Hora 25 (05/01/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1715 00:00 andan los Reyes Magos soportando temporales es mucho más cómodo y hacer hora25 son las ocho las siete en Cannes

Voz 0580 00:28 vamos d6 pasan por aquí a lo largo de la tarde noche nos van a encontrar a todo el equipo de hora25 de guardia

Voz 1715 00:34 muy buenas tardes Oriol Junqueras asume que va a seguir en prisión llama a los suyos a la resistencia pacífica se mensaje del ir de de Esquerra después de confirmar que los jueces del Supremo no le conceden la libertad porque estiman que Junqueras no ha renunciado a la vía unilateral creen además que hay riesgo de reiteración delictiva le dicen que ser un cargo electo no le exime de sus responsabilidades penales Esquerra anuncia que va a recurrir a la justicia europea seguís habría en declaraciones a la Agencia Catalana de noticias

Voz 1895 01:00 claramente en profunda la dosis yo lamentamos profundamente la decisión aunque no nos sorprende jurídicamente no se aguanta por ningún sitio una vez más Junquera explicó que es un hombre de paz Kayes uno coma uno

Voz 0919 01:13 en Bruselas Carles Puigdemont ha definido yunquera hacia

Voz 1715 01:15 los líderes de las entidades soberanistas como rehenes de la justicia española con el ex presidente en el exilio Junquera es en la cárcel Inés Arrimadas sin apoyos suficientes se complica la investidura del nuevo Gobierno aun así la candidata de Ciudadanos agotará todas las posibilidades lo decía esta mañana en Hoy por hoy

Voz 2 01:30 pues hay diputados que tienen acta de diputados que tienen que votar en una sesión de investidura de manera presencial pues que están huidos de la justicia no es fácil pero desde luego nosotros tenemos la obligación moral de tener previstos todos los escenarios y de intentar luchar hasta el final

Voz 1715 01:46 este cinco de enero también miramos a los tribunales por la corrupción el PSOE ha recorrido los cambios de magistrados que juzgarán la caja b del PP cambios impulsados por Concepción Espejel repudiada por su cercanía con los populares y que apartado al juez que citó como testigo a Mariano Rajoy en el caso Gürtel en Madrid la oposición denuncia que el Gobierno de Cristina Cifuentes retiene documentación del Canal de Isabel Segunda que exige la asamblea en la investigación del caso Lezo Dolores González ex presidente de la Comisión contra la corrupción en el Parlamento autonómico no cuenta

Voz 3 02:13 ha dicho que no se puedan entregar el Gobierno del PP se escuda en un informe de un organismo nombrado por el propio Gobierno utilizan una falsa coartada jurídica para obstruir y eludir la transparencia y la rendición de cuentas

Voz 1715 02:24 seguimos desmenuzando parte de ese sumario de la operación Lezo trascripción en la que el hermano de Ignacio González reconoce la existencia de comisiones ilegales en la compra de una empresa brasileña por parte del canal y en los juzgados de Ribeira el chicles se queda cada vez más solo Pablo Morán buenas tardes hola

Voz 4 02:55 ha sido un accidente como tú confiesa esperamos que sea no es así os obviamente nosotros planteamos un escenario muy distinto no como defensa sino porque los del asunto una simple cuestión de confianza se cliente nos miente

Voz 1817 03:12 los otros podemos hacer el tonto pero además

Voz 1667 03:14 defensor del Pueblo investiga ya las dos últimas muertes conocidas de inmigrantes en nuestro país la familia de una de ellas del joven argelino muerto en Archidona anuncie recurso contra el archivo del caso su abogada quiere saber por qué se aisló al joven durante horas

Voz 5 03:26 a mí el normal y es algo que requiere de una explicación en la propia ley de Extranjería prevé que cuando una persona se le aparta en una habitación individualizada primero nunca podré tener encubrir un castigo y en segundo lugar es algo de lo que se tiene que informar inmediatamente

Voz 1667 03:43 lucharemos a los sindicatos de sanidad el Gobierno mantiene bloqueadas y sin cubrir noventa mil plazas para centros y hospitales públicos que ya están acordadas y presupuestadas con Hacienda y estaremos en Estados Unidos hoy se ha publicado fuego furia el libro que describe la presidencia de Donald Trump con testimonios recogidos dentro de la Casa Blanca son autores Michael

Voz 6 04:02 un Higinio

Voz 7 04:05 Ellos dicen que es una moral un idiota ante una competición a la hora de definirlo seamos claro este hombre no le escucha muy Trump en Twitter cómo no

Voz 1667 04:18 dice que este libro está lleno de mentiras tergiversaciones y fuentes que no existe

Voz 0919 04:22 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes tenemos jornada de la Euroliga de baloncesto de juega un partido en Turquía ahora mismo en el tercer cuarto el Baskonia está perdiendo con el Fenerbahçe cincuenta y ocho cincuenta y seis luego a las nueve menos cuarto

Voz 1667 04:35 juega en Madrid el partido entre el Real Madrid

Voz 0919 04:38 Maccabi de Tel Aviv y de cada jornada de Liga noticia en el Real Madrid baja de Sergio Ramos el central blanco tiene una lesión muscular en el sóleo estará dos semanas sin poder jugar se pierde los partidos de Liga ante Celta Villarreal

Voz 1715 04:50 los Reyes Magos han traído algo buen regalo que nos hacía falta agua agua y nieve practicamente toda la mitad peninsular está o va a estar en alerta por viento lluvia por nevadas Luis vitales los

Voz 8 05:03 calles magos las próximas horas tendrán que trabajar mejor con impermeable porque la lluvia base protagonista en gran parte del país menos en el Mediterráneo va a ser una noche lluviosa incluso con alguna tormenta con ambiente fresco en Canarias de momento pocas nubes sobre todo al sur de las islas el sábado la lluvia llegará al Mediterráneo sobre todo por la tarde las nevadas por encima de setecientos metros serán importantes en el centro del país bajará las temperaturas el domingo a un hará más frío y atención porque nevará por encima de los quinientos metros en el centro y en el norte del país las lluvias más importantes en el Cantábrico y en zonas del Ebro

Voz 1715 05:36 ha empezado ya Hora veinticinco Pablo esas lluvias que nos cantaba Luis

