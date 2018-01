Hora 25 (05/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 encontramos aquí en el hemiciclo el problema catalán is se nos ha dicho hay que resolver el problema catalán y hay que resolverlo de una vez para siempre de raíz Sí Se trata en serio de presentar con este Estatuto el problema catalán para que sea resuelto de una vez para siempre adscribir yendo a ello los destinos del régimen entonces yo no puedo seguir adelante frente a este modo de planteamiento radical del problema Joint o bien los talones en tierra Idígoras alto Hedi vamos de quién nos obligase sin remisión arresto volver de golpe el problema de la cuadratura del círculo sencillamente diríamos que no sabía invitado al suicidio

Voz 2 00:59 la solución que encontremos va a ser para siempre bien lo saben siempre es una palabra que no tiene valores y por consiguiente no tiene valor en la política este problema es mucho más viejo que los diputados de esta Cámara

Voz 1 01:24 yo sostengo que el problema catalán como todos los parejos a él que han existido existen en otras naciones es un problema que no se puede resolver que sólo se puede conllevar y al decir esto conste que significó con ello no sólo que los demás españoles tenemos que con llevarnos con los catalanes sino que los catalanes también tienen que con llevarse con los demás españoles

Voz 3 01:57 insoluble

Voz 2 02:00 si establecemos bien los límites de nuestro afán si precisamos bien los puntos de vista que tomamos para calificar el problema es posible que no estemos tan distantes como para

Voz 3 02:12 EFE

Voz 1 02:13 el problema catalán no se puede resolver es un problema perpetuo que ha sido siempre antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista es un problema perpetuo repito Ike a fuer de tal sólo se puede conllevar

Voz 3 02:36 el problema que vamos a discutir aquí y que pretendemos resolver no es ese drama histórico profundo perenne al que usted se refiere al de escribirnos los destinos trágicos de Cataluña no es eso

Voz 4 02:54 eh

Voz 5 02:58 el problema catalán

Voz 1 03:00 es un caso corriente de lo que se llama nacionalismo particularismo GPS el nacionalismo particularismo particularidad es un sentimiento Vado de intensidad variable que se apodera de un pueblo Ileana hace desear ardiente demente dividir aparte de los demás pueblos sienten por una misteriosa y fatal predisposición el afán de quedar fuera exentos intactos de toda fusión reclusos si absortos de sí mismo hemos es algo de lo que nadie es responsable que es el carácter mismo de ese pueblo es su terrible destino que arrastra angustioso a lo largo de su historia

Voz 2 03:49 encuentro de esa definición un poco excesiva y exagerada los hombres de talento exageran aún que nos amistoso representa una fisonomía moral del pueblo catalán un poco diferente este conflicto trágicos porque este acérrimo apego que tienen los catalanes a lo que fueron sigue esta propensión a los que mental ese amor a su tierra natal en la forma concreta que la naturaleza les ha dado esa persecución del bienestar me dan a mí una fisonomía catalana pletórica de Villa que satisfacción de sí misma de deseos que porvenir te un concepto sensual que la existencia poco compatible con el destino trágico que se entrevé en la concepción fundamental el señor Ortega y Gasset

Voz 6 04:44 es un y tú

Voz 1 04:53 en el pueblo particular lista serán dos tendencias una sentimental que le impulsa a vivir aparte otra en parte sentimental pero sobretodo de razón de hábito que le fuerza a vivir con los otros en unidad nacional de ahí que según los tiempos predomine la una o la otra tendencia a veces durante generaciones parece que ese impulso de secesión se ha evaporado el pueblo se muestra unido como el que más dentro de la gran nación pero no aquel instinto de apartarse continúa son Bormujo soterrar Unión y cuando menos se espera como el Guadiana vuelve a presentarse en su afán de exclusión huida este señores GS el caso doloroso de Cataluña

Voz 3 05:54 grandes silencios en la historia de Cataluña unas veces porque está contenta y otras porque es débil e impotente pero ocasiones este silencio Se rompe la inquietud

Voz 2 06:08 hoy

Voz 3 06:08 la discordia la impaciencia se robustez crece se organiza invaden todos los canales de

Voz 2 06:17 la vida pública de Cataluña barajan la marcha del Estado del que forma parte y entonces ese problema moral profundo histórico del que usted habla adquiere la forma el tamaño el volumen y la línea de un problema político y entonces es cuando este problema entra en los medios en la capacidad en el té verde un legislador ideó un gobernante a nosotros nos ha tocado vivir y gobernar en una época en que Cataluña no está

Voz 3 06:51 en silencio sino descontenta impaciente discordia

Voz 1 07:00 cualquier fecha en que cortemos la historia de los catalanes encontraremos a estos con gran probabilidad enzarzados con alguien Si no consigo mismos enzarzados sobre cuestiones de soberanía comprenderéis que un pueblo que es problema para sí mismo tiene que ser a veces fatigoso para los demás si nos asomamos por cualquier trozo de la historia de Cataluña asistiremos tal vez a escenas sorprendentes como aquella acontecida a principios del siglo XV los representantes de Catalunya vagan como espectros por las Cortes de España y de Europa buscando algún rey que quiera ser su soberano pero ninguno de estos reyes acepta alegremente la oferta porque saben muy bien lo difícil que es la soberanía en Catalunya los cuatro

