Hora 25 (27/12/2017 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1794 00:00 China seres humanos capaces de admitir que no actuaron correctamente que se equivocaron al final la autocrítica significa ser consciente de las capacidades entre las limitaciones que todos tenemos no si esto no ocurre nunca no esta vez ha ocurrido con un señor que ha dimitido y ha dicho todo esto pero después pues oye desde ese discurso que da vueltas que la responsabilidad judicial etc etcétera no si a lo mejor es mucho más sencillo decir oiga es que esto lo hicimos mal usted la próxima vez pues trataremos de hacerlo mejor Richter

Voz 0436 00:33 yo creo que el señor D

Voz 1971 00:36 qué fue de de estudios del Partido Popular catalán sabía muy bien de lo que hablaba ya ha hablado de dos cosas muy concretas que tu Ángels las pregunta al señor Pablo Casado una de ellas es era era Albiol el candidato idóneo evidentemente no evidentemente no porque hay de una derecha catalana esa derecha catalana que antes votaba a Convergència que no está dispuesta a votar a un señor como el señor Albiol que viene de el estar en en un sector de la derecha de este país Mo que que roza lo que es intolerable al nivel de piel es decir su actitud con los inmigrantes en Badalona ha marcado absolutamente a una una línea que luego no las pasado nadie más felizmente para este país entonces yo creo que entre eso entre bueno pues es un natural a ver cómo los es capaz de decirlo sin ser falto una desgarro es decir describía la situación con un cierto desgarro no exento de chulería entonces todo eso IED a la persona que siente que se están burlando incluso de las instituciones que no han salido para adelante AMISOM me parece completamente contraindicado hilo algo aquí en Madrid sí que hay un responsable las señoras Soraya Sáenz de Santamaría no nos equivoquemos ella fue la que se fue a mudó su despacho a Cataluña ella fue la que supuestamente tenía un gabinete de crisis donde se reunía semanalmente con todos los ministros para organizar el que no hubiera un referéndum in no iba a haber urnas no iba a haber papeletas y hubo de todo ya mogollón y además su contacto o la Jefatura en péctore que tiene del CNIO pues tampoco le ha servido de mucho para estar especialmente bien informada por lo tanto yo sí creo que hay mayor menor responsabilidad creo que no solamente es este responsable catalán el que está ahora reclamando ir dando nombres hay más gente dentro del Partido Popular e incluso dentro del Gobierno que en estos momentos está pidiendo cuentas

Voz 0436 02:55 sí efectivamente lo que esa victoria esa así hay gente bueno pues que mira a la persona que era la ministra para Cataluña no de cómo ha administrado esto yo todas maneras cría sobre lo de Albiol discrepo de Victoria porque si algo tenía Albiol era que estaba atestado electoralmente de oposición hombre que Badalona lo mejor es una excepción dentro de Cataluña no lo sé pero estamos hablando de la persona no sólo que ganó las elecciones municipales en Badalona en dos mil once sino que en dos mil quince mejoró resultado con respecto a dos mil once es decir en previsiblemente no tenía por qué salir tan mal parado como otros candidatos pero nunca han sido te Estados ya es más esa imagen de duro que se ha tenido es que creían que era la buena para estas elecciones precisamente porque lo que se les criticaba a los dirigentes del PP ella el partido allí lo que les criticaban mucho de su gente Nos estáis dejando solos no estés lanzando un mensaje de dureza estos están haciendo todo lo que les da la gana porque no aplica T5 que por cierto Albiol fue de los primeros en decir hay que aplica el ciento cincuenta y cinco es decir lo que le reprochaba su gente no era un exceso de dureza sino muy al contrario entonces el perfil no era mal perfil para la candidatura de lo que lo que se buscaba otro perfil quizá más amable yo creo que hubiese funcionado incluso peor las razones es que es verdad que la la reflexión que tiene que hacer el PP Si esto es extrapolable al conjunto de España Si esto es un fenómeno muy catalán porque es verdad que Ciudadanos ya era el partido más votado de los constitucionalistas océano partía de cero pero tendrá el análisis que tendrá que hacer es esto es un fenómeno exclusivamente catalán o esto bueno los barones están bastante temerosos de los barones populares de que esto pueda traducirse también en otras regiones

