Hora 25 (02/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:03 viene a ser Pedro

Voz 3 00:08 Blanco

Voz 1715 00:24 esta primera semana del dos mil dieciocho vamos a repetir la fórmula de la semana pasada porque estas navidades ya saben el veinticinco y el uno han caído en lunes día habitual de nuestra mesa política así que hemos trasladado a hoy martes el debate con representantes de los principales partidos en esta primera mesa del año los van a acompañar Teodoro García del Partido Popular Odón Elorza del PSOE Julio Rodríguez de Podemos José María Espejo de ciudadanos Sergi Miquel del PDK salir de analizamos con ellos las pocas novedades políticas que nos dejan día pero sí en todo caso proyectan este año que acabamos de estrenar pero antes repasamos las noticias de esta hora Nacho Palomo buenas noches buenas noches ha expresado sonidos quiere convocar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por las entonces

Voz 5 01:09 dónde irán idea que ha anunciado la embajadora estadounidense en la ONU Nikki

Voz 4 01:13 en Servicaixa en el Inaem Nation

Voz 1050 01:17 las libertades que están consagradas en la Carta de Naciones Unidas están siendo atacadas en Irán ha explicado Geli a los periodistas por eso Washington ha propuesto una reunión de urgencia los próximos días ayer ya Donald Trump apostó por un cambio de rumbo en ese país las protestas contra las políticas del presidente Rohaní comenzaron el pasado jueves el balance es de veinte muertos más de mil de T

Voz 1715 01:37 la ligereza al menos dieciséis muertos por un tiroteo en la salida de una iglesia ha ocurrido en el Estado

Voz 1050 01:42 de Rivers en el sureste del país africano cuando los fieles abandonaban el templo después de una de las misas de Año Nuevo de momento la Policía no identificado a los pistoleros nadie ha reivindicado el ataque aunque los cuerpos de seguridad sospechan que los autores pertenecen algunas secta de la zona el Gobierno ofrece una recompensa de cuatrocientos sesenta mil euros a quien ofrezca información relevante en octubre se perpetró un ataque de similares características en un mercado de la capital de ese estado en nuestro

Voz 1715 02:08 vais la Guardia Civil no se cree la coartada de Enrique sobre la muerte

Voz 1050 02:12 la alias el chicle está acusado de la muerte violenta de la joven fue él quién confesó a los agentes donde se encontraba el cuerpo pero argumenta que lo que pasó fue un accidente las pruebas para la Guardia Civil le desmienten

Voz 6 02:23 que él hablar de una muerte accidental porque por atropello Si habla de que el cuerpo se lo lleva inicialmente lo dejaban en un descampado de la zona del polígono y que luego de lo coja lo Reja a la roja al puerto de tramontana es imposible porque el puerto de Tarragona no hay corrientes y ese cuerpo hubiera emergido y hubiera sido encontrado en la rueda

Voz 1050 02:46 de prensa que ha ofrecido el jefe de la UCO junto con el responsable de la investigación han asegurado que era el principal sospechoso desde hace un año también que el ADN ha confirmado que de cuerpos sin vida encontrado en ese pozo de Rianxo es el de Diana Acker Enrique a buena está en prisión preventiva incomunicada y sin fianza la justicia va a reabrir este caso Policía detenía

Voz 1715 03:06 de hoy al padre condenado por maltrato que es secuestró a sus dos

Voz 1050 03:09 lejos los menores están sanos y salvos ya han vuelto con su madre su progenitor que ya tiene varias órdenes de alejamiento en vigor y una condena de malos tratos contra su expareja se enfrenta ahora a los delitos de sustracción de menores atentado y lesiones al herir a tres de los agentes en el momento de su detención Esquerra Republicana y la CUP

Voz 1715 03:25 presiona la Carles Puigdemont para que aclare sus planes sobre Cataluña

Voz 1050 03:28 los republicanos quieren saber cómo el líder de Junts per Cataluña pretende formar un nuevo Govern porque ahora mismo en Esquerra no valoran a otro candidato Service habría en una entrevista a Rac1

Voz 7 03:38 hasta donde no me no me dice que está otra de otra el agente

Voz 1050 03:44 tenemos pero queremos que ponga sobre la mesa su propuesta que explique como piensa hacer la realidad también una

Voz 8 03:49 corriente interna de peso en la CUP en The Band

Voz 1050 03:52 pide Puigdemont como pretende materializar la independencia Easy piensa optar por la vía unilateral o por gestionar una autonomía

Voz 1715 03:59 el primer día en las Bolsas el primero del dos mil dieciocho años sólo la Bolsa española ha cerrado con ganancias de entre las europeas escasas pero gracias un cero coma dos por ciento Eladio Meizoso

Voz 0527 04:10 el Ibex treinta y cinco se sitúa en los diez mil setenta y nueve puntos es el que mejor lo ha llevado hoy entre los principales índices europeos Milán ha cerrado prácticamente plano París Frankfurt Londres con bajadas entre el cero cuatro cero cinco por ciento aquí por valores destacan por arriba yagé que ha subido un cuatro por ciento Gas Natural Fenosa en tres con cinco mi tal un tres con tres en el lado contrario Red Eléctrica ha bajado un uno con cuatro por ciento ACS un uno con uno por cien

Voz 8 04:36 en el mercado de la deuda la prima

Voz 0527 04:38 española se sitúa en ciento quince puntos básicos que es uno más que el pasado viernes al cierre de las bolsas europeas

Voz 1715 04:44 a partir de las diez de la noche vamos a ampliar estos y otros asuntos en la tertulia nos van a acompañar hoy Berna González Harbour Alberto Pozas ida chocolate

Voz 1050 04:58 un motero aparque la puerta allá donde vaya

Voz 6 05:01 un mutuo pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 9 05:04 me tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 10 05:19 mira es abeto ven en este discográfica te queremos mucho los se ha sido gramola de platino cuánta gente vez veinte por lo menos sí pero arrestadas ver cómo decirlo como una tapia como así que esta Navidad siquiera se sacamos un recopilatorio pero olvídate de otras pero qué me estás contando si tiene nombre la novena

Voz 11 05:39 ser un pelotazo si algo merece la pena insiste seis de enero Sorteo del Niño setecientos millones en premios el premio es para los que insisten Lotería Nacional

