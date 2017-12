Hora 25 (28/12/2017 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 pasan de un sitio a otro es decir ver cómo se van agradeciendo los servicios planteamiento despachos va a abrió un despacho de aprendizaje con otro pasan de una empresa a otra porque yo creo que es una mejor manera digamos de reflejar el el la operatividad de las redes no en porque claro evidentemente la corrupción se instituye a través de redes redes de complicidad fundamentalmente donde de lo que se trata es de bueno sentirse protegido precisamente porque implica a personas que son imprescindibles también para hacer las operaciones que se van a hacer no irónica manera de saberlo yo creo que es es ver dónde va acabando cada uno no porque claro el excepcional yo creo es uno de esos personajes de repente que en el caso Lezo este vuelvan a su casa no eso me parece que no existe no es sino que siguen buscando también

Voz 2 00:51 de un hueco en algunos otros lugar público no

Voz 0194 00:54 déjame a un par de cosas más sobre violencia machista los últimos días de dos mil diecisiete están siendo terribles en cuestiones de violencia machista parece que no hay un día en el que no les tengamos que montar nuevos casos de asesinatos su agresiones contra mujeres y a la vista hasta que la acción política y judicial no está siendo suficiente e hoy un hombre ha matado a su mujer en Azuqueca de Henares en Guadalajara ha sido a primera hora de este jueves y además la ha matado en presencia de sus tres hijos menores la Delegación del Gobierno ya confirmado que el agresor tenía una denuncia por otro caso de malos tratos en una relación anterior en dos mil siete SER Guadalajara Quique Pastor buenas noches

Voz 3 01:29 buenas noches la víctima se llamaba Arancha y acababa de cumplir treinta y siete años tenía tres hijos uno de ellos de apenas año y medio de su actual pareja el presunto asesino con el que llevaba residiendo cuatro años esta mañana la asesinado con un cuchillo en presencia de los hijos que fueron los que

Voz 0946 01:44 acudieron a casa de la vecina para avisar de lo que está

Voz 3 01:47 va pasando el agresor está fuera de peligro ingresado en el Hospital de Guadalajara con una cuchillada en el cuello y otra en el tórax los vecinos señalan que nunca habían escuchado discusiones pero esta tarde ha confirmado que el hombre tenía una denuncia por violencia machista de una relación anterior suceso ha conmocionado la localidad alcarreña este mediodía cientos de personas han guardado cinco minutos de silencio frente al Ayuntamiento que ha decretado tres días de luto oficial el alcalde de Azuqueca de Henares José Luis Blanco ha señalado que hoy la sociedad española ha fracasado al no poder evitar este asesinato

Voz 2 02:20 quiero señalar que hoy hemos fracasado como sociedad porque todos los recursos que ponemos a disposición todas las administraciones no han sido capaces de salvar la vida de esta mujer la verdad que es el día más triste como alcalde

Voz 3 02:37 la misma líneas ha expresado la directora del Instituto de la Mujer Araceli Martínez que anima a todos a hacer una reflexión para descubrir en qué está fallando nuestra sociedad y a lo largo del día

Voz 0194 02:47 la de hoy hay un dato que les estamos contando en la SER según las estadísticas del Observatorio del Poder Judicial al menos el doce por ciento de los maltratadores son reincidentes como ha ocurrido en este caso veo concretamente en todos los que hemos contado en los últimos tres días y por eso los expertos creen que hay que ser mucho más contundentes con ellos Mariola herido el presunto asesino de Andrea Carballo la joven de Benicàssim ya había sido condenado en dos mil trece por agredir a otra novia el verdugo que mató a la mujer de Azuqueca de Henares también había sido denunciado en dos mil siete por una antigua pareja los últimos informes de los expertos del Observatorio contra la Violencia de Género alertan a jueces y fiscales de la elevada incidencia de los maltratadores reincidentes

Voz 4 03:26 podríamos estar hablando de cifras en torno a un doce y un quince por ciento es desde mi punto de vista grabé cualquier tipo de reincidencia en un tema de maltrato yo creo que la medida inmediata tiene que ser la prisión

Voz 0194 03:37 Vicente Magro propone enviarlos a prisión por las consecuencias porque pueden ser muy graves

Voz 4 03:42 el riesgo de que de que cualquier otra mujer no solamente la sus parejas sino otra como cualquier otra mujer podía estar en una situación de riesgo incluso de acabar con su vida

