Hora 25 (29/12/2017 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 al y eso es algo que hay que reivindica entonces no solamente es un error porque a él se le haya olvidado que lo oculte sino que realmente es el discurso hegemónico nivel internacional ideas de los Estados y desde las instituciones democráticas hay que combatir

Voz 2 00:16 si la complacencia lejos de contribuir a acabar con las tensiones lo que hace es que cada vez cojan más más vida propia no y en línea con lo que sugiere Gonzalo Velasco la quiebra de ese contrato social que se da por poner una fotografía el día que quiebra Lehman Brothers en dos mil ocho también tiene consecuencias políticas hoy no podríamos hablar del triunfo de la extrema derecha en muchos lugares sino fuera por la quiebra de esos de esos consensos y en la misma idea en la que insistía antes de que como es Navidad pues hay que recomendar lecturas un un buen amigo que es economista por Harvard David acaba de publicar un libro que se llama el fin del primer del primer mundo no hay quiero ligar sus hipótesis a lo que a lo que está pasando en en España y el análisis que hacía Rajoy Sierra hoy quiere ser complaciente es verdad que hoy el lo dan no medio español bien mejor de lo que vivía Luis XIV vale no hay ninguna duda y Si nos ponemos también analizar la evolución económica de los últimos siglos oye no hay duda de que ha habido progreso y que el capitalismo especialmente la segunda mitad del siglo XX fue un instrumento que permitía el crecimiento económico que en el caso europeo además estaba ligado a la redistribución de de la riqueza que consolidó un sistema de clases medias y de seguridad económica de esas clases medias sobre la casa sesenta todo nuestro todo nuestro nuestro sistema no pero lo cierto es que estas la quiebra de Lehman Brothers el panorama no es para ser optimista no la crisis ha dejado muchos impactos Iker siendo complacientes lo único que vamos a hacer es que no se exploten las narices en los próximos en los próximos años y nos centramos en España hoy el paro de larga duración por dar cuatro elementos dobla al de al de la eurozona hoy el treinta y cuatro por ciento de los jóvenes menores de dieciocho años están en riesgo de pobreza hoy los trabajadores más pobres cobran un veintidós por ciento menos que al inicio de la crisis por cierto a diferencia de los trabajadores que cobran más que cobran un dos por ciento más que el inicio de la crisis hoy tener un trabajo ya no es sinónimo de seguridad económica ya no es sinónimo de no ser de no ser pobre y lo que me recuerda al hizo INEN en este librito eh que es lo que recomendaba es que el quedan muy lejos esas palabras de Nicolas Sarkozy no sé si la recordáis en el año dos mil ocho dos mil nueve diciendo que habría que reformar el capitalismo es quedan muy lejos es verdad que últimamente el Fondo Monetario Internacional empieza a enmendar lo que ha pasado en todos estos últimos años de políticas de austeridad pero esas palabras quedan quedan muy lejos de manera que en conclusión el mensajes hoy es que la complacencia lo único que está sirviendo la complacencia de las instituciones internacionales y de en fin no enmendar el sistema económico que fue responsable de la quiebra de Lehman Brothers y que hoy todavía no ha enmendado es la aparición de fenómenos de extrema derecha que van a acabar con con aquello que llamábamos Primer Mundo Juan Carlos suelo yo creo

Voz 1170 03:00 que que digamos el debate se sitúan varios planos si hablamos en el plano de cómo funcionará el marco globalizado de ganadores y perdedores es evidente que hay unos perdedores que son las clases medias más tradicionales de los países ricos con menos capacidad adaptación a ese marco global etcétera que son los votantes potenciales de por ejemplo que Estados Unidos esté detrás en en Inglaterra de los favorables al Brexit de etcétera es decir en ese plano general dio estarían bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho ahora bien si nos situamos en un plano mucho más inmediato más pequeñito lo de un presidente de Gobierno que el día veintinueve No soy de diciembre quiere hacer

Voz 0194 03:43 a una una un balance de su de sugestión hombre

Voz 1170 03:49 te ha gustado un acierto elementos más críticos pero yo ya lo doy por por por por imposible creo que no no tenemos políticos que tengan una capacidad crítica y tendrá una digamos una una empatía de considerar que están hablando con una sociedad madura como lo di por supuesto porque ya no no no insisto mucho en esto caro

