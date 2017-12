Hora 25 (29/12/2017 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:10 no

Voz 0194 00:21 se acaba el año y otro más y los que nos dedicamos a esto de hacer información vinimos esta última jornada laborable del año de los balances que hacen los dirigentes políticos bueno sólo algunos porque otros andan desaparecidos ahora se lo cuento el presidente del Gobierno fiel a la tradición ha comparecido ante los medios para abrumar unos con cifras económicas para hablar de Qatar niña para ignorar su desastroso resultado en esas selecciones para pasar de largo de la corrupción todo como casi siempre salvo Cataluña que es coyuntural el resto más de lo mismo ha comparecido también Albert Rivera líder de Ciudadanos la camisa a punto de reventar de tanto pecho que ha sacado su partido ha sido el único que ha dado la talla en Cataluña ya andanada contra PP y PSOE por los soltados obtenidos también más de lo mismo su escuchas a Rivera te das cuenta de que este país funciona gracias a él y luego está la izquierda mejor diríamos que luego no está a la izquierda porque ni Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han considerado que fuera importante conocer su balance del año siguen desaparecidos y han mandado a otro a que nos lo explique qué lamentable la Izquierda en esto país que en momentos de tensión extrema se esconde o nos habla a través de las redes sociales por eso en el capítulo de deseos para el año que viene me van a permitir que pida políticos de altura que no nos mientan que sean autocríticos responsables con sus errores que no desaparezcan que conteste nuestras preguntas que nos hablen como adultos que no nos roben que tengan soluciones para nuestros problemas a los que les importe hemos más que sus resultados electorales en definitiva que hagan bien su trabajo que tampoco es tanto pedir

Voz 3 01:50 Ángels Barceló

Voz 0194 01:55 hoy se sientan en la mesa de análisis Juan Carlos Jiménez buenas noches Gonzalo Velasco buenas buenas Nacho Corredor buenas noches buenas noches sentado en esta mesa de análisis

Voz 3 02:05 Luis García Montero buenas Marcel buenas noches Chacón su mirada a la semana a la última semana del año la última semana del año y ya sabe que estas fechas son propicia para lo bueno de ser

Voz 1341 02:16 uno quiere mirar hacia el futuro con optimismo y espera que el próximo año sea más feliz y más justo más compasivo más democrático pero suele haber tanta distancia entre el deseo y la realidad que a veces lo buenos propósitos son una lista de objetos perdidos en el mundo imposible dos ejemplos de distancia entre fantasía y realidades Puigdemont insiste en ser president cuando se ha convertido el mismo en una persona huida de la justicia que va a ser detenido en cuanto pise el país cómo va a formarse por este camino un gobierno para Cataluña difícil lo tiene el Parlament convocado hoy para el diecisiete de enero por su parte Rajoy ha hecho con toda seriedad un balance muy positivo de la gestión política y económica estuvo muy seguro como sino hubiese sombras de su no hacer política en el conflicto catalán como si fuese verdad eso de que hemos superado la crisis deberíamos encontrar un punto intermedio entre deseos y realidades o entre la España oficial y la España real vamos saber está bien eso de de Sears esa luz estaría mucho mejor que la sanidad pública española no estuviese saturada maltratada según los sindicatos madrileños con una grave crisis en Cataluña desde que Artur Mas decidió un recorte de mil millones de euros esta semana una mujer se murió en una camilla olvidada durante más de trece horas en una sala de urgencias de Úbeda vamos a ver está bien desear ese dinero pero estaría mejor si el Índice de Precios al Consumo ha subido en dos mil diecisiete el uno coma dos que las pensiones hubiesen subido algo más del cero coma veinticinco por ciento y es sólo un ejemplo de la desigualdad con la que se ha planificado este crecimiento económico que el Gobierno ya más salir de la crisis llevamos sabes está bien desear sea amor salud dinero amor pero a ver cómo nos organizamos para vivir en pareja porque la precaria en edad laboral de la juventud está retrasando hasta los treinta y cuatro años la edad media de posible emancipación hice pensamos en el futuro no es muy prometedora la decisión del Gobierno de rebajar las inversiones en educación por debajo del cuatro por ciento nuevo récord histórico menos del cuatro por ciento en relación al PIB para educación ya estamos en el tres coma nueve en fin a ver si pone la política medios para que los deseos encuentren un hueco en la realidad te confieso Ángels que yo estoy contento Rajoy ha confirmado que en el dos mil dieciocho volverá el tren a Granada uno tiene su corazoncito al sur y es una noticia que espero que sea más que un deseo Granada lleva tres años sin tren sin que tiemble Roma no estaría de más que la política tuviese relación con el corazoncito de todas las personas en fin buenas noches ya sabes feliz dos mil dieciocho para Titi Ángels salud dinero y amor un poquito de República y muchos muchos oyentes porque te lo mereces

Voz 3 05:35 hasta el año que viene feliz año un beso

Voz 1 05:43 hora veinticinco

Voz 3 05:45 a ver Colón tu milita pidiendo tres carabela India y aquí alquilamos por hora pero es que quiero traer muchas cositas y arma pero como naufragan cauto en verano cuando vengan eh

Voz 1170 05:58 primero imagínate que llegó allí ya en playas

Voz 3 06:01 Najwa Clarita a peces de colores Montón

Voz 5 06:03 es un resort de esos de Ser Historia vivir algo merece la pena este seis de enero Sorteo del Niño setecientos millones en premios el premio es para los que insisten Lotería Nacional

Voz 7 06:23 hace un el padre hasta ver en una manga

Voz 1170 06:27 la escasez muy grande pero es que García

Voz 1341 06:31 una dieta estallase es que Barcelona para asegurarse un retiro de hilo escriba ellos Herreras no hay que hacer leña de la Albiol caído

Voz 7 06:41 eh que no ha abierto ninguna llegaré tallas grandes y ahora está en Europa

Voz 1341 06:47 más que hoy pero en esa tienda se llama de los ción es de tallas grandes

Voz 7 06:52 para el meterme

Voz 8 06:55 es ahí ya está claro

Voz 9 07:02 a vivir que son dos días este sábado hoy domingo a partir de las nueve de la mañana con Javier del Pino

