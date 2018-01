Hora 25 (05/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1715 00:00 aún tengo más cosas que pedir a los Reyes las diez de la noche las no

Voz 1 00:04 las bulto

Voz 1715 00:26 venga va Queridos Reyes Magos son las diez de la noche me temo que llegó tarde no quería que esta carta se quedará olvidada en un cajón hasta el próximo año que si todavía hay un poquillo ahí en algún saco la envío leerán que para este año esta carta solo despido una cosa dignidad hablo de la suya nosotros narró de este país les pido pensiones dignas para que nuestros mayores puedan vivir dignamente que ya llevan unos cuantos años atendiendo las urgencias de los suyos ya por la mañana el monedero para contar las monedas les pido que nos traigan trabajos dignos en condiciones dignas con salarios dignos para que podamos tener proyectos de vida viables no es tan descabellado traigan dignidad a este país ir repartan la de forma generosa entre nuestra clase política que sean dignos representa antes de la sociedad de una sociedad como esta una sociedad resistente ni de paso guarden algunos kilos para la justicia para los jueces para los fiscales despido dignidad para que no se la arrebató a los inmigrantes bajo tutela del Estado a los que recurrimos en cárceles y en centros de internamiento dignidad a paladas para que no las sientan más herida todavía para que no será arranquemos a las mujeres víctimas de violencia que cuando bar el paso se enfrentan a la incredulidad desprecio para la insensibilidad al prejuicio porque no una sanidad pública digna con personal y medios de educación digna con las ideas claras y con un proyecto de reforma y modernización ambicioso y si no me olvido dignidad también para este oficio Un periodista bien pagado con medios y tiempo para hacer su trabajo hace un mejor servicio a la sociedad dignidad y rigor profesionalidad y pudor para algunos mucho pudor y si todo eso fuera mucho visitó eso no fuera posible les pido al menos que nos traigan un pedacito de dignidad Vallecas

Voz 2 02:30 Pedro Blanco

Voz 1715 02:33 en la tertulia de esta noche Juan Carlos Jiménez Juan Carlos buenas noches y bienvenido Carlos Cué hola Carlos Vela buenas noches los falta Cristina de la Hoz que debe andar sorteando a los Reyes Magos los ha acosado atasco de Reyes no atasco de coches el atasco de circulación me dice Nacho llegará Cristina de la sala un monitor y está Luis García Montero por aquí Luis muy buenas con la mirada esta semana va terminando y como la estáis pidiendo a tantas cosas a los Reyes Magos y como se ha vuelto a liar una polémica ridícula sobre una cabalgata

Voz 1341 03:08 la presencia de personaje no apropiados para la infancia quiero recordar que Sus Majestades eran unos tipos raros estrelle los representantes de una religiosidad turbia y poco partidarios de la Fe cuando los profesores explicamos el auto medieval de los Reyes Magos descubrimos que el oro el incienso y la mirra eran una trampa que iba a escoger el niño escogía el oro resulta que era rey de la tierra escogía el incienso que era rey de los cielos escogía la mirra embalsamado ahora es que se trataba de un simple mortal los Reyes no se fiaban de la buena nueva por eso prepararon una trampa el recién nacido salió airoso y se quedó con todo hay que quedarse con todo trampa es que cada cual lo interprete según sus intereses que una gestión municipal si ladrones sin corrupción sin fondos buitres con voluntad de servicio cívico este una y otra vez en cuestión por asuntos tan ridículos como casposo por el cinco de enero cada enero ponía mi calzado Cabrero a La Ventana fría eso lo escribió hace muchos años Miguel Hernández para hablar de las ilusiones infantiles de la noche de Reyes hay que ser muy infantil para sentirse ilusionado esta semana con la vida española a cuenta de la desgracia de una pobre muchacha llamada Diana aquel veo a la gente llena de ira y feliz con el espectáculo el gusto de gritar asesino en la puerta del juzgado el morbo de preguntarle una madre que piensa de las calladas halladas de su hijo la ira contra los familiares obligados a escupir contra el mismo personaje que ayer compartía sus vidas pan y circo la plebe en acción ocupando los telediarios y los ruedos del mundo descanse en paz Diana que el pobre muchacha han visto ya el pozo donde la escondieron tampoco me deja muy cómodo la decisión de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo sobre la permanencia en prisión de Oriol Junquera parece ser que le preocupa a los magistrados que quiera o pueda llegar a presidente de la Generalitat sí lo es y vuelve a quebrantar la ley pues regresará a prisión pero mantenerlo en una celda cuando no hay peligro de fuga ni de destrucción de pruebas huele a mala cosa a obstrucción de la política yo estoy de acuerdo con que en una democracia cada cual puede defender lo que decida pero sin quebrantar la ley lo que ocurre es que a los partidarios de la inmovilidad absoluta les pregunto otra cosa y cuánto tiempo serán soportables las leyes que no obedezcan a la democracia tiene sentido democrático no dejar en libertad provisional a quién puede ser president de la Generalitat

Voz 2 06:05 todos los votos para terminar una pregunta a todas estas dónde está la izquierda

Voz 3 06:12 no

Voz 1341 06:13 en fin Pedro buenas noches buen fin de semana y me despido con Miguel Hernández y con sus versos vía hacia el seis mis miradas hallaban en sus puertas mis Castle Hadad Mis abarca desiertas

Voz 1715 06:31 la semana que viene Luis un abrazo hacernos buena

Voz 5 06:45 hora veinticinco de hincapié en hacer bulto como Gabriel las redes sociales arroba Hora veinticinco o bien Facebook hora25

Voz 2 06:57 dígame querida no oyen

Voz 6 06:58 de qué programa de la Cadena SER Le gusta usted más

Voz 7 07:01 no no me levanto con Pepa Bueno muy bien me acuesto con Macarena Berlín muy bien señor artísticamente estoy hablando del canal que me levantan en la cama de Pepa Bueno con ha puesto en la Cámara Macarena Berlín pero como que se acuesta en las camas ya no lo saben es porque yo voy a su casa con una copia de las llaves que tengo me meto en sus sábanas procuro no moverme que tiene