Voz 2 04:09 si nos situamos en el plano de la macroeconomía

Voz 1170 04:12 en el plano que se sitúa a Rajoy Si comparamos los datos con hace cinco años evidentemente el salto es muy importante eso no me parece que discutirlo es un absurdo ahora bien si vamos a los planos más de la micro economía de la de la de la lo que interesa a las personas a y los resultados son todavía mucho muy muy muy muy y mucho más vientos entre otras cosas porque éramos la la macroeconomía eso es una especie de gigante que se mueve arrastra pero los efectos se notan muy a la a medio plazo como mínimo o a largo plazo entonces lo mismo que la crisis al principio no se no se percibe de una forma inmediata y pasan años hasta que se percibe con toda su intensidad pues la recuperación también yo sólo dos cosas el tema de las pensiones es mucho más complicado creo que esta idea de volver a la paridad con con el índice de de precios al consumo entonces ojos al porque los pensionistas ya tampoco son un marco homogéneo hay unos pensionistas que están sobre todo son los que últimamente están accediendo al mercado al al grado de pensión que están en pensiones prácticamente máximas Secret tiene un poder adquisitivo que yo creo que es suficiente en España se corta el poder adquisitivo en otros países no pero el problema no es de los pensionistas en términos globales el problema de España son las pensiones mínimas que son extremadamente mínimas pero son tan extremadamente mínimas como el salario mínimo en España que un salario extremadamente bajo España el gran problema ahí yo en esto estoy de acuerdo o el economista favelado es un es un problema de salarios es que se está trabajando doce horas diarias estas Jara setecientos ochocientos euros mientras que tú ganes seiscientos ocho setecientos euros tus aportaciones a la Seguridad Social serán absolutamente mínimas entonces o hacemos una política de elevación de la masa salarial lo verdaderamente los problemas no no nos lo van a tener más que digamos un una difusa cultas enorme a la hora de de plantearse y luego sólo otra cosa cuando se dice las reformas que necesita España a mí me gustaría saber cual eso

Voz 1 06:15 Nozar os muy breve me he dedicado un poco con las recomendaciones de libros de nada yo no he recomendado ningún entonces voy a hacerlo el último premio que publicarlo en la web Premio Anagrama claro de ensayo de Remedios Zafra el entusiasmo resume muy bien explica muy bien el discurso que había a la el hecho de que aceptemos esos salarios tan bajos que realmente la dignidad de las personas y los trabajadores esté estés vistiéndose minada no se idea de la ilusión de la identificación personal con el trabajo del prestigio del no tengo tiempo estoy hasta arriba estoy trabajando el fin de semana que saca sin un rasguño por el que poder que presumimos no esto es una ideología que está nuestro imaginario está en las películas que hace que de algún modo aceptemos de una manera mucho más fácil esa especie de autodisciplina miento otra esclavitud eso es un factor que las clases medias vamos a tener que vigilar y que controlar hay que combatir también dedicamos tres minutos a

Voz 0194 07:10 balance de de la oposición en el PSOE el análisis ha corrido a cargo de su secretario de Organización José Luis Ábalos parte del metal Sage centrado directamente a Rajoy le ha acusado de no haber buscado los acuerdos y denostar a la altura de la labor de gobierno aunque cree que no es momento de hunde adelanto electoral y además Ábalos ha puesto de manifiesto el alejamiento que su formación tiene ahora mismo con respecto a Podemos José Luis Sastre

Voz 1071 07:32 para el PSOE Rajoy ni hace ni deja hacer no acuerdan y gobierna vive como si estuvieran funciones según decía el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos que reprochaba al Gobierno también a Ciudadanos la crisis social que dice que hay en España además de la Territorial hablado Ábalos de la corrupción del retroceso en décadas en políticas sociales pero cree que tal como están las cosas no es el momento de que España vaya lección

Voz 3 07:53 es decir en un momento en que el la integridad territorial de España la convivencia en España lo que vamos estar pidiendo elecciones ya les he dicho cuál es nuestro nivel de responsabilidad sentido de Estado que tenemos vamos a exigir al Gobierno

Voz 1071 08:06 que cumpla por lo que decía Ábalos Pedro Sánchez habla con frecuencia con Rajoy por teléfono pero no se ha reunido con el como hizo ayer Albert

Voz 3 08:13 a las relaciones son distintas nosotros somos el principal partido de la oposición somos la oposición ir somos la alternativa este Gobierno y el señor Rivera es el socio de gobierno lo normal sería que señor Rajoy el señor Rivera se vieran

