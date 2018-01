Hora 25 (03/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez de la noche las nueve en Canarias

vamos con los apuntes para un tres de enero primer apunte que no quede tapado entre capas de datos declaraciones el Consejo de Europa nos ha sacado hoy un poco los colores pongo empieza a ser muy español como el gazpacho la resistencia de la política hacer todo lo contundente que podría ser que debería ser en la lucha contra la corrupción por Baguería o por incapacidad lo cierto es que el Gobierno y el Congreso van postergando un buen puñado de medidas que no nos inmuniza harían es verdad pero nos protegería en algo mejor y no conviene relajarse en lo que se va avanzando porque sigue habiendo rendijas por las que se podrá acordar el próximo corruptos y no tengan ninguna duda de que se colará no es un prejuicio sobre la política es una certeza segunda Poulter hablé unos años haya veinte millones de españoles trabajando como augura Mariano Rajoy poco a poco habremos recuperado el derecho que no se habían hurtado el derecho a tener un trabajo el siguiente paso será perfeccionar lo transformarlo en un derecho a un trabajo digno con un noventa por ciento de temporalidad en los nuevos empleos corremos el riesgo de tener trabajo pero de no poner tener un proyecto de vida viable tercera pues este país está desquiciado la discusión sobre la supuesta presencia de drag queens en la cabalgata de Reyes de un distrito de Madrid ha terminado por adquirir a veces el tono delirante pero desempeñan en hacer ruido aprovechemos la bronca para animar a la reflexión debe ser la cabalgata una celebración confesional debe el poder público organizar ese acto atendiendo a los prejuicios Morales de algunos las tradiciones deben ser inmutables hay que aprovechar cada oportunidad para hacer pedagogía use pueden reservar espacios para la imaginación más desbordante la de los niños les molesta el éxito normalidad no les incomoda la mercantilización de las cabalgatas las Navidades decía Cristina Cifuentes son como tienen que ser y en ese mundo moral en el que las cosas son como tienen que ser una drag queen no puede mostrarse en una carroza de una cabalgata de Reyes pero un ladrón maltratador cínico corrupto un violento un pecador un divorciado un mentiroso eso sí pueden vestirse de Rey Pedro Blanco tenemos mucho que contar esta noche esa gente con la que hablar vamos a conversar dentro de unos minutos con el abogado de Oriol Junqueras que mañana va a defender que se ha puesto en libertad ante la Sala del Supremo vamos a conversar también con Toni Cantó él preside una comisión parlamentaria instituido en el Congreso hace ya bastantes meses sobre la corrupción precisamente y todo yo que hay que hacer para mejorar y limpiar el sistema a ver que nos diga en qué andan trabajando ultimamente cuáles son las últimas iniciativas que han tenido íbamos a charlar también menos los minutos con Pérez Tapias que hoy ha anunciado que deja al Partido Socialista y luego lo comentaremos con Carmen del Río Carmen buenas noches muy bueno bienvenida con Gonzalo Velasco que está en Vitoria o Gonzalo buenas noches buenas noches Pedro con Ramona de que está en Barcelona Ramón muy buenas noches hola a que si os parece en lugar de precios ya una primera opinión vamos a ganar tiempo nos vamos a ir a publicidad como hay mucha tela que cortar mucha gente con la que hablar cuanto antes lo hagamos mejor

Voz 1715 06:48 el buenas noches buenas noches hoy es el día en el que podemos hacer un balance estadístico del dos mil diecisiete de los datos de paro registrado del mes de diciembre y podemos hacerlo desde un apriorismos que baje el desempleo y que aumente el número de personas ocupadas es bueno en un resumen un poco burdo lo que ocurrió el año pasado el dos mil diecisiete ha deparado una subida del número de afiliaciones que nos hace todo caso aplicar una mirada de largo alcance es la mayor subida en los últimos doce años

Voz 0605 07:18 sí lo mejores resultados los encontramos en las cifras globales que deja al conjunto de dos mil diecisiete porque si miramos sólo el mes de diciembre baja el paro sube la afiliación al sistema menos que en los últimos años en dos mil diecisiete doscientos noventa mil parados menos que dejan el total en tres millones cuatrocientos mil su menor nivel desde dos mil ocho En creación con seiscientos once mil cotizantes ocupados más hace que dos mil diecisiete cierre con el mayor aumento desde dos mil cinco Este incremento se traduce en un total de dieciocho millones y medio de afiliados cerrábamos un año en esa cota de los dieciocho millones de dos mil ocho mes de diciembre plena campaña navideña el paro cae sobre todo en servicios crece especialmente en el sector de la construcción también aquí es donde más baja la afiliación mientras que donde más sube es en el comercio para autonomías el paro desciende especialmente en Andalucía Madrid y Comunidad Valenciana al otro lado aumenta en Navarra y en La Rioja

Voz 1715 08:14 la cifra la estadística describe realidades en bruto que pueden diseccionar casi casi al milímetro no vamos a llegar tan lejos pero tampoco vamos a dejar de usar la lupa para seguir alertando del mayor defecto del modelo laboral español modelo que es nieto de la crisis que ya saben parió una reforma laboral que nos ha traído hasta este punto en el que más del noventa por ciento de todos los contratos que se firmaron el mes pasado fueron temporales más del noventa por ciento sí el noventa por ciento de las contrata firmada

Voz 0605 08:42 en diciembre son temporales lo que deja apenas un ocho por ciento de indefinidos esto es en diciembre pero durante todo el año ese porcentaje de contratos temporales ha rondado el noventa por ciento ahí en la precariedad hacen hincapié precisamente los sindicatos Lola Santillana Comisiones Obreras Mari Carmen Barrero UGT

