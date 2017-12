Hora 25 (29/12/2017 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 después de escuchar a Rajoy una única pregunta para nuestro último Hora veinticinco de dos mil diecisiete cuántos años caben en un solo año son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:32 hola buenas tardes Rajoy despide el año poniendo fecha a la constitución del Parlamento catalán será el diecisiete de enero ese día echará a andar el reloj de la investidura el presidente confía en que el próximo Gobierno catalán se atenga a la ley sino lo hace Rajoy alerta del impacto que una nueva crisis tendrían las sostenida recuperación de la economía española

Voz 1487 00:50 a todos se someten al imperio de la ley creo que el año que viene podemos estar creando otra vez quinientos mil puestos de trabajo en España que es lo que necesita Cataluña en el conjunto de España

Voz 0194 01:01 ese era el mensaje que quería fijar el presidente después de desgranar la estadística que según su relato confirma que en España hay menos pobreza y la recuperación beneficia ya a los más perjudicados por la crisis

Voz 1487 01:12 a medida que avanza la creación de empleo va disminuyendo cada vez más el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión

Voz 3 01:20 la oposición ha hecho su propio balance del año

Voz 0194 01:23 PSOE no cree que Rajoy deba adelantar las elecciones José Luis Ábalos

Voz 4 01:26 en el momento en que la integridad territorial de España la convivencia daña las instituciones la estabilidad con que vamos a estar pidiendo elecciones si ya les he dicho cuál es nuestro nivel de reconstruida y cuál es el sentido de Estado que tenemos

Voz 0194 01:41 Podemos considera que el PP ha encontrado su forma en el debate sobre la identidad Rafael Mayoral

Voz 5 01:46 es una situación que ha girado de momento en el que el Gobierno del PP se encontraba contra las cuerdas cuando se puso encima de la mesa su participación en la trama y la complicidad con los poderes económicos para saquear este país han encontrado en la cuestión de la confrontación de las identidades nacionales un marco en el que se sienten

Voz 0194 02:04 algo más cómodo y ciudadanos amaga con dificultar la aprobación de los próximos presupuestos dice Albert Rivera que Rajoy todavía tiene algunos acuerdos por cumplir

Voz 0040 02:12 en el futuro lo que está encima de la mesa son los presupuestos dos mil dieciocho son importantes porque algunas partidas presupuestarias son las que van a dar nuevos derechos a los españoles así que esperemos que el Gobierno cumpla vamos a ser exigentes porque si cumplen no apoyaremos los presupuestos

Voz 0194 02:31 en Hora Veinticinco haremos algunas cuentas para comprobar que un año más los pensionistas salen perdiendo

Voz 1715 02:36 el Consejo de Ministros ha aprobado hoy una subida de las pensiones del cero coma veinticinco por ciento igual que ocurrió este año que ahora termina en el que salvo cambio en el dato adelantado

Voz 6 02:45 los precios subieron un uno coma dos por ciento casi casi un año más los pensionistas han pedido

Voz 1715 02:51 el poder adquisitivo Ana Terradillos va a contar la detención de un hombre uno de los sospechosos de la desaparición de Diana Quer ha sido arrestado por supuestamente intentar secuestrar a una joven en Málaga nos van a contar la última hora de suicidio de un inmigrante recluido en la que va a ser la nueva cárcel de Archidona podemos pide la reprobación del ministro de Interior el PSOE solicita su comparecencia en el Congreso la Junta de Andalucía exige al Gobierno que acabe con el uso que está dando a esas instalaciones lo dice el delegado de la Junta

Voz 7 03:16 hola

Voz 8 03:17 por tanto desde la Junta Andalucía pedimos una solución inmediata a las personas recluidas en este centro penitenciario y pedimos que se ponga en marcha como centro penitenciario con la plantilla de personal funcionario adecuada y con los efectivo de los pesquera del Estado que correspondan a esta provincia en que correspondan a centro de este tipo

Voz 0194 03:37 y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 03:39 buenas tardes hoy aterriza en Sevilla Vincenzo Montella el nuevo técnico sevillista que va a firmar hasta dos mil diecinueve y que será presentado mañana mientras el Atlético está viajando a Egipto para jugar un amistoso contra el Al Ahly se han quedado en Madrid Vitolo y Diego Costa que no pueden jugar hasta el uno de enero Gaitán y Vietto que están a punto de cerrar su salida del equipo en baloncesto en la Euroliga acaba de terminar el partido del Barça que ha ganado en la cancha del Khimki sesenta y cinco setenta y nueve ya a las ocho y media el Baskonia recibe al líder recibe al CSKA de Moscú y además tenis Djokovic ha abandonado el torneo de Abudavi por molestias en el codo y es duda para el primer grande del año el Abierto de Australia que empieza el quince de enero

Voz 0194 04:16 el tiempo el año va a acabar con la misma escasez de lluvias de todos estos meses Luis Miguel Pérez

Voz 9 04:20 buenas noches esta recta final de meta de dos mil diecisiete de momento va a traer pocas lluvias pero eso sí bastantes nubes al interior peninsular entre esta noche y mañana al mediodía

Voz 10 04:30 nubes bajas nieblas en muchas zonas cercanas al tajo al Duero algún

Voz 9 04:34 a Diana al Guadalquivir o en el Cantábrico de hecho esta noche en Galicia el Cantábrico y los Pirineos algún chubasco mañana tiempo bastante tranquilo si quitamos estas nubes en el interior peninsular también en Canarias cielo bastante cargado y cerca del Mediterráneo ambiente muy suave temperaturas de primavera el domingo se va a volver a nublar lluvias en Galicia que antes que se haga de noche van a llegar al oeste peninsular la Nochevieja sólo traerá algún chubasco a Aragón y Cataluña ya decimos con poco frío

