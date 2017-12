Hora 25 (28/12/2017 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0295 00:02 en la Cadena SER

Voz 0194 00:23 ayer el número dos de Ciudadanos en Cataluña Carlos Carrizo a explicaba aquí en Hora Veinticinco porque su partido no va a tomar la iniciativa para formar gobierno no suman decía esto está claro pero además añadía que primero quieren esperar a ver qué hacen los independentistas vetan sí dijo literalmente es que el acuerdo en el otro bando tampoco está tan claro ni parece tan fácil Junts por Cataluña mantiene que sólo pudo Ramón puede ser investido president de la Generalitat y para ello insiste en que se le den garantías para que pueda volver a España y tomar posesión del cargo en su relato inverosímil Puigdemont nunca cuenta un pequeño detalle y es que hay un proceso judicial abierto contra él con una orden de detención vigente en territorio español y que se hará efectiva en cuanto pise este país irá igual que su partido fuera la segunda fuerza más votada en Cataluña da igual que en su realidad paralela el se siga considerando el presidente legítimo realidad sólo hay una y es que el no podrá ser investido porque lo del sistema telemático forma

Voz 2 01:17 parte de esta realidad paralela de ellos bueno

Voz 0194 01:21 sería importante que Puigdemont dejar de mentir él no va a poder ser investido vayamos al plan B y aquí surge la pregunta cuál es el plan B y esto es lo que reclama Esquerra Republicana y que ya tiene Miguel Yunquera en la parrilla de salida si Puigdemont no vuelve Esquerra cree que corre el turno a Junqueras vicepresidente legítimo siguiendo la terminología independentista y la CUP así la legislatura pasada decíamos que nunca diez diputados habían sido tan rentables estamos a punto de decir que nunca cuatro diputados han sido tan rentables de momento Rufián ya ofrece un diputado para que puedan tener grupo parlamentario y no tener que compartir grupo mixto con el Partido Popular la negociación no ha hecho más que empezar no andaba desencaminado Carrizo sacó cuando decía lo de esperar y mirar

Voz 0295 02:02 Ángels Barceló

Voz 0194 02:08 hoy se sientan en la mesa de análisis Miguel Ángel Aguilar buenas noches muy buenos Fernando Vallespín buenas noches Ana González Harbour buenas noches hola buenas no la primera pregunta breve que luego volveremos a ello Miguel Ángel crees que es fácil el acuerdo entre los independentistas

Voz 1551 02:24 no digo que no se llegan a acuerdos pero vamos titubeo que hay suficientes puntos de fija que hay suficientes puntos de fricción como para pensar que el asunto es laborioso que va y que puede puede todavía tener en los fases no no previstas

Voz 3 02:43 ha sido coincida a mí no me parece que sea nada fácil y entonces sobre todo no no él no un acuerdo de gobierno así IX quién va a ser el líder establece que es donde está el punto fundamental un Berna

Voz 0194 02:54 no tengo ninguna duda de que llegara a un acuerdo que ahora están jugando cada uno sus cartas sus Barajas pero estoy segurísimo de que van a llegar a un acuerdo pero un acuerdo que seguramente no pasará porque sea preside

Voz 4 03:07 porque eso es pacíficamente imposible pero hará lo habla

Voz 0194 03:09 hemos

Voz 5 03:16 lo aparca en la puerta allá donde vaya mutua pero hace lo mismo pero por menos

Voz 1551 03:21 enero trae tuvo toda la mutua

Voz 6 03:23 hemos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua puntuales

Voz 7 03:36 cuando con bares precios asegurate de lo que incluyen también al comprar los regalos de Reyes como los tecnoprecios de El Corte Inglés que incluyen un montón de ventajas por ejemplo tienes una cámara réflex Nikon ahora cuatrocientos cuarenta y nueve euros además que devuelve cincuenta euros incluye también financiación

Voz 8 03:54 más que un buen precio sólo en El Corte Inglés que sabe sobre los planes de pensiones que no sabes sobre los planes de pensiones

Voz 0295 04:03 con lo que toda la verdad en Gines punto es planes de pensiones naranja de ING People

Voz 9 04:10 es

Voz 0295 04:19 oye

Voz 10 04:20 me gusta la buena el Clavijo pescados enhorabuena porque casi anti la calle los planes qué podré profesionales que te acompañan a las veinticuatro horas del día para darte información irregular dijo

Voz 0194 04:45 disculpe caballero este lenguaje llano

Voz 0295 04:47 emplea fijos en plena lenguaje Shakira

Voz 10 04:50 como incentivo Harding antiguo pertinente como si es que se están perdiendo los valores aprendérmelo no lo pregunto sin sin ironía pregunto no no no es de que los valores han cambiado que qué pena me da que me da la cadena

Voz 0295 05:05 a nombrar no diga eso qué pena se nuevos valores y me duele la Cadena SER

Voz 7 05:15 cada uno celebra el fin de año como quiere o como puede Diego Iñaki lo hacen como más les gusta con canciones canciones que hablan del fin del amor de la noche o que han supuesto el final de la carrera de algo músico por ejemplo de George Harrison y el club de los acordes el fin de casi toda este domingo a las tres de la tarde las dos en Canarias por la noche el club de los acordes abre sesión DJ un repaso de todas las músicas bailables un manual de cómo pinchar en Nochevieja un poco de todo a partir de las tres de la madrugada las dos en Canarias el club de los acordes Diego Manrique e Iñaki de la Torre

Voz 9 06:02 SER tendrán en cuenta a la hora de redactar las variaciones léxicas del España

Voz 0295 06:08 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 11 06:23 oye residen cerca la fecha de nuestro play Opera no hemos hecho nada para anunciarlo pero cuales Mariela Parsifal de Wagner no sois el cáliz el Santo Grial mira ponemos un montón de copas así como muy decoradas de oro y plata entre ellas una copa

Voz 0295 06:35 de madera que diga alguien es esta es la copa de un carpintero que igual que en la película no es igual es idéntico guiño en play Opera Parsifal de Wagner con Mariela Rubio y Rafa Bernardo este sábado las cinco de la tarde una hora menos en Canarias tengo otra idea a ver sólo el penitente pasará

Voz 12 07:05 en ser buenas noches creo

Voz 7 07:09 el sorteo del siete treinta y nueve hoy la combinación ganadora ha sido

