Hora 25 (02/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1715 00:25 Yaris Gibbons de Hora veinticinco en el segundo programa de la año ya lo vamos sumando Apuntes para un dos de enero primera por qué buena es la transparencia que necesarias para achicar los espacios de la suposición la hipótesis del rumor hice la mentira la Guardia Civil ha hecho hoy en público algo a lo que es lo que se suele resistir responder a las preguntas de los periodistas Ícaro tiempo paciencia a ser transparentes es uno de los casos de mayor impacto en la opinión pública el caso de la desaparición y muerte asesinato de Diana Quer el información nacen también algunas preguntas si los investigadores tenían la certeza de que el hombre conocido como el chicle era el autor de la desaparición de la joven porque se acabó cerrando la investigación judicial sí lo tenían tan claro hace ya algo más de un mes que se hizo mal o qué es lo que no se hizo del todo bien para que estuviera a punto de cometer otros secuestro de otra joven pero el caso de Diana también interpela a este oficio que el periodismo es imperfecto lo sabemos periodista Percy ciudadanos que no somos infalibles es una obviedad histórica en esta profesión y sin embargo no debemos queremos admitir la generalización porque no todos los hemos rebozado en ese fango quiénes lo hicieron Cyrus obviaron las reglas básicas del oficio se entregaron al ser y al clic a la audiencia a las visitas y me temo que no deberíamos esperar ni un instante de reflexión por su parte segundo apunte cómo es posible que un maltratador reincidente un hombre violento condenado a prisión alguien que agredido su pareja delante de sus hijos cómo es posible que mantenga un régimen regular de visitas y conserve la patria potestad a alguien así no puede ser un buen padre cuál es el ejemplo que da a sus hijos que les puede sellar por ejemplo su hija qué le dirá que a lo cogerse la someta a golpes que la violencia está justificada en ciertos casos que lo hacía por amor que mira por su bien si la ley permite a un maltratador condenado a un hombre demostrada mente violento mantener la patria potestad y un régimen de visitas regular es que tenemos un problema con la ley que permite aplicar medidas restrictivas con este tipo de delincuentes y no se hace es que tenemos un problema con la justicia y no nos planteamos todas estas preguntas es que tenemos un problema con nuestros escrupuloso Pedro Blanco y esta noche en la tertulia de Hora Veinticinco nos acompaña en Berna González Harbour Bernal muy buenas noches creo que tenemos hoy un poquito bajo de buenas noches de nuevo

bueno gracias que es el quinto de este otoño invierno lo que empieza a preocuparme claro porque tener un catarro nuestra entra entra dentro de lo posible en un otoño invierno tres cinco seguidos no igual es que no he dejado el único que tenido y lo voy recuperando porque pocas Nacho Corredor buenas noches buenas noches y Alberto Pozas Alberto muy buenas noches buena noche

sí es verdad porque en fin en otoño ha sido tal y el invierno hombre hecho algún día de sigue presta sino un poco benévolo poco Oña o lo que sea así vamos a hacer una cosa un pequeño alto en el camino de vuelta entramos ya de lleno en la tertulia

mañana tanto partidos políticos como

hablan por hablar conociendo tu mundo en tu propio a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Adriana Mourelos

bueno pues yo cuando aún sofrito lo que hago es añadir un polvorón al sofrito de va de perlas así que yo aconsejo a los españoles me voy a poner firme un coche o magistral que han partida horas tal verano añadan un polvorón a los guisos porque buena con todo lo digo todo lo que hemos hecho transgresor pero la sección diciendo estoy debo el humor pero abierto en libro relleno con mazapán corta Finito Tejón esos más ciruelas una historia así seguro que lo quizás y alucina sin colores rojo así como mozárabe como una historia como andalusí

Voz 1715 08:14 la dieciocho minutos de la noche en las nueve y ocho minutos en Canarias les propongo un flan imbatible es que que se quede con nosotros hasta las once y media ya si se entera de lo que ha sido noticia hoy y así reflexionan con los otros con Berna con Alberto Icon Nacho decía en la portada antes que la transparencia siempre es un valor de Guardia Civil ha hecho algo de lo que también hay que decirlo suele adormecer ser transparente eh no es una virtud no sólo de la Guardia Civil generalmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado otras motivos tienen en muchos casos pero en otros no tanto pero ser transparente un caso que tenía todos los ingredientes desde Jean Acker para reunir en torno a la desinformación a todos los carroñeros de este oficio una rueda de prensa de más de una hora de los responsables de la Guardia Civil para contar todo lo que podían contar sobre ese caso así que ya sabemos que los investigadores ya lo tenían ninguna duda así lo han dicho el pasado mes noviembre no tenían ya ninguna duda de quién era el responsable de la desaparición de esa joven sabremos que llegaron a hacer evidentes los seguimientos para que supiera de sus sospechas con la técnica de investigación sabemos también que no se creen la versión del atropello y sabemos que el ADN ha confirmado que el cadáver encontrado es el cadáver de Diana que los vamos a Galicia para resumir en algo más de dos minutos esa hora larga de rueda de Prensa Radio Coruña Isabel