Voz 1715 07:26 te abrimos las puertas de nuestra casa

Voz 7 07:29 las fiestas que me pego yo con Carles Francino madre mía con él me voy cuando duermen guardería pero me lo voy a hacerlo en la cama de Iñaki Gabilondo

Voz 8 07:41 el zurdo creemos que hemos de jugar como ellos pensamos que no tenemos deseo digamos a ver esta manera esto esto no tenemos ni idea hay planos camino Gabe perdón edite quedan cuatro sostén vieja Matarí que tocan de todo lo que te apetece

Voz 5 07:58 qué va a él

Voz 9 08:04 que lo es algo que se trabajar que es el buscar que se genera Vic quiere termina nuestra vida sexual es saber más de sexualidad liarla nos ayudará a cuidar que el deseo de esté presente en nuestras citas de cama todos los domingos después del Larguero

Voz 1715 08:18 tenemos la más

Voz 2 08:20 ese es mucho sexo contigo dentro

Voz 5 08:24 Contigo Dentro Celia Blanco en hacer aquí

Voz 2 08:34 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 1 08:47 Hora veinticinco seguir otros blanco

Voz 1715 08:52 habría sido extraño que el Supremo enmendar al magistrado instructor dejando libertad Oriol Junqueras oír los tres jueces de esa sala han firmado una decisión dura en la forma y con una reflexión de fondo de una evidente carga política por cuanto los jueces analizan la posición en la que en su opinión claro sigue instalado el ex vicepresidente de la Generalitat Alberto Pozas muy buenas noches reservas vamos por partes porque este auto del Supremo condensa de nuevo la argumentación jurídica contra Juncker as it en parte también contra los ideólogos del proceso independentista en primer lugar los jueces niegan la puesta en libertad del líder de Esquerra porque no se cree en sus apelaciones al diálogo porque consideran que en ningún caso ha renunciado

Voz 0055 09:35 sí a los jueces no les ha convencido su alegato sobre la paz y el diálogo y sus convicciones religiosas y creen que más allá de sus afirmaciones Oriol Junqueras no ha acreditado de ninguna manera que vaya a cambiar de modus operandi si sale de la cárcel de Estremera textualmente dicen que no existe ningún dato relevante que indique de forma seria que Junqueras ha abandonado su pretensión de alcanzar la independencia con una declaración on unilateral este proyecto político ilegal dicen sigue en pie el a día de hoy no lo ha abandonado eso en cuanto al riesgo de reiteración delictiva en recuerdan también que el resultado de las elecciones del veintiuno de diciembre no es para ellos garantía de nada más aún cuando ahora es candidato a president está por tanto en una posición preponderante dicen desde la que tomar decisiones clave no es un preso político les repiten los jueces varias veces en un auto muy contundente de la Sala de Apelaciones resumen su decisión en una frase no se trata de impedir que vuelva a defender su proyecto político sino de evitar que lo haga de la misma forma en la que lo ha hecho hasta ahora

Voz 1715 10:27 has en lo del diálogo ni les convence esa veta cristiana ahí pacífica que insiste en desplegar Junqueras los jueces del Supremo les señalan directamente como instigador de los actos debía herencia porque dicen debería haber imaginado que con su proyecto con su actitud con su desprecio a la ley a los tribunales estaba animando o una parte de los catalanes a movilizarse con el riesgo de que esa protesta derivar en violencia

Voz 0055 10:51 es la norma en esta causa los altercados violentos del veinte de septiembre en Barcelona y también del uno de octubre durante el referéndum ilegal están en el centro de la acusación por el delito

Voz 10 10:59 peleón y los tres jueces le dan un papel

Voz 0055 11:01 tenista reconocen que Junqueras ni participó personalmente en esos disturbios ni dio órdenes concretas para que se produjese en actos violentos pero si dicen que la hoja de ruta independentista contempló en todo momento la instrumentalización de la violencia callejera a favor de su objetivo de la independencia de presionar al Estado español dicen que por ejemplo el estuvo allí el veinte de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona la Rambla no hizo nada para evitar los disturbios los jueces de la Sala de Apelaciones pues cuanto pero también le dan una importancia máxima a los brotes violentos no solamente el juez hablando además en su auto la actuación de la policía durante los disturbios el siguiente paso para Junqueras será solicita la libertad otra vez ante el juez Llarena

Voz 1715 11:38 gracias Alberto buenas rechazado Oriol Junqueras ha respondido a través de Twitter con esa lírica que es ya habitual en este tipo de mensajes Junqueras ha escrito estos días que vendrán mantenernos fuertes y unidos transformar la indignación en coraje y perseverancia la rabia en por pensar siempre en los otros lo que tenemos que rehacer persistir porque yo persistir gracias por vuestro apoyo quiero Llongueras es un rehén decía también a través de Twitter el expresidente desde Bruselas lo cierto es que más allá de Ciudadanos y el PP fundamentalmente en Catalunya son mayoría en esto sí que son mayoría indiscutible los que creen que mantener en prisión a Oriol Junqueras es

Voz 1749 12:21 un exceso vamos a Barcelona por fuera Carlas habla de rehenes políticos y de un escándalo que avergüenza dice a cualquier demócrata con un mínimo sentido de la justicia en Esquerra no ha sorprendido la decisión del Supremo pero creen que jurídicamente no se aguanta y menos después de que Junqueras ayer reiterara que su nombre de paz y que apostará por la vía del diálogo seguirán plantando batalla también ante Europa Sergi Sabrià portavoz republicano en declaraciones a la ya en Qatar

Voz 11 12:45 Ana noticias así pierdan no la entendemos en ningún caso la decisión que sea tomado pero no lo dejaremos aquí continuaremos batallando ante el Supremo pero también lo llevaremos a instancias europeas para que sean los acabe dando la razón

Voz 1749 12:59 el PSC respeta lo que diga la justicia pero encuentra desproporcionada la prisión preventiva más contundente la alcaldesa de Barcelona Ada Colau en declaraciones al carne

Voz 12 13:07 que iba a haber llevar trataba persona privar de libertad a personas que no han hecho ningún acto de violencia es una locura es un sin sentido es está aplicando un tema político y creo que esto es una terrible noticia para el ex vicepresidente yunquera su familia y sus allegados mostró toda mi solidaridad pero también es una mala noticia