Voz 1715 05:03 empieza hora25 pero hoy es día de viaje algunos se dirigen al destino en el que iban a pasar la Nochevieja vamos a saber si hay algún problema en las carreteras a esta hora Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 3 05:13 las tardes pues hasta ahora encontramos complicaciones en Madrid en las salidas de la capital en la A tres en Rivas Vaciamadrid dirección Valencia la A6 en El Plantío en ambos sentidos tráfico intenso además en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones en País Vasco Vizcaya hay circulación lenta en la B veintidós veintitrés a la altura de gays Arteaga en ambas direcciones en Andalucía tráfico congestionado en Sevilla en la ronda treinta en el entorno del puente que esto centenario en ambas direcciones también aun quedan incidencias circulatorias por los efectos del último temporal en Cantabria continúa cortado el puerto de Lunada en Huesca se encuentra intransitable el puerto del Portalet el Parque Nacional de Ordesa y son obligatorias las cadenas en cinco carreteras secundarias en Navarra se encuentran cerradas las vías N a veinte once y la N A veinte doce en Ochaga vía tengan precaución al circular por estas carreteras Por último les recordamos que ya ha empezado el operativo especial de fin de año en el que está previsto que se produzcan cuatro millones de desplazamientos en todo el territorio nacional así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que planifiquen con

Voz 1715 06:15 en pozos viajes precaución gracias dgt mucha precaución que hay que seguir oyendo la radio mal Jean ha pasado todo el año que viene ocho y seis minutos

Voz 6 06:29 Ciutadans de Cataluña un hasta tienda parte quede aprobada Ter

Voz 11 06:37 de América

Voz 10 06:39 salvara en plural en Siria la pero estonio hasta que llegó la

Voz 0985 06:51 este proceso de primarias es el kilómetro cero de algo mucho más importa

Voz 6 06:54 vi que todo lo que se refería a mí era absolutamente falso

Voz 1715 06:58 trescientos sesenta y cinco días en cincuenta y uno

Voz 6 07:01 en este treinta y uno de diciembre a las ocho de la mañana dos mil diecisiete un año al límite

Voz 12 07:09 Ana Martínez Concejo la prueba de la SER

Voz 2 07:44 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 15 07:52 en el año dos mil diecisiete no ha sido un año fácil en absoluto ha sido un año extraordinariamente difícil con momentos vienen los reincidentes

Voz 1715 08:03 año que hemos medido intensamente último Consejo de Ministros de este dos mil diecisiete día por tanto para hacer balance en el balance

Voz 6 08:11 siente del Gobierno ha habido una única novedad les anuncio que voy

Voz 1715 08:16 car la sesión constitutiva del Parlament

Voz 6 08:18 esto de Cataluña para el próximo día

Voz 1487 08:21 diecisiete de enero después de hablar con los diferentes grupos políticos

Voz 1715 08:26 esa ha sido si la única novedad relevante ha habido un mensaje una idea fuerza

Voz 1487 08:31 Si esto se resuelve Se da seguridad y certidumbre y si todos se someten al imperio de la ley creo que el año que viene podemos estar creando otra vez quinientos mil puestos de trabajo en España que es lo que necesita Catalunya en el conjunto de España y por eso yo espero que todo el mundo actúe en consecuencia

Voz 1715 08:53 ese es en esencia el mensaje que quería trasladar el presidente Rajoy la crisis política catalana es el único factor que puede distorsionar el rumbo de la economía

Voz 0887 09:01 el buen rumbo de la economía Rajoy pide al

Voz 1715 09:04 como gobierno de la Generalitat que asuma que va a tener que desempeñar sus labores en los márgenes de la ley evita emplazar a Ciudadanos para que el intente algo que no puede conseguir que es la investidura desprecia la idea de una presidencia por Skype de Puigdemont descarta cambios en su equipo maneje sus bueno

Voz 1461 09:20 Rajoy ha dado noticia en virtud del ciento cincuenta y cinco ha convocado para el diecisiete de enero la sesión constitutiva del Parlament ha sido Sáenz de Santamaría quien se ha encargado de cerrar la fecha hablando con todos los partidos catalanes salvo la CUP y pendiente de la formación del Govern el jefe del Ejecutivo ha exigido de nuevo a los independentistas que cumplan la ley quiere que en Cataluña se abra una nueva etapa basada en el diálogo califica así las pretensiones de Puigdemont

Voz 1487 09:45 son más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero figurines ustedes que yo estuviera ubicado en Lisboa es decir creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido

Voz 1461 09:57 Rajoy ha dejado claro que el batacazo electoral del PP no va a condicionar su estrategia sigue sin hacer autocrítica por los resultados ya ha querido responder a todos aquellos que le piden cambios defendiendo con su explicación de forma implícita a la vicepresidenta de las críticas

Voz 1487 10:12 no voy a hacer una remodelación del Gobierno porque creo que el Gobierno está cumpliendo con con su obligación sino lo creyera así pues efectivamente lo haría pero insisto no es el caso

Voz 1461 10:23 además el presidente no ha querido hacer como su formación que presiona ciudadanos exige que Arrimadas mueva ficha ha recordado los pasos que él dio en dos mil quince y ha considerado que cada uno hace lo que estima Oporto

Voz 1715 10:34 volveremos a hablar de Cataluña ahora en apenas dos minutos sí por Rajoy fuera sus balances sólo contendría dan números números y estadísticas pero de las buenas claro las que sirven para presumir de su gestión económica es lo que ha vuelto a hacer hoy dedicar una parte del grueso de su intervención a recopilar los datos que demuestran es su discurso su mensaje que demuestran que España sale de la crisis con vigor y que los que peor lo han pasado están notando ya los efectos de la recuperación

Voz 0527 11:00 eso al menos el presidente ha rectificado los términos en julio decía que España había recuperado la riqueza de antes de la crisis hoy ha dicho que hemos recuperado el PIB la economía que no es lo mismo consciente de las críticas de oposición y sindicatos de que la recuperación no está llegando a todos

Voz 1487 11:16 esa recuperación económica se está trasladando ya a la gente incluso a las personas más desfavorecidos a medida que avanza la creación de empleo va disminuyendo cada vez más el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social

Voz 0527 11:32 y mencionó el índice a pie de pobreza que ha mejorado un cero con siete por ciento en el último año destacaba citó la subida del salario mínimo prorrogue el Plan Prepara cotizaciones de autónomos bono social eléctrico financiación de la dependencia Oferta Pública de Empleo o las iniciativas frente a desahucios y cláusula suelo para dos mil dieciocho la previsión es que el crecimiento se modere al dos coma tres por ciento del PIB pero puede ser más y crearse medio millón de empleos decía Si todos se someten al imperio de la ley en cada

