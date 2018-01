Hora 25 (08/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 así son las diez las nueve en Canarias

así son las diez las nueve en Canarias en el reparto de responsabilidades por el colapso de tráfico durante la nevada de este fin de semana el ministro del Interior José Ignacio Zoido no se pone a la cabeza al contrario ni él ni el director de la DGT que depende directamente de él que centenares miles de personas quedaran atrapadas durante veinte horas en una autopista Nevada parece que no tiene nada que ver con las responsabilidades del ministro no es una cuestión política no se trata de hacer política a partir del colapso se trata de una cuestión de actitud de aptitud actitud porque mientras todas ex agentes para atrapada en medio de la nieve a la misma hora el ministro estaba en el palco de Sánchez Pijuán viendo el partido del Sevilla contra el Betis y el director de la DGT dice que dirigió las operaciones desde el despacho de su casa en Sevilla ninguno de los dos estaba en el puente de mando era el fin de semana de Reyes y nada lesiva estropear su estancia en Sevilla eso en cuanto a la actitud y aptitud porque al final de lo que se trata es de ser capaz de saber encontrar soluciones a los problemas de saber gestionar y uno debería pensar que cuando se configuran los equipos ministeriales se busca a los mejores en cada campo es lo que debería ser pero no tiene nada que ver con la realidad ha estado buceando esta tarde el currículum de Gregorio Serrano el director de la DGT su último cargo fue el de concejal en el Ayuntamiento de Sevilla cuando C todo era alcalde y su concejalía no tenía que ver con la movilidad fue teniente de alcalde delegado de Empleo Economía Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Santa

Voz 3 01:46 ya se experiencia para estar al frente de la DGT ningún

Voz 0194 01:51 así no es de extrañar que en un momento de tensión ante una situación como la de la nevada no tengan la respuesta adecuada no la tienen porque no están preparados para ejercer sus funciones es por eso que no sólo hay que pedir responsabilidades políticas que también hay que exigir que quién están los puestos clave de la Administración sepa precisamente

eso administrar este Gobierno tiene un profundo déficit en esta materia Ángels Barceló hoy se sientan en la mesa de análisis Javier González Ferrari buenas noches y feliz año Berna González Harbour buenas noches hola buenas noches eso también Ramona de él buenas noches hola buenas noches feliz año también está aquí con nosotros José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches vamos con los

Voz 0194 02:33 primeros pasos perdidos de la años y porque además hoy era el día

Voz 3 02:36 de los propósitos para el año nuevo de los partidos que reunían por primera vez en este dos mil dieciocho sus direcciones bueno lo asuntos que el día de los propósitos para preparar lo que viene lo ha marcado un gran colapso lo que resulta

Voz 2 02:47 de lo más revelador las disculpas con los que sufrieron esas circunstancias el agradecimiento a los que ayudaron a revelar en realidad hay varias cosas

Voz 0194 05:24 venga respuesta breve compra es lo del colapso de la nieve como metáfora el bloqueo de este Gobierno

Voz 0283 05:29 maravillosa metáfora la verdad que os felicito sí sí sí porque es es es ver a este Gobierno buscar en el cajón de los responsables administrativos y burocráticos como Si bueno en esto toca que es la concesionaria de la AP seis cuando están huyendo de la responsabilidad política que es la que verdaderamente importa cuando tres mil ciudadanos están atrapados sin comida ni ni ni agua ni ni calor no Ferrari

Voz 7 05:58 bueno si es que yo creo que el colapso no solamente es el colapso de este gobierno yo creo que es el colapso de un sistema que nos ha traído hasta aquí que está empezando a a no funcionar

Voz 8 06:10 claro que de bloquear Liga de matrícula de materiales

Voz 1794 06:12 eso sí si la improvisación es una gran habilidad eso es una gran habilidad cuando han dicho los de Weiss ex previamente porque si los deberes no los tienes hechos la improvisación te pilla

Voz 0194 10:30 Interior sigue sin encontrar reproche Hassan actuación de este fin de semana en el colapso de las carreteras por el temporal el Ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido cierra filas con el director de la DGT descarga toda la responsabilidad de lo sucedido en Abertis que es la empresa adjudicataria de la autopista de peaje AP seis los casi cuatro mil conductores que se quedaron atrapados la nieve durante veinte horas entre las provincias de Ávila de Segovia el ministro ha solicitado comparecer voluntariamente en el Congreso después de que la oposición se lo exigiera públicamente de momento Zoido ha reunido esta tarde al Comité Estatal de Coordinación para analizar lo sucedido un encuentro al que han asistido las partes implicadas menos Abertis y que se ha cerrado sin autocrítica señalando de nuevo a los conductores que según Interior no atendieron a la información que desaconsejaba tomar el volante el sábado por la tarde Ana Terradillos buenas noches

