Hora 25 (28/12/2017 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:55 hola buenas tardes ya en la portada de Hora Veinticinco el arranque de sinceridad el secretario de Estado de Administraciones Territoriales al que el Gobierno ha puesto al frente de la Administración en Cataluña Bermúdez de Castro ha pasado hoy

Voz 1913 01:06 por la SER en Huesca y esta es la descripción que hace

Voz 0194 01:08 hace de una sociedad que según su opinión debería regresar a la cordura

Voz 4 01:12 en medios públicos que va enseñando lo estaba en las patrullas de la Guardia Civil en Cataluña Radio la presentadora estrella Monica Terribas en su programa de por las mañanas iba señalando dónde estaban las patrullas de la Guardia Civil no ha pasado nada entre sigue escuchando precisamente en Cataluña insisten a PP es a prestar de los móviles que señalan los establecimientos que no rotulan en catalán

Voz 1913 01:34 no

Voz 4 01:35 y la sociedad lo admite es el problema no hay hay una reflexión entre todo el mundo diréis hacer para para esa sociedad en general vuelva recordó Pereda de Castro

Voz 0194 01:46 la mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno y a quién se encargó la coordinación de la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña precisamente hoy Mariano Rajoy ha analizado con Albert Rivera la situación derivada de las elecciones de la semana pasada según José Manuel Villegas el presidente no se ha sumado a las voces de su partido que insistentemente reclaman a Inés Arrimadas que tome la iniciativa como la candidata más votada

Voz 1089 02:07 esa ocurrencia es el disco Escrivá altos niveles de partido parece que señor Rajoy sí que sabe sumar y sabe cuándo se pueda obtener una mayoría

Voz 0194 02:15 el líder de Ciudadanos le ha pedido al presidente del Gobierno que presente ya una propuesta de financiación autonómica hasta el pasado mes de octubre las CCAA sumaban superávit que supera los mil doscientos millones de euros

Voz 1509 02:29 y este jueves sumamos una mujer asesinada más Pedro Blanco

Voz 1715 02:31 tenía treinta y siete años ha sido asesinada por su pareja delante de sus tres hijos ha ocurrido esta mañana a primera hora en Azuqueca de Henares en la provincia de Guadalajara José Luis Blanco es el alcalde

Voz 5 02:40 que hoy hemos fracasado como sociedad porque todos los recursos que ponemos a disposición todas las administraciones no han sido capaces de salvar la vida de esta mujer

Voz 1 02:51 la verdad que es el día más triste

Voz 1715 02:54 como alcalde el presunto asesino que ha intentado quitarse la vida había sido denunciado por una pareja anterior por malos

Voz 1264 03:00 tratos en el año dos mil siete en Úbeda la Junta

Voz 1715 03:03 vestido la muerte de una mujer que pasó doce horas en una camilla sin que nadie la atendiera fue llevado allí desde la residencia en la que vivía la delegada provincial de Salud se llama Teresa Vega

Voz 6 03:12 que no se pueden cada las personas sola que tiene que haber alguien que esté pendiente todo el mundo va acompañado cuando realmente no se vale por él mismo que es verdad que estaban muy muy grave falleciera y servicios de urgencia voy estabas

Voz 0194 03:25 a quién hora25 les contaremos también la dimisión de Arturo Canalda hasta hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid abandona el cargo horas después de que la Audiencia Nacional les le citara como investigado por la compra de Gaza por parte del Canal de Isabel II allí a las ocho y media deportes Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 03:40 buenas tardes el Sevilla anunciado un principio de acuerdo con el entrenador Vincenzo Montella según el comunicado Monte La se desvincula mañana del Milán viajará a Sevilla y el sábado dirigirá su primer entrenamiento con el equipo por otro lado hoy ha vuelto al trabajo el Atlético de Madrid ha sido también el primer entrenamiento de Vitolo de rojiblanco Joaquín ha renovado con el Betis hasta dos mil el veinte y Aguirre ha entrenado con la Real Sociedad dos años después de su lesión además Baloncesto Euroliga está en juego desde las siete menos cuarto el Fenerbahce cuarenta y seis Real Madrid cuarenta y ocho acaba de empezar el partido Maccabi Unicaja y a las nueve de la noche Valencia Basket Panathinaikos nos queda

Voz 7 04:13 el tiempo Luis Miguel Pérez buenas noches las nubes van a seguir siendo las protagonistas las próximas horas pero con pocas precipitaciones algunas tendremos en Galicia y el Cantábrico especialmente esta madrugada y también en los Pirineos con cotas de nieve subiendo a los mil seiscientos metros algún chubasco esporádico en el Sistema Central en las sierras entre ambas CTI y Jaén o también mañana por la mañana entre Aragón y Cataluña al norte de Canarias muchas nubes con algún chubasco especialmente mañana a partir del mediodía muchas nubes bajas con nieblas en amplias zonas del interior peninsular tanto esta noche como mañana por la mañana atención al viento que va a seguir fuerte en la costa valenciana la andaluza y la cantábrica vientos de poniente que van a traer un ambiente no demasiado empieza hora25 Pedro

Voz 1715 04:58 para cerrar portada una de las novedades que nos ha dejado la tarde Italia se encamina hacia unas nuevas elecciones se van a celebrar el próximo cuatro de marzo nos vamos a Roma aquí

Voz 1264 05:07 con Solés buenas tardes buenas tardes el primer ministro

Voz 1715 05:09 ventiló ni ha conseguido concluir la legislatura sin convocar elecciones anticipadas algo que sólo Berlusconi había logrado en la historia de la democracia italiana eso sí con tres presidentes Letta al inicio de la legislatura Renzi después y al final yen tirón y que termina siendo hoy el político mejor valorado por los italianos su partido el democrático por el contrario

Voz 1762 05:31 el registro a la peor caída en intención de voto

Voz 1715 05:34 ante la división disidencias en la izquierda las encuestas otorgan la victoria electoral a dos meses de las votaciones el cuatro de marzo a la derecha con Berlusconi aliado con las derechistas Liga Norte y Fratello Italia y al Movimiento Cinco Estrellas el partido ya más votado por los italianos en las pasadas elecciones

