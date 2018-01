Hora 25 (08/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

últimas horas de este lunes ocho de enero y queremos preguntar a los representantes de los partidos políticos su opinión sobre el caos de este fin de semana en las carreteras en unos minutos a poner en marcha la mesa política de Hora Veinticinco vuelvan a estar Paco Martínez del Partido Popular Odón Elorza del Partido Socialista Julio Rodríguez de Podemos Fernando de Páramo de ciudadanos Aitor Esteban del PNV y Carles Campuzano Erekat pero antes hay horrorizó buenas noches a ver ahora si vamos a repasar las últimas noticias del día empezando en Aranda de Duero

Voz 0032 00:53 sí porque la Audiencia Provincial de Burgos mantiene en prisión a los tres jugadores de la Arandina investigados por la agresión sexual a una menor de quince años ser Aranda Elena lastra

Voz 0542 01:02 el Tribunal burgalés coincide con el criterio de la titular del juzgado número uno de Aranda ya desestimado los recursos presentados por las defensas de los tres jóvenes ratificando el auto de prisión provisional sin fianza en todos sus extremos coincide también en los argumentos por lo que se refiere a la necesidad de preservar la instrucción la Audiencia Provincial apelada

Voz 0738 01:19 licencias que aún quedan por practicar y que aconsejan mantener a los jóvenes en prisión para impedir

Voz 0542 01:24 cualquier contaminación de dichas actuaciones por ejemplo asegura que debe impedirse en la medida de lo posible el contacto de los tres denunciados con el cuarto barón que aparece en el vídeo musical grabado por la menor los magistrados apelan a la edad de la denunciante para aconsejar que se extremen las medidas de protección tratando de impedir que sufra una mayor victimización teniendo en cuenta la alarma y la división social que los hechos han provocado en Aranda

Voz 0194 01:46 pues también en el caso de Diana que el chicle el presunto

Voz 0032 01:49 por de la muerte de la joven no cambia su versión esta tarde ha insistido su abogado en que la muerte se produjo de forma fortuita por un atropello niega también cualquier componente sexual mientras que su abogado ya ha pedido un examen psicológico y está a la espera de dos cosas para decidir si sigue defendiéndole o no el resultado preliminar de la autopsia de Diana Quer el registro en la nave donde se localizó el cadáver y hoy ha comenzado el juicio contra el violador de Sham Pla acusado de abusar sexualmente de cinco chicas jóvenes en Barcelona a partir de dos mil cuatro la Fiscalía pide noventa años de prisión para él y hoy han declarado algunas de las víctimas Aitor Álvarez

Voz 2 02:30 juez así lo ha autorizado además les han puesto una mampara para que no tuvieran contacto visual con el hombre que presuntamente las violó y que estaba presente en la sala hoy la abogada de una de las víctimas ámbar Ladrón de Guevara ha explicado al acabar como ha ido la declaración mantenido

Voz 4 02:46 cada una de ellas una versión coherente con el momento de interponer la denuncia entendemos que hay prueba suficiente que acredita que que el acusado es el autor de los hechos

Voz 2 02:54 las víctimas todas jóvenes eran atacadas cuando entraban en su portal de madrugada y el hombre las amenazaba con cuchillos destornilladores

Voz 3 03:01 juicio durará hasta el miércoles cuando declarará

Voz 2 03:03 el presunto violador en Perú se ha puesto en marcha la vista

Voz 0194 03:06 queda de la joven española desaparecida Nathalie

Voz 0032 03:08 el azar se encontraba de viaje en Sudamérica desde finales del pasado mes de septiembre recorriendo el continente de mochila lleva siete días desaparecida ya ha sido hoy cuando el titular del consulado español en Lima ha confirmado a la familia que oficialmente ha comenzado la búsqueda Tamara es su hermano

Voz 5 03:24 sí que estoy a cuando pasaban cinco y a nosotros decíamos que por favor comicios Ari

Voz 0738 03:29 sí aunque no que esperar

Voz 5 03:32 el cónsul ha conseguido que ya hoy después de la presión mediática hace pongan a tiene en alerta

sólo ha pedido disculpas Rafael Catalá parece que nadie es responsable de las veinte horas que pasaron atrapados en las seis cientos de conductores disputas con los que sufrieron

Voz 1 07:44 esas circunstancias el agradecimiento de Óscar Yugueros no resolverlo cuanto

Voz 0194 07:55 nunca hubo agradecimientos desde el Ministerio de Justicia pero no desde quiénes sí pueden tener alguna responsabilidad ninguna disculpa del ministro de Fomento ni el director general de Tráfico unido los responsables de Iberpistas escuchen a Íñigo de la Serna Gregorio Serrano iban a bordo

Voz 12 08:12 que tiene que tomar esas decisiones y tener los judíos según el contrato correspondiente ha abierto un expediente informativo a la concesionaria

Voz 13 08:23 mucho vehículo iban sin cadena ha habido accidentes relacionados con el hielo y con la nieve ya verá accidentes se colapsan las autopistas las quitanieve no pueden acceder por lo tanto se complica todo mucho

Voz 14 08:33 aplicamos todos los medios disponibles tanto humanos como materiales ir efectivamente cuando cuando ya se vio que el digámoslo con los la situación que teníamos está quedando insuficiente fue cuando ya solicitó los cortes de