Voz 0125 11:19 buenas noches dos horas y media de reunión y un comunicado en el que no aparece ninguna autocrítica sobre la actuación de los departamentos de Fomento Interior ni tampoco se asume ninguna responsabilidad tampoco de la DGT el Comité Estatal solamente lamenta los inconvenientes sufridos por los ciudadanos en las carreteras este fin de semana e insiste en algo que venimos escuchando dura de toda la jornada que la prevención más eficaz es estar informado se vuelve a descargar la responsabilidad en los ciudadanos el origen del problema no se trata tampoco en este comunicado y como solución lo que se propone es flexibilizar la actuación de la UME la Unidad Militar de Emergencias para situaciones como las de este fin de semana en la práctica lo que se propone es que en casos de bloqueos de carril ceras además de las CCAA de las delegaciones de Gobierno la unidad de valoración de riesgos que está integrada por la DGT Protección Civil y también por la Agencia Estatal de Meteorología pueda activar a esta unidad interior anuncia además que el próximo miércoles se va a reunir el comité de seguridad vial para analizar lo ocurrido en la AP seis la idea es hacer un estudio que se va a elevar después a Fomento que es el departamento que ha abierto un expediente informativo a la empresa concesionaria de autopistas

Voz 0194 12:26 el primer momento el Gobierno ha venido intentando esquivar la responsabilidad de interior y la DGT en este caos alguien ha debido avisar dentro del Gobierno hombre que señalan a los conductores atrapados en la nieve no es lo que corresponde en estos casos y a lo largo del día hemos venido escuchando altos cargos del PP de la ejecutiva de Rajoy reconociendo algunos fallos en la gestión del temporal buenas noches

Voz 0259 12:46 las noches Ángels empezamos el viernes porque es importante la DGT en una nota de prensa recomendó a los conductores planificar el viaje consultar el estado de la circulación y usar las vías de alta capacidad alertaba de nevadas pero no aconsejo en ese momento no viajar sí lo hizo el domingo de forma tajante pidió no coger el coche tras el caos también vinieron los reproches a los atrapados por parte del director Gregorio Serrano

Voz 19 13:11 ávidos conductores bueno que no nos han entrado o han tomado decisiones que bueno que no han sido las

Voz 8 13:17 la apropiada no es director de la DGT matiza

Voz 0259 13:20 hoy sus palabras al señalar que esta imprudencia de los conductores fue una de las causas porque el Gobierno carga la culpa del desastre sobre la concesionaria de la autopista AP seis el ministro de Fomento Íñigo de la Serna

Voz 20 13:32 que esas restricciones del tráfico precisan de una decisión que debe tomarse por los responsables de carreteras que en este caso es la concesionaria que es quién tiene además las obligaciones de disponer de los medios necesarios

Voz 0194 13:46 el ministro de la Serna ni el ministro Zoido

Voz 0259 13:48 está por cierto muy callado ni el director de la DGT asumen errores en la gestión Gregorio Serrano no ve en ningún motivo para dimitir

Voz 21 13:55 yo no tengo especialmente porque entiendo que no te

Voz 22 13:58 ninguna causa de la Amical está a disposición del ministro de interior las veinticuatro horas del día

Voz 0259 14:04 tampoco han pedido disculpas en su lugar lo ha hecho el ministro de Justicia Rafael Catalá

Voz 2 14:08 las disculpas con los que sufrieron de esas circunstancias el agradecimiento a los que ayudaron a resolverlo cuanto antes

Voz 0259 14:21 de que esto nunca más huelgas en el que también guarda silencio Rajoy que con el episodio de Magdalena Álvarez hace nueve años exigió rápidamente su dimisión

Voz 0194 14:29 también la Asociación Unificada de la Guardia Civil dice que se movilizaron que movilizaron a sus agentes cuando la pesadilla era un caos su portavoz Juan Fernández habla de improvisación y de falta de medios

Voz 23 14:39 la mayor autopista fondos empieza a cruzar empieza a demandar una operación que no estaba estructurales y un octavo organizada faltaba maquinaria faltaban quitanieve faltaba sal para derretir la nieve faltaban por supuesto muchos miembros Agrupación de Tráfico

Voz 0194 14:57 Mané desde la concesionaria la directora general de Abertis la empresa concesionaria de esta AP seis ha explicado esta mañana aquí en la SER que pidieron la restricción de camiones por la autovía A las dos de la tarde del sábado ya a las cinco de la tarde solicitaron los primeros cortes para limpiar la calzada de nieve los responsables de la empresa se han reunido también esta tarde para evaluar lo sucedido y que han dicho Nieves Goicoechea buenas noches

Voz 1468 15:18 es bueno pues buenas noches no han dicho nada a la tercera en este caso en este cúmulo de responsables Abertis Autopistas ha estado toda la tarde reunida analizando las causas que motivaron el colapso de las carreteras pero a esta hora de la noche hemos esperado por si acaso ningún portavoz informa de si ha terminado la reunión siquiera hay cuáles son las conclusiones en un primer análisis sí sí es verdad que la portavoz ha estado todo el día hablando es decir hasta el mediodía luego ya por la tarde ya no ha hablado ha explicado durante esta mañana que para llegar a la grave situación que se vivió el sábado y el domingo se juntaron varias cosas la nevada muy intensa muchos vehículos entrando en la autopista A la vez visibilidad casi nula en varios tramos y el cruce de vehículos en las vías la primera decisión como decías fue prohibir a las dos de la tarde del sábado la circulación de camiones a las cinco con tres en la vía para retirar la nieve