Voz 1715 12:01 bueno Cataluña y Economía para un balance que arrancaba con una referencia a los atentados del pasado mes de agosto en Barcelona y Cambrils después el presidente del Gobierno ha añadido algunas referencias a otros asuntos que están en el debate público en la actualidad como hizo el Rey en su mensaje navideño dedicado unas líneas en las víctimas de la violencia machista para poner en valor el pacto de Estado alcanzado este año las medidas que se van a empezar a desplegar desde el próximo mes de enero

Voz 1487 12:30 les estamos diciendo el Gobierno todos los partidos políticos todas las administraciones públicas que no están solas que existe una salida a su situación y que la sociedad española está decidida a defenderlas

Voz 1715 12:46 día proteger bueno así que Cataluña economía hay algunas referencias a otros argumentos poco más sinceramente poco más esta vez de la oposición no ha esperado a escuchar al Gobierno es curioso la derecha exhibido hoy a sus líderes a Rajoy y Rivera pero la izquierda ha sacado a sus portavoces Ábalos por el PSOE Mayoral por Podemos el PSOE ya no ve en Podemos un socio preferente ciudadanos amaga con no apoyar los Presupuestos el partido de Pablo Iglesias presume de haberse convertido en la única formación de ámbito nacional que ocupa ahora mismo el espacio de oposición al Gobierno Marí Larrosa

Voz 16 13:20 así es el PSOE culpaba al PP de que el dos mil

Voz 1450 13:22 diecisiete sea el año de la fractura territorial y social y hablaba de fracaso para el que el PSOE es la única alternativa aunque no pedían una convocatoria electoral el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos asegura que no serán las condiciones en mitad de la crisis catalana

Voz 4 13:36 tienen un momento en que en la integridad territorial de España la convivencia en España las instituciones la estabilidad lo que vamos a estar pidiendo elecciones vamos a exigir al Gobierno que cumpla

Voz 1450 13:49 el PSOE negaba también que podemos sea su socio preferente como dijo hace unos meses Pedro Sánchez hecho admitía que no sólo no tiene ninguna sociedad con el partido de Iglesias sino más bien algún problema por su parte el secretario general de Ciudadanos Albert Rivera hablaba de hundimiento de PP y PSC en Cataluña que refleja un fin de ciclo

Voz 0040 14:05 estamos acercándonos a un fin de ciclo del bipartidismo esta legislatura

Voz 0887 14:10 Nos guste o no es una legislatura

Voz 0040 14:12 entre lo viejo

Voz 1715 14:14 lo que está por venir en dos mil dieciocho decía rival

Voz 1450 14:16 la seguiremos luchando por asuntos como la supresión de los aforamientos la reforma de la ley electoral o la reforma del Senado Podemos por su parte definía el dos mil diecisiete como el año del Gobierno fuera de la ley el año de la trama de la imputación del PP del ciento cincuenta y cinco contra el autogobierno y el año en el que podemos decían se ha quedado sólo en la posición mientras el PP ha conseguido escurrir el bulto de la corrupción Rafa ante la ejecutiva de Podemos

Voz 5 14:39 han encontrado en la cuestión de la confrontación de las identidades nacionales un marco en el que se sienten algo más cómodo

Voz 1450 14:47 Podemos que desde antes del veintiuno D no ha reunido a su ejecutiva asegura que hará análisis de sus malos resultados en Cataluña después de Navidad

Voz 1715 14:54 les decía que íbamos a volver a Catalunya este viernes la lista de Puigdemont ha enviado un argumentario interno que es entre otras cosas un mensaje un claro mensaje a Esquerra Republicana dicen en ese argumentario que la gente ha votado que vuelva Push The Mall el presidente puso de Mon y que eso no lo puede cambiar el Parlament Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 15:13 para Cataluña defiende que el ex president si os y será investido y que el Estado no podrá hacer nada por impedirlo aunque sigue sin aclarar cómo piensa hacerlo además en uno de esos doce puntos lanza un dardo hacia las principales fuerzas españolas pero que también puede interpretarse como un nuevo Puñal hacia Esquerra concretamente la plataforma del P de cata firma que sólo hay un tipo de gente que no quiere ver a Puigdemont como president aquellos dicen que no creen en la democracia y además añaden que lo que ha votado el pueblo no puede ser modificado por el Parlament Jones Cataluña también es gay m que Puig Yamón fue el gran vencedor del veintiuno de diciembre que los catalanes no pueden asumir como normal que no se respete el resultado de esas elecciones o que los problemas que ha generado el Estado los tiene que resolver el Estado por cierto todo este argumentario está motivado según figura en el propio documento por la campaña que han puesto en marcha los medios españoles estos literal para no aceptar la democracia ni los resultados del XXI

Voz 1715 16:03 de diciembre una voz más la del lehendakari para quién también resulta un poco excéntrico el querer lo excéntrico lo degollaron ha dicho el raro resulta un poco raro el querer gobernar Cataluña desde fuera lo que no se puede pensar en lo que es la acción política que es dirigieron para eso dirigir un gobierno con responsabilidad de dirigir un país solamente desde una acción telemática o desde una acción vía internet a hacer política supone estar presente

Voz 17 16:33 a ser crítico supone estar presente qué gran verdad aunque parezca obvio algunos lo han olvidado algunas referencias económicas del Servizo muy buenas tardes la Pedro buenas la primera las

Voz 1715 16:44 la crítica subida de las pensiones aprobada hoy por el Consejo de Ministros un cero veinticinco por ciento de esto es el mínimo que exige

Voz 0032 16:49 la ley Éste es el quinto año consecutivo que esas tus que sube esta cantidad ya en qué se traduce está aumento pues por ejemplo la pensión mínima para una persona con alguien a cargo sube dos euros al mes hasta los setecientos ochenta y ocho con noventa o los que no tengan cónyuge ganarán uno coma sesenta euros más a partir de enero

Voz 1715 17:06 las cuentas son sencillas si las pensiones subieron este año cero veinticinco y los precios van a subir más de un uno los pensionistas salen perdiendo el IPC es el segundo dato del día