Voz 12 05:50 termina la Baby parte de pimpón

Voz 10 05:52 es esta

Voz 13 05:55 yo soy su padre

Voz 14 05:58 es

Voz 15 05:59 es desde las historias que imaginas están en Toy Saras y los Reyes Magos traen hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de artículos Sol hasta el cinco de enero descuentos de hasta un cincuenta por ciento en As

Voz 16 06:10 de lunes a jueves Hinault My Lol hoy trataremos temas como qué es realidad que es magia fue la primera persona porque el equipo distintos animales que le echan las cosas

Voz 4 06:23 o el creador ni una vida moderna con David Broncano sí

Voz 6 06:32 o lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 17 06:41 en la Cadena SER

Voz 18 06:50 la duración idónea de una noticia radiofónica oscila entre cuarenta y cinco segundos y un minuto si fuera necesaria una extensión superior se fragmenta hará en al menos dos enfoques leídos por diferentes personas

Voz 10 07:03 antena antena hablo de estilo de la cadenaser editado por Taurus ya a la venta

Voz 1050 07:09 no agrícola de Woody Allen que se titula

Voz 19 07:12 no nos dejó igual yo me llevaba muy bien muy bien y un día dije

Voz 20 07:17 pues Kempes en los que señor como siempre sus personajes suelen ser autores autores teatrales en en busca de un mecenas la primera vez que el clima un alter ego fue en Balas sobre Broadway que era el año noventa y cuatro entonces John Cusack

Voz 10 07:36 Silvio y todos a convirtió a este programa porque no me dejan hablar de mi libro hoy puro con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy Punto cadenas

Voz 21 07:58 en la Cadena SER Hora Veinticinco

Voz 19 08:10 Pedro Blanco

Voz 1715 08:24 esta sintonía que usamos para la mesa política le da un aire así como

Voz 19 08:28 lo de emoción verdad

Voz 1715 08:31 intriga de intensidad a ver cómo va la primera mesa política de este año estamos en fechas donde se ha hecho fuertes

Voz 4 08:39 cumbre esa manía de ida

Voz 1050 08:43 jurar las cosas

Voz 1715 08:46 el mundo así que cumplido con la tradición vamos a abrir con solemnidad ajusta la primera vez política del año en Hora Veinticinco con algunos hombres poco habituales en nuestra nuestra mesa de los lunes en Navidad los martes

Voz 3 09:01 aquí estamos las gracias por sumarse este debate como Teodoro García el Partido Popular que no

Voz 1715 09:04 ya desde Murcia Teodoro buenas noches hola buenas noches y bienvenido muchas gracias Odón Elorza PSOE desde San Sebastián Odón buenas noches Pedro bienvenido Julio Rodríguez Podemos que es el único que me acompaña aquí no estoy solo la Hulk buenas noches bienvenido en Barcelona feliz año es verdad José María Espejo ciudadanos José María buenas noches

Voz 1050 09:24 hola muy buenas noches bienvenidos y feliz año y Sergi Miquel

Voz 1715 09:26 también feliz año en Barcelona Sergi buenas noches

Voz 22 09:29 feliz año buenas noches bueno en prime time

Voz 1715 09:32 Ari puesto que es casi también parte de la tradición proyectar el año que es estrena el año que acabamos de inaugurar os quiero pedir una reflexión sobre aquellos retos aquellas urgencias que en vuestra opinión debe afrontar este país más allá de Cataluña de Cataluña hablaremos después doy por hecho que es evidente de qué se trata de la primera urgencia que hay que afrontar la situación política en Cataluña pero hemos hablado tanto seguiremos hablando tanto que tengo la sensación de que por la propia dinámica de la política a la que nos hemos sumado también los medios de comunicación no hemos llevado hasta zonas de sombra algunos de los problemas algunos de los debates algunas de las urgencias que tiene este país y que convendría digo yo os lo traslado a vosotros convendría afronta empiezo por ti Teodoro

Voz 3 10:22 bueno yo creo que este año es importante mirar al futuro pero también importante al pasado porque celebramos los cuarenta años de la Constitución española yo creo que es momento de mirarse en aquellos hombres que supieron dejar a un lado ciertos prejuicios pactar para que tuviéramos cuarenta años de democracia que son los que hemos tenido no por tanto yo creo que necesitamos cuarenta años de reformas como estos que hemos tenido durante la los pasados años necesitamos reformas en todos los órdenes que que se están abordando también yo creo en el Parlamento pero sin sin dejarnos llevar por el partidismo sin dejarnos llevar por por lo que nos separa centrándonos más en lo que nos une no porque vamos a afrontar por ejemplo una revolución tecnológica sin precedentes que está llegando ya a muchos sectores de la economía hay que tenemos que tratar de especializar el empleo veo para aumentar la posibilidad de que los jóvenes egresados de las universidades puedan quedarse aquí no la única forma de conseguirlo porque cuando salen fuera pues son contratados por empresas sino por Gobierno pero empresas especializada creo que también hay que afrontar la reforma de las pensiones que es algo que no preocupa a todos los partidos y que estamos trabajando mucho en el Congreso también pues otros temas relacionados con el futuro de la educación aquí el futuro de de del sistema el de bienestar que hemos configurando durante estos cuarenta años y que tenemos que seguir dotándolo de una adecuada por supuesto en empleos pero no hay nada pero estamos viendo cómo las cifras y las recetas económicas que sean por parte del Partido Popular están dando sus frutos y ahora lo que conseguir que sea de más estabilidad y de mayor calidad

Voz 1715 11:54 el espíritu de pacto pensiones educación elementos fundamentales en la proyección sobre este año del Partido Popular que Teodoro García PSOE

Voz 23 12:02 yo diría que ahí como tres tres ejes sobre los que debiera bascular la la política en España durante este dos mil dieciocho no la lista de los problemas en parte ya sea enunciado bueno se podían ir más se podría añadir la violencia de género la lucha contra la sequía y sobre todo lo que sí estado empleo que va vinculado a pensiones porque están íntimamente unidas en una misma política en definitiva todo lo que afecta a los jóvenes pero yo diría que esas tres herramientas los ejes para la nueva política son en primer lugar y porque hay circunstancias novedosas novedosas que sea atentado en Cataluña diría que es fundamental recuperar la cultura de pacto primera premisa recuperar una cultura de pacto a todos los niveles pienso en España pienso en Cataluña pienso en temas que podría ser objeto de un nuevo enfoque entre fuerzas políticas para llegar a acuerdos posibles que implican transparencia en todo caso y que implican renunciar en segundo lugar segundo deje son políticas de Estado políticas de Estado que hasta ahora no han existido para Cataluña para la afinación territorial para políticas de empleo guión pensiones y en tercer lugar primar una nueva agenda social que significa darle la

