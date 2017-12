Hora 25 (28/12/2017 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:03 sí

hoy día veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:24 a partir el ejemplo de una deportista consecuente la campeona del mundo de ajedrez que se ha negado a participar en el Mundial de Arabia Saudí como una forma de denunciar el papel secundario que ese país otorga a las mujeres apático de ese ejemplo queremos analizar el gesto desde la filosofía desde el deporte o los derechos humanos que íbamos a hablar sobre todo de la mujer y en unos minutos también os vamos a acercar a Canfranc íbamos a hablar de un documental que reivindica la reapertura del tren del Canfranc pero pero antes heteros

Voz 0032 00:50 dijo buenas noches Andrés buenas noches vamos con otras cosas empezamos en Cataluña repasando las últimas noticias elite se porque Miquel Iceta líder del PSC se suma a las presiones sobre Inés Arrimadas por ni siquiera intentar formar gobierno tras haber ganado las elecciones en Cataluña dice Iceta que esta falta de iniciativa no servirá para cambiar el rumbo político en Catalunya

Voz 0116 01:08 Caixa felicitarles restarle que se proclame recordarlos también

Voz 3 01:12 hay que felicitarles por el éxito pero hay que recordarles también que no es una victoria que servirá para modificar el rumbo de la política catalana tal y como les habíamos ver

Voz 0116 01:19 sido su falta de iniciativa de estos días lo pone especialmente de Roger

Voz 0032 01:24 un asunto sobre el que no han hablado Rajoy Albert Rivera

Voz 0032 01:29 la voces de cada partido aunque Fernando Martínez Maíllo ha vuelto a recordar cuál es la postura de los populares

Voz 4 01:34 yo creo que es importante innecesario si no sería un error que Ciudadanos se mueva que mueva ficha que haga algo que la alternativa no es quedarse parado que la alternativa no es tirar la toalla antes de jugar el partido hay alternativas y por lo tanto bastaría simplemente con que hicieran lo mismo que hizo Rajoy luego no las selecciones que se abre una ronda de contactos a ejercer el liderazgo de quién ganó las elecciones hacer una propuesta de gobierno presentar un documento de mínimos en definitiva que ese moda que ejerza el liderazgo no puede ser la alternativa quedarse quieto

Voz 0032 02:10 Podemos pide explicaciones al Gobierno por las nuevas imputaciones en el caso Lezo nueva lista en la que figura el presidente de Adif Juan Bravo que fue uno de los hombres de mayor confianza de Gallardón en la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento y en el Ministerio de Justicia Unidos Podemos ha registrado una petición para que el ministro de la Serna comparezca en el Congreso para

Voz 0194 02:28 explicar qué medidas va a adoptar antes a lo loco

Voz 0032 02:30 lo de la tarde los partidos de la Asamblea madrileña han pedido su dimisión o que sea destituido voces de PSOE Podemos y Ciudadanos

Voz 5 02:37 me lo lógico parece lógico que el señor Canalda haya dejado su cargo y me parecería lógico pues presidente de

Voz 6 02:45 Adif deja el suyo o que el Gobierno como nombró pues lo sustituya por otra persona entonces estas imputaciones aquí misiones no son otra cosa que una prueba que demuestran que el Partido Popular y la corrupción son dos caras de la misma moneda Inés preguntamos que en aquel entonces donde estaba la señora Cifuentes

Voz 7 03:03 también debería dimitir el presidente

Voz 0116 03:05 Adif ir debería dimitir ya que el acuerdo Investidura firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos y me partido político recoge que cualquier cargo público imputado por delito debe dimitir

Voz 0032 03:15 el presunto asesino de la mujer de Azuqueca había sido denunciado por un caso de malos tratos en una relación

Voz 0194 03:20 el anterior en dos mil siete en Madrid el dato

Voz 0032 03:23 firmado la Delegación del Gobierno de Castilla La Mancha un caso que al final quedó en nada porque la mujer no declaró hoy el juzgado archivó la causa la delegación también confirma que en este caso en la relación actual no había denuncias previas prisión provisional para el hombre acusado

Voz 0194 03:35 asesinato de su pareja en Sant Adrià de vasos de té

Voz 0032 03:38 dos ha negado a declarar ante la juez que ya ha abierto una causa por delito de asesinato y si le envía a prisión provisional comunicada y sin fianza tiene treinta y cuatro años ella tenía treinta y tras haberle denunciado en hasta dos ocasiones por maltrato la policía encontró su cadáver antes de ayer en un descampado en la provincia de Barcelona en Madrid un niño

Voz 0194 03:55 tres años se encuentra grave tras sufrir varias mordeduras

Voz 0032 03:58 es un perro en está por confirmar si la han atacado en principio uno o varios perros el menor ha perdido las dos orejas y tiene más heridas nos da más datos Javier Chivite es portavoz de Emergencias uno uno dos

Voz 8 04:08 los familiares del menor dado a su madre el volar a las cinco menos diez de la tarde en principio el niño presenta una de las dos orejas una herida por mordedura en el muslo izquierdo y también varias heridas faciales de menor consideración ha sido atendido por el Summa y una UVI al Hospital de La Paz de Madrid

Voz 5 04:29 no habrá quieres empezado con pronóstico grave aunque permanece estable el Gobierno va a aprobar mañana los nuevos

Voz 0032 04:34 visitas para las empresas como Uber o cabizbaja empresas que operan con las licencias VTC muy criticadas por el sector del taxi el Consejo de Ministros va sacar adelante un decreto que entre otras cosas prohíba vender las licencias en dos años para evitar especulaciones o les obligue a inscribirse en un registro lo público para que no se supere el ratio por ley en cada una de las zonas Fomento pretende así facilitar la convivencia con el taxi que denuncia competencia desleal y otro día en rojo para el Ibex que baja un cero coma siete por ciento Eladio Meizoso el Ibex treinta y cinco se situó en los diez