Voz 1749 13:23 para la democracia la democracia Ciutadans por su parte también respeta lo que diga el Supremo pero reniega de la estrategia de defensa de los líderes independentistas

Voz 13 13:30 le aseguro que no están renunciando a nada se sienten orgullosos de lo que han hecho hasta ahora por tanto por favor que no hubiese Manu escuchar nuestros hijos es delante de los jueces porque

Voz 0055 13:40 no es lo que sus

Voz 1749 13:43 su cabeza de filas Inés Arrimadas pasaba esta mañana por hoy por

Voz 1170 13:46 Cristina de lo ya ha llegado Barriola Cristina hola qué tal ha conseguido superar la frontera que es

Voz 1715 13:52 las noches de Reyes la Castellana Cibeles no

Voz 6 13:55 para una acera de otra de la Castellana efectivamente fueron buenas noches bienvenidos

Voz 1715 14:00 empecemos por aquí empecemos a el análisis esta noche a partir de lo que hoy ha decidido el Supremo no tanto bueno y también la decisión adoptada que lo decíamos antes lo extraño aparentemente los entendidos dicen que lo extraño habría sido que la sala enmendar la decisión previa el instructor por lo tanto hoy los tres jueces lo que han hecho es confirmar que Oriol Junquera sigue en prisión pero esos dos argumentos fundamentales que ya hemos repasado con Alberto Pozas primero porque sus apelaciones al diálogo de cree de los jueces dicen usted lo que quiere dialogar para declarar la independencia si ese diálogo no llegaba un puerto usted no ha renunciado la vía unilateral por lo tanto el diálogo no nos inmuniza de esa ruptura unilateral por otro lado asegura que aunque el

Voz 14 14:44 no en fin arengó al la

Voz 1715 14:47 entre para que se comportara de forma violenta no participó activamente en los actos de violencia o resistencia activa que se vivieron a finales del mes de septiembre debía haber sido consciente de que por su actitud lo que estaba siendo era promover una protesta que podía derivar en violencia Cristina

Voz 0436 15:06 yo de sobretodo han sorprendido mucho las dos comparecencias que ha tenido en las dos últimas comparecencias que ha tenido a Puigdemont primero ante el juez Llarena a petición propia como fondo

Voz 6 15:17 yo creo que era superior siempre todavía

Voz 0436 15:19 todavía no no Junquera ante el juez Llarena cuando además siete fue una comparecencia a petición propia entre otras cosas se negaba responde a la Fiscalía y luego está la Sala de Apelaciones porque yo no sé si está muy mal asesorado por su abogado pero basar su argumentación en este argumento reiterado un poco ya hasta la saciedad de aquellos que como soy un hombre creyente soy pacífico una pelo la violencia me parece completa mente surrealista las creencias y la fe son absolutamente irrelevantes en un proceso judicial de habría que decirle al señor Junquera es que da lo mismo que sea creyente que que eso no viene al caso si ese es el argumento que utiliza para para defender que es un hombre de paz me parece un poco

Voz 6 15:59 o sea que ha bélico es como decir que a la gente

Voz 0436 16:02 que no es creyente no son personas de paz pero bueno eso es una consideración aparte yo creo que no he llevado una buena estrategia en el Supremo

Voz 15 16:10 en el que los argumenta

Voz 0436 16:12 todo se puede puede ser discutibles los argumentos sobre si una situación de violencia no en el país en en Cataluña habida cuenta de que entre otras cosas el gran despliegue policial que que se de que había en en la Comunidad ha retirado no los violines y demás pero no no convence era lo previsible pero no convence al juez no convencen y al de la responsable de apelaciones y en su momento el juez Llarena no lo convenciendo otras cosas porque muchos de los suyos no parecen que estén en la vía de de hablo de de de sus dirigentes sus de sus diputados no les veo yo habla de la vía de la vía bilateral y del diálogo y de Hinault siguen hablando de de la existencia de una república catalana o sea el problema es que pude lidera un partido que sigue instalado en muy buena medida al menos en lo que afecta a las declaraciones públicas de sus precios vigentes en que en que hay que retomar esa república catalana hay restituir el gobierno legítimo que fue el que fue una vida vía unilateral entonces pues es lógico que yo creo que los jueces no le da ninguna credibilidad

Voz 1715 17:13 Carlos Juan Carlos no

Voz 10 17:15 desde el punto de vista jurídico como siempre es tan flexible una decisión como la prisión de prisión preventiva que pues pues lo argumentan y podrían haber argumentado exactamente lo contrario pero efectivamente todo el mundo decía que no iban a contravenir al juez pero las consecuencias de esto aún así yo creo que en la en la sentencia deja abierta la puerta claramente a que el juez tome todavía otras decisiones y sobretodo a que le deje ir al Parlament a que le dejes que les deje tomar posesión ya que le deje que le voten por tanto a querer deje ser presidente de la Generalitat si finalmente puse mono bien viene y hay un pacto en fin se organiza todo eso lo cual es si lo pensamos dos minutos despropósito de un calibre de la imagen internacional también de España que haya un político que vaya a ir dio al margen de la argumentación jurídica que evidentemente no soy yo quién para discutirse la Supremo faltaría más pero pero que Kuhn político análisis político que un político vaya a ir vaya a salir de la cárcel para ir a ser investido presidente de la Generalitat luego se vuelve a la ganador en la cárcel si eso llega a pasar no está ni muchísimo menos descartado que sopas chinos Lemos la sentencia claramente Sellés te orienta que eso puede ser puede ser la salida es un despropósito que no es es imposible explicarle eso a un corresponsal extranjero a un analista internacional esto imposible explicar que la las consecuencias de una justicia que por supuesto está bien argumentada insisto que nadie discute eso que las consecuencias la realidad es que hay un político que va y viene de la cárcel para ser presidente de una de las regiones más importantes de Europa de las más ricas de la más avanzada hay alguien alguien no sé si la Fiscalía no sé si el juez no sé si hay alguien en el mundo del poder alguien tiene que pararse cinco minutos a pensar adónde nos conduce esto porque entre otras cosas como siempre obviamente el independentismo lo o utilizar a su favor puedes acabar convirtiendo claramente lo que está buscando Junquera con ese tipo de de discurso que hace con esa apelación a sus a sus ideas y a su pagaría la paz y a sus creencias se se acaba convirtiendo en mártir

