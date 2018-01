Hora 25 (09/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0554 00:00 lo más significativo de de su de su intervención porque efectivamente el fracaso no ha sido sólo de Rato y de Bankia grandísimo porque todos estamos leyendo en los periódicos que Catalunya Caixa hubo que darle meterle doce mil millones de euros a La Caixa la caja gallega sólo que meterle otros doce mil millones de euros quiere decirse que decir que el error de fondo estuvo en entregar la caja de ahorros a personas que no tenían el más mínimo conocimiento del negocio bancario vosotros os imagináis a cualquier presidente de cualquier empresa importante destaca a triunfar tanto en la construcción y la alimentación que de repente pusiera al frente es un señor que no sabe la diferencia que hay entre un arenque una sardina claro es que va a la quiebra va a la quiebra Cajamadrid era un ejemplo de buena gestión de banca tradicional

Voz 1 00:50 en una una caja sólida

Voz 0554 00:53 los político pero comerlo político en Caja Madrid y en el resto de la cajas porque que asaltó a saltar por los aires salvo la vasca y la Caixa hay alguna más no quiero dejar esa hacerle justicia de merecen la que ser salvado pero la inmensa mayoría han caído fruto en primer lugar de la incompetencia y el segundo lugar de la finalidad de muchos dirigentes que se han puesto ahí para empezar cometieron la osadía y el de aceptar cargos para los que sabían que no estaban preparados porque una de las clave en la vida política en la vida pública hay profesional es saber decir que no cuando te ofrece una cosa de la que es consciente yo conozco alguno

Voz 2 01:30 el director de la DGT

Voz 1617 01:33 no sobre el formato hay escuchaba a Rafa Mayoral de de Unidos Podemos no que se quejaba de lo mismo que se quejaba ahora Toni Roldán y en esta guerra particular que tienen Ciudadanos y Podemos precisamente lo que acusaba Ciudadanos será de haber participado de este pacto en con con PSOE y con PP

Voz 0554 01:51 no podemos formato que consideramos todo sí

Voz 1617 01:53 eso coincidimos que es infumable por lo tanto no es muy bien qué ha pasado pero al final el formato ha sido el que ha sido sobre la intervención de larga intervención de Rato yo creo que la frase que la

Voz 0194 02:04 sume porque resume una manera de entender

Voz 1617 02:06 es la economía y la política y en su caso son ambas cosas seguramente la manera de entender la gestión económica de muchos dirigentes de este país es la de cuando él dice eso era un saqueo no es el mercado amigo

Voz 0554 02:19 bueno es es si es que se levantase la cabeza no yo quiero puntualizar una cosa el mercado tiene sus riesgos y un banco se puede equivocar un banco vi gestionado y gestionado por personas honradas que los hay y puedo decir yo les doy a usted cien millones de euros para que compre esos tres millones de metros cuadrados o treinta millones de metro cuadro a la orilla del mar en tal sitio en la costa de Levante bien la crisis económica y ese terreno no vale nada y entonces obligan las autoridades financieras ha que ese banco esa caja provisiones eso cien millones de euros que han prestado y que lo han completado porque han cometido un no un error sino porque se ha producido un cataclismo financiero IAS el riego eso sí es el mercado lo que no es el mercado llevárselo

Voz 3 03:05 sobre todo porque no asume ellos que ese es el mundo de los ejecutivos perdón el mono de los ejecutivos de este nivel Él no asume ningún riesgo porque él tiene el y todo esto es el mercado amigo bueno perdieron los accionistas que ahora el hecho es que le están haciendo juicio porque perdió un montón de gente pero él no Él tenía un sueldo como todos los altos ejecutivos este nivel altísimo que estaba garantizado y con un bonus espectacular parece que luego efectivamente se renegocien no sólo acabaron dando tienen tienen un colchón más eh no sabe dónde está

Voz 0554 03:33 cajas somos los españoles los ciudadanos porque la caja no no eran doña no no no supo

Voz 3 03:38 más porque salió a Bolsa qué es lo que se está a un montón de gente sí pero el el la caja la caja quiénes han perdido ha sido la ciudad