Voz 4 05:51 generales

hay personas que para mover el mundo tan sólo tienen que descolgar el teléfono cogería la llamada la revista Forbes

elija las veinticinco personas más influyentes del mundo de los negocios

Voz 1 07:08 la Cadena SER

Voz 8 07:10 cinco

Voz 1715 07:14 Pedro Blanco es el hombre del Gobierno en Catalunya el gestor de la intervención de la Generalitat ello tenido un arrebato de de franqueza a borbotones como si sólo contar

Voz 1762 07:24 ah o cómo se lo habrá contado quién sabe

Voz 1715 07:26 su círculo más cercano tomando un café en declaraciones a la SER a Radio Huesca el secretario de Estado de Administraciones Territoriales ha sido

Voz 1762 07:35 muy claro muy directo en su describe

Voz 1715 07:37 a lo que él dice se ha encontrado en Cataluña una sociedad asegura que permite que se señale a quiénes no usan el catalán o que permite que medios públicos se sumen a la persecución por ejemplo de la policía o independentistas ha dicho que por seguir cobrando el sueldo acataba en la aplicación del ciento cincuenta y cinco en horario de oficina se llama Roberto Bermúdez de Castro y esto es lo que nos ha dicho José Luis Sastre

Voz 0089 08:05 pues ha dicho para empezar que la culpa de que haya tantos independentistas en Cataluña es por la información que reciben de los medios públicos

Voz 4 08:11 porque ahí lo de TV3 y Catalunya Ràdio es una vergüenza citaba estos casos en Cataluña Radio la presentadora estrella Monica Terribas iba señalando dónde estaban las patrullas de la Guardia Civil no ha pasado nada la gente sigue escuchando insisten a Pepe es de los móviles te señalan los establecimientos que no rotulan en catalán y la sociedad lo admite el problema no hay una una reflexión entre todo el mundo mire hay que hacer para esa sociedad

Voz 0089 08:35 en general Bruce Bruce una reflexión para que esa sociedad vuelva a la cordura decía el secretario de Estado que describía así la reacción que ha encontrado a los funcionarios de la Generalitat

Voz 4 08:43 que no ha dimitido nadie es muy esto es Britten las expresión muy cachondo te decían que no acataba en el ciento cincuenta y cinco pero a la hora de dimitir no dimitió nadie tus serían de ocho tres acataba en el ciento cincuenta y cinco optar boda de Castro

Voz 0089 08:55 también de que tiene que hacer Inés Arrimadas si presentarse o no a una invito

Voz 1264 08:58 que dura ya ha recordado los números no tiene

Voz 0089 09:00 dicho la mayoría para formar Gobierno precisamente sobrecoge debió ceder uno Inés Arrimadas y líder del PSC Miquel Iceta antes

Voz 1715 09:08 partido ha asegurado haber reflexionado sobre esa falta de iniciativa de Ciudadanos que en su opinión evidencia que la victoria del pasado día veintiuno no va a servir para modificar el rumbo de la política catalana dice Iceta hace a Iceta tanto ciudadanos como al independentismo que no esté formulando propuestas para formar un gobierno estable el presidente del Gobierno ha convocado hoy al líder de Ciudadanos en la Moncloa con Catalunya al fondo con Cataluña siempre al fondo Rajoy y Rivera tenían alguna cosa que negociar una importante el apoyo de Ciudadanos a los próximos presupuestos que salvo sorpresa esta garantizar primera por cierto le ha pedido de nuevo a Rajoy que impulse de una vez la reforma del sistema de financiación autonómica Guillermo y el Gobierno

Voz 4 09:49 tomar los contactos para los presupuestos de dos mil dieciocho y ese ha sido uno de los temas centrales de la reunión

Voz 1715 09:55 tras Rajoy y Rivera ambos ya habían cerrado

Voz 4 09:58 en cambio de acuerdo que deben concretar en los próximos meses y por eso el líder de Ciudadanos ha pedido al jefe del Ejecutivo que acelere la reforma del sistema de financiación autonómico José Manuel Villegas vicesecretario general

Voz 1089 10:10 necesidad de que se afronte con urgencia a esa renovación de sal ahí sobre todo después de que se haya pactado Yaiza haya aprobado el Cuponazo fue en el pelo

Voz 4 10:21 en la cita ambos dirigentes han analizado también el resultado de las elecciones en Cataluña no ha estado sobre la mesa según Ciudadanos el llamamiento que sí han hecho otros dirigentes del PP para que Arrimadas se presenta la investidura

Voz 1089 10:33 esa ocurrencia se circunscribió a otros niveles de partido parece que señor Rajoy sigue sabe sumar y sabe cuándo se puedo tener una mayoría

Voz 4 10:41 en cualquier caso Rajoy Rivera han coincidido en que el futuro gobierno de la Generalitat debe cumplir la ley ir respetarla

Voz 1715 10:48 entonces ya lo dijo anoche en este programa en Hora Veinticinco Carlos Carrizo rizos Ciudadanos quiere la presidencia del Parlamento catalán por haber sido la fuerza más votada hoy ha insistido en ello José Manuel Villegas

Voz 1089 10:58 si queremos que como partido que ha ganado las elecciones pues deberíamos a presidir la Mesa del Parlament de Cataluña suponemos que el Parlament se constituirá pues el día veinte o algunos días antes de del día veinte Si por lo tanto ah y hasta entonces habrá tiempo para ver qué de qué ha podido se disponen supongo que en estos días en la próxima semana se empezaran las negociaciones pero desde Ciudadanos vamos a plantear vamos a plantear una candidatura a la presidencia de la mesa efectivamente

Voz 1715 11:32 cuando acabe este año España habrá batido todos los récords de llegada de turistas superarán los ochenta millones con los datos de noviembre en la mano estamos a poco más de dos millones de superar esa barrera el turismo es por tanto la Empresa Nacional con un pulso más vigoroso también en Cataluña aunque en noviembre listas una tendencia que se confirma por segundo mes consecutivo en noviembre volvió a bajar la llegada de turistas extranjeros a esa comunidad de obesos