Voz 0194 16:05 así que como decía os medios

Voz 24 16:07 eh disponible tanto humanos como materiales sí efectivamente cuando cuando ya se vio que la situación que teníamos está quedando insuficiente fue cuando ya solicitó los cortes de carril

Voz 1468 16:24 por cierto que adiós hay ciudadanos que se están planteando agruparse en una plataforma de afectados aunque hemos visto a situaciones similares en dos mil diez por ejemplo una sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Europistas concesionaria de la AP uno a pagar tan sólo ciento cincuenta euros y la devolución del peaje a cada afectado en aquella nevada gracias Nieves gracias hasta luego Julian Núñez expresidente

Voz 0194 16:49 de Seopan que es la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras muy buenas noches buenas noches cuáles son las obligaciones que tienen una concesionaria al hacerse con los servicios de una autopista

Voz 25 17:03 la joven hacer es cumplir estrictamente lo que está estipulado en su contrato no y en lo relativo a la situación que que estás comentando básicamente es tener todas las prisión de medios que figuraba el contrato para poder atender todas estas ecuaciones que es lo que se denominan los planes de vialidad invernal es decir básicamente tienen que tener pues todos los equipos de maquinaria que estipulados contrato quitanieves maquinarias perciba de fundentes todos los retenes y efectivos el personal necesarios para para estos trabajos así como el batería algo que son los fundentes salmuera no

Voz 0194 17:36 estos planes de medios además tiene

Voz 25 17:38 supervisión anual es decir de Fomento realiza una supervisión periódica y en concreto también siempre antes de las campañas de invierno todas las sociedades concesionarias remiten el plan de viabilidad invernal esté dio para que se

Voz 21 17:53 conocimiento cuál es la adscripción de medios

Voz 25 17:55 de acuerdo los tipos de contrato que tienen las las compañías concesionarias y es básicamente junto a otras obligaciones como tener la la autopista en perfecto estado de revista es decir atender el mantenimiento ordinario extraordinario la operación de la circulación de la de la propia infraestructura etc

Voz 0194 18:12 entonces si usted me dice que la obligación de la de la concesionaria es mantener la infraestructura es tener los medios visto lo que pasó el sábado pasado al menos en este tramo novia los medios suficientes

Voz 25 18:24 no no sea el problema bueno primero aquí lo prudente es esperar a que el expediente informativo no que que abierto el ministro de Fomento donde donde se persigue precisamente es conoce toda la infancia toda la información y toda la cronología decisiones eso va a ayudar a entender cuál ha sido las causas ocurrido esta esta situación el problema es que creo que tenía treinta y una quitanieves que es lo que está tripulado contrato Press que aunque hubieras tenido la carretera está bloqueada porque hay multitud de vehículos que obstaculizan todos los carriles pues olas llevas en helicóptero o no es físicamente posible que poder utilizar todos los recursos disponibles en cualquier caso de lo que informativo posgrado que permite conocer cuál era la disponía de medios que había el momento desde luego por la información que ellos sé no no me consta ninguna incidencia en el sentido de que estuvieran disponibles todos los medios que debían estar aquí en la serie de circunstancias evidentemente una autopista por si al final en un tramo determinado se colapsa que es imposible poder atravesarla pues bueno al final por muchos medios que tengas en tiempos el de no poder avanzar en la limpieza de la calzada salgo como así los como ha ocurrido que es retirar cada cosa

Voz 0194 19:32 es la concesional de todas formas la que decide el corte la que decide no dejar entrar más

Voz 25 19:37 vamos a ver la la concesionaria pregunta bastantes cuáles son las obligaciones que tiene

Voz 0194 19:42 se hubiera sabes que tienes no tienen los eso no

Voz 25 19:44 mira que la la las aceras de policía no es decir la persona que tiene la obligación de comunicar a la Dirección de Tráfico cualquier incidencia en cualquier situación que considere que que se pero de la misma manera que un periodista un trabajador nuestra confesaran lo puede poner una multa a un a un conductor que una cosa no puede cortar el tráfico o hacer una restricción en la circulación sin informar previamente a la pertinente autorización

Voz 0194 20:12 desde tienen títulos en Tengo una vez comunicada la incidencia como hizo la empresa lo contaba antes la directora general de Abertis la responsabilidad ya es del Ministerio