Voz 1054 13:16 vuelta a lo que algunos entienden como recuperación económica

Voz 23 13:18 la trasladar el beneficio de red económica trasladar repartir a millones y millones de familias que hasta el momento no han visto ese ese beneficios esa recuperación por tanto cultura de pacto políticas de Estado agenda social como prioridad

Voz 1715 13:33 Julio

Voz 1054 13:34 sí yo estoy de acuerdo con todo lo que hay que mirar al pasado y hasta hechos han hecho muchas cosas pero estamos que tenemos que mirar hacia el futuro y nosotros en esta línea un poco de coherencia tenemos que afrontar siempre hemos dicho que tenemos que afrontar tres tres retos como país un reto institucional una lucha contra la corrupción conforma Gobierno en cambio la reforma electoral un eje de otros retos al retos sociales devuelve la Constitución a a la gente es llegar a la Constitución lo que ya está en la sociedad reto territorial reconocer las provisión cubrirá nacional que ya somos estos son tres tres tres ejes tres retos fundamentales credencial de principio que había que linda derechos sociales que había tener una justicia social para todos que había que resolver los problemas territoriales una ley electoral más justa bien se puede añadir como decía o pues el destacar la lucha contra violencias machistas y la necesidad de abordar ese problema por supuesto como una cuestión de Estado porque se ha convertido en una cuestión de Estado fundamental pero fundamentalmente rescatar rescatarla política para la gente que salgamos de la anestesia al que algunos quieren que

Voz 23 14:36 Macron en la Camus José María

Voz 8 14:40 pues yo creo también aparte de muchas de las cosas que se han dicho que nosotros podemos compartir que hay básicamente tres ejes tres reformas concretas alrededor de la cual se debe trabajar en este año dos mil dieciocho la primera yo creo que en esto coincidirán muchísimos muchísimos de nuestros oyentes y votantes prácticamente de todos los partidos que estamos aquí representados a pesar de que las cúpulas de los partidos viejos seguramente no estén de acuerdo es la reforma de la ley electoral la ley electoral que tenemos no es una ley justa es una ley injusta que aquí en Cataluña provocado que aquellos que tienen tendría en la sociedad no estén correctamente representados en el Parlamento creo que el año dos mil dieciocho debe ser el año de la reforma de la ley electoral y por parte de Ciudadanos Se impulsará esa reforma en el Congreso de los Diputados los a nivel también a tanto económico como como a territorial yo creo que es urgente ya la reforma de la financiación la autonómica es algo que lleva parado tres años debería haberse hecho hace tres años y seguramente es una de las fuentes más importantes de los problemas que hemos tenido últimamente yo creo que aquí hay que darle la voz a los expertos para que esto no sea un debate de siglas o de territorios y por último oí creo que incluso más importante que lo anterior hay que a hablar ya de un pacto en la educación un pacto por la educación en todas las fuerzas políticas antes hablaba de la cultura del pacto pues bien yo creo que el pacto más importante al que pueden llegar los partidos políticos durante el próximo año es el pacto por la educación para que tengamos un modelo educativo que que que sea para las próximas décadas no para una legislatura un modelo educativo que sea un modelo educativo de Estado modelo educativo de país sino un modelo educativo de un partido u otro según quién gobierna en cada momento creo que esas son las tres cuestiones más importantes en las que nos deberíamos centrar en el próximo año dos mil

Voz 1715 16:39 pero al que el PDK

Voz 8 16:41 ah y dejando aparte de Cataluña

Voz 22 16:44 qué diríamos que no es poco que no es poco pero dejando aparte a Trinidad yo creo que hay riesgo de repetir muchas de las cosas que has dicho creo que hay tres grandes bloques primero es la ocupación y ahora que estamos en fechas navideñas y que muchos tenemos amigos que han podido volver a a sus casas a pasar la las fechas pero que se van a ir los próximos días el que sin duda e incrementar la calidad de la ocupación me parece un una prioridad máxima así como hablamos lo vimos el otro día no incrementar el solar mi internacional no a los mínimos que están discutiendo estos días que se estampó sobre la mesa sino por encima de los mil euros que era Santa retornos parece una cosa a más que aceptable digna que nos acerca un poco más a Europa pero que tampoco es a un punto com punto final hablo de autónomos en segundo lugar a la reforma de la educación creo que en el Congreso ahí se ha abierto el melón y creo me temo que no va a terminar como muchos desearíamos porque temo que va a terminar sin pactos en un gran pacto es en un consenso donará hablaba de de grandes pactos creo que en este caso va va a fracasar este este pacto y en segundo lugar a creo que es lo que pasa en Cataluña obliga al Estado a hacer una reforma democrática cuarenta años después de la llegada de la democracia para poder seguir a siendo pues a un país con un índice de calidad democrática no no media sino a alta no entonces creo que sólo retenes grandes bloques ocupación educación una reforma democrática en profundidad

Voz 1715 18:13 en decía José María despejó que su partido apuesta por una reforma que no tarde nos guste otra vez incomode parando comparta en las cúpulas de los partidos viejos que es la reforma de la ley electoral dos mil dieciocho decía José María tiene que ser el año de la reforma de la ley electoral pregunto a los representantes de los en la descripción que ha hecho el propio José María Espejo partidos viejos por esa esa ansiedad de ciudadanos de la reforma electoral Odón

Voz 23 18:42 hemos planteándose no hace algunos años ya lo difícil es conseguir el consenso pero precisamente por eso en vez de hacer una cita una relación de problemas que todos conocemos y que estaríamos de acuerdo lo importante son las herramientas no cómo abordar la solución de algunos de esos problemas siendo siendo realistas haciendo un servicio al país como queremos hacer los socialistas y por eso insistía en que hace falta políticas de Estado hace falta una visión más generosa de de la gobernabilidad y ahora quizá el PP va a haber obligado a ello Partido Popular a la vista de que según las últimas encuestas no por ciudadanos va creciendo a su a su costa lo mismo que Podemos va bajando un poco el PSOE se consolida y eso va a ayudar a que la reforma electoral pronóstico lo que sobre la mesa se hagan algunas propuestas se ve en qué medida esta reforma electoral es posible sin reformar la Constitución yendo directamente la ley para hacer una una ley electoral que atienda a criterios de proporcionalidad que permite aquel

