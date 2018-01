Hora 25 (10/01/2018)

Voz 0194 00:00 terminará por aceptar a Esquerra Republicana la solución a medida de Carles Puigdemont creen Esquerra y la CUP que Catalunya puede ser gobernada distancia es realista la intención del PP de movilizar al bloque constitucionalista para bloquear la elección del próximo presidente de la Generalitat desde Bruselas de verdad podemos pretende explicar su mal resultado en Cataluña por el trato que le dan los medios son las ocho las siete en Canarias hola buenas tardes filtraron un acuerdo por encima de la realidad de Cataluña y Esquerra Republicana siguen buscando la manera de elegir presiden a Carles Puigdemont de momento sólo han acordado hacerse con el control de la Mesa del Parlament Jordi Xuclá diputado del PDK luego Esquerra analiza cuál es la forma de elegir al próximo president sin que tenga que venir a España hay dos opciones se somete a la investidura distancia o delegan algún diputado la lectura de su discurso sea cual sea la fórmula el PP asegura que va a hacer todo lo posible para evitar que se cometa otra ilegalidad Fernando Martínez mal

Voz 0644 01:31 que nosotros los constitucionalistas tendremos que tomar las decisiones que tengamos que tomar en aras a intentar impedir por todos los medios

Voz 1715 01:39 vuelva a acometer una nueva ilegalidad burlando

Voz 0644 01:41 todo torciendo retorciéndose reglamento las leyes que ellos mismos que los propios catalanes se han dado para auto ropas

Voz 0194 01:48 Veinticinco vamos a escuchar la primera valoración de la ejecutiva de Podemos de los resultados de las pasadas elecciones catalanas en ese partido sostienen que su mal resultado se explica en buena medida por los medios de comunicación

Voz 1 02:00 enorme venta difícil conseguir que los mensajes llegué a la ciudadanía que esto no es un trabajo en el que dependa todo de nosotros depende también de de los profesionales de de Periodismo plató diga de que no hemos sabido superar esa barrera

Voz 0194 02:32 y resumir hemos las opiniones de los tres padres de la Constitución que siguen vivos y que hoy han comparecido ante la comisión que estudia el modelo territorial pero

Voz 1715 02:38 los Lancôme esa comisión que impuso el PSOE en la que sólo participar en el PP y Ciudadanos hacemos de Joan Baldoví en los tres comparecientes dos de ellos sobre todo dos Herrero de Miñón y Pérez Llorca ha rechazado realizar grandes cambios sólo alguna mutación decía uno de ellos Hinault para adoptar el modelo

Voz 2 02:54 la mutación está dónde puede llegar pues hasta el de ese pacto hasta donde se pacte entre todos sabiendo para qué si quiere pactar y que si quiere modificar y con qué fines

Voz 3 03:05 este es el momento de hacer las reformas de Romero pero habría que procurar la atmósfera se limpiará un poco yo no sé no con los reservado en los próximos meses

Voz 1715 03:16 también en el Congreso la comparecencia de Pedro Solbes en la misma comisión en la que ayer Rodrigo Rato se despojó de toda responsabilidad en la caída de Bankia hoy el ex vicepresidente económico por el PSOE ha reconocido que el Gobierno de Zapatero cometió errores en la valoración de la crisis que se avecinaba

Voz 4 03:31 eso pensaba volver a una situación de crecimiento en dos mil diez y a partir de ahí volver a la normalidad trío de los años posteriores sobre todo en lo que se refiere a la segunda recesión no

Voz 1715 03:45 y les vamos a contar también que el Ministerio de Interior ha vaciado hoy la futura cárcel de Archidona ya no quedan ahí

