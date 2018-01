Hora 25 (04/01/2018)

Voz 1 00:00 son las once de la noche las diez en Canarias Pedro Blanco

Voz 2 00:12 uno

Voz 1715 00:23 qué tal muy buenas noches Ésta es una versión reducida de Hora veinticinco hoy vamos a dedicar los próximos veinte minutos hasta las once y media repasar lo más importante que nos deja este día íbamos a empezar por aquello que que todavía no se sabe qué va a pasar exactamente te con Oriol Junqueras que con su cristianismo por bandera ha intentado convencer a los jueces de que quién tiene Cristo por modelo no puede ser violento Ike quién cree en el diálogo no puede ser visto como un peligro así que Cristiano y dialogante pero también vicepresidente de un Gobierno que convocó dos consultas ilegales que desoyó las advertencias del Constitucional que forzó al Parlament que elaboró leyes para la desconexión y la ruptura y que aprobó una declaración unilateral de independencia así que esta balanza padres Lajusticia tiene que decidir tiene que aclarar si para ella pesa más lo que se hizo o lo que se promete que no sea pero vamos con todo antes el pronóstico del tiempo que anuncia desde mañana la llegada de lluvias que se van a ir extendiendo a buena parte del país Luis Miguel Pérez buenas noches buenas noches

Voz 3 01:30 sigue la clara diferencia de tiempo entre el oeste peninsular y el Mediterráneo hoy por ejemplo veintiséis grados de máxima hemos tenido en Elche también en Murcia en Castellón veintisiete en Maspalomas en Gran Canaria en cambio en el oeste peninsular las nubes no se han disipado ya seguido lloviendo en Galicia esta noche

Voz 4 01:48 hoy en Galicia justamente la lluvia va a arreciar

Voz 3 01:50 al igual que el viento viento del suroeste con rachas de más de cien kilómetros por hora mañana la lluvia en el oeste peninsular va ir ganando terreno por la tarde muchas cabalgatas de Andalucía Extremadura las dos Castillas Madrid Galicia gran parte del Cantábrico se van a ver esa lluvia mañana además empezarán a bajar un poco las temperaturas

Voz 4 02:11 hasta ahora mismo un gran número de conductores que nunca han dado un parte se preguntan porqué a mí me han subido el precio del seguro de tu coche

Voz 5 02:20 esto del a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 4 02:29 no dente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 6 02:38 no Zune

Voz 2 02:39 a todos nos une el fútbol busca el pase lo que nos une el motociclismo Nos une el baloncesto

Voz 6 02:57 nos une a todos

Voz 7 03:00 pica

Voz 2 03:04 el dinero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias con Álvaro Benito

Voz 8 03:10 qué tal buenas noches a todos a todas bienvenido

Voz 2 03:13 Arias Larguero

Voz 9 03:15 síguenos también en el Larguero punto

Voz 2 03:20 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 03:26 Pedro Blanco Ponce y tres minutos diez y tres minutos en Canarias andamos los desde esta mañana en un compás de espera los tres jueces de la Sala del Supremo los que Oriol Junqueras les ha pedido su libertad se lo están pensando bueno o quizá ya lo tengan claro simplemente estén dando forma a su decisión el caso es que al menos hasta mañana lo vamos a saber si Oriol Junqueras les ha convencido con sus apelaciones al sentimiento pacífico y Cristiano y a su espíritu dialogante Alberto Pozas buenas noches buenas noches Junqueras ha tomado la parada

Voz 0055 03:56 para unos minutos al final de la vista pidiendo a los magistrados que dejen en libertad porque él es un hombre de paz ha dicho ha mostrado su rechazo a la violencia ha puesto en valor el civismo el diálogo político y una vez más sus convicciones religiosas demanda salir de Estremera para poder ejercer como Politico Andreu Van den a es su abogado

Voz 11 04:12 el convencimiento de que la línea política que debe seguirse salinidad del diálogo de del pacto de la vía negociada poder ejercer su función como diputado iba mi poder estar con su familia haya reclamado del tribunal que le deja en libertad

Voz 0055 04:25 el letrado confía en que la sala le de la razón y le ponga en libertad sino al menos que la justicia le envíe a una cárcel de Cataluña para poder compaginar su condición de preso con la de cargo electo

