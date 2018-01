Hora 25 (08/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 suficiente obtener más votos a favor que en contra así tampoco hubiera investidura se abre entonces un plazo de dos meses para que el mismo candidato cuatro lo volviera a intentar sino como máximo el treinta y uno de marzo no hay president automáticamente se volvería convocar elecciones que entonces probablemente caerían a finales del mes de junio gracias por eso hasta luego

Voz 1794 00:25 bueno te por vía telemática Ramón cómo lo ves bueno yo lo veo imposible pero claro vaticinar sobre la incertidumbre de este esperpento continuo se hace muy difícil no lo lo lo triste no es que nosotros no sepamos lo que va a ocurrir lo triste es seguramente el quiénes van a tomar las decisiones tampoco y saben lo que va a ocurrir no aquel caso vamos a una situación absolutamente kafkiana yo creo que la única salida viable de esto sería que el independentismo decidiera apartar a determinadas personas aflorar caras nuevas y hacer un gobierno aprovechando su mayoría independentista pero que claramente apostase por respetar el orden constitucional y emprender el camino de un corredor de fondo a largo plazo que poco a poco recuperara pues la posibilidad de llegar a su objetivo por una vía por una vía constitucional no pero claro estamos en en la diferencia entre los deseos y la realidad este es mi deseo no creo tampoco que sea la red desde luego no

Voz 2 01:29 el personaje Puigdemont no que es yo creo que es el que distorsiona más todo esto que si lo que ocurre

Voz 1794 01:34 es lo que ocurre es que claro a José produce alguna cosa de este tipo un plasma una investidura aún forzar el reglamento cuidado que esto tiene otro problema el problema es para los que compongan la Mesa del Parlamento y para la propia Presidencia del Parlamento es decir si se viola la ley de nuevo si se viola la norma el reglamento del Parlamento ose Osés retuerce de determinada manera tendrán que afrontar sus responsabilidades y esto sí que es un de ella vi eh ya sabemos lo que va a ocurrir de ahí precisamente que posiblemente muchos posibles candidatos se lo estén pensando muy mucho antes de asumir ese riesgo no es que si eso no se produce si se llega a una solución del tipo de una nueva persona una persona de cinta cuidado que la la residencia en Bruselas puede ser permanente pero sin salir en la televisión eh porque esto se puede acabar en veinticuatro horas en el momento en que se forme un gobierno no esté presente

Voz 2 02:37 yo creo que estos deseos son encomiables como no compartirlos ninguna pena que tus deseos compartirlos

Voz 0283 02:48 es ojalá por la estabilidad de de Cataluña y de España realmente el independentismo a esos líderes y abriera camino a formar un Govern hoy Artur Mas ha solicitado que se forme Govern cuanto antes osea que en sus propias filas lo que pasa en sus propias filas ahí esta demanda pero el tema es que no estamos ante un partido o dos partidos normales en el caso de Esquerra Republicana su líder está en la cárcel pero aun así se ve más claridad en la línea de de pragmatismo y de facilitar que haya ese Govern independentista cuanto antes pero en el caso del PDK no hay partido no hay partido porque aunque exista el PDK lo único que existe y que además ha ganado en el lado independentista es Puigdemont el personaje como decías Angela en este sentido el va a tener que decidir por desgracia es sólo él porque no no hay partido que le dirija hacia ningún lado Si va hacia el hooligan mismo absoluto de romper cualquier tipo de institucionalidad de acabar de romper cualquier tipo de institucionalidad y entonces nos encontramos con si no hay investidura telemática que yo creo que no la puede haber no hay nada y hay cárcel hay ocho diputados efectivamente encarceló las pero suman hasta diecinueve los imputados au como los que están en causas judiciales es decir una una cuarta parte cree un veinticinco por cien cómo van hacia un rompeolas hacia el hacia el mismo absoluto y a reventar cualquier posibilidad de Govern hoy se someten dan un paso atrás permiten aflorar a esos otros dirigentes que empiecen otro camino respetando sus figuras contratando como ministros como consejeros se habla hoy a los que queden fuera pero que estén que no no estén encarcelados bueno habría que encontrar fórmulas para compensarles que queden fuera del Parlament pero tenemos un riesgo importante de hooligan ir