Voz 1804 07:15 el deporte no Zune a todos nos une el futbol busca para Messi porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos Larguero con Yago de Vega los viernes a partir de las once de la noche sábados desde las doce siempre una hora menos en Canarias síguenos también el Islán punto es

Voz 3 08:02 pero en Hablar por hablar no hay fronteras para la conversación

Voz 11 08:07 Ángel buenas noches nos llamó este desde Suiza que bien muchísimas gracias por hacerlo ha llevado afecta Angelito

Voz 3 08:18 a nuestros oyentes nos cuenten sus historias desde cualquier

Voz 12 08:22 con del mundo que ven que me han preguntado nada no me han dicho os y esta es la cual me he intentado hablar con mi padre

Voz 13 08:32 no me dejan hablar con él Hablar por hablar unidos por el hilo de la radio desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 3 08:47 imagino es una carretera

Voz 14 08:53 allí semáforos comunicarle éxito

Voz 0194 08:58 distinta

Voz 15 08:59 si quieres algo de otros bis para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea tarde cincuenta les a todos quién eres publicidad siempre en la radio siempre en el ases

Voz 3 09:19 Cano Buenafuente y Berto Romero y Especialistas secundarios El Mundo Today Juan Carlos Ortega To Vima full vuelve el programa con más humoristas lo bueno lo mejor

Voz 16 09:33 este sábado a partir de las siete de la tarde

Voz 17 09:36 no me dirigió hoy es Nochebuena ahí en estos momentos hay que tener

Voz 3 09:39 a la zambombazo

Voz 17 09:40 mire yo les animo de Cataluña

Voz 16 09:44 Navidad y cuñados el de lo bueno lo mejor el zapping de humor de la Cadena Ser con Chevy dorado

Voz 3 09:52 cuenta con varios precios aseguran que de lo que incluyen también al comprar los regalos de Reyes como los tecnoprecios del Corte Inglés que incluye ventajas por ejemplo tienes una cámara reflex Nikon ahora cuatrocientos cuarenta y nueve euros además Nickon que devuelve cincuenta euros incluye también financia los tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en El Corte Inglés

Voz 1804 10:16 hora veinticinco

Voz 0194 10:21 el zulo nos quedan poco más de cuarenta y ocho horas para cerrar definitivamente este intenso dos mil diecisiete repleto de sobresaltos de tensiones políticas en nuestro país en el año dos mil diecisiete

Voz 1487 10:33 ha sido un año fácil en absoluto ha sido un año extraordinariamente difícil con momentos de enorme tensión para todos hemos tenido escuela

Voz 0194 10:43 Sandy Mariano Rajoy ha querido disimular las dificultades de este problemático dos mil diecisiete El el inicio del ya tradición en al balance del presidente del Gobierno después del último Consejo de Ministros del año un balance que Rajoy ha centrado en dos asuntos principalmente la marcha de la economía y Cataluña María Jesús Güemes buenas noches Olalla Spanair hablando sobre Catalunya Rajoy ha dado el titular de la rueda de prensa la fecha para la puesta en marcha de la nueva legislatura en Cataluña

Voz 1461 11:07 pero sabemos cuándo se va a constituir el Parlament lo ha decidido Rajoy en virtud del ciento cincuenta y cinco artículo cuya aplicación ha reivindicado en La Moncloa los han contado que Sáenz de Santamaría ha hablado con todos los partidos catalanes salvo la CUP que así es como el Gobierno ha puesto fecha

Voz 1487 11:23 les anuncio que voy a convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña para el próximo día diecisiete de enero después de hablar con los diferentes grupos políticos

Voz 1461 11:36 muy pendiente de la formación del Goddard el jefe del Ejecutivo ha exigido de nuevo a los independentistas que cumpla la ley quiere que en Cataluña se abra una nueva etapa basada en el diálogo califica así las pretensiones de pulmón

Voz 1487 11:47 es absurdo ser eh pretender ser presidente de una Comunidad eh viviendo en el extranjero y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero figurase ustedes que yo estuviera ubicado en Lisboa es decir creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido ya no es un problema jurídico ni político es un problema de sentido común

Voz 1461 12:08 además Rajoy no ha querido hacer como su formación que presiona ciudadanos exigiendo que Arrimadas mueva ficha a Rex

Voz 0194 12:14 dado los pasos que en el dos mil quince y acoso

Voz 1461 12:17 tirado que cada uno hace lo que estima oportuno a su juicio el triunfo de la formación de Rivera no es extrapolable al resto de España

Voz 0194 12:23 en Cataluña ha distribuido un argumento la arena que reivindica la presidencia de la Generalitat para Carles Puigdemont lo hace en tono desafiante porque dice que el Estado no podrá impedirlo la fue una velada advertencia a sus socios soberanistas de Esquerra advierte de que aquello que han querido los votantes que es la presidencia para Puigdemont no lo puede cambiar el Parlament es lo último dentro de los movimientos que se están produciendo en el bloque soberanista por el Gobierno de la Generalitat Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 12:48 aunque Rajoy tenía hasta el veintitrés de enero para convocar la sesión constitutiva del Parlament los independentistas día trabajaban con la hipótesis de que el presidente español no iba a apurar los plazos y la fijaría más o menos para mediados de mes este calendario lo aseguran las fuentes consultadas no es malo para sus intereses porque les permitirá llegar al inicio de legislatura sabiendo Surio Junquera Joaquim Forn Jordi Sánchez todos ellos diputados sólo no puestos en libertad algo que no es un asunto menor porque por un lado en función de lo que decida la justicia Junts per Catalunya y Esquerra deberán pedir alguno de los exconsellers en Bruselas a los encarcelados que renuncien a sus escaños para no perder la mayoría por otro en función de si Junqueras eso no puesto en libertad los republicanos se van a ver con legitimidad para pedir la presidencia del Govern esto es importar porque recordemos que los de Marta Rovira no quieren hablar de quién debe presidir el Parlament ni de cómo debe ser la mesa hasta no tener claro cómo queda definido el nuevo Govern empezando por la Presidencia pues bien esa línea hoy Jones para Cataluña difundido un argumentario en el que defiende que Carles Puigdemont si au si será investido y que el Estado no podrá hacer nada por impedirlo eso sí sigue sin aclarar cómo va a conseguir esta investidura que de hecho es la gran pregunta que todavía hoy se hace Esquerra por eso otro de los puntos de este argumentario parece un nuevo Puñal hacia los republicanos concretamente la lista del ex president esgrime que aquellos que no desean que el repitan el cargo son aquellos que no creen en la democracia y en paralelo este debate sobre cómo debe gestionarse el resultado de unas elecciones convocadas tras el ciento cincuenta y cinco Puigdemont sigue actuando como si este ciento cincuenta y cinco nunca se hubiera aplicado resulta que Ana en la tarde noche va a publicar un mensaje que pretende emular al tradicional discurso de fin de año dado presidenta la Generalitat normalmente se graba en Palao y emite por TV3 esta vez previsiblemente será