Voz 15 09:00 sigue subiendo la contratación a tiempo parcial estamos hablando de un treinta y cuatro por ciento estos son síntomas de que se sigue cerca Sando el mercado laboral es un síntoma de que los trabajadores y trabajadoras no salen de la pobreza

Voz 1715 09:14 la precariedad domine todo el empleo

Voz 16 09:17 el desempleo los empleos son cada vez más en diciembre sólo cuatro de cada cien contratos que se firmaron fueron indefinidos a tiempo completo

Voz 0605 09:26 en cuanto a la cobertura del sistema protege con alguna prestación subsidio al cincuenta y ocho por ciento de los desempleados Pedro

Voz 1715 09:33 es gracias hasta luego te iban a Nacha sino no hay mejor día para inaugurar un trozo de asfalto que el día en el que se publican buenos datos del paro clásico y el presidente del Gobierno de buena mañana ha acogido

Voz 1487 09:42 la tijera cortar una cinta estamos ya recuperando más del setenta por ciento de los puestos de trabajo perdidos en la crisis más fuerte que hemos vivido en décadas en España y el objetivo al que creo que podemos llegar si hacemos las cosas con sentido común y si todo el mundo ponen de su parte lo que tiene que poner es que en el año dos mil diecinueve a finales haya veinte millones de españoles trabajando

Voz 1715 10:08 ya lo dijo en su balance del año y el presidente ha vuelto a insistir en la amenaza que supone la crisis política catalana para el buen rumbo de la economía

Voz 1487 10:15 es el único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española para la creación de empleo es puramente político pero sí en Cataluña en las cosas se hacen con sensatez y con sentido común de España podrá crecer por encima del tres por ciento

Voz 1715 10:31 lo cierto es que si nos fijamos en los datos estadísticos referidos a Cataluña sólo a Cataluña el último trimestre del año no está siendo bueno no lo ha sido en empleo las comparaciones suelen ser bastante reveladoras este pasado mes de diciembre fue peor en esa comunidad que el mismo mes del año pasado cayó o la creación de empleo se ralentizó la disminución donde el paro vamos a repasar esos datos Barcelona Sergi López buenas noches hola buenas noches todas las

Voz 1895 10:56 cifras comparativas del paro entre el último trimestre del año dos mil diecisiete y el mismo periodo del dos mil dieciséis dejan claro que en el tramo final del año recién acabado se ha deteriorado la evolución del mercado laboral en Cataluña en este último trimestre el paro ha subido en dieciocho mil personas en dos mil dieciséis También subió pero en una cantidad muy inferior dos mil quinientas personas siete veces menos de hecho llegamos al treinta de septiembre pasado

Voz 1715 11:22 con una reducción interanual del paro en Cataluña

Voz 1895 11:25 ya del nueve y medio por ciento y en tres meses se ha ido rebajando ese descenso del paro ahora no llega al ocho por ciento Si nos fijamos en cómo estaba la reducción interanual del paro a final de dos mil dieciséis el porcentaje era aún mucho más grande del doce por ciento

Voz 1715 11:41 tal vez la manera más gráfica de comprobar

Voz 1895 11:43 la evolución del paro en Cataluña los dos últimos años es la cifra absoluta de reducción en dos mil dieciséis bajó en sesenta y dos mil personas en dos mil diecisiete en treinta y cinco mil hay que tener en cuenta en todo caso que según

Voz 1715 11:57 leyendo la cifra de parados es habitual que

Voz 1895 12:00 Temas mantener el mismo ritmo de reducción

Voz 1715 12:02 del desempleo volvamos a la a la cifra general a la estadística global del año dos mil diecisiete que dice lo que repasábamos antes con Eva Veiga en términos absolutos ha sido un buen año en algunos indicadores nos encontramos en niveles que no se daban desde hace doce años Si descendemos al detalle podemos observar no sé si debemos alarmar los con el hecho de que el noventa y dos por ciento de los contratos que se firmar pues en el mes de diciembre pasado fueron temporales os pido una primera valoración Ramón empieza por T

Voz 1794 12:37 bueno yo creo que efectivamente tenemos una doble lectura no por un lado pues estamos recuperando ya más de la mitad de los puestos de trabajo destruidos entre dos mil siete y dos mil trece pero la precariedad la temporalidad siguen siendo la asignatura pendiente de todas maneras cuando cuando se habla de la precariedad y la temporalidad yo creo en ocasiones hacemos demasiada incidencia en la legislación del mercado laboral que seguramente es mejorable no digo que no pero solamente modificando la legislación laboral lo que no conseguiremos es lo que es verdaderamente nuestro problema es que tenemos una estructura productiva en el País de bajo valor añadido que eso tiene que ver con muchas otras cosas que no tienen directamente relación con la legislación laboral

Voz 1715 13:23 la carne

Voz 0378 13:25 yo creo que es buena noticia que que el paro baje que haya ya más peso millones de personas trabajando en España pero lo hablábamos la semana pasada nos encontramos después de que hemos salido de la crisis con un mercado laboral basado en la precariedad tanto en cuanto a la falta de fijeza en los trabajos que impide hacer proyectos de vida o por lo menos como lo conocíamos hasta ahora tener una expectativa de futuro sino que hay que vivir con con la incertidumbre de qué va a pasar mañana sobretodo algo que hablamos mucho yo creo que hace justo una semana los bajos sueldos que hay que hace que incluso los que tienen trabajo en realidad estén muchísimo peor que los que tenían trabajo antes de la crisis creando una nueva clase llamarle obrera o llámale y desfavorecida que no consigue pese al trabajo y a salir adelante me parece que eso es lo grave y eso además de llegar a a la cifra de veinte millones de personas trabajando que se ha fijado el Gobierno para dos mil veinte cosa que me parece que está muy bien deberían también que hacer algo por garantizar que los trabajadores tengan unas condiciones es o sea les mejores la firma el de el incremento del Salario Mínimo Interprofesional que es cuando hablábamos texto es una una elemento en la buena dirección pero yo creo que se deberían adoptar más