Voz 0194 03:51 sí a las ocho y media arranca Carrusel deportivo hoy hay jornada de Copa del Rey Paco Hernández buenas tardes

qué tal buenas tardes juega dos partidos de vuelta de octavos de final comenzaron a las siete y media Villarreal cero Leganés uno sacaba adelantar el conjunto madrileño que pasaría a la siguiente ronda hay también Alavés Formentera cero cero ahora mismo y con el uno tres de la ida pasaría al Alavés que da para las nueve y media el Real Madrid Numancia descansan Bale y Cristiano sin Ramos ni Benzema por lesión Zidan a las rotaciones tras la victoria del cero tres en la ida además el Atlético de Madrid en el Comité de Competición ha retirado la tarjeta amarilla Antoine Griezmann y ratificado la tarjeta y la sanción a Diego Costa para la próxima jornada en fútbol internacional también en directo en Carrusel Copa de la Liga en Inglaterra semifinales partido irá desde las nueve menos cuarto Chelsea Arsenal y en baloncesto Top dieciséis de la Eurocup derrota del Gran Canaria antes

Voz 0194 04:34 los Apax y el tiempo salimos de una borrasca para entrar en otra aunque algo menos intensa Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:39 mucha precaución la próxima madrugada por la nieve en carreteras del sur de Soria Guadalajara Cuenca Teruel o también del interior de Cataluña y los Pirineos ya que en algunos momentos tendremos nevadas en cotas incluso inferiores a los ochocientos metros de altura chubascos algunos intensos en el Cantábrico serán persistentes a lo largo de mañana al este de Asturias Cantabria el País es vasco La Rioja y Navarra también aquí la cota de nieve a ratos por debajo de los ochocientos metros en el conjunto del país mañana esperamos un día más soleado que hoy a primeras horas un poco más de frío y las heladas serán prácticamente generalizadas en el interior durante la tarde subirán las máximas sobre todos estará justo al sol pero teniendo presente que el viento soplará fuerte gran parte del día en casi todo el país acentuando la sensación de frío empieza ahora Veinticinco Pedro tomen nota

Voz 1 07:32 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 07:37 Pedro Blanco ocho y siete seis y siete en Canarias no deberías sorprendernos Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han pactado lo previsible repartirse la Mesa del Parlament y buscar también la mejor manera hola manera legal de elegir a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat sin que pise territorio español lo primero no representa ninguna dificultad lo segundo está pendiente de que se pronuncie los letrados de la Cámara y los propios servicios jurídicos Esquerra que no tienen claro si asumir la videoconferencia o la investidura por persona interpuesta vamos a Barcelona por perforada

Voz 0838 08:11 los independentistas encauza en el inicio de la legislatura aunque con flecos no menores por cerrar y con distintas versiones sobre el acuerdo alcanzado según Jones para Cataluña el acuerdo incluye empezar la legislatura una Mesa con mayoría independentista aún no sabemos los nombres y la investidura de Puigdemont como president discrepaba un poco después dentro de las mismas filas pues convergentes Jordi Xuclá diputado en el Congreso del PDK hay un que surca cierto que coincidía así con la versión de Esquerra que el acuerdo desbloquea la constitución del Parlament el que se compromete los republicanos también a estudiar la investidura a distancia algo que no acaba de convencerles hay dos opciones Ramón intervenga en el pleno de investidura por Skype desde Bruselas o que otro diputado presente desde el hemiciclo su programa de copiando la próxima palabra Aja tendrán los abogados tanto Esquerra como los de alpaca

Voz 1715 09:10 salvo el independentismo en Cataluña nadie parece dispuesto a tragar con una investidura o lo gráfica tampoco los comunes pero más allá de la posición política lo fundamental es si van a poder o o no evitarlo volvemos a Barcelona Pablo

Voz 1673 09:24 yo la líder de Ciutadans Inés Arrimadas ve imposible una investidura distancia reprocha Puig Ramón esto es literal que no se pueda acordar con Rovira al cumplimiento del reglamento mientras cena mejillones en Bruselas tener