Voz 8 11:58 algo menos de un millón de turistas recibido Cataluña en noviembre

Voz 0527 12:02 es un dos con tres por ciento menos interanual en el conjunto del año el balance es aún positivo en esa comunidad con un aumento del seis coma uno por ciento dieciocho con dos millones de turistas que es un veintitrés por ciento del total manteniéndose así como líder del sector pero desacelerándose a mayor ritmo que el conjunto del Estado en que la afluencia de turistas ha aumentado un nueve coma uno por ciento hasta noviembre frente al siete con cuatro de ese mismo mes hemos recibido ya setenta y siete coma ocho millones de turistas en los once primeros meses del año más que en todo dos mil dieciséis que fue año récord

Voz 1715 12:35 por cierto que han publicado los datos de déficit del Estado de las CCAA es verdad que la red gerencias temporales son dispares tres buenos datos hacen referencia a noviembre de otros a octubre pero en todo caso alguno de los datos y es interesante por ejemplo las comunidades autónomas en las que el Gobierno llevó casi a la asfixia con tal de cumplir con las obligaciones europeas las comunidades decías llegan a octubre con las cuentas saneadas en general con un superávit que sumando el de todas las autonomías supera

Voz 1762 13:06 a los mil doscientos millones de euros Rafa Bernardo los datos homogéneos los que miden hasta el tercer trimestre indican que el déficit este diecisiete mil cuatrocientos millones un uno con cinco por ciento del PIB notablemente inferior al dos coma ochenta y ocho del mismo periodo del año pasado para el ministro de Hacienda unas cifras que muestran que el objetivo de este año el tres coma uno por ciento es alcanzable Cristóbal Montoro

Voz 8 13:25 algo muy importante importante porque esto significa que España va a abandonar el procedimiento de déficit excesivo muy pronto

Voz 1762 13:33 si nos fijamos en los datos del Estado el déficit hasta noviembre es del uno cincuenta y seis por ciento treinta y cinco por ciento menos que un año antes la Seguridad Social presentaba en noviembre un déficit del cero cincuenta y nueve por ciento del PIB también menor que el año pasado a estas alturas del año los datos detallados de las comunidades autónomas son de octubre en conjunto tienen un superávit de mil doscientos sesenta y siete millones frente al déficit conjunto de más de tres mil millones de octubre del año pasado por territorios nueve tenían un resultado positivo a finales de este octubre Asturias Baleares Canarias Castilla y León Cataluña Galicia Navarra La Rioja y País Vasco

Voz 9 14:07 hora veinticinco

Voz 11 14:09 quieres dar un cierto negocien las principales radios y al mejor precio entro el club de la radio punto com quieres tu anuncio con la mejor calidad hay sonido incluso con las voces de sus actores preferidos ideas de sólo veinte euros entró en de la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida incluye económica deja que los encargados de Togo incluso a Radio punto com para que vendas más

Voz 8 14:32 oye si te tocara el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE dejaría de trabajar

Voz 12 14:37 dejarlo lo contrario si me toca compró la empresa Ivanov suba el sueldo a todos

Voz 8 14:44 cuidado que Duque porque este uno de enero del sorteo de Navidad de la ONCE repartió más de novecientos diez mil cupones premiados setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros aquí estas esperando no pierdas la oportunidad de jugar

Voz 3 14:57 le tocó este uno

Voz 1 15:00 pero Sorteo de Navidad

Voz 1715 15:10 Pedro Blanco ocho y cuarto siete y cuarto en Canarias otra vez tenemos que contarlo otra vez traemos a este hora25 la Historia de un crimen machista la víctima tenía en este caso veintisiete años ha sido asesinada por su pareja delante de sus tres hijos ocurrió temprano muy temprano al desde las ocho de la mañana el hombre intentado después quitarse la vida ha ocurrido en la provincia de Guadalajara Quique Pastor buenas

Voz 13 15:32 buenas tardes la víctima se llamaba Arancha tenía tres hijos uno de ellos de apenas año y medio de su actual pareja el presunto asesino con el que llevaba residiendo cuatro años esta mañana la asesinado con un cuchillo en presencia de los tres hijos el suceso ha conmocionado la localidad alcarreña que este mediodía ha guardado cinco minutos de silencio frente al Ayuntamiento que ha decretado tres días de luto oficial el alcalde de Azuqueca de Henares José Luis Blanco ha señalado que es el día más triste para él desde que es alcalde

Voz 5 15:59 hoy hemos fracasado como sociedad

Voz 8 16:02 que todos los recursos que ponemos a disposición todas las administración

Voz 5 16:06 pues no han sido capaces de salvar la vida de esta mujer es

Voz 13 16:11 día más triste como alcalde en la misma línea se ha expresado la directora del Instituto de la Mujer Araceli Martínez que anima a todos a reflexionar para descubrir en qué está fallando nuestra sociedad

Voz 1715 16:22 hay un dato que les estamos contando hoy que nos remite a casos como el de Guadalajara o como el de Benicàssim según las estadísticas que maneja el Observatorio del Poder Judicial al menos el doce por ciento de los maltratadores son reincidentes tiros expertos en violencia machista creen que hay que ser mucho más contundentes con ellos Mariola al Oviedo

Voz 0259 16:40 mayor contundencia con los maltratadores reincidentes es lo que pide el magistrado Vicente Magro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia de Género sus últimos estudios alertan de que es un tema preocupante porque el índice de reincidencia está entre el doce y el quince por ciento pero

Voz 14 16:56 el once de género la tolerancia tiene que ser cero cualquier persona que reincida en un hecho de maltrato desde mi punto de vista tiene que ser ingresado en prisión de toda la gravedad el riesgo de que de que cualquier otra mujer no solamente la sus parejas sino otra cualquier otra mujer podía estar en una situación de grave de riesgo incluso de acabar con su vida

Voz 0259 17:15 el delito en el que más reinciden es el incumplimiento de la orden de alejamiento el magistrado pide a las víctimas que no reanuden la convivencia con su agresor les advierte de que es el momento de mayor peligro en el que se registra la mayor parte de los asesinatos

Voz 1715 17:28 esta es otra historia terrible porque es terrible morir en un lugar al que uno acuda intentando que les salven la vida pero nadie reparó en que una mujer llevaba horas muchas horas esperando en una camilla en el hospital de Úbeda llegó ayer desde la residencia en la que vivía se sintió mal las llevaron a ese centro hospitalario durante horas hizo hasta que alguien otro paciente se dio cuenta de que había muerto Radio Úbeda Pablo Montes