Voz 0527 05:02 mil noventa y tres puntos por primera vez por debajo de los seis mil cien desde el pasado uno de diciembre en una sesión en que han tenido un comportamiento similar las principales bolsas de la zona euro Londres lo ha llevado algo mejor ha cerrado prácticamente

Voz 0032 05:16 la norma

Voz 0527 05:16 aquí en el Ibex treinta y cinco destacan por abajo Técnicas Reunidas y Endesa que han bajado el dos coma uno por ciento por arriba Abengoa que ha subido el cero coma cuatro por cien la prima de riesgo de la deuda española se situaba al cierre de las Bolsas europeas en ciento nueve puntos básicos uno más que ayer a esa hora el euro se pagaba a un dólar con diecinueve centavos un centavo más que ayer

Voz 0032 05:38 hoy en la tertulia a partir de las diez estar Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín Berna González Harbour

Voz 0116 09:57 esto

Voz 0194 10:01 granos de arena que mueven montañas cada gesto cada pequeño movimiento cada símbolo pueden convertirse en el inicio de una revolución pueden mover el mundo la repercusión en redes desde hace un par de días ha sido enorme su protagonista la campeona mundial de ajedrez Ana Music Chuck Álvaro Zamarreño buenas noches

Voz 0116 10:20 dado veintitrés de diciembre Ana Music que escribía en su perfil en Facebook para toda persona que quisiera leerlo en unos días voy a perder uno tras otro dos títulos mundiales porque he decidido no ir a Arabia Saudí no someterme a las normas de otros no vestirla abaya no sentirme en definitiva como una criatura de segunda estoy dice

Voz 14 10:38 puesta guiarme por mis principios Hinault ir

Voz 0116 10:40 este campeonato aunque renuncia a ganar lo que en doce campeonatos juntos lo peor es que no parece importarle a nadie Music es bicampeona mundial en dos modalidades de partida exprés hace dos años cuando ganó uno de sus primeros títulos

Voz 2 10:56 podría feliz

Voz 0116 10:56 a la prensa al llegar al aeropuerto de su ciudad elevó tras su victoria cansada pero feliz por alcanzar el sueño decía entonces la decisión de ahora les supone renunciar a un posible suculento premio porque Arabia Saudí que consideraba este campeonato como otro tímido paso en su apertura al mundo ha ofrecido cantidades mucho más altas de lo normal en este mismo mensaje Ana informaba de que su hermana pequeña amarilla otra promesa del ajedrez había tomado la misma decisión

Voz 0194 11:24 ha sido la única jugadora que ha decidido no ir Arabia Saudí y Sabrina Vega es la campeona de España de ajedrez Sabina buenas noches

Voz 1880 11:32 de la misma en una que esto también ha decidido no participar

Voz 0194 11:34 que has tomado esa decisión

Voz 21 11:37 no son motivado varios diverso en los que nos han llevado no sólo a mí sino a mi compañera Anna se la otra compañera de la selección española que también estaba invitada al evento

Voz 22 11:48 bueno en definitiva

Voz 21 11:50 ah y también en la federación internacional ha actuado con mucha premura en este sentido a la sede en la publicó bastante de una forma bastante tardía ya entrado bien noviembre estamos hablando de que ya el campeonato del mundo se está celebrando de dicho ya Marie Ana Music ha perdido su primera su primer título justamente hoy si buen no teníamos que decir practicamente en muy pocos días el el la la decisión de acudir a un país que no deja de ser problemático en ciertos aspectos ir por el tema de visado nos exigían prácticamente en diez días tomar esa decisión sin tener incluso una información al completo de lo que se va a pedir o no

Voz 0194 12:31 luego algunos requisitos que teníais que cumplir no sé si en la vestimenta lo digo porque ha habido lo que había contado Ana

Voz 21 12:37 sí que a posteriori la Federación Internacional llegó a un acuerdo sobre la vestimenta se llegó al acuerdo de que durante las partidas durante las salas de juego no las las jugadoras en este caso como son el sector en conflicto no tenía que lucir la la valla pero bueno ya como digo era todo muy precipitado para tomar la decisión en nuestro caso hay no teníamos yo en particular no tenía la energía suficiente de fue larguísima temporada de tomar Conesa con esas prisa una decisión importante y en cualquier caso de la Federación Internacional de la firmado por tres años parece ser con Arabia Saudí parece ser que se va a volver a repetir en la en el mismo sitio y bueno como como digo este año no me no me encontraba preparada para para asistir para tomar esa decisión y si lo que pretendía era que la jugadora Ángel aunque que están también en su completo derecho a esa información esa experiencia en cada momento tomar la decisión que dejó considerará comentan

Voz 0194 13:38 tú novias jugado previamente en Arabia Saudi novias estaba húngara

Voz 23 13:41 es una de hecho Arabia Saudí tienen

Voz 21 13:43 las características que bueno que algunos consideran también positiva en este sentido hasta hace nada el ajedrez era prohibido en este país ahora mismo bueno ya se está jugando y en este está jugando no que que ya hemos visto que hay un acuerdo con la Federación Internacional por el campeonato del mundo