Voz 1667 05:39 me han obligado a adelantar o incluso suspender el desfile de los reyes magos como ocurriera en Zamora donde han podido desfilar lo hacen con el paraguas en la mano es cabalgatas están en marcha y nos vamos a una de ellas a la de Madrid donde por cierto olla desfilado señores problemas a cabalgata de Vallecas con la participación de la Drac la prohibida en las calles de Madrid soportando la lluvia por momentos Jesús blanquiño buenas tardes

Voz 9 06:02 buenas tardes Pablo estamos ahora mismo en Cibeles enfrente del escenario al que van a subirse en unos minutos Sus Majestades los Reyes Magos también lo hará la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena ahora mismo bueno pues habrán pasado unas ocho carrozas estaban encabezadas por la estrella de la Navidad ya cabal pasará Albert Einstein que representa precisamente bueno la temática de esta cabalgata en la que los protagonistas son inventores invento horas y en la que se van a repartir diez mil kilos de caramelos este año veintitrés carrozas dos de ellas nuevas como la del Teatro Real que se suma esta celebración que va a terminar con el discurso de la alcaldesa de Manuela Carmena y con un espectáculo de pirotecnia en uno

Voz 1667 06:33 minutos gracias Jesús antes de veinticinco volvemos con las tradiciones de este cinco de enero ocho y siete

Voz 1667 07:43 Pablo Morán un saco de carbón para Oriol Junqueras éste cinco pero el líder de Esquerra pedía su excarcelación pero el Supremo le ha respondido con un durísimo auto que ratifica la imputación por supuestos delitos de rebelión sedición malversación de fondos públicos han pesado más desde luego los hechos consumados que la apelación de ayer de Junqueras ante los magistrados a favor de su pacifismo y su fe cristiana para convencer al tribunal de su apuesta por el día luego finalmente no ha sido así por unanimidad de los tres jueces de la Sala de lo Penal del Supremo han acordado mantener en prisión al ex vicepresidente de la Generalitat porque aprecian que no ha renunciado a la vía unilateral y que si sale de la cárcel hay riesgo de reiteración delictiva los magistrados recuerdan a Junqueras que ser cargo electo el veintiuno D no le exime de sus cuentas pendientes con la Justicia le dicen también que se puede defender la independencia pero dentro de la ley y le reprochan que no hicieran nada para evitar actos violentos en Cataluña Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 08:38 buenas tardes será la primera vez en que la Sala de Apelaciones del Supremo se pronunciaba sobre el ex y lo ha hecho para contradecir todos y cada uno de los argumentos de defensa de los imputados Oriol Junqueras debe seguir en la cárcel de Estremera porque dicen no hay ninguna garantía de que no vaya a seguir buscando la independencia de Cataluña por vías ilegales si queda en libertad en las elecciones del veintiuno de diciembre no son una garantía para los estrados todo lo contrario destacan que ahora cabeza de lista de Esquerra es candidato a ser president de la Generalitat y que eso le coloca en una posición preponderante para tomar decisiones clave entiende por tanto que el riesgo de reiteración delictiva no ha disminuido en las últimas semanas y le hacen responsable de los altercados violentos por ejemplo del veinte de septiembre en Barcelona reconocen que ni participó directamente los disturbios ni dio ninguna orden para que nadie cometiese actos violentos pero sí que la hoja de ruta independentista que ayudó a diseñar contaba con instrumentalizar esa violencia Por último los jueces también dicen a Oriol Junqueras que no es un preso político dicen que nadie es perseguido

Voz 1667 09:31 Ander una idea esta misma tarde el propio Juncker ha respondido al auto en las redes sociales un mensaje en el que pide a los suyos mantenerse fuertes y unidos a transformar la indignación en coraje y perseverancia la rabia en amor y les anima a resistir igual que hará él dentro de la cárcel el bloque independentista catalán ha respondido con virulencia a la decisión de los tres jueces del Supremo les llama carceleros les acusan de mantener entre rejas injustamente a rehenes como Junqueras o los líderes de las entidades soberanistas los Jordi en Esquerra Republicana anuncian ya la presentación de un recurso ante la justicia europea a Barcelona Pol Foradada en Esquerra no ha sorprendido la decisión pero defienden que jurídicamente no se aguanta por ningún sitio y menos después de que Junqueras ayer reiterara que es un hombre de paz y que apostará por la vía del diálogo seguirán plantando batalla también en Europa lo dicho Sergi Sabrià portavoz republicano en declaraciones a la

Voz 1895 10:22 Arana o no entendemos en ningún caso la decisión que se ha tomado pero no lo dejaremos aquí continuaremos batallando ante el Supremo pero también lo llevaremos a instancias europeas para que sean los acabe dando la razón Juncker cuanto antes pueda estar en su casa con los

Voz 1667 10:37 lo de uso contundente Carles Puigdemont en las redes sociales hablando de rehenes políticos y de un escándalo que avergüenza dice a cualquier demócrata con un mínimo sentido de la justicia pero las críticas no llegan sólo desde el bloque independentista el PSC respeta la decisión del Supremo pero encuentra desproporcionada la prisión preventiva más tajante la alcaldesa de Barcelona

Voz 1817 10:57 sobrante aquí es es una apoyaría

Voz 1667 10:59 el Cézanne que lo tilda de locuras de un sin sentido es una terrible noticia dice Colau para Junqueras su familia para la democracia y ojo porque como decíamos en portada con Junqueras en prisión Carles Puigdemont en Bruselas e Inés Arrimadas en apoyos suficientes Se complica la investidura se complica la formación del nuevo Gobierno de la Generalitat y por tanto aumenta el riesgo de la necesidad de una repetición electoral la candidata de Ciudadanos asegura que al menos por ellos van a cumplir hasta el final lo decía esta mañana en Hoy por hoy

Voz 2 11:27 pues hay diputados que tienen acta de diputados que tienen que votar en una sesión de investidura de manera presencial pues que están huidos de la justicia no es fácil pero desde luego nosotros tenemos la obligación moral de tener previstos todos los escenarios y de intentar luchar hasta el final