Voz 25 20:21 no él me estoy es decir es

Voz 0194 20:25 T

Voz 25 20:26 sí era la DGT bueno aunque ese es un tema que aquí habrá que bueno no está en el análisis de los hechos no pues ya digo que dentro de las funciones de obligaciones que tiene sociedad concesionaria lo que se confianza ese policía tenemos en cuenta que una concesión de autopistas de peaje como cualquier otra reestructurar nuestro país son infraestructuras son de dominio público es decir de estas funciones de policía Sancio etcétera Restoy es negativo pues tiene unos procedimientos y protocolos tiene que ser la pública la que autorice a llevar a cabo no sería impensable que que una empresa privada acudiera a cortar el tráfico en en una en una infraestructura o establece una restricción de la circulación sin habitación no opino que bueno pues que en esas circunstancias como se ha indicado por habrá que habrán ha trasladado estas cuestiones sí eso será una de las de los temas que ahora que verían formativo no pero yo las funciones de policía no están del todo lo que son las de y no con ellos estoy queriendo apuntan a nadie al contrario pero siempre clarificar no crees cuáles son las obligaciones contractuales que tienen en su faceta de la concesionaria en que

Voz 0194 21:29 eso el Gobierno lo primero que hizo fue señala a los conductores ya a la concesionaria fue el primer nombre que salió cuando se buscaban responsabilidades de lo que usted dice yo deduzco que buenos sabéis en cualquier serían compartidas no

Voz 25 21:42 va se ya digo que a lo mejor un extraño que porque se ha señalado muchos causantes no de lo que ha ocurrido de lo que te esperará a conocer con detalle la formación que se desespere informativo muy tampoco se puede pedir a los conductores españoles que tengamos los mismos hábitos que tienen los conductores de otros países como Noruega Finlandia os sucia no es decir aquí son es una circunstancia excepcional pero que en el registro no una nevada de esta intensidad en los últimos veinte años con una toma de decisiones en tiempo real muy difícil bueno aquí lo prudente se espera de cuáles son los resultados de llegue ocurrido para evitar que esto

Voz 21 22:21 la fotos desde luego posterior así y lamentarlo

Voz 25 22:24 eso puesto para muchas se conductores ha estado en la situación tan tan difícil no

Voz 0194 22:29 pues Julián Núñez presidente de Seopan muchísimas gracias por habernos atendido a vosotros hasta luego buenas noches el colapso de las carreteras pueden imaginarse asaltado inmediatamente a la arena apolítica en forma de polémica sobre todo después de saberse que tanto el ministro del Interior como el director de la DGT Gregorio Serrano se quedaron en Sevilla para gestionar el caos a distancia de hecho Juan Ignacio Zoido no tuvo ningún problema en acudir y mantenerse en el palco del estadio Sánchez Pizjuán para ver el derbi Sevilla Betis del sábado Mariola

Voz 0259 22:57 cayó una nevada extraordinaria dice el Gobierno y sin embargo los tres responsables encargados de gestionar la operación retorno no estaban el sábado por la tarde de madrugada en Madrid no estaban en sus despachos a Zoido lo vimos en el palco del Sevilla Íñigo de la Serna estaba pasando los Reyes con sus hijos en Santander el director de la DGT Gregorio Serrano dice que controlaba todo desde la capital andaluza

Voz 22 23:19 yo estuve todo el día desde el sábado a las siete de la mañana del Levante y no me agote hasta ayer a la Cospedal

Voz 0259 23:25 yo le pregunto quién estaba al mando efectivo pero en Madrid yo no yo tras la gravedad de la situación ayer domingo sí que estaban en Madrid los tres se reunieron por la mañana en un gabinete de crisis en dos mil nueve el Gobierno de Zapatero tomó nota tras la polémica nevada que le tocó gestionar a la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez su sucesor José Blanco dio la orden de que su secretario de Estado y su secretario general no se movía de su despacho en las operaciones de tráfico con complicaciones meteorológica

Voz 0194 23:55 el Partido Popular ha expresado su solidaridad y comprensión con los conductores afectados admite fallos en la gestión del temporal pero no fallos del Gobierno que según el PP estuvo al pie del cañón sino fallos de la concesionaria que no actuó como debida la oposición ha exigido las comparecencias de los ministros de Interior y Fomento en el Congreso y la dimisión del director de Tráfico Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 24:16 hola buenas noches el PP ha pedido disculpas a los conductores que se quedaron atrapados aunque el partido de Rajoy tiene claro así lo ha dicho Martínez Maíllo que lo que ocurrió no es culpa del Gobierno sino de la concesionaria de Iberpistas

Voz 0194 24:27 el Gobierno ha actuado con agilidad

Voz 0644 24:30 has actuado con prontitud los estuvo al pie del cañón en todo momento tanto desde Fomento como desde el interior cuando uno accede a una autopista como la AP seis está pagando un servicio a una empresa privada que tiene una concesión de la Administración por lo tanto está firmando un contrato con una empresa privada

Voz 1916 24:47 el PSOE en cambio reparte las culpas entre la concesionaria y el Gobierno los socialistas consideran nefasta la gestión del director de la DGT y por extensión la del ministro Zoido Óscar Puente portavoz del PSOE exige directamente la dimisión del responsable de Tráfico

Voz 26 25:00 ha sido un desastre sugestión por cierto una gestión que en lugar de haber hecho al pie del cañón lo hizo desde Sevilla no sabemos muy bien si desde el palco del Sánchez Pizjuán acompañando a su mentor el ministro de Interior único responsable que este señor sea director general de Tráfico puesto que jamás debió ocupar