Voz 0194 14:01 años tú qué opinas de ante la decisión que ha tomado Ana bueno

Voz 21 14:05 Mencía que hace yo creo que todo eso totalmente plausible ella ese ha actuado conforme a sus convicciones creo que no puede haber Nava nada más flexible que en cada momento se actúe conforme a ello oí ya en cuenta yo creo que es lo que hay que resaltar en este caso es que no es nada fácil renunciar a una oportunidad tan importante para noches carreras deportivas ha renunciado no sólo a una oportunidad nuevas sino a defender sus actuales título en las dos modalidades de ella dijo no es fácil de acto ha necesitado esa ese pequeño empujón ella se dio en el Mundial de Irán como habían comentado en la introducción ha cedido en el Mundial de Irán no lo pasó bien y bueno ha considerado que ya no lo pasó bien

Voz 0194 14:47 sobre las condiciones no fue así

Voz 21 14:50 a que lucir el velo ya que a adoptar a acatar una serie de consideraciones morales que quizás no iban en torno a sus a sus convicciones en cualquier caso bueno ya digo que hay

Voz 0194 15:00 ha decidido tomar otro camino ahora

Voz 21 15:02 ese ansiado en emprender esta lucha hay ha hecho público un Andre indicar que consideraba oportuna

Voz 0194 15:08 latino no ir este año Arabia Saudí que te supone cuánto de buen juego al campeonato a los títulos que te supone

Voz 21 15:15 sí que supone como como al resto que no ha ido supone perder una oportunidad al final luchaban por un campeonato de un título mundial no es fácil de los mundiales en ajedrez y hay que clasificar no no puede normalmente no son Open no puede jugar todo todo para jugar en cualquier momento cuando te apetezca Iyad como digo son oportunidades cada año ese no no es la misma el mismo estado de forma no es la misma energía que proyectan en cada ocasión y iguanas una Paseo de de eso de luchar por un título de luchar por uno por unos puesto para seguir a nuestra trayectoria deportiva

Voz 0194 15:52 Serena quédate con nosotros si quieres intervenir preguntar responder lo que tú quieras tienes el micrófono abierto de acuerdo muchas gracias porque queremos convocada anoche la participación de los oyentes a Vitoria

Voz 1880 16:02 hola Ángels creen los oyentes que estas postura es la de Ana campeona mundial Sabrina campeona de Acre de aquí de España pueden mejora del mundo recordamos a los oyentes cómo pueden participar con nosotros nos pueden enviar notas de voz al Whatsapp es el número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden también escribirnos a Facebook que la dirección es hora25 al correo electrónico hora25 arroba Cadena Ser punto com o a Twitter es arroba Hora veinticinco

Voz 0194 16:28 Ángeles Espinosa corresponsal del diario El País ahora mismo están Dubai pero conoce bien Arabia Saudí de hecho hace un mes estuvo un tiempo allí Ángeles muy buenas noches y noches Noches para tía gracias por atendernos

Voz 12 16:41 muy buenas noches Ángeles tú has estado allí decía has hablado con con activistas que dicen ellas cuándo o cómo interpretan gestos como los de Ana

Voz 6 16:52 bueno en el caso concreto que el campeonato de g3 sonido no no no he hablado con han estás de este caso concreto pero no es un debate nuevo ya lo vimos cuando al campeonatos de febrero que se celebró en Irán entonces fue la campeona de Estados Unidos la si ese negó acudir también por no querer es el como casi al mismo tiempo una discusión muy grande el respeto a una visita de una ministra sueca a Irán en Suecia entonces los otros feministas los grupos progresistas criticaron mucho sería porque la ministra sería verlo en ese momento sí que yo entre en contacto con activistas de cómo les afecta a ellas que se hagan boicot como les beneficia porque él hablando de países donde los hechos las leyes discriminatorias Fon en países con muy mala imagen ganado a pulso cualquier gesto cualquier boicoteo pues suele recibir un aplauso generalizado está menos claro que se logra corrillo

Voz 12 17:56 hombre yo hablé con los artistas

Voz 6 17:58 ese momento concreto pero que el casos muy parecido a lo que todos me decían Liga para nosotros lo importante es visibilizar a las mujeres en la esfera pública con ocasión de lo conocí allá es muy importante que se vea que las mujeres actúan que las mujeres tienen cargos políticos que las mujeres en este caso juegan al ajedrez o cualquier otro deporte y esa normalización de nuestra presencia en los era lo que más nos ayuda es como una perspectiva no

Voz 0194 18:30 de todas formas perdón Ángeles es la normalización de la mujer extranjera en la esfera pública

Voz 6 18:36 no porque en la presencia las mujeres ahí está miles abre camino y luego no nos olvidemos nunca sobran muchas mujeres asistía con actividades profesionales el hecho de que se les imponga un código vestimenta donde siempre participar hay mujeres sino el Parlamento ahora mismo no hay ninguna ministra que es una reivindicación que ellas tienen

Voz 12 18:56 en cuanto a oficinas públicas

Voz 6 18:59 privadas hay trabajando en todos los escalones posibles en Arabia Saudí herido mucho más lentos en este proceso pero ya en los últimos años desde que con el rey Abdalá y estamos hablando sobre los de la última década básicamente se han abierto a muchos campos que hasta que hasta ahora estaban cerrados tenemos bueno desde la directora de la bolsa de diría que es una mujer por supuesto médicos llevan mucho más tiempo es una de las primeras profesiones la medicina y la educación que otras mujeres ahora mismo no eres muy grande el campo profesional que están que está conquistar el banco que estaban como es porque tiene muchas ganas porque una cosa son las restricciones querías apostó tradicionalmente el sistema político y otra cosa su capacidad de Abel Isaí claro sobre la presencia de mujeres extranjeras a ellas también a pie acordemos un caso muy muy concreto muy llamativo que de la conducción de la primera caravana mujeres conduciendo corría atendiendo me siento los noventa luego se inmediatamente después de que lleguen las mujeres soldados norteamericanas que están acompañando a las tropas norteamericanas compartir esas tropas para la intervención en Kuwait entonces las mujeres saudíes que venda son datos oficiales mujeres estadounidenses como aquí es bueno porque nosotras no son vasos comunicantes no son cosas

