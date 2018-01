Hora 25 (01/01/2018)

Voz 1 00:00 quizás hoy no proceda

Voz 1667 00:02 ante Arles ninguna pregunta aún camisa me ocurre una que ustedes han escuchado muchas veces por estas fechas en la Cadena SER hay alguien ahí por respeto aquí en la planteaba ir por miedo a no tener respuesta simplemente dejemos constancia de la primera gran noticia de dos mil diez

son las ocho a las siete en Canarias

Voz 1667 00:47 seguimos aquí con un año en blanco por delante feliz dos mil dieciocho en nombre de todo el equipo de Hora veinticinco y en los primeros compases de este año nuevo la violencia del hombre sobre la mujer el caso de Diana Acker que ha dado un vuelco como saben en plena despedida de año y que nos deja a esta hora con el principal sospechoso del asesinato entre rejas Galicia Ricardo Rodríguez dos tardes

Voz 5 01:08 buenas tardes Enrique Wim alias el chicle se encuentra ya en la cárcel de Teixeiro para cumplir la prisión provisional incomunicada y sin fianza decretada por la jueza de guardia de Ribeira al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva el investigado que se ha acogido a su derecho a no declarar se enfrenta a un delito de detención ilegal y otro de homicidio doloso sin perjuicio de que el avance de la investigación pueda permitir otras calificaciones más graves como la de asesinato

Voz 1667 01:32 la autopsia al cuerpo localizado ayer tardará unos días aunque los resultados preliminares ya apuntan a indicios de criminalidad el abogado del chicle afirma que su cliente ha confesado donde estaba el cuerpo pero no el asesinato

Voz 6 01:45 todo ser reconocido autor de ningún delito doloso ni de asesinato homicidio jamás de que en varios medios está diciendo que hay tanto que se reconoció autor dolido sexual como que hay algún tipo de indicio racional de que el delito contra la libertad sexual eso es radicalmente falso ni como conocía el lugar obviamente si les digo que ha colaborado con el club son las zonas donde estaba la Guardia Civil ha hecho hincapié en su actitud positiva esta fase previa son entramos facilitando de alguna manera el hallazgo del cadáver expresiones textuales del mitigar la lo posible sufrimiento de la familia

Voz 1667 02:32 estrenamos año de nuevo aquí en la SER con entrevista Luis de Guindos afrontamos dos mil dieciocho con importantes ignora incógnitas como la deriva económica de Catalunya hay su traducción en el

Voz 7 02:42 esto de España se ha apostado por ejemplo una desaceleración de cuatro cinco décimas el PIB de Cataluña son doscientos mil millones de euros aplique los cero cero cuatro cero cinco y eso lo que supones que ha podido costar perfectamente ya unos mil millones de euros cálculos

Voz 1667 02:56 el ministro De Guindos espera que el nuevo Gobierno de la Generalitat actúe dentro de los márgenes de la ley que renuncian La

Voz 0325 03:02 el unilateralismo Iker se vuelva

Voz 1667 03:05 la autonomía a Cataluña para atar el apoyo del PNV a los Presupuestos de la

Voz 7 03:09 estado de convencido de lo que existe una voluntad a priori de negociación una vez que haya nuevo gobierno en Cataluña yo estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco

Voz 1667 03:19 estará dispuesto gana escucharon De Guindos que no se ha mostrado especialmente preocupado por los resultados de Ciudadanos en Cataluña en comparación a los del PP que ha apostado por una subida de los tipos de interés que sigue sin cerrar la puerta a una posible salida del Gobierno para ocupar un puesto en Europa

Voz 7 03:34 lo importante es que España consiga el pues estoy convencido de que va a ser siempre eso es lo importante

Voz 1667 03:39 alguien del Gobierno se va al BCE que lo que

Voz 7 03:42 cedió necesariamente en absoluto pues entonces ese puesto se tendrá que de alguna forma que cubrir

Voz 1667 03:49 aquí en el exterior dos mil dieciocho empieza intensiva se estrena con Quinn John Donald Trump haciendo de las suyas Nacho Palomo

Voz 5 03:56 buenas tardes Pablo el presidente estadounidense ha reclamado un cambio de la situación política en Irán lo ha hecho vía Twitter Trump ha mostrado su apoyo a los manifestantes de los últimos días contra el presidente Rohaní ya hay diez muertos por las protestas es un pueblo hambriento y reprimido desde hace años ha escrito Trump por su parte el líder norcoreano advertido a Washington que ya posee la capacidad nuclear para llegar a cualquier rincón del territorio estadounidense y que el botón rojo lo tiene instalado en su escrito

Voz 8 04:21 Mario son yéndose hay en Gerona inste a Viena

Voz 5 04:25 mensaje navideño de kilos nunca donde también ha tendido la mano a su vecina Corea del Sur allí se celebran este año los Juegos Olímpicos de invierno están dispuestos asegura a mandar una delegación norcoreana para participar en ellos además en Yemen hay al menos veintiocho muertos por un bombardeo al oeste del país cifra provisional porque hay numerosos heridos el ataque lo ha realizado la coalición árabe de vuelta a nuestro país el uno de enero nos deja los nuevos precios sube el gas sus seis los peajes un dos el envío postal un nueve por ciento también suben pero menos las pensiones un cero con veinticinco y el Salario Mínimo

Voz 0239 04:56 el cuatro por ciento en realidad muchos

Voz 1667 04:59 van a estrenar dos mil dieciocho mañana como es normal muchos de ustedes que nos escuchan están de regreso a casa así que vamos a comprobar cómo están las cosas a esta hora en la carretera DGT Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 8 05:09 buenas tardes pues jornada complicada de vuelta a de este fin de año

Voz 9 05:13 en las carreteras españolas en madres estamos pendientes en la cuatro de un accidente que se ha producido en Aranjuez y que genera ya siete kilómetros atenciones en dirección a la capital mucha precaución circulan por esta vía en la M40 otro alcance provoca tres kilómetros de tráfico intenso desde Carabanchel Alto hasta la zona de Villaverde en sentido A cuatro más dificultades centrada la capital en la uno en El Molar en la cuarenta y dos en Parla la A6 en Torrelodones y desde la