Voz 1667 11:43 de momento el bloque independentista cierra filas hoy a favor de Carles Puigdemont insisten en que es la alternativa no se plantean ese plan B Junqueras que reivindicaba ayer el diputado Gabriel Rufián dentro de Esquerra incluso reconocen que lo que toca ahora es esperar el regreso del ex president escuchan a Sergi Sabrià esta mañana en Radio Euskadi

Voz 12 12:01 estos casos sólo hay un plan el plan es el punto común entre los independentistas son los ganadores esté en esto trabajamos en este caso es más complejo y por lo tanto estamos un poco a la espera de ver a cuál es la propuesta de Cataluña para hacerlo efectivo no yo creo que es su programa en este caso su propuesta era muy clara si quieres que vuelva común vota Puigdemont por lo tanto ahora un poco a la espera de ver cómo esto se hace efectivo

Voz 13 12:27 lo hemos que ocurre en los próximos días en la agenda de

Voz 1667 12:29 previsiones de dos mil dieciocho Se incluye la celebración de uno de los juicios por corrupción que ha llenado más páginas en la prensa y minutos de tertulias en radio y televisión estamos hablando del juicio por la caja B del Partido Popular los socialistas que ejercen de acusación en este proceso acaban de recurrir los cambios ejecutado recientemente para reemplazar a los miembros del Tribunal de ese juicio son cambios impulsados por Concepción Espejel una magistrada recusado precisamente por su afinidad al Partido Popular y cambios que han provocado la salida del juez que forzó la declaración como testigo de Mariano Rajoy en el juicio de la Gürtel informa Miguel Ángel Campos

Voz 0055 13:05 el PSOE ha presentado dos recursos de alzada al Consejo del Poder Judicial contra los cambios en el tribunal que tendrá que juzgar el caso de la caja b del PP y el resto de piezas de la Gürtel cambios que han provocado la salida del juez que obligó a declarar a Rajoy como testigo los recursos se basan en dos aspectos fundamentales que la magistrada Concepción Espejel propuso los cambios votó a favor de ellos cuando había sido recusara por su afinidad al PP yen la inclusión en el futuro Tribunal del juez Juan Pablo González el Partido Socialista acusación popular entiende que González no puede formar parte de la terna de magistrados que juzgarán estos casos porque han expirado sus prórrogas de comisión de servicios debe regresar a su destino lo que le impide ser miembro de la Sala que debe juzgar

Voz 1667 13:48 los de el sumario del caso Lezo hoy les estamos contando otra declaración de uno de los imputados que reconoce el tráfico de comisiones ilegales en las operaciones del Canal de Isabel Segunda Se trata de una conversación en la que Pablo González hermano del ex presidente Ignacio González reconoce que su mano derecha Edmundo Rodríguez Sobrino les confirmó la existencia de comisiones a repartir en una de las operaciones clave de esta trama la compra de la empresa brasileña emisario por parte del canal por cierto la oposición en Madrid está denunciando que el Gobierno de la Comunidad el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes está intentando retener todo el tiempo que sea posible documentación sobre esta empresa pública sobre el Canal de Isabel Segunda es una documentación que lleva meses reclamando la Asamblea de Madrid informa Javier Bañuelos

Voz 0861 14:33 el Gobierno de Cifuentes se resiste a enviar esa información no la entregarán a pesar de que el juez del caso Lezo levantó hace días el secreto de sumario El secreto de la causa fue precisamente uno de los argumentos utilizados por aporta el sol para negar las actas del canal a la oposición la presidenta de la Comisión de corrupción en la Asamblea de Madrid Dolores González Pastor denuncia que Cifuentes no puede seguir ocultando ese información

Voz 0919 14:58 a todos los grupos de la oposición

Voz 3 15:01 me ha dicho que no se puedan entregar el gobierno del PP se escuda en un informe de un organismo nombrado por el propio Gobierno utilizan una falsa coartada jurídica para obstruir y eludir la transparencia y la rendición de cuentas

Voz 0861 15:12 la Comunidad de Madrid ha enviado un escrito al Consejo General del Poder Judicial para que les aclaren si están obligados sonó a dar esa información sorprendentemente hicieron la misma consulta en el mes de agosto al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón

Voz 14 15:28 hora veinticinco

Voz 1 15:57 hora veinticinco

Voz 16 15:58 ocho y dieciséis siete dieciséis en Canarias

Voz 1667 16:01 lo Morán el chicle está cada vez más solo hoy han declarado ante la jueza de Ribeira dos de sus familiares dos de sus cuñados que junto a su esposa habían estado dando cobertura su coartada que les situaba fuera del posible lugar del crimen los dos han desmentido esa versión e incluso su abogado se plantea dejar el caso si finalmente la autopsia ratifica que hubo agresión sexual algo que a Boeing sigue negando a día de hoy Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 16:26 los resultados de la autopsia serán claves para resolver el caso serán también decisivos para la defensa de Enrique si hay indicios de agresión sexual el equipo de abogados de chicle

Voz 1667 16:34 abandonara el caso Ramos Sierra su abogado que sí

Voz 4 16:37 miente con con la defensa esperamos que sea siglas así los obviamente nosotros planteamos un escenario muy distinto no como defensa sino los del asunto una simple cuestión de confianza se cliente nos miente

Voz 1817 16:52 los otros prorruso de Luton tu preguntan en los juzgados de Ribeira continúa la instrucción esta mañana han declarado como testigos los cuñados de Enrique y lo han dejado sin coartada convencidos tras ver las pruebas contra él

Voz 0055 17:03 de qué es culpable si es culpable y tiene

Voz 1817 17:05 cumplir Safont y todo apunta que si esto decía su cuñada ante las cámaras de Telecinco en chicle se queda a cada vez más solo ni su esposa ni sus cuñados lo respaldan también hay dudas entre los abogados que lo defienden el lunes se reunirán de nuevo con él en la cárcel para entonces esperan tener ya los datos de la autopsia

Voz 1667 17:22 otro suceso de esta misma tarde nos lleva ahora a Valencia las fuerzas de seguridad han detenido a una pareja una joven pareja de sólo veintiséis años acusados de agredir a su bebé de sólo dos meses uno seguramente que es algo más de una agresión porque el pequeño está ingresado en cuidados intensivos Valencia Inma Pardo

