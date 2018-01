Hora 25 (03/01/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 son las ocho de la tarde las siete en Canarias

Voz 2 00:02 ah

Voz 1715 00:24 qué tal buenas tardes el paro brinda un respiro Mariano Rajoy dos mil diecisiete se cerró con el nivel de paro más bajo desde finales del dos mil ocho y el mayor aumento de afiliados de la Seguridad Social en doce años el nuevo mercado laboral sigue marcado por una altísima temporalidad el del Gobierno confía en llegar a los veinte millones de ocupados en dos mil dieciocho si Cataluña u otro

Voz 1487 00:42 es el único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española para la creación de empleo es puramente político pero sí en Cataluña en las cosas se hacen con sensatez y con sentido común España podrá crear más de medio millón pues de puestos de trabajo el año que viene

Voz 1715 00:59 el Supremo a revisar mañana la situación procesal de Oriol Junquera su abogado pedirá al que le dejen en libertad si no es así plantea esta alternativa que anunciaba esta mañana en Cataluña Radio Caracas Martín el acceso provisional

Voz 4 01:10 aunque se mantenga la prisión provisional tenemos que garantizar que sea compatible con el ejercicio de los derechos políticos con lo que deberemos pedir el traslado a prisiones

Voz 3 01:19 estarán a la salida para asistir a los inicios

Voz 1715 01:22 el Partido Popular insiste en que no va a negociar la nueva financiación autonómica hasta que no haya un nuevo gobierno en Cataluña algo que el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig considera injusto teniendo en cuenta la promesa de Rajoy

Voz 3 01:34 curioso

Voz 5 01:34 Cataluña no estaba asentada alavesa pero ahí se decidió que se llevaría a cabo la reforma del sistema de financiación durante el año pasado se ha incumplido la palabra

Voz 1715 01:50 de poco interés y el PSOE pide que Cristóbal Montoro explique este retraso en el Congreso los socialistas quieren forzar una Diputación Permanente en la Cámara para que hasta diez ministros comparezcan a pesar de que enero es un mes inhábil en el Parlamento y España suspende en la lucha contra la corrupción el Consejo de Europa considera que la respuesta de las instituciones sigue siendo insuficiente Pablo

Voz 1667 02:13 buenas tardes hola Pedro buenas tardes hace cuatro años os expertos del Consejo plantearon once recomendaciones España no ha cumplido ni una hecho hoy cuenta con una diputada con una imputada más la senadora del PP Pilar Barreiro citado a declarar como investigada en la trama Púnica ciudadanos le exige la entrega del acta José Manuel Villegas

Voz 6 02:35 sufrir otro espectáculo como la frontera postulados que no retrase la decisión tiene que felicitar está cerrado dejará pésimo tiene que cursar la partido

Voz 1667 02:45 en Coruña el juez del caso de Viana Care interrogará mañana a José Enrique a buen alias el chicle también está citada su mujer como posible cómplice el Partido Popular aprovecha este caso para reivindicar la prisión permanente revisable que la oposición quiere tumbar en el Congreso

Voz 7 02:59 Javier Arenas debería de hacer la sanción profunda parece que lo que no procede esa revisión de la prisión y que como su definición indica voy con la cabeza perpetua es una afición permanente Ready

Voz 1667 03:12 sabe y otro balance en este arranque del año dos mil diecisiete Se cerró con más muertos en las carreteras XXXIX más hasta las mil doscientas víctimas algunas por no cumplir con lo básico Gregorio Serrano ex director de la DGT

Voz 8 03:24 parece increíble quedaría ciento setenta y cinco personas hayan fallecido precisamente por no hacer uso de una cosa tan sencilla de hacer y que tanto protege la vida humana que el ciclo de seguramente porque no lo llevaban puesto

Voz 1715 03:37 a las ocho m de deportes en hora25 supongo que lo que viendo las teles Jesús Gallego es son partidos en directo no

Voz 0919 03:42 efectivamente Fútbol Copa del Rey octavos de final encuentros de ira hay dos en juego en la segunda mitad del Atlético de Madrid gana cero dos en Lleida con goles de Godín y Fernando Torres todavía no han debutado ni Vitolo ni Diego Costa y en Formentera Formentera cero Alavés uno gol de de Miró Vic los vitorianos también están por delante en la segunda mitad del partido a las nueve Se jugarán las eliminatorias Cádiz Sevilla y Las Palmas Valencia

Voz 1715 04:09 y nos queda el tiempo se aproxima un nuevo temporal que de ETA

Voz 3 04:11 se está notando los dos personas han muerto esta tarde en Mutriku en Guipúzcoa arrastrados por una ola vamos con la prohibición Pérez buenas noches vamos a seguir con dos mitades muy diferenciadas una la del oeste del país aquí con nubes y más humedad vamos a despertar mañana con amplias nieblas otra vez

Voz 9 04:30 Extremadura las dos Castillas Madrid Galicia

Voz 3 04:33 incluso con algún chubasco en la zona gallega al igual que por ejemplo en la zona de Urbión la demanda o Euskadi y la otra mitad va a ser el Mediterráneo y Canarias aquí tiempo Primaria al sol de pocas nubes de vientos de poniente que van a seguir siendo tozudos atención mañana también con el viento en Galicia que va ir arreciando por la tarde mañana pocas lluvias momentáneamente ambiente muy suave y todavía por la mañana a esas nubes en el interior peninsular empezó ya Hora Veinticinco Pablos ojo a esos no

Voz 1667 05:00 marrones de cara la noche de Reyes que ya amenazan algunas cabalgatas de pasado mañana nubarrones con polémica en Madrid por las críticas de los sectores más conservadores a la participación de una drag queen en uno de los desfiles los organizadores han explicado que el espectáculo busca la defensa de la igualdad con actores y actrices vestidos de animales pero la respuesta como digo de los sectores más conservadores sobre todo del PP vuelve a ser furibunda como la respuesta casi a todo aquello que puede tener relación con el Ayuntamiento de Madrid y con Manuela Carmena él mismo partido que se sumó a la marcha del orgullo gay en junio estamos hablando del PP dice hoy que esa iniciativa es una chorrada es la aportación de Cristina Cifuentes

Voz 9 05:38 aquí las cabalgatas un cabalgatas sin el portal de Belén es la Virgen San José y el Niño y si acaso eh la el buey y la mula no nos han elegido para estar debatiendo todo el día con

