 1971 31:51 para ver pero Cristina cómo no va esto es la foto que puso en Montse embestido telemáticamente

Voz 0436 31:56 sí es que es de Aterriza como puedas déjame que

Voz 0194 31:59 déjame que que de los datos de de de esta información e ahí lo apuntábamos ahora y luego quiero preguntas sobre todo a Ramón que está ahí para ver si hay realmente o como es de ancha esa brecha que puede haber entre Jones pues si Esquerra Republicana hoy mismo Esquerra ha llegado desmentir que Sáenz dado contactos para la constitución del Parlament bueno de hecho lo que hace Esquerra es lamentar que Jones para Catalunya ni siquiera les haya aclarado cuál es el plan B que tienen preparado en el caso de que Carles Puigdemont no pueda ser investido president porque no se creen que pueda hacerlo a distancia ya iba a lo del voto telemático perdón de la investidura telemática que lo apuntaba hoy un exconseller les concede Jordi Turull Barcelona Pablo Tallón

Voz 0743 32:39 los para Cataluña hay Esquerra marcan posiciones antes de encarar unas negociaciones que empiezan con desconfianza y recelos mutuos tras una campaña electoral de puñales bajo la mesa y con un resultado que no esperaban seguramente ni unos ni otros de entra Damián tras la lista del PP Cat apuesta por negociar primero la composición de la Mesa del Parlament fuentes de los republicanos replican que lo primero que hay que hacer es aclarar cómo piensan investir a Puigdemont y qué pasa si su plan falla hoy en Qatar Doña Radio Jordi Turull daba una posible idea o por lo menos lanzaba un globo sonda hacerlo president desde Bruselas y utilizando las nuevas tecnologías

Voz 24 33:12 él es mira todos los Pursuit Ax

Voz 25 33:15 aún así como que esas competía en versión posible

Voz 24 33:18 sino que no se plantea hemos es mirar todas las postes

Voz 0743 33:20 calidades porque nuestro compromiso es que sea president asegura Turull quién ya avisa de que no van a dar muchas pistas sobre estas opciones porque dice ya sabe cómo se las gastan algunos un Turull que insiste en que su opción favorita para ocupar la presidencia del Parlament Carme Forcadell aunque fuentes de su entorno explican que ya todavía no tiene claro si quiere seguir en el cargo lo que está claro es que el reloj corre tanto Esquerra como el PDK adquieren cerrar todos estos aspectos cuanto antes aunque este mediodía los republicanos negaban que hubiera negociaciones en marcha con ellos sí que hemos visto esta mañana en el Parlament a Turull manteniendo un breve encuentro con la Copa

Voz 1971 33:54 bueno investidura telemática

Voz 3 33:57 qué opina sobre esta corrobora Ramos

Voz 19 33:59 yo te diría primero que el el tono de esta intervención del señor Trump a mí me ha reto traído unas semanas atrás incluso antes del uno de octubre cuando se decía no no no vamos a explicar nada porque puede pasar cualquier cosa porque esto es secreto estamos utilizando los mismos términos es decir han pasado horas desde las elecciones yo creo que aquí nadie ha aprendido nada dentro de dos días vamos a volver a vivir cosas tremendamente originales y desgraciadamente yo creo que vamos a volver a vivir la apertura de procedimientos de procedimientos jurídicos porque en el en el bloque independentista pues seguro que luchas internas intensas seguro que hay una desconfianza mutua mucho mayor de la que había hace meses pero yo estoy convencido de que al final va a haber un proceso de convergencia además un proceso de convergencia que como decíais antes va a copar la Mesa del Parlamento iba forzar dar al límite

Voz 3 35:02 toda la normativa existente incluso alguno

Voz 19 35:05 eso sí es necesario la va a volver a conculcar

Voz 3 35:08 vamos a tener más podemos volver a estar frente a plenos como el seis el siete de septiembre quizá no tanto pero se van a acercar Cristina

Voz 0436 35:16 que hay muchas heridas abiertas y es verdad que que ERC quería un proceso de ruptura con con eh bueno con el PDK con Junts per Cataluña en caso de que los números no hubieran dado que ocurre que cuando los números ostenta te dan es muy complicado que no te veas arrasado y obligado a un mismo acuerdo que yo creo que al final se producirá no sé con qué fórmula son capaces de todo Ramón utilizado en término que su originalidad a mí me parece un término positivo yo utilizaría más una cosa son alumnas parecida algo surrealista no