Voz 9 14:36 ahora en Bruselas se va a difundir por las redes sociales

Voz 1673 14:39 pero con este gesto

Voz 9 14:40 jamón pretende seguir reivindicando según él que sigue siendo el presidente legítimo

Voz 0194 14:45 también el lehendakari le ha dicho hoy a Puigdemont que se olvide de eso de gobernar la Generalitat por vía telemática desde Bruselas Iñigo Urkullu también lo ve inviable

Voz 18 14:53 el que no se puede pensar en lo que es la acción politica que es dirigir un eso dirigir un gobierno con responsabilidad de dirigir un país solamente desde una acción telemática o desde una acción

Voz 19 15:08 no es hacer política supone estar presente

Voz 0194 15:12 bueno pues ya hay fecha la marcado Mariano Rajoy luego hablaremos de la falta de autocrítica durante su intervención por los resultados porque además le han preguntado explícitamente por los resultados del Partido Popular en las elecciones en Cataluña pero me detengo en esa fecha en el diecisiete de enero donde debería o va a empezar a andar la legislatura en Cataluña Nacho y en Cataluña los soberanistas todavía no tienen claro qué pasó con la presidencia la que no es menor bueno lo tiene claro Puigdemont que dice que el presidente serlo

Voz 19 15:39 cómo estamos

Voz 20 15:40 Navidad es uno de los pocos momentos en los que muchos de nosotros tenemos tiempo para leer voy a aprovechar respondiendo a tu pregunta para recomendar un librito de noventa páginas que se llama La conjura

Voz 1170 15:49 pero que responde Jordi Amat de Jordi Amat que

Voz 20 15:52 explica muy bien también lo que está pasando estas semanas estas semanas estamos viviendo la pugna histórica entre Esquerra Republicana y Convergència Democràtica au sucedáneos respecto a quién lidera el bloque el bloque nacionalista no pasó en la época estatutaria en lo que parecía una puja por quién era más nacionales

Voz 1170 16:09 esta ante los dos pasó en el año dos mil

Voz 20 16:12 quince después de las elecciones del veintisiete de septiembre donde en fin el hecho de que estuvieran mirando de reojo imposibilitó que aceptaran que el plebiscito las elecciones que ellos plantearlo en términos previsto varios no no se ganaran pasó después del uno de octubre cuando en fin incluso Carles Puigdemont estuvo a punto de convocar elecciones pero las presiones de Esquerra Republicana lo imposibilitan pasa pasa de nuevo pasa de nuevo ahora no yo me preguntaba porque la verdad es que el independentismo tiene o ha tenido durante mucho tiempo la habilidad por cierto como como muchas de las expresiones populistas que tenemos sobre la mesa de tener un relato que por lo menos cueste el doble de tiempo de lo que ellos dedican a deshacer lo no y cuando ellos plantean hombre Si tenemos mayoría parlamentaria el presidente que proponemos no está inhabilitado por un juez para ser presidente porqué motivo eso no va a ser posible no yo esta misma mañana ahí voy a hacer mías esas palabras escuchaba esta en esta casa en la Cadena SER Argelia Queralt que me daba el argumento que es que importante la situación impide que hoy Puigdemont pueda ser investido nueva antes de las elecciones ya se sabía cuando votaron los ciudad

Voz 1170 17:18 Nos en Cataluña ya sabían cuál era el reglamento

Voz 20 17:21 lo del del Parlament de Cataluña ya sabía Puigdemont que era que era prácticamente imposible e incluso ya se lo advirtieron algunos miembros de Esquerra Republicana como Carlos mundo que eso que eso no iba a ser la paradoja es que Carles Puigdemont Jones para Cataluña Convergencia Democrática se puede encontrar con problemas si finalmente pulmón no puede ser investido y es que siguiendo su misma lógica Esquerra Republicana diga oigan pues a lo mejor sí Junquera por casualidad a partir de la próxima

Voz 0194 17:47 emana el día cuatro de negro comparece esta entre nosotros

Voz 20 17:50 el el el siguiente miembro del gobierno legítimo siguiendo su terminología es Oriol Junqueras y por tanto nosotros que hemos estado dispuestos a apoyar a pulmón pero que finalmente no ha vendido a no ha venido por cierto no cumpliendo su palabra a lo mejor ustedes tienen que que investir a a nosotros los y eso es una posibilidad de un miedo que tienen en estos momentos el espacio de Cataluña respecto a la a la investidura rozan Si bueno muy muy muy acertada la observación de Nacho está pensando yo esta mañana en relación a esta cuestión de la lógica del independentismo no como efectivamente hay una lógica no tenemos siempre la tentación

Voz 19 18:25 sabes desde las tribunas lejanas a a Catalunya decir esto es una locura esto es irracional por cierto que llamativo es que Rajoy diga que es como si él fuese a gobernar desde Lisboa cuando a través del plasma la verdad es que sería prácticamente indiferente pero bueno cerrando la nota al pie me acordaba esto lo somos mucho en clase algunos profesores de una de una sátira teniendo el autor de Los viajes de Gulliver que escribió para demostrar para ironizar sobre el estado de la cuestión en su país en su momento finales pero para demostrar como un razonamiento puede ser lógico Isère Faso al mismo tiempo escribe en una tribuna como era ese momento muy lógico y coherente vender carne de niño en la Irlanda eso tiempo escribe un argumento bajo unas premisas hay hambre en necesitamos comida necesitamos Geron comerse el razonamiento era impecable pero claro las premisas eran absolutamente falsas y esto es lo que pasó en poco aquí las premisas obviamente son falsas pero el razonamiento es muy lógico por eso para mucha gente que gobierne pues desde Cataluña entra dentro de la lógica de que es un huido de una justicia manipulada por la política es un huido político y que por lo tanto es totalmente coherente posible incluso deseable Él tiene la carga de la lógica lo que pasa es que que refutar la Televisa no claro que es absolutamente

