Hora 25 (09/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 virus Tuni por lo tanto a pesar de que haya uno que sea el que predominante y a lo mejor no está contenido en la vacuna pero circulan también otros que si para ellos la vacuna protege por lo tanto aún que la hay que hay que ponérsela yo agradezco tanto a Rafael Ruiz Morote como Ángela Domínguez porque es verdad que durante

Voz 0194 00:20 todos estos días estamos escuchando sino hemos sido nosotros mismos mucha gente de nuestro alrededor que dice la gripe me ha dejado KO y queríamos explicar el porqué deja KO qué podemos hacer para no pillar la muchísimas gracias a los dos y muy buenas noches

Voz 2 00:35 mucho me di

Voz 3 01:08 hablando de la gripe hemos llegado a las diez y un minuto de la noche las nueve y uno en Canarias

Voz 4 01:13 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 01:32 y ahora toca han la política el independentismo busca al norte con una brújula que parece averiada Carles Puigdemont cree que el norte está en Bruselas cree que el Norte es el Ike desde la capital belga puede ejercer la presidencia de la Generalitat como el director de la DGT intentará solucionar el colapso por la nevada desde su casa en Sevilla hueso o ejercer desde Catalunya sin tener que responder ante la justicia un auténtico despropósito que sólo lleva al bloqueo o a la repetición por la repetición de nuevas elecciones el norte para Artur Mas estaba hasta hoy en intentar recuperar la cordura la que él mismo perdió el día que decidió hacerse independentista una idea que todos en todos sus años la política jamás había valorado pero en un momento de debilidad rodeado de corrupción y de recortes pensó que era una buena opción para despistar ahora algunos procesos judiciales después que algunos embargos de sus bienes después cree que la mejor opción es el desbloqueo ser capaces de formar un gobierno estable que gana

Voz 3 02:24 hice la legislatura desde aquí seguir trabajando piensa el por la independencia

Voz 0194 02:28 dos estrategias antagónicas que acaban de nuevo con un paso al lado de Artur Mas sacrificado primero a petición de la CUP sacrificado ahora por la actual situación argumenta entre otras cosas uno de los motivos dice de su dimisión es el calendario judicial al que se enfrenta hay que le resta dice margen de maniobra un argumento que no parece afectar a Puigdemont que sigue su vía unilateral dos estrategias diferentes dos tienes diferentes y la pregunta no queda Convergencia porque tras sus cambios de nombre ha unido su destino al de Carles Puigdemont into intentó hacernos olvidar la corrupción con un cambio de siglas y con su carrera hacia la independencia hiera donde está quiénes Convergencia Ángels Barceló a ese sientan en la mesa de análisis Carlos Cué buenas noches hola buenas noches Neus Tomàs buenas noches buenas noches ya Emilio Contreras buenas noches buenas noches y también en la mesa está sentado en la silla de la mesa José Luis Sastre buenas noches el vendió hablaremos de qué ocurre esa distinción entre la mesa las sido presentado en la mesa y es verdad que estas estas son todos ellos están sentados se que Sastre están las los demás estar en la mesa

Voz 6 03:36 todos están sentados inmediatamente sillas porque es que desde el anuncio de dimisión de Artur Mas todos estábamos todavía boquiabiertos con las declaraciones de Rodrigo Rato en la comisión del Congreso y tan llevadera

Voz 1071 03:49 los pasos perdidos y no es para menos lo más costoso de este oficio es meter en una comparecencia entera con casi cinco horas de duración en un titular un corte de bosques lo que sacamos a en la radio a veces te ayuda a los gestos como una cabeza alta que nos inclinan y se agachó un cuello estirado y un mentón bien

Voz 7 04:05 el saqueo realmente cree que todos los partidos políticos españoles desde mil novecientos ochenta y cinco han estado saqueando las instituciones de las cajas de ahorros puse lo cree demuestre lo

Voz 1071 04:16 lo más costoso de oficio resumir tanto pero a veces el orador te ayuda y es el mismo que con todos los cargos que ocupó los cargos por los que se acusa con la idea que tiene de sí mismo y que tiene de un mundo que no haría justicia se mete él solo en un titular que se resume

Voz 7 04:31 y eso lo consideramos un saqueo no eso es el marcado a

Voz 0194 04:36 las crisis cuestan mucho dinero esta frase

Voz 1 04:38 Nerea Anuario ya aunque el año aún trenca nueve días le ha caído a Rodrigo Rato en mitad de una

Voz 1071 04:43 esa fría por eso impacta tanto porque la frase tenía otro contexto tenía desde luego un puro y los pies encima de la mesa la frase venía de un mundo en el que se dicen esas cosas y en ese mundo uno tiene la razón porque es imposible no tenerla si eres Rodrigo Rato

Voz 7 04:56 esto yo sólo treinta años político y nadie me acusó de

Voz 8 04:59 Marta

Voz 7 05:00 en esos treinta años eh que no le consienta usted quemados Pepa abusar dice que estoy con tiene usted razón en una sentencia recurrida tiene nuestra razón pero no como político

Voz 1071 05:09 condenado puede pero no como político en ese mundo se hacen distinciones de ese tipo la cabeza alta el mentón arriba

Voz 7 05:16 pero es lo que yo le digo a usted cree que esto que le digo es por soberbia Nos cosa que yo tendré derecho a contar las cosas que se hombre se llevó cinco años con esta ex voy camino del sexto eh

Voz 1 05:28 que no Rodrigo Rato más soy vicepresidente del Gobierno de España con José María Aznar

Voz 1071 05:32 es ha dicho el pesimismo Un superviviente en un mundo que en realidad se resiste a banda

Voz 7 05:37 para venir no me venga con mítines eh que usted me puede pedir es que yo no cumpla la ley que usted

Voz 1071 05:44 la Wikipedia que la soberbia es el pecado de Lucifer por querer ser Dios pero Rodrigo Rato ha negado que fuera soberbio de los serbios no lean probó otra cosa es que en algunas de sus respuestas se notara Pereza que es un pecado de otro tipo pereza por ejemplo por acabar las respuestas a quiénes le estaban preguntando