Voz 0554 03:45 no que hemos tenido que a través del Estado prestarle dinero Métele un dinero prestarle que no vamos a recuperar nunca en otros bancos por ejemplo en el popular hay vuelto lo han Palma o los los accionistas pero las cajas de ahorro no hemos sido todos los españoles que tenemos que tapar ese uso

Voz 1617 04:02 Neus no que que al sueldo solo una cifra habría que sumarle en el caso por ejemplo de Rato su tarjeta black fueron cien mil euros

Voz 0554 04:10 cien mil uno

Voz 4 04:13 de los temas de El día dedicar también unos minutos que al final ha quedado sepultado por toda la actualidad por la comparecencia de Rato por la por la

Voz 0194 04:21 dimisión de de Artur Mas y que además es uno de los grandes retos políticos de este dos mil dieciocho y cuya resolución va a afectar a las próximas generaciones de nuestro país

Voz 1762 04:29 y habló del maltrecho sistema de pensiones dices claro

Voz 0194 04:32 claro porque tú las claves de las ocho horas ha hecho sobre esto pero que son

Voz 2 04:34 tema de tienen claro un sistema que es deficitario

Voz 0194 04:38 te hace años para la Seguridad Social primero se creo el Fondo de Reserva que hasta prácticamente agotado desde hace un par de años el Gobierno está recurriendo al tesoro público para cubrir esas expectativa estas prestaciones ayer recuerden se anunció el traspaso de quince mil millones de euros con este motivo los próximos minutos vamos a dedicar los como les decía a saber qué soluciones se proponen ya en qué punto está la tan necesitada reforma del sistema de pensiones saludo a sones Sánchez jefa de Política de la SER buenas noches Zola qué tal buenas noches y Rafa Bernardo compañero de Economía buenas noches

Voz 1762 05:06 qué tal buenas noches lo primero Sonia vamos a conocer la última

Voz 0194 05:09 propuesta de los socialistas que consiste en un doble impuesto a los bancos para financiar las pensiones uno por las transacciones financieras y otro extraordinario si eso es el PSOE quiere financiar las pensiones creando dos nuevos impuestos como dices un impuesto sobre transacciones financieras que se aplicaría digamos a las transacciones normales y un impuesto extraordinario que sería similar al impuesto de sociedades y que agravaría las transacciones de derivados Pedro Sánchez realizaba hoy el anuncio lo justificaba de esta manera

Voz 1150 05:35 si los españoles hemos desembolsado setenta y siete mil millones

Voz 5 05:37 euros para rescatar a la banca creo que es justo pedirle al sector financiero que contribuya con una recaudación de mil millones de euros al año al sostenimiento del sistema público de pensiones

Voz 1762 05:47 entre ochocientos y mil millones de euros al año como

Voz 0194 05:49 escuchábamos hace un momento prevé que se puedan ingresar por cada uno de los dos impuestos es decir estaríamos hablando de dos mil millones de euros al año que es una cifra muy importante asegura Pedro Sánchez que su propuesta es muy semejante al sistema que se está aplicando que sea impulsado ya en el Reino Unido nos contarás qué piensan los partidos y el Gobierno de esta propuesta de Sánchez pero antes Rafa vamos a conocer el diagnóstico al que nos enfrentábamos comentaba que es uno de los grandes retos de este año un problema que ya se intentó abordar el año pasado pero que fracasó políticamente el marco donde se debate la reforma del sistema de pensiones se conoce como el Pacto de Toledo en qué punto

Voz 1762 06:21 ah pues el debate en esa comisión parlamentaria el facto va con mucho retraso y además sin perspectivas de acabar pronto las recomendaciones del Pacto de Toledo para apuntalar el sistema de pensiones tenían que estar para el verano pasado como tarde en no sólo no ha alcanzado este plazo sino que la crisis de Cataluña primero también luego el retraso en la elaboración de los presupuestos han afectado a la marcha de los trabajos pero el principal obstáculo para un acuerdo sencillamente que hay división a la forma de de contemplar los problemas según fuentes de la Comisión haya grandes las los dos bloques uno formado por PP y Ciudadanos y otro por el resto de grupos que tienen diferencias tan importantes como qué hacer con la revalorización de las pensiones año a año así que no hay forma de superar estas diferencias fácilmente se han acercado posiciones en otras materias por ejemplo el traspaso de inmuebles de la Seguridad Social al Estado a las comunidades autónomas pero no hay acuerdos cerrados así que tras la pausa de las elecciones por las elecciones en Cataluña y la pausa navideña ahora se retoman los trabajos del Pacto de Toledo esta misma semana a ver