Voz 10 05:53 si siguen así se lo digo declara

Voz 11 06:01 mientras escuchas este anuncio miles de buenos conductores se repiten una y otra vez porque a mí

Voz 12 06:06 si te han subido el precio del seguro de tu coche a Moto vente a la mutua sea cual sea te lo bajamos llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Ramos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 13 06:22 los próximos días nueve y diez de enero se celebra una gran cita financiera internacional la octava edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas del Ibex treinta y cinco una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial española a la comunidad inversora mundial con BNP Paribas y exacto como socios estratégicos con el apoyo de Gran Thornton Ahorro CECA van prisa Linklater su equipo económico Bolsas y Mercados promueve y organiza Estudio de Comunicación

Voz 3 06:54 por veinticinco

Voz 1667 06:59 no hemos despedido dos mil diecisiete con un nivel de paro similar al que había en dos mil ocho al comienzo de la crisis con la cifra más alta de creación de empleo y de afiliaciones a la Seguridad Social de los últimos doce años Éstos son los dos grandes titulares de los que presume el Gobierno y tras la publicación de los datos del paro correspondientes a diciembre y que completan las serie de de dos mil diecisiete son buenas cifras en términos globales pero en el detalle encontramos un mercado laboral muy marcado por la inestabilidad casi todos los contratos que se firman son temporales además el dato de diciembre refleja cierto agotamiento en el ritmo de creación de empleo Eva Vega buenas tardes

Voz 0605 07:38 estará de fábula vamos primero con esas cifras globales

Voz 1667 07:41 el paro y el de la afiliación a la Seguridad Social que como decíamos nos devuelven a niveles previos a la crisis

Voz 0605 07:46 si baja el paro en más de doscientas noventa mil personas en diciembre un descenso que si bien no es tan fuerte como el de años precedentes deja el total de parados en tres millones cuatrocientos mil su menor nivel desde dos mil ocho en afiliación a la Seguridad Social también es peor el dato de este diciembre que el de los últimos años pero hace que dos mil diecisiete cierre con seis estos once mil ocupados más que ese sí es el mayor aumento desde dos mil cinco Este incremento hace que el global de afiliados al sistema alcance casi lo dieciocho millones y medio datos del conjunto de dos mil diecisiete si miramos solo mes de diciembre influido por la campaña de Navidad el paro baja sobre todo en el sector servicios crece la filiación especialmente en comercio Pablo

Voz 1667 08:27 claro Eva la cuestión es lo lleva siendo ya desde hace un buen tiempo es la calidad de ese empleo esa es la inestabilidad la que marca el nuevo mercado laboral nada menos

Voz 0605 08:37 el noventa y dos por ciento de los contratos son temporales y apenas el ocho por ciento indefinidos los sindicatos alertan de que crece la precariedad Maricarmen Barrero UGT Lola Santillana Comisiones Obreras

Voz 14 08:49 empleo son cada vez más en diciembre sólo cuatro décadas y en contratos

Voz 0605 08:54 claro fueron indefinidos a tiempo completo

Voz 15 08:57 también sigue subiendo la contratación

Voz 0427 08:59 tiempo parcial estamos hablando de un treinta y cuatro por ciento Esos son síntomas de que se sigue cerca de Sando el mercado laboral

Voz 0605 09:07 en cuanto a la cobertura del sistema protege con alguna prestación subsidio al cincuenta y ocho por ciento

Voz 15 09:13 a los desempleados Pablo gracias va a tener

Voz 1667 09:15 es a las cifras en Cataluña donde sí se ha notado un deterioro de la evolución del mercado laboral en el último trimestre del año coincidiendo con el desafío independentista el paro ha aumentado en Catalunya en tres meses en dieciocho mil personas siete veces más que en el mismo periodo de dos mil dieciséis también ha caído por cierto al gasto de los turistas en Cataluña bajó un cuatro con dos por ciento en términos interanuales frente al aumento del diez en el resto de España Rajoy que hoy ha hablado en público para sacar pecho de los datos globales del paro ha señalado Cataluña lo escuchábamos en portada como el único factor de inestabilidad que puede comprometer su venta someta de veinte millones de ocupados en dos mil dieciocho

Voz 1487 09:53 este puede ser un buen año también el año dos mil dieciocho si somos capaces de hacer las cosas bien el único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española para la creación de empleo es puramente político pero sí en Cataluña las cosas se hacen con sensatez y con sentido común España podrá crecer por encima del tres por ciento un año

Voz 3 10:15 más España podrá crear más de medio millón

Voz 1487 10:17 el puesto de puestos de trabajo el año que viene por tanto podemos seguir haciendo infraestructuras aquí tiene el resto de nuestros pueblos

Voz 1 10:26 estamos en la víspera de que Oriol Junqueras vuelve al súper

Voz 1667 10:28 como el tribunal revisa mañana a partir de las diez y media de la mañana la situación procesal del líder de Esquerra va a evaluar si le deja en libertad así lo va a pedir al menos el el abogado de Junqueras al entender que el contexto político en Cataluña ha cambiado tras las elecciones del veintiuno D no tiene muchas esperanzas en Esquerra o que vaya acceder el magistrado a esa libertad así que si le mantienen en prisión van a solicitar un traslado a una cárcel catalana Barcelona Aitor Álvarez

Voz 15 10:55 la defensa va a remarcar que el contexto tras las elecciones del veintiuno de diciembre ha cambiado hoy que el peso político que pueda tener ahora el líder de Esquerra es el de ser el representante de millones de personas es decir que en opinión de su abogado él Junqueras no es responsable individual de nada y por ello no debe seguir preso pero lo más probable es que sí que siga preso porque recordemos que uno de los motivos que expuso Pablo Llarena hace un mes para mantenerlo en la cárcel fue que no le bastaba con que día GERA que renunciaba a la vía unilateral sino que esa renuncia se tenía que hacer evidente con hechos unos hechos que de momento este juez no ha visto por ello la defensa ya se prepara para esa probable opción lo ha explicado su abogado Andreu Van den Cataluña Radio Caracas mantiene preso provisional aunque se mantenga la prisión provisional