Voz 1089 17:52 se llamaba Aprilia dueña tenía sesenta y cuatro años y llegó a las doce y trece minutos del veintiuno de diciembre a urgencias del Hospital procedente de una residencia de personas mayores de que Sada padecía distintas dolencias sí aunque la llamaron en repetidas ocasiones estaba en camilla sola no pudo acudir el personal encendió que se había marchado no recibir contestación cuando se dieron cuenta de que la mujer había fallecido habían pasa

Voz 1715 18:16 tardó doce horas y media desde su ingreso sin

Voz 1089 18:18 haber pasado al consulta desde el hospital aseguran que la mujer se encontraba en fase terminal

Voz 15 18:23 estamos hablando de una mujer que está en un deterioro general grande que estamos convencidos de que todo en la parte final de su

Voz 16 18:33 mira es no falle

Voz 15 18:36 por una falta de atención charletas

Voz 1089 18:38 Antonio R sólo el gerente del área sanitaria el personal de urgencias no supo identificarla paciente ya muerta porque no contaba con la pulsera de identificación asegura que la mujer no llevaba esa pulsera porque no entendieron que estuviese sola había demasiada gente en urgencias llegó además con una cuidadora de la residencia que luego se marchó la Junta de Andalucía asegura que no ha fallado el protocolo

Voz 1264 19:00 y no todos los días podemos recuperar aunque sea del archivo la voz de un dimitido

Voz 17 19:05 yo estoy seguro que no voy a tener que ir a declarar ante el juez porque no ha hecho ni

Voz 1715 19:08 en el caso Lezo se ha cobrado hoy una víctima política más es Arturo Canalda imputado desde ayer en la investigación por la compra de Ignasi por parte del Canal de Isabel Segunda ha dejado su puesto como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid deja el cargo apelando como ha hecho hasta ahora como suele ser habitual en estos casos apelando a su inocencia a Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 19:27 no ha podido mantenerse ni un día más al frente de la Cámara de Cuentas de Madrid no ha podido principalmente porque fue él mismo el que le dijo a los diputados regionales que si le imputaban se iba así que con las primeras luces del día Arturo Canalda ha llegado a la Asamblea madrileña que es quién le nombró consejero del organismo de control de gasto ya ha presentado su renuncia ha señalado en su escrito lo que siempre ha actuado conforme al ordenamiento jurídico que lleva veinte años dedicado a la vida pública una dedicación basada en la honestidad y cuando ha tenido que adoptar decisiones lo ha hecho siempre apoyándose en los informes oficiales no milita en el PP pero este partido reconoce su gesto Enrique Ossorio es el portavoz de la formación conservadora en la Cámara

Voz 18 20:08 regional que las investigaciones se desarrollen lo más rápidamente posible porque lo que deseamos desde el grupo parlamentario popular es que se demuestre la inocencia de las personas que figuran en ese auto

Voz 0089 20:19 desde Ciudadanos espera que no sea la única

Voz 1715 20:21 misión la oposición con el PSOE con Podemos señal

Voz 0089 20:24 es que es una dimisión lógica que se produce

Voz 1715 20:26 por comportamientos irregulares más todavía la oposición en Madrid también pide otros sacrificios por este caso entre los nuevos imputados está a Juan Bravo fue uno de los hombres de mayor confianza de Gallardón en la Comunidad el Ayuntamiento en el Ministerio de justicia ahora preside Adif PSOE Podemos y Ciudadanos han pedido hoy que dimita o que sea destituido bueno escuchar a Mercedes Gallizo a María Espinosa

Voz 1762 20:50 lógico

Voz 19 20:51 el señor Canalda haya dejado su cargo y me parecería lógico pues presidente de ADIF deje el suyo yo o que el Gobierno que lo nombró pues lo sustituya por otra persona entonces si estas imputaciones aquí inició leer mira son otra cosa que una prueba queremos sean que el Partido Popular y la corrupción son dos caras de la misma moneda Inés preguntamos que en aquel entonces donde estaba la señora Cifuentes también debería inhibir

Voz 1 21:16 el presidente de Adif debería dimitir

Voz 8 21:19 el acuerdo Investidura firmado entre Partido Popular y Ciudadanos y me partido político recoge que cualquier cargo público imputado por delito debe dimitir

Voz 9 21:28 Hora veinticinco de la Cadena SER queremos recordar la tarde del diecisiete de agosto total arramblar cuida queremos recordar a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils y recordar esos días de radio

Voz 20 21:49 tenemos dos políticas al otro lado en las sirenas

Voz 8 21:51 apple estante supongo que lo vais a escuchar

Voz 1914 21:54 para trece personas muertas que los Mossos d'Esquadra como decías han abatido a un hombre con un recorrido

Voz 9 22:03 yo fónico a través de la mirada y la voz de los periodistas de la SER Notting noventa y seis horas de radio este sábado treinta de diciembre a las diez

Voz 21 22:14 la noche en la Cadena Ser

Voz 1715 22:19 nos vamos con nuestros planes a partir de las nueve en la segunda hora del programa queremos fijar en el ejemplo de una deportista consecuente en la campeona del mundo de ajedrez se han negado a participar en el Mundial de Arabia Saudí como una forma de denunciar el papel secundario que ese país

Voz 1913 22:36 pero hoy no sólo ella hoy a partir de las nueve estará con nosotros la campeona española de ajedrez Sabrina Vega que también ha decidido no participar en los Juegos de Arabia Saudí en un rato nos lo va a contar queremos analizar este gesto desde varios ángulos desde la filosofía los principios que nos llevan a hacer estos esfuerzos con Marina Garcés desde el deporte y desde la vulneración de los derechos humanos con Itxaso Domínguez que es investigadora de Estudios Árabes e Islámicos y después nos vamos a acercar a Canfranc hablaremos de un documental que reivindica la reapertura del tren del Canfranc pero Se trata de un reto puede un equipo ciclista ser más veloz que el Canfranc pero

Voz 12 23:11 a Fran es un icono ferroviario no solamente en Aragón en España sino también en el mundo