Voz 1170 19:40 falta Juan Carlos no pero yo creo que Luis antes ha dado una un elemento clave que es la distancia que hay entre la realidad y la ficción no y me parece que en este caso no deja de ser una un argumento lógico pero la lógica muchas veces es la menos lógica de las de las ciencias no

Voz 20 19:58 por tanto uno puede construir un discurso pero seco

Voz 1170 20:02 Touré ese discurso estás con es estar hecho sobre unos pilares radicalmente es radicalmente falsos el problema no es tanto la la la capacidad de construir un discurso sino ahora mismo hay que ponerlo en marcha pero el hambre no es decir la palabra lo resiste practicamente todo pero en la práctica no o no no lo resiste y hay unos procedimientos tiene que cumplir yo creo que el día cuatro en un día absolutamente clave y dependiendo de la decisión que tome el juez Llanera pues tendremos una una situación otra yo creo que además Esquerra Republicana está claramente esperando a que pasa el día cuatro yo no sé lo qué va a pasar no tengo la más remota idea porque me parece que que aventurar posibles alternativas es eso es es jugar un poco a a a construir escenarios en el en el aire no pero sí que es verdad que si Junqueras pudiera salir en libertad provisional la situación cambia muy muy radicalmente yo no veo tanta contradicción realmente es decir de Puigdemont ha construido y ha llevado a ser Per Cataluña al segundo puesto las elecciones catalanas con este este discurso sabiendo perfectamente la imposibilidad de reales inmateriales que te me para para hacerse con el con el cargo de presidente sin embargo está ahí ya ha tenido un unos resultados en segunda fuerza más votada onces que Rajoy decía una cosa que a mí me me parece que volvemos otra vez lógicamente tiene toda la razón es decir entra dentro de las pero es que estamos en un año en la necesidad de gestionar políticamente era absurdo sino no podremos nunca darle una solución a algo que yo no lo vengo diciendo de algún tiempo se construye como una una un juego de suma cero y por tanto o unos ganan los pierden eso de que de que dice Josep Cataluña de que el Estado no va a poder impedir que Puigdemont pueda hacer presidente lo podemos ver podremos ver que incluso puede puede impedir claramente que sea presidente por tanto el escenario está abierto

Voz 0194 22:10 lo estoy si quiere Juan Carlos el Estado tienen que hacer ningún movimiento sea es simplemente hay un hay un proceso judicial abierto para ser investido presidente tiene que ir a Cataluña tiene que ir al Parlament de Catalunya en cuanto pollo

Voz 1170 22:22 o sea no hacerlo podría no hacerlo digamos volver a a a forzar el el el el reglamento de la Cámara claro conseguir una una una investidura Portugal pero claro el Gobierno inmediatamente lo recurrirá al Tribunal Constitucional como su recurso del Gobierno inmediatamente separarlas María eso estamos en efecto

Voz 20 22:45 gente se podría reformar el reglamento lo que pasa es por añadir

Voz 1170 22:48 es dificultades que el la no presencia de los diputado

Voz 20 22:51 los que están en Bruselas impediría esa investigación porque no

Voz 0194 22:53 digan la mayoría yo creo que sería bueno empezar

Voz 20 22:56 ah ah ah no comprarle el marco a Jones para Cataluña porque esa posibilidad y lo han verbalizado en Esquerra Republicana de Catalunya no tiene ningún sentido Gabriel Rufián que fue el que le dijo a Carles Puigdemont de ciento cincuenta y cinco monedas de plata cuando iba a convocar elecciones porque le llamaba vendido hace cuestión de días lo que decías que no podíamos tener el presidente por por Skype si Cataluña consigue dos colas con esta operación de este de este mes la primera es consolidar o por lo menos durante un tiempo mantener el liderazgo en el mundo nacionalista por parte del centro derecha y del de del del independentismo estar mejor posición para el objetivo que tienen algunas personas que es la creación de un nuevo partido en en ese en ese ámbito y desde luego también lo que ha conseguido es que no se esté hablando de de para hacer que es esta estatura ni para rendir ni para rendir cuentas no entre edad yo creo que no no hizo

Voz 1170 23:48 la mesa ningún proyecto político eso es otra cosa podrán verse está otra cosa que la amalgama independentista no tiene sobre la mesa un programa político para desarrollar orquesta

Voz 20 23:58 es lo que hay que evidenciar mientras hablamos de si Puigdemont de si Junqueras pasan dos cosas una no rinden ante su electorado cuentas sobre porqué han hecho lo que Hoy hoy porque no han hecho lo que no han hecho no rinden cuentas de qué es lo que quieren de hecho algunos de los intelectuales más radicales del universo independentista como Enric Vila como hoy en Nació Digital que es uno de los faros del independentismo se empezaba a criticar abiertamente a Carles Puigdemont a pedirle por favor que no vuelva y que dejen de mentir eso está pasando dentro del universo independentista recomiendo de verdad un artículo de de Villalonga en dentro del Nació Digital donde se les dice

Voz 19 24:34 Carlas no tornillo yo lo está pasando

Voz 20 24:36 universo independentista yo el veintiuno diciembre que seguí los resultados desde aquí le decía a mi entorno que lo seguí con algunos amigos digo a mí estas elecciones para sorpresa de mis amigos por lo que digo demuestran que los independentistas no quieren la independencia al fin y al cabo

Voz 1170 24:51 han consolidado la victoria

Voz 20 24:53 de dos partidos políticos que no han cumplido con su palabra ni han explicado ni siquiera por qué no han cumplido con su palabra y sin embargo el partido que la lógica independentista había sido claramente coherente y que ha exigido explicaciones Se Se ha se ha hundido no y eso también es uno de los elementos que hay que tener en cuenta Jones per Catalunya Esquerra Republicana tal uña no tienen sobre la mesa el desarrollo de nada ni de lo del uno de octubre que el delantero

Voz 0194 25:18 no se lo ha pedido tampoco no se lo ha preguntado al contrario les han votado les han vuelto a dar la mayoría absoluta en en escaños eh pero lo a dar la mayoría absoluta