Voz 3 35:46 queridos género originales

Voz 0436 35:48 la connotación muy positiva lo de originales ser estupendo sea ese original pero de claro lo que hemos estado viendo todo este tiempo precisamente yo originalidad no no lo llamaría lo llamaría una situación absolutamente esperpéntica y kafkiana Hay yo creo que eso es lo que puede acabar pasando pero ERC había había un tuit de tarda en esa política cara ese hace vía tuit que decía bueno si Puigdemont es nuestro presidente estupendo fantástico pero que venga claro caga mafia hubiera hecho estuvieron tenido que venga

Voz 1971 36:20 hubiera hecho desea así que venga que le detenga

Voz 0436 36:22 porque de tendrán de pondrá a disposición del juez Yell joya del decidirá si el encarcela o no yo eso no lo no lo adelanto pero que evidentemente n de tiene que detener pone a disposición del juez porque hay un juez que el está esperándole en el Tribunal Supremo eso tiene que pasar entonces claro es que te que venir sea se parece que ERC tiene que aceptarlo del presidente telemático parece que hoy por hoy nuestra presión

Voz 19 36:45 la voz que además aquí hay otra variante que que yo creo que es importante la Cataluña no es la lista del PP de Cate no no no no para es la lista de adhesiones personales al señor Puigdemont que ha conformado una lista con lo cual el PDK no forma parte de esta jugada ni de esta posible unión al contrario queda desplazado eh

Voz 1971 37:09 sí pero realmente yo no estoy de acuerdo Ramón con la posibilidad de que éstos lleguen a un entendimiento y que volvamos otra vez yo creo que la la situación que se ha vivido en la campaña electoral ha roto muchas a la vez sea no quedaban muchos lazos entre ellos entre entre Junqueras Puigdemont pero yo creo que la campaña electoral acabó de romper esos posibles lazos a nivel de entendimiento casi diría yo de de personal es decir de de relación a nivel de piel entonces yo cada vez veo más difícil que Esquerra Republicana transigir con la posibilidad de que Bush sea al presidente que hago una investidura telemática porque a ver no puede asistir a las votaciones del con Dely

Voz 0194 37:55 para que Cataluña no puede eh

Voz 1971 37:58 me he a firmar ningún decreto estando en Bélgica es decir es un imposible lo quieran hacer como lo quieran hacer yo creo que que Junqueras que lleva ya mucho tiempo en Estremera yo creo que ha visto que esta estrategia falla ya va y lo que no va a hacer ahora es seguir apoyando el plasma pero ahora como president mientras él siguen en esos o él está en la calle y en cualquier caso aquí hay una cosa que nos tenemos que que tenemos que tener muy en cuenta a ver cinco en Bruselas el cuatro en la cárcel y esos votos que porque es que ojo puede

Voz 0436 38:37 dado sólo en Cuixart que sólo se claro

Voz 1971 38:40 sí sí el cierre en todo caso en cualquier caso siete votos menos aunque sumen a la CUP entera es que no sé si dejan entonces primero el que saber por eso yo pensaba que los ciudadanos están tomándose las cosas con calma porque si estos realmente lo tuvieran tan fácil pudiéramos ir o prever que vamos a ir a una convocatoria de de investidura con las cosas mucho más fáciles porque es que ahora asume su derrota frente a la lista de Puigdemont por tanto acepta investir pero cuidado es que sino es pues de Mon pretenden que sea o no no Marta Rovira no la la que que sería de Esquerra Republicana no la chica que ha hecho de jefa de campaña

Voz 0194 39:29 la de hoy Jordi Sanchez Jordi Sánchez pero

Voz 1971 39:31 ver Jordi Sanchez cuando va a salir de Soto del Real está está claro ya abertura Beam hace a consigues que la el Parlamento de Cataluña bueno Jordi Sanchez serían personaje en fin más transversal pero imaginemos que consigue la investidura y cuando llegue el procesamiento grave

Voz 3 39:51 de todas formas Ramón tu crees que las discrepancias el debate que hay entre Esquerra

Voz 0194 39:58 y Junts per Catalunya puede incluso ponen en pie

Voz 3 40:00 libro que un presidente independentista eso son futuribles y no sabemos lo que va a ocurrir pero vamos

Voz 19 40:07 el personal es que al final esto se va kosher que recibe el el poder tienen una capacidad de de de sanar coyunturalmente las heridas sensacional no es decir aquí aquí se va a hacer lo que sea necesario con soluciones posiblemente de transición que impliquen un reparto encubierto de poder pero que que les permitan no renuncia al éxito electoral que se ha obtenido