Voz 5 23:17 nostalgia mucho nuestro que llevo treinta y cinco años de ferrocarril trabaja mucho en esos trenes que además es rememorar los antiguos viajes no son coches sí dentro del señor ochenta de todas las épocas que estás un poco bueno esto es una un momento mágico así quieren los

Voz 1913 23:32 aragoneses a su tren que si volverá se van a invertir treinta millones de euros para la reapertura del ferrocarril que símbolo de la historia de la frontera y de la unión entre Francia y España

Voz 1715 23:41 todo eso a partir de las nueve de la noche en Hora Veinticinco y desde las diez repasaremos derecho a la información del día y abordaremos el análisis este jueves hoy en la tertulia Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín Berna González Harbour Éstas son las claves

Voz 22 23:55 sí

Voz 1913 23:55 se acerca la nueva legislatura en Cataluña ya pena contemplar común y el Partido Popular y el PSOE están a la altura de la situación quiénes parecían unidos que eran los miembros del bloque constitucionalista exhiben ahora fisuras por el lado de quiénes menos legitimados están el PP y el PSOE porque no llegaron siquiera a cubrir sus expectativas ambos se atreven estos días a dar lecciones a ciudadanos que fue quien verdaderamente no lo hacen con soberbia y quiénes parecían divididos que son los independentistas avanzan ahora en exigencias que sabemos que acabarán acoplando a su convivencia en este ambiente Rajoy ha recibido hoy a Albert Rivera sin dar signos de autocrítica por su mala gestión

Voz 1715 24:43 bueno pues hemos empezado ya en Hora veinticinco a partir de ahora más información en la SER ocho veinticinco minutos de la tarde siete veinticinco

Voz 1 25:07 hora veinticinco Madrid

Voz 1264 25:20 buenas tardes noticia que acabamos de conocer un niño de tres años se encuentra grave tras sufrir varias mordeduras de perros está siendo atendido en el Hospital de La Paz Javier Chivite es portavoz de Emergencias uno uno dos

Voz 16 25:33 a esto se su padre el art a las cinco menos diez de la tarde en principio niño presenta un arranca mientras de las dos orejas una herida por mordedura en el muslo izquierdo y también varias heridas faciales de menor consideración ha sido defendido por el suma y tras una UVI al Hospital de La Paz de Madrid tendrá que empezado con pronóstico grave aunque permanece estable

Voz 1762 25:55 más asuntos la oposición en la Asamblea de Madrid aplauden la dimisión de Arturo Canalda que deja la Cámara de Cuentas tras su imputación en el caso Lezo aseguran que forma parte de la normalidad democrática por La Ventana de Madrid ha pasado esta tarde el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio Aguado pide ahora

Voz 1264 26:11 Cristina Cifuentes la dimisión del presidente de Adif de Juan Bravo en cumplimiento de su pacto

Voz 1168 26:16 el bloque que emita pues bueno pues eso porque hay un compromiso encima de la mesa un acuerdo firmado con el Partido Popular que también le afecta a él como cargo público nombrado por el Gobierno de España no yo espero no tener que llegara a esa situación y que él mismo dimita y que sino no quiero dimitir pues que sea cesado por el Gobierno de España vamos a ver cómo evolucionan y en las próximas horas y ya a si vemos esa dimisión

Voz 1762 26:40 hay más noticias pero antes conozcamos cuál es la situación del tráfico hasta ahora dgt Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 24 26:45 buenas tardes pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido hace escasos minutos en La dos a su paso por Torrejón de Ardoz y que genera cinco kilómetros de retenciones dirección Zaragoza el efecto mirón complica el tráfico en este mismo tramo pero sentido Madrid tengan mucha precaución si iban a transitar por esta vía más dificultades de entrada a la capital en La dos en Alcalá de Henares y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío complicaciones en las salidas de Madrid la A3 en Rivas Vaciamadrid y circulación densa en la A cuatro en Pinto en ambas direcciones tráfico intenso en la M cuarenta en el tramo entre Coslada Vicálvaro en ambos sentidos en el barrio de La Fortuna dirección a Lacen

Voz 1 27:26 hora veinticinco Madrid

Voz 1762 27:32 se lo estamos contando robo en la sede central de Mercasa una sustracción que se produjo en Navidad en la empresa que dirigió el hermano de Ignacio González en la que han desaparecido ordenadores con documentación Ana Terradillos

Voz 0125 27:43 lo que se han llevado los ladrones son ordenadores enteros en los que se guardaban según la investigación documentación importante para la causa que lleva la Audiencia Nacional con Fiscalía Anticorrupción ICO la guardia civil con la UCO es decir la policía cree que la finalidad del robo era eliminar pruebas de sus pleitos datos de la investigación que la Audiencia Nacional tiene abierta contra la empresa pública Mercasa por diferentes irregularidades cometidas en sus contratos sus operaciones en el extranjero donde operaba el Consorcio como por ejemplo en Angola o en República Dominicana con los que se llevaban comisiones hasta la fecha hay más de una docena de imputados en este caso al que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil bautizó como operación Trajano cuatro de ellos siguen trabajando en la empresa actualmente

Voz 1762 28:24 la Comunidad de Madrid registró entre enero y octubre de este año un déficit de doscientos noventa y cuatro millones de euros el más alto del conjunto de las autonomías junto al de la Región de Murcia así lo señalan los datos de ejecución presupuestaria publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda mientras en el

Voz 1715 28:40 el Ayuntamiento el equipo de Carmena ha confirmado que él

Voz 1762 28:42 los presupuestos de dos mil dieciocho ya están en proceso de ser prorrogados la portavoz Rita Maestre ha anunciado que seguirán adelante con las inversiones previstas a la vez que cumplen con la regla de gasto marcada por el Ministerio de Hacienda Maestre ha aprovechado su intervención para condenar el crimen de violencia machista ocurrido en Guadalajara

Voz 1821 29:00 basta ya es lo que la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid quiere transmitir su condena rotunda sobreocupación absoluta y también su demanda al Gobierno del Estado para que libere los doscientos millones vinculados a la aprobación del pacto de Estado contra la violencia machista que son necesarios que son urgentes y que por tanto deben ponerse en circulación cuanto antes porque es una responsabilidad de todos que no se va a solucionar con declaraciones sino con políticas públicas firmes y eficaces