Voz 21 20:35 tan añadir al respondiendo perdón realmente en el caso del Mundial de Irán en este mismo año a principios de febrero era justamente la propia jugadora

Voz 24 20:44 ha de ir a las que pedía que por favor no se boicotear a la sede porque para

Voz 21 20:51 ella es ese en ese proceso de cambio y un poquito de apertura el acercar la la cultura semental la cerrar la mujer occidental a su a su país a la consideraban como algo positivo del estadio

Voz 0194 21:04 duda como como unos estaba contando ahora ángeles Ángeles muchísimas gracias te dejamos acostarte

Voz 12 21:10 hasta luego son ahora

Voz 0194 21:12 ahora mismo creo que las doce y veintiún minutos en en Dubai desde donde nos hablaba Ángeles Espinosa la organización del Mundial de ajedrez en Arabia Saudí decidió permitir a las mujeres no llevar la valla que es la túnica en la sala aunque sí les ha obligado a llevar pantalón y cuello alto pero las prohibiciones para las mujeres en atravesó de iban mucho más allá Itxaso Domínguez es investigadora de Estudios Árabes e Islámicos en la Fundación Alternativas hecho muy buenas noches el decía una cosa ahora Ángeles Espinosa quiero empezar por ahí no decía la situación de las mujeres en la que es pero no hay que minusvalorar su capacidad para abrirse huecos hasta dónde puede llegar a ellas pueden tener mucha capacidad pero hasta donde les van a permitir o les permiten abrirse huecos

Voz 25 21:55 en realidad concretando y la no insistan estupendo que que ha esto la reforma al suelo y atando tanto durante el reinado de la cuando durante el reinado de Salman sobre todo de la mano de su hijo sin citarlo pero ganas han sido sí eh no solo o no sólo derivan para así lo de una voluntad populista ya que quieras que no al final sigue mujeres que reclaman mayor presencia mayor visibilidad que además tienen cada vez mayor capacidad porque la mayoría de de jóvenes se menos de treinta años han participado en el programa de extranjeros vale califica y además el índice Arabia Saudí femenina me vine yo niñas altísimo sino que también derivan de hecho unas estrategia por así decirlo gracias pública de cara a la escena internacional Irene necesidad genera economía saneada reformas o las colgara hacer permitir cuando decirles como tal alguien salido si son leídos por así decirlo cosméticas se les ha permitidas esa permitirá asistir a estar presentes en en estadios también le también van a poder por así es también para poder a con fuerza también segregados lo que pasa perdón es que siguen teniendo mejores por eso decía que eran cosméticas siguen teniendo sabemos mientras el margen de maniobra absolutamente limitado porque sigue existiendo un sistema de tutela en el que necesitará en virtud del cual necesitan permiso de de un tutor hombre puede ser una mujer sumar su perdón su marido sus padres formado incluso su tío para llevar a cabo actividades tan corrientes como viajar forma hace eran pasaporte cómoda como optara tratamientos médicos o incluso estudiadas

Voz 0194 23:52 es decir es decir que les van abriendo por decirlo alguna manera el grifo les van haciendo algunas concesiones pero la concesión fundamental que sería ser independientes en cuanto su toma de decisiones en cuanto a muchas de sus acciones siguen teniéndolo totalmente coartado

Voz 25 24:08 exacto que además de Caca solamente un marco normativo sino que además hay que tener en cuenta que el marco cultural según en virtud de cual azúcares tampoco ahora incluso aunque es el extremista conducir tampoco van a salir a la calle en Sara ya era el trabajo en masa porque siguen existiendo barreras culturales culturales que se lo van a seguir impidiendo al final de la gira y la comunidad en países como Arabia Saudí en la sociedad musulmana representan un marco a tener en cuenta en todo momento

Voz 0194 24:39 no hay que salude a Marina Garcés que es filósofo ensayista nos acompaña desde Radio Barcelona Marina muy buenas noches hola buenas noches vamos analizando hasta ahora cuál es la situación de la mujer en Arabia Saudí todo a partir de un gesto e del gesto de una ajedrecista que decide bueno pues decide renunciar a dos títulos seguramente bueno pues por por por por denunciar por poner en evidencia por no querer plegarse evidentemente a lo que a lo a lo que a lo que se diga lo que hay en ese país un granito de arena montañas que supone un gesto como éste

Voz 24 25:11 es un es un gesto mínimo que creo que

Voz 23 25:14 solamente nos muestra la la potencia de los de los gestos mínimos no mínimo porque además es negativo es la potencia no

Voz 21 25:23 de no colaborar de no participar

Voz 23 25:25 no todas esas figuras la de la insumisión la de la deserción la de la abstención que son en realidad acciones que tenemos todas y todos al alcance no no colaborar con las no con las formas de opresión que por qué perpetúa vamos normalmente simplemente haciendo lo que lo que toca no ir a jugar ir a trabajar ir a consumir todo lo que consumimos qué pasa cuando interrumpamos ese ese colaboracionismo banal no para retomar un poco la imagen de Hannah Arendt no esa banalidad del mal que simplemente no pues seguir como pues haciendo lo que nos toca haciendo hago hacía mi trabajo no o hacía lo que lo que se esperaba de mí pues podemos no hacerlo y creo que estamos GER nos devuelve no sólo la posibilidad de mirar hacia hacia Arabia y hacia la situación que habéis estado analizando también de estas mujeres sino también nos devuelve a la necesidad de Miró vernos a nosotros mismos preguntarnos con que colaboramos cada día de que somos cómplices de este esa desde esa banalidad y que podemos interrumpir desde esa acción mínima como decías tú

