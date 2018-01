Hora 25 (03/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 tienes ahora vinos decía desde luego la transparencia es uno de los déficit de gobernanza que todos los estudiosos vienen vienen dando a entender desde hace desde hace muchos muchos años el hecho de que no existe un registro de los grupos de interés de las personas con las que hablan los diputados lo que acuerdan que eso pueda ser publicado realmente un déficit tarde nuestras de nuestras instituciones que lo diga la el Consejo Europeo importante porque claro e impide la justificación de que bueno esto es un asuntos de casa que ese barren debajo de las bombas y no pasa nada no esto es un problema primer problema cultural de cultura del poder pero también es un problema estructural porque no existen mecanismos que permitan solucionar estos casos con inmediatez que como decía el diputado canto cuando surge un caso de corrupción de un diputado de un senador senadora sea más bien la presión mediática y popular la que acabe obligándoles a dimitir no mecanismos ya preestablecidos es verdaderamente lamentable dicho esto y termino porque sé que tenemos mucha prisa la cuestión de de la politización del Poder Judicial es verdaderamente relevante que es estoy diciendo que el modo en que se eligen a los presidentes de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo o el Consejo General Poder Judicial no es todo lo garantista que debería ser implica que nuestra separación de poderes no es todo lo efectiva que debería ser sí lo hemos dicho muchas veces no la democracia se fortalece atacando a la corrupción pero las consecuencias tienen que ser muchísimo más y más inmediatas no esa esa burocracia esa lentitud en tomar determinadas medidas incluso esa lentitud de la justicia acaban perjudicando lo esencial no lo esencial es muy importante porque al final la corrupción frena el progreso y la prosperidad moral de un país está está muy relacionada con la honestidad de sus dirigentes no ir como decía Gonzalo Conesa con esa cultura de de la honestidad de la decencia en definitiva no cosas que se podría hacer muchísimas podríamos hacer una lista muy completa no la lástima es que si bien en sede judicial parece que hay procedimientos que avance han parece que hay incluso sentencias que pueden ser ejemplares en lo que es la profilaxis en lo que es la adopción de medidas contundentes que impidan llegar a ese estadio ahí tenemos mucho por acelerar cara

Voz 0378 02:27 no cualquier medida que se haga para luchar contra la corrupción será bienvenida ahora yo hay cosas en las que no veo sea que tiene que ver para dar lucha contra la corrupción que los miembros del Consejo General del Poder Judicial no los jueces el elo informe GRECO habla de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por el Congreso o sean elegidos por los jueces yo sigo creyendo lo lo he defendido siempre desde que la enmienda Bandrés que así así lo estableció que que prefiero que lo elija un Parlamento que al fin y al cabo representa a la soberanía nacional que que lo elijan las asociaciones de jueces que representan a intereses propios sinceramente no sé en qué varía en la lucha contra la corrupción que no haya algunos de las cosas que algunas de las leyes que no se hayan adoptado que dice el informe GRECO tiene mucho que ver con con la minoría que cae o la fragmentación en el Parlamento porque estamos viendo que son capaces los partidos de ponerse de acuerdo para derribar algo pero no para construir era algo y en último lugar decía Toni Cantó la imputación de de estas senadores

Voz 1 03:48 a raíz de Pilar Barreiro esa esa carta

Voz 0378 03:51 la ajena que por cierto estuvo imputada e Ida aire vinieron todos los problemas en un caso que sea archivo nada más hacer declaración que se recurrió hoy se volvió archivar no estuvo imputada ahora está imputada en otro caso por una

Voz 1715 04:06 bueno en fin por gastar dinero para

Voz 0378 04:09 por gastar y pico euros en una campaña de imagen suya por aquello de de de caso nueva Cartago eh Nos no ha sido imputada ahora eh contada en octubre Siro Laura puesto fecha quede claro ya es que parece que Ciudadanos sacaba a enterar ahora yo ahora va a empezar a hacer una campaña para que dimita esta senadora que lleva desde octubre inició había cordada es que me parece que lo de ciudadanos muchas veces es todo presupuestos de que negociar derechos ya lo saben ya estaba negociado se iba amenazaron después de firmarlo con uno aprobarlos sino Avial la equiparación salarial de policías y guardias civiles extra que no había dicho nada en la negociación de esos presupuestos que firmaron ya la negociación e estoy estupenda