Voz 7 06:02 usted cree que en ese en esa conspiración de capitalismo de amiguetes de treinta años también estaban las instituciones

Voz 5 06:08 bien pues que qué más le puedo contestar

Voz 1071 06:13 Rodrigo Rato se ha encontrado con un formato cómodo porque elegía las preguntas que respondía ese algún portavoz interrumpía no podía hacer de forma que Rato ha dejado sus frases se han quedado allí sin que nadie las tocar a esta hora aún pueden verse en el Congreso aunque dijera que el Gobierno quería meterlo en prisión aunque haya dicho que la culpa era de los peritos del Banco de España de Zapatero que tiene mucha De Guindos que la tiene toda pero no será de alguien que pudo llegar a presidente del Gobierno

Voz 7 06:38 si yo hubiera sido presidente del Gobierno pues no le voy a decir lo que hubiera sucedido porque no lo sé yo no creo que lo sepa nadie

Voz 1071 06:43 las cosas pudiera haber sucedido de cualquier otra manera es sin embargo sucedieron así es como Delibes arrancó la novela el camino podía haber sido en efecto presidente del Gobierno ha llegado a imaginar el propio Rato con la mirada al frente y la cabeza arriba la barbilla siempre alta como si quisiera como si le molestara y quisiera desprenderse todavía de aquella mano que le metió en el coche de la policía en dirección a un mundo distinto en el que no existen pecados como la soberanía de dance a Sastre

Voz 0194 07:08 una frase sólo hay que luego entraremos en profundidad con el tema de Rato pues que te ha parecido en la comparecencia en una frase en una de frases

Voz 9 07:15 el rato de toda la vida pero la vida ha cambiado completamente rato ya no es rato ya no es Rato del político que hablaba así Rato era así cuando era líder de jefe de la oposición de la bancada popular y cuando era ministro y que ese ese es el estilo de Rato lo que pasa es que el mundo ha cambiado muchísimo y Rato debería cambiar el tono sin si entiende lo mínimamente lo que le está pasando alrededor lo que le está pasando al mundo lo que está pasando a España no puede hablar en ese tonos quería que

Voz 10 07:41 Pedro Saura ha definido el socialista no Pedro Saura lo ha definido como un defraudador sin escrúpulos me parece una a una buena definición yo añadiría sin modestia no sobre el tono daba la sensación en algún momento yo les repasado después porque no podido verla toda entera en en directo me pareció que incluso hablaba como si fuese el vicepresidente todavía no sí sí da además el formato lo permitiera hablaremos también de eso no dio

Voz 0554 08:03 sí por primera vez en su larga vida parlamentaria hoy ya no lo hace como parlamentario se ha presentado como un político a la defensiva es siempre fue un hombre agresivo cuando fue portavoz del grupo popular y la oposición y ahora pues ése ha presentado a a la defensiva en un papel que no sabe representar bien

Voz 11 08:23 hora veinticinco

Voz 0554 08:26 en este instante hay conductores con todos sus seguros en la misma compañía que están pensando en lo mismo

Voz 12 08:32 Sitti han subido el precio de seguro de tu coche moto veinte a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro cinco barcos venta las condiciones en moto punto es

Voz 1 08:47 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido un noventa y siete mil novecientos siete Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión buenas noches y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumplen

Voz 3 09:19 en general explica este virus un plan para cada brigada para mí que me gusta tener unas gafas para cada ocasión el Plan General Básica tiene estufas las gafas de todas las marcas al treinta por ciento si quieres

Voz 0194 09:31 tienes la segundas al cincuenta por ciento

Voz 3 09:34 aprovecha el blando Itu comidas General Óptica tu esto

Voz 4 09:39 sí

Voz 13 09:44 en Hora veinticinco de hincapié en hacer bulto como en las redes sociales han ver la arroba Hora veinticinco o en Facebook hora25

Voz 8 09:58 dígame querida no oye

Voz 0194 09:59 de qué programa de la Cadena SER Le gusta usted más

Voz 14 10:03 no me levanto con Pepa Bueno muy bien me acuesto con Macarena Berlín muy bien señor mira físicamente estoy haciendo físicamente me levanto en la cama de Pepa Bueno ha puesto en la cama de Macarena Berlín pero como que sea cuesta en las cámaras no lo saben es porque yo voy a comer una copia de la que tengo me meto en sus sábanas procuro no verme que tiene

Voz 7 10:28 te abrimos las puertas de nuestra casa

Voz 14 10:31 que me tengo yo con Carles Francino madre mía con él me voy cuando duerme guardería pero me voy a hacerlo en la calma de Iñaki Gabilondo

Voz 15 10:44 de noche a partir de las once y media Manu Carreño

Voz 0554 10:48 cuando decimos que este es esto Larguero

Voz 16 10:51 lo decimos algo habré guitarras pulsión a Ramos sí o no parece justa la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo después Zulia tu opinión cuenta todo lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 1 11:02 en el número de estuvo opiniones que creo recordar que existen

Voz 17 11:05 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien el número teléfono

Voz 3 11:08 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 17 11:12 Manu Carreño mandas tu nota de voz encaramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto Cadena Ser

Voz 3 11:19 escuchas la SER que tu radio te en tu móvil imputable en tu ordenador y ahora también en la TDT de tu televisor sintoniza luego verás en tu mano toda la programación de la cadena de radio litera en España de mando si escucha tu radio la Cadena SER escucha

Voz 18 11:50 hola amigos hoy Flo y os voy a explicar muy claro lo del bote del euro Jack POT de la ONCE para que no haya dudas dale

Voz 1 11:56 vamos a ver este viernes

Voz 5 11:59 montón de millones Itu situ puede ser millonario cuando digo tú me refiero a que te podría tocar aquí que toca bueno que este viernes hay voten el euro Jacques de la ONCE y tú si tú puedes ser millonario de ya están Eurojust pote la ONCE bote de cincuenta y cuatro millones de euros este viernes tú si tú puedes ser millonario Eurojust de la ONCE

