Hora 25 (05/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1050 01:03 los tres magistrados del tribunal que han evaluado el recurso del líder independentista han decidido por unanimidad mantenerlo en prisión por el riesgo de reiteración delictiva al no renunciar de manera clara la vía unilateral el dirigente de Esquerra apeló el día de la vista ser un hombre de paz y apostar por el diálogo para los magistrados no ha sido suficiente hoy Junqueras vía Twitter ha agradecido el apoyo de los suyos ya ha apostado por la persistencia por transformar la indignación en coraje Puigdemont califica la decisión de escándalo Enrique Win está cada vez más solo sus dos familiares que han declarado hoy en un juzgado de Ribeira han desmontado la cuarta del chicle el día de la desaparición de Diana Care y a la espera de los resultados del auto

Voz 0335 01:39 a su abogado anuncia que si hay agresión sexual

Voz 1050 01:41 al abandonar a su defensa que sirve residente

Voz 3 01:46 esperamos que sea no es así os obviamente nosotros planteamos un escenario muy distinto no como defensa protegernos de asunto una simple cuestión de confianza se cliente Nos miente

Voz 1050 02:04 intracraneal les ha ocurrida en Valencia la policía arrestado a una pareja ambos de veintiséis años acusados de malos tratos en el ámbito del hogar su hija de apenas dos meses de vida está ingresada en la UCI por las heridas que presenta los médicos descartan un golpe accidental la menor ya está bajo tutela de la Generalitat la compañía Intel saquen los primos

Voz 1715 02:21 los parches para subsanar el grave error de seguridad

Voz 1050 02:24 sustituto un chip vulnerable a los ataques que está instalado en el noventa por ciento de los dispositivos ordenadores y móviles de todo el mundo Gavia

Voz 0944 02:31 Javier Gregori los primeros partes informáticos

Voz 0882 02:33 a tapar este agujero ya están disponibles y sólo haría falta actualizar el equipo eso sí sí tiene menos de cinco años pero cada día aumenta el número de compañías afectadas por este grave fallos de seguridad detectados los microprocesadores instalados en ordenadores y teléfonos móviles de todo el mundo la última ha sido el gigante de la informática Apple que ha confirmado hoy que las deficiencias de seguridad detectadas realmente son dos también afectan a sus dispositivos y ha asegurado que ya preparan protecciones para solucionar estos fallos la confirmación de Apple llega después de que Intel acompañar al centro de la polémica asegurará que este problema de seguridad afecta a más empresas y no sólo a él

Voz 1715 03:12 los mercados el Ibex ha comenzado el año con fuerza cierra la semana con un acumulado del tres coma seis por ciento en Babel

Voz 0605 03:18 un cero coma nueve por ciento de subida se ha notado el Ibex treinta y cinco con la que alcanza los diez mil cuatrocientos puntos en la primera semana del año el avance ha sido del tres coma seis por ciento por valores Amadeus la compañía que más ha ganado casi un tres por ciento al otro lado ArcelorMittal ha perdido un uno por ciento con ganancias cierran también las principales bolsas europeas ascensos que han rondado el punto porcentual en Frankfurt París y Milán en cuanto a la deuda la prima de riesgo ha bajado cuál

Voz 1715 03:48 apunta básicos y se coloca en ciento si la tertulia Cristina de la Hoz Juan Carlos Jiménez Carlos Cué contaremos también con la mirada semanal de Luis García Montero

Voz 1715 05:28 ya les hemos advertido de que esta va a ser una obra muy especial tiene que ser no estamos en la noche de Reyes en la noche de Reyes todo o casi todo es posible dejemos que los sueños y los deseos las ilusiones de los niños y de los mayores es campeón sin complejos porque nos lo debemos y como según las buenas costumbres de Hora Veinticinco es viernes y ahora deberíamos hablar de alguna de las muchas y gozosa ramas de la cultura

Voz 9 05:51 sí

Voz 1715 05:52 dado en los próximos minutos a una cantautora a un editor a ir a un actor para que los lean las cartas unos cuenten lo que han pedido a los reyes magos pero también está allí Javier Torres Javier buenas noches

Voz 0907 06:03 hola buenas noches y ha venido preguntando pero aquí

Voz 1715 06:06 allí ha recopilado todo lo que la cultura con mayúsculas pide a los Magos de Oriente

Voz 10 06:12 vamos a ver la carta a los Reyes Magos del mundo de la cultura empezaría con esta canción en realidad con una palabra mágica que se pronuncia muchas veces

Voz 0907 06:21 y se pronuncia muchas en que se cumplen los deseos Jan

Voz 11 06:29 limpio

Voz 1715 06:31 sé que vamos a repetirla muchas veces la primera petición venga es que deberá seamos conscientes de que la cultura

Voz 0907 06:36 la es lo que nos define lo que somos y por lo tanto todos defendamos la creación para que no se conviertan la bonita dado un pastel llena de miserias que no lleva a ninguna parte que los creadores puedan vivir de su trabajo que nadie les robe el fruto de su trabajo que todos les defendamos como defendemos nuestro derecho a la sanidad educación midia de ahí para abajo todo lo demás sin orden ni concierto que baje el IVA que penaliza al cine español que se permite invertir con las mismas reglas fiscales que se ofrece a quién hace coches otra baja la tierra que haya una ley de mecenazgo de verdad que no nos tomen el pelo diciendo que hay una que haya un estatuto de los trabajadores de la cultura ya con esto sería feliz pero soy más ambicioso menos dinero público repartido por el dedazo que ese a tiene sólo a los estos particulares o a las ideologías de quienes gestionan nuestro dinero que haya dinero público repartido unida de justa concurrencia pública como y me sale gratis pedir voy a pedir que porque di por pedir no quede independencia de gestión a quiénes dirigen entidades culturales públicas y que estos sean profesionales que sean gestores culturales con estudios Icon criterios profesionales unos criterios más descentralización para que se pueda crear hasta en el campo que los periodistas dejemos de mil no lo digo así lo digo eh que nos dejen hemos de mirar el ombligo de hacernos los más modernos de apoyar siempre los que están de moda que sepamos mirar trayectorias que podamos hacer visibles a los que viven y trabajan fuera de Madrid y Barcelona más danza más circo más videocreación hay pollo a los jóvenes y a los que empiezan más librerías cines en las ciudades no tan tan sólo en los centros culturales en los centros comerciales exposiciones interesantes buenas historias deseos emocionantes e cosas llenas de pasión y me paro aquí