Voz 1971 04:38 caña a ver qué escena yo estoy de acuerdo en que había sido testado pero no es lo mismo ser testado

Voz 0436 04:43 los resultados eh sí pero no es lo mismo es el texto

Voz 1971 04:46 dado para hacer al alcalde de Badalona por mucho que que reafirme tu tu triunfo y que además saques más votos con ser candidato al presidente de la Generalitat no tienen nada que dieron luego hay otra cosa fijaros que el voto constitucionalista esta ha sido en la costa en Barcelona en Tarragona es decir es un voto arnedano es un voto muy cosmopolita y ese voto muy cosmopolita no le gusta Ramón

Voz 1794 05:12 lo iba a decir que de todas maneras ahora podemos hacer muchas hipótesis y seguramente el el la pérdida de votos tan tremenda que han tenido pues tiene muchos factores el candidato puede ser uno y puede haber y puede haber muchos más no la reflexión que quería hacer es volviendo esa falta de autocrítica cuidado porque en la resolución del del del problema que existe en Cataluña esa autocrítica es es la peor vía para el diálogo es decir la situación actual sólo se va a resolver con voluntad de rectificar los errores cometidos en el camino por unos y por otros Ciesa reconocimiento de errores o parte de una crítica de una misión de esos mismos errores sino esto va a ser muy difícil relacionado con un con Cataluña pero no con el se pero sí lo situó en Cataluña un portavoz

Voz 1971 06:05 consta que estaba entre rejas

Voz 1794 06:08 lo que ha salido Jordi Pujol Ferrusola abandonado esta tarde la prisión de Soto del Real después de abonar la fianza de medio millón de euros que le impuso el juez recordemos que está acusado de crear un entramado para ocultar y manejar la fortuna de la familia Pilar Velasco buenas noches

Voz 1743 06:20 buenas noches pasadas las siete de la tarde abandonaba la prisión tras haber abonado esos quinientos mil euros de fianza fondos que ha recabado de amigos y familiares según fuentes judiciales el mayor de los Pujol sale de prisión después de que el juez José de la Mata rebajara la fianza de tres millones de euros a medio millón en un auto del pasado viernes bloqueará una transferencia de dos coma seis millones de dólares a una entre esa de Pujol Ferrusola por si el dinero servía para pagar la fianza tras salir de prisión Pujol Ferrusola se ha dirigido a la Audiencia Nacional donde le había citado esta misma tarde el juez para notificarle en persona la prohibición de gestionar su patrimonio una decisión que tomó la Sala de lo Penal también ha firmado ante el juez las medidas cautelares comparecencias semanales prohibición de salir de España y retirada de pasaporte seis meses ha pasado en prisión en la causa que investiga los negocios y la ocultación de un patrimonio millonario amasado por el ex presidente catalán su mujer Marta Ferrusola y los siete hijos está acusado de delitos de blanqueo falsedad documental y fraude

Voz 1794 07:13 tampoco estaría mal que en Cataluña se volviera a hablar de otras cosas

Voz 1971 07:16 no por ejemplo todos los temas de corrupción que siguen ahí han quedado enterrados por el tema del proceso

Voz 1794 07:23 no sólo en Cataluña también aquí porque este miércoles nos ha dejado otras novedades como la decisión del juez de la Audiencia Nacional de imputar a todo el antiguo consejo de administración del Canal de Isabel Segunda por la compra de una empresa colombiana entre los investigados está el equipo de Alberto Ruiz Gallardón al completo Alfonso Ojea

Voz 0089 07:40 toda la cúpula del Canal de Isabel Segunda en el año dos mil uno cuando era presidente de la comunidad madrileña Alberto Ruiz Gallardón será investigada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional esas veinticuatro personas eran el núcleo duro de Gallardón en la empresa pública de aguas entre ellos se encuentra el actual presidente de Adif Juan Bravo el que fuera consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo regional de entonces Pedro Calvo Poch junto a Arturo Canalda actual responsable de la Cámara de Cuentas regional entre el próximo día diez de enero y el quince todos han sido citados a declarar en la sede de la Audiencia Nacional esta investigación es una pieza separada de la operación Lezo que ya ha llevado a prisión durante bastantes meses al que fuera presidente madrileño Ignacio González y hemos conocido novedades sobre el caso de la joven deben

