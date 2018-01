Hora 25 (03/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 a las nueve las ocho en Canarias Pedro Blanco

Voz 2 00:11 a ninguno uno es posible padre condenado por malos tratos y con varias órdenes de alejamiento pueda quedarse a solas con sus hijos mantengan la patria potestad

Voz 1715 00:32 el régimen de visitas el caso es que ese hombre se fugó y retuvo a sus dos hijos en Sevilla hasta que la policía le arrestó ese caso nos ha provocado varias preguntas sobre nuestro sistema judicial

Voz 3 00:43 tal en la ley y la protección

Voz 1715 00:46 los menores por eso vamos a dedicar una parte de la próxima hora responder a preguntas como esa porque un hombre violento tienen derecho a ese régimen de visitas vamos a intentar consolar a la madre que denunció precisamente este secuestro por parte de su ex pareja y padre de sus hijos también con Inés Herreros que es fiscal especializada en género con la consejera de la Junta Rosa Aguilar también tendremos tiempo para explicar con mayor profundidad que está pasando en Irán los ciudadanos de ese país llevan varios días protestando contra el presidente Rohaní la comunidad internacional ha reclamado que se respete el derecho de manifestación menos veinte muertos y mil detenidos antes vamos a repasar las noticias a esta hora Nacho Palomo hecho buenas noches buenas noches Pedro identificada la cuarta persona que estaba en el piso de los jugadores de la Arandina donde ocurrió esa supuesta agresión sexual a una menor

Voz 1050 01:31 se trata de otro jugador de ese club de fútbol según ha informado Radio Aranda ayer en en juicios aportó como prueba un vídeo grabado por la joven de quince años donde confirmaba la presencia de esta cuarta persona además de los tres acusados y la víctima su intención es comparecer voluntariamente en el juzgado deberá ser la magistrada que lleva el caso quien decida su situación procesal

Voz 1715 01:50 PSOE acusa al Gobierno de incumplir el pacto de Estado contra la violencia

Voz 1715 02:34 José Antonio Pérez Tapias ha decidido darse de baja del PSOE

Voz 1050 02:37 fue uno de los rivales de Pedro Sánchez en las primarias a secretaria general que ganó el actual líder socialista Inma Carretero

Voz 4 02:43 sí a través de un mensaje en Twitter anuncia su baja del partido socialista José Antonio Pérez Tapias ex dirigente de Izquierda Socialista que se enfrentó a Pedro

Voz 5 02:51 Sánchez la primera vez que compitió en primarias

Voz 4 02:53 pero que después hizo campaña a su favor tras el no es no a Mariano Rajoy en los últimos meses han sido públicas sus diferencias con el secretario general por la crisis de Cataluña en noviembre pasado pidió por carta a la dirección del PSOE que apoyará un referéndum pactado para Cataluña y que hiciera autocrítica por su acercamiento al gobierno del Partido Popular en la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco tras conocer la petición de baja de Pérez Tapias en Ferraz dicen reconocer su lealtad compromiso y ejemplaridad durante su larga militancia al tiempo que esperan seguir colaborando con él para propiciar un gobierno de izquierdas

Voz 1050 03:29 dos personas han muerto ahogadas por el temporal en el Cantábrico en una pareja que vivía en Vitoria ha ocurrido cerca de la localidad guipuzcoana de Mutriku el alcalde de esa localidad lo achaca la temeridad de los dos Euskadi Óscar López

Voz 1646 03:42 ha decido son un hombre de sesenta y siete años y una mujer de sesenta y cinco han residentes en Vitoria que han sido arrastrados por una ola cuando observaban el temporal de esta tarde en la costa vasca con olas de hasta siete metros a las cinco de la tarde estaban en el espigón de la playa de andar Beltza en la localidad guipuzcoana de Mutriku el

Voz 1715 04:00 no vasco había decretado la alerta naranja por fin

Voz 1646 04:03 el oleaje y municipios como San Sebastián Zarautz o de hecho ya habían cerrado sus paseos marítimos pero en este punto no se había restringido el paso porque no es una zona de paseo según ha explicado el alcalde José Ángel Lizardi que ha atribuido el suceso a una temeridad de la pareja un joven que se lanzó al agua para intentar rescatar los pudo salir por sus propios medios aunque no consiguió su objetivo el cuerpo del varón fallecido fue arrastrado poco después hasta la playa por el oleaje y el de la mujer ha sido rescatado

Voz 1715 04:34 por los bomberos detectaron un fallo de seguridad que afecta a millones de ordenadores que llevan chips de Intel Javier Gregory

Voz 0882 04:40 el grave problema de seguridad se ha detectado en los chips que la compañía india la instalado millones de ordenadores durante la última década según ha confirmado el Centro Nacional de seguridad cibernética del Reino Unido en un comunicado este error afecta a la parte de la memoria que contiene la contraseña de los ordenadores y permitiría entonces a los piratas informáticos acceder a esta vital información Intel no ha querido confirmar este fallo aunque el centro de seguridad cibernética del Reino Unido ha asegurado que están trabajando ya en una actualización para que los equipos puedan corregir este error el problema es que este parche podría reducir hasta en un treinta por ciento el rendimiento de estos chips

Voz 1715 05:16 los mercados el Ibex ha cerrado en positivo ha ganado un cero con treinta y siete

Voz 6 05:20 esto lo mejor del Ibex treinta y cinco se sitúa en los diez mil ciento dieciséis puntos se ha movido hoy en la parte baja de la tabla entre los principales índices europeos en la misma línea que mía

