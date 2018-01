Hora 25 (02/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1715 00:00 si el Estado o la persona que en ese momento se encuentra al amparo bajo la tutela del Estado en este caso este inmigrante en esa cárcel de Archidona convertida en un CIE temporal después de la llegada numerosa de inmigrantes a las costas españolas fundamentalmente a Murcia quise añadir algo pero supongo que en este momento lo mejor es esperar bueno porque haya actriz

Voz 0283 00:23 esa enorme no pero pero no no tengo nada más que añadir que el Jerez este pobre hombre que tras el largo recorrido que habrá hecho hasta hasta lograr llegar a España se quita la vida aparentemente au presuntamente o bueno hay que investigarlo pero qué tristeza tan enorme como no somos capaces de de acoge que a estas personas que que realmente protagonizan el gran problema de esta era tanto aquí en en el Mediterráneo como en Estados Unidos como en tantos sitios pero vamos poco más que añadir

Voz 1715 00:56 este es el argumento que deberemos retomar antes a los políticos esa política les planteaba cuáles son los debates que tiene que afrontar España además de Cataluña de la urgencia de la política de la crisis política catalana es innegable pero hay otras hay otras que no se ha solventado la inmigración lo aparecido en ninguno de lo los argumentos que han dado los representantes de los cinco partidos ahora la vocación pacto por la educación se ha hablado de Cooper

Voz 1 01:21 dar el Pitu pactista que

Voz 1715 01:25 caracterizó aquella generación que hace cuarenta años conseguía acordar una Constitución se ha hablado de la reforma de la ley electoral de hecho han puesto mucho énfasis en la necesidad de esa reforma de financiación autonómica etc etc etc bueno permitir que avancemos a otras historias y hablemos del caso Lezo de la investigación de la compra de una empresa brasileña de misa o por parte del Canal de Isabel II con alguna novedad extremos del sumario y que les contamos a esta hora en hora25 contenidos de una auditoría encargada por la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Cristina Cifuentes que describen las supuestas irregularidades cometidas en esa compra esa compañía por la que supuestamente se paga con comisiones millonarias Miguel Ángel Campos es un informe de la auditora

Voz 1552 02:05 están ya ha aportado al juzgado del caso Lezo que sostiene que la filial latinoamericana del canal controlada por la mano derecha de González Edmundo Rodríguez incumplió la legislación española antiblanqueo al ejecutar la operación desde dos cuentas fiduciaria en paraísos fiscales con las que se ocultó a los beneficiarios reales del negocio según el informe el método de pago tuvo lugar sin la aprobación del Consejo del canal ni de la Consejería de Economía como era preceptivo las cuentas bancarias suelen utilizarse a modo de testaferros para ocultar al destinatario último del dinero emisario acabó costando treinta y seis millones de euros y un año después sólo valía cinco eso sí supuestamente Ignacio González y sus socios en la operación se repartieron cinco coma cuatro millones de dólares en mordidas el informe pide hacer otro informe más profundo al hallar inconsistencias d'Esquadra la existencia de numerosas cuentas bancarias y ausencia de trazabilidad de los fondos que hacen necesario un análisis contable forense de todos los movimientos de tesorería de las empresas del canal en Latinoamérica

Voz 1715 03:11 desde primera hora estamos escuchando aquí el literal de la declaración de Edmundo Rodríguez era el hombre del Canal de Isabel Segunda en Latinoamérica la época de Ignacio González esto es

Voz 2 03:22 aquello de Si tiene pruebas común pacto tiene pico común pacto ya anda como un pato pues va a ser un pacto pues lo mismo cambien Pato por

Voz 1715 03:31 testaferro es mundo Rodríguez le contó al juez que él había actuado como testaferro potencial testaferro de Ignacio González Cano sin llegar a asumir expresamente que lo fuera como Pato Alberto Pozas Edmundo Rodríguez Sobrino el pasado mes de julio optó por colaborar reconoció que la compra de la empresa brasileña por parte del Canal de Isabel Segunda empresa pública madrileña les reportó un botín de casi tres millones de euros en concepto de comisiones el sumario refleja en un informe de la Unidad Central Operativa parte de esta confesión en la que reconoce que él guardaba la parte del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González diciendo que nunca llegó a cobrarla está la recrear quién pregunta la Fiscalía contesta al que fue hombre fuerte del Canal de Isabel II en Latinoamérica Luis