Voz 1794 08:27 hace años que murió junto a su ex pareja después

Voz 0089 08:30 chocar su coche contra un surtidor en una gala

Voz 1794 08:32 molinera al Tribunal Superior de Valencia ha confirmado que apenas ocho días antes de ese accidente la chica había presentado una denuncia contra su ex pareja el conductor del coche que a su vez había sido condenado hace años por malos tratos a una pareja anterior bueno pues hoy a pocos días de que termine este dos mil diecisiete la ministra de Sanidad ha reunido a comunidades y ayuntamientos ante los que se ha comprometido a repartir doscientos millones de euros en los próximos Presupuestos generales en dos mil dieciocho y juntos han ratificado todas las medidas por unanimidad Marielo al oído

Voz 0259 09:02 ante la presión y protestas de las CCAA la ministra se ha visto obligada a prometer que si no hay nuevos presupuestos

Voz 1971 09:08 generales se adelantarán los doscientos millones

Voz 0259 09:11 este euros para financiar las primeras medidas en dos mil dieciocho aunque ese dinero no estará disponible en enero como pedía el PSOE

Voz 1 09:18 a la voluntad desde el tercer trimestre de dos mil dieciocho hay prórroga ya no hay presupuestos a la modificación del presupuesto para incluir la primera partida de doscientos millones de euros que están acordados en el pacto está de violencia

Voz 0259 09:31 la ministra mucho Ray las comunidades han decidido priorizar el próximo año XXVI medidas la más inmediata se pondrá en marcha en enero Se trata de establecer protocolos homogéneos de detección precoz de la violencia de género en las urgencias hospitalarias en Atención Primaria se va a trabajar también en lograr que los jueces suspendan el régimen de visitas cuando los hijos sufran o presencia en malos tratos en el sistema de acreditación de las víctimas para que reciban ayudas sin necesidad de presentar denuncia se va a ampliar la formación especializada de los jueces fiscales abogados procuradores Policía Guardia Civil y queda menos de un minuto pero Victoria

Voz 1971 10:07 lo tendrá que hacer este país con la violencia machista no sobretodo volviendo al tema al que no ocupaba antes una de las razones por las cuales ha retrasado un mes un mes esta reunión es porque la la ministra Dolors Montserrat ha tenido que estar permanentemente en la campaña porque yo creo que desde el arranque en el PP se dieron cuenta de que el candidato no era el que habían elegido a ver a mí me parece una vergüenza pero una auténtica vergüenza que es que el pacto se aprobará el veintiocho de septiembre y que a la fecha que estamos sean toma unas medidas que no que no significan reforma legislativa alguna Ike van solamente a hablar de vetar la la la autoría para que los padres ver a los niños y me parece importante lo que decía se que la ministra se había estado dedicando a Cataluña hay otras prioridades en este país haber

Voz 1794 10:56 si volvemos otra vez a poner el foco sobre todo

Voz 1971 10:59 todas ellas

Voz 1667 11:01 vamos con otras cosas que han pasado hoy el Ministerio de Interior ha planteado en el Pacto Antiterrorista que han venido esta mañana once nuevas medidas para el refuerzo de la seguridad de nuestro país la principal novedad va a ser el registro de los clientes de empresas de alquiler de casas su vehículos Juan Ignacio Five

Voz 2 11:16 Ike en todos los sitios la persona que se vayan a alojar estén identificadas y que también se tengan identificado a todos aquellos que alquilan vehículos de motor

Voz 1667 11:26 el próximo domingo en Nochevieja se va a reducir el aforo máximo en la Puerta del Sol va a ser de veinte mil personas y cinco días después se va a prohibir la circulación de camiones en las inmediaciones del recorrido de la cabalgata de Reyes en Madrid las en tasa evidencias precisamente no están yendo también como esperaba el pequeño comercio confían en que los Reyes Magos animen lo que queda de campaña lo que tiene claro Pedro Campos representante de la patronal es que las nuevas modas como el Black Friday los descuentos de otoño han cambiado los hábitos de compra