Voz 13 07:14 nueve once y catorce veintisiete treinta y uno treinta y seis XXXVII Hi5

Voz 7 07:27 es que al participar en los juegos de la ONCE colaboran con su labor social vídeo siete XXXIX a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes Innes un bote millonario en el sorteo del Euro Jacques de la ONCE el once nos mueve tu ilusión

Voz 0295 07:47 Ignacio Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 10 07:55 el reencuentro por todo lo alto en Moncloa María

Voz 0194 07:58 no Rajoy Albert Rivera se han reunido esta mañana en plena resaca de las elecciones catalanas del veintiuno de diciembre y en un momento de tensión entre los dos Dios por la presión que está liderando el Partido Popular para que Inés Arrimadas tome la iniciativa e intente su investidura como nueva presidenta de la Generalitat curiosamente este tema ha quedado al margen de la agenda oficial en Ciudadanos aseguran que no se ha hablado de nada de esto en Moncloa y que simplemente Rajoy y Rivera han coincido en la necesidad de que el futuro Gobierno catalán respete la ley en realidad el presidente tenía otro objetivo con esta cita que era comenzar atar la aprobación de los presupuestos de dos mil dieciocho para lo que el Gobierno y el PP se tendrán que emplear a fondo Guillermo Lerma buenas noches

Voz 0743 08:36 qué tal buenas noches aunque con Cataluña de fondo lo que quería Rajoy en esta cita era retomar los contactos sobre los presupuestos del año que viene y con esa prioridad ha citado a Rivera hoy en La Moncloa hora y media de reunión en la que ambos dirigentes han abordado el resultado de las elecciones del veintiuno de diciembre pero según Ciudadanos el presidente no les

Voz 0194 08:53 trasladado el llamamiento que sí han hecho otros dirigentes del PP

Voz 0743 08:56 B para que Inés Arrimadas se presenta la investidura José Manuel Villegas secretario general

Voz 1089 09:01 el señor Rajoy la verdad que no es trasladado en ningún momento así Jorge Rivera es a esa esa petición esa posibilidad parece que eso se circunscribe a otros esa ocurrencia se circunscribe los niveles de partido parece que señor Rajoy sigue sabe sumar y sabe cuándo puedo tener una mayoría

Voz 0743 09:17 huy Rivera nos ha llevado de la Reunión ningún compromiso concreto del presidente ambos tienen pendiente por ejemplo concretar el principio de acuerdo de los presupuestos por eso el líder de la formación ha pedido a Rajoy que acelere la reforma del sistema de financiación autonómico

Voz 1089 09:32 la ley que ya ha caducado que se está incumpliendo por su no renovación y la necesidad de que ser afronte con urgencia esa esa renovación de sale y sobre todo después de que se haya pactado Yaiza haya aprobado el Cuponazo con el PNV no

Voz 1551 09:50 por cierto Ángels que por ahora no hay prevista ninguna

Voz 0743 09:52 la reunión de este tipo entre Rajoy y Sánchez fuentes de Ferraz se han recordado hoy que el presidente del Gobierno y el lío

Voz 0194 09:58 desde el PSOE hablan regularmente aunque no se ha dicho el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo ha confirmado esta tarde que la reunión con Rivera se enmarca dentro de una ronda de contactos que va a mantener Rajoy con el resto de formaciones políticas y que es sumarse a la presión a ciudadanos Miquel Iceta ha lanzado hoy una crítica a Inés Arrimadas su inacción dice el candidato socialista al que fue candidato socialista ha presidido esta tarde el último Consejo Nacional del año del PSC según Iceta la falta de iniciativa de Ciudadanos demuestra que su victoria no va a resolver las cosas

Voz 14 10:30 ahí felicitarlos Carles pero procaz lo gustan B

Voz 1673 10:33 hay que felicitarles por el éxito pero hay que recordarles también que no es una victoria que servirá para modificar el rumbo de la política catalana tal y como les habíamos advertido

Voz 0194 10:41 los su falta de iniciativa de estos días lo pone especialmente de relieve bueno Mariano Rajoy no se lo ha dicho Albert Rivera pero desde ayer el Partido Popular sobre todo el Partido Popular también el PSOE pero sobre todo el Partido Popular está presionando a Inés Arrimadas para que tome la iniciativa para que inicie una ronda de contactos para ver si puede formar gobierno hoy el mismo Maíllo lo ha dicho ayer escuchábamos a Rafael Hernando como como lo hacía también y aquí nos decía Carrizo sellarán escuchado también como decía Villegas que el presidente sabe sumar y ayer nos decía Carrizo sanos y es que no sumamos es que no hace falta que lo intentemos porque nos sumamos a pesar de ello Berna debería Inés Arrimadas como líder del partido que ganó las elecciones el veintiuno de diciembre como mínimo abrir contactos

Voz 1551 11:29 yo

Voz 0283 11:30 tú que que esto de verdad es un un intento del Partido Popular en el que se ha sumado al PSOE de de burlar demostrarnos a todos de burlar al toro que somos nosotros no yo creo que están intentando poner la atención en Inés Arrimadas en lugar de en sí mismos porque han fracasado estrepitosamente porque a la hora la de hoy y a día de hoy no hay dimisiones lo que sería impensable en una Inglaterra como por ejemplo tras el referendo prospere

Voz 15 11:56 Exit ir y no tengo

Voz 0283 11:59 yo no quiero decir pues pues posiblemente si tiene que tomar la iniciativa seguramente la va a tomar pero de verdad creo que están

Voz 15 12:06 intentando meternos en una en una

Voz 0283 12:09 la polémica muy absurda porque la ya digo el foco creo que debe estar y que que que es clamoroso que es su propio fracaso yo creo que están intentando las lecciones que no deberían arrogarse ese derecho de dar porque sean sean desmorona hoy han alcanzado cuatro diputados el último casi a última hora ahí a escondidas no prosiguen con esa soberbia con la que demuestran que no han entendido nada nos hablan a los españoles están hablando ahora mismo Inés Arrimadas como si fuera una una aprendiz no han entendido que no han comprendido nada en Cataluña como en muchísimos asuntos de España no se no casi no uno quisiera concederles esa esa victoria

Voz 0194 12:56 de qué le reproche hemos a Inés Arrimadas lo que les tan

Voz 0283 12:59 pero echando porque debut creo que los que se deben mirar lo que les está pasando es ellos el PSOE sea con ese burladero de una forma creo también bastante soberbia y procedente ahora mismo Fernando