Voz 0194 08:53 paralizadas siguen a la autopista A seis que llega Madrid sino en la política catalana a la espera de toma de decisiones Inés Arrimadas decía hoy que no descarta formar gobierno Esquerra Republicana impera el silencio creen que deben ser los abogados los que estudien una posible investidura telemática de Carla Chamorro Salvi tres buenas noches buenas queremos también y como cada semana la opinión de los oyentes sobre las cuestiones de actualidad si les recordamos cómo pueden participar con nosotros nos pueden enviar las notas de voz al Whatsapp del número

Voz 1880 09:20 seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres Nos pueden escribir

Voz 0194 09:24 página de Facebook es Hora Alfa

Voz 1880 09:26 correo electrónico hora25 arroba Cadena Ser punto com a Twitter arroba hora25

Voz 0194 09:31 mesa política que ya empieza con Paco Martínez del Partido Popular aquí en Madrid muy buenas noches buenas noches Damon Elorza Partido Socialista muy buenas noches a ver que tenemos en los micrófonos a ver otra vez si buenas noches ahora sí crece Julio Rodríguez podemos buenas noches

Voz 1054 09:44 las noches Ángels Fernando de Páramo Ciudadanos

Voz 0194 09:47 buenas noches Dani otras noches en Radio Bilbao esta Aitor Esteban buenas noches Gabor en Radio Barcelona Carles Campuzano buenas noches Juan ante dos feliz año a todos eh que no sabe Guayre Massa se verá pero que venga es con ánimos y con fuerzas que a ver si conseguimos de paralizar todo lo que está paralizado al menos aquí en la mesa política de Hora veinticinco esta tarde a las cinco el ministro de Interior se reunía con responsables de Tráfico de la Guardia Civil de la Unidad Militar de Emergencias de la Agencia Estatal de Meteorología poco avanzado en sus conversaciones se han propuesto flexibilizar la actuación de la UME la unidad Militar de Emergencias ya han anunciado que el miércoles se va a reunir el comité de seguridad vial para analizar lo ocurrido hoy desde la política el PP responsabiliza a la empresa con la empresa concesionaria el PSOE pide la dimisión del director general de Tráfico Podemos exige al Ministerio de Fomento que reclama Iberpistas el importe del rescate de los vehículos atrapados y en Ciudadanos han decidido no manifestarse hasta escuchar todas las explicaciones Óscar Puente PSOE alto

Voz 15 10:43 a Rivera C's ha sido un desastre sugestión por cierto una gestión que en lugar de haber hecho al pie del cañón lo hizo desde Sevilla lo sabemos muy bien si desde el palco del Sánchez Pizjuán acompañando a su mentor el ministro de interior único responsable de este señor sea director general de Tráfico un puesto que jamás debió ocupar

Voz 0040 10:59 no hay que ser un lince para ver tampoco que ha habido errores lo que sí me sorprende en este caso es que algunos apresuradamente como el director de la DGT ya culpen a todo el mundo menos a ellos nuevos habrá que ver cuando son cómo son esas responsabilidades por eso queremos que vengan cuanto antes

Voz 0194 11:16 es una pieza más del puzzle desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se denuncia la improvisación Juan Fernández

Voz 16 11:21 la mayoría de sectores así como pues Asturias autopistas cuando se empieza a cruzar empieza a demandar una operación que no estaba estructural que no estaba organizada faltaba maquinaria faltaban quitanieve faltaba sal para derretir la nieve faltaban por supuesto mucho viento la Agrupación de Tráfico

Voz 0194 11:39 ah no puede empezamos Paco qué responsabilidad tiene el Gobierno en lo que pasó en las seis el sábado por la tarde noche bueno

Voz 6 11:46 creo que esperar a que se den las explicaciones no y creo que esas aspiraciones se van a dar en sede parlamentaria han pedido comparecer nuevos ministros y el director general de Tráfico que a mi me parece que las palabras del ministro de Justicia Rafael Catalá son bastante acertadas no por una parte tipos desde cualquier poder público oí mucho más en el caso del Gobierno de la Nación por pedir disculpas a los ciudadanos que han vivido esa situación creo que eso es algo de de bueno pues que que que no Quique es perfecta

Voz 17 12:15 de compatible con que después se esclarezcan otras

Voz 6 12:17 responsabilidades y sobre todo lo más útil de todo que será plantear soluciones de cara al futuro esas esas petición de disculpas creo que es compatible con el hecho de que se haya explicado la diferencia entre cómo funciona una autopista de peaje y una autovía pública no y en este sentido pues también es lógico que se abra un expediente pues para investigar qué posible negligencia responsabilidad falta de medios etcétera pueda tener la concesionaria y me parece que todo eso pues habrá que esperar a que eso se concrete en unas explicaciones para poder pues las posiciones políticas que a cada cual corresponda no creo que es un poco prematuro exigir ya de entrada antes de haber escuchado ningún la explicación dimisiones ceses etc

Voz 0194 13:02 al margen de divisiones es que ahora ya a los compañeros que están aquí en la mesa ya dirán lo que quieran pero en el reparto de responsabilidades entiendes que el el Gobierno a lo mejor tendría que asumir alguna lo digo porque por ejemplo en la gestión de la crisis eh el responsable de Interior e irresponsable de la DGT no están presentes en el gabinete de crisis en un palco de un estadio de fútbol y el otro está gestionando en su caso está mientras mientras coche están atrapados está en en un estadio de fútbol