Voz 1715 04:56 Arrimadas es tanta insistencia del PP estos días en que Arrimadas del paso quiere decir

Voz 0378 05:01 a dando no Arrimadas a lo mejor le ha venido bien también quería despertar

Voz 1715 05:05 de sólo vamos a el otro día aquí también se simplemente sí sí sí bueno Porcel este capítulo dedicado a la corrupción del caso Lezo el conflicto de competencias entre dos juzgados que intentan aclarar quién era aquella magistral amiga se acuerda una magistral amiga supuestamente alertó al entorno de Ignacio González de que estaba siendo investigado migajas capos

Voz 1552 05:23 la Fiscalía del Supremo ya prepara su informe para que los magistrados del alto tribunal decidan quién se queda con la investigación de la magistrada amiga de la casa que chivo a los imputados del caso Lezo que tenían los teléfonos pinchados el Juzgado número seis de la madrileña Plaza Castilla que dirige Ramiro García de Dios el seis de la Audiencia Nacional cuyos titular es Manuel García Castellón se disputa en el caso el juzgado madrileño ha rechazado abandonarlo y la Audiencia Nacional ha elevado al Supremo una exposición razonada para que decida quién es competente para asumir este caso por un delito de revelación de secretos fue Ignacio González quien comentó a Eduardo Zaplana en una conversación grabada por la Guardia Civil que una magistrada amiga Della-Casa les había advertido de que tenían los teléfonos intervenidos la conversación fue grabada por los agentes cinco

Voz 1715 06:12 esas antes del estallido de la operación la puso

Voz 1552 06:14 en riesgo ya que los investigados comenzaron a tomar precauciones los dos jueces que se disputan el caso quieren llegar hasta el final averiguar qué magistrada amiga torpedeado la investigación y aplicarles la ley hasta las últimas consecuencias no estaría mal eh

Voz 1715 06:29 súper ahí tienes la magistrada amiga de presuntos corruptos de que están siendo investigados por otros resulta eso delito por muy magistrada que sea tiene que pagar de arrojar luz José Antonio Pérez Tapias muy buenas noches hola buenas noches porque se va porque deja al PSOE

Voz 2 06:49 venga pues yo algo tiempo meditada y haciendo balance de la situación en que se encuentra el partido de la situación en que me encuentro ya en el partido hay algunos motivos que se pueden señalar de manera especial porque aquí lo de lo que se trata es que el espacio en el que uno pueda hacer valer sus planteamientos políticos se va estrechando hasta que sólo queda la vía de salida porque la divergencia con la misma dirección hoy con la posición oficial del partido pues hacerse muy notables en ese momento pues claro no es cuestión de de mantener una postura de heterodoxas que no consigue tener todo el partido en el debate propio que tienen lugar estos filtró un pase suficiente como para poder prosperar ser operativa de alguna manera me refiero a los planteamientos sobre el estado federal plurinacional a cuestionar la estrategia de alianzas en fin como punto de especialmente relevante en este asunto