Voz 0194 07:13 a ver qué pasa hace casi dos décadas se crea el Fondo de Reserva conocido coloquialmente como la hucha de pensiones llegó a gozar de buena salud pero no hemos comentado muchas veces Rafa ahora mismo está bajo mínimos

Voz 1762 07:24 está muy cerca del agotamiento en su momento de máxima capacidad en dos mil once esa hucha de las pensiones dijo contar con sesenta y siete mil millones de euros desde entonces ha venido usando año tras año en verano y en invierno para pagar las extras de julio diciembre en estos momentos la hucha cuenta sólo con ocho mil millones que es lo que cuesta más o menos una de esas extras para seguir dando puntualmente estas pensiones extras el Gobierno habilitó el año pasado por primera vez desde los noventa un préstamo del Estado a la Seguridad Social el año pasado fue de diez mil millones este año lleva a ser de quince mil millones porque la hucha sigue menguando y la cuestión es cuánto durarán las necesidades especiales financiación porque la Seguridad Social está en situación de déficit desde dos mil once y en dos mil diecisiete todavía no están cerrados los números pero en el déficit volverá supera los quince mil millones la recuperación la empresa de las cotizaciones está siendo rápida en los últimos tiempos pero todavía no están alcanzando a los gastos que además siguen aumentando porque cada vez hay más pensionistas en el sistema con pensiones más altas porque se corresponden en carreras desarrollarse en buena medida antes de la crisis así que bueno se trata de ver un poco cuánto tiempo duran esas necesidades especiales el sistema

Voz 0194 08:24 cinco años la revalorización de las pensiones están sujetas a una reforma del PP que la desvinculó del IPC cuál cuál es la fórmula como se calcula esta actualización

Voz 1762 08:31 pues se calcula mediante una fórmula en la que la clave es la evolución de la economía y del sistema de la Seguridad Social es una fórmula compleja pero a grandes rasgos cuando hay crisis o déficit elocuente de las pensiones es de un cero veinticinco por ciento ni más ni menos que es lo que

Voz 0194 08:44 siendo ahora eso es eh

Voz 1762 08:47 el viernes viene siendo desde entonces desde el año dos mil desde la reválidas de dos mil trece para dos mil catorce no ha sido problemático esto porque en dos mil catorce dos mil quince en dos mil dieciséis el IPC fue negativo por lo que tanto aunque las subidas pequeña los pensionistas no pierdan poder adquisitivo ahora sí ahora sí porque dos mil diecisiete cerró con una inflación media del dos por ciento el año este curso dos mil dieciocho También se prevé una inflación alta así que ya va a empezar a ser la pérdida de poder está siendo iba a seguir siendo pues una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas notables y sólo lo sube el cero veinticinco por ciento

Voz 0194 09:19 vamos hablando de la importancia resolver este sistema actualmente deficitario pero lo cierto es que para Mariano Rajoy este tema ha sido uno de los grandes olvidados en sus últimos discursos no habla

Voz 1762 09:27 sí llamativamente no hoy en el discurso ha quedado hoy hablando de la marcha de la economía española y quizá de forma más significativa el del último Consejo de Ministros de la es una especie de balance de dos mil diecisiete pues pues ahí no hubo ninguna referencia a los pensionistas

Voz 6 09:42 esta recuperación además se nota cada vez más en la vida de los ciudadanos va bien la economía de España y mejora día a día la economía de los españoles Éste es el objetivo principal de nuestra acción