Voz 3 11:55 Constantin rebaje con tanta descuento ir concentrado promoción pero el resultado es que si se vende más unidades pero el margen total afinando es incrementar en una proporción que no olvidar a los que saben

Voz 1794 12:07 desde Marruecos la voz de la activista Helena Maleno

Voz 1667 12:10 la justicia marroquí aplazado por segunda vez el interrogatorio a la abogada acusada de tener vínculos con las mafias que trafican con inmigrantes aún así ella ha defendido su inocencia ante el tribunal

Voz 4 12:20 estoy en la posición de decir que todas las acusaciones se basan en mis llamadas a Salvamento Marítimo y que en ninguna de esas acusaciones se contempla que yo haya recibido ningún lucro alguno en mi actividad de defensa del derecho a la vida

Voz 1667 12:34 Maleno está citada de nuevo el próximo diez de enero en Perú primeras consecuencias políticas al indulto concedido a Alberto Fujimori por parte del Gobierno el ministro de Cultura ha presentado su renuncia al cargo después de las protestas generadas por la concesión del indulto lo ha confirmado el propio ministro a través de las redes sociales y la borrasca Bruno que mañana va a seguir dejando lluvia y fuertes rachas de viento en prácticamente toda la Península hoy han mantenido en alerta naranja a buena parte del país sobretodo la costa temporal que ha sorprendido incluso en Euskadi pues muy jodidos de diez

Voz 2 13:05 fueron lo bastante fuerte nosotros no somos de aquí eso mostrando parte de Tarragona hay bueno ahí abajo eso no no existe de aquí a no pasamos media desde estas con mucha prestancia

Voz 1667 13:15 están acostumbrados en Tarragona a un hombre ha muerto al precipitarse al vacío mientras arreglaba una ventana de su casa una racha de viento le ha hecho perder el equilibrio

Voz 5 13:25 Nos en Facebook y Súmate a la Comunidad veinticinco Cadena SER

Voz 2 13:30 en Hora veinticinco

Voz 6 13:59 Marta García buenas noches las noches como arrancamos a siguen Bertone que se sí sí sí que ya ha pasado la primera etapa de las fiestas euskera la selecta volante si eso

Voz 7 14:08 me tal y metabolizar meta fue meta local pues sí

Voz 6 14:12 estos son cuatro son cuatro músicos de Pamplona se llaman ex novios este es su segundo disco se titula Amor droga sola a un bar de Pamplona que debe ser su primera os sus segundas residencias grabar les publica el disco y que yo sepa

Voz 0722 14:28 a funcional no sólo como bar sino que también funciona como

Voz 6 14:30 pero discográfico que tiene gol de pasas muchas horas nos estamos publicando discos como tu casa y bueno tiene algo que a mí me recuerda un poco a los planetas molesto eso de que las voces no están nunca en primer plano que están las las guitarras siempre por encima y luego pues me suena un poco a a Los Brincos ellos reconoce si el serio sí reconocen entre sus fuentes a Juan y Junior también a Carole King ya estiran las se te puedes generar un poco a los si tienen un punto yo creo que ya los planetas también yo quizá más el primer que pero ellos hablan de de esos referentes eh aunque sea sin ningún tipo de pudor quema

Voz 0722 15:17 bueno hoy hemos hecho ese ese ejercicio que consiste en anticiparnos a lo que a lo que veremos el año que viene sobre todo en los museos en las salas de exposiciones nos hemos dado una vuelta por algunos de ellos