Voz 4 12:24 cadena SER

Voz 5 12:27 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 12:32 venga vamos ya con todo que tenemos muchas cosas sobre la mesa Artur Mas ha anunciado esta tarde su dimisión como presidente del Partido Demócrata Catalán acosado por la justicia ninguneado por su partido Mas ha llegado a la conclusión de que lo mejor es dejarlo que lo mejor es dar otro paso a un lado como ya hizo hace dos años cuando la CUP exigió su renuncia para permitir un gobierno de Jones si para entonces el ex presidente de la Generalitat ya van der duraba el proyecto independentista catalán con esa convocatoria de la consulta del nueve de noviembre una votación que todavía le persiguen los tribunales y que ha terminado por comprometer su futuro político su aparente distancia con Puigdemont respecto al futuro de proceso y la marca de la corrupción en la antigua Convergència han hecho el resto ya han llevado al considerado delfín de Pujol a presentar su renuncia como presidente del de de Kat Barcelona Pol Foradada hacía meses

Voz 1749 13:21 lo tenía en la cabeza y que lo comentaba con sus allegados pero la decisión se ha hecho pública hoy en una rueda de prensa montada con prisas el principal argumento de Artur Mas es no ser un lastre para el crecimiento de su partido después de un buen resultado electo

Voz 0255 13:34 así consideró que el hecho de ocupar yo en este momento la presidencia de este partido limita la capacidad de maniobra para extender para expandir ese proyecto político en un momento de gran éxito electoral el otro motivo que ha dado poderse centrar en los procesos judiciales que arrastra a raíz de

Voz 1749 13:51 el nueve N hilos que le vienen encima por el uno de octubre no Seba asegura por la posible condena a Convergencia Democrática en el caso Palau cuya sentencia conoceremos este próximo lunes con varias

Voz 0255 14:02 lleva paga otro mes Sauca pues paga que es Cavada desapareció

Voz 1749 14:06 cuerda que Convergència ya pagó el precio más alto con su desaparición se le ha preguntado repetidas veces su opinión sobre la posible investidura de Puig Ramón a distancia después de que ayer a puerta cerrada en la ejecutiva del partido apostara por un gobierno estable

Voz 0255 14:22 Demon irá a tres personas han dependen pasivas propios de si Jones sigue siguen los que siguen

Voz 1749 14:27 al respecto ha evitado avalar esa estrategia pero a su vez afirma que con este paso al lado no quiere mandar ningún mensaje a nadie y menos a Puigdemont él debe tomar sus decisiones yo las respetaré aunque no las comparta dice Mas asegura que no deja la política que el futuro ya veremos qué

Voz 0554 14:44 qué le depara pero que ahora quiere seguir contrito

Voz 1749 14:47 yendo en el proceso cree que el resultado de las elecciones permite seguir con el proyecto independentista pero el no haber conseguido la mayoría en votos obliga a no dar acelerones en el corto

Voz 0194 14:58 una de Artur Mas no ha sido la única

Voz 10 15:01 también a nivel a nivel español porque yo creo que fue un fue interpretado Artur Mas era el que intentó pactar con Zapatero y a Maragall de La Moncloa es el que pactó la reforma hay de de la Generalitat es el que pacto o la reforma laboral es fue un aliado del PP durante mucho tiempo y por lo tanto sorprendió que para resumir y sustituyese la tijera de los recortes por por la estelada

Voz 0194 15:25 el giro independentista sí pero pero es cierto

Voz 10 15:28 que que Artur Mas ha sido uno de los de los lleva treinta años en política y en primera línea de política y por lo tanto para resumir lo yo creo que ha sido uno de los políticos más poderosos que que que ha vivido en Cataluña pero también seguramente de los más detestado es por sus adversarios es hijo del pujolismo como como muchos de sus de sus afines no de su núcleo duro eso es en su momento aquí conocimos como el Piñol pero fue también quien tuvo que reinventar el post pujolismo quién quién hizo esa travesía del desierto durante siete años es es es es perseverante a nivel personal yo creo que es menos distante menos altivo de lo que es la retratado muchas veces públicamente pero es cierto que que a la hora de conseguir sus objetivos no les frena nadie por lo tanto en en Cataluña más allá de que ahora sólo el sólo si queréis en cursiva fuese presidente del del PDK ha sido una figura muy importante que además ya con stocka bueno no quiero

Voz 0194 16:30 la tenido el todavía alguna otra pregunta

Voz 10 16:33 que si el proceso ha dejado muchas víctimas no presuntamente el mártir por excelencia del proceso fue el cuando hace exactamente hoy hace dos años dio ese paso obligado al lado por la CUP de Anna Gabriel no a la que a la cual por cierto no le ha perdonado porque lo personifica mucho en ella ah pese a que bueno una votación ya sabéis cómo sí pero pero bueno fue él el que el que tuvo que apartarse fue él el que designó a Carles Puigdemont fue él el que en último momento decidió cambiar de candidato para dirigir el PP Cat no fuese Turull sino Marta Pascal tanto esa finca mandado mucho en el partido de fuera

Voz 19 17:12 déjame que te diga todavía otra pregunta flaquea el independentismo no sé que la pregunta de ser flaquea o o de otra forma qué mensaje se manda al al independentismo con la renuncia de la dimisión de Artur Mas con la renuncia hoy también a su acta de de mundo hay algún signo de flaqueza au simplemente

Voz 10 17:34 son decisiones personales estratégicas yo creo que hay un punto personal es decir en el caso de de más lo comer noventa va Paulo el lunes se va a conocer la sentencia y lo que queda de Convergencia que es el PDK que seguramente en la marca de las municipales acabará siendo

Voz 0194 17:51 otra cosa ahora sí sabemos Cataluña osea

Voz 10 17:53 Ana inventar otro nombre pues está claro que el PDK no ha funcionado como marca y necesitan que cualquier cosa que recuerde a la época de de la de la convergencia de demás y de Pujol no esté presente y es cierto que además tiene una defensa jurídica por delante muy complicado muy complicado en el caso en el caso mundo y dos abogado mundo desde los que repasando otra vez en las últimas semanas de la anterior legislatura fue de los que más les insistió en las causas judiciales que podría tener las decisiones del Govern y aún así es cierto que acabó avalando con con su voto pero la la declaración unilateral e independencia no cuando salió de la cárcel lo recordaba Pablo no en esa entrevista el la diferencia de Ru sí Turull dijo que no tenía ganas de seguir también a su partido cuando la insinuaba en que podía ser el presidente del Parlament nunca les dijo que si hoy Tardà o ayer creo no que es un tipo con mucho ascendente en el independentismo no hay decía eso de tienen que el independentismo tiene una disyuntiva ahí es decidir entre las vísceras y el cerebro no me el caso de mundo y hoy estaba en el Parlament está hablando con él la ha podido cerebro es decir que él decía al corazón cerebro otra tiene tres hijos en un proceso judicial ya en la cárcel le comentó alguno de sus compañeros que seguramente lo que iba a hacer a regresar a su despacho por lo tanto no ha sido una cosa improvisada