Voz 3 04:12 Vicente moro me dijo que mi participación no mis honorarios son mi comisión o lo que queramos llamar iba a ser mayor porque ese dinero que daría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera cuánto cobró el señor González no cobro nada yo cobre dos coma tres millones

Voz 1715 04:27 según otros dos ex directivos de NASA ha reconocido también la existencia de estas comisiones uno de ellos por ejemplo dijo que fue el propio Ignacio González quién dio el visto bueno a repartirse casi cinco millones y medio de euros en comisiones enjundia siendo las de Cataluña que la dosis hay que reducir la pero poco a poco de forma progresiva Esquerra Republicana no las tiene todas consigo más bien lo contrario lo cree que este jueves el Supremo vaya a dejar en libertad a Oriol Junquera no porque no quiera que el ex es vicepresidente está citado por la mañana el Supremo debe decidir sobre su recurso y su puesta en libertad en Esquerra creen que es más que probable que Juncker las siga en la cárcel Barcelona Aitona Álvarez

Voz 4 05:02 el ex vicepresidente catalán se presentan ante la Sala de Apelaciones del Supremo que está formada por tres jueces estará presente mientras su abogado expone los argumentos para intentar conseguir que salga de la cárcel el problema para Junqueras es que el contexto no ha cambiado demasiado respecto hace un mes cuando el juez Pablo Llarena dejó en libertad a todos los exconsellers ex junto a él a Junqueras Joaquim Forn también mantuvo entre rejas a los Jordi uno de los motivos que expuso ayer en aquel momento fue que no le bastaba con que dijeran que renunciaban a la vía unilateral sino que esa renuncia se tenía que hacer evidente por eso los mantenía en prisión para evitar aseguraba ayer en su escrito que se reproducían actos decía literalmente con inmediatas e irreparables consecuencias para la Comunidad desde Esquerra Sergi Sabrià ve poco probable que pasado mañana cambia algo

Voz 0295 05:49 mi ínfima interiormente acertada a Esperanza dan poder

Voz 4 05:54 asegura sabría que tienen la esperanza de que pasado mañana yunquera pueda salir libre pero que trabajan con la idea de que eso no va a ocurrir para lo que viene después del jueves Esquerra asegura que no tiene otro plan para la investidura que apoyar la candidatura de Carles Puigdemont pero conscientes de lo difícil que será por su situación judicial los republicanos apremian para que Cataluña explique cómo lo piensan hace

Voz 1715 06:17 decía Aitor que no han cambiado mucho las circunstancias desde que el juez el mismo juez o el juez Llarena del Supremo decidió que unos quedaban en libertad hay otros entre ellos Oriol Junquera Oriol Junqueras perdón seguía del la cárcel

Voz 1 06:30 ocho compartes esa

Voz 1715 06:33 interpretación del inmovilismo de las circunstancias como justificación para que sigan en prisión muy yo sigo teniendo la misma opinión que en aquel Kenan

Voz 5 06:42 el momento no en el que se tomó la decisión de de de excarcelar a a unos a algunos exconsellers Si no no otros Esquerra Republicana de Cataluña en su

Voz 1715 06:53 drama electoral no no desarrolla

Voz 5 06:56 no se compromete a desarrollar nada que tenga que ver con la declaración unilateral de independencia ni con el referéndum del del uno de octubre sus líderes políticos han recuperado el concepto de de bilateralidad probablemente eh haremos en una en una nueva fase no en cualquier caso el el debate de estas semanas yo creo que en gran medida tiene que ver con una cosa es que el hecho de que no se diga la verdad el hecho de que no reconozcan los líderes independentistas de que no pueden en desarrollar y que la vía unilateral no tiene no tiene recorrido es en que la guerra fraticida entre Esquerra Republicana de Cataluña no en dos mil doce que es aceleró y se convocaron elecciones no se asumió que su apuesta electoral no salió bien entre otras cosas porque es estaba mirando de reojo los partidos independentistas en dos mil quince Se perdió el plebiscito pero es asumió porque seguían mirando de reojo los partidos independentistas y en dos mil diecisiete te no se convocaron elecciones por el miedo a que dirían mis socios de de de al lado el debate importante más allá de de quién sea el candidato que probablemente Cataluña tenga la capacidad de imponer como ha tenido en los últimos años siempre de imponer su criterio en el universo nacionalista es que digan para que quieren que esa persona sea candidato y que hagan lo que no han hecho en los últimos meses que es evidenciar que no hay mayoría social para para llevar a cabo su su proyecto no Alberto Bueno