Voz 0194 03:51 este es el delito que más se repite legalmente

Voz 4 03:53 se lo que se está vulnerando es es la orden de alejamiento son personas siguen todavía pensando que que su ex mujer sigue siendo una propiedad sube una posesión en consecuencia depositen con ese acercamiento

Voz 0194 04:05 el magistrado del grupo de expertos advierte a las víctimas de que se exponen aún elevado peligro si reanudan la convivencia con su agresor de hecho la mayoría de los asesinatos se produce en ese momento una sabor aquí a José Luis Sastre Sastre buenas noches qué tal

Voz 1071 04:19 buenas noches vamos con los pasos perdidos de hoy los últimos del año ni las últimas veces suelen servir para hacer balance mañana serán las últimas ruedas de prensa inundarán los balances políticos eran balance si triunfalismos son semanas de borrascas en nuestro propio balance no salen muchos pasos perdidos sobre Cataluña pasos que dimos en círculos un sociólogo dijo que lo único transversal en Cataluña era el cansancio y siempre que miras mucho al mismo punto pierdes un poco la perspectiva

Voz 5 04:43 pero esta noche no quiero olvidarme de las mujeres que en un silencio tantas veces impuesto por el miedo

Voz 1071 04:50 el último mensaje del Rey esta pasada Nochebuena el periodismo dicen que su faro que ilumina esa metáfora airea también nuestra debilidad y lo miramos pero pasan

Voz 5 04:58 es pronto a otra cosa que tengamos pues los pasos hoy sobre otro

Voz 1071 05:01 la realidad que dicen que es social como si no fuera también política pregunta si hay algo que no sea político esta mañana ya saben un hombre ha matado a comentabais ha matado a una mujer en presencia de sus tres hijos es una semana muy mala en un año muy malo la media viene a ser una víctima al día de la violencia

Voz 2 05:16 a preguntas primera está esta lacra en la agenda

Voz 6 05:21 todos y cada uno de nosotros

Voz 2 05:24 diría que esto fuera la lección de poder

Voz 6 05:26 no ser fundamentales ante este desafío

Voz 1071 05:29 no estaba la agenda y ha pasado a estarlo lo que no significa que esto sea una prioridad ni que sean suficientes las medidas ayer foto del primer pacto de Estado y el anuncio de doscientos millones los balances dirán que la política ha tomado conciencia del tema y es verdad como les que siguen matando a las mujeres por el hecho de serlo el Congreso tiene una comisión de igualdad a la que acude gente a dar testimonio una de las últimas la responsable de Igualdad del Consejo de la Juventud de España que describió algo alarmante como el machismo está instalado también entre los jóvenes este no es un problema de edad no se da sólo en su versión más grave que son los asesinatos sino también en otros tipos de

Voz 7 06:03 la violencia esa extorsión que sufren muchas mujeres especialmente jóvenes con fotos privadas ese control que piden muchas parejas sobre sea especialmente jóvenes también sobre sus parejas no de enseña a mí que has escrito

Voz 1071 06:17 pues de violencia este decimos insistimos no es sólo un problema de jóvenes en las redes

Voz 7 06:22 en la calle gustaría pedir que con este congreso y esta comisión los ayuden esa lucha para que quién se que ante el ojo de de la culpa movilización siempre al agresor nunca la víctima pregunta

Voz 1071 06:35 estas muchas si basta con lo que se hace si tenemos los medios suficientes Si hay jueces especializados si se hace todo lo que se puede en la educación si cambiaría las cosas y dedicáramos más tiempo y como si el balance de todo lo que se ha adelantado que es mucho las leyes los planes los presupuestos los debates llega a la calle más allá de las declaraciones

Voz 8 06:55 quiero dedicar este acuerdo gran pacto de Estado este primer gran pacto de Estado de acuerdo histórico lo quiero dedicar en especial en primer lugar a todas y cada unas de las mujeres

Voz 1071 07:06 en el CIS cuando se pregunta a los españoles por los problemas de nuestro país el cero con uno por ciento responde que la violencia contra las mujeres es el primer problema quienes creen que es el segundo o el tercer problema no llegan al uno por ciento y esto nos de horas la tendencia como mucho en marzo llegó al tres por ciento hay un mensaje que desde luego no llega pese a que se hagan cosas que claramente no bastan al menos cuarenta y nueve mujeres muertas veintisiete niños huérfanos ocho asesinados ojalá el año que viene tengamos otro escenario que sean muchos es posible feliz año Sastre igualmente