Voz 1794 04:51 siempre hay un matiz respecto a la situación anterior que que la respuesta al Hull organismo ya sabemos cuál es y ellos también lo saben y hay un segundo aspecto que no que no es trivial y es que al final las situaciones personales también pesan es decir es muy bonito esto de hacer cálculos es decir oiga mire usted renuncie a su acta de diputado porque de este modo pues los números salen y entonces pues usted pues mire se queda en Bruselas y renuncia al acta de diputado o sea que dan vida bueno sí invocando un sponsor

Voz 2 05:28 es una antiguo patrimonio suficiente no sé si lo tienen negro bella tienen unos iban lo que va otro trabajo no estaría mal Ferrari que alguno de expertos

Voz 0881 05:38 trabajar en poquito vamos a ver yo creo que aquí hay una una clave y la clave la tiene es la clave de bóveda de toda esta historia en el mundo el independentismo es Esquerra Esquerra es un país ese es el es ese es una es es es un partido con una historia la que no puede renunciar el PDK es la esclarecer decía que queda de Convergencia que fue un invento del señor Pujol para ser presidente de la Generalitat en aquel momento eso floreció porque venía sin la historia no pero sí es Si Esquerra se deja arrastrar por ese Julian lavas esa ese esperpento en el que se ha convertido el señor Puigdemont todo lo que le cuelga el señor Puigdemont Esquerra puede perder la oportunidad de ser ese partido que pueda recuperar un discurso de largo plazo claro ahí se la juegan todos se la juegan todos pero se la juega sobre todo Esquerra imaginó es que vamos a vamos a poder soportar cuánto tiempo que una sociedad como la catalana esté partida por la mitad partida por la mitad que las empresas las que no se han ido piensen pues vamos también es que el Gobierno me parece muy bien que el Gobierno ha

Voz 3 07:06 no aplique ciento cincuenta y cinco me pareció muy bien parecida

Voz 0881 07:09 tarde pero bien pero es que ahora tiene que alguna alternativa y esa parálisis de la que tú hablabas antes en Berna cuando se abre el recorrido por por todas las pistas de esquí eh eh

Voz 3 07:23 esa parálisis no no no auguran nada no es nada bueno

Voz 0881 07:27 no

Voz 3 07:28 ninguna esperanza pero el problema es que cuando tú has judicializado el proceso hasta el extremo pero pierdes absolutamente el control de esto que dice claros en los próximos meses se van a producir situaciones

Voz 0194 07:40 quién no van a estar en mano de encontrar encontraba no es la control político

Voz 2 07:45 no no está el el intento de

Voz 0283 07:48 por ejemplo hubo recuerdo ciento cincuenta magistrados y catedráticos de Derecho etcétera no sé si recordáis más bien catedráticos y profesores de Derecho que suscribieron en alguna fase anterior osea cuando el asunto todavía estaba en la Audiencia Nacional manifiesto duro pero que que que han defendido muchísimo desde el propio Junquera a todo el independentismo criticando la la operación judicial hasta eso se ha quedado viejo porque aquel manifiesto reivindicaba la actitud del juez del Tribunal Supremo que estaba dejando en libertad a Forcadell y otros bueno pues el señor Puigdemont Aído ha ante el señor Jean Claude Llarena Llarena y no ha salido a la calle como Forcadell porque no ha renunciado no porque no ha renunciado a la unilateralidad entonces se van quemando sus argumentos porque la vía judicial efectivamente ha entrado en las pistas de la vía judicial y ahí ya no hay quien lo mueva cualquiera repleto en contra se cae salvo cuando a Soraya Sáenz de Santamaría ahí está un poco la razón pero tienes razón hasta tal punto que lo que ocurrió el otro día cuando fue en Junqueras fue el Supremo y lo hicieron no me vuelvo usted

Voz 0881 09:08 la cárcel eso es una faena para para el Gobierno bastante notable

Voz 2 09:15 porque le deja ya ahora sí que está yo creo que sí

Voz 0881 09:18 todo lo que está pasando es porque este Gobierno está

Voz 2 09:22 pero el problema es cuando como decía Ramada cuanto judicialmente días cuando judicializar el tema

Voz 1794 09:27 detrás detrás del señor Bush de mono en Bruselas no hay un partido con su