Voz 1667 05:40 Nos hacen Barcelona complicaciones para entrar

Voz 9 05:42 la Ciudad Condal también por hace dieciséis en Nou de Berguedà en Berga en Toledo complicaciones en dirección a Madrid en la A cuatro en Ocaña la A42 en Illescas cinco A5 en Santa Cruz de Valmojado en Castellón dificultades en la A veintitrés en Sony en sentido decreciente en Huesca la nieve está obligando usar cadenas en los puertos Portalet Cotefablo Pedralba Coll de fachadas que en el túnel de Bielsa y tengan precaución por último por fuertes rachas de viento en Lugo la doce Mondoñedo en Cantabria en esta a ocho también en Castro Urdiales y por último en Burgos la A doscientos treinta y uno en Villanueva de Arganda

Voz 1667 06:21 gracias Antonio feliz año también para vosotros igualmente estrenamos año con algunas lluvias saber si continúan que falta hace Luismi Pérez buenas tardes

Voz 0325 06:29 buenas noches el tiempo va a seguir dominado por los vientos de poniente que van a soplar más fuertes en el Ebro el Mediterráneo y en Galicia con nubes todavía en el extremo norte peninsular alguna lluvia en Galicia esta noche en el Cantábrico y también en los Pirineos con cotas de nieve de mil setecientos metros atención a las nieblas nubes bajas en muchas zonas del Duero del Tajo Guadiana del Guadalquivir en cambio cerca del Mediterráneo y en Canarias tiempo más tranquilo ya décimos suave pero ventoso mañana más de lo mismo en Galicia muchas nubes que por la tarde van a dejar más lluvia y las nubes del interior peninsular que les va a costar disiparse con un ambiente muy suave eso sí cerca de las

Voz 1667 07:04 Costas a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Marta Casas buenas tardes

Voz 9 07:08 es Pablo muy buenas y feliz año venga vamos con esto

Voz 1667 07:11 Ediciones y por salirnos de lo habitual dinos quién ha ganado los saltos de Año Nuevo

Voz 9 07:15 pues es una de las tradiciones de siempre en Losail desde el primer día de enero hangar mis en los que la victoria ha sido para el polaco Camila es el actual doble campeón olímpico

Voz 1667 07:23 su segundo triunfo en el torneo en el que es además

Voz 9 07:26 el defensor del título pero más allá de esto como te puedes imaginar han pasado otras cosas como por ejemplo abierto el mercado invernal en nuestra Liga ese ha confirmado el primer fichaje el de Jairo por la Unión Deportiva Las Palmas llega hasta final de temporada procedente del Mainz alemán y otro que puede cerrarse en las próximas horas la marcha de Erik Morán del Leganés a Laica de Atenas además el Valencia informa hace unos minutos de que Marcelino García Toral no ahora con el equipo esta semana en el partido de Copa del Rey tras el accidente sufrido hace unos días sin fútbol en España así que lo hemos tenido en la Premier está en marcha un partido el que enfrenta al Ewerthon ya el Manchester United en la segunda parte de momento gana por un gol a cero el equipo de Mourinho antes triunfo del Liverpool frente al Marley sin Coutinho por lesión he victorias contra el perfil del Newcastle de Rafa Benítez contra el esto

Voz 1667 08:08 gracias Marta hay otra tradición no estaríamos en uno de enero sino escucháramos esto ya saben

Voz 7 08:36 a la marcha Radetzky aplaudan en casa flojito que seguro que hay alguien que lo agradece ocho y nueve

Voz 4 09:31 o es que no ha dado ni una obra vida moderna con David Broncano miles no

Voz 4 10:16 hora veinticinco

Voz 12 10:20 Pablo Morán estamos muy dolidos por lo que pasó que no esperábamos sabíamos que teníamos dudas chino Ayuntamiento de Reagan esos semejante con porque despejaras tenemos sino que eso conlleva unos muy mal rato Jamaica porque tonto solos

Voz 1667 10:45 a veces en A Coruña el pueblo que ha pasado este cambio de año entre el aumento el dolor la consternación después de saber que a falta de confirmación de la autopsia El cuerpo de Viana que era podido estar todo este tiempo en un pozo de una nave abandonada de la localidad hoy han expresado ese lamento ese dolor y esa consternación en una concentración de repulsa al crimen el principal sospechoso pasa ya su primera noche entre rejas volvemos a Galicia Ricardo Rodríguez hola de nuevo

Voz 5 11:11 hola de nuevo Pablo Ricardo el principal sospechoso es

Voz 1667 11:13 José Enrique a Boeing alias el chicle que después de indicar dónde estaba el cuerpo de Viana se ha negado a declarar ante la juez ya han enviado a prisión

Voz 5 11:21 si el presunto asesino de Diana que está ya en la cárcel de Teixeiro La jueza ha decretado su ingreso en prisión provisional incomunicada y sin fianza la incomunicación se adopta a petición del Ministerio Fiscal para evitar que trate de influenciar en la declaración de testigos de los hechos lo que podría frustrar el fin de la investigación se enfrenta a un delito de detención ilegal y otro de homicidio doloso aunque podría acabar acusado de un delito de asesinato en el transcurso de la investigación según indica la magistrada en su auto el chicle llegó a los juzgados de Ribeira poco antes de las nueve de esta mañana allí se negó a declarar ante la jueza lo hizo por consejo de su abogado que a la salida de los juzgados ha negado que su cliente haya confesado el crimen José Ramón Sierra asegura que el chicle llevó a los agentes hasta el pozo donde estaba el cadáver de la joven madrileña para mitigar el dolor de su familia

Voz 6 12:07 él en ningún momento se ha reconocido autor de ningún delito doloso ley de asesinato homicidio jamás ya como conocía el lugar obviamente claro hombre si les digo que ha colaborado coste incluso en las pruebas de estado la Guardia Civil ha hecho hincapié en su actitud positiva en esta fase de descenso encontramos facilitando alguna meneo el hallazgo del cadáver elecciones textuales del mitigar la lo posible sufrimiento de la familia

Voz 5 12:38 Enrique a Vueling tiene otra causa abierta por el intento de secuestro de otra joven en Boiro la semana pasada la jueza le imputado por estos hechos los delitos de detención ilegal y robo con violencia e intimidación en grado de tentativa

Voz 1667 12:50 tras la autopsia a la que debe confirmar que el cuerpo localizado ayer en esa nave de Rianxo corresponde a a Diana de momento Richi los resultados preliminares definen el perfil de una joven similar a ella con signos de criminalidad en esos restos