Voz 0032 17:15 así porque está situado en diciembre en el uno coma dos por ciento según el INE es la cifra más baja de todo el año pero aún así provoca esa pérdida del cero noventa y cinco de poder de compra para los pensionistas y en casa se preguntarán cuánto sexto pues para la pensión más baja la de aquel que tiene un cónyuge pero no a su cargo esto reciben seiscientos cinco euros en catorce pagas pues éste va a perder cinco con setenta y cinco euros al mes pierde ochenta euros y medio al año yo esto si calculamos con esta cifra de diciembre que es la que generalmente utilizamos como baremo pero a lo largo del año el IPC se ha situado hasta en el tres por ciento así que la pérdida del poder adquisitivo en otros meses es todavía más grande los pensionistas llevan dos años consecutivos siendo aún más pobres

Voz 1715 17:53 por último dato esto lo aporta la organización de consumidores Facua ha hecho sus propias cuentas para concluir que el recibo de la luz ha subido este año un diez

Voz 0032 17:59 ciento diez coma ocho por ciento en la tarifa regulada por el Gobierno para un usuario medio este consumidor ha tenido que pagar este año novecientos siete euros por la luz frente a los ochocientos dieciocho del año pasado y por eso desde Facua Rubén Sánchez critica la

Voz 18 18:12 inacción del Gobierno del Gobierno

Voz 19 18:15 a resolver el problema para proteger los intereses de los consumidores el Gobierno sigue al servicio de las eléctricas

Voz 0032 18:21 hace unos días también decíamos que el precio de la luz en España es el más caro de toda Europa en Francia por ejemplo pagan la mitad que no son

Voz 1715 18:27 otras cuentas otras certezas una parte de la nueva política parece tener viejos vicios ciudadanos es de los grandes partidos el que sale peor parado de la fiscalización del Tribunal de Cuentas el Tribunal de Cuentas ha hecho público su informe con la fiscalización de los años dos mil catorce dos mil quince que digo que es el partido de los grandes que sale peor parado pero no el único porque el Tribunal de Cuentas ha localizado problemas con las cuentas con la contabilidad de otras formaciones políticas Pilar Velasco

Voz 1743 18:56 tal Pedro buenas tardes de los treinta partidos fiscalizados el Tribunal reprocha a siete en dos mil catorce y nueve en dos mil quince presentar números que no reflejan la realidad de sus cuentas entre ellos los peor parados ciudadanos Convergència e Izquierda Unida de los grandes partidos la formación naranja encabeza las irregularidades contables no declaró un millón de euros en dos mil quince acumula numerosos sí numerosas incorrecciones en las la sindicación de su deuda y además registro como donaciones pagos que terceras personas hicieron de sus actividades como partido algo que prohibe la Ley de Financiación sale malparado también Izquierda Unida con pagos en metálico por valor de ciento cuarenta y cinco mil euros en la época de Cayo Lara y más de doscientos ochenta mil euros de los que no identificó ni el cargo público ni el donante tampoco aprueba el PNV por la actividad de los batzokis calificados como actividades mercantiles paralelas en términos generales Pedro reproche del Tribunal los partidos por no identificar a sus donantes aumenta el endeudamiento que pasa de ciento veintitrés millones en dos mil catorce a doscientos treinta y tres millones en dos mil quince

Voz 16 19:52 hora veinticinco

Voz 6 19:55 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar

Voz 2 20:20 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 20:25 Pedro Blanco se llama José Enrique le conocen como el chicle ha sido detenido esta mañana en Galicia acusado de un intento de secuestro y agresión a una mujer es el chicle es uno de los sospechosos por la desaparición de Diana que en agosto del año dos mil dieciséis algo por lo que ya fue interrogado en su momento optar a Terradillos buenas tardes

Voz 0125 20:42 qué tal buenas tardes y las líneas de investigación están abiertas pero es cierto que los operativos de la Guardia Civil están prácticamente convencidos de que el detenido está estrechamente vinculado con la desaparición de Diana Care de hecho ya se le tomó declaración al principio de la investigación durante estos dieciséis meses ha estado bajo la mirada de los investigadores vivía muy cerca de la ría donde el móvil de Diana trabajaba habitualmente de albañil tiene antecedentes por delitos de tráfico de drogas de agresión sexual y esta mañana se le ha detenido por intentar secuestrar a una joven de la localidad coruñesa de Boiro Segura denuncia de esta joven en las dependencias de la Benemérita el detenido le intentó robar el móvil la amenazó con un cuchillo trató de introducirla en el maletero el presunto raptor huyó pero las características físicas que detalló la joven de Boiro coinciden con la descripción física que tenía la Guardia Civil del principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer su mujer también ha sido detenida Se le acusa de un posible delito de encubrimiento la Guardia Civil ha registrado ya la casa del detenido donde residía habitualmente y en estos momentos está practicando otro registro en otro escenario vinculado con el

Voz 1715 21:47 en Málaga la Junta de Andalucía el PSOE Podemos todos piden explicaciones tras el suicidio de uno de los inmigrantes recluidos en las instalaciones de la futura cárcel de Archidona Málaga Esperanza Codina

Voz 1509 21:57 el suicidio de un inmigrante internado en la cárcel de Archidona reconvertidas en improvisados IED desde finales de noviembre ha desencadenado una cascada de reacciones contra el ministro del Interior el peso ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Congreso de Juan Ignacio Zoido y Unidos Podemos ha solicitado su reprobación por grave vulneración de los derechos humanos la Red Española de inmigración y Ayuda al Refugiado ha reclamado directamente la dimisión del ministro desde la Junta de Andalucía subdelegado en Málaga José Luis Ruiz Espejo ha dicho que la situación en el centro penitenciario es insostenible

Voz 8 22:27 no es tolerable que este centro penitenciario esté acogiendo recluyó yendo a personas inmigrantes que no han cometido ningún tipo de delito Ike e una cárcel de este tipo se ha demostrado con este fallecimiento que todo apunta que puede ser un suicidio que no reúnen los requisitos de la característica

Voz 1509 22:46 este viernes además la Audiencia Nacional ha paralizado la expulsión de dos inmigrantes internados en Archidona por no contestar en plazo sus peticiones de asilo