Voz 1971 40:33 claro también es verdad que sí

Voz 0194 40:36 han que Inés Arrimadas toma la iniciativa a lo mejor empezaban a

Voz 3 40:40 a ver antes que a lo mejor la

Voz 0436 40:43 las entradas me da yo creo recordar la experiencia de dos mil quince acordaros recordar que que se llegó al último momento en un pacto in extremis que le costó la cabeza Artur Mas y se la cortaron la puede pasar bien claro con tal de mantener ese poder que yo creo estoy de acuerdo completando ante victoria contó análisis de del del enorme enfrentamiento político y personal que tienen en el sentimiento además de sentirse traicionados porque claro pues ha actuado con el ventajismo del que se ha fugado sorprendentemente eso le ha salido bien pero pero cuando estamos en términos de poder al final llegarán a un acuerdo y veremos cosas pues bueno vamos a decir originales que se muy positivo aunque no

Voz 19 41:29 y a todo esto y a todo esto nadie se acuerda de las veinte horas

Voz 1971 41:34 veinte empresas que diariamente Xinzo

Voz 19 41:37 pesar de Cataluña

Voz 1 41:39 hora veinticinco sobre

Voz 8 41:42 los planes de pensiones que no sabes sobre los planes de pensiones

Voz 9 41:47 conoce toda la verdad de BNG punto Es planes de pensiones naranja de ING People

Voz 5 41:53 tras cuando con bares precios asegurate de lo que incluyen

Voz 26 41:57 también al comprar los regalos de Reyes como las tecnoprecios de El Corte Inglés que incluyen un montón de ventajas por ejemplo tienes una cámara reflex Nikon ahora cuatrocientos cuarenta y nueve euros además Nickon que devuelve cincuenta euros

Voz 5 42:09 incluye también financiación en doce meses los tecnoprecios mucho

Voz 3 42:12 más que un buen precio sólo en El Corte Inglés

Voz 2 42:15 en en la sombra entre nosotros todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan por qué a mí

Voz 11 42:21 si te han subido el precio del seguro de tu código mutó vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco

Voz 12 42:28 cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro o cinco vamos vente a la mutual condiciones en mutuo punto es

Voz 27 42:42 señoras y señores oyentes escuchantes caramba

Voz 6 42:47 el gran Isaías con todos ustedes la promo más descriptiva de la Unidad de Vigilancia la zona ha sido un está quemando la más precisa que ha perdido ya cinco mil millones de empleos sola que en España la más adelantada a su tiempo feliz dos mil dieciocho igual la más cercana ni por la P de Pedro Bona hola Bellido verle Marianne en la más bilingüe sí misma cincuenta y dos millones de personas que hablan el castellano o el español los viernes la Unidad de Vigilancia que dirige el gran Isaías Lafuente donde y con quien con La Ventana de Carles Francino Cadena Ser un sábado

Voz 28 43:28 les prestan usó los medios toda la atención a toda la actualidad nosotros tenemos un punto de fuga a alzar a Feijóo con los casara no podemos seguir en Afganistán los Azahara minoría étnica perseguida por ISIS y los talibanes en Afganistán los campos de concentración para gays en Chechenia la historia de Teresa caché da moto mujer que lucha para erradicarlo

Voz 2 43:50 los matrimonios forzados de menores en Malaui o testimonios directos sobre la situación de violencia que sufre Venezuela a manos de los colectivos armados hay alguno que han actuado de forma impune

Voz 29 44:01 en sus armas disparan han mandado personas

Voz 2 44:04 de fuga Historias y voces que han quedado fuera del foco de la actualidad Pablo Morán domingos de cuatro a cinco de la madrugada en cualquier momento en Cadena SER

Voz 8 44:18 no es que superen los ocho millones de usuarios

Voz 5 44:23 cerca de un millón ciento veinte mil Nos siguen en más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido más de dos millones de personas han descargado no esta aplicación dos Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero queremos ser más a la Cadena SER Kone

Voz 30 44:51 está en todas partes donde hay seres humanos

Voz 1971 44:56 el respiro

Voz 31 44:59 siempre que se di y Seymour porque es

Voz 2 45:07 el sexo o el Gasset Elia Branco verlas sin de lo más por ni siquiera como perder hasta hacerlo siempre queremos que a partir de ahora cuando tenga sexo formemos parte del la vida y el sexo son mucho más divertidos contigodentro domingo el lunes corren nuevos tiempos vamos

Voz 0194 45:37 a escucharlas

Voz 1 45:46 de lunes a jueves el nuevo My Lol

Voz 13 45:49 te hablo de una manera trivial como incluso despectiva faltó una de Eliseu

Voz 0743 45:55 es barra hombre como

Voz 1071 45:57 nunca me lo voy a encontrar en la vida Eliseo Parra hola qué tal

Voz 14 46:04 la vida moderna con David Broncano hoy listo de Troya de los bebé sabes de quién estás hablando no