Voz 1667 11:39 tenemos que garantizar que sea compatible con el ejercicio

Voz 4 11:41 lo de los derechos políticos con lo que deberemos pedir el traslado

Voz 1667 11:44 a a prisiones catalanas la salida para asistir a los plenos sitio

Voz 15 11:49 el de Junqueras tiene derecho a asistir a la sesión de investidura del Parlament Isère nombrado presidente de la Generalitat si así lo acordaran los partidos independentistas en caso de que Carles Puigdemont no pudiera ser investido

Voz 1667 12:02 Jobs Cataluña sigue sin aclarar qué pasará con Carles Puigdemont esta mañana al responsable de Acción Política del P de Cut vinculaba el regreso del ex president a un posible pacto con el Estado le preguntaban esto a Ferran Bel en cuatro

Voz 16 12:14 si hay un pacto con Fiscalía por ejemplo de no detención ahí sí que vuelve Puche Mono es esto no más allá de barcos pero pero pero

Voz 17 12:24 no sé pero no mezclemos el pacto tiene que ser político y después ya lo tendrá aquí instrumentalizar lo que tiene que instrumentalizar yo creo que el Estado español tiene que hacer una una reflexión una reflexión democrática y una reflexión a medio y largo plazo de cómo quiere ser percibido eh en el conjunto de Europa yendo al conjunto el eh Del punto por tanto esto es una situación que los asimila más algunos países sudamericanos que en todo caso siempre siempre criticamos

Voz 1667 12:55 Ciudadanos por su parte ha anunciado este miércoles que abrirán negociaciones con los comunes en busca de su apoyo para conseguir la presidencia del nuevo Parlamento José Manuel Villegas

Voz 1089 13:03 no se ha hablado ya seguro que se va a hablar en los próximos días también con Podemos para ver si apoya nuestra candidatura hay ver cuáles son sus intenciones sin duda otra cosa es que tengamos más o menos esperanza de del éxito de esas negociaciones porque efectivamente hasta ahora lo que no se ha demostrado podemos es que siempre que puede se pone del lado de los independentistas pero nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño y efectivamente vamos a hablar con ellos para ver si se puede llegar

Voz 3 13:30 en algunas CCAA también

Voz 1667 13:32 los partidos de la oposición al Gobierno no está sentando nada bien que el Ejecutivo se escude en la falta de gobierno en Cataluña para aplazar la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica un nuevo modelo que Rajoy prometió para dos mil diecisiete El PSOE considera que el Ejecutivo en realidad no tiene voluntad de afrontar esta negociación quiere que Montoro se explica en el Congreso informa Inma Carretero

Voz 0605 13:54 hasta que Cataluña no tenga Gobierno dicen en el Partido Popular que no se puede negociar el nuevo modelo de financiación autonómica Javier Arenas ex vicesecretario de Política Autonómica

Voz 18 14:04 a mí me parece sensato y correcto que nosotros afrontaremos las autonómicas de todas las comunidades contando con la voz y la opinión del Gobierno en Cataluña que ojalá se incorpore a ese debate en las

Voz 0605 14:17 viernes del PSOE estos argumentos suenan a excusa hoy el presidente valenciano Ximo Puig ha recordado el compromiso incumplido de Mariano Rajoy en la Conferencia de Presidentes

Voz 5 14:27 Cataluña no estaba sentada a la mesa pero ahí se decidió que se llevaría a cabo la reforma al sistema de financiación durante el año pasado se ha incumplido la palabra del presidente a qué obedece que el Partido Popular no ya al Gobierno Partido Popular hoy se descuelgue diciendo es que hasta que Cataluña no solucione que era todo paralizado esto es

Voz 0605 14:46 es una absoluta anormalidad democrática la indignación de Ximo Puig en la comparten en Ferraz para exigir explicaciones el grupo socialista ha pedido que el ministro Montoro comparezca en la Comisión de Hacienda del Congreso

Voz 1667 14:59 Nuestra única comparecencia que ha solicitado el PSOE en el Congreso de hecho los socialistas quieren forzar la convocatoria de la Diputación permanente porque enero es un mes sin actividad en la Cámara para un total de diez ministros comparezcan para explicar las políticas del Gobierno en las últimas semanas informa Mar Ruiz

Voz 1441 15:15 el PSOE sí reclama una Diputación Permanente quiere que casi todo el Ejecutivo rinda cuentas en el Congreso este mes de enero por cuestiones urgentes que no pueden esperar al nuevo periodo de sesiones el próximo mes una de ellas la comparecencia del ministro de Interior sobre la polémica reclusión de inmigrantes en la cárcel de Archidona donde el jueves pasado apareció ahorcado en su celda Un ciudadano felino también que el ministro de Fomento explique por qué siga en su puesto Juan Bravo el presidente de Adif la empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias pese haber sido recientemente imputado en el caso Lezo pues su etapa en el Gobierno madrileño de Ruiz Gallardón la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas o el compromiso de elevar un ochenta por ciento el gasto militar en los próximos siete años son otras cuestiones que el PSOE quieren que expliquen en la Cámara Baja las ministras de empleo defensa también reclaman que el Gobierno aclare por qué no ha aprobado los doscientos millones comprometidos en el Pacto contra la violencia de género coincidiendo con la dramática escalada de los crímenes machistas de los últimos días

Voz 1667 16:13 quedan los vamos a Galicia con lo último del caso de Diana Guerra

Voz 11 16:15 hora veinticinco tú vende salgo si quieres vende más si Ikea esperar mal Ike a anunciar T no tengo dinero no es problema anuncio

Voz 3 16:25 en radio con lector de la radio punto com

Voz 19 16:27 de sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio pum

Voz 20 16:37 con un coche deportivo descapotable si le un coche de época sin legumbre

Voz 3 16:44 Turbo con miles de caballos Seeley

Voz 20 16:46 sumergible si le ves te preparas

Voz 3 16:49 dos para tener todos los coches que quieras porque este viernes ahí voten el Chuck Portela

Voz 21 16:54 once y si puedes ser millonario

Voz 22 16:58 el euro de la ONCE y botes de cuarenta y tres millones de euros

Voz 3 17:02 Dj mixto sitúa puede ser millonario

Voz 22 17:05 Eurojust pote la ONCE

Voz 3 17:08 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma hacer objeción de Securitas Direct ya es tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es en la Cadena SER Hora Veinticinco ocho y diecisiete una hora menos en Canarias Pablo Morán