Voz 1170 19:24 es es las consecuencias Polly

Voz 10 19:27 de lo que está pasando a Kiko que lo damos todo como una naturalidad bueno proceso judicial normal esto no tienen nada de normal y las consecuencias si finalmente son eso no tienen nada normal no pasa ningún

Voz 1170 19:37 ahí Juan Carlos y yo estoy bastante de acuerdo con con los dos excusa era difícil que es difícil ver con los dos pero hay una cosa de el en primer lugar esa esa idea de mártir

Voz 16 19:49 eh que casi se deja

Voz 1170 19:53 lo está buscando a esos el aro ahí ese discurso absolutamente metafísico yo creo que es una estrategia de defensa absolutamente descabellada no tiene ni pies ni cabeza y además genera un personaje eh que si se quiere apartar de lo que significa Puigdemont yo creo que está empezando a caer también en una cierto elemento un poco un poco grotesco no decía Carlos que las consecuencias de una cosa que es muy anormal pero es que todo lo que ha pasado es que es completamente anormal es que las

Voz 10 20:23 situación en la que estamos es completamente

Voz 1170 20:26 normal un señor que se queda segundo en las elecciones que crea un partido de la nada de básicamente por por su por su persona queda segundo Iker está huido de la justicia es que no tiene ni pies ni cabeza el otro que no que no está huido queda tercero está a este esta es la cárcel bueno es que todo el proceso en sí es una es una cosa completamente disparatada pero también eran en cierta medida previsible es decir cuando tú pones las elecciones y todos consideramos que que Rajoy acertó cuando puso las selecciones de forma muy rápida pero evidentemente si no sabían sustanciado ninguno de los de los juicios pero en un escenario absolutamente previsible porque a salvo que yo no sé alguna mente pero ante pudiera imaginar que de pronto nadie iba a votar ni a Cataluña o a Esquerra Republicana pues evidentemente el escenario es el que en el que estamos y además que iban a tener con un resultado de tan bueno como luego como el que han tenido por tanto de yo no

Voz 10 21:29 pero ha llegado el momento de que yo estoy de acuerdo contigo en que era previsible pero

Voz 1170 21:32 ha llegado el momento en que alguien le dé una vuelta sí pero es que ahora campan

Voz 10 21:34 dado muchas cosas desde hace quince días

Voz 1170 21:36 ha habido unas elecciones ha habido un resultado

Voz 10 21:40 está trata es que otra de las cosas que pueden llegar a pasar que podría llegar a pasar parece que no pero podría llegar a pasar es que hay una mayoría diferente en función de quién está en la cárcel y quién no es que es que son cosas

Voz 1170 21:50 el propio habla del derecho el del derecho

Voz 10 21:55 la política de político al sufragio quiero decir que son cosas muy serias que los catalanes han votado claro evidentemente estamos hablando además sobre todo que yo creo que que que que en el debate político español muchas veces se desenfoque que estamos hablando de prisión preventiva que estos señores seguramente acabarán condenados va a haber un juicio justo en un país garantista como este tendrán su derecho acabarán será un problemón cuando llegue ese momento porque a lo mejor se condena al presidente de la Generalitat pero en este momento estamos hablando de la prisión preventiva

Voz 0436 22:21 pero el despropósito no es que uno esté en prisión preventiva al despropósito es de origen porque era lo previsible es es lo previsible en una situación normal ni el señor Puigdemont el señor Junquera se presenta a las elecciones cuando tú te has saltado la ley cuando ha habido que intervenir cuando tasa exaltado las los de la los reglamentos de tu propia cámara para empezar la legalidad estatutaria cuando

Voz 6 22:46 pero pero desde el punto vista político podemos estar gordo pero como tienen derecho ya es cierto si efectivamente yo no

Voz 0436 22:53 es propósito es que unos señores que se saben imputados que como poco aunque no hubiera prisión preventiva que como poco acabará siendo inhabilitados como poco porque ya tenemos antecedentes

Voz 10 23:04 eso eso es poco

Voz 0436 23:07 tú no te puedes presentar unas elecciones sabiendo que en uno en dos años inhabilitar os el gran problema político de fondo es que a pesar de todas las barbaridades que han hecho ninguno de los dos partidos a buscan un recambio oyera lo que tendría que haber pasado igual que no queremos que alguien condenado por cualquier delito encabeza una lista que estos señores en imputado por cualquier delito encabeza una lista es que estos señores imputados por delitos gravísimos han encabezado listas el Barça lo que pasa que uno bueno en lo que lo que no lo de lo previsto de todas maneras no previsto con eso fugara es uno teníamos

Voz 1170 23:41 no eso no es no era imprevisible

Voz 0436 23:43 lo que nadie lo podría haber pensado pero sí

Voz 6 23:46 esto es que lo iba a dar pero porque la han provocado

Voz 10 23:49 Carlos que yo creo que hay otro elemento importante es decir porque está

Voz 1170 23:52 hemos pidiendo al Supremo que asuma unas decisión que tiene más de política que de que de elemento juré jurídico yo creo que eso es un roza lo lo lo peligroso porque eh eso de que los jueces se manche las togas con el barro del camino yo creo que ya pasó una vez y yo creo que no debería pasar los jueces no son no no no tienen que resolver problemas políticos

Voz 10 24:21 no pero perdonaron caso en este caso yo creo que estamos hablando en esta fase en una fase inicial todavía pero en esta fase si estamos hablando e por eso de hecho por eso tenemos un tribunal tan especial como lo tienen todos los países que es el Tribunal Supremo que es el hijo de una manera particular que tiene una sensibilidades particulares que está enfrentando el problema que evidentemente es político tanto es así que en la sentencia habla de la colusión de derecho obviamente el el el los tres jueces que han que de que se lo han pensado habrán dado muchas vueltas a esta decisión no son ajenos tanto es así que no son ajenos que lo ponen ahí que este señor tiene un derecho muy importante que es que los ciudadanos catalanes Le han votado pero dice el derecho de los diarios catalanes Opel el derecho serviría