Voz 1916 25:16 además el PSOE pide explicaciones en el Congreso de los ministros de Fomento e Interior también las exige Ciudadanos Albert Rivera recordaba que Rajoy reclamó dimisiones por las nevadas cuando gobernaba el Partido Socialista el ahora dice que prefiere esperar a esta a escuchar a los responsables políticos

Voz 0040 25:30 hay que ser un lince para ver tampoco que ha habido errores lo que sí me sorprende en este caso es que algunos apresuradamente como el director de la DGT culpen a todo el mundo menos hay nuevos habrá que ver cuando son cómo son esas responsabilidades por eso queremos que vengan cuanto antes

Voz 1916 25:45 Podemos se suma a la petición de explicaciones de los ministros y el director de la DGT pero además exige al Ministerio de Fomento que reclame a la concesionaria de la AP seis Iberpistas el pago de lo que ha costado al erario público la operación de rescate de los vehículos que se que

Voz 3 25:58 quedaron atrapados por la nieve paramos para el análisis verá alguna responsabilidad tendrá el Gobierno no bueno evidentemente es tan

Voz 0283 26:06 son responsables los tres sigue el Gobierno general es decir Zoido De la Serna hay y el director general de Tráfico pero yo no entiendo como una y otra vez Zoido ha ido metiendo la pata en todos los charcos en situaciones muy graves muy graves para el Estado es un ministro de interior que es dimes ni menos uno

Voz 0194 26:26 en materia de que os haga claro clave y estratega

Voz 0283 26:29 cerca de un país este señor desde el dos de octubre no tenía que seguir en el cargo y quiero recordar que aquel día no sólo regalo a al discurso independentista unos porrazos que sufrió montones de gente civil sino que que además al día siguiente se fue a poner medallas a Sevilla a sus escoltas de cuando era alcalde ignorando absolutamente la situación dramática que se estaba viviendo en este país y que el Rey tuvo que venir a recordar al día siguiente o al otro en un discurso a la nación y lo que estaba pasando ha mandado a la cárcel a seiscientos inmigrantes que llegaron en pateras una cuestión ilegal como ha recordado el Defensor del P

Voz 0194 27:10 verlo y en la SER aquí habéis recordado

Voz 0283 27:13 todos los días y estoy recordando el piso que se hizo reformar el el director general de la de la DGT y bueno luego os acordáis de aquel caso parece que fue legal y demás pero bueno ya te indica una predisposición un poco extraña no elegir un piso que hay que reformar hay que gastar ochenta mil euros que yo ahora está en el fútbol en un momento en que ya no es cuestión de darles a estas personas ciento cincuenta euros de indemnización no no si no es una cuestión de dinero no es una cuestión tampoco de poner toda la responsabilidad en la empresa Abertis que seguramente la tiene y tendrá que pagar y tendrá que pagar indemnizaciones no es una cuestión de responsabilidad política es que hay un Gobierno en España es que yo yo me estoy preguntando cómo vuestra metáfora del principio es decir el Gobierno está absolutamente paralizado la cuestión de Cataluña han reaccionado a ultima hora y ya casi arrastrando los pies frente a la justicia y a parte de la cuestión de Cataluña no hay nada más es que es están perdiendo subvenciones como pública vamos en el país hace unos días por no ponerse de acuerdo para para entregarlas quinientos millones a a jóvenes donde está la dependencia donde están las inversiones públicas estamos suspendiendo en todos los capítulos que ya podían arrancar porque aparentemente estamos cambiando de ciclo económico ya podíamos empezar a hablar de inversiones no hay nada de nada en ninguna de las áreas cuando surge una emergencia como esta lo que podemos aspirar porque para eso pagamos impuestos es a que les lleven unos bocadillos o a unos refugios a tres mil señores con sus familias señoras que que están cerca que no están en el desierto cerca de kilómetros de Madrid Madrid cerca seguro a no menos de anómalas de de de diez kilómetros de alguna área de servicio o de algún albergue peso donde estamos entonces todo tan decepcionante que realmente sólo tienen que me habéis les basta

Voz 1794 29:17 antes sorprendente que después de todo lo que vimos la conclusión serán que el el concesionarios culpable por no ejercer las funciones de la DGT las familias son culpables de tienen que pedir perdón por haber viajado en Navidad en Hungría que nevaba mucho no porque al final llegas a esta conclusión no los hablabas en tu editorial de dos cosas de de aptitud actitud actitud no en en la aptitud para mí cuatro comentarios el primero tenemos la fortuna de que la ciencia meteorológica avanzado enormemente en los últimos años y hoy en día es muy previsible lo que va a ocurrir si va a nevar se va a animar mucho en qué zonas puede haber excepciones pero lo prevé con notable con notable acierto al menos para tomar medidas cautelares no por lo tanto nadie puede decir que no se estaba sobre aviso segundo lugar la cultura de la nieve no la tenemos en nuestro país cierto en los países del norte de Europa la gente está preparada viaja con nieve viaja con hielo y no ocurre nada pero es que precisamente esa excepcionalidad es la que hace que no le podamos pedir a un ciudadano español que tenga ruedas de clavo que viaje permanentemente con cadenas etc etc porque es una cosa absolutamente excepcional en tercer lugar hay una cosa que todas las empresas hacen las empresas privadas que son los planes de contingencia es decir el simular escenarios de problemas graves incluso en esos escenarios testar cuáles serían las soluciones tenerlas perfectamente descritas y en cuarto lugar hay mecanismos cautelares es decir Si tú prevé es que esto va a ocurrir puedes actuar unas horas antes evitando males mayores esto en Palma con el segundo bloque que tú mencionabas que es el de la actitud