Voz 1762 29:29 el Museo Nacional Thyssen Bornemisza permitirá a partir del próximo dos de enero que los menores de dieciocho años accedan de forma gratuita tanto a su colección permanente como a sus exposiciones temporales actualmente en límite de edad para acceder al museo sin coste está en los doce años hasta ahora tenemos catorce grados en el centro de Madrid

Voz 2 29:48 hasta mañana

Voz 8 30:07 en Hora veinticinco Deportes

Voz 1914 30:14 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la CAM Nasser un saludo de Sonia Lus en este veintiocho de diciembre Día de los Inocentes aunque os prometo que no vais a escuchar ninguna inocentada en este programa si tenemos preparadas todas las noticias del día en el fútbol y en lo que no es fútbol comenzando por Harry Kane el Tottenham se ha puesto en guardia ante el interés del Real Madrid que os contábamos este miércoles y planea subirle el sueldo para intentar retenerle en sus filas una fuerte subida de salario tuvo este verano Griezmann en el Atlético aumento de sueldo para que se quedara en el club ante la prohibición de fichar lo reconocía Miguel Ángel Gil Marín en mega a la vez que expresaba su deseo de seguir contando con el francés

Voz 0455 30:50 depende de nosotros nosotros el verano pasado hemos hecho un esfuerzo muy por encima de las fósiles reales del Atlético para que se queden lo volveremos a hacer próximo verano hasta el verano evidentemente no es imposible que salga muy cómodos y lo que nos encantaría de los ha costado muchos juntar a estos jugadores ya Diogo Costa yo creo que va a ser muy bueno para los dos y me encantaría que él siga con nosotros

Voz 1914 31:13 a Griezmann ir Diego Costa es la pareja deseada en el Atlético el brasileño está dando todos los pasos para estar en plena forma después de doscientos días se cumplen hoy sin disputar un partido quiere estar en plena forma para el Atlético y también para estar en la lista de Julen Lopetegui de la selección para el Mundial

Voz 26 31:28 bueno llevo sus cuando he estado compitiendo y ha estado bien ha sido jugador que ha venido siempre ha jugado mucho además con lo cual era mejor que que está dentro de nuestro de nuestro radar producción alguna manera y que buenos si él está como tiene que estar pues estará con nosotros luego tendremos que analizar cómo extraer con él y con todos

Voz 1914 31:45 palabras del seleccionador en minuto cero Un programa Fantástico que sea despedido en el día de hoy en el Sevilla Habemus entrenador llega Montella Fran rojillo

Voz 0700 31:54 hola Sonia han alcanzado por fin el acuerdo con mantel hasta junio de dos mil diecinueve forzó y mañana firma ya en las oficinas del Milán su desvinculación por la tarde va a viajar a Sevilla en el sábado entrena iba a ser presentado a medio día ya hoy la plantilla ha vuelto al trabajo tras las vacaciones ya ha estado presente atención quién va a ser su mano derecha Enzo Maresca acompañado por Pepe Castro y Óscar Arias

Voz 1914 32:16 Monte la llega al Sevilla Joaquín renueva con el Betis hasta dos mil veinte Las Palmas presenta Peñalba como nuevo fichaje Robert Ibáñez deja al Valencia para ir al Getafe Chin y del Málaga se va cedido al León de México dos años después de su lesión Aguirre heche es uno más de la Real Sociedad

Voz 1 32:31 tú

Voz 1914 32:34 fuera del fútbol Rafa Nadal ha renunciado a participar en el torneo de Brisbane dice que todavía no está listo si va a estar Garbiñe Muguruza que tiene opciones de volver al número uno del mundo tenemos también baloncesto en directo decimoquinta jornada en la Euroliga a las siete menos cuarto empezaba el Fenerbahce Real Madrid José Antonio Duro buenas tardes

Voz 27 32:50 sonido qué tal buenas tardes es recta final del partido han Ulker Estambul el drama Arik está ganando ante el campeón de Europa quedan dos y medio del último cuarto Fenerbahce siete

Voz 1762 32:58 cinco Real Madrid ahora siete seis

Voz 27 33:00 el conjunto blanco con los doce hombres justos los de Laso se fueron al descanso por delante gracias a la segunda unidad blanca es que en el segundo cuarto fue eliminado por dos antideportivas en la bien la jugada a punto a cabo está ajustado eso sí Doncic cedés atascando el Real Madrid buscando su novena victoria en Euroliga

Voz 1914 33:15 desde las ocho está en juego el partido Maccabi Unicaja Justo Rodriguez muy buenas

Voz 1168 33:20 hola buenas tardes Sonia minuto tres del segundo cuarto a ver Unicaja treinta ido Maccabi Bier sino el Unicaja ya las nueve de la noche

Voz 1914 33:27 llega el partido Valencia Basket Panathinaikos pues esta es la carta de presentación hasta las nueve de la noche os lo contamos todo empezamos ya y arrancamos con la doble k Kane y Kepa que acaparan la actualidad del Real Madrid el delantero inglés es el primero de la lista blanca para el próximo verano hoy el presidente Florentino Pérez empieza a hacer números empieza a encajar las piezas Antón Meana hola qué tal Sonia me buenas según ha contado

Voz 1762 33:59 arrojó en SER Deportivos el sueldo no será un problema el Madrid sabe que la oferta sería mayor que la que le ofrezca el Tottenham en esta subida que adelanta la prensa inglesa además el objetivo es claro que la operación no sobrepase los doscientos millones de euros y si es posible Kenny los ronde se abarataría el fichaje incluyendo a un jugador blanco en la operación de los que les guste a Poquetino Levy el presidente de los Spurs es duro pero siempre negocia

Voz 1914 34:23 el Tottenham sabe que si a Florentino Pérez le mete entre ceja y ceja un jugador es complicado que no se salga con la suya y el Mingués digamos sale al contraataque con un más que posible aún un aumento de sueldo muy buenas Álvaro de Grado