Voz 1071 08:27 Ábalos quería meter en el mismo pack al PP y a Ciudadanos a quienes ha dicho que por querer ser tan exclusivos se quedarán solos y a la vez pretendía distanciarse de Podemos de quién es el PSOE dijo este mismo año quieren sus socios preferentes y ahora

Voz 3 08:40 ahora ya no no dicen es que no tenemos enfermo una sociedad esto intentando repasara Si tenemos alguna no jamás hemos tenido algún problema porque en Barcelona nos expulsaron del Gobierno municipal a comparar

Voz 1071 08:52 el secretario de Organización y no Pedro Sánchez porque según el mismo Ábalos no extradición que comparezca el secretario general porque es la política de comunicación del país

Voz 0194 09:01 los socialistas mano posen podemos tampoco ha dado la cara Pablo Iglesias pero Rafa Mayoral que ha sido encargado de atender a los medios ha subrayado más que nada la corrupción en el Partido Popular Mariela Rubio

Voz 1450 09:10 sí para Podemos dos mil diecisiete fue el año de la trama de la imputación del PP le fue de púnica el año de la moción de censura donde se evidenció aseguran que el PP no tiene modelo de país es el año en el que podemos dice haberse quedado solo en la oposición cuando el PSOE sea entregado a un PP que no ha comprendido la necesidad de diálogo en la

Voz 4 09:28 crisis catalana Rafa Mayoral exsecretario de relación con la sociedad civil de Podemos dos mil diecisiete el año en el que la monarquía como institución antidemocrática machista mostró su cara más autoritaria pidiendo mano dura en vez de diálogo tres el año en el que la necesidad de una visión plurinacional del Estado se hace más necesaria para la articulación de la fraternidad frente a las visiones nacionales que nos llevan a un callejón sin salida y que son

Voz 0032 09:52 incapaces de entender la pluralidad de identidades

Voz 4 09:55 Nuestro pueblo para Podemos dos mil diecisiete ha sido también el año en el que el PP ha pasado de estar contra las cuerdas por la corrupción han encontrado en la cuestión de la confrontación de las identidades nacionales un marco en el que se sienten algo más cómodo

Voz 1450 10:09 queremos un dos mil dieciocho para la construcción de una alternativa democrática decía Mayoral que aseguraba que harán balance sobre los malos resultados conseguidos en Cataluña a la vuelta

Voz 0194 10:18 y la oposición también señala al ministro Juan Ignacio Zoido después del suicidio de uno de los inmigrantes internos en la futura cárcel de Archidona en Málaga una noticia que hemos conocido esta mañana y que para la oposición evidencia las pésimas condiciones en las que se encuentran estos inmigrantes Málaga Esperanza Codina

Voz 0809 10:33 el PSOE cree que la muerte de un inmigrante en la cárcel de Archidona es la gota que colma el vaso en la anómala situación de acondicionar como si un centro penitenciarios en estrenar pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior no es la única reacción contra Juan Ignacio Zoido tras conocerse el posible suicidio de esta persona un argelino de treinta y seis años que se habría ahorcado con una sábana en su celda Unidos Podemos ha solicitado la reprobación del ministro por grave vulneración de los derechos humanos ya ha cargado contra la gestión de Interior desde que más de quinientas inmigrantes fueran internados en el penal malagueño a finales de noviembre el delegado de la Junta en Málaga José Luis Ruiz Espejo ha dicho que la situación es insostenible

Voz 5 11:13 que no es tolerable que este centro penitenciario esté acogiendo recluye yendo a personas inmigrantes que no han cometido ningún tipo de delito Ike en una cárcel de este tipo se ha demostrado que no reúne los requisitos de la característica ni es adecuado para recluir personas inmigrantes