Voz 5 13:03 el informe preliminar como dices de la autopsia indica que se trata de una mujer de entre dieciocho y veinte años de cabello largo y oscuro características muy similares a las de Diana Acker la causa de la muerte se encuentra en estudio no se han hallado signos de violencia pero sí indicios claros de criminalidad fuentes consultadas por la SER confirman que el cuerpo encontrado ha sido trasladado al Instituto de tropel hojita de Verín en Ourense para profundizar en su análisis Se trata de encontrar pruebas que permitan aclarar las causas de la muerte toda vez que el chicle ofreció diferentes versiones de lo ocurrido la autopsia será por tanto clave en el proceso judicial según los forenses consultados los restos podrían estar muy deteriorados debido al tiempo que permaneció oculta en un pozo como humedades lo que complicaría la contundencia en los resultados de la prueba si se conservan restos de epidermis hice pueden apreciar cambios en la coloración del tejido el informe podría precisar si son compatibles con maniobras de estrangulamiento esto desmonta haría la versión del atropello que defienden tanto el principal sospechoso como somos

Voz 1667 14:01 gracias Ricardo hasta luego hasta luego Pablo el padre de Diana agradecía anoche el trabajo de los agentes de la Guardia Civil que han sacrificado sus cenas de Nochevieja para seguir investigando tras la detención del chicle hoy una portavoz de la familia hablaba en nombre de la madre de Diana que se felicita por la detención del presunto asesino

Voz 13 14:18 que cuesta muchísimo asimilar que hasta hace unos días su esperanza de encontrar a su hija viva todo lo queríamos pero bueno gracias a Dios ha salido a la luz de una manera increíble si de verdad eh todo esto sobre todo que se va a quedar con la tranquilidad de que por medio de este sujeto Cano han haber más violaciones

Voz 1667 14:42 dos mil diecisiete ha cerrado con cincuenta y cuatro víctimas de la violencia de género según datos de la Fiscalía cero dieciséis es el teléfono de ayuda a las víctimas de malos tratos recordamos una vez más que ese teléfono no deja huella en la factura pero si es necesario borrarlo del registro de llamadas hay otro teléfono que desde hace un año atiende a otro tipo de víctimas las víctimas del Bulli in ídem los abusos escolares del acoso escolar el Nobel cientos cero dieciocho cero dieciocho líneas de ayuda del Gobierno a los chicos que están en esa situación y que ya arroja un primer balance tras doce meses de funcionamiento y nos da una idea de la dimensión de este problema hablan de casi nueve mil posibles casos detectados y otra realidad preocupante lo que tardan las víctimas en contarlo lo que tardan en compartir el infierno que soportan una media de trece meses informa Laura Marcos

Voz 1276 15:29 a pesar de las promesas de Méndez de Vigo dos mil diecisiete Se cierra como el sexto año en el que el Ministerio de Educación no convoca el Observatorio por la Convivencia Escolar un órgano consultivo creado hace una década para prevenir el acoso en las aulas y esto a pesar de que las propias cifras del teléfono anti bullying son desorbitadas ocho mil ochocientos cuarenta y seis posibles casos de acoso desde noviembre de dos mil dieciséis el dato se extrae de las casi veintiséis mil llamadas de padres profesores y en menor medida las propias víctimas que según la Fundación Anar tardan de media trece meses en pedirá ayuda siete de cada diez adolescentes sometidos a ciberacoso son mujeres aunque en el ochenta y dos por ciento de los casos hablamos es de bullying cometido por un compañero de pupitre que ronda los catorce años el dato más trágico es el de los chavales que terminan por autolesionarse o intentan quitarse la vida para no seguir expuestos a ese acoso en dos mil dieciséis fueron mil ciento setenta recordamos que el novecientos cero dieciocho cero dieciocho al que puede llamar cualquiera es gratis confidencial y atiende todos los días del año las veinticuatro

Voz 1667 16:33 a las ocho y dieciséis es ya una tradición que el ministro de Economía visite la Ser el uno de enero Luis de Guindos también ha cumplido en esta ocasión pesan los nubarrones que tiene encima al Gobierno para empezar en Cataluña ya escuchaban en portada que el ministro cifra en mil millones el coste en euros del proceso independentista catalán aunque confía en que todo acabe con un nuevo gobierno de la Generalitat que vuelva a la legalidad

Voz 7 16:55 yo estoy convencido que la vía unilateral se ha puesto de manifiesto que no va a ningún sitio no va a ningún sitio como consecuencia la legalidad como consecuencia de jarra irracionalidad económica como consecuencia ya también de de que tienen en contra a toda Europa y a la comunidad internacional y por lo tanto yo espero que el nuevo Gobierno que salga del Parlamento en las próximas semanas sea consciente de los costes que está teniendo esta ética y lógicamente abandone ese planteamiento de ahí la vía unilateral quede aparcada definitivamente algo clave que permitiría levantar la interna

Voz 1667 17:29 son de Cataluña facilitaría el Gobierno la negociación de los presupuestos con el PNV porque recordemos que los nacionalistas vascos han vinculado su apoyo a esas cuentas a la devolución de la autonomía catalana sobre los resultados del PP Guindos cree que Ciudadanos triunfo

Voz 7 17:43 pues gracias al voto útil lo que ha ocurrido yo creo en el cuarto trimestre ha sido que ha habido una concentración de voto en aquellos que se veían que tenían mejores expectativas de de resultados electorales de lo que se domina al voto útil y después también evidentemente la Ciudadanos ha presentado una muy buena candidata y ha hecho una campaña muy bueno

Voz 1667 18:04 por cierto a Arrimadas le mandan un mensaje desde Génova alguno más que un mensaje suena a ataque porque el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo pide a ciudadanos que no se oculte que tome la iniciativa de intentar formar Gobierno aunque no den los números es Maíllo en declaraciones a Europa Press

Voz 0656 18:20 ya lo supo de ocultar ahora ya es el partido que ganamos las elecciones por lo tanto tiene que tomar su responsabilidad lo que se pueden hacer muchas cosas y eso de que no da números yo recuerdo las palabras de Rivera en relación con Rajoy a la de dos mil quince cuando dijo aquello de que la política no sólo son números que la iniciativa política bueno pues que se apliquen las el mismo