Voz 1715 15:16 más medidas Gozalo

Voz 11 15:18 cuando hablamos de recuperación del empleo parece que mantenemos un horizonte de expectativas basado en una idea vieja como es la de la del pleno empleo que servía pues en el marco de una economía quienes ciudadana que estuvo vigente durante esos llamados treinta gloriosos el capitalismo que ya quedan muy lejos no eran de los años cincuenta setenta pero lo que tenemos que asumir es que realmente el mercado de trabajo se ha transformado y que seguramente no no vaya a volver a esos a esos derroteros del del pasado hay que analizar los datos con con detalle no solamente era temporalidad afecta a la inestabilidad sino que la temporalidad tiene que ver con que las prestaciones por desempleo que se cobran por un trabajo temporal calculo que se hace hace que el que el subsidio de paro desempleo sea mucho menor y que por lo tanto muchos trabajados cuando vuelven a esa situación desempleo pierdan capacidad adquisitiva el dato tiene además una marca de género también no el paro descendió más entre los hombres que entre las mujeres caen un once por ciento para ellos tienen un cinco coma veintidós para ellas y esto es una cifra que vuelve una vez tríada tragó un año tras otro no siempre baja el paro más para los hombres que para las las mujeres tenemos además sí es cinco en el un alto porcentaje reside cobertura pero el cincuenta y ocho por ciento de las prestaciones que se reciben son asistenciales es decir que son de menor cuantía que las contributivas oscilan los cuatrocientos euros local es verdaderamente lamentable de modo que si Ras Camus más allá de las cifras triunfalistas vemos que los situaciones realmente realmente peligrosa yo creo que tenemos que hacer un es como digo macro-económico y casi casi ideológico vivimos en un mundo en el que el recurso humanos cada vez menos necesario en el que el pleno empleo ya no es necesario para mantener un sistema en crecimiento y en el que la explotación de trabajo después de muchos años en los que los marcos jurídicos lo protegían ha vuelto a ser un un recurso para la obtención de plusvalía por parte de las empresas la legislación laboral con los sistemas de trabajo temporal de falsos autónomos de becarios lo está permitiendo discurso además interiorizado por parte de la ciudadanía que hace que aceptemos eso dos trabajos en los que como bien decías en tu entrada el derecho a trabajos ejercido con muy baja exigencia de tal manera que bueno este conjunción de factores hace que que la situación no sea ni mucho menos no puede ser ni mucho menos optimista

Voz 1794 17:45 de todas maneras Gonzalo y yo creo que es importante que veamos que si no conseguimos un modelo productivo un modelo económico en España que de más valor añadido en su conjunto difícilmente vamos a poder salvar todos estos inconvenientes el setenta y ocho por ciento del empleo desde la crisis es un empleo de baja productividad si si nosotros conectamos los salarios con la productividad obtenemos un cociente que los que nos viene a decir es que España es competitiva vía salarios claro si esto se prolonga en el tiempo que es lo que ocurre que se entorpece la transición de la economía hacia un modelo de crecimiento que sea más intensivo en conocimiento pero eso tiene soluciones soluciones que van más allá del mercado laboral pondré un ejemplo simple en la Unión Europea existe consenso sobre que en los próximos años existirán cientos de miles de ofertas de trabajo que hacen referencia a los procesos de digitalización que afectan a todas las empresas ya a todos los sectores que estamos haciendo en nuestros programas de formación para de una manera ágil dar salidas a los jóvenes en esos sectores que estamos haciendo para impulsar el gasto en investigación y desarrollo que permita generar una economía industrial de mayor valor añadido todas esas cosas son las que hay que plantearse cuando se habla de precariedad de temporalidad porque si la economía sigue siendo una economía de bajo valor añadido por mucho que modifique hemos las leyes por mucho que ajustemos la legislación laboral no tendremos no tendremos mimbres suficientes para hacer un cesto que permita dar esa vida digna que todos estamos reclamando

Voz 0378 19:28 Ramón decías que se ha hecho pues poca cosa porque si ves los datos también se se ve claramente que lo que sigue tirando de de la economía es el turismo y la construcción no aprendemos hemos tenido una crisis en la que se hundió la construcción y el turismo estuvimos cómo estoy se han hecho algunas cosas en determinados sectores pero es también verdad que al final se va a lo fácil a lo rápido lo fácil y lo rápido es el turismo la construcción que es la que está tirando ahora

Voz 11 20:06 es muy interesante lo que lo que comenta Ramón y es verdad que es necesario transformar sistemas que también está muy anquilosados en en las estructuras de la educación de los accesos a los empleados públicos realmente hay que renovar y adelantarse sobre todo renovar el tejido productivo nuestro sistema productivo donde pone el acento pero creo que la en relación sigue siendo importante porque la legislación tiene una función que es poner límites al exceso del poder del poder en distintos factores este caso puede ser el poder económico que tiene la tentación como bien señalas de que sus beneficios su productividad su plusvalía se obtenga a partir de trabajo pero también de la tentación de los trabajadores de ofertar nuestra fuerza de trabajo a un precio muy muy barato porque bueno las cosas son así este ese nuevo mundo no hay que empezar por algún sitio me han dado una oportunidad y en ese sentido existe esta especie de prestación de servicios por parte de los individuos y de los ciudadanos a muy baja dignidad que las leyes podrían ayudar a limitar no yo creo que es así tiene que ser la función en la actualidad no es la solución pero tiene que ser una especie de barrera de contención