Voz 0673 09:48 tres meses después de la desaparición de Diana Quer José Enrique a Boeing el chicle ya era el principal sospechoso su teléfono móvil y el de la joven que apareció en la ría de Rianxo y las imágenes de las más de veinte cámaras de seguridad que fueron visionadas sitúan a Diana ese día esa noche en un coche que resultó ser el de él se sabe en el punto de mira le dice incluso a un agente conocido que cree que les siguen la investigación avanza hasta que en noviembre pasado la Guardia Civil dicen no tener duda alguna de que este hombre de mente ágil y profesional de la delincuencia según los investigadores es el autor de la desaparición de la joven madrileña pero faltan pruebas pruebas concluyentes para que el juzgado reabrirse el caso que había cerrado en abril todo se precipita este veinticinco de diciembre el día de Navidad cuando una joven de Boiro denuncia un intento de rapto su descripción coincide con la de Enrique a Boeing escuchamos a Francisco Javier Jambrina que es el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña

Voz 13 10:44 entonces saca una herramienta ella cree que es un cuchillo que sólo ponen la nuca pero es una herramienta tipo una palanca esta pequeña tal vez una herramienta para para abrir coches y se la ponen el cuello y le dice entrada maletero entrado el maletero la llega a introducir al maletero pero ella se salva porque porque deja una pierna fuera como el chicle está de baja laboral porque ha sido operado del hombro derecho está bajando la tapa pero no consigue porque está limitado el movimiento del brazo derecho lo consigue que meta la pierna cuando la mente ya doblar las rodillas y tampoco tampoco consigue cerrar la azafata en ese momento ya ve que se acercan dos personas ya empieza a gritar muy fuerte pidiendo auxilio el chicle

Voz 14 11:26 eso se mete en el coche ya se baja

Voz 13 11:28 el chicle se va ya Business detenía

Voz 0673 11:30 eso se ante la Guardia Civil autor confeso de la muerte de Diana a la que dice que atropelló accidentalmente los investigadores no se lo creen

Voz 13 11:38 que él habla de una muerte accidental porque por atropello Si habla de que el cuerpo se lo lleva inicialmente lo dejada en un descampado a las zonas del Polígono y que luego regresa y lo coja el lo Reja a La Roja el puerto de Tarragona ya imposible porque en el puerto de Tarragona no hay corrientes y ese cuerpo hubiera emergido y hubiera sido encontrado aparte que haya hay mucha gente bueno es nos resulta completamente inverosímil

Voz 0673 12:08 el caso ha sido reabierto por el juzgado de Ribeira esta misma tarde la investigación continuará pero los principales datos de esta larga y compleja investigación concluyen sin género de dudas para la Guardia Civil que el chicle es el responsable del crimen de Diana Acker hace ahora a

Voz 1715 12:23 Manuel Sánchez ex coronel de la Guardia Civil es el jefe de la Unidad Central Operativa él ha comparecido también esta mañana ante los periodistas ha querido ha querido explicitar un reproche al seguimiento que algunos medios han hecho de este caso

Voz 15 12:38 yo entiendo que que la prensa tienen el deber de informar pero yo pondría encima de la mesa un debate que en este caso en este caso yo creo que hasta se podría escribir una tesis doctoral para el periodista que quiera doctorarse que es el tratamiento mediático del caso Diana hay titulares de prensa que ese día un titular es la portada del periódico pero a la familia de puede suponer un daño de por vida en fin esto no está regulado yo creo una autorregulación de cada uno en su profesión nosotros no vamos a poder aunque pudiéramos aunque en alguna conversación informal el detenido haya desliza o algo nosotros somos policial judicial eso no está escrito en diligencias nosotros ni lo vamos a decidir ni lo vamos a mencionar esas cosas que seré en esta mañana leía yo alguna crónica en algún periódico que el mentira por cierto nosotros aunque fuera verdad no podíamos decir lo bueno para una tesis

Voz 1715 13:37 doctoral decía este coronel de la Guardia Civil que da el comportamiento de algunos medios yo porque conviene en ocasiones recordar que las generalizaciones suelen ser injustas del caso decían Acker en este programa hemos hablado muy poco por no decir prácticamente nada salvo cuando había alguna novedad lamentablemente para la familia no las ha habido durante mucho tiempo nosotros entendíamos entendemos que de ciertas historias conviene hablar cuando hay cosas nuevas y comprobadas que contar el resto bueno pues el resto es lugar abonado a los oposición al rumor en muchos casos a la mentira pero bueno sí que es verdad que de este caso se puede derivar pregunto bueno los dos periodistas quede en esta mesa Bernardo Alberto una reflexión sobre el comportamiento de los medios en el seguimiento de historias como la desaparición de la verdad

Voz 0283 14:33 sí pero yo creo que no sólo no se ha hablado yo creo que es la primera vez que yo hablo aquí como en cualquier sitio profesional de de este caso hilo hablamos precisamente porque hay ángulos de análisis interesantes para para reflexionar no sobre los datos que obviamente los la parte informativos habrá hablado de escrúpulo solamente en cada ocasión pero en la parte analítica que es la que nos toca bueno pues esto es un ejemplo de cómo sólo hay que entrar cuando realmente hay ángulos que que merecen una reflexión no es el caso de tantas televisiones de tantos canales prensa no no quiero reducir me al mundo de las televisiones que han opinado una y otra vez sobre la madre sobre el padre la separación sobre el comportamiento de ella yo creo que sí los vergonzoso es deplorable que es triste que no haya una forma de regular esto yo no creo en las regulaciones pero sí que sabemos que esto quede en la impunidad absoluta profesional no de ontológica mente hablando ahí es muy triste que se haya indagado en las vidas de personas como los padres yo o en su relación en la custodia de la otra hija etcétera cuando es una aportaba nada a una situación que finalmente se debió a un mal nacido que que Mou desgraciado lo que que hizo lo que hizo no entonces yo creo que debemos hacer autocrítica debemos tener mucho cuidado Ia entrar sólo a analizar cuando hay ángulos insisto que merecen una reflexión como este