Voz 6 13:27 durante el tiempo que dura el partido de fútbol

Voz 0194 13:29 noventa minuto no pero es que yo por por

Voz 6 13:32 sin conocimiento de esa casa del Ministerio del Interior

Voz 0194 13:34 por eso te pregunto es especialmente el ministro del Interior

Voz 6 13:37 qué habría que estar permanentemente de guardia veinticuatro horas al día no que yo creo que los las las situaciones de crisis de todo tipo que se pueden plantear en cualquier momento en vacaciones de Navidad en verano etcétera son tantas que también es lógico pues que en algún caso el ministro puedan no estar físicamente pero estoy seguro que absolutamente pendiente de cualquier novedad atendiendo en todo momento pues a sus colaboradores su teléfono y desplazándose en el momento en el que lo hizo yo creo que eso cualquier responsable político que haya pasado haya tenido competencias en materia de Interior como como en tantos otros sitios no sólo interior no saben que la dedicación pues se ha escondido pero no siempre presente físicamente no yo por eso hombre evitemos caer en una crítica facil no oí yo en fin me parece que lo lógico es esperar a que el ministro explique yo estoy seguro de que lo hará exhaustivamente en el Congreso yo no me quedaría con la idea de que durante esas dos horas del partido el ministro no estaba en el comité de crisis porque insisto en interior hay crisis continuamente no estoy seguro estuvo absolutamente pendiente estoy seguro respondió en el momento en el que pudo no que responsabilidades políticas del Gobierno me parece insisto un poco difícil antes desde escuchar al Gobierno exigir las en este sentido está esa idea de que Bono una autopista de peaje supone bolos también la prestación de un servicio al que

Voz 0194 15:00 prometo una empresa privada como concesional

Voz 6 15:02 haría a cambio del cobro de unas tarifas y por tanto me parece que también es lógico que en esta prestación del servicio existan una serie de obligaciones una serie de responsabilidades que también habrá que dirimir no

Voz 0194 15:13 Jorge el Partido Socialista si considera que el Gobierno tiene un responsable

Voz 6 15:16 sí

Voz 1635 15:17 la verdad es que a ver si tomamos situamos en el escenario no vuelta a casa de miles de vehículos miles y miles de vehículos vuelta a casa vacaciones sábado nevando ya aparte de que haya previsión de nevada es que estaba nevando no hice produce un caos un caos tremendo a partir del mediodía sobre todo a partir a las cinco de la tarde en las carreteras especialmente en esta en esa autopista claro el responsable máximo de esta historia pues ésta está en otra historia nuestra su despacho no esta mesa de crisis no está tomando decisiones sino que está donde todos sabemos el ministro pues casi otro tanto no esto es inadmisible es muy poco serio por bueno por menos de esto no sé porque tampoco se trata de comparar pero yo está escuchando antes hasta me divertido a Rajoy cuando pidió la la dimisión en dos mil nueve de Magdalena Álvarez entonces ministra de Fomento porque cayó una gran nevada Se produjo el colapso en Barajas y se cortara muchas muchas vidas circulación no y entonces la la ministra reconoció que había habido descoordinación entre distintas instituciones ministerios habían cometido errores etcétera Ahora en cambio se pasan la pelota unos a otros de al final el de la autopista que siempre seguramente será muy amigo de los que están gobernando seguro seguro que dicen que van a abrir un expediente informativo la verdad es que es impresentable menos mal que la unidad a la Unidad Militar no la complicidad la UME hizo una labor extraordinaria siendo lo que es su cometido además pero hay que reconocer aunque esas obligaciones cometido no llevando alimentos si género a los que estaban en el en el caos metidos el Partido Socialista Pedro Sánchez ha pedido como máximo la dimisión del del director de la Dirección General de Tráfico la DGT evidentemente que menos porque a varias miles de de familias de personas y de madrugada pasando ocho nueve días horas dentro de un coche en cualquier lugar de mala manera con cantidad de incertidumbre con niños pequeños en fines algo que no no no tienen ninguna explicación y que exige responsabilidades políticas este Gobierno que empieza muy mal el año por cierto hay todas las pensiones

Voz 0194 17:25 Aitor qué responsabilidad tiene el Gobierno

Voz 18 17:29 bueno yo creo que

Voz 1635 17:32 eh

Voz 19 17:33 habría habrías por por verlo de esa apasionadamente que hasta cierto punto lo veo porque el Gobierno español en estos temas no tiene competencias aquí entonces seguido el tema pero un poquito desde la distancia vamos a ver yo creo hay responsabilidades varias evidentemente el Gobierno la tiene las tiene y Novo no puede ocultar las pero Tom poco se puede negar que la concesionaria no tenga que responder porque precisamente tiene que dar un servicio tiene que tener una unos medios adecuados para mantener en condiciones esa autopista pero más allá de todo su Gobierno necesita poner los medios tiene que prever tiene que coordinar y yo creo que lo que es una exigencia aclara es que deba ir al al a las Cortes a a explicar

Voz 3 18:16 es lo que se ha hecho desde aquellas otras

Voz 19 18:19 de nevadas que cada dos o tres años tenemos una de está más grande o más pequeña pero suele ocurrir un episodio similar claro entonces no se ha aprendido nada que se ha hecho que más medios sean han adquirido como se ha mejorado cómo se ha preparado a la coordinación y luego logró global sabes que más grave si es que se sabía que iba a haber una nevada que eso estaba estaba ahí quizás las dimensiones no se había pensado que podía ser tanto pero teniendo en cuenta que había pasado otras veces pues más vale más vale prevenir no ir eso sí la verdad que me ha sorprendido pero también quiero decir otra cosa que no no es no se suele decir no desde el ámbito político pero que también es cierta yo creo que hace falta cierta una cierta sensibilidad ciudadana en el sentido de que es ver la que sabiendo y habiendo avisado que iba a haber unas condiciones meteorológicas muy difíciles ya sabemos que mucha gente tenía quizás que viajar ese día sí sido sí pero el que salga la carretera en esas condiciones sin cadenas se neumáticos de invierno si es que no tienes cadenas en un mínimo de de previsión pues la verdad es que es que yo creo que es que tampoco puede se puede poner la responsabilidad no en este Gobierno en otros sino en la administración en general no también de yo creo que todos los ciudadanos tenemos que mirar un poquito optimismo a nosotros mismos cuando tomamos decisiones que no son acertadas dicho esto evidentemente el Gobierno sí que tiene que responder ante ante las Cortes y sobre todo a mí lo que más me interesa es primero porque no había lo había por qué no funcionó un plan un plan de prevención y de solucionar el problema que podía que ése podía producir segundo que sea modificado que se ha aprendido que sean jurado desde aquellas otras grandes nevadas Fernando bueno