Voz 1715 22:55 son las nueve la segunda ahora vamos a mezclar música literatura teatro cine series en un resumen del dos mil diecisiete puntos veintinueve de

Voz 0032 23:02 diciembre último viernes de dos mil diecisiete así que vamos a repasar todas las emociones que nos ha dejado la cultura este año y lo vamos a hacer con los que más saben de esto en la redacción de la Ser Pepa Blanes Marta García José Manuel Romero y Alfonso Cardenal vamos a escuchar por ejemplo como en España ha triunfado la película Verano mil novecientos noventa y tres

Voz 6 23:20 nada vaya hermana vamos

Voz 0032 23:22 sobre ETA también vamos a hablar de series y en la música han triunfado también canciones como despacito muchas de Irán dejó con un pequeño adelanto producto de casas la voz de Rosalía

Voz 21 23:41 con esta noche era tertulia

Voz 1715 23:42 ocho corredor Juan Carlos Jiménez y Gonzalo velas

Voz 21 23:45 con esta son para él las claves del día

Voz 12 23:47 quién pues ahora subrayó así la crisis de la gobernanza actuales una fase transitoria un orden nuevo que ha venido para quedarse de momento la ronda de balances del año de nuestros líderes estatales mucho más que confirmar Rivera salido la tribuna con el bastón de mando virtual kilo toda el Amargo triunfo en Cataluña atacado preventivamente sus rivales el fracaso de la reforma de la ley electoral para la que se necesitarían triangulaciones imposibles con PP PSOE y Podemos poco después como confirmando el vaticinio Rivera Ábalos daba por disuelta la relación preferencial del PSOE con Podemos todo apunta a que vamos a vivir una carrera para ver quién llega la próxima convocatoria electoral con menos culpas por los acuerdos fracasados para el descargo de nuestras conciencias la crisis del modelo de gobernanza global alemanes sigue encallada a la espera de dirimir qué partido cargan con los costes de oportunidad del pacto e Italia serán zonas unas elecciones con un previsible triple empate interesante el caso italianos que puede anunciar una posible vía de salida de esta crisis de gobernar la ley electoral aprobada hace un par de meses premia sustantivamente las coaliciones puntos de que incluso el Movimiento cinco este se lo está pensando ahora que forzar por ley lo que los partidos no consiguen motu propio será sano para nuestras democracias

Voz 1715 24:55 así llegamos a los ocho veinticinco siete veinticinco

Voz 10 24:58 sí

Voz 6 25:09 hora veinticinco Madrid

Voz 0887 25:21 buenas tardes en Madrid la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha esta tarde la segunda fase de la operación especial por las fiestas navideñas primera parada pues para conocer cómo se circula por las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 3 25:33 buenas tardes pues hasta ahora tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad tan sólo encontramos complicaciones en las salidas de la capital en la tres entre Rivas Vaciamadrid dirección Valencia dificultades también en las entradas a Madrid en La dos en Torrejón de Ardoz y en las seis a su paso por El Plantío tráfico intenso en la M cuarenta en el tramo entre Coslada Vicálvaro en ambas direcciones en el resto de la red vial de la comunidad setenta Lula sin problemas vez recordamos eso sí que ya ha empezado el operativo especial de fin de año en el que está previsto que se produzcan cuatro millones de desplazamientos en todo el territorio nacional así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que planifiquen con tiempo

Voz 10 26:09 no

Voz 0887 26:11 por lo demás continuo en el hospital el niño de tres años que ayer fue atacado por varios perros peligrosos en una finca de El Molar los animales le arrancaron las dos orejas además también le provocaron heridas en el muslo izquierdo en la cara la Guardia Civil ha retirado de la finca diez perros que los dueños no tenían registrados desde la Comunidad el portavoz del Govern Arnau Ángel Garrido apunta a la responsabilidad de los padres y a la de los propietarios de los animal

Voz 0177 26:35 las que tienen que estar identificados la Comunidad en muchos ayuntamientos tienen su propio registro Iregua además de eso pues yo creo que también hay que tener sentido común y actuar con responsabilidad en la en la tenencia en la guarda de estos animales no poco poco se pues ellos especialmente por lo tanto incluso más allá de que haya toda la legislación normativa que yo creo que existe y está ahí también por supuesto que contar con la colaboración de los ciudadanos que tienen este tipo de animales no y que por supuesto debe ser una tendencia muy restringida casos muy muy concreto Fassi debería ser

Voz 0887 27:05 palabras de Garrido que hoy ha comparecido junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid tras el último Consejo de Gobierno de este año Cristina Cifuentes ha hecho balance del dos mil diecisiete asegura que la economía madrileña está mejor que hace trescientos sesenta y cinco días como también lo está el empleo aunque dice su Gobierno es muy autocrítico

Voz 10 27:23 absolutamente todo ser pues de hacer siempre mejor incluso el empleo nosotros obviamente estamos satisfechos por los más de ciento veintiun mil puestos de trabajo pero por encima de ello no pensamos tanto en los ciento veintiun mil puestos de trabajo sino las trescientas setenta y siete mil quinientas setenta personas que todavía no tienen empleo en Madrid cabe la vida en un escenario la de nuestros oyentes

Voz 22 27:50 buenas noches yo llamo para contar que estoy viviendo en la calle Serrano que que va ese chico reclama

Voz 16 27:56 tan manía

Voz 17 28:22 de insuficiente así considera el sector

Voz 0887 28:24 así madrileño el Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno para luchar contra la especulación de las licencias VTC de los vehículos de transporte con conductor que plataformas como caddie Fay Over

Voz 18 28:34 Julio Sanz es el responsable de la Federación Profesional del Taxi parece que no va a cumplir eso activar

Voz 25 28:40 de controlar esa especulación vale estar en este caso algo que nosotros entendemos que de ser intransferible porque ha sido contemplar las normas y ahora se les da un plazo de dos años para tenerlas guardadas y luego sacarlas comer crear de forma impune a treinta y seis euros

Voz 0887 28:58 desde un auto la patronal de las VTC tampoco están de acuerdo con el Real Decreto aseguran que está redactado para proteger el monopolio del taxi