Voz 0808 17:39 la niña ya tutelada por la Generalitat Valenciana ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro hospitalario con varias hemorragias intracraneal según informa la Jefatura Superior de Policía las valoraciones realizadas por los médicos confirmaron que las lesiones que presentaba la menor no se correspondían con un golpe sino con el conocido como síndrome del bebé zarandeado por lo que sospecharon que pudiera haber sido sacudida con violencia sus padres han sido ya detenidos Se trata de dos jóvenes de veintiséis años ya han pasado a disposición judicial previamente les fue retirada la tutela de la menor de la que se ha hecho cargo la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusive hasta que concluya la investigación

Voz 1667 18:16 entre tanto el Defensor del Pueblo ha puesto a investigar las dos últimas muertes conocidas de inmigrantes en nuestro territorio la del menor confirmada ayer en un centro de acogida de Melilla el supuesto suicidio del joven argelino en la cárcel de Archidona caso este último archivado ayer por la justicia al dar por buena la versión del suicidio informa Nicolás Castellano según ha podido saber

Voz 1620 18:36 la Cadena SER el Defensor del Pueblo Se dirigido ya a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma para pedir una explicación de lo sucedido con este menor marroquí que hace dos meses había sufrido la amputación de un pie al atropellar el camión con el que pretendía colarse no Ferri y cruzará la Península Francisco Fernández Marugán ha dado orden a sus técnicos para abrir una investigación de oficio sobre la muerte del menor Sofía han encontrado ayer

Voz 0962 18:57 en el centro de protección La Gota de Leche en Melilla

Voz 1620 19:00 donde llevaba ya nueve días el Defensor del Pueblo pide a Mary a Melilla investigar también la muerte de otro menor tutelado hace quince días dice esta fuente Se trata de la tercera investigación de oficio que abre esta institución sobre la muerte de inmigrantes que se ha puesto en marcha en las últimas dos semanas porque también está investigando por su cuenta la muerte del argelino Mohamed en la cárcel de Archidona

Voz 13 19:22 con algunas de las urgencias del país colapsadas

Voz 1667 19:24 la epidemia de gripe escuchen este dato que les cuenta hoy la Cadena Ser el Gobierno mantiene con

Voz 0919 19:28 G heladas y sin cubrir hasta noventa

Voz 1667 19:31 mil plazas públicas de especialistas sanitarios son plazas que ya están autorizadas que están acordada así presupuestadas con Hacienda pero que todavía no se han adjudicado pese a la celebración incluso de oposiciones informa Laura Marcos

Voz 1276 19:43 la mayor parte de estas vacantes sin cubrir están en Andalucía Valencia Madrid y esto a pesar de que la saturación en las urgencias de la capital ha obligado a contratar a mil profesionales in extremis para encarar la campaña de la gripe pero son hasta treinta mil los médicos enfermeras celadores que se han presentado a una o varias oposiciones en los últimos cuatro años y que aún no saben si se les ha adjudicado una plaza están autorizadas presupuestadas pero falta iniciativa política según denuncia Javier Martínez portavoz de Sanidad de CSIF

Voz 17 20:11 la intención no sólo de los resultados están filmando convocatorias a ver el desbarajuste

Voz 1276 20:18 esas treinta mil plazas se solapan con otras sesenta mil de una oferta extraordinaria que también está bloqueada y que debería servir para convertir en fijos a los interinos que actualmente cubren tres de cada diez puestos en la sanidad pública el Ministerio de Hacienda se comprometió en marzo es reducir la temporalidad al ocho por ciento desde dos mil doce cuando empezaron los recortes la sanidad ha perdido más de catorce mil

Voz 1667 20:41 hasta ayer el exterior el libro de Donald Trump hoy se ha publicado fuego y furia el libro que describe la presidencia de el magnate con testimonios recogidos dentro de la propia Casa Blanca Trump no sale muy bien parado como se imaginaban de hecho ha intentado frenar su publicación y hoy mismo ha desacreditado el texto al decir que está lleno de mentiras tergiversaciones fuentes que no existen informa Victoria García

Voz 1460 21:02 no han salido finalmente a la venta el libro furia hay fuegos sobre la Casa Blanca ayer presidente Trump su autor Michael Wolff no puede estar más encantado con la publicidad gratuita que obtiene del presidente de sus acólitos criticando el contenido del libro después de ciento cincuenta entrevistas con sus asesores y colaboradores más cercanos incluido Astiz Banon el que fuera su estratega principal Wulff tiene claro que el presidente ocho han peso en infantil y letrado del que dudas sobre su capacidad para dirigir el

Voz 7 21:31 hay ellos dicen que es una moral un idiota una competición a la hora de definirlo seamos claro este hombre no le escucha

Voz 1460 21:45 esos son los detalles preocupantes los menos su manía persecutoria su hoy hay un miedo irracional a morir envenenado la costumbre de tirar sus camisas al pedir que las dejen ahí os sus caprichoso insultos para con sus colaboradores cuando éstos no están delante

Voz 1667 22:02 a las nueve este cinco de enero llenamos la antena de Hora veinticinco con deseos de los Reyes Magos del mundo de la cultura y la gastronomía dos apuestas fijas para nuestra segunda hora de los viernes y a las diez más información la mirada semanal de Luis García Montero y la tertulia hoy con Juan Carlos Jiménez Carlos Cué que Cristina de la Hoz que nos avanza ya sus claves de este cinco de enero

Voz 0436 22:22 la Sala de Apelaciones el Tribunal Supremo no se ha salido del guión ya ha rechazado la puesta en libertad del líder de ERC Oriol Junqueras de verdad pensaba que con esa reiteración místico religiosa sobre sus creencias y su fe iba a salir en libertad tan mal asesorados abogado no se da cuenta que lo único que deba ceder esa acatar una legalidad la de la Constitución que muchos de sus corre Legionarios sigan negando Puigdemont clama que el Estado ha convertido en rehenes a los presos que él dice políticos pero nos ofrece para un generoso trueque nos ofrece para cambiarse por uno de ellos que es lo que se hace en estos casos va a cumplir su compromiso de volver a España para presentarse a la investidura siguen las negociaciones para la formación de la presidencia del Parlamento catalán Arrimadas parece luchan en vano por alzara uno de los suyos a esa responsabilidad los independentistas no están por la voz pero tampoco podemos Se tantos ha apelado a la transversalidad ya la superación de la política de bloques por qué motivo En Comú Podem niega que el partido que ha ganado las elecciones asuma ese cargo