Voz 1715 05:28 la han Londres que suben el cero tres cero cuatro por cien

Voz 6 05:31 esto bastante menos que París Frankfurt con avances del cero coma nueve por ciento aquí en el Ibex destacan por arriba Arcelormittal que ha subido el dos con seis por cien Técnicas Reunidas el dos con cinco en el lado contrario Siemens Games ha bajado el cero con siete por ciento Telefónica el cero con tres por cien en en otros mercados lo más destacable la evolución hoy del petróleo se pagaba a sesenta y siete con cinco dólares el barril de Brent al cierre de las Bolsas europeas son niveles que no se conocían desde mayo de dos mil

Voz 1715 05:58 a partir de las diez vamos a analizar estas y otras noticias queremos hablar con el abogado de Oriol Junqueras mañana en el Supremo decide si lo mantiene en la prisión de Estremera os y lo otorga la libertad condicional también hemos convocado a Toni Cantó ex diputado de Ciudadanos preside la comisión del Congreso que entre otras cosas discute sobre cómo luchar contra la corrupción hoy el Consejo de Europa los ha dado un tirón de orejas y conversaremos también con José Antonio Pérez Tapias que como les contábamos ahora hoy ha anunciado que se da de baja el PSOE en la tertulia Carmen del Riego Ramona de Gonzalo Velasco

Voz 18 08:45 Hora veinticinco de hincapié en hacer un punto como y en las redes sociales arroba hora25 bien Facebook hora25

Voz 1715 10:16 nueve y diez ocho y diez en Canarias los dramas familiares con violencia machista de por medio no empiezan un día concreto ni a una hora exacta del tipo difuso Bruyne siquiera las víctimas supieron ver las señales la primera vez o quizás creyeron que sólo era un mal día aquel día pasó pero llegaron otros lunes o miércoles sin nombre a una hora incierta la víctima toma conciencia de que ya no habrá más días buenos nosotros solemos saber de estos casos cuando el brote de violencia acaba en tragedia o casi entonces preguntábamos empezamos a conocer las circunstancias que rodean a estas familias pero muchas veces no nos las podemos creer vayamos a lo concreto panel Le Bron retuvo a sus hijos de nueve diez años aprovechando el régimen de visitas a que tenía derecho durante estas navidades cuando varios agentes acudieron a recoger a los menores se opuso con un cuchillo en la mano Se da la circunstancia de que Manuel Le Bron había sido condenado por violencia machista en dos mil dieciséis Sonia Varea es su ex pareja

Voz 4 11:14 ha salido condenado a veinticuatro meses de prisión por maltrato e hacia mi hijo de diez meses de prisión por maltrato a delante de los niños unos y Manuel de Hebrón Sigrid

Voz 1715 11:27 notando de la patria potestad de los hijos y del régimen de visitas y estas navidades Sonia tuvo que entregarle a los niños

Voz 4 11:33 lo tenía claro de que iba a desobedecer a Justicia equivale desaparecen los niños y los niños a mí ya me lo habían dicho que su padre les decía que se llevaba fuera que no iban a volver mucho tiempo

Voz 1715 11:43 queremos son recoger la última hora de este caso queremos aportar los detalles sobre el relato de los hechos nos vamos hasta Sevilla Enrique carne buenas noches

Voz 0570 11:51 buenas noches Pedro la última hora de este caso pasa por la citación a la madre de los menores para prestar hoy mismo declaración ante la Policía Nacional una declaración que ha tenido lugar en la Jefatura de Policía de Sevilla capital lo que ha provocado que sea mañana in hoy como estaba previsto cuando pase su ex marido a disposición judicial los hechos se remontan al pasado sábado día treinta de diciembre cuando el padre de los pequeños de nueve y diez años no se personó en el punto de encuentro familiar fijado en Granada para entregar a los pequeños

Voz 1715 12:19 a su madre tras disfrutar de un

Voz 0570 12:21 es de visitas La madre denunció entonces a la policía la situación iniciándose la investigación el padre en ningún momento ocultó lo ocurrido ya que incluso llamó a la comisaría de Policía Local de Alcalá de Guadaíra en Sevilla de donde fue expulsado como agente para decir que no se trataba de un secuestro ya que los niños estaban con su padre la investigación llevó horas más de a la Policía Nacional hasta el piso de la actual pareja del detenido en la localidad de Dos Hermanas donde fueron localizados los pequeños junto al detenido cuando los agentes entraron en la vivienda el hombre se parapetó tras los pequeños y esgrimió un cuchillo de grandes dimensiones con el que llegó a herir a tres agentes antes de ser detenido así lo relata Alfredo Escolano portavoz de la Policía Nacional

Voz 20 13:03 en un primer momento el padre se parapeta detrás de los niños lo la actuación de los compañeros en primer lugar consiste en poner a salvo a los menores lo cual se consigue sin que sufran ningún daño y en ese momento el ahora detenido esgrimen cuchillos de grandes dimensiones ir consigue herir a los compañeros

Voz 0570 13:21 por estos hechos se enfrenta a los delitos de sustracción de menores lesiones y atentado al agredir a estos agentes además cuenta con una condena firme de treinta

Voz 3 13:29 los meses de prisión por violencia de género pendiente de ejecución cuenta también con una orden de alejamiento este martes tras ser localizados los menores fueron entregados de nuevo a la madre

Voz 2 13:39 con residencia en Granada a donde se trasladó tras separarse y denunciara a su esposa