Voz 0107 34:36 buenas tardes Sonia la respuesta del Tottenham al interés de Harry Kane por el Real Madrid ha sido o va a ser hacerle un aumento de sueldo porque ahora mismo Hurricane cobra ciento diez mil libras a la semana y los futbolistas con

Voz 1762 34:49 Mallorca H de la Premier cobran por lo menos el don

Voz 0107 34:52 le de el dinero que cobra ahora mismo el el mejor delantero o el delantero más goleador de del mundo en este año dos mil dos mil diecisiete esperan subirle el sueldo por cuarta vez desde agosto de dos mil catorce y aunque el Tottenham sí puede recibir o puede sacar jugadores por mucho dinero lo que no haces pagar demasiado a sus jugadores así que esto es una respuesta para blindar no en término de años de contrato que tiene hasta dos mil veintidós Hurricane sino en cuestión de sueldo y hacerle ganar mucho más de los seis millones de euros por temporada que cobra actualidad

Voz 1914 35:20 ah gracias Álvaro hoy a todo esto qué piensa al aficionado madridista de este posible fichaje Jesús Jiménez ha bajado a la calle recopilado digamos opiniones de todo tipo buenas tardes Jesús

Voz 1762 35:29 qué tal une así hemos salido a la calle para conocer qué piensa la aficionado madridista también qué piensan los aficionados de los distintos clubes de España bueno hay un poco de todo docientos millones unos creen que es barato que otros creen que que es caro lo pilotaba mayor está de acuerdo es que si llega a Cain el que debe salir de Benzema no pagaría doscientos millones por

Voz 1 35:46 me parece ya excesivo lo que está pasando en el mundo del fútbol

Voz 12 35:50 pero sí que sí sería una acción el joven máximo goleador este año estaríamos comparándolo con mimo

Voz 1 36:05 no no creo que valga ese dinero jugador pero

Voz 12 36:09 yo no lo veo para el Real Madrid comprarle fraude compraría pero por doscientos millones

Voz 1 36:13 yo no pagaría doscientos millones porque in porque excesivo aunque viendo cómo está el mercado por otra parte

Voz 1913 36:19 para el delantero francés pero

Voz 1914 36:22 qué le parece una cantidad excesiva doscientos millones de euros de laca de Kane a la K de Kepa la lesión del portero del Athletic es lo único que preocupa ahora mismo el Real Madrid que tiene la operación casi casi para ponerle un tanto

Voz 0231 36:34 sí lleva tiempo cerrada Zidane no lo considera prioritario pero es un fichaje del club movimiento estratégico que se cerrará por veinte millones de euros en cuanto el club blanco compruebe que la lesión que le tiene fuera del Athletic desde el derbi vasco no es demasiado grave ayer de contaba que el portero de Zidane sigue siendo Keylor Navas por tanto desde enero la doble K la de Keylor Illa de Kepa van a pelear por un puesto la otra K es la de Casilla Kiko Casilla que por ahora no ha recibido destino no elegido donde marcharse a poner ninguna dificultad al contrario le van a pagar el contrato yo creo que lo que cuentan en Inglaterra del Newcastle tiene bastante buena pinta

Voz 1914 37:12 gracias Antón hablamos ahora del Barça Jordi Martí contaba ayer en este programa queden velé era la imagen que promocionaba el partido contra el Levante del día siete de enero pero parece que se lo han pensado mejor y el francés desaparece del cartel qué explicación tiene Jordi hola

Voz 0985 37:27 hola qué tal buenas tardes efectivamente no te pierdas el regreso al Camp Nou así rezaba el cartel de promoción pero esta campaña fue retirada a las pocas horas por qué se armó un gran revuelo con la posible vuelta de francés en Liga hay porque el Barça no quiere correr ningún riesgo envíele Ésta es la razón está entrenando con el grupo desde hace unas semanas si por él fuera ya estaría jugando pero Valverde quiere frenar sin y con el propio cuerpo técnico el propio cuerpo técnico el que después de vacaciones valorarán como se encuentra y cuando tiene que volver Ousmane en Belén

Voz 1914 38:03 cierto gana fuerza la posibilidad de tener un España Argentina amistoso en el mes de marzo muy buenas Valle

Voz 28 38:10 qué tal Sonia muy buenas así exaltos cargos de la federación argentina de fútbol confirman a la Cadena Ser que negocian para que se juegue un España Argentina en Madrid el veintisiete de marzo el escenario es el Wanda Metropolitano ya hay negociaciones avanzadas para que juguemos en casa contra una de las favoritas para el Mundial de Rusia dos mil dieciocho Argentina va a hacer su preparación para el Mundial en Barcelona también negocia un amistoso en la ciudad Condal contra Israel la albiceleste tiene que decidirse ahora sí lo juega en Barcelona si este partido lo juega en Israel pero insistimos la Federación argentina de fútbol ha confirmado a la Cadena Ser que negocia para jugar un partido contra España el veintisiete de marzo en Madrid

Voz 1914 38:49 en el Wanda Metropolitano que es la casa habitual del Atlético un Atlético que hoy ha vuelto a los entrenamientos con un nombre propio

Voz 0089 38:55 Tolo vestido por primera vez de rojiblanco pero fue

Voz 1509 38:58 sí ha sido la gran sorpresa en el regreso de las vacas

Voz 29 39:00 el ex primer entrenamiento vestido de corto con la camiseta del Atlético de Madrid ya que recordamos que el se lesionó con la Unión Deportiva Las Palmas a finales del mes de noviembre el domingo será presentado precisamente en el Wanda Metropolitano junto a Diego Costa han faltado Vietto Gaitán y Godín los dos primeros ya en la puerta de salida de hecho el Atlético de Madrid en el acuerdo cerrado con el Sporting de Lisboa para la cesión de Vietto hasta final de temporada y además la opción de compra de diez millones Gil Marín en declaraciones a mega confirma el acuerdo

Voz 0455 39:25 de Jeanette no de Luciano si hemos alcanzado un acuerdo con Sporting de Portugal para la cesión con una opción de compra ahí estamos a la espera de la aceptación por parte del jugador en principio el director deportivo posiciona a salir en calidad de cedido allí pero hasta mañana que llegan todos los padres lo podemos saber