Voz 1667 18:40 volviendo a Luis de Guindos en la SER las claves económicas una que afecta directamente a nuestros bolsillos la apuesta del ministro por una subida del precio del dinero de los tipos de interés cómo nos puede afectar Eladio Meizoso

Voz 0527 18:52 se irán retirando los estímulos del Banco Central Europeo y eso redundará en una subida de los tipos de interés moderada matiza el ministro

Voz 7 18:59 madera pues ser medio punto cero veinticinco de pero no es lógico el euribor esté en niveles negativos y hay que decir a los españoles

Voz 0527 19:06 una hipoteca media de ciento veinte mil euros a veinte años al euribor más uno con renovación en noviembre que es la última oficial paga ahora quinientos cuarenta y uno euros al mes una subida de medio punto en el Euríbor supondrá veintisiete euros más al mes trescientos veintidós al año si el euríbor subiese un cero setenta y cinco la cuota mensual se elevaría a cuarenta euros al mes y cuatrocientos ochenta en un año los que sí saldrían ganando se supone son los que tiene dinero ahorrado quieren contratar depósitos ahora se pagan apenas al cero coma uno por ciento anual esa remuneración podría subir en línea con el euríbor

Voz 1667 19:41 seguimos con la calculadora en la dio porque de momento como cada año dos mil dieciocho llega con nuevas tarifas la mayoría al alza en los servicios esenciales actualizamos que sube con la llegada del año nuevo

Voz 0527 19:51 el salario mínimo sube un cuatro por ciento pero aún más el gas natural un seis dos por ciento de media la Latour la tarifa regulada por el Gobierno a pesar de que se han congelado los peajes baja el alquiler del contador sube más aún los envíos postales un nueve con dos por ciento de media en el llamado servicio postal universal la carta ordinaria suben diez por ciento hasta los cincuenta y cinco céntimos las internacionales suben diez céntimos Europa van a costar un euro treinta y cinco y uno cuarenta y cinco las enviadas al resto del mundo los peajes de las autopistas suben de forma más moderada un uno coma nueve por ciento con carácter general más que el uno con dos por ciento de inflación a final de año iba bastante más que el cero veinticinco por ciento que suben un año más las pensiones

Voz 1667 20:34 otra previsión del ministro aquí en la SER también ligada a esa subida de tipos la revalorización de Bankia algo que permitiría al Gobierno recuperar algo más de lo previsto de esos veintitrés mil millones de euros de dinero público invertidos para salvar la entidad

Voz 7 20:49 vamos a tener una revalorización muy importante de de Bankia pero no sería en absoluto raro que seguirán regularizaciones el entorno al treinta cuarenta cincuenta por ciento perfectamente porque los bancos españoles son muy sensibles a los tipos de interés

Voz 1667 21:02 consecuencias de la cultura del pelotazo que precedió a la crisis hoy les estamos contando que Bankia y Caixabank sean desprendido de tres propiedades en el Caribe mexicano en el llamado Proyecto Gran Coral en las entidades dos empresarios Juan Ferri José Valdo compraron esas fincas en una operación que está investigando la Audiencia Nacional y ahora esos bancos Caixabank y Bankia han vendido esas fincas esas tres propiedades por casi diez veces menos que el precio de compra los empresarios han denunciado las entidades informa Pedro G en Bankia y Caixa Bank han vendido las tres finca

Voz 14 21:33 las adquiridas dentro del Proyecto Gran Coral en el Caribe mexicano en el que participaron los empresarios Juan Ferri José Val do una operación que investiga la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela los treinta y un millones de metros cuadrados de suelo fueron adquiridos por los empresarios investigados gracias a los créditos de hasta quinientos millones de dólares

Voz 8 21:50 concedidos por las extintas Bancaja y Banco de Valencia

Voz 14 21:53 hacia la venta de estos terrenos acordada ahora por Bankia y Caixa Bank se ha fijado en sesenta millones de dólares y medio fue Rivaldo han llevado estas operaciones de venta la Audiencia Nacional en un escrito al que ha tenido acceso la SER denuncian una venta a precios irrisorios carentes de cualquier mínimo atisbo de racionalidad económica que en modo alguno puede justificarse hubo ampararse fuentes de las entidades bancarias han señalado a esta emisora que el proceso de venta se realizado conjuntamente por Bankia y Caixabank un proceso añaden abierto competitivo y transparente que se ha ejecutado a través de una empresa líder en el sector del suelo

Voz 4 22:54 hombre veinticinco

Voz 1667 22:55 ocho y veintitrés siete veintitrés en Canarias Pablo Morán llegó dos mil dieciocho y Donald Trump sigue ahí voy ha estrenado año nuevo como y donde más le gusta despotricar en Twitter este uno de enero objetivo ha sido irán a propósito de las protestas que se están viviendo en ese país desde hace unos días en contra de las políticas económicas del Gobierno protestas violentas con muertos detenidos en las calles el caso es que Trump ha decidido romper con el acuerdo nuclear que se alcanzó con el Gobierno de Teherán ha apostado hoy públicamente por un cambio de régimen en Irán después de años de represión al pueblo de Israel informa Rafa Panadero

Voz 1775 23:29 han dice que es hora de un cambio en Irán acusa a las autoridades de cerrar Internet para impedir la comunicación entre manifestantes y señala que el país está fracasando a pesar del terrible acuerdo nuclear al que llegó con la administración de Obama un acuerdo que suponía el levantamiento progresivo de sanciones Icon el que Teherán confiaban mejorar su situación económica que Trump ha dicho ya que quiere echar atrás sobre el terreno más allá de los diez muertos que ya confirmado la televisión estatal el Gobierno no da cifras de heridos y Se estima en doscientos la cifra de detenidos

Voz 16 24:01 mientras en las calles Se mantienen las protestas y la situación sigue siendo confusa inicialmente pedían mejores condiciones económicas pero en algunas concentraciones se están lanzando gritos contra el líder supremo el ayatolá Jamenei e incluso se pide el regreso de la monarquía el presidente reformista Rohaní ha dicho que no ve en estas protestas una amenazas

Voz 1775 24:18 no una oportunidad para mejorar entre todos la situación económica del país y que son los enemigos externos de Irán los que han estimulado estas protestas porque no toleran precisamente el éxito obtenido con ese acuerdo nuclear