Voz 1715 21:13 anda que no nos quedan cosas por hacer aporta esa perspectiva Aloy y piensas en todo lo que hay que renovar y reformar para seguir avanzando queda mucha mucha tela buena sobre ti

Voz 1794 21:25 yo también porque no podemos olvidar que que en ese en ese mundo que describiera Gonzalo pues las interrelaciones son son son muchas no España presenta un crecimiento de su productividad significativamente inferior al de las economías desarrolladas no hay esto es así esto es así y no nos podemos engañar ya veces cuidado que las propias estadísticas engañan porque en la medida que la crisis destruyó fundamentalmente puestos de trabajo de baja productividad como decía Carmen los vinculados a la construcción son un claro ejemplo lo que está ocurriendo es que la foto fija actúa cuál hace que a veces se piense en que la economía es más eficiente pero sólo de forma aparente porque está compensando el grave deterioro que tuvimos con la crisis no

Voz 1715 22:14 avanzando en el relato del día así aportamos nuevos argumentos para la reflexión el PSOE ha registrado hoy hasta diez peticiones de comparecencia en el Congreso de varios ministros para que hablan de todo un poco porque es verdad que durante el mes de enero en el Congreso pasa poco o nada acciones de Navidad largas o los diputados no son vacaciones seguimos trabajando bueno pero el mes de enero en el Congreso es inhábil bueno pues al PSOE aparente dado varias iniciativas para que comparezcan los ministros para que hablen desde la subida de la luz la situación de la cárcel de Archidona la lentitud con la que se están aplicando las medidas del Pacto contra audiencia machista o la falta de una propuesta de financiación autonómica en el PSOE creen que en realidad el Gobierno no quiere cambiar el modelo pese a lo que diga en público verdad que en cierta manera el Gobierno y el PP se hacen los remolones hoy Javier Arenas le ha dado otra patada ese valor a mí me parece sensato y corre

Voz 17 23:04 todo sensato y correcto que nosotros afrontaremos la afiliación autonómicas de todas las comunidades contando con la voz y la opinión del Gobierno de Cataluña que ojalá se incorpore a ese debate

Voz 1715 23:16 ayer el presidente de la Comunidad Valenciana no le parece una buena idea eso de supeditar lo que necesitan todos a lo que ocurra en una comunidad en este caso Cataluña Ximo Puig

Voz 18 23:24 Cataluña no estaba sentada a la mesa pero ahí se decidió que se llevaría a cabo la reforma al sistema de financiación durante el año pasado se ha incumplido la palabra del presidente a qué obedece que el Partido Popular no ya el Gobierno Partido Popular hoy se descuelgue diciendo es que hasta que Cataluña no solucione que que era todo paralizado esto es una absoluta anormalidad democrática una anomalía profunda de funcionamiento el sistema

Voz 1715 23:50 las comunidades van a ver mermada la financiación que reciben del Estado la ausencia de presupuesto en dos mil dieciocho la necesidad de prorrogar los del año pasado va a afectar al reparto algunos casos a la baja respecto a lo que Hacienda pactó con las comunidades y en los meses de julio el Ministerio Cristobal Montoro ha comenzado notificarlo por carta a los gobiernos autonómicos Eladio Meizoso

Voz 0527 24:08 a Cataluña se le he dicho que recibirá setecientos ochenta millones de euros menos que lo previsto en julio serán trescientos cincuenta y tres millones menos para la Comunidad Valenciana ciento veintisiete millones Murcia sesenta y siete Baleares Cataluña además recibirá ciento veinte millones menos que en dos mil diecisiete el Ministerio de Hacienda explica que la prórroga de los Presupuestos hace que inicialmente se apliquen las mismas previsiones que para dos mil diecisiete que esas previsiones

Voz 1794 24:34 acabo de acción se le aplican a su vez de los baremos de reparto

Voz 0527 24:36 habituales en la financiación autonómica como hay variaciones en cada territorio respecto al año pasado

Voz 1794 24:42 unas comunidades recibirán más que en dos mil dieciséis

Voz 0527 24:44 T y otras menos como sería el caso catalán las cosas cambiarán dice Hacienda cuando se aprueben los presupuestos del Estado para dos mil dieciocho pero desde el PSOE su portavoz en el Congreso Pedro Saura rechaza que se vinculen financiación presupuesto

Voz 1794 24:59 el año anterior

Voz 19 25:02 eh trató de hacer lo mismo y que hay que cumplir la ley Montoro tiene que cumplir la ley y la ley de financiación autonómica lo que dice es que las comunidades autónomas le corresponden cinco mil millones de euros más que el año anterior y lo tiene que hacer o aprobando los presupuestos o aprobando un real decreto ley o sí que era o no

Voz 1715 25:21 Cataluña como ven es un argumento recurrente casi casi un comodín para muchas cosas en este caso también para que el PP defienda que se espere a que haya un nuevo gobierno en Cataluña algo que no se sabe cuándo va a ocurrir algo que no se sabe como va a ocurrir de momento tampoco tenemos claro del todo claro quién lo va a presidir mañana a esta hora es posible que sepamos si Junqueras queda en libertad mañana por la mañana está citado el Supremo su abogado de Sandro van DNI Hynde nos escucha la esta hora el letrado muy buenas noches hola buenas noches sacarme primero cosa que me primero de de esa duda casi casi procesal la decisión se toma mañana mismo por la mañana