Voz 0756 08:24 no creo que haya tanta tanto poder para determinar candidatos cuando Cars Carles Puigdemont es el candidato de la CUP y no porque el el candidato de del independentismo catalán iba en cuarta es siempre me hago un lío no sé si el cuarto el quinto por Barcelona de crack por más que el cuarto oí y luego al final fue el que eligió la CUP que iba el tercero por Girona osea que que te quiero decir que que bueno que yo creo que no que es que tienen un problema de liderazgos eso está clarísimo y luego tienen un problema de caminos porque cada líder significa una cosa pues de Mons significa el el raca raca es que no puede salirse de ahí se ha ido de España por el raca raca no va a venir ahora diciendo que que se ha equivocado y que la vía bilateral y que no sé

Voz 1 09:10 que sólo tiene un camino que seguir

Voz 0756 09:13 dónde estaba en la unilateralidad los movimientos que está sabiendo yo creo que lo que lo único que pueden hacer es trasladar dudas y aún juez el el hecho de que el alguien que ha pasado unas horas en prisión a unos días en prisión ha aceptado la bilateralidad hace le vuelve a colocar en un puesto de de destacado de todo el proceso

Voz 1 09:39 si resulta que ya vuelve a anunciar

Voz 0756 09:42 medidas que pueden apuntar a la unilateralidad yo creo que eso no ayuda al que está en la cárcel tenemos que recordar los que están realmente aún en prisión tienen todos que ver con aquel hecho ya no recuerdo bien la fecha no sé si fue el veinte de septiembre de de la sala a los tres a los tres coches de la Guardia Civil el impedir a una comisión judicial que pudiera transitar solo por la calle no entonces están los dos los dos líderes sociales que se subieron a los techos que convocaron aún manifestantes el propietario de la de la Conselleria que es el pulso Yamón for no el propietario la Conselleria era Puigdemont dio perdón Puigdemont Junqueras Junqueras consejero de interior que era el responsable del dispositivo de evitar que eso sucediera que era Ford Seat todos tienen algo que ver con aquello claro la búsqueda también es un poco es un elemento un poco raro no la búsqueda de la violencia para poder justificar Rebelión a lo mejor está esta inundando el proceso de una manera de de la exagerada

Voz 5 10:48 que se basa la decisión del juez para que no vuelvan a salir porque suponen

Voz 1715 10:51 en riesgo ya no Ávila novedades efectivamente yo que no habido ninguna ninguna novedad

Voz 0283 10:57 si no en ese sentido no parece que ha habido novedades es decir al juez estimo que el la actuación que realizaron había un riesgo de que volviera a realizarla así adquirían otra vez poder no creo que haya nada que palíe esta esta esta convicción del juez lo político yo creo que estamos asistiendo ya no al choque de trenes famosos sino a un choque de relatos dentro del propio bloque independentista es decir puse Mon juega a explotar la inestabilidad la supuesta ilegitimidad del ciento cincuenta y cinco y de la situación posterior a las elecciones del veintiuno de diciembre y Esquerra juega o quiere jugar a la legitimidad quiere jugar al pragmatismo de bueno si esto es lo que hay ya que hemos ganado en el bloque independentista aprovechemos lo yo creo que al final se conjugará una solución León y que son maestros de de del raca raca como dices pero también del pragmatismo yo creo que al final se conjugará alguna solución porque la otra opción es repetir elecciones es bueno oí ya la última es permitir un gobierno de de ciudadanos con PSC etcétera que hay necesitarían unos común es que no están por la labor pero de momento estamos en eso en el choque de relatos Se van a tener que aclarar esos ocho que que están o bien en Bruselas obtiene en prisión van a tener que algunos de ellos correr para que otros asuman y mantengan esa mayoría aunque sea de sesenta y dos escaños y con sí ahora han conseguido de setenta por lo menos necesitan una de sesenta y dos sesenta y cuatro escaños para que las cosas le salgan mínimamente bien desde su punto de vista pero bueno vamos a ver