Voz 0194 19:20 Carlos

Voz 9 19:21 yo creo que Artur Mas es el hombre clave todo lo que ha pasado en los últimos años porque era el último vínculo con el catalanismo que se convirtió independentismo que tenía todos los vínculos con el con el poder real español con cómo se ha fraguado esa especie de pacto que funcionaba casi a diario entre ah el poder catalán y el poder central en Madrid esas negociaciones que se negociaba todo cualquiera que haya estado en el Congreso en lo en aquellos años sabe cómo se negociaba a última enmienda todas las reformas económicas toda esa negociación que tenía empresarios detrás que es cómo ha funcionado el poder real en España en los últimos penaltis cinco antes de los últimos cinco años en los veinte años anteriores él representaba es el último nexo entre el hijo de Pujol el que sabía de todo el que conocía todo el mundo porque Artur Mas esto ahora la gente lo ve como un independentista Hay con sus discursos extremistas y demás pero Artur Mas es un hombre que ha negociado con

Voz 1 20:17 a Rajoy por ejemplo recordaba ahora con Rajoy los recordaba nada

Voz 9 20:20 pero pero pero de todo y con todos los gobiernos y antes con Zapatero efectivamente decía Neus pero ya antes con Rajoy antes con Aznar es un hombre que en las sombras mucho tiempo y luego en primera fila representa todo lo que a lo que ha gobernado España básicamente que ha sido un gran pacto entre el poder central político en Madrid con el poder que en Cataluña esa distribución de papeles que se ha roto por completo y que hace que España se esté volviendo cada vez más ingobernable porque no hay interlocutor entonces el gran problema no es que Mas fuera el ahora porque evidentemente ya habían roto con él Rajoy se hablaba en una pero era un hombre que conocía esos resortes Puigdemont ni de lejos es eso no sé si os acordáis aquella broma que le hicieron a Rajoy aquella vez que le llamaron haciéndose pasar por sus con con a broma tenía pero demostraba una cosa es que Rajoy hablaba con con con el supuesto Puigdemont como si fuera casi la primera vez nos vimos en giro le decía Nos vimos en Girona alcalde no ese acuerdo sea el nombre que no le conocía de nada con el que no hay ningún vínculo con el el nuevo poder que se está fraguando en Cataluña no hay ningún vínculo no hay y ese es el gran drama porque la política no se hace con titulares sea desgraciadamente la política no se hace con con los titulares que vemos y con lo que dicen las ruedas de prensa la política de verdad se hace con las conversaciones de teléfono y las reuniones en serio y esta gente no sólo no se reúne sino que no se conoce más era el uno Timo digamos del poder real catalán que tenía algún nexo que podía que bueno cuando vino con en dos mil doce con aquello del pacto fiscal y tal fue el último momento en el que pareció haber un intento de acuerdo y desde entonces estaba lanzado al monte pero es que lo que viene y eso yo creo que es lo que va pasando sistemáticamente en Cataluña cada vez que hay una disyuntiva ganan los más duros

Voz 0554 22:05 bueno los terroristas de Historia serios acuñaron hace mucho tiempo una frase que dice que la la revolución devora a sus hijos en Cataluña y en el señor más concretamente ha habido una revolución como abrir bien habéis reconocido ha pasado del nacionalismo pactaba el Gobierno central al separatismo con las razones que todos sabemos para enmascarar el fracaso sugestión es la crisis económica la corrupción decir haya habido una una revolución es un cambio del orden de las cosas no irá devorado la prueba de que la devorado a él y a su partido es que su partido tuvo que desaparecer el tuvo que sacrificarse por las exigencias de la cúpula y ahora ha tenido que apartarse definitivamente de la presidencia del partido que creo además el análisis que la hace es un análisis equivocado cuando dice hemos ganado las elecciones pero si el PP de cata sido estrepitosamente derrotado es que no recuerdan que la última vez que el convergencia de la que es heredero de Cats se presentó en solitario en el año doce obtuvo cincuenta diputados y ahora ha obtenido treinta y cuatro y ha perdido dieciséis y que ese partido llegó a tener mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña tuvo sesenta diputados en las elecciones de finales de los noventa y principios de dos mil donde está el éxito electoral no está en ningún sitio y además los procesos revolucionarios que esto no haya sido violencia violento había pequeños chispazos pero menos y un proceso revolucionario y violento pero sí que afectaba a raíz de la sociedad catalana en esos procesos de de cambio profundo pues se producen a está demostró la historia discrepancias y enfrentamiento entre sus líderes como puede decir que él no está en contra ni ni ni que se va porque discrepe del señor Puigdemont Si él dijo hace muy poco que con el cuarenta y siete por ciento no se podía declarar la independencia o pues al para al final lo que ha pasado está en fin yo creo que bastante claro hoy es que esta dimisión y las que están por el mundo y las que tan porvenir parece ser evidenciar la fractura interna de un partido e incluso hubo movimiento como separatista cuando se ha puesto en marcha este proceso revolucionario que no violento pues acaba devorando los que lo protagoniza

Voz 9 24:26 pero en cualquier caso es interesante digo por verle esto lo que habíamos dicho de lo que ha sido Artur Mas y lo que representa a todo esto pero evidentemente lo decía Neus antes osea si hay algo que miden los políticos y Artur Mas le ha dedicado la vida a eso es son los tiempos el momento en el que hacen las cosas porque es lo más importante el día en el que dimiten como lo dicen cuando lo explica no sea no ha dimitido dos meses después de que se forme gobierno en Cataluña ha dimitido que podía haberlo hecho perfectamente no cuando ya estuviera todo resuelto buenos sale dice hoy ya tenemos un president y me voy no serían más razonables y aquí lo que está haciendo realmente es dar un paso atrás para dejar