Voz 1715 16:09 Alberto hombre es una autocrítica

Voz 14 16:11 en una sociedad del con que que queda para una tesis doctoral y para más y de toda la vida los en la información de sucesos tiene un perfil muy muy delicado para caminar sobre él lo que pasa es que a los investigadores y me estoy refiriendo a Guardia Civil utilizan también ese perfil para avanzar en sus investigaciones en los años duros de ETA cuando se decía sea levanta la operación jaula era porque se creía que iban a salir por un lado determinado no hoy para para provocar el movimiento del comando ETA se puede incluso convencer a un juez para que cierre un caso por falta de de indicios precisamente para que se relaje el autor del del suceso toda todas estas cosas existen pasan existen y pasan luego es evidente que los que los periodistas estamos para informar a y a veces provocando situaciones que no queremos eh por ejemplo si un periódico publica que en las ruedas del coche abandonado por ETA han encontrado una tierra que no se corresponde ni con el sí ha sido encontrado ni con los alrededores sino que esta es una tierra que sólo hay un sitio en Zaragoza resulta que el siguiente coche de ETA lo lo quema

Voz 1715 17:34 no

Voz 14 17:34 entonces ha hecho mal el periodista al contar el el dato de la arena en una rueda yo creo que no yo creo que no lo único que pasa es que bueno pues el el el control es distinto eh estoy contando casos que que que son de de de otro tipo investigaciones qué ha pasado con el caso debían Acker pasó antes con

Voz 16 17:55 eso se de asesinatos pero claro al casero

Voz 14 17:59 pero claro pero pero yo no voy a defender a la responsabilidad a los medio de comunicación es es importante en esto es la única diferencia que tenemos ahora que es difícil de identificar a los medios de comunicación entonces ahora al medio de comunicación es un montón de gente antes éramos menos los medios de comunicación ahora es un montón de gente se utiliza esa gente o esa gente utiliza el suceso si hay que presionar no estoy hablando de Diana queda pero si hay que presionar a una familia por algún caso concreto a lo mejor se utiliza a algún medio de comunicación para presionar a un claro recuerdo el caso Anabel Segura no sé si recordáis una una chica también secuestrada y asesinada bueno pues Se les se investigó profundamente a los padres Si se vio si tenían negocios no sé dónde y si podía ser todo eso sí va publicando qué sucede con todo esto que hay un descontrol por parte de los que tiene la información no nos echó la culpa sólo los medios de comunicación sino los que generan la información y los que general la información la utilizan en su beneficio en el cincuenta por ciento en por ciento se les escapa entonces pedirnos a los periodistas que hagamos lo que es lo que ellos quieren un cincuenta por ciento y el otro cincuenta seamos capaces de discernir lo que tenemos que hacer lo que no está bien por lo menos yo los medios que estado siempre siempre lo he lo hemos intentado pero Tampa que hemos las vestiduras ni nos abramos las venas en público porque porque es cierto que alguno pero es que claro esto hablamos de medio comunicación cuando no cuando a mí me me resulta muy difícil saber quién es el medio de comunicación que que ha tirado por una vía o por otra

Voz 0283 19:47 lo que pasa que estas cosas no si perderán este estás hablando de de quién gestiona la información y claro en un mundo el actual en que como has dicho también no hay un solo emisor osea si te refieres a las fuerzas policiales a las estás de seguridad al fiscal y yo tuve clarísimo cuando por ejemplo se encontró el móvil de de de anaquel poco después dijeron no hemos encontrado nada acto seguido como tú seguramente pensaste yo pensé bueno no nos lo van a decidir es para que se relaje el culpable no pero obviamente algo tenía que haber salido como ha salido no tanto de mensajes etcétera como del recorrido de de ese móvil no por otro lado tampoco necesario porque las antenas repetidores ya te lo van diciendo pero bueno a lo que iba a los emisores ahora son tantos que que ya no hablamos de quién controla la gestión de la información más allá de fuerzas de seguridad abogados etc sino que luego hay una búsqueda morbosa y eso vamos a reconocer que es muy fácilmente detectable de Ike dice el cuñado Ike dice el vecino dice la merma de la eso

Voz 14 20:54 no somos los medios de comunicación es que si no no no no perdona Tungurahua le de en la puerta de la familia para para ver si alguien bueno pues eso no es una labor informativa

Voz 0283 21:10 pero son los medios de cómo bueno somos entonces

Voz 14 21:12 en Internet demasiado

Voz 0283 21:15 Canales ha salido por un lado la madre del acusado diciendo que que su hijo es un monstruo ha salido el padre diciendo que no tiene cojones para matar a un rato