Voz 3 13:11 sí porque yo yo yo coincido no a mí lo que me parece dietas manera

Voz 4 13:14 así es que vamos a ver que el el problema del Partido Popular no lo va a resolver presionando ahora en Arrimadas quitándole una cosa u otra no el Partido Popular en Cataluña pero derivado lo de Cataluña en el resto de España es lo tiene suficiente entidad como para que empiecen a hacerse mirar ellos no allí no realmente tener empezar a hacer ahí como una especie de de estrategia en la que tratan de poner fuera de juego a ciudadanos no hay me parece que el el tema de fondo el tema de verdad es que no es lo que ocurra en ese bando ocurra en el otro bloque Si el otro bloque está dispuesto a a digamos a tomarse en serio el las elecciones en el sentido de que bueno de que se vuelve otra vez a la legalidad anterior o no lo que es lo que va a ocurrir con las personas que están están ahora mismo en la cárcel lo las que desean volver yo creo que el problema tiene más que ver con eso sí iban a seguir hablando de la República o no que no con con lo que puede hacer en esa Arrimadas porque todos sabemos que además no tiene la misma Tica suman del examen no les salen los números ponemos sitio con lo cual lo que tiene que decir es bueno yo es tarea a la espera de lo que ocurre con los otros y los otros realmente qué es lo que hizo Rajoy también acordarse no cuando su momento como era la palabra que utilizó cuando dejó pasar a A a otro candidato sí que tuvo algo

Voz 1551 14:42 Nadal se iba

Voz 4 14:45 decidió que no se presentaba a la a la investidura no llore se inclina eliminaba declinaba

Voz 1551 14:52 que ese era el tercer que bonito

Voz 4 14:55 yo declinó entonces corría el coche

Voz 8 15:00 yo el Tour lo bueno pues ahora mismo pues yo creo que que

Voz 4 15:02 me estuvo pues este Kline hasta ver qué ocurre con quienes tienen la mayoría como estamos contigo

Voz 0194 15:07 mi Ángel pero como estamos au estaba Berna ahí le daba la razón también Fernando interpretando esta presión que está ejerciendo el Partido Popular sobre Inés Arrimadas como bueno una manera de tapar sus vergüenzas las de tapar el desastre que ha sido estas elecciones en Cataluña dejan de que a punto un par de cosas sobre el Partido Popular y así tenemos más elementos para el debate porque en el PP la corriente crítica del partido se hace escuchar mucho que sus dirigentes esfuercen por mucho que sus dirigentes esfuercen públicamente en aparentar normalidad es decir una cosa es lo que dicen ante los micrófonos y otra esa es lo que dicen detrás todo esto después de ese fracaso debe hacer una semana en las urnas María Jesús Güemes buenas noches

Voz 0283 15:43 qué tal anda desfasados críticos esperan movimiento

Voz 0194 15:45 tras las Navidades movimientos derivados de esos pésimos resultados en esas elecciones ya se barajan algunos nombres no sólo en el PP catalán

Voz 1461 15:53 a ver un alto cargo del PP defiende que la mejor autocrítica es hacer cambios y muchos populares creen que Rajoy

Voz 0283 15:59 verá ficha todos esperan que actúe después

Voz 1461 16:02 de Navidades cuando haya que renovar el partido en Cataluña cuando haya que reemplazar a Albiol ya su equipo de modo que podría darse una reestructuración en Génova Si por ejemplo Andrea Levy tuviera que asumir otras funciones

Voz 0283 16:12 o una crisis de Gobierno al estilo Rajoy

Voz 1461 16:15 es decir buscando un recambio puntual para la ministra de Sanidad Dolors Montserrat a la que muchos ven al frente del PP catalán eso sin olvidar que el presidente tiene que sustituir ya Moragas una pieza clave de su gabinete e ir pensando de paso en otro titular de Economía por si al final guindo

Voz 0194 16:30 nos acaban el Banco Central Europeo y a ver qué pasa

Voz 1461 16:33 por qué las filas conservadoras quieren una remodelación para pasar página y afrontar con fuerza dos mil dieciocho pero la última decisión está en manos de Rajoy y sus colaboradores no recuerdan que siempre pide algo se logra el efecto contrario así que lo mismo no hace nada para no mostrar debilidad

Voz 0283 16:48 no lo que sí evidencia no han vuelto a evidenciar los

Voz 0194 16:50 soltados en Catalunya es la tensión entre dos bloques en los que se divide el partido en torno a dos de sus figuras de de mayor peso Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal una rivalidad que viene de lejos pero que se agudiza con crisis como ésta Güemes lo hace además con duros reproches en entre unos y otros

Voz 1461 17:06 el batacazo electoral del PP en Cataluña ha reavivado el duelo entre Sáenz de Santamaría y Cospedal los partidarios de una y otra no hacen más que lanzarse reproches a la vicepresidenta la critican por la operación dialogó por el control del CNI y en esta crisis por haber realizado una polémica campaña en la que comentó que el presidente había descabezado los independentistas los que no comparten en su actuación apuntan hacia ella al destacar que la estrategia fue diseñada por el Ejecutivo Hinault por el partido y bueno también hay quién carga contra la secretaria general del PP porque dicen que mal mete contra Santamaría al ir evidenciando los fallos de la gestión del proceso hace unos días en una entrevista del mundo señaló que posiblemente se podría haber actuado de otro modo en Cataluña sus detractores lo consideran que su declaración estuviera fuera de contexto al contrario lo vieron como toda una declaración de guerra por eso mismo le piden que se dedique a sus temas de defensa ya los procesos judiciales relacionados con la corrupción que tiene por delante su formación le recomiendan que se ocupe de esos asuntos

Voz 0194 18:03 Miguel Ángel así están las cosas en el PP mientras van presionando no lo hace Mariano Rajoy pero si lo hacen los miembros del partido han presionando a Inés Arrimadas