Voz 1715 04:34 la Fiscalía está siendo implacable en este procedimiento ni una cesión ni un mínimo cambio de criterio el fiscal ha defendido que Oriol Junqueras debe seguir en la cárcel por la gravedad del delito que ser imputa por el riesgo de que vuelva a reincidir dice la Fiscalía después de haber demostrado que no tiene ningún compromiso con la legalidad constitucional al resto

Voz 0055 04:55 una vez más pero la Fiscalía no ha quedado impresionada con las explicaciones de Junqueras ha pedido que siga preso en Estremera entre otros argumentos el fiscal de ha recordado que los resultados del veintiuno de diciembre no son un salvoconducto para salir de la cárcel que no acreditado ningún tipo de compromiso de abandonar la vía unilateral del bloque independentista no ha renunciado al uso de las vías ilegales para defender su proyecto político además de ha dicho es responsable directo de los disturbios del veinte de septiembre en las calles de Barcelona por ser sabedor consciente de que desde su puesto como vicepresident de la Generalitat estaba instigado esa violencia la Fiscalía de considera Le sigue considerando responsable en definitiva de un delito de rebelión

Voz 1715 05:29 de las cosas más relevantes que han ocurrido hoy hemos visto en la calle en la que este jueves faltaban algunos de los observadores habituales en este tipo de situaciones en los últimos tiempos no había representantes del de Cat que acompañaran a uno de los líderes del proceso independentista sólo había compañeros de Esquerra Republicana que postulan ya abiertamente de Oriol Junqueras como presidente en el caso de que puse Mon Carles Puigdemont decide permanecer en Bélgica es cierto es que pasan los días se acortan los plazos se acercan los momentos decisivos de momento en pus de Mon los suyos han aclarado cómo piensan hacer viable su investidura hizo posible Gobierno de gira de Junqueras dicen en Esquerra supondría restituir la legitimidad del Gobierno

Voz 12 06:14 tal

Voz 1715 06:14 esto cómo elegir a Pose más gasto situada está

Voz 0055 06:17 sucedido dentro del Tribunal Supremo aunque fuera la foto ha sido distinta a otras convocatorias judiciales en torno al en el alto tribunal ningún miembro del PDK ha acudido para apoyar a Junqueras sólo miembros de su partido Esquerra Republicana el senador de HB Iñárritu Toni Castella de demócratas de Cataluña mensajes exigiendo la libertades pero también con la vista puesta en la formación del guber hasta el veintiuno de diciembre desde Esquerra los diputados Gabriel Rufián Capella dejaban la pelota en el tejado de Junts per Cataluña pedo dejaban claro que la opción B es Oriol Junqueras

Voz 13 06:44 el plan era el presidente legítimo de de Cataluña señor Carlas Remón era restituir a todo el Gobierno legítimo de Cataluña y el plan B sólo Junqueras

Voz 14 06:56 quién tiene el peso de articular de qué manera deberá realizar seis la posibilidad de presentar la candidatura y es en este caso presiden puso de Cataluña

Voz 1715 07:06 han añadido que no se puede tener un president por Skype el plan A era decía Rufián el plan B es el pasado y el presente sólo se un desliz tal vez haya hilado muy fino trajes Alberto De entre todas las opiniones políticas sobre la comparecencia de Jonquera vamos a destacar esta que bueno ir del portavoz parlamentario del PP que prescinde de esa prudencia mínimas de respetar aquello de la presunción de inocencia la razón

Voz 15 07:35 Fernando y no tengo nada que decir esto es lo que en tienen que decirlo son los órganos competentes que es en este caso la administración de Justicia y el Tribunal Supremo pues señor Oriol ha cometido graves delitos no es un preso político es un político preso por qué ha cometido delitos gravísimos

Voz 1715 07:52 ha cometido delitos gravísimos eso es tanto como prejuzgar cuál va ser el final del proceso por cierto que ya hemos conocido la primera Reunión en Bruselas entre el ex presidente Bush de Amón de una delegación de la CUP el voto de ese partido es necesario para apuntalar la mayoría independentista y la CUP donde estos días exigiendo un sesgo republicano del próximo Gobierno a cambio de sus votos es el mensaje que ha trasladado a pus de Mon que les cuente cómo piensa desplegar la república catalana Carles Riera fue el candidato de la CUP ya encabezado esa delegación que ayer viajó a Bruselas son declaraciones a Cataluña Radio