Voz 16 23:28 hay tradiciones de este cinco de enero a las que no queremos

Voz 1667 23:31 CEAR una de ellas es la de conseguir que ningún niño se quede sin juguete esta noche y es lo que cada año desde hace más de medio siglo intentar Radio Barcelona a través de Cap nen sense Georgina que está en marcha como pueden escuchar de fondo están en plena emisión del programa y creo que podemos escuchar algo incluso saludar a su conductor a Rosa Eva Díaz vamos a ver si tan bestia no graves

Voz 1817 23:53 el artículo es que hay mucho mira estamos ahora en directo en Hora Veinticinco por favor Raúl dio que puedes decirnos que indica el marcador de carne en Sense Georgina cuatro mil cuatrocientos cuarenta euros

Voz 18 24:08 hola Rosa cómo va todavía que bien no veo qué bien que no nos salvamos

Voz 1667 24:13 las ondas qué tal va aquello fue bien

Voz 1817 24:15 has de estar de nuevo juntos Pablo además de compartir contigo de compartir con los amigos de Hora veinticinco esta alegría que hace una hora y veinticuatro minutos que ha empezado carnets en seis Yurena ya tenemos cuatro mil cuatrocientos euros

Voz 0962 24:28 en cincuenta y siete objetos cincuenta euros siete objetos que se pueden licitar llamando al noventa y tres tres cuatro cuatro catorce diez y que nos pueden llamar desde cualquier sitio noventa y tres tres cuatro cuatro catorce once hasta que ahora compañeros hasta qué hora digo hasta las tres de la madrugada estaría

Voz 1817 24:44 tenemos objetos que van desde Messi hasta Paul Auster

Voz 1667 24:47 muchísimas gracias compañeros mucha fuerza para ese especial Cap nen sense llovizna en Radio Barcelona así hemos llegado a las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 19 24:55 seguimos

Voz 1 25:07 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:19 buenas tardes los Reyes Magos ya están en Madrid la principal cabalgata de la comunidad recorre el centro de la capital desde hace casi dos horas y está a punto de llegar a Cibeles pasada muy pasada por agua pasada por agua también la cabalgata de Puente de Vallecas que lejos de las críticas y las polémicas ha salido con total normalidad carroza LGTB incluida

Voz 21 25:38 bueno yo creo que polémica ninguna yo creo que es una carroza como otra cualquiera y aquí lo que interesa a que los niños disfruten sí que va pasó

Voz 22 25:53 yo de que haya otras ideas ilusión miran la carroza

Voz 1915 25:59 el otro desfile de la tarde esta en las carreteras de la comunidad donde los desplazamientos de este fin de semana en las lluvias

Voz 1620 26:04 han provocado muchísimos atascos en las últimas horas

Voz 1915 26:07 vamos a ver cuál es la situación ahora mismo DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 23 26:11 bueno hasta después hasta ahora ha regresado la normalidad en las carreteras de la Comunidad tan sólo tenemos una incidencia destacar en la A tres en Rivas Vaciamadrid un accidente complica la circulación de entrada a la capital tengan mucho cuidado si iban a transitar por esta vía en el resto de carreteras hasta ahora se circula con normalidad eso sí llueve en la capital así que tengan mucha precaución y además ante la previsión de nieve que hay a lo largo de este fin de semana desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que planifican adecuadamente sus viajes consulten la información sobre la previsión meteorológica antes de salir a la carretera y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno

Voz 1915 26:48 el caso Púnica se lo hemos contado hoy en la ser la actual viceconsejera de Presidencia en la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso pidió por correo electrónico al conseguidor Alejandro de Pedro una página web para Esperanza Aguirre el correo está incluido en un informe de la UCO que sitúa Diaz Ayuso como canal de comunicación entre de Pedro y la cúpula del PP en Madrid para la contratación fraudulenta de servicios de reputación pagados con dinero público la UCO no concluye que la viceconsejera estuviera al corriente de los métodos ilícitos de pago entre tanto odio el caso del caso Lezo los grupos de la oposición vuelven a reclamar a la Comunidad las actas de las reuniones del consejo del Canal de Isabel Segunda para continuar con la investigación política de esta trama la presidenta de la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea Dolores González Pastor asegura que el Gobierno de Cifuentes ya no puede seguir ocultando esa información un juez ha dicho que no soportan

Voz 3 27:35 entregar el gobierno del PP se escuda en un informe de un organismo nombrado por el propio Gobierno perjudicando incluso comparecientes investigados que están reclamando al Consejo Nacional de transparencia utilizan una falsa coartada jurídica para obstruir y eludir la transparencia y la rendición de cuentas

Voz 1915 27:50 ya ha quedado en libertad provisional el hombre que agredió brutalmente a su pareja intento provocar un accidente de tráfico cuando volvían a casa en la noche de Nochevieja la juez le ha prohibido acercarse a la víctima que continúa herida con pronóstico reservado dijo Serradilla

Voz 1620 28:04 qué ocurrió cuando volvían en coche de una cena con unos amigos a pesar de que estaba siendo agredida la mujer consiguió llegar a su casa y fue al bajarse del coche cuando el hombre comenzó a golpearla y amenazarla después subió a su casa y fue entonces cuando la mujer pudo avisar a un amigo que llamó a la policía según fuentes policiales en el momento de su detención el hombre reconoció los hechos el agresor ha quedado en libertad pero la magistrada también ha dictado una orden de protección para la mujer por lo que el hombre no podrá acercarse ni comunicarse con ella al hombre de momento se le imputan delitos de lesiones y maltrato según los agentes que atendieron a la mujer tras la agresión no existen denuncias previas contra su