Voz 2 08:01 Danes de queremos vivir de otra manera dentro del Estado español la pretensión es legítima es legítima porque la autoriza la ley nada menos que la ley constitucional la ley fija los trámites que debe seguir esta apretó han cumplido estos trámites y ahora nos toca conjugar la aspiración particular esta o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la la República

Voz 1 08:52 muchos catalanes quieren vivir con España aún sintiéndose muy catalanes no aceptan la política nacionalista ni siquiera el Estatuto que acaso han votado porque esto es lo lamentable de los nacionalistas a ellos son un sentimiento pero siempre hay alguien que se encarga de traducir ese sentimiento en concretas fórmulas políticas o las que a ellos un grupo exaltado les parecen mejores los demás coinciden con ellos en un sentimiento pero no coinciden en las fórmulas políticas lo que pasa es que no se atreven a decirlo nos a manifestar su discrepancia RT ante el temor de que esos exacerbados le está a quién entonces de anticatalanista

Voz 8 09:49 ella

Voz 2 09:54 la política de Madrid como decían los catalanes consistió en negar el problema y cuando el nacionalismo y el separatismo hacían progresos importantes en diversas zonas de la sociedad catalana todavía la consigna de la política oficial y monárquica era que eso no tenía importancia que era cuatro gatos

Voz 1 10:19 el supongamos lo extremo que se concediera a Catalunya lo que postulan los más exacerbados habríamos resuelto el problema habríamos dejado entonces plenamente satisfecha a Cataluña pero ipso facto habríamos dejado plenamente mortalmente insatisfecho al resto del país o el problema renacer día con signo inverso con una violencia incalculable mente Mayor con una extensión e impulso tales que probablemente acabaría llevándose por delante el régimen

Voz 2 11:03 hay dos modos de suprimir el problema

Voz 1 11:06 uno

Voz 2 11:07 separando a Cataluña de España pero eso dejaría España frustrada en su propio vestuario otro sería aplastar a Cataluña con lo cual sobrevive Sarrate Garde suelo español una planta vital España quedaría frustrada que además perpetuamente adscrita a un concepto de Estado completamente caduco e inferior

Voz 1 11:32 yo creo que debemos renunciar a la pretensión depurar lo incurable recuerdo que un poeta romántico decía consustancial paradoja cuando alguien es pura herida curarle es matarle pues esto acontece con el problema catalán en cambio es bien posible conllevar lo llevamos muchos siglos juntos los unos con los otros dolida mente no lo discuto pero eso el conllevar Nos dolida mente es nuestro común destino y quien no es pueril ni frívolo lo que prefiere es aceptarlo

Voz 5 12:18 eh tu

Voz 3 12:25 que el problema es nada yo no sé si es difícil lo fácil eso no los pero nuestro deber de resolver

Voz 2 12:38 suta que la Corona señores diputados hasta sus últimos días de permanencia en España ha sido una argolla para esclavizar pueblos

Voz 3 12:48 rompamos dijeron los españoles ya hemos roto

Voz 2 12:53 que ahora se pretende que nosotros quitemos su política y ahora se pretende que sigamos con el Estado el sistema de fundir su prestigio con el humanitarismo absorbente idea asimilación o poniéndolos a las querencias españolas más antiguas jamás y cuando alguien combata esta política que yo accidentalmente represento no estoy dispuesto a tolerar que se me hable de España en el sentido de que yo desconozco los intereses Solà instó

Voz 3 13:26 ya ves España saben ellos de España

Voz 1 13:31 urge corregir por completo el modo como se ha planteado el problema e invertir los términos en vez de pretender resolverlo de una vez para siempre vamos a reducirlo unos y otros a términos de posibilidad buscando lealmente una solución relativa por eso es absolutamente necesario que quede blindado de este proyecto de Estatuto de Cataluña todo cuanto signifique cuanto pueda parecer amenaza de la soberanía unida por ese camino iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional clásica

Voz 2 14:12 dice supongamos que Cataluña hubiese dicho quiero España unánimemente me quiero separar de España pero desde el momento en que Cataluña dice que su voluntad es permanecer dentro del Estado español como lo ha dicho en el plebiscito por este camino de la voluntad de Cataluña se llega a la soberanía plena y absoluta de las Cortes una una política autonomista dentro de la Constitución

Voz 3 14:46 la voluntad está bien clara

Voz 2 14:49 el Estatuto de Cataluña lo votan las Cortes el uso de su libérrimo derecho en virtud de las facultades de para votar lo le confiere la Constitución y el Estatuto de Cataluña sale de la Constitución porque la Constitución autoriza a las Cortes para votar