Voz 20 25:57 en principio como la la deliberación está prevista significa que lo más

Voz 21 26:02 cables que el tribunal sí que tome esa decisión lo que pasa es que tomarla no significa que se materialice porque después se tiene que redactar la resolución es decir mañana seguramente van a deliberar los magistrados a tomar una decisión pero la conoces

Voz 20 26:15 hemos eh seguramente más adelante podría ser viernes la semana que viene

Voz 1715 26:20 a cuál va a ser su argumento principal su idea fuerza para conseguir aquello que reclaman que es que quede en libertad de Lucas sí

Voz 20 26:28 a ver tener la verdad es que ni la empresa empezaría diciéndonos que después de todos los te día escuchando todos los augurios que se dedican a la defensa que parece Vian que no que los tendríamos que deprimir mucho porque el no sabe no no no no hay nadie a día de hoy que que me está ayudando mucho apoyo aún así la confianza es tan plena en los argumentos técnicos que me parece muy difícil entender que no desazón y y cuáles son esos argumentos los argumentos son la existencia de un conflicto que tendrá que decidir el Tribunal Supremo entre el peso que tienen toda una serie de derechos que ostenta el investigado que es una persona que no solamente no ha sido juzgada sino que ni tan siquiera está en un proceso callada dado inicio la investigación pues a esa persona que es titular de la libertad derecho a estar con su familia ya con sus hijos menores a defenderse adecuadamente que esto es muy difícil en la situación en la que nos encontramos y además que ahora como hecho nuevo ostenta ese derecho a la representación política la participación política es decir el derecho que tenemos los ciudadanos a que nos represente el derecho que tiene él a ejercitar restricción porque ella estaba Lanza tenemos esto en un lado y por otro un riesgo de reiteración delictiva que es muy difícil defenderlo objetivamente porque no deja de ser pues muy artificial construcción que mucha gente entenderá que que que es una cuestión muy buen hipotéticas decir esa explosión violenta agresión son que las podría generar artistas soltarán libertad es no es improbable es que es imposible dado los mecanismos que tiene el derecho para controlar a los ciudadanos por lo tanto lo que vamos a hacer es pedirle al tribunal en el que ciertamente confiamos que ponga esta balanza nos diga si efectivamente el único peso es el del riesgo individual

Voz 1715 28:30 claro que eso no puede ser así usted es decir que su argumentación técnica prácticamente intachable lo lo que en fin en puro argumento lógico los llevaría a plantear lo siguiente si técnicamente sus argumentos son intachables el Tribunal no los tiene en cuenta a qué motivos cree que puede aportar para no darle la razón

Voz 20 28:55 esto es lo que quiero ver yo creo que va a ser muy difícil creo que técnicamente iba a ser muy difícil como el Tribunal Supremo y lo digo con todas las entre la del mundo me merece un respeto técnico y sin ninguna duda yo no puede que hoy sea el único que lo piensa así pero no porque yo realmente confió en este tribunal y creo que lo va a tener muy difícil para negar que a un ciudadano inocente porque lo es hoy en día se acuerda mantener después de tanto tiempo en esta situación por lo tanto ninguneando del resto de derechos mí parece técnicamente imposible

Voz 1715 29:34 yo lo voy a plantear de otra manera entonces si mantiene en prisión a Oriol Junqueras el Tribunal no estará haciendo técnico sino político

Voz 20 29:42 pues bueno claro seguramente introducido así de claro porque como voy a recurrir esa decisión se produce que decir que técnicamente no lo voy a compartir

Voz 1715 29:56 uno de los argumentos que empleó usted lo ha dicho el riesgo a la reincidencia ese argumento se utilizó para justificar primero ingresó en prisión y después en fin los recursos que se rechazaron que se mantuviera en la cárcel no cree usted que los jueces pueden balón claro que el hecho de haber sido elegido incluso la posibilidad existe de que pueda llegar a ocupar la presidencia de la Generalitat apuntala ese riesgo la reincidencia

Voz 20 30:22 bueno yo creo que eso claro y cuando argumentan las partes cómo se puede argumentar han por analogía ya contrario que puede decir todo indignada y cada uno se aferra sus argumentos pero cuando tenemos que justificarlo en datos objetivos hay que es lo que tenemos es que ese riesgo tiene que estar relacionado en todo caso con algo que ha sucedido como negamos la mayor no lo negamos nosotros sino que da la casualidad de que existe un manifiesto de casi todos los catedráticos de Derecho Penal de España de todos los colores políticos te dicen que no hay ninguna rebelión es decir yo no sé por la por los años que llevo nunca había visto tanta unanimidad en la doctrina como nos sucedió y a ninguna rebelión reiterar las muy difícil porque sólo se puede reiterar algo que ha sucedido no pero es que además he aquí el problema está en que si nosotros miramos genuinamente que es lo que defiende Oriol Junqueras sin prejuicios lo que veremos es que él defiende en este momento y por lo tanto lo que va a materializar la vía del diálogo eso es una realidad nos la podemos creer o no pero por más que la han juegos es la realidad entonces sabe mal que la gente que quiera encontrar riesgos donde no los hay yo solamente pueden intentar certificar lo que creo que es la realidad que es que ese riesgo es inexistente

Voz 1715 31:56 qué valor alguno en contra de los intereses de de su cliente le concede ustedes al contenido del informe enfocada a los apuntes de esa ya famosa moles Kline o a lo que dice la Guardia Civil en sus últimos informes