Voz 3 31:05 que eso sí que ya es de juzgado de guardia eso eso eso es eso

Voz 1794 31:10 tremendo a mí a min me recordaba cuando ha habido sucesos realmente extraordinarios y el atentado de Barcelona puede ser un ejemplo me recordaba pues aquellos médicos es impedirlo nadie automáticamente cuando se enteraron de aquello vieron Aguelo por la televisión estuvieron donde estuve

Voz 8 31:29 Duran acudieron a sus espirales modelo

Voz 1794 31:31 los periodistas que a lo mejor estabais de vacaciones sin que nadie os llama la automáticamente acudir a donde creía es queráis necesarios no claro es que es una sensación casi instintiva de sentido común

Voz 8 31:44 el ministro del Interior yo yo ya no entiendo yo ya no entiendo no entiendo que un responsable de la

Voz 1794 31:50 GT en una operación retorno importante ex efectivamente y más con ese con ese escenario previsto pero es que además de no estar tiene el momento en que por su móvil le comunican lo que está empezando a ocurrir no acuda inmediatamente al centro de operaciones es que vamos parece de tan de tan inverosímil parece incomprensible recordemos

Voz 3 32:13 a Navarro no que GFAJ1 el director general de Tráfico

Voz 0283 32:17 perdona Javier que pisado tu turno pero pero os acordáis de aquel director general de Tráfico que fue estupendo

Voz 8 32:22 no en unos minutos en saludar a un gran director general de Tráfico había tráfico y todos lo lo lo hemos reconocido vamos a ver yo sacaría una primera conclusión hice lo recomendaría a todos los presidentes de Gobierno no nombre usted un ministro de provincias para empezar con me parece sí si no no me llama a mí eso no me parece justo déjame ser un poco Bonig vale más porque es que sino parece

Voz 7 32:49 ha caído el mundo venga que ha habido una nevada espantosa nuevas referidas a la filmografía

Voz 1794 32:54 no

Voz 7 32:55 sin al Plan hace exactamente al provincia exactamente eh vamos a ver si si yo hubiera sido el señor Zoido me llaman el partido del Sevilla Betis será el aeropuerto pronto no sé qué hora era pero ya estaba lío muchísimo a través de sí dio la ha contado lo primero que hago es irme del palco vean que no me coja una cámara que no mezclar una foto

Voz 8 33:20 ella no era irse el barco perdona por horario no debería haber ido porque es bueno pero a la vez se dan no entra era no entrar

Voz 7 33:27 vale ver vamos a dejar la entrado pues que salga una vez que salga todos estamos yo es que me enorme tentación de tomar esto un poquito broma porque y de una nevada de una nevada sacados del Gobierno lo que donde sí

Voz 8 33:49 me voy a los estamos hablando ya a la meta estaba hablando se como en la mesa

Voz 0283 33:56 perdón me afecta en tráfico no no no estoy hablando de sus competencias me ha faltado que en tráfico se ha invertido la tendencia bajo su mandato cosa que puede ocurrir independientemente del pero por Dios tome medidas tome medidas para volver a recuperar la senda descendente de muertos en carretera quiero decir en todas sus competencias desde los porrazos a la inmigración a la cuestión del traje poco a las nevadas lo está haciendo mal por tanto el señor Rajoy debería planteárselo

Voz 7 34:25 para estos hecho mal pero vamos rematadamente mal como se hizo otras veces rematadamente mal también porque en fin recuerdos la crisis de Magdalena Álvarez tampoco es que fuera que varios tuviera que salir a hombros números

Voz 0283 34:40 soy misión más

Voz 7 34:43 ah perdón vendemos el problema es que no aprendemos si existen los medios se hicieron los medios ya está oyendo al señor de Seopan no veía cómo se escurría porque claro ahora hielo las verdad Nieves hielo

Voz 3 34:57 pobres escurría vamos a ver

Voz 7 35:01 la naturalmente que la concesionaria no no puede poner multas pero es la que tiene que avisar la que tiene que avisar al Ministerio del Interior a la Dirección General de Tráfico decirme usted o Cierra usted esto o tenemos aquí un Cristo de no temen es porque esto ya no hay quien lo sostenga no puede entrar más flujo de vehículos en esta autopista eso es lo que tiene que hacer la concesionaria exigirle al director general de Tráfico a la Dirección de Tráfico que inmediatamente eso Seara yo creo que ahí hubo una no sé quizá un poco de temor hombre pues la vuelta