Voz 1551 18:11 buen primero es fines llamativo que con con la ejecutoria del propio Rajoy con ese momento de declinación que hemos visto con ese disparate en ese momento de fue en Reus era el partido más votado y además fíjate la diferencia a señora Arrimadas todavía no ha tenido nada que declinar pero él sí declinó porque el Rey lo recibe bien su calidad de partido más votado Le Le quiere encomendar la formación del Gobierno que lo intente Lina a esta señora el papel digamos análogo al que cumple el Rey en las elecciones generales a nivel de toda España lo cumple el presidente o la presidenta del Parlamento de Cataluña a esa escala es ella la que tiene que hacer esas encomiendas ella todavía no se ha constituido la Mesa del Parlamento no hay presidente o presidenta del Parlamento y no ha habido oportunidad de que le habían encomendado eso por consiguiente tampoco ella ha tenido oportunidad de rehusar esa Ésta es una diferencia importante cuando todavía no se ha producido todo eso lo que estamos asistiendo a una presión muy clara y esa presión tiene otros tienen otros motivos procede de otra mitad de que procede pues que tienen un uno por uno por los resultados que han tenido uno dos porque están viendo que que que estos señores de del partido de ciudadanos les están comiendo la tostada es decir y entonces todo lo que se haga por perjudicar la imagen de esta señora por restar credibilidad a esa opción política y demás pues es bienvenido por parte del del PP y del PSOE porque al PSOE le pasa lo mismo que en fin luego vendrán los demoscópico no los bueno no escandalizan cuál es el trasvase de votos de un partido a otro y no suelen hacer como bastante finura de ese podrá llegar a saber de la gente que que vamos el incremento en número de votos que ha tenido el partido de ciudadanos cuántos proceden de nuevos electores cuántos procede del PSOE muchísima cuanto proceden o de los que no tenían edad para votar ya han tenido y cuántos proceden de los otros dos partidos que yo creo que que pensar que todo tirón que han tenido esta señora es porque le ha restado votos al Partido Popular pues no es exacto yo creo que ya ha restado votos al Partido Socialista también de todas

Voz 0194 21:14 las ahora Miguel Ángel del cabreo cae en el Partido Popular

Voz 1551 21:16 pero esto no se corresponde con la otra

Voz 0194 21:19 critica que está haciendo el Partido Popular que es cero

Voz 1551 21:21 esto pero absolutamente estribo están tirando botes de humo para ver si hacemos daño a este al otro pero lo que no han hecho de su es una reflexión hacia adentro porque además el señor Albiol pues en fin ya sabíamos lo que era porque no ha sido una diez desde que era alcalde donde eran Badalona no sabíamos lo que era de de qué pie cojeaba como se había manifesta etcétera lo poco recomendable que era hice apostó el pero es que además el que lanzó la campaña no ha sido Albiol el hecho la campaña es Mariano Rajoy sea

Voz 0194 21:58 celestial para Soraya Sáenz Santamaría que además seguirá en las era la encargada de de de conducir la situación en Cataluña Berna seguir

Voz 0283 22:05 recordemos aquel último arreón que dijo Rajoy vamos a dar el último arreón bueno pues se lo podían haber ahorrado no porque porque realmente fue penoso is es lamentable como ahora se echan los culpas los unos a los otros porque yo creo que es un fracaso no de Soraya Sáenz de Santamaría también de Soraya Sáez de Santamaría pero es un fracaso colectivo del Gobierno del PP porque es cierto que falló todo fallo la operación diálogo que no existía fallo el CNI y falló Soraya diciendo estas cosas en la campaña pero

Voz 1551 22:36 perdona tengo comentó genial cuando Rajoy hace esa escapada a Washington Cebé con Trump le preguntan sobre el referéndum hice no hay referendo porque no hay papeleta

Voz 3 22:49 si pierdo más ancho verás

Voz 0283 22:54 es lo que quería añadir es que también falló estrepitosamente sólido que es un hombre de Cospedal es decir que Cospedal bola

Voz 1551 23:02 de Cospedal bueno por lo que tengo

Voz 0283 23:04 dice ella va contando todos los fallos de Soraya Sáenz de Santamaría cuando el uno de octubre realmente lo lo lo peor que ha hecho este Gobierno es la forma en que repartió porrazos que terminó GM espera que termine Bernabéu contigo si no no quiero decir que es un fracaso colectivo en el que es verdad que la vicepresidenta ha hecho un papel muy lamentable pero lo han hecho todos muy lamentable zoido lo hizo muy lamentable el uno de octubre y esos está pagando todavía entonces ahora querrán maquillar lo que sí Moragas que sillín lindos que si estas cosas que contaba Güemes pero la realidad es que es un fracaso que si no asumen y no hacen autocrítica como insisto tras el Brexit otras el referéndum de Escocia en que hubo una cadena también de dimisiones del del líder nacionalista por ejemplo escocés aquí no dimite nadie aquí autocrítica a nadie y esto es lo que va a seguir añadiendo joroba a este partido que que que en fin sea que aprender alguna lección

Voz 1551 24:06 Miguel Ángel no es para decir que a propósito del uno de octubre vamos a la policía no es digamos no son las matemáticas dividir la policía pues esta integrada por gente entrenada disciplinada obediente todo lo que se quiera pero además por gente pues que en un momento dado se le iba a decir pero no estamos en horario infantil debe decirse en cabrones

Voz 0194 24:37 no no estamos eh Hunting

Voz 1551 24:40 a esto se toma posiciones viscerales etc bueno ningún gobierno controla al cien por cien su policía ninguno siempre pues hoy intenta que controle por lo menos más de cincuenta a sesenta por ciento pero siempre hay hay flecos que es que se escapan la policía siempre tiene cosas en la nevera siempre tienen no sé que siempre tiene sus trucos y lo que se trata es de que tenga cuanto menos mejor etcétera etcétera Pero vamos a ver una vez que se ha producido el desastre del uno de octubre desde el punto de vista de la intervención policial pues lo que hay SER y yo se lo dije a Seve

Voz 3 25:22 dicho nada hasta ahora no lo vamos a ver primero los errores

Voz 16 25:29 se identifica

Voz 1551 25:31 ahí se adjudican a quién a quién lo haya comete

Voz 0194 25:34 a quién corresponda si se depuran

Voz 1551 25:38 después seguimos hablando pero aquí han identificado ni depurado pero que se fue poner pero decir es que se haya producido eso a la vista de todo el mundo aquí no ha pasado nada pero labia un coronel que coordinaba no sé qué pero no tenían los de la Junta de Seguridad de unos cuál pero quién daba las órdenes pero no

Voz 3 25:59 Javier

Voz 1551 26:00 entonces eso que evidentemente fue un desastre se hizo del revés Ike