Voz 1667 24:31 junto a Donald Trump Kim Jong Hun que estrena año también renovando su amenaza nuclear hacia Estados Unidos y sorpresa tendiendo la mano a sus vecinos del sur a su enemigo de Corea del Sur informa Victoria García

Voz 1460 24:42 el mensaje navideño de Kim Jong un ha sorprendido en Occidente primero por la oferta de diálogo que ha hecho a sus vecinos del sur en asuntos que afectan a los dos países la frontera y la seguridad sobre todo el segundo por la notificación de que tiene intención de enviar una delegación para participar en los Juegos Olímpicos de invierno que se celebran en Corea un Uribe suyo estamos dispuestos a enviar una delegación a los Juegos Olímpicos de invierno que se celebran en el vecino territorio del sur y esperamos que sean todo un éxito

Voz 8 25:12 son inmunológico inhiben

Voz 1460 25:15 de una tercera parte el discurso el formato y el lenguaje la imagen occidental izada del líder norcoreano con traje corbata y leyendo en una pantalla aunque la parafernalia militar armamentística ocupó el grueso del mensaje navideño también es cierto que el tono ha sido mucho más contenido

Voz 1667 25:33 otros dos mensajes de Año Nuevo el primero desde el Vaticano el Papa Francisco poniendo el foco de atención en los refugiados y reprochando la falta de generosidad de Occidente

Voz 17 25:42 mi gran Thierry fue Chati hubo mini Don eh

Voz 18 25:46 en Cher Heidi para emigrantes refugiados hombres y mujeres en búsqueda de paz piden y tienen derecho a un horizonte

Voz 17 25:55 el función en civil real educativa

Voz 18 25:59 instituciones civiles educativas asistenciales eclesiásticas deben comprometerse a garantizarle duro de paz un actuando con generosidad NO cita

Voz 1667 26:10 de otro mensaje el de António Guterres el secretario general de Naciones Unidas llama superar las diferencias y rivalidades mundiales a través de la palabra del conflicto

Voz 0325 26:18 suprimir dio Duan el primer día del año dos mil dieciocho voy a emitir una alerta al mundo los conflictos se han profundizado otros nuevos emergieron la ansiedad global relacionada con las armas nucleares ha tocado un pico que no conocíamos desde la Guerra Fría estas amenazas climáticas avanza más rápidamente que nuestros esfuerzos para enfrentar las las desigualdades se acentúan y asistimos a violaciones horribles de los derechos humanos subdirector sus lesionó y of vi los nacionalismos y la xenofobia están aumentando en el inicio de este dos mil dieciocho apelo a la Unión y creo que verdaderamente podemos lograr un mundo más seguro podemos solucionar los conflictos superar los odios y defender los valores que tenemos en común pero sólo podemos hacerlo

Voz 0239 26:57 conjunto en con su

Voz 1667 27:02 acabamos de empezar una edición especial de Hora veinticinco el programa se va a abrir a partir de las nueve a las historias a las voces de Punto de Fuga a través de la voz y la experiencia de cinco mujeres vamos a recorrer la lucha contra la impunidad la lucha por los derechos civiles So contra tradiciones que denigran a una mujer en los cinco continentes y la primera de esas voces la primera de esas historias que es la de Luz Marina Bernal madre de un falso positivo en Colombia

Voz 1628 27:35 mi nombre es los Marina Bernal soy una de las madres de Soacha madre de fallecieron un harto Porras Bernal veinte de educación especial de veintiséis años desaparecido el ocho de enero del dos mil ocho en Ocaña Norte de Santander conozco a tres madres más a la señora blanca a la señora Elvira a la señora flor donde son de Soacha llevan cada uno la foto de su hijo yo digo creí que yo era la que había perdido a su hijo pero desafortunadamente no es así somos las madres es emblemáticas que descubren una política sistemática de crímenes de Estado a lo largo y ancho del país

Voz 1667 28:19 luego escuchamos la historia completa de los Marin hay de las otras cuatro mujeres que nos van a guiar por ese mundo que también importa hay que cuenta cada semana el programa Punto de fuga hacia las once menos cuarto vamos a recuperar otro de los grandes documentales de esta temporada en Hora Veinticinco documental elaborado por Severino Donate en Galicia en la Galicia arrasada por el fuego a mediados de octubre íbamos a recuperar también la Tertulia hoy también hay tertulia en Hora Veinticinco de Año Nuevo hoy con Milagros Pérez Oliva Javier González Ferrari y Fernando Vallespín que nos avanza ya sus claves de este uno de enero

Voz 0656 28:52 la noticia de comienzos de año es la misma que ocupo profundamente al final del dos mil diecisiete y el año previo y el anterior y el anterior me refiero a la violencia contra las mujeres a finales del año pasado se acumularon tres horrendos crímenes de sus dos últimos días asistimos a la aparición del cadáver de desventura Diana Quer la maté porque no se dejó violar dicen que el su asesino confeso a saber cuáles serán las supuestas razones de quiénes van ampliando esta lista hasta hacerla insoportable entre comillas puesto de razones claro está sin embargo dos mil diecisiete fue el año del basta ya frente a la violencia sexual masculina los casos de Bill Cosby en cuyo juicio son ya sesenta las que afirma haber sido agredidas sexualmente porel el el indigente el inefable Pakistán han puesto en marcha un tsunami de denuncias que empieza a hacerse sentir en todo el establishment americano seguramente sea la Boted cimientos sociológico más relevante de dos mil diecisiete poco consuelo supongo para quienes se encuentran entre las víctimas Vietto imparable y por tanto una esperanza ya lo veremos cuando acabe dos mil dieciocho y hagamos un nuevo balance

Voz 20 30:05 Uribe incluso incurrir curtirse con

Voz 1667 30:09 sus Gallego

Voz 0919 30:14 hola qué tal muy buenas tardes feliz año nuevo a todos hoy uno de enero primer hora25 del año es un día para agradeceros que una vez más estáis escuchando este programa como hacéis cada día hemos preparado un una edición especial con un escáner entre los habituales de los viernes para analizar de un vistazo lo que ha sido dos mil diecisiete hilo que tenemos por delante en el dos el dieciocho lo vamos a salpicar con algunos de vuestros mejor el mensaje es también gracias a todos los que hacéis la radio con nosotros pero esto comienza con la actualidad en las últimas noticias que nos trae Marta Casas feliz año muy buenas tardes