Voz 17 20:06 hemos como todas las palabras que hemos escuchado compañero de de Paco Martínez después Rajoy hizo todo lo contrario cuando pasó algo parecido con el con el Partido Socialista y ahora el partido de ahí está ya pide la dimisión antes incluso de escuchar a los a los responsables no esto es un clásico el bipartidismo aprovechamos una nevada ha de ser rascar algún voto con esta tragedia con este desastre igual Nos preocupamos digo yo de trata de solucionarlo para que no ocurra otra vez estaría bien lo digo porque cada invierno nieva a veces hay inviernos Kenia más o menos pero sabemos que en invierno nieva en verano por tanto yo creo que podría haber una previsión de esos ciudadanos presentó un plan precisamente un plan que hablaba de eso de de de posibles contingencias posibles casos que se pueden dar en situaciones como la que ha ocurrido pero bueno al Gobierno no nos hizo ni caso con la presentación de ese plan de de Paradis precisamente casos como éste por tanto más allá del politiqueo de estos días de tienen que dimitir uno tiene que dimitir al otro ya lo vimos que lo hizo Rajoy hace unos años y ahora lo hace el PSOE otra vez

Voz 1635 21:03 es un clásico de bipartidismo digo yo sí

Voz 17 21:05 podríamos intentar buscar soluciones para que eso no pase si puede ser esperar a escuchar lo decía antes Rivera en ese corte vamos a esperar a ver qué en sus explicaciones me parece lo más razonable y a partir de ahí toma una decisión porque eso quiere decir que no importa la cuestión y no únicamente estamos pensando en cómo debilitaron Gobierno a una oposición para intentar rascar un voto arriba en voto abajo creo que eso es lo que mucha gente espera estos días que hay gente que estaba indignada por lo que ha ocurrido querrán escuchar querrán saber qué ha pasado querrán pues eso eso sí hay que depurar alguna responsabilidad pues lo primero que hay que hacerse escuchar que vayan al Congreso a que es donde tienen la responsabilidad hacerlo donde les pagan el sueldo y que hay que contesten a las preguntas de la oposición me parece lo más democrático lo más razonable es lo que nosotros hemos pedido a partir de ahí de echarle la culpa a los ciudadanos de de lo que no lo digo por las palabras de Aitor sino por lo que hemos escuchado también de algunos miembros de la dirección me parece también por un error no yo creo que en estos casos precisamente lo que tiene que hacer un poco de autocrítica yo creo que es buena la autocrítica cuando a uno no le salen bien las cosas cuando uno allá creo que los ciudadanos lo agradecen y especialmente los que se han visto atrapados en sus coches estos días y por tanto creo que a veces a los gobiernos falten poca autocrítica cualquier caso vamos a esperar a esas palabras vamos a estar muy pendientes haremos todas las preguntas posible estoy convencido que el resto de las fuerzas de la oposición también lo harán luego insisto con el objetivo final de que no vuelva a ocurrir yo creo que es básicamente lo que tenemos que intentar todos que el año que viene que nevará otra vez quizás menos lo mejor en que bien o el mes que viene o la semana que viene y después en verano pues pasarán otras otras circunstancias meteorológicas asociadas al verano pues eh que tengamos una previsión vamos yo creo que es lo que tenemos que exigirnos Julio

Voz 1054 22:36 yo creo que la situación lo ha empezado ha cometido excepcional no era excepcional porque había una previsión no bebía no debería haber sido una situación problemática

Voz 6 22:44 de ahí más en una autopista de peaje alguna otra una vía

Voz 1054 22:46 el principal yo creo que estamos ante un caso de mala gestión de una de una crisis y no por falta de protocolos sino probablemente por incapacidad del Gobierno en la activar y gestionar esto esto protocolos y es que el Partido Popular ha vuelto a dejar otro es claro que reacciona que actúa por por reacción cuando las cosas con la cosas

Voz 6 23:05 yo todos hemos tenido amigos

Voz 1054 23:07 ya es que han estado metidos en ese berenjenal empezó a las seis de la tarde que ya estaban parados gente que había salido de sus casas con previsión porque estamos hablando del día antes de que acabara el puente que cogió la autopista porque pensaba que era la forma más segura en vez de coger la la A6 en vez de coger la autovía no reaccionó el director general de Tráfico no recibió hasta altas horas de la noche el señor que ya es conocido por sus explicaciones creo real

Voz 1635 23:31 por lo que dijo mi compañero Juan Antonio Delgado

Voz 1054 23:34 hablaba de El señor de El pisito por la cara que también se dirigió con las explicaciones estas aplicaciones un poco

Voz 6 23:39 se han tenido que volver a salir los miembros

Voz 1054 23:42 bueno a apaciguar las porque ayer hablaba de problemas de la gente de problema de la concesionaria acusando que saber cómo se habían tomado las medidas yo creo que hay cosas que ya se saben ya se sabe es que