Voz 3 26:07 es absolutamente contraproducente eso que esto ha sido como el huracán este Bruno o sea y el Cantábrico no eso tiene nombres y apellidos hay que hay que identificarlos y hay que depurar esos errores con Ravi cálida no ha hecho nada

Voz 1551 26:25 Fernando y yo lo que creo es que

Voz 3 26:27 el olvido al pruebas general no no no me no me quedo ahora en del uno de octubre el problema que tiene el Partido Popular es que clara de depurar todo

Voz 0194 26:36 así que dárselo de una lo que que tienen que tiene razón pero sí en aquel momento se empiezan a depurar responsabilidades

Voz 4 26:41 a lo mejor el batacazo no hubiera sido tan grande a lo mejor no lo de empezar lo de Zoido vamos a verlo y lo cesó ese mismo día además es que hubiera cambiado radicalmente todos es decir eso es hubiera sido un cese absolutamente diríamos Se decisivo no se hubiera cambiado completamente el las inercias que género es por la intervención policial no pero problema el Partido Popular es que claro esta quitas no sean porque claro o quitan las dos es decir a la de la vicepresidenta Olli a De Cospedal o no quita ninguna porque claro eso el digamos que el propio Rajoy ha creado un mecanismo de compensación entre una y otra y que además a él le interesa objetivamente que exista no que cada una tenga su propio espacio es decir que la bici el presidente no sea fuerte en el en el partido no pero a pero sí muy fuerte en el Gobierno que la otra sea la que sea fuerte en el partido de tal manera que no puede haber una traslación del poder del Gobierno hacia el poder el partido para que él pueda seguir manteniéndolo y así sucesivamente no yo el problema el Partido Popular es que no es que bueno ha sido tan reacio bueno de por Mariano Rajoy reacio a adoptar decisiones que bueno que ni siquiera cuando la mayor crisis como consecuencia de la corrupción nadie asumió absolutamente ningún tipo de responsabilidades políticas ahora parece que tampoco se a sumar especialidades políticas todos los movimientos son siempre pues bueno cuando hay un acontecimiento pues atmosférico sea bueno pues eso que Guindos de repente pues tiene que ir a a al al al Banco Central Europeo que pues bueno pues que el otro pues de embajador en la ONU y entonces bueno pues aprovecha allí para hacer un pequeño huequito pero yo creo que la filosofía es aquí no se mueve nada porque cada vez que se mueve algo damos mostramos debilidad yo creo que esa especie de que la dicha es Berna no el Reino Unido la digamos la debilidad se muestra cuando no dimite es digamos el ser un buen político es saber cuándo tienes que dimitir o pedir la dimisión a alguien no llegue a interpreta Justo al revés es decir que si alguien dimite OACI o cesa a alguien entonces es que eres débil no porque realmente responde a las críticas no lo que este señor reconociendo que ha habido un conjunto de errores no pero no ya ojalá todo empezara en el uno de octubre si es que realmente con Catalunya y me resten mejora Catalunya esto empezó hace siete años ocho años no se es decisión de ocho años lo haces nada pues por muy bien que entonces exacerba las elecciones pues no es nada es es que es es obvio es que además son practicamente no el principio de causalidad disparo

Voz 1551 29:19 eso que has dicho coronando no es una manera de eso es una manera de gobernar es decir lleva sobre la que veníamos muy entrenados y lo Prince son distintas cosas y son destino recibe necesita el pero en general para no dar nombres concretos la incómoda el enfrentamiento entre los que obedecen de eso deriva la comodidad del que manda es decir por debajo están enfrentados yo estoy salvado comprenden

Voz 3 29:51 lo malo de si se ponen todos saltarse a ello eso fue

Voz 1551 29:58 muchos ejemplos se ven pleno que no

Voz 17 30:00 bueno no quiero poner nombres en la política

Voz 1551 30:03 en la ayer en el Colegio Cardenalicio es decir cuidado eh quiero ver es que la gente esté a la greña porque hay sobresee sobre ese incendio yo Reino indiscutido

Voz 0194 30:16 verdad es que el Rey no se va reduciendo de once diputados que tenían a cuatro por ejemplo ahora del y decadencia política al que creo que ha llegado al Partido Popular

Voz 0283 30:27 Nos no me me hace volver a insistir en lo que decíamos al principio es decir en lugar de estar hablando ahora mismo de la desunión de los nacionalistas que acudieron a las urnas de su unidos que están ahora mismo en freno dados por ver quién puede ser presiden el presiden la presidenta de la del Parlament etcétera no en lugar de su han arrojado fuego sobre la posible unida del bloque constitucionalista yo creo que habrían ganado muchísimo más talla política reconociendo esa victoria felicitándole y una vez sí y otra también ofreciéndole su apoyo en aquello que quiere hacer que recriminando le ahora lo que no está haciendo el día de Navidad cuando estamos

Voz 0194 31:08 todos en fin preparando los menús de leche decías decías dicho rechazo no tiene nada que ver con el horario infantil este hombre vale vale y Fernando decías tú si queremos saber qué pasa no hay teníamos la noche electoral un debate era todo muy fresco los resultados eran muy frescos sí claro la la primera pregunta que no sugería era si era extrapolable lo que había pasado ciudadanos a Cataluña no hay teníamos el debate de si había mucho voto prestado por por la coyuntura no sí sí estaba sobredimensionado o estaba demasiado inflado el voto el voto a Ciudadanos por bueno por el momento que si eso dice eso haría que no fuera tan extrapolable a España no

Voz 4 31:47 no pero yo creo que bueno vamos a ver el el el problema es que Cataluña ha demostrado que realmente que hay una alternativa al Partido Popular dentro de su espacio electoral es decir el centro derecha cosa que antes en España pues bueno pues si un nuevo partido apolítica no como entró ciudadanos ahí como por la puerta de atrás porque había dado también podemos billetes pues bueno pues centro pues bueno los jóvenes así de Urban de la urbanos de de centro derecha pues votaba la ciudad y al Partido Popular se encuentra con que realmente eso sí es extrapolable