Voz 3 13:44 la madre Sonia Varea vive en Granada

Voz 1715 13:47 la madre no escucha a esta hora Sonia muy buenas noches

Voz 21 13:50 hola buenas noches en primer lugar qué tal está

Voz 1715 13:52 te Sonia

Voz 21 13:53 pues muy contento de tener un hijo sano y salvo igual nos expectativa de lo que vaya a ocurrir mañana no que ahora empieza otro procedimiento

Voz 1715 14:05 en lo que va a jugar mañana

Voz 21 14:10 pero al cincuenta

Voz 1715 14:13 ha contado nuestro amigo nuestro compañero Enrique corneado lo que va a ocurrir mañana es que mañana su ex pareja el padre de los niños tiene que presentarse declarar ante la policía

Voz 21 14:22 sí claro supongo que también ha jugado no mañana tendrá que te clara y lo que ya les digo que espero que teniendo en cuenta ya la sentencia firme de ese manda a prisión no dejen en libertad eso es lo que cero

Voz 1715 14:40 Justo hoy ha llegado el auto de prisión

Voz 21 14:46 pues no lo sé no no lo es que se ha movido este tema pero no yo le digo yo que no me confirmen si este hombre ya está en prisión estoy un poquito esperando porque claro como anunció tantas veces en la que ha cometido hecho grave ahí policialmente y se pueden tranquila porque bueno seguro no que ya pasó a disposición judicial mi ingreso obsesión no ocurre hola llega un momento que que no te lo crees no lo espera no desea pero que no me lo confirmen pues

Voz 1715 15:30 vistos los antecedentes usted sólo estará realmente tranquila cuando él ingresa en la cárcel

Voz 21 15:35 sí por supuesto es que es que si él sale yo yo no sé haya donde yo me he quedado

Voz 1715 15:43 usted decía lo hemos escuchado antes que bueno ya ya temía que pudiera hacer algo parecido a lo que terminó por hacer que es retener a los niños sino de devolverlos en la fecha prevista había ocurrido alguna vez anteriormente

Voz 21 15:56 antes de tener las medidas ya civiles e por sentencia y me lo había hecho el otro tenía en la vivienda no me dejaba verlos no llegaba al colegio y a la Policía Judicial que claro está dónde y como no había unas medidas civiles pues tampoco podían quitarle los niños no mono ante el jugaba a este tipo de cosas no de hacerme daño de esta manera

Voz 1715 16:23 desde cuando tenía esas medidas civiles de las que usted habla

Voz 21 16:27 las tengo desde septiembre de dos mil tres El

Voz 1715 16:31 por qué no a la condena por maltrato en qué momento se registra la primera condena luego el proceso si finalmente se se hace firme pero en primer lugar cuando es condenado por maltrato

Voz 21 16:43 y lo Penal número lo pena él no que el órgano que lo he creo que fue en el dos mil dieciséis en noviembre

Voz 1715 16:55 desde desde el dos mil dieciséis hasta hoy usted ha intentado que se les retire la patria potestad que se modifique el régimen de visitas o que se le niegue el régimen de visitas

Voz 21 17:06 bueno yo estoy denuncia de todo tipo de sabe que yo quería que esa tensión para cuanto ante la retirada de la patria potestad si honrar una valoración psicosocial de los niños no para que vieran que que realmente los niño no querían a parte con su padre que no fuera cosa mía no he querido diga que yo quiero castigarlo no que a ellos no les cuenten ello pero bueno la justicia ves es muy lenta y ir ir él como se auto defendía y jugaba muy bien colocado basó ahí no recoge notificaciones Guillén no darse integrado como perderse daba enterado como abogado pero no como cliente no de alguna manera de decirlo no entonces todo era así un proceso eterno es él no para no miente para tardaban casi dos años porque tenían que poner una orden de búsqueda detención más fea

Voz 1715 18:08 dos años para notificarle una orden de alejamiento

Voz 21 18:10 sí sí yo tenía una orden del juzgado de Violencia número dos de Granada Si no llegó a lo más un año era un año y pico Bono casi dos años

Voz 1715 18:22 hace tiempo en todo este proceso judicial sea sentido usted desprotegida

Voz 21 18:29 mucho sobre todo porque yo a lo que denunciaba no quería ir porque además que yo siempre he sí tenían que cruzaba el niño no tan sencillo como hacer un seguimiento o ponerse en contacto con el punto de encuentro que ello pues llevaba un experimento de las visita es este hombre tiene un comportamiento lo temático con ello o no lo han ido en sí que también que te hombre cumplir con sus obligaciones no la cumple tiene más problema como persona quiera o que lo hace ni caso pero que que habrá muy poco en verdad eh tan desastroso habrá poco

Voz 1715 19:22 de dice que se ha sentido desprotegida pero en todo caso el sistema se puso en funcionamiento ha sido lento entiendo que usted comparte que a este país le queda todavía mucho por hacer para proteger a las mujeres maltratadas

Voz 21 19:38 por supuesto yo desde luego sí que me animo de pero de verdad eh animo a que si una mujer se siente maltratada porque yo cuando me pude salir esa vivienda yo deseaba morirme así me claro oye no no veía yo no vi a escapatoria novia no veía el humo bueno ha sido muy duro e estuve que deja Mi familia trasladando a otra ciudad donde no conocía nada bien no tenía nada mi hacer allí con mi con mi hijo y que además yo me sintiera feliz se a gusto allí es muy duro pero que se consigue es también es verdad pero claro para ello tenemos nosotras que proteger no más de a veces de lo que nos protege la justicia