Voz 3 09:33 mirar la pregunta no nadie no hay nada

Voz 1794 09:37 entonces hay que jugar al todo o nada porque como sede la alternativa a que una Esquerra plantee una solución pragmática a largo plazo y desaparece aquella alternativa se ha estructurado en base a una lealtad personal simplemente

Voz 0283 09:53 se están jugando las dos al igual que decíamos a juegan o entre el julio adanismo y la institucionalidad está cuando o un ciento cincuenta y cinco corto que podría ocurrir en pocos meses terminarse o Un ciento cinco sine die como ocurrió en Irlanda del Norte donde donde lo tuvieron sus ciento cincuenta y cinco que era distinto su suspensión del autogobierno creo que cinco veces algunas de ellas duraron años no y bueno pues hasta que se pudo hacer un gran acuerdo pero quiero decir que es están jugando eso un ante este Gobierno paralizado un ciento cincuenta y cinco sine díe con lo que eso conlleva de deterioro de la situación económica social política de convivencia y la imagen de España porque como bien hablábamos antes esto nos afecta a todos

Voz 1794 10:43 sino no lo lamentable de esto es que nadie se ocupa ni habla de lo que realmente tendríamos que plantearnos no los miles de problemas que existen ya los que no se da solución y todo hace prever que esto va para largo y en ese ir para largo lo que previsiblemente va a ocurrir desde el punto de vista económico es que en los próximos trimestres vamos seguir viendo los efectos de esta situación aquí no hemos llegado todavía al momento en que el ciudadano percibe claramente en su entorno más próximo a las consecuencias de esto

Voz 0194 11:18 los temas que no bueno no nos olvidamos pero sí vamos soterrado con el tema de Catalunya es el tema de de la corrupción y la actualidad el goteo de imputaciones a los políticos tampoco cesa la semana pasada tocó a Pilar Barreiro senadora del PP por Murcia el Supremo la citado a declarar como investigada por su supuesta implicación en una de las ramas de la trama Púnica Ciudadanos está utilizando esta imputación para presionar a Rajoy a su manera con los próximos Presupuestos Generales del Estado o toman medidas contra ella contra Barreiro o peligran las cuentas de dos mil dieciocho Guillermo Lerma buenas noches

Voz 0743 11:49 buenas noches Angels en concreto ciudadanos acusa al PP de incumplir el punto noventa y tres del pacto de investidura que hizo a Mariano Rajoy presidente Génova se comprometió a apartar a cualquier cargo público imputado formalmente por un delito de corrupción y por eso Ribera la avisa si los conservadores no piden a Barreiro que dimita su partido no apoyará los Presupuestos de dos mil dieciocho

Voz 4 12:11 no se puede poner por delante la silla de una persona de millones de españoles que quieren que la F no se puede poner por delante Le la púnica el PP tapando su corrupción por delante de los policías y guardias civiles que quieren que les igual en su salario que no entendería o quién entendería mejor dicho que una senadora condicionar ser

Voz 5 12:31 los presupuestos de una nación desde Ciudadanos adiós

Voz 0743 12:34 es de que el incumplimiento no sólo afecta a los presupuestos sino al resto de acuerdos pendientes y el PP por su parte vuelve a reinterpretar el acuerdo de investidura dice que la senadora dimitirá cuando se le impute formalmente Fernando Martínez Maíllo hablaba de una

Voz 5 12:50 sobreactuación de ciudadanos cada uno

Voz 6 12:53 que lo interprete como quiera pero está sobre actuando de manera aclara prudente para tapar para atrapar las grado de frustración que está generando en Cataluña a falta iniciativa de su falta de iniciativa

Voz 0743 13:04 el de Barreiro es el enésimo choque entre PP y Ciudadanos por los incumplimientos en materia de Antic

Voz 0881 13:10 aunque se resistan Ribera confía

Voz 0743 13:13 en que los de Rajoy finalmente se vean obligados a pedir su dimisión

Voz 2 13:16 hoy y mañana a Rodrigo Rato va a volver al Congreso de los disputa

Voz 0194 13:19 la dos está citado en la comisión que investiga el rescate bancario después de l a lo largo de la semana también van a desfilar por esa comisión Pedro Solbes su Elena Salgado De la Vega buenas noches