Voz 0194 32:23 yo estoy extrapolar

Voz 4 32:24 sí yo creo en en dos dimensiones primero que va a seguir muy vivo el eje nacionalismo español nacionalismos el resto y hay ciudadela está jugando muy bien con mucha mayor eficacia para el nacionalismo español que no el Partido Popular es decir que se que era siempre la gran baza de toda la vida el Partido Popular por lo que el Partido Popular siempre creció fue precisamente porque era el único representante que se veía cómo cómo realmente el el el el número uno no en representando el nacionalismo español de siempre bueno pues eso ahora incluso con una cierta dosis de modernidad no de o de posmodernidad europea llámalo como quieras eso lo está representando mucho mejor ciudadanos lo ha demostrado sobre el terreno y luego también otra cosa que precisamente porque ese tema identitario va a seguir vivo yo en seguramente saben porque esto lo sacaba en cuatro días cuando tengamos las pues a él los generales hay hay juega muy mal en ese demos ese tipo de ustedes de la izquierda no y entonces claro puesto también puede conseguir desde luego no el Partido Popular pero si Ciudadanos puede conseguir mucho voto de del propio y por eso loros de Infantes Miguel Ángel quien lo dejo no que que cuidado que también el del PSOE también está muy preocupado con lo que está ocurriendo conciudadanos

Voz 0194 33:45 sin dejar el Partido Popular luego iremos a lío que tienen los independentistas pero sin dejar al Partido Popular hay un colaborador directo Soraya Sáez de Santamaría en Cataluña que ha tenido hoy uno de esos arrebatos de sinceridad que son la verdad poco habituales en política y que sorprenden hablamos del secretario de Estado para las administraciones territoriales que al final es el gestor de la aplica son de ciento cincuenta y cinco en Cataluña Roberto Bermúdez de Castro que esta mañana se ha despachado a gusto sin tapujos en seis pensaba que nadie estaba escuchando en una entrevista en Radio Huesca de la Cadena SER Bermúdez de Castro aparcado la responsabilidad y esa moderación que se espera de un alto cargo y más en las actuales circunstancias para hablar de una sociedad catalana que debe volver a la cordura que señala a todo aquel que no es independentista o que acata ciento cincuenta y cinco no por convencimiento sino para seguir cobrando José Luis Sastre buenas noches

Voz 18 34:33 buenas noches la primera pregunta Bermúdez de Castro era qué va a pasar en el Parlament quién gobernará acatar

Voz 16 34:37 niña de ahí fuera una un Parlamento normal te diría que hay un Gobierno seguro en el mes de febrero bueno pues ahora lógicamente con las circunstancias de algunos diputados y clonar circunstancia personas de algunos de ellos eh pues saber qué pasa yo petroleo la segunda pregunta iba sobre

Voz 18 34:54 lo que debería hacer Inés Arrimadas Si intentaron no una investidura el partido más votado tiene

Voz 16 35:00 iniciativa pues hombre pues quizá sí pero no tiene la mayoría parlamentaria

Voz 18 35:04 la tesis del secretario de Estado para las administraciones territoriales es que la culpa de que haya tantos independentistas en Cataluña es la información que reciben de los medios públicos

Voz 16 35:13 que por culpa en gran parte en gran parte de de la información que lleva recién donde iba recibiendo hace unos años de todos los medios puros pagados por todos porque Cairo lo de TV3 y Catalunya Ràdio es una vergüenza

Voz 18 35:26 acaba así medios públicos que iba enseñando de esta buenos

Voz 16 35:28 la teoría de la Guardia Civil en Cataluña Radio la presentadora estrella Mònica Terribas en su programa por las mañanas iba señalando dónde estaban las patrullas de la Guardia Civil no ha pasado nada la gente escuchando en Cataluña existen a Pepe es a veces está de los móviles que señalan los establecimientos que no rotulan en catalán y la sociedad lo admite ese es el problema no hay hay una una reflexión entre todo el mundo Nereida hacer esa sociedad

Voz 18 35:58 en general búlgara Qonduz una reflexión para que la sociedad catalana vuelva a la cordura decía Bermúdez de Castro están la sala de máquinas trescientos cincuenta y cinco describe de esta manera la reacción que ha encontrado de los funcionarios de la Generalitat

Voz 16 36:09 la las relaciones con los con los altos cargos que hemos tenido que no ha dimitido nadie volverá que es muy esto es una expresión muy cachondo te decían que no acataba en el ciento cincuenta y cinco pero a la hora de dimitir no dimitió nadie tus serían de ocho que acaban en ciento cincuenta y cinco perfectamente eran cargos de Cavani yo vamos lo agradezco han hemos conseguido tuviera anormalidad ahí no nosotros hemos intentado al disidentes ofendido

Voz 18 36:33 el secretario de Estado se extendía en Río rumores

Voz 16 36:36 en los aragoneses ahí nuestra otras personas dos de ellas aragonesas no hay una razón a ese vía pues hemos intentado poner cordura poner dice estudia alabó y como somos nosotros no gente que buscamos en el cine aquí siempre hemos sido gente de pacto de concordia de normalidad ahí hemos intentado hacer es

Voz 18 36:52 ya se ha acabado la entrevista en Radio Huesca de Roberto Bermúdez de Castro que no suele dar entrevistas ha bastado con una asolada

Voz 0194 36:59 entrevistas porque durante todo este proceso aplicación descendencia no te cinco lo hemos pedido que estuvieran veinticinco más de una ocasión y siempre nos han dicho que no pero yo no sé si es es el tono Bernanke tiene que utilizar quién está gestionando el ciento cincuenta y cinco en Cataluña no la verdad es que para nosotros es muy de agradecer porque claro es una entrevista

Voz 0283 37:15 con tono de ojo de cerradura no como si estuviéramos mirando por el rojo de la cerradura qué ocurre dentro del ciento cincuenta y cinco y todo eso eh no yo creo que él como como responsable político no ha utilizado el tono que debe utilizar en el sentido de que claro sobre todo estas alusiones a que los aragoneses los sevillanos como somos intentando llevar diabetes y la sociedad

Voz 0194 37:38 tiene que volver a la cordura sí sí

Voz 0283 37:40 hay desde luego son sobran muchas cosas pero pero vuelvo a lo lo que decía al principio lo agradezco como periodista como informadora como ciudadana por saber el efecto ojo de cerradura y de todas formas también me quiero quedar con algo que dice que es es de poner los pelos de punta no hechas aplicado es es para para señalar los sitios que no rotulan en catalán esas cosas que ya sabíamos de la televisión pública ID de Cataluña Radio de Mònica Terribas Hanún contando y recogiendo donde estaban las patrullas fin señala asuntos muy importantes que nos llevan a cuestas tienes que no van a resolverse ni de aquí a febrero Ny en pocos años que que realmente está muestran el abismo en el que estamos de la doble realidad y eso me parece muy ilustres