Voz 0194 07:39 vamos a conectar con Roma corresponsal Joan Solés buenas noches buenas noches Ángels hoy el presidente italiana ha disuelto el Parlamento del país se encamina hacia unas nuevas elecciones que supone esta decisión Chuan

Voz 0946 07:51 bien a la tercera va la vencida el tercer primer ministro de Italia en esta legislatura tercero tras le Tai Renzi ha conseguido terminar la legislatura Paolo ventiló ni han mantenido un perfil discreto sin autos ni bajos pero ha conseguido consolidar la recuperación económica y la creación de un millón de puestos de trabajo indefinidos ha conseguido aprobar las leyes de uniones civiles de testamento vital un endurecimiento de penas por delitos sexuales y en última instancia ha conseguido también aprobar los presupuestos del dos mil dieciocho dentro del plazo también ha conseguido frenar el flujo de inmigrantes con acuerdos fundamentalmente económicos con las autoridades libias a cambio de que estas retengan a los inmigrantes en el norte de África pero es difícil situar esto último en el activo del Gobierno de incentivó ni porque no resuelve el drama de los inmigrantes en Libia tan dramático que de hecho se ha visto obligado por primera vez el Gobierno italiano abrir un corredor humanitario en cualquier caso gentil Sonia terminado la legislatura antes en la historia de la democracia italiana sólo Berlusconi lo había conseguido sentido ni es hoy el político mejor valorado por los hijos

Voz 10 08:59 ya no sabe qué tal como están las cosas que que podamos

Voz 0194 09:02 lo que pasen estas elecciones

Voz 0946 09:04 hace ya meses que la derecha y el Movimiento cinco Estrellas calienta motores electorales gente Alony puede ser el político mejor valorado pero su partido el democrático del secretario Renzi está en caída libre en las encuestas de intención de voto fíjate Ángels Silvio Berlusconi le acusa de estar demasiado a la izquierda pero el presidente del Senado el ex magistrado graso de la Cámara la ex dirigente de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los refugiados Bolt Trini consideran que el Partido Democrático ha ido a posiciones de derecha

Voz 2 09:36 y abandonan abandonan para crear una no

Voz 0946 09:38 Eva formación libres e iguales a la izquierda de Renzi de Polonia mientras Silvio Berlusconi regresa no como candidato porque sigue inhabilitado por fraude fiscal y corrupción sino como director de la derecha según ha dicho regresa con los derechistas Salvini de la Liga Norte y melón y de Fratello con un treinta y cinco por ciento veinte

Voz 0194 10:01 el regreso de Berlusconi Otro de los movimientos que parecen tomar fuertes Joan el M5S de dónde salen

Voz 0946 10:09 los cinco estrellas aparecieron como respuesta social en una crisis económica dicen que no son de derechas ni de izquierdas pero les votan derecha e izquierda fueron los más votados en las elecciones generales de dos mil trece con miden con esta derecha unida de Berlusconi con la izquierda dividida de Renzi ventiló ni ahora bien si nos atendemos a las declaraciones de su candidato de mayo convencido de ganar el próximo cuatro de marzo a partir de su hipotética victoria habrá

Voz 1 10:38 ha terminado ha dicho la era de los

Voz 0946 10:40 partidos políticos una afirmación cuanto menos inquietante porque no ha precisado cómo llenaría

Voz 1 10:46 este vacío en ausencia de partidos políticos

Voz 0946 10:49 se votará el primer domingo de marzo próximo la nueva ley electoral establece un cuarenta por ciento para obtener mayoría absoluta hay parece evidente que gane quién gane sólo se podrá formar gobierno en coalición o no se podrá en tal caso nadie sabe si ni estará destinado a seguir gobernando en funciones O'Shea se deberán convocar nuevos comicios

Voz 2 11:10 antes del verano veremos veremos

Voz 0194 11:13 bueno iban muchísimas gracias a vosotros buenas noches interesantes no Fernando habrá que estar pendientes estas elecciones en Italia no son las ediciones cualquiera