Voz 8 35:34 de vacaciones a la concesionaria ha dicho que las dos de la tarde cerraron ya para cambiar os habían cerrado

Voz 7 35:42 para que se cerró Se abrió se cerró Se abrió percibe una cosa bastante ridícula porque estabas oyendo la radio y viendo la televisión y te decían sea cerrado al rato pero no había abierto

Voz 0194 35:54 a lo mejor Ferraris porque no había nadie en el puente de mando

Voz 8 35:56 es posible que a nadie demandó de a estar con ella

Voz 1794 36:01 a una situación en que a las dos hay un primer aviso que a lo mejor se cierra temporalmente no es la concesionaria la qué

Voz 8 36:08 tiene que tomar acción Rabin de Chrysler tiene que haberlo ya tiene todas las

Voz 0283 36:14 en las metáforas que ha usado en los ejemplos que ha usado del atentado los médicos los periodistas estamos aunque estemos librando es rápidamente nos ponemos a disposición nadie te lo tiene que decir unos políticos y en fin yo quisiera subrayar también acusa a Javier bueno ahora tengo buena buen plan por su puesto

Voz 8 36:33 de adherir remontaba hasta el hombre sí sí sí tienes razón pero ha quedado muy bien pero vamos a un dato de hoy de hoy que lo ha contado la compañera Terradillos ha contado

Voz 0283 36:45 que así ha sido después del del gabinete de crisis o como se llame lo que han celebrado hoy qué van a solicitar eh atentos agarrar monos van a solicitar que la propia DGT in English y Fomento puedan solicitar la movilización de la UME que el Gobierno pueda solicitar la la movilización de la UME vamos a ver me gustaría saber si alguien se ha preguntado qué pasa que lo solicitaron a las seis de la tarde no se movilizó hasta las diez de la noche porque no está mal

Voz 8 37:14 el delegado del Gobierno no una pregunta eso a mí lo me

Voz 0194 37:17 sugeridos es si ahora se dice que la DGT ir Fomento puede solicitar hasta ahora como como

Voz 8 37:23 es como se hacía como una bala decía que la UME porque vamos a acabar pensando que los de la UME son como los médicos del Fórum

Voz 0283 37:32 voluntario ridículo yo he mirado antes de entrar aquí se activa la UME que fue una ley de Zapatero por cierto que también utilizó el acto se activa por orden de delegaciones del Gobierno comunidades autónomas no sé si orden es lo correcto o iniciativa supongo que el Gobierno el Ministerio Defensa tendrá que acordar quiero decir está queriendo decir el señor Zoido que Interior no puede activar la UME y un delegado del Gobierno es ridículo es ridículo Nos están intentando engañar pero de la mañana la noche están intentando fabricar un titular donde no hay nada en el armario no hay nada porque no me va a convencer de que la DGT interior que es uno de los ministros estratégicos del Gobierno no puede movilizar la UME si resulta que la intentó inmovilizar a las seis a las siete mientras estaba en el Sánchez Pizjuán viendo o les también intentó poner un guasa bienes SMS para que movilizar a Nino entonces tenemos otro problema pero la movilizaron a las diez de la mañana y no porque no tuviera poder eso sea que no nos engaña

Voz 1794 38:41 el equipo de todas maneras está está bien que se aclare esto y la UME y etcétera pero pensemos una cosa en estas situaciones las actuaciones ex no sirven de nada es decir cuando tiene

Voz 0283 38:53 tú tienes la autopista llena de vida

Voz 1794 38:55 los cruzados entonces sálvese quien pueda lo que hay que hacer es exigir medidas cautelares y una hora antes de la nevada hay que empezar a desviar el tráfico no Laguardia sí

Voz 0283 39:08 el llevarles ello si es que es verdad es que pierda

Voz 1794 39:10 no es que ahí hay zonas hay zonas de montaña por ejemplo en el Valle de Arán donde cuando existe una nevada importante la Guardia Civil detiene a los vehículos y aquel vehículo que no está preparado y lleva a sus cadenas web sueltas da la vuelta innoble deja acceder a la carretera

Voz 0194 39:28 y luego por ejemplo un imprudente por ejemplo escalador que se meta en los Picos de Europa en plena tormenta ha sido un imprudente había o o avisos de niebla de nieve etcétera pero va un helicóptero le rescata aunque sea un imprudente al margen no puedes tener el premio decías pero una vez están los coches allí atrapados que menos y lo decía antes Berna que menos que atenderá a la gente que está atrapada es decir Yacla ya que les habéis metido entre todos no sé quién les habéis metido ahí dentro hombre al menos intentar que la gente tenga lo lo suficiente para pasar esas veinte horas que tuvieron que pasar

Voz 8 40:04 la gente el que iba con poca gasolina y pues yo me imaginaba misma claro luego me imaginaba una pelea que he tenido con mis dos ir por mi mi padre me enseñó que cuando cuando llegas a tramitar

Voz 7 40:16 depósito hay que llenarlo otra vez

Voz 8 40:19 es decir llevó diciéndolo confiesa te has quedado sin olvidar a la vuelta pero