Voz 0194 25:00 el liderazgo no ha dimitido hoy después de

Voz 9 25:02 el ayer en la ejecutiva lo que dijo que obviamente sabía que se iba a saber porque por suerte estamos los periodistas y además los políticos saben que lo vamos a acabar sacando

Voz 20 25:12 quiero decir ha dimitido

Voz 9 25:13 hoy para lanzarle un mensaje a Puigdemont claramente se ha esa frase suya de primero el país luego el partido finalmente la persona osea él es probable que como cuenta como decía Neus es probable que ya tuviera decidido hace tiempo que bueno que evidentemente perdió la batalla interna su tiempo paso pero el momento en el que lo hace trata de utilizar su dimisión como una última bala para para influir de alguna manera en las decisiones que se están tomando en estas horas que son Si van a hacer

Voz 20 25:39 el delirio de tener un presidente

Voz 9 25:42 la Generalitat por whatsapp quiere decir que entonces él está tratando influir ahí no Neus yo creo que es bastante evidente hubiese su dimisión para intentar

Voz 1 25:49 es algo bueno

Voz 10 25:52 el Gobierno ha yo también aquellas la lectura eh yo creo que de entrada no olvides que el lunes hay la sentencia en el caso Palau que a lo mejor es verdad seguramente no les salpica ahora a él directamente seguramente a lo mejor no se podrá demostrar como tal la financiación ilegal de Convergència pero que le van a sacar los colores a la convergencia

Voz 0194 26:14 además seguro que lo digo eso no siempre las

Voz 10 26:18 decías yo no las sentencias ahora no es cierto que han pasado tantas cosas pero es la primera vez que se va a juzgar que que tendremos sentencia sobre la financiación ilegal ese famoso tres por ciento del que tanto se ha hablado pero que de momento no hay una sentencia judicial que lo demuestre luego yo creo que el fracaso Real de más lo comentaba Emilio no los cincuenta diputados del dos mil doce allí es cuando empieza fracasar más algunos dicen que se dejó llevar por malos consejos de algunos colaboradores no incluso

Voz 1 26:51 de de de de los sondeos

Voz 10 26:53 a mí me explicaban que uno de sus máximos colaboradores dentro hundían el despacho y le dijo Arturo más de setenta diputados no y alguna encuesta Se lo debía dar cuando cuando salio con con ese entusiasmo recordad el cartel el cartel era mesiánico era era un Artur Mas que se presentaba como el mesías del independentismo venía de los recortes se venía de las mareas blancas

Voz 0194 27:15 que al Parlament yo me acuerdo una conversación que tuve con él

Voz 10 27:18 una vez después de una entrevista hablando de los recortes una entrevista dura porque al final los creado mucho tiempo la información pública en Cataluña pues hemos coincidido muchas veces con más no él me hizo una confesión que me llamó la atención me dijo sabes cuál fue nuestro problema que pareció que nos gustaba recortar realmente les pareció que les gustaba recortar es decir sumida han de ser los la comunidad que más austeridad yo añadiría de peor manera estaba aplicando en su gestión pero a partir de ahí cumbre

Voz 0554 27:45 es decir un partido liberal sin

Voz 10 27:47 si hay una cosa convergencia con pero en los últimos tiempos a Convergència muchas veces se la ha dado por finiquitada siempre acaba sobreviviendo quieres ir Convergencia tiene una estructura por ejemplo de cargos municipales una red en el territorio nada deleznable es decir Convergència es un partido muy implantado en el territorio para decirlo de alguna manera para la gente de los hay mucha gente que es votante convergente sin tener ningún familiar ni ningún amigo trabajando en la Administración pese a que en como el PNV o o o el PSOE en Andalucía ya tuvo un tenía una red clientelar porque como todos los partidos cuando llevan mucho tiempo gobernando pues acaban creando esa especie de califato que todos conocemos pero pero oye las encuestas en las últimas elecciones les daban cuarto o quinto entonces cuando Marta Pascal Artur Mas fueron a Bruselas a hablar con Puigdemont les dijo tenéis opciones morir o dejadme que lo intente lo intentó para desgracia por ejemplo de las de los intereses de Esquerra consiguió aglutinar con un mensaje muy sencilla yo como se está comprobando

Voz 0194 29:04 más que complicado de llevar a término

Voz 10 29:07 sí con un ex se apoderó si me dejáis utilizar esta expresión de la presidencia como hizo en su momento Pujol durante mucho tiempo la presidencia era él era pusimos la institución consiguió que clase el discurso que votantes por ejemplo yo conozco algunos votantes de la CUP de la CUP votaron Puigdemont votaron al PP Cat por lo tanto y ahora fijaos que hoy Mas ha insistido mucho en el en el discurso de hay que preparar las municipales hay que reforzar el partido de cara a las municipales pueden yo Convergencia y no la doy por finiquitada porque después de Pujol después del escándalo después de los hijos también todo el mundo decía no Convergencia desaparece Convergència no ha desaparecido

Voz 0194 29:52 ha reinventado volver a reinventar pero yo ya veré pero yo creo que esta vez está más tocada que nunca hombres yo creo que esta vez el según sus siglas en y cuatro no sólo eso sus siglas sean las que sean habrán mismo PDK han quedado sepultadas por el personalismo de un señor Puigdemont que ha ignorado a ese partido en la confección de sus listas despreciado y es un partido que peligrosamente ha unido su destino así Carles Puigdemont pero eso es muy peligroso Angels el partido

Voz 10 30:22 lo que queda del partido que básicamente son cargos municipales tenían dos opciones decirle hombre señor usted

Voz 21 30:27 no se va a pasar el partido

Voz 10 30:31 por el forro Innova hacer la lista que le parezca ahí aquí a entre otras cosas porque una parte rotura de campaña la pagaremos nosotros y en cambio decidieron hoy en día