Voz 1715 08:13 en fin para qué vas a sepultar a los Reyes Magos pero ya los ha sepultado a los reyes bueno un camello no soporta esto tanto peso bueno ni un camello ni este país creo porque se conformarían con una cuarta parte de una cuarta parte que sería avanzar ya mucho hombre con una décima parte que propones pero vamos con la primera en nuestra cola de esta noche cola de cartas a los Reyes

Voz 12 08:39 más bien triste medirá prudente mostró Griselda con toque no el eh con esta

Voz 13 09:30 Pedro

Voz 1715 09:33 María rozó muy buenas noches

Voz 9 09:36 muy buenas noches qué tal gracias por atendernos si este dos mil dieciocho se parece al menos un poquito al dos mil diecisiete en el dos mil dieciocho va a ser un buen año

Voz 14 09:45 sí por favor a ver si lo digo no que me quedo con estoy pues ahora lo mínimo

Voz 9 09:50 la has pedido a los reyes

Voz 14 09:51 pues mira ya que esta canción eh porque soy yo pensando que no me no me encantaría que que nadie para después pasar frío pero le pediría que que las mujeres puedan dormir tranquilas en cuestiones maltrato de sus parejas eso es lo primero y luego pues ya a nivel personal un poquito más de tiempo no una unas cuantas horas más al día eso no se puede prohibir no me faltaba algo vamos al compareció la pasada hay mucha más culto a favor del mundo un poquito de mi él es lo que más me la labor recita Illa así que bueno materialista eran palpables me trajo un tocadiscos es mi primer tocadiscos con todo

Voz 9 10:38 pero algún que otro ministro bien que si no es imposible que el tocadiscos

Voz 14 10:44 claro es que tira la algún buen libro que pasó mucho tiempo en la carretera

Voz 1715 10:50 claro de Toro Rosso Si pedía es más horas a lo largo del día si pides más tiempo es que es mucho trabajo

Voz 14 10:58 sí sí que lo he visto

Voz 10 11:00 has estado de gira por América estas últimas fechas me pregunto yo si tú percibes que en en Argentina en Perú en Chile México se piden cosas muy diferentes a los Reyes Magos que aquí en España

Voz 14 11:16 pues mira yo yo que que que ahora mismo pues voy con determinados temas que a mí me parecía que que bueno que estamos hablando mucho de mi país cantar vasco Juanjo es feminismo o desaparecidos en Argentina o México imagínate no lo que supuso para mí Yell el escrito de si dormida tenemos muchísimo más que nos une

Voz 15 11:39 que no se para en todos los sentidos

Voz 1715 11:43 en el fondo una de las primera petición que ha formulado rosaleda que va dirigida a los Reyes Magos pero en realidad va dirigida a la sociedad hablabas de que ninguna mujer deba dormir intranquila que ninguna mujer de va a dormir amenazada por su pareja por su ex pareja que nos sumemos si esto es un es un deseo lamentablemente para este país es una utopía pero que no sumar ambos este año ninguna mujer maltratada además nos hace falta conciencia social a chorro no robarle

Voz 14 12:15 no y yo es verdad que a veces pues con mejor nosotros que lleva mucho adelantado pero ya cuando cuando simplemente no viendo los da la gente de las mujeres que son más casos eso eso tiene es muy preocupante entonces no podemos estar como si las cosas cobrando otra manera evidentemente es decir yo hubiera conocido nunca lo pocas pues que está haciendo lo que estoy haciendo cero esté mucho mucho mucha diferencia aún mi eso ya no sólo hablando de España que te mira no con la cantidad de mujeres que mueren y las diferencias que había todos los perfiles te vas fuera ahí a mi corazón a lo largo de ese tema en México

Voz 1715 12:55 está en manos a bares mucho más raro no

Voz 14 12:57 en Argentina se veía como mucho más movimiento ya ya la mismo mucha gente no si hay mucho movimiento encajan teclea sale a la calle deje el concepto pues yo no deja de dar miedo pero en Méjico no miraba muy raro yo Carabias ahora impactantes

Voz 16 13:13 para los compañeros y las compañeras músicos y músicas que vives

Voz 14 13:18 qué creativos bueno lo lo que creo que no nos puede faltar nunca es la inspiración él si hay espacio más grande excavaciones y ojalá pues sí que lo el piloto por ejemplo a mí a mis compañeros emergentes porque tengan la oportunidad que tiene en Radio porque os ve que la gente bueno sepa que existen para que al menos puedan decidir si se quedan con esa no es el que se encuentra hijos

Voz 1715 13:43 claro y ha pedido yo Portillo por todos todos todos tus compañeros muchos bolos muchas entradas vendidas conciertos muchos discos vendidos poca piratería en fin que el creador viva de su creación como antes decía Javier Torres María rozar el placer como siempre gracias Iker los reyes sean generosos contigo

Voz 17 14:01 ha sido un trocito

Voz 13 14:05 paseo por la Gran hay un café enfrentan Mahler

Voz 17 14:08 no cinco con con

Voz 13 14:11 Nos recuerdos las espinas afloraran vigente de todo lo que no tiene eh tarde o temprano reaparece hayan yo pasamos Tigers ir remontando Morris dedicarle más tiempo que el mundo está ya no es la mujer