Voz 0194 26:34 hablamos de de principios de convicciones como define la filosofía los principios

Voz 23 26:40 bueno en principio es una palabra que si la remitimos a digamos a a la idea de una primera causa o de un fundamento pues de parece que necesita de grandes sistemas de pensamiento de grandes sistemas morales cosa que hoy nos es muy difícil tener porque vivimos en sociedades muy complejas con identidades muy cruzadas móvil hábiles muy líquidas como dice decía Bauman y que todas estas cosas pero al Papa al final principio simplemente son puntos de partida puntos de enfermos de inflexión esas esos valores concretos que aparecen en acciones como éstas a partir de los cuales podemos decir por aquí no paso a partir de aquí esto es intolerable estos son principios también no no son sólo las grandes palabras la justicia la libertad a estas cosas que muchas veces las usamos precisamente para enmascarar que no tenemos principios quizás no sea este el caso pero de pequeños gestos

Voz 1133 27:39 pueden cambiar la historia no

Voz 23 27:41 cambian la historia porque de hecho cada uno hace nosotras y nosotros somos muy pequeños y esto es uno de los de los males de hoy en día percibimos a en tiempo real veinticuatro horas al día la complejidad del mundo y esto nos hace aún más pequeños no pensamos entonces que qué voy a hacer yo o no para cambiar es todo aquello la mujer aquí estos allá a los entonces a interrumpir esta hemos está impotencia que se deriva de la de la desproporción entre cada uno de nosotros y el mundo en toda sus toda su dureza no y en toda su complejidad es precisamente por por romper la escala y lo más pequeño puede ser lo más grande Sí Se digamos sino es comprometemos con ello con una palabra con un gesto con una persona con no con una vida con con lo que sea hasta el final porque entonces ahí cambia la medida cambia el sentido de la medida

Voz 0194 28:38 estamos hablando de la decisión de una mujer en el mundo del deporte pero yo no me quiero olvidar de muchos deportistas que hacen justo lo contrario no porque el dinero o la profesión están muy por encima de esos principios de los que hablábamos o del cumplimiento de los derechos humanos Francisco José Delgado Pacojo buenas noches

Voz 26 28:55 buenas noches el brillo que genera el dinero parece cegar lo que puede estar más allá del instituciones clubes y deportistas intenta no pensar más allá del cobro de los recibos de los países que les invitan a promocionar hola bar de alguna forma la imagen del país con su presencia un buen ejemplo es China que se ha llenado de futbolistas españoles en el último lustro donde jugar futbolistas de entidad mediana que se completan con equipos que pasan irá como Real Madrid o Barcelona por poner ejemplos de clubes de nuestro país o de la Premier que ingresan un buen pastón sin tener en cuenta el país que pisa Dubai es también un ejemplo de restricción de derechos de derroche de lujo son tiempo allí hoy mismo se han juntado los mejores futbolistas de equipos del mundo en los Globe Soccer Awards obviamente con gente de nuestro fútbol por doquier unos premios que sirven para proyectar una imagen amable de un país al que le queda mucho por progresar en el ámbito de la igualdad pero el fenómeno no es futbolístico Únicamente la Fórmula uno pone pruebas del campeonato en Rusia hay en China al igual que hace el Mundial de Motociclismo y Alonso Rosa Márquez Lorenzo ven cómo les guste o no deben pasar por esos lugares para disputar un Mundial que supone un quid pro quo dinero para las organizaciones a cambio de un escaparate de eficacia y profesionalidad en el desarrollo de las prueba lo que en muchos casos registran protestas de la población en el exterior de sus circuitos de las que nada o casi nada llega a los deportistas deportistas que tampoco son los únicos herir a esos países empresarios o político los visitan también sirven de excusa a deportista precisamente cuando son criticado para decir que ellos no acudieron nunca primero en cualquier caso desgraciadamente en más ocasiones de las que Nos gustaría en el deporte entre demostrar solidaridad social y el dinero lo segundo

Voz 0194 30:24 gracias Pacojó Jonas ahora Pacojó de deportistas de elite en masculino la mayoría yo te pregunto Marina existe el pensamiento femenino pensamos actuamos de manera diferente

Voz 23 30:35 sí ha existido es el pensamiento masculino estos

Voz 0194 30:39 está claro que no estrés Historia de la Filosofía

Voz 23 30:42 no sólo de la filosofía sino de de todo el aparato digamos a científico no de nuestra cultura de nuestra civilización es masculino a partir de aquí digamos sabemos lo que hay y sabemos lo que no ha habido cuál ha habido bajo otras formas clandestinas ocultadas a anónima a silenciadas que por supuesto la sabido hay siempre es decir las mujeres hemos estado pensando siempre bajo las formas en las que ha en cada tiempo pues hemos podido ir desarrollando con más o menos hostilidad no de las instituciones y los poderes de cada tiempo otra cosa es en qué medida digamos esa esa condición que creo que en este momento las mujeres estamos tomando no que es la de pensar por nosotras mismas no sólo entre nosotras sino también pues en la esfera pública ahí de manera más más más expuesta en qué medida esto va a cambiar y está cambiando las maneras como pensamos hoy creo que efectivamente es así es decir que no sólo nos incorporamos a a la no al al al a la esfera pública al mundo académico a la voz pública sino que eso alteran las maneras como hoy estamos pensando y estamos elaborando nociones herramientas maneras de decirnos las cosas que eso es muy importante el pensamiento no sólo el contenido de las ideas sino las manos la manera como se comparten como se dicen como la que las dirigimos unas a otras y unos a otros