Voz 6 15:30 qué te cuento que el Museo del Prado va a tener a

Voz 0722 15:32 a Rubens en su dimensión de de pintor de bocetos porque pintaba muchos muchos bocetos como el gran protagónico Vista de la primavera en en el museo pero la verdad es que yo creo que todo va a quedar un poco solapado por los fastos el bicentenario del Museo del Prado que comienzan el diecinueve de noviembre a finales del año que viene a finales del año que viene pero durante todo el año que viene van a pasar cosas lo que pasa es que se diecinueve noviembre como la fecha oficial para el inicio de del bicentenario va a comenzar con una exposición que es la exposición central del Bicentenario que se va a prolongar durante todo el XIX también se llama cívica la ochocientos diecinueve iba a reunir setenta y cinco pinturas en las décadas anterior y posterior a la fecha de fundación del museo es bonito sin horas de de Turner de de Goya Delacroix bueno pues la verdad es que tenga una pinta maravilloso para noviembre esto para noviembre antes durante todo el dos mil dieciocho en el en el Museo de Arte Contemporáneo en el Reina Sofía nos contaban que va a haber treinta exposiciones durante todo el dos mil dieciocho y Manuel Borja Villel destacaba tres porque son tres que articulan un poco todo todo el relato expositivo de del año que viene

Voz 1377 16:41 que de algún modo dan coherencia a todas la programación que tiene que ver con la relación centro periferia una es la de Pessoa o es la del da ruso y la tercera la expresión sobre el para los extranjeros en París donde durante la posguerra el PSOE es un artista es una es un autor que digamos influyó a una serie de artistas sobre todo relacionados con el cubismo donde quería reivindicaba la periferia desde la periferia no le interesa para nada el centro el dada ruso es aquellos que creen que el centro del mundo está en la rusa Rusia soviética hay anarquista en ese en ese caso los extranjeros en París son aquellos que van a una ciudad que aparentemente ya no es la capital de el mundo pero van huyendo de lo de Nueva York huyendo de lo que en teoría son los centros esto es esta relación centro periferia está bastante presente el año que viene las tres apetecen

Voz 0722 17:40 la verdad es que apetece mucho de porque no hemos hablado de las XXVII que faltan bueno que deben descubriendo

Voz 1971 17:45 hemos por delante para hacerlo Time sales

Voz 0722 17:48 en en el Thyssen Ballmer en exposiciones también muy interesantes pero nos hemos fijado en dos exposiciones que están organizadas en función de parejas una base la formada la pareja formada por Soria no ya la moda de la época de de su tiempo y luego otra exposición que va a reunir a Monnaie ya su maestro que fue bucean puedan que me francés no es luego la habrá Monnaie puedan luego en Bilbao buen gen de Bilbao pues va a ser una exposición de Henri Michel que son tipo inclasificable que fue considerado un artista de culto por gente como Bacon por ejemplo luego también manda dedicar una exposición a Esther Ferrer todo con obra inédita que esta es como para irte ya a Bilbao ponerte la puerta esperará a que la inauguren luego otra exposición con obra de Nadal de su época parisina de los años de mil novecientos once a mil novecientos diecinueve se fue a París esto hay unos años trabajando luego se fue se volvió a su Bielorrusia natal y allí le pilló la Primera Guerra Mundial las obras de esta exposición corresponden a esos años luego también nos hemos hemos hablado con la gente mala y en el Pompidou Nos dicen que le van a dedicar una exposición a Brancusi no hemos conseguido saber a qué faceta de Brancusi porque Brancusi fue escultor fue fotógrafo fue pintor no hemos conseguido meter en la que facilitar las uvas ser una retrospectiva de todas obra y luego en el museo ruso también de Málaga van a dedicar una exposición a Alarte el socialismo soviético que también hay mucho mucho socialismo mucha Rusia este año para que en el dos mil dieciocho y luego en el Macba de Barcelona van a este año van a dotar de mayor protagonismo la colección permanente también depende un poco del espacio que van a ampliar las instalaciones de del museo ideas yo también dependerá que la colección se ordene se consolide para el para el visitante Iván Caro exposiciones a Plensa Francesc Torres y además van a terminar el año con una exposición que a mí me parece también bastante interesantes Un colectivo la exposición colectiva comisariada por un colectivo que está afincado en Nueva Delhi que se llama Graphics Media Collective Ivana bueno plantean una exposición en la que especulan con con el futuro un punto de vista político de Cocteau