Voz 1667 17:39 era un paso lógico lo primero que hará el juez del caso de Diana Acker tras la reapertura de la investigación será interrogar al principal sospechoso y único detenido hasta ahora por la muerte de la joven José Enrique a Boeing alias el chicle declarada mañana en los juzgados de Ribeira A las once de la mañana también está citado a su mujer como imputada el juez no descarta su participación en los hechos Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 18:01 el juez ve indicios de delito sexual en el crimen de Diana Quer el magistrado Félix Isaac Alonso ha reabierto el caso al existir elementos fácticos que corrobora los indicios de los delitos que se le imputan a Enrique a Win detención ilegal y un delito de homicidio o asesinato hay indicios dice también en ese auto de la posible comisión de delitos contra la libertad sexual otro aspecto importante en el auto no se descarta la participación de la mujer del chicle de Rosario Rodríguez en los hechos por lo que pasa a estar investigada en la causa mañana por la mañana el chicle comparecerá ante el juez en los juzgados de Ribeira el magistrado tomará declaración a su pareja como imputada y otras dos personas más en este caso como testigos el magistrado deriva al Juzgado número dos la instrucción abierta por el intento de asalto a otra joven en Boiro lo hace porque aglutinar las dos investigaciones dice podría suponer una excesiva complejidad dilación paramos proceso

Voz 1667 18:50 las la Guardia Civil no descarta volver a registrar la nave en la que se localizó el cuerpo de Diana sino se hizo antes del domingo es por esto que ha explicado el teniente coronel Francisco Javier Jambrina

Voz 23 19:01 se trata de una propiedad privada y no había indicios racionales de que yo hubiera pasado nada entonces

Voz 3 19:06 puede entrar en una propiedad privada siempre

Voz 23 19:09 entre porque está dando nada

Voz 1667 19:11 España suspende la lucha y en la prevención de la corrupción lo dice el Consejo de Europa que hace más de cuatro años ya publicó una lista de once recomendaciones para mejorar la transparencia y prevenir la picaresca y el pillaje de lo público once recomendaciones y España no ha cumplido a algunas se han puesto en marcha pero el Consejo de Europa estima que es absolutamente insuficiente informa Álvaro Zamarreño

Voz 15 19:33 de once recomendaciones para mejorar el control y evitar la corrupción entre legisladores jueces y fiscales en cuatro no ha hecho nada en siete más bien poco por ejemplo los expertos del conocido como Grupo Greco lamentan que España siga sin una ley para controlar el trabajo de los lobbies en el Parlamento hay una proposición desde marzo bloqueada en su tramitación que este organismo con sí será poco ambiciosa tampoco aprecia ningún avance digno de tal en la regulación de los conflictos de intereses de los parlamentarios o en las regulaciones sobre regalos y otro tipo de favores o de sus actividades extraparlamentarias y los bienes financieros dicen los expertos del Consejo de Europa que dada la experiencia internacional en cómo se utiliza a la familia directa para esconder favores sorprende que tampoco en eso haya ningún avance es comprensible que la legislatura perdida por la repetición de elecciones paralizara cualquier reforma concluye el informe pero esa página debería haber quedado ya bien pasada

Voz 1667 20:25 la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de Ignacio González se ha negado a devolverle los coches incautados al ex presidente madrileño en el marco del caso Lezo el Supremo ha llamado a declarar en calidad de imputada a la senadora del PP Pilar Barreiro el próximo día quince tendrá que responder por cinco presuntos delitos de corrupción relacionados con la trama Púnica se la acusa de utilizar fondos públicos para mejorar su imagen en las redes sociales ciudadanos reclama su salida del Senado en virtud del pacto de investidura con el PP José Manuel Villegas

Voz 1089 20:54 le pedimos que no nos haga sufrir otro espectáculo como los que nos tienen acostumbrados que no retrase la decisión que tiene una senadora imputada por cinco delitos imputada por corrupción y por lo tanto de acuerdo a lo que firmó las exigencias que firmó conciudadanos

Voz 3 21:12 pues tiene que solicitar que está

Voz 1089 21:14 a la hora de Gerard tesis mantienen que expulsarla del partido

Voz 1667 21:18 el último balance de dos mil diecisiete que ya apuntábamos en portada el año pasado fue muy mal año en las carreteras siguió aumentando la cifra de víctimas en accidente hasta las mil doscientas treinta y nueve más que el año anterior y lo más sorprendente muchas de ellas no llevaban pues esto lo más básico el cinturón de seguridad informa Laura Marcos

Voz 24 21:39 es el peor dato desde dos mil trece y el segundo año consecutivo en el que repunta las víctimas mortales a la cabeza de las Causas en un treinta y dos por ciento de los casos distracciones como mirar el móvil Gregorio Serrano director general de Tráfico

Voz 25 21:51 Se debe a conducción distraída o de esa atentas la velocidad inadecuada el cansancio o la somnolencia así como conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas

Voz 24 22:00 a pesar de las campañas de concienciación uno de cada cuatro conductores o pasajeros que murieron no llevaba puesto el cinturón de seguridad y se disparan las muertes de motoristas y ciclistas aunque también suben las de quienes viajan en turismo furgoneta

Voz 0605 22:13 sólo descienden los peatones fallecidos

Voz 24 22:15 aunque estos datos no incluyen el tráfico en ciudad

Voz 11 22:18 hora veinticinco

Voz 26 22:23 hombre ya

Voz 3 22:27 dirigir es hablar compartir tu historial en Hablar por hablar es muy fácil

Voz 9 22:31 enviar también una nota de voz un audio al whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco y para compartir sus reflexiones en Twitter arroba Hablar por hablar eso es nuestra comarca

Voz 3 22:46 también puedes llamar al número de que cuando quiera puede empezar que nos cuenta todo lo que te importa si quieres compartir quieres hablar de escucharnos Hablar por hablar con Adriana Mourelos de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias cadenas

Voz 1667 23:05 esta noche a las nueve doble propuesta para nuestra segunda hora primero vamos a analizar la complicada relación entre padres y el régimen de visitas de los hijos cuando existe un caso de malos tratos de por medio también explicaremos qué está pasando en Irán en los últimos días Brian Pérez