Voz 29 39:45 se Gaitán de momento tiene ofertas nada cero

Voz 1914 39:47 gracias Pedro el de Vietto no va a ser el único movimiento del día os lo contamos en humo

Voz 5 39:52 sólo con motero no se come ni una Tesco un Mutuel pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 31 40:12 en el Festival dos mil dieciocho doce trece y catorce de julio el Nou Queens of the Stone Massive Attack Alice in seis Jack Johnson Future Islands Impala Nine Inch Nails Casey o Franz Ferdinand casa Vian chasis Morgan Fleet Fox es Entradas ya a la venta

Voz 0194 40:32 tres W punto Matt tul festiva el punto es

Voz 1914 41:08 pasan cuarenta y un minutos de las ocho de la tarde y el siguiente protagonista no es un fichaje ni una cesión ni un traspaso es la renovación de Joaquín con el Betis hasta el año dos mil veinte gran regalo para la parroquia bética y genial manera de anunciar rozan ronquidos

Voz 0700 41:23 sí es el hombre más carismático de este club sigue dos años más hasta dos mil veinte La Leyenda Continúa no sólo por su rendimiento sino por cómo difunde la marca Betis Éste es el vídeo que han preparado en el club para difundir por Twitter de Joaquín con su familia celebrando el anuncio

Voz 1 41:40 hola qué tal cual

Voz 12 41:43 el público es lo mío no Artemi ella no coge una raqueta vida que lo veo a ver fútbol por eso me gustaría anunciado mi renovación hasta dos mil veinte cero que bueno que al igual que yo pues lo disfrute y que por supuesto lo maravilloso

Voz 0700 42:02 un abrazo muy grande mañana va a dar ya una rueda de prensa no va a atender y luego el club nos va a dar una copita navideña

Voz 1914 42:09 vamos aprovechada Fran Genio y figura Joaquín aprovechar ese cóctel navideño del Betis tampoco es un fichaje pero como si lo fuera la mejor noticia posible para la Real Sociedad es la vuelta de Agirretxe dos años después de su lesión Roberto Ramajo

Voz 16 42:23 si hace dos años en el Santiago Bernabeu sonaba que nos da forma sufrió una lesión muy grave que le llevó a pasar por el quirófano dos veces parecía que volvía al principio de esta temporada una lesión muscular le obligó a volverse a la enfermería de la Real Sociedad lleva ya un par de semanas trabajando la sesión pero si algo con el grupo con Eusebio Sacristán pero ya desde hoy es uno más para ocupar seguramente el hueco en las convocatorias de Carlos Vela que hoy por cierto ha estallido de sus compañeros en Zubieta en una primera sesión tras las fiestas de Navidad pasada por agua salen de San Sebastián cuatro ausencias importantes la más destacada la de Diego Llorente con gripe Sawers su casa también lesionados están Carlos Martínez De la Bella ya España en de la lluvia de Donostia

Voz 1914 43:08 campo de Las Palmas gracias Ramajo día dos de la era Paco Jémez y hoy han presentado a un futbolista que el técnico conoce muy bien cuéntanos Nicolás López hola

Voz 1621 43:16 qué tal Sonera Gabi Peñalba se ha convertido en la primera edición de la Unión Deportiva Las Palmas en el mercado de invierno el futbolista argentino vestirá de amarillo estar próximo dos mil diecinueve ha estado en el cable el italiano y en el Lorient francés coincidió como dice con Paco Jémez en el Cruz Azul de México con lo cual el actual entrenador del equipo eran cráneos se ha convertido en la llave para que el medio centro de Rice en la Liga y más concretamente deportiva el club todavía está tramitando su documentación es poco probable que pueda debutar en Copa ante el Valencia

Voz 8 43:41 sobre Paco Jémez is su compromiso habló el futbolista argentino de treinta y tres años bueno agradecerle también públicamente Saeta

Voz 33 43:49 a pago por la confianza acá lo único que puedo decir es que voy a trabajar al cien dejaré todo dentro del campo el juego a veces sean las cosas a veces no pero que que uno se en cada equipo que me tocó estar y dice que la camiseta del para defender la lo que me

Voz 8 44:08 por Peñalba es el primero de dos o tres fichajes que llegarán en breve recordar que Jesé Rodríguez Gálvez del Eibar o Jairo del Main son otro futbolistas que están en la órbita del club gracias Nicolás del camino

Voz 1914 44:20 verso de España a México hace hoy un jugador del Málaga hola Justo Rodriguez

Voz 1168 44:25 hola buenas tardes Oña si ese va el fecha eximido uno de los fichajes más caros del conjunto malagueño se va a León de Méjico va a ser feudo sin opción de compra hasta el final de la presente temporada aparte ha hoy junta general aprobó un presupuesto casi de sesenta y cuatro millones de euros y un beneficio de casi entre millones aparte ha llegado ha regresado a los entrenamientos y los jugadores sudamericanos con un centenar de aficionados protestando a las puertas de este Reale Ademar o por la

Voz 16 44:56 a imponer va contra Michel contra los jugadores y también con en el propietario el jeque presidente Al Thani

Voz 1914 45:03 la marcha del equipo que no deja mucho espíritu navideño en el Málaga ayer el Valencia la salida de Robert Ibáñez y la vuelta del equipo mañana José Manuel Alemán Valencia muy buenas

Voz 0985 45:11 hola muy buenas Rober Ibáñez que va a recibir simulación que expira

Voz 34 45:13 en el mes de junio para marcharse al Getafe con los que a firmar un contrato por lo que resta de temporada tres años más el Valencia se guarda una opción de recompra durante las dos primeras campañas o el quince por ciento de una futura venta hasta diciembre de dos mil veintiuno el Getafe está la espera de que se termine de documentar la operación con el Valencia para que Rober Ibáñez pase mañana reconocimiento médico en la capital de España siga rumbo hasta Pamplona donde podría terminal cedido con Osasuna hasta el próximo treinta de junio

Voz 1914 45:38 gracias alemán yo vamos a facilitar la tarea de directores deportivos y secretarios técnicos quedan tres días para que comience el mercado de invierno quedan tres días para que muchos futbolistas puedan empezar a negociar con otros equipos Laura Ortega muy buenas que joyas hay ahora mismo en el mercado nacional a coste cero