Voz 1715 20:30 cómo están los niños

Voz 21 20:32 con ello está muy bien pero están muy bien lo han pasado muy mal no sólo en el día a él dos días anteriores bueno pero ahora lo que necesito mañana se subirán con mucho cariño sí disfrutar estos días de vacaciones ahí bueno llegarle en el cole que ser voces

Voz 1715 20:59 lo que también le deseamos a usted a la verdadera anormalidad que bueno este dos mil dieciocho adicto sea también Vejer aún mejor año para usted Sonia gracias y muy buenas noches

Voz 21 21:09 muchísimas gracias gracias

Voz 1715 21:11 en noches que saludemos a a Rosa Aguilar ya exconsejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía es por tanto un responsable de las competencias en materia de violencia de género consejera muy buenas noches

Voz 21 21:23 hola buenas noches estamos escuchando el caso también

Voz 1715 21:25 todo caso de de Sonia Varea que es una mujer conocida para la la Junta de Andalucía que atendiendo desde hace ya un tiempo

Voz 22 21:33 efectivamente del momento en que Sonia dio el primer paso que tuvo la mano tendida por parte de la Junta de Andalucía en casa de acogida primero en Sevilla hubo que salir de Sevilla que le encontró lugar aquí se fue a otra ciudad de la mano de la Junta de Andalucía la ciudad en la que ha podido rehacer su vida personal ni tener una como Sonia merece como su hijo hombre sí como merece todas las mujeres maltratadas por eso es muy importante que las mujeres tienen ese paso venza en el miedo y denuncien porque así podemos tenderle la mano para que puedan rehacer su vida Hay vivir con felicidad y con tranquilidad

Voz 1715 22:15 sí claro pero consejera pero en fin por las evidencias por la realidad por lo que contábamos por los hechos que se registran y por testimonios como el de Sonia es evidente que el engranaje es muy imperfecto

Voz 22 22:27 sí la verdad es que hacen falta hay que decirlo más juez dado que permitan una respuesta por parte de la justicia va aquí va rápida pero por otra parte en estos momentos lo que hace falta es que se ponga en marcha de inmediato el pacto de Estado la verdad es que hace más de tres que el pacto de Estado contra la violencia de género se acordó en el Congreso de los Diputados que el gobierno del Partido Popular ha perdido demasiado tiempo ya lo que se demuestra que el pacto de Estado no puede esperar más porque la realidad desgraciadamente no lo recuerda cada día de hecho de lo que sucedió pido con lo hijos de Sonia pues una prueba más IS pacto de Estado contempla dieciséis medidas en relación a los menores alguno de ella tremendamente contundente y clara como él el establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos precisamente en el que el menor hubiera presenciado surgido convivido con manifestaciones de violencia como el que no se comparta la custodia sea que el medidas que son muy importante y que hay que empezar las reformas legislativas

Voz 1715 23:39 claro porque esas reformas llevarán un tiempo no se consigue cambiar la ley de hoy para mañana las medidas del Pacto muchas de ellas son imprescindibles necesarias y urgentes sin recursos algunas de ellas tampoco tendría mucho sentido consejera cuando digo sin recursos hablo de Noé

Voz 22 23:55 claro sí sí si es que no sólo hay que poner en marcha el pacto de Estado cuando la reforma legislativa hay que hacer una planificación desarrollo propio para Pacho de echado una dotación económica se habla de doscientos millones de euros para el año dos mil ocho que acaba de comenzar pero ya hablaba el Gobierno del primer trimestre o cuatrimestre y esto no nos podemos fiar que que el dinero se necesitaría el pacto de Estado hay que ponerlo en marcha de inmediato porque es imprescindible en estos momentos para proteger y asistir mejor a los menores pero también para proteger más y mejor a las víctimas es para que las mujeres sepan que en un paso van a tener su trayectoria vital garantizado ya asegurada en este sentido pues el pacto de Estado en un instrumento imprescindible en el ámbito llevamos veinte años haciendo política contra la violencia de género de la mano de la Asociación somos pionera medida que se han adoptado de que se han tomado en nuestro funcionamiento pero claro las comunidades autónomas no podemos desarrollar sino que el Gobierno tiene que ponerlo en funcionamiento hizo lo mismo él urgente yo creo que el Gobierno de España el Gobierno el Partido Popular tiene que tomar conciencia y hacer una apuesta de verdad en favor del desarrollo de lo que aprobó el Congreso de los Diputados no podemos estar con casos como el de Sonia que se hace imprescindible que hubieran podido ser evitados ir pacto de Estado ya se hubiera puesto en marcha han desarrollado alguna medida y con la financiación suficiente pudiéramos llegar adonde hemos llegar a una lucha plena y total contra la violencia de género con garantía en el ámbito legislativo pero también con clarificación y desarrollo de medida que ya no se vuelvan a repetir circunstancias de estas características

Voz 1715 25:42 Rosa Aguilar consejera de Justicia Interior de la Junta de Andalucía gracias por habernos atendido esta noche

Voz 22 25:47 gracias a ustedes buenas noches

Voz 1715 25:49 caso de Sonia Varea lo que ocurrió lo que les contábamos esta semana el comportamiento de su ex pareja padre de sus hijos que como saben debería haber devuelto a los niños el treinta de diciembre en ese punto de encuentro pero no lo hizo los ha llevado esta noche a preguntarnos qué ley es la que permite y en qué condiciones permite que se produzcan situaciones de de este tipo quiero que saludemos a nuestra compañera de la sección de Sociedad a Laura Marcos aquí lo hemos pedido algo que nos va a contar ahora Laura muy buenas noches