Voz 1715 07:49 lo lo voy a señor Pérez Tapias ciento cincuenta y cinco y Podemos

Voz 2 07:54 bueno es una manera de ser

Voz 3 07:56 Bar un osito determinados no

Voz 2 07:59 sobre las ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco ha sido la vía impulsada insta a mí para resolver de manera que no que la solución al problema la situación de Cataluña interviniendo sobre autogobierno pero no se ha hecho ninguna reflexión acerca de come porque ellas cientos de cuentas de las consecuencias que trae su aplicación el tema de fondo es que no se acomete un debate a mi juicio con la suficiente profundidad sobre cómo era un Estado federal plurinacional que sea verdaderamente tal como la vía que necesitamos para salir no sólo de Cataluña sino de la gravísima crisis del Estado en ese sentido pues sí habló también de la necesidad de un proceso constituyente que algunos padres una tonalidad yo creo que es una audacia necesaria si queremos hablar del Estado español con garantías de futuro de medio y largo plazo no entonces ahí veo que el partido bueno pues tiene teme la posesión e incluso con un pasivo siendo padres que pueden ser represivas en torno a federalismo plurinacionalidad es un asunto que preocupa mucho no quiero que cuando hable de estas cuestiones pues entienda que estoy en una operación de crítica permanente a la Dirección General mal entendidos en esa en ese sentido no ni nada nada de eso simplemente creo que que hay hay que abrir el debate por otros caminos

Voz 1715 09:21 pero la dirección esta dirección del Partido Socialista en algún momento le ha reprochado sus opiniones

Voz 2 09:27 no no no puedo decir que que precisamente la dirección como ha reprochado mis opiniones fin no basta considerar cuáles son los planteamientos dominante en la federación andaluza desde el PSOE la puedas los militantes para comprender el espacio que pueda tener es decir espacio que tengo para hacer valer este tipo o cuando salga de ello en el Comité Federal pues si el cuento un personas que comparten a título individual pero no se abre camino emplazamiento de este tipo en ese caso pues cuando la distancia se adelanta de tal manera pues es el momento de intentar y que separan el debate público y político sobre estas cuestiones de los oponen renuncia ahora porque estos socialista en lo que a mí se refiere ni mucho menos sino clarificar la las posiciones en las que se está sí carencias como digo de malentendido

Voz 1715 10:24 a nadie se le ha decepcionado Pedro Sánchez

Voz 2 10:28 no no sólo hablar de estas cosa en términos personales de una excepción pero estoy seguro que podemos nombrar todos los fuerte acondicionamiento entre los que se mueve en este sentido las situaciones y los posicionamientos políticos eh explica tienen una causa del las zonas tengo unos motivos un planteamiento político de la cuestión no una crítica en este sentido personalizada no sabes

Voz 1715 10:56 voy a contar una obviedad lo que voy a decir una obviedad pero claro las políticas de las personas y a las personas se les puede atribuir responsabilidades directas sobre las políticas pero este caso de los partidos de la dirección del PSOE

Voz 2 11:09 sí sí pero en este caso Mazen de de decir si es verdad pero también a veces es muy limitado yo creo que Pedro Sánchez va haciendo lo que puede y en este sentido me opinión política es que podría ensanchar más ese margen de acción creo que se ha peleado mucho diciéndolo coloquialmente al Partido Popular tanto en todo lo que ha supuesto el abordaje que ha hecho de conflicto de Cataluña como en otras cuestiones entonces ahí clava una responsabilidad personal no puedo decir que que eso suponga decepción en como que puedan traducido la Valoración moral de las personas no lo que hay que hacer un análisis político de los procesos que será de la estructura las que nos movemos de las condiciones que pesan ya etcétera etcétera

Voz 1715 11:56 bueno quería preguntarle si usted se aleja de la política os iba a buscar otra casa política se acerca otro partido de la política ya veo que no se aleja del PSOE si se va a acercar a otro proyecto político

Voz 2 12:08 bueno ahora mismo me decisión es una salir del Partido Socialista vocal sanear el espacio en el que me muevo y lo hago fundamentalmente a través de la II Media en lo que publiquen la amabilidad de recoger mi opinión eh hasta otro tipo de publicaciones colaboro con otros partidos también además de con personas y colectivos el Partido Socialista tanto en este debate es la al como en otros puntos esto es una cuestión me pase excesiva que es la política de alianzas y de pactos que que hay que seguir adelante para articular una izquierda que se presenta como una pluralidad que prueba que atraviesa en todos los partidos que componen situaciones difíciles creo que ahí hay que hacer un tratamiento mucho más abierto y mucho más dialogante si de verdad queremos acabar presentando alternativas creíbles y alternativas digamos que las que las electorado pueda confiar de cara a las llegar al Gobierno no desplazado a una derecha que no está llevando a determinadas callejones sin salida a pesar de la propaganda luso que la misma derecha cena