Voz 1971 19:56 es muy apetecible para ponérsela con ella

Voz 1794 19:59 sólo sea Cid

Voz 7 20:01 por qué fui Si pudiera pusiera todo lo que bueno mañana en el teatro

Voz 0722 20:09 para el hay una cita que empieza a ser ya un clásico pero yo creo que esta es la la quinta edición que se hace viene a Madrid bueno ya están en Madrid está la orquesta instrumentos reciclados de cátedras Maná actuar mañana en el Real como Rosario Flores que va a interpretar este tema con también lo gana van a actuar con la con el grupo de percusión trompa y bueno para quien no sepa de quién hablamos cuando hablamos de la orquesta de cátedra pues es una orquesta formada por chavales de once a veinticinco años que viven en un barrio marginal de Asunción en Paraguay que era bueno pues y estudian música y además construyen sus propios instrumentos musicales a partir de los residuos que encuentran en el vertedero de su barrio el material reciclable si ese si los reciclan todo así que bueno es es la verdad es que es bastante interesante nuestra compañera Natalia Otero ha estado esta mañana con ellos ya estado hasta hablando con dos chicos y con el director de la orquesta

Voz 1971 21:06 usted ha cambiado totalmente ahora vida ahora

Voz 8 21:08 ha dado como becas voy estudiando listones estuve música Lotería han hecho una casa cambia bastante la vida

Voz 9 21:16 mío está hecho de una lata de pintura polar Porter frente al con la parte de atrás de una fuente para hacer pizza o para ser pan donde hasta los cordiales las cuerdas el Condal se llamaba tener palets de madera de palo es el puente las cuerdas y Lazio hijas son débiles

Voz 10 21:34 vale creo que vosotros un testimonio importante queda que la música no solamente puede ser patrimonio de los músicos sino que tiene una función social enorme

Voz 11 21:44 no

Voz 7 21:47 esto deja que lo forma que esto fuera del aquello

Voz 0722 22:08 podría estará escuchando en bucle adapta catalana pero un día entero si yo estoy bien no verdad bueno este es este vienes del último disco de Data katana se llama el disco van disco póstumo

Voz 5 22:19 eh moría en en marzo de este año

Voz 0722 22:23 bueno pues se publicaba en octubre hace unos meses pues este último trabajo el último trabajo de la poeta ahí de la rapera Ana Isabel García y bueno yo cada vez que la escucho me pregunto hasta dónde hubiera llegado a atacar que yo creo que hubiera llegado

Voz 1971 22:36 Julio con veintiséis a lejísimos seguro

Voz 0722 22:38 esta mañana chamanes

Voz 7 22:44 pero gracias a Jamis fortuna aportar todos los como tú que ayuda cuando lo estoy estoy de haber me siento la reina del corro tostada atrás tenemos par Soledad moviendo

Voz 12 22:59 el ritmo del país tendrá que convencer a que me deja dormir quizás los que de Ramonet dietario

Voz 1150 23:07 no se puede gobernar España siendo un partido marginal en Cataluña la respuesta es sí la prueba es contundente la Moncloa están Mariano Rajoy y el PP intentando aparentar que todo está controlado aunque la procesión va por dentro pero que el partido del Gobierno sea irrelevante en Cataluña es señal inequívoca de que algo falla Mariano Rajoy nunca conectado con los catalán la displicencia con la que venido tratando la cuestión soberanista renunciando desde el primer día ganarse la confianza de los ciudadanos hace que éstos le veían como un personaje completamente ajeno nunca ha querido entender lo que ocurre en Cataluña siempre la ha tratado como territorio apache y la razas veces que se ha acercado ha sido destiempo con promesas sin credibilidad alguna su última genialidad comunicativa la difusión de un vídeo en la vigilia electoral corriendo de madrugada por una playa barcelonesa vacía es como una síntesis de la relación de Rajoy con Cataluña el acoso del PP Ciudadanos puede acabar poniendo en evidencia sus propias miserias de pronto del aparato de propaganda del Partido despliega presión sobre Arrimadas para que intente formar Gobierno y el PSOE que siguen síndrome de Estocolmo se apunta a la presión para que sino hay suma posible para que el PP pueda levantar acta de que Ciudadanos también ha fracasado más allá de las apariencias el pánico ha cundido el Gobierno y en políticas mal consejero la suerte del PP es que el PSOE perdió el sitio hace tiempo y no hay manera de que lo encuentre por responsabilidad de todos no sería tiempo de serenar las cosas en Cataluña que Puigdemont abandone la búsqueda de soluciones imaginativas y decida ya si regresa para intentar la investidura o deja vía libre a otros que el Gobierno contribuye a bajar la tensión usando la fiscalía en beneficio de esta idea y que todos asuman la realidad que se acabó la vía unilateral y que es indispensable formar gobierno porque seis meses de lío se podrían llevar el país por delante o es pedir demasiado