Voz 20 32:09 y y yendo rápido el cero porque los números negativos no tendría sentido decir los pero danos manifestaron algún escrito te voy a seguir siendo el problema no lo tenemos nosotros con este con eso es sustento probatorio o tienen las acusaciones porque cuando uno sustenta su tesis en un elemento tan débil se está arriesgando perder toda la credibilidad yo no no no quiero saber no quiero decir nada y Ángel no les tengo que convencer a ustedes que convencer al tribunal pero lo que sí que les puedo decir es que intentaba fundamentar una tesis de acusaciones en una ocurrencia que es un documento que no tiene ningún recorrido probado no sea visto Ny quién lo saben y que lo ha hecho es apócrifo no se compadece con la realidad y por lo tanto no es una hoja de ruta no prevé ningún tipo de levantamiento violento si eso lo que han cogido como excusa quiere ser el no sé en el norte de su actuación pues que lo hagan pero después que no se quejen Si la tesis de acusación pierde credibilidad

Voz 1715 33:22 si mañana al Supremo no atiende a su petición cuál va a ser su siguiente paso

Voz 20 33:30 es un paso muy fácil que es que cualquier resolución que sea contraria a nuestros intereses la vamos a recurrir y por lo tanto como Tribunal Supremo séptima estancia en España pues vamos a tener que hacer recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es decir vamos a seguir la vía de esta línea que hemos iniciado pero paralelamente semana plantear en las siguientes semanas nuevos escenarios que nos van a tener que motivar para volver a pedir pues el relajamiento de esa medida cautelar porque cuando se conforme lo el Parlamento va a haber una nueva situación que va merecer un pues pues un análisis específico que es el bono se tendrá que empezar a votar entonces el instructor tendrá que volver eso lo vamos a pedir a valorar co co cómo cómo realmente esta decisión judicial de alguien que es inocente puede alterar una mayoría parlamentaria vamos a tener que no que explorar la posibilidad de que es Junqueras pueda estar cerca y obtener los permisos que tiene derecho para participar como diputado bueno voy vamos a seguir discutiendo porque porque creemos que tenemos la razón pues vamos a seguir viendo que un ciudadano inocente pueda estar con su familia en su casa no todas las garantías que las va a dar de comparecer como lo hizo en su día ante la autoridad judicial

Voz 1715 34:58 digo que una cosa porque supongo que esto habrá comentado con con Oriol Junqueras con su cliente si el Supremo no atendiera a esto último que nos está contando no facilitara la presencia de oro Junqueras en los debates fundamentales por ejemplo el debate de investidura se plantea Juncker a renunciar al acta con tal de no poner en riesgo la mayoría

Voz 20 35:21 la verdad es que no me lo ha planteado no es famosa planteado yo no creo que su situación sea realmente una situación en la que sólo tenga que plantear es decir y la situación de personal de así es muy claramente es reversible y de una forma tan inmediata que precisamente él no es alguien que tendría que estar pensando en renunciar a ese deber ese derecho que tiene es decir no cejó es tiene en su mano mañana mismo dejarlo en libertad la semana que viene y el mes que viene por lo tanto no sé si es precisamente de los Junquera

Voz 1715 35:58 puede alterar

Voz 20 36:00 política no cosas son evidentemente Bosch

Voz 21 36:04 otros diputados que ya sabemos todos de quienes hablamos que parece ser que tienen más problemas realmente para ver cómo iban a a desarrollar sus funciones

Voz 1715 36:13 Is Si sigue en prisión creo que usted va a pedir que sea trasladado a una cárcel catalana

Voz 21 36:19 sí claro que pueda votar

Voz 1715 36:24 pues a Andreu Van den hay de abogado para Junqueras estaremos pendientes de la decisión que se adopte mañana gracias por habernos atendido gracias a vosotros gracias y buenas noches bueno mañana lo que ocurra mañana es irrelevante es muy importante ir en un sentido contrario va a tener un impacto directo en el devenir político de Cataluña en las próximas semanas ya saben que diecisiete de enero de constitución del Parlament a partir de ahí la maquinaria se pone en marcha habrá un debate de investidura bueno hemos escuchado cuáles son los argumentos y la estrategia Carmen que mañana va a dejen

Voz 0378 36:57 la defensa de otra Supremo bueno tenemos que decir que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero sí hay una investigación en marcha y el juez lo tiene muy claro iraquí hace un mes me parece que fue el cinco de diciembre cuatro cinco de diciembre hace un mes que ya denegó la puesta en libertad del señor Oriol Junqueras el señor favor del señor Sánchez yo no veo que se haya producido ningún cambio en la situación de de caso para que cambie de opinión el juez y es verdad que ahora se ha presentado a unas elecciones y ha salido elegido diputado pero eso no tiene por influir en la decisión del juez quiere que atenerse a eso que decía en en en el auto por el que se mantuvo en prisión que es la la posibilidad de reiteración delictiva que además limitaba muy bien las consecuencias que tendría entre las cuatro personas que quedan en la cárcel

Voz 1715 38:14 ponía en libertad bajo fianza de creo

Voz 0378 38:16 recordar que de cien mil euros

Voz 1715 38:19 cuenta en Cuéntame

Voz 0378 38:21 porque había habían tenido un papel muy activo que de reiterarse tendría unas consecuencias que no podrían ser que después a revertir con lo que yo no sé lo que pasará mañana pero desde luego yo no veo salvo que la investigación son haya haya andado en alguna dirección que no que no conocemos no veo elementos para que cambie la situación procesal de Oriol Junqueras y de los demás aunque que tendrán después el juez que los claro