Voz 1 11:19 sí lo que pasa es que no saben si nos hemos dado cuenta de que Italia parece que está estabilizando son poco mientras que nosotros estamos italiana de todos los demás no es verdad o sea que realmente Italia ya pudo bueno es un país normal demuestra que curiosamente no porque los demás y no precisamente porque los demás hemos dejado de ser ya o a obtener esa anormalidad democrática que teníamos no pero yo creo que sigo es impresiona no sé qué movimiento que está siendo apoyado personaje como Berlusconi tenga una expectativa por supuesto esta también ahí la la alega que tiene mucha tradición y tal pero un veinticinco por ciento Eso fue eso es esto que sacó Chipre Moon XXXVI sea es es lo que lo que sacó Cameron en su día un treinta y seis por ciento es impresionante no a que la verdad es que me me me desanima mucho porque veo que realmente en política lo que puede ocurrir en Cataluña

Voz 0194 12:17 sí sí sí pude volver otra vez sobre lo mismo pase lo que pasó dos susceptible de empeorar vamos con

Voz 1667 12:24 esto es noticias del día de la Junta de Andalucía investiga la muerte de una paciente de sesenta y cuatro años que pasó doce horas en una camilla del hospital de Úbeda en urgencias sin que nadie la atendiera de hecho fue otro paciente el que avisó de la muerte de la mujer Ésta es la explicación de la delegada provincial de Salud Cester

Voz 11 12:40 algo que no se pueden cada las personas solas que tiene que haber alguien que esté pendiente de todo el mundo va acompañado cuando realmente no se vale por el mínimo que tendrá que estaba muy muy grave falleciera en el servicio de urgencia proyectaba sombra

Voz 1667 12:55 desde Líbano la ministra Dolores de Cospedal ha anunciado un aumento del contingente español en el extranjero pasarán de los dos mil quinientos actuales a dos mil setecientos cincuenta Se van a reforzar las misiones que luchan contra el terrorismo

Voz 12 13:06 lamentablemente los españoles conocemos muy bien lo que es la amenaza terrorista y sabemos que no hay ningún tipo de descanso a la hora de luchar contra aquellos que quieren terminar con nuestro modelo de convivencia con nuestra libertad

Voz 1667 13:18 terrorismo que ha dejado su huella sangrienta hoy en Afganistán es ha reivindicado la autoría del ataque contra un centro musulmán de la minoría chií en Kabul atentado que deja al menos cuarenta muertos y ochenta heridos estos y otros ataques han llevado a Unicef a declarar dos mil diecisiete como un año nefasto para la infancia ponen el ejemplo de Nigeria donde la organización Boko Haram ha utilizado este año a ciento treinta y cinco niños como suicidas frente la indignación de madres como esta

Voz 13 13:42 a mí yo soy una madre joven no puedo imaginarme a ninguna madre pasando por esto es escandaloso pero nuestro Gobierno no hacer ninguna declaración oficial todo son mentiras dicen acoso y luego la otra la gente necesita saber la verdad

Voz 1667 13:56 por cierto también del exterior el ex futbolista George Weah sea proclamado presidente de Liberia después de el anuncio ha asegurado que pondrá toda su fuerza su energía y su influencia al servicio del país de vuelta a casa este año han aumentado el número de retrasos del AVE que dan derecho a una indemnización a los pasajeros en octubre ya se habían superado la cifra de todos los dieciséis Miguel Ángel Cilleros de UGT apunta algunas causas

Voz 14 14:17 es una mentalmente a la falta de inversiones en mantenimiento en el material rodante y podría ser achacable a la compañía en la parte de la infraestructura que sería responsabilidad de David ida gobierno de salvación

Voz 1667 14:30 desde el sur una petición de los regantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estamos ya en invierno sigue sin llover y solicitan al Ejecutivo la aprobación del decreto de sequía que abren la puerta ayudas Antonio Ramón Guineas el presidente de la Confederación

Voz 15 14:44 pues Bengasi condenar distintos usos aún no cruzo el más preferentes que otros poner en marcha fuentes alternativas como pudieran ser pozos de emergencia

Voz 1667 14:55 de momento las lluvias más intensas que anuncia la previsión para mañana serán prácticamente donde siempre Galicia la cornisa cantábrica

Voz 16 15:01 aquí Pirineos síguenos en Facebook y Súmate a la Comunidad veinticinco

Voz 19 15:28 y esto falta García buenas noches

Voz 10 15:31 la manera de abrir el tramo de Cultura en Hora veinticinco con los sencilla de la semana cuando tienen que ya estuvo oye venir a grandilocuente fíjate si a las bastante que Bailemos Claes sí sí bueno es que se cumplen cien años