Voz 10 09:36 el holograma un presidente por Skype solo haría denigrar más aún la imagen de este Parlament estas instituciones ya está bien del ridículo que están haciendo y proponiendo los señores de los partidos independentistas

Voz 1673 09:50 aquí desde el PSC Salvadó y lápida Puigdemont que dimita y advierte que usarán todas las vías posibles para impedir que sea investido desde Bélgica que ostentar

Voz 11 09:59 la presidencia desértica dar uñas tiene que asistir al pleno tiene que defender su proyecto tiene que someterse

Voz 1673 10:04 a la confianza de la población de hecho la Cope es el único partido que evita las críticas a esta investidura distancia aunque sí exige a Cataluña ya Esquerra que vuelvan a la vía unilateral los comunes por su parte ya apuntaron ayer que no es posible ser presidentes de Bélgica

Voz 1715 10:18 el estupor es una mancha que se extiende más allá de Cataluña se comparte llega hasta Madrid el Partido Popular insiste en despreciar esa hipótesis de la investidura distancia hemos escuchado en portada Martínez Maíllo a asegurar que el bloque constitucionalista va a tener que estudiar la manera de evitar que se cometa lo que en su opinión sería otra ilegalidad parece ser que se pretende hacer

Voz 12 10:40 en era ilegal porque creo recordar que

Voz 0644 10:42 el parlamentarismo no sólo por ley sino por espíritu es fundamental la presencia del candidato exponer ante el Parlamento su propuesta de gobierno que ser votado a todo lo que no se eso es una auténtica burla

Voz 1715 10:56 el PSOE daba por descontado el control independentista de la Mesa del Parlament así que eso no le sorprende los socialistas desprecian también esa hipotética presidencia distancia Adriana Lastra

Voz 0194 11:05 Cataluña no es en Are no se merece un presidente preso

Voz 13 11:07 hay que quién sea el presidente o presidenta Catalunya tiene que estar en Cataluña tiene que ejercer como presidente o presidenta de todos los catalanes no sólo de una parte eso es lo que esperamos sobre el acuerdo de la Mesa ya les digo que me parece previsible llevan trabajando en ello varios días y además bueno pues el bloque soberanista secesionista tienen este caso mayoría en el en el Parlamento y era lógico

Voz 1715 11:30 qué analógico era sin duda lo previsible y podemos bueno podemos deriva la posición sobre lo que ocurre en Cataluña a la posición que fije Doménech y los suyos el partido de Pablo Iglesias ha reunido hoy a su ejecutiva es la primera del año es la primera en la que se ha analizado el resultado de las elecciones catalanas mía desde el once de diciembre el mal resultado de Podemos el más resultado que obtuvo en las elecciones catalanas que ese partido que Pablo Echenique como portavoz del partido atribuye prácticamente a todo el mundo menos a ellos al menos en lo fundamental IU entre los responsables o entre las explicaciones posibles una que en ocasiones es recurrente en ese partido los medios de comunicación

Voz 1 12:14 es enorme de difícil conseguir que los mensajes llegaron a la ciudadanía esto no es un trabajo en el que dependa todo de nosotros depende también de de los profesionales de habéis porque hay pues todos los actores políticos que también están diciendo su cosa gen que a veces son mentiras Córdoba diga de que no hemos sabido superar esa barrera

Voz 1715 12:44 precisamente hoy el Constitucional admitido a trámite el recurso que presentó ese partido contra la aplicación del ciento cincuenta y cinco pero deja el debate para más adelante una vez ya se haya constituido ya el gobierno en Cataluña y Oriol Junqueras ha presentado un recurso ante el Supremo para pedir el traslado a una cárcel catalana para reclamar también que se permite asistir a la sesión constitutiva

Voz 1 13:04 también paralelo ya ha comenzado a trabajar de mano

Voz 1715 13:08 efectiva la comisión impulsada por el PSOE que debe analizar durante los próximos meses el modelo territorial antes de debatir discutir sobre una reforma de la Constitución no es una comisión muy concurrida podemos decir me han pasado por allí los padres de la Constitución los que quedan vivos y en general son poco partidarios de las reformas profundas incluso de la idea socialista de un modelo federal