Voz 10 26:22 qué tal buenas noches Federer Le hemos pedido a la

Voz 1715 26:24 para que no reúna otros episodios que han marcado la memoria colectiva don de los hijos han sido víctimas han sido Diana bueno hacer daño a las mujeres Laura

Voz 6 26:33 sí

Voz 10 26:33 desgraciadamente son muchos los casos en los que los hijos terminan por convertirse en arma arrojadiza hace sólo unos días un juzgado de Granada condenaba a tres años de cárcel a una madre que en junio se llevó a su hijo a Francia sin el permiso de su padre que tiene la guardia y custodia reconocida de ese menor su caso evoca el de Juana Rivas

Voz 23 26:51 hay ciclos que sepan que mamá luchó con uñas y dientes hasta el final si han visto cómo me quitas tu madre

Voz 24 27:02 ella está a un paso del juicio por supuesta de Sober

Voz 10 27:05 Ence a la autoridad judicial y sustracción de menores Juana pasó casi un mes ilocalizable con sus hijos de once y tres años después de negarse a cumplir la orden judicial que le obligaba entregárselos a su padre que está condenado en firme por malos tratos siete años lleva luchando también asunción salas una madre española víctima de violencia de género que después de años de maltrato vio cómo su ex marido se llevaba a sus tres hijos de Londres la ciudad en la que ambos vivían a Argelia y lo hacía sin su consentimiento lo contaba en Hoy por hoy

Voz 25 27:36 es el segundo fin de semana donde le pertenecía tener los niños el no lo devolvió los ríos del país ilegalmente en la aduana no Fischer son responsables nadie me da explicaciones de cómo salieron que pasaporte porque yo tenía los pasaportes comer

Voz 10 27:50 Asunción voló a Argelia para intentar recuperar a sus hijos por la vía judicial pero la justicia de aquel país la condenó en marzo a un año de prisión por intento de secuestro

Voz 25 27:59 Ellos son muy adultos mentalmente porque son niños que han sufrido malos tratos alguien más justa el que Misilo crea lo abandonado

Voz 10 28:06 por suerte y al no tener antecedentes asunción podrá seguir viendo a sus hijos que ahora viven con su maltratador y un ejemplo más Pedro que evoca la cara más sórdida de estos quebrantamientos del régimen de visitas el primer domingo de mayo de dos mil diecisiete una vecina de A Coruña denunciaba que su ex marido no le había devuelto a su hijo de once años a la hora estipulada un día más tarde el cadáver del pequeño aparecía tirado en un monte cercano y el hombre confesaba ser el autor de aquel parricidio la instructora del caso concluyó entonces que su objetivo era hacer todo el daño posible a su máximo

Voz 1715 28:39 qué hacemos balance del dos mil diecisiete la historia parlamentaria dirá que el veintiocho de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó un pacto de Estado contra la violencia de género

Voz 26 28:47 presentes trescientos cuarenta y tres y doscientos setenta y ocho

Voz 1715 28:51 no ninguno es tener el pacto de Estado que como insistía la consejera andaluza Rosa Aguilar todavía no ha comenzado a desplegarse dos mil diecisiete es el año con más niños víctimas de la violencia de género desde que hay registros Laura

Voz 10 29:05 sí aunque el pacto de Estado contra la violencia de género contempla que la custodia compartida no pueda decretarse cuando el padre está condenado por maltrato ISE suspenda incluso el régimen de visitas si el menor puede estar expuesto a violencia los datos del Observatorio de Violencia machista del Poder Judicial del último trimestre de dos mil diecisiete son desalentadores sólo en un dos por ciento de los casos se suspenda el régimen de visitas como orden de protección a medida cautelar mientras se investiga el presunto agresor la patria potestad apenas se suspende en un cero coma tres por ciento de las ocasiones además dos mil diecisiete Se cierra como el año con más niños asesinados por violencia machista contra sus madres desde que el Ministerio ofrece registros han muerto ocho menores todos menos uno a manos de su padre y en el setenta y cinco por ciento de los casos la madre convivía con el agresor eso sólo en una de estas muertes constaba denuncia previa la macroencuesta de violencia contra la mujer de hace un par de años certifica además que los menores suelen ser víctimas de un acto de venganza seis de cada diez mujeres maltratadas aseguran que sus hijos también sufren agresiones

Voz 1715 30:12 gracias hasta luego hasta luego buenas noches quiero que saludemos también a ese Herrero exfiscal especializada en género de la Unión Progresista de Fiscales nos acompaña desde nuestra emisora en Las Palmas Herrero muy buenas noches buenas noches vamos a marchar enseguida la desconexión serán sólo dos minutos pero antes de eso ya que se ha mencionado en los últimos minutos en hora25 S eso de Estado contra la violencia de género algunas de las medidas incluidas en ese pacto de la consejera andaluza decía la urgencia de afrontar algunas reformas legales considera usted imprescindibles esas le pregunto sobre todo por las reformas legales incluidas en el pacto bueno

Voz 24 30:46 yo más que pacto de Estado creo que está está siendo un parón de está hay más que bueno pues creo que está haciendo es perpetuando las violencias machistas pero justo dos de las medidas a las que ustedes hacían referencia con anterioridad que era una que no se podía otorgar la guardia custodia cuando está incurso en el el el padre en este en procedimientos de maltrato o suspender los regímenes de visita es una cosa que es que ya está prevista por la ley es decir que el pacto Estado pues habrá dicho que que esto va a hacerse pero es que estoy ya lo tenemos el problema es que ni siquiera tenemos leyes que se cumplan no no se cumplen las leyes que están vigentes ahora mismo sobre todo no se dota de medios para que estas leyes se cumplan