Voz 0605 13:28 tras noches Ángels Rodrigo Rato acude a la comisión que investiga el rescate bancario a responder a las preguntas de los diputados pero será prudente en los asuntos que están en los tribunales ha sido condenado por la Audiencia a cuatro años y medio por las tarjetas black está pendiente de que el Supremo se pronuncia a la espera también de juicio por la salida a Bolsa de Bankia y otras causas

Voz 0283 13:48 el fraude fiscal malversación blanqueo

Voz 0605 13:51 según fuentes próximas al ex vicepresidente del Gobierno la exposición de Rato será cronológica se dividirá en su etapa como ministro de Economía entre dos mil y dos mil cuatro como director gerente del FMI de dos mil cuatro dos mil ocho como presidente de Bankia entre dos mil diez y dos mil doce de la entidad nacionalizada hablará desde su creación sobre los peritos y sus contradicciones y acerca de algunas cuestiones ilustrativas que el propio Rato averiguado lo hará en una comisión en la que cree que se han escuchado cuestiones muy importantes y que tendrán efecto ante los tribunales la comparecencia de Rato ha sido solicitada por todos los grupos políticos es la más importante hasta el momento en la comisión

Voz 0283 14:33 repasamos fotos

Voz 7 14:34 Alicia estimen del día Nacho Cano Mon los sindicatos van a proponer un salero un salario mínimo en convenio

Voz 1050 14:39 hasta mil euros es parte de su nueva estrategia para la negociación prevista para este dos mil dieciocho después del fracaso del año pasado también van a exigir que el resto de sueldos suban en torno al tres por ciento Pepe Álvarez

Voz 1803 14:50 GT creo que además eh

Voz 5 14:53 podemos enganchar con muchos trabajadores y muchas trabajadoras que no la cifra mágica que sólo mil euros Se puede sentirse muy identificados para luchar para trabajar para poder pues en Bilbao un menor de edad

Voz 1050 15:07 seis años ha entregado a la Ertzaintza al estar presuntamente implicado en la muerte violenta de un hombre de cuarenta y tres el pasado veintitrés de diciembre el joven ha llegado acompañado de su madre y un abogado es el principal sospechoso de un robo con violencia que acabó con la muerte de la Dhul

Voz 3 15:21 también está implicado otro menor en este caso de tres

Voz 1050 15:23 hace años que no puede ser detenido o imputarle delito al no llegar a la edad mínima legal que indica el Código Penal que está fijado en los catorce años la Fiscalía decidirá qué ocurre con el otro chico de dieciséis del exterior Israel ha publicado una lista negra con veinte oenegés cuyos responsables y miembros tienen prohibido entrar en el país de la vi Telavit toma esta decisión por qué han apoyado una campaña de solidaridad con los palestinos entre las organizaciones está una norteamericana que ganó el Nobel de la Paz en mil novecientos cuarenta y siete Estados Unidos ha suspendido al estatus de protección temporal del que se benefician más de doscientos cincuenta mil salvadoreños que residen en ese país la medida hasta un será definitiva en septiembre de dos mil diecinueve hasta entonces deben buscar otra vía de regulación o serán expulsados en algunos casos estas personas ya

Voz 8 16:09 a más de veinte años en suelo estadounidense

Voz 9 16:15 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 2 16:30 Xavier Torres buenas noches buenas noches y feliz año nuevo feliz año nuevo todo bien todo fenomenal tú estás contenta si si si si moderadamente contenta porque aquí seguimos perfectamente Marcos que hace diez años que Marcos y yo estamos haciendo hora25 diez años diez años digo Marcos sigue porque el equipo fundacional de esta etapa de Hora veinticinco somos los únicos que diez años una década una década la década prodigiosa llamarla así una beca

Voz 3 17:07 aquí suena vienes te Arpa tocando una sonata del buen porque nación bohemia Jean Ladislao Duce hablar pista se llama Daniel P red tiene cierta reputación como artista tocado frente a las el Isabel de Inglaterra frente a varios primeros ministros del Reino Unido suena dulce de verdad