Voz 9 30:53 qué tal Gallego muy buenas y feliz año para todos Undi este primero de enero en el que se ha abierto en el mercado invernal ya ha llegado el primer fichaje el de Jairo por la Unión Deportiva Las Palmas llega libre procedente del Mainz alemán y firma hasta final de temporada además Erik Morán jugador del Leganés ha viajado a Atenas para firmar por el AEK que entrena Manolo Jiménez es una petición expresa del entrenador español sin fútbol en España a la espera de que comiencen los octavos de final de la Copa del Rey sí que lo hemos tenido en la Premier triunfo del Liverpool por un gol a dos frente al bar LIC sin confío por lesión según ha explicado Jurgen Klopp además victoria de Lester contra el Hartsfield del Newcastle de Rafa Benítez contra listo victoria del Manchester United en un partido que acaba de terminar contra el Ewerthon mañana será el turno del Manchester City de Pep Guardiola contra el Watford de nuevo sin David Silva ha faltado en los dos últimos partidos por motivos personales Guardiola indicado que no sabe cuando volverá a estar disponible fuera del fútbol en la NBA esta pasada madrugada derrota de los votos os contra los Wizards pese a los veintiún puntos de Nicola lo dicho también cayeron los Thunder de Abrines frente a Dallas con tres puntos del mallorquín la victoria ha sido para Marc Gasol y sus Grizzlies contra Sacramento con siete puntos del pívot español para esta noche desde la una y media duelo entre Toronto y Milwaukee con Ibaka y a partir de las dos Chicago contra Portland por cierto sin dejar el baloncesto Luka Doncic ha sido elegido como él en bici del mes de diciembre en la Liga Endesa ACB es el jugador más joven en obtener este reconocimiento y para terminar un apunte de tenis Carla Suárez ha caído eliminada en el torneo de Brisbane con tres Vito Lina la número seis del mundo tampoco le han ido bien las cosas a Pablo Andújar eliminado en primera ronda en la India y el que sí que ha ganado ha sido Fernando Verdasco en el torneo de

Voz 0919 32:29 gracias Marta Casas empezamos vamos a hacerlo con una primera tanda de mensajes una muy especial porque este programa tiene muchas mujeres oyentes nos hacen pasarlo fenomenal

Voz 21 32:49 yo es que en los entiendo la feria de estas toda la vida diciendo que es más importante ser presidente del Real Madrid que es el presidente del Gobierno Lladró sorprenden las declaraciones de Piqué o el no hijo no

Voz 6 33:01 me llamo Maite Soler soy de Málaga que vivo ahora mismo en Guaro Un pueblecitos de la Sierra de la nieve

Voz 22 33:10 es que me he venido para desequilibrio persona Ali quien Celemín emitan planificar que que que ya no se seguiremos conociendo no

Voz 23 33:22 adiós corazón Nexus hola Gallego buenas tardes mira soy aficionada del Atleti me llamo Lago estuve por supuesto el otro día claro como no somos por todos los atléticos en esto de los parques ha creído que van a hacer el agosto nosotros es que vamos se pasaron un pueblo una caña tres seguro que no se que se va a nacer ahora de de millonario que soy que eso es un barrio obrero vamos

Voz 24 33:52 la compañía dos cositas una la primera pasa nada no se puede se Mario Caballero aún perdido Quillo que asciende en el chaval cien cobra compungido de Caudete común sellos salvando otra cosa algo orejas que le dicen a lo nuevo fichaje ves el escudo debes elegir de escudo mordiente de garantizar Quillo que Syriza esta que acogido iba otra por el jugo España ha perdido mudarán tío no sé si jugado que seguramente también te obliga como Luca acuestes Vigo hola

Voz 9 34:33 hola Jesús qué tal están me imagino que ya sabrás que soy mira si soy tonto que te estaba llamando al teléfono y dejaba contestado creyendo que había estado oro cariño qué tal estás me imagino que bien porque esto hoy oyéndote a ti viviendo lo del Moon en la televisión así que mira qué pasa con Griezmann es yo de que esos que se quiere marchar de que demostrar que les dejen pasar aquí a disgusto pues a la que se vaya

Voz 25 34:58 a dónde quiero con paguen más soplo que sea

Voz 4 35:01 pueblo de recuerdos Marta José

Voz 0325 35:04 pero Josele voy a echar la bronca porque es que me dio el teléfono

Voz 0239 35:07 no yo os con toda entregue familia sales que otra cosa no pero

Voz 9 35:11 quiero con toda el alma o un beso fuerte para todos y cuidar

Voz 0919 35:21 sería especial este día uno de enero pues tenemos una escala en especial con nuestros habituales de los viernes hoy lunes un poco más rápido porque hay que escanear Zazo lo que se ha ido y lo que viene empecemos por Julen Guerrero en buenas tardes hola qué tal muy buenas y feliz año nuevo igualmente igualmente para todos se ha ido dos mil diecisiete que es que es para ti lo mejor de ahí bueno ha habido varias circunstancias no hombre yo creo que

Voz 26 35:46 tipo que más ha resaltado este año pues es el Real Madrid no

Voz 0919 35:49 con la Liga la Champions el Mundial de Clubs

Voz 26 35:52 pues bueno es el equipo que se avivó poco todos los trofeos y el que podemos decir que que es el equipo ganador este año por por encima del resto no sea que hay que felicitar al Real Madrid este año dos mil diecisiete

Voz 0919 36:05 dos mil dieciocho que esperas de de la competición nacional la Liga la Champions como cómo ves el panorama por dónde van a ir los tiros

Voz 26 36:13 quién quién es pelajes te arriba al final por parte del Atleti me gustaría resaltar que lo que más de la recuperación de Yeray eh creo que bueno pues está ya ahí están camino y creo que sería la mejor noticia no sólo para mí sino para el fútbol y para todos los que está pasando por ese proceso pues que en este dos mil dieciocho Le veamos disfrutar jugando jugando al fútbol por lo demás hombre vamos a ver si hay una ligazón poco más igualada no a mi me gustaría que que se metería en equipos como Atlético Madrid como Valencia o incluso el Sevilla que haya más equipos que lleguen las últimas jornadas con con posibilidades no es una liga en Champions a ver la primera eliminatoria no va a marcar los equipos españoles si Madrid y Barça sobre todo salen vivos es un golpe duro al resto tiene unas eliminatorias muy complicadas Si la verdad para mí para la Liga española para parece tanto padre como para Barça seria Vandal en su mensaje de para las de más de de mucho desánimo