Voz 1715 31:21 dos minutos te pido sólo dos minutos iba a la Vuelta le voy a pedir que responde a la pregunta con la que encabezábamos este tiempo de radio cómo es posible que se produzcan casos como el de Sonia sea cómo es posible que un maltratador condenado en firme a prisión pendiente de ingresar en la cárcel puede mantener la patria potestad y el régimen de visitas de sus hijos dos minutos buscamos respuestas

Voz 17 31:43 sí

Voz 1715 35:24 treinta y cinco ochenta y cinco en Canarias en esta segunda hora de Hora veinticinco Nos estamos preguntando hoy cómo es posible que sucedan casos como el de Sonia Varea ya saben esta mujer que vive en Granada que vio cómo el pasado día treinta de diciembre su expareja el padre de sus hijos no llegaba a ese centro en el que debían intercambiar a los niños al niño y a la niña

Voz 32 35:47 el padre y los reto

Voz 1715 35:49 hubo el padre recibió a la policía en Sevilla con un cuchillo en la mano parapetado en los niños el padre está condenado por maltrato el padre debe ingresar en prisión la pregunta inevitable que viene rondando desde hace ya unos días cuando se conoció ese caso es como puede ocurrir de Le recuerdo les acompañen ese Herrero que es fiscal especializada en género que pertenece a la Unión Progresista de Fiscales que está en nuestra emisora en Las Palmas ya quién le pregunto cómo es posible que eso ocurra que un maltratador condenado con con del en firme pendiente de entrar en prisión mantenga la patria potestad así mantenga el régimen de visitas

Voz 24 36:27 pues esto es solamente se puede explicar que pase una sociedad machista y en una sociedad donde los ojos por los que mira casi todos sus integrantes son ojos estereotipados que diferencian por género en el caso que nos ocupa yo creo que hay una comparación que se puede hacer que a lo mejor es fácil entenderlo yo creo que nadie que nos está escuchando entendería que en un proceso judicial cuando una persona está aprobada que es alcohólica hay drogadictas le diese un régimen de visitas os le diese una guardia que compartida o tuviese la guardia custodia de de sus hijos yo creo que eso es fácil entenderlo y existe un consenso

Voz 1715 36:58 social que una persona alcohólica drogadicta no puede estar

Voz 24 37:01 las circunstancias de hecho lo más que se le puede dar es una hora en un punto de encuentro familiar con unas visitas supervisadas qué ocurre que si si si bien si existe un consenso Un ese consenso de que estas personas ponen en riesgo a sus hijos no ocurre lo mismo en una sociedad machista cuando se habla pueden maltratadores compatibles el maltratador por violencia de género con ser buen padre pues probablemente un porcentaje muy alto de la población de de bueno pues mirando con esos ojos machistas entiende que si pueden ser un buen padre entonces lo que tenemos es una sociedad que niega sistemáticamente bueno pues esa posibilidad de que los maltratadores el CNI os le suspenda el régimen de visitas les suspenda bueno pues custodia o que se le prive de la patria potestad la posibilidad legal existe por supuesto que existe otra cosa es que no tengamos claro que un maltratador bueno pues no sea un buen padre

Voz 1715 37:52 en todo caso fiscal quién concede esa patria potestad y el régimen de visitas no es la sociedad sino a un juez o una jueza claro

Voz 24 37:59 efectivamente lo que pasa es que yo creo que no se puede descargar toda la responsabilidad en los juzgados en primer término porque lo primero que tendría que tener el juzgado son unos informes tendría que tener personal suficiente para hacer informes de valoración de riesgo si hemos visto hemos terminado el año viendo que no existen estos informes de valoración de riesgo forenses que deben ser realizados y que por lo tanto ni siquiera sabemos cuál es el riesgo real que puede sufrir una una mujer a la que recordemos que esta sociedad machista la mayor parte de los casos pues muchas veces no la cree piensa que es una exagerada que se lo está inventando recordemos las palabras que hemos escuchado al principio en este proceso la mano de Sonia cuando era entrevistada que ha dicho varias veces no soy yo no son tonterías no es capricho que escuchen a mis hijos no eso es una constante en las en las mujeres no entonces en primer lugar no tenemos ninguna valoración de riesgo en la mayor parte de los casos para las mujeres pues imagínese para las hijas y los hijos hasta hace dos días ni siquiera hemos entendido que las hijas y los hijos que vive en una situación de maltrato en relación a su madre sean víctimas directas de la violencia machista aun cuando los especialistas dicen que la situación que viven es una situación equiparable a la situación de conflicto armado cuando los niños viven estación de conflicto armado estará en territorio de guerra la situación psicológica que viven es muy parecida a la que viven cuando existe violencia de género en su casa y lo resume muy bien una frase sabe Mamá duerme que yo vigilo entonces en estas en unas circunstancias en el que en un juzgado por ejemplo no existen medios suficientes para valorar ese riesgo si lo dejamos todo residiendo toda dejamos toda la fuerza en el llevamos toda la responsabilidad en el juzgado pues nos vamos a encontrar con esta bueno pues estas circunstancias pero no solamente porque exista esta falta de medios también falta de educación el género seguimos pensando que un maltratador puede ser un buen padre de hecho en el año por ejemplo dos mil cinco la propia Fiscalía General del Estado decía que bueno pues que habría que ver pero que la mayor parte de los casos pues no tendría que ser automático que se pudiera suspender el régimen de visitas es verdad que ha pasado mucho tiempo ya empezamos a experimentar desgraciadamente con con bueno pues con niñas y con niños que han sin lo asesinados que esto es una realidad que no se empieza a desbordar y que probablemente a lo mejor tengamos como decía la fiscal de Sala contra violencia de la mujer tenemos que empezar a cambiar los parámetros au como la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo perjudicial que decía probablemente no se tenga que dejar al arbitrio de los jueces sino que tenga que ser una suspensión automática trucos su mujer