Voz 1762 09:57 decía Rajoy que mejora la vida de los españoles claro ese discurso pues de empleados de de parados de pobreza de jóvenes no se hizo ninguna mención ni a la situación delicada que pasa el sistema de pensiones ni a esos pensionistas que precisamente ese día el veintinueve de diciembre

Voz 0194 10:13 es que coincidieron los dos datos si eso es suya

Voz 1762 10:15 de momento por por un nuevo año consecutivo cero veinticinco por ciento la ascensión

Voz 0194 10:19 salió contigo Sonia porque esa propuesta del PSOE que nos contabas antes ha caído de manera desigual entre el resto de partidos a todos les parece insuficiente pero mientras Podemos cree que va por el buen camino incluso dice que copia una propuesta suyo para Ciudadanos el impuesto no es la solución que sigue el PP recuerda que apostar por un impuesto para financiar las pensiones supone cambiar la naturaleza del sistema que hasta ahora se financia con cotizaciones de los que trabajan los populares creen que la propuesta de Pedro Sánchez es como decías insuficiente y además demagógica porque con ella no se va a arreglar el problema es tu decía Rafa Hernando hoy en Televisión Española

Voz 7 10:51 esto no se arregla con dos impuestos a los Anfac esas es eso primero es mentira segundos demagogias eso se soluciona creando más empleo mejorando los salarios por lo tanto aumentando las cotizaciones pero también procediendo a un sistema ya una reformas que haga razonable insostenible el sistema

Voz 0194 11:13 en esa misma línea va a la crítica de ciudadanos explica José Manuel Villegas que en el partido naranja consideran que para garantizar las pensiones no hay que poner más impuestos sino hacer que la economía crezca

Voz 1089 11:23 cualquier problema que se plantea el Partido Socialista lo soluciona creando un nuevo impuesto nosotros creemos que hay que esforzarse un poco más que lo que hay que hacer es poner encima de la mesa medidas y reformas para permitir que nuestra economía crezca que se cree más riqueza que los salarios sean basalto que haya más cotizaciones mejores cotizaciones y que por lo tanto esa es la fórmula para asegurar las pensiones del presente y de futuro

Voz 0194 11:47 en cambio desde Podemos ven con muy buenos ojos la propuesta del PSOE es más recuerdan como decías hace un momento que ellos ya lo habían propuesto incluso registrado en el Congreso de los Diputados un impuesto para la banca Nacho Álvarez de Podemos comentaba para la SER que además ese impuesto está muy bien pero que habría que tomar otras medidas para salvar el sistema de pensiones

Voz 8 12:05 deben eliminarse las reducciones en la cuota de la eso social el que tienen las empresas y que son muy poco eficientes a la hora de crear empleo pero que sin embargo tienen un coste importante sobre las arcas de la Seguridad Social debemos resto para el momento existe sobre los salarios máximos en las cotizaciones a la Seguridad Social que también financiando la caja de la Seguridad Social y pensamos que no hay más remedio que atender una subida de los salarios no sólo por justicia presencia sino porque además salarios basura conllevan cotizaciones basura en financiación de la Seguridad Social

Voz 0194 12:37 Nos une no sólo para las pensiones sólo Podemos y PSOE son partidarios de que Sagrario en las entidades de la banca para cualquier cosa más allá de las pensiones y enfrente se sitúan ciudad bebé otra vez eso es en el debate de las pensiones está esa creación de un impuesto específico para financiarlas has hecho nuestros países y está claramente en el debate y de eso se habla en todos los partidos una manera otra pero en este momento ni el PP ni ciudadanos quieren oír hablar de que se grave específicamente a la banca como decías ni para pagar las pensiones ni para cualquier otra cosa lo dejaba muy claro hoy el ministro Luis de Guindos

Voz 0554 13:08 mire yo nunca ha sido muy favorable a incrementar

Voz 9 13:10 los impuestos sino todo lo contrario y creo que la vía es hacer reformas económicas continuar con los equilibrios macroeconómicos de alguna forma que eso te lleve a un incremento de la actividad económica y ahora reducción del déficit público incluido lógicamente el déficit del sistema público de pensiones en cambio decían