Voz 14 21:25 es decir diciendo cosas opuestas pero no

Voz 0283 21:27 ambos han encontrado la alcachofa oportuna si es verdad ahí hay mucha gente que por ese segundo de gloria está capaz de descuartizar está preparada para descuartizar a su hijo defenderlo etcétera pero se supone y somos nosotros los que debemos tener una responsabilidad ética en la gestión de una información sí Morros yo suelo en un segundo

Voz 14 21:49 por deje como sucesos desde que empecé en perdido hace treinta y siete años en la gestión ética de la información sobre el suceso tiene que tener dos principios uno no perjudicar la investigación no perjudicar y mucho menos en un caso de supuesta desaparición la desaparición la a la víctima eso es lo te tienes eso lo lo único que tienes que hacer nada más hombre luego lo que pasa es que si tumoral te permite e intentar machacar vivos a los padres de de la de la chica desaparecida eso ya no tiene nada que ver con periodismo

Voz 17 22:22 haberlo hecho para para los serie filos

Voz 1715 22:25 donde de los problemas asociados a a este tema

Voz 17 22:28 puede casos ya el tratamiento informativo que se puede llegar a hacer es todo lo que tienen que ver con los juicios paralelos no ahora que hace tres días vuelve a salir una temporada Black Mirror que sabéis

Voz 1715 22:36 que es una serie que en fin que yo

Voz 17 22:38 pero Carla sobre una distopía que es el presente aborda en alguno de sus capítulos el riesgo que tiene la mediatización de este tipo de casos y los juicios paralelos en cualquier caso no es novedad como comentabais el tratamiento informativo por parte de algunos medios de comunicación de este tipo de casos yo soy de los que preferiría que cuando pasan este tipo de cosas aprovechar un caso de violencia machista se aprovechó ahora para abordar un debate sobre las políticas públicas que hay que en fin elaborar alrededor de de esta de esta cuestión pero ya que el coronel hablaba de tesis doctoral que vosotros además tenéis más perspectiva hilo recordaréis con más detalle incluso creyó claro si vamos a ver la televisión de los ochenta y los noventa la evolución yo creo que ha sido más bien en en positivo

Voz 0283 23:23 de hecho Televisión Española en estos momentos

Voz 17 23:25 es un medio público ya no trata penas este tipo de informaciones yo recuerdo a principios de los noventa como incluso dedica al Prime Time a a tratar este tipo de cuestiones además con el pretexto de servicio público pero al final era para hablar de aspectos colaterales de de crímenes de estas características no hay un librito de Manuel Palacio que se llama Historia de España que recuerda también como Televisión Española en Informe semanal que era de uno de sus programas más prestigiosos todo el crimen que los que trataba ese tipo de información los recordaréis con más detalle como el de Puerto Hurraco fue tratado en fin con una frívola dad que pese a que hoy podamos criticar lo Cannes algunos medios de comunicación no lo están haciendo uno los medios públicos y desde luego no ha generado el mismo tipo de respuesta Nick lo que pasó en Puerto Hurraco ni ni el tratamiento que se hizo con lo de las leyes de Alcàsser yo recuerdo como se pedía venganza y muerte desde la televisión en aquellos momentos

Voz 1715 24:16 a a los a los asesinos de este tipo

Voz 17 24:18 este tipo de de de proclamaciones no las estamos viendo en televisión o incluso por acabar durante toda la década de los noventa incluso de los dos mil yo lo recuerdo porque vivía con pavor ese momento del día cuando estaba frente a la televisión a las ocho de la tarde Televisión Española también en el access prime Thein tenía un programa que sea gente que dedicaba a hablar de los aspectos colaterales de este tipo de de este tipo de crímenes de tal manera que como conclusión diría bueno la televisión ha hecho cosas mucho peores de las que se han hecho en los últimos meses y además se ha hecho desde la televisión pública y lo que sí que lamento es que este tipo de de asesinatos de violencia machista no sirvan para hablar de cómo promover políticas de igualdad sino que sirvan para hablar de efectos colaterales morbosos en la mayoría de los

Voz 0283 25:00 casos e incluso en el mejor de los casos

Voz 17 25:02 en un aspecto que también tiene tiene elementos dudosos y son los centrales no que es un debe en un debate sobre la necesidad de modificar el

Voz 1715 25:10 digo eso es lo que yo lamento profundamente

Voz 14 25:13 injusto con Televisión Española dos programas al tiempo que era Misterios sin resolver en Telecinco código uno en Televisión Española no tenía nada que ver absolutamente nada que ver quién sabe dónde

Voz 17 25:29 dónde que es el programa que yo recuerdo y al que se refiere

Voz 14 25:32 yo no lo digo porque yo era subdirector el Código uno y te puedo asegurar que no tenía absolutamente nada que ver el suceso como se trataba en la televisión pública a como se empezó a tratar en la televisión privada en Telecinco en concreto vamos de hecho tuvo que desaparecer código uno pues porque ya se empezaba a hablar del suceso en en unos términos que era era ya preocupante toda la televisión pública decidió eliminar eso para no entrar en ningún tipo de competencia y le dejó el camino libre a Telecinco que tuvo que también dejar de emitir ese problema con la hacía tan sumamente mal y los sucesos que que no había que se los tragara pero Televisión Española y y ha corregido cada vez que ha tenido algún algún tipo de problema con ese tipo de la televisión pública la televisión pública la televisión pública la red de repente te metas Alcàsser que