Voz 1715 29:05 en contra del interés general

Voz 0887 29:07 novedades en el caso de Laila la mujer que tuvo que abandonar hace un mes la casa que había ocupado con sus tres hijos menores tras un incendio llevaba cinco meses sin luz iluminando Se con velas pese a sus promesas el Ayuntamiento de Alcorcón dejó de pasarle los está en el día de Navidad hoy se ha reunido con el Ivima que ha prometido verso expediente con la mayor celeridad pero la sorpresa ha llegado de un banco que se ofrecido pagarle entre tanto un apartahotel Jesús Santos Ganar Alcorcón

Voz 26 29:32 nada más ni nada menos amo le acusaran se haya Mater banco era propietario de la casa que se tiene que ir ha dicho que le iba a intentar buscar una solución para que hasta agrediera división social va a ser pues un apartahotel durante un mes durante este mes le contestó que sí

Voz 0887 29:53 tenemos doce grados en el centro de Madrid buen fin de semana

Voz 21 30:07 hora veinticinco Deportes

Voz 1914 30:13 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este veintinueve de diciembre último viernes del año y la verdad han pasado muchas cosas por ejemplo llevamos varios días hablando de que el Real Madrid quiere un galáctico para el próximo verano que el elegidos Harry Kane pero ha sido poner sobre la mesa que el club blanco para sacar la chequera para que empiecen a salir ofrecimientos como el de Hazard el padre del futbolista del Chelsea ha reconocido que todavía no ha renovado porque está esperando el Real Madrid y hoy ha contestado el técnico del Chelsea Antonio Conte

Voz 1715 30:44 de la a el mismo caso es el de Eden Hazard estoy orgulloso de que este equipo la verdad que es un gran chico esclavas

Voz 28 30:54 mejorar tu equipo reforzarlo y por supuesto lo venderá tus mejores futbolistas estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo pero repito tuvo una conversación privada con el jugador de la gente y también con lo que

Voz 1715 31:04 eh

Voz 10 31:07 Conthe

Voz 1914 31:08 hora al padre deja de las conversaciones el día nos deja también otro padre hablando del futuro de su hijo jugador el padre del valencianista Gonzalo Guedes a pesar de los rumores que lean relacionado últimamente con el París san Germain su padre les sigue viendo en el ballet

Voz 16 31:23 a cualquier jugador le gusta llegara a los mejores clubes ir disputar las mejores competiciones en Valencia una Gonzalo sólo falta jugar la Liga de Campeones pero de cualquier manera Él se siente bien adora la ciudad adora el club tal vez pueda quedarse un año más el rendimiento está siendo muy bueno esperamos que aún vaya a más

Voz 10 31:50 otro técnico italiano en la portada de este euro

Voz 1914 31:52 veinticinco Deportes Vincenzo Montella esta noche aterriza en Sevilla para hacerse cargo del equipo sevillista cumple un sueño entrenando fuera de su país Montelfo en Sky Sport Italia

Voz 21 32:05 aunque sorpresa estoy esto

Voz 1715 32:07 es llamado feliz y sorprendido por esta nueva experiencia tampoco lo esperaba esta posibilidad surgió de repente y debo decir que estoy muy emocionado de venir a España a un gran equipo con una afición maravillosa la Fiorentina se enfrentó a ellos en las semifinales de la Europa League y era difícil abran en el banquillo por el ambiente de los aficionados estoy muy entusiasmado por eso sólo ocurrió

Voz 1914 32:32 monte de la que dirigió al bético Joaquín en la Fiorentina allí el día seis Se van a encontrar en el derbi sevillano a Joaquín le entra la risa cuando le preguntan por el nuevo técnico sevillista comer quedará montarla

Voz 10 32:47 a la ciudad hombre que le gusta

Voz 1914 32:54 seguro que le gusta Sevilla Fontela la mañana presentación en la ciudad hispalense

Voz 1715 33:01 fuera de Djokovic

Voz 1914 33:02 ser retirado del torneo de Abu Dhabi con molestias en el codo hay bastantes dudas sobre su participación en el Abierto de Australia y también tenemos Euroliga de baloncesto decimoquinta jornada cómo ha terminado el partido el Barça Xavi Saisó

Voz 1982 33:14 con Victoria Zona Víctor Sonia victoria sesenta y cinco a setenta y nueve de catorce puntos victoria balsámica del Barcelona en la pista del Khimki ruso buen primer cuarto y sobretodo el último donde del Barcelona se ha ido en el marcador Ante Tomic doce puntos Claver doce Seraphin dos de pero básicamente el dúo Navarro Pau Ribas bien escoltados por Tomic Inclán por tanto el Barcelona que rompe una racha que empezó el veintitrés de febrero victoria en la pista del Khimki seis cinco siete nueve

Voz 1914 33:43 ya acaba de comenzar un partidazo en Vitoria Baskonia CSKA de Moscú Kevin Fernández hola hola a Soria muy buenas tardes

Voz 1704 33:49 desde un abarrotado Fernando Buesa Arena donde prácticamente hoy no caben era alfiler hay quince mil gargantas alentando el equipo de Pedro Martínez ya empezado el partido con el cartel que se presumía con mucho ritmo mucha intensidad por ahora el marcador a falta de siete minutos veinte segundos para acabar el primer cuarto este Baskonia dos CSKA de Moscú cinco

Voz 1914 34:09 pues este es básicamente nuestro manual de intenciones en este viernes toca ampliarlo todo así que empezamos y más prisa el comenzamos con el Real Madrid lo decíamos en portada comienzan los ofrecimientos varios jugadores quieren estar en las filas madridistas para el próximo verano quieren ser el próximo galáctico del Real Madrid hoy se ha postulado el belga Hazard Antón Meana

Voz 0887 34:38 pues así Sonia porque su padre ha hablado en Le Soir ya ha dicho que encaja perfectamente en el Madrid y que no han renovado con el Chelsea porque esperan a los blancos según ha confirmado la Cadena SER estas palabras de Thierry Jafar no sorprenden en Stamford Bridge el Chelsea sabe que al jugador le encanta Zidane y conociendo su carácter entienden que no se quiera cerrar las puertas del Madrid pero más allá de esto Hazard feliz en Londres el Chelsea no pondrá fácil su marcha cuentan con él al cien por cien el Madrid lo que no quiere es frenar la proyección de Marco Asensio de ahí que el año pasado descartara en fichar a Hazard cuando el belga se ofreció llegaron a tener algún contacto que otro