Voz 1715 39:00 si los jueces cada vez son tres jueces de la sala

Voz 0378 39:02 de la sala se pero cabría la posibilidad

Voz 1715 39:05 que tuviera un criterio diferente al del juez Llarena indicó que no lo planteó como hipótesis ganarla

Voz 0378 39:10 yo también lo es que el la arena era muy muy consistente a la hora de de tipificar los hechos Gozón logró Gonzalo

Voz 11 39:22 bueno es cierto que era consistente en un nivel técnico pero no dejaba de haber algunas cuestiones ciertamente interpretables es decir las razones para las que es yunquera esté en prisión preventiva pues ya han comentado

Voz 1715 39:36 mucho el riesgo de fuga reincidencia

Voz 11 39:40 destrucción de pruebas entre otros no están del todo claras es verdad que la destrucción de pruebas ahora que como diputado puede volver a acceder a las intrusiones podría podría volver a estar ahí hasta ahora desde luego no no no era el caso con la intervención por parte del Estado de las instituciones el riesgo de fuga bueno ya ha comentado casi con un poco de sorna no

Voz 1715 40:00 para que se pueda pagar un billete de Easyjet

Voz 11 40:02 se las pueda fugarse en cuanto al riesgo de reincidencia bueno la intención de que Catalunya sea una república independiente obviamente está ahí pero es una intención política que pueda reincidir se en la rebelión que es un tipo penal de aplicación inexacta podríamos decir hoy imprecisa a los modos de hacer política actuales pues no está del todo claro lo que sí que es cierto es que esto es Cruz es para lo que lo que está por venir entre otras cosas porque hay un factor ligeramente diferencial pese a que el equilibrio de fuerzas bueno con los cambios que se han comentado después de la el veintiuno D pues pues son parecidos pero realmente hay una cuestión que está emergen de los últimos días es que no parece tan claro cuál va ser el comportamiento de las CUP que son cuatro diputados han perdido mucha fuerza pero que parece sé que oyendo y el mandato de que bueno pues se han alejado de las calles de esa auto movilización popular como ellos dicen de las estructuras de auto organización etc quieren alejarse del institucional y quieren participar solamente en las decisiones del Parlament eso es lo que se está demostrando que tengan que ver con la independencia puede que no voten en algunas sesiones muy importantes entre ellas las de la elección del president no es seguro pero eso es algo que se está comentando por lo tanto la ausencia de Junquera no sólo del de los hay otros ocho diputados que por estaré Bruselas apostar en la cárcel en no tienen seguro su participación en la sesión de investidura en las siguientes puede ser crucial y podría dar lugar a a realmente a desequilibrios de lo que estamos de lo que estamos esperando no

Voz 1715 41:41 Pavón

Voz 1794 41:42 el letrado el señor Junqueras lógicamente pues defiende a su cliente y plantea todos los argumentos que pueden avalar su tesis pero es al tribunal que en definitiva corresponderá a ver si esas pruebas que el letrado calificaba de simples ocurrencias pues dan soporte suficiente al mantenimiento de la prisión preventiva pero pero más allá de la de de la permanencia o no de la prisión preventiva yo quisiera hacer dos comentarios que me parecen relevantes el primero no nos olvidemos que este es un procedimiento judicial que más allá de la prisión preventiva terminará con un juicio ya ha sido muy grave lo que ha pasado y hay que hay que lo recordando Haití recordando que se produjo una votación por una ajustada mayoría de dos leyes de ruptura que no sólo violaban la Constitución votada en mil novecientos setenta y ocho por cierto con un apoyo en Cataluña superior al del resto de España sino que violaban el propio Estatut de autonomía catalán que obliga para asuntos muy menores a una mayoría cualificada de dos tercios pasó también que desoyendo todas las advertencias lo que se hizo fue aprobar una seudo declaración de independencia el veintisiete de octubre que no tuvo ni vamos ni un pequeño soplo de vida Iker luego al parecer solamente fue simbólica y así podríamos seguir quiero decir con ello que la gravedad de estos acontecimientos hacen presumible que

Voz 1715 43:13 cuando se produzca el juicio haya consecuencias

Voz 1794 43:15 iniciales que finiquite determinadas carreras políticas este aspecto que es va a ser muy importantes ignora dentro de unos meses se obvia absolutamente cuando se plantean estas estrategias cortoplacistas un segundo elemento que me parece importante que en un momento de la conversación con el letrado ha aparecido no hay una unidad de defensa entre los imputados los intereses son distintos ir diverso

Voz 1715 43:42 ha sido muy esto va a complicar enormemente

Voz 1794 43:45 el planteamiento judicial de de oposición a estas prisiones preventivas yo creo que

Voz 0378 43:52 en el que menos este fijando en cuál será la sentencia que los juristas consideran que será el como mínimo que tengamos en cuenta que ya hay políticos que por mucho menos han sido inhabilitados pero ahora hay muchos otros cargos contra contra los que están siendo investigados Si los que serán juzgados y de lo que se trata ahora es lo único objetivo es a elegir un precedente yo creo que la CUP y dirá lo que quiera que solamente intervendrán cosas que tienen que ver con la República pero para que haya cosas que tengan que ver con la República necesitan que haya un presidente que hayan presenten como caros pues si fuera de el que fuera a ser el candidato yo creo que era como se lo pensaría mucho más pero en el caso de de Carlos pues Demon y finalmente lo es porque a ver cómo cómo lo quiere ser eh yo creo que el alumno tendrá ningún problema en en apoyarle precisamente para que pueda seguir el proceso de la II sí dime