Voz 25 19:41 las listas no sean listas cerradas bloqueadas

Voz 23 19:44 que también permita porque en fin cuando hablamos de de listas y elecciones también tenemos que hablar de la forma de elegir a los candidatos y candidatas mediante sistemas democráticos internos de primarias por tanto estamos absolutamente los socialistas lo viene repitiendo Pedro Sanz está está explicitado en muchos documentos que esa reforma electoral es una de las necesidades no es la única ni mucho menos hay otras incluso más importantes para abordar esa regeneración democrática que el Partido Popular antes con mayoría absoluta con un auténtico despotismo ilustrado y ahora en minoría hay sin apoyos suficientes no es capaz de plantear sobre la mesa pero creo que en dos mil dieciocho Se pueden dar las condiciones para avanzar en algunos acuerdos en educación en temas el tema la ley electoral sobre todo en políticas sociales que supongan renuncias en este caso para las posiciones maximalistas del Gobierno en el sentido de retocar desandar desandar el camino de la reforma laboral o de la reforma de pensiones dos mil trece

Voz 3 20:41 bueno tengo que hacer una puntualización de acuerdo con lo de ilustrado pero no lo de despotismo creo que han hecho reformas importantes para España y a la vista está muchas de las reformas que sean que sean ha cometido con la oposición de algunos partidos Nos han dado su fruto para España y también tengo que que hacer una reflexión sobre esta cuestión de la ley electoral porque al final siempre hacemos el trazo gordo siempre nunca vamos a la raíz del problema nunca estoy de acuerdo con Odom en en en que va a parte de la lista de problemas pues vamos a plantear cada uno lo que haríamos la propuesta que realizaría hemos para mejorar la representatividad que siempre bueno nosotros por ejemplo en comunidades autónomas donde se reforma electoral el caso de Murcia se han eliminado las circunscripciones el Partido Popular propuso lista

Voz 8 21:30 la sierra de ciudadanos percibe el resto el sol

Voz 3 21:33 sale todos los días gracias a Ciudadanos euro no pero la ley electoral de antes de la ley electoral se tramitó por unanimidad y además gracias a Ciudadanos que el Partido Popular propuso listas abiertas gracias a Ciudadanos no se tramitaron las listas abiertas aquí en Murcia pero que a nivel nacional sí se proponen oficia abierta pues estoy un poco más abiertos a tramitar lo además fue

Voz 8 21:55 modelos de listas pues entonces en Murcia

Voz 3 21:57 es un problema de contradicciones ese sentido yo creo que el problema al final de la ley electoral es el tamaño la circunscripción yo escribía hace muy poco un artículo en en ABC al respecto el problema es el tamaño la seducción si estamos dispuestos a eliminar las circunscripciones y un señor de Soria no esté representado un señor de Valladolid un señor de Galicia que haya una única lista pues bueno podemos ir a un modelo como el de Grecia en el que la mayoría tiene un voto más y tiene una prima de cincuenta diputados o podemos ir a un modelo como el estadounidense en el que la circunscripción el partido por un voto se lleva todos los diputados es decir qué modelo de todos los modelos de él mundo es el que cada partido defiende para implantar en España porque al final nos quedamos siempre en la tertulia me gustaría reformar la ley electoral pero no escucho a nadie decir si está a favor de eliminar todas las circunscripciones y está a favor de que el que gane las elecciones gobierne que sería lo razonable en fin me gustaría en este caso que dos mil dieciocho fuera un año en el que aquellos que tienen la ambigüedad por bandera pues es significarán creo que sería positivo

Voz 8 23:02 bueno yo creo en ese sentido si me permitís que yo es que podemos estar o parece que todos estamos de acuerdo en que lo que sí que promovería hemos sería un sistema electoral con mayor proporcionalidad mayor proporcionalidad porque ahora tenemos un sistema electoral en los que los votos de unas ciudadanos valen mucho más que los votos de otros ciudadanos eso ha se ha visto claramente en las elecciones que acabamos de celebrar en Cataluña pero que están sometidas a la misma

Voz 1965 23:31 tras sí a la escala en otras personas activamente en otras también en otras también porque la ley electoral catalana es la ley electoral española porque vosotros que habéis gobernado cuarenta años en Cataluña jamás la habéis querido cambiar sólo eso la única ley española que os gusta Sergi

Voz 3 23:47 Hibramer el anterior cambiar alguna

Voz 1965 23:50 los cacos silenciosos partido es viejos que han gobernado dos

Voz 1050 23:54 hay leyes es porque a lo largo de Régimen Electoral General de mil novecientos seis el problema el problema el Nápoles tamaño de la cubrición del número de prisiones tú lo sabes sí pero es que eso está también en la ley electoral electorales no perdió podemos venir podemos intervenir

Voz 8 24:08 pero en la a través de la ley electoral en para hacer que el sistema electoral sea más proporcional yo creo que eso es la línea en la que debemos trabajar y los partidos que han gobernado España durante cuarenta años que sólo han sido el Partido Popular y el Partido Socialista nunca han querido cambiar esa electo

Voz 1050 24:26 la nunca Harlan les lleva ya en julio modelo porque podemos también planteaba Julio planteaba la reforma de la necesidad de una reforma la ley electoral

Voz 1054 24:34 que nosotros hablábamos de diciembre las primeras elecciones generales que hablamos de las garantías constitucionales que queríamos incluir era una ley electoral más justa para la cual había que cambiar la Constitución porque partimos del principio de igualdad política y más democracia y eso pasa por cambiar el sistema lectora sabemos el servicio que ha prestado la la ley principio

Voz 22 24:53 todos los partidos más pero se quedó

Voz 1054 24:55 todo obsoleto hace en que hay que empezar por democracia interna democracia en los partidos no