Voz 0756 12:45 cómo se yo en términos políticos te creo creo que tienen suficiente cintura como para para hacer cosas lo que pasa es que ya no estamos hablando sólo en términos políticos estamos hablando en términos judiciales señores en la cárcel hay otros subidos eso no desaparece de la noche a la mañana porque tengamos cintura

Voz 0283 13:04 no va a tener que renunciar Suárez eso no va a tener que renunciar todos menos Junquera es posiblemente a renunciar a hacer cosas bien

Voz 0756 13:12 para los demás está en la cárcel ojo congelados porque esto es una la la justicia es una rueda que nos separa

Voz 1715 13:18 Nacho

Voz 5 13:18 si no antes hablaba de del poder que ha tenido cumbre el espacio que siempre ha representado para para imponer su su criterio es cierto que finalmente no tuvo la capacidad parecía imposible que Artur Mas siguiera al frente de la Generalitat de Cataluña pero han conseguido dos cosas que también parecían imposibles una la constitución de una lista de Junts per sí en en dos mil quince para que no se visualizará su su debilidad política lo consiguieron y en este caso propusieron hacer una lista conjunta no consiguieron que Esquerra Republicana no aceptará pero han conseguido quedar por delante aunque sea por por diez mil votos y ese es precisamente el motivo que yo creo la poca distancia que hay entre ellos en fin el juego de equilibrios entre las dos formaciones independentistas que no les da ningún incentivo para repetir el escenario electoral un escenario electoral podría hundir a Junts per Cataluña opondría acabar de hundir a Esquerra Republicana de de de Catalunya en Hoy por eso yo creo que vamos a a una solución que será impuesta por el que no será Puigdemont que ser otra persona de Junts per Catalunya pero que será impuesta por finalmente por por ellos

Voz 1715 14:19 pues todavía hay más cosas que queremos contar hoy Nacho Palomo Nacho

Voz 1050 14:23 buenas noches aún de los tribunales los familiares de Manuel y Antonio la Peña asesinados por el franquismo y enterrados en el Valle de los Caídos han denunciado abad de este recinto por impedir la exhumación de sus cuerpos tal y como decreta una sentencia judicial de hace casi tres años Eduardo Arranz es el abogado de los afectados

Voz 6 14:40 o sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa y que esté presente en una entrega de restos

Voz 0295 14:45 por sales a las décimas retrasaría va también lo son

Voz 1050 14:47 les de Ángel Nieto han recurrido ante la justicia al archivo de la investigación por el accidente de tráfico donde el piloto falleció la magistrada consideró como causa de la muerte que Nieto llevaba mal abrochado el casco la defensa considera que esa conclusión no se ha obtenido de ninguna prueba objetiva que cómo llevas el casco puesto no influyó en el accidente en sí donde una mujer golpeó con su coche por detrás al cuatro conducía Ángel Nieto de la página económica la venta de los coches el año pasado fue la mejor en la última década en dos mil diecisiete se compraron casi un ocho por ciento más que el año anterior fueron un millón doscientos treinta y cuatro mil vehículos aunque siguen lejos de los datos de antes de la crisis a la hora de elegir la primera opción son los motores diésel cerca se sitúan los gastos Lina los híbridos y eléctricos sólo suponen el cinco por ciento de las ventas y sobre la compra de pisos los expertos calculan que el precio de las casas subirán en este dos mil dieciocho un cinco por ciento peor lo tendrán quienes pagan un alquiler ya que seguirán subiendo sobre todo en el centro de las ciudades el año pasado el aumento fue de un diez por ciento de media algo que está expulsando a los jóvenes al extrarradio Juan Fernández Aceytuno pertenece a la Sociedad de Tasación un inversor

Voz 7 15:53 está expulsando de alguna forma eh al momento de poner una vivienda en alquiler en el centro de una ciudad está expulsando de sangre centro de las ciudades a colectivos de jóvenes que antes a lo mejor entre tres o cuatro estudiantes podían alquilar un piso grano puede

Voz 1050 16:07 la Estados Unidos quiere convocar una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la situación en Irán donde ya hay veinte muertos y más de mil detenidos por las protestas contra el presidente Rohaní