Voz 16 08:28 se bebe volver y es un error

Voz 17 08:31 Unió que te una bien muy bien

Voz 18 08:33 me aunque tiene una excepcionalidad fobia por el hecho de que ha sido en Bruselas el hecho de que nos hemos reunido con un presidente y un Gobierno que se encuentra en el exilio pero por otro lado se trata de una reunión que tiene toda la normalidad del mundo como las que hemos hecho antes y las que haremos en los próximos días para explorar la situación política derivada de las elecciones y ver cómo podemos efectivamente conseguir que estaba mayoría republicana en el Parlamento se convierta en una mayoría en la mesa y en un posible gobierno

Voz 19 08:59 no republicano que agarrado el Govern República Checa fallo República Hora veinticinco

Voz 20 09:07 buenas noches

Voz 10 09:08 en el sorteo de la ONCE de hoy el número premiado ha sido doscientos setenta y nueve plan Vives que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple ex de la del vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punta es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Jack de la ONCE en la ONCE los mueve y lo sean

Voz 21 09:36 sí sí

Voz 1715 09:44 Pedro Blanco once diez minutos de la noche diez y diez minutos en Canarias vamos con otras historias del día la primera nos lleva a Galicia el juez ha decidido que el autor confeso de la muerte de Diana Quer siga en prisión se llama Enrique a Boeing ha comparecido hoy ante el juez se ha negado a declarar Isabel ser su actitud esa va a ser su estrategia no hacerlo no declarar hasta que tenga los resultados de la autopsia realizada al cadáver Náquera vamos a Galicia informa Ricardo Rodríguez

Voz 1817 10:11 el chicle continúa en prisión sin fianza por la muerte de Diana Care en esta causa se le investiga por los presuntos delitos de homicidio o asesinato detención ilegal contra la libertad sexual el juez veía indicios en su anterior auto yo hoy ya le imputa ese delito contra la libertad sexual el magistrado Félix Isaac Alonso también ha ratificado la prisión sin fianza por el intento de secuestro a otra joven la semana pasada en Boiro Enrique a Boeing se encuentra de nuevo en la cárcel de Teixeiro tras abandonar los juzgados de Ribeira entre gritos de asesina ha sido una mañana intensa en los juzgados de Ribeira el chicle se ha acogido a su derecho a no declarar en las dos causas abiertas contra él una estrategia de defensa que mantendrá hasta que se conozcan los resultados definitivos de la autopsia Rubén Vega ese letrado que lo ha asistido esta mañana

Voz 22 11:09 no va va a seguir con esto hasta que se conozcan más datos de los actos e íbamos a esperar a que salgan pero lo mejor es que que hablen con el señor José Ramón Sierra que es el titular que llevó a la dirección del pleito ya les manifestara él las novedades caído habiendo autorizado vale yo he venido hoy puntualmente a una sustitución

Voz 1817 11:25 vamos a esperar a los resultados definitivos dice la defensa de Enrique a su mujer Rosario Rodríguez se ha colaborado con la Justicia ha contestado a las preguntas del juez continúa investigada porque no se puede descartar en estos momentos su participación en los hechos pero ha abandonado los juzgados y medidas cautelares ir

Voz 1715 11:43 el juez ha vuelto a tomar declaración este jueves a la menor que supuestamente sufrió una agresión sexual en la casa de varios jugadores del equipo de fútbol de la ciudad se trataba en esta ocasión de que la menor aportara su versión sobre unos audios que se han sumado a esa causa sobre el vídeo del que hablábamos hace unos días en el que se ve que había

Voz 23 12:02 un joven más un Tom

Voz 1715 12:04 además un jugador más de la Arandina hasta ahora nos vamos informa Leonardo

Voz 1322 12:09 la maratoniana jornada de declaraciones que se vivía en el juzgado número uno de Aranda ha servido para poner de manifiesto las posiciones contrapuestas de acusación y defensa la primera considera que la versión de la menor no tiene resquicio porque los testimonios de todos a los que les cuenta los hechos coinciden en lo esencial la defensa aprecia por el contrario numerosas contradicciones mis Antonio Calvo es el letrado de la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor José Ángel Álvarez es uno de los abogados de la defensa