Voz 1715 13:15 se lo voy a preguntar ganadera señor Pérez Tapias usted se siente ahora más cerca del proyecto político que representa Podemos que el que representa el PSOE

Voz 2 13:23 todo eso yo ahora mismo tengo una determinada posición que es por todos conocida en determinadas cuestiones después en la misma dirección que compartan planteamientos respecto al referéndum consultivo cuál es el hecho decidido planteamiento de plurinacionalidad de hecho he colaborado en un libro colectivo donde volvamos muchas personas que no eran sólo son de Podemos como él mismo al filial y pues punto pues mis posesiones pues no son tan silentes Podemos es el que el Partido Socialista no quiere decir que muchos de los planteamientos del Partido Socialista que estoy apoyando hasta hoy mismo estoy apoyando a base de futuro que es que es una cuestión de de aire está echando a este campo debates buscando lugares de The Kop fue decía hizo que ahí es donde puedo aportar en algunas acciones que Hope ayer compañera del PSOE o de otros partidos consideran relevantes no

Voz 1715 14:25 sé si es necesario no

Voz 2 14:28 el mismo empeño del Partido Socialista por retomar con ímpetu las políticas sociales darle CAF para consolidar la memoria histórica en solitario y mostró pueda como usted necesita apoyos desde la izquierda porque sino la derecha no lo va a perder

Voz 1715 14:42 bueno pues José Antonio Pérez Tapias gracia por habernos atendido esta noche

Voz 2 14:47 la sea muchísimas gracias

Voz 1715 14:49 tengo casi como cuarenta segundos por cada uno de vosotros es evidente que en el seno del partido socialista no todo el mundo está cómodo con la posición que en torno al ciento cincuenta y cinco Ramón ha adoptado ese partido

Voz 1 15:04 pues sí pero de todas formas yo creo que que que lo que nos decía es una manifestación sin subterfugios no se disfraza nada no se cierra la puerta a encajar en un colectivo que se identifique mejor con sus posiciones políticas me parece una posición honesta legítima que renuncia quizá en el corto plazo ahora lucha interna que manifiesta sin subterfugios cuál es la posición cuál es la causa del abandono

Voz 1715 15:29 pero si lo que en sí mismo no tiene porque es cuestionable oiga mire usted yo en este proyecto ya no me siento cómodo es algo de él quizás hasta donde me siento más cómodo Gonzalo Bueno un partido que pierde un activo intelectual

Voz 1 15:43 no Pérez Tapias tiene tiene que hacérselo dominar por alguna alguna razón no estaba es una persona que defiende el federalismo no por estrategia coyuntural sino por base base intelectual irreflexiva es una persona muy activa que con el renacimiento de Pedro antes parecía que iba a tener un espacio político en el nuevo entre comillas Partido Socialista hay que podría ser un vínculo con esa formación política a la que aludía con Podemos y entiendo que la deriva de los últimos meses pues no ha hecho más que confirmar su decepción con la de otros muchos militantes esto eso

Voz 1715 16:15 por el camino recorrido de solo metafóricamente miles de kilómetros fue ha pasado de querer liderar el Partido Socialista porque él compitió en primarias a partido selección en varias quedó el tercer perdió si si eso también porque yo creo que cuando uno pertenece a un partido

Voz 4 16:32 es salvo que haya una

Voz 0378 16:36 violación ideológica que yo no la veo

Voz 4 16:40 eh porque no habla ahora tapias de de

Voz 0378 16:46 de federalismo que nadie en el PSOE lo discute habla de federalismo plurinacional que eso ya empieza a no a no tener una unanimidad en en el partido eh eh pero claro dice es que no no soy capaz de hacer valer mis mis posiciones yo creo que en este caso lo que debería hacer es seguir peleando porque sus posiciones en vez de ser minoritarias como ocurrió o no en el último congreso sino en el anterior pues obtenga más obtenga más apoyos o que diga claramente que se va a otro partido si es que eso es lo que lo que quiere pero vamos