Voz 1880 32:11 Sada que dicen los oyentes mira Miguel nos dice en Twitter la pena es que no hayan renunciado todas las mujeres a jugar Maite dice mientras los hombres no hagan lo mismo que sean ahí se planteen ese plante encuentra este machismo lo siento mucho pero no me llevaré a engaño fijo dice Maite que no servirá de mucho ante unos seres que siguen viviendo la Edad Media viven las mujeres como objetos Javier suma queman manera más contundente y solidaria de intentar cambiar un régimen tan injusto con las mujeres algo que no pueden o que no quieren hacer los políticos y Rafael por último estoy muy orgulloso de estas jugadoras así se cambia el mundo muchas gracias por vuestro pequeño gran gesto chicas

Voz 0194 32:49 Sabrina muchísimas gracias por habernos acompañado mucha suerte que lo sigas ganando todo gracias hablaremos otro día con mejor sonido porque si te voy un poquitín mal pero de todas formas muchísimas gracias por la aportación hasta luego Marina muchísimas gracias tras es de todas llaves una nit

Voz 27 33:12 no

Voz 35 36:53 el Cancionero son tren de leyenda Can Framis Historia Illes Vita un tren que representa la nostalgia una estación que ha sido escenario de decenas de episodios históricos el Pirineo Aragón

Voz 0194 37:05 es en la frontera

Voz 2 37:07 es un icono ferroviario no solamente en Aragón en España sino también en el mundo

Voz 0116 37:17 en esos trenes y además es rememorar los antiguos viajes son coches de ochenta de todas las épocas

Voz 0194 37:26 el ferrocarril se inauguró el dieciocho de julio de mil novecientos veintiocho el año que viene cumplirá cien años y gracias a él se vertebra todo el territorios enlazaron España y Francia hablar de Canfranc es hablar

Voz 3 37:37 del oro nazi del paso de judíos de las guerras europeas

Voz 0194 37:41 pero en mil novecientos setenta se cortó la línea por el hundimiento de un puente que nunca jamás Se arreglo ahora cuando el camionero cumple noventa años llegan las buenas noticias Francia ya ha llevado el tren hasta abedul ya ha comenzado a trabajar en los kilómetros que faltan hasta Canfranc el presidente de Aquitania es Angus eh

Voz 3 38:00 estas son Ball luego peor

Voz 36 38:03 esta reapertura es un símbolo europeo es su símbolo entre Francia y España y un símbolo para nuestras dos provincias esta reapertura ha comenzado es ineludible conlleva un entusiasmo en Aragón y en el valle de las extraordinarios

Voz 0194 38:22 de lado a España también llega la esperanza se van a invertir treinta millones de euros para su reapertura todo esto que les cuento es historia pero quiero que escuchen el presente las voces de los que viven allí y sobre todo sus propuestas para reivindicar ese tren al que tanto echan de menos todo empieza con una pregunta puede un equipo ciclista ser más veloz que el Canfranc pero José Luis Rodrigo director de contenidos emisoras Radio Huesca muy buenas noches hola Ángels buenas noches puede un equipo ciclista a ser más veloz que el Canfranc cero

Voz 14 38:51 si te luego

Voz 0116 38:54 como explica claramente un documental que hemos

Voz 14 38:56 ha puesto en marcha en Radio Huesca para la televisión que tenemos en la emisora en Huesca televisión en el que diez años después del primer reto hemos dicho bueno pues qué ha pasado en estos diez años con todas las noticias tan positivas que están viniendo será más rápido el tren Ole ganarán los ciclistas bueno pues diez años después de haber hecho el reto un equipo de ciclistas supermercados Alto Aragón Club Ciclista oscense le han vuelto yo a ganar a los ciclistas de hace diez años rebajando el tiempo en seis minutos hace diez años los ciclistas hicimos una hora cincuenta este año se ha hecho una hora cuarenta y cuatro y el tren que hace diez años hizo dos horas este año hecho dos horas cuarenta

Voz 0194 39:37 es decir después espero muy exacto espera un momento los ciclistas rebaja hizo rebajan tiempo entrena aumenta tiempo

Voz 14 39:43 sí porque casualmente el día que hicimos el el reto pues cayó un árbol en la línea y estuvimos parados en Sabiñánigo

Voz 0032 39:50 cuarenta minutos cuál es el recorrido

Voz 14 39:53 pues el recorrido ese sale de Jaca Huesca son setenta y tres kilómetros de los que se realizan los ciclistas y un poquito más porque da alguna vuelta por Cal de Arenas Anza negó el Canfranc heroína hacer unos ochenta y cinco

Voz 1133 40:10 los que se realizan en el reto

Voz 0194 40:12 José Luis es el consejero de vertebración territorial movilidad Vivienda del Gobierno de Aragón consejero muy buenas noches

Voz 6 40:18 era una apuesta segura no por la rapera

Voz 0194 40:20 en enero

Voz 6 40:22 es irreversible habíamos llegado tan lejos como habíamos conseguido con absoluta complicidad los obreros Gasparini Francia y el apoyo Don europea hemos conseguido por fin la la financiación una parte importante de finalización de negro Carlos sobre todo hemos conseguido que esté también en la agenda de la Unión Europea o unos pocos años el el estoy seguro que a los ciclistas

Voz 0194 40:48 cuando en unos pocos años donde donde lo en qué fecha en el calendario