Voz 0283 26:27 de verdad con la televisión pública claro que el Alcàsser surge osados se produce en el momento en que surge en las televisiones privadas no recuerda ahora exactamente la fecha pero sí recuerdo aquel momento histórico y las televisiones privadas aprovechan para hacer del morbo bueno pues la gran autopista hacia la consecución de la audiencia yo creo que tampoco es cuestión de culpar a unos a otros Televisión Española estoy segura de que ha tenido y tiene creo un código ético mucho más férreo como su cúpula acero como el país o o o los periodistas que estamos aquí representados pero el debate es es mucho más amplios escapa a estos medios serios que estamos citando y al final se resumen en un par de cosas como los mandamientos la relación entre policías y periodistas es un clásico que acompaña en la carrera de unos y de otros desde hace décadas y Isidro y que se basa en el interés mutuo y en cierta colaboración en ese interés mutuo con con objetivos distintos es decir el policía quiere resolver un caso y atrapar a los malos pero sus tiempos no coinciden con los periodistas que queremos contar y debemos contar como bien has dicho sí las ruedas del coche tienen barro de Zaragoza o de Santander es decir a nuestros intereses temporales varían pero al final los intereses éticamente situados al final del camino de ambas profesiones son los mismos que es el triunfo de la justicia perdonad que hable así en términos tan tan y como se dicen mesiánicos maniqueo digamos pero es ver edad quiero decir los periodistas no podemos trabajar por otra cosa que no sea implementar los derechos de imagen denunciar todas las irregularidades que se produzcan en nuestra sociedad y la policía en teoría tampoco entonces compatibilizar ambos tiempos compatibilizar ambos intereses debe ser guiados siempre por el sentido ético y desde luego la morbo no está ahí situado

Voz 14 28:30 ninguno de esos el morbo es el lugar

Voz 1715 28:33 bar en el que algunos medios sus colegas tienen la tentación de manejarse cuando cuando falta información el problema de casos como éste es que durante muchos meses no ha habido nada nuevo que aportar

Voz 0283 28:47 bueno pues no decimos nada eso sí

Voz 1715 28:50 pero hay gente que es decidido si seguir hablando de este caso pese a que no había nada nuevo de lo que hablar y entonces ahí es donde los medios en ocasiones supura han los propios sesgos sociales lo antes verla las referencias a la fórmula que vestía la chica las referencias a la situación familiar a el comportamiento de la madre que no se aportaban como opinion sino que se aportaban como información dicen algo más que el que nos enfrentemos son problemas deontológicos ético de quién lleva a cabo esa esa información es que yo creo que reflejan parte otro comportamiento como sociedad esto enlaza directamente con lo que decía Nacho si aprovecharemos estos casos para plantear debates sobre bueno pues este es un caso que podría llevar a plantear un debate una discusión una reflexión sobre cómo todavía esta percepción machista de la realidad acaba empapando pues a veces el mensaje que trasladó a los medios no sé si quieres añadir algo más ocho

Voz 17 29:52 no estaba esta estaba recuperando el exquisito

Voz 1715 29:55 Ivonne la mano

Voz 18 29:57 ahora no hay que me gusta me gustaría en fin

Voz 17 30:00 compartir como se analiza el caso de Puerto Hurraco porque la televisión pública ha hecho cosas que nos también

Voz 0283 30:05 no pasa nada por decirlo yo lo que digo ahora es que

Voz 17 30:08 los sucesos no tienen un papel protagonista en la televisión pública cosa que a mí me parece positivo que no se compite con las televisiones privados porque los códigos seguramente son son distintos

Voz 0283 30:18 a poner lados creo que de algún programa

Voz 14 30:20 que la tele pública no sólo la I y la II

Voz 1715 30:23 los en las más en hecho creo que otros que hay pero que ahora quería logra buscando

Voz 0295 30:33 el hombre eso hablar de mí

Voz 14 30:37 pero si quieres el tuyo pero no de otro porque el libro es tuyo

Voz 1715 30:42 bueno digo que la siguiente historia la siguiente historia ha terminado bien pero tenía todos los ingredientes y tiene todos los ingredientes para provocar otra reflexión esta sobre la ley sobre los derechos que deben asistir o no a los maltratadores es condenados es decir a los hombres judicialmente violentos judicialmente sentado que son violentos la policía ha detenido a un hombre que se negaba de volver a sus hijos a la madre y ex pareja una niña y un niño a los que recogió el el tres de diciembre los debería haber entregado el día treinta de diciembre baste padre este hombre está condenado por maltrato tiene pendiente de ingreso en prisión tiene varias denuncias por quebrantar órdenes de alejamiento había sido expulsado de la Policía Municipal de Alcalá de Guadaíra voy ha recibido a los policías cuchillo en mano parapetado detrás de los niños pese a todo tenía la patria potestad y un régimen de visitas regular vamos a Sevilla esté roces

Voz 0592 31:42 si en las próximas horas pasará a disposición judicial el padre que se negó a entregar a sus dos hijos a su expareja el hombre es policía local cuenta con antecedentes y condena por malos tratos los niños tienen entre nueve y diez daño si el detenido incumplió con el régimen de visitas cuando los agentes se personaron en el domicilio el hombre utilizo a los niños como escudos agredió a tres policías con un cuchillo escuchamos al portavoz policial Alfredo Escolano