Voz 1715 25:01 hemos apostado por las elecciones primarias

Voz 1054 25:02 hemos apostado por la limitación de mandato de los políticos ha apostado por la reacción de los políticos todo eso hay que extrapolar lo porque la gente que es la que decide los ciudadanos tienen que ver ese cambio primer interno los partidos y luego el cambio en una ley electoral más justa que pasa por eso tan simple como eso igualdad política y más democracia Un voto vale tanto en una provincia como en otra el de un ciudadano

Voz 22 25:23 bueno como el de otro pero ahora el contiguo Doncic Sergi

Voz 3 25:27 eh

Voz 22 25:28 si no yo yo estoy de acuerdo en que hay que en que hay que buscar un consenso en ese sentido de hecho en catalán hemos tenido los últimos años un debate a hacer acerca de cómo abordar este tema he dicho no es que no no no es que nos guste la ley españolas que cambiarla pero no ha habido contra insuficiente en los últimos años para poder para poder cambiarla pero a mí lo que me lo que me fascina he hecho es lo que me preocupa es que cuando hablamos el vimos el debate de la reforma de la electoral lo centramos todo siempre en el reparto de escaños en la proporción de ahí creo que ese es un tema que hay que abordar claro pero pero como tantos otros porque en otros sitios donde teníamos el conflicto en el debate electoral catalana más allá de debate de la proporcionalidad el reparto de escaños era en cómo configurar las listas nosotros hemos partidario del modelo de lista abierta y un modelo parecido al alemán que permitía al elector escoger directamente quiénes son representante territorial

Voz 8 26:23 hoy en eso pero explica Ale a la gente porque las fuerzas políticas que en Cataluña tienen más votos qué otras tienen en el Parlamento marinos

Voz 22 26:32 es además en Cataluña y en otros territorios mera igual que pase eso hay que hacerlo también canceló porque la mayoría de votos que tenéis vosotros y Pepe popular es la Comunidad Autónoma de Madrid tenéis una su reputación respeto otros respeto otras otros territorios pues porque eso pasa a veces por por equilibrar

Voz 1965 26:47 no para que son leyes electorales injustas no

Voz 22 26:50 no no sonido bueno de esta no te quejas pero no

Voz 1965 26:52 no me quejo de todas las que permite que Cataluña está diciendo que no me quejo yo te digo si me quejo quejas pues de exactamente qué está claro que sí pero no de la que me rige ahora en Cataluña en la que me rige ahora en España me quejo de todas las que son injustas y que permiten que aquellos que tienen más

Voz 8 27:07 votos de la gente tienen menos escaños en el Parlamento

Voz 22 27:10 no porque a mí lo que me parece más votos la gente me lo que me parece es que territorios más poblados y menos poblados equipara a equilibrar y para buscar la balanza pues es que se puede modificar los porcentajes se puede se porque claro que se puede que se deba abrir el debate se debe abrir el debate pero yo yo sigo queriendo creo que soy que soy justo con eso de que era un territorio como Cataluña o en otros territorios de España de territorios muy muy poblados y territorios muy muy poco poblados lo que queremos es una equilibrio una representación de todo el territorio hay que forzar un poco los porcentajes yo yo creo que eso es justo que ha funcionado de que creo que funciona en la mayoría de países del mundo

Voz 3 27:48 voy contigo y me permite también me gustó sí sí sí un pequeño apunte porque al final no ponemos las soluciones encima de la mesa vamos a pensar en un caso por ejemplo Soria que tiene dos diputados y hay cuatro partidos en competición para conseguir estos diputados lógicamente habrán votos que se queden sin representación y esos votos no vale sumar los a los del resto de España diciendo que hay votos que se han quedado sin representación o que sumando los restos del resto de provincias donde no se han obtenido escaño porque no se llega al mínimo el caso de Castilla La Mancha o de otras de algunos partidos se pueden sentir perjudicado no vale sumar los todos decir que hay una representación es decir el problema al final es él tamaño de la circunscripción yo creo que un señor de Soria debe poner sur debe poder tener su representante al igual que lo tiene un señor de Madrid un señor de Barcelona lo que hay que garantizar y lo que hay que facilitar en la rendición de cuentas del diputado al territorio al que representa y eso también habría que tener en cuenta la ley electoral todo

Voz 23 28:41 las de capítulo sí la verdad es que no hay que poner manos en la masa empezara a producir desde el consenso de la búsqueda de acuerdos esa reforma electoral el Partido Popular ya ya anunció exactamente el diez de mayo de este pasado año diecisiete diez de mayo que estaba preparado para presentar una reforma electoral que se desarrollaría en el dos mil dieciocho no hice buscaba decía un cambio que no tocar la Constitución en fin para conseguir una salido objetivos el problema es que se dice muchas cosas pero luego desde el Gobierno no se cumplen pero aquí voy a la cuestión define a Nueva Derecha ciudadanos parece que quiera dar lecciones aquí en este momento sobre

Voz 26 29:19 adiós gestiona sí sí sí

Voz 23 29:22 la vergüenza izquierda tiene una historia tiene una serie de conquistas sociales importantes en España en la España democrática desde el año setenta y ocho sesenta y nueve es evidente por tanto tenemos grandes éxitos un balance muy interesante y algunos errores el que gobierna se equivoca yo sé lo que es gobernar un Ayuntamiento veinte años por tanto claro que cometer errores que no ha gobernado nunca pues puede ir de puro de Casto y luego se equivocará pero una cuestión ya vale ya de hablar de esa cuestión cuando ustedes ciudadano la nueva derecha estaba apoyando porque tienen un acuerdo de investidura tiene un acuerdo electoral un programa de actuaciones con el gobierno con el Partido Popular por tanto pongas ustedes de acuerdo PP y Ciudadanos y en vez de llevar al debate aquí confrontar ustedes intensa en la mesa que son socios de gobierno por favor

Voz 26 30:03 plantea una cuestión concreto aparcamiento leyes democráticas en el Congreso de los Diputados los que ustedes la tenía prueba de derecha los diez tramos con Pedro

Voz 1965 30:14 desde su partido está muy cuidado

Voz 26 30:17 además no no fue adelante y no preocupa nuestra pero ustedes que están gobernando conjuntamente sienten se cumplan sus acuerdos lleven los al Parlamento impulsó al igual que con queden a leyes opciones había tengan la igualdad