Voz 0809 11:32 Interior no desvela cuántas personas siguen internadas en este centro al menos siete menores fueron recluidos inicialmente y luego trasladados son centro tutelado por la Junta este viernes además la Audiencia Nacional sin entrar en el fondo del asunto ha paralizado la expulsión de dos emigrantes cae en Archidona de veinticuatro y cuarenta y un años porque el Ministerio no contestó en plazo sus peticiones de asilo mañana hay previstas dos concentraciones en Málaga en repulsa por la muerte del inmigrante argelino para pedir una provincia libre decía

pues de trabajo muy lento Juan Carlos Jiménez Nacho

Voz 1170 12:07 pues pues de trabajo muy lento Juan Carlos Jiménez Nacho

Voz 0194 12:10 Corredor Gonzalo Velasco muchísimas gracias y hasta el año que

Voz 0032 12:12 vienen generaliza John queden es feliz año nuevo Joseba pero entra Aitor Albizua con el resto de noticias buenas noches la Guardia Civil ha detenido esta mañana en Boiro A Coruña un nombre conocido como el chicle que está acusado de un intento de secuestro y agresión sexual a una mujer y es que además es el principal sospechoso de la desaparición de Diana que en agosto de dos mil dieciséis algo por lo que Yahoo interrogado en su día la policía también ha detenido su actual pareja por presunto delito de injuria miento los dos van a pasar al menos setenta y dos horas en la Comandancia de la Guardia Civil en Coruña la Coordinadora Estatal de VIH Sida celebra la aprobación del decreto que va a permitir en algo más de dos meses la venta de pruebas de diagnóstico del virus en farmacias sin prescripción médica el presidente cedida Ramón espacio considera que este texto va a ayudar a romper sobre todo tabú

Voz 6 12:58 pues los rurales y que no quieran

Voz 7 13:01 lo solicite cosa no se irá porque no es bueno que más con respecto pues la acogida hay miedo de todo esto

Voz 0032 13:10 hoy hemos conocido también los datos de abortos de dos mil dieciséis son los últimos disponibles que demuestran que la tendencia a la baja se mantiene aunque el descenso en el número de abortos sólo superó el uno por ciento nueve de cada diez mujeres que lo hicieron lo hicieron a petición propia y sin que hubiera riesgo ni para ellas ni para el feto este viernes nos deja una dimisión la del alcalde de Firgas de Coalición Canaria que suplantó a su hijo en unas oposiciones se llama Manuel Báez ha reconocido los hechos y se va del Ayuntamiento del partido Alexis Henríquez es el alcalde en funciones

Voz 8 13:40 el ha confirmado de que de que suplantó a su y parece un hecho muy

Voz 9 13:45 a grave Si no podemos perder

Voz 8 13:47 aquí ya que sigue como concejal y como alcalde del ayuntamiento es

Voz 0032 13:55 esta tarde se ha declarado un incendio en la localidad de cuya en Castellón el viento está dificultando las labores de control del fuego en las que un bombero ha resultado heridos han desalojado por precaución alrededor de veinte masías de la zona y un hotel rural a esta hora sigue activo el fuego y las labores de extinción no van a parar en toda la noche la Generalitat hecho tiene activado el riesgo de incendios

Voz 6 14:15 por la falta de lluvias Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 10 14:26 que rondan los cuando el baile

Voz 11 14:36 García buenas noches en las noches último tramo de cultura de este año de este año es que es el último viernes de este años bueno si lo haces así como con pela eh no es que me lo dimos contentas no porque dio mucha cultura este año hemos hecho un montón de cosas hagámoslo bien que si te podía

Voz 1513 14:53 bueno veníamos es de hablar de lo mejor de de este dos mil diecisiete con Alfonso con Pepa con José y Alfonso hablaba de María Arnal y sí de Marcelo valles como los discos de del año en los proyectos musicales más interesantes bueno pues van a estar junto también otros grupos como la sodio de Pedro en ritmo y en el primer festival del año que es el actual de de Logroño que empieza el dos de diciembre de dos mil siete y además ya viene la semana que viene y bueno pues lo llamamos así los los medios siempre el festival más tempranero del año el que primero empiece

Voz 10 15:25 tras tras

Voz 11 15:34 vuele no acertamos le tonillo eh un que con la palabra del año

Voz 1513 15:38 Fundéu deja noticias falsas yo dije turismo fobia haya sido aportó ya bueno en la palabra del año que elegido en la Fundación del Español Urgente y es un neologismo que da nombre al miedo al rechazo a la versión a los pobres Éstas la palabra de del año dos mil diecisiete es un término acuñado por la filósofa valenciana Adela Cortina empezó a nombrarlo en mil novecientos noventa y cinco en un artículo de prensa después publicó un libro en Paidós titulado aportó fobia el rechazo al pobre y bueno en la tesis que sostiene Cortina es que