Voz 1914 35:16 sí que ya nadie duda de que el objetivo número uno es el máximo goleador del año dos mil diecisiete el inglés Harry Kane incluso muchos comparten la noticia que hemos adelantado en la Cadena Ser

Voz 0887 35:25 en Inglaterra que tiene mucha repercusión a la gente le gusta mucho Harry Kane todas las encuestas las internas del club Pilar de los medios de comunicación ponen al nueve por delante de otro y es que el aficionado blanco quiere un delantero centro no hay mejor delantero que el de Poquetino

Voz 1914 35:40 ya te pregunto por el asunto de la portería casilla para salir que para llegar

Voz 0887 35:44 sí correcto para que venga quepa la próxima semana tal y como contábamos hoy en SER Deportivos el vestuario del Madrid no quiere que este fichaje termine mal con Casilla apoyan a Kiko creen que con él y con Keylor la portería estaba muy bien cubierta aunque recibirán a Kepa con los brazos abiertos obviamente ven injusto el trato a Kiko y si finalmente sale esperan que el club se porte bien con una persona clave en el proyecto ganador de los dos últimos años

Voz 1914 36:11 gracias Santo en puente aéreo nos vamos a Barcelona a otro paradigma un brasileño en la agenda del Barça se trata de Artur Barcelona Joan Tejedor hola

Voz 16 36:19 regatista del Gremio de Porto Alegre el rival del Madrid en el Mundial de Clubes que podría salir tanto en el mercado de invierno como en junio pero todavía no ha llegado ninguna propuesta al club Gaucho ni del Barça ni del Madrid ni de nadie lo ha dicho su presidente Román en declaraciones a la Cadena SER a Radio Barcelona que ha dejado claro que si el Barça lo quiere tendrá que poner los cincuenta millones de la cláusula que no rebaja hace unas semanas apareció una foto de Artur con la camiseta del Barça acompañado del secretario técnico culé de Robert Fernández y según el presidente del Gremio el club azulgrana se ha disculpado por esa imagen que trajo cola desde ahí porque la foto fue innecesaria

Voz 29 36:55 frente ahora bien también tengo que decir que la junta directiva del Barça nos llamó para pedirnos perdón por la foto a mi personalmente no pero sí que llamaron a ejecutivos del fútbol de gremio avión dirigente que estaba en la reunión un dirigente que creo que se llamaba Fernando no denunciaremos al Barça la FIFA porque damos el tema por zanjado al recibir las

Voz 30 37:15 tras cerrando no Rubert Fernández un representante legal de gremio había asegurado que iban a denunciar al Barça pero las disculpas zanjan el tema y el club brasileño desconoce si ha existido algún contacto más entre Artur al Barça más allá de la foto entenderían que al futbolista le trajera la idea pero insiste en que no hay ninguna propuesta concreta de que pedirán los cincuenta kilos de lactosa

Voz 1914 37:34 ah gracias Joan en el Sevilla todo preparado para la llegada de Montella que va a ser presentado mañana aunque su segundo Maresca ya está al mando y entre los objetivos a cumplir Manolo Aguilar recuperar al mejor N'Zonzi

Voz 31 37:45 qué tal buenas tardes la prioridad en estos momentos se va a reunir con el sol si a parte del equipo y somos optimistas en el club ante la posibilidad de que el sí pueda volver a vestir la camiseta en Hilla von pela llegamos a las siete de la tarde al aeropuerto de San Pablo lo ha hecho en un vuelo privado no ya se encuentra en un hotel cercano al estadio Ramón Sánchez Pizjuán va a ser presentado mañana durante la mañana su primer entrenamiento lo va a realizar a las cinco de la tarde mañana sábado su segundo Marek ha sido el que ha dirigido la sesión preparatoria de esta mañana

Voz 1914 38:17 dos días ha tardado Paco Jémez en descartar futbolistas en Las Palmas ya avisó en su presentación que la época de cortar la cabeza de los técnicos había pasado y que los jugadores tenía que tener cuidado porque también corrían peligro no ha faltado a su palabra Francis Matas muy buenas

Voz 32 38:31 hola Sonia muy buenas pues es mucho revuelo en la isla por lo manifestado la noche ayer en El Larguero Paco Jémez sobre todo dos futbolistas que van a salir sorprende lo de Rémy no tanto lo de Ausàs pero sin duda alguna esas manifestaciones de Paco Jémez aquí ha causado mucho revuelo Paco Jémez hablando de Remick Doha es para jugadoras

Voz 33 38:47 con lo ella estaba hablando con Luis y con el presidente con con Toni que creo que es bueno que la idea de ser sacarlos del equipo y uno uno uno Remi

Voz 16 39:01 vale y el otro se puede decir por completar si toma

Voz 32 39:07 operación salida y ahora puede llegada de futbolista ayer se presentaba a Peñalba al futbolista argentino y en las próximas horas se comunicará oficialmente el fichaje del futbolista de la sociedad de Paul Teba Éibar en calidad de cedido Alejandro Gálvez

Voz 1914 39:18 gracias Francis el Atlético de Madrid por su parte se ha marchado a Egipto mañana amistoso ante el Al Ahly Pedro Fullana hola

Voz 34 39:25 hola está a punto de aterrizar ya al equipo en Alejandría donde mañana va a jugar ese partido por la paz a las siete de la tarde ante el Al Ahly un amistoso con el que va a despedir este año sin Diego constan evitó lo que no pueden jugar hasta la semana que viene por tantos han quedado trabajando en Madrid sin Godín Filipe Jiménez con molestias y también descanso Issing Nieto ni tampoco Gaitán que se han quedado en la capital para cerrar sus respectivas salidas de la entidad el que sí ha viajado y Lucas Hernández que hoy ha sido protagonista por el vídeo en el que felicita las fiestas utilizando

Voz 16 39:53 a su hermano Theo para ironizar sobre la cuarta posición del Real Madrid que pase es una feliz Navidad

Voz 35 40:00 segundo feliz año a todos perder tengamos es cuarto con cuarenta Madrid