Voz 24 12:33 pese ha ratificado Suárez totalmente la versión de los hechos son como ya contado ha aparecido una cuarta persona parece ser ya dar explicación lógicamente que no había hecho nada y por tanto no no lo había mencionado por eso porque no había tenido ninguna intervención

Voz 25 12:57 os es donde donde

Voz 1715 12:59 bueno es es

Voz 25 13:01 es que mejora día hay hechos que no se compadece bien

Voz 1322 13:05 sólo hay una coincidencia ambas partes descartan que existiera violencia de los ahora encarcelados hacia la menor aunque asegura el letrado de la acusación popular que si aprecia intimidación lo que justificaría el delito de agresión sexual

Voz 1715 13:18 lo conversamos con Sonia Varea es la mujer a la que su expareja retuvo a sus hijos más allá de la fecha en la que debía devolverlos el treinta de diciembre es un caso del que se ha hablado mucho estos días el hombre está condenado por maltrato fue detenido por la policía y hoy comparecía ante la juez

Voz 26 13:33 prefiero que teniendo en cuenta ya la sentencia firme ese manda a prisión no dejen en libertad eso es lo que cero visto no

Voz 1715 13:43 antecedentes usted solo estará realmente tranquila cuando él ingresa

Voz 27 13:47 sí

Voz 26 13:48 sí por supuesto es que es que si él sale mucho que no se Androulla me todo ello está muy bien lo han pasado muy mal no sólo en el día dos días anteriores bueno pues ahora lo que necesito mía se subirán con mucho cariño y disfrutar estos días de vacaciones ahí cuando llegue en el cole

Voz 1715 14:14 esto es lo que nos decía anoche en Hora Veinticinco Sonia Varea pues la jueza de Dos Hermanas ha decidido que ese hombre ese maltratador condenado vaya a la cárcel eso que debía haber ocurrido entre otras cosas porque tenía una condena hay pendiente una orden de prisión en el Sevilla Barça de hacías Nano el deben ya está en la cárcel cumpliendo la

Voz 1541 14:33 condena firme por maltrato que tenía hay esperando ser juzgado por haber secuestrado a sus hijos por no haberlos entregado en el punto de encuentro a su madre después por haber herido con un cuchillo de grandes dimensiones a los policías que fueron a por los menores a la casa que compartía el individuo con una nueva pareja Lebron es un ex policía local de Alcalá de Guadaíra en Sevilla una jueza de dos Manas le ha prohibido comunicarse con sus hijos o acercarse a menos de trescientos metros también le ha retirado la patria potestad el ha explicado que se quedó con los pequeños porque estaba enfermo y no tenía móvil para avisar a la madre los niños tienen nueve diez años el hombre conoció en diciembre la condena en firme por malos tratos del Tribunal Supremo el juzgado en ese momento no ordenó su ingreso en prisión prefirió preguntar al fiscal se acordaba la medida dado que eran dos penas por hechos diferentes y nunca antes había sido condenado en esas estaban cuando el ex policías se negó a entregar a los niños y luego agredió a los policías

Voz 28 15:27 hora veinticinco

Voz 29 15:30 Carlitos el No me llames Carlitos tío Antonin

Voz 1715 15:33 mira te quería frena eh que acaba de ella no

Voz 4 15:37 Geox aquella mantos armarnos

Voz 9 15:39 Carlitos enorme llame esta ley no levantas la voz a tu hermano que os ponéis todos

Voz 4 15:43 la que inmediatamente ayer veinticuatro de diciembre de dos años desapareció en el centro de Madrid responde al nombre de Chencho a Alonso y apenas de hablar

Voz 7 15:53 este cinco de pero a partir de las cinco y media en La Ventana vuelve

Voz 8 16:00 la gran familia

Voz 2 16:13 cadena SER

Voz 1715 16:18 once dieciséis minutos diez y dieciséis en Canarias dos las muertes de dos inmigrantes para las que se piden explicaciones del juez ha archivado hoy la investigación que se abrió tras la aparición del cadáver de uno de los inmigrantes esta recluido están recluidos en el CIE de la nueva cárcel de Archidona el juez después de realizar las pruebas y la documentación de la que dispone da por buena la hipótesis del suicidio descarta cualquier otro elemento que obligue a depurar responsabilidades Ignacio San Martín