Voz 1715 17:28 os todavía más cosas que contar imagino

Voz 1050 17:31 pues que pudiera caber tanto en Hora Veinticinco pues y Nacho para las noches Noches identificada la cuarta persona que se encontraba en el piso de los jugadores de la Arandina cuando ocurrió la supuesta agresión sexual es otro jugador de este club de fútbol ayer la víctima la menor de quince años aportó como prueba un vídeo donde aparecía hasta cuarta persona cuya identidad hasta ahora se desconocía Enrique acusado de matar a Diana Acker ha sido citado mañana a declarar por el Juzgado de Ribeiro también está imputado a su mujer como posible cómplice la DGT ha hecho balance de las muertes en carretera del año pasado son tres al día mil doscientos fallecidos las distracciones la velocidad y el consumo de drogas y alcohol son las principales causas de los accidentes mortales Générale quitad presentará mañana dos recursos por el traslado de los bienes de exigieran el ministro Méndez de Vigo lo autorizado el mantiene las competencias gracias al artículo ciento cincuenta y cinco el presidente Aragón les ha acusado al Gobierno de parcialidad en este asunto en favor de Cataluña pues Carmen Ramón y Gonzalo un placer en usado tiempo hablar de casi todo de que hay que ir poquito pero tiene asignado un poquito pero muy interesante Tom ahí concentrado todo rico gracias Carmen digamos que la cultura

Voz 1715 18:47 Javier Torres Javier Ruiz buenas noches hola buenas noches

Voz 5 18:50 estas oyendo el baile de la Sinfonía fantástica de Berlioz que es una obra revolucionaria que va a dirigir Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena la semana que viene en Madrid y en Barcelona en dos conciertos que suponen el concierto el comienzo de una gira que va a acabar en Buenos Aires el once de marzo de este mismo Dudamel Gustavo Dudamel que hoy ha ofrecido una rueda de prensa que te digo yo os ha estado en ruedas de prensa ni una estrella del rock creen ver en qué sentido bueno Towers con Bale lleno de gente de interés interés incluso

Voz 1715 19:34 estábamos haciendo unas bromas tenía hasta las

Voz 5 19:36 prensa el corazón pero lo más importante hablado del poder de la música de Venezuela de su país de la crisis que sufre como dice muchas otras ha sufrido Venezuela que dice que no son dos países donde cree que deben de crearse más puentes y menos fronteras

Voz 7 19:54 democracia es la única manera en la que podremos salir de esto y creo que mi pueblo irá madurando entendiendo la circunstancia y como vivienda tenemos que madurar mucho yo considero yo considero mi país como Valladolid una persona adolescente una persona adolescente que está construyendo y su historia y que tenemos que pasar por todos los bache que tengamos que pasar para poder crecer y entender hacia dónde va

Voz 5 20:34 dice Dudamel que es imposible vivir en un país en el que la política la visión excluyente de una parte de la realidad ha dividido en dos a muchas familias a muchas mesas familiares ha dicho y que por ello el diálogo se imponen que no sé si si se les suena de algo que suele suena te suena pues vamos con lo que te suena en Tallin hoy de lo que suena árido si Gena hemos sabido hoy que el ministro de cultura que es también el consejero de Cultura de la Generalitat Méndez de Vigo ha autorizado algo la Generalitat la presentación de dos recursos ante el Supremo contra el traslado de los bienes de ese Gena así Gena y lo ha hecho para evitar o al menos eso dice que luego la Generalitat acabe presentando uno ante el Constitucional por indefensión no saque para evitar el del constitucional autoriza esto claro que en Aragón como podéis imaginar pues no ha sentado bueno asentado también como se le escucha al Prestige