Voz 13 16:08 en el hecho de que de que

Voz 1513 16:12 llamemos a nombre hemos xenofobia o racismo al rechazo a los inmigrantes a los refugiados eh en cierta manera un tiene algo de trampa y tiene algo de falsedad porque en realidad lo que estamos demostrando esa versión es una versión que no se produce por su condición de extranjeros de refugiados de inmigrantes sino porque son pobres Sapporo fobia claro apuró entonces ese fue el griego la raíz de de las palabras apuros es pobre Faubel es espantar Sese en bueno pues Adela Cortina explica que hay que nombrar las cosas para hacerlas visibles porque cuando algo se le pone un nombre la gente lo reconoce pues de lo que habla frente enfrenta eso Adela Cortina también estaba hace unos días en la SER aquí la SER hablando precisamente de esto

Voz 0010 16:53 yo empecé a reflexionar sobre que efectivamente hay xenofobia desprecio y rechazo al extranjero hay también cristiano fobia islamofobia homofobia pero que había una tipo de rechazo que es transversal IS el rechazo a los que son pobres a los que parece que no pueden darnos nada muy interesante a cambio porque las gentes atendemos bien a aquellos que nos pueden aportar beneficios sean de la raza que sean del sexo que sean y sin embargo a los que no pueden aportar unos beneficios pues los mal tratamos bueno que he intentado ver si hay algún tipo de base biológica para esta tendencia a rechazar a los pobres he creído que sí que igual que hay una tendencia a la xenofobia Se dice que nuestro cerebro es xenófobo pues creo que también podemos decir que nuestro cerebro es a prófugo porque por una parte estamos tenemos un interés en asegurar nuestra supervivencia y por otra parte tenemos un interés en rechazar todo aquello que nos molesta es esto cuesta reflexionar a ver a simple pónganse

Voz 0194 18:01 no le ponga nombre las cosas es el más es una palabra que

Voz 1513 18:04 de la RAE ha incluido en el diccionario aportó fobia bueno hoy llega a los cines una película que vimos hace la friolera de treinta y tres años

Voz 14 18:13 hemos podido quedar ahora los así que no me echan en la cabeza podríamos

Voz 11 18:25 el en la cabeza sabemos que la lio parda irse bueno yo es que creo que no la vista película la vista no les sé que son los grandes

Voz 0194 18:31 pues porque todo el mundo habla de ellos pero es como lo de Juego de tronos que la gente habla de cosas que yo no era ni es tampoco tampoco tampoco tampoco

Voz 1513 18:38 hay una infancia hay ahí si no bien no me interesa verías otras películas más no bueno tampoco te creas

Voz 0194 18:45 a ver si si veía otras películas pero los Grizzlies hombre claro que se que son yo utilizo mucho la la palabra Kremlin pero no yo creo que no voy nunca la peligro

Voz 1513 18:51 los greens Se se estrenaron en mil novecientos ochenta y cuatro y fue el mismo año que estrenó caza fantasmas Karate Kid saque fue un año de las que yo

Voz 0194 19:01 no vamos a cambiar de tema cinematográfico del que me alegro también te lo diré está muy bien puedo tener por delante de llegar donde he llegado sin ver estas tres películas es yo creo

Voz 1513 19:10 que se estrena esta película cien cines de toda España precisamente porque tú no le has visto pues es que creo que tampoco la verdad tampoco va a ser a verla muy bien pues vamos a las cosas mucho más interesantes que hacer vamos a cambiar vamos a hablar de dos mujeres que no interesan mucho una ella se llama La Ribot eso es verdad es más conocida como bailarina como coreógrafa también es autora de piezas visuales de instalaciones que estos días se están exponiendo en una galería de de Madrid la Galeria Max Estrella dos de ellas son piezas envidias son planos secuencia y una tercera es una instalación formada por once sillas defectuosas sillas de madera baratas que el espectador y el visitante se puede sentar en ella sigue son sillas que tienen grabadas citas de coreógrafos y de artistas bueno pues tanto las sillas como las dos piezas vídeo exploran la idea de de movimiento y además la silla es muy es muy es muy particular porque es un elemento que La Ribot ha usado muchísimo en sus de largo de su carrera yo hablaba de ello bueno sí es un ha sido

Voz 6 20:10 viento teatral tiro fortísimo de que siempre es como un clásico en el teatro clásico siga al espectador clásica el teatro tan

Voz 15 20:18 quién es la silla del que no está del personaje ausente de de la espera de del observador