Voz 1050 16:47 en su auto de archivo el juez que lleva el caso considera

Voz 30 16:50 que de forma clara la muerte de este ciudadano argelino en la presión de Archidona sobre el que pesaba una orden de expulsión se debió a un suicidio sin que mediara en con participarán otras personas según el atestado policial el examen forense las cámaras revelan que nadie entró en su habitación ni hubo movimiento en el módulo en un intervalo de dieciocho horas cuando sucedieron los hechos el veintinueve de decir hombre los informes preliminares de la autopsia apuntan a la muerte por ahorcamiento sin signos externos de violencia decidido el archivo el juez rechaza también que se practiquen nuevas pruebas como habían solicitado varias ONGs y los familiares de Mohamed o que se paralicen las deportaciones de los inmigrantes internados en este centro ya que las pruebas evidencian asegura la ausencia de testigos contra esta decisión cabe interponer recurso

Voz 1715 17:33 tanto la acusación particular en representación de la hermano de Mohamed como la acusación popular reúne aquellas organizaciones que decidieron personarse en el caso denuncian que el juez ha tomado esa decisión la del archivo de la investigación sin haber practicado ni las actuaciones que habían propuesto en el momento de personarse ni las que tenían pensado pedir ayer cuando se les permitió acceder al procedimiento lo que esperaban era que el juez como mínimo les permitiera acceder a la totalidad de las acusaciones de las actuaciones perdón antes de tomar una decisión pero hay una novela de esta noche que tiene que ver con este caso pero que nos lleva hasta el país de origen

Voz 31 18:11 eh el joven

Voz 1715 18:14 ante que murió en ese decía de Archidona esta noche hemos sabido que la Fiscalía argelina ha decidido investigar las circunstancias en las que se produjo la muerte de Mohamed a Chopin

Voz 1050 18:25 así lo ha anunciado el ministro de Justicia argelino durante un pleno del Senado confirmando además que le realizarán una autopsia en cuanto repatrien su cadáver Mohamed era uno de los internos en la cárcel de Archidona sobre caer es recaía una orden de expulsión como algunas

Voz 1817 18:39 de cómo algunos de sus compañeros que han llegado en las urnas

Voz 1050 18:42 las horas Argelia hasta cuarenta

Voz 32 18:44 tú a qué club mar hace Moscú lunes gif rojos

Voz 1050 18:49 la televisión ha podido hablar con ellos aseguran que Mohamed fue golpeado en varias ocasiones en el auto del caso que ha archivado el juez Se indica la existencia de lesiones pero sólo por el ahorcamiento que provocó su muerte

Voz 1715 19:00 la noche vuelve con otras noticias que nos deja este día en Melilla el gobierno de la ciudad también ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de otra muerte la de un menor que había llegado sólo a la ciudad al que hace unos días se le tuvo que amputar un pie un accidente que había sufrido en el puerto y que permanecía bajo la tutela de la de la ciudad en un centro de menores en un centro abierto Nicolas Castellano

Voz 1620 19:22 ya dos meses que su intento de cruzar a la península desde el puerto melillense fue atropellado por el camión en el que se escondía hay como consecuencia sufrió la amputación de un pie tras recibir el alta había sido internado como menor extranjero no acompañado desde el pasado veintiséis de diciembre en el centro conocido como La Gota de Leche ataca ha aparecido muerto en su habitación la Consejería de Bienestar Social quien tenía la tutela del menor y es la propietaria del centro abierto una investigación y ha dado parte a la Fiscalía la ONG en defensa de la infancia Melilla Prodein muestra su sorpresa pide explicaciones José Palazón es indignación

Voz 33 19:54 por qué no

Voz 34 19:56 no se entiende fácilmente en eso puedo entender de qué va a ser

Voz 4 20:00 creo que gente

Voz 34 20:02 niños que niños que están en un sistema de protección sir como un niño como chavales de dieciséis diecisiete dieciocho años pueden morir de forma pues casi natural lo consecuencia de nada no es un tema preocupante

Voz 1620 20:18 en la segunda muerte de un menor extranjero no acompañado en sólo quince días