Voz 1071 13:31 José Luis Astre ninguno de los ponentes es socialista la reforma constitucional no la verían mal pero para ellos no tiene ninguna prioridad desde luego si se hiciera rechazan que sea una reforma federal hay margen para mejorar todavía dentro de la Constitución ha dicho esta tarde Miquel Roca con un mensaje también para los soberanistas la Constitución se tiene que respetar en su integridad dice Si la pactaron deben acatarla ahora bien pedía una solución política a la crisis catalana

Voz 14 13:53 si en el año setenta y siete setenta y ocho Nos enfrentamos a todo lo que teníamos que enfrentarnos hilo hicimos ahora no lo podemos hacer

Voz 1071 14:03 Pérez Llorca no cree que sea el momento de una reforma

Voz 15 14:05 hombre en España irá hay mucha hay mucha ira pero

Voz 3 14:09 habría que procurar la atmósfera se limpiar un poco

Voz 1071 14:14 el IRS de opinión considera que más que una reforma lo que hace falta es otra cosa dejar la Constitución como está que nuevos acuerdos entre partidos le vayan dando una nueva interpretación sí

Voz 14 14:23 aforo afrontar ahora una reforma formal de la Constitución

Voz 1071 14:28 pero si una mutación de la misma no está Podemos ni los nacionalistas en esta comisión aunque el CAT ha ido a escuchar quizá sea un gesto

Voz 16 14:36 hora veinticinco viven en las

Voz 4 14:38 Hombra entre nosotros todavía hay personas que no tienen

Voz 1 14:41 multas y se pregunta

Voz 6 14:42 porque a mí site han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutuo apuntó es

Voz 16 14:58 a ver un coche deportivo descapotable

Voz 0838 14:59 le sí le un coche de época sin leer

Voz 17 15:02 con biturbo con miles de caballos Siles un quad sumergible si le vete preparando para tener todos los coches que quieras porque este viernes ahí voten el Europeo de la ONCE y si tú puedes ser millonario Eurojust pues de la ONCE

Voz 1 15:18 bote de cincuenta y cuatro millones de euros este viernes tu futuro puede ser millonario de la ONCE

Voz 8 15:25 en Carrefour todo cuenta porque está el veintidós de enero por ser socio de Carrefour descontamos este mismo artículos de electrónica en cosméticos acumula viento cheque ahorro entonces

Voz 9 15:37 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 16:01 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 16:06 Ridruejo blanco dieciséis y dieciséis en Canarias novedades de la tarde del Gobierno ha vaciado este miércoles la próxima cárcel de Archidona convertida hace semanas en un centro de internamiento de inmigrantes por el aumento de llegada alguna zonas de costa los últimos internos que no había sido todavía deportados han sido repartidos en otros cuatro centros vamos hasta Málaga informa Jesús Sánchez

Voz 0838 16:29 la cárcel de Archidona se ha quedado vacía a todos los argelinos quinientos setenta y dos en total han abandonado de forma progresiva la mayoría deportados el centro penitenciario hasta este miércoles cuando ceder expulsado el último grupo se pone fin a este periodo desde que en noviembre se habilitar el edificio todavía sin inaugurar como centro de internamiento de extranjeros provisional interior el miedo con los sesenta días de plazo legales marcados por los autos internamiento dictados desde que los inmigrantes llegaron en patera a las costas de Murcia y Cartagena en este tiempo el Ministerio ha recibido un aluvión de críticas por usar esta prisión como CIE las ONG llevarán a los tribunales sobre todo la muerte a finales de diciembre de un argelino hallado ahorcado en su celda en asuntos archivo de forma exprés en un semana pero también se denunció que hubiese hasta diez menores en esta cárcel la Junta Andalucía asumió su tutela el ministro Zoido aún debe comparecer en el Congreso para dar explicaciones ahora hay que reparar los daños que se han producido en el centro fruto de ese enfrentamiento entre internos policía está previsto que en pocas semanas esté CIE provisional ya habrá como cárcel para penados con un retraso de más de tres años y manchado por la polémica