Voz 19 32:08 en el domicilio en el primer momento el padre se parapeta detrás de los niños lo la actuación de los compañero en primer lugar consiste en poner a salvo a los menores lo cual se consigue sin que sufra ningún daño y en ese momento el ahora detenido el crimen cuchillos de grandes dimensiones que consigue herir a los compañeros pero finalmente detenido y puesto a que salga puesto próximamente a disposición judicial

Voz 0592 32:35 el hombre fue expulsado de la Policía Local hace años

Voz 1715 32:38 sí yo Bernard dice Martinon no puedo dejar de hacerme las preguntas que planteaba a las diez en el arranque de la tercera hora de hora25 que he dejado sugeridas aquí también supongo que este este hombre este maltratador condenado este hombre indudablemente violento tiene la potestad y el régimen de visitas cumplimiento estricto de la ley supongo que es así quizá lo que haya que preguntarse es si la ley en estos casos está bien redactada así debe ser modificada una iniciativa ayer a este sentido

Voz 0283 33:18 sí pero obviamente este caso muestra todas las lagunas que aún nos quedan a pesar de que los legisladores tomen decisiones que en su ejecución resultan muy lentas y me explico del pacto estado sobre violencia de género y ojo yo no soy una no sean no tengo toda la fe puesta en ese pacto de Estado puesto que es un problema social muchísimo más amplio pero de ese pacto de Estado que se alcanzó en verano apenas se van a poner en marcha doce por cien de las medidas pactadas en este dos mil dieciocho es decir han pasado ya seis meses y en los próximos doce del cien por cien de medidas que son doscientas y pico sólo se va a poner en marcha doce sólo doscientos millones de presupuesto de los mil y pico presupuestados creo que no siquiera corresponde al doce por cien que se va a poner en marcha este año la que afecta precisamente a la patria potestad y a la de de los de los niños por parte de padres violentos obviamente este padre no puede ser un buen padre este hombre que hoy ha herido a tres policías que ha golpeado y herido a su mujer que les ha puesto de escudo humano mientras utilizaba el cuchillo para herir a estos policías en fin obviamente no puede tener acceso a esos niños desde un punto de vi que no sea muy vigilado muy controlado tal vez en centros que son bastante traumáticos por otro lado pero si acaso en centros con vigilancia con presencia de psicólogos etcétera pero en todo caso no podría tener ese ese acceso a llevárselos varios días IS cambio legislativo está previsto pero va a tardar bastarda mientras tarda vamos teniendo cada día nuevas víctimas como los tres niños que presenciaron el asesinato de su hijo madre en en Guadalajara en un pueblo de Guadalajara el otro día o estos dos o tres niños que han presenciado estas heridas que saben son testigos constantes de la violencia contra su mujer es decir urge urge acelerar esas medidas y urge no dejar más fisuras sociales para que todo esto sea posible

Voz 1715 35:23 Nacho y luego el gasto es como señaladas no sabía que enseñar

Voz 17 35:28 no estando de acuerdo con lo que hice con lo dice Berna y aprovechando el el debate no sólo para preguntarse en qué se ha desarrollado la legislación en violencia de género en los últimos años se han aumentado los recursos de hecho la respuesta a la tenemos nos ha aumentado los recursos para hacer frente a la violencia de género Hypo rampla amplificar el debate lo ampliarlo en alguna medida que se ha hecho en torno a la a la a la promoción de la igualdad de género en los últimos en los últimos años no quedáramos de Igualdad o cuando hablamos de violencia machista que tiene que ver precisamente con que la igualdad no está no está sumida culturalmente pero no sé hasta qué punto está promocionada del todo institucionalmente hablamos por ejemplo de la necesidad de potenciar la escuela cero tres años que es lo que permite que las mujeres se incorporen al mercado laboral y es lo que permite que al final se cree un contexto de igualdad entre hombres a ver qué es lo que permite que haya un contexto en el que el machismo no sea no sea tolerado no cuando hablamos de promocionar a la la la igualdad hablamos también de cosas como obligar a que los consejos de administración haya un número mínimo de mujeres en estos momentos no es obligatorio hay en fin facilidades y demás pero no es no es obligatorio en el campo político cuando hablamos de de igualdad en estos momentos por ejemplo en las listas electorales que son importantes las obligatoriedad es que hay de de crear de que Uday un mínimo de sesenta a cuarenta por ciento de mujeres porque para avanzar en pro de la igualdad lo que hace falta es generar referentes también femeninos nos olvidamos de que las listas cremallera son un instrumento que seguramente contribuye más más a todo eso desde luego no si tuviéramos que hacer balance de los últimos años en materia legislativa en relación a políticas públicas dirigidas a fomentar la la igualdad y a luchar contra la violencia de género el diagnóstico