Voz 10 17:26 ah sí

Voz 3 17:28 con la semana pasada ella que tiene cincuenta y nueve años junto a su pareja que tiene sesenta y ocho están siendo juzgados en Ipswich en el Reino Unido una ciudad maravilloso de Inglaterra con un bellísimo teatro para la danza están siendo juzgados por que en mil novecientos ochenta y cuatro tuvieron relaciones sexuales durante seis meses con un chico de catorce años que ella y su pareja Reyes su pareja

Voz 2 17:52 como un dulce lo mono que suena Allard a que sí lo traigo a cuenta de lo de los Globos de Oro de los Acosol necesitan no

Voz 3 18:03 tengo que hacer una mención gracias a Maider Múgica que desde la división de música clásica de Universal esto me lo dijo el miércoles pasado que hay un portal de música clásica maravilloso de información que se llama Sleep This eh hay cosas como hay noticias impresionantes ciudad pueden otro ejemplo de de hace una semana se estrenó este domingo una Carmen de Bizet en Florencia en el Maggio Musicale en el que Carmen Mata es legítima

Voz 11 18:33 es injusto

Voz 12 18:37 no me parece buenísimo

Voz 3 18:40 ya que estamos porque ha sido los Globos de Oro famosos seriedad y las reivindicaciones reivindicación bueno Gary Oldman ha ganado por la interpretación de Churchill no sí bueno Gary Oldman decía hace años no tengo aquí el móvil no te lo puedo leer exactamente bien una revista la línea aérea decía que en él sale parecía lo peor de lo peor de lo peor que en noventa periodistas que eran todos se reunían todos a a beber decidían qué película la mejor o la peor que van que además extranjeros que le parecía un horror

Voz 2 19:12 lo peor de lo peor de lo pedía ayer cuando recibió el Globo de Oro que después no te lo puedo decir que debe estar contento ya estaba todavía pasar días a rabieta

Voz 3 19:22 y ahora te voy a hablar de un libro que es un libro antiguo de hace cuatro años a una historia sencilla está editado por Anagrama Allés de Leila guerrillero como me gusta ellos vale y lo es porque lo que el otro día me mandaron desde Buenos Aires el sábado me mandaron un link que decía que

Voz 2 19:43 se habían antes

Voz 3 19:44 dado el Festival Nacional de Malabo de Labordeta que es una población que está en Córdoba Argentina entonces me ha acordado de libro de de Leila porque Leila escribió sobre ese sobrero

Voz 0881 19:58 el mal ambos un baile típico del togado argentinos que

Voz 2 20:02 hagamos consiste en hacer un Zapatero muy fuerte sin que se mueva en absoluto la nave en la parte superior del cuerpo el zapato muy exigente hace falta a su libro nervioso muy un que no han leído el mira que ella Leila Guerrero y yo

Voz 3 20:15 la gente recomienda a sus columnas en el país ahora mágicos incluso se llega a emocionar porque lo que le pasa al que ganan al concurso es que no se puede volver a presentar nunca más en llegas ahí durante un año eres lo más y luego ya está ya está no te puedes volver a punto no cuentes más vale vale y dos películas también un antiguo hay una nueva una película que que he visto este pasado fin de semana que la he visto a través de Internet en casa yo creo que se puede ver en Netflix y en Movistar es míster Turner cuenta los últimos años del pintor británico Turner de Turner que es pura luz porque la pintura no es forma de luz y que habla también de cómo percibimos lo que quedemos como juzgamos sobre todo como juzgamos lo que vemos muchas veces guiados por ideas preestablecidas y con una idea de la normalidad pues que

Voz 1803 21:07 en ellos dibujaba antes

Voz 2 21:15 ah bueno entonces alguien va a decir una vez es una película antigua agente de habrá visto yo no pero mucha gente la volver a ver

Voz 3 21:21 bueno pues toma nota de esta otra que se estrena este viernes y que por lo poco que he podido lo poquito eh es una más la primera película animada pintada al óleo sesenta y cinco mil fotogramas pintados da vida a los cuadros de Van Gogh pregunta sobre su muerte

Voz 1803 21:39 Bangkok que se disiparía un hombre que está latina suicidarse en tan sólo seis semanas animados tintados alumno

Voz 3 21:47 impresionante baño sucedió que es impresionante para acabar y esto de de los plagios a ser puedes glacial al cuarenta por cien de la nada el no si también ha habido unas acusaciones de plagio aún