Voz 1965 30:28 tenemos no protege realista

Voz 26 30:30 en Andalucía usted debería haber estado en el Congreso un acuerdo de gobierno pues plantea

Voz 3 30:36 sí nueva derecha me lo habéis dejado

Voz 1715 30:39 en fin casi servido en bandeja para hacer algo que haremos después de la desconexión porque una de las cosas que hemos hecho terminados dos mil diecisiete y empezado estrenado ya el dos mil dieciocho es hace un poco de balance de la actividad legislativa del Congreso es decir que no sale muy bien parado por comparación con otros años la cosecha legislativo de dos mil diecisiete es bastante escasa en un país como a otros supongo pero hablamos del nuestro que necesita seguir transformándose cambiando reformando se de momento se hace a un ritmo alarmantemente lento seguimos en la mesa política durante cinco

Voz 4 31:25 deporte

Voz 27 31:30 nos

Voz 4 31:30 se une a todos nos une el fútbol nos une en el baloncesto

Voz 27 31:48 nos hunde a todos

Voz 4 31:55 el quiero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias con Álvaro Benito buenas noches a todos a todas bienvenido bienvenidas Larguero

Voz 10 32:06 síguenos también en El Larguero punto

Voz 29 32:09 es que en tierra los ojos cerrados visualiza una emisora de radio maravillosa ya la hemos solicitado bienestar ahorren en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya la Cadena SER la emisora que aparecen en tus sueños no a mí no me apareció la Cadena Ser

Voz 1050 32:34 cómo cómo me has visto que imagine una emisora de radio maravillosa pues de otro hombre

Voz 30 32:42 cómo estáis chufla pues claro que me ha parecido la Cadena SER parece susto de verdad es oyente Cadena SER la emisora que parece entonces sueños

Voz 17 33:01 bueno vale vale ya está ya ya

Voz 19 33:05 si hace unos días

Voz 31 33:08 en plena cena navideña Roberto Sánchez

Voz 1715 33:11 intentaba explicar que de tocado

Voz 32 33:14 bajar del uno al cinco de enero que sería el primero en abrir la ventana en dos mil dieciocho

Voz 5 33:21 la medida al desde luego piloto una nueva experiencia esta reacción familia mira

Voz 31 33:32 cada uno de sus cuñados se puso incluso pesado vuelva a hoy

Voz 19 33:39 las

Voz 31 33:42 a Oberto Sánchez el Hombre del Año Nuevo el primer rey mago que trepar hasta verano

Voz 6 33:53 la más completa información todo el deporte en tu Tete el mejor entretenimiento en T desde ya puede

Voz 4 34:02 escuchar toda la programación de la Cadena Ser en la que de diez de tu televisor recinto Niza lo tendrás Andrés en tu mano toda la programación de la cadena de radio on line en España irá demando escucha tu radio preferirá laca Pete escucha la ida disfrutó

Voz 21 34:30 Livni

Voz 1715 34:43 Robin treinta y cuatro minutos ocho y treinta y cuatro en Canarias tenemos de esa política en Hora Veinticinco es martes sí pero tuvo la delicadeza de no hacerles trabajar ayer pero hoy nos acompañan Teodoro García del Partido Popular desde Murcia donde Elorza del PSOE desde San Sebastián Julio Rodríguez de Podemos desde Madrid José María Espejo ciudadanos desde Barcelona también desde Barcelona Sergi Miquel del PDK les decía antes que ella algo sobre lo que quiero que apartemos también una mirada Navidad desde la política una reflexión desde la política que tiene que ver en cierta manera con el ejercicio que hemos hecho en la primera parte una proyección sobre el de dos mil dieciocho bueno vamos a proyectar la mirada sobre lo ocurrido en el dos mil diecisiete los números los números parlamentarios los números del del Congreso nos hablan de una mala cosecha ávido agitación en ocasiones mucha agitación habido debates muchos debates algunos enconados debates en el hemiciclo pero leyes aprobadas por falta de iniciativa por lo que veo por la incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo leyes pocas Mar Ruíz buenas noches

Voz 1441 35:44 buenas noches si el Congreso despide dos mil diecisiete con más decretos ley que leyes aprobadas las trece que han visto la luz suponen un balance tan pobre que en toda la democracia sólo ha habido otros tres años con menos actividad dos mil dieciséis con un Gobierno en funciones dos años electorales dos mil cuatro y dos mil ocho a la parálisis provocada por la crisis catalana se suma el récord histórico del veto presupuestario el Gobierno lo ha ejercido cuarenta y cinco veces para impedir el debate de otras tantas propios

Voz 3 36:10 acciones de ley de la oposición que sí tenía número

Voz 1441 36:12 para haber prosperado como la subida de las pensiones la supresión de tasas judiciales o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad además las pocas iniciativas que sortean ese veto se enfrentan al retraso sistemático por las prórrogas en el trámite de enmiendas es el caso de las sus tensión de la Lomce aprobada hace más de un año pero que sigue metida en un cajón acumula ya treinta y siete prórrogas también la subida del Salario Mínimo Interprofesional el Congreso aprobó incrementarlo hasta los ochocientos euros este año pero la tramitación sigue aparcada mientras el Gobierno acaba de aprobar una subida sensiblemente inferior para dos mil dieciocho de setecientos treinta y seis euros pendientes desde hace meses y sin avances la derogación de la Ley mordaza la reforma del Código Penal de la Ley de Secretos Oficiales o la prohibición de indultar a condenados por violencia machista o corrupción

Voz 1715 36:57 cada uno de nuestros políticos esta noche aportará una explicación una justificación pero hay un hecho y es que la actividad legislativa ha sido escasa deberíamos extraer ya hay una conclusión y es que si se limita la capacidad transformadora de la actividad legislativa esa no es una buena noticia para un país que siguen necesitando de transformaciones profunda de opiniones empiezo Pozuelo

Voz 1054 37:18 efectivamente como decías es este ha sido se habría que deje de alguna forma como el año de los vetos y los perros bloqueos por no hablar hablar de cifras y nosotros hablamos siempre hemos presentado más de mil trescientas iniciativas parlamentarias pero eso no