Voz 1715 40:20 maltratada con hijos sí dispone de recursos legales a los que apelar a los que acudir para intentar proteger a los menores

Voz 24 40:30 existe lo que pasa que también es cierto que tenemos que tener presente que cuando una mujer va a denunciar su situación psicológica como también os contaba Sonia un rato antes que decía ya no veía la luz en me encontraba una situación de desesperación absoluta está la situación cuando van a denunciar esta situación de muchísima obcecación están tomando de como consecuencia del ejercicio de la violencia que no lo resistiría hemos ninguna si hubiésemos estado sometidas a esa violencia entonces han perdido la capacidad de protegerse a ellas y en muchos casos pierden la capacidad de identificar la violencia de hecho normalmente es muy frecuente que los juzgados estas mujeres cuando se les pregunte por sus parejas digan no no es un buen padre lo que hay es que seguir preguntaban entonces cuando se le pregunta pero insulta a sus hijos a contestar a sí sí claro bueno si eso forma parte de su de su manera de ser pero les ha pegado en alguna ocasión la insultada usted delante cuando se empiezan a preguntar ellas tienen la etiqueta de que es un buen padre probablemente porque el este constantemente repitiendo le haya que ya son unas malas madres y que ellos uno bueno padres entonces yo creo que hay que que que abrir un poquito el foco para entender cómo es la situación verla desde esa perspectiva de género es decir desde la perspectiva constitucional ícono alejados de esos estereotipos de roles donde la mujer parece que te que tiene algún capricho por privar optó suspender el régimen de visitas que se han escuchado sus hijos cuando han vivido una situación tan terrible

Voz 1715 41:45 pero entonces ahí sobre todo o fundamentalmente un problema de conciencia más que de medios no yo creo que

Voz 24 41:50 existen problemas de los dos de hecho el problema que tenemos con los medios es un problema que falta conciencia es podemos estar seguimos diciendo que hay un pacto de Estado un pacto de Estado que no ha tenido ninguna respuesta a día de hoy un pacto de Estado que ha supuesto un parón porque se han involucrado montón de asociaciones un montón de organizaciones un montón de mujeres que están estudiando caída al Congreso de los Diputados han ido al Senado también cuál es la respuesta que ha tenido sea parado las movilizaciones en las calles con un movimiento feminista que demostró un músculo increíble las calles diciendo es que no estamos ya al borde ya no vamos a aguantar más y se les dijo venga vamos a darles un pacto de Estado impacto estado casi un parón les van a decir que la guardia custodia no se puede otorgar cuando hay violencia de género si es que eso ya lo tenemos y es que eso aparece recogido en el artículo noventa y dos puntos siete del Código Civil con una reforma ya hace un montón de años en el año dos mil diez fue cuando se incluyó la posibilidad de suspender la patria potestad por ejemplo cuando se realizaba un asesinato de un hombre y una mujer llevamos ya mucho

Voz 1715 42:42 sí aplica

Voz 24 42:43 no bueno pues hay casos en los que se aplica hay casos que no se aplica por ejemplo eh a lo mejor en los casos en los que directamente a recae en el caso del modelo de la familia cuando los hijos son directamente de ese hombre de esa mujer a lo mejor es más fácil detectarlo pero qué ocurre con esas mujeres que ya han perdido de vista a sus parejas que tienen hijos con ella así que esas parejas han sido condenadas por violencia de género tendría en el derecho saberlo porque tienen que saber que su ex pareja es un maltratador y que si tiene relación con sus hijos es decir lo que tenemos es que abrir el foco hay que tomarlo en serio y es una falta de medios y es una falta es que va ligado la falta de medios a la falta en realidad este país no le importa mucho que las mujeres mueran y no lo digo yo que lo consta también experiencia pero que desde luego sería absolutamente insuficiente lo dice el CIS el cierre lo que dice es que a nosotros en este país no nos importa mucho que las mujeres estén muriendo posiciones importa las mujeres no les van a importar las niñas y los niños que no amablemente ya son Si las mujeres son ciudadanía de segunda pues ellos ya quedan muy relegados porque la infancia sabemos que son los grandes perjudicados de toda sociedad entonces no nos lo estamos tomando en serio porque no es una es un problema que cuando se pregunta a la gente no lo parece que sean primero importante que debe

Voz 1715 43:50 de nuestras capacidades digo no no personalizó nosotros habló de los medios de comunicación la medida nuestras capacidades intentamos contribuir a que efectivamente este grave problema importe