Voz 15 23:20 Ordes hola Pablo queremos profundizar en la legislación española para saber qué un maltratador con condena firme puede seguir disfrutando de la patria potestad de sus hijos repasaremos el último caso en Sevilla había hablaremos con Sonia la madre de los niños que el padre retuvo durante tres días además mil muertos y veintidós mil heridos perdón y veintidós muertos es el balance de los últimos disturbios en Irán hablaremos con especialistas en el país de los orígenes

Voz 1667 23:47 a partir de las diez completaremos la crónica del día con dos voces dos entrevistas primero al abogado de Oriol Junqueras cuyo caso revisa mañana el Supremo también con el diputado Toni Cantó que es presidente de la comisión del Congreso contra la corrupción en nuestra tertulia Ramón Adell Gonzalo Velasco y Carmen del Riego que nos avanza ya sus claves del día

Voz 3 24:04 hasta cuándo Cataluña paro lastrado por Cataluña la economía que no tienen más hombre que Catalunya el PNV que no negó que los presupuestos hasta que no vuelva a la normalidad Catalunya creyendo que lo suyo pasa por un pacto entre Cataluña y el estado para volver de dónde habrá sacado eso pues tema no sabe que los jueces no llaman a Rajoy para decidir sobre la libertad de un preso o que las órdenes de detención no las sectas Rajoy se ha dado ya cuenta el independentismo de que sus diputados fugados deberán dejar el acta porque desde Bruselas no se puede hacer política esos que están en la cárcel Carme Forcadell ya enterado empiezan a darse cuenta de las consecuencias de sus actos se ha dado cuenta Rajoy de que ahora está en la mejor de las situaciones para dar un paso adelante no parece

Voz 1667 24:54 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 3 25:05 a cinco Madrid

Voz 1915 25:20 buenas tardes la Comunidad descarta tomar medidas contra el gerente del Ramón y Cajal que ha estado dando órdenes a sus subordinados para que no acepten a pacientes de otras áreas en las urgencias de este hospital en unos chat Whatsapp en los que ha tenido acceso la SER pide a los coordinadores de servicio que no admiten a pacientes de otros hospitales de referencia una orden que va en contra de la libertad de elección de centro pero el Gobierno regional dice que no hay nada irregular el portavoz

Voz 27 25:42 Ángel Garrido tiene justamente para que cualquier persona cualquier paciente o elegir centro médico porque esto es exactamente lo que ocurre en otras partes no pero aquí hay libre libre adhesión desde luego contra cualquier persona que pertenezca a nuestro o personal médico de la comunidad David que contra venga lo que está legalmente establecido y pues la instrucción que como insisto existe la Comunidad Madrid que es que hay libre elección por supuesto tomaría medidas oportunas pero no parece que haya sido el mes

Voz 1915 26:08 la oposición pide una investigación el portavoz del PSOE José Manuel Freire confía en que la ley del buen gobierno de la sanidad que entra mañana en vigor gracias al acuerdo de todos los grupos solucione este tipo de situaciones declaraciones esta tarde en La Ventana de Madrid

Voz 28 26:20 en la actualidad los los gerentes de los hospitales son nombramientos políticos que dan cuenta al que le ha nombrado afortunadamente hay un consenso entre todos los partidos políticos para que esto cambia hay una ley según una Junta de Gobierno es contra el Gobierno es la máxima autoridad del hospital ante la cual rinde cuentas al gerente

Voz 1915 26:42 aquí la presencia de una drag queen en una de las dieciséis carrozas de las

Voz 15 26:46 cabalgata de Reyes de Vallecas sigue molestando al parto

Voz 1915 26:48 veo Popular hoy ha sido la presidenta Cristina Cifuentes la que ha criticado que se utilice este espacio para reivindicar los derechos del colectivo LGTB y que Cifuentes que se rompen

Voz 9 26:56 la edición ellos siempre ha apoyado la reivindicación las reivindicaciones del colectivo LGTB a lo largo de toda mi vida pero mira las navidades son navidades y las cabalgatas son Cabalgata sin del Portal de Belén es la Virgen San José el Niño si acaso eh

Voz 3 27:15 el buey y la mula

Voz 9 27:17 no nos han elegido para estar debatiendo todo el día con chorradas así se lo digo declara

Voz 1915 27:23 el colectivo orgullo vallecano una de las plataformas precursoras de la carroza asegura que ha recibido hasta una decena de amenazas que podrían constituir delitos de odio hay más noticias de este miércoles pero antes vamos a conocer el estado de las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 29 27:37 las tardes a esta hora un accidente en la M cuarenta en la zona de Leganés provoca retenciones hasta Villaverde sentido a la A5 tengan precaución se iban a circular por esta carretera tráfico intenso además en las entradas a la capital en las

Voz 1915 27:48 es desde Las Rozas hasta el Plantío retenciones

Voz 29 27:50 las salidas de Madrid en la A tres en Rivas Vaciamadrid dirección Valencia también hay vías con tráfico denso en ambos sentidos es el caso de la IV en Pinto y la M cincuenta a la altura de Majadahonda en el resto de carreteras de la Comunidad de momento se circula sin problemas

Voz 0605 28:08 Madrid cerró dos mil diecisiete con trescientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y seis parados un ocho con setenta y tres por ciento menos que en dos mil dieciséis una tendencia que también se repitió en el último mes del año en diciembre bajó un dos por ciento con respecto al mes anterior en siete mil seiscientos trece personas también aumentaron las contrataciones aunque el mayor problema según los sindicatos sigue estando en la temporalidad en todo el año solo se firmaron veintinueve mil trescientos veintinueve indefinidos frente a los ciento setenta y tres mil novecientos treinta y siete temporales Isabel Vila Vella UGT Eva Pérez Comisiones Obreras

Voz 0427 28:38 mayoritariamente han contratos temporales y donde el contrato más usado es el de duración inferior a seis días impuesto en parte se debe a que hay una esa actividades que son estacionales que tienen un comportamiento estacional pero también a un uso abusivo de la contratación que se mantiene los salarios han bajado más de un cinco por ciento comenta la brecha de género

Voz 30 29:01 mientras hay treinta mil hombres parados menos

Voz 0427 29:03 los que en dos mil nueve hay treinta y tres mil mujeres paradas

Voz 0605 29:08 los trabajadores del servicio de limpieza viaria de Coslada aplazan hasta el día quince de enero la huelga indefinida que estaba prevista a partir de esta noche la plantilla acaba de ratificar el acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria que contempla una inyección de capital para aumentar los salarios de los ciento quince trabajadores ahora tendrán que ser los grupos municipales los que ratifiquen definitivamente el pacto José Sierra ex presidente del comité de empresa