Voz 6 40:52 pues mira El estado luchando por la reapertura de Nacional el proyecto que ahora mismo mismos de Europa hasta el dos mil veinte El ese momento habremos llegado con todos los estudios con todos los proyectos constructivos mientras tanto a un compromiso del Ministerio de Fomento metiendo alinear a más de setenta millones de euros en en la parte aragonesa el horizonte que manejamos es que podríamos ver la reapertura de la y me internacional pues cree que después de haber estado cerrada de baño se piensa que es una vida que que está aún vasallos internacional que adviertan abierta cuarenta y dos años lleva cuarenta y siete años cerrada ahí yo creo que por fin vemos el túnel vemos Francia pero hemos también o la posibilidad

Voz 0194 41:35 yo lo explicaban poco al inicio pero para

Voz 21 41:38 que los oyentes de toda España lo lo entiendan qué es

Voz 0194 41:40 Canfranc para Aragón

Voz 6 41:43 heridos sólo una estación sólo una línea ferroviaria no sólo un pueblo ECAM Fran para para los es es algo muy muy especial es un símbolo de muchas cosas no durante muchos años toda una vida luchando por la reapertura del siglo XIX hasta que se seguimos sigue habiendo ciento veintiocho después es el símbolo del olvido a la ex filial de la física no de los edificios a setenta y empieza a ese deterioro de los de los edificios donde internacional pero ahora mismo hemos conseguido que Canfranc sea símbolo de todo lo contrario no que sea símbolo también de de futuro de esperanza vemos no sólo la apertura de la internacional también demostró unos pasos muy decididos para recuperar todos los edificios que están ahí en ese las clara los aviones ese lugar único lugar irrepetible ese lugar absolutamente mágico no que que nos pertenece a todos y ahí sí que tenemos claro que que en el verano de otros veintiuno que sea una realidad la recuperación de la explanada empezaremos obras el verano que viene dentro de muy poco Juanfran frambuesas bien lo debido a que que es el tono que estamos luchando muy fuertes

Voz 12 42:51 bueno yo no sé si se lo plantean pero a lo mejor la inauguración

Voz 0194 42:53 debería ser otra vez otro reto contra los ciclistas

Voz 0032 42:58 ganarles claro claro claro ganar el consejero es ilegal

Voz 12 43:01 ahí está entrenando muy iba a decir a uno de estás fino en fin esto se ponen a preparar no ganan al trenes

Voz 6 43:10 bueno va vamos oportunidad evidentemente ahora lo tiene fácil dos ciclistas se porque es un problema no sólo durante los trenes que circulan sino sobre todo desde el estado de la vía no pues el problema de la habrán pasó danés toda la vía las numerosas adjudicaciones de velocidad ahora es imposible no hay que pensar también que al menos se aparta de la bolsa el clásico nunca se interrumpió el tráfico de Badajoz y media vuelta no Loreto es que cruce nuevamente túnel de Somport pero claro no aspiramos a eso a lo que aspiramos es al que se ha nuevamente una vía de comunicación con Europa y esto es una cuestión angels nostálgico sentimental estamos hablando sobre todo de Desarrollo Económico de guerras cortar toneladas de mercancía viajeros turistas pero sobre todo seguramente acción lo sólo Aragonea quitaría sino de toda Europa

Voz 0194 44:01 pues consejero lo agradezco muchísimo que haya estado con nosotros muchísima suerte a ver si podemos estar en esa inauguración muchísimas gracias

Voz 12 44:08 seguro que los un programa muchísimas gracias hasta luego Sara podemos hacer una cosa

Voz 0194 44:15 es a los oyentes que tienen que hacer para participar porque seguro que hay vecinos de la zona que quieren hablarnos de yo o gente dije yo

Voz 1880 44:22 se han ido a Canfranc que conozca la estación que nos lo cuenten las notas de voz al número de Whatsapp seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres a la página de Facebook de Facebook que es hora25 al correo electrónico hora25 arroba Cadena Ser punto com o a Twitter arroba hora25

Voz 0032 44:39 los ciclistas quiénes han sido

Voz 14 44:42 o ciclista de cinco personas que no se dedican a la élite del ciclismo son son en algunos casos como Lluís Mellado que está aquí con nosotros un ciclista que incluso tiene una discapacidad en una en una rodilla ir son corredores pues que un chico de diecinueve años que lleva dos años otro de cuarenta años Mellado que eres el más veterano

Voz 0194 45:02 hola Luis Mellado muy bueno muy buenas noches

Voz 14 45:04 Ikea entrenada habitualmente pues como hace diez anos e hicimos el reto de otros cuatro cicloturistas gente la hace diez años era muy dispar un chico de diecinueve años y un cicloturista que no había corrido nunca de de AC de cuarenta años otro de un David Cañada al fallecido ciclista profesional que que nos hizo de asesor yo mismo

Voz 0032 45:26 es decir que no estamos hablando de ciclistas profesionales que dices hombre le pueden ganar al tren porque están preparados unos ciclista profesional

Voz 14 45:33 es igual Luis bajarían todavía

Voz 0032 45:35 Tomás esa baza no la guardamos para dentro de diez años

Voz 37 45:39 la verdad que daría miedo a cinco profesionales contrarreloj pero bueno

Voz 0194 45:43 veis cómo cómo cómo fue el recorrido cómo fue eso

Voz 37 45:47 pues hombre desde que nos avisó José Luis para para hacer el todos lo conocían ya había habido eh la la primera vez que se hizo pues conocía los ciclistas y la verdad que que sentí curiosidad y cuando los avisó para empezar a prepararlo y acelera pues un poco expectación y a ver quiénes íbamos quién quería ir Ita si nada pues eh nos pusimos en marcha fuimos a Jaca lo vamos un poco entre nosotros los que más nos conocíamos a la hora de hacer los relevos con el tema este de la bicicleta eh pues exponer tu poco de acuerdo sobre todo a espera alguno que vaya más lento a la hora de subir pero no