Voz 0919 37:13 el Mundial España ha tenido una clasificación brillante que esperas de la selección de Lopetegui en Rusia

Voz 26 37:20 pues que pelee por el título ahora creo que tienen una selección estupenda hay unos jugadores extraordinarios hay mucho nivel ha hecho una clasificación francamente fabulosa creo que lo ha hecho las cosas pues casi casi en la perfección está sabiendo llevar muy bien al grupo les ha hecho crecer y creer en sus posibilidades y creo que España ETI que ponen mundial yo creo que no tiene que por qué sentirse inferior a nadie todo lo contrario el que le toque la selección tiene que tenerle mucho respeto y bueno creo que se puede y que aspiraba consiguen mundial

Voz 0919 37:48 lo contaremos en Hora veinticinco Deportes Julen Guerrero un abrazo gracias muy bien muchas

Voz 26 37:52 Macias queda suerte

Voz 0239 37:54 otro habitual del escáner Antonio Romero buenas tardes Gallego muy buenas a cola pues rápidamente día uno de enero lo mejor del año pasado en el mundo del fútbol para ti que fue para mí un equipo que ganó cinco títulos en un año natural natural tiene que ser lo mejor y además nos deja en la retina dos partidos en esas finales espectaculares como la final de la Liga de Campeones en la que es un rodillo contra la Juve la final de la Supercopa de España en la que destroza al Fútbol Club Barcelona yo creo que con mucha diferencia lo mejor futbolísticamente hablando del año dos mil diecisiete el Real Madrid en cuanto a clubes dos mil dieciocho que esperas tenemos en lontananza una eliminatoria París Saint Germaine Real Madrid Real Madrid tremenda que penas en la Champions en la Liga no quiero que se me enfade ningún equipo de los voy a dejar fuera en el campeonato de Liga espero que Atlético de Madrid se una a la puja por por pelear por el título hasta el final con el Real Madrid el Fútbol Club Barcelona que estoy comercial que van a pelear hasta el final en la Liga de Campeones aquí es cuando no quiero que se me enfade ninguno otro equipo español

Voz 26 38:51 me gustaría mucho por fin una

Voz 0239 38:54 final Real Madrid Barcelona yo creo que este este momento futbolístico que estamos viviendo en la última década con dos animales como Ronaldo como Leo Messi merecen un colofón que todavía no hemos tenido dos ordenados del fútbol que es una la gran final de Liga de Campeones Real Madrid Barcelona o lo que es lo mismo Cristiano meses sería tremendo en el Mundial España va Rusia vamos bien como creemos que vamos a volver yo no veo ningún equipo superior a la selección española creo que estamos en el pelotón de los favoritos si acaso Telde año por encima Alemania por lo que ha hecho en los últimos es grandes torneos el sorteo no lleva inevitablemente practicamente sin sudar hasta los cuartos de final y hasta ahí a competir todo lo que no sea llegar a semifinales para mí sería un fracaso rotundo de las rellenemos feliz año Romero

Voz 0919 39:36 para todos ya antes de seguir con otros habituales del escáner de los viernes más mensajes que no sabía

Voz 27 39:46 dado muchas gracias por participar gallego tengo amigos culés que realmente se creen que van a ganar la Liga realmente se lo creen yo les digo que engordar para morir es madre y pongan a esta Liga tiempos que usted seguro estoy seguro de que al final de este curso no veremos a Cibeles Hala Madrid

Voz 28 40:06 no triste como trío

Voz 27 40:09 los madre y no Damon

Voz 28 40:11 yo volveré hemos

Voz 29 40:14 volveré ambos volveremos otra vez volveremos a primera como en lo entre

Voz 4 40:25 ha cantado el luchador o más conocido aquí en Santander de las arriba España

Voz 30 40:32 andan bien de Utah excusa esta señora hambre bien te gusta ahí está el gallego que te no te baja queda cinco me gallego vaya vaya con esta señora que parece que la pagada porque hable esta señora no ven la tele en los actos de este señor Cristiano Ronaldo no ve ninguno en con su tío por medio la madre de fundido todo no lo ve no lo de esta señora ni te ríe Gallito saludo objetivo

Voz 31 41:00 que me alegro que vuelva que todo formaba el programa ha estado muy bien eso porque hubo empañada Sonia Lus la verdad esplendido de nota de diez Tim que Iker habrá que me alegro mucho que regrese y que y que ya lo diremos

Voz 4 41:21 ya lo iremos escuchando el contestador nada venga

Voz 0919 41:28 lo más habitual es el escáner viernes Santi Cañizares buenas tardes buenas tardes Gallego y feliz año nuevo ojalá que ocho te traiga todo lo mejor ojalá ojalá el dormir diecisiete lo mejor en el mundo del fútbol

Voz 32 41:41 todo para mí la salud del fútbol español es decir hemos ganado el título más importante a nivel de clubes estrenado en el Real Madrid y también hemos visto una selección española que se ha clasificado cómodamente para el Mundial recordando o retomando los valores de la selección campeona en bueno pues en años pasados

Voz 0919 42:01 en los clubes en el dos mil dieciocho la Liga la Champions que esperas cuál es tu pronóstico

Voz 32 42:07 yo espero como siempre que la Champion uno de los equipos españoles sea campeón porque yo creo que esos Gloria para todo el fútbol español vamos a ver de las balas que tenemos que nos quedan sea uno de ellos es capaz de lograrlo yo creo que es respecto a la Liga pues ahora mismo mientras no vea otro escenario pues yo creo al Barça

Voz 0919 42:23 además el Barça favorito y luego tenemos el Mundial de Rusia la selección como tú dices ha llegado bien haciéndonos ilusionarnos de nuevo hasta dónde vamos a llegar cuál es tu pronóstico yo creo que tiene