Voz 1170 24:59 o ante una colisión de derechos yo creo que ellos

Voz 10 25:03 esto es una decisión política claro es que la decisión política entre varios caer el Tribunal Supremo

Voz 1170 25:08 en en este tipo de casos evidentemente tiene una dimensión política pero no creo que tengamos tengamos que pedirles que por el bien de él el marco político actúen de una determinada porque no creo que sobrevivió de con político pero yo creo que sí creo que y eso todos los jueces sí de hecho hay jueces que luego acaban pidiendo el indulto

Voz 10 25:26 para su para los propios que condenan a todos los jueces analizan las consecuencias de sus decisiones de hecho insisto yo creo que lo que va a pasar tanto es así que abre la puerta y uno Paraguay muy claro que lo que va a pasar es que el abre la puerta a que este señor presidente de la Generalitat bueno pues entonces pero eso jurídicos

Voz 1170 25:43 es inevitable Ellos lo pueden prever y pueden ver ese escenario pero no lo pueden limitar en términos

Voz 1715 25:49 fíjate déjame que ya de una cosa si finalmente efectivamente Oriol Junquera se somete a un debate de investidura su propio discurso de investidura puede ser o no el tendrá que decidir una prueba de cargo en su contra porque o renuncia explícitamente a la ruptura unilateral y eso va a ser un escenario que va a tener que plantear

Voz 10 26:04 pero eso con la prisión preventiva eso es lo que a mí me llama tanto la atención de este de de de la situación yo creo que hay mucha gente que no lo entiende desde luego fuera de España es muy complicado que la gente lo entienda porque estamos hablando visión preventiva por tanto la prisión preventiva podrían levantarse la volverse la poner en cualquier momento incluso al día después de que hiciera ese ese discurso que tu dices bueno hemos les dimos una oportunidad porque creemos que bueno que nos está diciendo que ha cambiado Si no ha cambiado ya hace ese discurso volvemos a la prisión preventiva es una garantía

Voz 1715 26:32 al final los jueces toman decisiones a partir de la materia

Voz 1170 26:35 lo que tienen que decidir en este caso la Mater

Voz 1715 26:37 has Oriol Juncker hace su posición política tú decías acá dice que ha cambiado es que yo creo que ha dicho

Voz 6 26:43 por jueces que dejaban claro el problema es que da sentido que nos damos

Voz 0436 26:47 a a ponernos en la hipótesis yo creo que no les ha dicho que haya cambiado el discurso de los suyos

Voz 1715 26:52 a mejorar el personal pero vamos a ponernos

Voz 0436 26:55 el hombre que la prisión preventiva pues alguien privarle de libertad preventivamente es un mecanismo que debe usarse con mucho cuidado y mucho miramiento pero vamos a suponer que hoy el día once hay una nueva vista en Yunquera los Jordi es con el que exconsejero formo Aneca al final lo sea porque abre la puerta también a que pueda salir pero es que el problema al final que ahora apelando a que tenemos una situación política aunque este señor puede ser hasta el presidente de la Generalitat que pasa ponemos Sala el de decimos a la justicia para no actúe no hagas nada no habrá juicio oral

Voz 6 27:25 no le inhabilite Nole condones porque este señor

Voz 0436 27:27 el presidente es que es que es imposible que Serbia uno les va bien

Voz 6 27:31 no se puede alega es que no se puede argumentar hombre es que

Voz 0436 27:33 a que puede a la paradoja es verdad que la paradoja es que te puedes presentar unas listas estando en prisión preventiva en no participa en la campaña yo entiendo que esa es una paradoja pero el argumento de unos que este señor tiene un millón de votos tiene derecho a las tía a la actuación política viene a decir señores jueces por lo menos durante la próxima legislatura no hagan nada contra estos señores

Voz 10 27:55 yo creo que es muy difícil pensar que haya alguien serio que diga que estos señores no van a ser juzgados

Voz 6 28:00 claro pero es que tú puedes juzgar y condenar a un presidente de la Generalitat que ha pasado para políticos en ejercicio que todos y les han echado que te queda

Voz 0436 28:09 es decir que eso es que va a llegar aunque Laura L pongan en libertad lo único que te quiero decir es que aunque ahora le pongan en libertad de es que es que en uno dos tres años estando en la Generalitat llegará el juicio llegará la condena no podemos estar utilizando el argumento de que escándalos que son representantes elegidos

Voz 10 28:26 no no no no está imputado imputados que no

Voz 0436 28:28 a debieron entre unas listas bueno conmigo

Voz 10 28:31 pues en que se aplica eso es completamente diferente un juicio a largo con las alegaciones sin prisión preventiva y una condena definitiva que lo además por supuesto apelarán a tribunales internacionales que seguramente sancionara a esa condena porque estaremos seguros de que estará bien hecha a los jueces del Supremo no hacen tonterías en ese escenario de un juicio largo con mucho mucho pero es que estos hablamos de prisión preventiva y hablamos de la locura señor vaya a salir de la cárcel para ser president vuelva a la cárcel

Voz 6 29:03 en cuanto al cuenta el debate

Voz 0436 29:05 interno vida un elemento de avanzarnos

Voz 6 29:08 Nos poquito que hubiera habido un elemento sencillo es decir

Voz 1170 29:11 uno puede hacer las comparaciones con los que están en libertad con cargos y los que está en prisión preventiva ya ha habido un elemento esencial es decir el auto renuncie a un comportamiento será más o menos creíble pero es que Junquera es no lo ha hecho tampoco era una exigencia que que que que se tuviera que dar con un Siruela el la espalda siempre llanamente era una cierta renuncia a participar en unos en una serie de de actos que llevarán a cometer lado una reiteración delictiva no lo ha hecho entonces también pedirle al juez que bueno por cuestión de un bien mayor que a lo mejor la democracia es un bien mayor ello no lo discuto pero que si yo fuera un juez la conciencia además de jurista a lo mejor no habría a seguir sino tengo la seguridad absoluta de que no va a reiterar el compás lamento delictivo a mantener la prisión provisional sobre el Juncker digo yo

Voz 1715 30:06 que también era un hombre de paz cuando era vicepresidente de un Gobierno que