Voz 20 25:25 por eso por lo que digo es que lo que el electorado independentista demuestra es que esto no va de independencia de muchas otras cosas y que son muy importantes y que hay que hay que atender pero no van de independencia porque si van de independencia tu optan por otro tipo de de de opciones no no votas por un partido político como Esquerra Republicana que introducido el concepto de bilateralidad notas a dos partidos políticos que se presentaban a las elecciones con el objetivo de acabar con el ciento cincuenta y cinco de pedir el indulto de de los políticos que hay que hay presos es un programa electoral que los comunes también llevaban porque es un programa que dentro del del Estado de derecho y dentro del marco de la España del setenta y ocho o de La Poste España el setenta y eso que es la que deberíamos empezar a construir Se puede defender pero no es un programa independentista

Voz 19 26:08 imaginemos que en en un extraño mundo posible el Ejecutivo la Unión Europea hubiesen Trans Egido Rey no hubiese podido haber independencia porque no ha habido nada preparado en ese sentido es en el que no están rindiendo cuentas creo que pasa es que por todo lo que comentáis parece que estamos en un momento más bien preparado está antes de hacer política lo que se está buscando es quién es quién no quién tiene la legitimidad

Voz 0194 26:28 cómo se sitúan en la fotografía claro es imprime

Voz 19 26:31 el reparto de los dorsales después que se pongan que se pongan a jugar la cuestión llamativa ya es de algún modo que normalmente el deseo de normalidad suele ser más fue T que que la evidencia de la anomalía no puede ser evidente de que estamos en una situación de crisis puede ser evidente que hay corrupción pero llega un punto en que uno se cansa de ir a las manifestaciones a la calle y en me parece que en Catalunya eso es algo que sabe muy bien Rajoy que lo gestiona muy bien el esperas después de aquel deseo de normalidad se imponen pero en Cataluña ya parece que que esa tensión se sigue manteniendo que el periodo de lo que llamamos no

Voz 1170 27:05 el principio de realidad no termina de imponerse con el cosa yo creo que

Voz 0194 27:11 dos dos fechas muy importantes unas el cuatro de decíamos que es cuando tiene que comparecer a Junqueras ante el juez Llarena hizo el yunquera sale de la cárcel ese día o a la mañana siguiente cuando consiguiera reunir la fianza que te pidan ahí dije a tener un problema Cataluña en vez de tener un problema Carlos fotón y la siguiente fecha fechas el diecisiete de de enero que es la constitución del Parlament empieza la legislatura y esto es nada a la vuelta de Reyes lo tenemos sobre la mesa sin dejar Cataluña antes de abordar el balance económico que ha hecho que ha hecho Mariano Rajoy Juan Carlos ni una nada ni una gota de autocrítica del presidente del Gobierno por los resultados en Cataluña ni una gota no la hemos escuchado el otro día estaba hablábamos aquí en Hora Veinticinco con Pablo Casado sólo hemos escuchado por el ex responsable de estudios del Partido Popular en Cataluña Unió a la derrota ir dimitió y aquí en el en Hoy por hoy hablaba allí contaba allí especificaba por qué había pasado que que en que se había fallado en cambio el Partido Popular no no tiene conciencia de haber hecho nada mal no

Voz 1170 28:11 pero además sean yo creo que sean enrocado mundillo

Voz 0194 28:13 curso de esto es un elemento puramente coyuntural el lector

Voz 1170 28:17 dado ha decidido dejarnos Si apoyar a Ciudadanos pero en un momento en un contexto muy determinado y esto no es extrapolable al resto de al resto de España me parece que es una cierta táctica del avestruz eh pero es muy Rajoy es que yo creo que Rajoy hoy ha hecho su mejor intervención han sido los los los quince primeros o segundos cuando ha reconocido que el año dos mil diecisiete Dominio asiduos difícil como diría él mismo y el resto ha sido el Estado tiene un problema es un problema el Estado punto es es decir bueno pues es es Rajoy pero recordemos que llevamos muchos años diciendo Rajoy hace de Rajoy actúa como Rajoy sigue siendo el presidente del Gobierno Icomos siga estando así sobre todo como a la izquierda no se vea ningún elemento que pueda movilizar al electorado yo creo lo que Rajoy seguirá Ethernet es que yo no veo alternativa ir Rajoy puede ser digamos muy frío puede ser muy distante pero tiene un concepto de lo que es la política ahí de lo que es la gestión política yo creo suficientemente sensible sabe perfectamente que un momento donde no tiene discurso donde todo lo que no es apta ha transmitido hoy es que la economía va mejor bien eso no era luego lo haremos pero pero en fin ya está no no ha dicho nada más el elemento puramente de de gerencial pero es que les sirve porque no tiene no tiene nada detrás no tiene nadie enfrente que le puedo decir en términos políticos más allá de El Apocalipsis now de algunos Inter intervinientes hoy

Voz 20 30:00 los líderes parece que tampoco existen

Voz 1170 30:02 sí claro en esas circunstancias Rajoy tiene un peso importante y sabe que resistiendo Juana la resistencia es es dura es fea pero realmente yo creo que su táctica para para seguir en por lo menos hasta el final de la legislatura sin grandes problemas

Voz 20 30:21 incluso añadiría que no afrontando este a esta cuestión dividiendo en Consejo vence por ello es el instrumento que tiene para para ganar no la crisis institucional que sigue en Cataluña no se explicaría sin Mariano Rajoy Brey no sólo el Mariano Rajoy Brey Presidente del Gobierno sino el Mariano Rajoy Brey Presidente del del Partido Popular en el libro ese del que hablábamos antes de Jordi Amat se se reparten reos con cualidades en muchas en muchas partes Noise habla de de Zapatero de de de de poner el tema del Estatut sobre la mesa más como oposición al PP que como otra cosa se habla del tripartito y de la pugna entre los partidos nacionalistas y la responsabilidad que fue pero se habla mucho del Partido Popular y con y con razón no porque el PP no lo olvidemos porque