Voz 1715 17:31 en Marruecos hoy ha comparecido ante el juez la activista Helena Maleno está investigada por la ayuda que presta a los emigrantes que cruzan el Estrecho apto y el juez si le ha tomado declaración deberá volver ante ese tribunal el treinta y uno de enero

Voz 18 17:43 la declaración se ha producido con garantías ha explicado mi trabajo cooperando con los servicios de salvamento y también explicado las contradicciones y las falsas acusaciones que hay en el expediente policial español muy abogada ha aportado abundante documentación en mi defensa resaltar que el juez ha descrito mi trabajo como humanitario y también que la Organización Marroquí por los derechos humanos se ha personado como defensa popular para coadyuvar

Voz 1715 18:12 jo y el director general de Tráfico ha reunido esta tarde el Comité de Seguridad Vial esta vez se ha venido a Madrid hoy bueno bueno que es la fibra de Sevilla la fibra óptica dijo podría podría haberlo hecho desde allí el Skype se lleva mucho últimamente bueno es la primera reunión de ese comité para analizar el caos en la AP seis ha terminado hay alguna conclusión Barriola ruido buenas tardes

Voz 0194 18:35 se acaba de terminar y esta vez sí sentado en su despacho Gregorio Serrano los Éstas son las principales conclusiones la DGT va a estudiar introducir en la nueva ley de tráfico el equipamiento que vamos a tener que llevar obligatoriamente los conductores los vehículos cuando transite hemos por lugares de nevadas frecuentes segundo titular la DGT dice que Tech tan importantes y graves defectos de procedimiento y comunicación por parte de la concesionaria de la autopista de Iberpistas que muchos aspectos actuó dice de manera negligente en un episodio de nevada intensa de operación retorno tercer titular se va a proceder a incorporar nuevas acciones para mejorar los canales de comunicación con los ciudadanos y por último también vuelve la DGT a pedir disculpas aunque en esta ocasión por nota de prensa que sin estridencias disculpas a los conductores que se quedaron bloqueados en la carretera especialmente a los de la AP seis por los fallos que se pudieran cometer fallos que no citan claramente al mar en de echarle de nuevo la culpa a la concesionaria que ahora ya da un paso más y hablan de que fue negligente aunque también admiten de alguna manera que hay que mejorar la información a los usuarios que durante el fin de semana pues la verdad fue muy confusa en algunos momentos desastrosa que los conductores bueno están estudiando esa posibilidad de que obligatoriamente vamos a tener que llevar cadenas cuando circulemos por carreteras con nevadas

Voz 1715 20:01 es que si no me equivoco ir es textual piden perdón Comillas por los fallos que se pudieron cometer

Voz 0194 20:07 sí efectivamente que se pudieron cometer que se pudieron

Voz 1715 20:10 no que se cometieron te dan igual eso Pedro a bueno eso no pero nunca como mucho un tuit seguro o hombres sí o la falta de bueno enhorabuena que a mí me recordaba Donald Trump sí seguro para tanto bueno en fin que hoy era resultado de la reunión de la DGT que ha terminado hace poco y que han comunicado a través de esa nota de prensa ocho veinte una diferencia evidente entre un ex vicepresidente

Voz 19 20:36 a mí me acusa de ningún delito cometido en el año dos mil cuatro usted si pues los que le escuchen que quieran tomar en serio pues escuchen

Voz 1715 20:43 a mí que me te digo que hay una diferencia evidente era el tono de un ex vicepresidente y otro exvicepresidente entregarla a veces es hacerlo