Voz 1170 30:09 va leyes conectarse a los cerca ya estábamos

Voz 6 30:13 fuera o sea compartido de forma rápida o

Voz 10 30:16 pero eso eso si es que eso es tan indiscutible el despropósito que es mucho más que un despropósito es mucho más grave que un despropósito lo que ha hecho lo que hizo el lugar lo que hizo el independentismo catalán que además tiene unas consecuencias terribles para la política española y para la política catalana entre otras cosas ha destrozado la la alternativa de izquierda ha convertido la política catalán una cosa extrañísimo

Voz 1170 30:36 ahora la CUP está aliada con él

Voz 10 30:38 centro de derecha de de Push the money

Voz 1170 30:41 fin es es todo un despropósito enorme

Voz 10 30:44 las consecuencias y política española que es anular la anular a la oposición que está en fin en con

Voz 6 30:49 fundida con el con las banderas y nos no escapó

Voz 10 30:52 de hablar de otras cosas mucho más interesantes

Voz 1715 30:55 en España hay muy grave todo eso es indiscutible

Voz 10 30:58 el ahora llegados a este punto y eso creo que no lo discute nadie contra el independentismo está toda Europa o sea en la mina día en la que se ha quedado el independentismo no en Cataluña pero sí en toda España hay en toda Europa que nadie no no les apoya nadie eso ya está es lo llevamos meses hablando de eso lo que Dios que ahora van a pasar cosas que además creo a mi me preocupa mucho la imagen internacional de España porque me parece que este es un asunto muy delicado en el que la imagen internacional de España después del uno de octubre que salió muy mal Se recuperó bastante ha habido mucho ha habido mucho trabajo la que se entendiera que lo que estaban haciendo estos señores lo hicieran en cualquier otro país y lo hicieron en Francia si lo hicieran en Italia tendría una respuesta también durísima de sus tribunales supremos eso es un trabajo que se hizo que yo creo que de que sea se ha consolidado bastante mucha gente ha entendido que independentismo ha optado por una vía además con cuarenta y ocho por ciento no haya ninguna parte pero ahora si pasa esto que insisto que yo creo que es muy probable que pase que sea presidente y saliendo y entrando de la cárcel no va a haber nadie que sólo podamos explicar a alguien tiene que poner la cabeza yo creo que si alguien es el Gobierno que obviamente el tiene que pensar pero es cierto que como llave para abrirla

Voz 1715 32:09 la el argumento de soy cristiano hombre de paz galopante

Voz 6 32:13 no es descartable incluso que él esté jugando ya llegados a este punto la campaña

Voz 0436 32:18 Carlos porque yo creo que la campaña el pensaba que su permanencia en prisión era la que le iba a llevar a la Cresta el triunfo

Voz 10 32:24 pues muy mal resume de que puse a Mons

Voz 0436 32:27 pues lo adelanto adelantó Henry en la foto fines

Voz 1715 32:30 lunes pensando en la formación de gobierno lunes habremos dejado atrás este parón navideño que ha hecho que apenas se haya movido las cosas en la política catalana Inés Arrimadas nos decía esta mañana en Hoy por hoy que ha habido algún contacto algún contacto informal en su intento de bueno el improbable o imposible intento de presidir la Generalitat hiel

Voz 13 32:51 de presidir el Parlamento catalán hemos hablado todavía directamente yo con salir pero sí que ha habido ya primeras conversaciones informales entre entre los diferentes grupos parlamentarios las vacaciones para la lucha son cosas muy complicadas portan yo yo creo que él

Voz 6 33:08 como ahora

Voz 13 33:10 lo que que los comunes quieran dejar que él no digo deja de gobernar en Cataluña más fácil yo sí lo por activa por pasiva que ellos no los quieren apoyar y uno cuando se puede estar del lado de los inspectores

Voz 1170 33:25 Esquerra ha tenido que devolver a los límites de las

Voz 1715 33:27 comentario a Gabriel Rufián que ayer se iban poco de la lengua cuando decía esto

Voz 17 33:32 la plana era el presidente legítimo de de Cataluña el señor Carlas con el el plana era restituir a todo el Gobierno legítimo de Cataluña y el plan B sólo Junqueras para nosotros por lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo

Voz 2 33:50 sería siempre presidiendo el plan nada

Voz 1715 33:53 el plan B decía Russian el plana era el plan B es hoy Sergi Sabrià portavoz de Esquerra le ha recordado a Gabriel Rufián que plan plan plan sólo hay uno que es el Plan a ese plan después de se dice habría

Voz 18 34:05 sólo hay un plan el plan es es puta Moon entre los independentistas son los ganadores esté yo en esto trabajamos en este caso es más complejo y por lo tanto estamos un poco a la espera de ver a cuál es la propuesta de Cataluña para hacerlo efectivo no yo creo que es su programa en este caso su propuesta era muy clara que es que vuelva común y por lo tanto habrá un poco a la espera de ver cómo esto se hace efectivo

Voz 1715 34:30 es interesante ese punto en el que se encuentran yo no digo que en las declaraciones de unos y otros los hay una parte de teatralización que puede ser pero también es cierto que hay algunas fricciones entre Esquerra Republicana ahí el PDK acto Cataluña en realidad porque ellos Per Cataluña además una lista instrumental queda dentro

Voz 14 34:51 no ha ha pues de Mol a ver cómo las resuelven

Voz 0436 34:57 lo de las fricciones lo es de una manera muy elegante

Voz 6 35:00 que hubiera sido muy elegante

Voz 0436 35:02 es otra cosa yo creo que hay un abismo entre ellos lo que no quiere decir que no lleguen a un acuerdo yo estoy convencida de que llegaran creo llegarán suman tienen mayoría independentista Si hombre Intel estarían que no fuera con la CUP si puede ser con los comunes les gustaría más porque es verdad que pueden investir un presidente con la abstención de los comunes podrían hacerlo sin necesidad del apoyo de la CUP que yo creo que eso a ellos les da bastante bastante alivio de acabaran entendiéndose lo que pasa que ERC cuando yo creo que cuando ERC insiste tanto en que el presidente legítimo expuso Ramón realmente lo que están diciendo es vente para España si quiere ser presidente te porque al mismo tiempo dicen que aquello de de presidente por por Skype como que queda también Gabriel Rufián lo dijo hombres que no se puede ser presidente por Sky es decir en si si eres nuestro presidente pero vente a que ha puesto a disposición del juez Juan Carlos y Carlos