Voz 0194 13:28 el PSOE presentaba hoy ese modelo con impuestos a la banca para financiar el sistema de pensiones Podemos que también es partidario como contábamos de gravar a la banca recuerda que en Portugal por ejemplo está funcionando bien ese impuesto sobre el sector bancario que se aplica a los pasivos de todas las entidades que tienen sedes sucursales

Voz 0554 13:43 París Sonera Rafa gracias hasta luego hasta luego

Voz 0194 13:46 en un minuto y medio pero no me resisto a Emilio preguntarte es la solución el grabar

Voz 0554 13:51 con impuestos a los bancos para el problema de las pensiones hombre yo yo creo que no es la solución es opinable que sea un aporte una solución yo creo que no porque están hablando de mí los dos mil millones cuando se necesitan quince mil pero en fin vendrían bien esos dos mil millones que no nos engañemos presentar y el impuesto sobre la banca al electorado de izquierdas pues eso siempre luce cuando se dirigente de un partido de esa tendencia política con eso no digo que voluntariamente o conscientemente pero se está engañando a la ciudadanía porque no nos engañemos para empezar los bancos no son los banqueros no hay nadie que tenga rico que sea más no el dos por ciento de las acciones de un banco ni siquiera esa familia tan conocida al primer banco del país por lo tanto los bancos son de millones de pequeños y medianos accionistas que personalmente invierten en acciones sus ahorros o a través de fondos de inversión en primer lugar pero en segundo lugar no nos engañemos lo Vaquero no son en el unos angelitos hizo un impuesto que lo va a suponer una salida una aportación de mil doscientos

Voz 10 14:53 quién lo va a pagar dos mil pues lo vamos a pagar los usuarios de la banca y no van a poner la una a una

Voz 0554 14:59 la Comisión hilo interesen más alto y al final se convertirá en un impuesto indirecto que es todo lo contrario a la filosofía fiscal de la socialdemocracia que dice que pague más el que tiene mano todos igual en cualquier

Voz 3 15:10 eso bienvenido sea el debate que dejemos de hablar de Cataluña un rato y podamos hablar de las cosas de comer porque es que es que es la clave de todo lo que va a pasar en los próximos años están los nuevos pensionistas están ganando cien euros más que los nuevos asalariados no es sostenible el sistema pero no porque las pensiones sean altas que no lo son sino porque no es sostenible los salarios que se están pagando en España y de eso por favor que nos pongamos a hablar ya incluso el Gobierno lo ha reconocido que hablemos de los salarios que se están pagando por favor presiona a las empresas para que lo suban ya

Voz 0194 15:39 dejadme un último minuto para recordar que hasta ahora

Voz 4 15:42 noche del día nueve a punto del día diez de enero todavía no ha dimitido en director de la DGT

Voz 0194 15:47 las críticas por su gestión de la crisis del fin de semana con cuatro mil vehículos atrapados en la nieve durante casi veinte horas por estar en Sevilla Hinault en el centro de operaciones de tráfico en Madrid para las críticas no cesan y además porque el contribuye a que no cesen hoy Gregorio Serrano ha intentado pedir disculpas a todos aquellos que estén molestos es textual le por estar con mi familia en Sevilla el día de Reyes una ciudad donde funciona el teléfono e Internet bueno pues este tono sarcástico y con cierto revanchismo no ha gustado nada incluso entre las filas del PP el propio Gobierno

Voz 13 16:48 hay la pausa de la cultura no puede llegar con mejor música de pausa y tranquilidad Torres y con la mejor probablemente uno de los mejores compositores au de los compositores que han dejado huella en la historia de la música eso desde luego es sí sí Icon un pianista excepcional Daniel Barenboim ayer ofrece un concierto en el Auditorio Nacional interpretó obras de