Voz 8 16:19 estoy en el Inaem Nations

Voz 1050 16:22 embajadora estadounidense de la ONU ha acusado a Teherán de saltarse las libertades fundamentales la Casa Blanca ya informado que no descarta sanciones a Irán por su cuenta ayer Trump reclamó que era el momento de un cambio en ese país claro pues ver a Alberto

Voz 1715 16:34 eso Nacho gracias hasta la semana que viene

Voz 8 16:37 de un abrazo a los que todavía no

Voz 1715 16:39 cosa se la cultura por un lado y luego escuchar a Ramoneda

Voz 8 16:59 Javier Torres buenas noches o la buenas noches durante dos días hay que felicitar el año todavía en el año que no lo sé yo acabo de ver pues sí pues entonces

Voz 1715 17:08 a la primera vez pues feliz año feliz año tú te imagen

Voz 1 17:11 en las que sólo veas alguna persona todos los

Voz 8 17:13 hace una presunta nueva tienes que estar durante meses durante bueno pues feliz año

Voz 9 17:19 si prospera Merimée esprín de Astaire Story que es un disco de versiones de Oscar Peterson que están dentro de un poco de ellas un sonido Nueva York canciones de Fred Astaire es

Voz 1 17:30 es un buen nombre para contarte en primer lugar

Voz 9 17:33 qué Roger Was que es el director general del Teatro Gran Liceo de Barcelona que lleva al frente del coliseo desde dos mil trece abandona ese teatro a partir de marzo por razones personales o al menos eso dice el comunicado no ha querido no he querido mirarlo bueno vale porque hoy ha sido un día no no por otra razón eh sino porque hoy ha sido un día como de locos aunque parezca si esto Miracle hemos conocido asistencia a los cines ya los museos nacionales voy con las del cine vale prime

Voz 10 18:02 la película española que más público reunión en el año pasado y la tercera en la lista general me acaba de llamar aterriza de una vez

Voz 9 18:15 es hasta de Hoyo ha sabido Jones dos tres millones cien mil personas dejaron en taquilla diecisiete millones y medio de euros el año pasado

Voz 1 18:25 que fue un poco peor que el dos mil dieciséis tres millones cien mil personas viendo esta película se vendieron el año pasado cien millones de entradas y significa una bajada porcentual muy pequeña respecto al número de entradas días en dos mil dieciséis cuántos kilos de palomitas eso eso sale sale pero mira eso estaría muy ensayos

Voz 1715 18:47 sobre todo porque es

Voz 1 18:49 verdad es rentable en un cine en las películas de cine y creo que pocas más gintonic Bono y mirando mirando películas hoy ha salido historia un diario por una entrevista que ha hecho Alejandro Amenábar el título de su próxima película mientras dure la guerra que va de la Guerra Civil obviamente rodada en español y de repente digo pero si estoy ha salido publicado y entonces he mirado películas que se van a estrenar este año entre ellas por ejemplo la nueva película de Santiago Segura que se llamara sin rodeos con Maribel Verdú

Voz 11 19:24 el protagonista de la serie tan virales y sus no sé qué me pasaba estoy diciendo todo lo que se me pasó por la cabeza no puedo parar necesito hablar con alguien de pongamos su soprano Cal mate por favor que sólo quiero decir que no te has enterado

Voz 1 19:42 esa es una la lista está en Internet se pueden eh hay bastantes interesantes yo no te voy a dar una yo te voy a decir una una serie que quiero ver que estoy deseando ver que es la peste que es de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos y que se estrena el doce de enero en Movi Star

Voz 12 20:02 quieren proponer un brindis por día

Voz 13 20:09 las calles y en las sabes cómo llegó la peste como llevaba la peste las ciudades de los caminos y en las puertas de las pues llegaba en las en las telas a los claro

Voz 1 20:19 de las de los comerciantes en las telas algo de es exactamente que todo el mundo piensa que era por contagio directo no era por bueno por los animalitos pero me han puesto más cifras el museo nacional más visitado durante el año pasado acciones cuál es el Reina Sofía tres millones ochocientos ochenta mil visitantes el tirón uno de cada seis visitantes fue a ver la exposición terror en Picasso el camino Guernica detrás del Reina Sofía el Prado dos millones ochocientas mil visitas una caída del seis coma nueve por ciento IVA aunque eso sí casi veinte millones de euros de ingresos quedan austeridad tenerlos a mí