Voz 0194 30:39 pero tú pero tú lo has dicho son cargos municipales los pesos quién son los pesos pesados que han dicho los pesos bueno preguntar quién son los pesos pesados de que yo tengo me no sé si Marta Pascal es el peso pesado o el peso pesado del PDK pero no no no no

Voz 10 30:54 no están ejerciendo de ello pero sí hizo un repaso de cómo están todos los

Voz 0194 31:00 partidos

Voz 10 31:01 que levante la mano el que esté mejor

Voz 0194 31:03 no vamos eso es leer como sabéis que decir cuando dices es verdad

Voz 10 31:07 ciencia evidentemente no es la convergencia que había sido ni mucho menos pero con todo bueno no voy a decir que sobrevivir con dignidad ni muchísimo menos pero hace un mes seguramente no pensaban tener un resultado que me tuvieron

Voz 0554 31:23 ya no hay dos que están mejor en Cataluña y los datos están ahí que son ciudadanos y Esquerra son los únicos que han mejorado sus notablemente sus resultados electorales el partido de de los señor Arrimadas ha pasado de veinticinco a treinta y cuatro veintiséis Esquerra Republicana que en las últimas elecciones a las que se presentó tenía veintiuno

Voz 0194 31:46 de paso Emilio también tiene que revalidar en unas municipales no tiene ningún o sin ninguna alcaldía por ejemplo claro claro no

Voz 0554 31:54 no sin duda y además todos Eto'o partido nuevo tienen un problema de asentamiento todo lo contrario de lo que acaba de escribir Neus con con Convergencia yo creo que a nivel nacional ocurre el Partido Popular son partido con una larga historia y tienen unas raíces y un suelo y un cimiento el leí un arraigo que no tienen los otros es un hecho evidente es un hecho evidente también que demuestra que sea esa subida son fluctuante es que en las elecciones generales el partido de la señora Colau fue el más votado en Cataluña en las elecciones autonómicas al quedó quinto en un año y medio quiere decir que porque además en Cataluña se ha vivido un espejismo la derrota espectacular del Partido Popular que ha pasado de tener diez diputados a tener cuatro ha sido como como un decorado que ha ocultado la realidad de derrotas similares o muy parecidas porque citado a hay por Cataluña no prevé que la culpa perdió también seis es que el Partido Socialista que llegó a tener cuarenta y tantos diputados tiene diecisiete y lo único que ha hecho ha sido mejor en un diputado su peor resultado histórico Podemos ha perdido tres que es casi como una cuarta parte de los votos que temía que los dos únicos que han ganado de verdad algo que han mejorado porque no han ganado las elecciones ha sido Ciudadanos IU y Esquerra no olvidemos contra Blair del cambio tremendo que ha experimentado el señor Mas y el señor Puigdemont que el nacionalismo es la única ideología política que acaba enloqueció políticamente a su dirigente la historia está

Voz 9 33:23 no pero claro lo que pasa es que en estas horas digo todo esto las reflexiones que estáis haciendo son seguramente más a largo plazo de futuro de conveniencia todo esto y qué va a pasar en el cómo se va a repartir pero ser es que estos señores yo creo que la dimisión de más en este momento por lo menos el momento elegido algo tendrá que ver estos señores tienen que tomar unas decisiones ahora que van a condicionar el futuro de los catalanes de ellos mismos porque está en una tesitura muy compleja hecho mundo dimite porque porque están en fin con varias personas encarceladas tienen que tomar la decisión que es para lo que ayer habló más la la ayer da un discurso más dice una cosa clarísima señores no podemos volver a hacer lo que hice hemos en la anterior legislatura porque porque vamos a vamos a arrasar con los cata con con los catalanes por supuesto que no haber forma de gobernar pero con nosotros mismos que vamos a acabar otros tantos en la cárcel vamos a ir otra generación a la cárcel y en estas horas es donde se está tomando esa decisión esas presiones entre Esquerra y el y el PDK dentro del propio PDK no no yo quiero en fin creo creo que sinceramente pues ya está intentando influir en esa decisión clave de que de que gobierna hacemos de que presionan hacemos Ike que si vamos a intentar hacer un president intermedio entre todos o vamos a intentar hacer presiden a un señor que no va a poder pisar Cataluña en son cosas dificilísima de gestionar sin liderazgo porque el líder estafa por ahí eso es eso es fundamental y todos los que sabemos un poco de política o sea no se puede hacer siglas no se puede gestionar bien entonces es es absolutamente letal para ellos ya parte de invendibles entonces yo creo que en este momento todo eso se está moviendo y las dimisiones que además tienen que ver con la influencia como decía Neus porque he hablado con él y que tiene algo de personal voy obviamente la gente se está jugando la cárcel pero evidentemente se está jugando como hacer un gobierno en estas condiciones yo creo que el mensaje además es clarísimo

Voz 21 35:11 señores bajemos bajemos al

Voz 9 35:14 al terreno las personas no son lo más importante con lo cual Puigdemont dejó un paso al costado íbamos a tratar de hacer un gobierno con alguien de prestigio

Voz 0194 35:22 con más Neus Figueres es decir algún minuto

Voz 10 35:24 el rápido yo creo que la claves tú lo has dicho el Govern la diferencia entre lo que dicen más Pascal y Esquerra Republicana que en eso están de acuerdo es un gobierno estable y en cambio Puigdemont la culo que dicen es restablecer el anterior Gobierno cueste lo que cueste tanto Irán tirando millas hasta que un momento en que se tenga que decidir qué pasa y ahí es donde yo creo que el PD cat Esquerra verán plantarse plantarán frente a Puigdemont hizo un núcleo duro que no tiene nada que ver con el núcleo duro del PDK

Voz 11 35:59 hora veinticinco

Voz 10 36:02 hoy muchísimos conductores a los que nunca les están

Voz 0554 36:04 puesto una multa se hacen la misma pregunta por qué a mí

Voz 12 36:07 sí que han subido el precio del seguro de tu coche moto de la mutua y sea cual sea te lo bajamos llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro cinco veinte a la mutua condiciones inmutó a punto es