Voz 14 17:13 sí sí que vale

Voz 13 17:16 en Boeing ayer estaba con su piano vidas es que tiene dos piano estrellas construido de estaba rodeado un poco por detrás en el escenario de alternar de chavales en el escenario es la fíjate en el escenario ya entonces hoy cuando ha hablado con él del concierto en veo muy bonita la muy buena la primera parte de la segunda parte dice usted es un intelectual tal ilícita e a los jóvenes les les habrá gustado más la segunda parte pero estaba encantado de estar rodeado de esas ciento veinte pero no es impresionante ha presentado hoy un disco hoy por eso estoy hablando hoy de Barenboim que recoge este homenaje a David si cuando se cumple un siglo de su muerte Barenboim que at haré una rueda de prensa la verdad de esas emocionantes que merecen la pena escuchar un encendido defensor de la educación musical en las en la escuela ha sido muy sucinto y muy cuidadoso con los motivos de algunas denuncias de acoso sexual en el mundo de la música muy serio con las denuncias que son verdaderas sí ha hablado obviamente de Trump de Jerusalén como no

Voz 0554 18:23 o de Hunan

Voz 13 18:24 es una decisión anunciada pero no llevada a la práctica por Trump esto es muy importante dice uno de la Capitalidad exactamente

Voz 15 18:31 la reacción de que

Voz 16 18:36 mundo es muy comprensible justa porque parte de él tiene que ser la capital del futuro Estado palestino y no hay que olvidarse que ya llevamos más de treinta o cuarenta años

Voz 17 18:54 la solución de dos Estados

Voz 16 18:57 me sigo preguntando dónde está el segundo Estado

Voz 18 19:01 siempre que habla más buenos que hermana

Voz 13 19:04 lo dice y lo repite yo creo que es importantes denuncias de acoso tres en concreta de tres mujeres a James Franco que ganó este pasado domingo los el Globo de Oro por su interpretación en The Artist pero

Voz 0194 19:15 acoso después de ganar el Globo de Oro es también en Israel

Voz 13 19:18 no previo de elevar y otra de la fiscalía de Los Ángeles que ha tirado a la papelera según Los Angeles Times una acusación que pesaba sobre Roman Polanski por del acoso a una menor de diez años en mil novecientos treinta y cinco ha prescrito un grupo de mujeres francesas que está encabezadas quizás por la más conocida por Catherine Deneuve que ha publicado en Le Monde una tribuna que dice cosas te voy a leer dos frases la violación es un crimen pero cortejar de forma insistente autor torpe no es un delito ni la Galán tenía una agresión machista

Voz 0194 19:51 cortejar de forma insistente torpe no son delito no sé si llega a ser

Voz 13 19:54 el hizo pero bueno yo te voy a leer lo que pone esta idea esta liberación de la palabra Se vuelve hoy en lo contrario nos conmina a hablar como es debido hacer callar lo que enoja y quiénes se niegan a plegarse ante semejantes directrices son vistas como traído horas cómplices

Voz 10 20:14 lloverá que más además pues es una larga trajes francés Siria actrices francesas de gente conocida

Voz 13 20:21 María Zambrano yo te digo que hubiera lo fino yo estoy alucinando también

Voz 10 20:27 me gusta compartir alucina con María déjame es que lo tengo que hilar porque me gustaba

Voz 19 20:32 es si es alucinante es alucinante todas las denuncias es alucinante lo ve él esta esa esa publicación en en Le Mond digo que María Zambrano habría alucinado

Voz 13 20:42 es la primera mujer que consiguió un Cervantes eh abrió la espita una

Voz 0194 20:47 de las pocas también podemos decir si una de las pocas

Voz 13 20:50 ese filósofo fue filósofa poeta comprometida en el Centro Dramático Nacional a partir del epitafio de su tumba en su tumba dice levántate Amiga mía hay ven reconoce recoge una pieza poética en un sueño la tumba de María Zambrano un texto dramático dirigido por Hanna Pacheco y escrito por no

Voz 20 21:07 puedes Rodríguez no es estudiada pero yo creo que ahí hay un pensamiento del siglo XX femenino que no es estudiado que tiene que ver con la resistencia fueron mujeres resistentes cuya filosofía se erige en una concepción pacifista donde la confianza y la esperanza son aspecto

Voz 13 21:24 yo te digo yo te prometo que no es consciente pero últimamente me sale todo mujeres o sea de la lucha de mujeres no soy cómo no sé como bueno