Voz 9 14:32 si te parece Javier vamos a buscar

Voz 1715 14:35 más deseos en el mundo de la cultura los deseos que quiere plantear a los Reyes Magos Blanca Rosa Roca editora Staff entre Roca Editorial Blanca muy buenas noches hola buenas noches gracias por atendernos que Le Pen gracias sobre todo a los Reyes Magos de pensando claro en tu sector

Voz 18 14:54 pues mira es justamente ayer un mucho que es que los otros dos en la zona de papel ha hecho os acordáis de esas figuritas de juguetes de los niños que son realmente para chicos o para niños de solado oso así han hecho ahí es bueno Seaman axioma no acudió a figuras de acción juega que es una bibliotecaria en honor a desea Tel diez la figura te juegas la figura de juguete para ir a favor de la cultura contra la censura contara contrae la intelectualidad y eso me encantó pensé digo mira eso teníamos que enviar a todos los políticos de España por lo menos

Voz 16 15:36 para qué si esa figura pudiera

Voz 18 15:38 demostrar que se existe más cultura en la sociedad española así como frase importante yo diría que que la educación y la cultura fuera un asunto de Estado

Voz 16 15:49 oye Blanca Rosa pero los juguetes eran indios y vaqueros y esos desaparecieron no no puede ser mala suerte

Voz 18 15:56 nada no porque ahora a ir eso es hoy es el de del Spiderman y todo esto pero que haga bibliotecaria que además es un horror en honor a una bibliotecaria una persona física pues me pareció fantástica no cuente para para para ayudar a la cultura ahí para para ir en contra de todos esos fanatismos que hay contra la cultura

Voz 10 16:16 oye Blanca Rosa tú te comunica con los Reyes por carta por Mel por Whatsapp fortuito

Voz 18 16:20 pues mira yo algo yo lo saludo a cada año y les llamo desde aquí desde el balcón del adicto al de Roca Editorial pasan además pues son los somos los primeros en ver los porque empieza justo la cabalgata aquí yo me quedo afónica llamándoles entonces yo yo les es hoy les grito osea que a viva voz

Voz 1715 16:38 mira igual te damos una idea para un libro a lo mejor una idea loca en fin no tiene mucho sentido pero quizás podría entrar un libro con las mejores olas peor el además alocadas cartas a los Reyes Magos

Voz 18 16:50 se han pues es buena idea desde luego que sí sí porque debe haber de todo no pero sí sí hay algunas que de ser muy tiernas aquí los niños como en cualquier sitio ciudad ahí pueblo de España o se acercan les tiran las cartas pasan los carteros recogiendo las etcétera y eso debe ser muy bonito de leer

Voz 9 17:07 hay alguna carta de también debe ser muy tierna

Voz 18 17:10 prisión siga el mismo en vuestra cadena han hecho alguna lectura de gente que pedía ya había algunas muy tierna

Voz 10 17:16 oye los lectores han pedido a los reyes mucho libro digital os siguen pidiendo papel

Voz 18 17:21 hombre el papel gana por la gente pasea que también se da mucho el libro digital lo que pasa que no está tan vivo contabilizado como libro físico o sea no se cuenta tanto pero sí pero el papel aún está ganando por supuesto como más que el que el digital dos hoy de los dos se yo abogo por la lectura en el formato que sea

Voz 16 17:40 sí hombre es igual a la gente mientras mientras haya negro sobre blanco y mientras haya letras e Mariño estrés entrar cualquier formato es bueno pues Blanca Rosa Roca

Voz 18 17:51 a los audios osea que harían no hace falta leer

Voz 16 17:54 los podcast y los libros los audiolibros risas muriendo de moda

Voz 1715 17:59 eso es muy interesante para los que nos dedicamos a esto de cara a rendimiento a la voz

Voz 16 18:03 no pues oye hace pues hará Araba

Voz 18 18:05 a ver necesidad eso eh

Voz 16 18:09 que sean generosos los reyes con vosotros Blanca Rosa una buena todos los oyentes beca

Voz 1715 18:31 noche de Reyes en Hora Veinticinco luego por cierto este ejercicio que estamos haciendo con el mundo de la cultura lo vamos a hacer también con el mundo de la gastronomía vamos a reunir entorno a esta mesa a diferentes voces de ese entorno desde cocineros y críticos gastronómicos periodistas gente que participa del activismo gastronómico defendiendo que consumimos productos de aquí al lado que seamos sensatos con eso después se si después

Voz 1050 19:01 quién tiene a palo seco porque aquí no hay nada para comer que es nunca llueve para comerse escritores que esto lo hacemos para que nos den de comer Javier no no digo no si yo no digo que el viernes quede entra en nombre de ya ya sé que esto ahora entra hambre

Voz 1715 19:13 bueno pero en este tiempo en esta primera parte de la Xunta veinticinco estamos hablando de la cultura hemos escuchado los deseos de la editora Blanca Rosa Roca hemos escuchado los deseos de la cantautora roza Alen queremos que en este buzón también haya una carta de un actor José Luis García Pérez muy buenas noches muy buenas noches bienvenido gracias por atendernos nos hemos preguntado a rozar etnia Blanca Rosa así que te noto gratis José Luis cuál es tu rey favorito

Voz 21 19:40 mi rey favorito cuando siempre ha sido la verdad siempre sido Baltasar no lo vamos a cambiar

Voz 1715 19:44 gana por goleada no Baltasar si aquí hay sí sí

Voz 21 19:46 a con que está muy bien todos pero que en este caso siempre ganaba Baltasar

Voz 1715 19:50 siempre hay afinidades que le pide a los Reyes para ti para tu profesión para tus compañeros para para el sector en el que trabaja es el que que dices