Voz 1915 28:41 pareja los trabajadores de Airbus los autobuses que unen la capital con la sierra noroeste están a punto de desconvocar la huelga que mantienen desde hace meses para reclamar una mejora en las condiciones de seguridad durante su jornada laboral la plantilla se va a reunir esta noche para decidir si ratifica el acuerdo alcanzado con la empresa Raquel Fernández

Voz 24 28:57 se trata de aumentar el tiempo de revisión de los autobuses en el llamado to hay deje a cincuenta minutos devengo para los servicios nocturnos y las franjas horarias existentes en los turnos partidos revisar el tiempo real que se tarda en cubrir los trayectos para lo que se creará una comisión

Voz 25 29:14 claro está muy muy muy próxima que quizás nosotros andábamos buscando la no echaría hacen samplers los compañeros

Voz 1915 29:28 Irujo tiene ciento treinta conductores y presta servicio AVE indie seis localidades de la zona noroeste de la región el colectivo inició el pasado ocho de octubre la huelga nos vamos llueve y mucho en Madrid y va a seguir así durante todo el fin

Voz 0962 29:42 semana a esta hora tenemos nueve grados en el centro de la capital Feli noche Reyes

Voz 1 30:03 hora veinticinco Deportes con

Voz 0436 30:08 sus Gallego

Voz 0919 30:13 qué tal muy buenas tardes bienvenidos ahora veinticinco Deportes esta noche de Reyes que esperamos desde el programa sea feliz para todos los que estáis ahí al otro lado de la radio era preguntamos cómo está la jornada de Euroliga que ya está jugando el Baskonia partido en Turquía ante el Fenerbahce luego estaremos en Madrid donde juega el Real Madrid con el Maccabi pero queremos empezar el programa con la voz de dos entrenadores dos testimonios de hoy que son noticia el primero es el el técnico del Athletic de Bilbao El Cuco Ziganda está preparando el partido de Liga ante el Alavés pero a él le han preguntado por el asunto de actualidad en los últimos días el posible fichaje de Kepa Arrizabalaga por el Real Madrid algunos medios anuncian que el portero del Athletic ya pasado reconocimiento médico con el club blanco el Madrid lo desmiente hoy le preguntaron a Ziganda en rueda de prensa sobre esa pose

Voz 7 31:01 sí le visita fugaz a Madrid de Kepa para pasar el reconocimiento médico Isabel todas

Voz 0919 31:07 ya lo considera su jugador

Voz 27 31:10 yo no tengo ni idea Hay nosotros lo que decir pero no a los jugadores tú aquí en Lezama siguiendo el periplo de recuperación que que está siguiendo que no tengo nada más que decir a unos tules y desviando entonces contigo sí claro

Voz 0919 31:25 por ahora jugador del Athletic el Real Madrid que no ha hecho oficial nada ni lo va a hacer en las próximas horas y el otro técnico noticia Marcelino que mañana juega con su Valencia partido ante el Girona en Mestalla hoy comparecía ante los medios después de que durante de está vacaciones de Navidad hubiera sufrido un accidente en coche iba con su familia se cruzó en la carretera a un jabalí tuvieron un percance importante el todavía tiene el cuello tocado sea emocionado recordando lo difícil que fue el aquí

Voz 0580 31:59 Dent a ver en los días van pasando hoy físicamente me encuentro cada vez mejor limitado en bueno pues por tengo algunos de los cervicales pero son de mínima importancia hay mentalmente pues bueno superando momento complicado pero bueno ya pasó el tiempo suficiente para intentar mirar hacia adelante ver el lado positivo creo que que tres personas volvimos a nacer y están felices

Voz 0919 32:30 seis emocionaba tres personas volvimos a nacer le mandamos un abrazo desde aquí a Marcelino y a su familia enseguida la última hora de la jornada de mañana luego tenemos el escáner de los viernes pero antes en directo Euroliga de baloncesto cómo está el partido entre el Fenerbahce hiel Baskonia Kevin Fernández ahora

Voz 1264 32:46 hola Gallego buenas tardes está en el momento más interesante porque queda un minuto de diez segundos y el vasco pierde cuatro puntos pero tiene posesión para intentar meterse en el partido el triple óptima no entra el vasco en este en el partido después de haber jugado una muy buena primera parte pero los turcos han llegado a marchar por diez puntos al inicio del último cuarto pero ha habido una gran reacción parcial dos días Baskonia que han mantenido en el partido por cierto la imagen más desagradable lo que vamos de Euroliga un mate de James Nana Ali el jugador del Fenerbahce que ha caído directamente con el cuello contra el suelo Nos hemos temido lo peor pero al final el retirado al vestuario con collarín eso sí pero consciente y abriendo los ojos a falta de cuarenta y cinco segundos para acabar el partido se le complica al Baskonia setentero de Fenerbahce setenta y tres Baskonia

Voz 0919 33:30 pendientes de ese final del Baskonia en Turquía luego estaremos en el Real Madrid Maccabi que se juega en Madrid y antes como siempre en el inicio del programa

Voz 7 33:37 a vuestros mensajes

Voz 28 33:41 muelas Diada haya o no te pica pica cuando mantenía ayer el el guasa que habléis solo del Madrid qué elegisteis todavía no hemos hablado de Piqué Gallego aunque se teme que el preferido

Voz 0919 33:54 el que se pica ajos come dejaba

Voz 1 33:57 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 29 34:13 mira no soy ni lo que oigo pero sé que es hijo el TAD el Tau fuera de contexto no sea tan demasiado que no lo puedo felices lo qué es pero sé que no lo puedo soportar

Voz 1 34:40 la Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1667 34:50 ya tiene puesto el pijama en Madrid

Voz 0919 35:05 mañana a las nueve menos cuarto derbi de Sevilla en el Pizjuán Sevilla Betis el Sevilla en la parte de arriba de la clasificación segundo partido de Montera en el banquillo hispalense el Betis en la zona media baja problemas para el equipo de Quique Setién vamos con la última hora de este partidazo con ese ambientazo que tiene que haber ese Villasante Ortega cómo está el Sevilla buenas tardes qué tal muy buenas en la ciudad