Voz 1170 35:52 bueno lo curioso es que las elecciones la la mayoría parlamentaria la tienen los independentistas coloque lo que dijo el portavoz de Esquerra Republicana del puchero

Voz 10 36:03 todo ello cosas pues es otra de las chorradas inmensas

Voz 1170 36:06 que hemos tenido que ir por tanto yo es que ya llega un momento donde a casi diariamente se contradicen a sí mismos porque yo creo que el plan está es decir yo creo que se va a poner de acuerdo y que habrá un Gobierno independientemente ay de quién lo que lo lidere pero para hacer que ese es el era un problema porque es que no tienen un programa de nada va a volver otra vez a declarar la la la República implementar políticas de construcción de Estado que van a hacer pero es que no tienen ninguna cosa

Voz 1715 36:41 eso es interesante porque es verdad que en la legislatura anterior sí tenían un plan

Voz 1170 36:44 pero la ruptura sí que que es lo que supuso que dejar a Cataluña sin gobierno durante dos años osea que en ese en esa construcción casi alegórica de la República a Cataluña la gestión del Gobierno catalán fue absolutamente cero no yo creo que ahora estamos en lo mismo yo creo que si uno de una vez la sociedad catalana deberá percibir que en muchos casos el discurso lo que está y encubriendo es una falta total de capacidad de gestión

Voz 1715 37:16 Carlos instalamos ya lo que pasa en la sociedad catalana habla

Voz 6 37:19 hoy ha hablado más claramente de lo que lo había hecho nunca porque habiendo mayoría ha habido una partida

Voz 10 37:24 la inédita y ha decidido que estos señores siguen teniendo mayoría absoluta yo creo que las cosas no han salido según lo previsto porque las cosas lo que estaba previsto incluso por Moncloa por gente que obviamente detesta al independentismo pero que estaba tratando de hacer cálculos de cómo salir de ésta eh era que ganar Esquerra era que Oriol Junqueras que era el personaje clave de toda esta película que ahora todo está desmontado porque está en la cárcel es inverso como interlocutor ya la verdad señor que está en la cárcel están en este en estas dificultades

Voz 6 37:53 es muy complicado pero el plan de Moncloa hombre plan de Moncloa

Voz 10 37:57 Carles pero si no se les podía ganar que era evidentemente muy difícil era Moncloa preferiría claramente a Junqueras que a Puigdemont hace mucho tiempo entre partido

Voz 0436 38:05 Izquierda sale lo contemplaban con muchísima tranquilidad

Voz 10 38:08 bueno eso era era el ideal bueno dentro de que obviamente les ganaste le gustaría ganar lógicamente ya que el PP sacará mucho votos pero si no era así sabían que no era así era Junquera es el hombre clave y entonces todo salió al revés porque resulta que Puigdemont con una estrategia en fin hay que reconocer y hacer autocrítica y yo desde luego lo dije muchas veces yo creía que era era muy difícil que desde Bruselas las pudiera dar una buena imagen a los ciudadanos catalanes que yo creía que el asturiano que atrás iban a dar cuenta de que todo esto era una estrategia para no ir a la cárcel y que no podía salirle bien bueno pues les salió muy bien

Voz 1715 38:38 sí

Voz 10 38:38 y entonces ahora Moncloa y la gente que piensa y los que están tratando de darle una vuelta resolver esto están totalmente desarmados porque es el eje de la situación y la única posibilidad es que efectivamente no se atreva no se anime a venir a España y por tanto le les ceda el poder a Juncker así yo creo que yo creo que también en esa línea la Fiscalía y la gente del Gobierno que está pensando debería darle una vuelta para que para que para organizar la situación a su favor o a favor de un mínimo entendimiento que es muy complicado evidentemente con el independentismo es muy complicado entenderse porque quieren romper un país

Voz 1715 39:13 pero que

Voz 10 39:14 da la sensación cuando lo ves un poco con vez los pasos día a día es ese aquí no hay nadie pensando que nadie diseñan

Voz 1715 39:20 problema de entenderse con el independentismo hoy es que ha llegado tan lejos independentismo quiere que cualquier acuerdo sea interpretado como una cesión una de las partes dijo no no independentismo en sí sino la que está enfrente evidente

Voz 1170 39:32 no sólo eso sino que tiene que cesio les puede salir

Voz 1715 39:36 bueno quiero decir aunque puedas permitir que yunquera salga que sea elegido presidente que pueda tener una actividad que ya pues es decir ellos no es bueno que por cierto hoy acabaremos un poquito antes la tertulia porque en la última media del programa vamos a escuchar una un programa de Podium podcast muy interesante hemos convertido sin que lo fuera en un debate las intervenciones de Ortega de Azaña allá por las Cortes de la Segunda República en las que hablaban del Estatuto de Cataluña es muy interesante recuperar los argumentos que entonces se aportaban que son muy similares a los de hoy las preocupaciones son muy padre

Voz 16 40:16 las de hoy

Voz 1715 40:19 a partir de las once un poquito antes de las once en todo caso otras cosas además de Cataluña llevamos pocos días de este año dos mil dieciocho que es casi casi un año inmaculado de corruptos pero algunos brotes hemos ido sumando o les estamos contando en la SER otra parte del contenido del caso Lezo la conversación que mantiene el hermano de Ignacio González con el hombre del Canal de Isabel II Latinoamérica es otra de esas evidencias del dinero que se acabó repartiendo entre unos y otros Pedro Jiménez Pablo González contó al juez que los doscientos