Voz 21 19:59 pues mira para mí poco porque yo me siempre ya un privilegiado pero para mí sector para para la gente con la que vivo alrededor piden muchas cosas repetiría igual da para todas las mujeres que trabajen profesión cuerda igualdad no solamente salarial de igualdad de oportunidades que me parece todavía más importante les pediría que intentas Un vistazo a la precariedad laboral que me rodea describiría a ver si fuese posible cinco los políticos y buscase una fiscalidad un poco más acorde con nuestro trabajo les pediría a esos reyes que también habla a Baltasar que hablasen también otra vez con los políticos para que pensaran en cultura innoble entretenimiento para que la ideología cualquiera que fuese no entrase no entrase la cultura como como un caballo de batalla que es lo lleva todo por delante porque creo que está que es mucho más importante la cultura en general que la ideología Le le pediría a Baltasar que le dijese a los periodistas que nunca más nunca nunca más vuelvan a llamar actores a los políticos no

Voz 16 21:05 el escenario una situación

Voz 21 21:08 eso sería muy importante

Voz 1715 21:10 me ha gustado me lo voy a apuntar a ver si los Reyes Magos este fue dicho Javier José

Voz 0335 21:17 claro toda la gira de el cartógrafos o a punto

Voz 14 21:20 sí

Voz 21 21:21 todavía en quedó un poco otra gran cosa retomar en lo que lo que nos queda de este año nuevo porque queremos si haciendo funciones que nos queda mucho mundo por visitar hemos tenido la fortuna de estar en Costa Rica hemos estado en México y ahora nos toca irnos a Alemania no son más sitios terminada de recorrer

Voz 16 21:37 España así que todavía nos queda un poquito tengo quedarse porque José Luis Lebid en Guadalajara México Levi volví con el avión

Voz 1715 21:46 y luego el fin de semana literas

Voz 16 21:48 el martes el martes eso fumar

Voz 1715 21:51 es el domingo o el sábado estaba en no sé dónde

Voz 22 21:55 sí sí esto es lo que toca

Voz 21 21:58 poquito Debejar pero pero quiere decir mira eso nosotros superordenador está ocurriendo pero está en son muchos compañeros que podrían estar viajando donde yo estoy haciéndolo en este caso

Voz 1715 22:11 yo sí puedo pedir a los Reyes Magos voy a pedir que no acabe la gira del cartógrafos al menos hasta que puede ir a verla por tercera vez porque yo reconozco que esta es la obra de teatro que más me ha enganchado en los últimos meses la bien Madrid después la bien Bilbao te estoy dispuesto a si volvéis por aquí cerca José Luis ir a ver algo a mí me maravilla si pasa por su ciudad si pasa cerca de su ciudad si pasa por una provincia limítrofe da igual si está a quinientos kilómetros si pueden vayan a Casto brazos es una maravilla

Voz 16 22:42 voy a decir algo más ya cartógrafos de Juan Mayorga Juan Mayorga está preparando una hora con César Saracho vía pública un libro ahí lo voy a dejar por esa esa también va a ser una obra interesante lo maravillosa sí sí

Voz 1715 22:59 bueno bueno que cuando Javier Torres a hablar en clave al final de la siempre agradable pero ya nos enteraremos haremos en que estás ahora José Luis porque estos días bueno entre ayer y hoy cuando intentamos quedar con él para bueno pues preparar un poquito esta carta a los Reyes y poder conversar en Hora Veinticinco los decía madrugó mucho mucho mucho mucho

Voz 21 23:18 qué es lo que tienen de la serie de televisión a punto de estrenar otra que es la verdad en Telecinco

Voz 18 23:25 y haciendo para Telecinco una serie

Voz 21 23:27 en una serie de políticos no te digo más que seis enfants secretos de Estado donde intentamos darle un poquito la vuelta a estos a estos seres humanos que nos rodean por no llevar los personajes de llevándose seis que son que eso la la clase política y en ello estamos yo creo que es una serie novedosa impotente para contar en España tenemos mucho que contar aquí

Voz 1715 23:47 el porque es verdad que la política no ha estado muy presente en la ficción televisiva tampoco una cinematográfica en este país parece que tenemos cierto pudo cortar la política

Voz 21 23:56 fíjate los americanos lo hace muy bien a no es sobre su propio políticos sí habrán sobre su historia reciente o antigua de una manera muy natural y muy directa a nosotros parece que en algún sentido todavía nos cuesta quizás hay cosas de ellos de las que tenemos que ofrecer

Voz 1715 24:12 sí sin duda bueno yo a los Reyes le voy a pedir algo también ti que este año también te traigan más radio que no dejes de estar ahí pegadito a la hora de eh que nosotros también a vosotros ya lo sabes y a ver si la radio dejamos de amar a actores a los políticos

Voz 21 24:25 no es que

Voz 16 24:25 muy bien pero bueno recuerdo José Luis García por desgracia es un abrazo un abrazo muy grande muy bien gracias Javier Torres que los reyes

Voz 1715 24:34 contigo no lo crea bueno de la carta que canciones escrito este año has venido muy ambicioso dieciocho pues lo que ha yo estoy hace tienes algo no te haremos porque luego los los los zapatos interrumpen si él va que te hacen los tomates son igual Sky uso igual en todos los demás no no se arrugó

Voz 17 25:01 no

Voz 1715 29:03 Puerta ya ya hemos escuchado las listas de peticiones que han hecho los reyes magos músicos escritores actores iré más gente de la cultura resaltó uno de los test de los críticos de cocina de los sabios de los alimentos de los catadores de vinos de todo el mundo que rodea la gastronomía pero

Voz 33 29:30 para recibir sus cartas sus deseos tenemos una sorpresa a fin de cuentas la noche de Reyes se alimenta de sorpresas de buenos deseos de sueños tiros

Voz 1715 29:41 tiene sí de magia así que vamos con la sorpresa según nuestras fuentes todos los Magos de Oriente son de buen comer pero quién mejor se mueve las cocinas o eso nos dicen es el rey Baltasar YSL quién suele encargarse de atender las cartas que tienen algo que ver con los fogones

Voz 34 29:58 como en Hora Veinticinco conseguirlo

Voz 1715 30:00 que nos proponemos rey Baltasar buenas noches buenas noches como esta pero estamos bien estamos deseando veros por nuestras casas estas noches