Voz 32 42:35 hemos fútbol suficiente y experiencia suficiente los jugadores para llegar a lo máximo lo que hace falta es que lleguen en el mejor momento posible la mejor forma física posible y que disipe hemos pronto el miedo que tenemos normalmente al inicio del campeonato entonces yo viéndoles jugar como jugado este año lo he dicho antes me recuerda a la España campeona de Europa la España campeona del mundo y por lo tanto soy muy muy muy optimista en ese sentido porque espero que lleguen en la misma forma en la que el jugador

Voz 0919 43:05 y ojalá lo cantemos si lo analicemos aquí en Hora veinticinco Deportes con Santi Cañizares un abrazo Santi adiós en abrazos mar gente del escáner de los viernes con López feliz año nuevo feliz año nuevo a todos cómo está ahí ha centrado bien

Voz 33 43:18 muy bien con salud con una energía con alegría es un gran año el que hemos vivido aquí es un gran gol que no espera

Voz 0919 43:25 por delante de dos mil diecisiete lo mejor para ti que ha sido la excelente salud del fútbol español representada en el triunfo del mal

Voz 33 43:31 en la Champions el segundo consecutivo el excelente duelo inacabable eterno maravilloso que estamos viviendo entre Messi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo y Messi no somos conscientes ni siquiera ahora de lo que estamos asistiendo cada tres días en un día en el Bernabeu otro día en el Camp Nou estamos viendo algo que dentro de un tiempo dentro de unos años todavía miraremos con nostalgia porque estamos asistiendo a un duelo de titanes entre dos de los grandes futbolistas de la historia del fútbol

Voz 0919 43:57 esperas de dos mil dieciocho de ese duelo de la Champions de la Liga

Voz 33 44:02 en sobre todo saber si el Barça tiene la capacidad de responder al a la hegemonía el Madrid el Madrid es el equipo eje hegemónico ahora mismo en el fútbol mundial tiene cinco títulos y por lo tanto todos quieren arrancarle algo al al Real Madrid y el Barça de Valverde pero el Barça así Neymar pero el Barça con Messi vamos a ver si tiene la respuesta tanto en la Liga como en la Champions de poder hacerle daño de destronar al Real Madrid

Voz 0919 44:25 este año tenemos que preguntar también por el Mundial como ves a España donde crees que vamos a llegar

Voz 33 44:30 España tiene algo muy importante España tiene el estilo España tiene la esencia España tiene la identidad quiero que España ahora mismo está entre las mejores selecciones del mundo campeona pues por supuesto que lo puede ser como lo puede ser la Argentina de Messi como lo puede ser la Alemania que el actual dueña del del trono pero sin duda España tiene un capital

Voz 0239 44:48 muy muy muy valioso Hinault todos los eh

Voz 33 44:51 tres equipos mitos ni ni todas las selecciones tiene ese capital es el centro del campo de la selección española ese talento que hay conviven está al alcance

Voz 27 45:00 muy pocos equipos

Voz 0919 45:01 aquí lo contaremos a veces un triunfo gracias a Marcos un abrazo hasta luego termina el escáner de fútbol enseguida hablamos de baloncesto de Motociclismo it de Fórmula uno de tenis

Voz 0239 45:14 pero antes otro poquito el mensajes buenas tardes Gallego

Voz 30 45:19 todavía no hablaba una palabra el Madrid raro Gallego e hoy no va no va no va a Gallego Gallego que ya han bajado diez minutos detuvo brama no nombrar Real Madrid Gallego que como te día ante no cena hoy digo

Voz 35 45:36 sé que todavía estoy en Madrid está ahí todavía con los Viena porque todavía Cristiano con el cuento de Messi e ir cuento de la imagen fue pues no dicho porque digo que te iba eh por qué aceptó Gramovén todo eso estaba todo callado gallego hizo tumores me tranquilamente con una gallego bien tranquilo

Voz 32 45:57 yo juego día Gallego estamos en la mejor liga del mundo ante los periodistas humo equipo hacia España o para la Champions tres dos de ellos dones Inés la Premier se ha clasificado con cuatro días primeros estamos la mejor liga del mundo vamos que son

Voz 30 46:23 a lo mejor soy Ventura de Zaragoza no dije nunca más Bilbao no diría nunca más Bilbao no diría nunca más Bilbao

Voz 36 46:30 sí diré siempre atlética sí diré siempre Atlético Sigre siempre

Voz 7 46:35 hazlo

Voz 33 46:37 baloncesto en el día de Año Nuevo con un chal

Voz 37 46:40 pues eso ahora Xavi buenas tardes hola buenas tardes feliz año nuevo igualmente gallego para todos son bueno

Voz 0919 46:46 demos por lo del año pasado lo mejor para tiene dos mil diecisiete en el mundo del basket que fue

Voz 1667 46:51 bueno yo creo que es sin duda el hecho de que

Voz 1982 46:54 por ejemplo en nuestra liga en la liga doméstica en la ACB el Valencia que es un equipo sin duda que está haciendo un proyecto muy muy grande al final consiguió el campeonato no consiguió el título saldrá de la Liga ACB por es un proyecto que hay que tenerlo en cuenta también yo creo también que en el apartado de selección lo mejor fue ese campeonato de Europa de consiguió Lucas Mondelo con las chicas después de derrotar a Francia que era la gran favorita setenta y uno cincuenta y cinco por tanto que yo me quedaría con la selección femenina de baloncesto con el Valencia Basket que por fin conseguía un título importante

Voz 0919 47:27 dos mil dieciocho que tenemos por delante que que esperas tú qué qué quieres que sea lo mejor

Voz 1982 47:32 bueno yo espero que poco a poco los equipos españoles en Europa en la Euroliga vuelvan a ser los que eran tenemos cinco ahí está pues Baskonia el Real Madrid el Barcelona vamos a ver de lo que es capaz Unicaja también bueno Valencia lo tiene más complicado pero que al menos podamos luchar en la Final Four que se va a disputar en Belgrado o por un título europeo y por otro lado pues que también recupera a las lesiones del Real Madrid que sea competitiva la Liga la selección española en las ventanas que esperemos también gallego que se llegue a un acuerdo no haya tanto lío en el tema de las ventanas pues que la selección vaya avanzando y finalmente pueda conseguir la clasificación para el Mundial dos mil diecinueve eso yo creo que no sería un Boñar Un buen año dos mil diez

Voz 0919 48:14 ya quiero contar Achebe sexo cada tarde en Hora Veinticinco