Voz 1 15:12 la autonomía es el puente tendido entre dos acantilados y ahora lo que importa es determinar cuál debe ser la figura de autonomía que hoy podemos otorgar a Cataluña no podemos aceptar que en el Estatuto se diga que el poder de Catalunya emana del pueblo la frase Nos parece perfecta ejemplar pero no se trata sin distingos que fueran Ménez leer del pueblo de Cataluña aparte sino del pueblo español dentro del cual ir con el cual con vive en la raíz del pueblo catalán

Voz 2 15:54 el proyecto de Estatuto ha sido elaborado en un tiempo en que no se había votado la Constitución que muchos republicanos españoles deseaban y creían que se iba a votar una república federal pero ha venido el proyecto a las Cortes ha pasado a la Comisión ir a Comisión ha rectificado en el dictamen algunos de estos conceptos incompatibles con la Constitución por ejemplo el de que Cataluña era un está ahora dice el dictamen Nuria es una región autónoma de la República española pero quedan otros artículos más como el artículo dos que no cabe dentro del concepto de constitución respecto a lo que es el estar que es unitario y no federal y no habiendo estado federal no se puede hablar del poder de Cataluña que emana del pueblo esto es clarísimo el organismo de gobierno de la región en el caso de Cataluña la Generalidad

Voz 1 16:58 ah

Voz 2 16:59 es una parte del Estado español no es un organismo rival ni defensivo ni agresivo

Voz 1 17:09 nos parece un error que en uno de los artículos se deslice el término ciudadanía catalana la ciudadanía es el concepto jurídico que liga más estrechamente al individuo con el Estado como tal es su pertenencia directa al está

Voz 2 17:27 eh

Voz 1 17:28 que es menester que Ampudia hemos esa línea del proyecto de Estatuto esa extraña ciudadanía catalana quedaría a algunos individuos de España dos ciudadanías que les haría en materia delicada coleccionistas

Voz 2 17:47 para qué vamos a reñir por esta expresión que si estamos podrá no significar nada pero si significa algo es una cosa que no es compatible con la Constitución por consiguiente habrá que pensar en sustituir esta expresión por otra más llana la que no se tropiece haciendo además la salvedad de que los ciudadanos de la República española no tendrán nunca en Cataluña derechos menores de los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República española

Voz 1 18:26 no podemos aceptar que el orden judicial pase íntegro a la Generalidad hay que ir haciendo homogénea a la justicia porque sólo si es homogénea puede ser justa no es posible que de un lado al otro del monte Lajusticia cambie de cara el ideal sería que Lajusticia fuese no ya sólo nacional sino internacional planetaria a ser posible sideral que cuanto más homogénea la hagamos más cerca estará de poder soñar con ser algo parecido a la justicia misma deseamos que se entreguen a Cataluña cuantía suficientes para poder corregir y fomentar la vida de su pueblo pero lo que no podemos admitir es que esto se haga con detrimento de la economía española no es posible entregar a Catalunya ninguna contribución íntegra porque eso la desconecta haría de la economía general del país y la economía general del país desarticulada no podría convivir con salud y mucho menos en aumento y plenitud

Voz 2 19:46 hay que dotar de una Hacienda propia a las regiones autónomas pero esa dotación no puede representar nunca un privilegio para ninguna región eso no podría aceptarse sería hija Puri y falsedad suponer que la representación catalana haya apretó Dido nunca ni directa ni indirectamente que la dotación de su autonomía representante para Cataluña una ventaja con respecto a las demás regiones españolas es sólo hubiera pretendido alguien no hubiera sido escuchado la dotación de la Hacienda no puede representar un privilegio pero tampoco una minoración de los recursos que puedan corresponder

Voz 5 20:34 y no

Voz 1 20:42 autonomía significa en la terminología jurídico política la cesión de poderes en principio no importa cuáles ni cuántos con tal de que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo nacido de sí mismo que es el suma soberana sino que el Estado lo otorga el Estado los retrae a él viene reducido así el problema podemos entendernos muy bien

Voz 2 21:20 que nadie piense y mucha gente lo piensa en España que el acto de votar la autonomía de Cataluña es un acto de despecho o mal humor como si dijéramos

Voz 3 21:32 estos catalanes que pesados que nos dejen en paz no no

Voz 2 21:39 si nosotros no estuviésemos convencidos de que el votar la autonomía de Cataluña o de otra región cualquiera es una cosa útil para España justa e históricamente fundada hay de gran porvenir por muchas cosas que hiciera no dijeran no vota haríamos la autonomía bajo ningún concepto ni pretexto es pensando en España de la que forma Cataluña parte integrante del inseparable e Mishima cómo se propone y se vota la autonomía de Cataluña nos el otra manera

Voz 12 22:20 ah sí

Voz 13 22:39 lo que acaban de escuchar es una recreación de los discursos realizados por el filósofo José Ortega y Gasset en trece de mayo de mil novecientos treinta y dos y la posterior respuesta de Manuel Azaña en la sesión de las Cortes del veintisiete de mayo

Voz 3 22:54 de mil novecientos treinta y dos

Voz 13 22:57 las dos intervenciones se pronunciaron en días diferentes aunque las referencias entre ambos son constantes es por ello que hemos querido unir los destacando lo más esencial de cada uno de ellos