Voz 0194 46:25 Atila propuesta vamos a retar a un tren cuando cuando te llega la propuesta que dice

Voz 37 46:31 hombre a ver yo soy de aquí de de Huesca de toda la vida ahí se cómo va el Canfranc

Voz 14 46:35 tesis es que ese día hace diez años le costaba dos horas veinte y el maquinista le metió caña ir rebajón veinte minutos y estuvimos a punto de perder el reto esta vez Si no hubiese habido un árbol en el camino Víctor López que iba en el tren ya ya circula a tramos a ciento veinte qué medidas a Castel

Voz 0194 46:55 seis sacamos tren treinta casi treinta horas y cuarenta sí sí sí pero me gusta de todas formas eso que dices lo que yo ya sé cómo va como va alcanzando pero no

Voz 37 47:05 o sea es es lo he cogido sea absorbido ahora por curiosidad alguna vez de Huesca Sabiñánigo incluso con la bicicleta de montaña para hacer un recorrido por ahí hay aquí en Huesca puedo sabemos pues que parte de las viajaba Marais pisamos el espacio actriz corres con A

Voz 0194 47:20 la bici especial además no

Voz 37 47:22 sí bueno vamos a ver yo tengo un problema en una pierna en la pierna derecha hay una a la bicicleta atada muy levemente simplemente una Ávila más más larga que la otra por el tema de la de la flexión de la rodilla

Voz 0194 47:35 practique supondría la reapertura cuando se esa inauguración de la que hablábamos que supondría para aquí

Voz 37 47:40 hombre pues es una cosa que se lleva yo lo llevo oyendo desde que era un crío pues el que el que el Canfranc ven pues estaba parada allí con los separó mi padre mi padre pues estuvo allí destinado antes de que lo cerraran y claro pues todo el valle de todas la zona del vaya incluso para buscar pues sería económicamente turísticamente que a la gente conociera toda esa zona pues imagínate

Voz 0194 48:02 porque José Luis aparte del del impacto económico del que hablaba el consejero yo entiendo que la gente la zona todo el mundo debe tener como mínimo una historia relacionada no

Voz 14 48:09 lo ha protagonizado historias historias como decías al principio de de del Canfranc desde el oro nazi el ferrocarril el paso de los judíos el el guarda de haberle ley que salvó a cientos de judíos numerosas películas esto va un poco más allá Aragón reivindica como decía el consejero un paso por el centro de la dictadura le hizo mucho daño a la vía porque Cataluña y el País Vasco eh con la Junquera Icon Icon la parte catalana eh pues eh han tenido mucho tirón y Aragón se ha quedado muerta el Canfranc era una vía de comunicación a través de la Vía Láctea por el Camino de Santiago por el humus Portús que desde toda la historia siempre comunicó con Europa y Aragón está coja en ese aspecto sí habló de la travesía central que también ha quedado enterrada que era un gran túnel a baja cota y eso pues ha quedado también enterrado tres Aragón suspira no sólo por por por reabrir el Canfranc sino por tener una comunicación más ahora en estos tiempos que corren con todo lo que pasa en el País Vasco y Cataluña

Voz 0194 49:09 ya yo preguntaba en todo el mundo debe tener una historia relacionada al margen de las historias que son de todos desde Radio Jaca nos acompaña bueno nos asegura José Luis Rodrigo quién más sabe del Canfranc Víctor López López buenas noches

Voz 14 49:21 bueno que pone ayer sobre la mesa los puntos sobre las íes yo le vista Víctor López cuando fue alcalde de Canfranc a Felipe González a José María Aznar decirles unas cuentas casas e sobre el ferrocarril Canfranc porque en su día se abrió el túnel Carretero que es un túnel de ocho kilómetros que no ha servido para nada no ha sido la vía carretera de la interconexión con Europa porque al final desemboca en el en la parte francesa que es parque nacional en una carretera del siglo XIX

Voz 0194 49:47 Víctor cuántas veces ha dicho usted a un político alguien que tuviera mando en plaza vaya hay que solucionar esto cuántas veces ha reivindicado

Voz 1133 49:56 yo yo creo que he perdido la la cuenta porque desde desde Felipe González hasta Aznar como decía José Luis a Rajoy el estuve explicando en el Hotel Palafox de Zaragoza hace unos años todo al presidente francés Chirac destruimos dicen gastar mentiroso en español y en francés porque firmó con Aznar la reapertura de este ferrocarril que la firmarán en el año dos mil en la cumbre de Santander prometieron que antes de dos mil siete estaría arreglado no con Zapatero hemos hablado también hemos dicho la cumbre de zaragozanos hemos ido a Bruselas estuvimos varias veces hablando con la comisaria Loyola de Palacio

Voz 0032 50:34 a Estrasburgo

Voz 0194 50:37 ya no quedan ya no quedan pues puertas

Voz 1133 50:40 bueno sí siempre que danés que siempre quedan lo que ocurre ocurren todo esto que cuando cuando vas cargado de argumentos y razones porque nosotros le damos un treinta y tantos años trabajando este tema muy pocos se atreven a rebatir te eh

Voz 0194 50:54 si no se atreven a rebatir te Víctor pero les

Voz 38 50:57 está porque ha costado mucho en posesión de Cataluña y el País Vasco a ver claro es de una lógica pero ven lo que cuenta José Luis yo yo no he visto dos sea yo he visto