Voz 6 23:55 hay un problema con la con la concesionaria en problema claro una autopista una autopista

Voz 1054 24:00 que por cierto termina esas concesiones Podemos ha presentado una PNL porque esas concesiones terminan entre entre este año y el dos mil veintiuno y precisamente la de la AP seis termina el veintinueve de enero del dos mil dieciocho

Voz 6 24:12 a ver si te vamos a rescatar estas autopistas para luego golpee las a privatizar las para

Voz 1054 24:18 luego dársenas estas concesionarias que probablemente tengan razón porque solamente en su contrato hice protocolo le tengamos que poner luego una multa probablemente de unos setecientos euros como máximo o sea esto esto es la historia también estos ha vuelto a repetir estos ha vuelto a repetir luego creo que esto requiere un análisis más profundo que afecta a la gestión porque estamos hablando de invierno de previsión meteorológica de puentes de gente que tenía que regresar Iceta dan horas y horas en reaccionar hubo gente que se metió en el berenjenal

Voz 1635 24:50 la información porque se llegó a decir si momentos

Voz 1054 24:52 la tesis estaba abierta se dijo que estaba cerrada lujo abierta volvieron entraron en la trampa está gente informada se metió en la trampa por mala gestión de la información

Voz 0194 25:03 Campuzano sí igual que hay todos

Voz 3 25:06 en nuestro caso en Cataluña las competencias corresponden al Gobierno de la Generalitat y por tanto nos hemos mirado esta cuestión con esa con esa con ese punto de distancia ahora bien es muy evidente que nunca vamos como el que se ha debido en estos estas en esta en esas horas de entrar al pedir disculpas es obligado hombre es curioso que haya sido el ministro de Justicia y que no haya sido el ministro de Fomento ni al de anterior pero en cualquier caso en primer lugar disculpas en segundo lugar a lo que deberían de haber anunciado tanto el ministro de Fomento con el ministro de Interior es que empezó abra una investigación para depurar responsabilidades ya sean de la propia administración central del Estado en aquello que lo compete y singularmente a la Dirección General de de tráfico ya sea en relación a las que pudiese tener la concesión área pero la sensación que el Gobierno ha generado durante estas primeras horas ha sido el de escabullirse el de intentar trasladar a terceros

Voz 6 26:04 el responsabilidades y en el

Voz 3 26:07 intentar minimizar al máximo las las consecuencias ellos escuchaba que esta mañana la emisora aquí en Barcelona al secretario de Estado de Infraestructuras que intentaba avenida de decir oiga pero quizás esto fue un problema pero en cambio lo hicimos muy bien en otros sitios Rey ganó ustedes lo han hecho muy mal no para los ciudadanos ya han quedado atrapados durante durante horas por lo tanto hay también un problema más allá de la gestión de la propia de la propia crisis que al final es relevante en términos también de comunicación a la ciudadanía lo que es evidente es que el Gobierno ha dado esa impresión de huir de sus responsabilidades era una práctica política y ahí todos se quedó un defecto en general de nuestro sistema político el sistema político españoles

Voz 6 26:55 muy incapaz de asumir respondo

Voz 3 26:58 soledades contra las cosas Nova Novak también estemos

Voz 6 27:00 la autocrítica Campuzano sí creo que general

Voz 3 27:04 es más es más a quién es hemos gobernado o tenemos opción de gobernar hemos vivido situaciones de crisis a parecidas o las vamos vamos a vivir y ciertamente no sé quién de en dos de los colegas lo decía lo es es fácil es criticar cuando Don Juan todo tu partido político unos no está gestionando el ámbito de la administración que hacia frente a esta situación y finalmente Aitor tenía razón en una en una en una cosa eso sería sería de las cosas en las que la dinámica parlamentaria debería servir que la propia acción del Gobierno debería servir no que es evaluar saber qué falló en la crisis de la anterior nevada la de Magdalena algo Pérez y que ha sucedido durante estos años y que propuestas el Gobierno formula propone para hacer frente a que en el futuro no vuelva a ocurrir la situación de este de este tipo no podemos aceptar con naturalidad que la inclemencia del tiempo hace inevitable que cien miles de coches queden atrapados en las autopistas durante cerca de veinte

Voz 1635 28:13 sino yo vuelvo a reiterar a ver a las seis de la tarde ya se sabe que se está produciendo un caos en una carretera importante un caos auténtico cuál es el nivel de responsabilidad cuál es el nivel de seriedad de un ministro de Interior que unas horas más tarde se va al fútbol no pasa nada ideó un director general de la DGT responsable más directo del tema que no es capaz de volverse a Madrid o de celebrar una reunión de crisis o convocar un gabinete de crisis aunque sea en fin por por sistemas telemáticos no cómo es posible que hasta el día siguiente al mediodía no se reúna a esa mesa de crisis del ministro con la DGT y otras instituciones esto no se trata G plantearla si pedir responsabilidades por un voto haya ciudadanos sin en fin si quiere minimizar el tema o ha recibido ese consejo por parte de la Fundación FAES no a mi me da igual me da suta en tierras buena en lo que lo que

Voz 17 29:07 no todo lo que no te puedes hombre

Voz 1635 29:09 para criticar al partido de la oposición que está exigiendo responsabilidades cuando se es es manifiestamente intolerable es antiestético que mientras hay un colapso en una carretera tremendo que dura doce y catorce horas luego el ministro esté en el estadio además viendo perder a su equipo por cierto te iba ir el otro señor está no sabe dónde no da razón de ser hasta el día siguiente en una una red de gabinete de crisis claro que hay que pedir la dimisión del director de la DGT como poco que hay que oír sus explicaciones pues las oiremos pero ya se está dando y encima en principio lo que haces no disculparse y encima digamos que llamar la atención reprender a los conductores porque