Voz 1513 15:45 el del nacimiento de de Leonard Bernstein mañana veintinueve y el sábado treinta en el Teatro Cuyás por eso de salir de Madrid pues en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria le van a rendir homenaje con dos conciertos de la Gran Canaria Big Bang iban a interpretar una suite musical de esta banda sonora de la banda sonora de West Side Story que Bernstein compuso en mil novecientos sesenta y uno

Voz 10 16:17 muy bonito estoy imaginando asomada al balcón me está gustando a estas Hong me está gustando es tu calle animada al balcón a ver qué pasa si así con les fiel al fondo entre un poco de Mar vale venga venga volvemos

Voz 1513 16:33 estuvimos hablando de las exposiciones en dos mil dieciocho in vamos a añadir una exposición más que se presentaba esta mañana la presentaba el Ayuntamiento de Madrid la hacia la organizado su oficina de derechos humanos In memoria una oficina que dirige Mauricio Valiente

Voz 0194 16:49 igual en la exposición se va a poder ver el próximo mes de abril

Voz 1513 16:51 él rinde homenaje a los ciudadanos madrileños a los anónimos que durante dieciséis días de noviembre de mil novecientos treinta y seis defendieron la ciudad de los ataques del ejército franquista ganaron la exposición se titula no pasara

Voz 20 17:06 y el no pasarán es una seña de identidad de de Madrid una seña de identidad universal los valores democráticos de resistencia frente la injusticia

Voz 0194 17:18 bueno es una exposición comisariada por Tania

Voz 1513 17:20 yo que es escritoras gestora cultural es directora de cine Tanja fue una de las directoras del proyecto documental La sin sombrero

Voz 0194 17:26 así que fue muy bueno y luego también está

Voz 1513 17:29 ya en comisariado la la muestra Gonzalo Verger que es historiador profesor universitario especialista en guerra civil Milicias Antifascistas bueno antes hablaban esta mañana estos os a perdón ellos ambos hablaban esta mañana han del material que se va a poder ver en esta muestra en el que va a haber pues desde carteles a fotografías películas una masiva

Voz 21 17:49 portantes son las personas las el diríamos la ciudadanía anónima estamos hablando de una exposición emotiva exposición muy visual que es intuitiva usamos muchísima de imagen gráfica e aportamos material inédito y después algunas piezas originales pero en definitiva es una exposición pues que interpela de alguna manera donde va al visitante para que que extraiga sus propias conclusiones

Voz 1513 18:10 en abril el subidón eh

Voz 10 18:14 yo creo que es la estudios de Centro Cibeles vale una de todas formas de recordaron en el mes de abril mira mañana mañana te lo digo claro que hablamos de todo lo que tenemos que ver en el en el

Voz 1513 18:23 dieciocho Esta también apetecer esta también bueno esta mañana he estado con el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco es uruguayo pero vive desde hace muchos años en Paris hablamos del hace unas semanas por que estrenó en el teatro Pavón Kamikaze suegra Tebas LAN que fue la primera obra que dirigía Natalia Menéndez después de te acuerdas

Voz 10 18:42 os dejaré ahora Almagro Almagro con con Israel

Voz 1513 18:45 Hall de al frente del reparto bueno pues blanco está estos días en Madrid para hablar de su obra hostia como la ciudad italiana y bueno pues blanco lo que hace es alimentarse su propia vida de su propia biografía para escribir sus obras de teatro aunque la ficción que es lo que se llama auto ficción bueno pues en esta obra en en Ostia en blanco aparte de de firmarla co como autor también la lleva a escena la interpreta junto a su hermana que es una actriz que se llama Roxana Blanco que es una actriz de la comedia nacional de de Uruguay y eso es una historia de hermanos de la relación entre entre ellos de de la infancia coreografía de llegando serían si es una historia de pasos que son ellos aunque es verdad que hay elementos de ficción a partir de de su propia biografía y lo que hace Sergio Blanco es utilizar esa historia de hermanos de amor odio para contar también la historia de Italia de Ostia de esos últimos años del siglo XX

Voz 9 19:43 a este premio tiempos de decadencia es la caída cuando caí con el con las invasiones y el puerto de funcionario barroco y después este bien el Mussolini después viene la muerte de Pasolini eso viva comparando con la historia los otros hitos en nuestra vida es también su infancia en en ese país que Uruguay en donde un muy pronto aparecían cadáveres decían que eran coreanos quiere los cuerpos desaparecidos que estaba llevando a las orillas del mar con Roxana vivimos un episodio en el cual Vimos uno de esos cadáveres y así empieza hostia que bueno lo además no es una obra