Voz 1170 31:04 no podemos analizar la crisis institucional

Voz 20 31:07 Cataluña sólo por lo que ha pasado en el último en el último año era presidente de un partido cuyo secretario general dijo en su momento que el Estatuto catalán estaba tutelado por por ETA era presidente de un partido que recogió firmas por toda España diciendo que que había que firmar incluso en los están se decía contra contra Cataluña in encendió la mecha era presidente de su partido cuando impidió por ejemplo Josep Piqué e participar del proceso de negociación tanto en el Parlament de Cataluña como luego a través de enmiendas en el Congreso de los de los diputados encendió la mecha ya era presidente su partido cuando se alteró la composición del tribunal consideró al final que fue el pretexto para que hoy estemos en la situación en la que en la que en la que estamos no lo cierto es que el Partido Popular momento determinado ir alguna vez lo hemos comentado en este programa hace la lectura de que hoy es que no necesita los votos de Cataluña para ganar la selección es podemos mirar las elecciones del quince y el dieciséis y el Partido Popular hubiera sacado cero votos en Cataluña hubiera seguido ganando las elecciones sin embargo Cataluña como pretexto electoral para el resto de España probablemente en algún momento le ha le ha funcionado que es lo que ha pasado en los últimos en los últimos meses pues que ha parecido un competidor y alguien que está compitiendo y buscando también a Suu a su electorado porque mientras Albert Rivera dice aquí en el Congreso de los Diputados permanentemente que hay que aplicar la ley Inés Arrimadas en Cataluña está todo el día hablando de la necesidad de reformar la financiación autonómica mientras Albert Rivera a quien Congreso los diputados dice que hay que acabar con el nacionalismo catalán Inés Arrimadas Se va a Valencia a reivindicar el Corredor Mediterráneo

Voz 1170 32:46 Rajoy que siempre ha mirado todo desde la distancia

Voz 20 32:49 confiando y hasta el momento la funcionado que el tiempo hace que los demás se destruyan sigue en pie lo que no se acaba de asumir o lo asume y no le preocupa en exceso es que en este caso lo que está en riesgo no es la destrucción de su oposición que es la convivencia en Cataluña y la estabilidad en España

Voz 0194 33:05 antes de que hable es Gonzalo déjame que introduzca lo que ha dicho Albert Rivera en su comparecencia porque él sí ha aparecido ha sido junto con Mariano Rajoy lo único líder de partido que que ha aparecido para hacer balance porque ha centrado su valoración sobre todo en destacar los resultados de su partido en Cataluña

Voz 19 33:20 él cree al contrario de lo que piensa Mariano Rajoy

Voz 0194 33:23 hoy él sí piensa que son unos resultados perfectamente extrapolables al futuro político en España Guillermo Lerma buenas noches

Voz 0743 33:29 hola buenas noches el resultado del veintiuno de diciembre demuestra según Rivera que estamos ante un fin de ciclo político en España el líder de Ciudadanos que se siente reforzado por la victoria de Inés Arrimadas habla de un agotamiento del bipartidismo en Cataluña que advierte les servirá para intentar ganar las próximas elecciones en España

Voz 21 33:47 estamos acercándonos a un fin de ciclo del bipartidismo esta legislatura Nos guste o no es una legislatura transitoria una legislatura entre lo viejo lo que está por venir lo que tenemos que hacer ahora en esta legislatura Transitoria es ser una oposición útil pero que tenga un proyecto propio para que los españoles la próxima vez que vayan a votar puedan votar con ilusión a pesar de las

Voz 0743 34:09 advertencias especialmente a Rajoy y Rivera no se plantea retirarle el apoyo en el partido dan por hecho el respaldo a los Presupuestos de dos mil dieciocho Si el Ejecutivo respeta el preacuerdo ya ha firmado no temen en este momento por tanto un adelanto electoral para el año que empieza Ciudadanos se marca como reto aprobar una nueva ley electoral un nuevo sistema de financiación a acabar con los aforamientos políticos o abordar definitivamente el pacto educativo Éstas son según el líder de la formación algunas de las reformas que necesita urgentemente el país aunque desde el entorno de Rivera creen que Rajoy mantendrá su actitud inmovilista hasta el final de la Liga

Voz 19 34:45 los la goza no es el competidor de Mariano Rajoy así una intervención inteligente estratégicamente la de Albert Rivera esta mañana vamos a ver primero llama la atención cómo asumido casi la jerga de Podemos no

Voz 9 34:58 el fin del bipartidismo casi casi

Voz 19 35:00 ha citado a Gramsci no

Voz 22 35:03 un mundo viejo todavía no muerto y uno nuevo no acaba de nacer y luego ha hecho

Voz 19 35:08 algo realmente no ha salido y como con el bastón de mando virtual apoyado por el triunfo en Cataluña por claro ha dicho bueno nosotros proponemos la reforma de la ley electoral algo que requiere nada más y nada menos que ciento setenta y seis votos en el Parlamento será cuestión de que nos apoye Podemos en esta batalla nosotros queremos la reforma del Senado aunque en otras ocasiones en dicho su eliminación pero bueno esto requerirá que se pongan de acuerdo PSOE Partido Popular del mismo modo con la financiación es decir financiación territorial nosotros por nosotros pues cambiaremos este país son los otros los que no van a hacer lo posible es decir preventivamente ya le ha echado la culpa a los demás ya se ha adjudicado la verdadera voluntad de cambio entrevista muy interesante en estos días atrás a Cayetana Álvarez de Toledo de la Fundación FAES a una de las claves en relación lo que estás comentando por lo que yo creo que realmente esta vez la idea de quien resiste gana que por cierto es una cita de Cela no les va a funcionar tanto a a Rajoy es que claro es decía Álvarez de Toledo Rajoy va a tener una presión muy grande porque seguramente haya una suaviza se suavice de algún modo el discurso independentista hace una idea de del diálogo de la bilateralidad quizás vuelva incluso referéndum pactado y hacia esa idea de diálogo nadie puede negar va a haber incluso presión internacional de tal manera que Rajoy va a quedar como el malo el que niega en cambio Rivera tiene la posición cómoda de poder ser el duro el firme el que siga como un ando a las voces de protesta de los excluidos por el proceso en ese sentido a Rajoy en este caso al resistir no tiene las de ganar porque el marco se ha situado para que los caladeros de votos sigan yendo al partido al parcial