Voz 1914 40:07 a a estas cosas de hermanos que se vacilan unos a otros gracias Pedro nos vamos a Valencia Marcelino va a estar unos días sin entrenar al equipo después del accidente de tráfico que sufrió el día veintitrés toca recuperar Valencia Ximo más mano muy buenas

Voz 36 40:21 hola qué tal muy buenas Sony así es la principal ausencia llama la atención que sea el entrenador el que está ausentado de la primera sesión post navideñas pero se lo han dicho los médicos por prescripción médica mejor que poco a poco hemos ido conociendo en los últimos días

Voz 26 40:34 la gravedad del accidente de tráfico como quedó su coche hecho trizas después de chocar con jabalí a la altura de Logroño le han recomendado los médicos que te quedes Castro el próximo partido será el día tres en Las Palmas tiene Marcelino previsto regresar en los próximos días incide el entrenamiento que ha concluido hace unos minutos es todavía Rober Ibáñez lo tiene prácticamente lo tiene hecho con el Getafe que incluye dicho Ángel Torres que se ha pedido al Osasuna pero llama la atención que el canterano valencianistas todavía hay hasta dos veces Rubén Uría que es tienen entrena al equipo estos días ante la baja de Martelly gracias el Valencia ha vuelto

Voz 1914 41:11 el trabajo también el Villarreal y lo ha hecho con susto Xavi Isidro

Voz 1031 41:14 sí es Sonia qué tal muy buenas Antonio Rukavina ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico después de golpearse fortuitamente con Álvaro durante entrenamiento pero no es dice el servicio médico del Villarreal que está bien que está recuperado que se encuentra en perfectas condiciones y que se queda simplemente en eso en un susto por ciento también novedad tienes un al después de sucesión al Levante hoy han vuelto a trabajar con el Villarreal y por tanto podrá estar para jugar sin problemas el próximo la próxima semana en el arranque de dos mil dieciocho el partido de Copa ante legal

Voz 1914 41:40 hoy también primer día gracias Xavi para Athletic Travesí Betis precisamente nuestra próxima parada es el equipo bético

Voz 10 42:18 el de como pintor en un poco de

Voz 6 42:21 todo a partir de las tres de la madrugada a las dos en Canarias El club de las acordes Diego Manrique e Iñaki de la Torre

Voz 1914 42:37 volvemos a Sevilla hoy se escenificado la renovación de Joaquín ha comentado que no descarta ser presidente del club en un futuro y los dirigentes del equipo también han aprovechado para hacer balance Fran rojillo

Voz 1031 42:46 sí han hecho balance de una ETA para de Joaquín tanto en el inicio como en esta renovación en la que la leyenda continúa y por tanto crece es el mito la figura de Joaquín que renueva con la misma ilusión con la que regresó a casa en dos mil quince quiere que siga la fiesta hay seguir celebrando cosas para empezar a ganar el derbi como primer partido del año para el Betis

Voz 24 43:07 se verá un gran derbi como de hecho Lorenzo creo que este año va a haber un un derbi hay íbamos a trabajar y vamos a poner el cien por cien para para sacar ese partido adelanta final está claro que son partidos difíciles nunca nunca sabe qué va a pasar no pero pero son partido bonito para disfrutarlo sobre todo para darle una alegría inmensa todos los béticos

Voz 1031 43:33 Lorenzo Serra Ferrer enfrente de su amigo Montelfo en el banquillo del Sevilla

Voz 1914 43:37 balance de también en el Getafe cóctel navideño hoy con los medios de comunicación repaso del presidente Ángel Torres con un pequeño palo a Juan Cala que todavía no ha renovado con el equipo azulón Jacobo Castro no

Voz 16 43:48 ha renovado hoy según el propio call hace un par de semanas no está cerca de hacerlo Ángel Torres primó la tirado una pequeña puñeta durante el discurso de Navidad para después reconocer que existe un acuerdo eso sí según según el presi escalas quién aún no ha dado el paso para firmarlo

Voz 37 44:03 no tienen más calidad

Voz 0177 44:08 sí tengo un acuerdo con el hace dos meses y solamente falta afirman él se peleó con su representante separó todos lo sabe que tiene mi despacho Lapuerta advierte que puede grafismo cuando quiera el pacto que tengo con es de dos más uno lo voy a cumplir pero todo límite decir no hace falta firmar las cosa a veces nos dimos la mano él yo y su representante que los suyos que lo cumpla

Voz 16 44:29 además ha confirmado el del español puede llegar la próxima semana hay que Flamini ex del Arsenal está a prueba con el equipo y Bordalás debe decidir si se queda con él

Voz 1914 44:38 gracias Jacob hay cosas que no se suavizan en Navidad en el Málaga malos tiempos los aficionados encaran con Michelle y con la plantilla aunque todo se resuelve con mucha educación justo Rodri

Voz 31 44:47 es así en Sonia ordena gusto otra joya como sus guitarras teniendo problemas ningún tipo de manifestación pacífica como la que hubo ayer en el Estadio Olímpico estrena el equipo ayer en lo que se personaron en la que de trabajo arremetieron contra el presidente contra la plantilla ir contra el técnico Míchel

Voz 10 45:16 cree que aquí hay jugadores que quieren esa casa perdido otros partidos Nozaleda el campo del cuadro salen al campo a tocarse la boca hay partido donde novelas así están las cosas es mala

Voz 1914 45:25 ido ojo al estudio apadrinado por la fe por el sindicato de futbolistas sobre el dinero de los jugadores sobre cómo lo invierten y sobre cómo lo pierden Jordi Martí muy buenas

Voz 16 45:35 José Antonio buenas noches o mal asesorados o utilizados

Voz 0985 45:39 los deportistas de élite llegan a perder a lo largo de su carrera deportiva más de un tercio de la fortuna ganar esta es la principal conclusión de un estudio jurídico y fiscal apadrinado por la fe a partir de la experiencia en casos reales tú pon la pasta suelen escuchar los futbolistas el deportista aporta dinero y sus socios aportan la idea les ofrecen resultados positivos a partir del segundo o tercer año pero muy a menudo no sale bien resulta desalentador ver que el patrimonio del deportista podría tener varios millones y que sin embargo acaba en inmuebles con hipotecas sociedades dividendos o cuentas a cobrar