Voz 15 36:23 cada noche a partir de las once y media Manu Carreño

Voz 16 36:28 cuando decimos que este es tu Larguero lo decimos por algo habré guitarras pulsión a Ramos sí o no parece justa la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo de Zulia tu opinión cuenta tanto de lo que opinar quiero conocerte opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 1 36:41 el número de estuvo opiniones que creo recordar que existe

Voz 17 36:45 ah me dice Javi Blanco que sí que está viene el número tres no

Voz 3 36:48 Se a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 15 36:50 el árbitro

Voz 17 36:52 Manu Carreño mandas tu nota de voz tramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto es Cadena Ser

Voz 4 36:58 sí

Voz 13 37:04 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales pero Hitler la arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 23 37:16 las argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada y luces largas muy camino queda más que la política hablar y escuchar

Voz 1 37:27 a respetar la ley y cambia Ramos nos hemos

Voz 23 37:32 ha sido llegar hasta aquí qué irresponsabilidad tristeza

Voz 3 37:36 te unas a viernes de seis de la mañana a doce y veinte Hoy por hoy con Pepa Bueno buenos días Copa Toni Garrido los días porque síguenos también en Hoy por Hoy punto es el sol ha vuelto a salir esta mañana y volverá a hacerlo cada día por complicada que se nos ponga la cadena

Voz 22 37:51 SER imaginé una ciudad transparente sin intimidad Amy recuerdo gusto exclamó

Voz 1 37:58 es sitio pues esto

Voz 22 38:01 a Ospina ha provocado un traslado masivo de población y hay que empezar de nuevo tirano trozos

Voz 5 38:07 ciudad transparentes sólo irán los que estén libres de sospecha

Voz 22 38:12 un futuro protegido en una actitud transparente todo este dominio público extrañamente alegre pero dentro de uno cero

Voz 5 38:23 la ficción de Río Hortega

Voz 24 38:28 vigésimo Premio Alfaguara de Novela con Tristán Ulloa Leonor Watling y Manolo Solo en rendición ya disponible Podium podcast que les renunciar a cualquier demonio que nos diga que no es posible

Voz 17 38:45 no superen los ocho millones de usuarios

Voz 25 38:49 dio un millón ciento veinte mil Nos siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal de youtube más de dos millones de persones han descargado nuestra aplicación todo dos Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero queremos ser más los sigues

Voz 26 39:22 hola

Voz 1 39:24 es mujer y hombre

Voz 27 39:26 pues hombre yo creo que es homosexual y heterosexual bisexual les negro y el blanco máis comen con con no

Voz 1 39:38 es judío cristiano Moody's islámico el fútbol es tan grande como todos aquellos que lo formas es igualdad y diversidad intolerancia sin respeto sin respeto sin respeto no hay

Voz 3 39:51 una iniciativa de la Cadena Ser y la Unesco contra el racismo la violencia y la discriminación en el fútbol sin respeto

Voz 22 39:58 el respeto sin respeto el juego Cadena Ser

Voz 1 40:07 si quieres hablar anoche fuimos Trending Topic el tema más comentado de la madrugada con el hashtag de noche

Voz 0194 40:15 su materia la noche más comentada adelante muchísimas gracias por llamar

Voz 7 40:19 gracias Rosa Isidro

Voz 5 40:21 el lunes a viernes a partir de las dos de la mañana a Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 22 40:26 a veces por llamar y que nos cuenta dignos en Cadena SER y cadenaser punto com quiere que les quiere

Voz 0194 40:31 es hablar

Voz 4 40:32 con ganas llegan

Voz 28 40:36 es de Norwegian vuelos baratos a las islas Canarias Estados Unidos Argentina y sudeste asiático date prisa sólo tienes hasta el veintidós de enero reserva ahora en Norwich Jiam punto com

Voz 29 40:49 eh

Voz 4 40:52 cadena SER

Voz 5 40:55 en Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 41:01 es decir cuarenta y seis minutos de la noche cuarenta y seis en Canarias en el análisis de Auto más Emilio Contreras y Carlos Cué íbamos con el tema que nos proponía al principio no de este tramo José Luis Sastre Rodrigo Rato el Congreso ha brindado esta mañana Rato la oportunidad de ajustar cuentas con el Partido Popular y con el actual Gobierno de Rajoy muy especialmente con Luis de Guindos el ex vicepresidente económico de Aznar ha comparecido ante la comisión parlamentaria que analiza el hundimiento de la banca en España lo ha hecho en un formato que le ha permitido explayarse a gusto durante cuatro horas y media en una declaración repleta de desprecios a los diputados que le preguntaban que han tenido que soportar el tono altivo chulesco porque lo llamamos así de Rato Eva Vega buenas noches

Voz 0605 41:40 buenas noches Angels ratos ha defendido ante los diputados con un tono altivo y faltón aunque ha rechazado que fuera soberbia

Voz 7 41:47 eso es lo que te digo yo estoy cree que esto que les digo es por soberbia pero es que yo tendré derecho a contar las cosas que se hombre se llevó cinco años voy camino del sexto eh no no no de soberbia estarán más bien de supervivencia no de soberbia usted equivocadamente

Voz 0605 42:06 el rifirrafe más tenso con la diputada de Esquerra Ester Capella que lo llama delincuente

Voz 7 42:11 tú me acusa de algún delito cometido año dos mil cuatro coja usted la puerta in vaya usted a los tribunales pero esto de acusar a la gente insultarla cuando viene por el Parlamento la verdad es que es una pena desde el punto de vista el prestigio de la institución quiero decir

Voz 30 42:23 no puedo calificarlo de un político delincuente que sea ser

Voz 0194 42:26 pido poder político para sus intereses

Voz 30 42:28 propios Hidalgo de sus amigos

Voz 0605 42:31 Pedro Saura del PSOE intenta que mejore la

Voz 31 42:34 por más que no le iba a permitir ninguna actitud como la que ha tenido en su primera intervención porque usted no puede dar lecciones a nadie

Voz 0605 42:44 Pero Rato también se ha sentido insultado hizo lo ha hecho saber a la Comisión Angels