Voz 1715 37:14 no es bueno los dos hombres

Voz 14 37:18 sí siempre vamos estamos escondiendo en en una una realidad que es es una labor muy larga ahora como una labor muy larga pues nos vamos acostumbrando al goteo más a veces más rápido ya a veces más lento de de asesinatos machistas no pero yo es que yo pienso yo siempre he apostado por por las terapias de choque yo creo que este país necesita terapias de choque en este en este asunto el caso que has estado comentando el hombre con el cuchillo en la mano es sintomático de que estamos de mareando la perdiz uno no puede suceder pero no porque no porque haya pasado hoy es que si vamos en el botón encontramos casos parecidos el año pasado el año anterior hace tres Ac4 hace cinco quiero decir que no es un problema que haya sobrevenido hoy es un problema que ya teníamos pero no hemos sabido actuar contra él bueno estamos diciendo cuánto dinero vamos vamos a invertir no cuesta invertirlo no cuesta llegar a acuerdos yo siempre creo que en en una cosa tan traumática hay que ir a una terapia de choque cuál no lo sé pero habría habría que como sociedad tendríamos que que visibilizar que estamos todos en el mismo viéndonos en una misma dirección ir como no lo hacemos pues discutimos en el Parlamento discutimos en las tertulias de yp pero aquí es un día tras otro un día tras otro y ahora la entrada de los niños en en la en la operación es que ahora mismo es uno de los elementos de violencia machista que hay es el ataque a los hijos

Voz 1715 38:54 claro ese la a los hijos

Voz 14 38:56 cuando vamos a dejar de montar de perdón de de numeral a niños muertos y no vamos a tomar las medidas necesarias para reducirlo a lo imposible ya pues no yo con este caso último el la verdad es que me produjo un poco de de sonrisa el el ver el cartel de la desaparición se se difundió un cartel con fotos de dos niños collages con los ojos tapados por por la Ley de Protección del Menor entonces a quién buscamos te quiero decir que es que no no sabemos al final cómo movernos porque no estamos haciéndolo todos a la vez no estamos haciendo todos los árabes yo parto de la base de que el noventa y nueve coma nueve por ciento de la población está en contra de la violencia machista de ese porcentaje otro porcentaje muy alto estaría dispuesto a ser activo contra la violencia machista pero no no nos movemos en la misma dirección nadie mueve ese prefiere discutir Se prefiere negociar Se prefiere no moverse todo lo que nos está pasando hoy tiene precedentes ya digo no sólo de hace cinco años sino de hace diez ya está hace veinte y no hemos hecho absolutamente nada pero yo creo que es un

Voz 0283 40:07 si me permites Pedro yo creo que es una combinación de educación de de plan de choque yo creo que sí debe existen en algún lugar es en la educación de niños de jóvenes de tolerancia cero a partir de las instituciones y demás hilos culo con con los casos de violaciones que estamos viendo porque hay una hay una palabra que une todos todas estos casos de violencia de género o de violaciones que es la impunidad es decir tanto en el caso de Diana Quer del que hemos hablado al principio la impunidad en aquella primera violación que quedó sobreseída o retirada la denuncia porque la la víctima que era hermana de su mujer se encontró sola y aislada porque nadie la creyó

Voz 14 40:51 en el caso

Voz 0283 40:52 yo de hemos visto ahora violaciones colectivas en Barakaldo en Aranda de Duero en Pamplona cuál es la novedad con estas violaciones colectivas pues posiblemente la la novedad no es que se produzcan violaciones colectivas seguramente se han producido siempre la novedad es la denuncia es decir tolerancia cero y a partir de ahí oímos cosas horrendas tipo esta tal vez se lo merecía bueno todo eso que hemos hablado también del caso Diana Acker pero hasta que no haya esa raya de tolerancia cero que se vaya manifestando y expresando a partir de denuncias concretas mientras sobre todo mientras no se invierta en plan de choque educativo es decir que que desde niños desde jóvenes Se es es el levante un muro contra ese tipo de comportamientos yo creo que el resto como lo dice será marear la perdiz pero es lo que este Gobierno ha frenado sabéis todo tiene nombres es el Gobierno del PP y el Gobierno del PP ha frenado los medios dedicados a la violencia de género que no iban mal en los gobiernos anteriores Si esto hay que poner nombres y apellidos

Voz 1715 42:00 venga a ver tu sabes lo que sabe perfectamente

Voz 14 42:02 el colegio subvencionados unisex entonces bueno pues partiendo partiendo de esa base dices que plan tenemos de Educación pues el que nos quieran el que no quieran dar claros y les estamos dando dinero por educar a niños con niños y niñas con ellos

Voz 1715 42:15 mira es es eso que dices es muy interesante porque en un país que se tomara realmente en serio la educación en igualdad no se permitiría que hubiese colegios que segregan segregan por sexos es verdad

Voz 17 42:30 prohibido o por lo menos que no se pagará con los impuestos de todos como

Voz 1715 42:34 no señalaba pero fíjate incluso debería estar prohibido digo si te tomas en serio que el machismo la discriminación la desigualdad es un problema un grave problema sobre el que hay que aportar soluciones desde desde el poder desde lo público pues habría que prohibirlo si quiere decir algo aportar soluciones radicales o Si sigues tolerando como posible que haya colegios donde se Segre a chicos y chicas a niños y a niñas durante durante la etapa vital en la que unos empapa de más cosas también

Voz 0283 43:07 por añadir una cosa que parece una frivolidad pero no lo es ya sabéis la polémica que se ha levantado hoy en Madrid por aquella