Voz 6 20:29 es decir fue muchas cosas mi obra están incluidas pues un poco por lo mismo lo que pasa es que mío ente general en casi todas las pie mucha de las piedras incluso llegan a ser objetos extraños en máquinas que absorben violan destruyen el cuerpo en este caso ni o mucho porque ha sido muy interpreta de mi de mi trabajo la segunda

Voz 1513 20:54 Gere Silvia Marsó la actriz que protagoniza y produce que produce está detrás de de un montaje en la tonelada diría que se llama veinticuatro horas en la vida de una mujer es la novela de Stefan Zweig convertida en un musical de cámara muy intimista muy pequeñito es la historia de un aristócrata que se replantea toda su vida a partir de un suceso inesperado en algún momento alguien

Voz 16 21:17 se ha visto en un cruce de caminos no ha sabido o no ha querido verlo o no querido entender que tu vida puede cambiar que tú puedes dar un giro de ciento ochenta grados solamente con tomar una decisión y eso es lo que esos el la gran reflexión que planteas Baeza en esta novela

Voz 17 21:38 soy Dios

Voz 6 21:42 sí

Voz 11 21:48 la exposición de la que hablamos ayer te acuerdas la el no pasarán así que les para era para abrir abrir sí que bueno que era una especie homenaje los ciudadanos anónimos se hacía en la Casa de la Panadería va Plaza Mayor mañana en abril lo recordaremos porque sí sí sí a olvidar Segur me quedé con el dato está claro es que no no me acordaba de donde era es la Casa de la Panadería perfecto porque bueno estaba sonando

Voz 1513 22:08 Sidoni porque mañana celebran veinte años de carrera de escenarios lo hacen con un concierto en el Palacio de los Deportes aquí en Madrid y además con este concierto cierran su gira la gira de su último disco que se llama El peor grupo alguno

Voz 11 22:24 hasta el año que viene Marta del año que viene diez años que igualmente echa

Voz 18 22:46 no

Voz 19 22:58 yo nos queda Ramoneda el dietario

Voz 6 23:06 nada nuevo

Voz 1150 23:07 el año político Rajoy hace balance para decir que ha sido un año difícil pero que no pasa nada que el Gobierno lo ha hecho muy bien y que no hay razón ninguna para cambiarlo y que su política no tiene nada que ver con el de esas

Voz 2 23:18 el sector al que el PP ha sufrido en Cataluña

Voz 1150 23:20 Albert Rivera presidente de la agenda parlamentaria para ir marcando puntos centrado debilidad del Gobierno y acumular capital para el futuro inmediato Pedro Sánchez y Pablo Iglesias desaparecidos y Puigdemont inasequible al desaliento anuncia para mañana mensaje presidencial de fin de año desde Bruselas muy poco ofrecía la política para levantar el ánimo después de los desencuentros del año que termina por este camino ya sabemos que toca más de lo mismo Apolo fobia es la palabra del año para la Fundación del Español Urgente se la debemos Adela Cortina y es un acierto sin duda la xenofobia y el racismo siguen operando en la construcción de chivos expiatorios en nuestros males pero en una situación de fractura social como la generada por la crisis de dos mil ocho en la base de estas formas de rechazo y más allá de ellas está el de expresión pobre que acompaña al crecimiento de las desigualdades que llegar reconocimiento los perdedores ningunear despreciarlo es es una forma de apartada del gran temor que un día su desgracia pudiera ser la nuestra acaba un año en que aquí fuera de aquí hemos visto señales de cambio en la gobernanza hay Inter penetración entre política y justicia que está viviendo España con la cuestión catalana confirmó un proceso de judicialización creciente de la vida pública en toda Europa el triunfo de Macron desde la nada afirma la crisis de los bipartidismo europeos y muestra la capacidad del sistema para reemplazarlos una brillante operación de populismo Nacional republicano ha llevado al poder en Francia el neoliberalismo que tanto se le resistía y Putin en Rusia Aichi Jinping en China aparecen como grandes triunfadores de un nuevo desorden internacional que Trump simboliza capitalizado de momento pro el nuevo despotismo oriental

Voz 20 25:00 adiós

Voz 21 25:04 no

Voz 6 25:09 terminamos en uno por hoy por este año cinco ya no volverá hasta el año que viene para aquí estaremos feliz noche Ángels Barceló