Voz 1513 20:22 interpretada interpretadas una obra leída ellos se sientan en dos mesas se miran al público iba leyendo esta historia que es la suya interesante sexto muy bien los contaba además Sergio que el esquí vivió este texto para que sólo pudiera ser interpretado por ellos dos la historia de ellos dos basada en la historia de ellos dos pero se supone que uno escribe una historia personal para que es universal también bueno me contaba esta mañana pero que se estaban planteando lo de abrirlo a otros actores pero con la condición de que al menos uno de los dos estuviera presente

Voz 10 20:53 como él o ella hizo grandes arisco acompañados de otros ella por una interesante me gusta me gusta bueno el tema cosa mañana la fondeo la Fundación del Español Urgente elige la palabra del año el año dos mil diecisiete hace unos días y mira pues mañana tenemos directamente

Voz 1513 21:16 pero antes sí sí conocemos las candidatas

Voz 10 21:18 vamos a recordar que son apodo fobia fobia a los pobres

Voz 1513 21:22 aprendí habilidad bitcoins de stripper que es spoiler como estamos usamos forma habitual macho explicación que es como hemos venido usando mucho este año más Plane noticias falsas las críos odiado por el mundo de las redes soñadores au Dreamers super bacteria Trans para referirse a trans género o transexual turismo fobia inmovilización vale

Voz 9 21:44 apuestas yo por noticias falsas por turismo y amiga no sé si sí

Voz 10 21:52 bueno pues ya vemos mañana si que a ver mañana a ver qué pasa lo contamos este tramo los supremos y si sabremos por la mañana hasta mañana hasta mañana

Voz 22 22:01 el Grume canciones hasta

Voz 23 22:09 yo sufrí sin nuevas eh

Voz 22 22:17 tira foto

Voz 17 22:21 es

Voz 22 22:26 yo olvida que al los hermanos amigos se casó queremos que nos queda Ramón

Voz 24 23:05 el dietario

Voz 1150 23:09 dijo Rajoy en respuesta Puche que convocaría Arrimadas pero se ha visto con enorme Rivera invitando a la Moncloa al que hoy es su principal rival Rajoy marca las jerarquías Rivera disipa dudas sobre quién manda de Ciudadanos en tiempos en que el liderazgo de Inés Arrimadas empieza a hacerle sombra la derecha se exhibe aparentemente unida Ciudadanos no tiene prisa el reloj corre a su favor sabe que hay margen todavía para que Rajoy siga desgastando ya llegará el momento de ponerle la zancadilla Carrizo Sarney mítica para ciudadanos la presidencia del Parlament de Cataluña sólo necesitan conseguir los votos necesarios el socialista Patxi López representando al primer partido de la oposición fue elegido en enero de dos mil dieciséis presidente del Congreso precisamente con los votos de Ciudadanos seis meses más tarde cuando Rivera Edificio salvar a Rajoy fue Ana Pastor del partido del Gobierno tiene sustituyó gracias también a los votos de ciudadanos busquen un partido dispuesto a jugar al perímetro variable hicieron encuentran bingo porque es como mínimo sado pedir la complicidad de que ellos son los que se ha prometido echar de las instituciones no se ha conseguido el nacionalismo vasco habla poco pero cuando lo hace es implacable Pedro Luis Uriarte que era consejero de Economía en mil novecientos ochenta y uno dice en La Vanguardia Cataluña ha pagado el precio de renunciar al concierto con el habría podido llegar a la independencia en el terreno económico seguro que estas palabras del tumban en los huidos el ex presidente Pujol complicados tiempos estos en que hay que sigue recordando lo que el jurista Hurt Locker Patxi escribió en mil novecientos cuarenta y tres el ser humano individuales la unidad última de todo derecho a él debemos a expresión crímenes contra la humanidad Philippe Sands en calle este oeste la historia de dos abogados judíos que es la ciudad hoy ucraniana de Lou marcaron el derecho contemporáneo

Voz 19 25:02 y terminamos aquí Berna González Harbour Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín buenas noches hasta que hasta el año que viene

Voz 0194 25:08 en el que viene a todos usted

Voz 19 25:11 no a todos ustedes hasta mañana feliz noche