Voz 15 46:11 Mail lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 6 46:23 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido

Voz 2 46:29 novecientos veintiocho

Voz 6 46:32 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este uno de enero se celebra el Sorteo de Navidad de la ONCE aún estás a tiempo de jugar por diez euros premios de cuatrocientos mil euros cuenta

Voz 32 47:00 hora veinticinco

Voz 1 47:03 Cate

Voz 32 47:04 sí

Voz 3 47:09 diez y cuarenta y siete minutos de la noche nueve cuarenta y siete en Canarias hoy Elena

Voz 0194 47:12 no hay CIS Victoria Lafora Cristina de la Hoz y Ramón Adell seguimos con el tema de Cataluña porque en todo este enredo hoy ha resultado muy interesante escuchar aquí en la SER al único cargo del PP que ha dimitido por el desastroso resultado del partido en las elecciones catalanas nos referimos a Juan Arza ya el ex secretario de Estudios de los populares en Cataluña que esta mañana en Hoy por hoy ha practicado algo muy poco habitual en la política que ha sido la autocrítica con la suficiente

Voz 33 47:37 licenciado con la suficiente eficacia no se detectaron las urnas en fin no se lo no se consiguió impedir la logística la financiación de todo el referéndum después una vez que estamos había podido llevar a cabo el referéndum se decidió enviar a la policía un poco a la boca del lobo osea no ese cayó de cuatro patas en la trampa que el independentismo había preparado con toda la intencionalidad del mundo a mi me gusta solo parte de un partido disciplinado no de un partido en fin que actúa a su aire pero una cosa es la disciplina y otra es la obediencia ciega no creo que hay una distancia entre ambas cosas se quién dirija el PP catalán debería ser alguien que gozara digamos de la aprobación del consenso de las bases del Partido Popular no alguien digamos puesto puesta a dedo

Voz 3 48:25 Pablo Casado es el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular muy buenas noches

Voz 25 48:30 venga gracias igualmente Juan

Voz 3 48:33 Arza era hasta ayer secretario de Estudios del Partido Popular en Cataluña algo sabrá de lo que pasa dentro del Partido Popular

Voz 34 48:38 entiendo desmiente todo lo que denunció a su compañero Se REC reconoce el partido en lo que cuenta Juan Arza

Voz 25 48:46 Portero de muchas de las cosas que comentó Juan Juncal decisiones judiciales momento la actuar en el uno de octubre la hora a la que se tú a la hora a la que se viene recabar el apoyo de otras fuerzas de seguridad del Estado fue una decisión de la jueza Si bueno pues nosotros lo podemos normal igual que Le pedimos al pusimos pick up las resoluciones judiciales los entonces se cumplir las resoluciones a pesar de que bueno que dificultar mucho en operativo tal y como se vio finalmente pero bueno yo respeto mucho a las opiniones de todo el mundo oí y creo que que lo que hice y locura es la misma noche el veintiuno de diciembre fue dar la enhorabuena Inés Arrimadas por la victoria de ciudadanos que no que era muy importante que el constitucionalismo demostrara que no habíamos uno poble que que no que Cataluña sigue siendo esta sociedad plural cosmopolita a diversa un lo que intentaban vender y ahora pues bueno después espurios que era nuestro objetivo básico lo dijimos antes de la campaña de la campaña y ahora pues vamos a intentar que se recupere por lo menos el Sein la la cordura alegalidad la convivencia

Voz 23 49:49 la concordia como decía don Felipe luz viejos

Voz 25 49:52 mensaje menos es buena y es lo que yo creo que que hoy comentó tertuliano vamos a ver si un nuevo ciclo y para ello pulso pues esperamos que los constitucionalistas sigamos unidos que yo creo que lo lo que los oyentes de la SER esperan escuchar de los otros no que no caigamos en este dos mil dieciséis tal Narro gritan aburrido de la investidura una investidura quién llamado aquí en

Voz 3 50:16 pero yo creo tiene un amor motor y ahora pues

Voz 25 50:18 pues bueno conocemos la posición parte analiza el Partido Popular es verdad que pensamos que es positivo que los constitucionalistas todo el organizativa porque los

Voz 3 50:27 Cataluña así lo encargado pero sí

Voz 25 50:29 sobre todo que mantengamos la unidad que Ike que veamos que los independentistas han actuado

Voz 3 50:36 sumidos y sobre todo que tiene

Voz 25 50:38 muy complicado por su propia situación procesal el gobierno viable o digo yo legítimo pero viable a partir de ahora