Voz 31 29:30 bueno pues ese aplazamiento debido

Voz 32 29:33 la oferta que supera el conjunto entre empresa y Ayuntamiento para una inyección de liquidez para el convenio

Voz 33 29:40 por deseo de los trabajadores que sería aproximadamente una hora

Voz 3 29:43 de Eurogrupo digo siempre que que hay para para que todos tenemos doce grados en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 34 30:02 ah

Voz 21 30:05 hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 30:16 hola qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos ahora veinticinco Deportes hoy con jornada de Copa del Rey de fútbol octavos de final partidos de ida tenemos dos eliminatorias en juego en la segunda parte la noticia está en Lleida donde el Atlético de Madrid está ganando cero tres ya atención que ha debutado ya ha marcado Diego Costa Pedro Fullana muy buenas tardes

Voz 3 30:36 sí

Voz 0919 30:40 ahora estamos en Lleida minuto setenta y cinco de partido cero tres gana al Atlético marcó el primer gol Godín el segundo Fernando Torres Diego Costa que ha salido en la segunda parte ha marcado el cero tres Además ha llevado un golpe en su rodilla derecha en esa

Voz 35 30:55 jugada cierto momento de susto

Voz 0919 30:59 en un momento dado porque Diego Costa tuvo que abandonar el terreno de juego finalmente ha vuelto renqueante ahora si Pedro Fullana el Atlético sentenciando la eliminatoria buenas tardes

Voz 1643 31:08 eh

Voz 0684 31:08 qué tal buenas tardes sentenciando la eliminatoria cero tres pero el nombre pero evidentemente el de Diego Costa aparecía en el minuto sesenta y cuatro de partido y en la primera acción primera jugada dentro del área gol de Diego Costa para el cero tres en el campo de Lleida yenes Acciona además se lesionaba con una entrada sobre su rodilla de momento pude continuar aunque cojeando El delantero brasileño veremos si no va más de momento sigue sufriendo de la rodilla derecha donde ha recibido la acción de un rival pero de momento Diego Costa nombre propio ya marcado con el Atlético de Madrid en su estreno tres años y medio después

Voz 0919 31:42 también se ha estrenado Vitolo que salió en la segunda parte repetimos cero tres gana al Atlético con goles de Godín Torres de Diego Costa que cojeando poquito todavía sigue en el campo y jugado también segunda mitad del Formentera a la vez el Alavés por delante ahora mismo Javier Lekuona buenas tardes

Voz 36 32:00 qué tal muy buenas tardes Gallego con dos goles de de Miró Vic un chaval Bosnia Herzegovina internacional sub veintiuno de cabeza en el XXXV hoy de tacón en el sesenta y cinco el uno a uno lo hizo Rosa de cabeza a la salida de un córner por lo tanto setenta y seis de partido en Formentera el conjunto local pierde uno dos con el Deportivo Alavés

Voz 0919 32:20 ahora volvemos a estos campos a ver cómo terminan estos partidos y estaremos también en Cádiz donde a las nueve comienza el Cádiz Sevilla y Las Palmas donde a esa misma hora comienza el Unión Deportiva Las Palmas Valencia tenemos también baloncesto esto está en juego un partido de la Liga ACB aplazado en su día partidazo en Vitoria entre Baskonia y Real Madrid Kevin Fernández buenas tardes hola

Voz 37 32:40 la Gallego buenas tardes pues mira ha empezado mucho mejor el Real Madrid en el primer cuarto liderados por los once puntos un ex baskonista como Fabián coser pero Larra entrada de GREIM lleva la entrada de White sobre toda la intensidad del libanés Dior le han hecho al Baskonia empezar el segundo cuarto con un parcial ocho dos Le coloca con la máxima ventaja a favor en el partido ahora mismo seis minutos treinta segundos para el descanso marcador de Baskonia veintiocho Real Madrid veinte

Voz 0919 33:05 daremos también con la última hora de las eliminatorias de mañana Numancia Real Madrid recuerdo Celta de Vigo Fútbol Club Barcelona atención que el Barça no se lleva ese partido ni a Messi ni a Luis Suárez ni Andrés Iniesta estaremos repasando también las novedades del Espanyol Levante Eden Leganés Villarreal las otras eliminatorias que se juega mañana pero antes como siempre en muy bueno al pie del programa muy buena vuestros mensajes a veces su mensaje no tiene que ser muy largo para dejar su fina ironía

Voz 15 33:32 eh que a ti cómo se te ve el plumero Gallego

Voz 0919 33:35 yo no lo veo dejad vuestros mensajes venga

Voz 21 33:38 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica los lo que quieras

Voz 3 33:47 dando tu nota de voz en el whatsapp seis ocho

Voz 21 33:50 nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 38 33:52 cinco cinco hallazgos siempre hablando del Real Madrid en las las el Madrid y la Real no

Voz 21 34:01 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se hizo ayer nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:10 hoy todavía no hemos hablado del Real Madrid en lo siguiente porque al margen de la eliminatoria de mañana en Copa del Rey en Soria ante el Numancia el Real Madrid está decidiendo desde ayer si ficha o no en el mercado de invierno al portero del Athletic de Bilbao Kepa los representantes del Real Madrid ya están autorizados a hablar con los de Kepa es legal porque quieran menos de seis meses para terminar su contrato con lo cual no están incumpliendo ninguna normativa ahora empiezan a negociar y tienen que decidir si Kepa viene ahora OO si la negociación se cara a la próxima temporada lo claro en eso en algo que decidir o que decir mejor dicho Zinedine Zidane porque su fichaje de club luego lo quiere Florentino Pérez lo quiere director general José Ángel Sánchez y Zidane que que dice Zidane de Kepa va a tener portero nuevo el Real Madrid dentro de una semana o dos

Voz 1994 35:20 Zidane ha reaccionado esta mañana si no les gusta hablar de los jugadores que no son mi es exactamente eso que con todo respeto no es un jugador armado y yo pienso en mis jugadores en mis porteros que el presidente vino aquí yo no te voy a decir la discusión que que que nosotros tenemos hablamos de todo hoy hoy en día no va a haber fichaje te digo que hoy en día luego puede pasar de todo al treinta y uno puede pasar de todo lo que yo no quiero es que qué es tal en ninguno jugador de de esta plantilla eso sí