Voz 24 44:01 cierta conciencia por supuesto por supuesto es hablado en general sí sí pero luego ya de un movimiento importantísimo pero lo que falta es mucha eh falta que aprendamos a mirar una cosa que siempre degolló a los juristas solamente podemos aprender a mirarse en los estereotipos y hemos estudiado mucho te voy a poner un ejemplo una cosa por ejemplo que no ha puesto encima de la mesa está bueno pues señoras como Sonia que hemos hablado antes que al final pues conseguirá que se ha privado de la patria potestad conseguirá que está en privado que está metida en prisión en esta sociedad se ha planteado que ese tiempo de la mujer porque claro probablemente a todas las mujeres le encantaría tener una guardia custodia compartida o un régimen de visitas amplio que puedan hacer su vida ese tiempo que esas mujeres van a emplear porque sus parejas han decidido que no se van a hacer cargo de sus hijos aunque sea cometiendo delitos ese tiempo se va a pagar porque no se les dice a ellos que tendrán que realizar un abono no por la pensión de alimentos que por supuesto están obligados con respecto a sus hijos pero es tiempo gratis que están empleando las mujeres porque hay hombres que han decidido que no van a adoptar que les da exactamente igual cuidar de sus hijos porque ese tiempo no es valorado porque es de las mujeres

Voz 5 45:04 sí

Voz 1715 45:05 terrenos fiscales especializada en género gracias por habernos acompañado esta noche gracias gracias a ayudarnos a crear conciencia haya reflexionar han sido

Voz 24 45:12 muchas gracias a ustedes

Voz 1715 46:24 cuarenta y seis ocho y cuarenta y seis en Canarias solemos mirar el mundo con lentes apropiadas sólo para cortas distancias hizo falta día de hábito de pereza porque nuestro entorno más inmediato pasan grandes y pequeñas cosas que acaparan nuestra atención desde la semana pasada se extienden protestas por las calles de varias ciudades de Irán continúan han continuado esta estas últimas obras dejan decenas de muertos y miles de detenidos reacciones dispares de la comunidad internacional conviene estar atento para tratar de interpretar que hay realmente bajo esta crisis política y económica

Voz 1460 46:52 buscar algunas opiniones algunos apuntes Victoria García en Irán hay dos bloques políticos claros conservadores y reformistas históricamente los que salían a la calle a protestar eran

Voz 6 47:03 o reformistas pero desde el pasado jueves salen unos y otros a manifestarse contra un Gobierno corrupto incapaz de poner en marcha políticas económicas que se reflejen en la escuela los gritos de los manifestantes van tanto contra el ayatolá Jamenei el líder espiritual del país conservador como Concha el presidente Hasan Rohani considerado reformista veintidós muertos miles de personas tímidas pero los manifestaciones no se circunscriben sólo a Teherán o a las grandes ciudades sino que es Sporting con más de ciento sesenta localidades de Irán y la mayoría de los que protestan son jóvenes estudiantes

Voz 1715 47:48 Donald Trump que al llegar al Gobierno prohibió la entrada a Estados Unidos de los ciudadanos iraníes son sus argumentos para protegerse del terrorismo apoya a su manera las revueltas las interpreta como un ataque al régimen de los ayatolás aunque parece un enfrentamiento calcular dado para acabar con el acuerdo nuclear firmado por Obama a cambio del levantamiento de sanciones económicas pero sepamos qué lectura se hace dentro de Irán recordamos que el líder supremo culpó a los enemigos de Irán de estar detrás

Voz 1460 48:14 en clave interna estas protestas salen como una lucha política entre facciones rivales las de Khamenei hilar de Rohaní de cara al mundo el régimen de los ayatolás para justificar las detenciones hablan de grupos de violentos terroristas infiltrados entre los manifestantes que se dedican a destrozar mobiliario urbano enfrentarse a los agentes o a quemar propiedades es el portavoz del Gobierno de Jane

Voz 27 48:39 sí que la protesta es un derecho constituye

Voz 0882 48:41 Donald para los iraníes pero lo que provocan los alborotadores violentos es sensiblemente diferente a los manifestantes son grupos terroristas escondidos para provocar disturbios han ni hace Merlín arroje

Voz 1460 48:54 pero no hay que leer mucho más allá de una pésima situación económica hay una corrupción que campa por sus lares en un Gobierno que no hace nada para evitar la con una tasa de desempleo cercana al cuarenta y dos

Voz 1715 49:06 nos acompaña en este estudio nazarí de escritores politóloga iraní vive en España desde hace ya años desde mil novecientos ochenta y seis Armani muy buenas noches

Voz 24 49:14 con esta vez bienvenida cómo interpretar no

Voz 1715 49:17 apretar lo que ha ocurrido estos días en en Irán en su país

Voz 5 49:21 bueno es una reacción espontánea popular sin organización de miles de personas decenas de miles de personas por la situación económica el movimiento general además en Oriente Medio no es no es exclusivo de Irán hace unas semanas decenas de miles de israelíes por ejemplo ocuparon las calles de del país pidiendo la dimisión de Netanyahu que pueda acabar además en el banquillo justamente por la corrupción por problemas económicos hace unas semanas también en el Kurdistán iraquí en el resto de Irak también hubo manifestaciones brutales Advance dejaron varios muertos por las mismas razones usted estamos hablo dando de regímenes dictatoriales en la zona que bajo el disfraz de o el nacionalismo la religión a oprimen al pueblo explotan a la gente se llevan crudo el dinero totalmente no es fan o le oligarquías is olvidado de la gente en caso de Irán además el dicho de que la República Islámica prohibir a los partidos políticos y los sindicatos ha hecho que no hubiese según interlocutor entre el pueblo y el Gobierno usa por lo tanto cuando hay un problema hay mucho frontal ahora que dicen que la aman las manifestaciones son un hondo unos derechos ciudadanos de este cuando a ver de este cuando están hablando de esto porque pues tú no puedes protestar contra el Gobierno de Dios porque dentro es directamente con en conflicto con