Voz 4 20:50 hablar de la palabra precios durante dos meses y medio la verdad es que lo hemos pagado caro durante muchos años pero es verdad que hay habló

Voz 1715 20:57 bueno Pedro Solbes ha difundido este miércoles a la comisión parlamentaria la que ayer Rodrigo Rato escupió todos los supuestos agravios que ha sufrido el ex vicepresidente socialista reconocido que el Gobierno de Zapatero se equivocó que no habló de crisis que no vio la seguro un la segunda gran crisis que hizo mal algunas previsiones y que tomó algunas decisiones equivocadas se va a ver

Voz 0605 21:19 autocrítica reconocimiento de los errores cometidos e incluso Solbes ha admitido que siente el duro impacto de la crisis en los ciudadanos

Voz 4 21:27 soy consciente de que estuve allí podíamos haber hecho más cosas lo siento como el que más las dificultades que hemos tenido con la gente afectada de que no debería ceder esta afectada

Voz 0605 21:39 tanto el contrario a la rebaja del IRPF y al cheque bebé de Rodríguez Zapatero Solbes ha admitido que sus discrepancias con el presidente socialista pusieron fin a su etapa en el Gobierno

Voz 4 21:51 las discrepancias que podíamos tener el señor presidente por las razones por las que lógicamente él era el presidente y yo eh me voy digamos de puesto porque él considera que las cosas hay que resolverlos de forma distinta

Voz 0605 22:05 han pagado caro durante muchos años ha dicho Solbes negar la crisis durante dos meses y medio

desde las diez y tertulia análisis de las

fundamentales noticias del día hoy nos acompañar a la tertulia Alberto Pozas Javier de Lucas Milagros Pérez Oliva Éstas son las claves

Voz 25 23:36 quienes esperaban que las selecciones catalanas el veintiuno de diciembre sirvieron para iniciar una nueva etapa de normalización y liberar así la mucha tensión acumulada no van a ver cumplido sus aseos a pocos días de la prostitución formal de la Cámara la incertidumbre no puede ser mayor el bloque soberanista dispone de mayoría absoluta pero no está claro cómo va a poder formalizar un gobierno ni quién será el próximo presidente ni siquiera sabe cómo se va a hacer la investidura el soberanismo tiene ahora la cuna difícil disyuntiva volver a una situación de anormalidad con interpretaciones forzadas del reglamento para poder investir a Carles Puigdemont y que serán inmediatamente impugnadas o hacer correr las listas como defienden muchos incluido el exconsejero más Jude y constituir un Gobierno de prestigio capaz de gestionar la nueva situación y ganar tiempo para una rectificación que es sin duda imprescindible

tengan en cuenta que nosotros regresamos a las diez de la noche que lo hacemos por la onda media por la página web de la Cadena Ser Cadena Ser punto com o a través de la aplicación de la Cadena Ser en sus teléfonos móviles

busquen los en cualquiera de nuestros lugares ocho veinticinco

Voz 3 24:50 busquen los en cualquiera de nuestros lugares ocho veinticinco

Voz 1915 25:19 buenas tardes la Comunidad estudia y las directrices sobre la vestimenta de las profesoras en dos colegios concertados incumplen con la normativa tal y como ha contado el diario punto estos centros de Alcorcón y Guadarrama gestionados por la Fundación Educativa banda han enviado un comunicado interno a sus trabajadores en los que les indican cómo deben vestir a las mujeres a las profesoras de esos centros despide que potencien su feminidad está prohibido que ellas deben vaqueros mayas o pantalones muy ajustados también llevar los hombros al aire y el calzado excesivamente abierto en una entrevista hace unos minutos en La Ventana de Madrid el consejero Rafael Van dediquen ha asegurado que personalmente no comparte estas directrices que las considera un anacronismo pero que habrá que ver si van contra