Voz 1715 43:14 la cabalgata carroza por una carroza

Voz 0283 43:17 el aquí donde se va a defender la diversidad y la igualdad etcétera ya ha salido el PP en tromba en contra de de la presencia de mujeres de Drag Queen So de o de gays no sé muy bien qué es lo que les molesta recordó cuántas veces los negros los reyes negros es decir Baltanás el rey Baltasar era un blanco en betún

Voz 0295 43:38 no opio Gallardón fue objeto del Rey no hay ningún problema

Voz 0283 43:44 las sacras tradiciones que Nos unen este país para que los Reyes Magos ya hayan sido reconocibles hayan sido pintados de negro pero eso sí si es una mujer hay que parar las máquinas si escandalizar

Voz 1715 43:58 les voy a contar una de las novedades que deja hoy el día la investigación en torno a esa supuesta agresión sexual de Aranda luego unos la publicidad y a la vuelta lo vamos a fijar lo que está ocurriendo en Archidona Frieze llevamos cuarenta y cuatro minutos desde las diez y todavía no hemos hablado de Catalunya pero hablaremos hoy había otros argumentos otras urgencias decía que en Aranda la investigación de esa supuesta agresión sexual a una menor de edad por parte de varios jugadores del equipo de fútbol de la ciudad de aporta hoy novedades la existencia de un vídeo es un vídeo muy breve apenas cuatro segundos en el que se ve que en ese piso había alguien más había una cuarta persona de la que no se sabe o no sabemos la identidad Javier Alvarez

Voz 0689 44:39 el vídeo grabado por la menor denunciante aporta una novedad documental porque demuestra la presencia de una cuarta persona en la habitación del domicilio de los futbolistas donde se produjo la supuesta agresión sexual los abogados de la defensa admite que hubo tocan

Voz 1715 44:51 vientos pero Consentidos dicen

Voz 0689 44:53 eran que los futbolistas creían que era menor de dieciocho pero no menor de dieciséis años según explica Rafael Uriarte ya que ella siempre ha presumido de tener más

Voz 1715 45:01 sabían que era menor a los diez

Voz 16 45:04 no no no a los dieciséis Se refieren a esa minoría de edad que puede tener unos meses menos de dieciocho que era menor de viví seis ningún cabo

Voz 0689 45:13 el letrado quiso ser prolijo en detalles incluso mencionando el nombre de la menor

Voz 16 45:17 según los chicos no pasó nada ve que puede haber abultamiento alguna tontería de estar pero no va más lo que dice lo chavales es que algún tocamientos debía haber sólo tocamientos

Voz 0689 45:27 habla de sus cosas sus fantasías en las imágenes de unos cuatro segundos de duración Se aprecia sentada junto a los futbolistas a una cuarta persona cuya identidad aún no se ha podido determinar según explicaba José Ángel Álvarez de la defensa de uno de los jugadores

Voz 20 45:41 Cannes que presuntamente a la denunciante grabando y otros tres chicos que están sentados

Voz 16 45:51 cuando hicimos tres somos los investigados en el cuarto no sabemos quiénes

Voz 0689 45:56 el letrado Uriarte habla de un castillo de fantasías mientras el juzgado sigue recogiendo evidencias y esta semana ha citado a los familiares más cercanos de la menor Hora veinticinco

Voz 12 51:08 cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 51:28 diez y cincuenta y un minutos de la noche nueve y cincuenta y un minutos en Canarias en Hora Veinticinco tiempo de información y tertulia hoy con Berna González Harbour con Alberto Pozas Nacho Corredor pubs fijarnos en lo que está ocurriendo en Málaga el hermano del inmigrante que se suicidó la semana pasada en la cárcel y Archidona duda de esa versión se ha presentado como acusación particular la organización que al cierre de ese sí ha reclamado además que paralice en las deportaciones de los internos porque cree que es una forma de enviar lejos a posibles testigos de lo sucedido aquí en la Ser hemos hablado con el hermano de ese inmigrante muerto lo hecho Nicolás Castella

Voz 0689 52:05 Ahmed al pide a España que se ponga en marcha una investigación exhaustiva que aclare la muerte de su hermano Mohamed lleva ya cuatro días en Málaga exigiendo que al menos le dejen ver el cadáver o que se lo muestren fotografías pero de momento no ha podido acceder ni siquiera la autopsia

Voz 1900 52:19 que me no no no no Hinault hasta ahora no hemos visto ni el cuerpo todavía no hemos visto la autopsia fotos no hemos visto nada no podemos decir nada en este momento hemos escuchado testimonios de los que están dentro que hablan de que les pegan que les más sacan por la mañana y por la tarde cada día que hay muchos heridos que comen mal que tienen frío que son física y moralmente castigados y ellos no son criminales

Voz 0689 52:47 según el Ministerio del Interior el joven argelino Mohamed falleció el pasado viernes tras suicidarse ahorcados en la cárcel sin inaugurar convertida en centro de internamiento de extranjeros amén no se cree esta versión y por ello se va a personar como acusación particular para que se aclare lo sucedido hablaba cada día con su hermano y está seguro de que no se suicidó adquirirlo

Voz 1900 53:06 un ex poli él no vino a España para acabar con su vida Él vino a Europa para mejorar su vida para tener una vida mejor como vimos en el último vídeo que hizo queremos la autopsia y que el Estado español nos facilite el expediente la información y que la investigación sea correcta y completa

Voz 0689 53:27 Andalucía Acoge también se ha personado en la causa como acusación popular José