Voz 21 47:20 buenas noches y buena año buen año

Voz 0194 47:22 ha salido el nombre de Pere Navarro para viene nosotros estaba escuchando pero salió el nombre para bien

Voz 21 47:26 yo no soy que hablen bien de uno en París no lo sé

Voz 8 47:31 era era Berna era Berna González Harbour que recordaba la etapa de Pere Navarro

Voz 0194 47:35 frente de de la DGT y con todo lo relacionado con el colapso de este fin de semana para quién nos queda un poco claro porque como se van repartiendo responsabilidades pero nadie asume ninguna completamente cuál es la responsabilidad de la DGT en este tipo de situaciones

Voz 21 47:52 bueno lo primero sí cuando cuando empecé a ver las noticias el colapso en la se me vinieron un poco una sensación de de ella vi de la historia pite una un sentimiento de solidaridad con el director general de Tráfico que lo debe estar pasando mal pero que va en el sueldo no recordaba yo las críticas del partido duras del Partido Popular cuando hubieron las nevadas en dos mil nueve sí sí quiso recordar alguna cierta sonrisa porque es verdad que en otro puede descargar todo para llegar porque luego te hace falta aquellos que te has cargado se te vuelves a encontrar pero en fin culpa es bueno vamos a ver cuando nieva hay dos tipos de problemas en general siempre y en todo los evitables y los inevitables que desde luego si nieva como unos de bordes recuerdo nosotros la Comunidad Valenciana buena Alicante tampoco un avión parte con arcos y habían problemas inevitables mítico claro Key una nevada en la AP seis con unas previsiones claras sean absolutamente los problemas inevitables aquí un poco midiendo la información quizá en que faltar todos los recuerdos los lecciones de nuestra época la primera era que la información tiene que ser contundente es decir salí intentamos salir diciendo a los ciudadanos miren vaya el día antes un día después porque como se ser atrapado no va a tardar muchas muchas muchas horas un poco de formación que veo que será él puede no informe sea antes de salir cuando

Voz 0194 49:32 sí incluso incluso alguno contradictorio si la autopista estaba abierta que sí estaba cerrada alguno contradictorio

Voz 21 49:37 exacto yo creo que en esto sí que la información tiene que ser muy muy muy contundente muy muy clara hacia el ciudadano hasta donde se pueda también aprendimos a los otros que ante una situación de emergencia más vale pecar por exceso que por defecto es decir que cuando uno recuerdo cuando nosotros planteamos hoy Mercè Ramos no cerramos reponerse rebosa tartera en cuando ya te lo planteas porque si cierras y toma una medida de gracia no pasa nada pues bueno pero como no la tomes y luego hayan problemas estos esto vuelven Contra

Voz 0194 50:13 Del vivió este esa gran nevada de dos mil nueve desde su despacho donde estaba bueno

Voz 21 50:18 si esto es verdad es verdad que la función del director general isla esa que lo importante son el guardia civil que está en el terreno en el kilómetro de la carretera la máquina quitanieves los equipos y los responsables que Vicen ir a veces la gente se piensa que por Dios ciclo puede hacer todo no es verdad esto ahora bien por una cuestión de imagen cuando hay un problema pues en fin y en el que está atrapado o estado tratado le gusta que tú estás atrapado en tu despacho

Voz 0194 50:56 y no sólo en crisis sino en la en pendiente en las operaciones salida y todas esas cosas también no

Voz 21 51:01 bueno APPO apoyando un poco a los funcionarios que lo llevan les da seguridad y quizá hasta permite estoy es mayor rapidez de las decisiones punto pero insisto en que no es imprescindible ya que hay todos los protocolos son creativos que pulsa pero hay una cuestión de imagen esto sí que es verdad

Voz 0194 51:20 qué responsabilidad tienen los conductores porque también el director de la DGT en su primera reacción fue culpar a los conductores que salieron a la carretera que responsabilidad

Voz 21 51:30 bueno civil de esta situación de crisis lo que no hace perder de vista al ciudadano que está atrapado y al ciudadano a que está atrapado ya estaba atrapado es decir quince comparable a él pero no es correcto no es correcto ni es cómodo es una cuestión de política en general de con lo cual no una le nos equivocamos tiramos la culpa al ciudadano es verdad que es una responsabilidad de todos pero no es menos cierto que la Administración el Gobierno tiene algo más de responsabilidad que el conductor que está en la carretera

Voz 34 52:13 cuando usted me decía lo que aprendimos de aquellas nevadas pero se lo quedaron para ustedes porque llega otro gobierno y no han aprendido nada como como

Voz 21 52:24 podemos solucionar un hombre yo creo que los funcionarios continúan da una cierta continuidad y es verdad que también a veces en este país da la impresión de que se practicamos el adanismo es decir que cuando llega cuando un cambio de gobierno sobre todo de color político se desprecia todo lo que el Gobierno anterior como si no hubiera hecho nada o como si no hubiera hecho nada bien y este es un error pero vamos es un tema de cultura política en nuestro país

Voz 3 52:53 Pere Navarro muchísimas gracias echaba de menos