Voz 9 30:09 sí gracias por atender

Voz 1715 30:10 no le pido que escuche con atención la primera de las cartas la envía María García de la revista GQ

Voz 35 30:16 mi deseo mi petición para en los Reyes Magos desde dos mil dieciocho es triple por una parte quiere libros de gastronomía en Le fíjate de Echevarría a ver si cae por otra parte me encantaría que como comensales Nos empezáramos a fijar más en el origen de los productos que consumimos de nuestras restó diaria la temporalidad es productos ir como lectores esto es tirar piedras contra mi propio tejado que dejaremos de fijarnos tanto los titulares eh que buscan el CEO porque posiblemente esos artículos de los cinco mejores lo que sea restaurantes patatas fritas a lo mejor no son los cinco mejores a lo mejor ni siquiera están entre los veinte mejores pero pecamos así que en el fondo es una vuelta a los orígenes el el paraguas que cubre toda vez que regalos felices fiestas siquiera llegado muchas cosas los Reyes a todos

Voz 2 31:33 estamos en horas

Voz 1715 31:34 qué cinco estamos en esta noche de Reyes en nuestro espacio de gastronomía de los viernes y por esas cosas mágicas de las noches de Reyes esta noche tenemos en línea al Rey Baltasar al que antes saludamos Rey Baltasar cómo va la noche está siendo muy muy cansada mucho trabajo muchos regalos que repartir

Voz 37 31:51 hola pues la verdad es que sí esto es cada vez hay más más más gente que pide regalos y ya no sólo vivimos un abrigo muchos así que bueno estamos sentando a gestionarlo de la mejor forma pues sí

Voz 9 32:01 le llegará lugares según

Voz 1715 32:04 primero quiero presentarles Rey Baltasar a quién nos sirve de guía por las cocinas del mundo cada viernes por la noche les Carlos Cano Carlos muy buenas noches

Voz 0335 32:12 a Pedro hola Majestad como como cómo va a mucho

Voz 37 32:15 hombre Carlos tú te llame por favor sino con lo sabemos desde hace tiempo aunque tú no lo sepas

Voz 0335 32:20 muy bien pues pues te voy a tutear Pedro además yo yo estoy en en Grau

Voz 1715 32:24 el pequeño pueblo de la provincia de Huesca

Voz 0335 32:27 me he traído además a a un cocinero invitado que también tenía muchas ganas de hablar con con los Reyes Magos la verdad es que yo no sé en Oriente pero aquí se habla bastante del cambio climático de cómo afecta esto a la agricultura en general al al mundo de la alimentación Graus es un pueblo muy conocido por la longaniza de también por la trufa negra acabemos ahora estamos en en temporada bueno estar aquí Javier Tormo escuchando

Voz 1715 32:50 a hola Javier Andrés buenas noches para la cocina del restaurante el pesebre cómo afecta el cambio climático algunos de esos productos de la zona en la que tú tienes el restaurante

Voz 0944 32:58 pues a las trufas a muy muy muy mal porque tenemos unos unos veranos muy cálidos si no es disminuye mucho la producción porque aunque continuamos regando y aportando mucha agua durante los meses de julio agosto septiembre pues no es lo mismo el el regadío que que el agua caída de arriba de los árboles que tenemos en las producciones muy pequeñitas por esos precios tan elevados este año

Voz 1715 33:23 eso iba a decirte que a menor producción mayor precio

Voz 0944 33:26 Mayor precio sí sobre todo pues antes de Navidad que es cuando cuando mayor demanda al tenemos de de trufa ahora desciende un poquito esta semana de Reyes pues para que nuestro nuestro Rey que nos está escuchando reparta muchas trufas por ahí pero pero ya después de Reyes esto va para para abajo no

Voz 1715 33:45 por ejemplo un plató con con trufa que que que rendimiento podemos sacar ahora mismo cuál es que plato con trufa nos podríamos cobra en el pesebre

Voz 0944 33:53 en el pesebre en el poder desde podrías comer en muchos plazas con trufa casi casi todo

Voz 1715 34:00 el barril o aquel en el que la trufa libere más la esencia

Voz 0944 34:06 a mí personalmente me gusta siempre dar un toquecito de calor que siempre esté Esteso cincuenta sesenta grados yo me comería unos caballitos de bacalao con una alcachofa frita salte Haditha bien rica

Voz 15 34:19 ahora de invierno un poquito de lo en verdad

Voz 0944 34:22 a usted la trufa yo como si estuviera pongo una alcachofa perfecto vale no y hacemos un buen matrimonio pedimos a nuestro nuestras redes en nuestra gran el bacalao

Voz 1715 34:30 vale vale perfecto por cierto Rey Baltasar ya que estamos hablando comida cuéntenos que se comen Oriente que comió usted

Voz 37 34:36 el primero ya decía yo que me están pidiendo muchas

Voz 9 34:41 piden tantas tropas claro está a los Reyes a ver si es verdad que a ver si en Oriente es decía

Voz 1715 34:49 qué se come que comen ustedes por allí

Voz 37 34:51 hombre en Oriente la verdad es que oriente muy amplio no desde Egipto hasta Japón pasando por la India Nepal ciudadana Tailandia pues se pueden encontrar infinidad de cosas no por ejemplo un plato dulce que me encanta miel la vasta que es un dulce árabe ancestral o hacer examen el con mantequilla

Voz 15 35:11 fermentado curris dulces

Voz 37 35:14 también los Formentor látigos vegetales salazones hay infinidad de historias como tiene dan da un paso con tantas influencias pues hay infinidad de cosas

Voz 0335 35:25 no yo una una curiosidad se ha preguntado sin Oriente ahí jamón ibérico también

Voz 37 35:31 hombre de aquí no de de de España donde la gente se pionero jamón

Voz 0335 35:37 a los los compran aquí

Voz 37 35:40 efectivamente todo todo lo cogemos de donde de donde es originario no no no no tendría mucho sentido