Voz 0194 38:30 el apareció Miguel Ángel la entrevista

Voz 1551 38:33 bueno me ha parecido pues que es curioso que tendríamos que hacer un esfuerzo por llevar secretario de Estado si ministro pues a Radio Huesca

Voz 3 38:45 de esos pueblos siempre

Voz 1551 38:50 que se encuentren hay confortable y que empiecen a contar las cosas

Voz 0194 38:53 pero yo estoy estoy convencido en una entrevista aquí sentado

Voz 1551 38:55 no no respondió responda igual sea pero es que es es es eso me parece muy interesante luego hombre en por ejemplo en doce

Voz 19 39:05 en los medios públicos en la labor opino la gravitación de los medios públicos en favor del independentismo de crítica que le merece en la que yo le pueda acompañan pero

Voz 1551 39:15 señor Secretario de Estado cuanto mejor cuanto más coherente cuanto más hubiera sido esa crítica cuanto más ejemplar si el comportamiento de los medios públicos a escala de toda España pues pues fuera otro bastante distinto a lo que entienden es decir claro es que es que todo eso nos hace un daño mortal es que tener unos medios públicos que no que no

Voz 16 39:45 es regidos por el por el sentido de la Indep

Voz 1551 39:47 tendencia a la limpieza de Townsville sino que están dedicados a escala nacional a la a la misma mismas paz verías que están dedicado los medios catalanes respecto de su entorno más inmediato pues tres penoso es es desacredita este este es el tema Juan como hubiera sido este es este asunto con un presidente del Gobierno que no estuviera tiroteado por toda suerte de casos de corrupción en en el entorno digamos ya haciendo otra cosa pero es que es que la falta de autoridad la falta de credibilidad a falta de ejemplaridad sepa

Voz 0194 40:26 Fernando apuesta su también para que vayan los políticos a las radios de de sus pueblos

Voz 4 40:31 yo creo que sí que ahí es donde se siente o no desde luego yo creo que se sienten más a gusto y además ha visto al final no como como aplauden los otros los aragoneses este tipo de cosas no la esa esa cosa de proximidad yo creo que ayudan

Voz 20 40:44 caido

Voz 4 40:44 mucho pero bueno yo creo que al final el la impresión que uno saca es que es es es muy difícil no que que esto pues es que hemos estado viviendo demasiado separados unos de los otros hoy de repente ahora que se caen de guindo no cuando dicen que no extrañan de determinadas cosas oiga mire que esto ya lo sabíamos desde hace desde hace muchísimos años y nadie intentó hacer nada en ningún momento no no se sienten todos intentó con la boca pequeña no ese dijo con la boca pequeña yo la verdad es que hizo de yo creo que está el problema bueno y bienvenido fuera si si efectivamente hubiera ahora la intención de tratar de de esta tarde

Voz 3 41:22 buscar algún tipo de solución pero me temo que solo se va a producir se gente a propósito de este asunto que después no sé qué radio no sé quien daba las instrucciones hoy comentó

Voz 1551 41:35 en Cataluña Radio que señalaban diciendo dónde estaban

Voz 0194 41:37 las patrullas de la Guardia Civil de ese hecho

Voz 1551 41:40 ese hecho mira lo ahora desde las dos vertientes los que lo están haciendo creen que están haciendo una contribución patriótica claro los que no están en

Voz 21 41:51 en la pomada

Voz 1551 41:53 piensan que sencillamente delictivo o sea un hecho visto desde ese prisma divergentes y para unos que estoy haciendo contribuir a la construcción de mi país de emigración para los otros usted look es un delincuente

Voz 0194 42:08 déjame que cuente lo último de Cataluña que lo apuntábamos al principio y es sobre el bloque independentista que salvo sorpresas todo queda pendiente de la semana que viene de la posible excarcelación de de Oriol Junqueras aunque el día cuatro tiene que volver a declarar ante el juez y eso podría acelerar las negociaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra para despejar la gran incógnita que es la incógnita de la presidencia Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 42:29 aunque los partidos independentistas ya han empezado a hablar fuentes consultadas admiten que hasta el cuatro de enero que es cuando ser

Voz 1551 42:35 sol verá la puesta en libertad de Junqueras

Voz 1673 42:37 las negociaciones no van a entrar en la fase decisiva ayuda para Cataluña le gustaría cerrar cuanto antes la distribución de la Mesa del Parlament pero desde Esquerra insisten en que lo primero que hay que resolver esa aquí en van a hacer presidente a la Generalitat dicho de otro modo quieren saber cómo van a investir a Carles Puigdemont cuál es el plan B si como ellos sospechan el plan a fracasa y ahí siguen con estas fuentes consultadas atascados en una cuestión que despierta los recelos mutuos por un lado desde Esquerra creen que su antiguo socio ha mentido en campaña prometiendo el retorno da la ex president defienden que el siguiente en la lista de presidenciables debería ser el ex número dos del guber es decir Oriol Junqueras en la lista del PP Cate en cambio no entienden que los republicanos pretendan imponer su candidato tras rechazar la lista única tras quedar por detrás de ellos en las elecciones y a pesar de estas discrepancias de partida los independentistas aseguran que están obligados a ponerse de acuerdo de momento el primer gesto de distensión lo ha tenido Esquerra hacia el tercero en discordia hacia la CUP Gabriel Rufián planteaba cederles un diputado para que pudieran formar grupo propio en La Sexta el número tres anticapitalista Vidal aragonés le replica

Voz 22 43:42 que esto sería de sentido común no consideramos que sea una cuestión esencial pero el pueblo de Cataluña que vota opciones republicanas

Voz 1551 43:49 no va a entender otra realidad

Voz 22 43:52 principios que ha hecho la CUP pues no hubiese esa archivará por su parte según fuentes

Voz 1673 43:55 consultadas por la SER los Comunes confían en poder conservar una secretaría en la Mesa del Parlament a pesar de que

Voz 1551 44:01 Imbroda escaños no les correspondería estas fuentes

Voz 1673 44:04 dicen que Cataluña haya planteado abiertamente recuperar la mesa de antes decía