Voz 1715 20:54 La Valeta descarta

Voz 1 20:56 exactamente para acabar otro nombre propio Peter Martin a la gente no le sonara pero es un tipo importante es del New York City Ballet se ha retirado tiene setenta y un años creo sea retirado porque ha habido denuncias contra él por abusos sexuales físicos y verbales Piterman Martíns era con con mayúscula el poder el verdadero poder en ese ballet desde mil novecientos sesenta y siete que entró en el en el ballet como bailarín desde mil novecientos ochenta y nueve como director artístico y es el seguidor del alma de Valença ha habido al menos cinco denuncias contra

Voz 14 21:36 cuál es su estuve cosas no bajar hecho a ningún adeudan

Voz 1 21:43 sí se eleve en Internet a veces las cosas cuadran no sé si me explico trescientos trescientas actrices estadounidenses han creado un fondo para ayudar a las mujeres que en Hollywood sí pero también en el resto de Estados Unidos sufre no acoso para acabar mira es un disco que a mí me ponen los pelos de punta no con canciones compuestas por por Bárbara que era una una parisina

Voz 15 22:14 bueno quien tenga una cierta con

Voz 1 22:16 a a a esta mujer era una de las imágenes más reconocidas de la chanson murió hace casi veintiún años y ahora para celebrar para remo

Voz 1715 22:27 acordar a esta mujer

Voz 1 22:29 el pianista Alexander en tarado ha hecho un disco con por ejemplo Luz Casal con Jane Birkin Juliette Binoche que es quién canta está mis hombres que es tristeza dulzura melancolía enfado

Voz 16 22:45 eh

Voz 17 22:48 iremos a nuestro web Dujo y eso

Voz 18 22:56 y ya ha habido Papa

Voz 8 23:01 no

Voz 19 23:03 el no

Voz 17 23:06 no les no

Voz 8 23:07 por eso franceses nos vamos a quedar veinticinco hasta mañana Javier hasta mañana

Voz 19 23:13 Sonia ni drogas ni motivo Ullman o miniatura el juego en cuanto a su novio en prisión si todo si todo nada Caler bien de ceniza

Voz 8 23:42 todo vemos queda algo por hacer vamos a escuchar a Ramoneda

Voz 20 23:48 el dietario

Voz 1150 23:52 con las elecciones catalanas la derecha puso sobre cambio en marcha Ciudadanos en pista para el relevo si el PP no sólo nueva o para seguir echándole una mano si resiste pero necesita y la izquierda más desdibujada que nunca como se hubiese contagiado por el espíritu de Rajoy estar por ahí y esperar a que te toque sin embargo serio gente romper la agenda monotemática llevar a la escena pública otros debates que el de Cataluña hay que resignarse a la lenta amortización del PP hasta ser reemplazado por ciudadanos sin que la izquierda pinten y corte podemos lo intentó pero hace tiempo que los encuentras sí mismo el PSOE desde que permitió la reelección de Rajoy ni con el regreso de Sánchez ha salido de su papel subsidiario con este plan y con un calendario judicial propicio para ingresar al independentismo estamos condenados a seguir todo el año con el monotema y con la lenta pero imparable degradación del sistema después de su gran fracaso catalán Mariano Rajoy para que nunca pasa nada ha dedicado los últimos días del año un discurso triunfalista sobre la situación económica de España es muy peligroso que los políticos digan cosas que son inconsistentes con la percepción de la gente porque conduce no desconfianza con el Gobierno y con las élites decíais Joseph Stiglitz en una entrevista reciente pues de extorsión lo que estamos hablando como no podía ser de otra manera la palabra populismo ha estado omnipresente en los balances de fin de año la amenaza populista sigue viva el año en que se venció el populismo el peligro populista o morimos un término Atrápalo todo que tiene muy limitado valor explicativo pero la critica el populismo tiene un sentido muy preciso descalificar todo discurso que se niega a aceptar el principio básico de la ideología conservadora dominante no hay alternativa con lo cual los críticos del populismo el retrato Quirós hacen de lo que llaman populismo coinciden en un punto el rechazo de pluralismo

Voz 21 25:49 hora veinticinco Pedro Blanco