Voz 9 35:46 mira estos Reyes Magos son responsables por el entorno e estuvo al kilómetro cero kilómetros seguro que está diciendo pero vaya

Voz 1715 35:55 ciento que tiene este este Rey Baltasar

Voz 37 35:58 hombre sé que hace falta poner ahora no o creéis que dirige hablé arameo

Voz 9 36:03 no no porque sea

Voz 1715 36:05 no te a entender yo también pasa a tutear le Rey Baltasar ya que nos ha dicho que Sunrise al que se le puede tutear nosotros Le le tutea por cierto a Javier tú no lo hemos preguntado por sus deseos para los reyes os sus petición para los reyes

Voz 0944 36:20 mi deseo es que llueva más

Voz 1715 36:23 sobre todo a que mis clientes

Voz 0944 36:25 se pongan en valor pues lo que yo intento los productos Los productos de cercanía de los productos de aquí de la zona

Voz 0335 36:31 bueno sí que veo que seguimos un poco en la línea conceptual hará cuando Martina hablaba de de los profesionales de sala yo estaba pensando en el lo bonito que es contendrán el pan que últimamente hay restaurantes en los que vendrán dos o tres tipos diferentes para que tú puedas elegir porque

Voz 10 36:48 vamos acostumbrados a a la barra de pan más sencilla no pero a veces pues nosotros

Voz 0335 36:53 bueno de maíz trigo Un pan integral yo no sé si en Oriente Baltasar los panes son como aquí

Voz 15 37:00 o hay otros panes bueno aquí realmente ahora hay fuesen con aquí puedes encontrar cualquier tipo de pan estamos hablando

Voz 38 37:08 de de panes desde Nos

Voz 37 37:12 en Francia orgía no que es medio Quesada o medio medio pan esto lo puedes encontrar en Madrid yo con lo Panero y unos al vapor

Voz 38 37:20 días de de de del este de China

Voz 37 37:23 Ana o o los panes turcos así que al final con la acción todo todo todo es accesible

Voz 0335 37:31 pero no se llevan más los los panes planos no

Voz 37 37:34 sí sí lo pareciese que se que se cuecen sobre piedras calientes au incluso piedras piedras de río son son muy típicos del de Medio Oriente son tienen mucha menor levadura ahí suben un poquito menos sensibles de acompañamiento con con proteínas

Voz 1715 37:53 vamos a sumar más peticiones escuche bien Majestad apunte bien Majestad porque ahí va otra carta llena de DC

Voz 39 38:00 hola soy Pilar Salas Melero es más de lo que pensáis porque trabajo la Agencia EFE IV también colaboró en la revista gastronómica siete caníbales y el canal comer de La Vanguardia hechas en las presentaciones Queridos Reyes Magos como este año he sido muy muy buena os quiero pedir más vinos por copas en los bares abajo el río hojita o Ribery over de Egipto que los aceites de oliva vengan con nombres y apellidos el de sus aceitunas más postres con frutas menos dulces ir más ligeros que quién reserva y no puede era el restaurante llame para anular que intentemos reducir el desperdicio alimentario que respetemos las temporadas incluida Dean con los mares feliz dos mil dieciocho a todos en especial a los que no están felicidad en los restaurantes

Voz 1715 39:02 hemos está acumulando el trabajo a nosotros a los Reyes Magos que eso es lo que tienen que cumplir con todos estos deseos escuchábamos a apilar poner el acento en una de las cosas que supongo que hizo lo pregunta Javier como cocinero del restaurante el pesebre padecen los restaurantes que son las anulaciones bueno las no anulaciones de reservas gente tiene una reserva y luego nos llama para decir que no va a ir

Voz 0944 39:24 pues sí la verdad que es un problema grave que tenemos que tenemos actualmente en los restaurantes porque la verdad que en estas fechas por lo menos donde yo donde yo vivo que es un pueblecito pequeñito en estas fechas estamos siempre a tope cualquier anulación de te hunde

Voz 0335 39:41 a los que reservan innovan habría que traerles carbón amargo

Voz 9 39:44 Carles dulces sin saberlo

Voz 0944 39:47 el camión rey Baltasar

Voz 9 39:49 pero usted qué opina de la cocina española le gusta mucho poco

Voz 37 39:52 bueno antes antes de abordar a mí que decir que sí que me encanta me encantan estos estos deseo que que estoy oyendo es una es una buena manera de empezar el año aparte pienso que tampoco es tanto trabajo para nosotros lo que estoy viviendo que depende más más que de los reyes de de de uno mismos forzar el cambio empieza por por cada uno

Voz 9 40:13 bueno pero sé que tenemos todavía más peticiones listas la verdad nadie de Vitoria que le vamos a dar trabajo esta noche la cocina española que le parece

Voz 37 40:25 que fue la cocina española pues Abel y que te puedo decir al final cada cada cocina tiene cada pueblo tienes tú Suu su personalidad

Voz 38 40:35 pues del clima y de

Voz 37 40:37 de su historia esas influencias que ha tenido al cabo de la Historia no pero hoy en día hay al igual que puedes encontrar en Madrid o en Barcelona cualquier tipo de pan puede encontrar cualquier tipo de influencia de gastronómica sea final todos está Se está Fundi no dudó en común así que me parece bien

Voz 1715 40:59 qué ha evolucionado a cocina española hoy tiene poco que ver con lo que se hace veinte años o treinta

Voz 9 41:05 Consuelo días la estoy marcando todo claro claro claro Carlos

Voz 1715 41:11 Papa Noel tú crees que lo gustará mucho comer

Voz 0335 41:13 creo que no hay nada más que verle non Papa Noel creo que no no suele ir al gimnasio al menos tanto como los Reyes Magos yo no sé si si Baltasar es muy El Molí de que vamos que le guste comer y que sí

Voz 37 41:28 todo pasa que nosotros vamos a camello y pues eso va más relajado nosotros tenemos que que que que andaba con el que a medio durante muchos muchos kilómetros así que pues no se nota tanto sales