Voz 18 44:08 cincuenta y cinco y creen que con este gesto que supo

Voz 1673 44:11 podría la pérdida de la mayoría independentista en este órgano se mandaría un mensaje claro de pluralidad de renuncia a la vía unilateral

Voz 0194 44:18 no sé cómo lo veis pero para iniciar las conversaciones las negociaciones Berna deberían tener asumido que es que no va a poder ser investido president

Voz 1551 44:26 bueno

Voz 0283 44:26 hasta que yo creo que los independentistas sobre todo Jones per Cataluña siguen intentando mostrarse

Voz 0194 44:33 lados en el universo anterior al diecisiete de octubre pero sin llegar a la jornada que setenta que investir un presidente en la en la en la realidad en nuestra realidad nunca Días de pesca cero como les apunten a sentir todo esto eso Pío

Voz 0283 44:47 desde desde el veintisiete de octubre que vamos desde la fuga de Puigdemont que fue un poquito después era obvio que que no se puede hacer política desde fuera es obvio que afronta unas unas unas investigaciones fiscales y penales que elevan a llevar a la cárcel si vuelve es decir hay tantas cosas obvias que él no ha asumido que el público la edad es la razón al convertirle en el I más votado en el bloque independentista que sigue jugando al mismo juego bueno no se estrelló el veintiuno de diciembre pero se estrellara en las próximas semanas IES bloque va a tener que decidir si siguen ese universo anterior o aplica el pragmatismo del que también ha hecho gala porque Esquerra desde el primer momento la CUP también y hasta la lista de Puigdemont vieron que había que jugar el juego de las elecciones que consideraban ilegítimas pero las han jugado y el pragmatismo yo creo que ese se impondrá una es más bueno a falta de otra cosa no ahora se trata de dirimir bueno si Puigdemont no lo es al hilo es Junqueras conservar ellos la presidencia el Parlament Marta Rovira va a ir en los próximos días a Bruselas para negociar directamente con Puigdemont bueno yo creo que es difícil la situación es muy difícil hay ocho personas electas que están tres en la cárcel y cinco en Bruselas la aspiración de Esquerra es que algunos de ellos renuncien para que corra la lista no pierdan esa mayoría que ahora mismo no necesita etnia la CUP practicamente para aprobar leyes si para investir President pero pero en fin yo creo que al final lo lograrán porque no van a permitir otra cosa

Voz 1551 46:29 bueno yo lo que lo que no veo S

Voz 3 46:31 ah sí

Voz 4 46:32 es el engarce no sea el engarce de de seguir reclamando una validez de digamos del del régimen anterior dentro de Cataluña es decir que Puigdemont es el el presidente de la república catalana que volviera a decir ya es ser investido para ser otra cosa porque pasaría a ser automáticamente el presidente de la comunidad autónoma catalana no entonces yo ahí es donde donde ve un salto discursivo que realmente que no tiene que no tiene solución no que qué me parece que además es es contradictorio no entonces yo creo que primero tienen que empezar tiene que resolver ese problema dentro del relato que tienen no no van a tener más remedio que asumirlo además no aún aun en el caso de que Puigdemont por sus temas legales al final ni siquiera pueda realmente tomar posesión en el caso de que fuera de que fuera elegido no sé yo sinceramente no me atrevería decir que que pueda salir uno u otro yo empezaría a ver una salida realmente cuando se volviera la coherencia dentro del discurso

Voz 1551 47:36 la de este grupo no Miguel Ángel claro es que es pidiendo coherencia Si están y quieren estaba todo al mismo tiempo y eso eso realmente esos basalto de hecho pedazos suceda no se puede estar un reclamando que yo soy el presidente no ha dejado de serlo y entonces queriendo ser entonces usted qué quiere que quiere ser investido presidente de que claro no pero si usted ya lo es entonces no sé qué quiere usted que esta gente invasora que que está ya apoyada en no sé qué los del barco s del del del Pato Donald y no sé qué que esa agenda invasora le invita a ustedes no se sabe qué cosa porque si sevillana de Estatuto entonces hoy ya todo eso ha sido Bolado

Voz 1 48:30 a la vuelta vamos con la corrupción en el Partido Popular Hora veinticinco

Voz 0295 48:34 todos los planes de pensiones tienen comida

Voz 8 48:36 pues con menos comisiones la lo más para mi futuro

Voz 0295 48:40 conoce toda la verdad ING punto Es planes de pensiones naranja de ING pipa libro

Voz 2 48:47 tres coral los vamos a ir todos a los Alpes hacer parapente menos todo lo que pasa que te da miedo que hambre miedo mi no pero es que el viaje es una pasta bueno no sé si me toca el sorteo de Navidad de la ONCE me apunto

Voz 23 49:01 a medida que toque porque este uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE repartió más de novecientos diez mil cupones premiados setenta y cinco pequeños de cuatrocientos mil euros que estas esperando no pierdas la oportunidad de jugar pero ella tocó por este uno de enero Sorteo de Navidad de la fe están ahí fuera

Voz 2 49:23 merodeando en en el coche impecable y todavía se preguntan por qué a mí

Voz 24 49:28 si tienen subido el precio del seguro de tu coche uno minuto veinte a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutuo apuntó

Voz 2 49:41 pues mira en abeto ven en este disco gráfica e te queremos mucho los se ha sido queremos la de platino cuanta miente vez veinte por lo menos sí pero arrestadas a ver cómo decirlo como una tapia como así que esta Navidad siquiera sacamos recopilatorio pero olvídate

Voz 8 49:58 qué otras sinfonía pero qué me estás contando si ya tiene nombre la novena va a ser un pelotazo si algo merece la pena insiste seis enero sorteo del Niño setecientos millones en premios el premio es para los que insisten Lotería Nacional

Voz 9 50:12 sí

Voz 0295 50:19 la noche deportiva empieza así

Voz 25 50:21 muy buenas noches bienvenidos al larguero y a partir de aquí pasa todo esto en Nueva York Rafa Nadal muy buenas presidente Florentino Pérez buenas noches muy buenas noches Don Alberto Contador muy buenas o grabarán está por ahí nuestro mar marque que hacía tiempo que hablábamos con él así que ahí está hola Marc muy buenas creo que tripa ya gran Billy no habilidad MC y muy buenas muy hola qué tal cómo estamos aquí bonito es el Wanda Metropolitano