Voz 35 36:01 hasta el treinta y uno puede pasar de todo

Voz 0919 36:04 Javi Guerra buenas tardes hola qué tal Gallego

Voz 11 36:06 si eso pasa en el fútbol en el Real Madrid en todos los clubes grandes y el club grande en este caso el Real Madrid quiere a Kepa ahí lo lo normal es que quepa venga al Real Madrid porque es al acuerdo que tienen con el futbolista como tú decías ya es agente libre se puede negociar con el jugador que esperaba el ok el acuerdo absoluto los veinte millones de euros depositados en la Liga Ike pasea un portero más del Real Madrid no el porte de Zidane porque sigue siendo Keylor Navas pero sí un hombre de presente y de futuro acabamos de escuchar lo que ha dicho esta mañana en rueda de prensa el propio Zidane no quiere hablar de futbolistas que no están todavía en la la plantilla de tampoco ha hablado del plan de futuro del próximo verano los nombres apunten evidentemente el el que le gusta él que es Hazard el belga del Chelsea el que le gustaba club que es Kane o también la figura de Neymar pero son más complicado acaba de llegar al PSC aunque no está contento el brasileño en en Francia

Voz 0919 36:59 eh también hay que decir que el partido

Voz 11 37:02 es mañana para ese encuentro no está Benzema lesionó

Voz 0919 37:05 dado lo aplicado de aquella manera cómo ha podido la verdad

Voz 11 37:09 el técnico francés pero si no estaba lesionado desde el día veintitrés Si jugó el partido frente al Barça no se lesionó ahí aunque se resintió dice Zidane y ha llegado lesionado pone que esto para darse cuenta que Benzema se lesionó en sí sus vacaciones así que mañana por la mañana en autobús viaja el Madrid a Soria y lo va a hacer si Modric sin Cristiano Ronaldo ya buscar un buen resultado con los Mayoral Asensio Lucas Vázquez y compañía

Voz 0919 37:33 bueno ya veremos qué pasa con Kepa repito la negociación está en marcha pero no es definitivo que vaya a llegar ahora aunque lo más probable ya que estamos hablando del Real Madrid busquemos la última hora de su rival mañana el Numancia habrá ambientazo en Los Pajaritos mañana José Carlos San José buenas tardes

Voz 1643 37:52 hola Gallego si habrá llenazo en Los Pajaritos mañana porque evidentemente de la visita del Real Madrid siempre un evento esperado desde la dos mil ocho dos mil nueve cuando el Numancia militaba en Primera no viene el Madrid no

Voz 39 38:03 Pajaritos así que mañana será una fiesta ambientazo un premio de la Lotería de Navidad como quien dice para los salmantinos pero ojo advertía Arrasate cierto es que el Madrid el Numancia tiene más que ganar que perder pero no van a regalar el partido

Voz 0105 38:17 mucha gente dice que que disfruta de tal Jorge tú cuando juegas contra los mejores y cuando son más rápidos que tuve más fuerte si técnicamente mejores y tal poco eh el Barça y con el gancho pero bueno estamos queremos disfrutar compitiendo haciendo Moon partido e con la magia con el público que va a ser un plus para nosotros también y bueno sabemos que diferencia entre los dos equipos y queremos minimizar ese esa diferencia haciendo haciendo mucho

Voz 0919 38:42 mañana a las nueve en Los Pajaritos Numancia Real Madrid ocho y treinta y ocho hora25 deportes en la SER

Voz 4 38:49 paradisiaca club muy feliz año en el Corte Inglés te hemos preparado miles de ideas para deslumbrar emocionar con precios y descuentos que son un auténtico regalo

Voz 40 38:57 como americana midió tutsi de ciento sesenta y nueve a ciento diecinueve euros o chaqueta deportiva para mujer y hombre tenor seis de doscientos sesenta a ciento cincuenta y seis euros sólo hasta el cinco de enero feliz dos mil dieciocho en El Corte Inglés

Voz 9 39:12 el festival de dos mil dieciocho doce trece y catorce de julio Queens of the Stone Massive Attack Alice in seis Jack Johnson Future Island Impala Nine Inch Nails Casey o Franz Ferdinand casa Abia en chasis Morgan Fleet Fox es Entradas ya a la venta en tres

Voz 0605 39:32 bueno dobles punto Mad Cool festiva el punto es

Voz 3 39:35 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0919 40:02 volvemos a la Copa en directo continúa en Lleida el Lleida cero Atlético de Madrid tres con Diego Costa que ya está recuperado después de haber marcado el tercer gol y haberse lesionado en la rodilla pero ya está recuperó porque ya está teniendo serios problemas con algún defensa de Lleida y hay novedad en el partido Formentera la verlo

Voz 36 40:21 el gol del Deportivo Alavés gol de Munir el Hadi minuto ochenta a pase de Wakaso ha hecho dos recortes zambombazo con la zurda no ha podido parar Contreras tercer gol del Deportivo Alavés estamos en el ochenta y cuatro de partido hace un par de minutos el campo estaba poblado por jugadores del Alavés abrazándose por el gol de Munir de Miró marcó los dos primeros Munir el tercero del Deportivo Alavés Rosa al del Formentera

Voz 0919 40:49 vamos con las eliminatorias que comienzan a las nueve en punto partido de ida en Cádiz Cádiz Sevilla Ignacio

Voz 29 40:56 a Varga novedades ambiente cómo salen los equipos buenas tardes hola Gallego qué tal muy buena fue sale con absolutamente todo su primer once inicial donde N'Zonzi es titular todo lo pone todo no quiere sorpresas el técnico italiano sin embargo Álvaro Cervera

Voz 41 41:12 pero sí que tira de los menos habituales sólo hay tres titulares en el once inicial de lo de los jugadores tipo de el equipo del técnico así las cosas partido Ken comienza a las nueve dirige aquí Mateu Lahoz hay buen ambiente ha habido algunos incidentes en los premios del partido esperemos que no

Voz 0919 41:34 a mí también buscamos la última hora de la eliminatoria que juega en la Unión Deportiva Las Palmas hiel Valencia el partido comienza dentro de diecinueve minutos es el debut de Paco Jémez en el banquillo de el equipo canario Nicolás López muy buenas tardes