Voz 9 41:41 ah aquí con comidas más ligeras las de los Reyes

Voz 37 41:45 no no está comemos bien pero temprano tenemos deporte no

Voz 9 41:50 además pergaminos hoy tres Papá Noel reparte él solo todo vosotros lo repartirse entre tres

Voz 37 41:57 As siempre claro nosotros nos piden más no estamos haciendo una carta de popa no él

Voz 1715 42:03 ya tenemos el triple

Voz 37 42:05 de trabajo tiene cierto pues esto

Voz 1715 42:08 bueno ahí Carlos yo sé que hay muchos compañeros que te han pedido hablar con con Baltasar no fueras a perder las cartas olvidarte de algunas de las cosas que pedían alguno de estos compañeros algunos esta esperándolo

Voz 0335 42:24 sí yo creo que además tiene bastante que ver con el tema que hablábamos de Papa Noel Le gusta comer si hace ejercicio sino Si se cuidan poco la dieta que al final tan importante es disfrutar como como llevar una dieta saludable de todo esto seguro que que puede decir algo Neila Martínez que es dietista nutricionista nos escucha desde Lleida y creo que también tiene alguna petición para el Rey Baltasar hola en A Illa

Voz 15 42:48 hola qué tal adelante con tu petición

Voz 40 42:51 sí tengo varias peticiones pero no había garbeo mucho pero bueno yo voy a seguir primero que todo ya que esto me toca de cerca bajas maternales de seis meses para poder dar lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud que es lactancia exclusiva a los seis meses y que luego maniquís menos drogados en las tiendas habrá que salimos a comprar van a llegar las rebajas Si en inglés te diría que que cambiarán los maniquíes de los escaparates y que hubiese maniquís menos desgarrados que los anuncios de televisión fuesen de comida real he que los productores disminuye es en el azúcar en en los productos que nos venden

Voz 15 43:34 sí luego un una una cosa así

Voz 40 43:37 un particular mía es que pudiese encontrar bocadillos vegetales de verdad

Voz 9 43:42 por delante a vale

Voz 40 43:47 cuál es de verdad muy reales no

Voz 37 43:50 uno tiene más cosas más pero no sé si queréis

Voz 9 43:52 sí tengo alguna más si bien

Voz 40 43:54 bueno yo he oído que que mañana en Valencia como este año es la capital mundial de la alimentación sostenible por la FAO vais a a repartir mandarinas en lugar de de caramelos entonces yo te diría que lo hiciese en todos los lugares del mundo que sustituiría a esos caramelos por mandarinas para hacer una una vida más saludable sobre todo a los más pequeños pues bueno promocionar un poquito más la la alimentación saludar

Voz 9 44:22 vamos a ver Baltasar cambiarlo por mandarinas es posible

Voz 37 44:26 esa estudiarlos No somos la harina pero sí que deberíamos valorar el diferente de frutas porque sino se nos acaba el mundo

Voz 9 44:34 claro más azúcares naturales menos azúcares procesal más vale

Voz 37 44:37 de hecho me gusta mucho esa idea una gran idea alguna

Voz 9 44:40 José pues venga

Voz 40 44:42 ya ya que en Valencia veta tiras mandarín absorban un poquito

Voz 9 44:46 vale utilizar de década

Voz 40 44:48 dejada

Voz 37 44:49 el tendremos que avisa cuando estemos por ahí por por Tailandia empecemos a tirar mangos pero sí

Voz 9 44:54 sí sí sí vais a Villaconejos y traéis melones aviesas tampoco

Voz 16 44:58 ahora peras de Lleida claro yo quiero aprovechar para preguntarle

Voz 15 45:02 Artur Mas no se traduce en la región

Voz 0944 45:06 dejan caramelos dejan trufado quedado eso estaba pensando que igual podríamos tirar trufas

Voz 41 45:10 saqué igual montamos la si habrá un problema de orden público igual es montar una muy gorda

Voz 0335 45:15 las deudas

Voz 9 45:18 bueno oye Ávila nos apuntamos todo esto es el nuevo pasamos al Rey Baltasar que lo estaba escuchando iba a ver cuántos de estos deseo puede cumplir eso gracias Layla

Voz 37 45:26 muchas gracias gracias y buenas noches Baltasar yo querría

Voz 0335 45:29 a ver si a las cartas aparecen muchos nombres de restaurantes si si los niños españoles o sus padres piden reservas en restaurantes si di cuáles son

Voz 15 45:39 algún ejemplo por lo menos vamos a ver qué

Voz 37 45:43 hay muchos restaurantes normalmente los lo los niños Si los adultos se dejan como han dicho como como preguntado ahora no recuerdo quién en la en la en la primera petición ACEA reclamados pues en restaurante que es pues lo que los que ven en las revistas los cinco primeros restaurantes pues normalmente tenemos peticiones de escenas sirve comidas hacía esos restaurantes hacia Madrid en Barcelona

Voz 9 46:12 los más famosos claro lo más famosos

Voz 37 46:16 no sé si quieres que te diga no me restaurante yo te firmando no hacer propaganda de estas cosas

Voz 17 46:23 bien bien

Voz 0335 46:25 de otras restaurantes en los que se come bien que iguala

Voz 16 46:28 de no se Cepyme porque ni los conoce

Voz 37 46:30 luego están los los los superficies como como llevamos entre entre nosotros a Biden restaurantes pues que la gente que no conoce que para nosotros son mucho más fáciles de de conceder como niños y restaurantes que están empezando está emergiendo con cocineros y cocineras con mucha ilusión

Voz 1715 46:48 estos bonos algún ejemplo porque así de hecho

Voz 9 46:50 vamos una mano a quién está empezando pues como

Voz 37 46:52 aquel mismo por ejemplo yo no sé decirte hay muchos pequeños restaurantes ahora que está de emergen no