Voz 0194 21:33 la porque está ahí

Voz 13 21:34 si no era porque hombre pero destaca otras cosas pero bueno en las librerías españolas está la última novela de John Le Carré el legado de los espías y editado por Planeta y habla de un colega John de George Smiley ya sabes es el servicio secreto

Voz 10 21:49 el hay que recordar la huelga John Le Carré

Voz 16 21:55 bienvenida oficial checheno no

Voz 13 21:58 y habla en este corte que es de septiembre en la presentación del libro que han estado en Londres en el South Bank porque uno

Voz 10 22:07 mira a España presentarlo bueno ya está por encima del viene del mal habla por el mundo dando tumbos es esa salida del Rey los fans de John Le Carré que hay colas pues lo compro vale y hay otra mujer que ha venido a Madrid pero ojo ojo que no habla con cualquiera sólo con algo sea cuando tú con tu hablas con Barenboim pero con con esta persona no no será que no tenga un nivel quién es ella Carla Bruni

Voz 0194 22:32 ah bueno es que ya sólo habla con gente de lata

Voz 10 22:35 vaya de Sarkozy aunque entonces un poco de la talla de

Voz 0554 22:37 sí sí

Voz 13 22:42 tiene una mañana tienen el concierto en Madrid con una particular versión de algunos clásicos particular particular que este presente pero es Carla Se hasta de los Rollings entre Carla que la podría cantar John no tan bien como Carla pero mejor no sabes

Voz 1 22:58 la agenda mañana

Voz 10 23:04 a mí me gusta esta canción en la versión nada tengo que decir bueno ahí está la voy a escuchar venga adiós Torres adiós

Voz 1 23:10 siempre hay Cain que ya ven que no

Voz 13 24:02 en los queda Ramoneda

Voz 1150 24:09 Artur Mas au de con este mensaje testamento Mario advierte Puigdemont hay que agilizar la investidura se necesita un gobierno estable para una legislatura duda hereda los resultados del veintiuno de no permitir imponer nada al Estado es decir sería irresponsable forzar unas nuevas elecciones Artur Mas es uno de los personajes más intrigantes del proceso independentista heredero del nacionalismo conservador incorporó el neoliberalismo al ideario de Convergencia en sus dos primeros años de gobierno apoyado por el PP aplicó como alumno aventajado a disciplina de la austeridad de los recortes y la precariedad laboral el fue quien impulsó la aceleración estratégica del independentismo las elecciones del dos mil doce en que se jugó la mayoría absoluta y la perdió que inició la escalada plebiscitaria con el referéndum del 9N y con las elecciones de dos mil quince tras las cuales la cumple obligó a partir de ese entonces era como un fantasma en las entretelas del proceso hasta que la proximidad a la sentencia del caso Palau sobre la financiación de Convergència la llevados dar el paso que hace tiempo que se esperaba su adiós a la política dejó un partido echó un bollo y el proceso que el impulso atrapado ante el muro el Estado un caso de estudio que pal entenderlo probablemente sea necesaria una incursión a la psicopatología de la relación entre él y su padrino Jordi Pujol dicen que Rajoy prepara la movilización del partido para frenar el auge de Ciudadanos puede movilizar quién ha hecho el inmovilismo su modo de estar en el mundo Rajoy dice que su respuesta al proceso catalanas y reprochable es esta una forma de movilizar al partido cuando se está de bajada es muy difícil remontar sin reconocer los errores ir Rajoy no se equivoca nunca por eso mantiene a pesar de que desde el uno de octubre hasta la nevada de este fin de semana lleva tiempo sin dar punto en bola de rebote el PSOE se encuentra con espacio para aliviarse la batalla entre el PP C's se disputa cada vez más a la derecha y a los socialistas es abre un espacio al centro para empezar a compensar pérdidas sólo falta lo esencial recuperar la identidad perdida en su acoplamiento al PP

Voz 21 26:10 uno

Voz 18 26:16 Nos vamos ya han visto más Emilio Contreras Carlos Cué buenas noches buenas noches vengáis buena semana y a todos ustedes hasta mañana feliz noche