Voz 0194 36:51 eso hay mucho nerviosismo dentro del partido no no lo han manifestado incluso hoy ha negado la posibilidad de que hubiera una crisis de Gobierno etc etc pero fuera de los micrófonos porque es verdad que micrófono cuando hablas con la gente al Partido Popular nunca pasa no sólo pasa lo que dice lo que dice Mariano Rajoy pero fuera de micrófonos si hay nerviosismo en el Partido Popular precisamente por esto por esto que apuntas vamos con la parte económica su balance de año ha dado para algo más que que sólo el tema de Cataluña ha sido la estabilidad de su Gobierno ha descartado como decía cambios en en su Ejecutivo derivados precisamente del fracaso del PP en el veintiuno de diciembre o la posible salida de Luis de Guindos para el Eurogrupo dice que todo va viento en popa en su equipo Rajoy ha dejado claro que el batacazo electo

Voz 1461 37:37 coral del PP en Cataluña no va a condicionar su estrategia sigue sin hacer autocrítica por los resultados responde que no habrá crisis de Gobierno a todos aquellos que le piden cambios es más con su explicación de hoy de forma implícita ha salvado la vicepresidenta de las críticas

Voz 1487 37:52 no voy a hacer una remodelación del Gobierno porque creo que el Gobierno está cumpliendo con con su obligación si no lo creyera así pues efectivamente lo haría pero insisto no es el caso

Voz 1461 38:03 además el presidente ha comentado que aún no tiene decidido quién va a sustituir a su jefe de gabinete Amoraga ha pedido que nadie tenga prisas por cambiar Albiol no ha querido ni abordar la posibilidad de que habiéndose vaya Banco Central Europeo eso cuando toque

Voz 0194 38:17 la economía me paro un momento en eso salvado a la vicepresidenta porque tú decías Nacho que la crisis en Cataluña no se entiende sin Mariano Rajoy Brey pero un papel muy destacado en este último tramo de la crisis el de Soraya Sáenz de Santamaría que está desaparecida

Voz 20 38:30 incluso al principio porque lo olvidamos pero fue Federico Trillo y fue Soraya Sáez de Santamaría quien presentó el recurso del Estatut catalán en su en su momento fue Soraya Sáenz Santamaría efectivamente quién lideró la llamada operación Cataluña que con buen fin a los hechos me remito que no tuvo ningún éxito fue Soraya Sáez de Santamaría quién lideró con la ayuda del ministro del Interior también el operativo policial del uno de octubre que a los hechos me remito ellos dijeron que no habría urnas también fue también de esa estaría más fue el día en el que se internacionalizó el el debate político no decías yo también he tenido esa sensación hablando con gente del Partido Popular que dicen una cosa distinta no en privado que que en público y eso también es sintomático del tipo de partidos que tenemos en nuestro país no donde la critica no es no es posible porque tiene porque tiene consecuencias recordad que en precisamente en la legislatura cuando gobernaba Zapatero cuando el tema catalán empezó a estar en la agenda la política aquellos que se atrevieron a criticar mínimamente Mariano Rajoy fueron absolutamente apartados en cuanto fue en cuanto fue posible y muy probablemente los incentivos hoy de las personas que le rodean no sea decirles lo que probablemente tenga que escuchar para que cambie de perspectiva en relación al tema sino callarse por si acaso en cualquier remodelación no no salen en la foto

Voz 1170 39:48 no Juan Carlos es bastante triste que alguien que tiene una carrera política consolidada y esto es sea incapaz de un eh el Reunión del partido después de las elecciones en Catalunya cuando Rajoy pregunta si hay alguien que tiene algo que decir

Voz 20 40:03 además cuentan las crónicas que lo preguntó varias veces

Voz 1170 40:05 nadie sorprendido porque nadie

Voz 23 40:08 el suelos ese ese sorprendía pero es que es es decir que el cancelan dijo pues yo sí que tengo algo pero

Voz 1170 40:15 estamos hablando de un partido de personas maduras en personas adultas que se comportan de una forma porqué por un cargo bueno pues yo creo que si este es el partido que se ha construido y podríamos decir otros partidos no no no creo que sea algo exclusivo el Partido Popular pero el Partido Popular es especialmente fuerte por el control casi absoluto que ha establecido Rajoy además la la idea de o estás conmigo o estás contra mí entonces cualquier atisbo de crítica se considera una afrenta al partido y una afrenta al al Gobierno en un momento especialmente complicada de crisis económica etcétera etcétera bueno indica que el partido realmente está mucho más muerto de lo que Rajoy cree respecto de Soraya Sáenz de Santamaría yo creo que hay que deslindar dos cosas una es la crítica digamos general que sí lo puede hacer a a Soraya Sáenz de Santamaría y yo creo que sobre todo en la gestión de tema catalán higiene de de de de antes es decir cuando impone su su voluntad frente a las a las visiones de García Margallo que eran sustancialmente diferentes pero eso es es digamos es una parte de la crítica pero dentro del Partido Popular y sobretodo dentro de los votantes del Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría se ha convertido en el elemento seguramente más negativo y que concita una mayor unanimidad de la necesidad de apartarla del Gobierno y apartarlo del Partido Popular porque se considera que no es un exponente al Partido Popular que es una una persona que está ahí que

Voz 0194 41:47 nunca la han sentido común y además ella

Voz 1170 41:49 Hamás ha hecho un mero esfuerzo de de y de incorporación de pertenencia al Partido Popular y eso ahora es decir cada vez que hablas con alguien del Partido Popular es que es que esa sale por todos los poros frente a la otra gran competidora que es María Dolores de Cospedal que seguramente es mucho más querida dentro de los militantes del Partido Popular pero que su gestión al frente del partido también está completamente y dibujada en estas circunstancias es que el Partido Popular cuando el cambiamos el Gobierno y el Partido Popular siempre ha presumido de tener un enorme banquillo para cambiar ministros alguien me puede decir quién puede hoy quién tiene una cierta presencia que no sea coger a los presidentes autonómicos y tal pero que que banquillo tiene el Partido Popular realmente qué banquillo el parto

Voz 0194 42:39 el anuncio luego debería ser muy importante de los ministros que han pasado de algunos de los

Voz 23 42:42 que hay ahora es que es que en esa ha sido ministro claro pero os os pero sí que Morenés así la es que Ana Mato ha sido ministro es es el elemento que ha querido