Voz 1050 20:22 ya

Voz 1715 20:23 y algo más que les venimos contando hoy es un balance del proceso de adelgazamiento que han sufrido las plantillas de la Policía Nacional de la civil después de estos últimos años de recortes de tasa cero de reposición una función pública hay miles de agentes menos hay menos vehículos sean reducidos ciertas labores policiales Gobierno ha aportado estos datos en una respuesta parlamentaria Javier Álvarez el número de policías

Voz 0689 20:48 ha sido casi en nueve mil agentes desde que gobierna Mariano Rajoy según los datos oficiales facilitados por el Gobierno como respuesta parlamentaria al Grupo Socialista todas las comunidades autónomas bajan en número de policías Madrid es la que más pierde mil quinientos agentes y la provincia de Soria es la que menos policías tiene alrededor de un centenar de policías para cuarenta mil habitantes según los sindicatos policiales España necesita unos setenta y seis mil agentes tenemos doce mil menos los sindicatos de policía consideran un fracaso la política de reposición de plazas y denuncian que el descenso de agentes repercute directamente en el ciudadano como explica Ramón Cosío del Sindicato Unificado de Policía

Voz 35 21:24 hay menos polizones no extraídos hay posibilidades unos gritos hay muchos menos policías destinados a labores de investigación digo Casino en mi policías menos que el año dos mil once pues como acogidas otra manera pues tiene la incidencia más allá de que sepa aquí en muchos casos los resultados estadísticos pero la la la consecuencia es totalmente

Voz 0689 21:45 una situación similar se vive la Guardia Civil donde la disminución en los recursos humanos continúa imparable y se sitúa en un siete por ciento menos desde que gobierna el Partido Popular en el Instituto Armado faltan por cubrir más de cinco mil vacantes en resumen en España hay quince mil agentes de policía Guardia Civil menos que hace seis años

Voz 28 22:03 hora veinticinco

Voz 36 22:08 sí

Voz 4 22:11 se acabaron las feliz

Voz 1715 22:13 las fiestas llega la cuesta desde

Voz 4 22:15 por

Voz 28 22:16 a vivir te regala pillaron hit

Voz 38 22:25 villancicos Chuck melodías

Voz 39 22:27 desde siempre envueltas en desgarradoras armonías de postración y de tristeza porque suben la luz y el gas y los peajes que a vivir quiere que al menos los villancicos

Voz 37 22:37 te sale

Voz 10 22:41 a vivir que son dos días este sábado a partir de las nueve de la mañana y el domingo desde las ocho una hora menos en Canarias con Lourdes Lancho

Voz 1715 22:56 hasta ahora hemos votado lo fundamental de lo que ha ocurrido estos días pero no es lo único y otras noticias que repasamos con la Chopin

Voz 1050 23:02 con un gran incendio que todavía continúa en un desguace ha generado una intensa humareda muy negra visible desde varios puntos de la ciudad el fuego se ha producido en una zona industrial en un desguace de materiales industriales vehículos no ha habido daños personales al ocurrir lejos de las viviendas activado el Plan de Protección Civil desde hace una hora la alcaldesa de la ciudad junto con el concejal de Seguridad están reunidos con los responsables de Bomberos y Policía para evaluar la situación y riesgos de este incendio en Coín Málaga han muerto dos personas por herida de arma blanca durante una reyerta multitudinaria de las otras cinco han resultado heridas los testigos describen lo sucedido como una auténtica batalla campal con palos y navajas los vecinos han reclamado protección a las autoridades por temor a nuevos altercados la Guardia Civil ha desplegado un dispositivo por toda la localidad malagueña irán al tran tiene un nuevo enemigo ahora en casa es un veterano periodista que va a publicar un libro sobre la llegada del magnate a la Casa Blanca en él se encuentran las excéntricas manías del actual presidente de los Estados Unidos recoge hasta doscientas declaraciones de su círculo más cercano como la del ex jefe de estrategia política de la Casa Blanca Steve Banon los abogados de Trump ya han avisado que preparan acciones legales contra él

Voz 1715 24:11 por un posible delito de difamación bueno todavía nos queda algo más por cierto mañana tenemos edición normal de Hora Veinticinco empezaremos a las ocho de la tarde terminaremos a las once y media habrá tiempo para la gastronomía a las nueve hemos decidido pedir a gente de ese mundo que haga sus propias cartas a los Reyes Magos bueno mañana lo mañana lo escuchamos mañana horario normal hoy Nos queda todavía escuchar dietario