Voz 2 22:00 ex presidente

Voz 3 22:01 de de la de una comunidad española que ha escrito un libro pero bueno ya hablaremos de eso no voy a dar el nombre no vaya a ser que luego no

Voz 2 22:08 Pepa los detalles exactamente hasta que no tenga esos detalles no digas exactamente pero bueno el de Lana del Rey podemos hablar si Lana del Rey rico no es que es curioso porque Lana del Rey ella misma reconoce

Voz 3 22:19 a a Radiohead que

Voz 14 22:22 sí pues que en efecto no es que sí que les ha copiado pero que sólo les da el cuarenta por ciento que yo no entiendo muy bien

Voz 2 22:29 cómo puede llegar

Voz 14 22:30 qué te doy el cuarenta por ciento de lo que genera la canción de una canción que te copiado es sí

Voz 2 22:36 porque reconoce que son las copia el cuarenta por ciento de alcance osa quiero decirte que ella reconoce que la copiado ella reconoce

Voz 14 22:42 sí es una versión no no ya dice

Voz 2 22:45 que cuando hablar que cuando los de radio le preguntaron ella dijo vale os del cuarenta por ciento porque ella no claro pero entonces claro reído Agett dice que aunque el cien por cien si os parece y entonces Lana del Rey ha dicho que no que lo hubieran los tribunales que los abogados de Radiohead han puesto muy así como muy bordes y que a los tribunales les y entonces yo no sé si los trucos es decir el cuarenta y el sesenta o el ochenta por ciento no lo sé

Voz 0881 23:10 pero bueno el tema de Radiohead es cree lo hemos oído en la Cadena Ser

Voz 11 23:15 bueno pues vamos a ver ahora la copia Alkorta

Voz 2 23:30 si en los juzgados escuchando las dos versiones saber cuántas notas coinciden y cuántas no coincide exactamente para saber pasional

Voz 3 23:37 hace que luego los magistrados sean Dusko

Voz 9 23:42 esta mañana hasta mañana

Voz 15 24:08 no a Ramoneda

Voz 5 24:12 el dietario

Voz 1150 24:16 hay que insistir en lo evidente es necesario aunque no suficiente que se forme gobierno en Cataluña hay sevicias y medio año más de interinidad vacío lo digo sin medias tintas El aprendiz de brujo que apueste por la repetición de las elecciones es un irresponsable es obligación de todos poner límites a la degradación de la situación aparecen las primeras encuestas que hablan de empate entre el PP y Ciudadanos música de acompañamiento a la pugna entre ambos partidos por la hegemonía en la derecha que promete ser encarnizada aunque en el arranque ciudadanos en plan triunfador la señal de prisa y el PP sigue fiel al estilo Rajoy nunca pasa nada todo parece indicar que con Cataluña como telón de fondo lo disputa si jugará a la derecha de la derecha que es lo que toca en los tiempos que corren lo que le faltaba el PP miles de ciudadanos atrapados en sus coches en la nieve abandona a su suerte y durante la larga noche unas imágenes propicias para que siga cumpliendo la idea de que el Gobierno de Rajoy se le está escapando el país en las manos y por si no fuera suficiente el descontrol no se les ocurre mujeres idea que echar la culpa a los conductores lluvia de melancolía por el cierre de Interviú recuerdo de aquellos tiempos ingenuos en que España salía sin vergüenza de su atraso irían la ilusión de que todo era posible no tardó en llegar el desencanto porque toda revolución por modesta que sea tiene su día después y en este caso era mucho lo atado y bien atado por si alguien no se había enterado la desaparición de Interviú forma parte de largo Requiem de la prensa impresa colilla nació la democracia esperemos que sin ella no muera suplicar Twitter no por favor no cierre en la cuenta de Tram que los americanos no puedan alegar ignorancia sobre el presidente que tienen que si sigue retratando cada Villar como lo que es

Voz 16 26:02 Bush

Voz 17 26:04 responde terminamos aquí Javier González Ferrari Berna González Harbour Ramón Adell hasta la semana que viene adiós adiós la semana y a todos ustedes hasta mañana a partir de las ocho les esperamos fría noche