Voz 0194 42:49 además de esos ataques a los diputados relató ha llegado al Congreso con ganas de revancha como decíamos porque sus principales reproches han ido a parar al actual Gobierno de Rajoy y Rato ha acusado al Ejecutivo y al PP de maniobrar para encerrar en la cárcel de fracasar en la negociación con Europa para conseguir el rescate de España Eva

Voz 0605 43:05 sin críticas a su gestión si al resto del mundo desde los peritos judiciales al PSOE pasando por el Partido Popular sobre todo a Luis de Guindos Rato ha lamentado que según la advierten en dos mil quince su propio partido y el Gobierno de Mariano Rajoy Kieran meterlo en la cárcel

Voz 7 43:21 tres personas un director de un medio de comunicación un articulista Hyun ex alto dirigente del Partido Popular me avisan de que el Gobierno me quieren meter en la cárcel en febrero principios de febrero del año dos mil quince la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria es que se vaya separando de Mike voy a tener problemas con mis declaraciones de Hacienda a usted le da pena a mí me da mucha pena me da mucha pena porque estado treinta años en el partido poco

Voz 0605 43:51 la acusación a Guindos la más dura ha asegurado que su apoyo en los bancos de la competencia en la caída de Bankia bancos que luego se beneficiaron de la salida de depósitos de la entidad que exigió su dimisión y que se estrenó anunciando que el sector bancario español necesitaba sesenta mil millones adicionales y que todo eso se tradujo en un desplome en Bolsa de las entidades

Voz 0194 44:13 Luis De Guindos no ha querido entrar al trapo se ha limitado a comparar cuál es la situación actual de Bankia respecto a como la dejó Rato

Voz 32 44:19 mire yo no voy a entrar en ningún tipo de debate ningún tipo de polémica lo único importantes que hoy Bankia es seguramente el banco más solvente de España tiene una gestión profesional y esa gestión profesional evidentemente está ya produciendo resultados ha producido ya muchos resultados y por lo tanto es uno de los principales competidores del sistema financiero español

Voz 0194 44:41 los momentos de esta comparecencia es la respuesta de Rodrigo Rato al portavoz de Ciudadanos a Toni Roldán que le pedía explicaciones por el saqueo de las cajas de ahorros

Voz 7 44:49 pero usted sabe cuánto han perdido los activistas privados de la banca española han perdido cien mil millones de euros en valoración de sus sanciones más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones de capital y eso lo consideramos un saqueo no eso es el mercado miedo mire usted las crisis cuestan mucho dinero

Voz 17 45:07 tienes Aldán muy buenas noches buenas noches

Voz 0194 45:12 muy bien esto no es saqueo es el mercado como se queda donde esta respuesta

Voz 17 45:17 bueno hay una diferencia fue

Voz 33 45:18 la mental y sobre todo cuando hablas el mercado hay una diferencia clave con con perder dinero en el sector financiero normal lo hacerlo en rescatando las cajas de ahorro con dinero público no nosotros los españoles y los contribuyentes hemos pagado sesenta mil millones para rescatar a las cajas no nos olvidemos que estamos el quemadas por políticos en su mayoría incompetentes y que además habían montado un sistema de extracción de rentas alrededor de la financiación de las cajas de las tarjetas black de los perritos a promotores de los créditos que es positiva mordidas de sus amigos para financiar el partido etcétera que que que es lo encuentro mejor palabra que denominarlo saqueo no tiene nada que ver con las dinámicas del mercado no ellos montaron chiringuito que tuvo unos resultados catastróficos para los que estuvo a punto de básicamente de comer que unos en Grecia oído hoy lo decía pues en la suerte de que apareciera Draghi dijera aquella siete palabras mágicas no que permitirán que España no pierde el veinticinco por ciento de estuviéramos ahora nosotros dramática después de lo que hicieron básicamente lo que lo que he llamado y el cártel del bipartidismo participado también pues por los demás partidos con los sindicatos por la patronal con las cajas no

Voz 0194 46:39 qué le ha parecido el tono el tono utilizado por Rato en toda la comparecencia

Voz 33 46:43 pues es una persona que está absolutamente desconectada de la realidad simplemente nuestra absolutamente incapaz y entiendo que sí tiene catorce delitos abiertos problemas con la justicia pues no puedo hablar de esos delitos y múltiples pues se les con agenda iré más pero pero al menos en cuestiones éticas cuando tienes a un consejo de administración que son dieciséis dieciocho son políticos que no tiene ni idea de Finanzas hice están llevando pues cuatrocientos quinientos euros la tarjeta que no paga impuestos esos pura al menos podría ser admitir algunas con más problemas éticos con tu funcionamiento pero no no él considera que lo de las cajas digo que lo de las tarjetas black pues que era lo más normal es un tipo que ha actuado durante durante mucho tiempo como una persona eh

Voz 17 47:36 en el no como si estuviera por encima

Voz 33 47:38 no había dejado la influenza

Voz 0194 47:41 hay que reconocer si Roldán que el formato de de la comparecencia le favorecía no la la posibilidad de explayarse cuanto quisiera de no contestar directamente a las preguntas

Voz 33 47:52 sí bueno yo yo ya han sido mi primer comentario en mi intervención porque me ha parecido con otro estábamos juntamente sorprendidos in y enfadados por lo que ha sucedido básicamente nuestro acuerdo con los demás grupos políticos y con la presidenta Ana Oramas era que íbamos a tener para los presidentes a las que como principales responsables de rescate que hemos a todos los españoles pues tener más tiempo tener quince minutos por lado el formato interrogatorio forma careo para poder sacar realmente información no hace seis meses que tardamos mucho a los puestos a sacarle hizo a los viejos partidos pero pero lo conseguimos ir la semana bueno básicamente el día antes de las elecciones en Catalunya con toda comisión y en la en la que decidieron el PSOE parece que con apoyo también de Podemos no sé si por las relaciones de Bankia con Izquierda Unida no lo sé pero para reducir el formato a siete minutos por intervención el en cambio tenía todo el tiempo quería para hablar con lo cual no sirve para nada esas básicamente deliberadamente información a los ciudadanos por voluntad política acordada con la presidenta que además me echó una bronca oye

Voz 0194 49:02 es curioso ustedes fueron los únicos que se opuso que se opusieron a esta fórmula