Voz 4 24:33 el dietario

Voz 16 24:37 eso es opinión bastante extendida que es podría ser candidato soberanista a la presidencia de la Generalitat más adecuado para la nueva legislatura por eso es especialmente relevante la decisión que los jueces tomen sobre el recurso contra la prisión preventiva ex vicepresidente catalán que hoy se ha visto en el Tribunal Supremo a Oriol Junqueras de talante más reflexivo y menos impetuoso que Carles Puigdemont se le atribuye incluida suficientes fue el mundo independentista para liderar un cambio de estrategia se necesita un corredor de fondo y de Oriol Junqueras parece que lo es independentista desde siempre necesidad de gustar nada hay sabe perfectamente que el camino es largo que los atajos llevan al precipicio desde un punto de vista político que yunquera saliera en la cárcel debería ser un elemento de distensión y en este sentido sorprende la ciudad de la fiscalía para evitarlo la justicia tiene razones que la política no siempre entiende aunque sea la política la que ha metido los jueces no conflicto que nunca les debería haber llegado la importancia de la independencia de la justicia es indiscutible aunque en la práctica la distancia entre el principio de la realidad sea grande pero es innegable que en un caso como éste las decisiones los jueces tendrán consecuencias políticas graves y que también para ellos reza el dilema Severiano entre la ética de las convicciones y la ética la responsabilidad Hora Veinticinco Pedro Blanco

Voz 9 25:59 sí que ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en la red

Voz 10 26:04 arroba ahora veinte

Voz 9 26:05 cinco quien Facebook hora25

Voz 4 26:11 tenemos preguntas cuál es esa

Voz 40 26:13 apuesta política que usted pretende cumplido esos críos es pérdida de papeles o que el burro está dispuesto a hacer política además de ese inmovilismo y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente

Voz 4 26:27 iremos buscando respuestas sí o no

Voz 10 26:30 unas a viernes de seis de la mañana doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER sigue La Ser

Voz 33 26:48 no

Voz 2 26:50 queríamos un resultado mejor pero no debemos

Voz 41 26:52 evitar que la CDU CSU es el grupo más Nico acaba de salir del barrio nombre corría que Alí le dijo esto es por mi familia por el Islam y luego le clavó un cuchillo

Voz 2 27:10 sí a Uruguay corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 19 27:38 esta declaración televisiva de Ana Orantes desencadenó su muerte

Voz 42 27:43 era de Cuende de los pero te dan econtrala la pared me ponían la cara así la carpa sin yo podría terminar

Voz 19 27:51 hace unos días veinte años después de su asesinato Raquel hija Diana envió una emotiva carta te este la Cadena Ser

Voz 42 27:59 me gustaría decirte que tu testimonio ha quedado marcado en la memoria de un país que hoy en día te recuerda

Voz 19 28:05 veinte años del asesinato de Ana Orantes documental sonoro producido para Podium podcast por la periodista Noemí López Trujillo reconstruye los hechos analiza qué falló para que el sistema no la protegerse a pesar de sus denuncias y reflexiona sobre lo que ha cambiado en nuestra sociedad Veinte años después del asesinato este domingo a las nueve de la noche una hora menos en Canarias en la Cadena Ser y la historia al completo en Podium podcast punto com

Voz 43 28:35 no

Voz 10 28:37 escuchas la tu radio en tu móvil imputable en tu ordenador y ahora también en diez de tu televisor

Voz 9 28:45 Andrés sintoniza luego tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio Little en España era de mando si escucha tu Radio la Cadena Ser en tu escucha

Voz 7 29:04 el dieciséis de noviembre de mil ochocientos cincuenta y cinco El misionero británico David Livingstone descubre las cataratas Victoria Hilda su aventura ser aventurero tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti Il síguenos en Ser aventureros punto es y en redes sociales

Voz 28 29:33 Belén Kathryn hacer

Voz 7 29:37 la protección de confidencialidad de las fuentes es un principio clave del periodismo

Voz 2 29:42 el libro de estilo de la cara

Voz 44 29:44 de Nasser editado por Taurus ya a la venta

Voz 10 29:53 corren nuevos