Voz 18 35:26 de momento lloviendo por cierto la cabalgata de los Reyes con los chicos con los niños con los plásticos tapados pero el fútbol efectivamente llega mañana un ambiente excelente en la ciudad el primer partido de Liga de Montera debutó en Cádiz en Copa sólo un pequeño problema la alineación no podrá estar Pizarro porque está sancionado ya veremos qué determinación toma así Sarabia si es Mudo Vázquez y el alemán gays pero son los únicos problemas que tiene el técnico Montella que ha juegos derbi como futbolista varios en Italia pero que le preguntan todos estos números favorables al Sevilla los últimos años está bien colocado en la Liga la Champions y la Copa le favorito esto dice el italiano

Voz 1 36:02 en la insólita favorito la vida Bindi pienso yo estoy a favor el favorito Servet dice el favorito no suele ganar el Betis

Voz 18 36:15 eso que el favorito es el Betis que me Italia en vigilia tiene favorito termina perdiendo quiere ir de víctima mañana menos cuarto el aficionado el Sevilla espera la reacción de su equipo en Liga segundo partido de Mondelo por ciento captó Sampaoli hoy en el entrenamiento del Sevilla incluso le he visto con Pepe Castro

Voz 0919 36:29 Sampaoli está más tiempo aquí que antes cuando era entrenador

Voz 18 36:32 ha venido otra vez con la Selket fue como seleccionador argentino

Voz 0919 36:35 a aparecieron entrenamiento como Perico por su casa y ha dicho

Voz 18 36:37 precisamente Fontela que siempre será bienvenido y ha venido a Banega y también a mercado

Voz 0919 36:43 y el Betis Fran Roquillos cómo está el equipo de Quique Setién que recordemos está sancionado y mañana no podrá estar en el banquillo dirigiendo a su equipo Oprah

Voz 0700 36:53 hoy hoy ha visto gallego muy buenas como trece mil aficionados asistían al entrenamiento en el Benito Villamarín Setién va a dar la lista mañana va a entrar Rubén K pero eso sí lo ha confirmado va a recuperar a Guardado y a Javi García pero no a Marc que está sancionado como él ya que Setién tú lo has dicho no va a poder sentarse en el banquillo ojo porque ha tirado de ironía cuando lo hemos preguntado dónde va a ver el partido

Voz 0580 37:16 lo que voy a hacer va a ser seguramente no sé si quedarme en casa y verlo por la televisión esa es una opción ya veremos a ver extracciones colocarme en un palco trataremos de de cumplir con las órdenes que nos dan como siempre de comportarnos bien quizá va ya por la mañana a misa a pedir perdón incluso al con hacer acero según como se decía un examen de conciencia y tratar de contenerme comportarme como una persona ejemplar

Voz 18 37:46 la ironía de Quique Setién en ese mensaje

Voz 0919 37:49 el Comité de Competición en el Comité técnico

Voz 18 37:52 arbitral mañana

Voz 0919 37:54 primer partido de la jornada se juegan el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Getafe todos pendientes de si va a llegar Diego Costa después del golpe que sufrió en el debut con el Atlético en Copa del Rey Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal

Voz 1576 38:08 digo buenas tardes pues si va a llegar Diego Costa ahí por la última prueba que ha hecho esta mañana Diego Pablo Simeone además formando en el once titular al lado de Antoine Griezmann en la vanguardia del conjunto rojiblanco tanto él como que están ok el que no ha podido superar los problemas físicos y no va a estar en la lista es Filipe y por lo tanto con un once muy ofensivo el Getafe es algo parecido al Atlético de Madrid defiende muy atrás muy aguerrido no tiene a Markel Bergara que está lesionado con esa rotura de menisco y por lo tanto va a tirar de Gabi Koke en la creación de correr Carrasco las salas escoltando como te decía Griezmann ya digo Costa que le da mucho al Atlético de Madrid lo ha vuelto a decir hoy en rueda de prensa Diego Pablo Simeone

Voz 1 38:50 ya hace mucho tiempo su coraje tu

Voz 30 38:55 pasión por cada balón se transmite en cada jugada y bueno está muy claro y en cuanto a la a la mejor claro que puede mejorar

Voz 1 39:06 era una era importante un momento importante

Voz 0919 39:10 en su carrera Diego Costa seguro uno de los protagonistas de la segunda vuelta del campeonato mañana en Mestalla Valencia Girona llegue el Valencia sorprendentemente acaba de llegar hace nada cuarenta y ocho horas está en la lista de Marcelino Vietto Ximo va mano buenas tardes

Voz 0962 39:26 hola qué tal muy buenas gallego si es la gran novedad en la lista como también lo es Marcelino recuerdan que se perdió el último partido ante Las Palmas mañana vuelve a sentarse en el banquillo de Mestalla el técnico asturiano que como decimos Si como sabemos ya está recuperado pero sí Vietto es la gran novedad en la lista no apunta al once si Santi Mina como sustituto de Sasa que es uno de los que se pierde el partido expulsado ante el Villarreal como también Montoya como la acción de amarillas Nacho Vidal será la novedad en el lateral de chocar los Soledad Murillo no llegan por lesión en el Girona no estará esa que finalmente se ha recuperado de su lesión grave en el tobillo después de un mes y medio pero por precaución todavía se queda fuera así que Juanpe Bernardo y Ramalho continuarán siendo la tripleta en defensa y arriba volverá a Mestalla un ex valencianista que ha hecho un nombre y un jugadorazo en Girona que es Portu que hace unos años estaba en el filial del Valencia

Voz 0919 40:20 las Ximo y mañana también en el segundo partido de Paco en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas Las Palmas Eibar última hora del encuentro Francis Mata buenas tardes

Voz 31 40:29 qué tal saludos muy buenas tardes la Unión Deportiva Las Palmas afronta el partido con el debut de Paco Jémez como técnico del equipo amarillo en competición liguera ya lo hizo en Copa del Rey frente al Valencia con las novedades de Peñalba de Jairo que entraban en la convocatoria la espera de recibir el tránsfer del futbolista Jairo Peñalba podrá jugar en el once inicial Pape Diop dio Orellana son las novedades en el la Sociedad Deportiva Eibar para afrontar este partido la única forma que quiere seguir con la buena imagen ofrecida ante el Valencia y el Eibar no romper la racha la verdad que espectacular del equipo de Mendilíbar en esta recta final de la primera vuelta de la competición