Voz 37 41:47 qué tal Gallego esa es la principal novedad en este partido entre el Deportiva Las Palmas y el Palencia un Paco Jémez que incluso en la previa ha advertido que va vivir este partido con muchísima tensión porque va a ser mirada de todo y que espera que se produzca ya la reacción del conjunto grancanario por cierto Gálvez uno de los hombres fichados en el mercado de invierno es titular el central cedido por parte de la Sociedad Deportiva Eibar mientras que Peñalba y Cairo todavía están tramitando su ficha para poder debutar en Liga mientras en el Valencia también la otra mirada no lleva al banquillo donde está situado

Voz 3 42:18 Uría el técnico sustituto de Marcelino que es así

Voz 37 42:21 de cooperando del accidente de tráfico Montoya

Voz 3 42:24 Isasa tal y como estaba previsto no en Liga

Voz 37 42:27 titulares en la jornada de hoy también destaca en el centro del campo el futbolista Frances con bien

Voz 0919 42:32 gracias esos dos partidos a las nueve de la noche en el banquillo del valenciano va a estar Marcelino Toral el técnico valencianista que continúa recuperándose del accidente que sufrió en estas Navidades su vehículo chocó o con un jabalí tenía algún problema todavía en las cervicales que le impedía o recomendaba según los médicos que no tomase un vuelo largo como el de Valencia a Las Palmas así que se ha quedado en Valencia preocupado supongo porque se cierre la operación Vietto el chaval del Atlético de Madrid que no tenía sitio en la plantilla del Cholo Simeone que parecía se iba a ir al Sporting de Lisboa portugués pero Marcelino llamó a Vietto y ahora el Valencia puede ser su destino cómo está el asunto Pedro Morata buenas tardes

Voz 28 43:17 quién va bien hasta mañana para pasar a todo el equipo pero hemos podido confirmar que ha surgido dificultades lo que sean los flecos de última hora en la ópera yo se han puesto en riesgo la operación que ha hecho que el Valencia no ha oficialmente su contratación esta tarde parece que eso se van a poder resolver finalmente Nieto va a poder jugar en Valencia de temporada a préstamo pagando valentía en dos millones de euros también de compra obligatoria de tres tres m diez euros aspirante perforar más un diez por ciento lo futuro traspaso para el Atlético de Madrid pero fuimos de fondo el cuadro luego las dificultades ya han puesto en con la operación errare era salvar en las próximas horas

Voz 0919 44:05 luego contaremos gracias Pedro Morata mañana en Balaídos partidazo ida de octavos de final Celta Barça la noticia esta tarde está en la convocatoria de Ernesto Valverde porque se deja en Barcelona bueno que lo cuente Adriá Albets Adrià buenas tardes

Voz 15 44:20 hola Gallego qué tal buenas tardes sí novedades muy importantes en la convocatoria del Barça ha dicho Valverde esta tarde que no Coria no quería correr riesgos con ningún jugador y menos con Messi y Suárez que vienen de viajes largos para pasar las Navidades en su casa y los dos se han quedado fuera de esta convocatoria para viajar a Vigo junto con Andrés Iniesta que también va a descansar mañana además ha descartado Valverde también a Deulofeu que lleva seis partidos ya sin jugar a Rafinha Arda Turan con el que tampoco cuenta otra novedad en la convocatoria es la presencia de de envíele el francés vuelve después de tres meses y medio sí

Voz 0919 44:57 jugar pero Valverde tiene claro que no

Voz 15 45:00 no hay que precipitarse poco a poco dice Valverde

Voz 42 45:02 con poco de de calmarle excepción seguir dándole poco a poco minutos que vaya entrando pero luego también tiene que ir ganando en establecer las pautas que tú crees que son buenas para que el jugador vaya avanzando pero desde luego el que tiene que dar los pasos es el jugador

Voz 15 45:17 le hemos preguntado también a Valverde por Coutinho porque el fichaje del brasileño se va calentando pero a él de momento no le quita el sueño está contento dice con los jugadores que tiene

Voz 42 45:26 no los entero aquí de muchas cosas que ocurren que no lo sabía si es que son ciertas honrosa pero bueno como tiñó es un jugador de otro equipo jugador desde luego no sabemos lo que pasará en el futuro pero desde luego me gusta mucho más los que tengo ahora mismo en el en el miedo que son los más me preocupan y lo que venga pues a escribir

Voz 3 45:45 si es que viene dice Valverde que de momento sí

Voz 15 45:47 centra en lo que viene mañana este partido frente al Celta uno de los equipos más peligrosos como rival para el entrenador del Barça que ya puntuó esta temporada en el Camp Nou

Voz 0919 45:57 cuidadito con el Celta gracias Adrià en Vigo Paula Montes Si el Barça va sin Messi sin Luis Suárez Iniesta pues estarán contento buenas tardes

Voz 43 46:05 qué tal Gallego buenas tardes muy contento imagínate porque además finalmente fue podrá contar con todos los activos para la cita copera después de que Daniel Wass haya recibido el alta médica tras superar un esguince de tobillo fuera han quedado Jules saga Guidetti este último a punto de recalar cedido en cada vez con todo va a salir salvar nada al Celta que aunque sabe que el Barça será un rival complicado quiere eliminar a los blaugrana de la Copa del

Voz 28 46:25 sí

Voz 0919 46:27 gracias Paula y mañana se juega otra eliminatoria entre el Leganés y el Villarreal en el Leganés la última hora después del entrenamiento de esta tarde la convocatoria se toma en serio la copa el equipo pepineros o piensa en lo importante que es la Liga Óscar Egido

Voz 1643 46:40 pues en Leganés lo tomamos en serio en la Copa no la quiere tirar quiere meterse en octavos de final pues vez en su historia ya Garitano para mañana a siete titulares con Gabriel por detrás de Amrabat la principal novedad es la vuelta de Abbas al centro de la defensa Un mes después de su lesión griego va a jugar combustible junto a Tito Israel García en la línea que va a tener más cambios en todo el once mientras el centro del campo para entrar por la izquierda y en el medio también rota en la portería el titular va ser Nereo champán no llegan a partido los lesionados y manos que Ibra sí

Voz 0919 47:08 bien el Villarreal mañana no va a estar