Voz 22 37:34 sirve para nada porque hay una hay una

Voz 1054 37:37 bloqueo hecho por el Gobierno durante este primer año que ha afectado como se decía en el informe pues a a XXXVIII de las normas que han salido adelante en la que va de legislatura la mayoría vía decreto ley urgente frente a las cuarenta que se encuentra en la habitación o sea que tenemos más eh a la iniciativa elegir legislativas vetadas que tramitadas eso yo creo que da una imagen de lo que con lo cual es la situación alguien podría hemos estado volcados porque Cataluña no hemos estado bloqueados por una actividad del Gobierno que tiene esa posibilidad de veto por razones económicas por razones de mandato en el de mayoría ahí de leyes que han estado bloqueadas por la vía de las enmiendas algunas de más de un año la obsesión porque han citado habría que añadir el de la desclasificación de secretos oficiales de la súper siendo la ONCE Salario Mínimo hay también proyecto de ley que se han presentado hoy que han estado vetadas en definitiva

Voz 22 38:30 a una una algo

Voz 1054 38:32 que como hemos dicho nosotros es que es robar las instituciones al al fin que tienen robártelo a la ciudadanía y creemos que estas hace poco porque la vía porque la política la política se prestigia la política que es lo que deben ejercer los ciudadanos tenga salida por esta vía

Voz 1715 38:51 la ejecutiva Teodoro bueno yo creo que

Voz 1054 38:54 estas cifras evidencian

Voz 3 38:56 lo que ocurre cuando hay algunos que que vienen a legislar como auténticos curanderos a impulsar leyes placebo por ejemplo me explico en el presupuesto pasado en el último presupuesto de una partida que tenía treinta millones de euros los partidos de la oposición querían sacar tres mil millones de euros dando de baja sucesivas veces la misma partida presupuestaria que era una partida para emergencias querían sacar tres mil millones de euros es decir incrementaban partidas dando de baja la misma partida no decíamos vamos a hacer una carretera allí pues damos de baja la la partida emergencia vamos a hacer ahora una línea de tren allí pues damos de baja la misma partida claro eso hay que evitarlo tiene que haber alguien responsable en el Parlamento que diga mire eso no sepa de hacer igual que el resto de leyes que está sí dado como por ejemplo el incremento de algunas partidas presupuestarias que no tienen respaldo presupuestario para sirve eso para absolutamente nada es hubiera tenido su tramite parlamentario nos hubiéramos hecho una gran fotografía a todos diciendo que hemos conseguido incrementar las pensiones o cualquier otra partida que usted considere que que es importante y a partir de ahí bueno también hubiéramos impulsado la industria textil que hemos visto mucho en el Parlamento muchas camisetas este año eso sí que se ha impulsado la industria textil

Voz 1050 40:10 pero lo que es la realidad cuando hay que bajar a

Voz 3 40:13 a concretar qué es y cómo de dónde se saca porque el presupuesto es una ley que está cuadrada ingresos y gastos y hay que decir de dónde saca el incremento para una determinada partida presupuestaria pues yo creo que hay una diferencia entre los que somos responsables y queremos todo negro sobre blanco saber de dónde sale la consecuencia de eso y los que han venido como digo al final a a ejercer de curandero legislativo no le placebo que yo les llamo por tanto bueno pues hay hay leyes que entorpecen hay leyes que facilitan la vida de la gente Ia y también en ocasiones yo te quiero poner encima de la mesa ya que se ha puesto este tema pues en ocasiones hay una hipertrofia legislativa que también tendríamos que mirar no porque hay muchas leyes que se entorpece en unas a otras hay muchas y ámbitos de la economía nosotros con la Ley de Unidad de Mercado hemos intentado solucionar esto pero queda camino y tenemos que seguir profundizando yo para que un auto

Voz 1050 41:07 no no Mon trabajador pueda

Voz 3 41:10 ejerce su actividad profesional y no dedicarse a peleas con la Administración José María Espejo luego

Voz 8 41:15 sí bueno no necesariamente eso es cierto la calidad de una actividad de de de de un Parlamento se mide por el número en concreto de leyes que se hayan que se aprobados sino por la importancia cualitativa de estas si bien es cierto también que es verdad que hay muchos compromisos pendientes por cumplir por parte de de desgobierno y que nosotros estamos dispuestos a sacarlos adelante pues con el Gobierno o cine él no contando con otros grupos a de la de la oposición y nosotros nos sentimos también orgullosos de que una de las leyes que sí que se haya aprobado es la ley de autónomos que fue impulsada como saben por el grupo

Voz 1965 41:58 al parlamentario de Ciudadanos

Voz 8 42:01 después quedan dos leyes que están ahora mismo en trámite la ley la ley anticorrupción que le que regula pues los lo Luis puertas giratorias que esperemos que vea la luz en dos mil dieciocho y la ley de la reforma de la Fiscalía General del Estado una Fiscalía que debe ser precisamente la Fiscalía del Estado Hinault no del Gobierno nosotros hemos pedido en esa ley que que el fiscal jefa del Estado sea elegido por dos tercios del Congreso ha aprobado su nombramiento por dos tercios del Congreso y no a que sea simplemente nombrado a dedo por el Gobierno y que las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía sean sean por escrito esperamos poder sacar adelante estas dos reformas legislativas durante el año dos mil dieciocho pero es que también si se aprueban los Presupuestos si si se aprueban los Presupuestos podremos llevar a más alivio fiscal a las clases medias y trabajadoras que estaba también en el pacto de investidura un complemento salarial para los jóvenes que se ponga en marcha la el compromiso sobre sobre el aumento del permiso de paternidad y una cosa muy importante una cosa muy importante la equiparación salarial de los miembros de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de la Guardia Civil y la Policía Nacional que es un compromiso para nosotros imprescindible sin el cual evidentemente nosotros tampoco a tiraremos adelante con los presupuestos yo creo que eso es de justicia que ya es hora de hacerlo