Voz 1170 42:51 Rajoy tenga el peso de esos ministros personas de una cierta relevancia política yo quitaría algunos mercadillos una persona que que está muy muy por encima del del marco general de cuanto detuvo opinion pro

Voz 23 43:07 exacto sí vamos a parecía hecho

Voz 1170 43:09 el gran amistad con Mariano Rajoy no impidió que les dijeran que dio muy buenas y que había acabado su carrera como ministro por tanto bueno es que volvemos un poco antes a lo que decíamos antes es que esto es Rajoy innoble podemos ver al presidente del Gobierno que se comporta de una forma distinta a como es el como persona

Voz 0194 43:27 a la vuelta vamos con el balance económico

Voz 1 43:30 cinco

Voz 24 43:33 el deporte en que uno sino estás mayor tiempo

Voz 16 43:40 bueno hace unos uno en el fútbol este partido jugado el día en el que seleccionador español Julen Lopetegui motociclismo jornada pasada por agua la verdad es que estaba peligrosísimo Quito hoy los une el baloncesto ya teníamos ganas no el arranque de la Euroliga la máxima competición europea todo porque la radio y el deporte los fascismos entre todos son de media las diez y media en Canarias

Voz 1804 44:07 todos qué tal buenas noches del Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias Jacko debe síguenos también en el Larguero punto es este domingo a las siete de la tarde despide dos mil diecisiete con Valeria Ron

Voz 25 44:38 que que llamaba a casa que llamaron a casa desde la Casa Real porque tú abuelo falleció que había presentó en la Zarzuela hola el drama era de los millennials Francis expresiones para para referirse a cualquier seis esfuerzos

Voz 1804 44:50 él no por pregunto Diego real lo escribiría

Voz 3 45:05 los viernes no My Lol

Voz 27 45:08 esta casta hacen también nos centramos en en todos los oyentes la grabación del principio ponla sólo para para mí que hay muchos más oyentes este programa es para todos pues vamos al inicio vamos el inicio

Voz 1804 45:24 noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 27 45:29 vuelvo empezar a risa

Voz 28 45:30 Caixa lamentables contradicciones lógicas o me voy a quedar en la

Voz 1804 45:39 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 3 45:45 al Atenas

Voz 29 45:49 es una burbuja creada fue la iniciativa filatélica hice fue engrosando engrosando hasta que el globo petición por la justicia salió todas las zona

Voz 30 46:00 en esta edición especial de la crónica periodística firmada por Pedro Jiménez sobre el caso de Fórum Filatélico publicada en Podium podcast punto com directivos así tenéis la culpa de este este sábado a las nueve de la noche una hora menos en Canarias Cadena sea

Voz 31 46:22 el dieciséis de noviembre de mil ochocientos cincuenta y cinco El misionero británico David Livingstone des cumbre las cataratas Victoria Hilda su aventura ser aventurero tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti y síguenos en Ser aventureros punto es y en redes sociales

Voz 3 46:54 tengo orín grabado en mi memoria el recuerdo de los hechos vividos en el Golf Hotel espanto aquel mes de octubre de mil quinientos

Voz 16 47:04 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo

Voz 3 47:11 en la Cadena Ser vistas de la Cadena SER trasmiten noticias comprobadas en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta nadie sabe nada no entiendo nada por Andreu Buenafuente y Berto Romero no entiendo nada de lo que está pasando hay gran apoteosis apoteósica la ignorancia era vamos a publicidad Gibraleón selló este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 16 47:57 yo creo que las cadenas

Voz 0194 48:02 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido

Voz 3 48:07 cuarenta y cuatro mil quinientos uno serie cincuenta y seis

Voz 0194 48:12 este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones Si se ha jugado al cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto Es mañana tienes una nueva

Voz 1341 48:24 tú mitad con el fin de semana

Voz 0194 48:27 recuerda que este uno de enero se celebra el Sorteo de Navidad de la ONCE aún estás a tiempo de jugar por diez euros premios de cuatrocientos mil euros cuidado que toca

Voz 1804 48:46 Ángels Barceló

Voz 0194 48:50 diez y cuarenta y nueve minutos de la noche nada cuarenta y nueve en Canarias en el análisis Juan Carlos Jiménez Nacho Corredor y Gonzalo Velasco y analizando sobre todo lo que ha dado de sí ese balance del año que el habitual que hace Mariano Rajoy el presidente del Gobierno después del último Consejo de Ministros

Voz 22 49:05 el año hablando de Cataluña como bueno

Voz 0194 49:09 Cataluña no le da muchos motivos para la alegría lo que ha hecho Mariano Rajoy ha sido volcar su balance la economía en los indicadores que nos hacen confiar en la recuperación pero también que el presidente del Gobierno ha seleccionado convenientemente que contaba y que no contaba para alimentar cierto mensaje triunfalista Rafa Bernardo

Voz 1762 49:25 el balance económico del presidente del Gobierno tenía una orientación clara enunciada desde el principio

Voz 1487 49:30 esta recuperación además se nota cada vez más en la vida de los ciudadanos

Voz 1762 49:36 el repaso que hizo fue pormenorizado del empleo a las exportaciones del turismo la construcción pasando por los indicadores de pobreza pero

Voz 20 49:42 no hubo en el discurso algunos datos por los que

Voz 1762 49:45 se pasó por encima y otros que no se mencionaron en cuanto a los primeros esta referencia al paro joven

Voz 1487 49:50 mil y la tasa de paro juvenil aún sigue siendo alta pero todavía ya estamos en el nivel del año dos mil nueve omite señalar

Voz 1762 49:57 como de alta es esa tasa alta es del treinta y seis por ciento uno de cada tres jóvenes que quieren trabajar no encuentra empleo en cuanto al paro de larga duración esta importante reducción

Voz 1487 50:06 en el último año el noventa y cinco por ciento de la reducción del desempleo corresponde a personas que perdieron su empleo hace más de un año

Voz 1762 50:15 no hace mención a que el porcentaje de parados de larga duración sigue estando en España por encima del cincuenta por ciento de ellos setenta y dos por ciento lleva más de dos años en esa situación en cuanto al empleo Se subrayaron las grandes cifras

Voz 1487 50:26 es creado más de dos millones de empleos en los últimos cuatro años