Voz 0919 41:01 enseguida el escáner para analizar la jornada antes preguntamos si ha terminado el partido de la Euroliga de baloncesto entre el Fenerbahce y el Baskonia Kevin sí

Voz 1264 41:08 ha terminado hoy con derrota por cinco puntos setenta y nueve setenta y cuatro caído el Baskonia dinamitado por los dieciocho puntos de Yuri que los dieciséis De Juana Maker así que cuarta derrota de manera consecutiva del Baskonia que está en un pequeño bache y que sigue sin entrar entre los ocho primeros siete nueve siete cuatro cayó Baskonia en Estambul

Voz 0919 41:25 soy y cuarenta y uno Hora veinticinco Deportes en la SER enseguida el escáner

Voz 32 41:56 qué es

Voz 0919 42:01 yo hoy en el escáner Julen Guerrero buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes y Marcos López buenas tardes bueno vamos a empezar por el primer partido de la jornada mañana una de la tarde Atlético de Madrid Getafe en el Wanda el Athletic

Voz 7 42:13 es otro con Vitolo y sobre todo con Diego Costa

Voz 14 42:17 la lista como es Subirós no está hecha en un momento de euforia con dos jugadores que adquieren otra otra dimensión no ahora mismo de la parte de arriba los que con más ilusión estén afrontando estos pinos partidos de de año no no cabe duda que con estos alicientes pues parte como claro favorito para llevarse este partido

Voz 33 42:36 Simeone ha logrado sostenerse al menos en la Liga es evidente que la eliminación de la Champions hizo mucho daño foráneos en la Liga sea ha ahí por detrás del Barcelona es un nuevo lo tengo Madrid porque el potencial ofensivo que ahora recibe es realmente

Voz 1667 42:50 espectacular porque además tiene un delantero que

Voz 33 42:52 Caja de maravilla en lo que es la estructura de Simeone y seguro que ahora lo va a agradecer tanto el club el equipo y por supuesto los afición

Voz 0919 42:59 el líder el Barça recibe al Levante de Messi vuelve de vacaciones no parece un día peligroso en el Camp Nou Marcos

Voz 33 43:06 en teoría no en en teoría no porque Valverde

Voz 1667 43:09 gestión de la plantilla le permite tener a las

Voz 33 43:12 vacas sagradas a Messi a Iniesta absurdamente descansados Levante no parece uno de los grandes obstáculos pero el Barcelona lo que quiere hacer es ganar el partido dejara al Madrid que vaya Balaídos que ese que se presente en Balaídos

Voz 0919 43:24 a una distancia realmente increíble porque el Madrid

Voz 33 43:27 empezaría el partido es verdad que con dos partidos menos pero con diecisiete puntos de ventaja de desventaja sobre el Barcelona que es una auténtica locura

Voz 14 43:35 usted ha dado descanso pues ha jugado es como me soluciones sin goles contentos por Bono en en unos días más de de igual canciones censuró bueno por el regreso a casa con su familia Hay que también bueno pues cojan energía así vuelvan de una manera pues sale entre ha mantenido bueno pues a ciertos jugadores con este partido de Copa activos así que les va a venir muy bien de cara a ese encuentro y no no ve otra cosa que nos saque que el Barça pues aquesta perdió adelante entiendo con como

Voz 0919 44:02 lo del Madrid como decimos va a Vigo Celta Real Madrid domingo nueve menos cuarto para el Madrid la Liga todos una final hay que ver cómo está el Celta después de la eliminatoria de Copa abierta ante el Barça el rocker

Voz 14 44:15 ha venido bien después partió aquel tardó pues para meterse competición para no la duda que después de las vacaciones cuesta volver a ponerse otra vez activo Si bueno creo que eso más tener cierta ventaja para ellos nombre y el Real Madrid pues por el contrario a venir con muchos jugadores que bueno puso pues que están o han tenido perdió de descanso son encontrar con este primer encuentro ante un rival que está rodado no porque yo creo que el Celta en estos encuentros en vales de la zona alta de la verdad es que lo que está jugando tanto

Voz 33 44:45 bien seis sobre todo el Celta quizás donde puede acusar el cansancio sean el tercer partido de esta semana durísima que tiene Barça Madrid Barça pero en el segundo hoy en Balaídos es un campo complicado dialogo ya lo vive el Barça ya lo vivirá el Madrid sobre todo porque el Madrid

Voz 1667 45:00 necesita mentalmente engancharse a la Liga

Voz 33 45:02 es muy difícil enganchar sabiendo que vas a ganar un partido que tienes que ganar al Celta para volver a colocar te sólo acató sólo entre comillas a catorce puntos y esa es la respuesta que el Madrid Si el Madrid no compite bien en la Liga eso yo creo que le acabará perjudicando de cara a la eliminatoria europea contra el París Saint Germain

Voz 0919 45:19 y terminamos con el derbi sevillano mañana Sevilla Betis el Sevilla hasta arriba el set Dis Arte media baja que ese juegan mañana qué esperáis

Voz 14 45:27 por eso juegan ambos no además es una rivalidad extrema no derbi Sevilla Betis y mucho más que tres puntos por todo lo que conlleva dentro de la ciudad no evidentemente para mí tiene mejor plantilla en Sevilla a pesar de que bueno pues ha sufrido cambios supuso del entrenador que que debuta en su caso y más con este encuentro pero para mis por encima de del entrenador creo que es la mejor noticia para el Sevilla dado vuelta Benson sino preocupado fundamentalmente le han notado mucho en esto los partidos de colmó ha participado el Sevilla yo creo que el ahí ha sufrido un gran bajón de juego y sobretodo de de empaque como equipo y creo que la vuelta es una gran noticia para el Sevilla hicieron consideró que también para para el jugador óvulos

Voz 33 46:12 que aquí no hay aquí no hay favoritos el chute de ilusión el chute de energía que que intenta trasladar Munté la va a tener su primera gran prueba de fuego porque

Voz 1 46:22 empezar con una derrota ante el Betis complicaría mucho el lobo camino del del técnico italiano

Voz 33 46:27 es evidente que estamos ante uno de los grandes partidos

Voz 1 46:30 la Liga esos partidos que merece detenerse sólo