Voz 1715 21:31 fuente del Gobierno aragonés Javier Lambán el Gobierno

Voz 8 21:34 el español señor Méndez de Vigo perfectamente podría haber ha ahorrado este último recurso de casación ante el Supremo y sin embargo persiste en esa actitud de posicionarse al lado de la Generalitat de Cataluña contra Aragón

Voz 5 21:49 saque ha sentado fenomenal por último yo creo que hay que atender mucho a la demanda que ha puesto la editora musical una editora musical de Estados Unidos a Spotify porque dice que la librería digital sueca que que tiene ya sabes que que sueca pero tiene sede en Londres no les paga los derechos de autor en reabrir edad los derechos editoriales de composición de autores como D2 de Tom Petty de Millán de Rage Against The Machine entre otros no entonces pide pide por cada canción pide como ciento treinta mil ciento cuarenta mil dólares y la suma de todo lo que le debe Spotify asciende a los mil seiscientos

Voz 1715 22:29 Inés de euros que Barreda es una

Voz 5 22:32 la pasada nos hemos enterado por el Hollywood Reporter todo esto dice además el Hollywood Reporter dice muy bien qué es justo cuando en Estados Unidos se trata de legislar como se va a hacer esto de los derechos digitales de los músicos no ya entre las músicas que hemos elegido ya que en el cincuenta millones pero que no lo vea

Voz 9 22:59 David Alvarez sin que dice que como canción yonqui está fenomenal

Voz 1715 23:06 conste que elegido una versión John Cage Javier Álvarez el jefe de Tribunales tres a seres no otro Javier Álvarez en quién esos tres pueden pensar este es nuestro es de aquí hasta el viernes hasta el viernes pero antes de despedir este hora25 y con el casi despedir el día nos queda algo más vamos a escuchar a favor

Voz 10 23:51 el dietario

Voz 11 23:55 poco a poco el principio de la realidad se impone el independentismo ya contempla que los parlamentarios electos que están confluyen en Bruselas renuncien a sus actas lo es cuestión de arriesgar la mayoría parlamentaria obtenida el diputado Ferran Bel dice que Puigdemont solo volverá si hay un pacto político con el Estado es decir que prepara el argumentario para no volver sólo habría investidura telemáticas y se contara con el acuerdo los ciento trece cinco diputados al Parlament el calor Dario aprieta y no es cuestión de arriesgar lo ganador el independentismo va elaborando el duelo por lo pasado y asumiendo la nueva situación sin duda un pacto político de distensión para una nueva etapa sería bueno para todos pero no nos dejemos llevar por el espíritu de vigilia a los Reyes Magos las heridas están abiertas las instituciones no son tan flexibles como veces sería deseable no está ni en el estilo unido la cultura de Rajoy un arreglo de esta envergadura hay alguien con autoridad para imponer ambas partes las concesiones que unos y otros deberían hacer más de lo mismo con Rajoy al comentar las cifras del empleo cita Cataluña como único factor de incertidumbre en la economía es cómodo tener un problema al que se le puede echar las culpas de todo lo que pasa pero es irresponsable porque una vez más hablar Rajoy de Cataluña como si no fuera con él lo que ocurre allí siempre es cosa de otros porque incita a la desconfianza porque evita dar explicaciones sobre los problemas de fondo que subyacen en la economía española porque esquiva la pregunta clave porque la percepción que los ciudadanos tienen dos situación económica están distinta a la que tiene el precio

Voz 5 25:24 ente Trump

Voz 12 25:27 el botón nuclear es mucho más grande y poderoso que el curioso matonismo machista de taberna en la cúspide del poder político mundial cerrar la cuenta de Twitter de Trump sería un gran paso para la humanidad

Voz 13 25:48 Hora Veinticinco Pedro Blanco

Voz 14 25:54 la Hora veinticinco de hincapié en hacer mundo como y en las redes sociales y pierna arroba hora25 bien Facebook hora25