Voz 17 29:50 salido de aquella manera a contar

Voz 1635 29:52 decir sin la debida información información no no era objetiva enhorabuena no era de calidad así que claro que pedimos la dimisión por supuesto no convocados no por responsabilidad por exigencia de responsabilidad por controlo el Gobierno harán

Voz 0194 30:06 quiere responder porque estaba haciendo a ti

Voz 17 30:09 la simplemente decirle al señor Odón que de haber un millón cien mil catalanes que están a la Fundación FAES que son los que han votado a Ciudadanos de cara a las elecciones en Cataluña lo digo porque según estas últimas está última critica que cada vez que hay que no habíamos en cualquier caso pero bueno en fin más allá de de complejos de izquierda o de derecha nosotros claro que decimos que hay que pedir explicaciones fueron yo creo que es razonable escuchar primero a gente de pero desde es lo más democrático es lo más razonable es de sentido común que a partir de ahí toma una decisión que vosotros preferir no escuchar saber lo que ha pasado automáticamente salir rápida una rueda de prensa pedir la dimisión mono pues es legítimo también es respetable estos creemos que es mejor que en las Cortes que en el Congreso que donde se les paga el sueldo pues tengo una explicación y a partir de ahí que uno tenga una decisión pero vamos yo respeto las las decisiones que habéis tomado de las decisiones que toma mis tropas de cero espero que tú también respeten Nuestras que es primero escucha a las personas y después toma una decisión por lo tanto creo que es lo más razonable que es lo más democrático y que bueno yo entiendo también vuestros intereses lo vimos también con el señor Mariano Rajoy que hizo lo mismo y vosotros habéis vuelto a hacer lo mismo al final a vieja política en esto tiene una facilidad para ponernos de acuerdo pasmosa lo vemos en muchos otros casos también en otras catástrofes que se han producido a desgraciadamente en nuestro país donde uno tiene más ganas de pedir la dimisión quiero de solucionar el problema y nosotros creemos que lo que hay que hacer es escuchar a buscar una solución al problema y luego por supuesto que se responsabilidad seremos los primeros en pedirla estilos

Voz 6 31:26 me acogió muy muy realmente no creo que hay mucho de precipitación y de interés a sacar rédito de la crisis precisamente porque has dicho cosas que no se porque las pues es decir por ejemplo que el ministro no estaba pendiente por medios telemáticos de la crisis quiso vámonos sabes así todavía no lo has escuchado si de eso no ha dado ninguna explicación sí que yo sepa nadie le ha preguntado eso no ha dicho ni que sí ni que no lo que no estabas allí físicamente en ese momento bueno eso no significa que no estuviese pendiente que no estuviese perfectamente conectado y creo que que anticipar ya una exigencia de responsabilidad por algo que no sabes si que demuestra que tiene más interés que la exigencia de responsabilidad me parece razonable esperar a que el ministro de las explicaciones en el Congreso a que las del ministro de Fomento a que las el director general de Tráfico y aparte ahí sí si tú consideras que de esos explicaciones no se deduce se deduce que no estaba pendiente de la crisis por cualquiera de los medios en los que puede estar sin estar allí físicamente ahora otra cosa pero ya da darlo por sentado tampoco entendido tu comentario sobre esto de que el concesionaria de la autopista era muy amigo de tal o cual Gobiero no pero si no no no no sé qué es lo que estás insinuando que con eso yo creo que el hecho de que el Gobierno Le requiera al concesionario de la autopista que cumpla con sus obligaciones no parece que está por encima de quién sea el concesionario de quince amigo no que además creo que en fin sería bastante complejo saber quién fue el inicio al concesionario quiénes la actual empresa que explota la autopista creo que eso no tiene nada que ver sinceramente no sé cuál es la insinuación no sé qué es lo que trata es de decir creo que es lógico que el Gobierno quiera pedir las responsabilidades que corresponda previa investigación a quiénes dudar de la concesión y que por tanto tiene también unas obligaciones muy claras en ese título concesional que tendrá que cumplir sino las ha cumplido pues habrá que exigir las por la forma que sea no tenían que responder Prometeo que era publicidad a la vuelta si hay alguna palabra más retomamos este asunto nos vamos a Cataluña

Voz 1 33:16 hora veinticinco

Voz 9 36:35 es Barceló

Voz 4 36:38 nueve y treinta y seis minutos de la noche ocho treinta y seis en Canarias mesa política de los lunes Año Nuevo con Paco Martínez del PP Odón Elorza del PSOE Julio Rodríguez de Podemos Fernando de Páramo de ciudadanos Aitor

Voz 0194 36:48 Esteban del PNV y Carles Campuzano de los oyentes que también opinan sobre el colapso en la nieve de este fin de semana de quién es la responsabilidad sala vítores

Voz 1880 36:59 Nos dice Santa en Twitter a los políticos cargar la culpa al ciudadano no les gusta nada pero no podemos viajar en invierno igual que si fuéramos a la playa Ana noticia también en Twitter bien que cobran el peaje haga el tiempo que haga muchas veces está mejor la carretera nacional que la autopista y otra Ana dice la AP sesenta y uno tramo Segovia San Rafael es un claro caso de autopista horrible cada dos por tres obras no hay eliminación y hay balsas de agua