Voz 9 47:00 bien que están en Madrid efectivamente en Madrid

Voz 0335 47:03 no se ha llegado a España ahí toda la geografía hay muchas

Voz 37 47:06 Vimos esos pequeños esos pequeños sitios con dos cocineros dando de comer a veinte personas y con muchísima ilusión los restaurantes que a mí me gusta concede

Voz 9 47:15 yo voy a añadir uno bueno voy a pedir la la los Reyes Magos

Voz 1715 47:20 los esto en la carta porque tuve la suerte de probarlo hace un par de semanas Carlos también lo conoce hechos yo llegué ahí a través de Carlos pero es uno de esos restaurantes que está empezando que está siendo un camino que lo está abriendo con rapidez y que ha conseguido una estrella en poco tiempo del arresto

Voz 9 47:34 ah se lo están pensando mientras lo decías pida lo ustedes su carta a los Reyes Magos porque es estupendo cuento preferido

Voz 37 47:43 los pajes del Rey Baltasar

Voz 9 47:46 el arresto no son tontos los pajes

Voz 0335 47:48 Baltasar hilos niños españoles piden muchos regalos que tengan que ver con la cocina supongo que ahora con con lo que sale por la tele están todos como locos con eso no bueno

Voz 37 47:58 hay de todo realmente hay niños que tienen mucha influencia con los problemas que en cocina hay que llegar a ser cocinero de de televisión a esos niños que también se educan en en en la cocina en la cocina del hogar que ya no están viendo la tele mientras su mamá está cocinando como ha estado trabajando sino que están todos en conjunto pues eso cocinando haciendo valga probando las Lima así experimentando entre todos y entonces hay un poco de todo hay un poco de todo hay gente que me pide el último libro que que que ha sacado tal Chez idiotas gente que me pide un sifón para poder hacer zumo de naranja con burbujas en casa si la sentencia

Voz 9 48:42 según brujas en casa hay que has asiste con un sifón dices me lo voy a apuntar lo probó vamos a sacar del correo otra de las cartas que hemos recibido con destino

Voz 1715 48:55 Turner los Reyes Magos

Voz 42 48:58 vamos para dos mil dieciocho como hemos sido muy buenos os queremos pedir vinos menos cargador de madera eso en primer lugar luego en segundo lugar Nos gustaría vino menos alcohólicos que con la excusa del cambio climático que no negamos que existe cada vez están haciendo vinos más Alcoholicos Si vamos ya con tendencia al Pachá organismo otro regalo que queremos que ya lanzado serían más bares de vinos o Wal Mart con mejores vinos por copa porque la verdad es que hay muchos que tienen en muy buena oferta pero luego lo que es por copas sólo los barato UJI poco interesantes ya postes

Voz 43 49:35 a pedir Reyes Magos pues os pedimos más espacios divulgativos en televisión en los que Saura por ejemplo del colectivo de cantado lo sea nosotros bueno si ve que mucho la televisión y la radio no conformaba bajo la radio en la radio también también nos vale sentarse a hablar de vino de nosotros mismos

Voz 44 49:58 uno

Voz 1715 50:01 es que cuando uno se pone a pensar qué cosas le quiere pedir a los Reyes Magos el ocurre de todo por ejemplo salir de la radio

Voz 0335 50:08 los altas Argo ante nosotros

Voz 9 50:11 Carlos nosotros hemos para para él para Santi un poco Reyes Magos dentro entonces hemos permitido sale en la radio oiga Rey Baltasar que no lo vamos a robar mucho más tiempo pero los cocineros que ese piden que le piden a los Reyes los cocineros

Voz 37 50:23 cocineros y a los cocineros normalmente piden cuchillos lo que más le gusta es como como herramienta indispensable para para cualquier cocinero cocinera

Voz 15 50:36 y gorritos gorritos de cocinero también

Voz 37 50:40 lo voy a hacer todo lo que digáis aparece las cartas esto eso está claro sabes el narcotráfico accidentados son los dos cuchillos en el tiempo y en el descanso porque la verdad es que trabajan mucho unas finales cuestiona organización mucho de lo de de de de lo que nos encontramos en las cartas al final son cosas que dependen de uno mismo más que los Reyes Magos bueno se va se va aprendiendo con el tiempo suponía

Voz 1715 51:10 el al Rey el rey Baltasar es cocinero ellas o no

Voz 37 51:15 a mí me gusta mucho cocinas gusta tierra mi primera cocina me gusta mucho trabajar con los de cocina con los con los amigos bueno repartir regalos también claro

Voz 1715 51:24 cuál es el plato que mejor se le da al Rey Baltasar

Voz 37 51:28 a mi me gusta mucho me gusta mucho la sorpresa

Voz 9 51:31 la sorpresa estaba mucho sí

Voz 37 51:33 a en alterar las emociones dentro del paladar que que que un plato que te haga sudar a levantarte de la mesa son cosas son son experiencias muy agradables

Voz 0335 51:46 muy muy difícil

Voz 1715 51:48 sí por ejemplo una especie de de haber de caramelo con con ginebra bien lo dentro

Voz 9 51:54 el cambio eléctrico me gusta grande eléctrico no son cosa que que que que te hacen pensar

Voz 1715 52:00 entonces efectivamente bueno Rey Baltasar no les vamos a hablar más tiempo tiene mucho trabajo nos vamos a quedar aquí charlando porque no tenemos las obligaciones de los Reyes que lo reparta todo que lo reparta bien Ikeda feliz a mucha gente gracias por atendernos muchas gracias

Voz 9 52:14 nosotros no vemos el año que viene venga hasta el año que viene muchas gracias por la noche a SAR la gracias quedaba mucho curro a trabajar gracias

Voz 1715 52:22 nosotros quedamos se Carlos por cierto Javier turbo les recuerdo cocineros restaurante el pesebre que estaba con Carlos con Carlos Cano en Graus decía el Rey Baltasar con los cocineros piden cuchillos porqué estamos todo el día