Voz 1794 45:07 no no perdona perdona no quería decir

Voz 0378 45:09 por otro lado se están planteando ya que que renuncien a su acta de diputado todos los que están los cuatro consellers que están en Bruselas y los dos diputados que están en prisión quito a a Carles Puigdemont Oriol Junqueras como líderes de las dos formaciones con lo que se quedarían en los sesenta y ocho justos pero se garantizan que que podrían de alguna forma tener la mayoría

Voz 11 45:38 soluciona claro pero cualquiera

Voz 1794 45:40 desde de los escenarios que apuntas es decir cómo se puede pensar en un gobierno presidido por un señor que está fugado en Bruselas el eros pero si se lo imagina eh no no no no pero pero al final al final si se producen situaciones de este tipo lo que estamos lo que estamos lanzando es un torpedo en la línea flotación de esa estabilidad y seguridad jurídica que que ya llevamos con retraso hemos el izado hace un momento los datos de Cataluña en relación en relación al paro que han sido absolutamente divergentes desde el resto de España esto va a seguir ocurriendo

Voz 0378 46:22 en estos momentos ellos piensan en otra cosa

Voz 12 46:24 no ahora mismo el acuerdo lo mía y todo lo demás

Voz 1794 46:27 sí de acuerdo pero claro esto esto es propio de un país serio desde luego

Voz 11 46:31 algo no va a tener ningún reto

Voz 1794 46:34 conocimiento internacional Gonzalo

Voz 11 46:36 eso el otro factor interesantes cuando cuando esta división dentro del frente político independentista que apuntaba el letrado cuando cuando argumentaba que las defensas no tienen alma unidad de acción se pueda traducir en una división también de la base social que apoya independentismo es decir la sociedad apoyando no tanto a Esquerra no tanto a Cataluña sino a ese frente que va avanzando hacia una república del modo que sea sin saber muy bien cómo dicen que concreción pero parece que la unidad política empieza a resquebrajarse parece que es el hija Puche Mono a todo president la situación es que avanzaba Ramón cuando el juicio se produzca hay por lo tanto muchos de ellos sean previsiblemente inhabilitados fragmentar a más aún esa ese frente por lo tanto tendremos que ver si a nivel social se mantiene esa unidad Osiel deseo de normalidad acaba imperando sobre esta voluntad de anomalía contra todas las corrientes no

Voz 1715 47:44 decir cuarenta y siete todavía nos quedan dos entrevistas que hacer antes de que nos despidamos a eso de las once y veinte entonces entendí lo que estoy diciendo no

Voz 22 47:53 es que tenemos en las diecisiete y esto seguimos

Voz 3 52:05 con perro blanco

Voz 1715 52:21 a las diez y cincuenta y dos nueve y cincuenta y dos en Canarias en Hora Veinticinco en el repaso que hacemos a lo fundamental del día y en el ahora lo que aportamos y con Carmen del Riego con rabona del Icon Gonzalo Velasco y no hay no hay manera de cuánto le cuesta a la política de este país poner límites a sus propios abusos cuánto nos está costando tener unas reglas claras contundentes que garanticen la transparencia que reduzcan esas zonas de sombra donde donde acaba echando raíces el político corrupto tan habitual en los últimos años en la fauna ibérica el Consejo de Europa nos reprocha que apenas hemos hecho caso que España se ha pasado por el arco del Congreso de la Moncloa una parte de su recorrido estaciones para mejorar la lucha contra la corrupción los resortes que aportarían transparencia al sistema

Voz 0116 53:10 a los Samaranch los expertos del grupo contra la corrupción conocido como Greco hicieron once recomendaciones a España sobre cómo mejorar la transparencia y el control de la corrupción entre parlamentarios jueces y fiscales ya el evaluar si España ha cumplido dicen que la respuesta es insatisfactoria en cuatro recomendaciones no se ha hecho nada en siete Se ha hecho poco se centra sobretodo en los parlamentarios y concluyen que sigue sin tener una regulación para controlar conflictos de intereses inversiones financieras actividades extraparlamentarias o los regalos y ventajas que sus señorías puedan recibir otro de los puntos destacados es el de los lobbies en que hay una propuesta de ley de los populares para regular el trabajo de estos grupos pero enfangado en los Trump los parlamentarios también poco ambiciosa el informe GRECO se sorprende de que esta iniciativa se centre simplemente en crear un registro de lobbies sin entrar en la conducta de los y las parlamentarias que se reúnen con los lobbistas critican esta misma inacción en reformas para mejorar el control y la transparencia del Consejo General del Poder Judicial los jueces y la Fiscalía General y que ya no se justifican por la legislatura perdida con la repetición de elecciones

Voz 1715 54:15 pero que saludemos a Toni Cantó Toni Cantó muy buenas noches buenas noches qué tal Toni Cantó ex diputado de Ciudadanos le voy a pedir que recuerde que no recuerde que recuerda a los oyentes cuál es la comisión parlamentaria que usted preside bueno es

Voz 21 54:27 la cosa precisamente de la comisión que tratar de estos temas de regeneración democrática contra la corrupción ahora mismo estamos terminando un dictamen que versará concretamente sobre el tema de la financiación de los partidos políticos pero también mi partido está a punto de acabar con la negociación llevamos a cabo con el resto de los partidos para llevar al pleno una ley muy amplia que es la Ley Ómnibus en la que tratamos bastantes temas de los que hablar

Voz 1715 54:56 claro eso quería decirle supongo que este informe del Consejo de Europa podría ser casi casi un manual de instrucciones para esa comisión