Voz 0194 37:25 bueno pues si dejamos la nieve Si nadie pero Carlas

Voz 3 37:28 sí

Voz 26 37:30 Rice un comentario de un oyente no esta mañana escuchaba Albert Batalla el alcalde de La Seu d'Urgell en el PNUD de Lleida injustamente el planteaba no para responder a los ciudadanos pero sí decía

Voz 3 37:41 que quizás sería necesario introducir la obligación legal de que en invierno se llevasen en cadenas

Voz 0194 37:48 que sepan poner

Voz 3 37:49 bueno también yo la Dios hoy mismo pero

Voz 27 37:52 cosa porque en el mar escuchaba eh

Voz 3 37:54 como Chava escuchaba también una tertulia en esta esta mañana en Barcelona de que hoy en día poner las cadenas es como poner un guante en el en la en la I el ahí en la rueda

Voz 27 38:08 hay que encontrar sí pero vaya que vaya sería una de las cadenas ya no ya no son cada día no son como eran la tela por eso sí él yo creo y les de Borrell el único que es posible que las ponga sería junio

Voz 1054 38:22 pero bueno yo conozco también esa esa cadena modernas que son quería hace también un llamamiento a que volvemos otra vez Charm implícitamente poco la la culpa a los conductores

Voz 6 38:32 claro que al en la nieve la nevada excepcional

Voz 1054 38:35 pero las sido nació por los conozco por la Cadena Cope mi punto de vista por la gestión tardía el Gobierno ha habido mucha habido una catástrofe porque ha habido mucha gente

Voz 6 38:45 muy con mucha movilidad es solidaridad si la actuación de las Fuerzas y Cuerpos saludar al estado de la UME que en unos casos cuando ya se había producido el fallo cuando no había habido ayuda todavía tardado

Voz 1054 38:56 mucho en llegar por así decirlo la ayuda institucional haya sido la solidaridad de la gente la que ha hecho que esto se haya

Voz 3 39:02 con Dido la intervención hay hay una segunda parte en él en en el no evitar

Voz 0194 39:07 colapso lo que una vez en botes el colapso preste esa ayuda al menos in situ a la gente que está atrapada y eso también fue una bebida forma de comida en forma de posible aloja en competencia del Gobierno también bueno pues dejamos la nieve Nos vamos a Cataluña la semana que viene ese constituye el Parlament el miércoles que viene diecisiete desde Esquerra cree que tienen que ser los abogados del Parlament los letrados los que decidan si es posible una investidura telemática rehuye Torrent ha añadido que los exconcejales huidos ayudarán a desbloquear la situación

Voz 28 39:34 al dispuestos a ayudar a a sus respectivos partidos obviamente pero sobre todo están dispuestos a ayudar a una mayoría parlamentaria a la mayoría social del país votó masivamente veintiuno de diciembre en un con un objetivo político

Voz 17 39:48 que para el resto de partidos políticos el voto telemático es un despropósito escuchamos a Martínez

Voz 0194 39:53 Maíllo y Albert Rivera surrealista la propuesta

Voz 29 39:55 el señor fuésemos surrealista tan surrealista como todo lo que se ha hecho últimamente pretender hacer una investidura vía telemática es un absurdo es positivamente en el conjunto de los ciudadanos

Voz 0040 40:08 para mí especular con este tipo de investiduras telemáticas como si fuera gobernada como era autónoma una comunidad vecinos pensar que el señor Puigdemont puede escapar de la justicia española que no va a escapar que tendrá que dar la cara tarde o temprano ante los delitos que se le acusan no

Voz 0194 40:26 Campuzano te lo pregunto directamente allí que va a ser Puigdemont

Voz 3 40:29 yo creo que de entrada situar esta esta cuestión

Voz 18 40:33 eh

Voz 3 40:36 crítica del del debate no

Voz 6 40:38 el resultado del veintiuno de diciembre

Voz 3 40:41 eh deja muy claro que hay una mayoría a soberanista en el Parlament de Cataluña y que el cabeza de lista de Jones para Cataluña va a tener la mayoría suficiente para ser investido como presidente de la Generalitat a esa realidad democrática política expresada en las urnas el veintinueve de diciembre S a la que todos deberíamos de facilitar que es hiciese Pozzi que cese que puede posible lo que no deja de ser anormal en términos democráticos es que esa voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas reflejan la composición del Parlament no pueda realizarse y a partir de ahí habrá que hacer por parte de todos los esfuerzos que sean necesarios para hacer posible que esa mayoría Parla Parlament puede elegir a Carles Puyol como presidente de la de la Generalitat

Voz 19 41:34 estoy yo hoy prefiero instalar me

Voz 3 41:36 idea de que se Carles Puigdemont viene a tomar posesión de su acta de diputado tiene tomar posesión viene a participar de la investidura no necesariamente eh

Voz 30 41:47 debe de entrar en él

Voz 3 41:50 John porque hay una orden de prisión porque hay una orden de detención lo voy necesariamente que hay uno de dirección no implica que alguien tiene que hacer no tentada si dentro o o no a declara ante el juez porque claro de entrada puede entrar de entrada irá detenido a declarar porque voluntariamente no ha ido él pues él puede llegar a Barcelona presentarse ante el juez no necesariamente tiene que ingresar en prisión

Voz 4 42:17 hay una ley especial para Puche Mono e no olvidemos a Lolo o ponerse a nueve determina que me voy contigo