Voz 1712 40:45 sesenta y dos mil euros hallados en un apartamento de Colombia eran las comisiones que tenía que repartir con el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro y otros ciudadanos colombianos a los que no identifica con seguridad González cuenta que Rodríguez Sobrino le explicó ese dinero no es lo mío es mío una parte lo que pasa es que luego se va a comprobar que hay transferencias desde la cuenta del brasileño IS dinero de donde procede pregunto González pues procede de las comisiones de lo de Brasil respondió Edmundo Rodríguez según la versión del hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 1715 41:20 bueno la Comunidad de Madrid no es que esté facilitando el trabajo de la comisión de la Asamblea que investiga la corrupción en esta tierra la presidente de esa comisión denuncia que el Gobierno de Cifuentes está haciendo todo lo posible para no enviar la documentación que les requieren sobre ese caso sobre el caso Lezo se llama Dolores González

Voz 19 41:35 ningún juez ha dicho que no se puedan entregar el gobierno del PP se escuda en un informe de un organismo nombrado por el propio Gobierno perjudicando incluso comparecientes investigados que están reclamando al Consejo Nacional de transparencia utilizan una falsa coartada jurídica para obstruir y eludir la transparencia y la rendición de cuentas

Voz 1715 41:52 este hilo que cose la política y la justicia es fuertes resistente esas costura no se no se desconocen con facilidad el PSOE ha recurrido el cambio en la composición del tribunal que juzga que va a juzgar el caso Gürtel los socialistas creen que ese cambio está contaminado por haber sido impulsado por Concepción Espejel quizá el nombre a algo en su momento a Alá por su vecindad entre comillas con el Partido Popular Miguel Ángel Campos

Voz 1552 42:21 son dos recursos de alzada presentados por el Partido Socialista acusación popular en la causa al Consejo General del Poder Judicial contra los cambios en el tribunal que tendrá que juzgar el caso de la caja b del Partido Popular y el resto de piezas de la Gürtel cambios que han provocado la salida del juez Julio de Diego que forzó la declaración de Rajoy como testigo los recursos se basan en dos aspectos fundamentales que la magistrada concepto

Voz 10 42:44 con Espejel propuso los cambios y votó a favor

Voz 1552 42:47 de ellos cuando había sido recusado de la Gürtel por su afinidad al PP en la inclusión en el futuro Tribunal del juez Juan Pablo González el partido socialista entiende que González no puede formar parte de la terna de magistrados que juzgarán estos casos porque han expirado sus prórrogas de comisión de servicios debe regresar a su destino lo que le impide ser miembro de la Sala enjuiciado ahora que Espejel propusiera votar a favor de estos cambios en la Gürtel estando recusara convierten el acuerdo en nulo de pleno derecho según

Voz 1170 43:16 eso es alto en el camino pequeño dos minutos y seguimos en la tertulia Hora veinticinco

Voz 20 43:25 buenas noches el número premiado en el sorteo

Voz 2 43:28 el Cuponazo celebrado hoy ha sido

Voz 20 43:31 sesenta y siete mil novecientos cincuenta y tres

Voz 2 43:36 el cinco

Voz 20 43:41 este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto es mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 5 44:10 sí que ahora veinticinco de Inca de la Ser punto como las redes sociales Twitter la Roma hora25 quien en Facebook hora25

Voz 14 44:28 se acaba felices fiestas llegue a la cuesta de enero a vivir te regala los villancicos

Voz 23 44:41 villancicos Chuck melodías de siempre envueltas en desgarradoras armonías de postración y de tristeza por qué suben la luz del gas y los peajes vivir quiere que al menos los villancicos te salga Angra

Voz 24 44:55 sí

Voz 2 44:58 a vivir que son dos días este sábado a partir de las nueve Celama

Voz 20 45:01 mañana y el domingo desde las ocho una hora menos en Canarias con Lourdes Lancho

Voz 26 45:12 ahora La Script no está de resaca dando una compra un poco más tranquiliza te no me emborracharse hasta después de perder

Voz 3 45:19 no sólo eso sino que encima de antes trabajar después de los Reyes Magos es que no me dejan de abrirlos joe Tito pero que Pepa querer republicana así que deja los Deal dos y abre la ginebra que tenemos fiestón la madrugada del domingo al lunes a la una y media especial Globos de Oro fuentes ginebra con tónica hasta tres Hildebrand

Voz 1341 45:36 no tónica Nate las otras dos hay que portarse

Voz 3 45:39 bien esta noche Safi con retransmisión envidio If Facebook Laie doce coño todas estas mirando no puedes mirar a la cámara encima voy a tener que venir vestida de etiqueta de negro en protesta por el acoso a las mujeres de Hollywood y nuestro has ta es La Script Black

Voz 5 45:55 el cine en la SER con La Script

Voz 14 46:04 nadie sabe nada horticultura

Voz 20 46:07 bueno de Campos la vida los ciclos de la naturaleza sobre todo una voz

Voz 6 46:17 el título ya lo está diciendo problemas tío

Voz 20 46:20 en este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en nadie apenado el programa en el que puede pasar de todo que era lo que tenemos

Voz 28 46:37 apenas lo que Mestalla se llama acera en México o Guatemala se denomina banqueta vereda en Panamá Ia andén en Colombia son variaciones léxicas del español que se deben conoce

Voz 20 46:50 ver en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta apenas se corren nuevos tiempos

Voz 29 47:16 buen fin de los madrugones buen fin de los odias buen fin de la rutina buen fin de semana

Voz 20 47:25 este fin de semana ganas de un sueldo de cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado además hay cuatro premios de dos mil euros al mes durante diez años suelto trazo del Fin de Semana de la ONCE

Voz 1 47:41 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 47:46 con Pedro Blanco diez y cuarenta y siete nueve cuarenta y siete en Canarias sobre lo que os pido una impresión aunque sea fugaces una imagen es una celebración de una imagen las celebraciones el ochenta cumpleaños de el Rey Juan Carlos I hoy ha reunido a setenta invitados la imagen ha sido difundida por Zarzuela está en todos digitales bueno poder en Cadena Ser punto com por ejemplo llama poderosamente la atención una ausencia porque en esa celebración con esos setenta invitados no estaban en la Infanta Cristina

Voz 16 48:18 mira que constan Gary y sus hijos

Voz 1715 48:21 la hacer ya publicamos esta semana las imágenes de la familia en Roma de la Infanta de de Iñaki Urdangarin en Roma pasando unos días allí por lo tanto el robada de seguir o no vaya usted a saber no tenemos ni idea el caso es que hoy Cristina la celebración no estaba