Voz 26 25:57 la normativa que esta normativa no está contemplado digamos este supuesto como uno de los supuestos que me llevan a quitar un concierto educativo pues yo lo que estaría haciéndoles predicando Si yo digo a tomar una decisión a sabiendas que desde luego la normativa no me permite quitar o poner digamos ese concierto educativo

Voz 1915 26:20 Bangui quien por tanto descarta retirar de momento el concierto esos colegios tal y como le ha exigido la oposición Pepa Pardo PSOE Clara Serra Podemos

Voz 3 26:27 no es casualidad porque estos son los centros que ya en su momento impartieron clases extraescolares de ganchillo para las mujeres y creemos que esto hay que cortarlo porque va contra la Constitución el principio que de ese consagra en ella de igualdad sorprende que en un contexto en el que sí

Voz 27 26:45 está celebrando la igualdad y a lo largo y ancho del mundo desde Estados Unidos hasta Europa estamos visibilizando que este es el año de las mejores el Partido Popular esté financiando con el dinero de todas y todos el sexismo más recalcitrante hicimos

Voz 1915 27:02 llegó la lluvia y la nieve que han caído durante la tarde en la Comunidad han provocado algunos problemas de tráfico así que antes de seguir con otras noticias vamos a ver cómo están las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez buenas

Voz 28 27:11 tardes buenas tardes a esta hora un accidente en la dos genera dos kilómetros de retenciones en Torrejón de Ardoz hacia Zaragoza tengan mucha precaución si iban a transitar por esta vía además encontramos tráfico intenso en las entradas a Madrid en la A uno hasta nudo Manoteras hay circulación lenta en las es desde el Plantío hasta Majadahonda en ambos sentidos por último retenciones en la M40 en el tramo habitual entre Coslada Vicálvaro hacia la A3 en el resto de la red vial de la comunidad de momento se circula con normalidad

Voz 1915 27:42 ocho y veintisiete sigue el desfile de exconsejeros del canal ante el juez del caso Lezo hoy ha sido el turno para Pedro Calvo el que fuera presidente del Canal de Isabel II en la tapa de Gallardón ha negado que hubiera sobrecostes en la compra de la filial colombiana Inalsa por parte de la empresa pública de aguas Alfonso Ojea

Voz 1071 27:57 unas dos horas de interrogatorio para aclarar la decisión de compra de Inalsa una operación que para Pedro Calvo se hizo sin sobrecostes y con un objetivo ser rentable para todos los madrileños en todo caso Calvo le ha dicho al magistrado Manuel García Castellón y a todas las partes que están personadas en esta investigación que tanto él como tú por los miembros del consejo de administración de la empresa pública de aguas están ante la justicia por culpa de Ignacio González que intenta así difamar y manchar el honor de numerosas personas por eso ha existido un letrado al que Calvo no ha respondido el abogado del ex presidente Madrid

Voz 1915 28:32 cambios en el Ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena da la Concejalía del Distrito de Latina Carlos Sánchez Mato tras su destitución como concejal de Hacienda y conserva su concejalía en el distrito de Vicálvaro Esther Gómez Morante del de la tiene Carabanchel deja latina para ocuparse de Chamberí en manos hasta ahora de Jorge García Castaño que seguirá al frente de la junta de Centro además de ocuparse de las cuentas municipales en sustitución de Carlos Sánchez Mato otro de los asuntos que centra la actualidad municipal están en los presupuestos en So aprobación más bien el Ayuntamiento necesita el PSOE y hoy su portavoz Purificación Causapié ha dicho que por el momento no hay ni negociaciones espera que el Gobierno de Carmena mueva ficha

Voz 29 29:07 es el Gobierno quién está poniendo plazos primeros Se habló de enero evidentemente no hay ninguna propuesta en enero ahora se habla de marzo pero nosotros no somos quiénes ponemos los plazos es el Gobierno quien tiene que establecer un plazo y un objetivo y de momento lo