Voz 13 25:00 hola busca

Voz 14 25:06 hoy terminamos aquí Victoria Lafora Cristina de la Hoz Ramona de ella hasta la semana que viene muy buenas noches y feliz año nuevo exacto feliz año nuevo a todos ustedes hasta mañana les esperamos feliz noche

Voz 2 25:38 hora veinticinco Barceló cafeína se servicios informativos

Voz 15 25:54 yo he escuchado Lucus es que vosotros uno Crivillé mil hombres contar cómo subían a los picos más altos del planeta han escuchado de personas narrar cómo bajara en las oscuras profundidades de los efectos emocionado con aquellos que vivir son las más arriesgadas aventuras P viajado a cientos de países y he conocido a miles de personas todos esos momentos jamás

Voz 2 26:16 siempre porque yo sí que hay

Voz 16 26:19 escucha de sangre aventureros tu imaginación es la mejor aventura de los sábados de seis

Voz 15 26:26 a las siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti inspiren a los aventureros punto es y en redes sociales Cadena SER

Voz 11 26:41 la edad

Voz 17 26:42 Ellos han visto ellos señalaron a las estrellas de colores elevando que dichos se emocionaron y contuvieron la respiración y me daba gusto eso ellos opinar

Voz 18 26:57 todo esto que he estado implicado todos estos años está busque yo estoy convencido Kaymer Ros Wells estrella una nave extraterrestre hay algo ahí arriba no estamos solos de ellos Griffith

Voz 19 27:08 eh

Voz 2 27:13 en

Voz 5 27:16 yo disponible en Podium podcast punto com

Voz 20 27:19 civilizaciones perdidas tesoros descubiertos por casualidad que estará buscando ahora Nacho Ares siguiendo la huella estas maravillosas piezas de siete centímetros que han cautivado a generaciones y generaciones de seres humanos más allá de niños y mayores vaya los clicks

Voz 2 27:37 bueno también forman parte de nuestra historia en Ser Historia tamaño de los protagonistas no importa se puede viajar gratis en el tiempo trece de septiembre en mil quinientos noventa oiga adelante pasen diez Sierra está espera

Voz 5 27:57 además con Mona León Siminiani la Historia se escucha suena muy las tres en punto sea lo que sea

Voz 20 28:05 caballo corrida está a punto de tener a Ser Historia con Nacho Ares todas las historias que puedes imaginar hasta las más personales quizás mi alter ego una de las figuras que yo más sea admirado en la historia de la arqueología es Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankamón en el año mil novecientos veinte madrugada del sábado después del Larguero a la una y media una hora menos en Canarias o cuando quieras en el podcast de Cadena Ser punto com nuestra aplicación Cadena SER historias de la vida en hablar curarla

Voz 7 28:41 pero una cosa más loca y más bonita que he oído vivida esta familia que se va a París en el coche

Voz 21 28:47 una historia rocambolesca nuestra adquiridas y que que su ilusión moción ocho tampoco a Horna creo financió la paliza pero nada más lo hemos dicho que esta persona hacen arisco la mujer en su sobrina mi cuñado balines su ilusión y nosotros estamos

Voz 22 29:15 siempre de país que cuando te voy a hacer

Voz 21 29:23 los sueños siglos sigue

Voz 7 29:27 hablar por hablar construir esconde de lunes a viernes desde las dos de la madrugada una hora en Melilla ingenierías con Macarena Berlín Cadena SER

Voz 20 29:38 desde escribir la primera letra es necesario pensar enero ya ante el texto que habrá de ser leído debe resultar fan