Voz 3 42:24 lo la opción de haber situado esta cuestión en el terreno de la querella penal en la en el terreno del conflicto judicial dificulta que la voluntad democrática expresada por los catalanes en las urnas expresada en la mayoría Federer está en el Parlament de Cataluña puede realizarse por tanto seamos todos capaces de buscar soluciones políticas que permitan que esa voluntad At democrática de los catalanes se pueda se pueda realizar el él

Voz 19 42:53 el resto nos nos lo sitúa en un terreno

Voz 3 42:55 complejo difícil que choca además con la voluntad democrática expresada por los ciudadanos de ahí el fiscal general del Estado pues tiene unas enormes capacidades para facilitar las las cosas que estoy seguro que ayudarían también a que los jueces tomasen decisiones acertadas

Voz 0194 43:14 venga para pruebas ya le hago la pregunta Páramo Campuzano

Voz 17 43:16 habla de la realidad democrática la realidad democrática es que Ciudadanos ha ganado las elecciones y que Puigdemont perdido olvidan su análisis de recordar que han perdido las elecciones hombre como como Campuzano habla de la realidad democrática a de diputado

Voz 27 43:30 he apuntado Mayer no

Voz 17 43:33 sus palabras dice que refleja la voluntad de las urnas ha dicho que la mano en el Parlamento mentira

Voz 3 43:39 sí se reflejará la voluntad de las urnas en el Parlamento

Voz 17 43:41 yo no tendría mayoría absoluta porque no es muy

Voz 27 43:44 por qué hay herida social

Voz 17 43:46 que no tenéis mayoría social porque habéis perdido el escaño para después forjó pues me permites puedo intervenir habéis perdido en mayoría ha perdido en Sky

Voz 1635 43:55 yo soy perdido en votos hacia el Campuzano su análisis

Voz 17 43:58 no dice que hay un millón cien mil catalanes que han votado no al señor Puigdemont sino a Inés Arrimadas no olvidan su análisis que que nada nado las elecciones no es el señor Puigdemont es Inés Arrimadas C's por tanto en tu análisis de realidad democrática que es precisamente lo que le falta a Convergència lo que les falta Puigdemont que en realidad democrática que vive en la República Matrix en Bruselas es que han perdido las elecciones es que han perdido votos es que han perdido sus rota si hablamos de realidad democrática contemos toda la realidad porque si ahora nos vamos a creer que por contar una parte de la realidad se va a convertir en verdad por tanto el primer hecho es ese pujaba pierde las elecciones en Cataluña pierde apoyo pierdes fuerzas y por primera vez ganó un partido que precio la mente define todo lo contrario el señor Puigdemont al señor Campuzano y es que queremos seguir siendo catalanes españoles europeos por mucho que desde es por por Skype el señor Puigdemont se empeñe en contárnoslo a partir de ahí quién se cree que es el señor Puigdemont quién se cree que es que tiene un Parlamento a medida donde él pueda hacer gobernar una Comunidad autónoma por whatsapp que se cree el señor Puigdemont que puede venir a España cuando hay una hora de detención y a él nadie

Voz 1635 45:00 le puede tocar un pelo pero quince se era señor

Voz 17 45:02 Mons el es un ciudadano igual que todos que todos los ciudadanos tenemos que respetar la legalidad y cuando uno comete una ilegalidad una presunta ilegalidad pues tiene consecuencias por supuesto como cualquier hijo de vecino como cualquier catalán se llame Puche Mono se llame como se por tanto lecciones de realidad democrática Campuzano las justas porque para asumir la realidad democrática lo primero que hay que asumir es el resultado

Voz 27 45:25 cómo es el resultado electoral de dos mil votos independentistas es el resultado de las urnas el extendiéndolo su mejor puesto que las pues ya está pero hay una mayoría

Voz 3 45:36 de setenta diputados que supera ampliamente la mayoría de los que son contrarios a este

Voz 27 45:40 por supuesto yo asumo la mayoría de Paula está déjame tenemos interés porque es que yo no tengo nada

Voz 3 45:49 setenta metros debe ser president la democracia

Voz 27 45:51 ver yo no tengo ningún problema en asumir que ahí sí que hay una mayoría parlamentaria faltaría más asumes tú que ha perdido la mayoría social asumes tu eso porque yo ya asumido que hay una mayoría parlamentaria es que hay dos millones de Guernica en el campo eso permíteme que el millón de ciudadanos es culpa asumes ermitas

Voz 17 46:07 eh tú me lo asume su me has hecho una pregunta que es que surgió sumo por favor déjame hablar campeón repetir una palabra cinco veces no vas a tener razón dejar intervenir por favor ya asumido que es cierto que hay una mayoría parlamentaria por cierto por una ley electoral injusta que yo otro día podemos hacer el debate pero bueno española

Voz 27 46:23 la mañana porque el Parlament de Cataluña la puesta en este caso es más opcional que Manolo Escobar más pero por eso es muy español porque he Lleida en Tailandia alargar las eso no en las flores más español que El Fary porque no la queréis cambiar la ley electoral esos viene claros la esa os viene bien porque esas española pero si viene bien cualquier caminos

Voz 17 46:45 belga Páramo se termina para mí me permito acapara

Voz 0194 46:47 termina acabo Campuzano yo

Voz 17 46:50 pero aunque tenemos una ley electoral injusta yo lo asumo y asumo que tenía

Voz 27 46:53 dos injusta que déjale terminar

Voz 17 46:56 la verdad es que es imposible hablar digo yo asumo que una ley electoral que a mi juicio es injusta porque yo quiero que el voto el galo mis

Voz 3 47:03 a nivel español chic correcta nivel español también tenemos eh

Voz 27 47:06 sí el de Madrid