Voz 3 43:31 moderno por lo tanto quedan muchas cosas por hacer esperemos

Voz 23 43:33 es como diputado que es hoy estoy escuchando cosas que me llaman la atención porque no se no se corresponden con la verdad no miren hay una cosa que sangrante un ejemplo no que todos deberíamos de asumir y aceptar es que una iniciativa legislativa popular que supone recoger quinientas mil firmas más de quinientas mil firmas por parte de los sindicatos CCOO y UGT en un tema tan sensible planteado hace casi dos años como es bueno el debate en el Congreso y a su caso la aprobación de una de una prestación ingresos mínimos no para para muchas familias miles de familias que están en el umbral de la pobreza o dentro ella no que no tienen ninguna prestación que no reciben nada uno que se pueda bloquear que se pueda postergar durante año y pico largo una iniciativa legisla lo popular que es una herramienta democrática una herramienta de participación que está en la Constitución y que se mofa en serían de una iniciativa legislativa popular que la tengan congelada sin ninguna explicación es algo que no tiene perdón menos mal que por lo menos en otros lugares por ejemplo Andalucía Susana Díaz aprobado recientemente hace escasamente dos semanas pues una renta de ingresos mínimos que todo mi aplauso en este caso para el Parlamento Andalucía para el Gobierno andaluz y otro ejemplo no hemos aprobado la oposición porque la oposición funciona hay presente iniciativas llegan a bastantes acuerdos pero luego son bloqueados y vetados como he dicho antes su compañera la compañera que ha hablado ya explicó cómo hay proposiciones de ley cuarenta y cinco que están vetadas por el Gobierno bueno pero que esto la pasando por ejemplo con la proposición de ley aprobada para devolver en las debidas condiciones la prestación la prestación que es de mínimos también a los mayores de cincuenta y dos años que no cobran nada que son el cuarenta y ocho por ciento de la gente que está en paro que tiene más de cincuenta cincuenta perdón más de cincuenta y dos años y que no puede reincorporarse al ciclo laboral porque ese bloqueo porque se congela que se vete a ese tipo de ese tipo de leyes porque afecta del gasto presupuestario de este año pues pacte ese no se abuse de una interpretación de la Constitución y de la ley hipotecaria algo parecido o eso

Voz 26 45:31 mismo para el año que viene para el presupuesto del Girona

Voz 23 45:34 dieciocho uno por tanto es el bloqueo y es el bloqueo que hace la misa del Parlamento y señores en Orense bien los oyentes la Mesa del Congreso los diputados está bloqueada en un montón de proposiciones de ley que no pasa a tramitarse por la decisión de la Mesa configurada mayoritariamente por la nueva derecha Ciudadanos y el Partido Popular hay están bloqueando la tramitación de leyes y eso es inadmisible ya hay que denunciarlo aquí porque no tienen vergüenza lo que están diciendo acusando a la oposición cuando la derecha que ha firmado un pacto un acuerdo de legislatura una serie de medidas ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para llevar adelante determinadas medidas que estaríamos incluso dispuestos a aprobar

Voz 8 46:12 en una precisión importante y el veto de la mesa lo pone el Gobierno nunca lo pone la mesa en el Reglamento del Congreso está bastante claro sexys

Voz 26 46:20 la dando gracias para comprar acciones de enmiendas una mesa por cierto apoyado por López de Gap

Voz 1715 46:28 dejemos que intervenga serias y cerramos estar cerca

Voz 22 46:30 dos cosas lo que pasa lo que está pasando en un punto de de eso realista hay de abuso por parte del Gobierno de parte

Voz 8 46:39 no es también en su en su juego en la mesa y ahora ahora hablaremos

Voz 22 46:43 de ello pero yo creo que que el Gobierno utilice el ciento treinta y cuatro puntos seis de la Constitución que saca el artículo que permite bloquear cualquier iniciativa que tenga efectos presupuestarios para vetar todo aquello que le parezca mal porque al final no al Gobierno las cosas que tienen efectos presupuesto entre otras cosas porque cuál quiere iniciativa por mínima que sea tiene efecto sobre el Presupuesto General del Estado el Gobierno utiliza esto para vetar aquellas leyes que no le parece bien que eso es otra cosa es un abuso del artículo y un abuso de la contención por parte del Gobierno eso es grave y estoy de acuerdo en que hay que que hay que denunciarlo había recuerdo un caso escandaloso por ejemplo que creo creo iniciativa de de Unidos Podemos justamente que no tenía efectos presupuestarios hasta dos mil veinticuatro pero útil utilizó este artículo diciendo que tenemos para vetar una iniciativa que no le parecía que no le parecía alguien en otro caso quiso entra en juego Ciudadanos y su papel en la mesa que utilizan de forma constante y reiterada la ampliación de plazos para enmendar para para generar un bloqueo de la iniciativa en el Congreso los diputados y eso es lo que es grave y estoy de acuerdo en que no sólo hay que reivindicar el trabajo del que aunque no llegara a tú a buen puerto sino que hay que denunciar que hay un abuso por parte del Gobierno en sus posibilidades y en su capacidad de bloqueo constante de la iniciativa legislativa de los de los diputados

Voz 8 48:05 hablando de mesas no sé si la Mesa del Parlamento de Cataluña de la que formado parte a lo mejor es la que más ha abusado de las mesas de los parlamentos no

Voz 3 48:14 a mí me gustaría hacer una una pequeña precisión porque Odón Tokio alcalde alcalde de una ciudad importante una ciudad preciosa San Sebastián y tú sabes que no se puede a torcer no se pueden presentar iniciativas no se deben al menos yo creo presentar iniciativas que no tengan su correspondiente respaldo presupuestario porque al final en toda esa gente que tú bien ha dicho que sufre que necesita un ingreso mínimo que el Gobierno por ejemplo está prorrogando continuamente el plan

Voz 22 48:43 para para para que exista esa prestaciones ayuda familia para que nadie quede atrás esta recuperación

Voz 3 48:47 cómica no se puede

Voz 26 48:50 pero esto puede eso es cierto no posee cuarenta y ocho por ciento de los afectados que no

Voz 23 48:54 piden prestación

Voz 26 48:55 porque es de las condiciones en el dos mil doce

Voz 3 48:57 cierto al igual que el caso de la prestaciones sanitarias que también lo repetir mucho y no es cierto que nadie esté quedando sin prestación sanitaria no es cierto yo creo que no se pueden presentar iniciativas sin respaldo presupuestario porque si se presentan iniciativas con un correspondiente respaldo presupuestario uno se moja hay dice mire quite usted de aquella partida de allí ICO lo que la en esta otra partir de ahí eso es hacer oposición útil pero presentar enmiendas al presupuesto como la que había presentado más de veinte mil enmienda o más de dos mil enmiendas